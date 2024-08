Redmine-Projektmanagement (Funktionen, Einschränkungen und 7 Alternativen)

Damit ein Projektteam effizient arbeiten kann, brauchen Sie jede Menge Snacks, starken Kaffee und ein gutes projektmanagement-Tool wie Redmine.

Es hilft Ihnen, mehrere Projekte zu verwalten, Meilensteine in Gantt-Diagrammen zu planen, Probleme zu verfolgen und vieles mehr.

aber ist _Redmine-Projektmanagement wirklich der beste Weg?

oder sollten Sie sich stattdessen nach einer Alternative zu Redmine umsehen? ⛏️

Nun, machen Sie sich bereit, denn wir sind hier, um Ihnen zu helfen.

In diesem Artikel besprechen wir Redmine, seine wichtigsten Funktionen, Einschränkungen und schlagen eine Alternative vor die sechs besten Redmine-Alternativen .

bereit für Redmine?_ Los geht's. 👷

Was ist Redmine?

Redmine ist ein open-Source-Projektmanagement-Software entwickelt unter Verwendung des Ruby on Rails-Frameworks, einer einfach zu verwendenden Programm- und Code-Bibliothek.

Funktionen wie problemverfolgung und Gantt-Diagramme machen es zu einer großartigen Anwendung für die Verwaltung von Softwareentwicklungsprojekten.

sind irgendwelche agilen _Enthusiasten im Haus?

Gute Nachrichten!

Redmine hat zwar keine nativen agile project-Verwaltung funktionen können Sie Plugins verwenden, die die scrum und kanban techniken.

Etwas ist besser als nichts, oder? 🤷

aber was macht Redmine _Projektmanagement zu einem solchen Hit?_

5 Hauptmerkmale von Redmine-Projektmanagement

Hier sind fünf Schlüsselfunktionen, die Redmine zum Erfolg verhelfen:

1. Problemverfolgung

Im Kern ist Redmine ein Projektmanagement- und werkzeug zur Fehlerverfolgung .

Es ermöglicht Software-Entwicklungsteams eine systematische Bearbeitung von Problemen.

Mit Redmine's flexibler problemverfolgung system können Sie:

Neue Probleme erstellen

Details hinzufügen, z. B. ob es sich um einen Fehler, Defekt oder eine Funktion handelt

Vorgangsstatus hinzufügen

Und sie in einen Workflow einbinden

Auf diese Weise behalten Sie den Überblick über alle Probleme und können beobachten, wie sie sich in kürzester Zeit von neu zu gelöst entwickeln. 😎

2. Wikis

Wikis sind eine Dokumentationslösung, die Ihnen hilft, alles zu organisieren. Sie können mit Ihrem Team zusammenarbeiten, um Projektpläne, Besprechungsnotizen, Kundenanforderungen usw. in Wikis festzuhalten.

In Redmine können Sie wikiseiten erstellen , Unterseiten und sogar eine Eltern-Kind-Beziehung zwischen Seiten erstellen.

Sie können auch:

Den Inhalt eines Wikis bearbeiten

Beobachter der Wiki-Seite werden und per E-Mail über Aktualisierungen der Seite informiert werden

Die Projekt-Wikis umbenennen oder verschieben

Eine Wikiseite sperren

Historie der Wiki Änderungen einsehen

Oh, und Sie können es jederzeit löschen.

Fast so als ob..

3. Benutzerdefinierte Felder

Benutzerdefinierte Felder machen Ihr Projektmanagement-Tool so personalisiert wie möglich.

Mit dieser Funktion können Sie zusätzliche Informationen zu verschiedenen Redmine-Datentypen wie Themen, Projekten, Benutzern usw. hinzufügen.

Mit benutzerdefinierten Feldern können Sie hinzufügen:

Kontrollkästchen

Termine

URLs

Positive oder negative Zahlen

Dropdown-Listen und mehr

Machen Sie es sich doch einfach selbst! 💃

4. Rollen und Berechtigungen

Wenn sich jeder seiner Rolle im Projekt bewusst ist, gibt es kaum Raum für Fehler und Missverständnisse.

Deshalb können Sie in Redmine Ihre Teammitglieder als solche kennzeichnen:

Leiter

Nicht-Mitglied

Berichterstatter

Entwickler

Anonym (reserviert für denjenigen, der in Teamsitzungen immer schweigt 😷)

Diese Rollen verdeutlichen nicht nur die Zuständigkeiten, sondern sorgen auch für mehr Sicherheit, da jede Rolle über spezifische Berechtigungen verfügt, die Sie je nach Bedarf festlegen können.

5. Gantt-Diagramm und Kalender

Bei der Verwaltung mehrerer Projekte können die Dinge ziemlich schnell aus dem Ruder laufen. 😱

Schließlich jonglieren Sie mit der Verwaltung von Ressourcen, der Teilnahme an Besprechungen und der Verteilung von Aufgaben für nicht nur ein, sondern mehrere Projekte. puh!

Die gute Nachricht ist, dass Sie keine Jonglierfähigkeiten auf dem Niveau eines Hofnarren erwerben müssen.

Stattdessen können Sie Projekte mit dem Gantt-Diagramm und dem Kalender von Redmine planen und verfolgen.

Mit dem Gantt-Diagramm können Sie Ihren Projektfortschritt und die Leistung Ihres Teams visualisieren.

Schließlich bedeutet mehr visuelle Klarheit = höhere Produktivität.

Außerdem hält Sie der Redmine-Kalender über alle Start- und Enddaten der Aufgaben auf dem Laufenden.

Auf diese Weise bringen Sie Ihren Zeitplan nicht durcheinander, verpassen keine Fristen und vergessen keine Besprechungen.

Redmine hat das Potenzial, Ihr Weg zum Erfolg zu sein.

Aber es wird Sie trotzdem in mancher Hinsicht zurückhalten.

5 Einschränkungen von Redmine (mit Lösungen)

Redmine ist nicht perfekt.

Es hat seinen eigenen Anteil an großen Problemen, und wir haben sie alle untersucht. 🔍

1. Keine automatische Zeiterfassung

Redmine unterstützt eine Zeiterfassungsfunktion. Aber es ist der manuelle Weg.

Sie müssen Zeiteinträge für Projekte oder Themen manuell hinzufügen.

wirklich, Redmine? Im Jahr 2021?_

Wenn Bots 🤖 Operationen durchführen können, kann ein Projektmanagement-Tool die Zeiterfassung doch sicher auch ganz alleine erledigen!

Hier ist eine Idee: Lassen Sie die manuelle Zeiterfassung weg und automatisieren Sie den Prozess mit ClickUp .

ClickUp ist einer der weltweit größten höchstbewerteten produktivitätswerkzeug, das von mehreren großen und kleinen Teams auf der ganzen Welt . Es kann alles, was Redmine kann, und noch mehr, was es zur ultimativen Redmine-Alternative macht.

lässt Sie die Dauer einer Aufgabe automatisch verfolgen, während Sie sich auf die Erledigung der Aufgabe konzentrieren.

sie müssen zu einer neuen Aufgabe wechseln? Springen Sie direkt zu ihr und beginnen Sie mit der Zeiterfassung.

Zeiterfassung in ClickUp

Das Beste daran ist, dass es sich um einen globalen Timer handelt.

was ist das?

Mit dem globalen Timer können Sie den Timer von einem Computer aus starten und von einem anderen aus stoppen. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie eingeloggt sind. Und wenn sich die Leute fragen, wie Sie an zwei Orten gleichzeitig sein können, sagen Sie ihnen..

Aber benutzt du schon eine andere Zeit Verfolgungs App ?

Hey, wir urteilen nicht.

Stattdessen bringen wir Ihnen Integrationen .

Erfassen Sie die Zeit auf ClickUp mit Zeit-Doktor , Jede Stunde , Ernte , usw. Aber wenn Sie ClickUp in der Hand haben, werden Sie sie sicher nicht mehr brauchen. 😎

2. Optisch nicht ansprechend

Wenn Ästhetik eine Klasse wäre, hätte Redmine sie das ganze Jahr übersprungen.

Die Website sieht veraltet aus. Und zwar nicht auf eine coole "Retro"-Art und Weise wie bei Arcade-Spielen 👾, sondern auf eine Art und Weise, die einen in die Zeit zurückversetzt, als Computer noch so viel wogen wie Turnhallengewichte.🏋

ClickUp-Lösung: modernes Design

ClickUp hingegen wurde mit Blick auf Menschen und nicht auf Roboter entwickelt.

Es hat ein modernes, klares Design mit viel Lila.

wer mag denn kein Lila, oder?💜

Aber das bedeutet nicht, dass man jeden Tag mit Lila zu tun haben muss.

Fühlst du dich blau? Oder rot? Oder grün? Einfach ändern Sie das Thema und heben Sie Ihre Stimmung!

Anpassbare Theme-Einstellungen in ClickUp

Aber das ist noch nicht das Ende der Schönheit von ClickUp.

Wenn Sie es lieben, nachts zu arbeiten, haben wir auch einen Dunkelmodus!

3. Kalenderansicht ist nicht flexibel

Redmine hat eine Kalenderfunktion.

Sie ist aber noch lange nicht ausgereift.

Der aktuelle Kalender bietet einen Überblick über ein Projekt als Monatsansicht.

wie sieht es mit einer Tagesansicht aus? Oder einer Wochenansicht?_

Das ist leider ein No-Go.

ClickUp-Lösung: flexibel Kalender-Ansicht Die Kalenderansicht von ClickUp ist wesentlich flexibler als Redmine. Hier können Sie die Zeitspanne auswählen, die Sie anzeigen möchten.

Sie können bis ins kleinste Detail gehen, während Sie sich Aufgaben ansehen:

Tag : Sie sehen die Aufgaben eines ganzen Tages

: Sie sehen die Aufgaben eines ganzen Tages 4-Tage : Anzeige eines fortlaufenden Zeitraums von vier Tagen

: Anzeige eines fortlaufenden Zeitraums von vier Tagen Woche : Anzeige der Aufgaben einer ganzen Woche und Verschieben der Aufgaben zwischen den Tagen, um sie neu zu planen oder zu organisieren

: Anzeige der Aufgaben einer ganzen Woche und Verschieben der Aufgaben zwischen den Tagen, um sie neu zu planen oder zu organisieren Monat : Überblick über einen ganzen Monat

: Überblick über einen ganzen Monat Arbeitswoche (mobile App): nur Montag bis Freitag anzeigen

nur Montag bis Freitag anzeigen Zeitplan (mobile App): Anzeige eines fortlaufenden Layouts für mehrere Tage

Greifen Sie von praktisch überall auf die ClickUp-Kalenderansicht zu, indem Sie herunterladen von die ClickUp Apps auf alle Ihre Geräte und verpassen Sie nie wieder einen wichtigen Termin oder eine Aufgabe!

Kalenderansicht in ClickUp

Kalenderansicht in der ClickUp-Mobil-App

verwenden Sie Google Calendar?

Großartig! Integrieren Sie ihn mit ClickUp für leistungsstarke zwei-Wege-Synchronisation .

Eine Aufgabenaktualisierung in ClickUp wird in Google Calendar reflektiert, und eine Ereignisaktualisierung in Google Calendar wird in ClickUp reflektiert, automatisch.

wir wetten, dass Redmine das nicht ohne externe Hilfe hinbekommt!

Darüber hinaus hat ClickUp mehr Ansichten als nur einen Kalender zu bieten:

Gantt-Ansicht : Projekte planen, terminieren und verfolgen

Box-Ansicht : wissen, wer an was arbeitet, was erledigt ist, und die Arbeitslast verwalten

Tabellenansicht : Sehen Sie Ihre Aufgaben in einem Tabellenkalkulationsformat

Und mehr

4. Keine Offline-Unterstützung

Redmine + keine Internetverbindung = 😓😨😠

Eine alptraumhafte Kombination, wie Pizza und Ketchup.

es ist eine kulinarische Sünde

Wie dem auch sei, der Punkt ist, dass Ihre Arbeit mit Redmine ins Stocken gerät, wenn es kein Internet gibt.

ClickUp Lösung: Offline-Modus wie bleiben Sie auch ohne Internet produktiv?

Mit ClickUp können Sie auch ohne Internetverbindung arbeiten, dank des Offline-Modus von ClickUp.

Erstellen Sie Mahnungen und Aufgaben offline, und ClickUp synchronisiert sie automatisch, sobald es eine Internetverbindung wittert.

Arbeiten im Offline-Modus in ClickUp

5. Die meisten Funktionalitäten erfordern Plugins

Redmine verfügt über zahlreiche Funktionen, doch eine Reihe grundlegender Funktionen sind auf Plugins angewiesen.

möchten Sie ein Plugin erstellen? projekt-Dashboard ? Suche nach einem Redmine-Plugin.

automatisierungen einstellen oder Kanban einsetzen?_ Gleiche Geschichte.

Ein Projektmanagement-Tool ohne diese Funktionen... hört sich einfach nicht richtig an.

Genauso wenig wie die Zeitverschwendung bei der Suche nach Plugins.

ClickUp Lösung #1: Dashboards ClickUp benötigt keine Plugins, Add-ons oder Integrationen, um ein Dashboard zu erstellen.

Alles, was es braucht, sind drei Klicks mit der Maus:

Klicken Sie auf das Symbol Dashboards . Sie werden es in Ihrer Seitenleiste sehen

. Sie werden es in Ihrer Seitenleiste sehen Klicken Sie auf + , um ein neues Dashboard hinzuzufügen

, um ein neues Dashboard hinzuzufügen Klicken Sie auf + Widget hinzufügen, um Ihre Daten hinzuzufügen Und voilà, Ihr Dashboard ist fertig. 🎉

Erstellen eines eigenen Dashboards in ClickUp

Jetzt können Sie Ihr Dashboard mit verschiedenen Widgets für anpassen:

Sprints

Markierungen

Beauftragte

Zeiterfassung , undmehr!

sie finden nicht, was Sie suchen?_ Keine Sorge. Versuchen Sie Benutzerdefinierte Widgets .

Sie können beliebige Daten in Ihre Dashboards einbringen und sie in Form von Widgets visualisieren:

Balkendiagramm

Liniendiagramm

Berechnungen

Tortendiagramm, etc.

Anzeige der Sprint-Aufgaben nach Status in einem Tortendiagramm (Custom Widget) im Dashboard von ClickUp

ClickUp Lösung #2: Automatisierungen Auch hier sind keine Plugins erforderlich. Sie müssen auch nicht kodieren. 🤗

Verwenden Sie ClickUp's Automatisierungen um Zeit und Mühe zu sparen. Und das Wichtigste: Wiederholen Sie niemals eine Routineaufgabe! Lassen Sie uns die Arbeit machen.

Sie definieren nur drei Dinge:

Auslöser : was geschehen soll, um eine Automatisierung auszulösen

Bedingung : was wahr sein sollte, um die Automatisierung fortzusetzen

Aktion : was als Ergebnis des Auslösers und der Bedingung passieren wird

Nachdem Sie alle drei Felder ausgefüllt haben, können die Automatisierungen ihre Wirkung entfalten. ✨

Automatisierung in ClickUp einstellen

ClickUp Lösung #3: Board-Ansicht Bauen Sie die einfachste

kanban-Tafel EVER mit unserer Board-Ansicht.

Personalisieren Sie sie, um sie an Ihren Arbeitsablauf anzupassen mit Benutzerdefinierte Zustände . Erstellen Sie Status wie "zu tun", "erledigt", "in Arbeit", "in Prüfung"... Sie bestimmen, was Sie wollen.

Vergessen Sie nicht, Ihre Aufgaben per Drag & Drop von zu erledigen nach erledigt zu verschieben.

Aufgaben in der Board-Ansicht von ClickUp ansehen

Wenn Sie wollen, dass Ihr Projekt erfolgreich ist, sollten Sie nicht untergehen teams mit einer übermäßigen Arbeitsbelastung .

aber wie erkennt man, ob man ertrinkt oder ruhig segelt?

Mit dem In Arbeit befindliche Limits ClickApp !

Aktivieren Sie diese Funktion in der Board-Ansicht, und ClickUp zeigt automatisch an, wenn Sie die Höchstzahl der Aufgaben in einem bestimmten Status überschreiten.

Sagen Sie Ja zur Produktivität und Nein zu zusätzlichen Arbeitsstunden.

ist das das Ende?

ClickUp hat so viel mehr zu bieten. Hier ist ein kurzer Blick auf einige der erstaunlichen funktionen :

Obwohl ClickUp die beste Redmine-Alternative ist, sind Sie vielleicht neugierig, was es sonst noch auf dem Markt gibt ClickUp-Alternativen . Probieren wir es aus..

6 Andere Redmine-Alternativen

Lassen Sie sich von den Schwächen von Redmine nicht unterkriegen. Es gibt mehrere Redmine-Alternativen, die vielleicht auch für Sie geeignet sind.

1. OpenProject

Der erste Platz auf der Liste der Redmine-Alternativen ist OpenProject, ein Open-Source-Tool.

Dieses webbasierte kostenlose Projektmanagementsoftware eignet sich hervorragend für die Zusammenarbeit im Team und die Projektplanung, dank ihres Gantt-Diagramms, der agilen und scrum-Tafeln . Und es hat auch einen kostenlosen Plan.

ein Gesamtpaket?

Nö.

Der Community-Plan ist zwar kostenlos, bietet aber keinen Zugang zu agilen Boards oder benutzerdefinierten Projektfeldern. Und wenn Sie ein Upgrade wünschen, gibt es keine Lösung für ein Team mit weniger als fünf Mitgliedern.

Ich schätze, sie sind "offen" zu helfen, aber mit Bedingungen.

OpenProject Hauptmerkmale

Gantt diagramm für die Projektplanung und Terminplanung

Fehlerverfolgung bei der Softwareentwicklung

Projektbudgetierung zur Kostenabschätzung

Zeiterfassung zur Überwachung der Arbeitszeiten

Aufgabenmanagement und Teamzusammenarbeit

Ein Produkt fahrplan zur Darstellung der Entwicklung

OpenProject Preise

OpenProject hat einen kostenlosen Plan. Die kostenpflichtigen Pläne beginnen bei 4,58 $/Benutzer pro Monat.

2. Trello

lieben Sie Kanban?_ Dann könnte Trello Ihr Seelenverwandter sein. ❤️

Die App ist eine digitale Kanban-Tafel, mit der Sie mehrere Projekte verwalten, Aufgaben erstellen und organisieren können.

Alles ist gut und schön, bis Sie herausfinden, dass Trello ist nicht wirklich eine Komplettlösung .

Zunächst einmal verlässt es sich ein wenig zu sehr auf Power-Ups, um zusätzliche Funktionen wie Gantt-Diagramme und Notizen auf Trello-Karten zu bringen. Außerdem erlaubt der kostenlose Plan nur ein aktives Power-Up zur gleichen Zeit.

was bedeutet das?

Wenn Sie gleichzeitig auf Gantt-Diagramme und Notizen zugreifen möchten, ist das nicht möglich. Sie müssen das eine deaktivieren, um das andere nutzen zu können, oder ein Upgrade auf die kostenpflichtigen Tarife vornehmen, um eine höhere Einschaltquote zu erhalten. 🤦

Nicht sicher mit Trello? Erforschen Sie diese_ sieben erstaunliche Trello-Alternativen .

Trello Hauptmerkmale

Trello-Boards und -Karten für die Aufgabenverwaltung

Dashboard-Ansicht zur Visualisierung von Fälligkeitsdaten, Fortschritt usw.

Mobile Anwendungen für Android- und iOS-Geräte

Zuweisung von Aufgaben an Mitglieder

Eingebaut automatisierung * Power-Ups und Integrationen von Drittanbietern

Trello Preise

Trello hat einen kostenlosen Plan und kostenpflichtige Pläne, die bei $10/Benutzer pro Monat beginnen.

3. Wrike

Wrike ist eine weitere Redmine-Alternative, ideal für arbeitsmanagement fortschrittsverfolgung, und zusammenarbeit im Team . Es bietet alles, was Sie für ein effektives Projektmanagement benötigen, auf einer einzigen Plattform.

Wrike hat jedoch keine mindmap funktionalität. Und einige grundlegende Funktionen wie Dashboards, Gantt-Diagramme und kalendarien sind nicht Teil des kostenlosen Angebots.

Außerdem beginnt der kostenpflichtige Plan bei 9,8 $/Benutzer pro Monat. Das wird mehr kosten, wenn Sie feststellen, dass Sie (kostenpflichtige) Wrike-Add-ons benötigen, um es zu einer vollständigen Lösung zu machen.

es ist entweder ein begrenzter kostenloser Plan oder einfach teuer. 💸_

Ich wette, Sie haben keine Lust mehr auf Wrike. Schau dir das hier an besten Wrike-Alternativen instead.

Die wichtigsten Merkmale von Wrike

Wrike-API für Integrationen

Zeit- und Kostenerfassung

Verwaltung von Ressourcen

Dashboards und benutzerdefinierte Widgets

Proofing für fehlerfreie Arbeit

Portfolio-Verwaltung

Wrike-Preise

Wrike hat einen kostenlosen Plan. Die kostenpflichtigen Pläne beginnen bei $9,8/Benutzer pro Monat.

Jira ist ein beliebtes Softwareentwicklungs- und Fehlerverfolgungswerkzeug, ein agiles Team favorit. Mit diesem Tool können Sie benutzerdefinierte Arbeitsabläufe erstellen, die die Produktivität und Transparenz erhöhen.

Die gute Nachricht ist, dass die Jira software bietet Lösungen für Nicht-Software-Teams wie HR, Marketing, Recht, Finanzen und mehr.

Aber was haben sie nicht?

Eine eingebaute zeitleiste und Kommunikationsfunktion.

Suchen Sie nach einer Jira-Alternative? Werfen Sie einen Blick auf diese_ besten Jira-Alternativen .

Jira Hauptmerkmale

Benutzerdefinierte Arbeitsabläufe

Scrum- und Kanban-Boards für jedes agile Team

Anonymer Zugriff zum Anzeigen und Erstellen von Problemen ohne Anmeldung

Agiles Berichtswesen

Problemverfolgung

Bitbucket für Git-Code-Verwaltung

Preise für Jira

Jira bietet einen kostenlosen Plan und kostenpflichtige Pläne, die bei $7/Benutzer pro Monat beginnen.

5. Basecamp

Basecampist eine Lösung für Teamkommunikation und Projektmanagement.

Es glänzt vor allem durch seine integrierten Kommunikationsfunktionen wie Gruppenchat, Messageboards und Teampläne.

Aber bevor Sie Ihr Lager 🏕 mit Basecamp aufschlagen, sollten Sie Folgendes wissen:

Es hat kein Dashboard

Es hat begrenzte Funktionen zur Projektverfolgung

Sie können keine Aufgabenprioritäten festlegen

Es hat einen Pauschalpreis von $99/Monat

sie müssen nicht nur auf einige grundlegende Funktionen verzichten, sondern auch $99 **_jeden Monat**_ berappen. Der Preis ist derselbe, auch wenn Sie nur einen oder zwei Benutzer haben, da es sich um einen Pauschalpreis handelt

Sie gehen zur Tür hinaus, um ein besseres Werkzeug zu finden? Versuchen Sie eines davon_ die besten Basecamp-Alternativen .

Basecamp Hauptmerkmale

Campfires für Gruppenchats in Echtzeit

Hill Chart zur Verfolgung des Projektfortschritts

Berichte über Beauftragte und Aufgaben

Einfache Drag-and-Drop-Uploads

Automatischer Check-in mit Ihrem Team

To-Do-Listen

Basecamp Preise

Basecamp ist mit einem kostenlosen Plan und einem kostenpflichtigen Plan, der 99 $/Monat kostet, erhältlich.

erfahren Sie, wie Sie Basecamp nutzen können_ *basecamp für die Projektverwaltung* _.**_

6. Kanboard

Kanboard ist eine weitere freie und quelloffene Redmine-Alternative.

Es ist nicht schwer zu erraten, dass es sich um eine Projektmanagement-Software auf Kanban-Basis handelt 😛

Diese Plattform ist eine einfache visuelle Taskboard-Software, die Ihre Arbeit auf einer Tafel anzeigt und einen klaren Überblick über Ihr Projekt bietet.

aber ist sie ideal für _Projektmanagement?_?

Wir sagen: Nein.

Zunächst einmal sind Sie in einer Kanban-Welt gefangen. Sie mögen es lieben, aber es ist nicht für alle Teams oder Mitglieder geeignet.

Außerdem gibt es keine mobilen Anwendungen. In einer Welt, in der die Menschen alles über ihre Telefone erledigen, möchte Kanboard eine digitale Reinigungskur durchführen. das ist mutig, Kanboard

Die wichtigsten Funktionen von Kanboard

Automatisierung der Arbeitsabläufe

Limit für laufende Arbeiten

Unterstützung mehrerer Plugins

Kann mit Docker betrieben werden

Selbstgehostete Lösung

Aufgaben und Unteraufgaben

Kanboard-Preise

Kanboard ist eine kostenlose Softwarelösung.

Stop Mining für Redmine-Alternativen

Redmine-Projektmanagement hat wie die meisten Softwarelösungen seine Vor- und Nachteile.

Aber das Gleichgewicht verschiebt sich, wenn Sie erkennen, dass das Tool auf Tonnen von Plug-ins angewiesen ist.

Der Sinn der Auswahl eines Projektmanagement-Tools ist es, eine komplette Lösung zu finden... wie ClickUp!

Es ist eine leistungsstarke und führende Projektmanagement-Software, die Sie für alles einsetzen können.

Ob es für zeiterfassung , fortschrittskontrolle , aufgabenzuweisung , ressourcenverwaltung ... die Möglichkeiten sind endlos mit ClickUp.

sind Sie bereit, Projekte und mehr von einer einzigen Plattform aus zu verwalten?

Dann clickUp noch heute kostenlos erhalten und machen Sie es zu Ihrer ersten Projektmanagement-Lösung!