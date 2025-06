Sprint Review vs. Retrospektive: Was ist der Unterschied?

Sie leiten ein Softwareentwicklungsteam, das mehr Zeit in Meetings verbringt als mit der eigentlichen Arbeit. Sie verschwenden wertvolle Zeit und Energie damit, ständig wechselnde Anforderungen zu verwalten und die Stakeholder über den Fortschritt des Projekts auf dem Laufenden zu halten.

Kommt Ihnen das bekannt vor?

Hier kommt die agile Methodik zum Einsatz.

Um einen reibungslosen Fortschritt zu gewährleisten, sieht Scrum, eine agile Projektmanagement-Methodik, mehrere Meetings vor, die jeweils einem bestimmten Zweck dienen. Die letzten beiden Schritte im Scrum-Framework sind Sprint Reviews und Sprint Retrospectives.

Agile Teams, die End-to-End-Produkte entwickeln, müssen die Rolle dieser agilen Zeremonien und den Unterschied zwischen Sprint Review und Sprint Retrospective für den Erfolg des Projekts verstehen.

Dieser Leitfaden behandelt die Unterschiede zwischen Sprint Review und Retrospektive, einige häufige Herausforderungen, die dabei auftreten, und Tools für die Durchführung der Sprint-Ereignisse.

Sprint Review vs. Retrospektive: Auf einen Blick

Sprint-Review Sprint-Retrospektive Findet am Ende eines Sprints statt, wo Produktinkremente demonstriert und das Feedback der Stakeholder einbezogen wird Nach dem Sprint Review bewerten und diskutieren die Scrum-Teams Workflows und Leistungen, um bessere Workflows und Prozesse für den nächsten Sprint zu entwickeln Das dritte Scrum-Ereignis, das am Ende eines Sprints durchgeführt wird Das letzte Scrum-Ereignis, das nach einem Sprint Review durchgeführt wird Überprüfen Sie den Produktfortschritt und definieren Sie die nächsten Schritte für die Produktrichtung Fortschritt und Leistung des Teams bewerten Scrum-Team, Scrum Master, Product Owner und Stakeholder Scrum Master, Scrum-Team und Product Owner Konzentriert sich auf das "Was", d. h. das Produkt, mit dem Ziel, sicherzustellen, dass es den Erwartungen der Stakeholder oder des Clients entspricht Konzentriert sich auf das "Wie", d. h. den Prozess, um potenzielle Verbesserungen intern zu diskutieren und zu integrieren 1–2 Stunden, je nach Länge des Sprints In der Regel etwa 1,5 Stunden Präsentieren Sie das Arbeitsergebnis den Stakeholdern und aktualisieren Sie das Product Backlog Diskutieren und implementieren Sie Prozessverbesserungen

Der Hauptunterschied zwischen Sprint Review und Retrospektive

Sprint Review und Retrospektiven spielen wichtige Rollen im Agile Scrum-Framework. Sie sind auf unterschiedliche Ziele ausgerichtet und konzentrieren sich auf verschiedene Elemente des Sprint-Zyklus.

Hier sind die wichtigsten Unterschiede zwischen Sprint Review und Retrospektive:

Bedeutung

Sprint-Review

Ein Sprint Review Meeting findet am Ende eines Sprints statt, bei dem die Mitglieder des Scrum-Teams und der Product Owner zusammenkommen, um den Stakeholdern ihr Produkt vorzustellen. Auf Grundlage des Feedbacks der Stakeholder überprüft das Scrum-Team die Produktinkrementierung und integriert das Product Backlog.

Retrospektive

Eine Retrospektive hingegen folgt auf einen Sprint Review. Das Scrum-Team trifft sich, um seine Leistung im vorherigen Sprint zu besprechen und den Umfang für die Verbesserung zukünftiger Prozesse zu analysieren. In Retrospektive-Meetings wird in der Regel darüber diskutiert, was gut gelaufen ist und was nicht. Sie dienen vor allem dazu, über die Verbesserung der Teamdynamik und der Prozesse nachzudenken.

Verschiedene Teams folgen unterschiedlichen Beispielen und Modellen für Sprint-Retrospektiven, um zu experimentieren und herauszufinden, was für sie am besten funktioniert.

Sie können beispielsweise die Mad Sad Glad Sprint-Retrospektive für Ihr Team verwenden. Dies hilft Ihnen, potenzielle Stressfaktoren, Prozessblockaden und die allgemeine Teammoral hinsichtlich der Zusammenarbeit aller im vorherigen Sprint anzugehen.

Teilnehmer

Sprint-Review

An einer Sprint-Review sind das Scrum-Team, die Stakeholder und der Product Owner beteiligt.

Die Mitglieder des Scrum-Teams präsentieren den Stakeholdern die Produktinkrementierung. Sie holen Feedback ein und geben alle Herausforderungen weiter, denen sie im Entwicklungsprozess begegnen

Der Product Owner stellt sicher, dass das Product Backlog entsprechend dem Feedback der Stakeholder angepasst wird

Retrospektive

An einem Sprint-Retrospective-Meeting nimmt nur das Scrum-Team teil. Es handelt sich um eine offene Diskussion mit den Mitgliedern des Scrum-Teams über Verbesserungsmöglichkeiten und Erkenntnisse, ohne Beteiligung von externen Personen.

Fokus

Sprint-Review

Die Sprint-Überprüfung am Ende jedes Sprints konzentriert sich auf das, was ausgeliefert wurde. Das Team bewertet, ob die Workload-Verteilung fair war, ob das Ziel erreicht wurde und ob die Definition von "ausgeliefert" und "erledigt" geändert werden muss.

Retrospektive

Die Sprint-Retrospektive konzentriert sich auf den Prozess und die menschliche Seite der Umsetzung. Während es bei Sprints um Teamarbeit geht, versuchen Retrospektiven, Verbesserungsmöglichkeiten, Probleme, die den Erfolg beeinträchtigt haben könnten, und Verbesserungsmöglichkeiten für die kommenden Sprints zu identifizieren.

In jeder Retrospektive suchen Sie nach kleinen Möglichkeiten zur Verbesserung, damit sich im Laufe der Zeit kleine Verbesserungen zu bedeutenden Fortschritten summieren.

Struktur und Tagesordnung des Meetings

Sprint-Review

Das Scrum-Team, zu dem auch die Entwickler gehören, präsentiert den Stakeholdern ein Produkt und/oder ein Feature

Das Team legt klar fest, ob das Ziel des Sprints erreicht wurde oder nicht, und erklärt, was nicht fertiggestellt wurde

Anschließend geben die Stakeholder ihr Feedback und stellen Fragen an das Scrum-Team

Um dem Entwicklungsteam, den Stakeholdern und dem Product Owner dabei zu helfen, wichtige Erkenntnisse wie Kundendaten und Marktanforderungen auszutauschen, die für die kommenden Sprint-Zyklen und Entwicklungsprojekte hilfreich sind

So sieht die Agenda für ein Sprint-Review-Meeting aus:

Das Meeting eröffnen Beginnen Sie mit einer Begrüßung und einer kurzen Einführung in die Überprüfung Stakeholder vorstellen Stellen Sie alle Beteiligten kurz vor, damit das Team weiß, wer anwesend ist Den Kontext festlegen Der Scrum Master legt die Tagesordnung für das Meeting fest Produktinkrementen überprüfen Das Scrum-Entwicklungsteam präsentiert die implementierten Inkremente und führt möglicherweise eine Demo des Produkts/Features durch Produktfeedback Die Stakeholder geben Feedback, alle diskutieren, was funktioniert und was nicht, und identifizieren Möglichkeiten für kontinuierliche Verbesserungen Backlog-Review Der Product Owner überprüft den Product Backlog und legt die Fertigstellungstermine fest

Diese Vorlage herunterladen Die Vorlage für die Sprint-Review-Meeting-Agenda in ClickUp sorgt dafür, dass Ihre Sprint-Review-Meetings produktiv und kooperativ sind und sich auf kontinuierliche Verbesserungen konzentrieren

Die Vorlage für Sprint-Review-Meetings von ClickUp hilft Ihnen dabei, Ihre Sprint-Review-Meetings effektiv durchzuführen und zu dokumentieren. So verbessert diese einsteigerfreundliche Vorlage für Sprint-Planungs-Meetings Ihren agilen Entwicklungsprozess: Planen und priorisieren Sie Aufgaben für bevorstehende Sprints schnell und einfach

Sammeln Sie wertvolles Feedback von Teammitgliedern und Stakeholdern auf strukturierte Weise

Fortschritt und Ergebnisse des Sprints bewerten

Identifizieren und beseitigen Sie Engpässe oder Hindernisse

Verbessern Sie Transparenz, Verantwortlichkeit, Ergebnisse und Engagement, indem Sie Erfolge anerkennen und feiern

Retrospektive

Da es sich um ein internes Meeting handelt, gibt es keine festgelegte Vorgehensweise für die Durchführung dieser Meetings.

Die Mitglieder eines Scrum-Teams nutzen Sprint-Retrospektiven, um sich über den Fortschritt klar zu werden, Workflows und Prozesse zu bewerten, Fehler zu untersuchen und Möglichkeiten zu ihrer Behebung zu finden

Diese Meetings haben in der Regel einen festen Zeitrahmen, um sicherzustellen, dass sie produktiv und auf den Punkt bleiben

Sie können mit verschiedenen Formaten für Sprint-Retrospektiven arbeiten, z. B. Mad Glad Sad, Mountain Climber und Sailboat, um Ihren Sprint-Zyklus durchzugehen und zu reflektieren

Die Agenda für Sprint-Retrospektive-Meetings sieht wie folgt aus:

Sitzung zum Kennenlernen Beginnen Sie damit, einen Kontext für den Hintergrund jeder Person zu schaffen. Schaffen Sie einen psychologisch sicheren Space, in dem die Mitglieder offen Herausforderungen freigeben und diskutieren können Reflexionsphase Verwenden Sie eine Vorlage für Retrospektiven, um zu reflektieren, was gut funktioniert hat und was nicht Feedback organisieren Bewerten und gruppieren Sie das Feedback nach gemeinsamen Themen, um die Analyse zu vereinfachen Abstimmung Die Mitglieder des Teams stimmen über die Probleme ab, die sie für am dringendsten zu lösen halten Diskussion über den Aktionsplan Priorisieren Sie die Probleme mit den meisten Stimmen, untersuchen Sie sie eingehend und erstellen Sie einen konkreten Plan, um sie im folgenden Sprint zu beheben

Diese Vorlage herunterladen Agile Teams verwenden die Vorlage "Sprint Retrospektive Brainstorming", damit alle auf dem gleichen Stand sind und Erfolge und Verbesserungsmöglichkeiten identifizieren können

Verwenden Sie die Vorlage "Sprint Retrospective Brainstorm" von ClickUp, um: Überprüfen und analysieren Sie den Fortschritt des Sprints

Brainstorming zur Verbesserung der Sprint-Ergebnisse

Identifizieren Sie Leistungstrends durch die Überprüfung mehrerer Sprints

Fortschritte anhand von Zielen im agilen Scrum verfolgen

Decken Sie Probleme auf, die sich auf die Moral, den Fortschritt und die Produktivität des Teams auswirken

Fördern Sie einen offenen und ehrlichen Dialog in einer sicheren Umgebung

Agile und Scrum in Sprint Review und Retrospektive

Kurze Zusammenfassung: Mittlerweile kennen Sie den Unterschied zwischen Sprint Review und Retrospektive.

Sprint-Review-Meetings und Sprint-Retrospektiven sind Scrum-Ereignisse, an denen agile Teams teilnehmen.

Die Scrum-Methodik ist eine agile Projektmethodik, die Entwicklungsteams einsetzen, um komplexe Produktentwicklungen im Einklang mit den Geschäftszielen zu verwalten.

Es zerlegt komplexe Projekte in kleinere Einheiten, die als Sprints bezeichnet werden. Diese zwei- bis vierwöchigen Sprint-Zyklen, die mit der Sprint-Planung beginnen, dienen dazu, den gesamten Produkt-Backlog abzuarbeiten, also die Liste der Elemente, die ein Team erledigen muss, darunter User Stories, Bugs, Aufgaben und vieles mehr.

User Stories spielen eine wichtige Rolle bei der Beschreibung des Product Backlogs aus der Perspektive des Benutzers während eines Sprint Reviews und einer Retrospektive. Lassen Sie uns auch diesen Aspekt des Scrum-Prozesses untersuchen.

Was sind Benutzergeschichten?

Benutzergeschichten beschreiben, wie der Endbenutzer ein bestimmtes Produkt oder Feature verwenden wird. Ein Beispiel: Ein Käufer möchte Elemente in einer E-Commerce-App auf einer Wunschliste speichern, um den Kaufvorgang zu vereinfachen.

Was sind Benutzergeschichten in Sprint Reviews?

In einer Sprint-Review bilden User Stories den Hintergrund, vor dem die Umsetzung und der Abschluss des Sprints diskutiert werden. Sie erleichtern es, spezifisches Feedback zu erhalten, und helfen Teams zu verstehen, ob ein bestimmtes Feature oder Produkt seinen Zweck erfüllt.

Tatsächlich helfen Benutzer-Stories dabei, den Sprint-Backlog voranzubringen und sicherzustellen, dass neue Stories für neue Anforderungen erstellt werden.

Was sind Benutzer-Stories in der Retrospektive?

Bei Sprint-Retrospektiven sind User Stories eine große Hilfe, um Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen. Sie können beispielsweise feststellen, dass bestimmte User Stories länger dauern als bei der Sprint-Planung erwartet, und Ihre Einschätzung im nächsten Sprint verbessern.

Benutzergeschichten liefern konkrete Beispiele, die uns helfen zu verstehen, warum bestimmte Probleme aufgetreten sind und was getan werden kann, um solche Instanzen in Zukunft zu vermeiden.

Story Points in Benutzergeschichten

Darüber hinaus verwenden agile Teams Story Points, um die tatsächliche Größe der Arbeit oder das relative Risiko beim Abschluss einer User Story zu messen.

Dies sind Maßeinheiten, die den Arbeitsaufwand erfassen, der erforderlich ist, um eine User Story in einem Product Backlog abzuschließen. Produkt- oder Softwareentwicklungsteams können dies als Punktesystem verwenden, um die wichtigsten User Stories zu priorisieren.

Denken Sie daran: Je komplexer diese User Stories sind, desto mehr Planung und Problemlösung sind erforderlich.

Diese Vorlage herunterladen Verfolgen und verwalten Sie Sprints und sorgen Sie mit der Vorlage "Backlog und Sprints" von ClickUp für einen einheitlichen Produkt-Backlog

Mit den ClickUp-Backlogs und der Sprint-Vorlage können agile Scrum-Teams Story-Punkte effektiv gemeinsam beitragen und bewerten.

Wenn Sie als Scrum Master vor allem mit der Verwaltung der zeitaufwändigen Prozesse im Sprint-Betrieb zu kämpfen haben, kann Ihnen diese Vorlage helfen.

Es hilft Ihnen, alle Ihre Remote-Softwareentwicklungsvorgänge und -integrationen an einem Ort mit vordefinierten Ansichten, benutzerdefinierten Feldern, benutzerdefinierten Statuten und vielem mehr zu verwalten.

Das Beste daran ist, dass diese Vorlage über vorgefertigte Listen für Sprints, Bug-Nachverfolgung und Backlogs verfügt, mit denen Sie Ihre Aufgaben organisieren und die gesamte Kommunikation rund um den Sprint an einem Ort zentralisieren können.

Profi-Tipp💡: Ihre Software-Teams können ihre Sprint-Zyklen auch in ClickUp überwachen und erstellen und die ClickUp-Sprint-Berichte nutzen, um die Teamleistung zu verwalten und Ihre Sprint-Ziele im Auge zu behalten.

Verwenden Sie ClickUp Sprint-Berichte, um zu erfassen, wie sich Ihre Sprint-Zyklen entwickeln

Häufige Herausforderungen bei Sprint Reviews und Sprint Retrospektiven

Die Wahrheit ist, dass Sie, egal wie gut Sie Ihre Sprint Reviews und Sprint Retrospektiven planen, wahrscheinlich auf einige Hürden im Softwareentwicklungsprozess stoßen werden. Hier sind einige häufige Herausforderungen, auf die Sie achten sollten.

Sprint Reviews mit Demo-Sitzungen verwechseln

Oft behandeln Teams einen Sprint Review fälschlicherweise wie eine Präsentation und setzen damit falsche Erwartungen. Ein Sprint Review ist keine Produktdemo, sondern eine Arbeitssitzung.

Eine Demo ist Teil des Sprint Reviews, aber der Sprint Review umfasst mehr als das.

Während Sprint Reviews diskutieren Teams Erkenntnisse über Verbraucher, den Fortschritt der Veröffentlichung, das Budget, Marktforschung usw. Durch klare Einstellungen zu Beginn des Reviews bleiben Sie auf Kurs und Meetings werden konstruktiver.

Unmotivierte Teams

Können wir die Sprint-Review diese Woche absagen? Fragte das Entwicklungsteam.

Wenn Ihr Scrum-Team diese Ausrede benutzt, um die Sprint-Review zu überspringen, wissen Sie, dass es ein Problem gibt – höchstwahrscheinlich ist Ihr Team nicht engagiert oder sieht keinen Wert in der Sprint-Review.

Der Sprint Review ist ein guter Moment, um sich sinnvoll mit den Stakeholdern auszutauschen, und das Scrum-Team hat die Möglichkeit, Erfolge und Misserfolge zu überprüfen und Anpassungen vorzunehmen. Zumindest in der Theorie.

Leider entspricht dies nicht der Realität der meisten Teams.

Einige Gründe für die mangelnde Motivation Ihres Scrum-Teams sind:

Mangelnde Klarheit

Monotonie durch schlecht konzipierte Meeting-Formate

Selbst externe Faktoren wie Stress oder Burnout

Der Schlüssel liegt darin, Meetings zu planen, in denen die Stakeholder des Geschäfts und die Scrum Master offen für Feedback und ehrliche Diskussionen sind, sodass eine sichere Umgebung entsteht, in der jedes Team-Mitglied Ideen für kontinuierliche Verbesserungen und Herausforderungen freigeben kann.

Weiterlesen: Die 10 besten Aktivitäten zur Mitarbeiterbindung , um wieder Schwung in Ihren Arbeitsplatz zu bringen und starke Teams aufzubauen.

Monotone Retrospektiven

Retrospektiven immer auf die gleiche Weise durchzuführen, führt zu Langeweile und Desinteresse und kann die Produktivität beeinträchtigen.

Um für frischen Wind zu sorgen und Teams zu einer proaktiven Teilnahme zu motivieren, ändern Sie die Fragen, gestalten Sie sie interaktiver oder fügen Sie einige unterhaltsame Elemente hinzu.

Erwägen Sie verschiedene Formate wie "Each One Meets", bei dem alle Mitglieder des Teams 1:1 Feedback austauschen können, oder "Kudo"-Karten für die gegenseitige Anerkennung. Das Experimentieren mit verschiedenen Formaten bringt Abwechslung in die Meetings und fördert eine bessere Beteiligung.

Lesen Sie auch: 25 lustige Ideen für Sprint-Retrospektiven zum Ausprobieren

Retrospektiven ohne Erkenntnisse

Lassen Sie Sprint-Retrospektiven nicht zu Meetings werden, in denen nur geredet und nichts getan wird.

Während Scrum-Teams Fortschritte diskutieren und Möglichkeiten zur Steigerung der Produktivität ausloten, bleibt das meiste davon unaufgezeichnet. Verwenden Sie Projektmanagement-Software, um alle Details Ihrer in Retrospektiven beschlossenen Aktionspläne festzuhalten.

Tatsächlich können Sie agile Workflows und Prozesse brainstormen und Ihre nächsten Schritte in einer digitalen Arbeitsfläche wie den Whiteboards von ClickUp besprechen. Ganz gleich, ob Ihr Team vor Ort oder remote arbeitet, mit Whiteboards können alle zusammenarbeiten und ihre Ideen teilen.

Mit ClickUp Whiteboards können Sie die während der Sprint-Retrospektiven besprochenen Schritte einfach erfassen und ausführen

Wandeln Sie Planungssitzungen und Team-Workshops mit ClickUp Whiteboards in eine kollaborative Arbeitsfläche um, in die Sie Designs, Dokumente und Listen auf einer einzigen Oberfläche einbetten können.

Wenn Sie mit einem Remote- oder Hybrid-Team arbeiten, können Sie auch Bildschirmaufzeichnungen verwenden, um Ihre Botschaft prägnant und präzise zu vermitteln. Nehmen Sie einfach ein kurzes Video mit ClickUp Clips auf und teilen Sie es mit Ihrem Team. Oh, und Sie können ClickUp Brain auch die Videos für Sie transkribieren lassen!

Betten Sie Ihre Dokumente, Listen und andere Ressourcen in ClickUp-Whiteboards ein, um schnell und einfach darauf zugreifen zu können

Profi-Tipp💡: Notieren Sie alle Ideen und nächsten Schritte in Echtzeit und haken Sie alles auf Ihrer To-Do-Liste mit ClickUp Aufgaben ab, wobei Sie ganz einfach von Konzepten im Whiteboard zu nachverfolgbaren Aktionselementen wechseln können – so geht nichts unter.

Ein agiler Softwareentwicklungslebenszyklus (SDLC) umfasst mehrere bewegliche Teile, Abteilungen, Stakeholder und Teammitglieder.

Ohne die richtigen Tools für Sprint Reviews und Retrospektiven kann man leicht Opfer komplexer Prozesse werden, die zu Lieferverzögerungen, Budgetüberschreitungen und Problemen mit der Produktqualität führen können.

Idealerweise benötigen Sie eine einzige Quelle für alle Informationen, eine Software-Projektmanagement-Plattform wie ClickUp, die den SDLC von Anfang bis Ende abdeckt, von der Automatisierung und Berichterstellung für Sprints bis hin zur Visualisierung des Fortschritts der Sprints.

Software-Teams Projektmanagement-Software von ClickUp zur Vereinfachung Ihres gesamten Entwicklungslebenszyklus

Werfen wir einen Blick auf die Schlüssel-Features von ClickUp, die von agilen Teams geliebt und häufig genutzt werden:

ClickUp Sprints

Die All-in-One-Sprint-Feature von ClickUp vereinfacht die Automatisierung von Sprints und die Zuweisung von Punkten und hilft Ihnen, Sprints mithilfe von Burnup- und Burndown-Diagrammen, kumulativen Flow- und Geschwindigkeitsdiagrammen zu visualisieren und nachzuverfolgen.

Legen Sie Sprint-Termine fest, vergeben Sie Punkte, übertragen Sie unvollendete Arbeiten automatisch in Ihren nächsten Sprint und synchronisieren Sie die Entwicklungsaktivitäten Ihres Teams mit Ihrem Tech-Stack, einschließlich GitHub, GitLab oder BitBucket.

Verwenden Sie ein anpassbares Punktesystem, um Punkte aus Unteraufgaben zusammenzufassen, nach Mitarbeitern aufzuschlüsseln und zu sortieren, damit Sie Ihre Sprints auf einen Blick nachverfolgen können.

Verwenden Sie ClickUp Sprints, um End-to-End-Sprint-Zyklen zu verwalten

ClickUp Brain

Als Ihr integrierter KI-Assistent beschleunigt ClickUp Brain Ihre Produktdokumentation.

Software-Teams verwenden KI-Tools, um Produktideen, Meeting-Agenden, Notizen, Zusammenfassungen und Roadmaps zu erstellen und die Erstellung von Fortschrittsberichten zu automatisieren.

Außerdem können automatisch Standup-Notizen erstellt werden, wodurch Sie Zeit und Aufwand für Meetings und Updates deutlich reduzieren.

Automatisieren Sie das Verfassen von Dokumentationen mit KI, überwachen Sie den Fortschritt anhand von Diagrammen und Sprints und beheben Sie Codierungsfehler schnell mit ClickUp

"ClickUp AI hat unser Team dabei unterstützt, neue Wege zu finden, um mit weniger Aufwand mehr Arbeit zu erledigen", so Alex McCall, Head of Operations bei ClearCalcs. "Unsere Marketing-, Produkt- und Engineering-Teams sind kreativ geworden beim Verfassen von Epics, User Stories und sogar Produkt-Release-Notizen. Das hat die Kommunikationsfähigkeiten unseres Teams verbessert und hilft uns oft, Unbekanntes in unserer Arbeit zu erkennen. Ich würde das als unsichtbare Superkraft für jedes schnelllebige, leistungsstarke Team bezeichnen. "

Agile Workflows

Die flexiblen Workflows von ClickUp passen sich den Anforderungen Ihres Teams an, egal ob Sie Kanban, Scrum oder etwas anderes verwenden. Erstellen Sie den perfekten Prozess für jeden Backlog, automatisieren Sie ihn und konzentrieren Sie sich auf strategischere Aufgaben.

ClickUp Dashboards

Bringen Sie alle Beteiligten in die Sprint-Überprüfung und Retrospektive ein, vom Engineering über das Produkt bis hin zum Führungsteam – mit den Dashboards von ClickUp.

Es handelt sich um visuelle Roadmaps und Sprint-Berichte, die die Arbeit mit gemeinsamen Zielen verbinden und Fortschritte, Abhängigkeiten, Blockaden und Aufgaben mit hoher Priorität anzeigen.

Verschaffen Sie sich mit den Dashboards in ClickUp 3.0 einen ganzheitlichen Überblick über den Status Ihrer Projekte und die verbleibenden Aufgaben in Ihrem Team oder Ihrer Abteilung

Erledigen Sie mehr während Sprint Reviews und Retrospektiven mit ClickUp

Sie wissen, dass es Zeit für eine Veränderung ist, wenn Ihre Meetings, Scrum-Zeremonien und Retrospektiven zu Marathonveranstaltungen werden. Während Sprint Reviews Ihnen die Möglichkeit bieten, Ihr Produkt zu präsentieren und die Zustimmung der Stakeholder einzuholen, finden in Sprint Retrospektiven viele Reflexionen und kontinuierliche Verbesserungen statt.

Mit ClickUp wird die Verwaltung Ihres Sprint-Zyklus zum Kinderspiel. Mit anpassbaren Vorlagen und Echtzeit-Feedback-Tools sorgt die Funktionssuite von ClickUp, darunter Sprint-Automatisierung, Aufgaben, agile Workflows, ClickUp Brain, Whiteboards und Dashboard, dafür, dass Ihre Teams stets produktiv und fokussiert arbeiten.

Um Ihre Meetings von Routine zu Momenten der Produktivität zu verwandeln, melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an.