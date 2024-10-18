أفضل 10 أدوات لتوليد المحتوى والذكاء الاصطناعي في عام 2025

أنت تعرف أن شيئًا ما يحظى بشعبية كبيرة عندما تضع خالتك الكبرى علامة في منشورها على وسائل التواصل الاجتماعي تقول فيها "هل رأيت هذا؟ وينطبق هذا بالتأكيد على الضجة الأخيرة حول الذكاء الاصطناعي (AI) و"الاكتشاف" الواسع النطاق ل OpenAI's ChatGPT .

على الرغم من أن ChatGPT يحظى بكل هذا الاهتمام، إلا أن هناك الكثير من مولدات نصوص الذكاء الاصطناعي الأخرى المصممة لمساعدة الأشخاص الذين لديهم إنشاء المحتوى . إذا كنت تعمل في مجال إنشاء المحتوى بشكل منتظم، فإن الأمر يستحق استكشاف هذه الأدوات لتحسين جودة كلماتك وتأثيرها - وتوفير الوقت.

دعنا نلقي نظرة على أفضل مولدات الكتابة بالذكاء الاصطناعي لنرى ما يمكن أن تقدمه لك. ✍️

ما هو مولد النص بالذكاء الاصطناعي وكيف يعمل؟

مولد النص بالذكاء الاصطناعي، والمعروف أيضًا باسم كاتب الذكاء الاصطناعي أو مولد المحتوى، هو برنامج يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى مكتوب. وهو يعمل من خلال تحليل مجموعات كبيرة من مجموعات البيانات للنصوص الموجودة ثم استخدام خوارزميات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتوليد جمل وفقرات جديدة متماسكة وذات صلة.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في مولد نصوص الذكاء الاصطناعي؟

من المحتمل أنك لا تريد أن يبدو المحتوى الذي تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي وكأن روبوتًا قد كتبه. أنت تريده أن يتوافق مع لهجتك وهدفك، سواء كان ذلك للتواصل مع الفريق أو أحدث حملاتك التسويقية الرقمية.

إليك بعض الميزات المهمة التي يجب البحث عنها في مولد نصوص الذكاء الاصطناعي:

يتناسب بسهولة مع عملية كتابة المحتوى الخاص بك

واجهة سهلة الاستخدام تجعل أداة مساعدك في الكتابة التحكم في نبرة الصوت والأسلوب

ينتج محتوى عالي الجودة باستمرار

يتحقق بدقة وسهولة من القواعد النحوية

سعر يتناسب مع ميزانيتك

مطالبات مدمجة للمهام الأكثر شيوعًا

ميزات إعادة الصياغة والتلخيص القوية والدقيقة

أفضل 10 برامج لتوليد النصوص بالذكاء الاصطناعي

تجدر الإشارة إلى أن معظم أدوات كتابة الذكاء الاصطناعي في هذه القائمة تستخدم نفس النماذج و الخوارزميات من OpenAI . قد يكون GPT-3، أو GPT-3.5، أو حتى GPT-4\ الجديد. المفتاح هو تحديد كاتب الذكاء الاصطناعي الذي يعمل بشكل أفضل لأهدافك لتوليد محتوى أفضل بعمل أقل.

1. انقر فوق الذكاء الاصطناعي

اعمل بشكل أسرع، واكتب بشكل أفضل، وأطلق العنان للإبداع مع ClickUp AI

تم تضمين ClickUp AI في مجموعة أدوات شاملة لإدارة المشاريع، وهو موجود عندما وحيثما تحتاج إليه. وسيساعدك ClickUp AI، الذي يلعب دور المساعد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، على صياغة المسودات الأولى، وتحسين المحتوى الحالي، وتطوير أفكار المحتوى، وإنشاء شعارات تسويقية، وطرح أفكار لحملتك القادمة، والتغلب على مشكلة الكتابة.

إلى جانب كونه مدمجاً داخل المستندات والمهام ، ما يميز ClickUp AI هو أكثر من 100 أداة تستخدم مطالبات مصممة خصيصًا لأدوار محددة حتى لا تكون هناك حاجة لإضاعة الوقت في التجربة والخطأ.

أفضل ميزات ClickUp AI

مدمج في تعاون قوي و منصة إدارة المشاريع ملخصات موجزة للنص المحدد بنقرة واحدة

إنشاء عناصر إجراءات من المحتوى

توليد سير ذاتية احترافية

أدوار المستخدم مع مطالبات محددة مسبقًا تسرّع من استخدام الذكاء الاصطناعي

مدمج مباشرة ضمن مجموعة شاملة من أدوات الكاتب لإنشاء المستندات

اقتراحات الكلمات الرئيسية لتحسين محركات البحث

بحث فائق الشحن يستفيد من محرك الذكاء الاصطناعي

أدوات سهلة الاستخدام تعمل على تحسين جودة المحتوى الخاص بك

قيود الذكاء الاصطناعي في ClickUp

يتطلب النسخ واللصق إلى الاستخدام مع بريدك الإلكتروني قد لا تستوعب الردود السياق المناسب لطلبك



تسعير #### ClickUp AI

يتوفر ClickUp AI على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

تقييمات ومراجعات ClickUp AI

G2: 4.7/5 (أكثر من 6600 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 6600 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

2. كويلبوت

عبر كويلبوت يصف QuillBot نفسه بأنه أداة لإعادة الصياغة وليس أداة لتوليد النصوص بالذكاء الاصطناعي. أدخل نصك الخاص، أو نص شخص آخر، واستخدم الأداة لتصحيحه وتحسينه. اختر من بين عدة أوضاع لإعادة الصياغة، ويقوم محرك الذكاء الاصطناعي ببقية العمل بنقرة زر واحدة.

أفضل ميزات QuillBot

مدمج في كروم ومايكروسوفت وورد

دعم متزايد للغات الأجنبية، بما في ذلك إمكانات الترجمة

بسيط وسهل الاستخدام عندما تحتاج فقط إلى إعادة صياغة المحتوى أو التحقق منه

أداة مرادفات قوية تقدم لك اقتراحات وتتيح لك الاختيار

نسخة مجانية تغطي أساسيات إعادة الصياغة والتدقيق النحوي

قيود كويلبوت #### قيود كويلبوت

لكل وظيفة واجهة مستخدم خاصة بها

تركز في الغالب على تحسين المحتوى الموجود

بالنسبة لمعظم التطبيقات، يجب عليك النسخ واللصق بين تطبيقك و QuillBot

يمكن أن تكون الدقة النحوية أفضل

لا يقوم دائمًا بإعادة صياغة كل شيء

تسعير QuillBot

الأساسي: مجاني

مجاني القسط: 19.95 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات QuillBot

G2: غير متاح

غير متاح Capterra: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

_جرب هذه

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3. جاسبر

عبر جاسبر يتصدّر Jasper قائمة مولدات نصوص الذكاء الاصطناعي هذه لأنه أحد أفضلها الذي يركّز على عكس أسلوب المستخدم وصوته. يمكن أن يساعد كتّاب المحتوى في إنشاء مقالات المدونات، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، والصفحات المقصودة، ورسائل البريد الإلكتروني التسويقية. يمكن دمجه في تطبيقك من خلال واجهة برمجة التطبيقات الخاصة به أو الوصول إليه من خلال إضافة كروم أو تطبيق دردشة.

جاسبر أفضل الميزات

مصمم لإنشاء محتوى تجاري يحوِّل القراء

قابل للتدريب على صوتك ونبرة صوتك

جاسبر يوفر الفن ميزات توليد الصور القدرة على إنشاء محتوى تسويقي مستهدف للغاية قيود جاسبر

لا يوجد مدقق للانتحال

لا توجد إمكانية تحسين محركات البحث

يمكن أن ينتج محتوى متكرر أو أخطاء

أدوات الذكاء الاصطناعي يجب توجيهها من خلال المطالبة للحصول على الإخراج المطلوب

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التجربة: مجانًا لمدة سبعة أيام

مجانًا لمدة سبعة أيام المبتدئ: 29 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

29 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم وضع الزعيم: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الشركة: اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات جاسبر

G2: 4.6/5 (1,200+ تقييم)

4.6/5 (1,200+ تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,700+ تقييم)

_/مرجع/ /مدونة؟ p=63039 تحقق من بدائل Jasper AI %/%href/

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4. Copy.ai

عبر Copy.ai يعد Copy.ai أحد أكثر مولدات نصوص الذكاء الاصطناعي فائدةً، وهو مثالي لفرق التسويق لإنشاء نسخ المبيعات والتسويق. يركز تصميم المنصة على مساعدة الفرق على تنفيذ استراتيجية الذهاب إلى السوق من خلال إنشاء نسخ مبيعات مخصصة، وكتابة منشورات طويلة، وإعادة استخدام المحتوى عبر القنوات، وإنشاء أوصاف المنتجات.

أفضل الميزات #### Copy.ai

إعادة توظيف المحتوى نفسه لقنوات وجماهير مختلفة

واجهة سهلة الاستخدام لتنقيح المحتوى باستخدام أدوات الكتابة باستخدام الذكاء الاصطناعي

أدوات خاصة لإنشاء تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي

مجموعة متنوعة من القوالب

مضبوطة لإنشاء نسخة موجزة

أكثر من 25 لغة مدعومة

قيود Copy.ai

يفترض أن المستخدم يفهم في إنشاء نسخ التسويق والمبيعات

يمكن أن يولد معلومات خاطئة مقارنة بمولدات نصوص الذكاء الاصطناعي الأخرى

ليس قويًا في إنشاء مقالات أطول أو محتوى عالي الجودة (راجع هذه بدائل Copy.ai !)

تسعير Copy.ai

مجانًا: مجانًا

مجانًا احترافي: 49 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين

49 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

Copy.ai التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 150 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 50 تقييم)

5. ContentBot.ai

عبر ContentBot كما يوحي الاسم، ContentBot.ai يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى تسويقي. تشتهر أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي هذه بكتابة منشورات المدونة الطويلة، ولكن يمكنها أيضًا إعادة صياغة المحتوى و توليد كتابة نسخ بالذكاء الاصطناعي . إنه قائم على الويب ويوفر أدوات تحسين محركات البحث ومدقق الانتحال، وهو ما أصبح ضروريًا لمولدي نصوص الذكاء الاصطناعي.

ContentBot.ai أفضل الميزات

يكتب منشورات مدونة طويلة بأكثر من 2,000 كلمة

أدوات مدمجة لتحسين محركات البحث

ملحقات كروم ووردبريس بالإضافة إلى واجهة دردشة

مكتبة قوية من القوالب التي تدعم حالات استخدام متعددة

قيود ContentBot.ai

يحد من عدد الكلمات التي يمكنك إنشاؤها شهريًا ما لم تدفع أكثر

واجهة المستخدم بها بعض العوائق

التسعير معقد ويمكن أن تتراكم التكاليف بسرعة

تسعير ContentBot.ai

مجاناً: مجاناً مقابل 5,000 كلمة

مجاناً مقابل 5,000 كلمة خطة البداية: 19 دولارًا/مستخدم شهريًا

19 دولارًا/مستخدم شهريًا الخطة المميزة: 59 دولاراً/مستخدماً شهرياً

59 دولاراً/مستخدماً شهرياً خطة بريميوم بلس: 99 دولارًا/مستخدم شهريًا

ContentBot.ai التقييمات والمراجعات

G2: 4.8/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: غير متاح

6. دردشةGPT

عبر ChatGPT ChatGPT هي الأداة التي أوجدت الاهتمام الحالي الواسع النطاق بالنصوص التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. عندما وضعت OpenAI أدواتها في واجهة دردشة على موقع إلكتروني مجانًا، جربها الجميع تقريبًا. يستخدم أحدث نموذج لغوي كبير OpenAI GPT-3.5 للنسخة المجانية ونموذج GPT-4 LLM للنسخة المدفوعة ChatGPT Plus.

أفضل ميزات ChatGPT

واجهة نصية للمحادثة تعمل على تحسين الردود بشكل بديهي

وظيفة الملاحظات التي تساعد في تدريب النماذج التي تقف وراءها

الردود النصية بطلاقة طبيعية

يتم الاحتفاظ بالمحادثات السابقة في حساب المستخدم ويمكن إعادة تشغيلها

أداة توليد النصوص الأكثر شهرة واستخداماً على نطاق واسع

قيود ChatGPT

يجب أن يتعلم المستخدمون كيفية قيادة الأداة بالأسئلة والتعليقات

لا توجد قوالب

الوصول إلى الإصدار المجاني محدود ويمكن منعه خلال أوقات الانشغال

يمكن أن تكون الاستجابة بطيئة مع النسخة المجانية

تحتوي مجموعة البيانات المستخدمة في النماذج على معلومات قليلة بعد منتصف عام 2021

تسعير #### ChatGPT

ChatGPT: مجاني

مجاني ChatGPT Plus: 20 دولاراً شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات ChatGPT

G2: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: غير متاح

7. ريتر

عبر ريتر Rytr هي عبارة عن منصة لإنشاء محتوى طويل باستخدام نص من إنشاء الذكاء الاصطناعي. يقوم المستخدمون بتحديد حالة الاستخدام، وتوفير السياق، وتعيين نبرة الصوت، ثم إنشاء محتوى يمكن تنقيحه بشكل أكبر. في هذه القائمة من مولدات نصوص الذكاء الاصطناعي، يتميز Rytr بدعمه لأكثر من 30 لغة وامتلاكه مدققًا للانتحال وأداة لتحسين محركات البحث وخيار إنشاء الصور. أهم ما يميزه هو أداة سير عمل الكتابة المدمجة لتخزين المشاريع وتنظيمها.

أفضل ميزات Rytr

يرشد المستخدمين خلال عملية الكتابة

محرر نص منسق مدمج

مكونات إضافية لمتصفح كروم ووردبريس وغيرها

مصمم لإنشاء محتوى تسويقي

قيود ريتر

واجهة المستخدم لديها منحنى تعليمي حاد

يميل الإخراج إلى أن يكون قصيرًا وغير موجه نحو المحتوى الطويل

من السهل نفاد عدد الأحرف في شهر معين على خطط محدودة

تسعير #### تسعير ريتر

الخطة المجانية: مجانية

مجانية باقة التوفير: 9 دولارات شهريًا لكل مستخدم

9 دولارات شهريًا لكل مستخدم الباقة غير المحدودة: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات رايتر

G2: 4.7/5 (أكثر من 750 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 750 تقييم) Capterra: 4.4/5 (9 تقييمات)

8. مبسط

عبر مبسط Simplified عبارة عن أداة لتوليد محتوى الوسائط المتعددة للذكاء الاصطناعي وإدارته تهدف إلى فرق التسويق . يستخدم قوالب، وذكاء اصطناعي، وأدوات مبسطة لإنشاء تصميم جرافيك وصور وفيديوهات ونصوص. ويتضمن ميزات للإدارة والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

مبسط أفضل الميزات

خيارات الوسائط المتعددة لإنشاء المحتوى في مكان واحد

جدولة النشر على وسائل التواصل الاجتماعي لمعظم المنصات الرئيسية، بما في ذلك LinkedIn وTwitter وInstagram وFacebook

تجربة مستخدم بسيطة رائعة بالنسبة لكاتب الذكاء الاصطناعي المبتدئ

يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى غير نصي أيضًا

قيود مبسطة

توليد النص بالذكاء الاصطناعي محدود مقارنة بالحلول الأخرى

يمكن أن يكون الاتصال بحسابات وسائل التواصل الاجتماعي أمرًا صعبًا

أدوات التخطيط والرسومات ليست متقدمة - في بعض الأحيان يتعين عليك استخدام أدوات أخرى

التسعير المبسط

مجاناً للأبد: مجاناً

مجاناً فريق صغير: 30 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين

30 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين الشركات: 50 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين

50 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين النمو: 125 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين

التقييمات والمراجعات المبسطة

G2: 4.7/5 (أكثر من 750 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 750 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 75 تقييم)

9. فراس

عبر فراس Frase عبارة عن منصة لإنشاء محتوى لتحسين محركات البحث تستهدف مسوّقي المحتوى ووكالات التسويق. إلى جانب توليد النصوص بالذكاء الاصطناعي، يتضمن Frase أيضًا تحليلات المحتوى. ولأنه مصمم للتعاون، فإنه يوفر أيضًا أدوات لمشاركة المشاريع وتنظيمها.

أفضل ميزات Frase

تحسين تحسين محركات البحث

تحليلات مدمجة

أداة محرك بحث جوجل المدمجة

ميزات إنشاء موجز محتوى قوي

أدوات بحث تنافسية ومواقع الويكي

قوالب مخصصة

قيود #### قيود Frase

لا توجد أدوات بحث عن الكلمات الرئيسية

قدرات تنظيم المشروع غير متوفرة

لا تركز على توليد نصوص الذكاء الاصطناعي

تسعير #### Frase

تجريبي: 1 دولار لمدة 5 أيام

1 دولار لمدة 5 أيام منفرد: 14.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم

14.99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم الأساسي: 44.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

44.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم الفريق: 114.99 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين

تقييمات ومراجعات #### Frase

G2: 4.9/5 (أكثر من 250 تقييم)

4.9/5 (أكثر من 250 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 300 تقييم)

10. كوبيسميث

عبر Copysmith Copysmith هي أداة لتوليد المحتوى بالذكاء الاصطناعي تستفيد من نماذج GPT الخاصة ب OpenAI لإنشاء محتوى منتج التجارة الإلكترونية. تدير سير عمل إنشاء النسخ عبر منصات التجارة الإلكترونية الأكثر شيوعًا وتوفر أدوات إدارة المحتوى لأوصاف المنتجات

أفضل الميزات #### Copysmith

مصمم لأوصاف منتجات التجارة الإلكترونية

يتكامل مع Amazon و Shopify و WooCommerce ومنصات أخرى

إدارة سير العمل، بما في ذلك التحرير والموافقات والنشر

أدوات إدارة المحتوى

يدعم استيراد كتالوج المنتجات وإنشاء نسخ مجمعة لإنشاء أوصاف المنتجات بكميات كبيرة

قيود Copysmith

قد تكون الواجهة مربكة

مفيدة فقط لإنشاء محتوى المنتج

القوالب المخصصة غير متوفرة في الباقات منخفضة السعر

تنتهي صلاحية الأرصدة إذا لم تستخدمها

تسعير Copysmith

تجربة مجانية: مجاناً

خطة البدء: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الخطة الاحترافية: 49 دولارًا شهريًا ل 5 مستخدمين

خطة المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Copysmith

G2: 4.3/5 12 تقييمًا)

4.3/5 12 تقييمًا) Capterra: 4.2/5 (أكثر من 25 تقييم)

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& بدائل الكتابة السريعة !

ClickUp: أفضل منشئ نصوص الذكاء الاصطناعي لاحتياجات المحتوى الخاص بك

عندما يتعلق الأمر بإنشاء محتوى فريد من نوعه، فأنت تحتاج إلى ما هو أكثر من أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي لإنجاز المهام. تحتاج أيضًا إلى المساعدة في إدارة مشاريعك والتعاون وتتبع التقدم الذي تحرزه.

يوفر ClickUp AI واحدة من أفضل الطرق للوصول إلى قوة قدرات معالجة اللغة الطبيعية في OpenAI. وكل ذلك داخل منصة ClickUp سهلة الاستخدام، والتي تُعد رائعة أيضاً كمنصة أصلية تطبيق إنشاء المحتوى . 🛠

لهذا السبب تعتمد الفرق من كل نوع على ClickUp لإدارة المشاريع والتعاون, وثائق المشروع وكمساعد للكتابة بالذكاء الاصطناعي. في المرة القادمة التي تبدأ فيها مشروعًا جديدًا, سجل للحصول على نسخة تجريبية مجانية من ClickUp وجربها.

لن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى ترى قوة ClickUp وأداة الكاتب بالذكاء الاصطناعي الخاصة بها تعمل معًا بينما تعمل مع فريقك دون عناء. 🤩