Wie Sie Ihre KI-Wissensdatenbank aufbauen und optimieren

Wissensarbeit hat in den letzten Jahren exponentiell zugenommen, mehr als jede andere Branche. Einige der wertvollsten Unternehmen der Welt, wie Apple, Alphabet, Amazon und Microsoft, sind allesamt Tech-Geschäfte.

Der Zuwachs an Arbeitsplätzen und die Spitzengehälter entfallen alle auf technologiegestützte Rollen. "Die im Verhältnis zu ihrer Größe am schnellsten wachsenden Rollen werden heute von Technologie, Digitalisierung und Nachhaltigkeit bestimmt stellt das Weltwirtschaftsforum fest (WEF).

In der Tat, laut der WEF-Studie stehen kognitive Fähigkeiten wie analytisches Denken, kreatives Denken, Belastbarkeit, Selbstbewusstsein, Neugier und technologische Kompetenz ganz oben auf der Liste der gefragten Fähigkeiten.

Analytische und verhaltensbezogene Fähigkeiten dominieren die Marktnachfrage (Quelle: WEF )

Der eigentliche Wert in der wissensbasierten Wirtschaft wird, nun ja, das Wissen sein. Allerdings haben die Mitarbeiter regelmäßig Schwierigkeiten, sich Zugang zu diesem Wissen zu verschaffen. Gartner stellte kürzlich fest, dass 47% der Angestellten kämpfen die Informationen zu finden, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. Gut 32 % haben deshalb schon falsche Entscheidungen getroffen.

Einige der häufigsten Gründe dafür sind:

Anwendungs-Wildwuchs: Informationen, die über zu viele Anwendungen verteilt sind, ohne dass es eine konsolidierte Möglichkeit gibt, auf sie zuzugreifen.

Desorganisierte Daten: Hatten Sie schon einmal das Gefühl, dass Sie zu viele Tabellenkalkulationen für ein und denselben Bericht haben, sich aber nicht sicher sind, ob Sie sich auf eine davon verlassen können? Das!

Beschränkter Zugang: Das Gewirr von Anwendungen führt zu Problemen bei der Zugriffskontrolle, und die Mitarbeiter haben oft keine Lust, sich den bürokratischen Aufwand für den Zugriff zu machen.

Mangelnde Ausbildung: Unternehmen gehen davon aus, dass ihre Mitarbeiter wissen, wie sie Informationen schnell suchen und finden können. Das ist aber ein Irrtum.

Wissensmanagement: Vor allem wird das Wissen einer Organisation nicht immer effektiv dokumentiert, getaggt, organisiert, gespeichert und aktualisiert.

Eine neue Lösung für diese Lücken ist die KI-Wissensdatenbank. In diesem Blogbeitrag gehen wir auf das große Ganze und die tieferen Details der Nutzung von KI für die Wissensdatenbank Ihres Unternehmens ein. Außerdem erklären wir, wie Sie eine solche Datenbank aufbauen und optimieren können.

Was ist eine KI-Wissensdatenbank?

Eine KI-Wissensdatenbank ist ein zentraler Hub mit den Informationen des Unternehmens, der den Benutzern bei Bedarf über eine intelligente Chat-Schnittstelle zugänglich gemacht wird. Kurz gesagt handelt es sich um einen Chatbot, der Ihre Fragen auf der Grundlage aller Ihrer Daten beantworten kann, auch wenn diese über mehrere Quellen verteilt sind.

Einige der Schlüsselkomponenten von KI-Tools für das Wissensmanagement sind:

Daten : Die Konsolidierung von strukturierten und unstrukturierten Daten, die im gesamten Unternehmen verfügbar sind

: Die Konsolidierung von strukturierten und unstrukturierten Daten, die im gesamten Unternehmen verfügbar sind Maschinelles Lernen : Die Fähigkeit des Tools, relevante Informationen bei Bedarf zu verarbeiten, zu verstehen und zu präsentieren

: Die Fähigkeit des Tools, relevante Informationen bei Bedarf zu verarbeiten, zu verstehen und zu präsentieren Natürliche Sprachverarbeitung (NLP) : Die Fähigkeit des Tools, die in menschlicher Sprache formulierten Fragen/Prompts der Benutzer zu verstehen

: Die Fähigkeit des Tools, die in menschlicher Sprache formulierten Fragen/Prompts der Benutzer zu verstehen Chatbot: Die KI-Wissensdatenbank ist in der Regel ein Chatbot oder eine Unterhaltungsschnittstelle, mit der Benutzer interagieren

Im Kern ähnelt eine KI-Wissensdatenbank einer herkömmlichen Datenbank. Das heißt, beide Wissensdatenbanken kuratieren/erstellen, organisieren und präsentieren Informationen, die die Mitarbeiter nutzen können. Durch KI wird die Effektivität und Benutzerfreundlichkeit jedoch exponentiell gesteigert.

Modelle für maschinelles Lernen analysieren die Daten und ordnen sie automatisch. Auf der Grundlage von Schlüsselwörtern verschlagworten die Modelle Informationen aus Artikeln, Tabellenkalkulationen, Dokumenten und anderen Formaten für Tools für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM), Projektmanagement, Personalwesen usw.

Sie erstellen ein Netzwerk aus miteinander verbundenen Daten, um Antworten auf eine Frage zu erhalten.

Die KI-Wissensdatenbank ist eine Weiterentwicklung der herkömmlichen Datenbank. Und zwar folgendermaßen.

Struktur

Für den Anfang, traditionelle wissensmanagement-Software umfasst in der Regel eine Reihe von miteinander verbundenen Artikeln oder Dokumenten. Die Gebrauchsanweisung von allem, was Sie jemals gekauft haben, ist das perfekte Beispiel für eine einfache Wissensdatenbank.

Eine KI-Wissensdatenbank ist ein Hintergrund von Daten, die entsprechend organisiert und getaggt sind. Die Benutzer müssen sich jedoch nicht durch alle Dokumente durcharbeiten, um auf Informationen zuzugreifen, was der nächste Punkt ist.

Zugang

Der Zugriff auf herkömmliche Wissensdatenbanken erfolgt über ein Portal oder einen Ordner. Von den Benutzern wird erwartet, dass sie entweder "suchen", wenn die Daten durchsuchbar sind, oder Dokumente/Webseiten durchsuchen, um das zu bekommen, was sie brauchen.

In einer Wissensdatenbank erfolgt der Zugriff über einen interaktiven Chatbot, dem man eine Frage stellt und eine einfache Antwort erhält.

Verarbeitung

In einer traditionellen Wissensdatenbank erhalten Sie die Informationen und müssen sie selbst verarbeiten. Wenn Sie z. B. den Preis eines tools für 52 Benutzer wissen wollen, würde die traditionelle Wissensdatenbank sagen: "Der Preis pro Benutzer beträgt 15 $ für bis zu 50 Benutzer und danach 12 $ pro Benutzer." Sie müssen die Berechnungen selbst durchführen.

Eine KI-Wissensdatenbank berechnet den Preis und nennt Ihnen eine Nummer.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Wissensdatenbanken sind KI-gestützte Datenbanken in der Lage, eine größere Menge, Vielfalt und Schnelligkeit von Inhalten zu verarbeiten. Einige gängige Arten von Inhalten, die eine KI-Wissensdatenbank unterstützen, sind:

Strukturierte Inhalte: Dies ist typischerweise das, was Ihre traditionellen Wissensdatenbanken verwendet haben. Dazu gehören Artikel, FAQs, Bedienungsanleitungen usw.

Unstrukturierte Inhalte: Neben strukturierten Inhalten können KI-Wissensdatenbanken auch Informationen aus E-Mails, Chats, CRM-/Projektmanagement-Tools, Beiträgen in sozialen Medien usw. verarbeiten, selbst wenn diese nicht einheitlich formatiert sind. Einige KI-Tools können auch Bilder und andere Multimedia-Dateien verstehen.

Dies ist der größte Vorteil einer KI-Wissensdatenbank. Aber das ist nicht der einzige. Sehen wir uns weitere Vorteile einer KI-gestützten Wissensdatenbank an.

Eine KI-Wissensdatenbank ist eine neue Art, Dinge zu erledigen. Sie verändert die Herangehensweise eines Mitarbeiters bei der Informationssuche, indem er nicht mehr Artikel durchforstet oder Videos ansieht, sondern die richtigen Fragen stellt. Dies kann eine Umwälzung sein wissensmanagement-Strategie mit einer steilen Lernkurve. Warum also zu erledigen?

Geschwindigkeit

Mit einer KI-Wissensdatenbank können Sie wesentlich schneller auf Informationen zugreifen und Antworten finden. Es ist nicht mehr nötig, Dokumente zu durchforsten, verschiedene Suchbegriffe auszuprobieren, zu prüfen, ob es sich um die benötigten Informationen handelt usw. Die KI bringt Sie direkt zur Antwort.

Für diejenigen unter uns, die mit dem Internetzeitalter vertraut sind, sind KI-Wissensdatenbanken außerordentlich einfach zu bedienen. Wenn man etwas googelt, kann man Fragen so natürlich stellen, als würde man mit einer anderen Person sprechen. Die Anwendungsmöglichkeiten in Bereichen wie dem Onboarding von Mitarbeitern und der Ausbildung am Arbeitsplatz können enorm sein.

Produktivität

KI-Wissensdatenbanken sparen eine Menge Zeit. Sie minimieren drastisch die 30% der Zeit, die Wissensarbeiter mit der Suche verbringen für die Informationssuche aufwenden, wodurch Produktivität und Workflow-Effizienz verbessert werden.

Benutzererfahrung

Haben Sie schon einmal versucht, ein Problem mit Ihrem Telefon oder E-Mail-Konto zu lösen? Erinnern Sie sich daran, wie es sich anfühlt, seitenweise Informationen zu durchforsten, um ein einfaches Problem zu erledigen?

KI-Wissensdatenbanken werden das ändern. Sie bieten den Benutzern eine intelligente, benutzerfreundliche und interaktive Schnittstelle. Sie halten die Unterhaltung kontextabhängig und bauen auf den vorherigen Fragen des Benutzers auf. Diese Art der Personalisierung kann vor allem für den Kundenservice von großer Bedeutung sein!

Wenn diese Vorteile Sie davon überzeugt haben, KI-Wissensdatenbanken auszuprobieren, finden Sie hier einige der besten Software-Tools, die Sie unterstützen.

Die Software, die Sie für den Aufbau Ihrer Wissensdatenbank wählen, macht den entscheidenden Unterschied. Hier sind einige der beste Wissensdatenbank-Software tools für Sie zum Ausprobieren.

ClickUp ist eine All-in-One-Software für die Verwaltung von Arbeitsplätzen, die durch die Kraft der KI verstärkt wird. ClickUp Gehirn ist das erste neuronale Netzwerk, das Ihre Aufgaben, Dokumente und Menschen auf intelligente Weise miteinander verbindet.

die einfache, effektive und leistungsstarke KI-Wissensdatenbank

Das größte Unterscheidungsmerkmal von ClickUp Brain ist, dass der KI-Wissensmanager sofortige Antworten auf jede Arbeit gibt, die sich innerhalb der Plattform befindet oder in sie integriert ist.

Instanzen in ClickUp können zum Beispiel die Frage beantworten, wer an was arbeitet oder wie der Burndown für diesen Sprint aussieht. Wenn Sie hingegen Ihren Google Kalender in ClickUp integriert haben, kann die KI Fragen zu Ihrem Zeitplan beantworten.

Neben dem KI Knowledge Manager automatisiert ClickUp Brain auch Updates, Standups, Berichterstellungen, Korrekturlesen, das Erstellen von Transkripten von Videos usw.

Preis: Sie können ClickUp Brain zu jedem bezahlten Plan für $7 pro Mitglied im Workspace pro Monat hinzufügen.

2. Zendesk: Die beste Lösung für Kundensupport

Über Zendesk Zendesk ist eine Kundendienstplattform, die die Kommunikation über E-Mail, Chat, soziale Medien und Self-Service integriert. Das KI-Tool erfasst Informationen aus all diesen Quellen, um kontextbezogene Antworten zu liefern.

Es kann Themen identifizieren, die weitere Informationen benötigen, indem es Kundenabfragen, Tickets und Beschwerden überprüft. Seine generativen KI-Features unterstützen die Erstellung von Inhalten und erstellen erste Entwürfe, die von Experten überprüft und bearbeitet werden können.

Auf der Schnittstellenebene ist der Chatbot von Zendesk einfach zu implementieren und ermöglicht es Ihnen, auch seine Persona zu definieren, was ihn zu einem großartigen digitalen Begleiter für Kundendienstteams macht.

Preis Die KI-Features sind in das Zendesk Abonnement integriert, das bei 55 US-Dollar pro Agent und Monat beginnt.

3. Slite: Am besten für dezentrale Teams

{Via_} Slite Slite ist eine KI-Wissensdatenbank, die das Freigeben von Informationen in entfernten Teams erleichtern soll. Seine benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht es Geschäften, Unternehmens-Wikis zu erstellen, Meeting-Notizen zu pflegen, Onboarding-Workflows zu entwerfen, Prozesse zu dokumentieren usw.

Die KI-Features verbessern das Schreiben mit Zusammenfassungen und Grammatikprüfungen. Es unterstützt sprachübergreifende Übersetzungen. Es ermöglicht den Import von Dokumenten aus Notion, Google Docs oder anderen Formaten. Es lässt sich auch mit Slack, Trello, Figma und anderen Tools zum Freigeben von Informationen integrieren.

Preis Pläne beginnen bei $8 pro Mitglied und Monat.

4. Tettra: Optimal für internes Wissensmanagement

Über Tettra Tettra ist ein interne Wissensdatenbank um Unternehmensdaten zu rationalisieren und Mitarbeiter besser zu unterstützen. Die Integration in Slack ermöglicht es Benutzern, Antworten direkt in dem Tool zu finden, mit dem sie am besten vertraut sind.

Wie die meisten tools können Sie Inhalte aus Google Docs, Notion, Notepad-Dateien usw. importieren. Sie können veraltete Informationen hervorheben, Wissenslücken identifizieren und die Wissensdatenbank stets auf dem neuesten Stand halten.

Preis Tettra kostet ab 4 $ pro Benutzer und Monat für den Basis Plan.

5. Notion: Für wissensbasierte Zusammenarbeit

Via Notion Notion kombiniert das Wissen von ChatGPT mit Ihren organisatorischen Informationen, um eine ganzheitliche Schnittstelle für Benutzer zu schaffen. Der integrierte KI-Assistent hilft Ihnen, Antworten zu erhalten, Inhalte zu erstellen, besser zu schreiben, Dokumente zusammenzufassen und vieles mehr.

Er kann auch Berichte über Fortschritte zusammenfassen, Elemente für Aktionen erstellen und Erkenntnisse für wichtige Entscheidungen ermitteln.

Preis Sie können Ihren Notion Workspace ab $8 pro Mitglied und Monat um KI erweitern.

Jede KI-Wissensdatenbank-Software bietet unterschiedliche Features und dient unterschiedlichen Zwecken. Die Wahl der richtigen Software und die darauf aufbauende Entwicklung haben Einfluss auf die Effektivität Ihrer Wissensarbeit. Hier finden Sie einen umfassenden Ansatz für den Aufbau Ihrer eigenen KI-Wissensdatenbank.

Wie man eine KI-Wissensdatenbank aufbaut

Der Aufbau einer KI-Wissensdatenbank bedeutet mehr als die Auswahl einer Software und das Hochladen von Dateien. Um das Beste aus der KI herauszuholen, ist ein strukturierter Ansatz erforderlich. Der folgende Rahmen bietet einen guten Ausgangspunkt für die Einstellung einer KI-Wissensdatenbank mit einer wissensmanagement-Tool wie ClickUp .

1. Ziele und Umfang definieren

Sie können eine Wissensdatenbank für eine beliebige Nummer von Zwecken einrichten, wie z. B. Self-Service für Ihre Kunden, Agentensupport für Ihre Teams, Mitarbeitererfahrung für Ihre Entwickler, allgemeines Wissen für Ihre Autoren usw. Für jeden dieser Zwecke sind unterschiedliche Eingaben, Software und Schulungen erforderlich. Bevor Sie also Ihre Wissensdatenbank einstellen, sollten Sie ihren Zweck definieren.

Zielsetzung

Skizzieren Sie ein einfaches Ziel für Ihre KI-Wissensdatenbank. Definieren Sie Ihre Ziele klar. Machen Sie sie vernünftig und messbar.

Umfang

KI-Wissensdatenbanken sind zwar leistungsfähig, aber nicht das Allheilmittel für alle Probleme. Um sie effektiv einzusetzen, müssen Sie die Grenzen ihrer Anwendung festlegen. Sie müssen wissen, was innerhalb und außerhalb des Anwendungsbereichs liegt.

Benutzer

Ermitteln Sie, wer die Wissensdatenbank nutzen wird und welche Art von Informationen er benötigt. Nutzen Sie dies, um Entscheidungen entlang des Lebenszyklus zu treffen.

2. Wählen Sie die richtige Software und KI-Modelle

Sobald Sie Ihre Ziele kennen, wählen Sie die richtige Software für Ihre Bedürfnisse. Hier sind einige Fragen, die Sie Ihrem Softwareanbieter stellen sollten.

Was beinhaltet die KI? Eine gute Wissensdatenbank-Software muss maschinelles Lernen und NLP integrieren, um die Fragen der Benutzer effektiv zu erledigen

Eine gute Wissensdatenbank-Software muss maschinelles Lernen und NLP integrieren, um die Fragen der Benutzer effektiv zu erledigen Welche Features bietet sie? Kann sie neben der Beantwortung von Fragen auch Rechtschreibprüfungen durchführen, Grammatikkorrekturen vornehmen, Berichte zusammenfassen, Formulare ausfüllen, usw.?

Kann sie neben der Beantwortung von Fragen auch Rechtschreibprüfungen durchführen, Grammatikkorrekturen vornehmen, Berichte zusammenfassen, Formulare ausfüllen, usw.? Wie sieht die Benutzeroberfläche aus? Ist der Chatbot benutzerfreundlich? Kann er sich an den Ton und Stil Ihres Unternehmens anpassen?

Ist der Chatbot benutzerfreundlich? Kann er sich an den Ton und Stil Ihres Unternehmens anpassen? Zu erledigen? Eine Wissensdatenbank, die Informationen aus verschiedenen Workspace-Tools integriert und nutzt, kann ein außerordentlicher Bonus sein

Eine Wissensdatenbank, die Informationen aus verschiedenen Workspace-Tools integriert und nutzt, kann ein außerordentlicher Bonus sein Ist er skalierbar? Kann das KI-Tool mit dem Wachstum Ihres Unternehmens und Ihrer Informationen mitwachsen?

alle projektbezogenen Informationen an einem Ort mit ClickUp zusammengefasst

**Wenn Sie zum Beispiel als Ziel die Verbesserung der Effizienz des Projektmanagements, als Anwendungsbereich die Engineering-Praxis Ihres Unternehmens und als Benutzer Projektmanager, Entwickler und Scrum Master definiert haben, ist ClickUp Brain ein hervorragendes Tool dafür.

Die wichtigste Frage, die Sie sich bei jeder KI stellen müssen, ist jedoch, ob sie Transparenz und Nachvollziehbarkeit bietet. Die meisten KI-Tools geben im Gegensatz zu ClickUp Brain ihre Quellen nicht an.

Als in Tech Crunch berichtet zu Beginn des Jahres: "Der Clou an der Sache ist, dass ClickUp das System so aufgebaut hat, dass es nicht nur alle Quellen zitiert, sondern den Benutzer auch proaktiv fragt, ob es auf der Grundlage der Ergebnisse der Abfrage relevante Dokumente für ihn erstellen soll."

Gutes Wissensmanagement hängt fast vollständig von den Daten ab, mit denen Sie es füttern. Bevor Sie also eine Wissensdatenbank einrichten, sollten Sie Ihre Daten aufbereiten.

Sammeln Sie Ihre FAQs, Produktdokumentation, E-Mails mit Anleitungen usw. Schauen Sie sich alle Tools an, die Sie verwenden, und die Daten, die sie enthalten könnten.

**Wenn Sie zum Beispiel eine Wissensdatenbank für Kundensupport-Teams aufbauen, können Sie Daten aus Ihren Kundeninteraktionen im CRM, E-Mails, Live-Chats usw. verwenden.

die Dutzenden von ClickUp-Integrationen machen das Sammeln und Organisieren von Daten zu einem Kinderspiel

Einige Informationen sind möglicherweise nur in den Köpfen der Mitarbeiter vorhanden. In der Regel kennen die leitenden Mitarbeiter die Prozesse und Best Practices, die möglicherweise nicht dokumentiert sind. In solchen Fällen sollten Sie sie aufschreiben.

Halten Sie die Sprache einfach und für die einzelnen Benutzer verständlich

Vereinfachen Sie den Fachjargon, mit dem die Benutzer möglicherweise nicht vertraut sind

Fügen Sie visuelle Hilfsmittel wie Tabellen, Diagramme, Bilder usw. ein.

clickUp Docs zur Erstellung effektiver Wissensdatenbankartikel_

ClickUp Docs ist ein sauberer, benutzerfreundlicher, kollaborativer Weg, um Daten für die Wissensdatenbank zu erstellen. Fügen Sie Lesezeichen, Tabellen, Bilder und vieles mehr ein, um Ihr Dokument zu gestalten. Geben Sie das Dokument für Kommentare und Aktualisierungen an alle Beteiligten frei. Wandeln Sie Elemente im Dokument in Aufgaben um und behalten Sie den Überblick über den Fortschritt in Echtzeit.

Legen Sie die Informationen in den richtigen Ordnern ab und kennzeichnen Sie sie entsprechend. Zentralisieren Sie Wissensressourcen im Docs Hub. Überprüfen Sie jedes ClickUp Dokument und wandeln Sie es in eine offizielle Wissensdatenbank für Ihr Unternehmen um. Wenn das nach viel Arbeit klingt, hat ClickUp eine Reihe von vorlagen für Wissensdatenbanken zur Auswahl.

ClickUp's Vorlage für die Wissensdatenbank

ClickUp's Vorlage für die Wissensdatenbank kann diesen Prozess für Sie vereinfachen. Diese vollständig anpassbare, einsteigerfreundliche Vorlage hilft Ihnen bei der Erstellung und Organisation Ihres Wissens nach Kategorien, Abteilungen, Prozessen und mehr.

Wählen Sie für eine schnellere Datenorganisation ein KI-Tool, das dies für Sie automatisieren kann. ClickUp Brain optimiert Ihre Wissensdatenbank mühelos durch automatisches Kategorisieren, Taggen und Organisieren von Informationen.

4. Implementieren Sie die KI und testen Sie sie

Laden Sie alle von Ihnen gesammelten Daten zum Training in die KI-Plattform hoch. Plattformen wie ClickUp Brain sind bereits trainiert und in der Lage, Ihre Daten zu verarbeiten und sofort Antworten zu generieren. Um die Implementierung zu beschleunigen, wählen Sie ein solches Tool.

Sobald Sie die KI-Wissensdatenbank eingestellt haben, sollten Sie sie testen. Stellen Sie die Fragen, von denen Sie erwarten, dass die Benutzer sie stellen. Stellen Sie eine kleine Gruppe von Beta-Testern aus Ihrer Benutzer Population zusammen, die das Tool ausprobieren. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um eventuelle Fehler, Informationslücken oder Ungenauigkeiten zu identifizieren.

Obwohl es mehrere fantastische Produkte für die Implementierung Ihrer KI-Wissensdatenbank gibt, sind Sie nicht ganz frei von Herausforderungen. Im Folgenden finden Sie einige Hindernisse, auf die Sie stoßen könnten, und wie Sie diese überwinden können.

Die Implementierung einer KI-Wissensdatenbank ist einfacher, leichter zugänglich und kostengünstiger als je zuvor. Das heißt aber nicht, dass es einfach ist. Einige der häufig auftretenden Herausforderungen sind die folgenden.

Die meisten Unternehmen dokumentieren nicht aktiv das Wissen über ihre Prozesse und Projekte. Noch weniger haben Systeme, die sie schon lange genug nutzen, um genügend Daten über die täglichen Aktivitäten zu erfassen. Ohne diese Daten leiden KI-gestützte Wissensdatenbanken.

Investieren Sie Zeit in das Kuratieren, Erstellen und Organisieren der Daten, um eine KI-Wissensdatenbank effektiver zu implementieren.

Veraltete Inhalte

Organisatorisches Wissen muss regelmäßig aktualisiert werden, sonst würde die KI den Benutzern veraltetes Wissen freigeben.

Legen Sie regelmäßige Zeitpläne für Datenaktualisierungen fest. Kennzeichnen Sie jedes Dokument mit dem Aktualisierungszeitpunkt, damit Sie es bei Bedarf überprüfen können. Sie können diesen Prozess auch automatisieren, indem Sie Aktualisierungserinnerungen einstellen. So können Sie beispielsweise festlegen, dass alle Dokumente, die sich auf die Einhaltung von Vorschriften beziehen, jedes Jahr aktualisiert werden müssen.

Ungeeignetes tool

Nicht jedes Tool ist dazu geeignet, alles zu erledigen. Eine Software, die für die Selbstbedienung von Kunden entwickelt wurde, eignet sich möglicherweise nicht für die Einbindung interner Mitarbeiter.

Nehmen Sie sich Zeit, um die verschiedenen Tools zu bewerten. Wählen Sie eines, das genau Ihren Bedürfnissen entspricht. Wenn das Tool für Sie nicht geeignet ist, fragen Sie Ihren Anbieter, ob er es für Sie benutzerdefiniert anpassen kann.

Das Rad neu erfinden

Eine KI-Wissensdatenbank eignet sich hervorragend, wenn sie Ihre bestehenden Systeme ergänzt. Wenn Sie bereits eine Wissensdatenbank haben, werfen Sie sie nicht weg und fangen Sie nicht bei Null an. Bauen Sie darauf auf.

Verwenden Sie die Informationshierarchie, um den Inhalt Ihrer KI-Wissensdatenbank zu strukturieren. Aktualisieren Sie Dokumente und laden Sie sie in Ihr neues Tool hoch.

Was wir heute auf dem Markt sehen, ist erst der Anfang der Möglichkeiten, die KI-Wissensdatenbanken eröffnen. Die Zukunft sieht vielversprechend aus.

KI-Wissensdatenbanken erfreuen sich zunehmender Beliebtheit und werden in naher Zukunft einen immer größeren Einfluss haben.

KI in voller Fahrt

Ganz gleich, ob ein Kunde ein Produkt kaufen möchte oder ein Mitarbeiter in ein neues Unternehmen eingeführt wird - die Zukunft der KI-Wissensdatenbanken liegt in der durchgängigen Betreuung des Prozesses.

KI wird den Benutzer durch seine gesamte Reise begleiten und ihn bei jedem Schritt unterstützen, um ihm den Erfolg zu ermöglichen.

Keine Arbeit mehr über Arbeit

Heutzutage erledigen Unternehmen viel "Arbeit über Arbeit". Instanzen wie Projektmanager verbringen viel Zeit damit, Notizen zu schreiben, zu überwachen, wer was wann erledigt hat, usw. Die Zukunft der KI wird das minimieren.

Automatisierte Wissensgenerierung

Künftig werden KI-Wissensdatenbanken in der Lage sein, Prozesse zu verstehen und entsprechende Dokumentationen zu erstellen.

**Wenn beispielsweise ein Agent eine bestimmte Kundenbeschwerde auf eine bestimmte Art und Weise löst, ohne dass es dazu einen Eintrag in der Wissensdatenbank gibt, wird die KI der Zukunft diesen Eintrag erstellen und zur Genehmigung vormerken.

Fließenderer Übergang vom Wissen zum Handeln

Die nächste Stufe der KI Anwendungsfälle im Wissensmanagement würde schnell von der Information zum Handeln übergehen. Fragt beispielsweise jemand nach den Richtlinien eines Unternehmens für Mitarbeiterdarlehen, könnte die KI ihn durch den Antrag, die erforderlichen Unterlagen, Zeitleisten usw. führen.

Bislang hat die KI-Technologie mit der Erstellung von Inhalten, der Automatisierung und der Informationsverarbeitung eine starke Reise angetreten. Die nächste Phase könnte von sprachgesteuerten Assistenten bis hin zu Tools für die automatische Codierung reichen. In der Zukunft wird KI das sein, was wir daraus machen.

Kapitalisieren Sie Ihr Wissen mit ClickUp Brain

Der Einfluss von Wissensarbeit auf die Welt nimmt täglich zu. Automatisierung und Wissen gewinnen an Währung und ersetzen schnell die manuelle Arbeit. In einer solchen Welt ist der Zugang zu Informationen, deren Analyse und Nutzung die wertvollste Fähigkeit. KI-Wissensdatenbanken machen es einfach.

Eine gute KI software zum Freigeben von Wissen vereinfacht die Komplexität von Unternehmensdaten, um die Punkte zu verbinden und den Benutzern ein umfassenderes Bild zu bieten. Sie automatisiert Routinearbeiten und gibt Zeit - und den Kopf - für kreative Problemlösungen frei.

Ein Tool, das all dies leisten kann, muss durchdacht sein. ClickUp Brain ist genau das. Entwickelt auf der Grundlage von projektbezogenen Daten in ClickUp und allen anderen Tools, die Sie in ClickUp integriert haben, gewinnt die KI ein kontextbezogenes Verständnis für Ihren Workspace und bietet klare, präzise Antworten.

Von "Welche Aufgaben habe ich heute?" bis hin zu "Erklären Sie mir den QA-Prozess" - ClickUp Brain kann jede Frage mit Leichtigkeit beantworten. Und was noch mehr ist? Es zeigt Ihnen die Quelle und schafft so Vertrauen und Transparenz in Ihrer Beziehung zur KI.

Testen Sie ClickUp Brain und sehen Sie, wie es funktioniert. Testen Sie ClickUp heute kostenlos .