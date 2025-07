die 10 besten Alternativen zu Awork für das Projektmanagement im Jahr 2025

Ihr Team hat mit Awork gut zusammengearbeitet – bis es irgendwann nicht mehr so gut lief. Vielleicht ist die Benutzeroberfläche für die wachsenden Anforderungen Ihres Projekts etwas zu minimalistisch geworden. Oder die Integrationen waren einfach nicht tief genug. Oder vielleicht fühlte sich die Zeiterfassung eher wie eine Nebenaufgabe anstatt wie ein Teil des Hauptspiels.

Was auch immer der Grund sein mag, Sie haben erkannt, dass Awork vielleicht doch nicht die ideale Lösung für Sie ist.

Es handelt sich um eine übersichtliche, benutzerfreundliche Plattform mit vielen Funktionen, deren Grenzen jedoch bei wachsenden Teams oder komplexeren Projekten schnell sichtbar werden. Wenn Sie an Ihre Grenzen stoßen, ist es vielleicht an der Zeit, sich nach Tools umzusehen, die etwas mehr Flexibilität und eine verbesserte Produktivität im Team bieten.

Wir haben 10 leistungsstarke Alternativen zu Awork zusammengestellt, mit denen Sie Aufgaben verwalten, einfach zusammenarbeiten und wieder Spaß am Projektmanagement haben können. Legen wir los!

Awork-Alternativen auf einen Blick

Hier finden Sie einen kurzen Überblick über Awork-Alternativen und ihre Anwendungsfälle:

Name des Tools Anwendungsfall Am besten geeignet für Preise* ClickUp All-in-One-Plattform für Projektmanagement, Aufgabenverfolgung, Dokumente, Ziele und einfache Zusammenarbeit Teams, die umfassende benutzerdefinierte Anpassungen und Flexibilität über Abteilungsgrenzen hinweg wünschen Kostenlos für immer; Benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar monday. com Visuelles Projektmanagement mit farbcodierten Boards, Automatisierung, Zeitleisten und Dashboards Marketing-, Kreativ-, Betriebs- und funktionsübergreifende Teams, die Echtzeit-Updates benötigen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Benutzer/Monat Asana Aufgaben- und Workflow-Management mit Zeitleisten-Ansichten, Zielen und Integrationen über Tools hinweg Teams, die abteilungsübergreifende Projekte verwalten und visuelle Klarheit wünschen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 13,49 $/Benutzer/Monat Notion Modularer Workspace, der Dokumente, Wikis, Datenbanken und eine einfache Aufgabenverwaltung kombiniert Einzelbenutzer oder Teams, die Notizen, Systeme und Projekte an einem Ort zusammenführen möchten Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Benutzer/Monat Teamarbeit Projektmanagement speziell für Client Services mit integrierter Zeiterfassung, Budgetierung und Rechnungsstellung Agenturen, Berater und Dienstleistungsunternehmen, die mehrere Clients verwalten Kostenpflichtige Pläne ab 13,99 $/Benutzer/Monat GanttPRO Online-Gantt-Diagramm-Tool mit Zeitleisten, Abhängigkeiten, Workload-Management und Ressourcenplanung Projektplaner in Branchen wie Bauwesen, Ingenieurwesen und IT Bezahlte Pläne beginnen bei 9 $/Benutzer/Monat TeamGantt Drag-and-Drop-Gantt-Diagramm-Tool mit kollaborativen Features und visueller Planung Kleine Teams, die eine einfache visuelle Projektplanung benötigen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 59 $/Monat Hive Produktivitätsplattform mit Projektansichten, Zeiterfassung, Team-Messaging und Integrationen Schnelllebige oder hybride Teams, die Aufgabenmanagement und Kommunikation in einem hub wünschen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 7 $/Benutzer/Monat Paymo Umfassendes Projekt-Tool mit Zeiterfassung, Rechnungsstellung, Aufgabenverwaltung und Teamzusammenarbeit Freiberufler und kleine Unternehmen, die Rechnungen an Clients stellen und Zeiten erfassen müssen Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 5,99 $/Benutzer/Monat Scoro Umfassendes Tool für die Arbeitsverwaltung mit Projekten, CRM, Abrechnung und Berichterstellung in einem System Professionelle Dienstleistungsunternehmen, die eine All-in-One-Software für den Geschäftsbetrieb benötigen Bezahlte Pläne beginnen bei 23,90 $/Benutzer/Monat

Was sollten Sie bei einer Alternative zu Awork beachten?

Bei der Auswahl der richtigen leistungsstarken Alternative zu Awork ist es wichtig, ein Tool zu finden, das zu den Projektmanagement-Prozessen, dem einzigartigen Workflow, den Zielen und den Wachstumsanforderungen Ihres Teams passt.

Hier ist, worauf Sie achten sollten:

Benutzerfreundliche Oberfläche: Ein übersichtliches, intuitives Layout, das nur minimale Schulungen erfordert und eine schnellere Einarbeitung Ihres Teams gewährleistet

Anpassung: Eine Eine Projektmanagement-Software , die sich an Ihre Bedürfnisse anpasst – einschließlich benutzerdefinierter Felder, Ansichten und Workflows

Automatisierung: Ein Tool, das wiederholende Aufgaben wie Statusaktualisierungen oder die Zuweisung von Arbeit automatisiert, um Zeit zu sparen und manuellen Aufwand zu reduzieren

Integrationen: Eine Plattform, die sich nahtlos mit den Tools verbindet, die Ihr Team bereits verwendet, wie Slack, Google Workspace und Zoom

Zusammenarbeit: Ein Tool, das die Kommunikation und Dateifreigabe mit integrierten Chat-Systemen und einfacher Dateifreigabe vereinfacht

skalierbarkeit: *Eine Lösung, die mit Ihrem Unternehmen wächst und Silos überbrückt, egal ob Sie ein Team von fünf oder fünfzig Mitarbeitern sind

🧠 Fun Fact: 63 % der Projektmanager sagen, dass KI ihre Arbeit effizienter macht. Von der Automatisierung von Updates bis hin zur frühzeitigen Erkennung von Risiken – KI entwickelt sich still und leise zu einem zuverlässigen Begleiter im Projektmanagement, insbesondere für Teams, die viel jonglieren und schnell arbeiten müssen.

Die 10 besten Alternativen zu Awork

Also gut, holen Sie sich einen Kaffee (oder ein anderes Getränk Ihrer Wahl) und tauchen Sie ein in die besten Alternativen zu Awork, mit denen Projektchaos der Vergangenheit angehört und High-Fives im Team viel häufiger werden.

Wie wir Software bei ClickUp bewerten Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, forschungsgestützten und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert der Produkte basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber , wie wir Software bei ClickUp bewerten.

1. ClickUp (Am besten geeignet für optimiertes Projektmanagement und Teamzusammenarbeit)

Mit ClickUp können Sie Ihr gesamtes Projektuniversum schneller und intelligenter verwalten

Das Verwalten mehrerer Projekte sollte sich nicht wie ein Spiel von Temple Run anfühlen, denn das ist es nicht.

ClickUp , die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, ist die einzige Plattform, mit der Sie wie ein Profi planen, chatten, Fortschritte verfolgen, schreiben und automatisieren können – alles unter einem (sehr effizienten) digitalen Dach. Sie müssen also nicht mehr um Ihr Leben sprinten, weil der böse Management-Dämon Sie nicht mehr verfolgt.

💜 ClickUp Aufgaben

Alles beginnt mit ClickUp Aufgaben, dem Herzstück der Plattform. Erstellen Sie Aufgaben, unterteilen Sie sie in Unteraufgaben, weisen Sie Teammitglieder zu, legen Sie Fälligkeitsdaten fest und fügen Sie Prioritäten hinzu.

Mit ClickUp Aufgaben komplexe Projekte zuweisen, priorisieren und in überschaubare Maßnahmen aufteilen

Die benutzerdefinierten Ansichten von ClickUp bieten Ihnen mehr als 15 Möglichkeiten, Ihre Arbeit genau so anzuzeigen, wie Sie es möchten. Von Kanban-Boards über Gantt-Diagramme bis hin zu Kalendern und Zeitleisten – jedes Teammitglied kann seine eigene Ansicht wählen und dabei auf dieselbe Datenquelle zugreifen.

💜 ClickUp Chatten

Lassen Sie uns nun über Teamarbeit sprechen, denn zwischen zehn Apps hin- und herzuwechseln, um eine einzige Frage zu stellen, ist nicht gerade ideal.

Mit ClickUp Chat und ClickUp Clips können Sie Teamkollegen Nachrichten senden oder direkt innerhalb der Plattform einen Videoanruf starten. Geht es noch einfacher? Ja, das geht.

Mit ClickUp Chat können Sie brainstormen, aktualisieren und zusammenarbeiten, ohne zwischen Registerkarten wechseln zu müssen

💜 ClickUp Dokumente

Sobald Sie Ihren Plan fertiggestellt haben, benötigen Sie einen Ort, an dem Sie all Ihre brillanten Ideen speichern können – und genau hier kommt ClickUp Docs ins Spiel.

Erstellen Sie alles von Wikis bis hin zu Strategiedokumenten und verknüpfen Sie diese direkt mit Aufgaben. Außerdem kann Ihr gesamtes Team in Echtzeit gemeinsam an den Dokumenten arbeiten.

Mit ClickUp Docs können Sie mühelos Projekt-Wikis, SOPs oder Meeting-Notizen schreiben, freigeben und verknüpfen

Haben Sie auch Schwierigkeiten mit dem Zeitmanagement? Das muss nicht mehr sein. Mit ClickUp Project Time Tracking können Sie Stunden protokollieren, Timer verwenden oder Zeitberichte erstellen. Die Lösung ist vollständig integriert, sodass die Nachverfolgung nie wie eine lästige Pflicht wirkt.

Mit ClickUp Project Time Tracking können Sie Ihre Arbeit genau protokollieren, um besser planen und Ihren Clients Rechnungen stellen zu können

💜 ClickUp Brain

Jetzt geht es darum, Dinge zu erledigen. Aber was ist mit Kreativität? Kommt es Ihnen nicht auch manchmal vor, dass Sie von einem Blitz der Inspiration getroffen werden und fünf Minuten später schon wieder alles vergessen haben? Mit ClickUp Brain, Ihrem integrierten KI-Assistenten, haben Sie ein zweites Gehirn (das nichts vergisst).

Erstellen Sie sofort Ideen und verknüpfen Sie diese mit Ihren Aufgaben, Dokumenten oder Zielen, damit nichts übersehen wird. Es verbessert Ihre Texte, beantwortet Ihre Fragen zu Ihrem Workspace und ermöglicht Ihnen außerdem den Wechsel zwischen LLMs.

Egal, ob Sie KI-Tools wie ChatGPT, Gemini oder Claude nutzen möchten, Sie können dies innerhalb von ClickUp tun, ohne zwischen Registerkarten wechseln zu müssen.

Fassen Sie Chats und Meeting-Notizen zusammen und generieren Sie in Sekundenschnelle KI-gestützte Inhalte mit dem KI-gestützten ClickUp Brain

Und jetzt wird es spannend!

💜 ClickUp Automatisierungen

ClickUp Automatisierung umfasst über 50 Aktionen und Auslöser, mit denen Sie Workflows einrichten, Aufgaben zuweisen, Status ändern und Teammitglieder benachrichtigen können – im Grunde genommen automatisieren Sie alle Aufgaben, die Sie mühsam manuell erledigen müssen. Dieses Feature ist aus dem modernen Projektmanagement nicht mehr wegzudenken.

Lassen Sie sich wiederkehrende Aufgaben wie das Zuweisen oder Aktualisieren von Status mit ClickUp Automatisierung automatisch erledigen

Um all diese beweglichen Teile zu verstehen, fasst ClickUp Dashboards alles zusammen. Es hilft Ihnen, mit nur wenigen Klicks den Fortschritt, die Workload der Mitarbeiter und verschiedene andere Metriken zu verfolgen, was Ihnen das Team-Management erheblich erleichtert.

Überwachen Sie Fortschritte, KPIs und die Workload Ihres Teams in einer anpassbaren Ansicht mit den Dashboards von ClickUp

Mit seinen umfassenderen Anpassungsmöglichkeiten und integrierten Dokumenten erleichtert ClickUp die Anpassung an komplexe Workflows mehr als Awork. Es unterstützt auch erweiterte Automatisierung und Integrationen, wodurch Teams sofort mehr Flexibilität erhalten.

Fazit? ClickUp für Projektmanagement-Teams verwaltet nicht nur Ihre Projekte, sondern verbessert die gesamte Arbeitsweise Ihres Teams.

Die besten Features von ClickUp

Limits von ClickUp

Neue Benutzer müssen aufgrund einer Vielzahl umfangreicher Features eine kurze Einarbeitungszeit in Kauf nehmen

Die mobile App verfügt möglicherweise nicht über alle Ansichten der Desktop-App

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Was echte Benutzer über ClickUp sagen

Eine Bewertung von Capterra lautet:

Insgesamt bin ich jedoch, insbesondere als Benutzer, sehr zufrieden mit dem Produkt, und es funktioniert am besten von allen, die wir ausprobiert haben, insbesondere auch für die anderen Nicht-IT-/Entwicklungsabteilungen, die zuvor mit anderen Lösungen zu kämpfen hatten

📮 ClickUp Insight: Jeder fünfte Berufstätige verbringt täglich mehr als drei Stunden damit, nach Dateien, Nachrichten oder zusätzlichen Informationen zu seinen Aufgaben zu suchen. Das sind fast 40 % einer gesamten Arbeitswoche, die für etwas verschwendet wird, das nur wenige Sekunden dauern sollte! Die vernetzte Suche von ClickUp vereint all Ihre Arbeit – über Aufgaben, Dokumente, E-Mails und Chats hinweg –, sodass Sie genau das finden, was Sie brauchen, ohne zwischen verschiedenen Tools hin- und herspringen zu müssen.

2. Monday. com (Am besten für visuelles Projektmanagement geeignet)

Wenn Ihr Team farbcodierte Übersichtlichkeit und einen visuellen Ansatz für die Planung bevorzugt, ist Monday.com genau das Richtige für Sie.

Es wurde entwickelt, um Chaos zu organisieren und Workflows zu optimieren, und bietet visuelle Tools wie Gantt-Diagramme und anpassbare Dashboards. Es ist auch eine ideale Alternative für Asana- Benutzer, die Struktur und Stil beibehalten möchten.

Monday.com – die besten Features

Passen Sie Workflows mit Drag-and-Drop-Elementen genau an Ihre Bedürfnisse an

Automatisieren Sie alltägliche Arbeiten und erhalten Sie sofortige Einblicke dank KI-gestützter Entscheidungsfindung

Arbeiten Sie abteilungsübergreifend mit integrierter Dateifreigabe und Aufgabenverteilung zusammen

Visualisieren Sie Fortschritte mit Gantt-Diagrammen, Kanban-Boards und anpassbaren Dashboards

Limits von Monday.com

Der Free-Plan erlaubt nur zwei Benutzer pro Workspace

Erweiterte Anpassungsmöglichkeiten für komplexe Workflows könnten sich eingeschränkt anfühlen

Preise für Monday.com

Free Forever

Basis: 12 $/Monat pro Benutzer

Standard: 14 $/Monat pro Benutzer

Pro: 24 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Monday.com

G2: 4,7/5 (über 12.800 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 5.400 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Monday.com?

Eine Reddit-Rezension lautet:

Die Preise können teuer sein, wenn Sie ein großes Team haben, aber ehrlich gesagt lohnt es sich, wenn Sie es richtig einsetzen. Es gibt zwar einen kostenlosen Plan, aber ich denke, die kostenpflichtigen sind nützlicher, wenn Sie alle Features nutzen möchten. Es hängt wirklich davon ab, was Sie brauchen und wie hoch Ihr Budget ist.

3. Asana (Am besten für intuitive und skalierbare Aufgabenverwaltung)

über Asana

Wenn Sie eine übersichtliche, schnörkellose Benutzeroberfläche und eine skalierbare Struktur wünschen, ist Asana eine Option. Mehrere Aufgabenansichten und leistungsstarke Automatisierungen helfen schnell arbeitenden Teams, auf Kurs zu bleiben. Ganz gleich, ob Sie Marketing-Sprints durchführen oder Produkte auf den Markt bringen, Asana überbrückt Silos und sorgt für Ordnung – ohne Überforderung.

Es wurde für die funktionsübergreifende Zusammenarbeit entwickelt und lässt sich mühelos skalieren – vom Einzelstarter bis hin zu vollwertigen Teams in Unternehmen, mit Features, die sich mit Ihrem Wachstum weiterentwickeln.

Die besten Features von Asana

Zeigen Sie Aufgaben in Listen-, Zeitleisten-, Kalender-, Gantt- oder Kanban-Ansichten an

Teilen Sie große Projekte mit Aufgaben, Unteraufgaben und klarer Eigentümerschaft in kleinere Erfolge auf

Automatisieren Sie wiederkehrende Aktualisierungen und Erinnerungen, damit alles reibungslos läuft, ohne dass Sie sich um Kleinigkeiten kümmern müssen

Mit Dashboards in Echtzeit und Fortschrittsverfolgung bleiben Sie auf Ihre Ziele fokussiert

Limits von Asana

Steile Lernkurve für Anfänger

Aufgaben können nur einem Mitarbeiter zugewiesen werden

Preise für Asana

Persönlich: Free Forever

Starter : 10,99 $/Monat pro Benutzer

Erweitert : 24,99 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Asana

G2: 4,4/5 (über 11.300 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 13.400 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Asana?

Ein Capterra-Rezensent sagt:

Asana ist eine gute Wahl für Teams, die Struktur und Sichtbarkeit in ihren Workflows benötigen. Es ist flexibel genug für verschiedene Arten von Projekten und hat uns geholfen, organisiert zu bleiben, insbesondere während unseres Wachstums – aber Sie müssen bereit sein, etwas Zeit (und möglicherweise Geld) zu investieren, um das Beste daraus zu machen.

👀 Wussten Sie schon? Scope Creep kann Ihre Arbeit zum Scheitern bringen und Sie viel Geld kosten. Ein Projekt zur Digitalisierung der FBI-Akten wurde durch zusätzliche Features, wechselnde Ziele und unklare Führungsstrukturen so aufgebläht, dass es 170 Millionen Dollar verschlang und noch vor dem Start eingestellt wurde. Ein sauberer Neustart mit einem viel engeren Umfang rettete das Projekt Jahre später.

4. Notion (Am besten geeignet für Wissensmanagement und KI-gestützte Workflows)

via Notion

Ihre Projektmanagement-Software sollte sich wie eine Erweiterung Ihres Gehirns anfühlen, und genau das ist das Ziel von Notion. Es vereint Aufgabenverwaltung, Dokumente, Wikis, Kalender und integrierte KI in einer ästhetischen Plattform. Notion bietet einen flexiblen Workspace, der sich an unterschiedliche Bedürfnisse anpasst und sich damit von der teamorientierten Aufgabenverfolgung von Awork abhebt.

Mit anpassbaren Vorlagen, Beispielen für das Projektmanagement und Organisationstools ist es eine gute Wahl für alle, die einen eher praktischen Ansatz für ihre Arbeit bevorzugen.

Die besten Features von Notion

Verwenden Sie Notion AI, um Ideen zu sammeln, zusammenzufassen, zu schreiben, zu übersetzen und Antworten in Ihrem gesamten Workspace abzurufen

Richten Sie spezielle Spaces für Teams ein, um zusammenzuarbeiten und organisiert zu bleiben

Passen Sie Workflows mit über 100 Inhaltsblöcken an, darunter Wikis und Sprint-Boards

Greifen Sie auf über 30.000 Vorlagen zu, darunter Projekt-Tracker und CRM-Vorlagen

Limits von Notion

Unterstützt keine komplexen Workflows

Das Erstellen von Notion-Vorlagen kann zeitaufwändig sein

Preise für Notion

Free Forever

Plus: 12 $/Monat pro Benutzer

Business: 24 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Notion

G2: 4,7/5 (über 6.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.500 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Notion?

Ein G2-Rezensent sagt:

Eines der Features, das mir an Notion am besten gefällt, ist die nahtlose Zusammenarbeit, die einfache Bearbeitung und die Möglichkeit, Inhalte zu veröffentlichen und für andere freizugeben.

📚 Lesen Sie auch: Die besten Notion-Alternativen und Konkurrenten

5. Teamwork (Am besten geeignet für die transparente Verwaltung kundenorientierter Projekte)

über Teamwork

Wenn Ihr Team täglich mit Terminen, Budgets und Erwartungen von Clients jongliert, ist Teamwork eine beliebte Alternative zu Awork.

Es wurde für Agenturen und Serviceteams entwickelt und kombiniert Projektplanung, Dokumentenmanagement, Zeiterfassung, Rechnungsstellung und Zusammenarbeit mit Clients. Es eignet sich ideal für die Abrechnung auf Stundenbasis und hilft, die Arbeit zu optimieren und gleichzeitig die Zufriedenheit der Clients zu gewährleisten.

Die besten Features für Teamarbeit

Planen Sie Ressourcen, verwalten Sie Workloads und prognostizieren Sie Kapazitäten, um Engpässe zu vermeiden

Zeiten protokollieren, Ausgaben nachverfolgen und Rechnungen direkt aus dem Projekt-Dashboard versenden

Legen Sie Meilensteine für klare Checkpoints für Clients und eine bessere Verantwortlichkeit fest

Wählen Sie zwischen Kanban-, Gantt-, Listen- oder Tabellenansichten für vollständige Flexibilität

Einschränkungen bei der Teamarbeit

Limitierter Free-Plan

Die Benutzeroberfläche kann manchmal fehlerhaft sein

Preise für Teamarbeit

Free

Lieferung: 13,99 $/Monat pro Benutzer

Grow: 25,99 $/Monat pro Benutzer

Geschäfte

Grow: 25,99 $/Monat pro Benutzer

Preis: 69,99 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Teamwork

G2: 4,4/5 (über 1.100 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 900 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Teamwork?

Eine Reddit-Rezension lautet:

Ich nutze Teamwork und finde, dass es sich hervorragend für die Zusammenarbeit mit Clients eignet. Es ist sehr hilfreich, dass man Zeitleisten anzeigen, Clients Aufgaben zuweisen und Dateien und Nachrichten an einem Ort senden kann. Außerdem gibt es eine Funktion namens „Proofs“, mit der man Dokumente freigeben kann, zu denen der Client Feedback geben soll ...

👀 Wussten Sie schon? Bevor das Projektmanagement formalisiert wurde, verwendete die Luftfahrtindustrie Checklisten, um katastrophale Fehler zu vermeiden. Nach einem Absturz einer Boeing B-17 im Jahr 1935 aufgrund eines übersprungenen Schritts vor dem Start wurden Checklisten zur Norm. Diese Praxis inspirierte zum Teil die modernen Aufgabenlisten, die wir heute in Software-Tools, Haftnotizen und Brain Dumps verwenden.

6. GanttPRO (Am besten geeignet für die visuelle Planung von Zeitleisten mit komplexen Abhängigkeiten)

via GanttPRO

Wenn Sie Zeitleisten, farbcodierte Leisten und einen reibungslosen Flow Ihrer Projekte mögen, könnte GanttPRO genau das Richtige für Sie sein.

Es wurde für Teams entwickelt, die mehrphasige Projekte mit mehreren Teams verwalten (z. B. Bau, Produktentwicklung oder Ereignisplanung), und sorgt mit Drag-and-Drop-Gantt-Diagrammen für Klarheit.

Die besten Features von GanttPRO

Interaktive Gantt-Diagramme zum Planen, Zuweisen und Verknüpfen von Aufgaben mit einer übersichtlichen visuellen Darstellung

Mehrere Ansichten – Raster, Board und Portfolio – für unterschiedliche Planungspräferenzen

Tools für das Workload-Management, um Ressourcen auszugleichen und die Produktivität effektiv zu steigern

Zeiterfassung für genaue Einblicke und bessere Projektprognosen

Limits von GanttPRO

Es gibt keine permanente kostenlose Version

Größere Teams könnten Schwierigkeiten mit der Skalierung haben

Preise für GanttPRO

Kernfunktion: 9 $/Monat pro Benutzer

Erweitert: 15 $/Monat pro Benutzer

Business: 24 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu GanttPRO

G2: 4,8/5 (über 500 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 500 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über GanttPRO?

Eine G2-Bewertung sagt

Die Benutzeroberfläche ist sehr benutzerfreundlich, selbst für jemanden, der kein Experte im Projektmanagement ist. Ich liebe die Drag-and-Drop-Funktion zum Anpassen von Zeitleisten und zum Festlegen von Abhängigkeiten zwischen Aufgaben – sie ist schnell und intuitiv.

7. TeamGantt (Am besten geeignet für einfaches, zeitsparendes Projektmanagement)

via TeamGantt

Wenn Sie sich vor allem auf Zeitleisten konzentrieren und lieber Leisten verschieben als Termine eintippen, ist TeamGantt genau das Richtige für Sie.

Dieses leichtgewichtige, unkomplizierte Projektmanagement-Tool sorgt mit Drag-and-Drop-Gantt-Diagrammen für klare Übersichtlichkeit. Es wurde für kleine Unternehmen oder Teams entwickelt, die nach einem festen Zeitplan arbeiten, und macht das Jonglieren mehrerer Projekte (fast) zum Vergnügen.

Die besten Features von TeamGantt

Passen Sie Termine an, ordnen Sie Aufgaben neu und verwalten Sie Abhängigkeiten mithilfe von Drag-and-Drop-Gantt-Diagrammen

Wechseln Sie zwischen Kalender-, Listen-, Kanban- und Portfolio-Ansichten, um den Workflow Ihres Teams anzupassen

Verfolgen Sie die Workloads Ihres Teams in Echtzeit, um Aufgaben gleichmäßig zu verteilen

Vergleichen Sie geplante und tatsächliche Zeitleisten mit Basisberichten, um Verzögerungen zu erkennen und zu beheben

Einschränkungen von TeamGantt

Eingeschränkte benutzerdefinierte Anpassungsoptionen

Die mobile App ist nicht so effizient wie die Web-App

Preise für TeamGantt

Kostenlos: 1 Projekt mit 60 Aufgaben

Pro: 59 $/Monat pro Manager

Unbegrenztes Alles: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu TeamGantt

G2: 4,8/5 (über 890 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über TeamGantt?

In einer Bewertung auf Capterra heißt es:

Es ist eine gute Software, die ich allen Fachleuten und Führungskräften für das Projektmanagement wärmstens empfehlen kann. Nur der Kalender ist auf einem Mobiltelefon etwas klein, aber auf einem Computer ist er perfekt.

8. Hive (Am besten geeignet für KI-gestützte Zusammenarbeit und Automatisierung von Workflows)

via Hive

Bei Hive dreht sich alles darum, die Dinge einfach und einheitlich zu halten. Anstatt zwischen Apps hin und her zu wechseln, unterstützt es wachsende Teams, die alles an einem Ort benötigen – Projektansichten, KI-Hilfe, Zeiterfassung und sogar Zoom-Anrufe.

Ganz gleich, ob Sie an Projekten zusammenarbeiten oder Termine einhalten müssen – mit diesen Tools wird die Zusammenarbeit nahtloser und stressfreier.

Die besten Features von Hive

Visualisieren Sie Aufgaben mit Kanban, Gantt, Kalender-Ansichten und mehr

Optimieren Sie Workflows, bearbeiten Sie Dokumente und analysieren Sie Daten mit dem KI-Assistenten von Hive

Zeiterfassung in Aktionskarten und Berichterstellung sowie Integration der QuickBooks-Abrechnung

Automatisieren Sie Aufgaben mit benutzerdefinierten oder vorgefertigten Workflows auf allen Plattformen

Limits von Hive

Wichtige Features wie die Automatisierung von Workflows sind kostenpflichtige Add-Ons

Eine steile Lernkurve für Benutzer, die noch keine Erfahrung mit Projektmanagement-Tools haben

Preise für Hive

Free Forever

Starter: 7 $/Monat pro Benutzer

Teams: 18 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Hive

G2: 4,6/5 (über 600 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 200 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Hive?

Ein Capterra-Rezensent schreibt:

Unser Marketing-Team hat Hive genutzt, um eine mehrwöchige Sonderinitiative zu organisieren. Als Unternehmen mit Mitarbeitern im ganzen Land brauchten wir eine Möglichkeit, damit alle das Gefühl hatten, jederzeit Seite an Seite im selben Raum zu arbeiten.

9. Paymo (Am besten für Zeiterfassung und Finanzmanagement geeignet)

über Paymo

Die Besonderheit von Paymo liegt in der nahtlosen Integration von Zeiterfassung, Aufgabenverwaltung und Rechnungsstellung auf einer einzigen Plattform. Als Aufgabenverwaltungssoftware hebt es sich von Awork ab, indem es speziell auf Freiberufler, kleine Teams und Agenturen zugeschnitten ist, die abrechnungsfähige Stunden erfassen und Rechnungen erstellen müssen.

Paymo macht die Verwaltung von Projekten und die Abrechnung effizient, insbesondere für Unternehmen, die Stundensätze verwenden.

Die besten Features von Paymo

Zeiterfassung mit Timern, Pomodoro oder Sammeleinträgen für eine bessere Abrechnung

Verwalten Sie Aufgaben mit Kanban-Boards, Gantt-Diagrammen und Erinnerungen

Legen Sie Budgets fest, verfolgen Sie Ausgaben und erstellen Sie Rechnungen für PayPal oder Stripe

Workloads mit Diagrammen zur Ressourcenauslastung und Kalendern zur Verfügbarkeit ausgleichen

Einschränkungen von Paymo

Begrenzte erweiterte Anpassungsoptionen

Keine erweiterten Features für größere Teams

Preise für Paymo

Free Forever

Starter: 5,90 $/Monat pro Benutzer (nach 3 Monaten 9,90 $)

Kleines Büro: 10,9 $/Monat pro Benutzer (nach 3 Monaten: 15,9 $)

Business: 16,9 $/Monat pro Benutzer (nach 3 Monaten: 23,9 $)

Bewertungen und Rezensionen zu Paymo

G2: 4,6/5 (über 590 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 690 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Paymo?

Eine Bewertung von Capterra liest:

Insgesamt sehr zufrieden. Ich würde mir wünschen, dass Paymo mehr Anpassungsmöglichkeiten und robusteren Vorlagen oder einen cleveren KI-Assistenten bieten würde, der meine Nutzung analysiert und Vorschläge macht, wie ich noch mehr Zeit sparen kann.

📚 Lesen Sie auch: Die wichtigsten Trends im Projektmanagement, die Sie im Auge behalten sollten

10. Scoro (Am besten geeignet für intelligenteres Projektmanagement mit Finanzkontrolle)

via Scoro

Scoro ist wie ein Projektmanager, der Spreadsheets liebt, aber auch ein Händchen für Finanzen und Client-Management hat. Es ist perfekt für Beratungsunternehmen und Agenturen, die mehr als nur die Nachverfolgung von Aufgaben benötigen.

Im Gegensatz zu Awork verbindet Scoro Projektplanung, Budgetierung, Rechnungsstellung und CRM miteinander und verschafft Ihnen so einen klareren Überblick über Ihr Geschäft. Wer wünscht sich nicht ein Tool, das alle Ihre Aufgaben in einer Zeile zusammenfasst?

Die besten Features von Scoro

Mit integrierten Lifecycle-Tools jede Phase des Projekts von der Angebotserstellung bis zur Rechnungsstellung abwickeln

Balancieren Sie die Workload Ihres Teams mit Echtzeit-Ressourcenplanung und -buchung

Verfolgen Sie die Rentabilität mit Finanz-Dashboards und detaillierten Projektmetriken

Passen Sie Dashboards an, um KPIs wie abrechnungsfähige Stunden, Budgets und überfällige Aufgaben hervorzuheben

Einschränkungen von Scoro

Es gibt keinen permanenten Free-Plan

Im Vergleich zu anderen Tools nur begrenzte Anpassungsmöglichkeiten

Preise für Scoro

Kern: 23,90 $/Monat pro Benutzer

Wachstum: 38,90 $/Monat pro Benutzer

Leistung: 59,90 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Scoro

G2: 4,5/5 (über 400 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 230 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Scoro?

Eine Bewertung von Capterra lautet:

Gut für Einsteiger, aber für eine wachsende Agentur ist dies nicht das richtige Tool für das tägliche Management

💡 Profi-Tipp: Bevor Sie sich festlegen, beziehen Sie Ihr Team in den Testzeitraum mit ein und wählen Sie ein Tool, mit dem Ihr Team am effizientesten arbeiten kann.

Mit ClickUp den richtigen Wechsel vollziehen

Der Wechsel von Projektmanagement-Tools ist kein Verrat, sondern eine Weiterentwicklung. Wenn Ihr Team wächst und sich die Anforderungen ändern, ist es von entscheidender Bedeutung, ein Tool zu finden, das Schritt halten kann.

Obwohl alle von uns untersuchten Alternativen zu Awork etwas Wertvolles bieten, ist ClickUp die beste Wahl. Es bietet Projektmanagement, ist dabei jedoch flexibel, kollaborativ und auf Automatisierung ausgelegt.

Ganz gleich, ob Sie Zeitleisten, Teams oder Aufgaben jonglieren, ClickUp bietet Ihnen eine All-in-One-Lösung, mit der sich das Chaos in Ihren Projekten wie ein gut einstudierter Tanz anfühlt. Also los! Klicken Sie sich aus dem Alten heraus und klicken Sie sich in etwas Besseres hinein.

