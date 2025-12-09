15 Programme für die Zeiterfassung für Freiberufler für Genauigkeit im Jahr [Jahr]

Wenn Sie nicht wissen, wohin Ihre Zeit fließt, wissen Sie auch nicht wirklich, was Ihre Arbeit wert ist.

Für Freiberufler ist Zeit eine Währung. Aber zwischen Client-Gesprächen, Überarbeitungen, Rechnungen und Terminen kann die Nachverfolgung der Stunden wie eine weitere Aufgabe erscheinen, um die Sie nicht gebeten haben.

Und wenn Sie Ihre Zeit nicht genau erfassen, dann stimmt Ihr Aufwand nicht mehr mit Ihren Einnahmen überein❌ Sie berechnen zu wenig für aufwändige Arbeit❌ Sie verpassen abrechnungsfähige Stunden❌ Sie sagen Ja zu Projekten, die sich eigentlich nicht lohnen

Hier kommen Tools für die Zeiterfassung ins Spiel – nicht nur, um die Stunden zu zählen, sondern um Ihnen Klarheit, Kontrolle und Sicherheit bei Ihrer Preisgestaltung zu geben.

Wir haben 15 der besten Apps für die Zeiterfassung für Freiberufler getestet – von einfachen Timern bis hin zu intelligenten, integrierten Workspaces. Egal, ob Sie Einzelunternehmer sind oder mehrere Clients betreuen, hier finden Sie etwas, das Ihnen das Leben erleichtert (und Ihre Rechnungen intelligenter macht).

Schauen wir uns das genauer an. 👇

Die besten Programme für die Zeiterfassung für Freiberufler

Ich habe meine bevorzugten Apps für die Zeiterfassung für Freiberufler zusammengestellt, damit Sie nicht selbst recherchieren müssen. 👇

Tool Am besten geeignet für Beste Features Preise ClickUp All-in-One-Lösung für Zeit- und Projektmanagement Teamgröße: Solo → Unternehmen Integrierte Zeiterfassung, Zeitschätzungen, Dashboards, KI-Zeitvorschläge, abrechnungsfähige Stunden, Chrome-Erweiterung Free Forever; Anpassung für Unternehmen verfügbar Toggl Track Ein-Klick-Timer & minimale Setup-Größe Teamgröße: Freiberufler, kleine Teams Pomodoro-Timer, Zeitleiste, automatischer Projektwechsel, Gewinnberichte Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 10 $/Benutzer/Monat Clockify Verwaltung mehrerer Personen und Genehmigungen Teamgröße: Freiberufler → mittelgroße Teams Kiosk-Modus, Genehmigung von Timesheets, benutzerdefinierte Tarife, Berichte „Wer hat an was gearbeitet?“ Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 6,99 $/Benutzer/Monat Harvest Zeiterfassung + Rechnungsstellung an einem Ort Teamgröße: Freiberufler, Agenturen Kundenabrechnung, Erfassung von Ausgaben, Prognoseplanung, Kundenportale Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 13,75 $/Benutzer/Monat My Hours Visuelle Einblicke in das Projekt und Zusammenfassungen Teamgröße: Freiberufler, Berater Widgets, visuelle Leistungsberichte, tägliche Ziele Free; Pro 9 $/Benutzer/Monat Timely Automatische Zeiterfassung im Hintergrund Teamgröße: Freiberufler mit ADHS oder vergesslichen Timern Speicher-Zeitleiste, Filter für Privat, KI-Vorschläge, Fokus-Score Bezahlte Pläne ab 11 $/Benutzer/Monat Hubstaff Fernüberwachung von Teams und Außendienstmitarbeitern Teamgröße: Verteilte Teams Nachverfolgung der Aktivitäten, Screenshots, GPS, automatische Gehaltsabrechnung Kostenpflichtige Pläne ab 7 $/Benutzer/Monat TopTracker Freiberufler, die Marktplätze nutzen (Upwork usw.) Größe des Teams: Solo-Freiberufler Intelligente Zeiterfassung, Screenshots des Arbeitsprotokolls, App-gesteuerte Timer als Auslöser Free Jibble Mobile-First, GPS und Geofencing Größe der Teams: Außendienstteams, Freiberufler vor Ort Gesichtserkennung, Geofencing, Kiosk-Modus Kostenlos; kostenpflichtig ab 4,99 $/Benutzer/Monat TimeCamp Erweiterte Berichterstellung und Rentabilitätsanalysen Teamgröße: Freiberufler → KMUs Automatische Nachverfolgung, Rentabilitätsberichte, Benachrichtigungen, Tarifkategorien Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 3,49 $/Benutzer/Monat Everhour Umfassende PM-Tool-Integrationen Teamgröße: Teams, die ClickUp, Asana, Trello und Notion verwenden Nachverfolgung des Budgets, Berichte zu Zeitaufwand vs. Schätzungen, Zugang für Clients Kostenlos; kostenpflichtiger Plan 10 $/Benutzer/Monat TMetric Detaillierte Klassifizierung der ArbeitTeamgröße: Freiberufler, kleine Teams Leerlauferkennung, Browser-Erweiterung, detaillierte Timesheets Free; kostenpflichtige Pläne ab 5 $/Benutzer/Monat Fanurio Professionelle Rechnungsstellung und Retainer-Arbeit Teamgröße: Berater, Dienstleister App-gesteuerte Timer, Rechnungsvorlagen mit Ihrem Branding, Nachverfolgung der Spesen Jahresplan ab 29 $/Jahr RescueTime Produktivität-Bewusstsein & Fokus-Coaching Team-Größe: Solo-Freiberufler Nachverfolgung der Aktivitäten, FocusTime-Blockierung, wöchentliche Einblicke Free; kostenpflichtig ab 9 $/Monat Memtime Automatische speicherbasierte Zeitrekonstruktion Teamgröße: Freiberufler, die vergessen, die Zeiterfassung durchzuführen Nur lokale Daten, rückwirkende Zeitzuweisung, vollständige Zeitleiste für die Aktivität Kostenpflichtige Pläne ab 18 $/Benutzer/Monat

Worauf sollten Sie bei einer Software für die Zeiterfassung für Freiberufler achten?

Das richtige Tool für die Zeiterfassung hilft Ihnen, profitabel zu bleiben und Ihre Clients zufrieden zu stellen. Hier erfahren Sie, worauf Sie bei einem Tool für die Zeiterfassung achten sollten, wenn Sie Ihre Zeitmanagementprobleme lösen möchten:

Genaue Zeiterfassung: Erfassen Sie abrechnungsfähige Stunden präzise mit automatischen Timern oder manuellen Eingabeoptionen.

Projektkategorisierung: Organisieren Sie Aufgaben nach Clients oder Projekten, um klare und detaillierte Zeitberichte zu erstellen.

App-Integration: Nahtlose Synchronisierung mit Nahtlose Synchronisierung mit Apps für die Produktivität von Freiberuflern wie QuickBooks oder PayPal für optimierte Workflows.

Automatisierung der Rechnungsstellung: Erstellen Sie professionelle Rechnungen direkt aus den Daten der Nachverfolgung der Stunden, um Zeit zu sparen.

Datenschutz: Sichern Sie sensible Client-Daten durch Verschlüsselung und Einhaltung der DSGVO oder SOC 2.

Benutzerdefinierte Berichte: Erhalten Sie übersichtliche Zeitberichte, damit Sie Ihre Arbeit verbessern und Ihre Abrechnung erklären können.

Budgetwarnungen: Überwachen Sie Projektbudgets mit Echtzeit-Benachrichtigungen, um Überschreitungen zu vermeiden.

🧠 Wissenswertes: Das erste Patent für eine mechanische Stechuhr wurde 1888 von Willard Bundy angemeldet. Seine Erfindung läutete das Zeitalter der Lochkarten ein und führte schließlich zur Erstellung des Unternehmens, aus dem später IBM hervorging.

Die beste Software für die Zeiterfassung für Freiberufler

Diese Tools zur Zeiterfassung für Freiberufler haben mir geholfen, meine Arbeitszeiten (und mein Einkommen) im Griff zu behalten. 📋

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam arbeitet transparent, recherchiert gründlich und ist herstellerneutral, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

1. ClickUp (Am besten geeignet für All-in-One-Projektmanagement und Zeitmanagement)

Vereinfachen Sie die Zeiterfassung mit ClickUp Erfassen Sie jede abrechnungsfähige Minute mit ClickUp Projekt-Zeiterfassung.

Mit ClickUp verwalte ich alle Aspekte meiner freiberuflichen Tätigkeit. Hier werden meine Projekte, die Nachverfolgung der Zeiten, Kostenvoranschläge, Rechnungen und Berichte an einem Ort gespeichert.

Ich brauche nicht mehr fünf Tools für die Nachverfolgung von Kundenfristen und abrechnungsfähigen Stunden. Die Freelancer-Software für Projektmanagement von ClickUp erledigt das alles, und zwar übersichtlich.

Zeiterfassung innerhalb von Aufgaben

Ich beginne mit ClickUp Projekt-Zeiterfassung, mit der ich die Stunden direkt in jeder Aufgabe erfassen kann. Wenn ich an einer Überarbeitung einer Produktseite oder einem vollständigen Blog-Entwurf arbeite, starte ich den Timer direkt aus der Aufgabe heraus.

Jede Sitzung wird unter dieser bestimmten Aufgabe protokolliert, sodass ich nie raten muss, wie viel Zeit ich aufgewendet habe, oder später meinen Kalender durchforsten muss. Wenn ich meine Zeit zwischen Schreiben und Überarbeiten aufteile, werden beide Einträge in derselben Aufgabe gespeichert, mit einer Beschreibung und einem Zeitstempel versehen.

Planen Sie mit Zeitschätzungen

*Verwenden Sie ClickUp Zeitschätzungen, um Aufgaben zu planen und Projekte zu erkennen, die aus dem Ruder laufen.

Dann kommt ClickUp-Zeitschätzung.

Bevor meine Woche beginnt, füge ich jeder Aufgabe die geschätzte Zeit hinzu.

Wenn ich beispielsweise eine vollständige Website-Prüfung durchführe, plane ich zwei Stunden für die Prüfung, eineinhalb Stunden für das Verfassen der Ergebnisse und eine Stunde für Überarbeitungen ein. Sobald ich mit der Nachverfolgung der Zeit beginne, kann ich sofort sehen, ob ich meine Schätzung überschreite. Diese Sichtbarkeit hilft mir, bessere Preise festzulegen und meine Workload zu verwalten.

Alles auf eine Ansicht

Erstellen Sie benutzerdefinierte ClickUp-Dashboards, um erfasste Stunden zu visualisieren

Um alles auf einen Blick zu sehen, verwende ich ClickUp Dashboards.

Mein Dashboard zeigt mir, wie viele Stunden ich pro Client erfasst habe, was noch aussteht und welche Aufgaben den Zeitaufwand überschritten haben. Ich habe auch Widgets hinzugefügt, die meine insgesamt erfassten Stunden für alle Projekte anzeigen und diese mit meiner monatlichen Kapazität vergleichen. So weiß ich immer, wie viel Zeit ich tatsächlich in Rechnung gestellt habe und wie viel ich noch in Rechnung stellen kann.

Erhalten Sie intelligente Vorschläge mit KI

Beschleunigen Sie Ihre Planung von Aufgaben mit den automatisch generierten Zeitvorschlägen von ClickUp Brain.

ClickUp Brain macht Schluss mit Spekulationen bei der Planung, indem es aus Ihren bisherigen Arbeiten lernt. Es schlägt Zeitschätzungen für neue Aufgaben vor, die auf ähnlichen Projekten basieren, die Sie bereits durchgeführt haben. Anstatt zu raten, wie lange etwas dauern wird, erhalten Sie klare, KI-gestützte Zeitschätzungen, die auf tatsächlich fertiggestellten Arbeiten basieren.

Als ich letzte Woche eine Aufgabe „Strategiedokument + Plan für den Inhalt” hinzufügte, wurde die Zeitschätzung anhand von Daten aus früheren Sitzungen zur Planung der Clients vorab ausgefüllt. Außerdem hilft es mir, konzentriert zu bleiben, indem es überfällige Aufgaben oder solche, die zu lange zum Abschließen benötigen, anzeigt. Ich verschwende keine Zeit damit, zu raten, was dringend ist – es wird mir genau dann angezeigt, wenn ich es brauche.

Verwenden Sie freiberuflerfreundliche Vorlagen, um jedes Projekt zu strukturieren.

Sobald die Arbeit erledigt ist, öffne ich ClickUp Docs, um Rechnungen zu erstellen. Ich verwende die ClickUp-Rechnungsvorlage, die die Details der Aufgaben und die Arbeitsstunden übernimmt. Das Beste daran ist, dass ich meinen Stundensatz eingeben kann und die Summen automatisch berechnet werden.

Kostenlose Vorlage herunterladen Erfassen Sie Arbeitszeiten und verwalten Sie die Arbeit der Clients mit der ClickUp Consultant-Vorlage für die Zeiterfassung.

Darüber hinaus bietet mir die ClickUp Consultant-Vorlage zur Zeiterfassung eine komplette Struktur für die stündliche Abrechnung. Sie verfügt über integrierte Ansichten zur Zeiterfassung, tägliche und wöchentliche Zusammenfassungen sowie vorgefertigte Labels für abrechnungsfähige und nicht abrechnungsfähige Aufgaben.

Diese Zeiterfassungsvorlage hat mir bei der Ersteinrichtung viel Zeit gespart, und ich verwende sie immer noch, um neue Projekte für Clients zu übernehmen.

Kostenlose Vorlage herunterladen Erfassen Sie wiederkehrende Dienstleistungen mit der ClickUp-Vorlage für Timesheets.

Für Retainer-Arbeiten und wiederkehrende Dienstleistungen verwende ich die ClickUp Services Timesheet Vorlage.

Es eignet sich perfekt für die Nachverfolgung wiederkehrender Leistungen wie Strategieüberprüfungen, monatliche Berichterstellung oder Kundenbesuche. Ich richte wiederholende Aufgaben mit dieser Timesheet-Vorlage ein und strukturiere alle meine Zeiterfassungen nach Dienstleistungsart.

💡 Profi-Tipp: Möchten Sie das Setup überspringen und einfach Ihre Projekte einpflegen? Holen Sie sich diese Vorlagen für die Zeiterfassung und Timesheets, um sofort mit der Erfassung von Stunden, abrechenbarer Zeit und Kundenarbeit zu beginnen. Sie sind kostenlos, flexibel und vollständig anpassbar.

Die besten Features von ClickUp

Gewinnen Sie Zeit zurück: Wiederkehrende Aufgaben werden mit Wiederkehrende Aufgaben werden mit ClickUp Automatisierungen mühelos erledigt, sodass Sie auch dann Fortschritte erzielen, wenn Sie sich auf andere Dinge konzentrieren.

Sofortige Übersichtlichkeit: Zusammenfassungen, Aktionspunkte und Schnellantworten werden dank ClickUp Brain automatisch in Ihrem ClickUp-Workspace angezeigt.

Halten Sie Ihr Team auf dem Laufenden: Dank Dank ClickUp Chat bleiben Unterhaltungen, Dateien und Feedback direkt in der Aufgabe gespeichert, sodass alles mit dem eigentlichen Ergebnis verknüpft bleibt.

Bleiben Sie im Flow, statt sich mit Tabellenkalkulationen herumzuschlagen: Mit der Mit der ClickUp-Chrome-Erweiterung begleitet Sie die Zeiterfassung überallhin und hilft Ihnen, Ihre Arbeitszeiten zu erfassen, ohne den Arbeitsfluss zu unterbrechen.

Alle Tools synchronisieren: Verbinden Sie Zeiterfassungs-Apps wie Toggl und Harvest mit ClickUp, um eine konsistente Zeiterfassung über alle Client-Setups hinweg zu gewährleisten.

Rechnen Sie selbstbewusst ab: Markieren Sie die Zeit innerhalb jeder Aufgabe als abrechnungsfähig, damit Ihre Rechnungen genau das widerspiegeln, was Sie erledigt haben – auf die Minute genau.

Bleiben Sie mühelos organisiert: Machen Sie sich nie wieder Gedanken über Terminkonflikte. Mit Machen Sie sich nie wieder Gedanken über Terminkonflikte. Mit ClickUp Kalender werden Ihre Meetings, Ereignisse und Aufgaben automatisch synchronisiert – so behalten Sie den Überblick über Termine und Ihre Woche verläuft reibungslos.

Limitierungen von ClickUp

Wenn Sie noch keine Erfahrung mit Projektmanagement-Software haben, kann die Vielzahl an Features und Optionen in ClickUp zunächst überwältigend wirken, bis Sie Ihren Rhythmus gefunden haben.

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.295 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.485 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Diese G2-Bewertung sagt wirklich alles:

Ich konnte die andere App für die Zeiterfassung, die ich zuvor verwendet habe, nicht mehr nutzen und verwende stattdessen jetzt ClickUp. Sie haben auch anpassbare Dashboards für Spaces und Ordner veröffentlicht, die ich LIEBE. Wir können wichtige Dokumente, Links und Ressourcen an einem einzigen, leicht auffindbaren Ort aufbewahren. Sie können auch Widgets hinzufügen, die Aufgaben nach Mitarbeitern, für das Projekt aufgewendeter Zeit, überfälligen Aufgaben usw. aufschlüsseln. Alles ist super anpassbar und hat die Verwendung von ClickUp für das Projektmanagement noch nahtloser gemacht.

Ich konnte die andere App für die Zeiterfassung, die ich zuvor verwendet habe, nicht mehr nutzen und verwende stattdessen jetzt ClickUp. Sie haben auch anpassbare Dashboards für Spaces und Ordner veröffentlicht, die ich LIEBE. Wir können wichtige Dokumente, Links und Ressourcen an einem einzigen, leicht auffindbaren Ort aufbewahren. Sie können auch Widgets hinzufügen, die Aufgaben nach Mitarbeitern, für das Projekt aufgewendeter Zeit, überfälligen Aufgaben usw. aufschlüsseln. Alles ist super anpassbar und hat die Verwendung von ClickUp für das Projektmanagement noch nahtloser gemacht.

📮ClickUp Insight: Während 40 % der Mitarbeiter weniger als eine Stunde pro Woche für unsichtbare Aufgaben bei der Arbeit aufwenden, verlieren schockierende 15 % mehr als 5 Stunden pro Woche, was 2,5 Tagen pro Monat entspricht! Dieser scheinbar unbedeutende, aber unsichtbare Zeitfresser könnte Ihre Produktivität langsam untergraben. ⏱️ Nutzen Sie die Zeiterfassung und den KI-Assistenten von ClickUp und finden Sie heraus, wo genau diese unsichtbaren Stunden verschwinden. Identifizieren Sie Ineffizienzen, lassen Sie KI repetitive Aufgaben automatisieren und gewinnen Sie wertvolle Zeit zurück!

2. Toggl Track (am besten geeignet für einfache Zeiterfassung mit einem Klick)

via Toggl Track

Toggl Track kommt direkt auf den Punkt. Toggl Track beseitigt die Komplexität, die Freiberufler ausbremst.

Sie klicken buchstäblich auf eine Schaltfläche und schon beginnen Sie mit der Zeiterfassung. Die farbcodierten Projekte sind visuell übersichtlich und das kleine Widget auf dem Desktop bleibt unauffällig in Ihrer Ecke, bis Sie es brauchen. Außerdem folgt Ihnen die Erweiterung überallhin, wenn Sie zwischen verschiedenen Browsern und Web-Apps wechseln.

Die besten Features von Toggl Track

Starten Sie den Pomodoro-Timer, um in konzentrierten 25-Minuten-Intervallen mit automatischen Pausen-Erinnerungen zu arbeiten.

Rufen Sie die Zeitleiste auf, um eine visuelle Übersicht über Ihre gesamten Tagesaktivitäten zu erhalten.

Richten Sie eine automatische Umschaltung der Projekte basierend auf den derzeit verwendeten Anwendungen ein.

Erstellen Sie Gewinn- und Verlustberichte, aus denen hervorgeht, mit welchen Clients und Projekten Sie am meisten Geld verdienen.

Einschränkungen von Toggl Track

Da kein integriertes Rechnungsstellungssystem vorhanden ist, benötigen Sie ein weiteres tool für die Rechnungsstellung.

Die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten für die Berichterstellung scheinen begrenzt zu sein.

Preise für Toggl Track

Free

Starter: 10 $/Monat pro Benutzer

Premium: 20 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Toggl Track Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 1.570 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.575 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Toggl Track?

Diese Capterra-Bewertung bringt einen interessanten Aspekt zur Sprache:

Toggl Track ist sehr benutzerfreundlich. Die Navigation ist einfach. Mir gefällt, wie einfach es ist, ein vorheriges Projekt fortzusetzen oder ein neues hinzuzufügen. Die Farbcodierung hilft mir auch dabei, die Bereiche aufzuschlüsseln, in denen ich die meiste Zeit verbringe. Außerdem gefällt mir die Registerkarte „Berichte” sehr gut – es ist schön zu sehen, wie viele Stunden ich gearbeitet habe und wie viel Prozent meiner Zeit ich für jedes Projekt aufgewendet habe.

Toggl Track ist sehr benutzerfreundlich. Die Navigation ist einfach. Mir gefällt, wie einfach es ist, ein vorheriges Projekt fortzusetzen oder ein neues hinzuzufügen. Die Farbcodierung hilft mir auch dabei, die Bereiche aufzuschlüsseln, in denen ich die meiste Zeit verbringe. Außerdem gefällt mir die Registerkarte „Berichte” sehr gut – es ist schön zu sehen, wie viele Stunden ich gearbeitet habe und wie viel Prozent meiner Zeit ich für jedes Projekt aufgewendet habe.

🚀 Workflow-Upgrade: Wenn es eine Sache gab, die mich früher sehr belastet hat, dann waren es all die kleinen Verwaltungsaufgaben rund um die Zeiterfassung. ClickUp Agents nehmen mir diese Arbeit ab, indem sie Muster erkennen, überfällige Arbeiten aufzeigen, Kostenüberschreitungen melden und mich benachrichtigen, wenn eine Aufgabe mehr Zeit in Anspruch nimmt als im Plan vorgesehen. Sie wandeln die Daten aus meiner Zeiterfassung in konkrete Empfehlungen und nächste Schritte um, wodurch ich meine Workload viel einfacher im Griff behalten kann. Entdecken Sie ClickUp Autopilot Agents, um mehr Arbeit zu erledigen.

3. Clockify (am besten geeignet für die Verwaltung mehrerer Mitglieder des Teams)

via Clockify

Das Problem bei der Zeiterfassung im Team ist, dass sie in der Regel zu einem kompletten Chaos führt. Clockify löst dieses Problem, anstatt neue zu schaffen.

Ich habe zuvor mit diesem Tool Freelancer-Teams mit mehr als 15 Mitarbeitern verwaltet, und überraschenderweise bricht es auch unter Druck nicht zusammen. Der Genehmigungsprozess für Timesheets läuft reibungslos, sodass Sie nicht in E-Mail-Ketten über eingereichte Stunden versinken. Gleichzeitig hilft Ihnen die Kalender-Ansicht dabei, Terminkonflikte zu erkennen, bevor sie auftreten.

Die besten Features von Clockify

Verwenden Sie das Time Clock Kiosk-Feature, um jedes Tablet in eine gemeinsame Stempelstation für Teams zu verwandeln.

Richten Sie Manager-Genehmigungen ein, bei denen Vorgesetzte alle eingereichten Timesheets überprüfen und genehmigen müssen.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Stundensätze für verschiedene Teammitglieder, Projekte und Arten von Arbeiten.

Erstellen Sie detaillierte Berichte darüber, wer an welchen Aufgaben gearbeitet hat, um genau zu sehen, wie die Verteilung der Zeit Ihres Teams war.

Limitierungen von Clockify

Die Benutzeroberfläche wird unübersichtlich und überladen, wenn mehrere erweiterte Features verwendet werden.

Der mobilen Anwendung fehlen mehrere wichtige Features, die auf dem Desktop verfügbar sind.

Für erweiterte Berichte zur Zeiterfassung und Berichterstellung sind kostenpflichtige Abonnements erforderlich.

Preise für Clockify

Free

Standard: 6,99 $/Monat pro Benutzer

Pro: 9,99 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 14,99 $/Monat pro Benutzer

Suite zur Produktivität: 15,99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Clockify

G2: 4,5/5 (über 175 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 9.205 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Clockify?

Hier finden Sie eine G2-Bewertung zu dieser Software für die Zeiterfassung für Freiberufler:

Wenn Sie Freiberufler oder eine Agentur sind, wissen Sie, wie viel Arbeit es ist, Ihre Zeit manuell zu verfolgen... Clockify übernimmt die Nachverfolgung komplett. Anstatt meine Zeit in einem unübersichtlichen Excel-Dokument zu verfolgen, kann ich damit Rechnungen versenden, Erinnerungen verschicken und die Zeit für verschiedene Clients verfolgen! Ich benutze es jeden Tag. Ich finde es toll, wie einfach Clockify die Zeiterfassung macht. Es gibt auch eine App-Version. Die Berichte sind superleicht einzusehen, und die Möglichkeit, lange Beschreibungen hinzuzufügen, ist fantastisch.

Wenn Sie Freiberufler oder eine Agentur sind, wissen Sie, wie viel Arbeit es ist, Ihre Zeit manuell zu erfassen... Clockify übernimmt die Zeiterfassung komplett. Anstatt meine Zeit in einem unübersichtlichen Excel-Dokument zu erfassen, kann ich damit Rechnungen versenden, Erinnerungen verschicken und die Zeit für verschiedene Clients erfassen! Ich benutze es jeden Tag. Ich finde es toll, wie einfach Clockify die Zeiterfassung macht. Es gibt auch eine App-Version. Die Berichte sind superleicht einzusehen, und die Möglichkeit, lange Beschreibungen hinzuzufügen, ist fantastisch.

📖 Lesen Sie auch: Wie Sie als Freiberufler Clients finden

4. Harvest (am besten geeignet für die integrierte Abrechnung der Clients)

via Harvest

Harvest überbrückt die lästige Lücke zwischen der Nachverfolgung der Arbeitszeit und dem Versenden von Rechnungen. Ich finde es toll, dass man ein Foto von einer Quittung machen kann und diese automatisch dem richtigen Projekt als Anhang zugeordnet wird (kein Schuhkarton-Buchhaltung mehr!).

Außerdem lässt es sich gut mit QuickBooks und anderer Buchhaltungssoftware kombinieren, was mir während der Steuersaison viel Zeit spart.

Die besten Features von Harvest

Versenden Sie Rechnungen direkt aus Harvest heraus, indem Sie die integrierten Rechnungsvorlagen und Funktionen für die Zahlung nutzen.

Nutzen Sie Harvest Forecast, um die Team-Kapazität zu planen und zu sehen, wer für anstehende Projekte verfügbar ist.

Lassen Sie Clients den Projektfortschritt einsehen und Zeiteinträge über öffentlich zugängliche Portale genehmigen.

Einschränkungen von Harvest

Deutlich teurer als einfache Alternativen zur Zeiterfassung

Benutzer empfinden die mobile App als klobig und beengt, was die Nutzung unterwegs weniger effizient macht.

Desktop- und Web-Schnittstellen haben manchmal eine nicht vollständige Synchronisierung, was zu Dateninkonsistenzen zwischen den Geräten führt.

Preise von Harvest

Free

Pro: 13,75 $/Monat pro Benutzer

Premium: 17,50 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Harvest

G2: 4,3/5 (über 815 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 630 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Harvest?

Ein G2-Rezensent sagte Folgendes:

Als Benutzer von Harvest kann ich sagen, dass es sich um eine leicht zugängliche und effiziente Plattform handelt, mit der Sie die Leistung all Ihrer Arbeitsabläufe organisieren und visualisieren können und die Ihnen die vollständige Kontrolle über jede Ihrer beruflichen Aktivitäten gibt. Darüber hinaus zeichnet sich Harvest durch seine technischen Fähigkeiten aus, mit denen Sie alle Ihre Projekte visualisieren und Ihre Zeit mit absoluter Effizienz verwalten können.

Als Benutzer von Harvest kann ich sagen, dass es sich um eine leicht zugängliche und effiziente Plattform handelt, mit der Sie die Leistung all Ihrer Arbeitsabläufe organisieren und visualisieren können und die Ihnen die vollständige Kontrolle über jede Ihrer beruflichen Aktivitäten gibt. Darüber hinaus zeichnet sich Harvest durch seine technischen Fähigkeiten aus, mit denen Sie alle Ihre Projekte visualisieren und Ihre Zeit mit absoluter Effizienz verwalten können.

5. My Hours (am besten geeignet für visuelle Einblicke in Projekte)

via My Hours

Manche Menschen denken in Tabellen, andere in Farben und Diagrammen. Wenn Sie eher der visuelle Typ sind, ist My Hours genau das Richtige für Sie.

Ihre Vorlagen für freiberufliche Aufgaben haben mir dabei geholfen, ähnliche Projekte aufzusetzen. Die mobile App reagiert schnell, im Gegensatz zu einigen Mitbewerbern, die sich anfühlen, als würden sie unter Wasser laufen.

Darüber hinaus decken ihre Exportoptionen die meisten Szenarien der Client-Abrechnung ab und gewährleisten gleichzeitig die Datenintegrität.

Die besten Features von My Hours

Verwenden Sie das HoursTracker Widget auf der Startseite Ihres Smartphones, um sofortigen Zugriff auf die Zeiterfassung zu erhalten.

Erstellen Sie visuelle Berichte zur Teamleistung, die Muster der Produktivität über verschiedene Zeiträume hinweg aufzeigen.

Legen Sie tägliche Ziele fest, um Ihren Fortschritt mit farbcodierten Leistungsindikatoren zu verfolgen.

Limit von My Hours

Das Auswahl-Dropdown-Menü kann sich beim Scrollen durch lange Listen unerwartet schließen, sodass Sie Clients oder Projekte manuell neu auswählen müssen.

Einige Benutzer berichten von Abweichungen zwischen Gesamtstunden und Dezimalwerten oder inkonsistentem Filterverhalten in Berichten.

Benutzer des Free-Plans können Timer nicht anhalten oder Zeiteinträge runden.

Automatische Vorhersage und Ausfüllung wiederkehrender Einträge auf Grundlage Ihrer bisherigen Aktivitätsmuster mithilfe von KI-Autofill.

Preise für My Hours

Free

Pro: 9 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu My Hours

G2: 4,6/5 (über 260 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 985 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über My Hours?

Diese G2-Bewertung erklärt es gut:

Nachdem ich mehrere Timesheet-Pakete recherchiert und ausprobiert hatte, stellte ich fest, dass myhours meinen Anforderungen am ehesten entspricht, da es sich um eine einfache, benutzerfreundliche, webbasierte Software für die Timesheet-Nachverfolgung und Berichterstellung handelt. Der Kundenservice ist großartig, alle meine Fragen wurden umgehend per E-Mail beantwortet.

Nachdem ich mehrere Timesheet-Pakete recherchiert und ausprobiert hatte, stellte ich fest, dass myhours meinen Anforderungen am ehesten entspricht, da es sich um eine einfache, benutzerfreundliche, webbasierte Software für die Timesheet-Nachverfolgung und Berichterstellung handelt. Der Kundenservice ist großartig, alle meine Fragen wurden umgehend per E-Mail beantwortet.

💡 Profi-Tipp: Erstellen Sie einen zweiten Kalender, in dem Sie Ihre Traumwoche als Freiberufler gestalten: 4-Stunden-Tage, keine Meetings am Montag, 90-minütige Deep-Work-Sprints usw. Vergleichen Sie diesen dann mit Ihren tatsächlich erfassten Stunden. Nicht, um sich selbst zu beschämen, sondern um zu sehen, welche Version Ihres Workflows Sie sich wünschen.

🎥 Möchten Sie mehr Zeit für konzentriertes Arbeiten haben, ohne sich zu verausgaben? Dieses Video stellt Ihnen die besten Tools für Zeitblockierung und Zeiterfassung vor, mit denen Sie Ihren Tag planen, nachvollziehen können, wohin Ihre Zeit fließt, und Ihre Konzentration schützen können.

6. Timely (am besten geeignet für die automatische Zeiterfassung im Hintergrund)

via Timely

Vergessen Sie das Starten und Stoppen von Timern: Timely läuft unbemerkt im Hintergrund und erfasst alles, was Sie tun. Diese Software für die Zeiterfassung für Freiberufler merkt sich, welche Websites Sie besuchen, welche Anwendungen Sie verwenden und an welchen Dokumenten Sie arbeiten.

Ich habe mich dabei ertappt, wie ich die Zeitleiste überprüft habe, als ich mich nicht mehr daran erinnern konnte, was ich vor drei Stunden gemacht habe. Die KI-Vorschläge werden mit der Zeit immer intelligenter, da sie Ihre Muster lernen und Ihre Arbeit automatisch kategorisieren.

Die besten Features von Timely

Aktivieren Sie die Filterung privater Zeit , um persönliche Browsing-Aktivitäten und andere private Aktivitäten aus Berichten über die Arbeit auszuschließen.

Verstehen Sie Ihre Konzentrationsfähigkeit während verschiedener Arbeitssitzungen mit dem Focus Score .

Vorgefüllte Einträge automatisch mit intelligenten Vorschlägen, die aus Ihrem Verhalten lernen

Timely hebt nun Zeiträume ununterbrochener Konzentration hervor und hilft Ihnen so zu erkennen, wann Sie Ihre beste Arbeit leisten.

KI-KI analysiert Ihre bisherigen Muster, um Ihre zukünftigen Konzentrationstrends vorherzusagen – ideal für den Plan realistischer Workloads.

Zeitliche Limite

Die ständige Hintergrundüberwachung empfinden datenschutzbewusste Benutzer als Eingriff in ihre Privatsphäre.

Die KI-Kategorisierung erfordert einen erheblichen Schulungsaufwand, um zuverlässig zu werden.

Timely unterstützt keine integrierte Lohnabrechnung oder Rechnungsstellung.

Eingeschränkte Funktionen bei der Arbeit offline oder außerhalb eines Computers

Zeitnahe Preisgestaltung

Kostenlose Testversion

Starter: 11 $/Monat pro Benutzer

Premium: 20 $/Monat pro Benutzer

Unbegrenzt: 28 $/Monat pro Benutzer

Aktuelle Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 (über 450 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 215 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Timely?

Ein anderer Freiberufler auf G2 hat dieses Feedback freigegeben:

Was mir am besten gefällt, ist die automatische Zeiterfassung. Sie erfasst Alles, woran ich arbeite, ohne dass ich Timer manuell starten oder stoppen muss. Als jemand mit ADHS kann es eine echte Herausforderung sein, daran zu denken, die Zeit zu erfassen – aber Timely übernimmt das für mich, genau und mühelos. Das hat meine Produktivität wirklich grundlegend verändert.

Was mir am besten gefällt, ist die automatische Zeiterfassung. Sie erfasst Alles, woran ich arbeite, ohne dass ich Timer manuell starten oder stoppen muss. Als jemand mit ADHS kann es eine echte Herausforderung sein, daran zu denken, die Zeit zu verfolgen – aber Timely übernimmt das für mich, genau und mühelos. Das hat meine Produktivität wirklich grundlegend verändert.

7. Hubstaff (am besten geeignet für die Überwachung von Remote-Teams)

via Hubstaff

Transparenz bei der Remote-Arbeit ist entscheidend, wenn Sie verteilte Teams leiten. Hubstaff löst dieses Problem durch Aktivitätsüberwachung und Screenshot-Erfassung. Ich habe die GPS-Nachverfolgung für Außendienstarbeiten und Kundenbesuche genutzt und sie funktioniert zuverlässig.

Ich schätze auch, wie ihre Berichte zur Produktivität meine Konzentration über den Tag hinweg analysieren.

Die besten Features von Hubstaff

Überwachen Sie die Aktivität Ihres Teams mit der Aktivitätsraten -Nachverfolgung, die Mausklicks und Tastaturbenutzung anzeigt.

Erhalten Sie detaillierte App- und URL-Überwachung, um genau zu sehen, welche Anwendungen und Websites Ihr Team nutzt.

Bezahlen Sie Auftragnehmer auf Basis der Daten der Nachverfolgung der erfassten Stunden mit automatischer Gehaltsabrechnung über Hubstaff Talent.

Limitierungen von Hubstaff

Benutzer berichten von einem erheblichen CPU- und Akkuverbrauch (z. B. Überhitzung von Macs) nach der Installation von Hubstaff.

Warnmeldungen bei Inaktivität alle ~10 Minuten können legitime Arbeit fälschlicherweise als Inaktivität einstufen.

Jede Arbeit ohne Tastenanschläge wird fälschlicherweise als unproduktive Arbeitszeit klassifiziert.

Benutzer finden es schwierig, Timer nach dem Start zu bearbeiten, Notizen hinzuzufügen oder Zeiteinträge abzugleichen.

Preise von Hubstaff

Kostenlose Testversion

Starter: 7 $/Monat pro Benutzer (mindestens zwei Plätze)

Grow: 9 $/Monat pro Benutzer (mindestens zwei Plätze)

Team: 12 $/Monat pro Benutzer (mindestens zwei Plätze)

Enterprise: 25 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Hubstaff-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,2/5 (über 1.440 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 1.570 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Hubstaff?

Eine G2-Bewertung drückt es so aus:

Hubstaff bietet eine nahtlose Möglichkeit zur Zeiterfassung und Überwachung der Team-Produktivität. Die Möglichkeit, regelmäßig Screenshots zu machen, das Aktivitätsniveau zu verfolgen und die Software in Projektmanagement-Tools wie Trello und Asana zu integrieren, macht sie für Remote-Teams äußerst wertvoll. […] Manchmal kann die Nachverfolgung der Aktivitätslevel als zu aufdringlich empfunden werden, insbesondere bei häufigen Screenshots. Die mobile App neigt auch dazu, gelegentlich zu verzögern oder abzustürzen, was die Produktivität unterwegs beeinträchtigen kann.

Hubstaff bietet eine nahtlose Möglichkeit zur Zeiterfassung und zur Überwachung der Produktivität des Teams. Die Möglichkeit, regelmäßig Screenshots zu machen, das Aktivitätsniveau zu verfolgen und die Software in Projektmanagement-Tools wie Trello und Asana zu integrieren, macht sie für Remote-Teams äußerst wertvoll. […] Manchmal kann die Nachverfolgung der Aktivitätslevel als zu aufdringlich empfunden werden, insbesondere bei häufigen Screenshots. Die mobile App neigt auch dazu, gelegentlich zu verzögern oder abzustürzen, was die Produktivität unterwegs beeinträchtigen kann.

💡 Profi-Tipp: Bewertet nach jeder Aufgabe auf einer Skala von 1 bis 5, wie erschöpft oder energiegeladen Sie sich fühlen. Vergleichen Sie diese Bewertung dann wöchentlich mit dem Betrag, den Sie für diese Aufgabe oder diesen Client erhalten haben. So sehen Sie auf einen Blick, welche hochbezahlten Aufträge die Anstrengung nicht wert sind und welche weniger gut bezahlten Aufträge Ihnen Ruhe (und Upselling-Potenzial) bringen.

8. TopTracker (am besten für die Integration in Freelancer-Plattformen geeignet)

via TopTracker

Arbeiten Sie über Upwork oder Freelancer? TopTracker lässt sich direkt in diese Plattformen integrieren, ohne dass Sie sich um die üblichen Compliance-Probleme kümmern müssen. Diese Software für die Zeiterfassung von Freiberuflern mit Screenshots erfüllt automatisch die Plattformanforderungen, sodass Sie sich keine Gedanken über Dokumentationsstandards machen müssen.

Die Desktop-Anwendung ist zudem ressourcenschonend und verlangsamt Ihren Computer nicht.

Die besten Features von TopTracker

Nutzen Sie die intelligente Zeiterkennung , die erkennt, wann Sie aktiv bei der Arbeit sind, und während Pausen pausiert.

Nutzen Sie das Work Diary-Feature , das alle 10 Minuten Screenshots mit Aktivitätsanzeigen erstellt.

Aktivieren Sie die automatische App-Erkennung, die Timer startet, wenn Sie bestimmte arbeitsbezogene Anwendungen öffnen.

Limitierungen von TopTracker

Die Screenshot-Funktion kann bei den meisten Plänen nicht deaktiviert werden.

Benutzer erwähnen fehlende Integrationen (z. B. Payoneer oder QuickBooks Online werden nicht direkt unterstützt, es gibt keine Synchronisierung mit Buchhaltungs- oder Produktivitätstools).

Weniger Integrationen von Drittanbietern im Vergleich zu allgemeinen Tools für die Zeiterfassung

Preise für TopTracker

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

TopTracker-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über TopTracker?

Hier ist eine Perspektive aus erster Hand aus einer Capterra-Bewertung:

Ich bin Berater und arbeite für mehrere verschiedene Unternehmen. Mit diesem tool kann ich die Zeit für jedes einzelne Unternehmen ganz einfach nachverfolgen. Es überwacht, wann ich an meinem Computer arbeite (Aktivität) und zeichnet die Zeit auf. Ich kann zwischen den Unternehmen (Projekten) wechseln, wenn ich die Aufgabe wechsle.

Ich bin Berater und arbeite für mehrere verschiedene Unternehmen. Mit diesem tool kann ich die Zeit für jedes einzelne Unternehmen ganz einfach nachverfolgen. Es überwacht, wann ich an meinem Computer arbeite (Aktivität) und zeichnet die Zeit auf. Ich kann zwischen den Unternehmen (Projekten) wechseln, wenn ich die Aufgabe wechsle.

9. Jibble (am besten geeignet für die Zeiterfassung vorrangig auf Mobilgeräten)

via Jibble

Die mobile Zeiterfassung wirkt oft wie ein nachträglicher Einfall. Jibble kehrt dies um und macht die mobile Nutzung zum primären Erlebnis.

Ich finde die Geofencing-Funktion unglaublich nützlich: Der Timer startet automatisch, wenn Sie beim Client ankommen. Die Beacon-Technologie funktioniert auch in Innenräumen, wo GPS normalerweise versagt. Die Offline-Nachverfolgung funktioniert auch ohne Internetverbindung und führt später automatisch die Synchronisierung aller Daten durch.

Die besten Features von Jibble

Überprüfen Sie die Identität Ihrer Mitarbeiter mithilfe von Gesichtsscanning- und Gesichtserkennungstechnologie.

Mitarbeiter automatisch einloggen, wenn sie bestimmte Arbeitsbereiche betreten

Verwandeln Sie Tablets mit dem Kiosk-Modus in gemeinsame Zeiterfassungsgeräte für mehrere Mitglieder des Teams.

Limitierungen von Jibble

Viele Freiberufler und kleine Geschäfte stellen fest, dass sie keine einfache Verbindung zu allen Plattformen für Produktivität oder Rechnungsstellung herstellen können.

Die grundlegenden Funktionen der Berichterstellung reichen nicht an die Tiefe spezialisierter Software für die Zeiterfassung von Freiberuflern heran.

Benutzer berichten von Problemen beim Einloggen, verzögerten Ein- und Ausstempeln, eingefrorenen Bildschirmen und gelegentlichen Problemen bei der Synchronisierung zwischen der mobilen App und dem Browser.

Preise für Jibble

Free

Premium: 4,99 $/Monat pro Benutzer

Ultimate: 9,99 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Jibble

G2: 4,6/5 (über 160 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 1.470 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Jibble?

Direkt aus einer Reddit-Rezension zu dieser Software für die Zeiterfassung für Freiberufler:

Ich benutze Jibble nun schon seit einigen Jahren und finde, dass es das beste Tool auf dem Markt ist. Die Benutzeroberfläche ist sehr benutzerfreundlich, man kann nahtlos zwischen Browser und App wechseln, verschiedene Aktivitäten innerhalb desselben Kontos erfassen und die Free-Version bietet so viele Optionen. Natürlich hat die Premium-Version noch mehr tolle tools zu bieten. Insgesamt ist unser Team sehr zufrieden mit Jibble (wir haben zunächst einige andere Programme ausprobiert, bevor wir Jibble gefunden haben, aber seitdem mussten wir nicht mehr weiter suchen!)

Ich benutze Jibble nun schon seit einigen Jahren und finde, dass es das beste Tool auf dem Markt ist. Die Benutzeroberfläche ist sehr benutzerfreundlich, man kann nahtlos zwischen Browser und App wechseln, verschiedene Aktivitäten innerhalb desselben Kontos erfassen und die kostenlose Version bietet so viele Optionen. Natürlich hat die Premium-Version noch mehr tolle tools zu bieten. Insgesamt ist unser Team sehr zufrieden mit Jibble (wir haben zunächst einige andere Programme ausprobiert, bevor wir Jibble gefunden haben, aber seitdem mussten wir nicht mehr weiter suchen!)

10. TimeCamp (Am besten geeignet für umfassende Analysen der Projekte und erweiterte Berichterstellung)

via TimeCamp

Datenfreaks, das hier ist genau das Richtige für euch.

TimeCamp untersucht die Rentabilität von Projekten anhand detaillierter Kostenanalysen und Nachverfolgung des Budgets. Die Software für die Zeiterfassung bei Freiberuflern stellt eine direkte Verbindung zwischen Zeitdaten und Finanzmetriken her und zeigt, welche Projekte Geld einbringen und welche Sie nur beschäftigen.

Ich finde die Überwachung der Computeraktivitäten hilfreich, um meine Muster der Produktivität im Laufe des Tages zu verstehen. Da meine Abrechnungssätze je nach Projekt und Client variieren, habe ich mich auf die Gantt-Diagramme verlassen, um die Zeitleisten der Projekte zusammen mit meinen tatsächlichen Daten der Zeiterfassung zu visualisieren.

Die besten Features von TimeCamp

Erstellen Sie Kategorien für abrechnungsfähige und nicht abrechnungsfähige Tarife mit unterschiedlichen Stundensätzen für verschiedene Arten von Arbeiten.

Erstellen Sie Rentabilitätsberichte, aus denen hervorgeht, welche Projekte und Clients finanziell am erfolgreichsten sind.

Aktivieren Sie die automatische Zeiterfassung, die erkennt, wenn Sie an bestimmten Anwendungen oder Websites arbeiten.

Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen, wenn die erfassten Stunden die Projekt- oder Client-Limite überschreiten.

Analysieren Sie die Einnahmen und Kosten aller Clients, um herauszufinden, wo Ihre Zeit am wertvollsten ist.

Limitierungen von TimeCamp

Der Free-Plan schränkt die Anzahl der Projekte und Benutzer, die Sie verwalten können, stark ein.

Die automatisierte Nachverfolgung von Schlüsselwörtern oder der Zeiterfassung muss manuell überprüft und korrigiert werden, da Einträge falsch klassifiziert oder ausgelassen werden können.

Preise von TimeCamp

Free

Starter: 3,49 $/Monat pro Benutzer

Premium: 4,49 $/Monat pro Benutzer

Ultimate: 6,99 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu TimeCamp

G2: 4,7/5 (über 345 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 595 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über TimeCamp?

Diese G2-Bewertung ist mir besonders aufgefallen:

Ich nutze TimeCamp seit über einem Jahr als Einzelbenutzer. Ich bin Freiberufler und für mich ist es sehr wichtig zu wissen, wie viel Zeit ich für jedes Projekt aufgewendet habe. In dieser Hinsicht hat sich TimeCamp als sehr nützlich erwiesen! Es verfügt über viele praktische Features, wie z. B. einen automatischen Projekt-Tracker, ein Aufgaben-Widget, wöchentliche Timesheets und Berichte über den Fortschritt. Und es ist sehr benutzerfreundlich. Ich habe es einfach auf meinem PC installiert und es verfolgt meine Aktivitäten jeden Tag.

Ich nutze TimeCamp seit über einem Jahr als Einzelbenutzer. Ich bin Freiberufler und für mich ist es sehr wichtig zu wissen, wie viel Zeit ich für jedes Projekt aufgewendet habe. In dieser Hinsicht hat sich TimeCamp als sehr nützlich erwiesen! Es verfügt über viele praktische Features, wie z. B. einen automatischen Projekt-Tracker, ein Aufgaben-Widget, wöchentliche Timesheets und Berichte über den Fortschritt. Und es ist sehr benutzerfreundlich. Ich habe es einfach auf meinem PC installiert und es übernimmt die Nachverfolgung meiner Aktivitäten jeden Tag.

⚙️ Bonus: Neugierig, wie ich überhaupt zum Freelancing gekommen bin? Dieser Leitfaden zum Thema Wie werde ich Freelancer hat mir dabei geholfen, den Sprung zu wagen.

11. Everhour (Am besten geeignet für die Integration in das Projektmanagement)

via Everhour

Ich habe Everhour getestet, um seine Funktionen für Zeiterfassung und Projektmanagement zu bewerten. Everhour zeichnet sich durch seine nahtlose Integration in beliebte Projektmanagement-Plattformen aus, sodass Benutzer Aufgaben in nachverfolgbare Einträge umwandeln können, ohne doppelte Arbeit zu leisten.

Die Software für die Zeiterfassung bei Freiberuflern erleichterte den Vergleich von Zeitschätzungen mit den tatsächlich geleisteten Stunden, die Überwachung von Budgets und die Erstellung von Rechnungen direkt aus den Projektdaten.

Die besten Features von Everhour

Überwachen Sie den Fortschritt in Echtzeit anhand von Projektprognosen in meinem PM-Tool mit Funktionen zur Budgetnachverfolgung.

Erstellen Sie Berichte zum Zeitaufwand im Vergleich zur Schätzung, in denen die geplanten Stunden mit der tatsächlich für Aufgaben aufgewendeten Zeit verglichen werden.

Entwerfen Sie Client-Portale, über die Stakeholder den Projektfortschritt und Zeitübersichten einsehen können.

Limitierungen von Everhour

Erfordert bestehende Abonnements für unterstützte Projektmanagement-Tools.

Eingeschränkte Standalone-Funktionen bei Verwendung unabhängig von integrierten Plattformen

Der Free-Plan schränkt die Anzahl der Projekte und Integrationen ein, die Sie nutzen können.

Preise für Everhour

Free

Team: 10 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu Everhour

G2: 4,7/5 (über 175 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 430 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Everhour?

Hier ist, was für einen Reddit-Rezensenten den Ausschlag gegeben hat:

Ich liebe die Everhour-Integration. Sie ist nicht perfekt wie der Ressourcenplaner und die Planung der Kapazität ist nicht großartig. Aber sie leistet hervorragende Arbeit, indem sie es den Mitarbeitern ermöglicht, Zeit auf Aufgabenebene zu buchen, sie als abrechnungsfähig oder nicht abrechnungsfähig zu kennzeichnen, und sie lässt sich recht gut in QBO integrieren, mit nur einer kleinen Unannehmlichkeit, dass die Rechnungsnummer nicht übernommen wird. Die Berichterstellung ist auch ziemlich gut, aber man kann die Daten in eine CSV-Datei exportieren und damit alles erledigen, was man will.

Ich liebe die Everhour-Integration. Sie ist nicht perfekt wie der Ressourcenplaner und die Planung der Kapazität ist nicht großartig. Aber sie leistet hervorragende Arbeit, indem sie es den Mitarbeitern ermöglicht, Zeit auf Aufgabenebene zu buchen, sie als abrechnungsfähig oder nicht abrechnungsfähig zu kennzeichnen, und sie lässt sich recht gut in QBO integrieren, mit nur einer kleinen Unannehmlichkeit, dass die Rechnungsnummer nicht übernommen wird. Die Berichterstellung ist auch ziemlich gut, aber man kann die Daten in eine CSV-Datei exportieren und damit machen, was man will.

📖 Lesen Sie auch: Weitere Informationen zur Integration von ClickUp mit Tools wie Everhour.

12. TMetric (am besten geeignet für detaillierte Arbeitseinteilung)

via TMetric

Als Organisationsfreak hat mir die Arbeitsklassifizierung von TMetric sehr gut gefallen. Damit können Sie Projekte mithilfe benutzerdefinierter Tags und Kategorien in detaillierte Hierarchien organisieren, wodurch komplexe Abrechnungsszenarien besser zu verwalten sind.

Über die Kernfunktionen der Nachverfolgung der Arbeitszeit hinaus bietet das Desktop-Widget schnellen Zugriff auf Timer-Steuerungen und Projektwechsel, während die Browser-Erweiterung nahtlos webbasierte Arbeiten erfasst.

Die besten Features von TMetric

Pausieren Sie Timer während Zeiträume der Inaktivität des Computers mit Smart Idle Detection .

Laden Sie die Web-Erweiterung für die Zeiterfassung herunter, um sie in den Browsern Chrome, Firefox und Safari zu nutzen.

Erstellen Sie detaillierte Timesheets mit Anhängen wie Dateien, Notizen und Screenshots für eine vollständige Dokumentation.

Limitierungen von TMetric

Nur ein Abrechnungssatz pro Konto (oder Team-Mitglied), was für Freiberufler, die Clients mit unterschiedlichen Preisniveaus verwalten, einschränkend sein kann.

Rechnungen können optisch nicht benutzerdefiniert werden (kein Logo oder Markenfarben).

Das Tool verfügt über keine integrierte Nachverfolgung von Überstunden und kann Mittagspausen nicht automatisch beenden oder planen.

Berichte sind einfache Listen mit begrenzter visueller Darstellung; es fehlen Diagramme oder Vergleiche zwischen Zeiträumen.

Preise für TMetric

Kostenlose Testversion verfügbar

Professional: 5 $/Monat pro Benutzer

Business: 7 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu TMetric

G2: 4,6/5 (über 110 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 250 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über TMetric?

Laut einer G2-Bewertung zu dieser Software für die Zeiterfassung für Freiberufler:

Ich finde dieses tool fantastisch, um zu erfahren, wie viel Zeit ich jedem meiner Clients widme und wie profitabel sie sind.

Ich finde dieses Tool fantastisch, um zu erfahren, wie viel Zeit ich jedem meiner Clients widme und wie profitabel sie sind.

13. Fanurio (am besten geeignet für die Abrechnung professioneller Dienstleistungen)

via Fanurio

Diese Software für die Zeiterfassung von Freiberuflern übernimmt die Abrechnung von Retainer- und Fortschrittsrechnungen, die ich früher manuell verwaltet habe. Meine Kunden können den Fortschritt des Projekts und den Abrechnungsstatus über die Kundenportale einsehen, wodurch ich weniger E-Mails mit Status-Informationen erhalte.

Allerdings war die Einarbeitungszeit länger als ich erwartet hatte. Die Nachverfolgung der Ausgaben ist zwar umfassend, erfordert aber mehr manuelle Eingaben, als mir für kleinere Elemente lieb ist.

Die besten Features von Fanurio

Verwenden Sie anwendungsbasierte Timer-Auslöser, die automatisch mit der Nachverfolgung beginnen, wenn Sie bestimmte Programme öffnen.

Entwerfen Sie professionelle Rechnungen mit Ihrem Firmenlogo, Ihrem Branding und benutzerdefinierten Bedingungen für die Zahlung.

Erfassen Sie detaillierte Ausgaben, einschließlich Kilometerberechnungen, Materialkosten und Subunternehmergebühren.

Limitierungen von Fanurio

Neue Benutzer finden die Einrichtung und Navigation oft schwierig, da die Features in Menüs versteckt sind.

Eingeschränkte Features für die Zusammenarbeit im Team bei Projekten mit mehreren Personen

Die einmalige Lizenz kann im Vergleich zu modernen Abonnement-Tools teuer erscheinen.

Preise von Fanurio

Jährlicher Wartungsplan: 29 $/Jahr

Jährlicher Wartungsplan (Erweiterung): 19 $/Jahr

Fanurio-Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Fanurio?

Hören Sie sich die Meinung dieses Capterra-Rezensenten an:

Ich bin kein besonders gut organisierter Finanzmensch. Dieses Programm hat mir das Leben gerettet. Und da es mit Quickbooks verbunden ist, kann ich weniger Zeit mit der Verwaltung von Rechnungen und Inkasso verbringen und mehr Zeit mit der Arbeit an Cashflow verbringen.

Ich bin kein besonders gut organisierter Finanzmensch. Dieses Programm hat mir das Leben gerettet. Und da es mit Quickbooks verbunden ist, kann ich weniger Zeit mit der Verwaltung von Rechnungen und Inkasso verbringen und mehr Zeit mit der Arbeit an Cashflow verbringen.

💡 Profi-Tipp: Wir verschwenden oft Zeit mit kleinen Entscheidungen: Nehme ich diesen Anruf an? Soll ich den Entwurf jetzt verschicken? Sollte ich das stapelweise erledigen? Notieren Sie die Anzahl der Entscheidungen, die Sie während eines Blocks der Arbeit getroffen haben, und wie lange jede einzelne davon gedauert hat. Das ist Ihre Entscheidungssteuer. Entwickeln Sie Systeme, um diese zu reduzieren.

14. RescueTime (Am besten geeignet für die Analyse von Mustern der Produktivität)

via RescueTime

Als ich die Software für die Zeiterfassung für Freiberufler von RescueTime getestet habe, hat sie alles in produktive, neutrale oder ablenkende Arbeit kategorisiert. Die wöchentlichen Berichte haben mich überrascht, da sie mir gezeigt haben, wo meine Zeit tatsächlich hingeht und wo ich sie meiner Meinung nach verbringe.

Ich konnte auch Ziele festlegen, um mich auf wichtige Projekte zu konzentrieren, und das Feature „FocusTime” blockiert ablenkende Websites während festgelegter Zeiträume. Der Nachteil ist, dass es sich um eine rein passive Nachverfolgung handelt – es gibt keine manuelle Zeiterfassung für Offline-Arbeiten oder die Abrechnung bestimmter Projekte.

Die besten Features von RescueTime

Greifen Sie auf detaillierte Aktivitätsberichte zu, die genau zeigen, wie viel Zeit Sie in verschiedenen Anwendungen und auf verschiedenen Websites verbringen.

Legen Sie tägliche Ziele für die Produktivität der Arbeitszeit fest und lassen Sie sich benachrichtigen, wenn Sie hinter dem Zeitplan zurückliegen.

Erhalten Sie wöchentliche Zusammenfassungen per E-Mail, um Ihre Muster der Produktivität und Erfolge hervorzuheben.

Limit von RescueTime

Berichte und Dashboards können unübersichtlich sein; detaillierte Zeitleisten können sich über mehrere Seiten erstrecken und sind schwer effizient zu überprüfen.

Keine integrierte Rechnungsstellungs- oder Client-Abrechnungsfunktion

Preise für RescueTime

Free

Solo: 9 $/Monat

Solo+: 15 $/Monat

Team: 12 $/Monat pro Benutzer

Team+: 18 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu RescueTime

G2: 4,2/5 (über 90 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 140 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über RescueTime?

Hier ist die Meinung eines Reddit-Benutzers:

Ich bin völlig neu bei Rescue Time, habe mich aber gerade für die zweiwöchige Testversion angemeldet, weil mir die Timesheet-Funktion einfach und perfekt für Freiberufler wie mich erscheint. Einige Features scheinen noch nicht vollständig dokumentiert zu sein, aber das Programm wirkt frisch.

Ich bin völlig neu bei Rescue Time, habe mich aber gerade für die zweiwöchige Testversion angemeldet, weil mir die Timesheet-Funktion einfach und perfekt für Freiberufler wie mich erscheint. Einige Features scheinen noch nicht vollständig dokumentiert zu sein, aber das Programm wirkt frisch.

15. Memtime (am besten geeignet für die automatische Rekonstruktion von Aktivitäten)

via Memtime

Memtime geht bei der automatischen Zeiterfassung weiter als die meisten anderen tools und erfasst alle Dokumente, Programme und Browseraktivitäten, ohne Ihren Workflow zu unterbrechen. Das Tool läuft völlig unbemerkt im Hintergrund und zeichnet alle Programme, Dokumente und Websites auf, die Sie im Laufe des Tages verwenden.

Ich fand ihren Datenschutz-orientierten Ansatz beruhigend, da alle Daten auf Ihrem lokalen Rechner bleiben. Und was noch besser ist: Die Zuweisung zum Projekt erfolgt rückwirkend, sodass Sie Ihren Workflow nie unterbrechen müssen, um Timer zu verwalten.

Die besten Features von Memtime

Überprüfen Sie Ihre vollständige Zeitleiste, um alle Dokumente, Anwendungen und Websites anzuzeigen, auf die Sie zugegriffen haben.

Kategorisieren Sie Arbeiten aus vergangenen Tagen oder Wochen mithilfe der rückwirkenden Zeiterfassung in Ihrer Zeitleiste.

Finden Sie mit der intelligenten Suchfunktion schnell bestimmte Arbeitssitzungen oder Projektaktivitäten.

Limit für Memtime

Die benutzerdefinierten Einstellungen für Dashboards und Berichte sind begrenzt, die Exportoptionen beschränken sich auf einfache CSV-Dateien und es gibt keine Integration für Gehaltsabrechnungen oder Rechnungsstellung.

Lernkurve für eine effektive rückwirkende Zeiterfassung und Kategorisierung von Projekten

Preise für Memtime

Kostenlose Testversion

Basis: 18 $/Monat pro Benutzer (vierteljährliche Abrechnung)

Connect: 26 $/Monat pro Benutzer (vierteljährliche Abrechnung)

Premium: 35 $/Monat pro Benutzer (vierteljährliche Abrechnung)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Memtime

G2: 4,7/5 (über 185 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 120 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Memtime?

Hier ist, was eine G2-Bewertung über diese Software für die Zeiterfassung für Freiberufler sagt:

Ich schätze es sehr, wie Memtime meine Zeiterfassung als Freiberufler optimiert. Die automatisierten Features zur Nachverfolgung reduzieren die manuelle Eingabe erheblich und sparen mir jede Woche viel Zeit. Dank der intuitiven Benutzeroberfläche konnte ich ohne umfangreiche Schulung sofort loslegen. Besonders schätze ich die übersichtlichen Features zur Berichterstellung, die mir Einblicke in meine Arbeitszeit geben und mir helfen, Bereiche zu identifizieren, in denen ich meine Effizienz verbessern und meine Zeit besser auf verschiedene Projekte verteilen kann.

Ich schätze es sehr, wie Memtime meine Zeiterfassung als Freiberufler optimiert. Die automatisierten Features zur Nachverfolgung reduzieren die manuelle Eingabe erheblich und sparen mir jede Woche viel Zeit. Dank der intuitiven Benutzeroberfläche konnte ich ohne umfangreiche Schulung sofort loslegen. Besonders schätze ich die übersichtlichen Features zur Berichterstellung, die mir Einblicke in meine Arbeitszeit geben und mir helfen, Bereiche zu identifizieren, in denen ich meine Effizienz verbessern und meine Zeit besser auf verschiedene Projekte verteilen kann.

⚙️ Bonus: Schauen Sie sich diese Tipps zum Zeitmanagement und Freelancer-Hacks an, auf die ich schwöre!

Meine Arbeitszeiten? Kein Problem, dank ClickUp.

Ich habe genug Tools für die Zeiterfassung ausprobiert, um zu wissen, was funktioniert und was Zeitverschwendung ist. Ich brauche keine weitere App, die Stunden protokolliert und mich im Unklaren darüber lässt, was ich als Nächstes zu erledigen habe.

ClickUp verschafft mir einen klaren Überblick über meine Arbeit. Ich kann die für Aufgaben aufgewendeten Stunden nachverfolgen, Live-Schätzungen einsehen und Dashboards anzeigen, die mir zeigen, was abrechnungsfähig ist, was überfällig ist und wohin meine Zeit fließt. Das hilft mir, besser zu planen, meine Arbeit genau zu bepreisen und zu verstehen, wie ich meine Zeit auf Clients und Projekte verteile.

Andere Tools haben mir bei der Nachverfolgung geholfen. ClickUp hilft mir dabei, mich zu verbessern. Das ist mir wichtig: einen klaren, zielgerichteten und skalierbaren Freelancer-Workflow aufzubauen.

Wenn Sie Ihre Zeit wirklich selbst in die Hand nehmen möchten, beginnen Sie mit ClickUp. ✅