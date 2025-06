Kostenlose Vorlagen für digitale Marketingberichte für datengestützte Erkenntnisse

Sie betreten den Konferenzraum (oder melden sich bei Zoom an) und Ihr Herz pocht wie bei einer Testversion. Die Jury – Ihr Chef, der Client oder schlimmer noch, das Finanzteam – beginnt mit dem Kreuzverhör.

"Wie war die Leistung der Kampagne?" "Wie hoch ist der ROI?" "Warum schießt die Absprungrate in die Höhe?"

Sie stolpern durch fünf verschiedene Dashboards und murmeln etwas von "Multi-Touch-Attribution", wie ein Strafverteidiger, der in letzter Minute Beweise vorlegt. Aber ehrlich gesagt – ohne einen soliden Bericht bricht Ihr Fall zusammen.

Glücklicherweise ist die Arbeit kein Gerichtsdrama. Die richtigen Vorlagen für Berichte zum digitalen Marketing helfen Ihnen dabei, Daten zu präsentieren, knifflige Fragen zu beantworten und eine stärkere Marketingstrategie zu entwickeln.

Sie fragen sich, wo Sie anfangen sollen? Wir haben alles in diesem Artikel aufgelistet. Legen wir los!

💡 Profi-Tipp: Gestalten Sie Ihren Bericht sowohl für Datenliebhaber als auch für Entscheidungsträger. So erhält Ihr Chef schnell das, was er braucht, und die Analysten kommen nicht mit der Frage "Wo sind denn die Daten?"

Was sind Vorlagen für Berichte zum digitalen Marketing?

Eine Vorlage für einen Bericht zum digitalen Marketing ist ein vorgefertigtes Framework, mit dem Unternehmen Marketingkampagnen verfolgen und analysieren, den Website-Traffic messen und die Effektivität bezahlter Werbemaßnahmen bewerten können.

Diese Vorlagen konsolidieren Leistungsdaten aus verschiedenen Social-Media-Plattformen, Google Analytics, Google Ads und E-Mail-Marketing-Tools in einem übersichtlichen Bericht.

Eine gute Vorlage für Marketingberichte hilft Ihnen dabei:

Verfolgen Sie wichtige Leistungsindikatoren (KPIs)

Messen Sie die Konversionsrate, die Klickrate und das Engagement in sozialen Medien

Treffen Sie datengestützte Entscheidungen, um zukünftige Aktionsstrategien zu verfeinern.

Sparen Sie Zeit mit automatisierten Berichten

Sie dienen auch als Vorlagen für die Zielsetzung, sodass Sie keine Berichte von Grund auf neu erstellen müssen, was Ihnen zukünftige Marketingentscheidungen erleichtert und Ihrem Marketingteam wertvolle Zeit spart.

👀 Wussten Sie schon? Im Jahr 2024 gaben 63 % der Marketingfachleute an, mit datengesteuerten Strategien Erfolg zu haben.

Was macht eine gute Vorlage für einen Bericht zum digitalen Marketing aus?

Vorlagen sind hilfreich, aber nicht alle sind für Sie geeignet. Hier sind die Elemente, die eine Berichtsvorlage wirklich wertvoll machen:

Relevante Metriken zur Nachverfolgung: Die Vorlage sollte sich auf die Marketing-KPIs konzentrieren, die mit Ihren Geschäftszielen und Marketingzielen übereinstimmen, wie z. B. Konversionsrate, Klickrate und Umsatzwachstumsrate, anstatt auf oberflächliche Metriken

Visuelle Klarheit: Es sollte intuitive Tools zur Datenvisualisierung enthalten, die komplexe Informationen in leicht verständliche Diagramme, Grafiken und Heatmaps umwandeln, die sofort verständlich sind

Umsetzbare Erkenntnisse: Die Vorlage sollte auch Abschnitte für umsetzbare Erkenntnisse und Empfehlungen für zukünftige Strategien enthalten

Einfach verständlich: Die Vorlage sollte auch für Personen, die keine Datenexperten sind, leicht verständlich sein

Anpassbarkeit: Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie eine Vorlage erhalten, die sich an Ihre spezifischen Marketingziele und Schlüsselmetriken anpassen lässt

Eine effektive Vorlage für Berichte zum digitalen Marketing zeigt nicht nur Zahlen, sondern erzählt eine Geschichte über Ihren Marketingaufwand und liefert umsetzbare Erkenntnisse, die die Entscheidungsfindung vorantreiben.

👀 Wussten Sie schon? Nur 53 % der Marketingentscheidungen werden durch Marketinganalysen beeinflusst.

15 Vorlagen für Berichte zum digitalen Marketing

Ein Grund, warum Marketingfachleute Schwierigkeiten haben, Daten für die Entscheidungsfindung zu nutzen, ist die mangelnde Vertrautheit mit Marketinganalysesoftware und Berichtsvorlagen, die den Prozess vereinfachen.

Aber selbst wenn die Tools vorhanden sind, sind die Daten oft über isolierte Plattformen verstreut – Analysen in einer App, Kampagnenbriefings in einer anderen, Team-Feedback in Slack-Threads und Leistungs-Dashboards in einem separaten BI-Tool.

Hier kommt ClickUp ins Spiel.

ClickUp bringt all Ihre Arbeit – und alle Ihre Daten – an einen Ort. Ganz gleich, ob Sie die Leistung von Kampagnen verfolgen, kreative Assets verwalten oder an A/B-Testergebnissen zusammenarbeiten – alles befindet sich in einem einheitlichen Workspace. Sie können benutzerdefinierte Dashboards erstellen, um Leistungskennzahlen neben Projekt-Zeitleisten zu visualisieren, vorgefertigte Berichtsvorlagen zur Vereinfachung der Analyse verwenden und Ihre Daten direkt mit Ihren Workflows verbinden, damit Erkenntnisse tatsächlich zu Maßnahmen führen.

Sehen wir uns nun einige dieser Vorlagen an, die die Berichterstellung einfacher und praxisorientierter machen:

1. Vorlage für ClickUp-Bericht zum digitalen Marketing

Kostenlose Vorlage Verwandeln Sie die Nachverfolgung Ihrer Kampagnendaten in klare, umsetzbare Erkenntnisse mit der Vorlage für digitale Marketingberichte von ClickUp

Als Marketingfachleute verwalten Sie mehrere Kampagnen, Initiativen und Ideen gleichzeitig. Sie benötigen Berichte, die nicht ewig dauern, Ihnen tatsächlich etwas sagen und – ehrlich gesagt – gut aussehen. Aus diesem Grund enthält die ClickUp-Vorlagenbibliothek einen Bericht für jeden Marketingbedarf.

Als Erstes: die ClickUp-Vorlage für digitale Marketingberichte. Diese Vorlage kann schnell zu Ihrer bevorzugten Lösung für die Nachverfolgung der Kampagnenleistung über verschiedene Kanäle hinweg werden. Diese gebrauchsfertige Vorlage fasst Daten aus mehreren Plattformen an einem Ort zusammen und liefert Echtzeit-Updates, sodass Sie klare Einblicke in Ihre digitale Marketingstrategie erhalten.

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Verfolgen Sie alle wichtigen Kennzahlen – von Impressionen bis hin zu Conversions – auf einen Blick mit benutzerdefinierten Ansichten wie der Listenansicht, der Gantt-Diagrammansicht, der Workload-Ansicht und der Kalenderansicht

Speichern und organisieren Sie alle Ihre Daten in einer Datenbank ohne Code

Erhalten Sie mit den Dashboards von ClickUp Echtzeit-Updates zu KPIs

Arbeiten Sie live zusammen, um mit ClickUp Docs effektiv Berichte zu erstellen

📊 Ideal für: Marketingteams und Einzelpersonen, die eine schnelle, einfache und umfassende Möglichkeit suchen, die Kampagnenleistung über mehrere digitale Kanäle hinweg nachzuverfolgen

2. Vorlage für ClickUp-Marketingberichte

Kostenlose Vorlage Erstellen Sie mit der ClickUp-Vorlage für Marketingberichte visuell ansprechende Berichte, die Sie direkt Ihren Stakeholdern präsentieren können

Erinnern Sie sich noch daran, als Sie Ihrem Chef versprochen haben: "Ich werde Ihnen den Marketingbericht so schnell wie möglich fertigstellen!" Und dann haben Sie sechs Stunden lang auf ein leeres Dokument gestarrt und überlegt, wo Sie anfangen sollen.

Genau dafür gibt es die ClickUp-Vorlage für Marketingberichte. Sie hilft Ihnen dabei, Werbeausgaben nachzuverfolgen, die Wirksamkeit von Kampagnen zu messen, Kundenfeedback zu analysieren und alles andere dazwischen, sodass Sie den Überblick behalten und sich nicht den Kopf zerbrechen müssen.

Verwenden Sie sie als Vorlage für Facebook-Werbeanzeigen, Google Ads oder sogar als Vorlage für E-Mail-Marketingberichte – sie ist vielseitig genug für alle Anwendungsfälle.

So hilft Ihnen diese Vorlage:

Erstellen Sie mit den Dashboards von ClickUp Visualisierungen, um komplexe Leistungstrends auf einen Blick zu kommunizieren

Verwenden Sie die benutzerdefinierten Felder von ClickUp , um Berichte nach Budget, ROI und Kampagnentyp zu organisieren

Weisen Sie ClickUp-Kommentare zu , um die Zusammenarbeit und das Feedback zu Ihren Berichten zu verbessern

Erstellen Sie benutzerdefinierte ClickUp-Automatisierungen , um regelmäßige Überprüfungen und Aktualisierungen Ihrer Marketingberichte auszulösen

3. Vorlage für ClickUp-Analyseberichte

Kostenlose Vorlage Verwandeln Sie Rohdaten mit der ClickUp-Vorlage für Analyseberichte in klare, umsetzbare Strategien

Die ClickUp-Vorlage für Analyseberichte ist sehr übersichtlich. Sie wandelt rohe Zahlen in umsetzbare Erkenntnisse um, hilft Ihnen bei der Visualisierung komplexer Datensätze, der Nachverfolgung von KPIs und der Identifizierung von Trends.

Die richtige Frage wäre nun: "Wie unterscheidet sich diese Vorlage von den zuvor besprochenen Vorlagen für die Berichterstellung?" Nun, diese Vorlage ist auf komplexe Datenanalysen spezialisiert. Außerdem ist sie nicht auf das Marketing beschränkt, sondern kann für jede Art von Analyseberichten verwendet werden.

Das können Sie damit erledigen:

Visualisieren Sie komplexe Daten mit einfachen, aber ausgeklügelten Diagrammen direkt in Ihren ClickUp-Dokumenten

Verwenden Sie die Tabellenansicht in ClickUp , um Ihren eigenen Analysebericht im Tabellenformat zu erstellen. Sortieren und filtern Sie Daten ganz einfach, um Erkenntnisse zu gewinnen

Verfolgen und visualisieren Sie wichtige Datenpunkte und Metriken an einem Ort mit ClickUp Dashboards

📊 Ideal für: Datenanalysten und Marketingfachleute, die Daten schnell und effizient analysieren und klare, umsetzbare Erkenntnisse präsentieren müssen, ohne zwischen mehreren Tools hin- und herwechseln zu müssen

🎥 Möchten Sie ein Dashboard für Marketingprojekte in ClickUp erstellen? In diesem praktischen Video erklären wir Ihnen, wie das geht!

4. Vorlage für Social-Media-Analysen von ClickUp

Kostenlose Vorlage Verfolgen, analysieren und optimieren Sie Ihre Social-Media-Performance mit der ClickUp-Vorlage für Social-Media-Analysen

Haben Sie schon einmal etwas gepostet, das Sie für goldwert hielten, und dann nur Stille geerntet? Social-Media-Marketing kann Ihnen das Gefühl geben, dass Sie sich am Kopf kratzen, um herauszufinden, warum Ihr bester Witz auf einer Party nicht funktioniert hat.

Die ClickUp-Vorlage für Social-Media-Analysen hilft Ihnen zu verstehen, warum Ihre Inhalte bei Ihrer Zielgruppe ankommen oder nicht. Sie macht das Rätselraten bei der Nachverfolgung Ihrer Metriken überflüssig und ermöglicht Ihnen eine gründliche Social-Media-Prüfung. Jetzt können Sie sich endlich auf das Wesentliche konzentrieren: das Wachstum Ihrer Marke und die Steigerung des Engagements.

So hilft Ihnen das:

Erhalten Sie detaillierte Einblicke in Ihre Social-Media-Performance mit der Analytics-Ansicht

Vergleichen Sie die Leistung plattformübergreifend mithilfe von benutzerdefinierten Feldern, um alle Ihre Schlüsselmetriken zu kategorisieren

Mit der Summary Board-Ansicht behalten Sie den Überblick über Trends und erhalten einen schnellen Überblick über Ihren Erfolg

Mit ClickUp können Sie Daten in Maßnahmen umsetzen Meilensteine setzen, um klare Ziele festzulegen und Fortschritte nachzuverfolgen

📊 Ideal für: Social-Media-Manager und Marketing-Teams, die ihre Social-Media-Präsenz effizient nachverfolgen, analysieren und optimieren möchten

🎥 So nutzt Hwke Media, ein Client von ClickUp, ClickUp, um wichtige Vorgänge zu verfolgen und Aufgaben für seine eigenen Clients zu erledigen:

5. Vorlage für Nachverfolgung und Analyse von ClickUp-Kampagnen

Kostenlose Vorlage Übernehmen Sie die Kontrolle über die Leistung und Budgets Ihrer Kampagnen mit der Vorlage "Kampagnen-Nachverfolgung und -Analyse" von ClickUp

Mit der Vorlage "Kampagnenverfolgung und -analyse" von ClickUp können Sie Ihre Kampagnenausgaben überwachen und die Leistung verfolgen, sodass Sie nie wieder rätseln müssen, wohin Ihre Werbegelder geflossen sind. Von der Kostenverwaltung bis zur Optimierung der Konversionen – diese Vorlage liefert Ihnen Einblicke in Echtzeit.

Hier sind einige Gründe, warum Ihnen diese Vorlage gefallen wird:

Verfolgen Sie mehrere Kampagnenleistungen gleichzeitig in einem einzigen Workspace

Mit benutzerdefinierten Feldern für Geldausgaben bleiben Sie im Rahmen Ihres Budgets, indem Sie Werbeausgaben, CPC, CPM und ROI in jeder beliebigen Währung nachverfolgen

Berechnen Sie automatisch wichtige Finanzmetriken wie CTR, CPA und verbleibendes Budget mithilfe von Formelfeldern

Planen Sie smarter mit der Zeitleistenansicht für Kampagnenpläne und der Board-Ansicht zur Verwaltung laufender Kampagnen

📊 Ideal für: Marketer, die den ROI ihrer Kampagnen maximieren möchten, ohne ihr Budget zu überschreiten

6. Vorlage für ClickUp-Kampagnenberichte

Kostenlose Vorlage erhalten Erstellen Sie gemeinsam mit der ClickUp-Vorlage für Kampagnenberichte überzeugende und aufschlussreiche Berichte

Das Management von Marketingkampagnen sollte sich nicht wie eine Mathematikprüfung anfühlen. Mit der ClickUp-Vorlage für Kampagnenberichte können Sie die Geschichte Ihrer Kampagne erzählen – statt nur Zahlen auf eine Seite zu werfen.

Sie wurde entwickelt, um Marketern, Führungskräften und Stakeholdern, die keine Datenexperten sind, Erkenntnisse zu vermitteln und so Erfolge, Erkenntnisse und nächste Schritte leicht hervorzuheben.

So können Sie sie nutzen:

Fassen Sie Daten mithilfe benutzerdefinierter Ansichten wie Tabellen und Listen ganz einfach in einem einzigen Bericht zusammen

Visualisieren Sie KPIs zur Markenbekanntheit mit benutzerdefinierten Feldern, um die Kontrolle über Ihre Kampagnen zu behalten

Legen Sie klare Leistungsziele mit geschachtelten Unteraufgaben und mehreren Mitarbeitern fest

Verbessern Sie die Zusammenarbeit in Echtzeit mithilfe von Kommentarreaktionen

Geben Sie Ihre Erkenntnisse mühelos über die E-Mail-Funktion in ClickUp weiter, um alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten

📊 Ideal für: Marketingteams, die klare, prägnante und aufschlussreiche Kampagnenberichte erstellen möchten

7. Vorlage für ClickUp-Datenanalyseberichte

Kostenlose Vorlage Dokumentieren Sie Ihre Methodik und erstellen Sie klare, glaubwürdige und reproduzierbare Analyseberichte mit der ClickUp-Vorlage für Datenanalyseberichte

Bei der Vorlage für Datenanalyseberichte von ClickUp geht es darum, das "Warum" hinter den Daten zu verstehen. Anschließend wird sichergestellt, dass jeder Schritt der Analyse für Stakeholder, Forscher oder Clients aufgezeichnet wird.

Sie hilft Ihnen dabei, Ihre Ergebnisse in einem übersichtlichen, strukturierten Bericht zu organisieren, wobei der Schwerpunkt auf der Dokumentation des gesamten Analyseprozesses liegt – nicht nur auf den Ergebnissen. Diese Vorlage wurde im Hinblick auf Transparenz und Glaubwürdigkeit entwickelt und eignet sich daher perfekt für Projekte, die eine detaillierte Aufschlüsselung der Methodik erfordern.

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Strukturieren Sie Ihre Datenanalyse mit übersichtlichen Abschnitten für Zusammenfassung, Ziele, Umfang und Methodik

Organisieren Sie komplexe Datensätze mithilfe der Tabellenansicht, um Ergebnisse einfacher nachzuverfolgen und zu referenzieren

Weisen Sie auf der Grundlage von Erkenntnissen Aufgaben mit Aufgaben und Zielen zu und verwandeln Sie Analysen in umsetzbare nächste Schritte

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Kommentaren und Erwähnungen zusammen, damit wichtige Stakeholder stets auf dem Laufenden bleiben

📊 Ideal für: Analysten, Forscher und datengesteuerte Teams, die eine umfassende, strukturierte Aufzeichnung ihres Analyseprozesses benötigen

8. Vorlage für ClickUp-Datenanalyseergebnisse

Kostenlose Vorlage Präsentieren Sie klare, umsetzbare Ergebnisse und erzielen Sie strategische Ergebnisse mit der Vorlage "Ergebnisse der Datenanalyse" von ClickUp

Bei der Datenanalyse geht es vor allem darum, Zahlen zu verarbeiten, aber ebenso wichtig ist es, diese Zahlen zu verstehen. Die Vorlage "Ergebnisse der Datenanalyse" von ClickUp konzentriert sich ganz auf die Ergebnisse.

Anstatt jeden Schritt zu dokumentieren, erfasst sie wichtige Erkenntnisse, organisiert Ergebnisse und präsentiert klare Empfehlungen, die Ihnen helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen.

So können Sie sie nutzen:

Erfassen und organisieren Sie Informationen aus verschiedenen Quellen, um ein vollständiges Bild Ihrer Daten zu erhalten

Analysieren Sie Daten schnell und präzise mit der Board-Ansicht zur Visualisierung

Verfolgen Sie Fortschritte und wichtige Fristen durch die Einstellung und Überwachung von Meilensteinen in ClickUp

Verfassen Sie prägnante Zusammenfassungen mit ClickUp Brain , dem nativen KI-Assistenten von ClickUp

Navigieren Sie mit der vernetzten Suche und dem KI-Wissensmanager von ClickUp in Sekundenschnelle durch Ihren Workspace und finden Sie, was Sie brauchen

📊 Ideal für: Teams, die Rohdaten in aufschlussreiche Maßnahmen umwandeln möchten

📮ClickUp Insight: 62 % unserer Befragten verlassen sich auf dialogorientierte KI-Tools wie ChatGPT und Claude. Die vertraute Chatbot-Oberfläche und die vielseitigen Funktionen – zum Generieren von Inhalten, Analysieren von Daten und mehr – könnten der Grund dafür sein, dass sie in verschiedenen Rollen und Branchen so beliebt sind. Wenn ein Benutzer jedoch jedes Mal zu einer anderen Registerkarte wechseln muss, um der KI eine Frage zu stellen, summieren sich die damit verbundenen Umschaltkosten und Kontextwechselkosten im Laufe der Zeit. Nicht mit ClickUp Brain. Es befindet sich direkt in Ihrem Workspace, weiß, woran Sie arbeiten, versteht Nur-Text-Eingaben und gibt Ihnen Antworten, die für Ihre Aufgaben hochrelevant sind! Erleben Sie mit ClickUp eine doppelte Steigerung Ihrer Produktivität!

9. Vorlage für Social-Media-Metriken von ClickUp

Kostenlose Vorlage erhalten Verfolgen Sie detaillierte Metriken, um die Wirkung Ihrer sozialen Medien mit der ClickUp-Vorlage für Social-Media-Metriken nachzuweisen

In den sozialen Medien lügen die Zahlen nicht – warum also nicht das Rätselraten beenden und Ihre Performance mit der ClickUp-Vorlage für Social-Media-Metriken nachverfolgen?

Ganz gleich, ob Sie das Engagement überwachen, das Follower-Wachstum nachverfolgen oder die Performance Ihrer Beiträge analysieren möchten – diese Vorlage liefert Ihnen detaillierte, datengestützte Einblicke, mit denen Sie Ihre Social-Media-Aktivitäten optimieren können. Kombinieren Sie sie mit Growth-Hacking-Tools, um virale Inhalte für Ihre Marke zu identifizieren und zu nutzen.

Verwenden Sie diese Vorlage für folgende Zwecke:

Verfolgen Sie wichtige Metriken mit 10 verschiedenen benutzerdefinierten Feldern, darunter Follower, Profilbesuche und Amplifikationsrate

Visualisieren Sie Daten plattformübergreifend mit der Tabellenansicht "Metriken"

Erstellen Sie Berichte in Sekundenschnelle mit der Formularansicht "Metrikenbericht"

Erstellen Sie aktualisierte Vorlagen für den Kalender mit Inhalten und geben Sie diese für sofortiges Feedback an Ihr Team frei

📊 Ideal für: Social-Media-Manager und Marketing-Teams, die eine präzise Nachverfolgung über mehrere Plattformen hinweg benötigen

10. Vorlage für den vierteljährlichen Bericht von ClickUp

Kostenlose Vorlage Konsolidieren Sie die vierteljährliche Leistung, legen Sie Ziele fest und stimmen Sie Ihr Team mit der Vorlage für den vierteljährlichen Bericht von ClickUp ab

Das Quartal neigt sich dem Ende zu, und plötzlich versuchen alle, Nummern zusammenzutragen, Leistungen nachzuverfolgen und Dutzende von Tabellen zu verstehen. Kommt Ihnen das bekannt vor?

Mit der Vorlage für den ClickUp-Quartalsbericht vermeiden Sie Hektik in letzter Minute und können den Fortschritt Ihres Teams in den letzten drei Monaten mühelos nachverfolgen. Diese Vorlage sorgt für Struktur, Organisation und Übersichtlichkeit, sodass Sie sich auf die Nutzung von Erkenntnissen konzentrieren können, anstatt Tabellen zu verwalten.

So verwenden Sie die Vorlage:

Verfolgen Sie die Leistung abteilungsübergreifend mit speziellen Ansichten für Finanzen, Personalwesen und Marketing

Visualisieren Sie Schlüsselmetriken mit benutzerdefinierten Feldern wie Durchschnitts- und Quartalsdatenpunkten

Überwachen Sie den Fortschritt von Berichten mithilfe der benutzerdefinierten Status "Geöffnet" und "Abgeschlossen"

Verschaffen Sie sich mit der Zusammenfassungsansicht einen Überblick über die Gesamtleistung

📊 Ideal für: Eigentümer und Manager von Unternehmen, die ein strukturiertes Tool zur Überprüfung von Leistungskennzahlen und zur Zusammenfassung der Quartalsergebnisse suchen

11. ClickUp-Vorlage für SEO-Berichte

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen, visualisieren und verbessern Sie Ihre SEO-Rankings mit der ClickUp-Vorlage für SEO-Berichte

SEO-Berichte sind unverzichtbar, aber das Durchforsten endloser Daten, Screenshots und Diagramme kann ein Albtraum sein. Mit der ClickUp-Vorlage für SEO-Berichte können Sie Rankings, Traffic und wichtige Metriken nachverfolgen, ohne in Registerkarten und Tabellen zu versinken.

Ganz gleich, ob Sie Clients auf dem Laufenden halten, Stakeholdern Präsentationen zeigen oder einfach nur die Performance Ihrer Website im Auge behalten möchten – mit dieser Vorlage haben Sie alles an einem Ort: organisiert, automatisiert und einfach zu implementieren.

So hilft Ihnen das:

Erstellen Sie klare, umfassende Berichte für Clients oder interne Teams

Verfolgen Sie wichtige Metriken mit benutzerdefinierten Feldern wie den Top 5 Keywords, dem Website-Traffic und den generierten Leads

Visualisieren Sie Fortschritte im Zeitverlauf mit der Ansicht "Quartalsbericht" und erkennen Sie Trends und Verbesserungsmöglichkeiten

Überwachen Sie den Fortschritt der Aufgaben und Unteraufgaben, um Ihre SEO-Strategie mit ClickUp Gantt-Diagrammen zu erstellen und zu verbessern

📊 Ideal für: SEO-Spezialisten, die ein strukturiertes Tool zur Nachverfolgung der Website-Performance und zur Optimierung der Suchmaschinenplatzierungen suchen

12. ClickUp-Vorlage für Rank-Tracker-Berichte

Kostenlose Vorlage Verfolgen Sie einzelne Ziel-Keywords und überwachen Sie Suchergebnisse ganz einfach mit der ClickUp-Vorlage für Rank-Tracker-Berichte

Die ClickUp Rank Tracker-Berichtsvorlage ist Ihre Komplettlösung für die Überwachung von Keyword-Rankings. Damit können Sie Trends leicht visualisieren, Chancen erkennen und Ihre SEO-Strategie auf Kurs halten.

Sie ist speziell auf die Nachverfolgung von Keyword-Rankings im Zeitverlauf ausgerichtet und gibt Ihnen einen Echtzeit-Überblick über Ihre Position im Vergleich zu Ihren Mitbewerbern. Anstatt endlose SEO-Metriken zu durchforsten, hilft Ihnen diese Vorlage, sich auf die SERP-Performance zu konzentrieren und schnell datengestützte Anpassungen vorzunehmen.

Das können Sie damit erledigen:

Verfolgen Sie Keyword-Bewegungen, Conversion-Raten und Verbesserungsraten – alles an einem Ort

Greifen Sie auf den Status pro Kanal, Gesamtanalysen und Kampagnenansichten zu, um Datenchaos zu vermeiden

Beenden Sie das Chaos mit benutzerdefinierten Status wie "Abgeschlossen", "Zur Überprüfung" und "In Bearbeitung" für eine einfache Nachverfolgung

📊 Ideal für: SEO-Experten, die nach Vorlagen für Rank-Tracker-Berichte suchen, mit denen sie die Keyword-Performance effizient nachverfolgen und Wettbewerbsanalysen durchführen können

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Brain als KI-Marketing-Tool mit jeder ClickUp-Vorlage, um Ihre Marketingberichte zu verbessern, Workflows zu optimieren und intelligentere digitale Marketingstrategien zu entwickeln. Verfeinern Sie Ideen und Designs für Ihre Marketingressourcen mit ClickUp Brain

13. Vorlage für ClickUp-Projektfortschrittsbericht

Kostenlose Vorlage Vereinfachen Sie die Kommunikation und halten Sie wichtige Marketingprojekte mit der Vorlage für Projektfortschrittsberichte von ClickUp auf Kurs

Was ist schlimmer als ein Projekt, das hinter dem Zeitplan zurückliegt? Nicht zu wissen, dass es hinter dem Zeitplan zurückliegt. Hier kommt die Vorlage für den Projektfortschrittsbericht von ClickUp ins Spiel.

Diese einsteigerfreundliche, gebrauchsfertige Vorlage macht die Nachverfolgung von Meilensteinen in Projekten und die Messung der Leistung unglaublich einfach. Sie hält alle auf dem Laufenden – von Teammitgliedern bis hin zu Stakeholdern – ohne endlose E-Mails oder Panik in letzter Minute.

Sehen Sie selbst, was Sie mit dieser Vorlage erledigen können:

Verfolgen Sie Meilensteine und Marketing-KPIs in Echtzeit mithilfe von benutzerdefinierten Feldern für schnelle Einblicke

Mit benutzerdefinierten Ansichten wie Gantt, Workload und Kalender sind Sie Hindernissen immer einen Schritt voraus

Sorgen Sie mit integrierten Aufgabenverwaltungsfunktionen wie Unteraufgaben, Mitarbeitern und Prioritäten für die Abstimmung zwischen Ihren Teams

Geben Sie Aktualisierungen sofort über Dokumente und E-Mails in ClickUp frei

📊 Ideal für: Manager und Teams, die die Kommunikation vereinfachen, Stakeholder auf dem Laufenden halten und ein effizientes Projektmanagement im Marketing gewährleisten möchten

14. Vorlage für den monatlichen Business-Statusbericht von ClickUp

Kostenlose Vorlage Überwachen Sie Ihre monatlichen Fortschritte und gewinnen Sie umsetzbare Erkenntnisse mit der Vorlage für den monatlichen Business-Statusbericht von ClickUp

Von der Nachverfolgung des Umsatzwachstums bis zur Überwachung der Produktivität Ihres Teams – mit der Vorlage für den monatlichen Business-Statusbericht von ClickUp treffen Sie fundierte Entscheidungen und nicht nur Vermutungen.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei:

Visualisieren Sie wichtige Metriken sofort mithilfe von Dashboards mit Diagrammen und Grafiken in Echtzeit

Verfolgen Sie Leistungstrends mit benutzerdefinierten Feldern, die auf Ihre Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind.

Richten Sie automatische Benachrichtigungen ein, um über den Fortschritt auf dem Laufenden zu bleiben

Arbeiten Sie in Echtzeit mit freigegebenen Berichten zusammen, die in ClickUp Docs erstellt und bearbeitet wurden

📊 Ideal für: Unternehmenseigentümer und Manager, die eine Vorlage für einen monatlichen Marketingbericht benötigen, um ihre Strategien zur Kundenakquise und die allgemeine Ausrichtung ihres Geschäfts zu optimieren

Unser Projekt umfasst viele Aufgaben. Vor der Verwendung von ClickUp haben wir Google Tabellen verwendet, aber dabei gab es viele Probleme. Wenn ich mehr als zwei Projekte hatte, musste ich für jedes Team eine Datei erstellen. Außerdem habe ich viel Zeit damit verbracht, eine Google Tabellen-Vorlage von Grund auf neu zu erstellen. Als ich zu ClickUp gewechselt bin, wurden diese Probleme gelöst.

15. Google Analytics 4 Looker Studio-Vorlage von Porter

via Porter

Starren Sie manchmal auf Ihr Google Analytics 4-Dashboard, fürchten sich vor bevorstehenden Kopfschmerzen und hoffen, dass die Nummern sich von selbst erklären? Das müssen Sie nicht mehr.

Die Google Analytics 4 Looker Studio-Vorlage von Porter verwandelt Rohdaten in übersichtliche, leicht verständliche Berichte.

Kein endloses Klicken zwischen Registerkarten oder Ertrinken in Diagrammen mehr. Mit vorgefertigten Dashboards erhalten Sie die benötigten Einblicke im Handumdrehen.

Warum diese Vorlage funktioniert:

Verschaffen Sie sich mit Verlaufsdaten einen vollständigen Überblick

Passen Sie Diagramme mit 100 % Flexibilität und White-Label-Optionen an

Automatisieren Sie die Berichterstellung mit geplanten E-Mail-Benachrichtigungen und einfachen Freigabeoptionen

Filtern Sie Daten nach Kampagne, Zielgruppe und Traffic-Quelle

📊 Ideal für: Marketingteams und Agenturen, die Google Analytics 4-Daten schnell und professionell visualisieren müssen, um fundierte Entscheidungen zu treffen und Berichte für ihre Clients zu erstellen

🧠 Wissenswertes: Google Analytics hätte es fast nie gegeben. Im Jahr 2005 übernahm Google das Webanalyseunternehmen Urchin und verwandelte es in das Google Analytics, das wir heute kennen. Ohne diesen Schritt würden Marketingfachleute möglicherweise noch immer mit umständlichen Tools zur Berichterstellung kämpfen.

Verwandeln Sie Marketing-Chaos mit ClickUp in aussagekräftige Metriken!

Ob Sie eine Vorlage für einen Webanalysebericht oder eine Vorlage für einen Content-Marketing-Bericht benötigen, diese Berichte helfen Ihnen dabei, intelligentere Entscheidungen zu treffen und stärkere Strategien zu entwickeln. Sie sind Ihr Fahrplan zu größeren Erfolgen im digitalen Marketing. Aber wer hat schon Zeit, sie von Grund auf neu zu erstellen?

ClickUp für Marketing-Teams erledigt das für Sie! Erstellen Sie sofort Berichte, automatisieren Sie die Datenerfassung und arbeiten Sie mühelos zusammen – und das alles, während Ihr Workflow so reibungslos läuft wie Ihre erfolgreichste Kampagne.

Warum sich mit Tabellenkalkulationen herumschlagen, wenn ClickUp Ihnen die Arbeit abnehmen kann? Melden Sie sich noch heute für ein kostenloses ClickUp-Konto an!