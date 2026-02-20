Asana مقابل Notion لنماذج CRM: أيهما أفضل؟

تقوم بإعداد قالب CRM في أداة عبر الإنترنت، ويبدو كل شيء مثاليًا لمدة أسبوع. ثم تبدأ المهام الحقيقية.

يطلب أحد العملاء المحتملين عرض أسعار معدل، ويقوم شخص آخر بتسجيل ملاحظات الاجتماع على صفحة مختلفة. تتم مناقشة الخطوة التالية في الدردشة، ولكنها لا تصبح مهمة مخصصة أبدًا. فجأة، يبدو مسار عملك "أخضر"، ولكن الخطوات التالية مفقودة أو قديمة أو عالقة في الدردشة.

هذه الفجوة أكثر شيوعًا مما تعتقد معظم الفرق.

أظهرت أحدث دراسة أجرتها Salesforce حول حالة المبيعات أن مندوبي المبيعات يقضون حوالي 28% فقط من أسبوعهم في البيع الفعلي، بينما يقضون بقية الوقت في الأعمال الإدارية وغيرها من المهام. وهنا يمكن أن تساعدك قوالب CRM الجيدة على زيادة إنتاجيتك إلى أقصى حد وتوفير الوقت في جميع المشاريع.

في هذا الدليل، سنقارن Asana و Notion لنماذج CRM بناءً على ما يجعل CRM خفيف الوزن قابلاً للاستخدام يوميًا وما يناسب فريقك بشكل أفضل.

ما تحتاجه في نظام CRM خفيف الوزن

يساعدك نظام CRM على إدارة التفاعلات مع العملاء الحاليين والمحتملين. فهو يحفظ معلومات العملاء وسجل الأنشطة والمتابعات في مكان واحد.

إذا كنت تريد نظام CRM خفيف الوزن داخل برنامج إدارة المشاريع، فأنت بحاجة إلى بعض الميزات غير القابلة للتفاوض:

سجلات جهات الاتصال التي تظل قابلة للاستخدام حتى تتمكن من تخزين تفاصيل الاتصال وملاحظات التفاعل دون إنشاء قاعدة معرفية فوضوية

مسار عمل بمراحل واضحة حتى تتمكن من نقل الصفقات عبر خطوات بسيطة وتتبع التقدم بنظرة سريعة

إدارة المهام للمتابعة حتى تتمكن من تعيين المهام وتحديد مواعيد الاستحقاق وإنشاء مهام متكررة للتسجيل أو التجديد

طرق عرض المشاريع التي تتناسب مع طريقة بيعك بحيث يمكنك استخدام اللوحات لتدفق خط الأنابيب والقوائم أو الجداول للتحديثات السريعة

تقارير بسيطة ووضوح حتى تتمكن من مراقبة التقدم عبر عدة مشاريع، وليس فقط قائمة صفقة واحدة

سير عمل آلي للخطوات القابلة للتكرار بحيث لا تعتمد التذكيرات والتسليمات وتغييرات الحالة على تذكر شخص ما لها

التعاون والتوثيق في السياق بحيث تظل ملاحظات الاجتماعات والوثائق الداخلية قريبة من سجل الصفقة

تكاملات تناسب مجموعتك بحيث لا تنفصل الملفات وأدوات الاتصال مثل Google Workspace عن خط الأنابيب

يتحكم المسؤول في التوسع حتى تتمكن من إدارة الوصول وتوفير الخدمات للمستخدمين بمجرد نمو فريقك (غالبًا ما يرتبط ذلك بالخطط المدفوعة أو خطة المؤسسة)

إذا فهمت هذه الأساسيات بشكل صحيح، يمكنك تشغيل CRM خفيف الوزن في نفس الأداة التي تستخدمها لإدارة المشاريع. كما يمكنك تقليل منحنى التعلم لأن سير العمل يتناسب مع الطريقة التي يدير بها فريقك المهام ويتتبع تقدم المشروع.

Asana مقابل Notion: معايير المقارنة جنبًا إلى جنب

فيما يلي نظرة عامة سريعة على Notion و Asana من منظور قوالب CRM. هذه هي المعايير الدقيقة التي نقارنها في الأقسام اللاحقة.

معايير المقارنة Asana لنماذج CRM Notion لنماذج CRM تتبع خط الأنابيب الذي يظل دقيقًا أسبوعًا بعد أسبوع يعامل الصفقات كالمهام، بحيث يظل المالكون وتواريخ الاستحقاق والخطوات التالية مرئية يعامل الصفقات كسجلات قاعدة بيانات مع صفحات، بحيث تظل الملاحظات والسياق قريبين من خط الأنابيب سجلات الاتصالات والصفقات التي لا تتحول إلى فوضى يخزن معلومات الصفقات/الحسابات في حقول المهام والتعليقات، ولكن المواضيع الطويلة قد تحجب السياق ينشئ قواعد بيانات منظمة للصفقات والاتصالات والحسابات مع العلاقات المتابعة ونظام سير العمل داخل قوالب CRM يستخدم المهام وتواريخ الاستحقاق والمهام المتكررة والقواعد لإبقاء المتابعات مرئية يعمل بشكل جيد عندما يتم الحفاظ على الخصائص، ولكن يمكن أن يصبح يدويًا إذا فاتت التحديثات استقبال العملاء المحتملين الذي يحافظ على اتساق قالب CRM الخاص بك يستخدم النماذج لالتقاط معلومات العملاء المحتملين المنظمة وتوجيهها إلى مشروع خط الأنابيب (الخطط المدفوعة) يستخدم قوالب وخصائص قاعدة البيانات، ولكن الاستيعاب غالبًا ما يكون يدويًا ما لم تقم ببناء تدفق مخصص توسيع نطاق CRM القائم على القوالب دون الحاجة إلى مراقبة مستمرة يحافظ على الهيكل من خلال الملكية ومواعيد الاستحقاق والقواعد مع انضمام المزيد من زملاء الفريق يعتمد بشكل أكبر على انضباط الفريق للحفاظ على دقة قاعدة البيانات بمرور الوقت

Asana لنماذج CRM

عبر Asana

Asana هي أداة منظمة لإدارة المشاريع، لذا فإن قوالب CRM الخاصة بها تعمل بشكل أفضل عندما يكون "CRM" الخاص بك عبارة عن سير عمل قابل للتكرار لإدارة مهام الفريق.

وهذا يجعل Asana خيارًا مناسبًا عندما يهتم فريقك أكثر بالمتابعة المستمرة والملكية الواضحة وتتبع المشاريع مع اقتراب إبرام الصفقات.

يوفر لك Asana أيضًا طرق عرض متعددة للمشاريع، مثل القوائم واللوحات والتقويمات والجداول الزمنية. يمكنك البدء بالخطة المجانية، ولكن الخطط المدفوعة توفر ميزات أكثر تقدمًا تساعد في تنظيم المشاريع وإدارة الموارد.

كيف تتعامل Asana مع CRM

Asana ليس نظام CRM مخصصًا، ولكن يمكنك إنشاء نظام CRM خفيف الوزن باستخدام قوالب المشاريع باستخدام نموذج بسيط:

مشروع واحد = خط أنابيب واحد

مهمة واحدة = عميل محتمل واحد أو صفقة واحدة أو حساب واحد

الحقول المخصصة = تفاصيل CRM الخاصة بك

القواعد = سير العمل الآلي الخاص بك

✅ إليك كيف يبدو ذلك في الواقع:

تشغيل خط الأنابيب في عرض اللوحة: قم بتعيين كل عمود كمرحلة (عميل محتمل جديد، مؤهل، عرض، تفاوض، فاز). انقل المهام عبر اللوحة مع تقدم الصفقة

التقاط تفاصيل CRM باستخدام الحقول المخصصة: أضف حقولًا لقيمة الصفقة وتاريخ الإغلاق ومصدر العميل المحتمل والأولوية والمالك والخطوة التالية. الحقول المخصصة متاحة في المستويات المدفوعة مثل Starter وما فوقها، وليس في الخطة المجانية.

إدارة المهام للمتابعة والتسليم: استخدم تواريخ الاستحقاق والمهام الفرعية وتبعيات المهام لإبقاء الخطوات التالية مرئية، خاصةً عندما تتداخل عدة مشاريع وأصحاب مصلحة.

اجذب العملاء المحتملين من خلال النماذج (ميزة مدفوعة): إذا كنت ترغب في جذب عملاء محتملين بشكل منتظم، يمكن لنماذج Asana جمع التفاصيل المنظمة وإنشاء مهمة في مشروع خط الأنابيب. النماذج متاحة في مستويات Starter و Advanced والمستويات الأعلى.

استخدم القواعد لتقليل الصيانة اليدوية: يمكن للقواعد تعيين المالكين أو نقل المراحل أو تحديث الحقول عند حدوث محفز. القواعد متاحة في المستويات المدفوعة، ومُنشئ القواعد المخصص متاح في Starter وما فوقه.

📮ClickUp Insight: 35٪ من المشاركين في الاستطلاع تحولوا من جداول البيانات إلى أداة أخرى واستمروا في استخدامها، و 25٪ آخرون يفكرون جديًا في التحول. يشير هذا المستوى من الحركة إلى أن الفرق ليست مرتبطة بجداول البيانات بقدر ارتباطها بالاعتياد. يبدو أن الكثيرين يبحثون عن أنظمة توفر المزيد من الدعم مع ازدياد تعقيد العمل. يوفر ClickUp للفرق طريقة للقيام بهذا الانتقال دون فقدان الزخم. تتضمن المنصة قوالب جاهزة لتتبع المشاريع و CRM والمخزون وإدارة الوقت ومئات من حالات الاستخدام الأخرى، مما يسمح للفرق بالبدء بنهج منظم بدلاً من إعادة إنشائها من الصفر. تبدو طرق العرض في ClickUp مثل القائمة والجدول واللوحة وجانت مألوفة لمستخدمي جداول البيانات، بينما تساعد الأتمتة والمساعدة بالذكاء الاصطناعي ولوحات معلومات ClickUp المدمجة التي لا تتطلب كتابة أكواد البرمجة الفرق على النمو بما يتجاوز التحديثات اليدوية.

قوالب Asana CRM

لا يتم توفير Asana كنظام CRM كامل، لذا فإن القوالب هي التي تقوم بمعظم المهام الصعبة. يوفر لك قالب Asana CRM الجيد ما يلي:

هيكل خط أنابيب مع مراحل وملكية

حقول مخصصة لتفاصيل الصفقات

طرق عرض المشاريع التي تسهل المراجعات الأسبوعية

إعداد مدير مهام يمنع المتابعة من الانزلاق

فيما يلي خمسة خيارات قوية من معرض قوالب Asana:

1. قالب مسار المبيعات من Asana

عبر Asana

قالب مسار المبيعات من Asana يوفر لك مكانًا واحدًا لتتبع العملاء المحتملين من أول اتصال حتى إتمام الصفقة. بدلاً من تحديث الأوراق المتفرقة وسلاسل الرسائل، يمكنك نقل كل صفقة عبر المراحل والاحتفاظ بآخر سياق للمهمة نفسها.

يمكنك تسجيل التفاصيل الأساسية مثل قيمة الصفقة ومالكها، وإضافة مهام الخطوة التالية، وتبديل طرق العرض لتتناسب مع طريقة عملك. تساعدك طرق العرض مثل القائمة واللوحة والتقويم والجدول الزمني على تتبع التقدم المحرز ومعرفة ما يحتاج إلى اهتمام هذا الأسبوع مقابل ما هو قادم.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

تتبع الفرص حسب المرحلة مع طرق عرض مرنة للمشاريع

يضيف حقول مخصصة للقيمة وحالة العميل المحتمل والأولوية والمالك

يخزن المتابعات والملاحظات مباشرة على المهمة حتى لا يضيع أي شيء

أتمتة التحديثات باستخدام القواعد، مثل إعادة التعيين وتغييرات الحقول عند حدوث محفز

يربط خط أنابيبك بتطبيقات مثل Salesforce و HubSpot و Zendesk و ServiceNow

✨️ مثالي لـ: فرق المبيعات التي تريد طريقة بسيطة لتتبع تقدم المبيعات المحتملة وعناصر العمل في حسابات محددة داخل Asana.

2. قالب تتبع الحساب من Asana

عبر Asana

يساعدك قالب تتبع الحسابات من Asana على إدارة حساباتك كعملية قابلة للتكرار. يمكنك تخزين تفاصيل الحساب والمالكين والخطوات التالية في مكان واحد، بحيث لا تعتمد عمليات التجديد والمحادثات المتعلقة بزيادة المبيعات على الذاكرة.

يمكنك تجميع الحسابات حسب المستوى أو مرحلة دورة الحياة أو المنطقة، ثم استخدام المهام لتخطيط عمليات تسجيل الوصول و QBRs ومراحل التمهيد. يحافظ هذا النموذج على رؤية عمل العملاء لجميع أعضاء الفريق، حتى عند التعامل مع عدة حسابات في وقت واحد.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

عرض الحسابات في عرض القائمة أو اللوحة أو التقويم أو الجدول الزمني

تصفية العروض حسب المرحلة والأولوية ونوع الحساب أو المالك

يتتبع المتابعة كمهام، بحيث لا تختفي عناصر العمل أبدًا

يخزن الملاحظات حول المهام، مما يسهل العثور على سياق الحساب

✨️ مثالي لـ: فرق نجاح العملاء التي تريد طريقة خفيفة الوزن لتتبع الحسابات وعناصر العمل في Asana.

🤔 هل تعلم تحدد Asana عدد القواعد بـ 50 قاعدة لكل مشروع. ينطبق هذا الحد بغض النظر عن مستوى الخطة، لذا قد تحتاج قوالب CRM التي تحتوي على عدد كبير من القواعد إلى تبسيط أو تقسيم سير العمل.

3. قالب دعم صفقات ما قبل البيع من Asana

عبر Asana

يساعدك نموذج دعم صفقات ما قبل البيع من Asana على تنظيم كل ما يحدث قبل إتمام الصفقة. يمكنك تسجيل الطلبات مثل مراجعات الأمان والعروض التوضيحية المخصصة والموافقات على الأسعار ومدخلات العروض في مكان واحد حتى لا تضيع الأعمال بين الرسائل.

يمكنك تقسيم كل طلب إلى مهام، وتعيينها إلى المالكين المناسبين، وتعيين تواريخ استحقاق تتوافق مع الجدول الزمني لصفقتك. يمنحك هذا رؤية واضحة لما تم إنجازه، وما هو قيد الانتظار، وما الذي يعيق الخطوة التالية، خاصةً عندما تدعم عدة فرق نفس الفرصة.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

يحافظ على ظهور كل طلب ما قبل البيع ومالك المهمة وتاريخ الاستحقاق

توجيه الأسئلة إلى الجهة المعنية المناسبة دون الحاجة إلى تبادل طويل للرسائل

يتتبع العوائق والتبعيات حتى لا تتعطل الخطوات الحاسمة

يجمع الملاحظات والروابط والتحديثات داخل مهمة الصفقة

يحافظ على المساءلة عندما تدعم عدة فرق صفقة واحدة نشطة

✨️ مثالي لـ: فرق المبيعات التي تحتاج إلى دعم منظم قبل البيع عبر جميع الأطراف المعنية مع الحفاظ على وضوح الجداول الزمنية وإجراءات العمل.

4. قالب تسليم ما بعد البيع من Asana

عبر Asana

قالب تسليم ما بعد البيع من Asana مصمم خصيصًا للحظة التي تواجه فيها معظم أنظمة CRM الخفيفة الصعوبات: الانتقال من "لقد فزنا بالصفقة" إلى "نحن نفي بوعودنا" دون فقدان التفاصيل.

يمنحك سير عمل منظم حيث تكون المسؤوليات واضحة، ويظل السياق الرئيسي مرتبطًا بالعمل، ولا يتم تفويت خطوات التهيئة.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

يلتقط النطاق والأطراف المعنية والالتزامات قبل اجتماع البدء

تعيين خطوات التهيئة حتى يعرف كل مالك مسؤولياته

يحتفظ بملاحظات التسليم والسياق المرتبط بنفس سير العمل

يتتبع الجداول الزمنية والإجراءات التالية دون الحاجة إلى متابعة التحديثات في الدردشة

يقلل من إعادة العمل من خلال توضيح ما تم بيعه مقابل ما تم تسليمه

✨️ مثالي لـ: فرق المبيعات والعملاء التي ترغب في عمليات تسليم سلسة إلى فريق التمكين مع ملكية وجداول زمنية واضحة.

5. قالب تنفيذ العملاء من Asana

عبر Asana

يساعدك نموذج تنفيذ العملاء من Asana على إدارة عملية الإدماج كعملية طرح منظمة. يمكنك تخطيط التنفيذ الكامل في مهام، بحيث تكون كل خطوة واضحة من البداية وحتى التشغيل. وهذا مفيد عندما تدير عدة مشاريع وتحتاج إلى عملية قابلة للتكرار لكل عميل جديد.

يمكنك تعيين المهام للمالكين الداخليين، وتحديد مواعيد الاستحقاق، وتتبع التقدم المحرز مع تقدم العمل عبر المراحل. يمكنك أيضًا الاحتفاظ بالموارد والملاحظات والتحديثات الرئيسية المرتبطة بنفس الخطة حتى يظل الفريق متناسقًا وتظل تجربة العملاء متسقة.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

خطط لمراحل الإعداد مع معالم واضحة من البداية إلى التشغيل

قم بتعيين المهام إلى المالكين، حتى لا تتأخر عمليات التسليم

تتبع التقدم عبر خطوات التنفيذ دون فقدان الرؤية

قم بتركيز الروابط والمستندات والملاحظات لتسريع عملية التسليم

حافظ على تنسيق الجهات المعنية عند تغيير الجداول الزمنية أو ظهور المخاطر

✨️ مثالي لـ: فرق نجاح العملاء والتنفيذ التي تحتاج إلى خطة تهيئة قابلة للتكرار لكل مشروع عميل جديد.

مزايا استخدام Asana كنظام CRM

يمكن أن يعمل Asana بشكل جيد كنظام CRM خفيف الوزن عندما تكون عملية المبيعات لديك قائمة على التنفيذ أولاً. إذا كنت تريد أن تعمل الصفقات مثل عناصر العمل، فإن نموذج إدارة المهام في Asana يجعل المتابعة أسهل للتنفيذ عبر الفريق.

فيما يلي المجالات التي تمتاز فيها قوالب Asana CRM:

تبدو المتابعات طبيعية داخل مدير المهام: يمكنك تعيين المهام وتعيين تواريخ الاستحقاق واستخدام المهام المتكررة للتحقق حتى لا تعتمد الخطوات التالية على الذاكرة

طرق عرض المشاريع تجعل مراجعة خطوط الإنتاج أسهل: يمكنك تشغيل خط الإنتاج في طريقة عرض اللوحة، ثم التبديل إلى القائمة أو التقويم للتخطيط الأسبوعي. في الخطط المدفوعة مثل Starter، تحصل أيضًا على الجدول الزمني والتبعيات للحصول على سير عمل أكثر تنظيماً لإدارة المشاريع.

الحقول المخصصة تحافظ على اتساق تفاصيل الصفقة: عند إضافة حقول مثل قيمة الصفقة أو الأولوية أو تاريخ الإغلاق أو مصدر العميل المحتمل، يمكنك الفرز والتصفية بسرعة دون تحويل CRM إلى ملاحظات حرة الشكل. الحقول المخصصة مضمنة في Starter وما فوقه.

تقلل سير العمل الآلي من صيانة خط الأنابيب: تتيح لك القواعد تشغيل الإجراءات عند حدوث تغيير ما، مثل تعيين المالكين أو تحديث الحقول. القواعد مضمنة في خطة Starter وما فوقها.

تساعد القوالب الفرق على التوحيد بسرعة: بالنسبة لعمليات المبيعات وسير عمل العملاء، توفر لك معرض قوالب Asana هيكلًا أوليًا يمكنك تعديله ببضع نقرات فقط.

قيود Asana بالنسبة لقوالب CRM

لا يزال Asana برنامجًا لإدارة المشاريع في المقام الأول. لذا، على الرغم من أنه يمكنه دعم العمل بنمط CRM، فإن بعض أجزاء تجربة "CRM الحقيقية" تتطلب إعدادًا إضافيًا أو عادات أكثر صرامة أو ترقيات إلى خطط مدفوعة.

القيود الرئيسية التي يجب مراعاتها:

غالبًا ما تتطلب مكونات CRM الأساسية خططًا مدفوعة: تتضمن خطة Starter ميزات أساسية لتمكين CRM مثل النماذج والحقول المخصصة والقواعد والتبعيات. إذا كان فريقك بحاجة إلى هذه الميزات للحفاظ على موثوقية خط الأنابيب، فقد تبدو الخطة المجانية محدودة.

القواعد مفيدة، ولكن يمكن أن تصطدم بحدود الأتمتة: تشير وثائق المساعدة الخاصة بـ Asana إلى حد أقصى قدره 50 قاعدة لكل مشروع، بغض النظر عن مستوى الخطة. إذا كنت تعتمد على سير عمل آلي مفصل للغاية، فقد تحتاج إلى تبسيط المنطق أو تقسيم العمليات عبر المشاريع.

سجلات الصفقات والاتصالات ليست "كائنات CRM" بشكل افتراضي: في معظم الإعدادات، تعتبر الصفقة مهمة، والعميل مهمة أو مشروع. يمكن أن ينجح ذلك، ولكنه يعتمد على سلامة العملية، واتساق الحقول المخصصة، ووضوح التسميات حتى لا يضيع السياق.

سير عمل البريد الإلكتروني ليس صندوق بريد CRM أصلي: يمكنك ربط تطبيقات وأدوات بريد إلكتروني تابعة لجهات خارجية لإنشاء مهام والحفاظ على السياق قريبًا، ولكنك لا تزال تدير التواصل في نظام البريد الإلكتروني الخاص بك بدلاً من صندوق بريد مخصص للمبيعات.

يمكن أن يدفعك التوسع نحو ضوابط أعلى مستوى: إذا كنت بحاجة إلى حوكمة أقوى مثل الإدارة المتقدمة أو توفير المستخدمين أو ضوابط خطة المؤسسة، فقد ينتهي بك الأمر إلى خطط أسعار أعلى مما يتوقعه فريق صغير.

Notion لنماذج CRM

عبر Notion

Notion هو مساحة عمل لإدارة المعرفة تركز على قواعد البيانات. وهذا مهم لقوالب CRM لأن "CRM" الخاص بك لا يجب أن يتصرف كأنه مشروع مليء بالمهام. بدلاً من ذلك، يمكن أن يتصرف كأنه مجموعة من السجلات المتصلة.

في قالب Notion CRM، عادةً ما تكون كل صفقة عنصرًا في قاعدة البيانات. يمكنك عرض هذه العناصر في شكل جدول لتحريرها بسرعة، أو لوحة لمراحل خط الأنابيب، أو جدول زمني عندما تكون التواريخ هي المحرك الأساسي لأسبوعك.

هذا النهج مناسب للشركات الصغيرة والشركات الناشئة والوكالات وفرق المبيعات أو العمليات التي تريد سياقًا للصفقات قريبًا من خط الأنابيب. تنتهي ملاحظات الاجتماعات والوثائق والروابط والوثائق الداخلية معًا داخل نفس صفحة الصفقة، بدلاً من أن تكون مبعثرة عبر قوالب مشاريع منفصلة.

كيف تتعامل Notion مع CRM

Notion ليس نظام CRM تقليدي. يمكنك إنشاء قوالب CRM عن طريق تحويل خط أنابيبك إلى قاعدة بيانات ثم تحديد شكل "البيانات الجيدة" لفريقك.

فيما يلي نمط الإعداد الشائع:

استخدم عرض اللوحة كخط أنابيب: قم بتجميع عناصر قاعدة البيانات حسب خاصية مثل المرحلة، ثم انقل البطاقات عبر الأعمدة مع تقدم الصفقات

تخزين تفاصيل CRM كخصائص قاعدة البيانات: تتبع المالك وتاريخ الإغلاق وقيمة الصفقة والخطوة التالية ومصدر العميل المحتمل كحقول منظمة حتى تتمكن من التصفية والفرز بسرعة

قم بتبديل طرق العرض حسب المهمة: استخدم طرق عرض الجداول لإجراء تعديلات سريعة وتنظيف، وطرق عرض اللوحات لمراجعة خطوط الإنتاج، وطرق عرض الجدول الزمني عندما تحتاج إلى رؤية توقيت الصفقات على مدار أسبوع أو شهر.

توحيد السجلات باستخدام قوالب قاعدة البيانات: إنشاء تخطيط قابل للتكرار لملاحظات الاكتشاف والاعتراضات وأصحاب المصلحة وتفاصيل التسليم بحيث تظل كل صفحة صفقة متسقة

أضف عمليات أتمتة عندما تريد تقليل التحديثات اليدوية: تتوفر عمليات أتمتة قاعدة بيانات Notion في الخطط المدفوعة. يمكن لمستخدمي الخطة المجانية إنشاء عمليات أتمتة لإشعارات Slack، ولكن لا يمكنهم إنشاء أنواع أخرى.

إذا كنت تستخدم Notion بالفعل وتريد مساحة عمل شاملة لكل من التوثيق وتتبع الصفقات الخفيفة، فقد يكون هذا النهج الذي يركز على قاعدة البيانات أولاً مناسبًا لك. المقابل هو أن خط أنابيبك يظل دقيقًا فقط إذا استمر الفريق في تحديث الخصائص.

قوالب Notion CRM

عبر Notion

تقوم قوالب Notion بمعظم المهام الصعبة، شريطة أن تتوافق حالات استخدامها مع متطلباتك. يوفر لك قالب Notion CRM القوي ما يلي:

قاعدة بيانات الصفقات ذات الخصائص المناسبة

طرق عرض جاهزة للاستخدام مثل اللوحة والجدول

هيكل متسق لصفحات الصفقات والملاحظات

أتمتة اختيارية، اعتمادًا على القالب وخطتك

إذا كنت لا ترغب في البناء من الصفر، يمكنك الاطلاع على قوالب CRM القابلة للتخصيص التالية من Notion:

1. قالب CRM للمبيعات من Notion

عبر Notion

إذا كان تتبع مبيعاتك يتم حاليًا عبر جدول بيانات وبعض الصفحات المليئة بالملاحظات الفوضوية وذاكرة شخص ما، فإن هذا النموذج يمنحك نقطة انطلاق أكثر تنظيمًا. نموذج Sales CRM من Notion يضعه كطريقة لتشغيل مسار المبيعات الخاص بك دون الشعور بـ "ثقل SaaS" مع الحفاظ على الأساسيات في مكان واحد.

تحصل على بنية بسيطة لتتبع العملاء المحتملين باستخدام الحقول التي تهمك فقط، ويمكن أن يكون لكل سجل صفحة Notion خاصة به للملاحظات وسياق الصفقة. كما أنه اختيار شائع في سوق Notion، وهو أمر مطمئن عندما تريد قالبًا يمكنك اعتماده بسرعة وتعديله لاحقًا.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

قم بإعداد خط أنابيب خفيف الوزن دون إنشاء قاعدة بيانات من الصفر

احتفظ بكل صفقة كصفحة للملاحظات والتحديثات والسياق

تتبع الخصائص التي تحتاجها فقط، ثم أضف المزيد لاحقًا

قم بتوحيد عمليات المتابعة عن طريق تحويل الخطوات التالية إلى عمل مرئي

اجعل CRM سهل التعديل عندما تتغير عملية المبيعات لديك

✨️ مثالي لـ: الفرق الصغيرة التي تريد نظام CRM بسيطًا قائمًا على Notion دون أدوات إضافية.

2. قالب جميع الحسابات من Notion

عبر Notion

قالب جميع الحسابات من Notion يوفر لك طريقة بسيطة للاحتفاظ بجميع حسابات العملاء في مكان واحد. بدلاً من التنقل بين الصفحات وعلامات التبويب للعثور على أحدث سياق، يمكنك تجميع تفاصيل الحساب الرئيسية في مكان واحد لتسهيل الحفاظ على الاتساق.

بالنسبة للشركات الصغيرة والشركات الناشئة والوكالات، يعد هذا البرنامج بديلاً عمليًا لأداة CRM كاملة عندما تحتاج فقط إلى الرؤية. يمكنك تتبع الملكية والحالة والعمل الجاري، ثم الاحتفاظ بالملاحظات والتحديثات المرتبطة بنفس سجل الحساب مع تغير الأمور.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

احتفظ بكل حساب عميل في عرض واحد منظم لمساحة العمل

تتبع مالكي الحسابات حتى تظل المسؤوليات واضحة لجميع أعضاء الفريق

سجل التفاصيل الأساسية مرة واحدة، ثم أعد استخدامها في جميع سير العمل

قم بتخزين التحديثات والملاحظات داخل كل صفحة سجل حساب

افحص حالة الحساب بسرعة دون الحاجة إلى إعادة إعداد الإعدادات أسبوعيًا

✨️ مثالي لـ: الفرق الصغيرة والشركات الناشئة والوكالات التي تدير حسابات عملاء متعددة وعلاقات مستمرة.

3. مسار المبيعات مع أتمتة من Notion

عبر Notion

قناة المبيعات مع أتمتة من Notion هو قالب مخصص لتلك الأسابيع التي تبدو فيها قناتك على ما يرام، ولكن المتابعة تتعثر لأن لا أحد يرغب في إجراء تحديثات يدوية. يوفر لك قناة مبيعات جاهزة داخل Notion، مع أتمتة قاعدة البيانات مدمجة في الإعداد بحيث تبدو الخطوات الروتينية أقل "عبئًا إداريًا".

بالنسبة للشركات الصغيرة والشركات الناشئة والوكالات، هذه طريقة عملية لمواصلة الصفقات دون اعتماد أداة CRM كاملة. يمكنك تتبع المراحل في عرض خط الأنابيب، والحفاظ على سياق الصفقة داخل كل سجل، والاعتماد على الأتمتة للحفاظ على نظافة النظام مع ازدياد انشغال فريقك.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

ابدأ بخط أنابيب جاهز للتشغيل الآلي بدلاً من البناء من الصفر

حافظ على اتساق سجل كل صفقة مع تغير المراحل والمالكين

قلل التحديثات اليدوية عندما يتعامل فريقك مع عدة صفقات

قم بتخزين الملاحظات والروابط داخل نفس صفحة سجل الصفقة

اجعل مراجعات خط الأنابيب أسرع باستخدام الحقول والطرق المنظمة

✨️ مثالي لـ: فرق المبيعات والعمليات التي تريد خط أنابيب خفيف الوزن مع أتمتة لتقليل التحديثات اليدوية.

4. Personal CRM 2026 من Notion

عبر Notion

Personal CRM 2026 من Notion هو قالب يركز على جانب "CRM" الذي تغفل عنه معظم الإعدادات الخفيفة الوزن: تذكر من هو الشخص، وماذا ناقشته معه آخر مرة، ومتى يجب عليك المتابعة. بدلاً من التلاعب بالملاحظات المتناثرة، تحصل على مكان واحد لتتبع الأشخاص وتفاعلاتك المستمرة معهم.

بالنسبة للشركات الصغيرة والشركات الناشئة والوكالات وفرق المبيعات أو العمليات، يعد هذا إضافة مفيدة إلى قالب خط الأنابيب. يمكنك استخدامه لإدارة الشركاء والعملاء المحتملين والمساهمين من العملاء عندما لا تحتاج إلى صندوق بريد مبيعات كامل، ولكنك لا تزال ترغب في متابعة متسقة.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

تتبع جهات الاتصال والتفاصيل الأساسية دون إنشاء قاعدة بيانات مخصصة

سجل المحادثات حتى تتذكر السياق قبل المكالمة التالية

حدد أوقات المتابعة حتى لا تتلاشى العلاقات

حافظ على تنظيم جهات الاتصال الشخصية والمهنية في نظام واحد

حافظ على اتساق التواصل حتى خلال أسابيع المشاريع المزدحمة

✨️ مثالي لـ: الفرق التي تريد أداة تتبع علاقات خفيفة الوزن للشركاء والعملاء المحتملين والعملاء داخل Notion بسرعة.

5. Rolodex الشخصي من Notion

عبر Notion

Personal Rolodex من Notion هو قالب بسيط يساعدك على عدم فقدان تتبع الأشخاص الذين تقابلهم أو تعمل معهم أو تخطط للتواصل معهم. تم تصميم القالب لحفظ تفاصيل الاتصال والسياق في مكان واحد، حتى لا تضطر إلى البحث في رسائل البريد الإلكتروني القديمة والملاحظات المتناثرة قبل المتابعة.

بالنسبة للشركات الصغيرة والوكالات، يعمل هذا النموذج بشكل جيد مع مسار الصفقات. يمكنك استخدامه لتتبع أصحاب المصلحة من العملاء وجهات الاتصال الشريكة والعملاء المحتملين، ثم تدوين ملاحظات سريعة حول حالة العلاقة دون الحاجة إلى أداة CRM كاملة.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

حافظ على تنظيم تفاصيل الاتصال دون إنشاء قاعدة بيانات معقدة

قم بتخزين الملاحظات السريعة حتى تتذكر السياق قبل المتابعة

تتبع العلاقات بين العملاء والشركاء والعملاء المحتملين بسهولة

اجعل التواصل أكثر اتساقًا خلال أسابيع التسليم والمبيعات المزدحمة

اعثر على الشخص المناسب بسرعة عندما تظهر الفرص فجأة

✨️ مثالي لـ: الفرق الصغيرة التي تتعقب العلاقات الرئيسية وسياق الاتصال في Notion دون أداة CRM كاملة.

مزايا استخدام Notion كنظام CRM

يعمل Notion بشكل جيد كنظام CRM خفيف الوزن عندما تريد أن يكون مسار العمل والسياق في نفس المكان. بدلاً من فرض الصفقات في مدير المهام، يمكنك التعامل مع كل صفقة كسجل قاعدة بيانات، ثم فتحها كصفحة لملاحظات الاجتماعات والروابط والملفات والوثائق الداخلية.

المجالات التي عادةً ما تكون فيها قوالب Notion CRM أقوى:

تظل سجلات CRM منظمة، حتى عند إضافة سياق: توجد تفاصيل الصفقة في خصائص قاعدة البيانات، بحيث يمكنك الفرز والتصفية وتتبع التقدم دون تحويل كل شيء إلى ملاحظات حرة الشكل.

يمكنك تشكيل سير العمل وفقًا لحركة المبيعات لديك: يتيح لك Notion إعداد عروض قاعدة بيانات متعددة، بحيث يمكنك تشغيل خط أنابيب في عرض لوحة، وتنظيف البيانات في عرض جدول، والتحقق من التواريخ في عرض تقويم أو خط زمني بناءً على كيفية إدارة فريقك للمشاريع.

يمكن أن تقلل قواعد البيانات المتصلة من التكرار: عندما تربط جهات الاتصال والصفقات والحسابات باستخدام العلاقات والتجميعات، يمكنك إعادة استخدام تفاصيل الاتصال عبر عدة مشاريع بدلاً من إعادة إدخال نفس المعلومات في كل مرة.

التعاون في الوقت الفعلي يناسب الفرق التي تبيع وتوثق معًا: Notion قوي عندما تعتمد سير عمل المبيعات على قاعدة معرفية مشتركة، حيث يمكن أن تحتوي سجلات الصفقات أيضًا على ملاحظات الاجتماعات وسياق القرار إلى جانب خط الأنابيب

تساعدك عمليات الدمج على سحب الملفات إلى نفس الأداة: يدعم Notion عمليات الدمج من خلال معرضه، بما في ذلك خيارات مثل Google Drive و Slack، مما يساعد عندما يعمل فريقك عبر تطبيقات طرف ثالث.

قيود Notion بالنسبة لقوالب CRM

يمكن أن يكون Notion خيارًا جيدًا لقوالب CRM، ولكنه لا يزال غير مخصص لـ CRM. يعتمد الإعداد على مدى جودة تصميم قاعدة البيانات، ومدى اتساق الفريق في تحديثها، وخطط الأسعار التي تستخدمها.

فيما يلي أهم القيود التي يجب أخذها في الاعتبار:

الأتمتة محدودة في الخطة المجانية: تشير Notion إلى أن أتمتة قواعد البيانات متاحة في الخطط المدفوعة. في الخطة المجانية، يمكن للمستخدمين إنشاء أتمتة إخطارات Slack، ولكن لا يمكنهم إنشاء أنواع أتمتة أخرى.

يمكن أن يصل الحد الأقصى لعدد الكتل في خطة Notion المجانية إلى حد أقصى للفرق: يوضح مركز المساعدة في Notion أن مساحات العمل في الخطة المجانية التي تضم أكثر من مالكين لمساحة العمل لديها حد أقصى يبلغ 1000 كتلة لكل مساحة عمل. بمجرد الوصول إلى هذا الحد، ستحتاج إلى الترقية لمواصلة إضافة سجلات ومحتوى CRM جديد.

قد تبدو المتابعات أقل قابلية للتنفيذ مقارنة بالأدوات التي تركز على المهام أولاً: يمكنك تتبع الخطوات التالية كخصائص وإنشاء مهام في قاعدة بيانات، ولكن من الأسهل على الفرق ترك الحقول دون تحديث ما لم تقم ببناء عادات قوية حول تحديث المراحل والمالكين وتواريخ الخطوات التالية.

من السهل المبالغة في البناء: يوفر Notion الكثير من الحرية الإبداعية. وهذا مفيد، ولكنه قد يزيد من صعوبة التعلم إذا قام أشخاص مختلفون بإعداد طرق عرض أو خصائص أو قواعد تسمية مختلفة عبر نفس قالب CRM.

تدفعك عناصر التحكم الإدارية الأكثر تقدمًا نحو Business أو Enterprise: إذا كنت بحاجة إلى SAML SSO (Security Assertion Markup Language Single Sign-On) وحوكمة أقوى مع توسع فريقك إلى فرق كبيرة، فإن Notion تضع هذه الميزات في خطط Business و Enterprise.

🤔 هل تعلم؟ تشير معايير HubSpot إلى أن متوسط معدل إتمام المبيعات في عام 2024 سيبلغ 29٪ ، مما يجعل صحة خط أنابيب المبيعات أكثر أهمية لتجنب فقدان الصفقات المحتملة.

Asana مقابل Notion: مقارنة الميزات

الآن، لقد رأيت الفرق الكبير في كيفية "تنفيذ CRM" باستخدام هذه الأدوات.

Asana يحول قالب CRM إلى سير عمل للمشروع، حيث تعمل الصفقات كمهام وتبقى المتابعات مرتبطة بالملكية وتواريخ الاستحقاق.

Notion يحول قالب CRM إلى قاعدة بيانات، حيث تعمل الصفقات كسجلات وتوجد الملاحظات والمستندات وسياق الاجتماعات داخل كل صفحة صفقة.

بعد ذلك، دعنا نقارن Notion و Asana في الأجزاء التي تحدد نجاح أو فشل نظام CRM خفيف الوزن بمجرد أن يبدأ المزيد من الأشخاص في استخدامه.

الميزة رقم 1: تتبع خط الأنابيب الذي يظل دقيقًا أسبوعًا بعد أسبوع

Asana

تعمل Asana بشكل أفضل عندما يكون مسار عملك مدفوعًا بالعمل. كل صفقة هي مهمة، لذا يمكنك تعيين المهام وتحديد مواعيد الاستحقاق وإبقاء الخطوات التالية مرئية في نفس العرض الذي يستخدمه فريقك لإدارة المهام والمشاريع. يصعب اختفاء المتابعات عندما تكون الملكية والتوقيت مرتبطين دائمًا بالصفقة.

Notion

يعمل Notion بشكل أفضل عندما يحتاج مسار عملك إلى سياق، وليس مجرد مرحلة. كل صفقة هي سجل قاعدة بيانات يفتح في صفحة، بحيث يمكن لفريقك الاحتفاظ بملاحظات الاجتماعات والوثائق الداخلية والروابط الرئيسية بالقرب من مسار العمل. المقابل هو أن دقة مسار العمل تعتمد على قيام الأشخاص بتحديث الخصائص الصحيحة باستمرار.

🏆 الفائز: تعادل. اختر Asana إذا كنت تريد تتبع مسار العمل الذي يشبه إدارة المهام. اختر Notion إذا كنت تريد تتبع خط الأنابيب بالإضافة إلى صفحات صفقات أكثر ثراءً للتوثيق.

Asana

في Asana، عادةً ما تكون "الصفقة" أو "الحساب" مهمة. يمكنك تخزين التفاصيل المنظمة باستخدام الحقول المخصصة في الخطط المدفوعة والاحتفاظ بالتحديثات في التعليقات. يظل النظام منظمًا عندما يتعامل فريقك مع المهمة على أنها مصدر الحقيقة، ولكن سلاسل التعليقات الطويلة يمكن أن تطمس السياق المهم بمرور الوقت.

Notion

تم تصميم Notion للسجلات المنظمة. يمكنك الاحتفاظ بالصفقات وجهات الاتصال والحسابات كقواعد بيانات منفصلة، ثم ربطها بالعلاقات والتجميعات بحيث يمكن عرض نفس سياق جهة الاتصال عبر عدة مشاريع. يمنحك ذلك نموذجًا يشبه CRM بشكل أكبر، خاصةً إذا كان فريقك يستخدم Notion أيضًا كقاعدة معرفية.

🏆 الفائز: Notion، لأنه بشكل عام يقوم بعمل أفضل في الحفاظ على تنظيم سجلات CRM

الميزة رقم 3: المتابعة وتنظيم سير العمل داخل قوالب CRM

Asana

تتميز Asana في هذا المجال لأن المتابعة جزء أساسي من طريقة عمل الأداة. يمكنك تعيين المهام وإضافة المهام الفرعية وتحديد تواريخ الاستحقاق واستخدام المهام المتكررة لنقاط الاتصال المتكررة. في الخطط المدفوعة، يمكنك أيضًا إضافة قواعد تؤدي إلى إجراءات مثل تعيين المالكين أو تحديث الحقول عند حدوث تغيير ما.

Notion

يمكن لـ Notion دعم المتابعات، ولكن النظام يظل سليمًا فقط إذا حافظ فريقك على تحديث الخصائص. يمكن لأتمتة قواعد البيانات أن تقلل من بعض أعمال الصيانة اليدوية، ولكنها متاحة فقط في الخطط المدفوعة. يمكن لمستخدمي الخطة المجانية إنشاء أتمتة إخطارات Slack ولكن ليس الأنواع الأخرى.

🏆 الفائز: Asana، لأن المتابعات القائمة على المهام تظل مرئية ويسهل تنفيذها.

الميزة رقم 4: استقبال العملاء المحتملين الذي يحافظ على اتساق قالب CRM الخاص بك

Asana

تكون Asana أقوى عندما تريد أن تظل عملية استقبال العملاء المحتملين منظمة منذ البداية. باستخدام نماذج Asana، يمكنك جمع نفس الحقول في كل مرة (الاسم والشركة وحجم الصفقة والمصدر والطابع العاجل) وإنشاء مهمة مباشرة في مشروع خط أنابيبك بحيث تظل قالب CRM متسقًا بين أعضاء الفريق. النماذج متاحة في الخطط المدفوعة مثل Starter وما فوقها.

Notion

يمكن لـ Notion توحيد عملية استقبال العملاء المحتملين، ولكنها عادةً ما تتطلب المزيد من الإعداد. يمكنك إنشاء قالب قاعدة بيانات "عميل محتمل جديد" مع الخصائص المطلوبة وتصميم صفحة متسق. التحدي هو إدخال العملاء المحتملين إلى قاعدة البيانات هذه دون خطوات إضافية. يمكن أن تساعد أتمتة Notion في ذلك، ولكن أتمتة قاعدة البيانات هي في الأساس ميزة متوفرة في الخطة المدفوعة، مع قيود على الخطة المجانية.

🏆 الفائز: Asana، لأن النماذج تجعل استقبال العملاء المحتملين أكثر اتساقًا داخل سير عمل قالب CRM.

الميزة رقم 5: توسيع نطاق CRM القائم على القوالب دون بذل جهد مستمر

Asana

تميل Asana إلى التوسع بشكل أكثر سلاسة عندما يتعامل المزيد من الأشخاص مع خط الأنابيب. تتصرف الصفقات مثل المهام، لذا يتم دمج الملكية وإخطار أعضاء الفريق في سير العمل. يمكن للقواعد أيضًا فرض قواعد أساسية، مثل تعيين المالكين أو تحديث الحقول عندما تنتقل الصفقة إلى مراحل أخرى، على الرغم من أن القواعد لها حدود عملية لكل مشروع.

Notion

يتكيف Notion جيدًا عندما يكون فريقك منضبطًا في الحفاظ على خصائص قاعدة البيانات وطرق العرض. ولكن مع انضمام المزيد من الأشخاص، يصبح من السهل أن تنحرف قاعدة البيانات، خاصةً إذا قام أعضاء الفريق المختلفون بإنشاء طرق العرض الخاصة بهم أو قواعد التسمية أو الاختصارات.

🏆 الفائز: Asana، لأنه من الأسهل الحفاظ على قوالب CRM قابلة للتشغيل مع زيادة عدد زملاء الفريق المشاركين.

ClickUp: أفضل بديل مباشر لـ Asana و Notion لقوالب CRM

إذا كنت تحاول تشغيل CRM باستخدام قوالب، فإن أصعب جزء عادةً ما يكون ليس القالب، بل توسع العمل. تتم مناقشة العميل المحتمل في الدردشة، وتبقى الخطوات التالية في صندوق الوارد الخاص بشخص ما، بينما توجد أحدث الملاحظات في مستند.

ثم يأتي انتشار الذكاء الاصطناعي. ينتهي بك الأمر إلى دفع ثمن أداة ذكاء اصطناعي للكتابة، وأخرى للتلخيص، وأخرى للتنظيم. لكنها لا تشارك السياق، لذا لا تزال تقضي الوقت في تنظيف الأشياء وإعادة إدخال نفس التفاصيل عبر الأدوات.

ClickUp، مساحة عمل متقاربة تعمل بالذكاء الاصطناعي، مصممة لتشغيل سير عمل المبيعات وسير عمل التسليم في نفس المكان. وهذا أمر مهم عندما تريد نظام CRM خفيف الوزن يظل دقيقًا دون الحاجة إلى تنظيف إضافي.

وعندما تريد البدء بسرعة، يوفر لك ClickUp أيضًا قوالب CRM جاهزة للاستخدام يمكنك تكييفها مع العملاء المحتملين والصفقات وتتبع الحسابات، بالإضافة إلى مكتبة كاملة من قوالب المبيعات و CRM للاختيار من بينها.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لإدارة المشاريع

ClickUp في المرتبة الأولى: ClickUp CRM للفرق

احتفظ بمهامك وتفاصيل خططك وصفقاتك في نفس مساحة العمل باستخدام ClickUp CRM for Teams

قد ينهار قالب CRM الخاص بك عندما يكون مسار العمل في مكان واحد، والعمل الذي يدفع الصفقات إلى الأمام في مكان آخر. يهدف ClickUp CRM for Teams إلى الحفاظ على تتبع مسار العمل وتنفيذه معًا، حتى لا تضطر إلى الحفاظ على "عالم CRM" منفصل عن المهام الفعلية.

يمكنك أيضًا الحصول على أكثر من 10 طرق عرض مرنة لحالات استخدام CRM، بما في ذلك القائمة ولوحة Kanban والجدول، مما يساعد عندما يحتاج أشخاص مختلفون إلى طرق عرض مختلفة للمشروع لنفس المسار.

💡 نصيحة احترافية: احصل على العملاء المحتملين باستخدام نماذج ClickUp، ثم قم بتوجيه العمل تلقائيًا. احتفظ ببيانات العملاء المحتملين مع جميع الحقول التي تحتاجها باستخدام نماذج ClickUp استخدم نماذج ClickUp لالتقاط العملاء المحتملين باستخدام الحقول التي تحتاجها بالضبط (مثل حجم الصفقة والمصدر والأولوية)، ثم أرسلهم تلقائيًا إلى قائمة خط الأنابيب الصحيحة حتى يظل CRM الخاص بك نظيفًا من اليوم الأول. يمكنك بعد ذلك إقران ذلك مع ClickUp Automations لتعيين المالك المناسب وإنشاء مهمة الخطوة التالية عندما تصل الصفقة إلى مرحلة معينة، بحيث تتم المتابعة حتى خلال الأسابيع المزدحمة.

ميزة ClickUp رقم 2: مهام ClickUp وأتمتة ClickUp

قم بتشغيل الإجراءات الصحيحة تلقائيًا وتشغيل العمليات بسلاسة باستخدام ClickUp Automations

يمكن لكل من Asana و Notion تشغيل قوالب CRM، ولكن غالبًا ما تواجه الفرق نفس المشكلة: من السهل مناقشة المتابعات ومن السهل نسيانها.

يدفع ClickUp المتابعة إلى سير العمل نفسه:

ثم تساعد ClickUp Automations في تقليل الإجراءات الإدارية المتكررة عن طريق أتمتة الإجراءات المتكررة مثل تخصيص المهام تلقائيًا ونشر التعليقات وتغيير الحالات، بالإضافة إلى خيارات مثل المكلفين الديناميكيين.

📖 اقرأ أيضًا: أمثلة وحالات استخدام لأتمتة سير العمل

ميزة ClickUp رقم 3: ClickUp Brain و ClickUp Dashboards

اطلب بعبارات بسيطة لتشكيل خطوات لإدارة خط أنابيبك باستخدام ClickUp Brain

تصبح قوالب CRM فوضوية عندما تكون التفاصيل الأكثر أهمية موجودة في ملاحظات متفرقة. تتذكر أن مكالمة ما كانت تتضمن متطلبًا أساسيًا أو قيودًا على الأسعار، ولكنك لا تستطيع العثور عليها عندما تحتاجها. يساعدك ClickUp Brain من خلال إدخال الذكاء الاصطناعي إلى مساحة عملك حتى تتمكن من العثور على الإجابات وتحويل المعلومات إلى خطوات تالية دون الحاجة إلى البحث في صفحات ومواضيع طويلة.

بعد تنظيم المعلومات، من الضروري الحصول على عرض سريع لتقدم العملية. تساعدك لوحات معلومات ClickUp على مراقبة الصفقات والمتابعات والأداء في لمحة، حتى لا تعتمد على حدسك أو تحديثات الأسبوع الماضي.

بالنسبة للشركات الصغيرة والشركات الناشئة والوكالات وفرق المبيعات أو العمليات، هذا يعني أنه يمكنك الحفاظ على تقارير CRM خفيفة الوزن مع الاستمرار في الحصول على رؤية واضحة لما يتحرك وما يتعثر وما يحتاج إلى الاهتمام بعد ذلك.

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Brain MAX للحفاظ على قالب CRM نظيفًا وقابلًا للبحث وجاهزًا للعمل. زد إنتاجيتك بمعدل 4 أضعاف لتلبية المواعيد النهائية باستخدام Talk To Text من ClickUp يساعدك ClickUp Brain MAX على البقاء على اطلاع على تحديثات CRM دون تحويل كل متابعة إلى عمل شاق. بدلاً من البحث في الملاحظات المتناثرة أو إعادة كتابة نفس السياق في عدة أماكن، يمكنك التقاط معلومات الصفقة والعثور عليها والتصرف بناءً عليها بشكل أسرع. سجل تحديثات الصفقات بشكل أسرع باستخدام Talk to Text : أضف ملاحظات المكالمات والاعتراضات والخطوات التالية أو تحديثات أصحاب المصلحة صوتيًا، ثم احفظها مباشرة في مهمة أو مستند الصفقة المناسب حتى يظل CRM محدثًا حتى بين الاجتماعات.

اطرح أسئلة تستخلص رؤى من سياق CRM الخاص بك : اطرح أسئلة على ClickUp BrainGPT مثل "ما هي الصفقات التي ليس لها خطوة تالية؟" أو "ما هي الحسابات التي تنتظر الموافقة على الأسعار؟" لاكتشاف الثغرات قبل أن تصبح متابعة مفقودة.

اعثر على الدليل على الفور باستخدام Enterprise Search : ابحث في المهام والمستندات والتعليقات عن أشياء مثل "مراجعة الأمان" أو "التعديلات القانونية" أو "التجديد"، حتى تتمكن من استخراج السياق في ثوانٍ أثناء عمليات التسليم ومراجعات خط الأنابيب.

اختر أفضل نموذج للمهمة: استخدم نماذج مختلفة حسب العمل، مثل صياغة رسائل بريد إلكتروني متابعة واضحة، أو تلخيص ملاحظات المكالمات الطويلة إلى بنود عمل، أو اختبار النقاط الرئيسية في الاقتراح من خلال عدسة أكثر تحليلاً.

قوالب ClickUp CRM

إذا كنت تريد إعدادًا أسرع من البناء من الصفر، فإن قوالب ClickUp توفر لك نقطة انطلاق منظمة لسير عمل CRM. يمكنك اختيار قالب يتناسب مع سير عملك، ثم تخصيصه كلما أصبح مسار عملك أكثر وضوحًا.

1. قالب ClickUp CRM

احصل على قالب مجاني تتبع العملاء المحتملين والفرص باستخدام خطوط الإنتاج مع قالب CRM من ClickUp

يوفر لك قالب CRM من ClickUp مجلدًا جاهزًا لإدارة العملاء المحتملين والصفقات وعلاقات العملاء في مكان واحد. بدلاً من إنشاء CRM من الصفر، تحصل على إعداد منظم مع حالات مخصصة وحقول مخصصة وعروض متعددة حتى تتمكن من البدء في تنظيم مسار عملك على الفور.

بالنسبة للشركات الصغيرة والشركات الناشئة والوكالات وفرق المبيعات أو العمليات، يسهل هذا النموذج الحفاظ على الاتساق. يمكنك الاحتفاظ بتفاصيل الاتصال في مكان مركزي، وتحديد أولويات المتابعة حسب المرحلة، واستخدام طرق العرض مثل "عملية المبيعات" و"مهامي" لإبقاء الخطوات التالية مرئية لجميع أعضاء الفريق.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل برامج مساحة العمل الموحدة لتركيز عملك

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

تتبع العملاء المحتملين والفرص من خلال مراحل خط الأنابيب مع حالات واضحة

قم بتخزين تفاصيل الاتصال في الحقول المخصصة لتصفية وتحديثات سريعة

التبديل بسهولة بين طرق العرض "القائمة" و"عملية المبيعات" و"مهامي"

استخدم التذكيرات والأتمتة لمنع تراجع المتابعة

راقب نشاط CRM باستخدام لوحات المعلومات للتحقق من سير العمل بشكل أسرع

✨️ مثالي لـ: الفرق التي تريد نظام CRM منظمًا وقائمًا على القوالب يمكنها تشغيله يوميًا داخل ClickUp.

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Super Agents للحفاظ على نظافة قالب CRM الخاص بك دون الحاجة إلى متابعة التحديثات. قم بتشغيل وكلاء AI مخصصين مسبقًا يساعدون في توفير استفسارات طبيعية للعملاء تم تصميم ClickUp Super Agents ليعملوا كزملاء فريق مدعومين بالذكاء الاصطناعي داخل مساحة العمل الخاصة بك، مع التحكم في الوصول من خلال أذونات ClickUp والتكوين. إليك طريقة سهلة الاستخدام لـ CRM لاستخدامها في مساحة عمل شاملة: أنشئ وكيلًا فائقًا لـ "نظافة خط الأنابيب" يتحقق من الصفقات التي تفتقد الخطوة التالية أو المالك أو تاريخ المتابعة، ثم يضع علامة عليها للمراجعة.

أضف مشغلات بحيث يتم تشغيلها بعد تغيير مرحلة الصفقة، ثم قم بإنشاء مهمة المتابعة المناسبة و@mentions المالك المناسب

حافظ على الرقابة الصارمة من خلال تكوين الأدوات التي يمكن استخدامها (على سبيل المثال، السماح بتحديثات المهام ولكن حظر تعديلات المستندات) يكون هذا مفيدًا عندما يدير فريقك عدة مشاريع وتريد أن تظل قالب CRM دقيقًا دون الاعتماد على الأشخاص لتذكر كل تحديث.

2. قالب ClickUp Sales Tracker

احصل على قالب مجاني اتخذ قرارات تستند إلى البيانات لتحسين مسار عملك باستخدام قالب ClickUp Sales Tracker.

يساعدك قالب Sales Tracker من ClickUp على تتبع أنشطة فريق المبيعات دون أن يتحول إعداد التقارير إلى مهمة أسبوعية مرهقة. تحصل على قائمة جاهزة لتسجيل تقدم المبيعات ومراقبة الأهداف والحفاظ على تنظيم بيانات المبيعات الرئيسية باستخدام حالات المهام المخصصة والحقول المخصصة والعروض المتعددة المصممة لتتبع الأداء.

بالنسبة للشركات الصغيرة والشركات الناشئة والوكالات وفرق المبيعات أو العمليات، يسهل هذا النموذج تبرير قرارات خط الأنابيب. يمكنك تحديد ما ينجح، ومعرفة أين يتم إهدار الجهد، وتتبع أداء الأفراد أو الفريق في مكان واحد، بحيث لا تضطر إلى استخراج الأرقام من خمسة أدوات مختلفة قبل كل مراجعة.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

تتبع تقدم المبيعات باستخدام حالات واضحة مثل "تم تحقيق الهدف" و"جاري".

سجل المبيعات وتفاصيل المنتج باستخدام الحقول المخصصة لتحليل أسرع

راجع اتجاهات الأداء من خلال عرض حجم المبيعات الشهري

قارن نتائج المنتجات بسرعة من خلال عرض حالة المبيعات لكل منتج

شارك التحديثات مع أصحاب المصلحة باستخدام تتبع وتقارير متسقة

✨️ مثالي لـ: الفرق التي تريد نظامًا بسيطًا لتتبع أداء المبيعات وتقدم خطط العمل داخل ClickUp.

3. قالب تتبع العمولات من ClickUp

احصل على قالب مجاني راقب التقدم والأهداف لكل موظف باستخدام قالب تتبع العمولات من ClickUp.

يساعدك قالب تتبع العمولات من ClickUp على تتبع العمولات من البداية حتى النهاية دون الحاجة إلى إنشاء جدول بيانات معقد. يمكنك تسجيل تفاصيل الصفقة وحساب العمولات بدقة أكبر وربط كل دفعة بالممثل المناسب والجدول الزمني المناسب.

بالنسبة للشركات الصغيرة والشركات الناشئة والوكالات وفرق المبيعات أو العمليات، يجعل هذا النموذج تتبع الأداء أقل فوضوية. يمكنك مراقبة التقدم المحرز نحو الأهداف، واكتشاف الثغرات في خط الأنابيب، والحفاظ على شفافية المحادثات المتعلقة بالعمولات، بحيث لا يضطر أحد إلى مطاردة الأرقام في نهاية الشهر.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

تتبع العمولات حسب مرحلة الصفقة باستخدام الحالات المخصصة

قم بتخزين تفاصيل الدفع باستخدام الحقول المخصصة مثل تاريخ الإغلاق والعمولة

قارن العملاء المحتملين بسرعة في عرض الجدول للحصول على تقارير أكثر وضوحًا

خطط الجداول الزمنية في عروض التقويم والجدول الزمني للحصول على رؤية أفضل

راقب الأداء الفردي والأهداف دون الحاجة إلى جداول بيانات إضافية

✨️ مثالي لـ: فرق المبيعات التي تحتاج إلى طريقة واضحة وقابلة للتكرار لتتبع العمولات والأداء في ClickUp.

4. قالب مسار مبيعات ClickUp

احصل على قالب مجاني قم بإدارة بيانات العملاء باستخدام واجهة السحب والإفلات مع قالب ClickUp Sales Pipeline Template

يوفر لك قالب ClickUp Sales Pipeline مساحة عمل جاهزة لتشغيل خط أنابيبك كنظام فعلي. يمكنك تصور مسار التحويل في مكان واحد والحفاظ على بيانات العملاء قريبة من العمل باستخدام تدفق السحب والإفلات.

إذا كنت تمتلك شركة صغيرة أو شركة ناشئة أو وكالة تتعامل مع عدة صفقات في وقت واحد، فإن هذا النموذج يساعدك على الحفاظ على الاتساق دون الحاجة إلى إدارة إضافية. يمكنك تحديد أولويات العملاء المحتملين حسب الأهمية أو القيمة، ومعرفة ما يحتاج إلى اهتمام هذا الأسبوع، ومتابعة المتابعة مع المالك المناسب حتى لا تتعطل خططك في صمت.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

تتبع حركة الصفقات باستخدام 30 حالة مخصصة عبر مراحل خط الأنابيب

قم بتخزين سياق العلاقة باستخدام حقل مخصص مدمج لآخر اتصال.

التبديل بين عرض القائمة وعرض SOP المبيعات وعرض الصندوق لإجراء عمليات تسجيل وصول مختلفة

قم بترتيب أولويات العملاء المحتملين بشكل أسرع عن طريق فرز الصفقات وتصفيتها حسب مدى إلحاحها أو إمكاناتها

حافظ على ارتباط أعمال المبيعات بالمهام وسياق البريد الإلكتروني وتعاون الفريق

✨️ مثالي لـ: الفرق التي تريد عرضًا منظمًا للمسار داخل ClickUp، مع مراحل وملكية واضحة.

5. قالب ClickUp Sales CRM

احصل على قالب مجاني حدد العملاء المحتملين، وأبرم الصفقات، واكتشف الرؤى من خلال القرارات المستندة إلى البيانات باستخدام قالب ClickUp Sales CRM.

قالب ClickUp Sales CRM مخصص للجزء من عملية البيع الذي عادةً ما يكون فوضويًا: تتبع المحادثات والحفاظ على سهولة العثور على سياق الصفقة. يوفر لك إعدادًا على غرار قاعدة البيانات بدون كود، بالإضافة إلى طرق عرض تساعدك على إدارة حركة خط الأنابيب وإجراءات المبيعات اليومية.

إذا كنت تحاول تشغيل نظام CRM خفيف الوزن دون شراء منصة CRM كاملة، فإن هذا النموذج يساعدك على البقاء منظمًا وتجنب التحديثات المتفرقة. يمكنك الاحتفاظ بتفاصيل العملاء في مكان واحد، وتتبع تقدم كل عملية بيع باستخدام حالات منظمة، واستخدام طرق عرض مختلفة لمراجعات سريعة للمبيعات أو فحص أعمق للصفقات.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

تتبع تقدم الصفقات من خلال 20 حالة مخصصة، بما في ذلك مراحل مثل "قيد المفاوضات" و"الانضمام".

التقط تفاصيل محادثات العملاء باستخدام الحقول المخصصة للحصول على سجلات متسقة

استخدم طرق العرض مثل الملخص واللوحة والقائمة ودليل البدء لإعداد سريع

قلل من الإدخال اليدوي عن طريق ربط أنشطة المبيعات بالمهام وخطوات العملية

حسّن رؤية تفاعلات العملاء والإجراءات التالية عبر الفريق

✨️ مثالي لـ: فرق المبيعات والعمليات التي تريد سير عمل على غرار CRM في ClickUp، دون الحاجة إلى أدوات إضافية.

6. قالب تقرير مبيعات ClickUp

احصل على قالب مجاني تصور الاتجاهات واكتشف الفرص باستخدام المخططات المرئية مع قالب تقرير المبيعات من ClickUp.

يساعدك قالب تقرير المبيعات ClickUp على تحويل أنشطة خط الأنابيب إلى شيء يمكنك مراجعته واتخاذ إجراءات بشأنه. بدلاً من مطاردة الأرقام عبر علامات التبويب، يمكنك جمع مقاييس المبيعات الرئيسية في تقرير واحد، وتصور الاتجاهات باستخدام المخططات البيانية، واكتشاف الفرص أو الثغرات بشكل أسرع.

إذا كنت تدير أعمال العملاء والمبيعات في نفس الأسبوع، فغالبًا ما يكون إعداد التقارير هو المكان الذي تتعثر فيه الأمور. يحافظ هذا النموذج على بساطة التقارير وقابليتها للتكرار، بحيث يمكنك تتبع الأداء بمرور الوقت ومشاركة التحديثات مع أصحاب المصلحة دون الحاجة إلى إعادة إنشاء تقرير من الصفر كل شهر.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

تتبع تقدم التقرير باستخدام حالات مخصصة بسيطة مثل "مفتوح" و"مكتمل"

قم بتخزين بيانات التقارير باستخدام 10 حقول مخصصة، بما في ذلك منطقة المبيعات والسنة والربع

مراجعة البيانات في عروض تقارير متعددة، بما في ذلك التنسيقات الشهرية والفصلية والسنوية

استخدم المخططات المرئية لاكتشاف الاتجاهات والفرص دون الحاجة إلى التنسيق اليدوي

اجعل مندوبي المبيعات مسؤولين عن طريق التقارير المتسقة والمقاييس الواضحة

✨️ مثالي لـ: الفرق التي ترغب في الحصول على تقارير مبيعات سريعة داخل ClickUp، دون الحاجة إلى استخدام جداول البيانات.

7. قالب عملية المبيعات ClickUp

احصل على قالب مجاني قم بتنظيم وتخزين جميع البيانات في قاعدة بيانات تعاونية لا تتطلب كتابة أكواد برمجية باستخدام قالب عملية المبيعات من ClickUp.

يساعدك قالب عملية المبيعات ClickUp على تحديد خطوات عملية المبيعات الخاصة بك ثم اتباعها فعليًا. تم تصميمه لتتبع التقدم عبر المراحل، وتخزين بيانات العملاء المحتملين والعملاء في قاعدة بيانات تعاونية لا تحتاج إلى كتابة أكواد برمجية، والحفاظ على رؤية العملية بحيث لا يتم تخطي أي شيء.

إذا كنت تعمل في شركة ناشئة أو فريق صغير يسعى إلى تحقيق الاتساق، فإن هذا النموذج يوفر لك هيكلًا دون إضافة أي عوائق. يمكنك استخدامه لتدريب الموظفين الجدد بشكل أسرع، وجعل عمليات التسليم أكثر وضوحًا، وتحديد الأماكن التي تتباطأ فيها الصفقات لأن كل مرحلة لها مهام وبيانات مرتبطة بها.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

تتبع كل خطوة من خطوات عملية المبيعات باستخدام حالات مخصصة لكل مرحلة

قم بتخزين بيانات المبيعات باستخدام 8 حقول مخصصة مثل الفرص والبريد الإلكتروني ورقم الاتصال

قم ببناء سير عملك باستخدام طرق عرض مثل القائمة وجانت وعبء العمل والتقويم

حافظ على اتساق العملية حتى لا يتم تخطي أي خطوات خلال الأسابيع المزدحمة

اجعل عملية التهيئة أسهل من خلال تزويد الممثلين بنظام واضح يوضح "ما سيحدث بعد ذلك".

✨️ مثالي لـ: الفرق التي تريد نموذجًا قابلاً للتكرار لعملية المبيعات يمكنها تحسينه مع نموها.

يقدم هذا الفيديو شرحًا تفصيليًا لعمليات ClickUp العملية باستخدام ClickUp Brain و ClickUp CRM و AI Notetaker و ClickUp Docs و Dashboards، بالإضافة إلى قوالب التوصيل والتشغيل مثل تقرير المبيعات اليومي وتوقعات المبيعات، حتى تتمكن من الحفاظ على سلامة خط الأنابيب والمتابعة وإعداد التقارير في مكان واحد.

8. قالب مكالمات المبيعات من ClickUp

احصل على قالب مجاني نظم جميع بيانات المبيعات الخاصة بك في مكان مركزي واحد باستخدام قالب مكالمات المبيعات من ClickUp.

تم تصميم قالب مكالمات المبيعات من ClickUp للفرق التي تقوم بالكثير من الأنشطة التوعوية وتحتاج إلى تتبع المكالمات للحفاظ على تنظيمها. يساعدك هذا القالب على تسجيل جهات الاتصال وتتبع المكالمات وربط كل محادثة بمهام المتابعة حتى لا تضيع نتائج المكالمات في ملاحظات شخص ما.

إذا كنت تحاول استخدام القوالب كنظام CRM خفيف الوزن، فغالبًا ما يكون تتبع المكالمات هو الحلقة المفقودة. يحافظ هذا النموذج على تنظيم أنشطة المكالمات والخطوات التالية في مكان واحد حتى تتمكن من المتابعة بشكل أسرع، ومواصلة الصفقات، والحفاظ على الاتساق بين مندوبي المبيعات.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

تتبع الفرص باستخدام حالات مخصصة مثل مكالمة مبيعات، وتأهيل، واحتمال، ومبيعات مغلقة.

قم بتخزين معلومات الاتصال والمكالمات باستخدام الحقول المخصصة مثل تاريخ المتابعة والبريد الإلكتروني

استخدم طرق العرض مثل الملخص ومسار المبيعات للحصول على رؤية سريعة للصفقات المحتملة.

قم بتعيين المتابعات كمهام على الفور حتى تظل عناصر العمل مرئية

حافظ على اتساق تتبع المكالمات بين الممثلين دون الحاجة إلى أدوات إضافية

✨️ مثالي لـ: الفرق التي ترغب في تتبع المكالمات والمتابعة المرتبطة بسير عمل CRM بسيط في ClickUp.

9. قالب ClickUp Sales Tracker

احصل على قالب مجاني احصل على رؤية واضحة حول أفضل المجالات لتركيز جهود المبيعات باستخدام قالب ClickUp Sales Tracker.

يساعدك قالب ClickUp Sales Tracker على تتبع أنشطة المبيعات والأداء بطريقة مباشرة، دون تحويله إلى مشروع إعداد تقارير. تم تصميمه كأداة تتبع قائمة مع حالات واضحة وحقول منظمة وعروض متعددة حتى تتمكن من مراقبة التقدم وتحديد الاتجاهات بسرعة.

إذا كنت تمتلك شركة صغيرة أو شركة ناشئة أو وكالة تحتاج إلى الرؤية ولكن لا تريد إعداد CRM ثقيل، فإن هذا النموذج يجعل التتبع أمرًا بسيطًا. يمكنك معرفة أين تؤتي جهود المبيعات ثمارها، وقياس الأداء بمرور الوقت، واتخاذ قرارات أفضل بشأن خط أنابيب المبيعات باستخدام نفس مساحة العمل التي تستخدمها بالفعل لإدارة العمل.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

تتبع تقدم المبيعات من خلال حالات مثل "الهدف محقق" و"الهدف لم يتحقق" و"قيد التنفيذ".

قم بتخزين تفاصيل المبيعات باستخدام 12 حقلًا مخصصًا، بما في ذلك أهداف الشحن والأرباح

مراجعة الاتجاهات باستخدام عرض حجم المبيعات الشهري لتتبع الأداء بشكل أكثر وضوحًا

قارن النتائج باستخدام عرض حالة المبيعات لكل منتج لاتخاذ قرارات سريعة

حافظ على اتساق التقارير دون الحاجة إلى إعادة إنشاء أدوات التتبع كل أسبوع

✨️ مثالي لـ: الفرق التي ترغب في تتبع مبيعات خفيف الوزن داخل ClickUp، مع طرق عرض واضحة ورؤية بسيطة للأداء.

10. قالب إدارة مسار المبيعات من ClickUp

احصل على قالب مجاني تتبع وإدارة الفرص الواردة، التي يتعامل معها AE و BDR باستخدام قالب إدارة مسار المبيعات من ClickUp

تتبع وإدارة الفرص الواردة، التي يتولاها AE و BDR، باستخدام قالب إدارة خط أنابيب المبيعات ClickUp

تم تصميم قالب ClickUp لإدارة مسار المبيعات لإدارة الفرص الواردة عندما يتعامل عدة أشخاص مع المسار. إنه مجلد جاهز للاستخدام يساعد AE و BDR على البقاء على اطلاع بما هو قادم، وما يتم العمل عليه، وما يحتاج إلى دفعة تالية.

إذا كان خط أنابيبك يزداد ازدحامًا بسرعة، فإن هذا النموذج يمنحك هيكلًا دون إبطاء عملك. تحصل على إعداد محدد مسبقًا مع العديد من مراحل خط الأنابيب، وحقول مدمجة لبيانات الصفقات، وأتمتة مضمنة، بحيث يبدو سير العمل منظمًا منذ اليوم الأول.

🌻 إليك الأسباب التي ستجعلك تحب هذا النموذج:

قم بإدارة الفرص الواردة في مجلد مشترك مصمم خصيصًا لسير عمل AE و BDR

تتبع تقدم الصفقات من خلال 25 حالة لمراحل أكثر تفصيلاً في مسار العمل

التقط بيانات الصفقات باستخدام 18 حقلًا مخصصًا لتتبع وإعداد تقارير متسقة

استخدم الأتمتة المضمنة لتقليل التحديثات المتكررة للمسار

حافظ على وضوح الملكية وعمليات التسليم عندما يعمل عدة مندوبين على نفس خط الأنابيب

✨️ مثالي لـ: فرق المبيعات التي توزع الفرص الواردة بين BDRs و AEs الذين يحتاجون إلى رؤية مشتركة لخط الأنابيب.

قم بإنهاء المهمة في Clickup، وليس في خمس علامات تبويب مختلفة

إذا كنت تختار بين Asana و Notion لنماذج CRM، فكل منهما يمكن أن يعمل، ولكنهما يعملان لأسباب مختلفة.

تبدو Asana أقوى عندما يكون CRM الخاص بك محرك متابعة حقيقي. تتصرف الصفقات مثل المهام، لذا من السهل تعيين المهام وتحديد مواعيد الاستحقاق وإبقاء مهام الفريق مرئية أثناء إدارة المشاريع.

يبدو Notion أقوى عندما يحتاج CRM الخاص بك إلى سياق أكثر ثراءً. تتصرف الصفقات مثل السجلات، بحيث يمكن أن توضع خططك بجانب الوثائق الداخلية وملاحظات الاجتماعات وقاعدة المعرفة خفيفة الوزن.

المشكلة هي الاتساق. مع الإعداد القائم على القوالب، لا يظل مسار العمل دقيقًا إلا إذا قام الأشخاص بتحديثه أسبوعًا بعد أسبوع عبر عدة مشاريع. يعد ClickUp خيارًا أفضل عندما تريد ربط سير عمل CRM الخاص بك مباشرة بالتنفيذ داخل مساحة عمل شاملة.

سجل الآن في ClickUp للحصول على سير عمل أكثر تنظيماً!

الأسئلة المتداولة (FAQs)

تعمل Asana كقالب CRM يركز على المهام أولاً. تصبح الصفقة مهمة، وتتم المتابعة من خلال المهام والمواعيد النهائية وعروض المشروع. تعمل Notion كقالب CRM يركز على قاعدة البيانات أولاً. تصبح الصفقة سجلاً، ويتم عرض السياق داخل الصفحة. إذا كنت تريد تتبع الإجراءات وسياق الصفقة معاً، فإن قوالب ClickUp CRM تجمع بين تنفيذ المهام والتتبع على غرار CRM في مكان واحد.

إذا كان فريقك يدير بالفعل مشاريع منظمة في مدير مهام، فعادةً ما يكون Asana أسرع في الإعداد مع لوحة وبعض الحقول ومراحل واضحة. يتطلب Notion مزيدًا من العمل في التصميم لأنك تقوم ببناء بنية قاعدة البيانات والعروض والخصائص. غالبًا ما يكون ClickUp الأسرع إذا كنت تريد قوالب مشاريع يمكنك تشغيلها وتعديلها دون بناء النظام من الصفر.

نعم. تتضمن Asana قوالب مشاريع على غرار CRM مثل قوالب مسار المبيعات وتتبع الحسابات. تعمل هذه القوالب عن طريق ربط الصفقات والحسابات بالمهام داخل المشروع. إذا كنت تريد مكتبة أكبر من قوالب المبيعات و CRM المصممة لتتبع مسار المبيعات والمتابعة وإعداد التقارير، فإن ClickUp يوفر المزيد من الخيارات بهذا التنسيق.

نعم، خاصةً إذا كان فريق المبيعات لديك يرغب في صفحات صفقات تحتوي على ملاحظات وروابط وإعدادات إدارة معرفة متصلة. المفتاح هو سلامة العملية. يتيح لك Notion إنشاء قاعدة بيانات نظيفة، ولكن الدقة تعتمد على التحديثات المستمرة للخصائص والمراحل. يمكن أن يكون ClickUp خيارًا أقوى عندما تريد تلك الملاحظات بالإضافة إلى إدارة مهام أكثر صرامة للمتابعة.

تفوز Asana عمومًا في مجال الأتمتة القائمة على المهام لأن القواعد مبنية على حركة المهام والتعيينات وتغييرات المراحل. يوفر Notion أتمتة قواعد البيانات، ولكن مدى عمقها يعتمد على خطط الأسعار الخاصة بك وكيفية هيكلة قاعدة البيانات الخاصة بك. يعد ClickUp بديلاً قويًا عندما تريد سير عمل مؤتمتًا مرتبطًا مباشرة بالمهام والحالات وخطوات المتابعة داخل مساحة عمل CRM الخاصة بك.

إذا كان عملك مع العملاء يعتمد على التنفيذ والمواعيد النهائية والملكية الواضحة، فقد يكون Asana أسهل في التشغيل لأنه أداة إدارة مشاريع منظمة في جوهرها. إذا كان عملك مع العملاء يعتمد على سياق غني ووثائق داخلية، فقد يكون Notion هو الخيار الأنسب. إذا كنت ترغب في إدارة العملاء وتتبع CRM في نفس الأداة، فغالبًا ما يكون ClickUp هو أبسط طريقة للحفاظ على ترابط كل شيء.