Wie führt man ein UX-Audit durch, um die Benutzererfahrung zu verbessern?

Verlassen zu viele Benutzer Ihre Website oder Ihre App?

Die meisten Menschen kämpfen nicht mehr mit verwirrenden Layouts oder langsamen Seiten – sie verlassen sie einfach. Das macht Usability-Tests nicht nur zu einem „Nice-to-have“, sondern zu einer Überlebensstrategie.

Ein User Experience (UX)-Audit ist wie eine Röntgenaufnahme Ihres digitalen Produkts und zeigt genau, wo Benutzer auf Probleme stoßen. Durch die Analyse jedes einzelnen Touchpoints können Sie Probleme beheben, bevor sie Ihnen Conversions kosten.

Mit einem UX -Auditprotokoll können Sie diese Schlüsselinformationen nachverfolgen, Korrekturen dokumentieren und sich auf die Verbesserung der wirklich wichtigen Aspekte konzentrieren.

Wie führt man also ein UX-Audit durch, das über das Abhaken von Boxen hinausgeht und die Benutzererfahrung tatsächlich verbessert? Finden wir es heraus!

Was ist ein Audit der Benutzererfahrung?

Ein UX-Audit untersucht, wie echte Menschen mit Ihrer Website, App oder Ihrem digitalen Produkt interagieren. Diese systematische Bewertung umfasst alles von der grundlegenden Benutzeroberfläche bis hin zur Frage, ob Ihr Designprozess den Bedürfnissen Ihrer Kunden entspricht

Die Benutzer von heute haben extrem hohe Erwartungen. Sie springen schnell von umständlichen Benutzeroberflächen oder verwirrenden Workflows ab, weil sie wissen, dass es wahrscheinlich bessere, schnellere und reibungslosere Alternativen gibt.

Aber Ihre UX kann Ihnen einen echten Wettbewerbsvorteil verschaffen, der Sie in einer Flut von ähnlichen Produkten unersetzlich macht.

Ein UX-Audit hilft Unternehmen und Teams dabei, diesen Vorteil zu nutzen, indem es:

Probleme frühzeitig erkennen: Beheben Sie Usability-Probleme, bevor sie zu kostspieligen Neugestaltungen oder Support-Alpträumen werden

Intelligentere Entscheidungen treffen: Stützen Sie Ihre Stützen Sie Ihre UX-Strategie auf solide Daten statt auf Vermutungen darüber, was Benutzer wollen

Sich von der Konkurrenz abheben: Schaffen Sie Erlebnisse, die Benutzer immer wieder zurückkommen lassen, während andere mit grundlegender Benutzerfreundlichkeit zu kämpfen haben

Geld sparen: Reduzieren Sie teure Korrekturen und Supportanfragen, indem Sie Probleme an der Wurzel beheben

*vertrauen aufbauen: Zeigen Sie Ihren Kunden, dass Sie ihre Zeit und ihre Bedürfnisse wertschätzen, indem Sie ihnen eine optimierte Benutzererfahrung bieten

👀 Wussten Sie schon? Die Visit-to-Lead-Konversionsraten können auf Websites mit einer überragenden Benutzererfahrung um mehr als 400 % höher sein. ​

So führen Sie ein UX-Audit durch: Schritt für Schritt

Sind Sie bereit für ein gründliches UX-Audit? Hier finden Sie eine klare Schritt-für-Schritt-Anleitung, die in umsetzbare Schritte unterteilt ist.

1. Klare Ziele und Umfang für Audits festlegen

Beginnen Sie damit, genau zu bestimmen, was Sie mit Ihrem UX-Audit erreichen möchten. Vielleicht stellen Sie hohe Absprungraten auf wichtigen Seiten fest und möchten diese senken. Oder Ihr Kundensupport-Team erhält immer wieder die gleichen Beschwerden zur Benutzerfreundlichkeit, die Sie endgültig lösen möchten.

Ihre Ziele könnten beispielsweise sein:

Finden Sie heraus, warum Benutzer während des Bezahlvorgangs abbrechen

Navigationsprobleme verstehen

Barrieren für die Barrierefreiheit identifizieren

Messen Sie mit UX-Design-Tools , wie gut Ihre Website die Usability-Heuristiken erfüllt

🎯 Notieren Sie sich konkrete, messbare Ziele. Zum Beispiel: „Reduzieren Sie die Warenkorbabbrüche im nächsten Quartal um 25 %. “

🧠 Fun Fact: Usability-Heuristiken sind eine Reihe allgemeiner Prinzipien oder Best Practices, die zur Bewertung der Benutzerfreundlichkeit einer Benutzeroberfläche verwendet werden. Sie dienen als Richtlinien, um häufige Probleme bei der Benutzerfreundlichkeit während des Design- und Evaluierungsprozesses zu identifizieren. Die bekanntesten sind die 10 Usability-Heuristiken von Jakob Nielsen, darunter: via uxtigers.com

2. Sammeln Sie vorhandene Analysedaten

Rufen Sie Daten aus Produktfeedback-Umfragen und Heat-Mapping-Tools ab, um zu verstehen, wie Benutzer mit Ihrem Produkt interagieren.

Achten Sie auf Folgendes:

Die meistbesuchten und am wenigsten besuchten Seiten

Häufige Benutzerpfade

Seiten verlassen

Zeitaufwand für verschiedene Bereiche

Gerätenutzungsmuster

Mit ClickUp für Design-Teams können Sie all diese beweglichen Teile ganz einfach an einem Ort nachverfolgen.

Mit ClickUp für Design-Teams können Sie Brainstorming betreiben, in Echtzeit chatten und gemeinsam mit Ihrem Team Designlösungen finden

ClickUp-Formulare und ClickUp Brain können zusammenarbeiten, um Ihnen dabei zu helfen, Daten zur Benutzerinteraktion aus Feedback-Umfragen und Verhaltensanalyse-Tools wie Heatmaps zu sammeln, zu analysieren und darauf zu reagieren. So funktioniert es:

📝 ClickUp-Formulare: Kontextbezogenes Feedback erfassen

Sammeln Sie UX-Feedback und machen Sie es mit ClickUp-Formularen umsetzbar

Verwenden Sie ClickUp-Formulare, um Produktfeedback direkt von Benutzern oder internen Stakeholdern auf strukturierte und nachverfolgbare Weise zu sammeln.

Wählen Sie aus mehreren Arten von Fragen und Antworten – von Bewertungsskalen und Multiple-Choice-Fragen bis hin zu langen Textfeldern. Fragen Sie ganz einfach nach bestimmten UX-Problemen, z. B. „Welcher Abschnitt war verwirrend?“ (ausklappbares Menü mit Mehrfachauswahl) oder „Was haben Sie auf dieser Seite erwartet?“ (offene Texteingabe).

Leiten Sie Antworten automatisch an bestimmte ClickUp-Aufgaben oder Ordner weiter, basierend auf Benutzereingaben (z. B. UI-Fehler, Feature-Anfragen)

Tag-Antworten nach Seite, Gerät oder Benutzertyp, um Muster im Zeitverlauf zu analysieren

📌 Beispiel: Sie können ein Formular in Ihr Produkt einbetten oder es nach der Sitzung per E-Mail versenden, um Echtzeit-Feedback zu bestimmten Abschnitten einer Seite zu erhalten.

👉🏼 Sehen Sie sich diese Ausgabe von ClickUpdates an, um ClickUp-Formulare optimal zu nutzen:

🧠 ClickUp Brain: Erkenntnisse sofort extrahieren

Analysieren und fassen Sie UX-Feedback ohne umfangreiche Zahlenverarbeitung mit Clickup Brain zusammen

ClickUp Brain fungiert als Ihr KI-Assistent, der Trends analysiert, Feedback zusammenfasst und umsetzbare Erkenntnisse aus qualitativen und quantitativen Eingaben gewinnt.

Stellen Sie Fragen wie: „Was sind die häufigsten Beschwerden von Benutzern über die Checkout-Seite?“ „Fassen Sie das Feedback von mobilen Benutzern auf der Exit-Seite zusammen. “

„Was sind die häufigsten Beschwerden von Benutzern über die Checkout-Seite?“

„Feedback von mobilen Benutzern auf der letzten Seite zusammenfassen. “

Erstellen Sie sofort Zusammenfassungen auf der Grundlage von Formularantworten oder eingefügten Heatmap-Daten

verwandte Erkenntnisse aus Aufgaben, Kommentaren und Feedback in Ihrem gesamten Workspace zu verknüpfen und sichtbar zu machen Nutzen Sie das KI-Wissensmanagement von ClickUp , um

„Was sind die häufigsten Beschwerden von Benutzern über die Checkout-Seite?“

„Feedback von mobilen Benutzern auf der Ausstiegsseite zusammenfassen. “

So passt dies in Ihre UX-Audit-Strategie:

Ziel Maßnahme Ergebnis Verwenden Sie Daten zu Exit-Seiten und zum Nutzerverhalten Taggen Sie Umfrageantworten anhand der URL/Seiten-ID mithilfe von ClickUp-Formularen Heben Sie fehlerhafte Flows oder kostspielige Ausstiegspunkte hervor Benutzerpfade verstehen (z. B. Heatmaps) Bitten Sie Benutzer, ihre Customer Journey und Probleme in Formularen zu beschreiben ClickUp Brain extrahiert Muster und häufige Navigationspfade Finden Sie wenig genutzte Bereiche Sammeln Sie selbst gemeldete Zeitaufwands- und Relevanzbewertungen Verwenden Sie KI, um Bereiche aufzudecken, die Benutzer meiden oder missverstehen Gerätenutzungsmuster Gerätetyp in Formulare aufnehmen, Feedback nach Mobilgerät/Desktop segmentieren Identifizieren Sie UX-Probleme, die mit bestimmten Plattformen zusammenhängen Priorisieren Sie Korrekturen systematisch Priorisieren Sie Feedback nach potenzieller Auswirkung Konzentrieren Sie die Entwicklung auf die Bereiche mit dem höchsten ROI und schließen Sie den Kreis mit den Benutzern

Wenn Sie ClickUp für Ihr UX-Audit verwenden, profitieren Sie von folgenden Vorteilen:

Zentralisierte Informationen: Organisieren Sie alle UX-Audit-Materialien, einschließlich Analysedaten und Benutzer-Feedback, an einem einzigen, leicht zugänglichen Speicherort, um effizient Erkenntnisse zu gewinnen

Kollaborative Whiteboards: Verwenden Sie Verwenden Sie die Whiteboards von ClickUp , um Benutzer-Flows und Journey-Karten zu erstellen, die Zusammenarbeit im Team zu fördern und ein gemeinsames Verständnis der Benutzererfahrungen zu schaffen

Anpassbare Dashboards: Erstellen Sie Erstellen Sie ClickUp-Dashboards , die wichtige UX-Metriken visualisieren und Teams dabei helfen, Fortschritte zu verfolgen und datengestützte Entscheidungen zu treffen

Echtzeitkommunikation: Verbessern Sie Verbessern Sie die Zusammenarbeit im Team durch integrierte ClickUp-Chat- und Kommentarfunktionen, die sofortige Diskussionen und Feedback zu UX-Problemen ermöglichen

Integration mit Design-Tools: Verbinden Sie ClickUp mit Verbinden Sie ClickUp mit Wireframing- und Design-Software wie Figma und InVision, um die Umsetzung von UX-Verbesserungen zu optimieren

💡 Profi-Tipp: Tools für die Nachverfolgung von Klicks und die Aufzeichnung von Sitzungen können die Daten von Google Analytics durch qualitative Einblicke in das Benutzerverhalten ergänzen.

3. Überprüfen Sie die Feedback-Kanäle der Benutzer

Ein erfolgreiches UX-Audit besteht nicht nur aus dem Sammeln von Daten und der Implementierung von Analysen, sondern auch darin, echten Benutzern zuzuhören. Ihre bestehenden Feedback-Kanäle sind Goldgruben, um UX-Schwachstellen aufzudecken und Benutzer-Flows zu verbessern. Hier finden Sie weitere Informationen:

Kundensupport-Tickets : Wofür bitten Benutzer wiederholt um Hilfe?

App Store-Bewertungen : Gibt es Beschwerden über die Navigation, Fehler oder ein verwirrendes Design?

Kommentare in sozialen Medien : Benutzer halten sich online nicht zurück – erfahren Sie, was sie frustriert oder begeistert

Umfrageergebnisse : Direktes Feedback kann Lücken in der Benutzerfreundlichkeit aufzeigen

Benutzerinterviews : Geschichten aus erster Hand offenbaren Probleme, die Ihnen in Analysen möglicherweise nicht auffallen

Live-Chat-Protokolle: Erkennen Sie wiederkehrende Probleme in Echtzeit

Durch die Kombination dieses qualitativen Feedbacks mit einer heuristischen Bewertung, bei der Sie Ihr Produkt anhand von Usability-Grundsätzen bewerten, können Sie genau feststellen, was funktioniert und was nicht.

🤝 Fallstudie: Wie ClickUp Canny nutzte, um Benutzer-Feedback zu priorisieren und umzusetzen via canny.io Als wir uns daran machten, ClickUp zu verbessern, haben wir uns nicht nur auf interne Annahmen oder Analyse-Dashboards verlassen, sondern uns direkt an unsere Benutzer gewandt. Im Jahr 2017 integrierte das Team Canny, ein Tool für das Management von Benutzerfeedback, in die ClickUp-Plattform, um Vorschläge aus Intercom-Chats, Support-E-Mails und Übermittlungen innerhalb der App zu zentralisieren. Dieser Schritt gab den Benutzern eine sichtbare Möglichkeit, Ideen auszutauschen, über Features abzustimmen und sich gehört zu fühlen. 💫 Innerhalb des ersten Jahres haben über 3.500 Benutzer mehr als 30.000 Rückmeldungen gegeben. Aber wir haben uns nicht mit dem Sammeln von Vorschlägen begnügt. Wir haben sie umgesetzt. Das Produktteam nutzte diese Daten, um die Entwicklung von Features und Designverbesserungen anhand der wichtigsten Anforderungen der tatsächlichen Benutzer zu priorisieren. Es hat sogar einzelne Benutzer kontaktiert, um mehr Kontext zu erhalten oder ihnen mitzuteilen, dass ihre Wünsche umgesetzt wurden. 🦄 Das Ergebnis? Schnellere Iterationen, intelligentere Priorisierung und loyalere Benutzer, die sehen können, wie ihre Stimmen direkt in die Form des Produkts einfließen. Ein Mitglied des Teams fasste es so zusammen: Durch den Einsatz von Canny und das Feedback der Benutzer „waren Benutzertests komplett überflüssig“, da die Benutzer von Anfang an effektiv in den Designprozess eingebunden waren.

4. Führen Sie eine heuristische Bewertung durch

Bei der Benutzerfreundlichkeit geht es darum, ein Zelt aufzubauen, einen Ofen anzuzünden, um ein Haus zu heizen, ein Steuerformular auszufüllen oder ein unbekanntes Mietauto zu fahren. Benutzerfreundlichkeit betrifft jeden, jeden Tag. Sie ist unabhängig von Kultur, Alter, Geschlecht und wirtschaftlicher Klasse.

Bei der Benutzerfreundlichkeit geht es darum, ein Zelt aufzubauen, einen Ofen anzuzünden, um ein Haus zu heizen, ein Steuerformular auszufüllen oder ein unbekanntes Mietauto zu fahren. Benutzerfreundlichkeit betrifft jeden, jeden Tag. Sie ist unabhängig von Kultur, Alter, Geschlecht und wirtschaftlicher Klasse.

Ein gründliches UX-Audit umfasst auch die Bewertung des Projektmanagements Ihres Produktdesigns anhand bewährter Usability-Prinzipien. So können Sie Usability-Probleme aufdecken, die die Interaktion der Benutzer mit Ihrer Plattform beeinträchtigen.

Die Schlüsselbereiche für eine UX-Überprüfung umfassen:

Navigation und Informationsarchitektur: Ist sie intuitiv oder haben Benutzer Schwierigkeiten, das zu finden, was sie suchen?

Klarheit und Lesbarkeit der Inhalte: Können Benutzer die Informationen schnell erfassen oder sind sie verwirrend?

Visuelle Hierarchie: Überprüfen Sie anhand von Überprüfen Sie anhand von KPIs zur Benutzererfahrung , ob die Schlüsselelemente leicht zu erkennen sind oder ob sie in der Unübersichtlichkeit untergehen

Fehlervermeidung und -behebung: Überprüfen Sie, ob Ihr System Benutzer von Fehlern fernhält und ihnen hilft, Fehler zu beheben

Systemfeedback: Überprüfen Sie, ob Bestätigungen, Warnungen und Meldungen klar und zeitnah sind

🧠 Fun Fact: Benutzer bilden sich innerhalb von 50 Millisekunden eine Meinung über das Design eines Formulars! Das ist alles, was jemand braucht, um die visuelle Attraktivität Ihrer Website zu beurteilen.

5. Führen Sie Usability-Tests durch

Die Beobachtung realer Benutzer in Aktion ist eine der effektivsten Methoden zur Durchführung eines UX-Audits.

Indem Sie Benutzern dabei zusehen, wie sie wichtige Aufgaben abschließen und dabei laut denken, erhalten Sie wertvolle UX-Erkenntnisse über das Benutzerverhalten und Reibungspunkte.

Es besteht ein großer Unterschied zwischen der Herstellung eines einfachen Produkts und der Vereinfachung eines Produkts.

Es besteht ein großer Unterschied zwischen der Herstellung eines einfachen Produkts und der Vereinfachung eines Produkts.

Usability-Tests zeigen:

Wo Benutzer hängen bleiben : Gibt es verwirrende Schritte im Flow?

Aufgaben, die zu lange dauern : Welche Aktionen empfinden Sie als frustrierend langsam?

Features, die Verwirrung stiften : Verstehen Benutzer nicht, wozu bestimmte Schaltflächen oder Funktionen dienen?

Lücken zwischen erwartetem und tatsächlichem Verhalten: Verhält sich das System so, wie es die Benutzer erwarten?

📖 Lesen Sie auch: Die beste Software zur Umfrageanalyse

6. Dokumentieren und priorisieren Sie die Ergebnisse

Ein erfolgreiches Audit der Benutzererfahrung erfordert eine klare Dokumentation aller festgestellten Probleme bei der Benutzerfreundlichkeit.

Organisieren Sie die Ergebnisse in einem UX-Auditbericht auf der Grundlage von:

Betroffene: Haben Anfänger mehr Schwierigkeiten als erfahrene Benutzer?

Bewertung des Schweregrads: Kritisch (Blockierung der Aufgabenausführung), Schwerwiegend (verursacht Frustration), Gering (geringfügige Unannehmlichkeiten)

Mögliche Lösungen: Vorschläge für Verbesserungen auf der Grundlage quantitativer Daten und Benutzerbefragungen

🧠 Fun Fact: Das allererste UX-Audit wurde möglicherweise von... Höhlenmenschen durchgeführt! Vor etwa 170.000 Jahren optimierten die frühen Menschen das Layout ihrer Höhlen anhand des Benutzerverhaltens: Sie platzierten Feuerstellen in der Mitte, um sich zu wärmen, Schlafbereiche in ruhigeren Ecken und Werkzeuge in Reichweite.

7. Erstellen Sie einen Aktionsplan

Lassen Sie wertvolle Erkenntnisse nicht in einem vergessenen Dokument liegen. Verwandeln Sie Erkenntnisse in eine umsetzbare Strategie, um die Perspektive und Erfahrung der Benutzer mit Methoden der Benutzerforschung zu verbessern.

Ein solider Plan sollte Folgendes umfassen:

Aufteilung großer Korrekturen in kleinere Aufgaben in einem Aufgabenmanagement-Tool wie ClickUp : Wenn beispielsweise Benutzer während des Bezahlvorgangs abbrechen, erstellen Sie separate Unteraufgaben, um das Formular zu vereinfachen, die Reaktionsfähigkeit auf Mobilgeräten zu verbessern und die Preisangaben zu verdeutlichen

Klare Fristen und Meilensteine für Sprints festlegen : Verwenden Sie die Zeitleiste oder den Kalender von ClickUp, um jede Korrektur anhand von Release-Zyklen auf einer Karte darzustellen, damit nichts in der Schwebe bleibt

Aufgaben an Eigentümer oder direkt verantwortliche Personen (DRIs) zuweisen : Halten Sie die Verantwortlichkeiten innerhalb des Teams aufrecht – egal, ob es sich um den Produktdesigner, den Forscher oder den Frontend-Entwickler handelt – und machen Sie die Eigentümerschaft mit Mitarbeitern und Beobachtern in ClickUp sichtbar

Definition von Metriken für den Erfolg : Verwenden Sie quantitative Daten, um Verbesserungen nachzuverfolgen – beispielsweise eine Reduzierung der Formularabbrüche um 20 % oder eine Steigerung des mobilen NPS um 15 % –, damit das Team weiß, wie „besser“ aussieht

Planung von Folgeüberprüfungen und Checkpoints für Benutzer-Feedback nach der Veröffentlichung: Stellen Sie sicher, dass Änderungen die Kontrolle und Erfahrung der Benutzer verbessern

So bleiben Ihre UX-Verbesserungen umsetzbar, nachvollziehbar und vollständig auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Benutzer abgestimmt.

Ein gründliches UX-Audit hilft Ihnen, Probleme zu erkennen, bevor sie Benutzer frustrieren. Die richtigen Tools machen diesen Prozess systematisch und datengesteuert.

Wir haben bereits gesehen, wie eine App wie ClickUp jeden Schritt des Prozesses vereinfacht.

Denn ClickUp ist die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, die Projektmanagement, Wissensmanagement und Chat kombiniert – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Oray Ciftliklioglu, Ui + UX Designer bei Enhance Ventures und Benutzer von ClickUp, bestätigt:

Als Fachmann habe ich etwa 20 Jahre lang in Teams gearbeitet, die digitale Projekte realisieren. Ich habe mich immer unwohl gefühlt mit den langweiligen, von Ingenieuren entworfenen Benutzeroberflächen und Benutzererfahrungen von Plattformen wie Jira und Trello, die ich zuvor verwendet hatte. ClickUp hat der Branche die Bedeutung des „menschlichen Faktors” vermittelt. Es wurde zum besten Beispiel für die Nutzung der konstruktiven und vorteilhaften Kraft von Design.

Als Fachmann habe ich etwa 20 Jahre lang in Teams gearbeitet, die digitale Projekte realisieren. Ich habe mich immer unwohl gefühlt mit den langweiligen, von Ingenieuren entworfenen Benutzeroberflächen und Benutzererfahrungen von Plattformen wie Jira und Trello, die ich zuvor verwendet hatte. ClickUp hat der Branche die Bedeutung des „menschlichen Faktors” vermittelt. Es wurde zum besten Beispiel für die Nutzung der konstruktiven und vorteilhaften Kraft von Design.

Sehen wir uns an, wie ClickUp Ihre UX-Forschung zusammen mit anderen spezialisierten Tools, die ergänzende Erkenntnisse liefern, weiter unterstützen kann.

Verwendung von ClickUp für UX-Recherchen und Datenorganisation

So können Sie ClickUp einsetzen, um qualitative Daten während der UX-Recherche zu sammeln und zu analysieren:

🔍 1. Zentralisieren Sie alle UX-Recherchen in einem ClickUp Space

Erstellen Sie in ClickUp einen speziellen „UX Research”-Space mit Ordnern für jedes Projekt oder jeden Produktbereich. In jedem Ordner können Sie Folgendes erstellen:

Aufgaben für einzelne Studien (z. B. Usability-Tests, Umfragen, Interviews)

ClickUp-Dokumente für Recherchepläne, Skripte, Notizen und Erkenntnisse mit Rich Media und Bearbeitung in Echtzeit

ClickUp Whiteboards für Journey Mapping oder Affinitätsdiagramme

Bearbeiten, kollaborieren und weisen Sie Aufgaben in Echtzeit mit ClickUp Dokumenten zu

📖 Lesen Sie auch: Vorlagen für die Prozessdokumentation in Word und ClickUp zur Optimierung Ihrer Abläufe

Verwenden Sie die benutzerdefinierten Felder von ClickUp, um Ihre Forschungsaufgaben zu strukturieren:

Art der Untersuchung : Umfrage, Interview, Heatmap-Analyse

Benutzertyp: Neuer Benutzer, wiederkehrender Benutzer, Power-User

Fügen Sie jeder Aufgabe benutzerdefinierte Aufgabenstatus wie „Geplant“, „In Bearbeitung“, „Analysiert“ usw. hinzu, um den Fortschritt zu überwachen.

Verwenden Sie die benutzerdefinierten Aufgabenstatus von ClickUp, um den Fortschritt Ihrer Forschungsaufgaben zu überwachen

Sie können auch ClickUp-Aufgaben-Tags verwenden, um Themen wie „Navigationsprobleme“, „mobile Schwachstellen“ oder „Reibungspunkte beim Checkout“ zu kennzeichnen und so Erkenntnisse aus verschiedenen Studien zu gruppieren.

🎯 3. Verwandeln Sie Erkenntnisse mit ClickUp Brain in umsetzbare Erkenntnisse

Wir haben gesehen, wie ClickUp Brain dabei helfen kann, verstreute Formularantworten zu verstehen. Aber das ist noch nicht alles.

Lassen Sie ClickUp Brain Ihre Formularübermittlungen analysieren und sofort die Kundenstimmung zusammenfassen oder die am häufigsten gestellten Fragen hervorheben

Sie können auch Interviewtranskripte oder Notizen in ClickUp-Dokumente einfügen und dann ClickUp Brain verwenden, um:

Zusammenfassung der Schlüsselthemen

Häufige Schwachstellen identifizieren

Generieren Sie Benutzerzitate oder Einblicke in Personas

Erstellen Sie Berichte mit Ergebnissen oder präsentationsreife Zusammenfassungen

Analysieren, fassen Sie zusammen und extrahieren Sie Schlüssel-Erkenntnisse aus angehängten Dateien in Sekundenschnelle mit ClickUp Brain

💡 Pro-Tipp: Fügen Sie Ihren ClickUp-Dashboards eine KI-Karte mit einer Zusammenfassung hinzu, um Stakeholdern einen Überblick über die Veränderungen der UX-Gesundheit im Laufe der Zeit zu geben – einschließlich Metriken wie Benutzerfreundlichkeit, Feature-Anfragen oder Testergebnisse.

✅ 4. Erkenntnisse mit Maßnahmen verknüpfen

Wandeln Sie wichtige Erkenntnisse in Aufgaben oder Produktvorschläge um:

📈 5. Ergebnisse nachverfolgen und Untersuchungen wiederholen

Sie können ein ClickUp-Dashboard einrichten, um die Anzahl der Forschungsaufgaben pro Zyklus, die häufigsten Probleme der Benutzer nach Tag und den Status der Umsetzung von Forschungsergebnissen in Features zu überwachen.

Wenn Sie wiederkehrende Check-ins oder Benutzerumfragen nach der Veröffentlichung planen möchten, können Ihnen Erinnerungen oder wiederkehrende Aufgaben in ClickUp helfen.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp-Formulare, um nach der Einführung von Änderungen neues Feedback zu sammeln und die Auswirkungen in nachfolgenden UX-Audits oder Stakeholder-Standups zu überprüfen. Betten Sie Formulare in Ihre App oder E-Mails ein, um kontinuierlich echte Benutzereingaben zu erfassen. Leiten Sie Übermittlungen automatisch zur Überprüfung an Ihren UX Research Space weiter.

Während ClickUp die Organisation und Zusammenarbeit übernimmt, helfen diese spezialisierten Tools dabei, spezifische Daten zum Benutzerverhalten zu sammeln:

Hotjar

via Hotjar

Hotjar bietet visuelle Darstellungen der Benutzerinteraktionen durch Heatmaps und Sitzungsaufzeichnungen. Heatmaps zeigen, wo Benutzer klicken, sich bewegen und scrollen, und heben dabei Interaktionsmuster hervor.

Mit Sitzungsaufzeichnungen können Teams das Navigationsverhalten in Echtzeit beobachten und so Probleme bei der Benutzerfreundlichkeit und Verbesserungspotenziale aufdecken.

Weitere Vorteile des Tools:

Visualisieren Sie die Benutzerinteraktion mit kombinierten Heatmaps für Klicks, Bewegungen und Bildläufe

Beobachten Sie die Navigation der Benutzer in Echtzeit durch Aufzeichnungen von Sitzungen

Identifizieren Sie Reibungspunkte und optimieren Sie die Benutzerführung

📖 Lesen Sie auch: Kostenlose Wireframe-Vorlagen für Produktdesigns

Optimal Workshop

über Optimal Workshop

Optimal Workshop ist auf das Testen von Informationsarchitekturen durch Kartensortierung und Baumtests spezialisiert. Die Kartensortierung hilft Teams zu verstehen, wie Benutzer Informationen kategorisieren, und liefert Informationen für intuitive Navigationsstrukturen.

Baumtests bewerten die Effektivität bestehender Hierarchien und stellen sicher, dass Benutzer Informationen effizient finden können. Sie können:

Gewinnen Sie Einblicke in die Kategorisierung von Benutzern mit Kartensortierung

Bewerten Sie die Effektivität der Navigation mithilfe von Baumtests

Verbessern Sie die Website-Struktur auf Grundlage von Benutzer-Feedback

📮 ClickUp Insight: Arbeit sollte kein Ratespiel sein – aber allzu oft ist sie es doch. Unsere Umfrage zum Wissensmanagement ergab, dass Mitarbeiter oft Zeit damit verschwenden, interne Dokumente (31 %), Wissensdatenbanken des Unternehmens (26 %) oder sogar persönliche Notizen und Screenshots (17 %) zu durchsuchen, nur um das zu finden, was sie brauchen. Mit der vernetzten Suche von ClickUp sind alle Dateien, Dokumente und Unterhaltungen sofort von Ihrer Startseite aus zugänglich – so finden Sie Antworten in Sekundenschnelle statt in Minuten. 💫 Echte Ergebnisse: Teams können mit ClickUp jede Woche mehr als 5 Stunden einsparen – das sind über 250 Stunden pro Person und Jahr –, indem sie veraltete Wissensmanagementprozesse eliminieren. Stellen Sie sich vor, was Ihr Team mit einer zusätzlichen Woche Produktivität pro Quartal erreichen könnte!

Wann sollten UX-Audits durchgeführt werden?

Regelmäßige UX-Audits sorgen für eine positive Benutzererfahrung, indem sie Probleme bei der Benutzerfreundlichkeit erkennen, bevor sie sich auf das Engagement auswirken. Durch Audits zum richtigen Zeitpunkt können Teams den Flow der Benutzer optimieren, das Design verbessern und sich an Geschäftsentscheidungen anpassen.

Hier sind die Schlüsselmomente für den Start des Audit-Prozesses:

Vor einer umfassenden Neugestaltung: Verstehen Sie bestehende Schwachstellen durch Interviews mit Stakeholdern und Benutzer-Feedback, bevor Sie große Änderungen vornehmen

Nach einer Produkteinführung: Identifizieren Sie frühzeitig Probleme bei der Benutzerfreundlichkeit, indem Sie das Benutzerverhalten und Supportanfragen analysieren

Wenn das Engagement nachlässt: Wenn die Absprungraten steigen oder die Konversionen zurückgehen, hilft ein UX-Audit dabei, Reibungspunkte aufzudecken

Bei der Einführung neuer Features: Stellen Sie durch Tests sicher, dass neue Funktionen nahtlos integriert werden und eine positive Benutzererfahrung bieten

Während des Rebranding-Aufwands: Wahren Sie Konsistenz und Benutzerfreundlichkeit bei der Aktualisierung von Grafiken, Botschaften oder Navigation

Bei der Expansion in neue Märkte: Passen Sie die UX an unterschiedliche Zielgruppen an, indem Sie Benutzerprofile erstellen und lokale Präferenzen untersuchen

Regelmäßig zur kontinuierlichen Verbesserung: Regelmäßige Audits tragen dazu bei, dass Ihr Produkt den Erwartungen der Benutzer und den Best Practices der Branche entspricht

Machen Sie Ihr UX-Audit mit ClickUp zu einem Erfolg

Die Durchführung eines effektiven UX-Audits erfordert Präzision, Klarheit und umsetzbare Erkenntnisse. ClickUp optimiert den gesamten Audit-Prozess. Kombinieren Sie mühelos qualitative Daten, Analysen und direktes Benutzer-Feedback in einer übersichtlichen Ansicht Ihrer Benutzererfahrung.

Mit ClickUp war es noch nie so einfach, Erkenntnisse in umsetzbare Verbesserungen zu verwandeln. Befähigen Sie Ihr Team, UX-Probleme regelmäßig zu identifizieren und zu beheben, bevor sie sich auf Ihre Benutzer auswirken. Dokumentieren Sie Forschungsergebnisse auf einfache Weise und erstellen Sie klare, umsetzbare Empfehlungen als Leitfaden für Ihre UX-Strategie.

Verwandeln Sie Ihre UX-Audits in greifbare Benutzerzufriedenheit und -bindung. Sind Sie bereit, Ihre Prozesse zu vereinfachen und Ihre Ergebnisse zu verbessern?

Starten Sie noch heute Ihre ClickUp-Reise!