15 clevere Salesforce-Hacks zur Rationalisierung von Geschäftsmanagement-Prozessen

Salesforce nutzt KI und andere transformative Technologien, um arbeitsabläufe zu optimieren und verbessern Sie die Produktivität Ihrer Vertriebs-, Marketing- und Kundendienstteams.

Die Plattform unterstützt Marketingfachleute bei der Erstellung maßgeschneiderter Kampagnen und der Ermittlung optimaler Versandzeiten. Und den Vertriebsteams bietet sie kundenbeziehungsmanagement (CRM), die ihnen helfen, Leads zu verfolgen und ihre Vertriebspipelines zu verwalten.

Um das Beste aus Salesforce herauszuholen, müssen Sie jedoch tief in seine Funktionen eintauchen und einige bewährte Tipps und Best Practices umsetzen.

Zu diesem Zweck stellen wir Ihnen 15 ultimative Salesforce-Hacks vor, mit denen Sie Ihr Geschäftsmanagement auf ein neues Niveau heben und eine noch nie dagewesene Produktivität freisetzen können.

Automatisieren und optimieren Sie Prozesse mit 15 Salesforce-Experten-Hacks

Wir haben 15 fachkundige Salesforce-Hacks zusammengestellt, die Ihnen helfen, das volle Potenzial der Plattform auszuschöpfen und ein echter Superuser zu werden, unabhängig von der Größe und Branche Ihres Unternehmens. ✨

1. Lead Source-Hack

Um Leads zu generieren und die Sichtbarkeit der Marke zu erhöhen, setzen Marketingteams häufig marketing-Kommunikationsstrategien die mehrere Marketingkanäle umfassen. Es ist jedoch wichtig, die Lead-Generierungsfähigkeiten jedes Kanals zu verstehen, damit Sie Ihre Marketingbemühungen optimieren und die Ressourcen richtig zuweisen können.

Salesforce bietet die ultimative Lösung für die Verfolgung und verwaltung von Leads -die Funktion Lead Source. Ob durch SEO, Empfehlungen in sozialen Medien oder Mundpropaganda, die Plattform bietet detaillierte Einblicke, wie und wo Leads Ihre Produkte oder Dienstleistungen entdecken. 🔍

Durch die Ermittlung der Herkunft von Leads können Sie Ihre Marketinganstrengungen maximieren, indem Sie sich auf die produktivsten Kanäle konzentrieren. Sie können auch Remarketing-Kampagnenstrategien für Kanäle entwickeln, die möglicherweise weniger Leads als erwartet generieren.

2. Lead-Conversion-Tracking-Hack

Die Lead-Conversion-Zeit bezieht sich auf die Zeit, die benötigt wird, um Leads in Kunden umzuwandeln. Diese Informationen bieten jedem Vertriebsmitarbeiter Einblicke in Trends im Kundenverhalten, wie z. B. Spitzenkaufzeiten, die für eine genaue Umsatzprognose unerlässlich sind. 🔮

Salesforce ist eine leistungsstarke werkzeug zur Verfolgung von Kunden und Leads. Es hilft Vertriebsmitarbeitern bei der Verfolgung von Lead-Konversionsdaten, so dass sie die Spitzenkonversionszeiten genau bestimmen können. Mit diesen Informationen können Vertriebsteams ihre Strategien effektiv verfeinern und Ressourcen zuweisen, um optimale Konversionsmöglichkeiten zu nutzen.

3. Dashboard hack

Für Vertriebs- und Marketingteams ist es wichtig, den Überblick über kundenbezogene Daten zu behalten und leistungskennzahlen für den Vertrieb (KPIs) ist für die Förderung des Wachstums und die Erreichung der Verkaufsziele von entscheidender Bedeutung. In der Vergangenheit mussten sich die Teams mit Tabellenkalkulationen und historischen Trendberichten abmühen, um Einblicke in die Verkaufsdaten zu erhalten, was sich als umständlich erwies und die Gesamteffizienz beeinträchtigte.

Zum Glück erleichtern Salesforce-Dashboards die Verfolgung wichtiger Metriken, indem sie einen schnellen visuellen Überblick über pipeline-Leistung , Verkaufstrends und Lead-Konvertierungsmöglichkeiten über intuitive Diagramme und Grafiken. 📊

Die Filterfunktion der Plattform verbessert die Sichtbarkeit weiter, indem sie es den Nutzern ermöglicht, sich auf die relevantesten Daten zu konzentrieren und fundierte Entscheidungen zu treffen.

4. Web-to-Lead-Hack

Marketingteams nutzen häufig die Leistungsfähigkeit von Online-Kanälen wie Websites oder Landing Pages, um Leads zu generieren. Eine der wichtigsten Methoden hierfür ist die Integration von Webformularen in Landing Pages oder Websites. 🕸️

Webformulare sind Gateways zur Lead-Generierung, die wichtige Informationen von Besuchern sammeln, darunter Kontaktdaten, demografische Daten und Produktpräferenzen. Diese Daten dienen oft als Grundlage für die Kundenbeziehungsstrategien der Vertriebs- und Marketingteams.

Das Erstellen und Bereitstellen dieser Webformulare ist mühelos. Mit nur wenigen Klicks können Salesforce-Benutzer Formulare zur Erfassung relevanter Informationen von Besuchern entwerfen und in ihre Websites einbetten.

Die Daten aus den Webformularen werden direkt in Salesforce CRM übernommen, wodurch es einfacher wird, Salesforce-Leads zu qualifizieren und sie schnell an Vertriebsmitarbeiter zur Nachverfolgung weiterzuleiten.

5. Automatisierungs-Hack

Durch die Automatisierung sich wiederholender und mühsamer Arbeiten, wie z. B. das Erstellen von Aufgaben und das Senden von Benachrichtigungen, können Unternehmen wertvolle Zeit für strategischere Aktivitäten wie die Akquise von Leads oder die Pflege von Kundenbeziehungen freisetzen. 🐣

Salesforce dient als robustes Tool zur Vertriebs- und Marketingautomatisierung. Insbesondere mit dem Process Builder von Salesforce können Sie Auslöser auf der Plattform konfigurieren, um automatisch:

Datensätze aktualisieren

Benachrichtigungen zu senden, wenn ein Lead Interesse zeigt

Erstellen von Folgeaufgaben für das Vertriebsteam auf der Grundlage bestimmter Aktionen von Kunden oder Leads

6. LinkedIn Sales Navigator Integration Hacks

Eine hervorragende Möglichkeit zur Verbesserung der Lead-Prospecting-Fähigkeiten von Salesforce ist die Integration mit LinkedIn Sales Navigator.

Der Sales Navigator ist eine Plattform, die erweiterte Suchfilter und Algorithmen bietet, um potenzielle Kunden innerhalb Ihrer Zielkontakte ausfindig zu machen, ihre Vorlieben und Interessen zu ermitteln und Leads zu empfehlen.

Durch die Verbindung von Salesforce mit LinkedIn Sales Navigator können Sie auf die LinkedIn-Informationen Ihrer Leads zugreifen, ohne Salesforce zu verlassen. Anhand der Einblicke in die Profile der Leads können Sie personalisierte Ansprachestrategien erstellen, die auf deren Interessen basieren.

Sie können auch die InMail-Messaging-Plattform von LinkedIn nutzen, um mit Ihren Leads innerhalb von Salesforce in Kontakt zu treten.

7. Inline-Editing-Hack

Marketing-, Vertriebs- und Kundendienstteams stoßen gelegentlich auf Unstimmigkeiten bei Konto- oder Kontaktangaben, wenn sie Dokumente wie Verkaufs- oder geschäftskostenabrechnungen .

Bei jedem Versuch, solche Fehler zu korrigieren, musste eine separate Bearbeitungsseite geöffnet und manuell nach dem Abschnitt mit der Unstimmigkeit gesucht werden. Dieser Prozess war umständlich und zeitraubend, da die Teammitglieder oft zwischen mehreren Seiten hin- und herwechseln mussten, um nur ein paar kleine Korrekturen vorzunehmen.

Salesforce hat sich dieses Problems angenommen und eine Funktion namens Inline-Bearbeitung eingeführt. Einmal aktiviert, können Benutzer einfach auf das Feld in der Salesforce-Datensatzseite klicken, das aktualisiert werden muss, die erforderlichen Änderungen vornehmen und die Änderungen speichern - ohne die Datensatzansicht zu verlassen.

8. Chrome-Erweiterungs-Hack

Die Salesforce-Integration in Google Chrome bietet Echtzeiteinblicke in die besten Leads, Accounts und Opportunities, und das alles bequem von Ihrem Browser aus.

Die Erweiterung Salesforce Inspector ermöglicht beispielsweise eine detaillierte Analyse und Bearbeitung von Datensätzen. Der Salesforce Navigator for Lightning verfügt über eine leistungsstarke Suchleiste, mit der Sie die in Ihren Salesforce-Konten gespeicherten Datensätze und Dateien direkt in Ihrem Chrome-Browser durchsuchen können.

9. Berichtserstellungs-Hack

Vertriebs-, Marketing- und Kundendienstteams stellen regelmäßig Berichte zusammen KPI-Berichte mit detaillierten Angaben zu wichtigen Kennzahlen wie Umsatz, Kampagneneffektivität und Kundenzufriedenheitswerten.

Diese Trendberichte sind ein wichtiger Maßstab, der Einblicke in den Fortschritt des Teams bei der Lead-Konvertierung und verkaufsziele . Sie ermitteln auch Wachstumschancen, indem sie Bereiche für die Verbesserung von Kampagnen und Verkaufsprozessen aufzeigen.

Der benutzerfreundliche Report Builder von Salesforce vereinfacht die Berichterstellung. Da das CRM Zugriff auf Lead- und Kundeninformationen in Echtzeit bietet, können Sie problemlos Filter anwenden, um relevante Metriken für die Aufnahme auszuwählen.

Darüber hinaus erleichtern die Visualisierungsoptionen der Plattform - Diagramme, Grafiken und Tabellen - die Dateninterpretation, sodass das Vertriebsteam die Lead-Leistung und die Muster im Kundenverhalten erkennen kann. 📈

Nach der Erstellung von historischen Trendberichten mit relevanten Diagrammen und Grafiken können die Teamleiter den kollaborativen Hub von Salesforce, Salesforce Chatter, nutzen, um die Dokumente mit ihren Teammitgliedern zu teilen.

10. Integration hack

Neben LinkedIn Sales Navigator und Google Chrome lässt sich Salesforce mit zahlreichen anderen Anwendungen verbinden, um Ihre Arbeit zu zentralisieren und zu rationalisieren. Eine Integration, die nichts kostet, ist ClickUp eine All-in-One-Produktivitätsplattform, die für ihre Projekt- und aufgabenmanagement , Zielvorgaben und Funktionen zur Zusammenarbeit.

Integration von Salesforce mit ClickUp

erfordert die Verwendung eines Integrationsdienstleisters (ISP) wie Zapier. Nach der Verknüpfung erweitert diese Integration die Möglichkeiten beider Plattformen, während ihre unterschiedlichen Funktionen beibehalten werden.

Sie können Daten nahtlos zwischen ClickUp und Salesforce synchronisieren, um Informationssilos zu beseitigen und kontextwechsel . Wann immer Salesforce Opportunities identifiziert, die Folgemaßnahmen erfordern, generiert ClickUp automatisch entsprechende Aufgaben. ✅

Diese Aufgaben können je nach Priorität farblich kodiert und verschiedenen Teammitgliedern mit entsprechenden Fristen zugewiesen werden. Anschließend kann der Fortschritt jeder Aufgabe in ClickUp bis zum Abschluss verfolgt werden.

Integrieren Sie Salesforce mit ClickUp, um Daten zu synchronisieren und Aufgaben automatisch zu erstellen

11. Globale Suche hacken

Gelegentlich müssen Unternehmen bestimmte Datensätze oder Kontodetails ausfindig machen, um auf Kundenanliegen einzugehen oder Leads weiterzuverfolgen. Vor Softwarelösungen wie Salesforce war dies ein mühsamer Prozess, bei dem mehrere Datensätze manuell durchsucht werden mussten, um einen einzelnen Account zu finden.

Salesforce geht diese Herausforderung mit einer leistungsstarken globalen Suchfunktion an. Nachdem Sie Suchanfragen eingegeben haben, z. B. die Abfrage von Salesforce-Account-Details für Leads in einer bestimmten Region, unterstützt Sie die globale Suchfunktion bei der Verfolgung von Daten aus Ihrem CRM-System.

Dieses intelligente Tool ruft sofort wichtige Daten ab, einschließlich Accounts, Leads und Opportunities, und stellt sicher, dass die Benutzer die benötigten Informationen sofort zur Hand haben. 🌐

12. KI-gestützter E-Mail-Hack

Neben der Nutzung von Webformularen auf Landing Pages setzen Marketingteams E-Mail-Marketingkampagnen ein, um Leads zu generieren. Auf der anderen Seite verlassen sich Vertriebsteams auf E-Mail-Kampagnen, um qualifizierte Leads weiterzuverfolgen und Geschäfte abzuschließen, während der Kundenservice E-Mails nutzt, um allgemeine Kundenprobleme zu lösen.

Salesforce hat mit Einstein AI eine bahnbrechende Funktion eingeführt, die die management der Kundenkommunikation .

Einstein AI unterstützt die Teams bei der Erstellung von E-Mail-Vorlagen, Betreffzeilen und Kopfzeilen und optimiert die Inhalte so, dass sie bei den Empfängern gut ankommen. Außerdem werden die Versandzeiten personalisiert, um sicherzustellen, dass die Empfänger die E-Mail-Benachrichtigungen dann erhalten, wenn sie am ehesten aktiv werden. ⏲️

13. Mobile app hack

Mit der Salesforce-App bleiben Sie informiert und proaktiv mit Echtzeit-Benachrichtigungen über Lead-Opportunities und Aktualisierungen, die direkt auf Ihr Mobilgerät geliefert werden. 📲

Darüber hinaus ermöglicht die Offline-Funktionalität der App den Benutzern, auch ohne Internetverbindung mit dem CRM zu arbeiten. Änderungen, die offline vorgenommen werden, werden automatisch synchronisiert und gespeichert, sobald die Internetverbindung wiederhergestellt ist, um die Genauigkeit der Daten und die Kontinuität der Arbeit zu gewährleisten.

14. KI-basierter Lead-Segmentierungs-Hack

Der Erfolg von Marketing-Kampagnen hängt oft davon ab, ob es gelingt, Leads zu finden, die sich mit hoher Wahrscheinlichkeit engagieren und konvertieren werden. Die Identifizierung solcher Interessenten kann sich jedoch wie die Suche nach einer Nadel im Heuhaufen anfühlen. 🪡

Die Marketing Cloud von Salesforce bietet eine Lösung mit KI-basierten Lead-Segmentierungsfunktionen. Dieses Tool analysiert das Verhalten, die Interaktionen und die demografischen Daten, um leads in verschiedene Segmente zu kategorisieren basierend auf gemeinsamen Merkmalen. Auf diese Weise können Vermarkter ihre Kampagnen auf die einzelnen Segmente zuschneiden und so die Wahrscheinlichkeit der Konvertierung von Leads erhöhen.

Doppelte Datensätze stellen eine große Herausforderung für die Datenintegrität dar, da sie wichtige Kennzahlen wie Konversionsraten, Vertriebsproduktivität und Lead-Performance verzerren. Sie können zu ungenauen Erkenntnissen, fehlgeleiteten Strategien und frustrierten Vertriebsmitarbeitern und Kunden führen.

Salesforce begegnet dem Problem der doppelten Daten mit der Funktion Duplizierungsregeln und der Komponente Potenzielle Duplikate.

Die Funktion für doppelte Regeln verhindert Datenredundanz, indem sie verhindert, dass Benutzer überhaupt doppelte Daten eingeben. Wenn sie Ähnlichkeiten zwischen neuen Einträgen und bestehenden Daten feststellt, wird der Benutzer automatisch gewarnt und aufgefordert, die Datensätze zu überprüfen, bevor er fortfährt.

In der Zwischenzeit identifiziert die Komponente Potenzielle Duplikate doppelte Datensätze und ermöglicht es den Benutzern, diese Einträge automatisch im CRM-System zusammenzuführen.

Salesforce-Einschränkungen

Obwohl es sich um eine leistungsstarke werkzeug zur Verkaufsförderung salesforce ist zwar eine führende CRM-Lösung mit einzigartigen Funktionen, hat aber auch seine Grenzen. Obwohl die zuvor beschriebenen Hacks Ihre Salesforce-Erfahrung verbessern werden, ist es wichtig, die Herausforderungen zu erkennen, die bei der Nutzung der Plattform auftreten können.

Hier sind einige wiederkehrende Probleme, die Salesforce-Benutzer im Laufe der Jahre hervorgehoben haben:

1. Lernkurve

Die umfangreichen Funktionen von Salesforce können ein zweischneidiges Schwert sein. Neue Benutzer, insbesondere diejenigen, die nur wenig Erfahrung mit CRM-Systemen haben haben oft Schwierigkeiten, sich auf der Oberfläche der Plattform zurechtzufinden.

2. Preisstruktur

Eine häufige Beschwerde unter Salesforce-Benutzern sind die hohen Lizenzgebühren und die zusätzlichen Kosten, die mit dem Zugriff auf erweiterte Funktionen verbunden sind. Diese gebühren stellen ein erhebliches Hindernis dar für Existenzgründer und kleine Unternehmen dar und könnten sie von der Nutzung der Plattform abhalten. 💰

3. Ladezeit

Eine bemerkenswerte Einschränkung, die von einigen Benutzern gemeldet wurde, ist die tendenz der Plattform, langsam zu sein was die Effizienz und Produktivität des Arbeitsablaufs erheblich beeinträchtigen kann.

ClickUp: Ein alternatives CRM- und Vertriebsprojektmanagement-Tool

ClickUp ist ein All-in-One-Projekt- und business-Management-Tool ideal geeignet für marketing-Agenturen und Vertriebsteams jeder Größe. Seine Aufgabenverwaltung, Echtzeit-Zusammenarbeit und Automatisierungsfunktionen machen es zu einem perfekten Salesforce-Alternative .

In diesem Abschnitt werden wir die Tools und Funktionen von ClickUp im Detail erkunden und Ihnen zeigen, wie Sie die Plattform nutzen können, um Ihre Marketing-, Vertriebs- und CRM-Abläufe zu optimieren.

1. ClickUp CRM

Wenn Sie nach einer Lösung suchen, die Sie bei der Implementierung Ihrer kundenbeziehungsstrategien bis zur Perfektion, ClickUp CRM wird all Ihre Bedürfnisse abdecken!

Die Plattform dient als zentrales Repository für alle Ihre Lead- und Kundeninformationen und lässt Sie diese mit 10+ benutzerdefinierten Ansichten wie Liste, Tabelle und Board verwalten.

Verfolgen Sie Ihre Pipeline und Kundeninteraktionen mit benutzerdefinierten Ansichten in ClickUp CRM

ClickUp's CRM-Funktionalitäten sind ideal für den Service und produktbasierte Unternehmen. Nehmen wir zum Beispiel die Plattform Benutzerdefinierte Formulare mit dieser Funktion können Benutzer Webformulare erstellen, die zur Erfassung wichtiger Lead- und Kundendaten verwendet werden können, und diese mühelos in das CRM des Unternehmens integrieren.

Zusätzlich, ClickUp Dashboards dienen als Kontrollzentrum für alle Ihre Vertriebs- und CRM-Aktivitäten. Sie ermöglichen Ihnen die Visualisierung und Analyse Ihrer Vertriebs- und Kundendaten mit über 50 Torten-, Linien- und Balkendiagrammen sowie benutzerdefinierten Berichten.

Überwachen Sie Ihre Vertriebsleistung, den generierten Umsatz, die Pipeline-Aktivität und vieles mehr mit benutzerdefinierten Berichten und Dashboards in ClickUp CRM

2. ClickUp Automatisierungen ClickUp-Automationen steigert die Produktivität und rationalisiert Arbeitsabläufe, indem es Ihnen ermöglicht, Routine-, sich wiederholende und manuelle Aufgaben auf Autopilot zu stellen!

Um diese Funktion zu nutzen, spezifizieren Sie einen Auslöser und geben Sie die Aktion ein, die ClickUp bei _Auslösung durchführen soll. Ein Auslöser könnte zum Beispiel ein Lead sein, der mit dem Webformular auf Ihrer Landing Page interagiert, während die Aktion sein könnte, dass ClickUp automatisch eine E-Mail versendet, um ihm Ihr Produkt vorzustellen.

Wenn Sie nur wenig Erfahrung mit der Automatisierung von Aufgaben haben, ist ClickUp genau das Richtige für Sie! Es bietet 100+ vorgefertigte Automatisierungen für die automatische Zuweisung von Aufgaben, das Versenden von Terminerinnerungen und das Aktualisieren des Aufgabenstatus auf Basis der Priorität.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Automationen, die aufgrund von Auslösern und Bedingungen Ihrer Wahl in ClickUp ausgelöst werden

3. ClickUp-Vorlagen

ClickUp bietet 1.000+ vorgefertigte Vorlagen für Vertrieb, Marketing, Finanzen, Projektmanagement und praktisch jeden anderen geschäftlichen Anwendungsfall!

Wir empfehlen die ClickUp CRM Vorlage wenn Sie es vermeiden möchten, ein CRM-System von Grund auf aufzubauen. Die Vorlage stattet Sie mit allen Werkzeugen aus, die Sie benötigen, um Ihre Vertriebspipeline zu verwalten, Leads zu qualifizieren und dauerhafte Kundenbeziehungen aufzubauen. Verwenden Sie die Benutzerdefinierte Felder zur Visualisierung und Organisation von Kundendaten und Benutzerdefinierte Zustände um den Fortschritt Ihrer Geschäfte und Beziehungen zu verfolgen.

Verwalten Sie Kunden, Sales Pipelines, Aktionspunkte und mehr mit der ClickUp CRM-Vorlage in der Listenansicht

ClickUp hat auch Vorlagen, die Vertriebsleitern und ihren Teams helfen, wichtige Dokumente zu erstellen wie vertriebspläne und umsatzberichte im Handumdrehen. 📃

Zum Beispiel die ClickUp-Verkaufsplan-Vorlage ermöglicht es Vertriebsteams, Ziele, Zeitpläne und Strategien zur Zielerreichung zu skizzieren.

Zusätzlich kann die ClickUp Sales Report Vorlage erleichtert die Dokumentation kritischer Metriken und Leistungsindikatoren und ermöglicht es den Benutzern, Trends im Kundenverhalten anhand von Diagrammen zu visualisieren.

Verwenden Sie das ClickUp Sales Report Template, um die Verkaufsleistung und den Fortschritt zu verfolgen

4. ClickUp Integrationen

ClickUp ist von Haus aus schon sehr leistungsfähig, aber Sie können seine Funktionalität noch weiter verbessern, indem Sie die umfangreichen Integrationsmöglichkeiten nutzen. Mit

ClickUp's Integrationen

können Nutzer direkt oder über Integrations-Apps von Drittanbietern wie Zapier mit über 1.000 Tools, darunter CRM-Plattformen wie HubSpot, verbunden werden.

Die Integration mit den Apps, die Sie täglich nutzen, erleichtert die Datensynchronisation und ermöglicht es Ihnen, Ihre Arbeit in ClickUp zu zentralisieren. Zum Beispiel,

die Verknüpfung von ClickUp mit Google Drive

ermöglicht es Ihnen, Berichte und andere Dokumente zu suchen, zu erstellen und an das Drive des Unternehmens anzuhängen - ohne ClickUp! zu verlassen

Elevate Business Management mit ClickUp: Die beste Salesforce-Alternative

Salesforce ist ein mächtiger Verbündeter in der Unternehmensführung und bietet Funktionen zur Rationalisierung von Vertrieb, Marketing und Kundenservice. Der Erfolg von Salesforce ist jedoch ein ständiger Prozess. Regelmäßige Aktualisierungen, Salesforce-Hacks und kontinuierliches Lernen sind entscheidend, um das volle Potenzial von Salesforce auszuschöpfen.

Mit ClickUp, der ultimativen Salesforce-Alternative, können auch Sie Ihre Vertriebs-, Marketing- und Geschäftsabläufe rationalisieren und automatisieren

Von einem robusten CRM-System und leistungsstarken Automatisierungsfunktionen bis hin zu fortschrittlichen Aufgabenverwaltungsfunktionen und nahtlosen Integrationsoptionen - ClickUp bietet alles, was Sie für Ihren Erfolg und ein nachhaltiges Unternehmenswachstum benötigen. So, melden Sie sich für ClickUp an noch heute; es ist kostenlos!