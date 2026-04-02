أفضل 10 بدائل لـ Kuse AI لعام 2026

إذا كنت تبحث عن بدائل لـ Kuse AI، فمن المحتمل أنك تبحث عن ميزة إضافية في إدارة مشاريع الذكاء الاصطناعي الخاصة بك.

ربما تنبؤات أقوى، أو رؤية أوضح للتكاليف، أو تعاون منظم عبر مشاريع متعددة، أو ربما كل ما سبق؟

لأن المشاريع الكبيرة نادراً ما تنهار بسبب فشل واحد كبير. بل تتداعى بسبب نقاط ضعف مالية صغيرة تتراكم بمرور الوقت.

وفقًا لتقرير CHAOS الصادر عن Standish Group، يتم إنجاز 31% فقط من المشاريع في الوقت المحدد وضمن الميزانية المحددة. بالنسبة لقادة الشؤون المالية ومديري المشاريع وفرق العمليات، يعد هذا مؤشرًا على أن الإشراف التقليدي ودعم الذكاء الاصطناعي السطحي غير كافيين.

في هذا المدونة، سنستكشف المنصات التي تساعدك على توقع التجاوزات في الميزانية مبكرًا، والتحكم في التكاليف بشكل استباقي، وتعزيز عملية اتخاذ القرارات المالية بفضل الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

لماذا تختار بدائل Kuse AI

تقدم Kuse AI تحولًا مثيرًا للاهتمام في النموذج السائد بفضل إمكانياتها اللامحدودة في تنظيم الأفكار والمعرفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ولكن بالنسبة للفرق التي تدير مشاريع متعددة، لا يكفي العصف الذهني وحده. فأنت بحاجة إلى تنبؤات أعمق وتكاليف يمكن توقعها وتأثير قابل للقياس.

🚩 لا توجد تقييمات عامة للمستخدمين على المنصات الرئيسية: بدون تعليقات شفافة من المستخدمين من مصادر موثوقة، يصعب تقييم الأداء الفعلي والقيود وقابلية التوسع على المدى الطويل لسير العمل الحيوي للأعمال

🚩 التسعير القائم على الرصيد للاستخدام المكثف للذكاء الاصطناعي: إذا كانت فرقك تعتمد على الرؤى التي يولدها الذكاء الاصطناعي بشكل متكرر أو معالجة البيانات على نطاق واسع، فإن إدارة أرصدة الاستخدام قد تعقد عملية وضع الميزانية والتحكم في التكاليف

🚩 ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة محصورة في المستويات الأعلى: قد لا تتوفر بعض الميزات الأساسية إلا في الباقات المميزة، مما قد يؤثر على إمكانية توقع التكاليف بالنسبة للمؤسسات النامية

🚩 تتطلب عمليات التكامل ومعالجة النصوص الطويلة التحقق من صحتها: بالنسبة للفرق التي تتعامل مع مهام معقدة، قد تحتاج عمليات التكامل العميقة وقدرات تحليل الفيديو إلى اختبارات إضافية قبل اعتمادها على نطاق المؤسسة

نظرة عامة على بدائل Kuse AI

إليك جدول مقارنة يساعدك على فهم هذه الأدوات في لمحة سريعة. وسنغطيها بالتفصيل أدناه.

الأداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* ClickUp إدارة المشاريع المدمجة بالذكاء الاصطناعي AI Super Agents ، مساحة عمل الذكاء الاصطناعي المتكاملة، ClickUp Brain، إدارة المعرفة، AI Notetaker مجاني إلى الأبد؛ تتوفر خيارات التخصيص للمؤسسات Notion AI تحويل الأبحاث المتفرقة إلى مراكز محتوى منظمة ملاحظات اجتماعات الذكاء الاصطناعي، أسئلة وأجوبة مساحة العمل، الملء التلقائي لقاعدة البيانات، تعديل النبرة، صياغة المحتوى مجاني؛ Plus 12 دولارًا للمستخدم شهريًا؛ Business 24 دولارًا للمستخدم شهريًا؛ Enterprise مخصص Mem مساحة عمل معرفية مع اكتشاف بديهي اختيار نماذج الذكاء الاصطناعي، بحث متعمق غير محدود (Pro)، ربط البريد الإلكتروني، المجموعات، الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API) مجاني؛ Pro 12 دولارًا شهريًا؛ Teams مخصص Obsidian الخصوصية وإدارة المعرفة التي تركز على المحتوى المحلي تخزين محلي آمن، Canvas، المزامنة (تشفير من طرف إلى طرف)، النشر، نظام المكونات الإضافية مجاني؛ Sync 5 دولارات شهريًا؛ Publish 10 دولارات شهريًا؛ Catalyst 25 دولارًا (لمرة واحدة)؛ Commercial 50 دولارًا سنويًا Glean توحيد البحث المؤسسي مع مساعد الذكاء الاصطناعي مساعد الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، أكثر من 100 تكامل، ضوابط الحوكمة، إدارة الوكلاء أسعار مخصصة تانا تحويل الملاحظات الفوضوية إلى معرفة منظمة Supertags، طرق العرض المنظمة، سير العمل الصوتي، أرصدة الذكاء الاصطناعي، الربط بنمط الرسم البياني مجاني؛ Plus 10 دولارات شهريًا؛ Pro 18 دولارًا شهريًا Gamma تحويل الأفكار إلى مستندات وعروض تقديمية ومواقع مصغرة متقنة إنشاء المستندات/العروض التقديمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتعاون، والتحليلات، وضوابط الوصول مجاني؛ Plus 12 دولارًا شهريًا؛ Pro 25 دولارًا شهريًا؛ Ultra 100 دولار شهريًا Converse AI مساعدو الذكاء الاصطناعي التخاطبي متعدد القنوات منشئ الروبوتات، أتمتة الحملات، لوحة معلومات التقارير، إدارة الأجهزة المحمولة أسعار مخصصة Ponder التفكير المنظم في الذكاء الاصطناعي وسير عمل البحث متعدد الخطوات سير عمل الاستدلال بالذكاء الاصطناعي، والتحليل المنظم للمشكلات، وتحليل البحوث السياقية، وإطار التفكير متعدد الخطوات، واستكشاف المعرفة التعاوني مجاني؛ Casual: 10 دولارات شهريًا؛ Plus: 30 دولارًا شهريًا؛ Pro: 60 دولارًا شهريًا Scholarcy تحويل المستندات الطويلة إلى ملخصات سهلة الاستشهاد بها ملخصات البطاقات التعليمية بالذكاء الاصطناعي، واستخراج الأبحاث، ومصفوفة الأدبيات، وإنشاء المراجع مجاني؛ Scholarcy Plus 4.99 دولار شهريًا

كيف نقوم بمراجعة البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

أفضل بدائل Kuse AI للاستخدام

فيما يلي أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي التي يجب أخذها في الاعتبار، والتي تشمل أفضل الاستخدامات، والأمثلة، وعمق التخصيص، وتدفق التعاون، وميزات الذكاء الاصطناعي، وعمليات التكامل، والأسعار، والمفاضلات الرئيسية.

1. ClickUp (أفضل برنامج لإدارة المشاريع مدمج بالذكاء الاصطناعي)

اجمع مشاريعك ومهامك ووثائقك واتصالاتك معًا في مساحة عمل الذكاء الاصطناعي المتكاملة من ClickUp

بدلاً من التعامل مع الذكاء الاصطناعي كطبقة منفصلة، يعمل ClickUp كمساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي تربط المهام والمناقشات وتتبع الإنجازات في مكان واحد.

ما هي الميزة الكبرى؟ إنها تقلل من تشتت العمل (توزيع العمل على عدد كبير جدًا من التطبيقات) وتشتت الذكاء الاصطناعي (وجود عدد كبير جدًا من أدوات الذكاء الاصطناعي المعزولة ذات السياق الجزئي)، بحيث يقضي فريقك وقتًا أقل في متابعة أحدث القرارات ووقتًا أطول في إنجاز المهام.

حوّل سياق التطوير المتشتت إلى خطوات واضحة للمستقبل مع ClickUp Brain

عندما تكون المتطلبات في مكان واحد، وملاحظات التنفيذ في مكان آخر، والقرارات في الدردشة، فمن الشائع إرسال معلومات "صحيحة" لا تزال تفتقر إلى المقصد. تم تصميم ClickUp Brain خصيصًا لمثل هذه اللحظات.

باعتباره ذكاءً اصطناعيًا مدركًا للسياق، فإنه يتواجد في مساحة عملك ويساعدك على تحويل المعرفة من مهام ClickUp ووثائقك ودردشاتك إلى رؤى قابلة للتنفيذ، دون الحاجة إلى نسخ التفاصيل عبر الأدوات.

فيما يلي بعض الطرق العملية التي يمكنك من خلالها استخدام ClickUp Brain:

لخص سلاسل المهام الطويلة في ملخص قصير يتضمن "ما الذي تغير، ولماذا تغير، وما الذي يعوق العمل" من أجل اجتماعات الـ"ستاند أب" والتحديثات غير المتزامنة

حوّل معايير القبول المتفرقة والحالات الاستثنائية إلى قائمة مراجعة منظمة يمكنك التحقق منها أثناء مراجعة طلبات السحب

قم بصياغة الملاحظات الفنية من سياق المهمة الحالية، بحيث يتماشى إنشاء الوثائق مع عملية التسليم

حافظ على أمان استخدام الذكاء الاصطناعي عند طرحه على الفريق من خلال ضوابط الأمان والخصوصية في ClickUp، بما في ذلك الامتثال لمعيار SOC 2، وعدم تدريب أي طرف ثالث على بياناتك، وعدم احتفاظ أي طرف ثالث بها

استخدم الدعم متعدد النماذج ضمن مجموعة واحدة من الأذونات والضوابط، حتى لا ينتهي الأمر بالفرق إلى نشر السياقات الحساسة عبر أدوات الذكاء الاصطناعي المنفصلة

أنشئ وكلاء بدون كتابة أكواد برمجية لمواصلة سير العمل

قم بتسريع سير العمل باستخدام Super Agents في ClickUp

استخدم ClickUp Super Agents للحفاظ على متابعة المهام بشكل متسق.

هؤلاء هم زملاء الفريق المدعومون بالذكاء الاصطناعي من ClickUp والمصممون لتشغيل سير عمل متعدد الخطوات باستخدام سياق مساحة العمل الخاصة بك. إنهم محيطيون، مما يعني أنهم على دراية عميقة بمساحة العمل الخاصة بك وسياق المشروع، ويمكنهم العمل بشكل مستمر مع الحفاظ على التحكم في الوصول.

كل ما عليك فعله هو استخدام أداة إنشاء اللغة الطبيعية في ClickUp وتحديد المشغلات والإجراءات، وربطها بقواعد المعرفة الصحيحة!

استبدل التحديثات اليدوية بالتشغيل الآلي المدعوم بالذكاء الاصطناعي

استخدم ميزات "تعيين الذكاء الاصطناعي" و"تحديد أولويات الذكاء الاصطناعي" و"بطاقات الذكاء الاصطناعي" في ClickUp لأتمتة إدارة المهام والحصول على رؤى فورية في الوقت الحقيقي

حتى مع قيام الذكاء الاصطناعي بمعالجة الرؤى والملخصات، لا تزال الفرق تضيع الوقت في "الأعمال الروتينية"، مثل تحديث الحالات، وتعيين المسؤولين، وتحديد أولويات المهام، والحفاظ على تناسق سير العمل.

يحل ClickUp هذه المشكلة من خلال الجمع بين الأتمتة واتخاذ القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بحيث تنظم مساحة العمل الخاصة بك نفسها وتُحسّنها بشكل فعال في الوقت الفعلي. يمكن تخصيص المهام تلقائيًا باستخدام AI Assign بناءً على السياق وحجم العمل، بينما تعرض AI Prioritize بشكل مستمر ما هو أكثر أهمية باستخدام المواعيد النهائية والتبعيات وإشارات الاستعجال.

تُثري مجالات الذكاء الاصطناعي المهام من خلال الملء التلقائي للتفاصيل الأساسية من المحادثات والمستندات، وتحوّل بطاقات الذكاء الاصطناعي بيانات المهام الأولية إلى رؤى واضحة ومنظمة تسلط الضوء على المخاطر والحالة والخطوات التالية. وفي الوقت نفسه، تتولى قواعد الأتمتة تنفيذ المهام وتحديثات الحالة ونقل المهام عبر مسارات العمل وإخطارات أصحاب المصلحة مع تقدم العمل.

يضمن ذلك معًا أن تظل مساحة عملك دقيقة وذات أولويات ومتحركة، حيث لا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على اقتراح ما يجب فعله فحسب، بل تضمن الأتمتة إنجازه فعليًا.

اجعل المواصفات والمقتطفات المهمة سهلة العثور عليها باستخدام ClickUp Docs

اجعل المواصفات قابلة للبحث، واحفظ المقتطفات في مكان يسهل على فريقك العثور عليها باستخدام ClickUp Docs

تم تصميم ClickUp Docs لربط الوثائق مباشرة بالتنفيذ، حتى يفهم المراجعون المقصد قبل مناقشة التنفيذ.

باستخدام ClickUp Docs، يمكن للفرق:

تعاون في الوقت الفعلي من خلال التعليقات والملاحظات المضمنة، ثم حوّل أقسام المستندات إلى مهام قابلة للتتبع

استخدم Docs Hub كمكتبة مركزية لجميع مستندات سير العمل، مما يسهل العثور على المواصفات أو القرارات أو المراجع المناسبة أثناء المراجعة

أفضل ميزات ClickUp

قيود ClickUp

قد يبدو استخدامها صعبًا في البداية بسبب عمق الميزات وإمكانيات التخصيص

أسعار ClickUp:

تقييمات ومراجعات ClickUp:

G2: 4.7/5 (أكثر من 11,030 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,530 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

هذه المراجعة على Reddit تقول كل شيء:

“كنت مترددًا بشأن ClickUp Brain في البداية، فقد بدا لي مجرد حيلة أخرى في مجال الذكاء الاصطناعي. لكنه أنقذني من بعض مهام الكتابة المملة، خاصةً عندما أحتاج إلى تلخيص رسائل البريد الإلكتروني الطويلة من العملاء أو البدء في صياغة مسودة. ”

2. Notion AI (الأفضل لتحويل الأبحاث المتفرقة إلى مراكز محتوى منظمة)

إذا كانت أكبر مشكلة تواجه فريقك هي "لدينا ملاحظات الذكاء الاصطناعي، لكن لا أحد يستطيع العثور عليها لاحقًا"، فإن Notion AI هو خيار عملي.

تعمل أتمتة سير عمل "ملاحظات الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي" على تسجيل الاجتماعات وإنشاء ملخص فور انتهاء المكالمة. كما أنها تحفظ النصوص الكاملة والقرارات وبنود العمل في مساحة العمل الخاصة بك، بحيث تظل ملاحظات قابلة للبحث بدلاً من أن تكون ملاحظات متفرقة.

وهذا مفيد عندما تقوم بربط الخيوط بين مقابلات أصحاب المصلحة ومكالمات العملاء وعمليات المزامنة الداخلية. يمكنك الاحتفاظ بمقتطفات البحث ونقاط الحوار والمسودات بجانب المواد المصدرية وإعادة استخدامها عبر الملخصات.

أفضل ميزات Notion AI

لخص الصفحات الطويلة وحوّل ملاحظات الذكاء الاصطناعي الأولية إلى نقاط واضحة

صياغة وإعادة كتابة محتوى التسويق مباشرةً داخل المستندات ومواقع الويكي

املأ قواعد البيانات تلقائيًا واستخرج الحقول المنظمة من النصوص غير المنظمة

أجب عن الأسئلة باستخدام السياق من مساحة عمل Notion الخاصة بك

ترجم النصوص واضبط نبرة الصوت للفرق العالمية عند الحاجة

قيود Notion AI

يستغرق وقتًا في الإعداد والإدارة لأن التخصيص العالي قد يؤدي إلى إبطاء عمل الفرق

يواجه تباطؤًا في الأداء في مساحات العمل الكبيرة وقواعد البيانات الثقيلة

تواجه قيودًا في الخطة المجانية، مثل حدود تحميل الملفات الأصغر حجمًا

أسعار Notion AI

مجانًا

بالإضافة إلى: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الشركات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Notion AI

G2: 4.6/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 2600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون عن Notion AI

يذكر أحد مستخدمي Reddit:

"أعتقد أن أداة الذكاء الاصطناعي في Notion تستحق الاستكشاف والتجربة لفترة من الوقت لترى ما إذا كانت ستفيدك أم لا."

3. Mem (الأفضل للفرق التي تبحث عن مساحة عمل معرفية مع إمكانية اكتشاف بديهية)

إذا كانت أكبر مشكلتك هي "لدينا ملاحظات الذكاء الاصطناعي، لكن لا أحد يستطيع العثور عليها لاحقًا"، فإن Mem مصمم خصيصًا لسد هذه الفجوة بالضبط — حيث يحول ملاحظات الاجتماعات والوثائق المتناثرة إلى شيء يمكنك فعليًا استرجاعه عندما تحتاج إليه.

يحافظ Mem على بساطة الاستخدام للأفراد، ولكنه يوفر لك في الوقت نفسه ميزات "متقدمة" مثل اختيار النموذج والبحث المتعمق والذكاء الاصطناعي المتصل بشكل شامل، حتى لا تتشتت إدارة معرفتك في خمسة أماكن مختلفة.

إنه خيار مثالي عندما تتعامل مع العديد من المهام عبر المشاريع والمساهمين والمتابعات، وترغب في استرجاع المعلومات بسرعة دون تحويل تدوين الملاحظات إلى مهمة ثانية.

أفضل ميزات Mem

اختيار نموذج الذكاء الاصطناعي للعمل عبر أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة

عمليات بحث متعمقة غير محدودة في خطة Pro لاسترجاع أسرع عبر المحتوى الخاص بك

عدد غير محدود من رسائل البريد الإلكتروني المتصلة في خطة Pro لإبقاء السياق أقرب إلى العمل

مجموعات وقوالب لتنظيم الأعمال المتكررة عبر الفرق والمواضيع

مفاتيح API غير محدودة في الإصدار Pro لتخصيص أكثر دقة ووصول خاضع للرقابة

قيود الذاكرة

يتطلب Mem حاليًا تسجيل الدخول إلى Google، مما قد يشكل عائقًا إذا لم تكن مؤسستك تستخدم حسابات Google

الدعم اللغوي متاح حاليًا باللغة الإنجليزية فقط، لذا قد يتطلب الطرح العالمي إيجاد حل بديل

لا يوجد تطبيق Android حاليًا، مما يحد من التغطية عبر الأجهزة المحمولة لبعض فرق العمليات

أسعار Mem

مجانًا

Pro : 12 دولارًا شهريًا

Teams: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Mem

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

📮ClickUp Insight: يستخدم 10% فقط من المشاركين في استطلاعنا المساعدات الصوتية (4%) أو الوكلاء الآليين (6%) لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بينما يفضل 62% أدوات الذكاء الاصطناعي التخاطبية مثل ChatGPT وClaude. قد يكون انخفاض معدل استخدام المساعدين والوكلاء بسبب أن هذه الأدوات غالبًا ما تكون مُحسّنة لمهام محددة، مثل التشغيل بدون استخدام اليدين أو سير عمل معين. يساعدك ClickUp Brain MAX في الحفاظ على ارتباط سير العمل بالسياق الأصلي وسير العمل الذي يعتمد على الصوت أولاً، حتى لا تضيع التحديثات بين الأدوات. حوّل تحديثات المهام إلى ملخصات جاهزة للمراجعة باستخدام ClickUp Brain MAX اختر نموذج الذكاء الاصطناعي المناسب للمهمة: قم بالتبديل بين النماذج واختر من بين ChatGPT أو Gemini أو Claude بناءً على احتياجاتك من النتائج. استخدم أحدها للحصول على ملخصات واضحة للحالة، وآخر لإجراء تحليل أعمق، وثالث لإعادة صياغة ملاحظات المراجعين سجل التقدم بشكل أسرع باستخدام Talk to Text : أملي تحديثًا واضحًا مثل "الحالة، المعوق، الخطوة التالية، المسؤول، تاريخ الاستحقاق". يقوم Talk to Text بتحويله إلى تحديث مهمة منظم، حتى تحافظ على الزخم دون الحاجة إلى كتابة ملاحظات طويلة يدويًا احصل على رؤية واضحة لسير عملك: اطرح أسئلة على ClickUp Brain MAX مثل "ما هي المهام المعرضة للخطر ولماذا؟" وستحصل على رؤية واضحة دون الحاجة إلى فحص كل قائمة اعثر على مصدر القرار باستخدام ClickUp Enterprise Search : عندما يسأل أحدهم، "لماذا نغير هذا؟" استخدم Enterprise Search لاستخراج المواصفات الأصلية أو سلسلة التعليقات أو المستند الذي أدى إلى هذا العمل، حتى تتجنب التخمينات وتجعل المراجعات أسرع

4. Obsidian (الأفضل للخصوصية وإدارة المعرفة التي تركز على المحتوى المحلي)

عبر Obsidian

تم تصميم Obsidian حول الملفات المحلية، لذا يظل الذكاء الاصطناعي لإدارة المعرفة بين يديك بدلاً من أن يكون محصوراً على منصة ما.

كما أن هذا النهج الذي يركز على المحلي أولاً يجعل Obsidian عملياً للفرق التي ترغب في توثيق دائم عبر مشاريع متعددة، دون فرض نظام واحد "مناسب للجميع" على كل سير عمل.

وإذا كنت تبحث عن طريقة أكثر بصرية لربط الأفكار، فإن إضافات Obsidian للتنقل والنشر القائمة على الرسوم البيانية تساعدك على مشاركة الأفكار دون تحويل مستنداتك إلى طبقة معقدة من العمليات.

أفضل ميزات Obsidian

يعد Obsidian Canvas أحد الجوانب الأساسية لبرنامج Obsidian، حيث يتيح لك جمع كل ملاحظاتك وأبحاثك ومخططاتك وأفكارك في مكان واحد

يخزن بياناتك محليًا ولا يجمع بيانات القياس عن بُعد، مما يتيح للمستخدم التحكم الكامل

ميزة Obsidian Sync الاختيارية مع تشفير من طرف إلى طرف وسجل الإصدارات لعمل أكثر أمانًا عبر الأجهزة المختلفة

التعاون في الخزينة المشتركة عبر Obsidian Sync، وهو نظام ذكاء اصطناعي لدعم توثيق الفريق دون الحاجة إلى تغيير المنصات

Obsidian Publish لنشر الملاحظات على الويب مع إمكانية البحث عن النص الكامل وتصفح الرسوم البيانية عندما تحتاج إلى "موقع مستندات" خفيف الوزن

قيود Obsidian

التعاون والنشر هما ميزات إضافية، لذا قد ترتفع التكاليف مع توسع فرقك

أسعار النشر محددة لكل موقع، مما قد يشكل عائقًا إذا كنت بحاجة إلى العديد من مراكز المعرفة الخاصة بالعملاء أو المنتجات

الترخيص التجاري اختياري ولكنه موصى به للاستخدام المؤسسي، والذي يمكن أن يصبح بندًا في الميزانية للمؤسسات الكبيرة

أسعار Obsidian

مجانًا

Sync : 5 دولارات شهريًا

نشر: 10 دولارات شهريًا

تقييمات ومراجعات Obsidian

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: 4.8/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Obsidian؟

يذكر أحد مستخدمي Reddit:

"لقد وجدت أنه البرنامج الأكثر خفة وزناً وقابلية للتخصيص لإدارة الملاحظات والمهام."

تم تصميم Glean ليتوافق مع مصادر البيانات الخارجية الخاصة بك ويقدم إجابات بطريقة يمكن لفريقك استخدامها فعليًا يوميًا.

ببساطة، أنت تطلب من مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يتوافق مع سياق شركتك أن يلخص ويشرح ويستخرج المعلومات الصحيحة دون الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات.

ونظرًا لأن الفرق الحقيقية تعمل في بيئات تقنية حقيقية، يركز Glean على توفير اتصال واسع النطاق، بما في ذلك أكثر من 100 تكامل للتطبيقات، حتى لا تتوقف إدارة المعرفة لديك عند مرحلة "سنضيفها لاحقًا".

اكتشف أفضل الميزات

مساعد على مستوى الشركة يستخدم سياق المؤسسة للأسئلة والأجوبة والملخصات

أكثر من 100 خيار تكامل سلس عبر الموصلات في جميع تطبيقات الأعمال

نظام حوكمة مدمج مع طبقات للسياسات والحماية للذكاء الاصطناعي + الوكلاء

ضوابط البيانات الحساسة والوصول القائم على الأذونات لتقليل مخاطر الإفراط في مشاركة البيانات

دعم إنشاء وإدارة الوكلاء كجزء من نهج "منصة الذكاء الاصطناعي للعمل" الأوسع نطاقًا

اكتشف القيود

لا يتم نشر الأسعار في شكل قائمة مستويات خدمة ذاتية بسيطة، لذا من المرجح أن تكون في مرحلة تقييم تقودها المبيعات

تركز بشكل كبير على عمليات النشر على مستوى المؤسسة، مما قد يبدو عبئًا إضافيًا إذا كنت تحتاج فقط إلى أداة ذكاء اصطناعي خفيفة الوزن لفريق واحد

قد تتطلب بعض عناصر التحكم المتقدمة في الحوكمة/الوكلاء مزيدًا من التنسيق المسبق مع قسم تكنولوجيا المعلومات/الأمن مقارنة بالأدوات الأصغر حجمًا

اطلع على الأسعار

أسعار مخصصة

اطلع على التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 140 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الفعليون عن Glean؟

يقول أحد مستخدمي G2:

“تعد قدرة Glean على استخراج موارد محددة وتقديم ملخص شامل مفيدة للغاية، حيث إنها توفر لي الوقت عند الوصول إلى المعرفة المهمة في مكان العمل. ”

6. Tana (الأفضل لتحويل الملاحظات الفوضوية إلى معرفة منظمة)

إذا كان فريقك منشغلاً بالاجتماعات والأبحاث والمشاريع سريعة التطور، فإن Tana مصممة لتنظيم أفكارك دون تحويلها إلى مهمة روتينية. إنها تطبيق حديث لإدارة المعرفة يعامل الملاحظات كوحدات بناء يمكنك إعادة استخدامها عبر المستندات والخطط والمتابعات.

يتميز Tana بمزيج من "الكتابة الحرة" والهيكلية. يمكنك تسجيل الأفكار الأولية، ثم استخدام مكونات Tana الأساسية (مثل Supertags و views) لتحويلها إلى شيء يمكنك البحث فيه وصيانته بمرور الوقت.

وإذا كنت تبحث عن مساعد ذكاء اصطناعي متاح دائمًا، فإن Tana تعتمد على ميزات الذكاء الاصطناعي التي تساعدك على تحويل المحادثات إلى مخرجات أكثر وضوحًا والحفاظ على السياق قريبًا من العمل.

أفضل ميزات Tana

Supertags التي تتيح لك تحويل الملاحظات إلى كائنات منظمة يمكنك إعادة استخدامها عبر سير العمل

طرق عرض تساعدك على تقسيم المعلومات نفسها بطرق مختلفة عندما تتعامل مع عدة مشاريع في وقت واحد

عمليات سير العمل الصوتية التي تساعد في تسجيل ملاحظات الاجتماعات وتحويلها إلى مخرجات قابلة للاستخدام بشكل أسرع

تتوفر ميزات الذكاء الاصطناعي في الخطة المجانية (بما في ذلك رصيد شهري للذكاء الاصطناعي)، بحيث يمكنك اختبار أدوات الذكاء الاصطناعي دون الالتزام مسبقًا

نهج مرن يشبه الرسم البياني لربط الأفكار، بحيث لا يضيع السياق مع نمو بياناتك

قيود Tana

منحنى تعلم حقيقي إذا كان فريقك يفضل المجلدات الثابتة على العقد والعلامات المنظمة

التعاون ليس "العنصر الأساسي" في قصة المنتج، لذا قد تحتاج عمق التعاون في الوقت الفعلي إلى التحقق من ملاءمته لسير عملك المحدد

يستند استخدام الذكاء الاصطناعي إلى نظام الائتمان، لذا قد يتطلب التلخيص المكثف أو الإنشاء المتكرر التخطيط وفقًا لحدود الاستخدام

أسعار Tana

مجانًا

بالإضافة إلى : 10 دولارات شهريًا

Pro: 18 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات Tana

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Tana؟

يذكر أحد مستخدمي Reddit:

"هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها استخدام "الملاحظات اليومية" يعمل بشكل جيد بما يكفي لدرجة أنني أثق في أنه لن يفقد كل شيء وأنني لن أنساه في اليوم التالي."

7. Gamma (الأفضل لتحويل الأفكار إلى مستندات وعروض تقديمية ومواقع مصغرة متقنة)

يستحق Gamma الاطلاع عليه. فهو مصمم لإنشاء ومشاركة "بطاقات" تعمل كوثائق أو مجموعات شرائح أو صفحات ويب خفيفة الوزن.

كما أنه يتكامل بشكل جيد مع Teams: يمكنك المشاركة عبر الرابط، والتحكم في الوصول للعرض/التعليق/التحرير، والتعاون داخل مساحة العمل دون فقدان التحكم في الإصدارات.

وإذا كنت تهتم بالنتائج، فإن Gamma تتضمن تحليلات لتتبع المشاهدات والتفاعل والوقت المستغرق — وهو أمر مفيد لمديري المشاريع وفرق العمليات الذين يريدون دليلاً على إنجاز المخرجات.

أفضل ميزات Gamma

أنشئ مستندات وعروضًا تقديمية ومواقع في مساحة عمل واحدة مع روابط قابلة للمشاركة وأذونات

التعاون في الوقت الفعلي مع ضوابط وصول على مستوى مساحة العمل

تحليلات مدمجة مثل عدد المشاهدين الفريدين، ومشاهدات البطاقات، والوقت الذي يقضيه المستخدم لكل بطاقة

خيارات الفرق والأعمال لضمان اتساق العلامة التجارية والفوترة المركزية وإدارة التراخيص

ضوابط قائمة على الخطة مثل حماية كلمة المرور وإمكانية اكتشاف الأعمال المنشورة على الويب

قيود Gamma

التحليلات الكاملة متاحة فقط في خطة Pro (المستويات الأدنى لديها وصول محدود أو لا يوجد وصول على الإطلاق)

لا يتم دعم تصدير التحليلات (ستحتاج إلى لقطات شاشة/تقارير يدوية)

بعض خيارات المشاركة/الأمان (مثل الحماية بكلمة مرور) لا تظهر إلا في الباقات الأعلى

أسعار Gamma

مجانًا

بالإضافة إلى : 12 دولارًا شهريًا

Pro : 25 دولارًا شهريًا

Ultra: 100 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات Gamma

G2 : 4.1/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Gamma؟

يقول أحد مستخدمي G2:

"تحول Gamma AI الأفكار بسلاسة إلى عروض تقديمية كاملة ومنظمة جيدًا."

8. Converse AI (الأفضل لمساعدات الذكاء الاصطناعي التخاطبية متعددة القنوات)

تكافح العديد من الشركات من أجل توحيد محادثات العملاء عبر المنصات وتحويلها إلى تفاعلات ذات مغزى. تم تصميم Converse AI لسد هذه الفجوة من خلال توفير واجهة واحدة حيث يمكن للفرق إدارة الدردشات وأتمتة الردود وتعميق التفاعل في الوقت الفعلي.

سواء كنت تدير خدمة الدعم عبر WhatsApp أو الدردشة المباشرة على موقعك الإلكتروني أو حملات المراسلة الاستباقية، فإن Converse AI تساعدك على التواصل مع العملاء أينما كانوا. تركيزها على أدوات الذكاء الاصطناعي للتواصل والتفاعل يجعلها خيارًا قويًا إذا كانت الأتمتة وسير العمل التخاطبي جزءًا أساسيًا من استراتيجيتك.

بالإضافة إلى ذلك، تركز المنصة على سهولة النشر ووضوح التقارير، بحيث يقضي فريقك وقتًا أقل في ربط الأنظمة معًا ووقتًا أطول في تحقيق قيمة من كل تفاعل.

أفضل ميزات Converse AI

أداة إنشاء روبوتات محادثة متعددة القنوات تدعم WhatsApp والدردشة عبر الويب وقنوات أخرى

حملات تفاعل آلية يتم تشغيلها بناءً على سلوك المستخدم

لوحة تحكم مع تقارير عن المحادثات وأداء الموظفين

قواعد استجابة قابلة للتخصيص وأتمتة الحملات

إدارة الأجهزة المحمولة للمراقبة والاستجابة أثناء التنقل

قيود Converse AI

الأسعار غير مدرجة بشكل شفاف، مما يعني أنك ستحتاج على الأرجح إلى الاتصال بقسم المبيعات لمعرفة الأسعار الدقيقة للمؤسسات

ليس من الواضح دائمًا أي نماذج الذكاء الاصطناعي هي التي تدعم الخلفية مقارنة بأطر عمل الوكلاء الأخرى

قد تتخلف الميزات المتعمقة (مثل RAG المتقدم أو إدارة المعرفة) عن منصات وكلاء الذكاء الاصطناعي المخصصة

أسعار Converse AI

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Converse AI

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

9. Ponder (الأفضل لإنشاء سير عمل منطقي منظم للذكاء الاصطناعي وأنظمة اتخاذ قرارات قائمة على الأبحاث)

إذا كنت تبحث عن بدائل تتجاوز الأدوات التقليدية القائمة على الأوامر النصية، فإن Ponder تضع نفسها كمنصة مصممة لمساعدة الفرق على بناء سير عمل منظم للذكاء الاصطناعي وتطبيقات تعتمد على الاستدلال.

بدلاً من التعامل مع مخرجات الذكاء الاصطناعي كاستجابات منعزلة، تركز الأداة على تنظيم كيفية معالجة النماذج للمعلومات، والتفكير المنطقي في المشكلات، واتخاذ القرارات ضمن نظام أوسع نطاقاً.

هذا النهج يجعل Ponder مفيدًا بشكل خاص للفرق التي تجرب سير عمل البحث والتحليل والاستدلال المنظم بمساعدة الذكاء الاصطناعي. تتيح لك المنصة تصميم سير عمل حيث تقوم نماذج الذكاء الاصطناعي بتحليل المشكلات، وتحليل السياق، وصقل الإجابات بشكل متكرر — مما يساعدك على الانتقال من التفاعلات البسيطة الفورية إلى التفكير الأكثر ترويًا خطوة بخطوة.

فكر في أفضل الميزات

عمليات سير عمل منطقية منظمة توجه نماذج الذكاء الاصطناعي عبر عمليات تفكير متعددة الخطوات بدلاً من الاستجابات الفورية الفردية

أدوات لتنظيم مهام البحث والتحليل المعقدة باستخدام الاستدلال التكراري والتقييم السياقي

دعم لتصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تقسم الأسئلة المعقدة إلى خطوات استدلالية أصغر

واجهة موجهة نحو سير العمل تساعد الفرق على تجربة أطر اتخاذ القرار المدعومة بالذكاء الاصطناعي

مصمم لحالات الاستخدام التي تتطلب الكثير من البحث أو التحليل، حيث يُعد استدلال النموذج وإمكانية تتبعه أمرين مهمين

فكر في القيود

أقل ملاءمة لمهام إنشاء المطالبات البسيطة مقارنة بأدوات الدردشة الخفيفة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي

يتطلب فهمًا أعمق لسير عمل الذكاء الاصطناعي أو أطر التفكير لاستخدامه بفعالية

لا تزال المنصة قيد التطوير، لذا قد تكون عمليات تكامل النظام البيئي محدودة أكثر مقارنة بمنصات سير عمل الذكاء الاصطناعي الأكبر حجمًا

فكر في الأسعار

مجانًا

Casual : 10 دولارات شهريًا

بالإضافة إلى : 30 دولارًا شهريًا

Pro: 60 دولارًا شهريًا

تأمل التقييمات والمراجعات

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

10. Scholarcy (الأفضل لتحويل المستندات الطويلة إلى ملخصات سهلة الاستشهاد بها)

إذا كان فريقك يغرق باستمرار في ملفات PDF والمقالات العلمية والتقارير، فإن Scholarcy مصمم خصيصًا للحظات التي تحتاج فيها إلى رؤى مولدة بالذكاء الاصطناعي دون أن تفقد الخيط.

يركز على ضغط النصوص الطويلة إلى ملخصات منظمة وسهلة التصفح على غرار "البطاقات التعليمية" التي يمكنك حفظها والبحث فيها والرجوع إليها لاحقًا، حتى لا تظل بياناتك موزعة على عشر علامات تبويب مختلفة.

ونظرًا لأنه مصمم للأعمال التي تتطلب الكثير من البحث، فهو مفيد بشكل خاص عندما تهتم بالاقتباسات من المصادر والملاحظات المتكررة وإنشاء مكتبة شخصية خفيفة الوزن يمكنك الرجوع إليها عبر المشاريع المختلفة.

أفضل ميزات Scholarcy

لخص المحتوى واستخرج الأفكار الرئيسية لتسريع القراءة والمراجعة

حلل الأبحاث باستخدام ميزات التمييز وتدوين الملاحظات وسير عمل النصوص القابلة للتحرير

نظم الملخصات المحفوظة في مكتبة قابلة للبحث من البطاقات التعليمية والمجموعات

قم بتصدير الأبحاث وتوليفها في تطبيقات أخرى حسب الحاجة

أنشئ مصفوفة أدبية وقم بإنشاء قوائم مراجع بنقرة واحدة (مفيدة للمراجعات المنظمة)

قيود Scholarcy

يخضع برنامج Article Summarizer المجاني لقيود (بما في ذلك حد أقصى لعدد الملخصات وتصدير البطاقات التعليمية)

يتطلب التلخيص غير المحدود و"الملخصات المحسّنة" اشتراكًا مدفوعًا

لا ينشر الموقع المبلغ الدقيق بالدولار الأمريكي للخطة المدفوعة شهريًا/سنويًا في نص الصفحة القابل للقراءة؛ سترى السعر النهائي عند الدفع

أسعار Scholarcy

مجانًا

Scholarcy Plus: 4.99 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات Scholarcy

G2 : لا توجد تقييمات كافية

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Scholarcy؟

يقول أحد مستخدمي G2:

"يتميز بواجهة مستخدم سهلة الاستخدام وسهلة التصفح. يتيح للمستخدم تخصيص وتنفيذ تلخيص البيانات البيانية وتلخيص الجداول وما إلى ذلك في غضون ثوانٍ معدودة."

ClickUp: منصة معرفية تتوسع فعليًا معك

الآن أصبح لديك طريقة أوضح لتقييم بدائل Kuse AI بناءً على ما يهم حقًا: عمق التنبؤ، وإدارة المعرفة المنظمة، والرؤى القابلة للقياس الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، ودعم المشاريع المتعددة دون فوضى.

يجب أن تساعد المنصة المناسبة فريقك على تجاوز الملاحظات اللاصقة المتناثرة والملفات غير المترابطة والأتمتة السطحية. سواء كانت أولويتك هي التحليلات التنبؤية أو التحكم الأكثر صرامة في التكاليف أو التعاون الأقوى أو ميزات الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا، فإن الهدف واحد: الوضوح الذي يدفع إلى اتخاذ قرارات واثقة.

ابدأ بمشروع محدد واحد. اختبر مدى كفاءة الأداة في التعامل مع البيانات الحقيقية والمناقشات الحقيقية والقيود التجارية الحقيقية. ثم قم بتوسيع نطاق استخدامها حيثما تحسن الإنتاجية، وليس لمجرد أنها جديدة.

ولكن إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بعملك وسياقك وتنفيذك في مكان واحد، فابدأ باستخدام ClickUp.