Top 10 Design-Zertifizierungen im Jahr 2024

Ihre Online-Präsenz muss visuell ansprechend sein und ein nahtloses Benutzererlebnis bieten, um Kunden anzuziehen und zu binden.

Aber wie in jedem anderen Feld müssen Sie auch im Design neue Tools erlernen und einsetzen, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Wenn Sie nach Möglichkeiten suchen, sich beruflich weiterzuentwickeln, hilft Ihnen die richtige Design-Zertifizierung dabei, neue Möglichkeiten zu erschließen und die Tricks der Branche zu beherrschen.

Angesichts der zahlreichen Optionen, die auf dem Markt verfügbar sind, ist die Wahl der optimalen Design-Zertifizierung von entscheidender Bedeutung. Doch die schiere Nummer der Auswahl macht diesen Prozess überwältigend. Wir haben die Vorarbeit für Sie erledigt und die 10 besten Designzertifizierungen ausgewählt, die Ihre Karriere und Ihre Kreativität fördern werden.

Was ist eine Design-Zertifizierung?

Eine Designzertifizierung ist eine formale Anerkennung für Personen, die ein hohes Maß an Kompetenz in bestimmten Designdisziplinen bewiesen haben. Sie bestätigt die Fähigkeiten, das Wissen und die Fähigkeit eines Designers, die Industriestandards zu erfüllen.

Um eine Designzertifizierung zu erlangen, muss man ein strukturiertes Studienprogramm abschließen, Prüfungen bestehen und in vielen Instanzen auch praktische Anforderungen erfüllen.

Diese Zertifizierungen decken verschiedene Designfelder ab, z. B. Grafikdesign, UI- und UX-Design, visuelles Design und Webdesign. Sie sind wertvolle Nachweise, die die berufliche Glaubwürdigkeit eines Designers erhöhen und neue Karrieremöglichkeiten eröffnen.

Karrierevorteile durch eine Design-Zertifizierung

In einer wettbewerbsintensiven Designlandschaft ist eine Zertifizierung nicht nur ein Zeugnis, sondern ein strategischer Schritt, der Ihre Karriere formen wird. Im Folgenden erfahren Sie, wie sich die Investition in eine Design-Zertifizierung auf Ihre berufliche Entwicklung auswirken kann:

Verbesserte Glaubwürdigkeit: Design-Zertifizierungen dienen als Bestätigung Ihrer Fähigkeiten durch Dritte und schaffen bei Kunden, Arbeitgebern und Mitarbeitern Vertrauen in Ihre Fähigkeiten und Kenntnisse im Bereich Grafikdesign Aufstiegschancen: Zertifizierungen heben sich in Ihrem beruflichen Werdegang hervor, egal ob Sie eine Beförderung anstreben oder einen Wechsel der Rolle in Betracht ziehen. Sie zeigen Ihr Engagement für kontinuierliche Verbesserung Erweiterte Fähigkeiten: Zertifizierungsprogramme erweitern in der Regel Ihre Fähigkeiten, indem sie die neuesten Tools und Technologien abdecken und Ihnen helfen, den Branchentrends voraus zu sein. Nehmen wir an, Sie haben sich in 3D-Modellierung und -Animation zertifizieren lassen, wo Sie gelernt haben, statische Konzepte zum Leben zu erwecken. Mit diesen zusätzlichen Fähigkeiten können Sie sich als vielseitiger Designer positionieren, der die Anforderungen dynamischer Branchen wie Spiele und virtuelle Realität erfüllt Vorteile beim Networking: Viele Zertifizierungsprogramme bieten Zugang zu Netzwerken und Ereignissen, um mit anderen zertifizierten Fachleuten, potenziellen Mentoren und Branchenführern in Verbindung zu treten Gehaltssteigerungspotenzial: Zertifizierte Fachleute befehlen oft höhere Gehälter, was den Wert widerspiegelt, der ihren speziellen Kenntnissen und Fähigkeiten beigemessen wird. Wenn Sie sich zum Beispiel für eine Zertifizierung im Bereich Digital Marketing Design entscheiden, positionieren Sie sich damit für Rollen, in denen Ihre Fähigkeiten direkt zur Umsatzgenerierung beitragen, was ein höheres Gehalt rechtfertigt

10 Design-Zertifizierungen

Hier ist eine Liste mit den 10 besten Design-Zertifizierungen, die wir für Sie zusammengestellt haben. Von der Verfeinerung Ihrer Fähigkeiten im Design von Benutzeroberflächen bis hin zur Beherrschung der Kunst, visuell fesselnde Erlebnisse zu gestalten, decken diese Zertifizierungen verschiedene Designdisziplinen ab.

1. Adobe Certified Professional (ACP)

über Adobe Certified Professional Die Adobe Certified Professional-Zertifizierung, früher Adobe Certified Associate, bestätigt Ihre Kenntnisse im Umgang mit den Creative Cloud-Tools von Adobe. Sie zeigt Ihre Kompetenz bei der Erstellung fesselnder Grafiken, Illustrationen und Layouts.

Eine dieser Zertifizierungen zeigt, dass Sie eine bestimmte Adobe-Software beherrschen, und bestätigt Ihr Wissen über grundlegende Designprinzipien und -fähigkeiten, wie z. B. Fähigkeiten im Projektmanagement.

Preis : ~$180

: ~$180 Dauer : Die Dauer der Prüfung beträgt ca. 50 Minuten

: Die Dauer der Prüfung beträgt ca. 50 Minuten Kursstufe: Mittelstufe bis Fortgeschrittene

2. UX Design Professional Zertifikat - Google

über Coursera Google bietet in Zusammenarbeit mit Coursera das Google UX Design Professional Certificate, ein von der Industrie anerkanntes Programm, an.

Der Lehrplan deckt wesentliche Aspekte der UX ab, darunter Benutzerforschung, Prototyping und Usability-Tests, und vermittelt ein umfassendes Verständnis der UX-Design-Prozess .

Preis : $234

: $234 Dauer : Selbststudium (Geschätzte Dauer des Abschlusses: sechs Monate)

: Selbststudium (Geschätzte Dauer des Abschlusses: sechs Monate) Kursstufe: Anfänger bis Fortgeschrittene

3. UX Career Track - Sprungbrett

über Sprungbrett Der Springboard UX Career Track ist ein Online-Bildungsprogramm für Personen, die eine Karriere im UX-Design anstreben.

Der umfassende Lehrplan deckt die wesentlichen Prinzipien des visuellen UX-Designs, Methoden und praktischen Fähigkeiten ab, die für den Erfolg auf diesem Feld entscheidend sind.

Die Teilnehmer dieses Karrierewegs arbeiten an realen Projekten und profitieren von der persönlichen Betreuung durch erfahrene UX-Profis.

Springboard bietet außerdem eine Jobgarantie. Sie sichert eine volle Rückerstattung zu, wenn Sie nicht innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss des Kurses einen qualifizierten Job finden.

Preis : $7,900-14,500

: $7,900-14,500 Dauer : 6 Monate

: 6 Monate Kursniveau: Anfänger bis Fortgeschrittene

4. UX-Zertifizierung - Nielsen Norman Group

über Nielsen Norman Gruppe Diese von dem führenden Forschungs- und Beratungsunternehmen für Benutzerfreundlichkeit, der Nielsen Norman Group, entwickelte Zertifizierung für Grafikdesign ist in der Branche hoch angesehen.

Das Programm deckt verschiedene UX-Themen ab, darunter Usability-Prinzipien, Interaktionsdesign, Informationsarchitektur und Methoden der Benutzerforschung.

Es gibt zwei Stufen dieses Programms. Die erste ist die UX-Zertifizierung, die aus fünf Kursen und fünf entsprechenden Prüfungen besteht. Die zweite Stufe ist die UX Master Certification, die 15 Kurse und Prüfungen umfasst.

Die Lernenden können sich im Rahmen ihrer Zertifizierung auf einen der drei Bereiche spezialisieren: Interaktionsdesign, Forschung oder Management.

Preis : $5,650-16,950

: $5,650-16,950 Dauer : 30-100 Stunden

: 30-100 Stunden Kursniveau: Mittelstufe bis Fortgeschrittene

5. UX/UI Design Bootcamp - Ironhack

Das Ironhack UX/UI Design Bootcamp ist bekannt für seinen praxisnahen und projektbasierten Ansatz und bietet den Teilnehmern einen umfassenden Lehrplan. Es deckt wesentliche Designprinzipien, Prototyping-Techniken und Usability-Testing-Methoden ab.

Die Teilnehmer arbeiten an realen Projekten und erstellen ein Portfolio, in dem sie ihre Fähigkeiten und ihre Kreativität unter Beweis stellen können. Das Programm bietet auch eine kollaborative Lernumgebung, die die Interaktion mit erfahrenen Dozenten und Kollegen fördert.

Preis : $12.500 für Vollzeitstudenten; $13.000 für Teilzeitstudenten

: $12.500 für Vollzeitstudenten; $13.000 für Teilzeitstudenten Dauer : 9 Wochen Vollzeit oder 24 Wochen Teilzeit

: 9 Wochen Vollzeit oder 24 Wochen Teilzeit Kursniveau: Anfängerfreundlich

6. UX Design Immersive Bootcamp - Generalversammlung

Dieses Programm ist für seine praxisorientierte Methodik bekannt und bietet einen umfangreichen Lehrplan. Es deckt wesentliche UX-Design-Prinzipien ab, einschließlich komplizierter Aspekte wie Wireframing, Prototyping, Benutzerforschung und Usability-Tests.

Was dieses Programm von anderen abhebt, ist sein Schwerpunkt auf der praktischen Anwendung. Die Projekte helfen den Teilnehmern, greifbare Fähigkeiten und ein Verständnis für theoretische Konzepte zu entwickeln.

In diesem Jahr wurde der Kurs um einen KI-Schwerpunkt erweitert, der die grundlegenden Prinzipien des Einsatzes von KI im Design behandelt. Er vermittelt den Teilnehmern Best Practices und schult sie in der effektiven Nutzung verschiedener KI-Tools für Designer und klärt sie über die ethischen und rechtlichen Implikationen des Einsatzes von KI für das UX-Design auf.

Preis : $16,450

: $16,450 Dauer : 12 Wochen

: 12 Wochen Kursstufe: Anfänger bis Fortgeschrittene

7. UX-Zertifizierungsprogramm - Bentley University

Das User Experience-Zertifikatsprogramm der Bentley University ist eines der ältesten Programme in der Branche.

Die Zertifizierung umfasst neun Kurse (3 Pflichtkurse und sechs Wahlfächer), die sich auf die Kultivierung von Fachwissen in den Bereichen Verhaltensdesign, User Experience-Forschung und -Design sowie Projektmanagement konzentrieren.

Diese Zertifizierung ermöglicht es den Teilnehmern, die Effektivität ihrer Arbeit zu verbessern produktdesigns und ihre Wettbewerbsposition zu stärken. Die Teilnehmer erhalten außerdem die wertvolle Gelegenheit, sich mit einem globalen Netzwerk von UX-Experten zu verbinden.

Preis : $13,500 für alle neun Kurse

: $13,500 für alle neun Kurse Dauer : 6 Monate

: 6 Monate Kursniveau: Mittelstufe bis Fortgeschrittene

8. Grafikdesign Spezialisierung - CalArts

über Coursera CalArts bietet auf Coursera eine umfassende Spezialisierung auf Grafikdesign an. Das von CalArts-Dozenten geleitete Programm vermittelt den Lernenden Fähigkeiten wie das Verständnis des Designprozesses, den historischen Kontext und die effektive Kommunikation durch Bildgestaltung und Typografie.

Die Spezialisierung führt zu einem abschließenden Projekt, das die in den einzelnen Kursen erworbenen Fähigkeiten integriert und das Feedback von anderen Teilnehmern einbezieht. Das Ergebnis ist ein abgeschlossenes Branding-Projekt, das Sie in Ihr professionelles Portfolio aufnehmen können.

Diese Spezialisierung vermittelt den Teilnehmern entscheidende Fähigkeiten für den Einstieg in eine professionelle Designkarriere in verschiedenen Feldern wie Interface Design, Motion Graphics und Editorial Design.

Preis : $59/Monat mit Coursera Plus

: $59/Monat mit Coursera Plus Dauer : 2 Monate

: 2 Monate Kursniveau: Einsteigerfreundlich

9. Grafik- und Digitaldesign-Zertifikat (online) - Parsons School of Design

Das Grafik- und Digitaldesign-Zertifikat der Parsons School of Design vermittelt grundlegende Designfähigkeiten wie Konzeptentwicklung, Typografie, Layout und Theorien des Grafikdesigns wie die Farbenlehre.

Der Schwerpunkt des Programms liegt auf dem Zusammenspiel von Fotografie, Schrift, Farbe und anderen grafischen Designelementen, um lesbare und überzeugende Kompositionen zu schaffen.

Es hilft den Teilnehmern, Kenntnisse in branchenüblicher Software zu erwerben, wobei der Schwerpunkt auf Adobe Illustrator, Adobe Photoshop und der Adobe Creative Cloud Suite liegt. So wird sichergestellt, dass die Lernenden über umfassende Fähigkeiten verfügen, um sich in den komplexen Bereichen des Grafik- und Digitaldesigns zurechtzufinden.

Preis : $7,480

: $7,480 Dauer : 18 Monate

: 18 Monate Kursniveau: Anfänger bis Fortgeschrittene

10. Grafikdesign-Bootcamp (online) - Shillington

Das Shillington Graphic Design Bootcamp ist eine intensive und praktische Online-Lernerfahrung für angehende Grafikdesigner.

Das Programm ist bekannt für seinen praxisorientierten Ansatz. Es vermittelt den Teilnehmern grundlegende Designfähigkeiten, einschließlich Konzeptentwicklung, Layout und Typografie.

Der Lehrplan legt den Schwerpunkt auf reale Anwendungen und ermöglicht es den Teilnehmern, an branchenrelevanten Projekten zu arbeiten und ein solides Portfolio aufzubauen.

Preis : $12,950

: $12,950 Dauer : Drei Monate Vollzeit oder neun Monate Teilzeit

: Drei Monate Vollzeit oder neun Monate Teilzeit Kursniveau: Anfänger

Wie man Design-Projekte mit ClickUp verwaltet und abwickelt

Nachdem Sie nun die wichtigsten Design-Zertifizierungen kennengelernt haben, sollten Sie auch lernen, wie Sie Design-Projekte verwalten und abwickeln können.

Bei der Verwaltung von Designprojekten müssen Sie Kreativität und Organisation unter einen Hut bringen, und ein effektives Projektmanagement ist von entscheidender Bedeutung.

Projektmanagement hilft Ihnen besser organisiert zu werden und ermöglicht die Zusammenarbeit und nahtlose Koordination während des gesamten Entwurfsprozesses.

Entdecken Sie ClickUp, um Ihre Design-Projekte mit der Kraft der KI, 15+ Ansichten und Automatisierung von Aufgaben zu verwalten ClickUp's Software zur Verwaltung von Design-Projekten vereinfacht Ihre Arbeit, indem sie alles in einem einzigen zugänglichen Space zusammenfasst.

Sie dient als zentraler hub, in dem alle Elemente Ihrer kreativen Arbeit gesammelt werden. Von den ersten Phasen der Ideenfindung bis hin zur endgültigen Ausführung bietet ClickUp eine kollaborative Umgebung für Ihr Team.

Hier sind einige einzigartige Features, die wertvolle Tools für die Verwaltung und Organisation von Design-Projekten sind:

ClickUp Kreativ- und Designvorlagee

Die ClickUp Design Review Vorlage ist das, was Sie brauchen, um nahtlose, moderne Benutzererlebnisse für Ihre Kunden zu entwickeln ClickUp's Kreativ & Design Vorlage bietet Features wie die Organisation von Ideen in umsetzbare Aufgaben, die Erstellung visueller Zeitleisten und die Erleichterung der Zusammenarbeit in Projekten.

Ob Sie an einem Website-Design oder einer Werbekampagne arbeiten, diese Vorlage hilft zeit zu sparen durch die schnelle Erstellung, die verbesserte Wiedererkennung der Marke und die Konsistenz der Botschaft sowie eine insgesamt vereinfachte entwurfsprozess .

ClickUp bietet auch viele Vorlagen, wie z. B. Vorlagen für Arbeitsanweisungen, vorlagen für Mood Boards , vorlagen für Werbung und Vorlagen für Fortschrittsberichte.

ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards sind Ihr zentraler, visueller Hub, um Ideen im Team in koordinierte Aktionen zu verwandeln

Zeigen und nicht erzählen - das ist genau das, was ClickUp Whiteboards helfen Ihnen beim Zu erledigen.

Es gibt zwar keinen Mangel an whiteboarding-Software auf dem Markt ist ClickUp eine der wenigen Projektmanagement-Plattformen, die einen nativen Support für Whiteboards bietet. Dies macht zusätzliche Integrationen überflüssig.

ClickUp's whiteboarding tool für Mac und Windows ist eines der besten kollaborativen whiteboard-Tools für das Frühjahr 2023, laut G2.

Visuelle Zusammenarbeit mit Teammitgliedern in ClickUp Whiteboards zum Brainstorming und zur Umsetzung von Ideen in umsetzbare Elemente

Mit diesem dynamischen Tool lassen sich Ideen schnell erfassen und in Ihre Arbeitsabläufe integrieren. Intuitive Menüs, praktische Verknüpfungen und zahlreiche Vorlagen erhöhen die Wirkung von Brainstorming-Sitzungen.

Wenn Sie ClickUp Whiteboards zum Erstellen von Diagrammen und Wireframes verwenden, erhalten Sie in Echtzeit Sichtbarkeit darüber, wer das Board ansieht und daran mitarbeitet.

Dies gewährleistet eine nahtlose Zusammenarbeit innerhalb des Teams und minimiert Überschneidungen und Unklarheiten.

Verwandte Artikel:

Denken Sie zu Beginn Ihrer Designreise daran, dass Zertifizierungen Ihnen theoretisches Wissen und praktische Fähigkeiten vermitteln.

Egal, ob Sie sich weiterbilden, Ihre Karriere vorantreiben oder Ihr Projekt rationalisieren möchten, der Schlüssel ist, sich kontinuierlich weiterzubilden.

Und wenn Sie schon dabei sind, nutzen Sie innovative tools wie ClickUp für eine erfolgreiche und erfüllende Designkarriere. Dieses Tool für Projektmanagement und Zusammenarbeit unterstützt Sie bei der Verwaltung von Designprojekten, indem es alles an einem Ort organisiert und Ihnen Zeit spart.

Einen Versuch ist es wert. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an!