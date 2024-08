10 beste Apps zur Produktivität für Freiberufler im Jahr 2024

Freiberufler zu sein bedeutet zwar, dass Sie bei Ihrer Arbeit flexibel sind, aber es bringt auch einige Probleme mit sich - mehrere Termine zu verwalten, viele Projekte gleichzeitig zu verfolgen und ein wenig Zeit für sich selbst zu finden.

Apps für das Produktivitätsmanagement können eine hervorragende Investition sein. Sie helfen Ihnen, Ihr Ziel zu erreichen produktivität Ziele indem Sie mehrere kleine oder banale Aufgaben automatisieren und so ein Burnout vermeiden.

Ganz gleich, ob Sie gerade erst anfangen oder schon ein erfahrener Profi sind, die richtigen Tools für die Produktivität können den Unterschied ausmachen.

Aber welche sollen Sie wählen? Dieser Artikel hilft Ihnen, die richtige App zur Steigerung der Produktivität zu finden, die Ihre Arbeit als Freiberufler für immer verändern wird. 🧑‍💻

Worauf sollten Sie bei Produktivitäts Apps für Freiberufler achten?

Projektmanagement tools können Ihnen helfen, Ihre Arbeit besser zu verwalten und Ihr Leben zu vereinfachen. Allerdings ist die Suche nach der perfekten produktivität tools kann verwirrend sein. 😣

Um Ihren Entscheidungsprozess zu vereinfachen, sollten Sie bei der Suche nach einem wirklich transformativen Tool die folgenden wesentlichen Elemente berücksichtigen:

Zeitüberwachungsfunktion: Ihr tool muss über eine Zeitüberwachungsfunktion verfügen, um die Arbeit zu planen, Zeitpläne aufzustellen und die Abrechnung auf der Grundlage der stündlichen Arbeit zu vereinfachen

Ihr tool muss über eine Zeitüberwachungsfunktion verfügen, um die Arbeit zu planen, Zeitpläne aufzustellen und die Abrechnung auf der Grundlage der stündlichen Arbeit zu vereinfachen Kompatibilität: Überprüfen Sie die Kompatibilität mit den wichtigsten Apps, wie Microsoft Word, Google Docs usw., die für Ihr Geschäft wichtig sind

Überprüfen Sie die Kompatibilität mit den wichtigsten Apps, wie Microsoft Word, Google Docs usw., die für Ihr Geschäft wichtig sind Projektfortschritt: Vergewissern Sie sich, dass Ihre App zur Produktivität mit den wichtigsten Funktionen ausgestattet istprojektmanagement-Software um den Fortschritt Ihrer Projekte nachverfolgen zu können

Vergewissern Sie sich, dass Ihre App zur Produktivität mit den wichtigsten Funktionen ausgestattet istprojektmanagement-Software um den Fortschritt Ihrer Projekte nachverfolgen zu können Mobile Zugänglichkeit: Bevorzugen Sie eine App für die Produktivität, die über eine praktische mobile Version verfügt, damit Sie auch unterwegs darauf zugreifen können

Bevorzugen Sie eine App für die Produktivität, die über eine praktische mobile Version verfügt, damit Sie auch unterwegs darauf zugreifen können Kostenbetrachtung: Stellen Sie schließlich sicher, dass die Kosten für die Nutzung und Wartung der Anwendung die Vorteile rechtfertigen, die sie Ihnen bietet

Unter Berücksichtigung dieser Faktoren und hacks für Freiberufler können Sie die beste App zur Steigerung der Produktivität für Ihre Bedürfnisse auswählen.

Die 10 besten Apps zur Produktivität für Freiberufler im Jahr 2024

Hier sind die 10 besten Projektmanagement Apps für Freiberufler, die alle anderen mit ihren einzigartigen Funktionen übertreffen produktivität Hacks .

In der folgenden Liste finden Sie die wichtigsten Features, Preismodelle und Bewertungen. 👇

1. ClickUp

ClickUp ist eine vielseitige Plattform, die das freiberufliche Projektmanagement mit anpassbaren Ansichten wie Kanban-Boards, Kalendern und Gantt-Diagrammen mit Hilfe von 15+ ClickUp Ansichten .

Es führt Aufgaben, Dokumente, Ziele und Kommunikation in einer einzigen Oberfläche zusammen, wodurch der Bedarf an mehreren Apps drastisch reduziert und der Workflow gestrafft wird.

ClickUp bietet eine integrierte Zeiterfassung und umfassende Berichterstellung zur Überwachung von Produktivität und Projektstunden.

ClickUp's All-in-One-Ansatz hilft Ihnen, verschiedene Projekte zu jonglieren und ermöglicht eine nahtlose Organisation und Verwaltung

ClickUp ermöglicht es Ihnen außerdem, Ihre Pipeline zu verwalten, benutzerdefinierte Dashboards zu erstellen und Mitarbeiter zu Ihrem Workspace hinzuzufügen, um Ihnen ein besseres Multitasking zu ermöglichen.

Nützliche tools wie Ansicht des Kalenders vereinfacht die Terminverwaltung mit Drag-and-Drop Funktionen. ClickUp Gehirn steigert die Produktivität durch Unterstützung bei der Ideenfindung und der Verwaltung von Aufgaben.

Mit ClickUp Brain können Sie Informationen abrufen und Ihre Notizen erstellen und bearbeiten

💡 Pro-Tipp: Leverage ClickUp's Vorlagen für Freelancer und ClickUp's Arbeit zu erledigen Vorlagen für sofortige Unterstützung bei Verträgen, Rechnungsstellung, Grafikdesign, Priorisierung von Aufgaben, Projektorganisation und visueller Nachverfolgung des Fortschritts mit Kanban-Boards oder Gantt-Diagrammen.

Die ClickUp Vorlage "Zu erledigen" wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Ihre Arbeit zu erledigen.

Mit ClickUp's Vorlage Arbeit zu erledigen:

Priorisieren Sie Aufgaben nach Wichtigkeit, Aufwand oder Dringlichkeit

Organisieren Sie Projekte in übersichtlichen Listen mit Unteraufgaben und Fälligkeitsdaten

Behalten Sie den Fortschritt mit praktischen Kanban-Boards oder Gantt-Diagrammen im Auge

Egal, ob Sie alleine arbeiten oder Teil eines großen Teams sind, diese Vorlage hilft Ihnen, organisiert zu bleiben und Ihre Produktivität zu steigern.

ClickUp beste Features:

ClickUp Aufgaben: Einfache Nachverfolgung des Fortschritts jeder Aufgabe, um den rechtzeitigen Abschluss und die Abstimmung im Team mitClickUp Aufgabe *ClickUp Docs: Arbeiten Sie in Echtzeit an Cloud-basierten Dokumenten für Unternehmens- und Projektdetails mit Hilfe vonClickUp Docs *ClickUp Goals: Effektive Nachverfolgung von Metriken und Erfolgen im Geschäft

Einfache Nachverfolgung des Fortschritts jeder Aufgabe, um den rechtzeitigen Abschluss und die Abstimmung im Team mitClickUp Aufgabe *ClickUp Docs: Arbeiten Sie in Echtzeit an Cloud-basierten Dokumenten für Unternehmens- und Projektdetails mit Hilfe vonClickUp Docs *ClickUp Goals: Effektive Nachverfolgung von Metriken und Erfolgen im Geschäft ClickUp Mindmaps: Entwickeln und visualisieren Sie Ideen mit benutzerdefinierten oder aufgabenbasierten Mindmaps

Entwickeln und visualisieren Sie Ideen mit benutzerdefinierten oder aufgabenbasierten Mindmaps Prioritäten: Kategorisieren Sie Aufgaben nach Dringlichkeit, damit Sie sich auf die richtigen Dinge konzentrieren können

Kategorisieren Sie Aufgaben nach Dringlichkeit, damit Sie sich auf die richtigen Dinge konzentrieren können Mobile Apps: Verwalten Sie Aufgaben und Notizen überall mit iOS- und Android-Apps

Verwalten Sie Aufgaben und Notizen überall mit iOS- und Android-Apps ClickUp Brain: Automatisieren Sie Aufgaben, fassen Sie Notizen zusammen und setzen Sie Erinnerungen mithilfe von KI

ClickUp Limits:

ClickUp ist zwar mit einer Lernkurve verbunden, aber wenn Sie sich frühzeitig mit den Funktionen vertraut machen, wird Ihr Workflow auf lange Sicht reibungsloser und effizienter

ClickUp Preise:

Free: Forever

Forever Unlimited: $7/Mitglied/Monat

$7/Mitglied/Monat Geschäft: $12/Mitglied/Monat

$12/Mitglied/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat hinzufügen

ClickUp Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

2. Google Keep

Über Google Keep Google Keep eignet sich perfekt für die persönliche Produktivität und vereinfacht Ihren kreativen Prozess, indem es Ihnen ermöglicht, Gedanken, Bilder und Audiodateien unterwegs festzuhalten.

Es zentralisiert alle Ihre Ideen und Aufgaben an einem Speicherort und synchronisiert sie über verschiedene Geräte hinweg, damit Sie keine wichtigen Erkenntnisse verlieren oder Aufgaben vergessen.

Es bietet zeitbasierte Erinnerungen, um vorrangige Aufgaben auf dem richtigen Weg zu halten. Mit dem intuitiven Filtersystem können Sie schnell bestimmte Notizen anhand von Farbcodes, Bildern oder Erinnerungen finden und so Ihre Fähigkeit verbessern, freiberufliche Projekte effizient zu organisieren und durchzuführen.

Die besten Features von Google Keep:

Zugriff, Erstellung und Bearbeitung von Notizen unterwegs von Ihrem Computer, Telefon oder Tablet, auch ohne Internetverbindung

Genießen Sie die Zusammenarbeit in Echtzeit, während die Aufgaben für alle sichtbar abgehakt werden

Filtern Sie Notizen anhand von Farben, Audio und Bildern, um Aufgaben schnell zu sortieren

Bleiben Sie Ihremarbeitsethik undproduktivität Plan mit zeitbasierten Erinnerungen

Nahtlose Integration mit anderen Google-Diensten wie Docs, Sheets und Slides für eine einheitliche Produktivität

Verwendung von Sprachnotizen für schnelle Notizen oder Erinnerungen unterwegs

Anheften wichtiger Notizen an den Anfang für einfachen Zugriff

Verwenden Sie Speicherort-basierte Erinnerungen für Aufgaben, die an bestimmten Orten erledigt werden müssen

Google Keep Limits:

Limitierte Formatierungsoptionen für die detaillierte Strukturierung von Notizen

Grundlegende Organisation von Notizen ohne hierarchische Ordner oder Notizbücher

Features sind möglicherweise zu grundlegend für Benutzer, die umfangreiche Funktionen für das Projektmanagement benötigen

Google Keep Preise:

Kostenlos: Forever

Google Keep Bewertungen und Rezensionen:

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.7/5 (170+ Bewertungen)

3. Revoluzzer

Über Revoluzzer Revolancer (wird derzeit aktualisiert) ist eine Plattform, die speziell für Freiberufler entwickelt wurde, um Verbindungen herzustellen, zusammenzuarbeiten und ihren Kundenstamm zu erweitern. Sie bietet die Möglichkeit, hochrangige Aufträge zu entdecken, die Ihren Fähigkeiten und Erfahrungen entsprechen.

Das einzigartige Austauschmodell der Plattform ermöglicht es Freiberuflern, Aufgaben untereinander auszulagern und so eine kollaborative Gemeinschaft zu fördern.

Dieses System verbessert die Effizienz des Workflows und hilft beim Aufbau eines Netzwerks zuverlässiger Fachleute, was es zu einem unschätzbaren Tool für Freiberufler macht, die ihr Geschäft ausbauen und ihre Dienstleistungen diversifizieren möchten.

Revolancer beste Features:

Finden Sie neue Arbeiten und treffen Sie andere Freiberufler auf diesem Marktplatz

Tauschen Sie Dienste aus, um die Zusammenarbeit mit anderen Freiberuflern zu ermöglichen

Zugang zum Aufbau eines Portfolios auf der Plattform

Anpassbare Profile, um Ihre Arbeit zu präsentieren und potenzielle Clients anzuziehen

Erweiterte Suchfilter, um schnell Projekte zu finden, die Ihren Fähigkeiten entsprechen

Community-Foren zum Freigeben von Tipps, Ratschlägen und zum Networking mit Gleichgesinnten

Revolanecer Limit:

Es gibt keine Möglichkeit, eine Vorlage zu erstellen, die man potenziellen Clients schicken kann

Die Benutzeroberfläche und -erfahrung kann variieren, manche finden sie weniger intuitiv

Bewertungen und Bewertungssysteme sind noch in der Entwicklung begriffen, was das Vertrauen neuer Benutzer beeinträchtigen kann

Revolancer-Preise:

Free: Forever

Revolancer-Bewertung:

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

4. Grammarly

Über Grammarly Grammarly ist ein renommiertes Tool, das jedem Wort, das Sie schreiben, den letzten Schliff verleiht. Ganz gleich, ob Sie an einem wichtigen Projekt arbeiten oder regelmäßig mit Ihren Clients kommunizieren, Grammarly hilft Ihnen, Ihre Arbeit stets fehlerfrei und präzise zu verfassen.

Mit den Tonalitäts- und KI-Vorschlägen in Grammarly stellt das Tool sicher, dass Sie weder feststecken, noch fehlerhaft sind oder zu wenig Vertrauen in Ihren Text haben. Sie können Grammarly auch in Gmail, Microsoft Word und Google Docs integrieren.

Grammarly beste Features:

Genießen Sie fehlerfreies Schreiben mit Echtzeit-Korrekturen

Verbessern Sie Klarheit und Tonfall in der Kommunikation mit Satzumformungen und Tonfallhilfen

Funktioniert mit Google Mail, Microsoft Word und Google Docs

Sorgen Sie mit dem Enterprise-Modul für einen einheitlichen Markenauftritt

Grammarly Limits:

Grammarly versteht manchmal nicht die Absicht des Schreibers und liefert irrelevante Vorschläge

Die Benutzer müssen alle Fehler manuell korrigieren

Grammarly Preise:

Free: Forever

Forever Premium: $30/Monat

$30/Monat Business: $25/Monat

Grammarly Bewertungen und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (8,400+ Bewertungen)

4.7/5 (8,400+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (7,000+ Bewertungen)

5. Todoist

Über Todoist Todoist organisiert Workflows mit strukturierten Zu erledigen-Listen und automatischer Sortierung der Aufgaben und sorgt so für mehr Übersichtlichkeit und Produktivität. Es unterstützt die sichere Zusammenarbeit und bietet eine Browser-Erweiterung, um Links hinzuzufügen oder Projekte zu verwalten.

Sein Client-Pipeline Feature hilft auch bei der Priorisierung von Aufgaben, was Todoist ideal für das einfache und komplexe Aufgabenmanagement macht.

Dies ist eine software zur Verwaltung von Aufgaben der Sie vertrauen können, unabhängig davon, wie einfach oder komplex Ihre Aufgaben sind.

Die besten Features von Todoist:

Einfaches Erstellen, Organisieren und Priorisieren von Aufgaben

Gruppieren Sie Aufgaben in Projekte für eine bessere Übersicht

Zerlegen Sie Aufgaben in kleinere, überschaubare Teile und legen Sie Abhängigkeiten fest

Einstellen von Erinnerungen für Fristen und Erhalten von Benachrichtigungen, um auf dem Laufenden zu bleiben

Planen Sie Aufgaben, die in regelmäßigen Abständen wiederholt werden sollen

Aufgaben und Projekte für die gemeinsame Arbeit mit anderen freigeben

Verbinden Sie Todoist mit anderen Apps wie Google Kalender, Slack und mehr

Personalisieren Sie Ihre Erfahrung mit Themen, Filtern und Beschreibungen

Todoist Limits:

Einige Benutzer finden die Schnittstelle aufgrund der zahlreichen Optionen überwältigend

Fehlender Inhalt von ausführlichen Anleitungen für neue Benutzer

Benutzerdefinierte und erweiterte Features erfordern eine Lernkurve

Keine integrierte Zeiterfassung für Aufgaben oder Projekte

Todoist Preise:

Anfänger: Free

Free Pro: $5/Monat

$5/Monat Business: $8/Mitglied/Monat

Todoist Bewertung und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (700+ Bewertungen)

4.4/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (2,000+ Bewertungen)

6. Harvest

Über Harvest Harvest bietet eine umfassende Lösung, die alle Bereiche eines Freiberuflers abdeckt, von der Verwaltung der Finanzen bis zur Abwicklung von Projekten mit einer intuitiven Benutzeroberfläche.

Es vereinfacht die Zeiterfassung für Aufgaben und bietet Berichterstellung und Analysen für Einblicke in Arbeitsstunden und Projektgenehmigungen. Seine umfassenden Features für die Rechnungsstellung vereinfachen auch den Zahlungsprozess.

Und schließlich können Sie Harvest mit über 50 Tools wie Asana, Trello, Slack, Stripe usw. integrieren. Diese Features von Harvest machen es zur bevorzugten Software für Freiberufler in allen Branchen.

Harvest beste Features:

Bleiben Sie den Einzelzielen mit einem Nachverfolgungs Feature voraus

Sammeln Sie detaillierte Berichterstellungen und Analysen, um wertvolle Erkenntnisse über Ihre Arbeit zu gewinnen

Genießen Sie nahtlose Rechnungen und Zahlungen, um einen schnellen und problemlosen Abrechnungsprozess mit PayPal-, Stripe- und QuickBooks-Integrationen zu gewährleisten

Erleichtern Sie Ihren Workflow mit über 50 nahtlosen Integrationen

Harvest Einschränkungen:

Das Feature der Zeiterfassung ist zwar robust, kann aber für neue Benutzer eine Lernkurve erfordern, um die Funktionen vollständig zu nutzen

Integration mit anderen Tools ist möglich, deckt aber möglicherweise nicht alle Anwendungen ab, die für die Arbeitsabläufe einiger Benutzer erforderlich sind

Harvest Preise:

Harvest: Free

Free Harvest Pro: $10,80/Mitglied/Monat bei jährlicher Abrechnung (30 Tage kostenlose Testversion)

Harvest Bewertung und Rezensionen:

G2: 4.3/5 (700+ Bewertungen)

4.3/5 (700+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (500+ Bewertungen)

7. Bonsai

Über Bonsai Bonsai vereint Client-, Projekt- und Finanzmanagement in einer leistungsstarken Projektmanagement-Anwendung.

Es bietet einen Bereich von Features, einschließlich Angebote, Verträge, Terminplanung, Zeiterfassung, Rechnungsstellung, Berichterstellung usw.

So können Sie Projekte pünktlich liefern und das Budget überwachen. Es stehen auch Vorlagen für Freelancer zur Verfügung, die Ihnen helfen, Ihre Projekte ohne Zeitverlust zu organisieren.

Bonsai beste Features:

Zugriff auf eine robuste Zeiterfassung mit Timesheets, die in ein visuelles Projektmanagement-Tool integriert sind

Erstellen Sie einfach zu bedienende Angebote, um Projekte mit benutzerdefinierten Paketen und einer Präsentation Ihrer Fähigkeiten zu gewinnen

Informieren Sie Ihre Kunden über Ihre freien und belegten Zeiten mit einem integrierten Feature zur Terminplanung

Sammeln Sie Kundeninformationen mit benutzerdefinierten Formularen und zentralisieren Sie die Informationen

Bonsai Limits:

Relevant für einzelne Mitarbeiter und nicht für die Zuweisung von Aufgaben in Teams und Geschäften

Limitierte Features der mobilen Anwendung

Preise von Bonsai:

Starter: $21/Monat

$21/Monat Professionell: $32/Monat

$32/Monat Geschäft: $66/Monat

Bonsai-Bewertung und Rezensionen:

G2: 4.4/5 (90+ Bewertungen)

4.4/5 (90+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (70+ Bewertungen)

8. Calendly

Über Calendly Calendly verbessert die Terminplanung mit automatisierten Features, benutzerdefinierten Erinnerungen und Follow-up-Workflows, um Geschäftsabschlüsse zu fördern.

Calendly lässt sich in wichtige Plattformen wie Microsoft Teams und Salesforce integrieren und verbessert die Transparenz durch das Freigeben der Verfügbarkeit in Echtzeit.

Benutzer berichten von einem Anstieg der Website-Buchungen um 26 % und einem bemerkenswerten Anstieg der Partneranrufe um 360 %, was Calendly zu einem wertvollen Tool macht, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Calendly beste Features:

Einfaches Planen von Meetings über verschiedene Kanäle hinweg und Vermeidung von Hin- und Her-E-Mails

Integrieren Sie Calendly einfach in zahlreiche Anwendungen wie Microsoft Teams, Salesforce, Slack, Outlook, LinkedIn, Paypal usw

Automatisieren Sie zeitaufwändige Aufgaben wie das Versenden von Erinnerungs-E-Mails und Nachfassaktionen

Einfache Einziehung von Zahlungen durch schnelle Stripe- und PayPal-Integrationen

Calendly Einschränkungen:

Erlaubt nicht die benutzerdefinierte Anpassung von Markenthemen oder das Hinzufügen von Logos zu Terminplanungsoberflächen

Limitierte Integrationsmöglichkeiten mit einigen CRM- und Projektmanagement-Tools

Keine eingebauten Videokonferenzen; ist auf Integrationen von Drittanbietern angewiesen

Calendly-Preise:

Free: Forever

Forever Standard: $10/Mitglied/Monat

$10/Mitglied/Monat Teams: $16/Mitglied/Monat

$16/Mitglied/Monat Enterprise: Ab $15k/Jahr

Calendly-Bewertung und -Bewertungen:

G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

4.7/5 (2,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (3,000+ Bewertungen)

9. Notion

Über Notion Notion ist ein KI-gesteuerter Workspace, der Ihnen hilft, Gedanken durch Schreiben, Planen und Organisieren in Taten umzusetzen.

Es arbeitet gut mit Dokumenten, Wikis, Projekten und Kalendern zusammen, um Kosten zu senken und alle Funktionen zu integrieren, die für Ihr freiberufliches Geschäft erforderlich sind.

Es unterstützt verschiedene Aktivitäten, einschließlich Technik und Marketing, und bietet Vorlagen für Meeting-Notizen, Produkt-Roadmaps und mehr, was die Planung erheblich vereinfacht.

Notion beste Features:

Filtern, sortieren und visualisieren Sie die Aufgaben nach Belieben mit unterschiedlichen Ansichten

Erstellen Sie benutzerdefinierte Beschreibungen, Nachverfolgungen und Eigentümer, damit jeder über die Aufgaben informiert ist

Erleichtern Sie sich die Arbeit mit einem Drag-and-Drop Feature, um Elemente zu organisieren

Einschränkungen der Bewegungsfreiheit:

Steile Lernkurve für neue Benutzer

Leistung kann bei größeren Datenbanken oder komplexen Setups zurückbleiben

Limitierte Offline-Fähigkeiten im Vergleich zur Konkurrenz

Native Integrationsmöglichkeiten sind limitiert und erfordern Workarounds oder externe Tools

Preise der Notion:

Free: Forever

Forever Plus: $8/Mitglied/Monat, jährlich abgerechnet

$8/Mitglied/Monat, jährlich abgerechnet Business: $15/Mitglied/Monat mit jährlicher Abrechnung

$15/Mitglied/Monat mit jährlicher Abrechnung Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertung und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (5,000+ Bewertungen)

4.7/5 (5,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

10. Loom

Über Loom Loom ist ein renommiertes Tool zum Versenden von KI-gesteuerten Video-Botschaften und hilft Ihnen beim Hosten asynchronen Meetings mit Ihren Clients.

Loom ist ideal für Freiberufler in verschiedenen Zeitzonen und ermöglicht eine herausragende Kommunikation durch einfach aufzuzeichnende und gemeinsam nutzbare Videobotschaften.

Es bietet Funktionen zur Videobearbeitung und lässt sich in Tools wie Google Workspace und Slack integrieren, was eine nahtlose Einbettung und verbesserte Zusammenarbeit ermöglicht.

Loom beste Features:

Arbeiten Sie mit Clients, Teams und Auftragnehmern über Videos zusammen

Sichern Sie alle Ihre Daten mit Sicherheit auf Enterprise-Niveau

Schnelle und einfache Bildschirmaufzeichnung für Tutorials, Präsentationen und Feedback

Sofortiges Freigeben mit einem Link, wodurch große Dateiübertragungen überflüssig werden

Zeichnen und Markieren auf dem Bildschirm während der Aufzeichnung, um Schlüsselpunkte zu betonen

Raumbegrenzungen:

Benutzer haben berichtet, dass das Video und der Ton nicht immer synchronisiert sind

Kein Offline-Modus, für die Nutzung ist eine Internetverbindung erforderlich

Die Benutzeroberfläche kann für neue Benutzer überwältigend sein

Kein Live-Streaming Feature zum Freigeben in Echtzeit

Preise für Loom:

Starter: Free

Free Business: $12.50/Ersteller/Monat (jährlich abgerechnet)

$12.50/Ersteller/Monat (jährlich abgerechnet) Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Bewertung und Rezensionen:

G2: 4.7/5 (1,800+ Bewertungen)

4.7/5 (1,800+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (400+ Bewertungen)

Effizienz steigern mit Apps zur Steigerung der Produktivität

Als Freiberufler müssen Sie auf viele Aspekte Ihrer Arbeit achten, z. B. Ihre Arbeit und Ihre Kunden gut verwalten, den Fortschritt Ihres Projekts nachverfolgen und sicherstellen, dass Sie Ihre Ziele erreichen.

Diese Anwendungen sind auf die verschiedenen Aspekte Ihres Lebens und Ihrer Arbeit ausgerichtet. Sie sorgen dafür, dass die Verwaltung einfacher und schneller wird und die Produktivität und KI-Tools für Freiberufler .

Sie können sich allein auf Ihre Fähigkeiten konzentrieren, während diese Anwendungen sekundäre Aufgaben übernehmen und Ihnen helfen, organisiert und produktiv zu bleiben. Vergleichen Sie Preismodelle, Features, Zuverlässigkeit und Kompatibilität dieser Anwendungen, um die für Sie am besten geeignete auszuwählen.

ClickUp ist eine Anwendung, die alle Features, die Sie brauchen, an einem Ort bietet. Sie hilft Ihnen dabei, die richtigen Ziele einzustellen und zu erreichen und gleichzeitig sicherzustellen, dass Sie bei allen Ihren Aufgaben auf dem richtigen Weg sind. Anmeldung für ClickUp und verabschieden Sie sich sofort von der lästigen Verwaltung freiberuflicher Arbeit.