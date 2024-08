Prozess des Innovationsmanagements: Wie man eine innovative Kultur und unternehmerischen Geist kultiviert

Unabhängig von der Branche, in der Sie tätig sind, müssen Sie, wenn Sie dauerhaft erfolgreich sein wollen, den Status quo in Frage stellen und sich weiterentwickeln, indem Sie neue Geschäftsmodelle, Prozesse, Produkte und Funktionen sowie andere tragfähige Ideen aufgreifen. Wer sich nicht neu erfindet, stagniert und überlässt Konkurrenten mit einer aktiveren Wachstumsmentalität den Vortritt.

Während Innovation in Wirtschaft und Technologie schon immer ein viel diskutiertes Konzept war, lautet die Kernfrage: Was ist das Geheimnis der Innovation? Was ist das Geheimnis des Innovationsmanagements Erfolgs?

Dabei werden wir Ihnen helfen! 😄

In diesem Artikel werden wir das A und O für die Einführung eines wirksamen Innovationsmanagementsystems erörtern. Wir behandeln:

Allgemeine Konzepte und Schlüsselelemente des Innovationsmanagements

Arten von Methoden und Modellen des Innovationsmanagements

Schritte innerhalb eines Standard-Innovationsmanagementprozesses

Gemeinsame Herausforderungen und Lösungen

Metriken zur Messung von Innovation

Innovationsmanagement: Kernkonzept und praktische Ergebnisse

Innovationsprozesse haben in der Regel einen disruptiven Charakter - sie verändern das Was-ist mit dem Was-sein-kann erheblich und lassen Mitarbeiter und Führungskräfte mit viel Arbeit zurück, um die Lücke zu schließen.

Zunächst ist ein hohes Maß an kreativem Denken erforderlich, um eine Innovationsstrategie zu entwickeln, die zukünftiges Wachstum gewährleistet. Danach müssen Sie Ihre Pläne detailliert darlegen, um sicherzustellen, dass sich Ihr Team beim Übergang zum Neuen nicht destabilisiert fühlt.

Beim Innovationsmanagement geht es darum, den Prozess der Integration neuer Strategien, Prozesse und Lösungen in Ihr Unternehmen zu organisieren und zu rationalisieren

Aus einem eher theoretischen Blickwinkel betrachtet,

Das Oxford-Handbuch des Innovationsmanagements

bietet eine ausgezeichnete Erklärung. Es definiert Innovationsmanagement als ein breites Studiengebiet, das verschiedene "Disziplinen, Analyseebenen und Forschungsmethoden" umfasst, um innovative Lösungen zu erforschen und umzusetzen und sie in das Projektmanagement zu integrieren.

In Bezug auf die praktische Anwendung bezieht sich das Innovationsmanagement auf eine Vielzahl von Teilprozessen, darunter:

Förderung von innovativem Denken und Unternehmergeist

Umgang mit Unsicherheit und Risikofaktoren um die erfolgreiche Umsetzung von Ideen zu gewährleisten

Festlegung von Zielen und wichtigen Leistungsindikatoren (KPIs) zur Messung der Innovationsbemühungen

Planung der täglichen Koordination und abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit

Zuteilung von Ressourcen auf der Grundlage der prognostizierten betrieblichen Anforderungen

Verbesserung der Teambeziehungen und/oder der Kundenzufriedenheit

4 Schlüsselelemente eines effektiven Innovationsmanagements

Innovation kann auf jeder Ebene stattfinden, von der Umstellung auf neue interne Prozesse bis zur Einführung völlig neuer Produktlinien. Unabhängig von der Größenordnung erfordert die Umsetzung innovativer Lösungen die Beachtung der folgenden vier Schlüsselelemente:

Unternehmenskapital: Ihr Unternehmenskapital umfasst die finanziellen, personellen und technischen Ressourcen, die Ihnen zur Verfügung stehen. Innovationsmanager nehmen in der Regel eine Bestandsaufnahme ihrer Fähigkeiten vor, um festzustellen, ob das Unternehmen fit genug ist, um mit Innovationen umzugehen. Dabei können sie Bereiche wie folgende berücksichtigen:

Praktische Fähigkeiten und Know-how der Teams Geistiges Eigentum, das einen Wettbewerbsvorteil bietet Verfügbares Budget für Innovationstätigkeiten Verfügbare kollaborative Technologiewerkzeuge zur Förderung der Innovation Teamkultur: Manager sollten sicherstellen, dass ihr Team eine innovative Kultur hat, indem sie ihre Einstellung zum Scheitern, zur Übernahme individueller Verantwortung und zum Experimentieren überdenken. Eine innovationsfördernde Kultur hilft Teams, technologische Fortschritte und andere größere Veränderungen schneller Unternehmensstruktur: Die Struktur einer Organisation besteht hauptsächlich aus der Hierarchie innerhalb von Teams und Prozessen, der Kommunikationslogistik und der rahmenbedingungen für Entscheidungen die eine schnelle Innovation ermöglichen Geschäftsstrategie: Schließlich spielt die Geschäftsstrategie Ihres Unternehmens eine wichtige Rolle bei der Ausrichtung der Innovation. Unternehmen ändern selten ihre gesamte strategische Ausrichtung, aber ihre Innovationsstrategie muss zumindest mit den übergreifenden Unternehmenszielen übereinstimmen

Profi-Tipp: Brauchen Sie eine intelligente Methode, um Ihre Innovationsstrategie zu organisieren? Versuchen Sie die

ClickUp-Vorlage für das Innovations-Ideen-Management

! Vom Brainstorming bis zur Überwachung des Fortschritts helfen Ihnen die integrierten Werkzeuge dieser Vorlage, Ihren Innovationsprozess zu beschleunigen, zeitkritische Chancen zu planen und effizienter zusammenzuarbeiten. 🌸

Bauen Sie eine Kultur des kreativen Denkens und der Problemlösung auf und geben Sie Ihren besten Ideen eine Chance mit dem ClickUp Innovation Idea Management Template

Gemeinsame Methoden und Modelle für das Innovationsmanagement

Während das Kapital, die Struktur und die Kultur Ihres Unternehmens die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Innovationsmanagement schaffen, entscheidet letztlich Ihre Innovationsstrategie über den Erfolg Ihrer Bemühungen. Deshalb müssen Sie zunächst die Art der Innovation, die Sie anstreben, gut beherrschen und sich darüber im Klaren sein.

Es gibt zahlreiche Versuche, Innovationsinitiativen zu kategorisieren. Eine beliebte

Harvard Business Review

studie versucht die Kategorisierung aus einer Problemlösungsperspektive und skizziert vier Haupttypen von Innovation:

Disruptive Innovation: Erfindung von etwas, das sich stark von einer bestehenden Lösung unterscheidet, und zwar durch Methoden, die eine vollständige Überarbeitung bestehender Geschäftsmodelle sowie die Schaffung neuer Märkte erfordern Nachhaltige Innovation: Ein nachhaltiger Innovationsprozess priorisiert kleinere Verbesserungen oder Erweiterungen bestehender Lösungen - inkrementelle Innovation ist äußerst risikoarm Durchbruchsinnovation: Hier geht es darum, Ideen zu entwickeln, die unkonventionelle Fähigkeiten oder Fachkenntnisse erfordern, ohne dass neue Geschäftsmodelle eingeführt werden müssen Grundlagenforschung: Diese Art der Innovation ist akademischer Natur. Sie bezieht sich auf die frühesten Phasen der Forschung, in denen Sie tragfähige Ideen entwickeln und diese mit den ersten Anzeichen von Verbesserungen untermauern

Der Hauptunterschied zwischen all diesen Innovationen und ihren Lösungen besteht darin, wie gut ein Problem innerhalb seiner Geschäftsdisziplin definiert ist. Wenn Sie beispielsweise überzeugt sind, dass Sie eine neue Produktlinie benötigen, werden Sie sich mit einer disruptiven Innovation wohl fühlen. Wenn Sie jedoch die Marktnachfrage nicht genau vorhersagen können, ist es klüger, einen nachhaltigeren Weg einzuschlagen.

Neben diesen Typen erforschen Innovationsmanager in Unternehmen auch Innovationsstrategien, die auf Faktoren wie Zeitplan , Rendite und Ressourcenmanagement beruhen. Wir haben im Folgenden einige Modelle für jeden dieser Typen erläutert.

1. Das Dilemma des Innovators: Der richtige Zeitpunkt für die Durchführung von Innovationsaktivitäten

Das Dilemma des Innovators

ist ein Buch des amerikanischen Professors Clayton Christensen, in dem es darum geht, wie Branchentrends durch die schnelle Einführung von Innovationen beeinflusst werden können.

Er geht davon aus, dass die meisten bahnbrechenden Innovationen zunächst nur für einen kleinen Teil eines großen Marktes von Nutzen sind, was die Erträge begrenzt. Im Laufe der Zeit haben sich diese Innovationen jedoch durchgesetzt und wurden sogar von Unternehmen angenommen, die sie zuvor abgelehnt hatten. Das Ergebnis? Etablierte Unternehmen, die die Innovation früher genutzt haben, können den größten Teil des Marktes erobern.

Das klassische Dilemma von Managementsystemen besteht darin, ob man frühzeitig in bahnbrechende Innovationen investieren sollte (wenn die Renditen niedrig sind) oder ob man warten sollte, bis jemand anderes sie populär macht. So haben z. B. die ehemaligen Smartphone-Marktführer Nokia und BlackBerry in den letzten zehn Jahren ihren Wettbewerbsvorteil verloren, als sie es versäumten, Innovationen zu entwickeln, um schneller an Smartphones heranzukommen.

Der renommierte Unternehmensberater Geoffrey Moore schlägt in seinem Buch von 1991 eine ähnliche Innovationstheorie vor

Die Überwindung der Kluft

. Sie deutet darauf hin, dass viele frühe Anwender von Innovationen sich auch für fehlerhafte oder unerprobte Lösungen entscheiden, in der Hoffnung, einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Ein größeres Segment von Kunden ist jedoch nicht daran interessiert. 🦾

Über:

Sage-Zeitschriften

Der Chasmus besteht hier darin, den Sprung von den frühen Anwendern zu wagen und die Erwartungen der frühen Mehrheit zu erfüllen. Für Produktmanagement- und Marketingteams kann es jedoch eine Herausforderung sein, den Zeitpunkt für Innovationen zu berechnen. Außerdem ist es psychologisch anspruchsvoll, da Sie sich von den Prioritäten der Kunden, die Sie anfangs erfolgreich gemacht haben, entfernen müssen.

2. Wachstumshorizonte: Konzentration auf die Rendite

McKinsey & Unternehmen

schlug ein wachstumsbasiertes Modell vor, um zu erklären, wie Unternehmen kurzfristige und langfristige Innovationsinitiativen ausbalancieren sollten, um die Rentabilität zu maximieren. Die Idee ist, dass ein Unternehmen die Renditen über die folgenden drei Zeithorizonte hinweg plant:

Horizont 1: Kerngeschäftsaktivitäten, die in weniger als einem Jahr Rendite bringen

Kerngeschäftsaktivitäten, die in weniger als einem Jahr Rendite bringen Horizont 2: Diese Phase umfasst Projekte, die Ihr Geschäft ergänzen. Sie bringen vielleicht nicht sofort Umsatz und ROI, aber über einen Zeitraum von 1-3 Jahren

Diese Phase umfasst Projekte, die Ihr Geschäft ergänzen. Sie bringen vielleicht nicht sofort Umsatz und ROI, aber über einen Zeitraum von 1-3 Jahren Horizont 3: Ein ROI-spezifischer Zeitrahmen von 3-5 Jahren eignet sich am besten für disruptive Innovationen

Planen Sie eine langfristige Innovation? Verwenden Sie den

ClickUp Technologie-Roadmap-Vorlage

zur Visualisierung vorgeschlagener technologischer Fortschritte auf der Grundlage von Auswirkungen/Profitabilität und Aufwand.

3. 70-20-10-Regel: Ressourcenzuweisung klug planen

Erste eingeführt von Googles Ex-CEO Eric Schmidt eingeführt wurde, empfiehlt die 70-20-10-Regel das Verhältnis der Ressourcenzuweisung für das Kerngeschäft und die Innovationsaktivitäten. Nach dieser Regel sollten Sie:

70% der Ressourcen für Ihr Kerngeschäft reservieren

20 % für innovative angrenzende Aktivitäten, die zum Kerngeschäft beitragen

10 % für Umgestaltungspläne oder bahnbrechende Innovationen

Dieses Modell hat sich für Google und andere Marktführer als erfolgreich erwiesen, da es ihnen ermöglicht, höhere Renditen als ihre Konkurrenten zu erzielen. 💹

Bonus: Die

ClickUp-Vorlage für die Ressourcenzuweisung

wurde entwickelt, um Ihnen bei der Erstellung eines Plans für Ihre innovativen Unternehmungen zu helfen. Die voreingestellte Struktur ermöglicht es Ihnen, Ihr Budget und Ihr Vermögen an einem Ort zu überblicken und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Risikobewertung im Innovationsmanagement

Nach einer

von Deloitte veröffentlichten Bericht

die Bewertung und das Management von Risiken ist ein inhärenter Prozess in jedem Innovationsportfolio. Sie müssen potenzielle Risiken in den fünf Phasen der Innovation identifizieren und abmildern, nämlich:

Suchen-Aufbauen-Skalieren-Erweitern-Nachhalten

Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für Fragen, die Risikomanager in jeder dieser Phasen stellen können:

Denken Sie daran, dass es in der Phase Nachhaltigkeit bei der Risikobewertung eher darum geht, Ihren Wettbewerbsvorteil zu erhalten und mit den neueren Branchentrends Schritt zu halten. Für viele Unternehmen bedeutet dies, den Innovationszyklus neu zu starten.

Bonus lesen: Die besten

vorlagen für Wettbewerbsanalysen

zur Erhaltung des Marktvorsprungs. ✌️

5 Schritte zum Aufbau eines erfolgreichen Innovationsmanagementsystems

Es gibt fünf Standardschritte für den Aufbau eines Innovationsmanagementsystems in einem Unternehmen. Der eigentliche Prozess kann jedoch je nach der Komplexität Ihres Vorhabens aus mehreren Teilschritten bestehen.

Schritt 1: Stellen Sie die richtigen Mitarbeiter ein

Die Fähigkeiten und die Denkweise Ihrer Mitarbeiter und Teamleiter spiegeln die Qualität des Kapitals Ihres Unternehmens wider. Generell gilt: Je anpassungsfähiger und wachstumsorientierter Ihre Mitarbeiter sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass Ihre Unternehmensinnovation erfolgreich sein wird.

Achten Sie bei der Einstellung von Mitarbeitern darauf, dass Sie hochqualifizierte und kreative Mitarbeiter behalten. Wenn Sie zum Beispiel eine Produktinnovation planen, sollten Sie erfahrene und

zertifizierte Designer

und Entwickler in Ihrem Team und neue Talente, die neue Perspektiven einbringen können.

Schritt 2: Erarbeiten und testen Sie die innovative(n) Lösung(en)

Sie müssen einen Pool innovativer Ideen erstellen und die beste(n) Lösung(en) ausbrüten. Dieser Schritt wird in der Regel in drei Phasen durchgeführt:

Ideenfindung : Sie können sowohl externe als auch interne Ideen untersuchen Screening: Bewerten Sie die Durchführbarkeit genialer Ideen anhand von Faktoren wie Marktrelevanz und Kosten Testen: Entwickeln Sie Ideen anhand von Konzepten und Prototypen, um zu bewerten, wie praktikabel sie für den Betrieb sind

**Da sich in diesem Schritt alles um das Ideenmanagement dreht, sollten Sie alles sorgfältig dokumentieren, um sicherzustellen, dass der Prozess transparent und datengestützt ist

ClickUp Test Management Vorlage

um Testfälle für benutzerdefinierte Fail/Pass-Kriterien zu visualisieren oder auf die

ClickUp Test Report Vorlage

um die Ergebnisse effektiv mit den Beteiligten zu kommunizieren.

Schritt 3: Starten Sie die Initiative und legen Sie Rechenschaft ab

Sobald Sie die Innovationsaktivitäten abgeschlossen haben, erstellen Sie einen konkreten Umsetzungsplan, um vom Konzept zur Realität zu gelangen. Achten Sie darauf:

Festlegung von Lern- und Entwicklungszielen

Festlegung des Teams rollen und Verantwortlichkeiten

Dokumentieren des Prozesses zur Erstellung der neuen Lösung (Produkt oder Dienstleistung)

Festlegung von maßgeblichen Positionen, um Konflikte zu lösen und Teams durch Rückschläge zu führen

Schritt 4: Finden Sie die richtigen Werkzeuge und Strukturen, um agil zu bleiben

Die meisten Innovationsbemühungen sind iterativ - es ist nahezu unmöglich, einen linearen Plan zu haben, bei dem alles auf Anhieb klappt. Sie brauchen Software, Kommunikationsnetze und hierarchische Strukturen, um auf Veränderungen während des Innovationsprozesses zu reagieren.

Je nach Größe Ihres Unternehmens und Budgetbeschränkungen können Sie sich für Projektkommunikationstools entscheiden,

KI-Tools für Startups

, oder

ideenmanagement-Software

die Ihnen hilft, Ihre Innovationsprozesse ohne große Reibungsverluste anzupassen.

Sie können zum Beispiel Folgendes in Betracht ziehen

ClickUp

eine kostenlose Lösung aus einer Hand für das Management von Projekten, Innovationsinitiativen und allem, was dazwischen liegt. Es bietet:

Schritt 5: Risiken bewerten, Fortschritte überwachen und Lösungen verfeinern

Der letzte Schritt besteht darin, die Leistung des Innovationsprogramms anhand vorgegebener Messgrößen zu überwachen. In den meisten Fällen gibt es keine Branchen-Benchmarks, die den Erfolg definieren. Sie müssen die Fortschritte anhand von Faktoren wie interner Rentabilität oder Marktdurchdringungszielen messen.

Seien Sie bereit dazu:

Ihren Innovationsansatz auf der Grundlage neuer Herausforderungen zu verfeinern

Ihre Bemühungen nach einer gründlichen Risikobewertung in verschiedenen Phasen zu verstärken oder zu reduzieren

Gemeinsame Herausforderungen im Innovationsmanagement [Mit Lösungen]

Teams, die Innovationen anstreben, sollten mit allgemeinen Herausforderungen rechnen, wie reduzierte Prozesseffizienz oder Missverständnisse, die die Initiative behindern können. Analysieren wir vier häufige Herausforderungen, auf die wir achten sollten, und lernen wir, wie wir sie proaktiv mit einem verwalten können KI-gestütztes Produktmanagement Tool wie ClickUp. 🌞

1. Chaotische Sicht und verstreute Prozesse

Ihre Planungsphase kann über Erfolg oder Misserfolg Ihres Innovationsprogramms entscheiden. Ein unzureichender Innovationsplan bietet dem Team keinen Kontext für gemeinsame Ziele und Erfolgserlebnisse. Dies führt zu einer holprigen Durchführung der Initiative, was wiederum zu Prozessengpässen und Misserfolgen führt.

Sie können leicht ihre Ziele visualisieren und Übergangsschritte mit ClickUp Mind Maps . Damit können Sie Ihr Innovationsprogramm in verschiedene Bereiche untergliedern:

Aufgabenbasierte Mind Maps: Für die Abbildung unternehmensweiter Arbeitsabläufe

Für die Abbildung unternehmensweiter Arbeitsabläufe Knotenbasierte Mind Maps: Zur Aufschlüsselung von Plänen und Ideen und deren Verknüpfung mit zukünftigen Aufgaben

Unterteilen Sie Ideen in Aufgaben und weisen Sie sie Ihren Teammitgliedern zu mit ClickUp Mind Maps

Mit den Drag-and-Drop-fähigen Mind Maps von ClickUp können Sie mit Blöcken und Konnektoren spielen, um die Rolle der einzelnen Abteilungen im Innovationsprozess zu visualisieren. Da der Canvas die Zusammenarbeit in Echtzeit unterstützt, können Sie Ihr Planungsteam zusammenbringen, um vorgeschlagene Prozesse, Ressourcenanforderungen und Infrastrukturbedürfnisse zu erörtern, bevor Sie das Programm starten.

Sobald Sie Ihre Pläne festgeschrieben haben, verwenden Sie

ClickUp-Dokumente

um alle Ressourcen zur Unterstützung Ihres Teams, einschließlich Ideen, Plänen und Prozesshandbüchern, an einem Ort zu dokumentieren. Diese Funktion beinhaltet:

Integrierter KI-Assistent zur Beschleunigung der Ideenfindung und des Schreibprozesses

Verschachtelte Ordner und Tags zur Organisation von Dokumenten

Universelle Suche zum schnellen Auffinden von Ressourcen durch Teammitglieder

Automatisieren Sie die Dokumentationserstellung mit KI, überwachen Sie den Fortschritt durch Diagramme und Sprints, und beheben Sie Programmierfehler schnell mit ClickUp

2. Schlechte hierarchische Strukturen und abteilungsübergreifende Zusammenarbeit

Damit ein Innovationsprogramm funktioniert, muss in den Reihen und Teams einer Organisation Ordnung herrschen, aber man sollte nicht zu restriktiv sein. Zu hierarchische Teamstrukturen (mit reinem Top-down-Management) sind innovationshemmend. Die Lösung besteht hier darin, einen Mittelweg zu finden.

Sie können Techniken anwenden wie

RACI-Diagramm

**Es ist auch ratsam, Abteilungsleitern mit Nischenkenntnissen die Freiheit zu geben, mit neuen Wegen zur Ausführung von Prozessen zu experimentieren.

Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Implementierungsplan zu komplex ist und viele bewegliche Teile hat, ist es eine gute Idee, die

ClickUp-Implementierungsplan-Vorlage

um Ihr Team an übergreifenden Innovationszielen auszurichten. Sie können auch die

ClickUp Team-Kommunikation und Meeting-Matrix-Vorlage

zur Optimierung des Informationsaustauschs in großen Teams. 💗

3. Fehlende innovationsfördernde Kultur in den Teams

Ein Unternehmen mit einer schwachen Innovationskultur kann kreatives Denken entmutigen und von seinen Mitarbeitern verlangen, dass sie sich an veraltete Regeln und Verfahren halten. Es kann harte Strafen für Misserfolge verhängen oder eine hyperkompetitive, mörderische Kultur fördern, in der es den Mitarbeitern leicht fällt, sich gegenseitig zu untergraben - kein Umfeld, in dem neue Ideen gedeihen können.

Um eine innovationsfreundliche Kultur in Ihrem Unternehmen zu gewährleisten, sollten Sie damit beginnen, das Feedback Ihrer Mitarbeiter zu sammeln. Sie können zum Beispiel Folgendes verwenden

ClickUp-Formulare

um Mitarbeiter zu ermutigen, Ideen für Innovationen oder Verbesserungen der Arbeitskultur einzubringen.

4. Unpraktische Erwartungen

Innovationsprogramme stoßen oft auf großen Widerstand aufgrund unrealistischer Erwartungen seitens des Teams. Die Lösung besteht darin, den Beteiligten die Gründe für ihre innovative Idee zu erläutern und ihnen zu helfen, sich während des gesamten Prozesses unterstützt zu fühlen.

Manager sollten bei der Kommunikation von Innovationsplänen und Ausführungsmethoden präzise sein. Auch die Erfolgskennzahlen sollten nicht vage sein - erreichbare Ziele und kleine Erfolge ermutigen die Mitarbeiter, sich langfristig an das Programm zu halten.

Mit

ClickUp-Ziele

können Sie Ihre innovativen Ideen mit realistischen und messbaren KPIs und Zielvorgaben zur Messung von Fortschritt und Leistung vorantreiben.

Sie können aufgabenbasierte, numerische, _Ja-Nein- und produktivitätsbasierte Ziele definieren und Meilensteine für das Erreichen wichtiger Innovationsziele festlegen. Verfolgen Sie während des Projektfortschritts die Leistung anhand vordefinierter Metriken mithilfe von Visualisierungen wie Burnup- und Burndown-Diagrammen, Liniendiagrammen und Zeitkarten, die alle auf

ClickUp Dashboards

.

Aufschlüsselung von Zielen, Aufgaben, agilen Punkten und Projektstatus im hochgradig anpassbaren ClickUp 3.0 Dashboard

Wie man Innovation misst: Wichtige Leistungsindikatoren im Fokus

Man kann nicht managen, was man nicht misst, aber wie misst man etwas so Beliebiges wie Innovation? Sie müssen herausfinden, wie Sie

KPIs und Metriken

während des Innovationsmanagementprozesses. Diese KPIs können in der Regel in zwei Kategorien eingeteilt werden: Input und Output KPIs.

Input-KPIs

Input-KPIs zielen darauf ab, den Input zu messen und zu verfolgen, der in Ihre Prozesse und Produkte einfließt. Einige Beispiele für solche Kennzahlen sind:

Ihr F&E-Budget

Kosten für Rohmaterial, Arbeit und Transport

Zeit, die für die interne Ideenfindung für Innovationen aufgewendet wird

Diese Kennzahlen geben nur Aufschluss über die Investitionen des Unternehmens in die Innovationsbemühungen. **Sie können irreführend sein, da sich nicht alle Inputs in sinnvolle Outputs umsetzen lassen

Output-KPIs

Output-KPIs messen den Output, der durch Ihren Input erzeugt wird - mit anderen Worten, die Rendite Ihrer Investition. Einige der wichtigsten Output-KPIs sind:

Produktionsleistung

Anzahl der eingeführten Marktneuheiten

Anteil der neu eingeführten Produkte am Gesamtumsatz

Berichte über Produktivität und Leistung des Teams

Diese Metriken vermitteln ein vollständigeres Bild der Teamarbeit, da sie Ihnen zeigen, wie sich Ihre Innovationsinitiativen konkret auf Ihre Leistung und Rentabilität auswirken.

Auf welche KPIs sollten Sie sich konzentrieren?

Bei der Auswahl KPIs für Innovationsprogramme :

Halten Sie immer eine Mischung aus Input- und Output-KPIs bereit - das Ziel ist es, die Ergebnisse mit dem Aufwand und den investierten Ressourcen zu vergleichen

Verteilen Sie sich nicht zu sehr, indem Sie Dutzende von KPIs verfolgen - beginnen Sie mit 3-5 eindeutigen Messgrößen

Denken Sie daran, dass die KPIs später geändert werden können, je nachdem, wie sich die Innovationsinitiative entwickelt, machen Sie sich also keinen Stress, wenn es darum geht, auf Anhieb die richtigen auszuwählen. 😏

Best Practices für erfolgreiches Innovationsmanagement

Bei der Verwaltung von Innovationsprogrammen geht es nicht nur darum, ausgewogene KPIs festzulegen und den Fortschritt zu verfolgen. Es gibt bestimmte Best Practices, die zu befolgen sind, um die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Hier sind unsere Favoriten:

Fokus auf kontinuierliche Verbesserung: Seien Sie offen für die Erforschung und Umsetzung von Ideen, die im Laufe des Jahres zu schrittweisen Innovationen führen. Es geht nur darum, die richtigen Gelegenheiten zu ergreifen Priorisieren Sie die Wertschöpfung: Innovieren Sie nicht aus einer Laune heraus. Stellen Sie sicher, dass Ihre Vision den Kunden einen Mehrwert bietet. Stützen Sie sich auf Marktumfragen und Fallstudien, um zu verstehen, was funktionieren kann Kalibrieren Sie das Innovationstempo: Bleiben Sie schlank und agil in Ihren Managementprozessen ist der Schlüssel zur schnellen Anpassung an sich ändernde Marktbedingungen Nutzen Sie den Intellekt Ihrer Mitarbeiter: Ermitteln Sie die Stärken und Schwächen Ihres Teams und bilden Sie die wichtigsten Mitarbeiter zu Problemlösern und Change Agents aus. Auf diese Weise können Sie eine unabhängige und widerstandsfähige Belegschaft schaffen Rationierung der jährlichen Gewinne: Was jetzt innovativ ist, ist es im nächsten Jahr vielleicht nicht mehr. Unternehmen mit dauerhaftem Erfolg stellen sicher, dass sie einen beträchtlichen Teil ihres Jahresgewinns für Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten ausgeben

Umfassender Erfolg im Innovationsmanagement mit ClickUp

Eine innovative Idee zum Leben zu erwecken, kann eine ziemliche Herausforderung sein, weshalb viele Unternehmen vor solchen Initiativen zurückschrecken. Qualitativ hochwertiges Innovationsmanagement kann Ihnen jedoch dabei helfen, einen erfolgreichen Wachstumspfad für Ihr Unternehmen zu finden, der über Ihre vermeintlichen Grenzen hinausgeht.

Glücklicherweise bietet ClickUp alle Vorlagen und Funktionen, die Sie benötigen, um Innovationen in Ihrem Unternehmen zu verwalten und zu fördern. Unterschreiben Heute noch und beginnen Sie mit der Planung Ihrer nächsten bahnbrechenden Innovation - vielleicht einer milderen. 🥳