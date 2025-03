Die 10 besten übermenschlichen Alternativen für E-Mail-Management im Jahr 2025

Wenn Sie diesen Artikel lesen, gehören Sie wahrscheinlich zu einer von zwei Gruppen: Sie ertrinken in E-Mails oder nutzen Superhuman, die elegante E-Mail App.

Wenn Sie zur ersten Gruppe gehören, können Sie sich freuen: 10 innovative E-Mail tools, die Ihnen das Lesen und Beantworten von E-Mails erleichtern.

Und wenn Sie zur zweiten Gruppe gehören und der Meinung sind, dass Superhuman dem Hype nicht gerecht wird, lesen Sie weiter.

Es gibt mehrere Alternativen zu entdecken.

Sie brauchen eine intelligente e-Mail-Verwaltung tool, um Ihre E-Mail-Inhalte und Posteingänge übersichtlich zu halten. In diesem Leitfaden werden die Superhuman-Alternativen für 2024 mit großartigen Features vorgestellt, die auf Ihre Bedürfnisse, Ihr Budget und Ihren Workflow zugeschnitten sind.

Worauf sollten Sie bei Superhuman-Alternativen achten?

Wählen Sie einen E-Mail Client, der Ihre Produktivität steigert. Hier sind einige Schlüssel, die Sie beachten sollten:

Geschwindigkeit und Effizienz: Suchen Sie nach einer blitzschnellen Benutzeroberfläche mit intuitiven Verknüpfungen zum Verfassen, Senden und Organisieren von E-Mails

Organisationsfunktionen: Wählen Sie eine Alternative, die Ihren Posteingang mit robusten Funktionen zum Taggen, Beschriften und Suchen übersichtlich hält

Zusammenarbeit: Achten Sie auf Funktionen wie E-Mail-Weiterleitung, gemeinsam genutzte Posteingänge und Kommentarfunktionen, die für große oder kleine Teams von unschätzbarem Wert sind

Integrationen: Stellen Sie sicher, dass das System mit Ihren Favoriten verbunden ist produktivität tools wie Projektmanagement-Plattformen oder Kalendern die 10 besten Tools zum Testen von E-Mails für Ergebnisse im Jahr 2024 Durch eine gründliche Bewertung dieser Features können Sie die am besten geeignete Superhuman-Alternative auswählen, die Ihre Anforderungen an das E-Mail-Management erfüllt.

Die 10 besten Superhuman-Alternativen für das Jahr 2024

Lernen Sie die Champions kennen, die mit Superhuman konkurrieren können und jeweils eine einzigartige Mischung aus Features und Funktionen bieten:

1. Canary Mail

über

Kanarische Post

Canary Mail bietet robuste Sicherheits-Features wie Verschlüsselung und Anti-Personenschutz, eine benutzerfreundliche Oberfläche und hilfreiche KI-Features für die Verwaltung von E-Mail-Browsern.

Es bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Sicherheit und Funktion im Vergleich zu Superhuman's Priorisierung von Geschwindigkeit und Effizienz.

Die besten Features von Canary Mail

Automatisierung mühsamer Aufgaben wie das Planen von E-Mails, Nachfassen und Versenden personalisierter Grüße mit KI

Blockieren Sie Ablenkungen, indem Sie wichtigen E-Mails Priorität einräumen und den Rest zum Schweigen bringen

Kombinieren Sie alle Ihre E-Mail-Konten in einer einzigen, übersichtlichen Ansicht

Canary Mail Beschränkungen

Einige Benutzer berichten von gelegentlichen Fehlern mit dem KI-Assistenten

Die Benutzeroberfläche könnte intuitiver sein

Preise für Canary Mail

Free : kostenlos

: kostenlos Pro : 49 $/Benutzer pro Jahr

: 49 $/Benutzer pro Jahr Enterprise: $100/Benutzer pro Jahr

Canary Mail Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (40+ Bewertungen)

4.4/5 (40+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

2. BlueMail

über Bluemail BlueMail bietet eine potenziell erschwinglichere Alternative zu den Premium-Preisen von Superhuman. Sein Feature-Set richtet sich an einen breiteren Bereich von Benutzern, insbesondere an diejenigen, die nicht den Laser-Fokus auf Geschwindigkeit benötigen, den Superhuman E-Mail bietet.

Es verwendet ChatGPT zur Optimierung Ihrer e-Mail Produktivität und Workflow. Außerdem werden eingehende E-Mails auf intelligente Weise weitergeleitet, sodass sie sofort ankommen, was wertvolle Zeit spart.

BlueMail beste Features

Greifen Sie auf Ihren Kalender zu und planen Sie Ereignisse von BlueMail aus

Kombinieren Sie E-Mails aus all Ihren Konten und zeigen Sie sie in einheitlichen Ordnern an, um eine schnelle Ansicht zu erhalten

Verwalten Sie Ihren Posteingang nach Absender und Gruppe dynamisch und intelligent

Backup, Wiederherstellung und sichere Übertragung Ihrer Konten und Einstellungen zwischen all Ihren Geräten

BlueMail Beschränkungen

Bei einigen Vorgängen (z. B. bei der Suche) neigt Bluemail dazu, viel CPU und RAM zu verwenden

Mit zunehmender Nummer von E-Mails und Konten kommt es zu Verzögerungen, Langsamkeit und Problemen bei der Synchronisierung

Preise für BlueMail

Standard: Free

Free Bluemail Plus : $5/Benutzer pro Monat

: $5/Benutzer pro Monat Business Pro: $10/Benutzer pro Monat

BlueMail Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.3/5 (50+ Bewertungen)

4.3/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (20+ Bewertungen) die 10 besten Tools zur Verwaltung des Posteingangs für maximale Effizienz ### 3. Luftpost

über Luftpost Airmail bietet einen breiteren Bereich von Features als Superhuman. Es wurde speziell für Apple-Geräte entwickelt und funktioniert gut mit iOS, macOS und watchOS.

Es richtet sich an Benutzer, die mehr als nur Geschwindigkeit benötigen und Wert auf Funktionen legen, die über die eigentliche E-Mail-Verwaltung hinausgehen und die Superhuman E-Mail nicht bietet.

Sein intelligenter Posteingang sortiert automatisch Ihre E-Mails und filtert Werbebotschaften und Unordnung heraus. So werden die wichtigsten Nachrichten in den Vordergrund gerückt und Sie behalten den Überblick über das, was wirklich Ihre Aufmerksamkeit erfordert.

Airmail beste Features

Mit dem Feature "Einheitlicher Posteingang" sehen Sie alle Ihre E-Mails in allen Posteingängen auf einmal

Planen Sie Ihre E-Mails so, dass sie genau zum richtigen Zeitpunkt im Posteingang des Empfängers landen

Weisen Sie Farben zu, um E-Mail Konten schnell zu identifizieren und die Ansicht in der Nachrichtenliste zu benutzerdefinieren

Freigeben von Dokumenten oder sogar Texten aus anderen Apps auf Ihrem Gerät für Airmail, um eine E-Mail mit Leichtigkeit zu erstellen

Airmail Beschränkungen

Fehlende Kalender-Integration

Manchmal geraten die Threads durcheinander, und beim Versuch, eine Nachricht zu löschen, wird der gesamte Thread gelöscht

Airmail-Preise

Basic Version : Free

: Free Pro: $2.99/Benutzer pro Monat (einschließlich einer kostenlosen 3-Tage Testversion)

Airmail Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.6/5 (20+ Bewertungen)

3.6/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (Nicht genug Bewertungen)

4. Briefkasten

über Postkasten Postbox bietet eine breitere Kompatibilität mit verschiedenen E-Mail-Diensten, während Superhuman Einschränkungen hat.

Postbox unterstützt auch Gesten für diejenigen, die macOS mit einem Trackpad oder einem anderen Gerät verwenden, das Multitouch-Gesten unterstützt.

Postbox beste Features

Ablegen von Nachrichten durch Eingabe des Namens des Einzelzielordners in der Leiste

Verschieben von Nachrichten aus dem Posteingang in einen speziellen Ordner, indem Sie auf die Schaltfläche Archiv in der Symbolleiste klicken

Filter pro Konto oder global für alle Konten erstellen und automatisch, manuell oder periodisch ausführen

Postbox-Beschränkungen

Das UI/UX ist verbesserungswürdig

Zu viele Ordner und Beschreibungen können zu mehreren Junk-Mail-Systemen führen, die in ihrer Standardkonfiguration nicht richtig zu funktionieren scheinen

Postbox-Preise

30-Tage Testversion: Free

Free Lebenslange Postbox-Lizenz: $49

Postbox-Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.5/5 (30+ Bewertungen)

3.5/5 (30+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

5. eM Client

über eM Client eM Client bietet im Vergleich zu einfacheren E-Mail-Clients einen breiteren Bereich von Features. Er bietet nicht nur E-Mail, sondern auch eine umfassende Kalender- und Aufgabenverwaltungssuite.

Er unterstützt auch leistungsstarke Organisationstools wie serverseitige Regeln und Suche, Features, die in Superhuman nicht ohne weiteres verfügbar sind.

eM Client's beste Features

Auffinden bestimmter E-Mails mit erweiterten Suchfiltern, die Anhänge, Kontaktinformationen und Inhalte in Anhängen einschließen

Passen Sie die Benutzeroberfläche mit einer Vielzahl von Themen, Layouts und Benachrichtigungsoptionen an Ihre Wünsche an

Integrieren Sie beliebte Chat-Dienste wie WhatsApp und Telegram für eine zentralisierte Kommunikation

eM Client Limits

Etwas steilere Lernkurve, insbesondere für technisch nicht versierte Benutzer

Einige Benutzer haben von gelegentlichen Leistungseinbußen berichtet, insbesondere auf älteren Rechnern

eM Client Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Pro : $31,17/Gerät (einmalige Zahlung)

: $31,17/Gerät (einmalige Zahlung) Business Pro: $148,12/Gerät (einmalige Zahlung)

eM Client-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.0/5 (50+ Bewertungen)

4.0/5 (50+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

6. Funke

über Funke Spark bietet eine völlig kostenlose Alternative zum kostenpflichtigen Abonnement-Modell von Superhuman. Auch wenn einige der fortgeschrittenen Features von Superhuman fehlen, kann es eine ausgezeichnete Option für preisbewusste Benutzer sein.

Spark beste Features

Archivieren, Zurückstellen oder Löschen von E-Mails mit einer einfachen Wischgeste, um Zeit zu sparen und die Abläufe zu optimieren e-Mail-Verwaltung

Arbeiten Sie gemeinsam mit Kollegen an E-Mail-Entwürfen und erstellen Sie wiederverwendbare Vorlagen für häufig verwendete Nachrichten, um Zeit zu sparen und Konsistenz zu gewährleisten

Planen Sie den Versand von E-Mails zu einem bestimmten Zeitpunkt, um sicherzustellen, dass Ihre Nachrichten zu einem optimalen Zeitpunkt oder bei Abwesenheit ankommen

Spark-Begrenzungen

Einige Benutzer haben von gelegentlichen Fehlern oder Leistungsproblemen berichtet, insbesondere nach Aktualisierungen

Spark ist im Vergleich zu anderen E-Mail Clients möglicherweise weniger benutzerdefiniert

Spark-Preise

free : kostenlos

kostenlos Premium Einzelperson : 4,99 $/Benutzer pro Monat

: 4,99 $/Benutzer pro Monat Premium Teams: $6.99/Benutzer pro Monat

Spark-Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.7/5 (Nicht genug Bewertungen)

3.7/5 (Nicht genug Bewertungen) Capterra: 4.8/5 (15+ Bewertungen)

7. Mailspring

über Mailspring Mailspring ist ein kostenloser, leichtgewichtiger E-Mail Client mit Versionen für alle wichtigen Plattformen, während Superhuman einen größeren Bereich an erweiterten Features und außergewöhnlichen Support zu einem Premium-Preis bietet.

Ein herausragendes Feature von Mailspring ist die Möglichkeit, E-Mails aus dem Entwurf heraus vom Englischen in verschiedene Sprachen zu übersetzen.

Mailspring beste Features

Übersetzen Sie englische Nachrichten ins Spanische, Russische, Chinesische, Französische und Deutsche - direkt in Ihrem Entwurf

Nachverfolgung von Links und Aktivitäten, um benachrichtigt zu werden, sobald Kontakte Ihre Nachrichten lesen

Erstellen Sie eine Bibliothek von anpassbaren E-Mails mit Vorlagen für schnelle Antworten

Mailspring Einschränkungen

Manchmal werden einige E-Mails automatisch in andere Ordner verschoben

Wiederkehrende Probleme bei der Synchronisierung

Mailspring-Preise

Free : kostenlos

: kostenlos Mailspring Pro: $8 pro Monat

Mailspring Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.8/5 (18+ Bewertungen)

3.8/5 (18+ Bewertungen) Capterra: 5/5 (Nicht genug Bewertungen)

8. Mailbird

über Mailbird Wie Spark ist auch Mailbird eine kostenlose App zur Verwaltung von E-Mails mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche. Dies kann eine gute Wahl für Benutzer sein, die Erschwinglichkeit und eine angenehme Benutzererfahrung gegenüber dem auf Geschwindigkeit ausgerichteten Ansatz von Superhuman bevorzugen.

Mailbird beste Features

Personalisieren Sie Ihren Hintergrund mit einer Auswahl an Bildern

Verwenden Sie ChatGPT, um natürlich klingende, menschenähnliche E-Mails in Sekundenschnelle zu erstellen

Finden Sie jeden Anhang in Ihrem Posteingang mit einer leistungsstarken Suchfunktion

E-Mail in Ihrer Muttersprache durch Auswahl aus der wachsenden Liste der unterstützten Sprachen

Mailbird Beschränkungen

Probleme beim Hinzufügen von Bildern zu einer E-Mail

Es fehlen effiziente Features zur Automatisierung

Mailbird Preise

free : kostenlos

kostenlos Standard jährlich : $2.28/Benutzer pro Monat

: $2.28/Benutzer pro Monat Premium jährlich: $4.03/Benutzer pro Monat

Mailbird Bewertungen und Rezensionen

G2: 3.7/5 (90+ Bewertungen)

3.7/5 (90+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (300+ Bewertungen)

9. Front

über Front Front ist auf die Zusammenarbeit im Team zugeschnitten und glänzt mit Features wie freigegebenen Posteingängen und Team-Funktionen.

Dieses Betriebssystem ist ideal für Benutzer, die ihre E-Mail-Kommunikation in einer Team-Umgebung verwalten, während Superhuman eher auf die Effizienz einzelner Benutzer ausgerichtet ist.

Front beste Features

Verwalten Sie freigegebene Posteingänge für alle Kanäle an einem Ort

Organisieren, Weiterleiten und Lösen von Kommunikation in großem Umfang mithilfe von KI

Eskalieren Sie ungelöste Unterhaltungen an Ihr Team zur schnelleren Weiterverfolgung per Chat oder E-Mail

Front Limits

Die Suche nach alten Nachrichten, die Archivierung und der Import von Kontakten kann für einige Benutzer schwierig sein

Für Benutzer, die aus einem Programm wie Outlook kommen, gibt es eine gewisse Lernkurve, und es dauert einige Zeit, sich an das riesige Array von Features zu gewöhnen

Front Preise

Starter: $29/Platz pro Monat

$29/Platz pro Monat Wachstum : $79/Sitz pro Monat

: $79/Sitz pro Monat Skala : 99 $/Sitzplatz pro Monat (nur als jährlicher Plan verfügbar)

: 99 $/Sitzplatz pro Monat (nur als jährlicher Plan verfügbar) Premier: 229 $/Sitzplatz pro Monat (nur als jährlicher Plan verfügbar)

Front Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (2000+ Bewertungen)

4.7/5 (2000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

10. Mailman

über Mailman Mailman bietet im Vergleich zur Desktop-Anwendung von Superhuman einen völlig anderen Ansatz. Dies könnte eine gute Option sein, wenn Sie eine webbasierte Lösung bevorzugen.

Es funktioniert wie eine E-Mail-Firewall, die sich in Ihre bevorzugten E-Mail-Apps integrieren lässt. So können Sie Zeitfenster für intensive Arbeit blockieren und Ablenkungen aus Ihrem Posteingang eliminieren.

Mailman beste Features

Voreingestellte "Bitte nicht stören"-Zeiten für eine bessere Work-Life-Balance und kostenlose Zeit zum Konzentrieren ohne E-Mails

Stellen Sie Mailman so ein, dass er Ihre Mailing-Liste verwaltet und sie in stündlichen Intervallen zustellt, eine bestimmte Anzahl von Malen pro Tag

Blockieren Sie unwichtige E-Mails und wählen Sie, wie Sie die einzelnen Absender in Zukunft behandeln möchten

Fügen Sie wichtige Absender, Domänen oder Schlüsselwörter zur VIP-Liste hinzu, damit sie die Filter umgehen und Sie immer die Dinge sehen, die Sie sehen müssen

Mailman Beschränkungen

Der Suchmechanismus funktioniert manchmal nicht richtig

Sie müssen die Daten manuell einspeisen, um die besten Ergebnisse zu erhalten

Mailman Preise

kostenlose 21-Tage Testversion

Standard: $10 pro Monat

Mailman Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (11+ Bewertungen)

4.6/5 (11+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

Sie brauchen nicht immer ein spezielles

software zur Verwaltung von E-Mails

um Ihre E-Mail-Bedürfnisse zu befriedigen. Leistungsstarke Projektmanagement-Tools wie ClickUp können ebenfalls robuste E-Mail-Integrationsfunktionen bieten.

Eine solche umfassende Lösung kann auch die Nachverfolgung von Fortschritten bei der Arbeit über E-Mail-Updates und andere Mittel erleichtern.

Werfen wir einen genaueren Blick darauf.

Stellen Sie sich vor, Sie könnten auf E-Mails im Projektkontext antworten, Aufgaben direkt aus Unterhaltungen zuweisen und Fristen mit Laserfokus nachverfolgen.

Das ist die Leistung von ClickUp E-Mail Projekt-Management !

Nachrichten und Antworten aus ClickUp heraus verschicken ClickUp Integrationen verwandelt E-Mail-Wirrwarr in eine kollaborative Superkraft. Es lässt sich nahtlos in gängige E-Mail-Dienste wie Google Mail und Outlook integrieren, sodass Sie Ihre E-Mails über die intuitive Benutzeroberfläche verwalten können. ClickUp Gehirn und seine KI-Features können Aufgaben wie E-Mail-Planung, Wiedervorlagen, Benachrichtigungen und intelligente Antworten automatisieren und so Ihren Workflow noch besser organisieren.

Verwalten Sie E-Mails und Ihren Kalender mit ClickUp Brain

ClickUp bietet einen kostenlosen Plan für die private Nutzung an. Zum Beispiel bietet es eine budgetfreundliche Option für Einzelpersonen, die ihre E-Mails neben ihren Projekten mit nur wenigen Klicks und einer einzigen Software-Suite verwalten.

ClickUp beste Features

Erstellen von Aktionselementen aus E-Mails von Kunden, Tickets, Bugs und mehr

Fügen Sie Anhänge hinzu, verknüpfen Sie E-Mails mit Aufgaben und versehen Sie Ihr Team mit Tags, um die Kommunikation zu organisieren und umsetzbar zu halten

Senden Sie E-Mails basierend auf benutzerdefinierten Feldern, Formular-Übermittlungen oder Ereignissen in ClickUp

Integrieren Sie jedes E-Mail-Konto von Gmail, Outlook, Office 365 oder IMAP

ClickUp Limitierungen

Einige neue Benutzer notieren eine steile Lernkurve

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $10/Benutzer pro Monat

: $10/Benutzer pro Monat Business : $19/Benutzer pro Monat

: $19/Benutzer pro Monat Enterprise : Preise auf Anfrage

: Preise auf Anfrage ClickUp Brain: Erhältlich in allen kostenpflichtigen Plänen für $5 pro Mitglied im Workspace pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (4,000+ Bewertungen)

Auswahl der richtigen E-Mail-Management-Plattform

Die Wahl des richtigen E-Mail Clients für Ihr Business kann sich schwierig anfühlen, aber mit sorgfältiger Überlegung können Sie die perfekte Lösung finden.

ClickUp ist eine hervorragende Lösung, die es Ihnen ermöglicht, Ihre gesamte Kommunikation und Zusammenarbeit in einem zentralen Hub zu verwalten. Testen Sie ClickUp heute.