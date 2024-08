die 10 besten Programmierzertifikate zur Verbesserung Ihrer Job- und Karriereaussichten

Von der Erstellung des ersten Hallo, World!-Programms bis hin zur Entwicklung des ersten Spiels auf Scratch beginnt die Reise eines jeden Programmierers auf die gleiche Weise.

Aber sie endet nicht (immer) dort.

Es dauert Monate, ja sogar Jahre, in denen man ständig lernt und sich verbessert, bevor man ein Experte wird und seinen Traumjob bekommt. Zertifizierungen für Entwickler sind ein unverzichtbarer Teil dieser Reise, da sie Ihnen helfen, Ihre Kenntnisse zu erweitern und die Dynamik zu gewinnen, die Sie für Ihren Erfolg brauchen.

Um Sie zu inspirieren, stellen wir Ihnen 10 exzellente Programmier- und Code-Zertifizierungen vor, die Sie machen können, um Ihre Karriere als Softwareentwickler zu beschleunigen. 🧑‍💻

Was sind Programmierzertifizierungen?

Programmierzertifikate sind formale Bescheinigungen, die nach Abschluss eines Tests oder einer Prüfung ausgestellt werden, die Ihre Fähigkeiten und Kompetenzen in einem bestimmten Feld der Computerprogrammierung messen. Sie dienen als offizieller Nachweis Ihrer Fachkenntnisse und sind auf dem Arbeitsmarkt in der Regel von großer Bedeutung und Glaubwürdigkeit. 🥇

Während einige Zertifizierungen mit einer Schulung oder einem Kurs verbunden sind, deren Besuch von den Bewerbern verlangt oder empfohlen wird, erlauben andere eine Vorbereitung im Selbststudium oder eine Qualifikation durch Arbeitserfahrung und/oder einen Abschluss.

Zertifizierungen werden von Berufsverbänden, Bildungseinrichtungen oder großen Namen der Branche wie Oracle, Microsoft und Azure geregelt. Sie haben in der Regel Mindestanforderungen, die Sie erfüllen müssen, bevor Sie die Prüfung ablegen oder sich für das Schulungsprogramm anmelden können.

Programmierzertifizierungen gibt es in der Regel in mehreren Stufen, die dem Fachwissen und der Erfahrung des Kandidaten entsprechen. Die erste Stufe wird üblicherweise als Einstiegsstufe bezeichnet, gefolgt von der Associate- und der Professional-Stufe.

Programmierung vs. Code-Zertifizierungen

Obwohl sie manchmal austauschbar verwendet werden, sind Programmierung und Code unterschiedliche, aber eng miteinander verbundene Begriffe. Einfach gesagt, ist das Codieren nur ein Aspekt des Programmierens, das ein breiteres Konzept ist und auch das Planen, Entwerfen, Testen und Debuggen eines Computerprogramms umfasst.

Dementsprechend beziehen sich die Zertifizierungen für Code und Programmierung auf unterschiedliche Bereiche von Fachwissen. Professionelle Zertifizierungen decken verschiedene Felder wie Softwareentwicklung, Algorithmenentwurf, Datenwissenschaft, Informatik und Systemanalyse ab.

Andererseits beinhaltet das Codieren in der Regel das Schreiben von Anweisungen, die ein Computer in einem Programm befolgen soll code Editor die Zertifizierungen im Bereich Code bestätigen die Beherrschung bestimmter Programmiersprachen wie Python und Java.

Vorteile einer Programmierzertifizierung

Abgesehen davon, dass sie ein Maß für Fachwissen und Kompetenz sind, haben Programmierzertifizierungen zahlreiche weitere Vorteile, darunter die folgenden:

Karriereaufstieg : Zertifizierungen qualifizieren Sie im Allgemeinen für höhere Rollen und im Ergebnis für eine bessere Bezahlung

: Zertifizierungen qualifizieren Sie im Allgemeinen für höhere Rollen und im Ergebnis für eine bessere Bezahlung Relevanz : In dem sich ständig verändernden Tech Spaces stellen Programmierzertifizierungen sicher, dass Ihre Fähigkeiten relevant bleiben und mit den Anforderungen des Arbeitsmarktes übereinstimmen

: In dem sich ständig verändernden Tech Spaces stellen Programmierzertifizierungen sicher, dass Ihre Fähigkeiten relevant bleiben und mit den Anforderungen des Arbeitsmarktes übereinstimmen Wissenszuwachs : Die Vorbereitung auf Programmierzertifizierungen kann einen strukturierten Weg bieten, um die Fähigkeiten und Konzepte zu beherrschen, die für eine herausragende Karriere wichtig sind

: Die Vorbereitung auf Programmierzertifizierungen kann einen strukturierten Weg bieten, um die Fähigkeiten und Konzepte zu beherrschen, die für eine herausragende Karriere wichtig sind Glaubwürdigkeit: Programmierzertifizierungen bestätigen Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen gegenüber Arbeitgebern und erhöhen Ihre Chancen auf einen Arbeitsplatz

Top 10 Programmierzertifizierungen für 2024 Wenn man in einem so dynamischen Feld wie der Softwareentwicklung arbeitet, ist kontinuierliches Lernen unerlässlich, um mit den neuesten Trends und Veränderungen Schritt zu halten. Egal, ob Sie ein Neuling in der Welt der Programmierung oder ein erfahrener Veteran sind, die Zertifizierungen, die Sie absolvieren können, gehen Ihnen fast nie aus!

Doch nicht alle Programmierzertifikate sind gleich, und deshalb stellen wir Ihnen hier 10 der außergewöhnlichsten vor, die für Ihre berufliche Entwicklung einen echten Unterschied machen können. Schauen wir sie uns an. 👇

1. AWS Certified Developer-Associate

Über: AWS Der AWS Certified Developer-Associate prüft Ihre Fähigkeiten in der Entwicklung, Optimierung und Bereitstellung von Cloud-basierten Technologien auf der Amazon Web Services (AWS) Plattform. Er deckt in der Regel Bereiche wie AWS-Kerndienste, Bereitstellung, Datenbankmanagement und serverlose Technologie ab.

Es wird empfohlen, dass die Kandidaten über allgemeine IT-Kenntnisse verfügen, einschließlich der Beherrschung einer Programmiersprache auf hohem Niveau, Entwicklungstools und der Fähigkeit, beim Schreiben von Code Cloud-native Anwendungen zu verwenden.

Die Prüfungsfragen sind im Multiple-Choice- und Multiple-Response-Format und werden über 1.000\ bewertet. Zum Bestehen ist eine Punktzahl von 720 erforderlich, wobei jeder Themenbereich unterschiedlich gewichtet wird.

Themenbereiche

Entwicklung von Code für auf AWS gehostete Anwendungen

Sicherheit

Bereitstellung von Anwendungsartefakten auf AWS

Fehlersuche und Optimierung

Preis

$150

Zuschussfähigkeit/Empfehlungen

Personen mit Kenntnissen in einer Programmiersprache auf hohem Niveau

Kenntnisse von AWS

Erfahrung mit IT- und Cloud-Diensten

Format der Prüfung

65 Multiple-Choice- oder Multiple-Response-Fragen

130 Minuten

2. CIW Web Development Professional

Über: CIW Certification Partners ist ein führender Anbieter von Zertifizierungsprogrammen für IT- und Cybersicherheitsexperten, insbesondere das CIW-Programm (Certified Internet Web Professional).

Die CIW-Zertifizierung ist eine umfassende, herstellerneutrale Zertifizierung, die Ihr Wissen und Verständnis von Webentwicklungskonzepten und -anwendungen prüft. Dazu gehören HTML, CSS, Javascript und Prinzipien des Web-Designs und der Web-Verwaltung.

Um die CIW Web Development Professional Zertifizierung zu erlangen, müssen Bewerber drei einzelne Prüfungen/Zertifizierungen bestehen:

CIW Javascript Spezialist CIW Datenbank-Design-Spezialist CIW Spezialist für HTML5 und CSS3 für Fortgeschrittene

Themenbereiche

HTML5

Grundlagen der Javascript-Sprache, Code-Implementierung und Website-Implementierung

CSS

Datenbankdesign und -planung

Strukturierte Abfrage Sprache

Preis

CIW Javascript Spezialist: $150

CIW Datenbank-Design-Spezialist: $150

CIW Spezialist für fortgeschrittenes HTML5 und CSS3: $150

Teilnahmeberechtigung/Empfehlungen

CIW Javascript Spezialist CIW Web Foundations Associate oder gleichwertig Vertrautheit mit der Entwicklung von Webseiten und Netzwerkkonfigurationen Kenntnisse in der Entwicklung von HTML Code

CIW Datenbank-Design-Spezialist Grundlegende Kenntnisse von Datenbanken Vertrautheit mit Betriebssystemen wie Windows 7

CIW Spezialist für fortgeschrittenes HTML5 und CSS3 Grundlegende HTML- und CSS-Code-Kenntnisse CIW Site Development Associate oder gleichwertig



Format der Prüfung

CIW Javascript Spezialist: 55 Fragen, 90 Minuten

CIW Datenbank-Design-Spezialist: 50 Fragen, 90 Minuten

CIW Fortgeschrittener HTML5- und CSS3-Spezialist: 56 Fragen, 75 Minuten

3. Google Certified Professional Cloud Developer

Über: Google Mit dem Google Certified Professional Cloud Developer weisen Sie Ihre Fähigkeiten bei der Ausführung und Entwicklung von Softwarelösungen in der Cloud nach. Die Zertifizierung bestätigt, dass Sie in der Lage sind, Cloud-basierte Anwendungen zu entwerfen, bereitzustellen und zu verwalten sowie sie in Google-Dienste zu integrieren.

Themenbereiche

Entwurf von Cloud-nativen Anwendungen

Erstellen und Bereitstellen von Anwendungen

Integration von Google Cloud-Diensten

Verwaltung bereitgestellter Anwendungen

Preis

$200 (einschließlich Steuern, falls zutreffend)

Zuschussfähigkeit/Empfehlungen

Empfohlene 3+ Jahre Branchenerfahrung

Empfohlen werden mindestens 1 Jahr Erfahrung in der Entwicklung mit der Google Cloud-Plattform

Format der Prüfung

50-60 Fragen; Multiple-Choice- und Multiple-Select-Verfahren

4. Oracle Certified Associate Java SE 8 Programmer

Über: Oracle Ob verwendet für entwicklung von mobilen oder Web-Apps java ist eine der vielseitigsten und am weitesten verbreiteten Programmiersprachen. Wenn Sie also Ihre Fähigkeiten beim Schreiben von effektivem Java Code festigen möchten, könnte die Zertifizierung zum Oracle Certified Associate (OCA) Java SE 8 Programmer genau das Richtige für Sie sein.

Es handelt sich dabei um eine Fundation-Level-Zertifizierung, die sich an Programmierer der Einstiegsebene richtet und ihnen hilft, die Java-Grundlagen und Codierungstechniken zu beherrschen.

Themenbereiche

Java-Grundlagen und Datentypen

Operatoren und Entscheidungskonstrukte

Arrays, Schleifenkonstrukte, Methoden und Kapselung

Vererbung

Arbeiten mit ausgewählten Klassen aus Java APIs

Preis

$95

Zuschussfähigkeit/Empfehlungen

Abschluss von Java-Grundkursen

Format der Prüfung

56 Fragen; Multiple Choice

120 Minuten

5. CLP - Zertifizierung zum C Certified Professional Programmer

Über: Cppinstitute Das vom C++-Institut verwaltete CLP - C Certified Professional Programmer ist eine Zertifizierung auf fortgeschrittenem Niveau, mit der die Kenntnisse eines Programmierers in der Programmiersprache C nachgewiesen werden. Es prüft und bewertet fortgeschrittene C-Programmierkonzepte wie fortgeschrittene Datentypen, Bibliotheken, Syntax und Sprachsemantik.

Themenbereiche

Umgang mit einer variablen Anzahl von Parametern

Low-Level IO

Speicher und Zeichenfolgen

Netzwerk-Sockets

Fließkommazahlen

Preis

$295

Zuschussfähigkeit/Empfehlungen

CLA - C-Programmiersprache Zertifizierte Programmierer-Zertifizierung

Format der Prüfung

55 Fragen; Single-Choice und Multiple-Choice

65 Minuten (Prüfung)

10 Minuten (NDA/Übung)

6. CompTIA Security+ Zertifizierung

Über: CompTIA Egal, ob Sie eine Karriere im Bereich der Cybersicherheit beginnen oder Ihre Fähigkeiten verbessern möchten, CompTIA Security+ ist eine Industriestandard-Zertifizierung, die Ihnen viele Türen in dieser IT-Nische öffnet.

Sie ist bei Personen beliebt, die als Cybersicherheitsanalysten, Netzwerkadministratoren und Sicherheitsingenieure arbeiten oder arbeiten möchten.

Mit dem Bestehen der Prüfung und dem Erhalt der Zertifizierung weisen die Kandidaten das erforderliche Wissen über den Zugriff auf Netzwerkstrukturen von Unternehmen sowie die Empfehlung und Überwachung von Sicherheitslösungen nach. Darüber hinaus ist ein angemessenes Verständnis der für diese Systeme geltenden Gesetze, Richtlinien und Grundsätze für Risiko und Compliance erforderlich.

Themenbereiche

Schlüssel-Sicherheitskonzepte

Sicherheitsmaßnahmen und -architektur

Bedrohungen und Schwachstellenmanagement

Verwaltung von Sicherheitsprogrammen

Preis

$392

Zuschussfähigkeit/Empfehlungen

CompTIA Network+-Zertifizierung

2 Jahre Erfahrung in der IT-Administration mit Schwerpunkt Sicherheit

2 Jahre Berufserfahrung in der Rolle eines Sicherheits-/Systemadministrators

Format der Prüfung

90 Fragen; Multi-Choice und leistungsorientiert

90 Minuten

7. Zertifizierung zum Project Management Professional (PMP)

Über: PMIProjektleiter arbeiten eng mit Programmierern zusammen, stellen sicher, dass Aufgaben rechtzeitig abgeschlossen werden, und beaufsichtigen die Planung, Durchführung und Lieferung von Projekten in Zusammenarbeit mit den Beteiligten. Sie helfen auch zur Risikominderung und sind entscheidend für den Erfolg von software-Entwicklung ziele.

Die Zertifizierung zum Project Management Professional (PMP) qualifiziert Sie für projekte zu managen und führen Teams erfolgreich zu erreichen organisatorischer Ziele . Er ist in mehr als sechs Sprachen verfügbar und testet reale Kenntnisse über techniken des Projektmanagements und Prinzipien.

Die Mitgliedschaft im Project Management Institute (PMI), das die Zertifizierung durchführt, ist ein zusätzlicher Vorteil, da Sie dadurch einen Rabatt auf die Zertifizierungsgebühr erhalten.

Themenbereiche

Preis

PMI Mitglied: $284

Nicht-Mitglieder: $555

Förderungswürdigkeit/Empfehlungen

Vierjähriger College-/Universitätsabschluss

36 Monate Erfahrung in der Leitung von Projekten innerhalb der letzten acht Jahre

35 Stunden Projektmanagement-Schulung oder die CAPM-Zertifizierung (Certified Associate in Project Management)

Oder

Highschool- oder Sekundarschulabschluss

60 Monate Erfahrung in der Leitung von Projekten in den letzten acht Jahren

35 Stunden Projektmanagement-Ausbildung oder die CAPM-Zertifizierung (Certified Associate in Project Management)

Format der Prüfung

180 Fragen

230 Minuten

8. Cisco Zertifizierter Netzwerkspezialist (CCNP)

Über: Cisco Der Cisco Certified Network Professional (CCNP) ist eine Zertifizierung, die an Personen mit fortgeschrittenen Kenntnissen in Entwurf, Verwaltung und Fehlerbehebung von Netzwerklösungen verliehen wird.

Die Kandidaten können in speziellen Bereichen wie Enterprise, Rechenzentrum, Sicherheit, Anbieter von Dienstleistungen, Collaboration CyberOps und DevNet zertifiziert werden. Sie müssen eine Kernprüfung ablegen, die allgemeine Netzwerkkonzepte abdeckt, sowie eine Konzentrationsprüfung in dem von ihnen gewählten spezialisierten Feld des Netzwerks.

Themenbereiche (CCNP Enterprise)

Netzwerkarchitektur

Netzwerksicherheit

Sicherheit

Automatisierung

Border Gateway Protokoll (BGP)

Preis

Variiert je nach Kernprüfungen und Schwerpunktbereich

Zulassungsvoraussetzungen/Empfehlungen

Cisco zertifizierter Netzwerkpartner (CCNA)

Je nach Spezialisierungsbereich der Zertifizierung sind 3-5 Jahre Erfahrung in der Implementierung von Netzwerklösungen erforderlich

Format der Prüfung

Variiert je nach Kernprüfungen und Schwerpunktbereich

9. Microsoft Azure Developer Associate

Über: Microsoft Die Azure Developer Associate-Zertifizierung von Microsoft richtet sich an Programmierer, die Software für den Cloud Computing-Dienst Azure entwickeln. Sie deckt Bereiche ab, die sich auf Azure-Speicherlösungen, Verbindungen, Authentifizierungen von Apps, Debugging usw. beziehen.

Um die Prüfung ablegen zu können, müssen die Kandidaten Tools wie Azure CLI und Powershell beherrschen und zusätzlich mit von Azure unterstützten Sprachen programmieren können.

Themenbereiche

Implementierung von sicheren Azure-Lösungen

Implementieren von Azure App-Diensten

Entwickeln für Azure-Speicher

Implementierung von Benutzer-Authentifizierung

Überwachung, Fehlersuche und Optimierung von Azure-Lösungen

Preis

$165

Zuschussfähigkeit/Empfehlungen

Mindestens zwei Jahre berufliche Entwicklung und Erfahrung mit Azure empfohlen

Ablegen der Prüfung AZ-204 (Developing Solutions for Microsoft Azure)

Format der Prüfung

40-60 Fragen; Multi-Choice und Multi-Response

150 Minuten

10. Zertifizierter Teilnehmer an der Python-Programmierung (PCAP)

Über: PCAP Certified Associate in Python Programming (PCAP) ist eine der mittelschweren, aber immer noch beliebten Programmierzertifizierungen, die sich an angehende Programmierer, Softwareentwickler und Personen in anderen Sicherheits- und Netzwerkrollen richtet.

Es soll die Kandidaten mit grundlegenden Konzepten der Python-Programmierung vertraut machen, wie z. B. den Grundlagen der objektorientierten Programmierung (OOP), Modulen, Paketen und Mechanismen zur Behandlung von Ausnahmen in der OOP. Er ist auch als Schritt für fortgeschrittenere Python-Zertifizierungen gedacht.

Themenbereiche

Module, Pakete und PIP

Zeichenfolgen und Zeichenfolgenverarbeitung

Generatoren, Iteratoren, Dateien und Dateiströme

Ausnahmehierarchien, Klassen und Objekte

Grundlagen des objektorientierten Verpackungsansatzes (OOP)

Preis

$295

Zuschussfähigkeit/Empfehlungen

Keine

Format der Prüfung

40 Fragen; Einfach- und Mehrfachauswahl

65 Minuten (Prüfung), 10 Minuten (NDA/Tutorial)

Wie man Programmierprojekte mit ClickUp verwaltet

Auch wenn der Erwerb von Programmierkenntnissen und -fertigkeiten durch Zertifizierungen ein guter Weg ist, um Ihre Karriere als Softwareentwickler voranzutreiben, hängt ein großer Teil Ihres Erfolgs davon ab, wie Sie Ihre Arbeit organisieren und mit den Mitgliedern Ihres Teams zusammenarbeiten. Das ist der Punkt, an dem ein fähiges Projektmanagement und produktivitätsplattform für Entwickler wie ClickUp kann ein Lebensretter sein, mit verschiedenen tools für verwaltung von Aufgaben , die Zusammenarbeit mit Ihrem Team und die Steigerung der Produktivität - alles in einem leistungsstarken Paket. 💪

ClickUp's Software-Projektmanagement-Suite wurde sorgfältig konzipiert, um den gesamten Zyklus der Entwicklung zu vereinfachen und die funktionsübergreifende Teams um gemeinsam auf gemeinsame Ziele und erfolgreiche Produktfreigaben hinzuarbeiten.

Arbeiten Sie mit Ihrem Team an strategischen Fahrplänen und Produktanforderungen oder dokumentieren Sie wichtige Workflows für Projekte mit ClickUp Dokumente ist der Text Editor und das Dokument Management Tool der Plattform. Mit ihm können Sie in Echtzeit an Dokumenten zusammenarbeiten, Aufgaben zuweisen, Kommentare und Dateien hinzufügen und den Status von Projekten ändern - und dabei den Editor nicht verlassen.

Verbinden Sie ClickUp Docs mit Ihrem Workflow, indem Sie Aufgaben miteinander verknüpfen

ClickUp Docs entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit ClickUp AI . Diese omnipotente Schreib- und sogar code-Assistent befindet sich innerhalb von Docs und kann in Sekundenschnelle außergewöhnliche Dokumente zu Produktanforderungen erstellen, Benutzer-Teststudien entwerfen, Testpläne erstellen und vieles mehr!

Automatisierung der Dokumentationserstellung mit KI, Überwachung des Fortschritts durch Diagramme und Sprints und schnelle Behebung von Programmierfehlern mit ClickUp

Verwenden Sie ClickUp's 15+ Ansichten um Ihre Arbeit aus allen Blickwinkeln zu betrachten und maximale Sichtbarkeit zu gewährleisten, während alle Beteiligten auf dem Laufenden bleiben. Zum Beispiel die Gantt-Diagramm-Ansicht ist eine hervorragende Lösung für die Überwachung von Aufgabenabhängigkeiten und Blockierern, während der Fortschritt des Ziels mit benutzerdefinierten Status und Feldern, Meilensteinen und Prioritäts-Tags genau im Auge behalten wird.

Gruppieren, filtern oder ausblenden von Aufgaben in ClickUp 3.0 Gantt Diagrammen zur Nachverfolgung und Verbindung von Workflows über Ihre gesamte Arbeit

Es gibt eine noch bessere Möglichkeit, den Fortschritt in ClickUp zu verfolgen - mit ClickUp Dashboards . Sie sind eine Art Kontrollzentrum für Ihre Projekte und Produkte und visualisieren alles - von Workloads und definierten Zielen bis hin zu Fortschritten im Sprint und Nachverfolgung der Zeit - um datenbasierte Entscheidungen zu ermöglichen. Das Beste an den Dashboards ist, dass sie vollständig anpassbar sind und sich leicht mit Ihren Stakeholdern teilen lassen.

Erstellen Sie detaillierte Dashboards und fügen Sie einfach Karten hinzu, um den Fortschritt der Sprint-Punkte, Aufgaben pro Status und Bugs pro Ansicht anzuzeigen

Klingt nach viel? Kein Grund zur Sorge, denn Sie müssen nichts selbst erledigen. ClickUp gibt Ihnen einen Vorsprung mit seiner umfangreichen Bibliothek von 1.000+ vorgefertigten Vorlagen für praktisch jeden Anwendungsfall, von umfassenden vorlagen für die Programmverwaltung zu höchst praktischen produkt-Backlog Vorlagen .

Zum Beispiel kann die ClickUp Projekt Plan Vorlage für Programmierung bietet Ihnen die Einstellung eines kompletten Rahmens für die effektive Verwaltung eines Software entwicklungsprojekts mit einem detaillierten Workflow, verschiedenen Tools für die Zusammenarbeit und Optionen für die Nachverfolgung des Fortschritts. 💯

Programmieren Sie Ihren Weg zum Erfolg mit ClickUp

Zweifellos kann der Aufstieg als Softwareentwickler eine schwierige Aufgabe sein, die viel Aufwand und Entschlossenheit erfordert. Wenn Sie jedoch Programmierzertifikate erwerben und die projektmanagement tools in Ihren Workflow integrieren, können Sie Ihre Fähigkeiten in einem Rahmen einsetzen, der Erfolg, Zusammenarbeit und Effizienz gewährleistet. 🌟

In Anbetracht der umfangreichen Features von ClickUp für Projektmanagement und Produktivität ist es ein Tool, das in der Toolbox eines jeden Programmierers nicht fehlen sollte. So, melden Sie sich noch heute für ClickUp an und übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Projekte von Anfang bis Ende.