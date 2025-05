Die 11 besten Programme zur Zeiterfassung mit Screenshots im Jahr 2025

Remote-Arbeit bringt ihre eigenen Herausforderungen mit sich – konzentriert bleiben, alle auf dem Laufenden halten und sicherstellen, dass die Arbeit ohne die üblichen persönlichen Check-ins vorankommt.

Wie können Sie Ihr Team also dabei unterstützen, produktiv und engagiert zu bleiben, egal wo es sich befindet?

Hier ist eine Software zur Zeiterfassung mit Screenshots hilfreich. Diese tools erstellen zufällige Screenshots des Computerbildschirms des Benutzers, verfolgen Mausbewegungen und liefern einen visuellen Nachweis der Arbeit, sodass Teams ohne Mikromanagement zur Rechenschaft gezogen werden können.

🔎 Zu erledigen? 75 % der US-Unternehmen verlieren Geld durch Zeitdiebstahl, durchschnittlich vier Stunden pro Woche. Das entspricht einem jährlichen Verlust von 7 % der Lohnsumme – oft unbemerkt.

Time Doctor : Am besten für die Überwachung der Produktivität der Mitarbeiter geeignet

Toggl Track : Am besten für Freiberufler und Teams, die Wert auf Einfachheit legen

Hubstaff: Am besten für die detaillierte Überwachung von Mitarbeitern im Homeoffice mit Screenshots geeignet

Clockify: Am besten für Teams geeignet, die eine kostenlose Zeiterfassung benötigen

Everhour: Am besten für die nahtlose Integration in Tools für das Projektmanagement geeignet

Harvest: Am besten für die Rechnungsstellung und die Verwaltung der abrechenbaren Zeit geeignet

DeskTime: Beste automatische Zeiterfassung mit Screenshots und Einblicken in die Produktivität

My Hours: Am besten für Freiberufler und kleine Geschäfte, die abrechenbare Zeit verwalten

TimeCamp: Am besten für die automatische Zeiterfassung mit Screenshots

Jibble: Beste kostenlose Zeiterfassung mit Gesichtserkennung

Worauf sollten Sie bei einer Software zur Zeiterfassung mit Screenshots achten?

🎯 Faktencheck: Der Markt für Zeiterfassungssoftware explodiert – von 5,23 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf 12,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030. Warum? Weil Geschäfte eine intelligentere Nachverfolgung der Belegschaft, präzise abrechenbare Stunden und Echtzeit-Einblicke benötigen – ohne Rätselraten.

Aber Software zur Nachverfolgung liefert nicht jedes Mal die gleiche Wirkung!

Hier erfahren Sie, was die beste Software zur Zeiterfassung mit Screenshots von den anderen unterscheidet:

Überwachung von Screenshots: Wählen Sie eine Zeiterfassung mit zufälligen, geplanten oder manuellen Features zur Bildschirmaufnahme. Passen Sie die Einstellungen an, um Screenshots zu verwischen oder sensible Bilder zu löschen, und schaffen Sie so ein Gleichgewicht zwischen Verantwortlichkeit und Datenschutz

*berichterstellung und Analyse: Stellen Sie sicher, dass Sie detaillierte Zeitberichte mit Metriken zur Produktivität und Zeitleisten für Projekte erhalten. Die besten tools verwenden Heatmaps, Leistungsbewertungen und wöchentliche Zusammenfassungen, um Muster zu erkennen und Workflows zu optimieren

Datensicherheit: Sie schützen sensible Daten mit DSGVO-konformer Sicherheit und anpassbaren Kontrollen des Datenschutzes. Stellen Sie sicher, dass das Tool die Sichtbarkeit von Screenshots begrenzt und den Speicher verschlüsselt, um eine ethische Mitarbeiterüberwachung zu gewährleisten

Genaue Nachverfolgung: Die besten Apps zur Zeiterfassung protokollieren abrechenbare Stunden und die Nutzung der App präzise. Das richtige Tool erkennt automatisch Inaktivität, meldet übermäßiges Wechseln der Registerkarten und hebt nicht mit der Arbeit zusammenhängende Aktivitäten hervor

Nahtlose Integration: Automatisierung des Projektzeitmanagements, des Personaleinsatzes und der Rechnungsstellung mit einem Tool, das zu Ihrem Workflow passt. Verwenden Sie nachverfolgte Einträge, um die Personalrichtlinien zu verfeinern, die Gehaltsabrechnung zu vereinfachen und eine genaue Rechnungsstellung zu gewährleisten

*benutzerfreundliches Design: Wählen Sie ein Tool, das Ihr Team tatsächlich verwenden wird. Achten Sie auf Timer mit nur einem Klick, ein intuitives Dashboard und eine automatische Kategorisierung der Aktivitäten für eine mühelose Zeiterfassung mit Screenshots

Die 11 besten Programme zur Zeiterfassung mit Screenshots

Wenn es darum geht, die Produktivität und Verantwortlichkeit zu steigern, ist eine Software zur Zeiterfassung mit Screenshot-Funktionen ein entscheidender Faktor.

Hier sind 11 Programme zur Zeiterfassung mit Screenshots, die verlorene Stunden in Nachweise, Produktivität und Fortschritt verwandeln:

1. ClickUp (am besten für umfassende Aufgabenverwaltung mit Zeiterfassung geeignet)

Starten Sie die Zeiterfassung in ClickUp Verfolgen Sie jede Sekunde und gewinnen Sie Echtzeit-Einblicke – alles in einer einzigen Ansicht für Aufgaben mit ClickUp

Zeiterfassung sollte nicht isoliert existieren. Was wäre, wenn Ihr Tool eine nahtlose Verbindung zwischen Zeit, Aufgaben und Workflows im Team herstellen würde? ClickUp, die App für alles, erledigt genau das.

Es kombiniert Zeiterfassung mit Aufgabenverwaltung, Projektplanung und Zusammenarbeit, sodass jede nachverfolgte Sekunde mit echter Arbeit verbunden ist.

Verwandeln Sie nachverfolgte Stunden in umsetzbare Erkenntnisse mit den Timesheets von ClickUp zur Zeiterfassung für Projekte

Verwenden Sie ClickUp, um Aufgaben sofort zu erstellen und sie in Sekundenschnelle Teams oder Einzelpersonen an entfernten Standorten zuzuweisen. Sobald Aufgaben erstellt wurden, können Sie mit den Lösungen zur Zeiterfassung von ClickUp Stunden protokollieren, Zeitschätzungen festlegen, abrechenbare Arbeit nachverfolgen und Berichte erstellen – alles an einem Ort.

Das Beste daran? Die Zeitmanagement-Lösungen von ClickUp sind außergewöhnlich flexibel und präzise:

Fügen Sie Notizen zu Einträgen hinzu, um die Transparenz und den Kontext zu verbessern

Verwenden Sie Beschreibungen, um die nachverfolgte Zeit nach Client, Projekt oder Aufgabe zu kategorisieren, um die Organisation der Arbeit und die Analyse der Produktivität zu erleichtern

Aufgaben schnell nach nachverfolgten Stunden, Projekten oder Mitgliedern des Teams sortieren und filtern, um Ineffizienzen zu erkennen

So erhalten Sie eine vollständige Ansicht der Gesamtzeit, die für Aufgaben und Unteraufgaben aufgewendet wurde, während manuelle Bearbeitungen die Genauigkeit der Gehaltsabrechnung und der Berichte sicherstellen.

Benötigen Sie einen Vorsprung? Nutzen Sie die umfangreiche Bibliothek mit vorgefertigten Vorlagen für Timesheets von ClickUp, um die Nachverfolgung zu vereinfachen und Ihren Workflow zu organisieren.

Kostenlose Vorlage erhalten Protokollieren Sie Zeiten, überwachen Sie Aufgaben und erstellen Sie mühelos detaillierte Berichte mit der Vorlage für die Zeiterfassung von ClickUp Consultant

Berater erfassen nicht nur Stunden, sondern auch Werte. Die Verwaltung mehrerer Clients, die Protokollierung von Meetings und die Sicherstellung einer genauen Abrechnung erfordern einen strukturierten Ansatz bei der Zeiterfassung.

Die Vorlage für die Zeiterfassung von ClickUp Consultant vereinfacht den Prozess durch die Organisation von Zeiteinträgen, die Nachverfolgung von Arbeitsplänen und die Bereitstellung klarer Aufschlüsselungen von Zahlungen. Sie erhalten eine vollständige Ansicht Ihrer aufgewendeten Zeit, indem Sie die Stunden in Echtzeit protokollieren oder Einträge manuell hinzufügen.

*hier ist, warum Sie diese Vorlage lieben werden

Erhalten Sie eine Ansicht auf hoher Ebene der aufgewendeten Zeit pro Client, Projekt oder Aufgabe

Verwenden Sie Benutzerdefinierte Felder, um Kosten zu berechnen, Zahlungen nachzuverfolgen und eine genaue Rechnungsstellung zu gewährleisten – ohne Aufwand

Erstellen Sie genaue Timesheets, exportieren Sie diese in Sekundenschnelle und geben Sie Berichte für Clients oder Teams frei

🎯 Ideal für: Berater, Freiberufler und serviceorientierte Geschäfte, die ihre abrechenbare Zeit nachverfolgen, ihre Rechnungsstellung optimieren und ihre Produktivität steigern möchten

die besten Features von ClickUp*

Mit der kostenlosen Erweiterung von ClickUp für Chrome für Desktop, Mobilgeräte und Web können Sie Ihre Arbeitszeiten von überall aus erfassen

Integrieren Sie ClickUp in führende Apps zur Zeiterfassung, um Workflows zu konsolidieren und Datensilos zu beseitigen

Erhalten Sie vollständige Sichtbarkeit mit automatisierten Timesheets – Nachverfolgung von Stunden nach Tag, Woche oder einem beliebigen benutzerdefinierten Bereich

Exportieren Sie Zeitdaten für die Lohnabrechnung, Rechnungsstellung oder Abrechnung mit Clients in CSV, PDF oder Google Tabellen

Starten und stoppen Sie Timer direkt in Aufgaben, erfassen Sie Arbeitsstunden manuell oder automatisieren Sie Einträge zur Arbeit mit ClickUp Automatisierungen

Limits von ClickUp

Bei so vielen Features kann es sein, dass neue Benutzer etwas Zeit benötigen, um sich zurechtzufinden und ClickUp vollständig zu nutzen

Es bietet keine integrierte Screenshot-Überwachung

ClickUp-Preise

Bewertungen und Rezensionen von ClickUp

G2: 4, 7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (4000+ Bewertungen)

Was echte Benutzer über ClickUp sagen

ClickUp ist ein außergewöhnlich umfassendes Tool für das Projektmanagement, mit dem wir unser Team organisieren, effizient zusammenarbeiten und Aufgaben in einer einzigen Umgebung automatisieren können. Es bietet Kanban Boards, Gantt Diagramme, kollaborative Dokumente, Automatisierungen ohne Programmieraufwand und Features zur Zeiterfassung.

📮 ClickUp Insight: 92 % der Wissensarbeiter nutzen personalisierte Zeitmanagementstrategien. Die meisten Tools für das Workflow-Management bieten jedoch noch keine robusten integrierten Zeitmanagement- oder Priorisierungs-Features, was eine effektive Priorisierung behindern kann. Die KI-gestützten Features für Planung und Zeiterfassung von ClickUp können Ihnen dabei helfen, dieses Rätselraten in datengestützte Entscheidungen umzuwandeln. Es kann sogar optimale Fokusfenster für Aufgaben vorschlagen. Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Zeitmanagementsystem, das sich an Ihre tatsächliche Arbeit anpasst!

2. Time Doctor (am besten für die Überwachung der Produktivität von Mitarbeitern geeignet)

via Time Doctor

Die Verwaltung von Mitarbeitern im Büro und von Telearbeitern sollte nicht endlose Check-ins oder unangenehme Unterhaltungen über die Produktivität bedeuten. Time Doctor bietet Echtzeit-Einblicke in die Art und Weise, wie die Arbeit erledigt wird – unabhängig davon, wo sich Ihr Team befindet.

Es verfolgt die aktiven Arbeitsstunden und erfasst zufällige Screenshots, um den Fortschritt zu überprüfen. Automatisierte Berichte zeigen Trends bei der Nutzung von Apps, der Aktivität auf der Website und der Fertigstellung von Aufgaben auf und helfen Teams, den Workflow zu optimieren und Zeitverschwendung zu reduzieren.

die besten Features von Time Doctor*

Gewinnen Sie tiefe Einblicke in Ihre Belegschaft, um die Leistung zu optimieren, das Engagement zu verbessern und die Mitarbeiterbindung zu fördern

Erkennen Sie ungewöhnliche Muster bei der Arbeit mit Inaktivitätswarnungen, Bewertungen der Produktivität und Nachverfolgung des Verhaltens in Echtzeit

Verbessern Sie die Work-Life-Balance, indem Sie die Verteilung des Workloads analysieren und Burnout-Risiken erkennen

Nachverfolgung der App- und Webnutzung zur Optimierung der Softwarekosten und Eliminierung ungenutzter tools

Time Doctor Limits

Die Überwachung von Screenshots und die Nachverfolgung von Aktivitäten können sich für Mitarbeiter aufdringlich anfühlen

Erweiterte Features sind in Premium-Plänen enthalten, was sie für Start-ups weniger kosteneffizient macht

Time Doctor-Preise

Kostenlose Testversion

Basic: 8 $/Monat pro Benutzer

*standard: 14 $/Monat pro Benutzer

Premium: 20 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Time Doctor

G2: 4, 4/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 500 Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Maximieren Sie die Effektivität Ihrer Software zur Mitarbeiterüberwachung mit diesen Tipps: 🔍 Seien Sie transparent, um das Vertrauen Ihrer Mitarbeiter zu gewinnen ⚙️ Benutzerdefinierte Features zur Erreichung Ihrer Ziele 📊 Überprüfen Sie regelmäßig die Daten, um Trends zu erkennen 🛡️ Klare Richtlinien für Datenschutz und Compliance festlegen

3. Toggl Track (am besten für Freiberufler und Teams, die Wert auf Einfachheit legen)

via Togg l Track

Freiberufler benötigen eine Zeiterfassung, die genauso schnell arbeitet wie sie selbst, wenn sie mehrere Projekte gleichzeitig jonglieren. Toggl ist eine beliebte Zeiterfassungssoftware für Freiberufler, die eine mühelose Protokollierung der Zeit mit einer schlanken, ablenkungsfreien Erfahrung ermöglicht.

Die Erkennung von Leerlaufzeiten verhindert verlorene Stunden, während die automatisierte Rechnungsstellung Aufgaben direkt mit abrechenbaren Stunden verknüpft. Egal, ob Sie ein einzelner Berater oder Teil eines Teams mit verteilten Standorten sind, Toggl Track bietet einen klaren Überblick über die Arbeitszeiten – ohne die Komplexität einer umfangreichen Software für das Projektmanagement.

die besten Features von Toggl Track*

Verwandeln Sie nachverfolgte Stunden in sofortige Rechnungen mit voreingestellten Abrechnungssätzen

Schlüsseln Sie die für die Arbeit aufgewendete Zeit mühelos mit detaillierten, exportierbaren Berichten auf, die Arbeitsmuster und bezahlte Stunden aufzeigen

Nachverfolgung der Zeit auf jedem Gerät und an jedem Ort mit plattformübergreifender Unterstützung für Desktop-, Mobil- oder Web-Apps und Erweiterungen für Browser

Steigern Sie die Rentabilität mit datengestützten Prognosen für Kosten und Einnahmen von Projekten

➡️ Auch zu lesen: KI für Zeitmanagement: Anwendungsfälle und tools für intelligente Zeitplanung

Toggl Track limitations

Keine integrierte Bildschirmaufnahme oder Screenshot-Überwachung

Es fehlen integrierte Features für die Zuweisung von Aufgaben und die Zusammenarbeit, sodass es für die Nachverfolgung von Projekten im Team weniger geeignet ist

Toggl Track-Preise

Free forever

Starter: 10 $/Monat pro Benutzer

Premium: 20 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Toggl Track Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 1.500 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.500 Bewertungen)

➡️ Mehr lesen: Clockify vs. Toggl: Welche App zur Zeiterfassung ist besser?

4. Hubstaff (am besten für die detaillierte Überwachung von Mitarbeitern im Homeoffice mit Screenshots geeignet)

via Hubstaff

Hubstaff sorgt dafür, dass Teams an entfernten Standorten auf Kurs bleiben, ohne den Datenschutz zu verletzen. Die Software läuft im Hintergrund, protokolliert das Aktivitätsniveau, verfolgt GPS-Speicherorte nach und erstellt Screenshots, um Verantwortlichkeit ohne übermäßige Überwachung sicherzustellen.

Im Gegensatz zu aufdringlicher Screenshot-Überwachungssoftware wird die Protokollierung von Tastatureingaben übersprungen, Webcams werden nie aufgezeichnet und Sie können erfasste Screenshots verwischen, um den Datenschutz zu gewährleisten. Was ist toll daran? Überprüfen, genehmigen oder lehnen Sie Timesheets ab, die anhand der Daten zur Zeiterfassung Ihrer Mitarbeiter erstellt wurden.

die besten Features von Hubstaff*

Überwachen Sie Teams im Außendienst und im Feld in Echtzeit mit GPS-Nachverfolgung

Automatisierung der Gehaltsabrechnung mit zeitbasierten Zahlungen für eine präzise und problemlose Rechnungsstellung

Nachverfolgung der App- und Website-Aktivität, um Einblicke in produktive und unproduktive Zeiten zu erhalten

Vereinfachen Sie die Schichtplanung mit einem integrierten Kalender für die Planung, Urlaubsanträge und benutzerdefinierte Richtlinien

Limits von Hubstaff

Unterstützt kein Chromebook, was die Optionen für Benutzer von Chrome OS limitiert

Weniger benutzerdefinierte Optionen im Vergleich zu anderen tools auf dieser Liste

Hubstaff-Preise

Starter: 7 $/Monat für mindestens zwei Plätze

Grow: 9 $/Monat für mindestens zwei Plätze

Team: 12 $/Monat für mindestens zwei Plätze

*enterprise: 25 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen von Hubstaff

G2: 4, 5/5 (über 1.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 1.500 Bewertungen)

Was Benutzer aus der Praxis über Hubstaff sagen

Hubstaff ist unglaublich benutzerfreundlich und verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche, die eine nahtlose Zeiterfassung und Verwaltung der Produktivität ermöglicht. Die Features zur Echtzeitüberwachung und Berichterstellung sind unkompliziert und effizient und sparen Zeit und Aufwand.

5. Clockify (am besten für Teams, die eine kostenlose Zeiterfassung benötigen)

via Clockify

Clockify ist die ideale Lösung für Teams, die eine leistungsstarke und dennoch kostenlose Möglichkeit zur Nachverfolgung der Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter benötigen. Ganz gleich, ob Sie abrechenbare Stunden protokollieren, mehrere Projekte verwalten oder die Produktivität nachverfolgen möchten, die App bietet einen flexiblen, uneingeschränkten Ansatz zur Erfassung der Arbeit.

Wechseln Sie zwischen manuellen Einträgen, Timern und automatischer Nachverfolgung, um Ihren Workflow anzupassen. Mit einer übersichtlichen Benutzeroberfläche, Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit und plattformübergreifender Zugänglichkeit bietet Clockify eine nahtlose Zeiterfassung für Geschäfte jeder Größe.

Clockify: Die besten Features

Überwachen Sie die Zeit automatisch mit einem Auto-Tracker, der die Aktivitäten von Apps und Websites im Hintergrund protokolliert

Visualisieren Sie Ihren Zeitplan mit einer Ansicht des Kalenders, die Ihnen hilft, Ihre Zeit effektiver zu verwalten

Nachverfolgung der Arbeit mit Timern, Timesheets und einem freigegebenen Kiosk für Teams vor Ort

Analysieren Sie die Muster Ihrer Arbeit mit Berichterstellungen zur Produktivität Ihres Teams, zu Einnahmen und zur Zeitaufteilung

Clockify-Limits

Erweiterte Features wie Terminplanung und Rechnungsstellung erfordern einen kostenpflichtigen Plan

Gelegentliche Störungen in der Desktop-App können die Benutzerfreundlichkeit beeinträchtigen

Clockify-Preise

Free forever

Basic: 4,99 $/Monat pro Platz

Standard: 6,99 $/Monat pro Platz

Pro: 9,99 $/Monat pro Platz

*enterprise: 11,99 $/Monat pro Platz

Bundle Productivity Suite: 12,99 $/Monat pro Platz

Clockify Bewertungen und Rezensionen

G2: 4, 5/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 9.000 Bewertungen)

➡️ Mehr lesen: Die besten Clockify-Alternativen und -Konkurrenten

6. Everhour (am besten für nahtlose Integrationen im Projektmanagement)

via Everhour

Everhour ist mehr als nur eine Zeiterfassung – es ist ein leistungsstarkes Tool für das Projektmanagement, das für Teams entwickelt wurde, die auf Integrationen angewiesen sind. Es ist so konzipiert, dass es nativ mit Tools wie ClickUp, Asana, Trello und Basecamp zusammenarbeitet, sodass Sie die Zeit Ihrer Mitarbeiter erfassen können, ohne zwischen den Plattformen wechseln zu müssen.

Neben der Nachverfolgung von Stunden hilft Ihnen Everhour dabei, Aufgaben zu erstellen, Stunden zu erfassen und den Fortschritt an einem Ort zu überwachen, damit Ihr Projekt im Zeitplan bleibt. Darüber hinaus können Sie damit Projektbudgets verwalten, Workloads prognostizieren und die Kapazität Ihres Teams in Echtzeit optimieren.

die besten Features von Everhour*

Erstellen Sie anpassbare Berichte mit aktuellen Zeiterfassungs- und Finanzdaten

Überwachen Sie die Kapazität und Produktivität Ihres Teams, um die Verteilung des Workloads zu optimieren und Engpässe zu vermeiden

Sparen Sie Zeit mit automatisierter Rechnungsstellung – wandeln Sie nachverfolgte Stunden sofort in Rechnungen für Clients um

Visualisieren Sie finanzielle Erkenntnisse mit Kosten-Gewinn-Vergleichen, individueller Nachverfolgung der Leistung und Aufschlüsselung des Fortschritts

Everhour-Limits

Viele Schlüssel-Features – Integrationen, Rechnungsstellung, Abrechnung und Verwaltung von Abwesenheiten – sind nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

Wenn Sie versuchen, mehr Stunden als das festgelegte Limit zu erfassen, zeigt Everhour einen Fehler an

Everhour-Preise

Free forever

Team: 10 $/Monat pro Platz mit mindestens 5 Plätzen

Bewertungen und Rezensionen von Everhour

G2: 4, 7/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 400 Bewertungen)

Was echte Benutzer über Everhour sagen

Als Freiberufler ist es wichtig, die Zeit nachzuverfolgen, die Sie mit der Arbeit an einem Projekt verbringen. Everhour ist ein Tool, das genau dafür entwickelt wurde. Das Tolle daran ist, dass Sie es in viele Programme für das Projektmanagement wie Asana oder ClickUp integrieren können.

7. Harvest (am besten für die Rechnungsstellung und die Verwaltung der abrechenbaren Zeit)

via Harvest

Harvest verbindet Arbeit und Umsatz nahtlos miteinander und stellt sicher, dass jede abrechenbare Stunde genau nachverfolgt und in Rechnung gestellt wird. Im Gegensatz zu manuellen Zeiterfassungen, bei denen die Protokollierung selbst Zeit in Anspruch nimmt, werden die Rechnungsstellung, die Nachverfolgung von Ausgaben und Zahlungen automatisiert, was es ideal für Teams oder Einzelpersonen macht, die auf die Arbeit mit Clients angewiesen sind.

Haben Sie vergessen, den Timer zu starten? Erfassen Sie die Stunden am Ende des Tages rückwirkend, ohne die Berechnungen zu unterbrechen. Visuelle Live-Berichte schlüsseln Budgets, Kosten und Rentabilität in Echtzeit auf und helfen Teams, klügere finanzielle Entscheidungen zu treffen.

Harvest best features

Legen Sie für jedes Projekt ein Limit fest und lassen Sie sich benachrichtigen, wenn Schwellenwerte erreicht werden

Erstellen Sie Rechnungen direkt aus den protokollierten Stunden, sodass Clients sofort bezahlen können

Überwachen Sie die Ausgaben für abrechenbare und nicht abrechenbare Arbeiten, einschließlich Reisen und Verbrauchsmaterialien

Synchronisierung mit über 70 Tools wie ClickUp, Slack und Google Kalender

Harvest limitations

Kein Feature für die Masseneingabe von Zeiten für Teams, die mehrere Freiberufler verwalten

Harvest-Preise

Free forever

Pro: 13,75 $/Monat pro Platz

Premium: 17,50 $/Monat pro Platz

Harvest Bewertung und Rezensionen

G2: 4, 3/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4, 6/5 (600+ Bewertungen)

➡️ Mehr lesen: Harvest vs. Toggl: Vergleich (Features, Preise)

8. DeskTime (Beste automatische Zeiterfassung mit Screenshots und Einblicken in die Produktivität)

via DeskTime

Die Nachverfolgung der Zeit ist nur der Anfang – DeskTime geht noch einen Schritt weiter, indem es Arbeitsstunden in umsetzbare Erkenntnisse über die Produktivität umwandelt. Es wurde für effizienzorientierte Geschäfte entwickelt und ermöglicht die Automatisierung des Zeitmanagements, die Identifizierung unproduktiver Gewohnheiten und die Unterstützung von Teams bei der effizienteren Gestaltung ihrer Arbeit.

Mit automatischer Protokollierung der Zeit, Kategorisierung von Aktivitäten in Echtzeit und optionaler Überwachung von Screenshots erhalten Projektmanager vollständige Sichtbarkeit des Fortschritts der Arbeit. Intelligente Erinnerungen an Pausen sorgen dafür, dass die Mitarbeiter engagiert bleiben und Burnout verhindert wird.

Die besten Features von DeskTime

Erhalten Sie in Echtzeit Berichte zur Produktivität mit detaillierten Einblicken in die Effizienz Ihrer Mitarbeiter

Verwenden Sie die optionale Bildschirmaufnahme zur Nachverfolgung des Fortschritts unter Wahrung des Datenschutzes

Erstellen Sie alle 5, 10, 15 oder 30 Minuten automatische Screenshots, um einen transparenten Überblick über Ihre Arbeit zu erhalten

Einfache Integration mit Tools wie Zapier, Google Kalender und anderen

Limits von DeskTime

Die Benutzeroberfläche wirkt im Vergleich zu modernen Zeiterfassungs-Apps veraltet und weniger intuitiv

Es fehlen fortgeschrittene Rechnungs-Tools für eine optimierte Abrechnung mit Clients

DeskTime-Preise

Lite: Nur für einen Benutzer kostenlos

Pro: 7 $/Monat pro Benutzer

Premium: 10 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

*deskTime Bewertungen und Rezensionen

G2: 4, 5/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4, 5/5 (über 500 Bewertungen)

Was echte Benutzer über DeskTime sagen

Desktime war für mich ein Lebensretter. Als IT-Manager hatte ich Schwierigkeiten, mein Team zu managen, das hauptsächlich aus der Ferne arbeitete, und unsere Produktivität bei Aufgaben nahm ab. Nach der Implementierung von Desktime kann ich nun die Produktivität messen und die Leistung jedes einzelnen Mitglieds des Teams bewerten, ohne Mikromanagement zu betreiben.

9. My Hours (am besten für Freiberufler und kleine Geschäfte, die abrechenbare Zeit verwalten)

über My Hours

Freiberufler und kleine Unternehmen verwalten mehrere Clients, Projekte und Bezahlungssätze, und My Hours bietet ihnen die nötige Übersicht, um den Überblick zu behalten. Im Gegensatz zu starren Zeiterfassungen bietet es eine flexible, anpassbare Nachverfolgung, mit der Benutzer Stunden protokollieren, Abrechnungssätze festlegen und Rechnungen erstellen können.

Es geht noch einen Schritt weiter und setzt Arbeit auch in Rentabilität um. Erhalten Sie Einblicke, wie viel Zeit in jede Aufgabe fließt, welche Projekte Ressourcen verbrauchen und ob Ihre Preisgestaltung mit dem Aufwand übereinstimmt.

die besten Features von My Hours*

Verfolgen Sie Ihre Zeit auf Ihre Weise mit flexiblen, bearbeitbaren Protokollen und manuellen oder automatischen Timern

Legen Sie Budgets in abrechenbaren Stunden, Kosten oder pauschalen Projektgebühren fest und überwachen Sie diese, um Überschreitungen zu vermeiden

Analysieren Sie die Rentabilität, indem Sie Arbeitskosten, Bewertungen von Clients und Ausgaben für Projekte in Echtzeit vergleichen

Schützen Sie die Würde Ihres Teams mit überwachungsfreien Features wie der Bildschirmüberwachung

Meine Stunden sind begrenzt

Features für Budgetierung und Zeitmanagement könnten mehr Automatisierung bieten

Der kostenlose Plan ist auf fünf Benutzer limitiert, was ihn für wachsende Teams weniger ideal macht

My Hours pricing

Free forever

Pro: 9 $/Monat pro Benutzer

Meine Stunden Bewertungen und Rezensionen

G2: 4, 6/5 (200+ Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 900 Bewertungen)

🧠 Denken Sie daran: Jede Ablenkung kostet Sie 23 Minuten Konzentration. Die richtige Zeiterfassung sorgt dafür, dass Sie konzentriert bleiben – keine Wiederholungen für die Produktivität erforderlich!

10. TimeCamp (am besten für automatische Zeiterfassung mit Screenshots)

via TimeCamp

Vergessen Sie die manuelle Nachverfolgung – TimeCamp protokolliert Arbeitsstunden, Apps und Websites im Hintergrund. Automatische Screenshots und Anwesenheitsüberwachung sorgen für klare Sichtbarkeit der Produktivität, während der Datenschutz der Mitarbeiter gewahrt bleibt.

Für Finanz- und HR-Teams vereinfacht TimeCamp die Lohnbuchhaltung, Rechnungsstellung und Zeiterfassung mit automatisch generierten Berichten. Ob bei der Verwaltung von Freiberuflern, Teams im Feld oder Mitarbeitern im Büro – die nachverfolgte Zeit wird in datengestützte Erkenntnisse umgewandelt, die die Effizienz und Verantwortlichkeit verbessern.

Die besten Features von TimeCamp

Automatisierung der Zeiterfassung durch Echtzeit-Aktivitätsprotokollierung über Apps und Websites hinweg

Erfassen Sie visuelle Nachweise der Arbeit mit datenschutzorientierter Screenshot-Überwachung

Eliminieren Sie Fehler bei der Gehaltsabrechnung durch Automatisierung der Berechnung von Arbeitsstunden, Überstunden und Urlaub

Gewinnen Sie tiefe Einblicke mit benutzerdefinierten Berichten, Timesheets und Effizienzaufschlüsselungen

TimeCamp-Limits

Es fehlt eine Live-Überwachung der Mitarbeiter, sodass es für eine detaillierte Überwachung der Belegschaft weniger geeignet ist

Erweiterte Features für Berichterstellung und Rechnungsstellung erfordern einen kostenpflichtigen Plan

TimeCamp-Preise

Free forever

Starter: 3,99 $/Monat

Premium: 4,99 $/Monat

Ultimate: 7,99 $/Monat

Enterprise: 11,99 $/Monat

TimeCamp-Bewertungen und -Rezensionen

G2: 4, 7/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 1.300 Bewertungen)

Was Benutzer aus der Praxis über TimeCamp sagen

Sehr nützliches tool, das alles, was Sie auf Ihrem Computer tun, genau protokolliert, wenn Sie angemeldet sind. So kann ich zu jeder Tageszeit genau sehen, was ich getan habe, und dies zum Ausfüllen von Timesheets und Tagesprotokollen mit mehr Details verwenden.

11. Jibble (Beste kostenlose Zeiterfassung mit Gesichtserkennung)

via Jibble

Für Geschäfte, die auf genaue Anwesenheitsverfolgung und mobile Belegschaften angewiesen sind, geht Jibble bei der Zeiterfassung über manuelle Stempelungen hinaus. Fortschrittliche Gesichtserkennung und GPS-Ortung sorgen für sicheres Ein- und Ausstempeln der Mitarbeiter und verhindern so betrügerisches Stempeln und Zeitdiebstahl.

Jibble protokolliert nicht nur Arbeitsstunden – es hilft Ihnen auch, Anwesenheitstrends zu erkennen, Fehlzeiten zu reduzieren und die Schichtplanung zu optimieren. Ganz gleich, ob Sie Teams im Außendienst, Mitarbeiter im Gesundheitswesen oder schichtbasierte Mitarbeiter beaufsichtigen, Jibble bietet Echtzeit-Einblicke für eine bessere Planung der Belegschaft.

Jibble – die besten Features

Nachverfolgung projektbezogener Arbeit durch Zuweisung von Stunden zu bestimmten Aufgaben für eine genaue Abrechnung und Budgetierung

Automatisierung der Gehaltsabrechnung mit voreingestellten Arbeitszeiten, Überstunden und Pausenabzügen

Steigern Sie die Produktivität Ihrer Mitarbeiter durch Personalanalysen und eine detaillierte Nachverfolgung der Aktivitäten

Integration in Lohnbuchhaltungs-, Rechnungs- und HR-Plattformen wie QuickBooks, Xero und Zapier

Jibble-Limits

Der Free-Plan hat ein Limit bei der erweiterten benutzerdefinierten Berichterstellung

Es fehlen tiefgreifende Features für Projektmanagement und Zusammenarbeit bei Aufgaben

Jibble-Preisgestaltung

Free forever

Premium : 4,99 $/Monat pro Benutzer

Ultimate : 9,99 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Jibble-Bewertungen und -Rezensionen

G2 : 4,8/5 (über 80 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 1.300 Bewertungen)

Was echte Benutzer über Jibble sagen

Jibble ermöglicht das nahtlose Ein- und Ausstempeln über Mobilgeräte, Desktops oder Tablets. Perfekt für Teams vor Ort und im Homeoffice. Jibble ermöglicht die Nachverfolgung der für bestimmte Projekte aufgewendeten Zeit und hilft so, die Produktivität zu steigern und eine genaue Abrechnung zu erstellen.

Besondere Erwähnungen Wenn Sie nach weiteren Apps zur Zeiterfassung für Ihre individuellen Anwendungsfälle suchen, sollten Sie auch Folgendes in Betracht ziehen: Timely: KI-gestützte Zeiterfassung ohne Timer. Arbeit wird automatisch im Hintergrund aufgezeichnet, Aktivitäten werden kategorisiert und genaue Timesheets erstellt

Paymo: Ein vielseitiges Tool für das Projektmanagement, das Zeiterfassung, Rechnungsstellung und Projektplanung kombiniert. Ideal für kleine Geschäfte, die mit mehreren Clients jonglieren

RescueTime: Ein automatischer Zeiterfassung und Produktivitätscoach, der Ihnen hilft, sich zu konzentrieren. Identifizieren Sie Ablenkungen, blockieren Sie unproduktive Apps und gewinnen Sie Zeit zurück

➡️ Lesen Sie mehr: Wie Sie die Effizienz mit Berichterstellung zur Zeiterfassung optimieren

Mit ClickUp zählt jede Sekunde

🔎 Wussten Sie schon? Nur 23 % der Mitarbeiter fühlen sich bei der Arbeit engagiert! In der Zwischenzeit kosten unmotivierte Mitarbeiter die Geschäfte 8,9 Billionen US-Dollar an verlorener Produktivität – 9 % des globalen BIP!

Deshalb geht es beim Zeitmanagement um mehr als nur um die Erfassung von Stunden – es geht darum, Schwung aufzubauen. Mit den richtigen tools wird es zu einer leistungsstarken Möglichkeit, Workflows zu optimieren, die Produktivität und das Engagement der Mitarbeiter zu steigern und sinnvolle Fortschritte voranzutreiben.

Die oben besprochene Zeiterfassungssoftware mit Screenshots sind allesamt effektive tools, die Teams dabei helfen, verantwortungsbewusst und konzentriert zu bleiben. ClickUp geht jedoch über die grundlegende Zeiterfassung hinaus und bietet eine umfassende Plattform mit integriertem Projektmanagement, Automatisierung von Aufgaben und anpassbaren Dashboards, die alle darauf ausgelegt sind, Prozesse zu optimieren und die Zusammenarbeit im Team zu verbessern.

Warum also warten? Melden Sie sich bei ClickUp an und übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Zeit, Ihre Projekte und Ihre Produktivität – alles an einem Ort! 📈