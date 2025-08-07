So planen und implementieren Sie einen produktiven Sprint

Eine aktuelle Studie hat ergeben, dass Führungskräfte jährlich 683 Stunden durch Ablenkung verlieren – das ist gut ein Drittel ihrer Arbeitszeit!

42 % der Befragten gaben an, dass sie kaum eine Stunde lang ununterbrochen mit hoher Produktivität arbeiten können, und im Durchschnitt verbringen Menschen fast 127 Stunden pro Jahr damit, sich von Ablenkungen zu erholen. Dies kostet die US-Wirtschaft jährlich 468 Milliarden Dollar.

Experten aus verschiedenen Branchen arbeiten kontinuierlich daran, die Produktivität der Mitarbeiter zu steigern. Unternehmen setzen moderne Tools, Automatisierung, generative KI usw. ein, um ihre Mitarbeiter zu unterstützen. Der Einsatz weiterer Technologien ohne eine Änderung der zugrunde liegenden Verhaltensweisen kann jedoch zu unterdurchschnittlichen Ergebnissen führen.

Eine der am häufigsten eingesetzten Verhaltensstrategien zur Erreichung von Spitzenleistungen sind Produktivitäts-Sprints. Aber was ist ein Produktivitäts-Sprint? Wie funktioniert er? Wie setzt man einen Produktivitäts-Sprint um?

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Produktivitäts-Sprints verstehen

Genau wie das agile Entwicklungsmodell große, komplexe Projekte in kleinere Sprints unterteilt, steigern Produktivitätssprints die Konzentration und Effizienz, indem sie Aufgaben in kurze, intensive Arbeitsphasen unterteilen, auf die kurze Pausen folgen.

Kommen wir nun zu den Details.

Was sind Produktivitäts-Sprints?

Ein Sprint für die Produktivität ist ein kurzer Arbeitsabschnitt, auf den eine kurze Pause folgt. Er ähnelt der Pomodoro-Technik, bei der 25 Minuten Arbeit gefolgt von einer fünfminütigen Pause empfohlen werden.

Der einzige Unterschied besteht darin, dass Sie bei einem Sprint zur Steigerung der Produktivität selbst entscheiden, wie lange Sie sich konzentrieren müssen und wie lange Ihre Pausen sein sollen – ganz nach Ihrer Aufmerksamkeitsspanne. Im Gegensatz zu einem agilen Sprint, der in der Regel zwei Wochen dauert, kann ein Sprint zur Steigerung der Produktivität so lange dauern, wie Sie es benötigen: eine Stunde, ein paar Tage, eine Woche oder einen Monat. Allerdings sollten Sie die Sprints nicht zu lang ansetzen, da sie sonst kontraproduktiv werden könnten.

Vorteile von Produktivitätssprints

Produktivitätssprints bieten, genau wie die in Scrum-Ereignissen geplanten Sprints, außerordentliche Vorteile für die anstehende Arbeit. Schauen wir uns die wichtigsten davon an.

Fokus

Bevor der Sprint beginnt, treffen die Teams gemeinsam Entscheidungen über die zu bearbeitenden Aufgaben, die erwarteten Ergebnisse, den geschätzten Zeitaufwand, Abhängigkeiten und so weiter. Ein gut konzipierter Produktivitätssprint bietet also eine klare, kurze und überschaubare Liste von Leistungen, die innerhalb eines begrenzten Zeitrahmens abzuschließen sind.

Diese Klarheit schafft die perfekten Bedingungen dafür, dass sich jeder Einzelne auf jeweils eine Aufgabe konzentrieren kann. Ganz gleich, ob sie alleine oder im Team arbeiten – sie wissen, wann und wo sie erscheinen müssen und was zu erledigen ist.

Geschwindigkeit

Ein Sprint ist in der Regel ein Zeitraum, in dem man ungestört und mit hoher Produktivität arbeiten kann. Das bedeutet, dass keine Meetings, Teambuilding-Aktivitäten, dringenden Probleme usw. den Zeitplan beeinträchtigen. Als Ergebnis erledigen Teams ihre Aufgaben schneller.

Zeitmanagement

Sprints sind naturgemäß zeitlich begrenzt. Diese Eigenschaft schafft ein Gefühl der Dringlichkeit. Die Mitglieder des Teams wissen, was sie während ihrer Arbeitszeit zu erledigen haben, was sie dazu motiviert, ihre Tage effektiv zu gestalten.

Ressourcennutzung

Als Team ermöglicht ein Sprint für Produktivität eine bessere Ressourcennutzung. Er hilft den einzelnen Mitarbeitern, ihre Arbeit auf der Grundlage von Abhängigkeiten und ihrer Phase im Workflow zu planen.

Beispielsweise kann ein Qualitätsanalyst seine Arbeit in einem Sprint zwei Tage nach Fertigstellung der Arbeit des Entwicklers einplanen.

Energiepegel der Mitarbeiter

Ein wichtiger Bestandteil jedes Sprints ist die Pause. Nach einer intensiven Phase der Arbeit sehen Produktivitätssprints eine Pause vor, die manchmal genauso lang ist wie der Sprint selbst.

Dadurch erhält jedes Team-Mitglied die Zeit, sich von der Intensität der anstehenden Arbeit zu erholen. Dies würdigt ihren Aufwand und fördert die Regeneration.

Wenn Sie Softwareentwickler sind, sind Sie wahrscheinlich mit Sprintplanung und der Scrum-Methodik vertraut. Sprints müssen jedoch nicht auf Agile/Scrum beschränkt sein. Sie lassen sich auf jede Art von Rolle oder Arbeit anwenden. Schauen wir uns an, wie das funktioniert.

So planen und führen Sie einen Sprint für die Produktivität durch

Die Idee eines Produktivitäts-Sprints besteht nicht darin, an jedem Tag des Jahres eine unrealistisch hohe Leistung zu erbringen. Stattdessen hilft Ihnen ein guter Produktivitäts-Sprint dabei, Ihre Arbeit auf die effektivste und ausbrennungsfreie Weise zu planen.

Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Einstieg mit Unterstützung eines leistungsstarken Tools für Projektmanagement wie ClickUp Sprints.

1. Klare Ziele setzen

Bevor Sie einen Sprint starten, müssen Sie wissen, was Sie erreichen wollen. Die Festlegung der richtigen Ziele hilft dabei, die gesamte Arbeit während des Sprints in die richtige Richtung zu lenken.

Formulieren Sie Ihre Ziele nach dem SMART-Prinzip. Setzen Sie sich spezifische, messbare, erreichbare, relevante und zeitgebundene Ziele.

Denken Sie daran: Während es bei der Zielsetzung am besten ist, ergebnisorientiert vorzugehen, sieht das bei Produktivitäts-Sprints etwas anders aus. Hier konzentrieren Sie sich darauf, Ziele für die Aufgaben festzulegen, die Sie abschließen müssen, um Ihre Unternehmensziele zu erreichen.

Wenn Ihr Ziel beispielsweise darin besteht, eine Marketingkampagne für die Einführung eines neuen Produkts zu starten, könnten Ihre SMART-Ziele wie folgt lauten:

Entwickeln Sie bis zum zweiten Tag einen Slogan für die Kampagne

Verfassen Sie bis zum dritten Tag Kreativ-Briefings für 20 Inhalte auf Social Media

Legen Sie das Budget für digitale Werbung bis zum 5. Tag fest

Diese Ziele ermöglichen es Ihnen, Ihre Arbeit effektiv zu planen. Sie könnten beispielsweise am ersten Tag eine Brainstorming-Sitzung mit dem Marketingteam planen, am zweiten Tag 2–3 Stunden konzentrierte Arbeitszeit für das Verfassen von Briefings und am fünften Tag 2–3 Stunden für die Budgetplanung. Wenn Sie Schwierigkeiten bei der Zielsetzung haben, kann Ihnen die SMART-Ziele-Vorlage von ClickUp helfen.

2. Aufteilung der Ziele in konkrete Aufgaben

Sobald Sie Ihre Ziele festgelegt haben, legen Sie die Aufgaben fest, die zu deren Erreichung erforderlich sind. Sie müssen nicht jedes Mal bei Null anfangen. Probieren Sie die Agile-Sprint-Planungsvorlage von ClickUp aus, um Ihr Team auf Erfolgskurs zu bringen.

Diese Vorlage herunterladen ClickUps Vorlage für agile Sprintplanung

Die Vorlage bietet zwar eine Struktur, doch die Definition der Aufgaben und die Gestaltung des Projekts liegen bei Ihnen. Überlegen Sie sich also, wie Sie Ihre Aufgaben aufteilen würden. Die Aufgaben zur Erstellung eines Slogans könnten beispielsweise lauten:

Brainstorming mit dem Kreativteam

Erstellen einer Liste aller möglichen Slogans

Auswahl der besten Slogans

Experimentieren mit der Anwendung des Slogans über verschiedene Kanäle hinweg

Den Slogan fertigstellen

Legen Sie Fälligkeitsdaten für jede dieser Aktivitäten fest. Mit ClickUp-Aufgaben haben Sie die Möglichkeit, einzelne Aufgaben oder Unteraufgaben einzurichten, ganz wie Sie möchten. Sie können außerdem Beschreibungen hinzufügen, Benutzer zuweisen, Fristen festlegen und mit den beteiligten Teammitgliedern über verschachtelte Kommentare zusammenarbeiten. Und noch mehr: Verknüpfen Sie Aufgaben und verwalten Sie Abhängigkeiten – alles an einem Ort.

Verwalten Sie komplexe Projekte mit ClickUp-Aufgaben

Sind Sie neu in der Sprintplanung? Kein Problem. Wählen Sie eine Sprintplanungsvorlage, die zu Ihnen passt, und passen Sie sie nach Bedarf benutzerdefiniert an!

3. Erstellung einer realistischen Zeitleiste

Wenn Teams von Sprints als intensiver Arbeit sprechen, gehen sie oft davon aus, dass dies bedeutet, die Woche mit unzähligen Aufgaben zu überladen. Im Gegenteil: Ein guter Sprint zur Produktivität legt realistische Zeitleisten fest.

Überprüfen Sie Ihr Backlog: Nutzen Sie ClickUp-Listen, um Ihre Backlog-Elemente zu sammeln und festzustellen, was realistisch in den Sprint passt. Sie können auch die Sprint-Backlog-Vorlage von ClickUp benutzerdefiniert anpassen, um diesen Prozess deutlich schneller und effektiver zu gestalten.

Zeitschätzungen hinzufügen: In ClickUp-Aufgaben können Sie für jede Aufgabe eine Zeitschätzung hinzufügen und diese zur Planung des Sprints nutzen.

Berücksichtigen Sie die Workload: Berücksichtigen Sie die Urlaube Ihrer Teammitglieder, bestehende Verpflichtungen und die bisherige Sprint-Geschwindigkeit. Die Workload-Ansicht von ClickUp ist hierfür ein guter Ausgangspunkt.

Die Workload-Ansicht von ClickUp ist eine hervorragende Möglichkeit, eine effektive Ressourcenzuweisung sicherzustellen

Berücksichtigen Sie Abhängigkeiten: Berücksichtigen Sie bei der Festlegung von Fristen, wie Aufgaben miteinander verknüpft sind. Sehen Sie sich den agilen Workflow an, um festzustellen, welche Aufgaben abgeschlossen sein müssen, bevor die nächste beginnen kann.

Verwenden Sie die Gantt-Diagramm-Ansicht von ClickUp, um Abhängigkeiten in einem Projekt zu verwalten

Pufferzeit einplanen: Es ist leicht, Arbeiten dicht aneinanderzureihen, aber es kann und wird auch mal etwas schiefgehen. Planen Sie daher Pufferzeit ein. So stellen Sie sicher, dass die im Sprint geplanten Arbeiten auf jeden Fall abgeschlossen werden können.

💡 Profi-Tipp: Nutzen Sie die ClickUp-Sprint-Vorlage, um loszulegen.

4. Vorbereitung des Workspace

Das Ziel eines Produktivitäts-Sprints ist es, Ablenkungen zu minimieren. Der oben beschriebene Prozess beseitigt Ablenkungen, die durch den Planungsprozess für das Projekt verursacht werden. Für andere Ablenkungen, einschließlich Ihrer persönlichen, sind Sie jedoch selbst verantwortlich.

Entrümpeln Sie Ihren Arbeitsbereich und räumen Sie unnötige Elemente von Ihrem Schreibtisch. Schalten Sie Ihr Telefon während der Arbeit auf lautlos oder in den Fokusmodus und schalten Sie alle Benachrichtigungen stumm, die Sie nicht benötigen. Bereiten Sie dann Ihren Arbeitsplatz für den Sprint vor.

Wählen Sie eine agile Projektmanagement-Ansicht, die zu Ihnen passt. ClickUp für agile Teams bietet eine anpassbare Startseite, auf der Sie alles sehen, was Sie für den Start Ihres Sprints benötigen. Je nach Ihren Vorlieben können Sie auch eine Kalender- oder Board-Ansicht wählen.

Probieren Sie die Board-Ansicht aus, um Aufgaben in Bearbeitung zu verwalten

5. Durchführung eines Sprints zur Steigerung der Produktivität

Nachdem das Setup erledigt ist, ist es an der Zeit, den Sprint zur Produktivität durchzuführen. Das bedeutet nichts anderes, als dass Sie nun wie im Plan vorgesehen vorgehen.

Nehmen Sie die geplanten Aufgaben in Angriff

Lesen Sie die Kurzbeschreibung oder Beschreibung jeder Aufgabe durch, um den Kontext vollständig zu verstehen

Arbeiten Sie konzentriert an dieser bestimmten Aufgabe

Denken Sie daran, die dafür aufgewendete Zeit mit ClickUp Zeiterfassung zu erfassen

Machen Sie am Ende des Sprints eine Pause

Falls Sie eine Aufgabe nicht wie geplant innerhalb dieses Sprints abschließen können, überlegen Sie sich, wie Sie vorgehen möchten. Sie können sie wieder in den Backlog aufnehmen, für den nächsten Sprint neu planen oder eine andere Aufgabe an ihre Stelle setzen.

Treffen Sie diese Entscheidungen wohlüberlegt auf der Grundlage der Erkenntnisse, die Sie mithilfe Ihrer Product-Backlog-Management-Tools gewinnen.

6. Einsatz von Zeitmanagementtechniken

Um einen Sprint zur Steigerung der Produktivität erfolgreich umzusetzen, ist es ratsam, sich auf bewährte Best Practices zu stützen. Hier sind einige Zeitmanagement-Techniken, die Sie in Betracht ziehen sollten.

Pomodoro-Technik: Arbeiten Sie 25 Minuten lang konzentriert, gefolgt von einer fünfminütigen Pause. Sie können auch 50 Minuten lang arbeiten und eine zehnminütige Pause einlegen. Halten Sie sich mit einer der heute verfügbaren Pomodoro-Apps auf Kurs.

Zeitblockierung: Teilen Sie Ihren Tag in Blöcke mit Zeit auf, die jeweils bestimmten Aufgaben oder Aktivitäten gewidmet sind. Kombinieren Sie ähnliche Aufgaben, um Kontextwechsel zu vermeiden und die Effizienz zu steigern.

Zeiterfassung: Beobachten Sie über einen oder zwei Tage hinweg, wie Sie Ihre Zeit verbringen, um Zeitfresser, Verbesserungsmöglichkeiten und Ihre höchsten Werte für Produktivität zu identifizieren.

7. Nachverfolgung des Fortschritts und Reflexion

Verfolgen Sie Ihren Fortschritt während des gesamten Sprints sorgfältig. Nehmen Sie sich am Ende des Sprints Zeit zum Nachdenken. Hier sind einige Möglichkeiten, wie Sie das erreichen können.

StandUp-Meetings

Nutzen Sie tägliche Standup-Meetings, um über den Fortschritt Ihres Teams zu berichten, fertiggestellte Aufgaben zu besprechen und Hindernisse zu identifizieren. Arbeiten einige Teams remote? Kein Problem! Nutzen Sie die ClickUp-Chat-Ansicht für ein asynchrones Standup.

Sie können StandUp-Notizen auch mit ClickUp Brain automatisieren, das alle am Vortag auf der Plattform vorgenommenen Aktualisierungen zusammenfasst.

Probieren Sie ClickUp Brain aus, um StandUp-Zusammenfassungen, Projektentwürfe und vieles mehr zu erstellen!

Berichte

Erstellen Sie mit ClickUp Dashboards die Berichte, die Sie benötigen. Passen Sie die Karten an und wählen Sie die Zahlen aus, die Sie an einem Ort sehen möchten. Sie können in Ihren Sprint-Review-Meetings auch spezifische Berichte wie Burn-up-/Burn-down-Diagramme, individuelle Berichte zur Produktivität, Aufgaben nach Status usw. verwenden.

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Retrospektiven

Führen Sie schließlich am Ende jedes Sprints Retrospektiven mit dem Team durch. Würdigen Sie die gute Arbeit, feiern Sie Erfolge und analysieren Sie die Herausforderungen, denen Sie während des Sprints begegnet sind. Die ClickUp-Vorlage für Sprint-Retrospektiven bietet einen visuellen und interaktiven Rahmen für die Durchführung Ihrer Retrospektiven.

Diese Vorlage herunterladen Optimieren Sie Sprint-Retrospektiven mit ClickUp

Die Durchführung eines Retrospektive-Meetings kann schwierig sein. Denn dabei werden sowohl emotionale als auch berufliche Aspekte der Arbeit besprochen, und nicht alle davon sind unbedingt positiv. Für Projektmanager, die noch am Anfang ihrer Karriere stehen, kann die Durchführung solcher Meetings eine Herausforderung sein, aber ClickUp hilft Ihnen dabei:

Diese Beispiele für Sprint-Retrospektiven bieten Ihnen Inspiration. Und sobald Sie sich bereit fühlen, Ihre Meetings selbst zu leiten, probieren Sie diese Vorlagen für Sprint-Retrospektiven aus, um Sie auf Ihrem Weg zu begleiten. Und als Krönung gibt es hier noch einen Bonusartikel darüber, wie sich Sprint-Reviews von Retrospektiven unterscheiden.

Wenn Ihnen die Umsetzung eines Sprints zur Steigerung der Produktivität dennoch zu aufwendig erscheint, nutzen Sie eine dieser agilen Vorlagen, um die Grundlagen zu schaffen.

Best Practices für erfolgreiche Sprints

Auf den Schultern von Giganten kann man weit sehen. Hier finden Sie daher einige wertvolle Ratschläge in Form von bewährten Best Practices, die Ihnen die Planung Ihrer Sprints zur Steigerung der Produktivität erleichtern.

Machen Sie Pausen: Stehen Sie vom Schreibtisch auf, strecken Sie sich oder gehen Sie spazieren. Vermeiden Sie während der Pausen Bildschirme oder soziale Medien, um eine bessere Wirkung zu erzielen. Nehmen Sie sich bei längeren Sprints einen Tag frei, um den Kopf frei zu bekommen.

Feiern: Lassen Sie Erfolge nicht unbeachtet. Feiern Sie Errungenschaften gemeinsam mit Ihrem Team.

Achten Sie auf sich selbst: Pflegen Sie gesunde Gewohnheiten wie ausreichend Schlaf, eine ausgewogene Ernährung und regelmäßige Bewegung.

Kommunizieren: Holen Sie sich Support, wenn Sie Schwierigkeiten haben oder sich überfordert fühlen. Nutzen Sie alle Vorteile und Möglichkeiten, die Ihnen zur Verfügung stehen.

Reflektieren und lernen: Nutzen Sie die Berichte und Retrospektiven zur Reflexion. Überlegen Sie, was Sie persönlich verbessern könnten. Simulieren Sie Prozessoptimierungen, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

Auf die Plätze, fertig, los – ClickUp

Es gilt mittlerweile als allgemein anerkannt, dass es besser ist, sich in kurzen Zeiträumen hochkonzentriert der Arbeit zu widmen und dazwischen Pausen einzulegen, als über lange Zeiträume hinweg nur teilweise konzentriert zu arbeiten. Ganz gleich, ob Sie alleine oder im Team arbeiten – Sprints sind eine hervorragende Methode, um Aufgaben zu erledigen.

Die Umsetzung eines erfolgreichen Sprints erfordert jedoch mehr als nur gute Absichten. Dazu gehören ein klarer Plan, eine durchdachte Zeitplanung, Prognosen, Schätzungen und ein kontinuierliches Management.

Hier kann ein Sprint-Planungstool wie ClickUp helfen – mit Features für jeden Aspekt des Sprint-Managements, darunter Aufgaben, Zeitleisten, Dashboards, Kommunikation, Automatisierung und vieles mehr.

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