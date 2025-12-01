Die 13 besten KI-Agenten für mehr Produktivität

Jeder Projektmanager und Teamleiter kennt das Gefühl: Die Liste mit den zu erledigenden Aufgaben wächst schneller, als man Elemente abhaken kann, und es ist schwer, den Überblick zu behalten.

Was wäre, wenn einige Ihrer Aufgaben nicht mehr viel Ihrer Aufmerksamkeit erfordern würden?

Hier kommen KI-Agenten ins Spiel.

KI-Agenten steigern aktiv die Produktivität, passen sich an Workflows an und treffen Entscheidungen in Echtzeit, die die Art und Weise, wie Arbeit erledigt wird, grundlegend verändern.

In diesem Blogbeitrag stellen wir Ihnen 13 der besten KI-Agenten vor, die Ihnen helfen können, Abläufe zu optimieren, Prioritäten besser zu setzen und Ihre Produktivität deutlich zu steigern.

Wir haben auch ein Video mit unseren Top-Empfehlungen für Sie!

Die besten KI-Agenten für mehr Produktivität auf einen Blick

Tool Die besten Features Am besten geeignet für *Preise ClickUp – KI-gestütztes Projektmanagement mit ClickUp Brain – Automatisieren Sie Aufgaben mithilfe von No-Code-Workflows – Erstellen Sie Inhalte mit AI Writer for Work – Fassen Sie Updates zusammen und optimieren Sie die Zusammenarbeit mit Chat-Agenten Teams, die komplexe Projekte, Dokumente und die Zusammenarbeit an einem Ort verwalten Free Forever-Plan; benutzerdefinierte Anpassungen für Unternehmen verfügbar Notion KI – Bezieht Erkenntnisse aus Notion, Slack und Google Drive – Nutzt GPT-4 und Claude, um kontextbezogen zu antworten – Erstellt automatisch To-do-Listen aus unstrukturierten Inhalten – Hilft bei der Strukturierung von Dokumenten und Meeting-Notizen Dokumentenerstellung und Wissensmanagement für asynchrone Teams Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Monat pro Benutzer Reclaim KI – KI-gestützte Planung von Aufgaben, Gewohnheiten und Meetings – Erfasst die Zeitaufwände für Aufgaben und Meetings – Durchführt die Synchronisierung der Verfügbarkeit mit Slack, CRMs und Kalendern – Priorisiert die Work-Life-Balance durch intelligente Zeitblöcke Intelligente Kalenderoptimierung und Fokus-Zeitmanagement Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 10 $/Monat pro Benutzer Motion KI – Automatische Planung und Neuplanung von Aufgaben – Vorhersage von Projektverzögerungen und Anpassung der Workload – KI-Meeting-Links schützen die Zeiten ohne Meetings – Workflow-Automatisierung mit integrierten Vorlagen Aufgaben- und Projektplanung mit intelligenter Terminierung für Einzelpersonen und Teams Bezahlte Pläne beginnen bei 20 $ pro Monat pro Benutzer Fellow. App – Erstellt automatisch Zusammenfassungen von Meetings, Aktionspunkte und Beschlüsse – Vorlagen für die Planung vor Meetings – Durchführt Synchronisierungen von Notizen und Protokolle mit CRM-Systemen – Speichert alle Erkenntnisse aus Meetings an einem Ort Teams mit vielen Meetings, die klare Nachverfolgung und zentralisierte Notizen benötigen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 11 $/Monat pro Benutzer Grammarly KI – Echtzeit-Feedback zu Tonfall und Verständlichkeit – Plagiatserkennung in Millionen von Quellen – Umfassende Integration in Apps und Browser – KI-Schreibvorschläge für E-Mails, Dokumente und mehr Verfassen Sie saubere, fehlerfreie Inhalte auf allen Plattformen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 30 $/Monat pro Benutzer SaneBox – Intelligente Filter zum Sortieren von E-Mails nach Priorität – Abonnements mit SaneBlackHole kündigen – E-Mails zurückstellen, um Unordnung zu vermeiden – Tägliche Zusammenfassung für Updates mit niedriger Priorität E-Mail-Überlastung bewältigen und die Effizienz des Posteingangs steigern Bezahlte Pläne beginnen bei 3,49 $/Monat Intuit Assist – Wandelt Notizen und Belege in Rechnungen um – Personalisiert Finanzdaten mit KI-Vorschlägen – Intelligente Erinnerungen an Rechnungen und Nachverfolgung der Clients – Verbindet QuickBooks, TurboTax und Mailchimp Automatisierung der Buchhaltung und Cashflow-Einblicke für kleine Unternehmen Benutzerdefinierte Preisgestaltung Intercom KI – KI-gestützter Kundensupport über Fin Agent – Zusammenfassungen von Unterhaltungen und Antwortvorschläge in Echtzeit – Einheitlicher Posteingang plattformübergreifend – Intelligentes Hilfecenter mit Self-Service-Support Teams, die schnellen, KI-basierten Support mit menschlicher Unterstützung wünschen Bezahlte Pläne beginnen bei 39 $/Monat pro Benutzer Glean KI – Unternehmensweite KI-Suche über alle verbundenen Apps hinweg – Intelligenter Assistent zum Zusammenfassen von Dokumenten und Erstellen von Inhalten – Personalisierte Antworten basierend auf Rolle und Aktivität – Erstellt einen durchsuchbaren Wissensgraphen Schnelle Antworten und Support für den Inhalt für wissensintensive Teams Benutzerdefinierte Preisgestaltung AutoGPT – Führt komplexe Aufgaben mit minimalem Eingabeaufwand aus – Nutzt das Gedächtnis, um fundierte Entscheidungen zu treffen – Unterteilt große Ziele in KI-gesteuerte Unteraufgaben – Fasst Dokumente mit GPT-3.5 und GPT-4 zusammen Automatisierung von Workflows, Recherchen und mehrstufigen Aufgaben Benutzerdefinierte Preisgestaltung Superhuman – KI-Triage für schnelleres Sortieren von E-Mails – Verknüpfungen für sofortige Antworten – Kalender- und Social-Media-Einblicke direkt in der E-Mail – Erinnerungen für Nachfassaktionen und Nachverfolgung der Interaktion E-Mail-Produktivität durch schnelle Triage und umfassende Personalisierung Bezahlte Pläne beginnen bei 30 $ pro Monat pro Benutzer RescueTime KI – Erfasst und erstellt Berichte über die mit verschiedenen Tools verbrachte Zeit – Fokus-Sitzungen verhindern Ablenkungen – Tägliche Einblicke in Muster der Produktivität – Zielbenachrichtigungen zur Entwicklung besserer Gewohnheiten Einzelpersonen und Teams, die die Zeiterfassung durchführen, um ihre Konzentration zu verbessern Bezahlte Pläne beginnen bei 9 $ pro Monat und Benutzer

Was sind KI-Agenten?

KI-Agenten sind intelligente Softwareprogramme, die komplexe Aufgaben ausführen, Entscheidungen treffen und sich auf der Grundlage von Daten anpassen. Sie analysieren ihre Umgebung, verarbeiten Informationen und ergreifen Maßnahmen, um bestimmte Ziele zu erreichen.

Mithilfe von maschinellem Lernen und natürlicher Sprachverarbeitung (NLP) lernen KI-Agenten im Laufe der Zeit dazu und verbessern sich, wodurch sie dynamischer und reaktionsschneller werden.

KI am Arbeitsplatz steigert die Produktivität, indem sie komplexe Geschäftsprozesse automatisiert, Entscheidungsmüdigkeit minimiert und die Ressourcenzuweisung optimiert. Über die reine Ausführung hinaus entwickeln sich die Agenten kontinuierlich weiter und bewältigen KI-Herausforderungen, was sie für die Effizienz in schnelllebigen Umgebungen unverzichtbar macht.

Die besten KI-Agenten für mehr Produktivität

Schauen wir uns die besten KI-Agenten für mehr Produktivität an, damit Sie den perfekten für Ihre Arbeitsanforderungen finden. 📊

So bewerten wir Software bei ClickUp Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, wissenschaftlich fundierten und herstellerneutralen Verfahren, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts basieren. Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.

1. ClickUp (Am besten geeignet für KI-gestütztes Projektmanagement, Workflow-Automatisierung und Zusammenarbeit)

ClickUp ist die Allround-App für die Arbeit, die Projektmanagement, Wissensmanagement und Teamkommunikation vereint – alles auf Basis von KI, die Ihnen hilft, schneller und smarter zu arbeiten.

Lernen Sie die ClickUp Autopilot-Agenten kennen: Ihre KI-Teamkollegen

Erledigen Sie mehr mit den KI-Agenten von ClickUp

Was ClickUp wirklich auszeichnet, sind seine KI-Agenten der nächsten Generation – sogenannte Autopilot-Agenten –, die direkt in die Plattform integriert sind. Diese KI-Agenten sind nicht nur einfache Bots oder Automatisierungen; sie sind intelligente digitale Teamkollegen, die Ihre Ziele verstehen, Entscheidungen treffen und in Ihrem gesamten Workspace Maßnahmen ergreifen können.

ClickUp Autopilot-Agenten können die Produktivität steigern, indem sie:

Automatisierung mehrstufiger Workflows: Beispielsweise wenn eine Aufgabe zur Einarbeitung eines neuen Clients erstellt wird, kann ein KI-Agent automatisch Teammitglieder zuweisen, Fristen festlegen, Willkommens-E-Mails versenden und den Projekt-Status aktualisieren – ganz ohne manuelles Eingreifen.

Als proaktive Assistenten: Die Agenten überwachen Ihren Workspace auf Auslöser (wie den Übergang einer Aufgabe in eine neue Phase oder eine bevorstehende Frist) und ergreifen die richtigen Maßnahmen, beispielsweise die Eskalation dringender Probleme, das Versenden von Erinnerungen oder das Erstellen von Zusammenfassungen

An Ihre Bedürfnisse anpassen: Sie können mithilfe von Anweisungen in natürlicher Sprache benutzerdefinierte Agenten erstellen und diese an die individuellen Prozesse Ihres Teams anpassen – sei es bei der Freigabe von Inhalten, der Planung von Sprints oder der regelmäßigen Berichterstellung

Möchten Sie sehen, wie es tatsächlich aussieht, wenn ein KI-Agent Ihren Arbeitskontext versteht? Sehen Sie sich an, wie der KI-Agent von Atlassian auf das Unternehmenswissen zurückgreift, um Antworten mit echten Nuancen zu liefern. Sehen Sie sich die Demo an →

💡 Profi-Tipp: ClickUp AI-Agenten können sogar mit anderen Tools (wie Slack, Google Kalender oder Salesforce) verbunden werden, um Ihren gesamten Workflow zu synchronisieren.

ClickUp Automatisierung: Rationalisieren Sie wiederholende Arbeiten

ClickUp Automatisierung nimmt Ihnen die Routinearbeit ab und übernimmt repetitive Aufgaben, damit sich Teams auf das Wesentliche konzentrieren können. Von der Zuweisung von Aufgaben und der Aktualisierung von Statusmeldungen bis hin zum Versenden von Erinnerungen und der Synchronisierung von Daten sorgt sie hinter den Kulissen für einen reibungslosen Ablauf.

Mit dem AI Builder ist die Einrichtung der Workflow-Automatisierung ein Kinderspiel. Anstatt Automatisierungsregeln manuell zu konfigurieren, können Sie einfach in normalem Englisch beschreiben, was Sie benötigen – zum Beispiel „Weise automatisch einen Prüfer zu, wenn eine Aufgabe in die Phase ‚In Prüfung‘ wechselt“ – und ClickUp Brain konfiguriert die Regel sofort für Sie.

KI-gestützte Erkenntnisse, Zusammenfassungen und persönliche Unterstützung

Erstellen Sie mit ClickUp Brain überzeugende Inhalte

ClickUp Brain hebt KI-gestütztes Projektmanagement auf eine neue Ebene, indem es Aufgaben automatisiert, Projekt-Updates zusammenfasst und unternehmensweit Einblicke in Echtzeit liefert. Es ist direkt in die Projektmanagement-Software von ClickUp integriert und fungiert als zusätzliche Hilfe, um intelligentere Entscheidungen zu treffen.

⭐ Steigern Sie Ihre KI-Produktivität noch weiter mit Brain MAX Für Benutzer, die noch erweiterte KI-Funktionen wünschen, bietet ClickUp Brain MAX an – eine eigenständige Desktop-App, die auf der Leistungsfähigkeit von ClickUp Brain aufbaut. Während ClickUp Brain in die ClickUp-Plattform integriert ist, bringt Brain MAX KI-gestützte Such-, Aufgabenmanagement- und Automatisierungstools in Ihre gesamte Desktop-Umgebung. Mit Brain MAX können Sie: Durchsuchen Sie ClickUp, Ihre verbundenen Arbeits-Apps (wie Google Drive, Figma und GitHub) sowie das Internet – alles von einem Ort aus

Verwenden Sie „Talk to Text“ , um Notizen, Aufgaben oder Updates freihändig und überall auf Ihrem Computer zu diktieren

Erstellen und aktualisieren Sie Aufgaben oder Dokumente direkt von Ihrem Desktop aus, ohne zwischen Registerkarten oder Browsern wechseln zu müssen

Fassen Sie Projektaktivitäten zusammen, erstellen Sie allgemeine Statusberichte und identifizieren Sie festgefahrene Aufgaben mit integrierten KI-Tools

Brain MAX bietet Ihnen zudem die Flexibilität, aus den besten /AI-Modellen – darunter ChatGPT, Claude und Gemini – für Chatten und Recherche auszuwählen, sodass Sie die Stärken der einzelnen Modelle für verschiedene Arten von Abfragen nutzen können Brain MAX ist ideal für Teams und Einzelpersonen, die einen dedizierten, KI-gestützten Hub für die Produktivität suchen, der Arbeit, Wissen und Automatisierung zentralisiert.

ClickUp AI-Agenten sind intelligente Assistenten, die in die ClickUp-Plattform integriert sind. Diese Agenten automatisieren mehrstufige Workflows, treffen Entscheidungen und führen Aktionen in ClickUp aus – weit über die einfache Automatisierung von Aufgaben hinaus. Sie können mithilfe von Anweisungen in natürlicher Sprache benutzerdefinierte Agenten erstellen, die genau auf Ihre individuellen Prozesse zugeschnitten sind.

Als Software für prädiktive Analysen nutzt Brain Verlaufsdaten und liefert vorausschauende Erkenntnisse, um Projektzeitleisten und potenzielle Herausforderungen zu prognostizieren. So analysiert die KI beispielsweise die Dauer vergangener Projekte und die Ressourcennutzung, um potenzielle Verzögerungen bei aktuellen Projekten vorherzusagen, wodurch Manager Ressourcen effektiver zuweisen können.

Darüber hinaus hilft der Einsatz von KI als persönlicher Assistent dabei, den Überblick über Aufgaben zu behalten, routinemäßige Aktualisierungen zu automatisieren und die Entscheidungsfindung zu optimieren.

Und wenn Sie eine freihändige Interaktion bevorzugen? ClickUp Brain Max bringt KI-Agenten mit Push-to-Talk-Sprachbefehlen auf Ihren Desktop, sodass Sie Arbeit zuweisen oder Updates abrufen können, ohne die Tastatur zu berühren.

KI-Meeting-Protokollierer und Modellflexibilität

ClickUp Brain verfügt außerdem über einen KI-Notizassistenten, der an Anrufen teilnehmen, Meetings transkribieren, Zusammenfassungen erstellen und Aktionspunkte extrahieren kann – wobei Notizen direkt mit Aufgaben und Projekten in ClickUp verknüpft werden.

ClickUp Brain-Benutzer können direkt in ihrem ClickUp-Workspace zwischen führenden KI-Modellen – darunter OpenAI, Claude und Gemini – wählen, was Ihnen Flexibilität und Kontrolle über Ihre KI-Erfahrung bietet.

Für schnelle Antworten bietet es vorformulierte Antworten oder wandelt kurze Notizen in ausgefeilte Nachrichten um, sodass Teams ihre Produktivität bewahren können, ohne mit Chat-Nachrichten überlastet zu werden.

Die besten Features von ClickUp

Halten Sie Projekte am Laufen, auch wenn Sie nicht vor Ort sind: KI-Agenten (Autopilot-Agenten) können komplexe, mehrstufige Workflows automatisieren und sich auf proaktive digitale Teamkollegen verlassen, die Aufgaben hinter den Kulissen erledigen

Zusammenarbeit in Echtzeit: Arbeiten Sie mit Arbeiten Sie mit ClickUp Docs nahtlos an Aufgaben, Dokumenten und Projekten und tauschen Sie Ideen, Zeitleisten und Updates sofort aus

Arbeitsfortschritte zusammenfassen: Erstellen Sie schnell KI-Zusammenfassungen, in denen wichtige Änderungen bei Prioritäten, Fälligkeitsdaten und Erkenntnissen zur Zusammenarbeit hervorgehoben werden

Dashboards benutzerdefiniert anpassen: Visualisieren Sie den Fortschritt des Projekts und überwachen Sie wichtige Metriken über Visualisieren Sie den Fortschritt des Projekts und überwachen Sie wichtige Metriken über ClickUp-Dashboards

Ziele festlegen und verfolgen: Definieren Sie klare, messbare Definieren Sie klare, messbare ClickUp-Ziele , geben Sie diese an Ihr Team weiter und implementieren Sie die Automatisierung der Nachverfolgung des Fortschritts

Mühelose Integration: Verbinden Sie ClickUp mit beliebten Tools wie Google Kalender, Salesforce, GitHub und Microsoft Teams, um Ihren Workflow zu vereinfachen

Schnell alles finden: Nutzen Sie Nutzen Sie die ClickUp Connected Search , um Aufgaben, Dokumente, Chats und Dateien sofort zu finden, ohne zwischen Apps wechseln zu müssen

Erfassen Sie automatisch alle Erkenntnisse aus Meetings: ClickUp AI Notetaker hilft Ihnen dabei, Meetings zu transkribieren, Diskussionen zusammenzufassen und Aktionspunkte zu extrahieren – und diese direkt mit Ihren Projekten zu verknüpfen

Limitierungen von ClickUp

Die mobile App von ClickUp fehlt möglicherweise einige erweiterte Features, die in der Desktop-Version verfügbar sind

Es verfügt über einen umfangreichen Funktionsumfang, der für technisch weniger versierte Benutzer eine gewisse Einarbeitungszeit erfordert.

Preise für ClickUp

Preistabelle

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 10.040 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

2. Notion KI (Am besten geeignet zur Verbesserung der Dokumentenerstellung und der Zusammenarbeit im Team)

via Notion

Notion KI verändert die Art und Weise, wie Teams Projekte verwalten, Informationen analysieren und Entscheidungen treffen.

Dank seiner Fähigkeit, Informationen aus verschiedenen Quellen abzurufen, Erkenntnisse aus Dokumenten zu gewinnen und Workflows zu automatisieren, ist er mehr als nur ein Schreibassistent. Es handelt sich um einen KI-Agenten, der Teams dabei hilft, organisiert zu bleiben, manuelle Arbeit zu reduzieren und datengestützte Entscheidungen schneller zu treffen.

Notion AI lässt sich in Ihren Workspace integrieren, d. h. es versteht den Kontext, greift auf die KI-Wissensdatenbank zurück und hilft bei der Strukturierung der Arbeit.

Die besten Features von Notion KI

Durchsuchen Sie Notion, Slack, Google Drive und andere Quellen nach sofortigen Antworten

Gewinnen Sie automatisch relevante Erkenntnisse aus dem Unternehmenswissen

Nutzen Sie GPT-4 und Claude, um relevante Antworten auf jede Abfrage zu geben

Erstellen Sie automatisch Listen mit Dingen, die zu erledigen sind, aus Meeting-Notizen, E-Mails und Verkaufsgesprächen

Einschränkungen von Notion KI

Die KI-Features von Notion sind derzeit nicht in mobilen Anwendungen verfügbar, was die Zugänglichkeit für Benutzer unterwegs einschränkt

Für neue Benutzer kann die Bedienung der Funktionen des Agenten eine Herausforderung darstellen

Preise für Notion KI

Free

Plus: 12 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 24 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Notion KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 6.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.400 Bewertungen)

🔍 Wussten Sie schon? Multitasking mindert die Steigerung der Produktivität. Studien zeigen, dass der Wechsel zwischen verschiedenen Aufgaben die Produktivität um bis zu 40 % verringern kann, da das Gehirn jedes Mal Mühe hat, sich neu zu fokussieren.

3. Reclaim KI (Am besten geeignet für die Automatisierung des Aufgabenmanagements und die Optimierung von Zeitplänen)

via Reclaim KI

Reclaim KI ist ein intelligenter Terminplanungsassistent, der Teams und Einzelpersonen dabei unterstützt, ihre Kalender ohne manuellen Eingriff zu optimieren.

Es schützt Ihre Konzentrationszeiten, beugt Burnout durch intelligente Work-Life-Balance-Steuerung vor und ermöglicht sogar die Synchronisierung mit Tools wie Slack und Asana, um Ihren Workflow unterbrechungsfrei zu halten. Ganz gleich, ob Sie Meetings automatisieren, besprechungsfreie Tage sichern oder die Nachverfolgung durchführen möchten, wie Ihr Team seine Zeit nutzt – Reclaim AI ist ein adaptiver Zeitmanager, der Ihren Zeitplan ständig optimiert.

Die besten Features von Reclaim KI

Planen Sie KI-gestützte Gewohnheiten automatisch mit flexiblen Zeitvorgaben, Prioritäten und intelligenter Umplanung

Erfassen Sie die Zeit für Meetings, Aufgaben und Gewohnheiten mithilfe von persönlicher Zeiterfassung und Personalanalysen

Führen Sie die Synchronisierung der Terminplanung mit Slack, CRM-Tools und Webhooks durch, um die Verfügbarkeit zu aktualisieren, Workflows zu automatisieren und die Zusammenarbeit zu verbessern

Überwinden Sie die Limite der KI

Die Einrichtung von Reclaim KI kann zeitaufwändig sein und sich für Gelegenheitsbenutzer möglicherweise zu komplex anfühlen

Das Meeting-Feature bietet keine benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten, wie z. B. das Hinzufügen von Fragen für die Eingeladenen, wodurch es sich weniger als vollständiger Ersatz eignet

Preise für Reclaim KI

Lite: Kostenlos

Starter: 10 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 15 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Reclaim KI

G2: 4,8/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🔍 Wussten Sie schon? Musik kann die Produktivität steigern – aber nur die richtige Art. Instrumentalmusik, insbesondere klassische oder Ambient-Klänge, hilft dabei, die Konzentration zu verbessern, während Lieder mit Text bei Aufgaben, die tiefe Konzentration erfordern, ablenken können.

📮 ClickUp Insight: Etwa 60 % der Arbeitnehmer beantworten Sofortnachrichten innerhalb von 10 Minuten, doch nach jeder Unterbrechung kann es bis zu 23 Minuten dauern, bis sie sich wieder konzentrieren können, sodass schnelle Antworten auf Kosten der Produktivität gehen. Genau hier kommt ClickUp ins Spiel. Automatisierungen übernehmen routinemäßige Aktualisierungen, zugewiesene Kommentare sorgen für Ordnung bei den Aufgaben und ClickUp Brain fasst wichtige Diskussionen zusammen – so sind Sie immer auf dem Laufenden, ohne endlos abgelenkt zu werden. Weniger Kontextwechsel, mehr erledigte Aufgaben!

4. Motion AI (Am besten geeignet für die Planung von Aufgaben und Projekten mit KI-Erkenntnissen)

via Motion KI

Motion ist eine KI-gestützte Plattform für das Aufgaben- und Projektmanagement, die Aufgaben automatisch plant, Team-Workflows optimiert und sicherstellt, dass Projekte im Zeitplan bleiben. Sie priorisiert Aufgaben anhand von Fristen, Abhängigkeiten und Workload-Kapazitäten und sorgt so dafür, dass Ihr Team auch ohne ständige Absprachen auf dem Laufenden bleibt.

Im Gegensatz zu herkömmlichen KI-Projektmanagement-Tools verwaltet Motion aktiv Ihre Zeit. Es prognostiziert Projektfertigstellungstermine, verhindert Terminkonflikte und passt Prioritäten automatisch an, wenn sich Pläne ändern.

Die besten Features von Motion KI

Prognostizieren und verhindern Sie Terminüberschreitungen, indem Sie die Verfügbarkeit und Workload Ihres Teams in Echtzeit analysieren und Risiken erkennen, bevor sie zu Problemen werden

Automatisieren Sie die Ausführung von Workflows mit Vorlagen, um die Erstellung, Zuweisung und Planung von Aufgaben sowie den Fortschritt der einzelnen Phasen zu verwalten

Passen Sie Projektpläne an, sobald Arbeiten fertiggestellt sind, und verschieben Sie Zeitleisten und Zuständigkeiten automatisch, ohne manuelles Eingreifen.

Optimieren Sie die Terminplanung mit KI-gestützten Meeting Links, die wichtige Meetings priorisieren, gleichzeitig die Zeit für konzentriertes Arbeiten schützen und Besprechungsfreie Zeiten durchsetzen

Einschränkungen von Motion KI

Einige Benutzer berichten von gelegentlichen Fehlern innerhalb der Anwendung

Motion AI unterstützt nicht so viele Integrationen von Drittanbieter-Apps wie einige andere Tools

Es bietet keine Features für wöchentliche Bewertungen oder Zeiterfassung über verschiedene Aufgabenkategorien hinweg.

Das tool unterstützt derzeit nur Gmail- und Outlook-Kalender, was für Benutzer, die andere Kalenderdienste wie iCloud verwenden, einschränkend sein kann.

Preise für Motion KI

Einzelplatz: 34 $/Monat pro Benutzer

Business Standard: 20 $/Monat pro Benutzer

Business Pro: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Motion KI

G2: 4,1/5 (über 110 Bewertungen)

Capterra: 4,3/5 (über 60 Bewertungen)

🧠 Wissenswertes: Kürzere Arbeitswochen können die Produktivität steigern. Länder, die mit der Vier-Tage-Woche experimentieren, haben festgestellt, dass die Mitarbeiter genauso produktiv – manchmal sogar noch produktiver – waren und gleichzeitig eine bessere Work-Life-Balance genossen.

5. Fellow.app (Am besten geeignet zur Optimierung von Meeting-Workflows und zur Verbesserung der Teamzusammenarbeit)

Fellow ist ein KI-Besprechungsassistent, der die Produktivität vor, während und nach jedem Meeting steigert. Er automatisiert die Notizenerstellung, führt die Nachverfolgung von Aktionspunkten durch und zentralisiert Besprechungserkenntnisse, um sicherzustellen, dass jede Diskussion zu sinnvollen Ergebnissen führt.

Diese Art von KI-Agent organisiert und optimiert Meetings aktiv. Er lässt sich direkt in Kalender, CRMs und Tools für die Zusammenarbeit integrieren, um die Terminplanung zu optimieren, automatisierte Zusammenfassungen zu erstellen und sicherzustellen, dass Nachfassaktionen rechtzeitig erfolgen.

Die besten Features der Fellow-App

Erhalten Sie KI-gestützte Einblicke in Meetings, indem Sie Fellow Copilot nach Zusammenfassungen, Aktionselementen oder Entscheidungen aus vergangenen Meetings fragen

Setzen Sie Best Practices für Meetings durch – mit integrierten Kostenrechnern, Vorlagen für Tagesordnungen und Produktivität sowie Briefings vor dem Meeting, um Diskussionen zu optimieren

Synchronisierung und Zentralisierung von Meeting-Daten: Speichern Sie alle Aufzeichnungen, Transkriptionen und Notizen an einem Ort – mit Datenschutz-Kontrollen zur Zugriffsverwaltung

Aktualisieren Sie CRM-Datensätze automatisch durch Synchronisierung der Meeting-Inhalte mit den entsprechenden Feldern

Limitierungen der Fellow-App

Aktionspunkte werden nicht automatisiert, sodass Benutzer Aufgaben manuell nachverfolgen und aktualisieren müssen

Es wurden gelegentliche Probleme bei der Synchronisierung gemeldet, die möglicherweise zu Inkonsistenzen zwischen den Geräten führen können

Preise für die Fellow-App

Free

Solo: 29 $/Monat pro Benutzer

Team: 11 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 23 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: 25 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zur Fellow-App

G2: 4,7/5 (über 2.200 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 30 Bewertungen)

🤝 Freundliche Erinnerung: Ihre produktivste Tageszeit ist individuell unterschiedlich. Manche Menschen arbeiten morgens am besten, während andere erst am Nachmittag oder Abend richtig in Fahrt kommen. Wenn Sie Ihre produktivsten Stunden ermitteln, können Sie Ihre Aufgaben effektiver planen.

6. Grammarly KI (Am besten geeignet zur Verbesserung von Klarheit, Tonfall und Stil beim Schreiben auf allen Plattformen)

via Grammarly

Grammarly verbessert die Klarheit, Kohärenz und das Engagement in allen Formen der Kommunikation. Es verfeinert die Satzstruktur, optimiert den Tonfall und überarbeitet ganze Absätze für eine bessere Lesbarkeit. KI-gestützte Erkenntnisse helfen Fachleuten, Studierenden und Teams dabei, ausgefeilte, fehlerfreie Inhalte zu erstellen, die genau der beabsichtigten Botschaft entsprechen.

Mit KI-gestütztem strategischem Coaching und Workflow-Automatisierung fungiert Grammarly als personalisierter Editor, um sicherzustellen, dass jeder Text klar und wirkungsvoll ist.

Die besten Features von Grammarly KI

Benutzerdefinierte Einstellungen für Ton und Stil mit Echtzeit-Feedback, das Formalität, Selbstsicherheit und Lesbarkeit je nach Zielgruppe und Absicht anpasst

Überprüfen Sie Milliarden von Quellen auf Plagiate, um Originalität zu gewährleisten und professionelle sowie akademische Integrität zu wahren.

Nahtlose Integration mit über 500.000 Apps und Plattformen, darunter Gmail, Google Docs, Slack, Microsoft Word und Notion

Erkennen und korrigieren Sie Grammatikfehler mit einer fortschrittlichen Grammatik-, Interpunktions- und Rechtschreibprüfung

Limitierungen von Grammarly KI

Gelegentlich kann es vorkommen, dass Fehler übersehen oder falsche Vorschläge gemacht werden, insbesondere bei komplexen Satzstrukturen oder fachspezifischen Inhalten.

Grammarly bietet Benutzern nur begrenzte Möglichkeiten, das von dem Anbieter bereitgestellte Feedback benutzerdefiniert anzupassen

Preise für Grammarly KI

Free

Pro: 30 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Grammarly KI

G2: 4,7/5 (über 10.400 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 7.100 Bewertungen)

📖 Lesen Sie auch: So erstellen Sie einen KI-Agenten für eine bessere Automatisierung

7. SaneBox AI (Am besten geeignet für die Bewältigung von E-Mail-Chaos und die Steigerung der Produktivität durch KI-gestützte Sortierung)

via SaneBox

SaneBox filtert Ihre E-Mails anhand Ihres bisherigen Verhaltens. Die App analysiert, welche E-Mails Sie öffnen, beantworten oder löschen, um zukünftige Nachrichten in verschiedene Ordner zu sortieren.

Er sortiert Nachrichten automatisch in Ordner wie SaneLater für weniger dringende E-Mails, SaneNews für Newsletter und SaneBlackHole für Absender, von denen Sie nie wieder etwas hören möchten. Der Agent optimiert die Nachverfolgung, verhindert eine Überlastung des Posteingangs und erstellt sogar einen Daily Digest, damit Sie unwichtige E-Mails auf einen Blick überfliegen können.

Die besten Features von SaneBox KI

Sortieren Sie E-Mails automatisch in intelligente Ordner, um Ablenkungen zu reduzieren und Ihren Posteingang übersichtlich zu halten

Melden Sie sich sofort von unerwünschten E-Mails ab, indem Sie diese in SaneBlackHole ziehen.

Stellen Sie nicht dringende E-Mails mit der Funktion für Erinnerungen auf einen späteren Zeitpunkt zurück, damit Sie sich auf die unmittelbaren Prioritäten konzentrieren können

Limitierungen von SaneBox

Die KI von SaneBox ist zwar darauf ausgelegt, E-Mails effektiv zu filtern und zu organisieren, kann Nachrichten jedoch gelegentlich falsch klassifizieren, was dazu führt, dass wichtige E-Mails falsch sortiert werden

Einige Benutzer empfinden die Kosten für das Abonnement von SaneBox als eher hoch

Bestimmte Features sind eingeschränkt, wenn der Agent mit Microsoft 365-Konten über Microsoft Graph verwendet wird

Preise für SaneBox

Snack: 3,49 $/Monat

Lunch: 5,99 $/Monat

Dinner: 16,99 $/Monat

Bewertungen und Rezensionen zu SaneBox

G2: 4,9/5 (über 170 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (70 Bewertungen)

8. Intuit Assist (Am besten geeignet für Finanzaufgaben und personalisierte Einblicke)

via Intuit Assist

Intuit Assist ist ein generativer, KI-gestützter Finanzassistent, der Buchhaltung, Rechnungsstellung und Entscheidungsfindung für kleine Unternehmen und Privatpersonen vereinfacht. Er automatisiert routinemäßige Finanzaufgaben, liefert personalisierte Einblicke und verbessert das Cashflow-Management durch die Integration von QuickBooks, TurboTax, Credit Karma und Mailchimp.

Über die Automatisierung hinaus wandelt Intuit Assist verstreute Finanzdaten in verwertbare Erkenntnisse um. Es verarbeitet unstrukturierte Eingaben – wie handschriftliche Notizen, E-Mail-Korrespondenz und Belege – und wandelt sie in Rechnungen, Spesen-Einträge oder Finanzprognosen um.

Die besten Features von Intuit Assist

Erstellen Sie Rechnungen und Spesen-Einträge aus Fotos und E-Mails, indem Sie handschriftliche Notizen, Quittungen und Lieferantenrechnungen in strukturierte Finanzdaten umwandeln.

Automatisieren Sie Rechnungserinnerungen mit anpassbaren Formulierungen, die Follow-up-Nachrichten auf der Grundlage der Zahlungshistorie des Clients und Erkenntnisse zu seinen Beziehungen individuell gestalten

Analysieren Sie Finanzdaten mithilfe interaktiver KI-Abfragen, um Trends, die Rentabilität von Kunden und Cashflow-Muster aufzudecken

Limitierungen von Intuit Assist

Benutzer, die auf Anwendungen von Drittanbietern oder externe Finanztools angewiesen sind, könnten eingeschränkten Support oder Interoperabilität vorfinden

Intuit Assist nutzt zwar KI, um personalisierte Empfehlungen zu geben, doch sollten Benutzer sich bewusst sein, dass dies die Verarbeitung sensibler Finanzdaten beinhaltet

Preise für Intuit Assist

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Intuit Assist

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡 Profi-Tipp: Schaffen Sie sich ein Ritual zum Feierabend. Wenn Sie Ihren Tag mit einer Routine beenden – etwa indem Sie Aufgaben durchgehen oder aufräumen –, fällt Ihnen der Übergang in die Freizeit leichter.

9. Intercom KI (Am besten geeignet zur Verbesserung des Kundensupports und zur Automatisierung von Service-Workflows)

via Intercom KI

Intercom kombiniert KI-Chatbots mit menschlichen Support-Teams, um Kundenanfragen zu bearbeiten. Die KI kümmert sich um häufige Probleme wie Passwort-Zurücksetzungen oder Versandaktualisierungen, während Ihr Team bei komplexeren Angelegenheiten einspringt. Das System speichert vergangene Chats, sodass bei einer erneuten Anfrage eines Kunden dessen gesamte Historie angezeigt wird.

Möchten Sie den Prozess beschleunigen? Die KI schlägt Antworten vor, die auf ähnlichen früheren Tickets basieren, sodass Mitarbeiter nicht immer wieder dieselben Antworten einfügen müssen. Außerdem zeigt das Dashboard an, welche Fragen immer wieder auftauchen, und hilft so dabei, Bereiche zu erkennen, in denen eine kurze FAQ oder eine kleine Produktanpassung allen Zeit sparen könnte.

Die besten Features von Intercom KI

Setzen Sie den Fin KI Agent für sofortigen Kundensupport ein, indem Sie ihn anhand von Artikeln aus der Wissensdatenbank, PDFs und URLs trainieren, um präzise, menschenähnliche Antworten zu liefern

Steigern Sie die Effizienz Ihrer Mitarbeiter mit Fin KI Copilot, indem Sie in Echtzeit fachkundige Antworten generieren, Antwortvorschläge unterbreiten und Unterhaltungen zusammenfassen

Bieten Sie Omnichannel-Support in mehreren Sprachen an, indem Sie Nachrichten aus E-Mail, Live-Chat und sozialen Plattformen in einem einzigen Posteingang zusammenführen

Nutzen Sie den Self-Service mit einem KI-gestützten Hilfecenter für sofortige Antworten und weniger eingehende Anfragen

Einschränkungen von Intercom KI

Die KI ist in Bezug auf die Anpassungsmöglichkeiten etwas starr. Geschäfte, die stark benutzerdefinierte Workflows oder Antworten suchen, könnten feststellen, dass es ihr an Flexibilität für bestimmte KI-Anwendungsfälle mangelt.

Die Kosten können für kleinere Geschäfte oder Start-ups unerschwinglich sein

Preise für Intercom KI

Essential: 39 $/Monat pro Benutzer

Advanced: 99 $/Monat pro Benutzer

Expert: 139 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Intercom KI

G2: 4,4/5 (über 3.300 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 1.000 Bewertungen)

🔍 Wussten Sie schon? Ganze 87 % der Mitarbeiter geben an, dass sie produktiver wären, wenn sie selbst entscheiden könnten, an wie vielen Tagen sie von zu Hause aus arbeiten. Auf die Frage, warum sie Remote-Arbeit bevorzugen, war der Hauptgrund die Vermeidung des Arbeitswegs, gefolgt von einer höheren Produktivität.

10. Glean AI (Am besten geeignet für die Produktivität am Arbeitsplatz dank KI-gestützter Suche und Automatisierung von Aufgaben)

via Glean KI

Glean steigert die Produktivität am Arbeitsplatz durch die nahtlose Integration mit Anwendungen wie Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce und Slack. Es ermöglicht Ihnen, KI effizient zu finden, zu erstellen und zu nutzen, um Aufgaben zu automatisieren. Es hilft beim Verfassen von E-Mails, beim Zusammenfassen von Meetings und bei der Analyse von Daten.

Im Kern fungiert Glean als Wissenshub, der Unternehmensinformationen über mehrere Plattformen hinweg zusammenführt und Suchergebnisse in Echtzeit sowie personalisierte Empfehlungen liefert. Es passt sich an individuelle Rollen an und lernt aus Verlaufsdaten, um Genauigkeit und Relevanz im Laufe der Zeit zu verbessern.

Die besten Features von Glean KI

Führen Sie Suchvorgänge am Arbeitsplatz über alle Unternehmensdaten, Anwendungen und Wissensdatenbanken hinweg durch, um sicherzustellen, dass Mitarbeiter präzise Antworten auf ihre Abfragen in Echtzeit erhalten

Nutzen Sie einen KI-Assistenten, um E-Mails zu entwerfen, Inhalte zu erstellen, Dokumente zusammenzufassen und komplexe Workflows mit anpassbaren Eingabeaufforderungen zu automatisieren

Nutzen Sie den Wissensgraphen, um ein durchsuchbares Repository mit den Mitarbeitern, Inhalten und Aktivitäten Ihres Unternehmens aufzubauen

Limitierungen von Glean KI

Die Einstellung der Suche erfordert die Erstellung eines umfassenden Indexes der Daten Ihres Unternehmens, was zeitaufwändig und kostspielig sein kann

Die KI-Suche von Glean befindet sich noch in einer frühen Phase und hat möglicherweise Schwierigkeiten bei der Verarbeitung spezifischer Fachbegriffe.

Preise für Glean KI

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Glean KI

G2: 4,8/5 (über 130 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

🤝 Freundliche Erinnerung: Manchmal ist Nichtstun produktiv. Momente der Stille – Tagträumen, Meditieren oder einfach nur aus dem Fenster schauen – können neue Ideen und Durchbrüche bei der Problemlösung hervorbringen.

11. AutoGPT (Am besten geeignet für die Automatisierung komplexer Workflows und die Erstellung von Inhalten mit minimalem Aufwand)

via AutoGPT

AutoGPT fungiert wie ein digitaler Assistent, der große Aufgaben in kleinere, überschaubare Teile zerlegt. Geben Sie ihm ein Ziel wie „Konkurrenten recherchieren“ vor, und es erstellt einen Plan mit den einzelnen Schritten und sammelt Info aus den angegebenen Quellen. Das tool hat eine Verbindung zu GPT-4, um Aufgaben zu verstehen und zu ermitteln, was als Nächstes zu erledigen ist.

Entwicklern hilft es beim Schreiben und Korrigieren von Code, indem es Lösungen vorschlägt oder potenzielle Fehler aufspürt. Sagen Sie ihm, was Sie entwickeln möchten, und es skizziert die Programmier-Schritte oder hilft bei der Fehlerbehebung. Da es in der Cloud läuft, können Sie es einmal einrichten und es repetitive Aufgaben erledigen lassen, während Sie sich auf andere Arbeiten konzentrieren.

Die besten Features von AutoGPT

Führen Sie autonome Aufgaben aus, indem Sie Ziele definieren und AutoGPT diese in Unteraufgaben aufschlüsseln lassen, die dann ohne fortlaufende Benutzereingaben abgeschlossen werden

Verwalten Sie das Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis, um den Kontext der Aufgabe aufrechtzuerhalten und die Entscheidungsfindung im Laufe der Zeit zu verbessern

Erstellen Sie mit GPT-4 menschenähnliche Texte und erhalten Sie präzise, schlüssige Antworten für eine Vielzahl von Aufgaben, von der Erstellung von Inhalten bis hin zum Kundenservice

Speichern und fassen Sie Dateien mit GPT-3.5-Funktionen zusammen, indem Sie Dokumente organisieren und komprimieren, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen

Limitierungen von AutoGPT

Jede Aktion in AutoGPT erfordert einen Aufruf des GPT-4-Modells, was zu erheblichen Kosten führt, insbesondere bei Aufgaben, die mehrere Schritte umfassen

Es kann eine Reihe von Aktionen nicht in wiederverwendbare Funktionen umwandeln, sodass für jede neue Aufgabe Prozesse neu erstellt werden müssen

Preise für AutoGPT

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu AutoGPT

G2: 4,5/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡 Profi-Tipp: Speichern Sie KI-Prompt-Vorlagen, um Aufgaben zu beschleunigen und die Konsistenz in Ihrem Team zu gewährleisten.

12. Superhuman (Am besten geeignet zur Steigerung der Produktivität bei E-Mails durch KI-gestützte Triage und Aufgabenverwaltung)

via Superhuman

Superhuman beschleunigt Ihre E-Mail-Routine durch Verknüpfungen und Schnellaktionen. Unterteilen Sie Ihren Posteingang in Bereiche wie „muss beantwortet werden“ oder „kann warten“ und arbeiten Sie sich nur mit der Tastatur durch Ihre Nachrichten. Die App erinnert Sie an E-Mails, auf die Sie noch reagieren wollten, und ermöglicht es Ihnen, nicht dringende Nachrichten vorübergehend auszublenden.

Möchten Sie ein Meeting vereinbaren? Einfach ein paar Tasten drücken, und Ihr Kalender erscheint direkt in Ihrem Posteingang. Die App zeigt Ihnen außerdem Info zu den Empfängern Ihrer E-Mails an – deren Rolle, Unternehmen und Social-Media-Profile –, sodass Sie keine neuen Registerkarten öffnen müssen, um nach Personen zu suchen.

Die besten Features von Superhuman

Beschleunigen Sie die E-Mail-Triage mit KI-gestützter automatischer Sortierung und Kategorisierung von E-Mails für einfache und schnelle Antworten

Nutzen Sie Instant Reply, um schnelle Antworten zu verfassen, und sparen Sie Zeit bei Routine-E-Mails, ohne dabei an Qualität einzubüßen

Versenden Sie E-Mails später mit Send Later, um den perfekten Zeitpunkt für den Versand Ihrer E-Mails zu wählen

Führen Sie die Nachverfolgung der E-Mail-Interaktion durch, indem Sie überprüfen, wann und auf welchem Gerät Ihre E-Mail geöffnet wurde, mit Echtzeit-Einblicken in das Verhalten der Empfänger

Übermenschliche Limite

Superhuman bietet keine native Windows-App an, was die Zugänglichkeit einschränkt

Es lässt sich in erster Linie mit Gmail und Outlook integrieren, unterstützt jedoch keine anderen E-Mail-Dienste.

Preise für Superhuman

Starter: 30 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 40 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen auf Superhuman

G2: 4,7/5 (800 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 20 Bewertungen)

Schauen Sie sich diese Alternativen zu Superhuman an!

📖 Lesen Sie auch: Der Unterschied zwischen maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz

13. RescueTime KI (Am besten geeignet für die Nachverfolgung digitaler Gewohnheiten und die Optimierung der Zeitnutzung)

via RescueTime KI

RescueTime beobachtet, wie Sie Ihre Zeit am Computer verbringen, und liefert Ihnen die nackten Fakten. Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie drei Stunden auf YouTube verbracht haben, obwohl Sie dachten, es sei nur eine kurze Pause? Die App zeigt Ihnen diese Muster auf, ohne Sie zu verurteilen. Taggen Sie verschiedene Websites und Apps als hilfreich oder ablenkend und überprüfen Sie Ihr Dashboard, um zu sehen, wohin Ihre Zeit tatsächlich fließt.

Sie können auch eine Fokus-Sitzung aktivieren, um jene verlockenden Websites zu blockieren, die Sie von der Arbeit ablenken. Die App führt die Nachverfolgung dieser konzentrierten Zeitabschnitte durch, sodass Sie Ihre Stunden der höchsten Produktivität erkennen können.

Die besten Features von RescueTime KI

Blockieren Sie ablenkende Websites während konzentrierter Arbeitssitzungen mit Focus Sessions, die zudem die Nachverfolgung Ihrer ununterbrochenen Produktivität durchführen

Erkennen Sie Muster und Trends in Ihrer Produktivität, indem Sie Ihre Leistung über verschiedene Tage und Wochen hinweg vergleichen

Erstellen Sie detaillierte Berichte über tägliche Aktivitäten, Trends der Produktivität und Zeitnutzung, um Ihre Arbeitsgewohnheiten besser zu verstehen

Legen Sie personalisierte Ziele für die Produktivität fest und lassen Sie sich benachrichtigen, wenn Sie diese erreichen oder übertreffen – so bleiben Sie motiviert und auf Kurs

Limitierungen von RescueTime KI

Möglicherweise empfinden Sie die benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten als unzureichend

Das Tool erfordert eine kontinuierliche Nachverfolgung, was möglicherweise nicht geeignet ist, wenn Sie eine manuelle Nachverfolgung bevorzugen oder Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes haben.

Preise für RescueTime KI

Solo: 12 $/Monat pro Benutzer

Team: 9 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu RescueTime KI

G2: 4,2/5 (über 90 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 140 Bewertungen)

💡 Profi-Tipp: Lernen Sie, Nein zu sagen. Wenn Sie sich Ihre Zeit schützen, können Sie sich auf hochwertige Arbeit konzentrieren, anstatt überlastet zu sein.

Worauf sollten Sie bei KI-Agenten für mehr Produktivität achten?

KI-Agenten sind mittlerweile unverzichtbar geworden, um Workflows zu optimieren und die Produktivität zu steigern, doch bei so vielen Optionen kann es schwierig sein zu wissen, welcher wirklich einen Unterschied macht.

Damit Sie das Beste aus dem Assistenten herausholen können, sollten Sie auf Folgendes achten:

Automatisierung von Aufgaben: Entscheiden Sie sich für eine KI, die repetitive Aufgaben wie Terminplanung, Datenerfassung, E-Mail-Verwaltung und die Erstellung von Inhalten übernimmt, damit Sie sich auf wertschöpfendere Arbeiten konzentrieren können

Intelligente Integrationen: Stellen Sie sicher, dass sich Ihr KI-Agent nahtlos mit Tools wie Google Drive, Slack und Salesforce verbinden lässt, um einen einheitlichen Workflow zu gewährleisten

Echtzeit-Einblicke: Finden Sie eine Lösung, die Ihnen sofortige Zusammenfassungen und Datenanalysen liefert, damit Sie Aufgaben priorisieren und schnell fundierte Entscheidungen treffen können

Personalisierung: Suchen Sie nach einem Assistenten, der sich an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpasst, aus Ihren Präferenzen lernt und seine Unterstützung im Laufe der Zeit verbessert.

Features für die Zusammenarbeit: Holen Sie sich einen Assistenten, der die Teamarbeit unterstützt, indem er beim Verfassen von Inhalten, beim Erstellen von Updates und bei der Verwaltung von Aufgaben hilft

Skalierbarkeit und Flexibilität: Entscheiden Sie sich für einen Assistenten, der mit Ihren Anforderungen mitwächst, egal ob Sie ein kleines Team sind oder Großprojekte leiten

KI-gestütztes Projektmanagement mit ClickUp

Die von uns vorgestellten KI-Agenten erfüllen jeweils einen einzigartigen Zweck, von der Automatisierung von Aufgaben bis hin zur Kommunikation. Sie helfen dabei, Workflows zu optimieren, die Entscheidungsfindung zu verbessern und die Zusammenarbeit im Team zu stärken, wodurch alltägliche Aufgaben effizienter werden.

ClickUp sticht jedoch als All-in-One-Lösung hervor, die Alles vereint.

Mit den KI-gestützten Features und robusten Automatisierungen von ClickUp können Sie Projektmanagement, Aufgabenverteilung und Kommunikation nahtlos auf einer Plattform integrieren.

Melden Sie sich bei ClickUp an und erleben Sie schon heute die Zukunft der Arbeit. 📝