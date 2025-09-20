Free Asana Meeting Agenda-Vorlagen, um effiziente Meetings abzuhalten

Meetings scheinen ein notwendiges Übel für jedes Team zu sein, egal ob Remote- oder Hybrid-Team. Aber was wäre, wenn sie keine energiezehrenden Kalender-Schwarzlöcher sein müssten?

Nutzen Sie die Vorlagen für Meeting-Agenden von Asana. Ganz gleich, ob Sie eine wöchentliche Teambesprechung, einen Projektstart oder ein Einzelgespräch veranstalten – diese Vorlagen helfen Ihnen dabei, im Voraus zu planen, Eigentümer zuzuweisen und Aktionspunkte zu verfolgen.

Keine unangenehmen Schweigepausen, vergessene Nachfassaktionen oder Momente mehr, in denen Sie sich fragen: „Worum ging es in diesem Meeting noch mal?“

In diesem Beitrag stellen wir Ihnen kostenlose Vorlagen für Besprechungsagenden von Asana vor, mit denen Sie wirklich etwas zu erledigen haben (und vielleicht sogar Ihren Chef beeindrucken können). Lassen Sie uns Meetings wieder mehr Produktivität verleihen – eine Vorlage nach der anderen. 🤩 💪

Was ist eine Vorlage für Asana-Meeting-Agenden?

Eine Vorlage für Asana-Meeting-Agenden ist ein strukturiertes Gerüst, das Teams dabei hilft, Meetings effektiv zu organisieren, zu planen und durchzuführen. Diese Vorlagen enthalten voreingestellte Abschnitte für das Meeting-Datum, die Ziele, die Diskussionsthemen, die Zeitaufteilung und die Aktionspunkte, um Ihnen bei der Vorbereitung eines Meetings zu helfen.

Diese vorgefertigten Tagesordnungen eignen sich hervorragend, wenn Sie nicht bei Null anfangen möchten. Sie bieten einen klaren Ablauf, helfen Ihnen beim Vorausplanen, ermöglichen das Freigeben von Informationen, erleichtern das Meeting in Echtzeit und wandeln Entscheidungen in Aufgaben um.

Was macht eine gute Vorlage für eine Asana-Meeting-Agenda aus?

Eine gute Vorlage für Asana-Meeting-Agenden schafft die Voraussetzungen für fokussierte Meetings, indem sie Ziele umreißt, Themen priorisiert und Verantwortlichkeiten zuweist.

Hier erfahren Sie, worauf Sie achten sollten. 💁

Definiert Zweck und Ergebnisse: Gibt an, was mit dem Meeting erreicht werden soll, einschließlich zu treffender Entscheidungen, Aktionselemente und zu behandelnder Probleme

Sammelt vorab Input: Bittet die Teilnehmer, Agenda-Elemente vorzuschlagen und deren Relevanz zu begründen, und priorisiert dann die Agenda nach Wichtigkeit, um kritische Elemente zuerst anzugehen

zeitvorgaben für Themen und Zuweisung von Eigentümerschaft:* Weist realistische Zeitfenster zu, um den Zeitplan einzuhalten, und gibt jedem Thema eine Beschreibung mit einem Moderator

verwendet eine klare, handlungsorientierte Sprache: *Hält die Diskussionen auf die Entscheidungsfindung und die nächsten Schritte fokussiert

bietet Raum für offene Diskussionen oder Fragen: *Fördert offene Fragen oder Beiträge, ohne den Zweck oder den Flow des Meetings aus den Augen zu verlieren

Kostenlose Vorlagen für Asana-Meeting-Agenden

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl kostenloser Asana-Vorlagen für Tagesordnungen, die für verschiedene Meeting-Stile und -Anforderungen geeignet sind.

Jede Vorlage bietet eine solide Grundlage für verschiedene Arten von Meeting-Agenden und hilft Ihrem Team, aufeinander abgestimmt zu bleiben und produktive Meetings abzuhalten.

1. Asana-Vorlage für Meeting-Agenden

via Asana

Die Asana-Vorlage für Besprechungsagenden bietet eine wiederverwendbare Struktur für die Planung und Durchführung fokussierter, zeitlich begrenzter und leicht verständlicher Kundenmeetings. Die Projektansicht im Tabellenformat präsentiert alles in einer Liste, sodass Sie ganz einfach Diskussionspunkte festlegen, Eigentümer zuweisen und Zeit für jedes Thema einplanen können.

Diese Vorlage hilft Teams dabei, fokussierte Meetings mit klar definierten Diskussionspunkten und Zeitfenstern durchzuführen. Sie eignet sich besonders für wiederkehrende Synchronisierungen, bei denen Konsistenz und Zeitmanagement wichtig sind.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Standardisieren Sie Ziele, Rollen und Tagesordnungspunkte, damit alle gut vorbereitet sind

Priorisieren und filtern Sie Diskussionspunkte ganz einfach mithilfe der Liste

Lassen Sie die Teilnehmer Tagesordnungspunkte im Voraus hinzufügen, um die freigegebene Eigentümerschaft zu fördern

Verknüpfen Sie Zoom-Aufzeichnungen oder -Transkripte direkt mit Aufgaben der Tagesordnung, um sie leicht nachschlagen zu können

📌 Ideal für: Teamleiter und Projektmanager, die wiederkehrende Meetings fokussiert, termingerecht und frei von unnötigen Abschweifungen halten möchten.

💡 Profi-Tipp: Weisen Sie jedem Meeting bestimmte Rollen zu: eine Person als Moderator, eine als Zeitnehmer und eine als Notiz.

2. Asana-Vorlage für Kickoff-Meetings

via Asana

Die Struktur dieser Vorlage für Kickoff-Meetings sorgt vom ersten Tag an für eine gute Abstimmung Ihres Teams, indem sie Tagesordnungspunkte organisiert, Rollen für das Meeting festlegt und Aufgaben für den Administrator zuweist.

Verwenden Sie die Listenansicht, um Ihre Gesprächspunkte in einer Checkliste zur Meeting-Vorbereitung zu ordnen und den Teilnehmern zuzuweisen. Weisen Sie dann jedem Thema Fristen zu, um für Klarheit zu sorgen. Mit integrierten Integrationen und Apps wie Zoom und Google Drive können Sie Präsentationen als Anhang hinzufügen, live Notizen machen und Aufzeichnungen direkt in Asana synchronisieren. Das ist ideal, um Projekte mit Klarheit und gemeinsamen Erwartungen zu starten.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Setzen Sie klare Erwartungen, indem Sie Entscheidungen, offene Fragen und nächste Schritte durch Nachverfolgung nachverfolgen

Betten Sie relevante Projektdateien und Präsentationen ein, damit diese während des Gesprächs verfügbar sind

Weisen Sie den Teilnehmern über Aufgaben im Voraus die Rolle des Präsentators oder Protokollführers zu, damit jeder seine Aufgaben kennt

📌 Ideal für: Produktvermarkter, Programmmanager und funktionsübergreifende Launch-Teams, die sich schnell abstimmen und sofort durchstarten möchten.

💡 Bonus: Machen Sie jedes Meeting nahtlos und mit höherer Produktivität mit der Leistungsfähigkeit von ClickUp Brain Max. So geht's: Mühelose Terminplanung: Mit Mit Talk to Text können Sie mithilfe einfacher Sprachbefehle sofort Meetings in Ihren verbundenen Kalendern und Apps einrichten – ganz ohne Tippen

Automatisierte Notizen: Halten Sie wichtige Diskussionspunkte, Aktionspunkte und Entscheidungen in Echtzeit fest, damit nichts übersehen wird.

Optimierte Nachverfolgung: Verwenden Sie „Talk to Text“, um Aufgaben zuzuweisen, Erinnerungen zu versenden und Zusammenfassungen von Meetings zu teilen, damit alle auf dem gleichen Stand bleiben und ihre Verantwortung wahrnehmen

Ersetzt Dutzende von unverbundenen KI-Tools wie ChatGPT, Claude und Gemini durch eine einzige, kontextbezogene, unternehmensgerechte Lösung ClickUp Brain MAX ist die KI-Super-App, die Sie wirklich versteht, weil sie Ihre Arbeit kennt. Verzichten Sie auf eine Vielzahl von KI-Tools, nutzen Sie Ihre Stimme, um Aufgaben zu erledigen, Dokumente zu erstellen, Teammitgliedern Aufgaben zuzuweisen und vieles mehr. Verwenden Sie ClickUp Brain MAX, um Aktionspunkte aus Meetings hervorzuheben

3. Asana-Vorlage für ein Meeting

via Asana

Unstrukturierte Einzelgespräche führen oft zu versäumten Updates, vagen Rückmeldungen und Zeitverschwendung. Diese Asana-Vorlage für Einzelgespräche bietet beiden Parteien einen gemeinsamen Arbeitsbereich, um sich im Voraus vorzubereiten, Prioritäten abzustimmen und Aktionspunkte zu verfolgen. Außerdem können Sie sogar Videos über Loom oder Vimeo einbetten, um den Kontext zu verdeutlichen.

Verwenden Sie diese Vorlage, um sinnvolle Einzelgespräche mit Teammitgliedern zu führen. Sie unterstützt die gemeinsame Vorbereitung, die Nachverfolgung von Prioritäten und die langfristige Nachverfolgung der Entwicklung.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Führen Sie ein Verzeichnis vergangener Einzelgespräche, um den Kontext und die Kontinuität zu gewährleisten

Legen Sie direkt in der Vorlage wiederkehrende Meeting-Rhythmen fest, um Konsistenz zu gewährleisten

Einfach an verschiedene direkte Untergebene oder Rollen benutzerdefiniert anpassen, wobei ein einheitliches Format beibehalten wird

📌 Ideal für: Führungskräfte, die Verantwortlichkeiten festlegen, Wachstum dokumentieren und sinnvolle Unterhaltung mit ihren direkten Untergebenen fördern möchten.

⚙️ Bonus: Die Asana-Vorlage für Tagesordnungen erfüllt nicht Ihre Anforderungen? In diesem Video erfahren Sie, wie Sie mit ClickUp eine Tagesordnung erstellen, die für Ordnung sorgt und handlungsorientiert ist.

4. Asana-Vorlage für die Tagesordnung von QBR-Meetings

via Asana

Die Asana QBR-Meeting-Agenda-Vorlage bietet Ihnen eine vorgefertigte Struktur, mit der Sie mithilfe von verknüpften Formularen oder Umfragen vorab Input sammeln können. Formen Sie dann Ihre Agenda entsprechend den wichtigsten Themen für Ihr Publikum.

Bevor das Projekt-Meeting beginnt, sind alle Informationen verfügbar: die Agenda, unterstützende Dokumente und klare Zeitfenster für jeden Redner. Während der Sitzung können Sie die integrierte Aufgabe-Nachverfolgung nutzen, um Aktionspunkte und offene Fragen in Echtzeit zu erfassen. Diese QBR-Vorlage eignet sich ideal für Leistungsbeurteilungen und die Abstimmung des Kundenerfolgs.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Legen Sie für jedes Thema ein Zeitlimit fest, um ein klares Tempo zu gewährleisten und die Redner im Zeitplan zu halten

Reagieren Sie während des Meetings auf neue Fragen oder Wachstumschancen

Erstellen Sie ein Projekt, das Sie von Sitzung zu Sitzung anpassen können, wenn sich Ihre Metriken weiterentwickeln

📌 Ideal für: Kundenerfolgsteams und Führungskräfte, die die Leistung überprüfen, Erkenntnisse freigeben und die Strategie neu ausrichten müssen.

5. Asana-Vorlage für Team-Brainstorming

via Asana

Mit dieser Asana-Vorlage für Team-Brainstormings können Sie jede Idee mit ihrem gesamten Kontext erfassen, nach Themen ordnen und für die nächsten Schritte vorbereiten. Sie können ein gemeinsames Board erstellen, auf dem die Mitwirkenden ihre Gedanken entweder asynchron oder in Echtzeit während der Meetings hinzufügen können. Verwenden Sie Tags, um Ideen zu kategorisieren, sodass Sie Trends oder Duplikate auf einen Blick erkennen können.

Mit dieser Vorlage lassen sich Ideen nahtlos sammeln und organisieren, egal ob live oder asynchron. Um effizient voranzukommen, versuchen Sie, ähnliche Ideen zu gruppieren und Aktions-Elemente zu priorisieren.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Aktivieren Sie sowohl asynchrone als auch Echtzeit-Eingaben, damit jeder unabhängig von seinem Zeitplan einen Beitrag leisten kann

Organisieren Sie Ideen mit Tags und Themen, um schnell Muster zu erkennen und Duplikate zu vermeiden

Fügen Sie jeder Idee Links, Notizen oder Dateien hinzu, um den vollständigen Kontext für die Nachverfolgung zu erhalten

📌 Ideal für: Kreative Teams, Marketingfachleute und Produktentwickler, die strukturierte Ideenfindungssitzungen in der Gruppe durchführen möchten.

📚 Lesen Sie auch: kostenlose Asana-Liste-Zu-Erledigen-Vorlage zum Organisieren von Aufgaben

6. Vorlage für die Tagesordnung eines Board-Meetings in Asana

via Asana

Board-Meetings behandeln oft komplexe Themen, an denen mehrere Interessengruppen beteiligt sind. Die Asana-Vorlage für Board-Meeting-Agenden hilft Ihnen dabei, wichtige Gespräche zu strukturieren und zu verdeutlichen, indem Sie die Agenda vorab an die Mitglieder senden können.

Während des Meetings können Moderatoren direkt in der Vorlage Notizen machen und so alles unter den einzelnen Tagesordnungspunkten übersichtlich organisieren.

Diese Vorlage wurde für Führungskräfte- oder Investorenmeetings entwickelt und stellt sicher, dass wichtige Themen behandelt und Ergebnisse dokumentiert werden. Sie unterstützt die Verteilung der Tagesordnung, das Erstellen von Notizen und strukturierte Nachfassaktionen.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Fügen Sie Board-Präsentationen, Finanzberichte oder rechtliche Dokumente direkt zu jedem Tagesordnungspunkt hinzu, um einen einfachen Zugriff zu ermöglichen

Verfolgen Sie Abstimmungsergebnisse oder Schlüssel-Entscheidungen zu einzelnen Elementen, um einen klaren Prüfpfad zu gewährleisten

Duplizieren und passen Sie die Vorlage für Quartals-, Investoren- oder Beratungsmeetings an, ohne sie neu erstellen zu müssen

📌 Ideal für: Gründer, CEOs und Assistenten der Geschäftsleitung, die sich auf wichtige Board-Meetings vorbereiten, bei denen Klarheit und Vollständigkeit alles bedeuten.

💡 Profi-Tipp: Sie kennen noch nicht alle nützlichen Asana-Verknüpfungen? Drücken Sie Strg + / , um sofort darauf zuzugreifen.

7. Asana-Vorlage für Konferenzagenden

via Asana

Mit der Asana-Vorlage für Konferenzagenden können Sie jede Sitzung planen, Aufgaben mit Startdatum und Fälligkeitsdatum zuweisen, Abhängigkeiten zwischen miteinander verbundenen Sitzungen herstellen und alles mit der integrierten Zeiterfassung verfolgen.

Dank der integrierten Listenansicht und Board-Ansicht können Sie je nach Ihren Vorlieben für die Verwaltung von Zeitleisten und Logistik zwischen Layouts im Tabellenformat und Kanban-Boards wechseln. Richten Sie benutzerdefinierte Felder für Angaben zu Referenten, Raumzuweisungen und AV-Anforderungen ein.

Mit dieser Vorlage können Sie Konferenzen oder Firmenausflüge ganz einfach planen und verwalten. Sie umfasst die gesamte Planung von Sitzungen, Logistik und Referentenkoordination von Anfang bis Ende.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Führen Sie die Nachverfolgung der Verfügbarkeit der Referenten, des Vorbereitungsstatus und der Sitzungunterlagen auf einheitliche Weise durch

Erstellen Sie einen Master-Zeitplan, der Pufferzeiten, Übergänge und Essenspausen enthält

Weisen Sie interne Ansprechpartner für Sitzungen zu, um zu klären, wer hinter den Kulissen für was zuständig ist

📌 Ideal für: Veranstaltungskoordinatoren, Betriebsteams oder Marketingleiter, die mehrgleisige Ereignisse oder interne Gipfeltreffen mit beweglichen Teilen planen.

8. Vorlage für Asana-Meeting-Protokolle

via Asana

Diese Vorlage für Asana-Meeting-Protokolle enthält alle wichtigen Details, darunter den Titel, den Zweck, das Datum, die Teilnehmer und die Logistik des Meetings. Damit ermöglichen Sie die Nachverfolgung der Meeting-Elemente, während sie behandelt werden, und die Dokumentation von Diskussionen, Entscheidungen und zugewiesenen Aktionspunkten mit Fristen.

Darüber hinaus bietet sie Platz für die Erfassung anstehender Besprechungstermine für eine effektive Planung. Diese Vorlage gewährleistet klare, übersichtliche Aufzeichnungen, um die Abstimmung und Verantwortlichkeit nach jeder Besprechung zu unterstützen.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Verknüpfen Sie unterstützende Dokumente wie Präsentationen oder Briefings direkt mit jedem Meeting-Eintrag

Gruppieren Sie Meeting-Protokolle nach Team, Projekt oder Meeting-Typ mithilfe von Tag oder Abschnitten

Führen Sie ein durchsuchbares Archiv mit Entscheidungen und Diskussionen aus verschiedenen Teams oder Abteilungen

📌 Ideal für: Projektkoordinatoren und Mitglieder des Betriebsteams, die eine einfache Möglichkeit suchen, Aktualisierungen, Entscheidungen und nächste Schritte zu protokollieren.

Limit des Asana-Projektmanagements

Asana ist zwar ein beliebtes Projektmanagement-Tool, hat jedoch gewisse Limitierungen, die Sie möglicherweise dazu veranlassen, nach Alternativen zu Asana zu suchen.

Sehen wir uns einige davon an. 👇

komplexität bei großen Projekten: *Die Verwaltung sehr großer oder komplexer Projekte mit Tausenden von Aufgaben kann Asana verlangsamen und die Navigation erschweren

Limit erweiterte Berichterstellung: Die grundlegenden Berichterstellungs-Features reichen für Teams, die detaillierte Analysen oder anpassbare Datenvisualisierungen benötigen, nicht aus

einschränkungen beim Abhängigkeitsmanagement: *Es fehlen erweiterte Planungstools wie automatische Terminverschiebungen und Kritischer-Pfad-Analysen für komplexe Zeitleisten

preise für Premium-Features: *Wichtige Funktionen wie die Zeitleisten-Ansicht, benutzerdefinierte Automatisierung und erweiterte Integrationen erfordern kostenpflichtige Pläne, wodurch der Zugriff für kleinere Teams limitiert ist

überflutung mit Benachrichtigungen:* Häufige Benachrichtigungen können Benutzer überfordern und den Posteingang überladen, wenn sie nicht sorgfältig verwaltet werden

⚙️ Bonus: Sind Sie von diesen Lücken frustriert? Vergleichen Sie ClickUp und Asana miteinander und erfahren Sie, warum immer mehr Teams zu mehr Flexibilität und Kontrolle wechseln.

Alternative Asana-Vorlagen

Wenn Sie die Vorlagen von Asana als zu einschränkend empfinden oder sich mehr Flexibilität und erweiterte Features wünschen, bietet ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, eine leistungsstarke Alternative.

Hier ist, was ein echter Benutzer zu sagen hatte:

Ich habe alle zwei Wochen Meetings mit meiner Vorgesetzten und wir verwenden ClickUp für unsere Tagesordnung. Ich fühle mich besser vorbereitet, da alle meine Ereignis- und Präsentationsanfragen hier gespeichert sind, zusammen mit einem aktuellen Status, den sie überprüfen kann.

Ich habe alle zwei Wochen Meetings mit meiner Vorgesetzten und wir verwenden ClickUp für unsere Tagesordnung. Ich fühle mich besser vorbereitet, da alle meine Ereignis- und Präsentationsanfragen hier gespeichert sind, zusammen mit einem aktuellen Status, den sie überprüfen kann.

Sehen wir uns einige kostenlose Vorlagen für Tagesordnungen an, die diese Meeting-Management-Software bietet. 🎯

1. ClickUp-Vorlage für Tagesordnungen

Vorlage herunterladen Strukturieren Sie Diskussionspunkte übersichtlich mit der ClickUp-Agenda-Vorlage

Die ClickUp-Agenda-Vorlage bietet Ihnen ein gebrauchsfertiges ClickUp-Dokument-Layout, mit dem Sie alle beweglichen Teile eines Meetings organisieren können. In der Tabelle „Meeting-Details“ können Sie schnell Ihre Struktur festlegen: Legen Sie den Meeting-Typ fest, definieren Sie den Umfang und geben Sie Datum, Uhrzeit und Ort ein.

Dann gibt es noch den Abschnitt „Teilnehmer”, der gleichzeitig als einfacher Anwesenheits-Tracker dient. In Kombination mit dem neuen ClickUp-Kalender wird es noch besser.

Sie können alle Ihre Kalender sofort synchronisieren, an Zoom-, Google Meet- oder Teams-Anrufen teilnehmen und Ihren Tag in Formaten wie täglich, wöchentlich oder monatlich in der Ansicht anzeigen. Es verwendet KI für Meeting-Notizen und speist diese direkt in Docs ein, damit Sie sie später nachschlagen können.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Erstellen Sie strukturierte, zeitgebundene Tagesordnungen mit integrierten Prioritäts-Tags und Zuordnungen zu Eigentümern

Teilen Sie Themen in Aufgaben auf, um den Umfang zu verdeutlichen und Abweichungen vom Thema zu reduzieren

Fügen Sie Dokumente oder Präsentationen direkt zu Diskussionselementen hinzu, um sie schnell zur Hand zu haben

Verwenden Sie die ClickUp Aufgabe-Checklisten , um fertiggestellte Themen während des Meetings abzuhaken

📌 Ideal für: Teamleiter und Projektkoordinatoren, die einen klaren, role-definierten Rahmen für Meetings in einem anpassbaren Dokument benötigen.

📮 ClickUp Insight: Laut unserer Umfrage zur Effektivität von Meetings nehmen fast 40 % der Befragten an 4 bis 8+ Meetings pro Woche teil, wobei jedes Meeting bis zu einer Stunde dauert. Dies entspricht einer erstaunlichen Gesamtzeit, die in Ihrem Unternehmen für Meetings aufgewendet wird. Was wäre, wenn Sie diese Zeit zurückgewinnen könnten? Der integrierte KI-Notizblock von ClickUp kann Ihnen helfen, Ihre Produktivität durch sofortige Besprechungszusammenfassungen um bis zu 30 % zu steigern, während ClickUp Brain Sie bei der automatisierten Erstellung von Aufgaben und der Optimierung von Workflows unterstützt und so stundenlange Besprechungen in umsetzbare Erkenntnisse verwandelt.

2. ClickUp-Vorlage für All-Hands-Meetings

Vorlage herunterladen Führen Sie wirkungsvolle unternehmensweite Updates durch, indem Sie die ClickUp-Vorlage für All-Hands-Meetings verwenden

Die ClickUp-Vorlage für All-Hands-Meetings funktioniert wie ein echter Projekt-Plan, bei dem jedes Element eine Aufgabe ist und jede Aktualisierung nachverfolgt werden kann. So ist die Vorbereitung von All-Hands-Meetings kollaborativ und nachvollziehbar.

Es handelt sich um eine Liste-Vorlage, die in klare Phasen wie Planung, Logistik und Aktion unterteilt ist, wobei jede Phase über eine eigene Zeitleiste, einen eigenen Eigentümer und Benutzerdefinierte Felder wie Phase des Ereignisses und Abteilung verfügt.

Der größte Vorteil? Die Ansicht „Gruppierte Ereignis-Phase” verwandelt Ihre Meetingvorbereitung in ein Mini-Projekt mit Fristen. Möchten Sie wissen, welches Team für welchen Teil zuständig ist? Werfen Sie einfach einen Blick auf das benutzerdefinierte Feld „Abteilung”. Dank visueller Benachrichtigungen an das Fälligkeitsdatum wissen Sie, ob die Personalabteilung, die Designabteilung oder die Marketingabteilung in Verzug ist und wer hinterherhinkt.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Heben Sie Unternehmensziele, Team-Metriken und Anerkennungen in einer zentralen Ansicht hervor

Weisen Sie Moderatoren und Zeitfenster zu, um die Sitzungen fokussiert und inklusiv zu gestalten

Verwenden Sie das Layout für wöchentliche, monatliche oder vierteljährliche Mitarbeiterversammlungen wieder

📌 Ideal für: Führungskräfte oder Abteilungsleiter, die unternehmensweite Synchronisierungen mit engen Zeitleisten durchführen.

🎥 Ansehen: Erfahren Sie, wie Sie mit dem KI-Notizbuch von ClickUp die Produktivität Ihrer Meetings maximieren können:

3. ClickUp-Vorlage für die Tagesordnung von Offsite-Meetings

Vorlage herunterladen Organisieren Sie Offsite-Ziele, Logistik und Sitzungen mit der ClickUp-Vorlage für Offsite-Meeting-Agenden

Offsite-Meetings sollen Strategien, Verbindungen und Klarheit fördern. Die ClickUp-Vorlage für Offsite-Meeting-Agenden ist eine aufgabe-basierte Vorlage, die Ihre Offsite-Planung in einen nachverfolgbaren Prozess verwandelt.

Es bietet fünf einzigartige benutzerdefinierte Felder, die für die Offsite-Ausführung entwickelt wurden: Notizenschreiber, Protokollführer, Moderator, Notiz-Link und Zeitnehmer. Jeder Tagesordnungspunkt erhält einen eigenen Ansprechpartner, einen Ort für verknüpfte Dokumente und einen Zeitstempel-Anker. Dies gewährleistet strukturierte Diskussionen und eine effektive Dokumentation während strategischer Sitzungen.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Verfolgen Sie den RSVP-Status und die Anmeldungen zu Sitzungen, um die Teilnahme zu verwalten

Fügen Sie beliebige unterstützende Dokumente wie Reisepläne, Karten oder Präsentationen hinzu

Planen Sie Sitzungen, Teambuilding-Aktivitäten und Logistik von einem Ort aus

📌 Ideal für: Retreat-Planer oder Strategie-Moderatoren, die Rollen, Zeitpläne und Notizen in einer einzigen, für Offsite-Meetings geeigneten Checkliste zusammenfassen möchten.

💡 Profi-Tipp: ClickUp AI Notetaker erfasst automatisch Besprechungsdiskussionen, Aktionspunkte und wichtige Entscheidungen in Echtzeit, sodass Sie keine wichtigen Details verpassen. In Kombination mit Vorlagen für Besprechungsagenden können Sie sicherstellen, dass jede Besprechung einer klaren Struktur folgt, die Teilnehmer konzentriert bleibt und zu organisierten, umsetzbaren Notizen mit leicht zu überprüfenden und zu freigebenden Ergebnissen führt. Erfassen Sie mit ClickUp AI Notetaker genaue Meeting-Notizen, Protokolle und wichtige Aktionspunkte

4. ClickUp-Vorlage für Meetings

Kostenlose Vorlage herunterladen Zentralisieren Sie alle wiederkehrenden und Ad-hoc-Diskussionen in der ClickUp-Meeting-Vorlage

Die ClickUp-Meeting-Vorlage verwandelt jedes Meeting in einen nachverfolgbaren Workflow statt in eine isolierte Unterhaltung. Sie verknüpft alle Teile des Meeting-Lebenszyklus miteinander, von Tagesordnungspunkten und Echtzeit-Updates bis hin zu Eigentümerschaft und Nachverfolgung.

Für schnelllebige Vertriebsteams erleichtert diese Vorlage für Vertriebsbesprechungen den Wechsel zwischen geplanten Anrufen und spontanen Synchronisierungen. Sie lässt sich nahtlos mit ClickUp Meetings verbinden, dem Meeting-Hub, mit dem Sie wiederkehrende wöchentliche Team-Meeting-Aufgaben erstellen können.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Standardisieren Sie die Durchführung von Meetings mit einer wiederverwendbaren Struktur für verschiedene Teams und Funktionen

Verfolgen Sie ungelöste Diskussionspunkte aus Meetings mit speziellen Follow-up-Abschnitten

Analysieren Sie die Effektivität Ihrer Meetings, indem Sie die pro Aktionspunkt aufgewendete Zeit und die Fertigstellungstrends in den ClickUp-Dashboards überprüfen

📌 Ideal für: Vertriebsteams oder operative Gruppen, die schnelle Meetings in gemischten Formaten durchführen.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp-Automatisierungen, um eine Zusammenfassung oder Erinnerung zu versenden. Beispiel: Wenn eine Aufgabe in der Liste „Meetings” als erledigt abgeschlossen ist, senden Sie einen Kommentar an die Mitarbeiter: „Erinnerung, Folgeaufgaben zu überprüfen”

5. ClickUp-Vorlage für Meeting-Listen

Kostenlose Vorlage herunterladen Weisen Sie Rollen zu und führen Sie eine effektive Nachverfolgung der Teilnehmer mit der ClickUp-Vorlage für Meeting-Listen durch

Die ClickUp-Vorlage für Meeting-Listen fungiert als Ihre Kommandozentrale für regelmäßige Check-ins oder größere Team-Synchronisierungen. Damit können Sie Details wie Projekt, Moderator, Protokollführer, Zeitnehmer und Meeting-Termin sofort identifizieren.

Der integrierte Zu erledigen-Bereich ist direkt mit Ihren Workflows verbunden, sodass Sie neue Elemente sofort hinzufügen können. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie wechselnde Rollen verwalten oder Berichte zum Engagement Ihres Teams erstellen. 🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Wechseln Sie die Meeting-Rollen automatisch mithilfe von Ausklapp-Menüs, um die Aufgabenverteilung bei wiederkehrenden Synchronisierungen zu vereinfachen

Erstellen Sie eine Ansicht vergangener Anwesenheiten, Teilnahmen und Verantwortlichkeiten in einem zentralen Protokoll an

Kennzeichnen Sie Rollen oder Abteilungen mit Farbcodes, um die Verteilung der Rollen auf einen Blick zu visualisieren

📌 Ideal für: Führungskräfte, die für regelmäßige Check-ins oder Stand-up-Meetings verantwortlich sind, bei denen die Nachverfolgung der Rollen und Anwesenheitsmuster der Teilnehmer von entscheidender Bedeutung ist.

6. ClickUp-Vorlage für Meeting-Checklisten

Vorlage herunterladen Mit der ClickUp-Checkliste für Meetings decken Sie alle wichtigen Details vor, während und nach Meetings ab

Die ClickUp-Vorlage für Meeting-Checklisten bietet Ihnen eine gebrauchsfertige Checkliste, die Sie während jedes Meetings in Sekundenschnelle ausfüllen können. Ein herausragendes Feature? Sie können geschachtelte Unteraufgaben innerhalb der Checkliste hinzufügen, um wichtige Diskussionspunkte in Mikroaufgaben aufzuteilen, diese zuzuweisen und zu priorisieren.

Und wenn etwas zeitkritisch ist? Mit Kommentaren und Status-Updates können Sie ganz einfach markieren, was Aufmerksamkeit erfordert. Außerdem können Sie Diskussionspunkte mit Unteraufgaben und Zuweisungen von Priorität detailliert aufschlüsseln.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Fügen Sie kontextbezogene Notizen und Links direkt in Checklistenelemente ein, um verstreute Verweise zu vermeiden

Passen Sie die Checkliste-Abschnitte je nach Art des Meetings an – Stand-ups, Einzelgespräche, Client-Gespräche – für wiederholte Verwendung

Wenden Sie Filter an, um sofort eine Ansicht aller unvollständigen, überfälligen oder hohen Priorität betreffenden Aufgaben anzuzeigen, die während der Meetings besprochen wurden

📌 Ideal für: Teams, die unter der Woche Synchronisierungen und wiederkehrende Updates durchführen, um geschachtelte Unteraufgabe zu erstellen, mehrere Eigentümer zuzuweisen und Tagesordnungspunkte abzuhaken.

7. ClickUp-Vorlage für Meeting-Protokolle

Vorlage herunterladen Verfolgen Sie Ergebnisse und Engagement-Trends mit der ClickUp-Vorlage für den Meeting-Tracker

Die ClickUp-Vorlage für Meeting-Protokolle ist Ihr unverzichtbares tool für die Organisation aller Details rund um Meetings. Als Vorlage in Listenansicht bietet sie Ihnen eine zentrale Möglichkeit, Tagesordnungen zu organisieren, Notizen zu erfassen und Folgemaßnahmen zu verfolgen.

Benutzerdefinierte Felder, darunter Meeting-Typ, Ort, Zeitnehmer, Protokollführer und Leiter, sorgen dafür, dass wiederkehrende operative Meetings und Kunden-Onboardings richtig kategorisiert werden.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Wechseln Sie zwischen Listen-, Board- oder Kalenderansicht, um Meetings nach Zeitleiste, Status oder Kategorie zu überwachen

Zentralisieren Sie alle wiederkehrenden Meetings in einem Tracker, um Doppelarbeit und Missverständnisse zu vermeiden

Duplizieren Sie schnell eingefügte Einträge, um die Struktur beizubehalten, während Sie nur die Schlüssel-Details der Sitzung aktualisieren

📌 Ideal für: Projektmanager oder Betriebsteams, die eine zentrale Übersicht über alle Meetings, Arten, Teilnehmer und Fortschritte in einer durchsuchbaren Liste benötigen.

📮 ClickUp Insight: ClickUp hat herausgefunden, dass 27 % der Befragten mit Meetings zu kämpfen haben, bei denen es an Nachverfolgung mangelt, was zu verlorenen Aktionselementen, ungelösten Aufgaben und letztendlich zu einer unterdurchschnittlichen Produktivität führt. Dieses Problem wird durch die Art und Weise, wie Teams ihre Arbeit verfolgen, noch verschärft. Unsere Umfrage zur Teamkommunikation zeigt, dass fast 40 % der Fachleute Aktionspunkte manuell verfolgen, was ein zeitaufwändiger und fehleranfälliger Prozess ist, während 38 % sich auf inkonsistente Methoden verlassen, die das Risiko von Missverständnissen und Terminüberschreitungen erhöhen. ClickUp beseitigt dieses Chaos bei den Aktionspunkten! Wandeln Sie Meeting-Beschlüsse sofort in zugewiesene Aufgaben um – alles auf derselben Plattform, auf der auch die Arbeit erledigt wird.

8. ClickUp-Vorlage für Projekt-Start-Meetings

Kostenlose Vorlage herunterladen Bringen Sie alle Beteiligten vom ersten Tag an auf einen Nenner – mit der ClickUp-Vorlage für Projekt-Start-Meetings

Die ClickUp-Vorlage für Projektstart-Meetings eignet sich perfekt, um Teams auf das Wesentliche auszurichten: Wer macht was, wann und warum? Sie enthält ein integriertes Meeting-Framework mit benutzerdefinierten Feldern wie Projektmanager, Ort, Zeitnehmer, Teilnehmer und Protokollführer, sodass bei der Vorstellung nichts ausgelassen wird.

Dank der in die Aufgabenverwaltungssoftware integrierten Funktion können Sie die Sitzung in eine umsetzbare Checkliste mit geschachtelten Unteraufgaben umwandeln, Elemente sofort mehreren Mitarbeitern zuweisen und Prioritäts-Tags hinzufügen, damit alle auf dem gleichen Stand sind.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Stimmen Sie Teams sofort aufeinander ab – mit vorgefüllten Feldern der Rolle und Projektkontext, die in die Vorlage integriert sind

Verwenden Sie Prioritäts-Tags und Abhängigkeiten, um Hindernisse frühzeitig in der Zeitleiste des Projekts aufzudecken

Wandeln Sie Tagesordnungspunkte während des Meetings in Aufgaben und Unteraufgaben um, um Verzögerungen bei der Nachbereitung zu vermeiden

📌 Ideal für: Projektleiter, die klare Ziele setzen, Eigentümerschaft zuweisen und wichtige Startentscheidungen festhalten möchten.

9. ClickUp-Vorlage für Meeting-Protokolle (MoM)

Vorlage herunterladen Halten Sie Entscheidungen, Verantwortlichkeiten und wichtige Momente mit der ClickUp-Vorlage für Meeting-Protokolle (MOM) fest

Die ClickUp-Vorlage für Meeting-Protokolle (MoM) bietet eine übersichtliche Struktur, um alles Wichtige zu dokumentieren. Verwenden Sie die in die Vorlage integrierten benutzerdefinierten Felder wie Meeting-Datum, Uhrzeit, Teilnehmer, Agenda-Themen und Aktionspunkte, um sich einen Überblick über das Gesamtbild zu verschaffen.

Die Vorlage ist so strukturiert, dass sie den realen Workflows von Teams entspricht, wodurch es einfacher wird, Verantwortlichkeiten und Transparenz zu wahren, insbesondere bei wichtigen oder funktionsübergreifenden Meetings. Eine herausragende Funktion ist die Möglichkeit, die Zustimmung der Teilnehmer mithilfe von Überprüfung-Feldern zu verfolgen, um sicherzustellen, dass Entscheidungen diskutiert und anerkannt werden.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Halten Sie endgültige Entscheidungen zusammen mit den verantwortlichen Eigentümern in vordefinierten Feldern fest

Gruppieren Sie Tagesordnungspunkte nach Diskussionskategorien, um nach dem Meeting mehr Klarheit zu schaffen

Markieren Sie ungelöste Elemente und übertragen Sie diese mit automatisierten Nachfassaktionen

📌 Ideal für: Teams, die formelle Genehmigungen und überprüfbare Aufzeichnungen benötigen, um wichtige Entscheidungen, Teilnehmer und Maßnahmen festzuhalten.

💡 Profi-Tipp: Probieren Sie die Lean-Coffee-Methode aus: Jeder schlägt Themen vor, es wird über die wichtigsten Themen abgestimmt und diese werden in zeitlich begrenzten Abschnitten diskutiert. Sehr demokratisch, sehr zielgerichtet.

10. ClickUp-Vorlage für Meeting-Notizen

Vorlage herunterladen Dokumentieren Sie Erkenntnisse, nächste Schritte und offene Fragen mit der ClickUp-Vorlage für Meeting-Notizen

Die ClickUp-Vorlage für Meeting-Notizen wurde für Teams entwickelt, die ein einheitliches Format benötigen, um Meeting-Inhalte schnell zu dokumentieren, insbesondere wenn Meetings schnelllebig sind oder regelmäßig stattfinden. Im Gegensatz zu einem generischen Notiz-Dokument bietet diese Vorlage für Meeting-Notizen anpassbare Abschnitte, die sich an den Flow verschiedener Meeting-Typen anpassen lassen, von täglichen Standup-Meetings bis hin zu Kundenbesprechungen.

Was diese Vorlage besonders auszeichnet, ist, dass sie wiederkehrende Meetings unterstützt. Sie können frühere Notizen klonen, ein einheitliches Format beibehalten und ein durchsuchbares Archiv aller vergangenen Meetings erstellen.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Fügen Sie sich ganz einfach frühere Unterhaltungen ein, dank verknüpfter Notiz, die nach Meeting-Typ organisiert ist

Bereiten Sie sich effizient vor, indem Sie Notiz-Strukturen duplizieren, um konsistente, fortlaufende Meeting-Threads zu erstellen

Halten Sie schnelle Entscheidungen oder Diskussionspunkte fest, sobald sie aufkommen, mit Aufgabe-Checklisten

📌 Ideal für: Teams, die häufig StandUp-Meetings oder Client-Gespräche durchführen, um Notizen schnell zu strukturieren.

11. ClickUp-Vorlage für Meeting-Protokolle

Vorlage herunterladen Fassen Sie Diskussionen in umsetzbaren Protokollen zusammen – mit der ClickUp-Vorlage für Meeting-Protokolle

Die ClickUp-Vorlage für Meeting-Protokolle bietet benutzerdefinierte Anweisungsseiten, um die Notizen im gesamten Team zu standardisieren.

Im Gegensatz zur ClickUp MoM-Vorlage, die eher für formelle Genehmigungen und die Nachverfolgung von Aktionszeitleisten strukturiert ist, bietet Ihnen diese Vorlage ein flexibles Dokument-Format, das Sie in Echtzeit öffnen, aktualisieren und freigeben können. Mit vorinstallierten Abschnitten für Teilnehmer, Tagesordnungspunkte, Diskussionspunkte und Aktionspunkte erspart sie Ihnen die mühsame Organisation von Notizen.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Halten Sie Live-Beiträge in einem Dokument fest, das Sie im Fortschritt des Meetings sofort aktualisieren können

Organisieren Sie Tagesordnungen und Diskussionen mit gebrauchsfertigen, Bearbeitung-fähigen Abschnitten

Überprüfen Sie schnell die nächsten Schritte mit übersichtlichen Aktions-Elementen, die unter jedem Thema angezeigt werden

📌 Ideal für: Alle, die eine sofort freizugängliche Zusammenfassung des Meetings im Dokument-Format wünschen, die Teilnehmer, Entscheidungen und nächste Schritte mit minimalem Setup erfasst.

💡 Profi-Tipp: Hier sind einige Tastatur-Verknüpfungen, die Sie in Ihrem ClickUp-Dokument verwenden können: @Erwähne Sie eine Person: @

@Erwähne eine Aufgabe: @@

@erwähne a Dokument: @@@

text-Links ausrichten: *Cmd + Umschalt + L (Mac) und Strg + Umschalt + L (PC)

text zentrieren: *Cmd + Umschalt + E (Mac) und Strg + Umschalt + E (PC)

text rechtsbündig ausrichten: *Cmd + Umschalt + R (Mac) und Strg + Umschalt + R (PC)

erstellen Sie eine Aufzählung: *Cmd + Shift + 9 (Mac) und Strg + Shift + 9 (PC)

Checkliste erstellen: Cmd + Shift + 8 (Mac) und Strg + Shift + 8 (PC)

12. ClickUp-Vorlage für Teamkommunikation und Meeting-Matrix

Vorlage herunterladen Klären Sie die Kontaktpunkte und Kommunikationsrhythmen Ihres Teams mithilfe der ClickUp-Vorlage für Teamkommunikation und Meeting-Matrix

Die Vorlage „ClickUp Team Communication and Meeting Matrix” hilft Ihnen dabei, Struktur in die Frage zu bringen, wer wann und warum mit wem spricht. Es handelt sich um eine Vorlage im Listenstil mit vorgefertigten Ansichten, die Ihnen einen 360°-Überblick darüber verschafft, welche Unterhaltungen wann stattfinden müssen.

Sie können wiederkehrende Synchronisierungen planen, Kommunikationskontaktpunkte zuordnen und den Fortschritt jeder Diskussion mit benutzerdefinierten Status wie „In Bearbeitung“, „Erledigt“ oder „Abgebrochen“ verfolgen. Dies erleichtert die Planung, Nachverfolgung und Verwaltung von Unterhaltungen innerhalb verteilter Teams.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Erfassen Sie wichtige Teaminteraktionen mit einer vorgefertigten Kommunikationsmatrix-Ansicht

Protokollieren Sie informelle Synchronisierungen und Check-ins, die normalerweise in Kalendern untergehen

Weisen Sie auf Lücken in Kommunikationszyklen hin, bevor diese sich auf die Abstimmung des Projekts auswirken

Erstellen Sie benutzerdefinierte Häufigkeits-Tags, um zu verdeutlichen, welche Unterhaltungen einmalig oder wiederkehrend sind

📌 Ideal für: verteilte Teams, die einen strategischen Kommunikationsplan benötigen.

Machen Sie Meetings mit ClickUp-Vorlagen unterhaltsam und umsetzbar

Die Vorlagen für Meeting-Agenden von Asana bieten einen strukturierten Ausgangspunkt, aber ClickUp geht noch einige Schritte weiter. Es kombiniert Agenda-Planung, Zusammenarbeit in Echtzeit, Dokumentation und Nachverfolgung in einem einzigen Bereich.

Von Einzelgesprächen bis hin zu Sprint-Reviews – jede Vorlage ist so konzipiert, dass Unterhaltungen strukturiert, Aufgaben dokumentiert und Folgemaßnahmen klar und deutlich dargestellt werden.

Alles bleibt miteinander verbunden: Vorlagen sind direkt mit Aufgaben, Dokumenten und Kalendern verknüpft, sodass nach dem Meeting nichts verloren geht. Mit integrierter KI-Planung, synchronisierten Kalendern und Dokumenten mit Bearbeitung lassen sich Meetings ganz einfach vorbereiten, durchführen und nachverfolgen, ohne den Kontext wechseln zu müssen.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an! ✅