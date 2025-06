So arbeiten Sie von zu Hause aus: Tipps und Best Practices

Bei der Arbeit von zu Hause aus geht es darum, Dinge von jedem beliebigen Ort außerhalb Ihres Büros zu erledigen. Denken Sie an Ihre Couch, Ihr Heimbüro oder sogar ein ruhiges Café – alles, was Sie brauchen, ist eine zuverlässige Internetverbindung.

Dieses Konzept hat sich in den letzten zehn Jahren aus der Not heraus durchgesetzt und hat sich seitdem etabliert. Tatsächlich werden 58 % der Fachkräfte Teilzeit- oder Vollzeit-Remote-Arbeit angeboten.

Remote-Arbeit ist zwar mittlerweile keine Seltenheit mehr, aber ist sie auch ein Gewinn für die Produktivität?

Dieser Artikel enthält alle Tipps und Praktiken, um dieser Frage auf den Grund zu gehen.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung So können Sie bei der Arbeit von zu Hause aus erfolgreich sein: Gewinnen Sie Zeit zurück : Sparen Sie sich lange Pendelwege und strukturieren Sie Ihren Tag entsprechend Ihren Energiehochs.

Erstellen Sie einen maßgeschneiderten Workspace : Schaffen Sie eine ablenkungsfreie Zone, um sich optimal zu konzentrieren.

Steigern Sie Ihre Produktivität : Nutzen Sie Kommunikations-Tools, Vorlagen und Automatisierung für nahtlose Workflows.

Bleiben Sie in Verbindung : Nutzen Sie Chat, Videoanrufe und Tools zum Freigeben von Dokumenten für die Zusammenarbeit.

Wohlbefinden priorisieren : Bringen Sie persönliche und berufliche Prioritäten in Einklang und unterstützen Sie gleichzeitig Ihre psychische Gesundheit.

Sichern Sie Ihre Arbeit : Verwenden Sie VPNs, sichere Server und Datenschutzprotokolle für die Datensicherheit.

Richten Sie sich nach Richtlinien : Legen Sie Arbeitszeiten fest, halten Sie Steuervorschriften ein und befolgen Sie Arbeitsgesetze.

Nutzen Sie Technologie: Optimieren Sie die Remote-Arbeit mit einem zuverlässigen Tool wie Optimieren Sie die Remote-Arbeit mit einem zuverlässigen Tool wie ClickUp

Vorteile der Arbeit von zu Hause aus

Von zu Hause aus zu arbeiten ist einfach – überall außer im Büro. Remote-Arbeit ist vielfältig, aber hier sind einige Vorteile, die jeden dieser Jobs attraktiv machen:

Verbessert die Flexibilität: Strukturieren Sie Ihren Tag besser, auch wenn die Arbeitszeiten von 9 bis 17 Uhr sind. Dank der Remote-Möglichkeiten können Sie kurze Pausen einlegen, an die frische Luft gehen oder Aufgaben erledigen, wenn Sie sich am konzentriertesten fühlen

Spart Zeit: Verabschieden Sie sich von langen Pendelwegen und freuen Sie sich über zusätzliche Zeit. Nutzen Sie diese Zeit für sich selbst, um neue Fähigkeiten zu entwickeln, einem Hobby nachzugehen oder einfach nur zu entspannen

Kosten senken: Reduzieren Sie Ausgaben für Reisen, Essen gehen und sogar für Kleidung. Durch die Arbeit von zu Hause aus können Unternehmen außerdem Miet-, Strom- und andere Gemeinkosten senken

Erleichtert die Konzentration: Passen Sie Ihren dedizierten Workspace an, um Ablenkungen zu reduzieren. Die Anmeldung von einem ruhigen Heimbüro oder einem rustikalen Café aus kann perfekt sein, um Ihren kreativen Flow in Schwung zu bringen

Fördert die Work-Life-Balance: Bringen Sie Ihre privaten und beruflichen Verpflichtungen in Einklang, indem Sie von zu Hause aus arbeiten. Eine strukturierte Zeitplanlösung in einem freieren Space führt zu einer besseren Work-Life-Balance und beugt Burnout vor

🔍 Wussten Sie schon? Bei der Jobsuche bevorzugen 98 % der Fachkräfte die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten. Ob acht Stunden am Tag oder als Freiberufler – Remote-Optionen werden immer mehr zur Grundvoraussetzung.

Wie Sie effektiv von zu Hause aus arbeiten

Ziemlich tolle Vorteile, oder? Aber die Arbeit von zu Hause aus besteht nicht nur aus gemütlichen Sofas und Kaffeepausen. Um wirklich erfolgreich zu sein, brauchen Sie einen Plan, Disziplin und die richtigen Tools für die Arbeit von zu Hause aus. Je nach Ihrer Rolle und Branche müssen Sie einige Feinabstimmungen vornehmen, wenn Sie Remote-Jobs finden.

Hier sind die wichtigsten Tipps und Best Practices für effektives Arbeiten von zu Hause aus:

1. Effektive Remote-Kommunikation aufbauen

Wenn Sie von zu Hause aus arbeiten, befindet sich Ihr Team nicht im selben Raum. Oft sind sie kilometerweit voneinander entfernt (wenn nicht sogar in anderen Bundesstaaten oder auf anderen Kontinenten). Deshalb müssen Ihre Kommunikation und Ihr Informationsfluss immer erstklassig sein.

Hier sind einige Best Practices für die Kommunikation, die Sie umsetzen sollten:

Richtlinien besprechen und dokumentieren

Es ist am besten, wenn Sie festhalten, wie Ihr Team Informationen freigibt. Dokumentierte Richtlinien helfen Remote-Teams, ohne endlose Abklärungen auf dem gleichen Stand zu bleiben. Besprechen und teilen Sie Ihre Präferenzen, Frequenzen, Workflows und Kommunikationskanäle in einem Telefonat.

Erwarten Sie frühzeitig

Wenn Ihre Teamkollegen nicht in Ihrer Nähe sind, kann dies zu Unvorhersehbarkeiten führen. Um in einer Remote-Position erfolgreich zu sein, definieren Sie Erwartungen wie Arbeitszeiten, Reaktionszeiten und Schlüsselaufgaben. Wenn Sie diese während der Einarbeitung freigeben, verhindern Sie, dass Missverständnisse zu größeren Problemen eskalieren.

Füllen Sie die Pipeline mit Informationen

Remote-Mitarbeiter sind auf regelmäßige Updates angewiesen, um nicht den Überblick zu verlieren. Teilen Sie Roadmaps, Status-Updates und bevorstehende Änderungen an einem zentralen Speicherort wie ClickUp Spaces oder über Chat-Tools. Mit den relevanten Informationen kommt das Team auch in verschiedenen Zeitzonen voran.

Meetings aufzeichnen und freigeben

Aufzeichnungen von Meetings sind ein Lebensretter für Mitglieder von Remote-Teams in verschiedenen Zeitzonen. Nehmen Sie Bildschirme auf und fassen Sie wichtige Punkte zusammen, damit alle auf dem gleichen Stand sind, auch wenn sie das Meeting verpasst haben.

ClickUp Clips eignet sich hervorragend zum Aufzeichnen von Meetings und zum Erstellen sofortiger Transkripte, wodurch die Nachverfolgung zum Kinderspiel wird.

✨ Hier ist ein Tipp für die Arbeit von zu Hause aus : Priorisieren Sie Videoanrufe, um Missverständnisse zu reduzieren und die Kraft der Mimik hinzuzufügen. Visuelle Hinweise sind ideal, um Lücken zu schließen, die Text hinterlassen kann.

2. Steigern Sie Ihre Produktivität

Es ist leicht, aus produktiven Arbeitssitzungen herauszukommen, wenn man sich nicht in einem eigenen Büro befindet. Dies ist oft auf die Überschneidung von privaten und beruflichen Verpflichtungen zurückzuführen und kann sogar das Ergebnis eines sehr gemütlichen Arbeitsraums sein.

Hier sind einige wichtige Tipps zur Steigerung der Produktivität bei der Arbeit von zu Hause aus:

Erstellen Sie Zeitblöcke für konzentriertes Arbeiten

Blockieren Sie Zeit, um konzentriert zu bleiben und Ablenkungen zu vermeiden. Planen Sie in Ihrem Kalender spezielle Fokuszeiten ein und schützen Sie diese vor Unterbrechungen.

Tools wie die Pomodoro-Erweiterung von ClickUp helfen Remote-Mitarbeitern, in 25-minütigen Arbeitsphasen mit 5-minütigen Pausen zu arbeiten, wodurch die Produktivität gesteigert und Burnout verhindert wird.

Checklisten für Aufgaben erstellen

Mit übersichtlichen Checklisten bleiben Remote-Teams ohne ständige Erinnerungen über die Details ihrer Aufgaben auf dem Laufenden. Das Freigeben dieser Liste mit umsetzbaren Unteraufgaben trägt außerdem dazu bei, Transparenz und Verantwortlichkeit innerhalb des Teams zu schaffen. Und wenn man die Aufgaben eines geplanten Tages abhaken kann, ist das immer ein tolles Gefühl!

⚡ Bonus-Tipp: Verwandeln Sie Aufgaben in Herausforderungen mit Belohnungen wie einem Shoutout oder einem virtuellen Bonus. Durch die Gamifizierung von Workflows werden selbst die alltäglichsten Aufgaben spannender.

Integrieren Sie die Nachverfolgung von Fortschritten

Es ist wichtig, den Umfang der erledigten Arbeit zu messen und die Sichtbarkeit darüber zu haben, wer was tut. Verwenden Sie einen Aufgaben-Tracker, um die Workload zu überwachen, Verzögerungen zu kennzeichnen und abgeschlossene Aufgaben zu feiern.

Die Zeiterfassungs-Feature von ClickUp bietet sogar Einblicke in die Effizienz von Aufgaben und hilft Managern dabei, Workloads intelligenter zu verteilen.

Ähnliche Aufgaben stapeln

Um Fokus und Effizienz zu verbinden, gruppieren Sie Aufgaben nach Typ oder Kategorie. Dies reduziert den mentalen Wechsel, steigert die Leistung und optimiert die Zuweisung von Aufgaben. Benutzerdefinierte Felder in ClickUp ermöglichen spezifische oder einzigartige Stapel, mit denen Sie Aufgaben auf einen Blick sehen und verstehen können.

Prioritäten mit Farben kodiert

Visuelle Darstellung erleichtert die Identifizierung. Die Priorisierung von Aufgaben anhand von Farben hilft Ihnen zu entscheiden, was zuerst zu tun ist, und vermeidet Spekulationen. ClickUp bietet insbesondere verschiedene Beschreibungen für Prioritäten, um den Arbeitsalltag Ihres Teams zu vereinfachen.

🧠 Fun Fact: Verwenden Sie die Eisenhower-Matrix, um Ihre Arbeit anhand von Dringlichkeit und Wichtigkeit in vier Kategorien einzuteilen. So können Sie auch von zu Hause aus einen produktiven Arbeitstag verbringen!

So optimieren Sie Ihren Space und Ihr Leben

Wie Sie arbeiten, wird durch Ihre Umgebung bestimmt. Die Optimierung Ihres Arbeitsbereichs und Ihrer Gewohnheiten kann Ihre Arbeitseffizienz erheblich verbessern, insbesondere wenn Sie außerhalb des Büros arbeiten.

Hier sind vier Tipps zur Optimierung Ihres Space und Ihrer Remote-Arbeit:

1. Arbeitsbereiche organisieren

Ein strukturierter Workspace erleichtert das Wechseln zwischen Aufgaben und hilft Ihnen, sich zu konzentrieren. Ob Sie von zu Hause oder einem Café aus arbeiten, räumen Sie immer Ihren Schreibtisch auf, organisieren Sie digitale Dateien und halten Sie Ihre Arbeit in übersichtlichen Spaces.

Die Hierarchie und die organisierten Ordner von ClickUp sind ein großartiger Ansatz für eine saubere Projektdurchführung, egal wo Sie arbeiten.

2. Erstellen Sie tägliche Routinen

Die meisten Fachleute erledigen täglich eine Reihe wichtiger Aufgaben anhand einer unveränderlichen Liste mit den wichtigsten Punkten. Durch die Festlegung von Routinen für Projektüberprüfungen oder das Kundenbeziehungsmanagement wird Chaos vermieden.

Als All-in-One-App für die Arbeit standardisieren und vereinfachen ClickUp-Automatisierungen und vorgefertigte Vorlagen Ihre Routine.

3. Gewohnheiten tracken

Konsistenz ist der Schlüssel zur Aufrechterhaltung einer Remote-Arbeitskultur. Gewohnheiten wie disziplinierte Meeting-Vorbereitungen oder zeitnahe Updates sorgen für einen zuverlässigen Workflow.

Tools wie die Vorlagen für Gewohnheitstracker von ClickUp mit anpassbaren Feldern und Anwesenheitsmarkierungen machen die Nachverfolgung und Aufrechterhaltung dieser Gewohnheiten nahtlos und effektiv.

4. Legen Sie feste Arbeitszeiten und Pausenzeiten fest

Grenzen sind unerlässlich, um zu vermeiden, dass Remote-Arbeit in die persönliche Zeit übergreift. Planen Sie Pausen und legen Sie einen klaren Alarm für das Ende des Arbeitstages fest, um angemessene Auszeiten zu gewährleisten. Ausgeruhte Teams sind zufriedener, gesünder und produktiver.

➡️ Weiterlesen: 15 Tipps für das Homeoffice zur Steigerung der Produktivität bei Remote-Arbeit

So unterstützen Sie Ihr Remote-Team

Die Kultur der Arbeit von zu Hause aus legt besonderen Wert auf Teamarbeit. Angesichts der unterschiedlichen Umgebungen haben Praktiken, die den Zusammenhalt fördern, und effektive Tools für die Zusammenarbeit einen enormen Einfluss.

Zweifellos ist gegenseitige Unterstützung eine wichtige Säule für effektives Arbeiten von zu Hause aus. Hier sind einige wichtige Punkte, auf die Sie sich bei der Arbeit von zu Hause aus konzentrieren sollten:

1. Priorisieren Sie das Freigeben von Dokumenten und die gemeinsame Bearbeitung

Remote-Teams arbeiten besonders gut, wenn alle auf dieselben aktuellen Dokumente zugreifen können. Geben Sie Dateien in einem zentralen Tool frei und ermöglichen Sie die Bearbeitung in Echtzeit für eine reibungslose Zusammenarbeit.

ClickUp Docs ermöglicht die Freigabe von Dokumenten und die Bearbeitung in Echtzeit, damit Ihr Team unabhängig vom Standort synchron arbeiten kann.

2. Führen Sie regelmäßige Check-ins durch

Regelmäßige Überprüfungen sorgen dafür, dass Remote-Teams in Verbindung bleiben, auf Kurs bleiben und Verantwortung übernehmen. Planen Sie wöchentliche oder zweiwöchentliche Anrufe, um Fortschritte zu besprechen, Probleme zu lösen und Ziele neu auszurichten. Check-ins tragen außerdem dazu bei, dass sich alle unterstützt und gehört fühlen, was sie zu einem wichtigen Pulsmesser für Manager macht.

💡 Profi-Tipp: Richten Sie Meetings so ein, dass die Zeitzonen aller Team-Mitglieder berücksichtigt werden. Das zeugt von Respekt, schafft Vertrauen und vermeidet störende Missverständnisse.

3. Fördern Sie Feedback-Schleifen

Der Abbau von Datensilos ist bei der Remote-Arbeit von grundlegender Bedeutung, und Feedback-Schleifen bieten hierfür eine hervorragende Lösung. Die regelmäßige Überprüfung von Erfolgen und Herausforderungen stellt die kontinuierliche Verbesserung in den Mittelpunkt.

Überprüfen Sie regelmäßig Erfolge und Herausforderungen mithilfe strukturierter Sitzungen oder anonymer Tools wie ClickUp-Formulare.

4. Bieten Sie Weiterbildungsmöglichkeiten an

Weiterbildungen sorgen dafür, dass Remote-Teams leistungsfähig, geschätzt und zukunftsfähig bleiben. Manager sollten Kurse, Webinare oder Schulungen freigeben, die auf die Ziele des Teams zugeschnitten sind. In sich ständig weiterentwickelnden Branchen sorgt das Wachstum des Teams dafür, dass es relevant bleibt – unabhängig davon, wo sich die Teammitglieder anmelden.

5. Planen Sie Meetings zur Zielabstimmung

Die Überprüfung langfristiger Prioritäten verbindet Remote-Teams und schärft ihren Fokus. Durch die Verknüpfung von Zielen mit Projekten wird außerdem klar, worauf sie hinarbeiten und warum. Tools wie ClickUp Goals bieten klare Visualisierungen, um Hindernisse mit einer Gesamtperspektive anzugehen.

6. Priorisieren Sie Ihre psychische Gesundheit

Remote-Arbeit stellt das psychische Wohlbefinden vor einzigartige Herausforderungen. Die Vermischung von privaten und beruflichen Spaces erfordert oft besondere Sorgfalt, um das Gleichgewicht zu wahren. Wenn es richtig gemacht wird, kann die Arbeit von zu Hause aus sogar zu einer höheren Produktivität und Zufriedenheit führen.

🔍 Wussten Sie schon? Rund 74 % der Berufstätigen geben an, dass sie bei der Arbeit von zu Hause aus glücklicher sind! Dies ist vor allem auf die größere Flexibilität und die Möglichkeit zurückzuführen, mehr Zeit mit ihren Lieben zu verbringen.

Werfen wir einen Blick auf einige Tipps für mehr mentales Wohlbefinden in einem Remote-Space:

Erstellen Sie tägliche Energie-Karten

Die Energie jedes Menschen schwankt im Laufe des Tages. Verwenden Sie Aufgabenprotokolle oder Zeiterfassung, um Ihre Produktivität zu kartieren und Ihre Arbeit während der Zeiten mit höchster Konzentration zu planen. Passen Sie Aufgaben an Ihre Leistungshochs an und lassen Sie Ihre Energie für Sie arbeiten, nicht gegen Sie.

Verbinden Sie sich mit Kollegen

In Verbindung bleiben bekämpft Isolation – eine häufige Herausforderung bei der Remote-Arbeit. Planen Sie virtuelle Kaffee-Chats, Teambuilding-Aktivitäten oder zwanglose Unterhaltungen. Der Aufbau von Beziehungen während der Remote-Arbeit kann genauso stark sein wie der Aufbau von Beziehungen vor Ort

💡 Profi-Tipp: Richten Sie in Remote-Teams klare Proxy-Systeme für Notfälle und Abwesenheiten ein. Gut vernetzte Teammitglieder mit sich überschneidenden Fähigkeiten eignen sich hervorragend als effiziente Stellvertreter.

Fördern Sie Achtsamkeit

Einfache Praktiken wie Meditation, Tagebuch schreiben oder tiefes Atmen bauen Stress ab und schärfen den Fokus. Ermutigen Sie Ihre Teams, achtsame Pausen einzulegen, um sich während des Tages zu erholen. Ein klarer Kopf führt zu besseren Entscheidungen und steigert die Produktivität

💡 Profi-Tipp: Erweitern Sie Ihre Wellness-Ziele über Yoga, Meditation oder Sport hinaus und nehmen Sie auch achtsame und gesunde Ernährungsgewohnheiten mit auf.

Investieren Sie in spannende Hobbys

Entdecken Sie Aktivitäten wie Malen, Gartenarbeit oder Reisen, um neue Energie zu tanken und Ihre Kreativität anzuregen. Nicht alles muss mit der Arbeit zu tun haben, also genießen Sie diese Freiheit der Remote-Arbeit. Priorisieren Sie Hobbys oder sogar Zeit für sich selbst mit der gleichen Konzentration wie Ihre Arbeitsaufgaben.

Erstellen Sie ein tägliches Ritual zum Feierabend

Beenden Sie Ihren Arbeitstag mit einer konsistenten, achtsamen Routine. Das richtige Ritual zum Feierabend bereitet Sie auf einen produktiven nächsten Tag vor. Verwenden Sie Tools wie ClickUp Reminders, um Benachrichtigungen zu erhalten, wann Sie abschalten und neue Energie tanken sollten.

Feiern Sie Erfolge virtuell

Würdigen Sie gemeinsam mit Ihrem Team große und kleine Erfolge. Richten Sie ein wöchentliches Meeting ein, um Meilensteine nachzuverfolgen und zu feiern. Pizza-Partys und virtuelle High-Fives sind hervorragende Möglichkeiten, um die Moral hoch zu halten.

💡 Profi-Tipp: Bei Bedarf Support in Anspruch zu nehmen, ist ein Zeichen von Stärke. Ob von Kollegen, Tools oder Fachleuten – um Hilfe zu bitten ist keine Schwäche.

Organisatorische und rechtliche Aspekte berücksichtigen

Die Arbeit von zu Hause aus ist zwar einfach zu beginnen, erfordert jedoch viel Überlegung und Vorbereitungsarbeit. Unternehmen und Fachleute müssen Vorgehensweisen festlegen, die alle rechtlichen, ethischen und organisatorischen Aspekte berücksichtigen.

Hier sind einige Dinge, die Sie unbedingt beachten sollten, wenn Sie mit Remote-Teams arbeiten möchten.

1. Arbeitsverträge

Ihre Verträge sollten alle Bedingungen für Remote-Arbeit klar festlegen, einschließlich Arbeitszeiten, Verantwortlichkeiten und Erwartungen. Klarheit sorgt dafür, dass alle auf dem gleichen Stand sind und es nicht zu Missverständnissen kommt.

2. Datenschutz und Datensicherheit

Remote-Arbeit bedeutet nicht, Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Viele Unternehmen verfügen über Protokolle in ihren VPN-Setups und bieten Remote-Server-Plattformen, um eine sichere Arbeitsumgebung zu gewährleisten.

Es ist wichtig, sich gegenseitig zu schulen und zu unterstützen, damit diese wichtigen Protokolle gewissenhaft eingehalten werden.

3. Steuerliche Auswirkungen

Verstehen Sie die steuerlichen Verpflichtungen, wenn Mitarbeiter grenzüberschreitend arbeiten. Die Arbeit in verschiedenen Bundesstaaten kann sich je nach Richtlinien und Vorschriften auf die Steuerpflicht auswirken. Vorsicht ist besser als Nachsicht.

4. Audits zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Führen Sie Selbst- und Remote-Audits durch, um die Einhaltung von Arbeitsrichtlinien und sich ändernden Arbeitsgesetzen sicherzustellen. Vierteljährliche oder jährliche Überprüfungen Ihrer Geräte und integrierten Anwendungen sorgen für Rechtssicherheit und Stressfreiheit. Vorbeugen ist immer besser als korrigieren!

➡️ Weiterlesen: Wie Sie Ihren Chef auf das Thema Homeoffice ansprechen

Wir haben festgestellt, dass Remote-Arbeit nicht nur eine Frage von zuverlässigem WLAN und einem bequemen Stuhl ist. Sie erfordert Präzision und Flow für Sie und Ihr Team. Die Qualität Ihrer Tools ist entscheidend, um dies zu erreichen.

Jetzt ist ClickUp die ultimative Wahl für alle arbeitsbezogenen Aufgaben. Vom Teammanagement bis hin zu exzellenten Projekten ist es Ihre All-in-One-App für die Arbeit, insbesondere für den Erfolg bei der Remote-Arbeit. Hier sind einige der Tools, die die Remote-Arbeit verändern.

Aufgabenverwaltung

Das Erstellen, Zuweisen und Nachverfolgen von Aufgaben über eine einzige Plattform macht endlose Hin- und Her-Kommunikation überflüssig. Außerdem bleiben Projekte auf Kurs und sind für wichtige Check-ins immer bereit.

Um den Prozess einfach zu halten, bietet ClickUp Ihrem Remote-Team und Ihrem Unternehmen ein spezielles Tool.

Weitere Informationen Planen, organisieren und arbeiten Sie mit ClickUp Aufgaben von überall aus an jedem Projekt

ClickUp Tasks ist das Feature der Plattform für die Aufgabenverwaltung. Es ermöglicht Benutzern, Aufgaben zu erstellen und zu delegieren, um Verantwortlichkeit und Transparenz zu fördern. Aufgaben werden in Echtzeit aktualisiert und können Dokumente und Kommentare speichern, damit alle auf dem Laufenden bleiben.

Integrierte Unteraufgaben und eingebettete Verknüpfungen helfen Teams dabei, größere Aufgaben aufzuteilen. Das intuitive Design des Systems macht selbst komplexeste Workflows leicht verständlich.

Weitere Informationen Anzeigen Ihres Remote-Arbeitsplans mit der Kalenderansicht von ClickUp

Müssen Sie einen Zeitplan für die Arbeit von zu Hause aus erstellen? ClickUp bietet eine integrierte Kalenderansicht, in der Sie alle Aufgaben und Meilensteine auf einer Zeitleiste überprüfen können. Klicken Sie einfach auf das Symbol + oben in Ihrem Workspace und wählen Sie Kalender.

Ordnen Sie komplexe und umfassende Daten mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp den Metriken Ihres Remote-Teams zu

Es verfügt außerdem über detaillierte Datenfelder, die sich hervorragend für die Darstellung komplexer Metriken eignen. Selbst wenn Ihr Remote-Team die erwartete Schwierigkeit einer Aufgabe oder die aktuelle Ressourcenzuweisung einsehen muss, ist das benutzerdefinierte Feld in weniger als einer Minute erstellt.

Vorgefertigte Vorlagen

Remote-Arbeit erfordert das Jonglieren von Menschen, Projekten und Prioritäten. Die Überwachung der Personal- und Ressourcennutzung muss einfach sein und darf keine mühsame Arbeit darstellen.

Deshalb sind schnelle, unkomplizierte Vorlagen ein echter Game-Changer. Vorgefertigte Optionen wie Meeting-Notizen, Fortschrittsanzeigen, Routine-Checklisten und Zielplaner befreien Sie von lästigen Routineaufgaben.

ClickUp bietet Tausende von Vorlagen, die speziell darauf zugeschnitten sind, Aufgaben, Meetings oder sogar Ihre nächste große Strategie auf den Weg zu bringen.

Weitere Informationen Erstellen Sie Remote-Arbeitspläne, stimmen Sie diese auf langfristige Ziele ab und überwachen Sie den Fortschritt von überall und jederzeit mit der Vorlage für Remote-Arbeitspläne von ClickUp

Wenn Sie auf Remote-Arbeit umstellen oder das Setup Ihres Teams verbessern möchten, ist die Vorlage für Remote-Arbeitspläne von ClickUp eine gute Wahl. So hilft sie Ihnen und Ihren Remote-Teams:

Erstellen Sie mit neun benutzerdefinierten Feldern eine Karte, die alles von den zu liefernden Ergebnissen bis hin zur Nachverfolgung des Budgets

Behalten Sie mit fünf dynamischen Ansichten die Zeitleisten und Fortschritte Ihrer Projekte im Blick

Mit vorgefertigten Aufgabenlisten wird die Erstellung Ihrer Strategie für die Arbeit von zu Hause aus zum Kinderspiel

Neben Vorlagen für Arbeitspläne gibt es noch einige weitere ClickUp-Lösungen, die die Effizienz von Remote-Teams verbessern:

Die Vorlage für das Projektmanagement von ClickUp hilft Ihnen dabei, große, komplexe und funktionsübergreifende Projekte von der Konzeption bis zum Abschluss voranzutreiben. Sie eignet sich besonders für Projekt- und Portfolio-Manager, die remote arbeiten

Die Vorlage "Meeting Tracker" von ClickUp eignet sich hervorragend für die Nachverfolgung wichtiger Meetings, die Verknüpfung von Protokollen und die Erleichterung der Umsetzung von Aktionspunkten nach der Besprechung. Die Lösung hilft Remote-Teams, die in verschiedenen Zeitzonen arbeiten, alle aktuellen Updates visuell zu erfassen

Viele Remote-Arbeitspraktiken leben von einer kristallklaren Kommunikation und erfordern ein ebenso präzises Tool. Die ideale Lösung wäre eine einzige Plattform, die alles von der Verwaltung von Meetings bis hin zu Instant Messaging abdeckt. Auf diese Weise muss niemand zwischen Registerkarten, Tools oder Systemen wechseln.

📮ClickUp Insight: Über 60 % der Zeit eines Teams wird mit der Suche nach Kontext, Informationen und zu erledigenden Elementen verbracht. Laut einer Studie von ClickUp verlieren Teams wertvolle Zeit durch den Wechsel zwischen verschiedenen Tools. Um Kommunikationsprobleme zu vermeiden, integrieren Sie Messaging in Ihre Workflows mit einer zentralen Plattform, die Projektmanagement, Zusammenarbeit und Kommunikation vereint. Probieren Sie ClickUp aus, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat.

ClickUp bietet Ihnen genau das. Es bringt Ihre gesamte Kommunikation an einen Ort. Die speziellen Tools sind von überall zugänglich und sorgen für einen reibungslosen Informationsfluss.

Weitere Informationen Integrieren Sie Chats in Ihre Arbeit und sorgen Sie mit ClickUp Chat für Kontext und Klarheit in jedem Projekt

ClickUp Chat ist eine Kommunikationslösung, die arbeitsbezogene Unterhaltungen mit Aufgaben, Projekten und Ressourcen integriert. Die FollowUps-Option hilft Ihnen dabei, Nachrichten zu sortieren und Aktionselemente nachzuverfolgen. Sie können auch Aufgaben aus Chat-Inhalten erstellen oder Chats direkt aus Dokumenten und Aufgaben starten.

Außerdem werden Aufgaben oder Dokumente, die in Ihren Chat-Threads erwähnt werden, automatisch verknüpft. So können Sie alle Unterhaltungen zu Ihren Projekten einsehen und umgekehrt. Darüber hinaus können Teams mit ClickUp Fragen und Vorschläge klären, indem sie Kommentare und Tags in jede Datei einfügen.

ClickUp verfügt über leistungsstarke Integrationen, um externe Messaging- und Kommunikationstools zu verknüpfen. Zu den beliebten Integrationen gehören Slack für Instant Messaging und Zoom für Videoanrufe. Außerdem unterstützt es Google Workspace für mühelosen Cloud-Speicher und Zusammenarbeit.

Abgesehen davon, dass es so einfach ist, können Sie mit der Plattform auch Meetings mit ihnen innerhalb einer Aufgabe planen.

Automatisierung und KI

Die Reduzierung des manuellen Aufwands ist das letzte Feature, das die Produktivität bei der Remote-Arbeit maximiert. Die beste Antwort darauf ist die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben und die Gewinnung von Erkenntnissen durch KI.

Allerdings erfordern viele Tools eine ganze Reihe von Setups, um dies zu erreichen. ClickUp bietet Ihnen dies vom Moment Ihrer Anmeldung an, ohne zusätzlichen Aufwand.

Probieren Sie ClickUp Brain kostenlos aus Erhalten Sie die neuesten Einblicke, fassen Sie komplexe Projekte zusammen und zentralisieren Sie das Wissen Ihres Teams mit ClickUp Brain

Als KI-gestütztes Tool wurde ClickUp Brain entwickelt, um den Aufwand zu reduzieren, den Workflow zu optimieren und das Verständnis zu verbessern. Mit nur wenigen Eingaben erstellt es prägnante Zusammenfassungen von täglichen Stand-ups, Briefings und Meeting-Protokollen, sodass alle auf dem gleichen Stand sind.

Die Echtzeit-Aktualisierungen von Aufgaben, die Generierung kreativer Ideen und die Vorschläge für Aktionspläne von Brain sind perfekt für asynchrone Teams. Durch den Zugriff auf Ihre internen Ressourcen-Hubs sind die Erkenntnisse äußerst präzise, fördern ein besseres Verständnis und sind für Ihre Projekte sehr zuverlässig.

Weitere Informationen Automatisieren Sie mit ClickUp Automatisierungen den Status von Aufgaben, den Informationsfluss, Verantwortlichkeiten und vieles mehr

Die Plattform bietet erweiterte Automatisierung auf Basis bedingter Logik. Mit ClickUp Automations können Sie Aufgaben verschieben, Status aktualisieren und Benachrichtigungen versenden.

Es kann Aufgabenübersichten erstellen und Kalender mit Inhalten aktualisieren. Alles, was Sie dafür brauchen, ist eine Bedingung und einen Befehl, um die Aufgabe zu erledigen. Durch anpassbare Automatisierung bleiben alle auf dem gleichen Stand, ohne dass ständige manuelle Aktualisierungen erforderlich sind.

Wenn Ihr Unternehmen all diese Tools kombinieren muss, ist ClickUp die richtige Wahl.

Weitere Informationen Beschleunigen Sie die Teamarbeit und arbeiten Sie schneller, unabhängig davon, wie verteilt Ihr Team ist – mit der Projektmanagement-Software ClickUp Remote Team

Die Remote-Projektmanagement-Software von ClickUp ist für Unternehmen gedacht, die die Zusammenarbeit ihrer Remote-Teams optimieren möchten.

Es integriert Aufgabenmanagement, Echtzeit-Chat, Freigeben von Dokumenten und KI-gesteuerte Features in einem einzigen Workspace und eignet sich damit perfekt für die effiziente Planung und Durchführung von Projekten von überall aus.

Mit Zugriff auf Vorlagen, Automatisierung und 30 weiteren Tools transformiert diese ClickUp-Software den Workflow, die Produktivität und sogar die Anpassungsfähigkeit des Teams.

Definieren Sie die Produktivität bei Remote-Arbeit mit ClickUp neu

Remote-Arbeit lebt von klarer Kommunikation, Workflows und der Vereinbarkeit von geistiger Gesundheit und Arbeitsleben. Praktiken wie Fokus-Zeitblocker, gemeinsame Bearbeitung und Fortschrittsverfolgung verbessern die Kosteneffizienz und Produktivität.

Allerdings hängt die Wirkung von Remote-Arbeit oft von der Qualität der Tools ab.

ClickUp ist hier eine ausgezeichnete Wahl. Seine leistungsstarke Aufgabenverwaltung, Vorlagen, nahtlosen Kommunikationswerkzeuge und KI-gestützten Einblicke sind sichere Lösungen. Mit der Weiterentwicklung der Remote-Arbeit gewährleistet ClickUp Flexibilität für die Verfeinerung von Strategien, die Anpassung an gesetzliche Normen und die Abstimmung der Team-Bedürfnisse mit den Geschäftszielen.

Sind Sie bereit, Ihre Remote-Arbeit zu verbessern? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!