أفضل 10 بدائل لـ FlowSavvy لجدولة أكثر ذكاءً في عام 2025

يجعل FlowSavvy الجدولة التلقائية الشخصية أمرًا سهلاً للغاية. يتم إدراج المهام بشكل سحري، ويبدو وقت التركيز محميًا، وللحظة، يصبح تقويمك منطقيًا أخيرًا.

ولكن غالبًا ما يقصر هذا البرنامج عندما تتضمن الأيام مشاريع معقدة أو تعاونًا جماعيًا أو مواعيد نهائية ديناميكية. فقد تؤدي التداخلات والتعارضات الخفية والتبديل المتكرر للسياق إلى انخفاض سريع في الإنتاجية.

الاعتماد على المنصة وحدها يبدأ في الشعور بالقيود، وعندها يبدأ البحث عن شيء أكثر ذكاءً.

في هذا المنشور على المدونة، سوف نستكشف أفضل 10 بدائل لـ FlowSavvy تتجاوز مجرد الجدولة التلقائية البسيطة. هيا بنا نبدأ! 📅

أفضل بدائل Flowsavvy في لمحة

فيما يلي جدول يقارن بين جميع بدائل Flowsavvy في هذا المدونة. 📊

أداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار* ClickUp إنتاجية شاملة، وجدولة، وتنفيذ المهام، وسير عمل المشاريع للفرق الصغيرة والمؤسسات الكبيرة مساحة عمل موحدة تربط بين ClickUp Calendar مع عروض متعددة، وClickUp Brain لتحديد الأولويات والملخصات حسب السياق، وAutomations لسير العمل المخصص، وAI Agents. مجاني إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات Reclaim. ai جدولة تلقائية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمهام والعادات وفترات التركيز للعاملين في مجال المعرفة ومحبي الإنتاجية تخصيص الوقت باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتحديد مواعيد الاجتماعات الذكية، وأدوات إدارة الوقت، وإعادة الجدولة مع مراعاة التضارب، وحماية العادات والاستراحات. مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Motion تحديد الأولويات تلقائيًا وإعادة الجدولة وتحسين التقويم المتكامل للفرق والأفراد إنشاء جداول زمنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وإعادة جدولة في الوقت الفعلي، ومحرك لتحديد أولويات المهام تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Sunsama تخطيط يومي منظم، وحجز الوقت بعناية، وتكامل المهام عبر التقويمات للمحترفين لوحة تحكم للتخطيط اليومي مع دمج التقويم/المهام، وتخصيص الوقت بالسحب والإفلات، وطقوس الصباح ونهاية اليوم. تتوفر نسخة تجريبية مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 20 دولارًا شهريًا. Akiflow التسجيل المركزي للمهام، والجدولة باللغة الطبيعية، والتنسيق بين التطبيقات المتعددة للأشخاص الذين يديرون المدخلات من أدوات إنتاجية متعددة. صندوق وارد عالمي للمهام من أكثر من 3000 تكامل، مساعد شخصي يعمل بالذكاء الاصطناعي (Aki) لإنشاء المهام باللغة الطبيعية، جدولة ذكية تتوفر نسخة تجريبية مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 9.5 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا) Notion مساحة عمل مرنة تجمع بين قواعد البيانات والملاحظات والتقويمات وسير العمل المخصص للطلاب والمبدعين والعاملين في مجال المعرفة ميزات Notion Agent والذكاء الاصطناعي، وقواعد البيانات القابلة للتخصيص، وعروض التقويم والجدول الزمني، وملاحظات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Fantastical تقويم متقدم وإنشاء أحداث ومزامنة عبر التقويمات لمستخدمي Apple و Windows إدخال اللغة الطبيعية، عروض تفصيلية متعددة (اليوم/الأسبوع/الشهر/السنة)، روابط الجدولة، أدوات مصغرة غنية مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 6.99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Todoist إدارة قوائم المهام والمهام المتكررة وإدارة الأولويات للأفراد والفرق التي تبحث عن تتبع منظم للمهام المشاريع/الأقسام/العلامات، التواريخ المتكررة والتذكيرات، التعاون مع المكلفين/التعليقات، عوامل التصفية ومزامنة عرض التقويم مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا) TickTick إدارة المهام والعادات باستخدام Pomodoro وعروض التقويم والتذكيرات لمحبي الإنتاجية الشخصية قوائم المهام مع التذكيرات، مؤقت Pomodoro. متتبع العادات؛ مصفوفة Eisenhower، التعاون مجاني؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 35.99 دولارًا سنويًا لكل مستخدم تقويم Google جدولة بسيطة للأحداث، وتكامل مع Gmail، وتصور واضح للوقت للأفراد والفرق المهنية. إنشاء الأحداث مع تذكيرات وأحداث متكررة واقتراحات ذكية وأهداف للحفاظ على التركيز مجاني

ما الذي يجب أن تبحث عنه في بدائل Flowsavvy؟

يواجه العديد من المستخدمين قيودًا عند استخدام Flowsavvy عندما يتضمن عملهم مشاريع أو تغييرات في الأولويات أو أدوات متعددة. عند تقييم البدائل، ابحث عن الميزات المصممة خصيصًا لسد هذه الثغرات ودعم التخطيط والتنفيذ معًا. 👀

هيكل كامل للمهام والمشاريع: يدعم المشاريع والمهام الفرعية والتبعيات والحالات المخصصة (مثل المتأخرات أو قيد التقدم أو المحجوبة) يدعم المشاريع والمهام الفرعية والتبعيات والحالات المخصصة (مثل المتأخرات أو قيد التقدم أو المحجوبة) وقوالب الجداول الزمنية

تعاون مدمج: يتيح للمكلفين بالمهام رؤية مشتركة يتيح للمكلفين بالمهام رؤية مشتركة وتواصلًا بين أعضاء الفريق، بدلاً من الاقتصار على جدولة التقويم المستقلة.

تحكم مرن في الجدولة: يتيح لك ضبط حجب الوقت والمدة والأولويات يدويًا بدلاً من الاعتماد فقط على الجداول الزمنية التي يتم إنشاؤها تلقائيًا.

طرق عرض متعددة للعمل: يوفر طرق عرض القائمة أو التقويم أو الجدول الزمني أو اللوحة لتخطيط العمل وتتبعه ومراجعته.

التخطيط بمساعدة الذكاء الاصطناعي: يساعد في تلخيص العمل واقتراح الأولويات وتعديل الجداول الزمنية عند تغيير المهام.

الأتمتة للصيانة: تحديث المهام أو الحالات أو الجداول الزمنية تلقائيًا مع تغير العمل، مما يقلل من عبء إعادة الجدولة اليدوية.

🔍 هل تعلم؟ بدأ مجال علم المقاطعة عندما اكتشف الباحثون أن التبديل بين المهام، مثل التبديل بين مهام التقويم أو الاجتماعات، يتسبب في تكاليف عقلية قابلة للقياس.

أفضل بدائل Flowsavvy

هل تبحث عن طريقة أكثر مرونة لتخطيط يومك وإدارة عملك الفعلي؟

فيما يلي أفضل بدائل FlowSavvy التي تتجاوز الجدولة التلقائية من خلال إدارة المهام الأكثر ذكاءً والتخطيط الديناميكي وتقويمات الذكاء الاصطناعي. 🎯

1. ClickUp (الأفضل للإنتاجية الشاملة، والجدولة، وتنفيذ المهام، وسير عمل المشاريع)

استخدم ClickUp Tasks لتسجيل المهام، مع تواريخ الاستحقاق والمسؤولين عنها وحالاتها وغيرها من التفاصيل المهمة

مع توسع نطاق العمل ليتجاوز المهام الشخصية إلى المشاريع والمتابعات والأولويات المتغيرة، غالبًا ما يؤدي الجدولة إلى انتشار الأدوات.

تخطو ClickUp الخطوة التالية من خلال توحيد الجدولة وإدارة المهام وعروض المشاريع والأتمتة والذكاء الاصطناعي. وبذلك يتطور تقويمك مع عملك بدلاً من أن يصبح خطة ثابتة منفصلة. باعتبارها أول مساحة عمل متكاملة للذكاء الاصطناعي في العالم، فإنها تجمع التخطيط وإدارة المشاريع والتنفيذ في بيئة واحدة متصلة.

تقسيم الأعمال المعقدة

كل شيء في برنامج جدولة المهام هذا يبدأ مع ClickUp Tasks. على عكس قوائم المهام الأساسية، تم تصميم ClickUp Tasks للتخطيط الواقعي حيث تتغير الأولويات وتستمر المهام لعدة أيام.

إليك كيف تساعدك هذه البدائل:

نمذجة سير العمل الفعلي: انقل العمل عبر مراحل مثل المتأخر ، المخطط ، قيد التقدم ، في انتظار ، و منجز باستخدام انقل العمل عبر مراحل مثل، وباستخدام الحالات المخصصة في ClickUp بحيث تعكس المهام كيفية سير العمل.

أضف السياق: سجل الأولوية والجهد وتقديرات الوقت ومستوى الطاقة أو الفئة باستخدام سجل الأولوية والجهد وتقديرات الوقت ومستوى الطاقة أو الفئة باستخدام الحقول المخصصة في ClickUp لكل مهمة.

أتمتة الأعمال الروتينية: اضبط اضبط مهام ClickUp المتكررة لتتكرر حسب الوقت (يوميًا، أسبوعيًا، شهريًا) أو حسب الحدث، مثل تغيير الحالة.

خطط لما هو أبعد من مهام يوم واحد: قسّم المهام الكبيرة إلى مهام فرعية، وعيّن التبعيات، ووزّع الجهد على عدة أيام.

اقترنه بـ AI Notetaker من ClickUp، وستحصل فجأة على مزيج قوي في متناول يدك!

تصور العمل المجدول

بمجرد تحديد عملك بوضوح في ClickUp Tasks، يصبح ClickUp Calendar الطبقة التي يلتقي فيها العمل بالوقت. فهو يسحب المهام ومواعيد الاستحقاق والأولويات مباشرة إلى جدولك الزمني.

على عكس الأدوات التي تضع المهام تلقائيًا حول الاجتماعات فقط، يمنحك ClickUp التحكم في كيفية ظهور المهام في تقويمك.

على سبيل المثال، يمكنك سحب مهمة مراجعة التصميم إلى فترة زمنية مدتها ساعتان في الصباح، ومشاهدتها جنبًا إلى جنب مع مكالمات العملاء ومواعيد تسليم التقارير، ونقلها بسهولة إلى فترة بعد الظهر إذا تجاوز الاجتماع الوقت المحدد. قم بالتصغير إلى العرض الأسبوعي أو الشهري لتحديد العقبات المحتملة، وتحقيق التوازن بين الأولويات، والتأكد من عدم وجود أي شيء بين ClickUp وتقويمات Google أو Outlook المتزامنة.

إضافة قدرات الذكاء الاصطناعي

ClickUp Brain، مساعدك المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مدمج في مساحة العمل الخاصة بك. يأخذ في الاعتبار الأولويات والمواعيد النهائية والتبعيات وحتى أنماط عملك الشخصية لجعل جدولك الزمني أكثر ذكاءً وواقعية.

اطلب من ClickUp Brain اقتراحات بشأن المواعيد النهائية بناءً على حجم العمل الحالي والأولويات والجدول الزمني الحالي

على سبيل المثال، تفتح ClickUp صباح يوم الاثنين بعد أسبوع حافل. بدلاً من فحص العشرات من المهام والمهام المتأخرة وكتل التقويم، تسأل ClickUp Brain، "ما الذي يجب أن أركز عليه اليوم؟"

يبرز ثلاثة عناصر ذات تأثير كبير، ويشرح سبب أهميتها اليوم، ويشير إلى مهمة واحدة تتأخر بسبب عدم إجراء مراجعة تابعة لها بعد.

تلاحظ أن أحد المشاريع يبدو أصعب مما كان متوقعًا، لذا تفتحه وتسأل: لخص هذا المشروع وأخبرني ما الذي يعيق تقدمه.

في غضون ثوانٍ ، يقوم Brain بإنشاء ملخص قصير على غرار الملخصات التنفيذية ، واستخراج السياق من تعليقات المهام والمستندات ، وإبراز أن هناك متابعتين متأخرتين. يمكنك تحويل إحداهما إلى مهمة ClickUp ذات أولوية عالية وتطلب من أداة الذكاء الاصطناعي إعادة جدولة بقية الأسبوع لإفساح المجال.

📌 أمثلة على المطالبات: أعد جدولة مهامي المتأخرة لبقية هذا الأسبوع لتحقيق التوازن في عبء العمل

أنشئ مهمة لمتابعة عرض العميل يوم الخميس المقبل وقم بتمييزها على أنها ذات أولوية عالية.

اقترح تحسينات على جدولي الأسبوعي الحالي لمنع الحمل الزائد

أتمتة المهام المتكررة

بمجرد تنظيم مهامك وتحسين جدولك الزمني باستخدام ClickUp Brain، تتولى ClickUp Automations المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً حتى تتمكن من التركيز على ما يهم حقًا.

أنشئ سير عمل مخصصًا في ClickUp Automations للتعامل تلقائيًا مع المهام المتكررة بالطريقة التي تريدها تمامًا

إليك ما يمكنك القيام به باستخدام ClickUp Automations:

أتمتة تحديثات حالة المهام: انقل المهام بين "المهام المطلوبة" و"قيد التنفيذ" و"المكتملة" بناءً على محفزات مثل تواريخ الاستحقاق أو التعليقات أو مهام التعيين.

إرسال الإشعارات والتذكيرات: تنبيه أعضاء الفريق أو المتعاونين أو نفسك تلقائيًا عند اقتراب المواعيد النهائية أو تغيير المهام

توزيع المهام: قم بتوزيع المهام على أشخاص أو فرق معينة تلقائيًا عند استيفاء الشروط المحددة.

دمج التطبيقات الخارجية: اربط ClickUp بالبريد الإلكتروني أو Slack أو غيرها من الأدوات الشائعة لتشغيل سير العمل الخارجي تلقائيًا.

إنشاء سير عمل آلي معقد

يعمل ClickUp Super Agents على الارتقاء بمستوى التخطيط والأتمتة لديك إلى مستوى أعلى من خلال العمل كمساعدين ذكيين يتولون إدارة الأعمال والرؤى وأتمتة المهام المتكررة نيابة عنك.

صمم وكلاء ClickUp AI مخصصين لتنفيذ عمليات أتمتة مخصصة دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية

يقوم البرنامج بمراقبة مساحة العمل الخاصة بك باستمرار لاقتراح التحديثات وإعادة جدولة المهام وتسليط الضوء على المواعيد النهائية المهمة قبل أن تطلب ذلك. يمكنك تنفيذ سير عمل معقد تلقائيًا، مثل إنشاء مهام جديدة بناءً على مدخلات البريد الإلكتروني أو صياغة خطط المشاريع أو إنشاء تقارير من بيانات المهام الخاصة بك.

أفضل ميزات ClickUp

الإبلاغ عن ساعات العمل ومراجعتها وتثبيتها: أرسل الوقت المستمد مباشرة من المهام باستخدام Timesheets Hub ، وقم بتثبيت الساعات النهائية للامتثال، وتتبع الرؤى في الوقت الفعلي. أرسل الوقت المستمد مباشرة من المهام باستخدام ClickUp Timesheets، واعتمد أو اطلب التغييرات في، وقم بتثبيت الساعات النهائية للامتثال، وتتبع الرؤى في الوقت الفعلي.

تتبع الوقت من أي مكان: ابدأ وأوقف المؤقتات على سطح المكتب أو الهاتف المحمول أو المتصفح باستخدام ابدأ وأوقف المؤقتات على سطح المكتب أو الهاتف المحمول أو المتصفح باستخدام ClickUp Project Time Tracking، وأضف الوقت بأثر رجعي مع الملاحظات والملصقات، وقم بتمييز الإدخالات على أنها "قابلة للفوترة" لفوترة العميل، وقم بتجميع الوقت عبر المهام والمهام الفرعية.

تصور العمل من كل زاوية: قم بالتبديل بين القائمة والتقويم والجدول الزمني و Kanban أو التخطيطات المخصصة باستخدام قم بالتبديل بين القائمة والتقويم والجدول الزمني و Kanban أو التخطيطات المخصصة باستخدام ClickUp Views لتخطيط الجداول الزمنية ومقارنة الأولويات وتكييف طريقة عرض العمل.

وحّد سير عملك عبر الأدوات: قم بمزامنة تقويم Google أو Outlook، وربط تطبيقات تتبع الوقت مثل Toggl أو Harvest، وسحب العمل من الأدوات الخارجية إلى مساحة عمل واحدة باستخدام قم بمزامنة تقويم Google أو Outlook، وربط تطبيقات تتبع الوقت مثل Toggl أو Harvest، وسحب العمل من الأدوات الخارجية إلى مساحة عمل واحدة باستخدام ClickUp Integrations

قيود ClickUp

نظرًا لوجود العديد من الميزات وخيارات التخصيص، قد يستغرق الأمر بعض الوقت للعثور على الإعداد الأنسب لسير عملك.

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp

هذه المراجعة تقول كل شيء:

أقوم بتحديث تقييمي لأن ClickUp لا يزال يثير إعجابي، خاصة مع التحديث الكبير الأخير، ClickUp 4. 0. الجزء المفضل لديّ — وهو أمر Slash Command (/) البسيط والقوي في مربعات الوصف والتعليقات — أصبح أفضل، حيث أصبح الآن نقطة دخول لميزات متقدمة مثل ClickUp AI (/ai) وشريط أوامر الذكاء الاصطناعي العالمي. وهذا يجعل التنسيق السريع (مثل الترقيم الذي أستخدمه للمرفقات) والإجراءات المعقدة سهلة التنفيذ بنفس القدر لكل من المشاريع العملية والشخصية. على الرغم من أن خطة Free Forever سخية مع عدد غير محدود من الأعضاء، إلا أن القيود أصبحت أكثر وضوحًا. ما زلت أقدر إمكانية إنشاء مساحات عمل متعددة (كل منها مع 5 مساحات مجانية) لتقسيم مشاريعي الكبيرة. ومع ذلك، فإن فرض قيود على الميزات الرئيسية مثل الأتمتة والحقول المخصصة والحد الأقصى الصارم للتخزين البالغ 100 ميجابايت يعني أنني يجب أن أكون أكثر وعيًا بكيفية استخدام المنصة قبل التفكير في الترقية.

أقوم بتحديث تقييمي لأن ClickUp لا يزال يثير إعجابي، خاصة مع التحديث الكبير الأخير، ClickUp 4. 0. الجزء المفضل لديّ — وهو أمر Slash Command (/) البسيط والقوي في مربعات الوصف والتعليقات — أصبح أفضل، حيث أصبح الآن نقطة دخول لميزات متقدمة مثل ClickUp AI (/ai) وشريط الأوامر العالمي AI Command Bar. وهذا يجعل التنسيق السريع (مثل الترقيم الذي أستخدمه للمرفقات) والإجراءات المعقدة سهلة التنفيذ بنفس القدر لكل من المشاريع العملية والشخصية.

على الرغم من أن خطة Free Forever سخية مع عدد غير محدود من الأعضاء، إلا أن القيود أصبحت أكثر وضوحًا. ما زلت أقدر أنه يمكنني إنشاء مساحات عمل متعددة (كل منها مع 5 مساحات مجانية) لتقسيم مشاريعي الكبيرة. ومع ذلك، فإن إدخال قيود على الميزات الرئيسية مثل الأتمتة والحقول المخصصة والحد الأقصى الصارم للتخزين البالغ 100 ميجابايت يعني أنني يجب أن أكون أكثر انتباهًا لكيفية استخدامي للمنصة قبل التفكير في الترقية.

📮 ClickUp Insight: 24٪ من المستخدمين يشعرون أن وقت التركيز مبالغ فيه ويفضلون تعدد المهام، بينما يقول 39٪ أن التركيز العميق هو الطريقة الوحيدة التي تمكنهم من إنجاز عمل ذي مغزى. بغض النظر عن أسلوب عملك، فإن ClickUp هو مركز التحكم المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يتكيف معك. هل تحتاج إلى القيام بمهام متعددة؟ يمكنك إدارة المشاريع والدردشة مع فريقك وحتى البحث في الويب في الوقت الفعلي — كل ذلك دون مغادرة ClickUp. 🤹🏽 هل تفضل التركيز العميق؟ تساعدك ميزات مثل ClickUp Calendar على تجنب عوامل التشتيت، بينما يقوم الوكلاء بأتمتة المهام الروتينية، حتى تتمكن من البقاء في حالة تركيز تام!

2. Reclaim. ai (الأفضل لمهام الجدولة التلقائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والعادات وكتل التركيز)

بدلاً من مطالبتك بتخصيص وقت لكل مهمة يدويًا، يقوم Reclaim. ai بتقييم تقويم Google أو Outlook الخاص بك باستمرار واتخاذ القرارات نيابة عنك. فهو يضع الأعمال والروتينات والاجتماعات في المكان الأنسب لها بناءً على مدى إلحاحها وأولويتها.

مع تغير جدولك الزمني، يعيد هذا البديل لـ Clockwise ترتيب العناصر المرنة بحيث تظل المواعيد النهائية كما هي دون إجبارك على مراقبة تقويمك طوال اليوم.

يمكنك الحفاظ على روتينك دون الحاجة إلى تعديلات يدوية باستخدام Habits المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يعيد جدولة نفسه ويقلل من الإرهاق. تجنب التبديل المفرط بين السياقات باستخدام Buffer Time الذي يضيف فترات راحة وفترات انتقالية تلقائيًا.

أفضل ميزات Reclaim.ai

دافع عن العمل المكثف تلقائيًا باستخدام Focus Time الذي يتكيف مع الأحداث ذات الأولوية العالية.

جدولة المهام المتزامنة من أدوات مثل Asana و ClickUp. حوّل المهام ذات الأولوية إلى كتل تقويمية لإدارة المشاريع الحية باستخدامالمتزامنة من أدوات مثل Asana و ClickUp.

احجز اجتماعات خالية من التضارب بشكل أسرع باستخدام روابط الجدولة بالذكاء الاصطناعي التي تظهر التوافر المرن

نسق اجتماعات الفريق المتكررة بذكاء باستخدام Smart Meetings التي تتكيف مع تغييرات إجازات الموظفين والتقويم.

قيود Reclaim.ai

تخصيص محدود للتقويم، بدون ترميز لوني للمهام أو أنظمة ألوان مرنة، على عكس بدائل Reclaim.ai.

لا تعمل العادات مثل المهام المتكررة الحقيقية وتتطلب خطوات إضافية لعرضها أو وضع علامة عليها على أنها مكتملة.

أسعار Reclaim.ai

مجاني

المبتدئين: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 18 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Reclaim.ai

G2: 4. 8/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Reclaim. ai؟

مقتبس مباشرة من مراجعة G2:

أنا أستمتع بميزة الجدولة. فهي تتيح لي استخدام تنسيقات جدولة مختلفة لمجموعات مختلفة. [...] أقدر حقًا قسم العادات؛ فقد كان مفيدًا جدًا لي. [...] لقد لاحظت أن الأحداث المجدولة تتكرر في كل مكان. سيكون من المفيد الحصول على إرشادات أفضل حول كيفية إدارة تكرار الأحداث بين التقويمات الشخصية وتقويمات العمل. أواجه الكثير من التكرار عند العمل مع تطبيقكم وإعدادات تقويم Google الخاص بي. الإرشادات المكتوبة غير واضحة ومربكة للغاية.

أنا أستمتع بميزة الجدولة. فهي تتيح لي استخدام تنسيقات جدولة مختلفة لمجموعات مختلفة. [...] أقدر حقًا قسم العادات؛ فقد كان مفيدًا جدًا لي. [...] لقد لاحظت أن الأحداث المجدولة تتكرر في كل مكان. سيكون من المفيد الحصول على إرشادات أفضل حول كيفية إدارة تكرار الأحداث بين التقويمات الشخصية وتقويمات العمل. أواجه الكثير من التكرار عند العمل مع تطبيقكم وإعدادات تقويم Google الخاص بي. الإرشادات المكتوبة غير واضحة ومربكة للغاية.

3. Motion (الأفضل لترتيب الأولويات تلقائيًا وإعادة الجدولة والتقويم المتكامل)

عبر Motion

يضع Motion نفسه كنظام إنتاجية حيث يتم التخطيط وتحديد الأولويات والتنفيذ تلقائيًا. يقوم الذكاء الاصطناعي الخاص به بتحليل المواعيد النهائية ومدة المهام والتبعيات والوقت المتاح باستمرار لإنشاء جدول زمني محسّن لليوم، ثم يستمر في إعادة حسابه مع تغير الظروف.

بالمقارنة مع تركيز FlowSavvy على حجز الوقت التكيفي، يذهب Motion إلى أبعد من ذلك بعدة خطوات من خلال توقع تواريخ إنجاز المشاريع وإعادة توزيع العمل بين الأشخاص والإبلاغ عن الحمل الزائد.

توفر أدوات إدارة الاجتماعات الذكية روابط جدولة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعرض فقط الفترات الزمنية التي تناسب خطتك المُحسّنة، مع حماية وقت التركيز وإضافة فترات احتياطية.

أفضل ميزات Motion

قم بتحديد أولويات العمل اليومي تلقائيًا باستخدام مهام الذكاء الاصطناعي التي تعيد ترتيب الجداول الزمنية بناءً على المواعيد النهائية والجهد والقدرة الحقيقية.

ادفع المشاريع إلى الأمام تلقائيًا باستخدام مدير المشاريع بالذكاء الاصطناعي الذي يحل التبعيات ويشير إلى الأعمال المتوقفة.

حافظ على دقة الجداول الزمنية في الوقت الفعلي باستخدام مخطط جانت المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يتم تحديثه مع تقدم العمل.

قلل من أعباء التنسيق باستخدام مساعد الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي الذي يفرض حدودًا على الاجتماعات وفترات حجز مثالية.

قيود الحركة

من الصعب التعامل مع الميزات الأحدث، مثل AI Employees، نظرًا لعدم وجود وثائق واضحة.

قد تبدو الأداة مفرطة في التجهيز للاستخدام الشخصي، حيث أن العديد من الميزات موجهة لفرق العمل.

أسعار Motion

Pro AI: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (الأفراد)

الذكاء الاصطناعي للأعمال: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (الأفراد)

Pro AI: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (الفرق)

Business AI: 49 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (فرق)

مراجعات Motion

G2: 4. 2/5 (أكثر من 130 تقييمًا)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Motion؟

إليك تعليقات مستخدمين حقيقيين:

أجد Motion سهل الإعداد، حيث كان عليّ فقط ضبط الجداول الزمنية بشكل صحيح. يجعل التعامل مع مهامي أكثر سهولة من خلال ترتيبها حسب الأولوية حسب الترتيب الذي يجب القيام بها. [...] أجد إدخال البيانات في Motion صعبًا لأن هناك الكثير من الأزرار في قائمة المهام، مما يجعل من الصعب الاختيار والتصنيف ضمن مشروع معين. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون البرنامج بطيئًا في بعض الأحيان، مما يجعل إدخال عدد كبير من المهام أمرًا صعبًا. عيب آخر هو السعر المرتفع، والذي قد يكون باهظًا بالنسبة لطلاب مثلنا في كلية الطب، الذين لديهم موارد مالية محدودة.

أجد Motion سهل الإعداد، حيث كان عليّ فقط ضبط الجداول الزمنية بشكل صحيح. يجعل التعامل مع مهامي أكثر سهولة من خلال ترتيبها حسب الأولوية حسب الترتيب الذي يجب القيام بها. [...] أجد إدخال البيانات في Motion صعبًا لأن هناك الكثير من الأزرار في قائمة المهام، مما يجعل من الصعب الاختيار والتصنيف ضمن مشروع معين. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون البرنامج بطيئًا في بعض الأحيان، مما يجعل إدخال عدد كبير من المهام أمرًا مرهقًا. عيب آخر هو السعر المرتفع، والذي قد يكون باهظًا بالنسبة لطلاب مثلنا في كلية الطب، الذين لديهم موارد مالية محدودة.

🧠 حقيقة ممتعة: يصف علماء الأنثروبولوجيا علم الزمن —كيف يتم فهم الوقت وتقييمه بشكل مختلف في الثقافات المختلفة، من قواعد الدقة الصارمة في بعض المجتمعات إلى نهج أكثر مرونة في مجتمعات أخرى. تؤثر هذه التصورات على كيفية تخطيط الناس لأوقاتهم وتحديد أولوياتهم واستخدامهم لأدوات التخطيط.

4. Sunsama (الأفضل للتخطيط اليومي المنظم وحجز الوقت بوعي)

عبر Sunsama

يتبع Sunsama نهجًا إنسانيًا متعمدًا في الجدولة. كل صباح، تراجع المهام التي تم سحبها من أدوات مثل Asana و Jira و Slack و Gmail، ثم تقرر ما يمكن تحقيقه بشكل واقعي اليوم. يتم وضع المهام مباشرة في تقويمك، مما يفرض عليك التنازلات الطبيعية ويساعدك على تجنب الوقوع في فخ الإفراط في الالتزامات.

بدلاً من إعادة تنظيم يومك تلقائيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي، يركز Sunsama على اتخاذ القرارات المدروسة والوضوح في الجهود المبذولة. توضح تقديرات الوقت والأهداف اليومية ومؤشرات عبء العمل متى تتحمل أكثر من طاقتك، بينما تعزز ميزات مثل طقوس إيقاف التشغيل في نهاية اليوم وملخصات التقدم الحدود الصحية.

أفضل ميزات Sunsama

قم بتوجيه التخطيط المتعمد من خلال طقوس التخطيط اليومية التي تحدد الأولويات قبل بدء العمل.

حافظ على تركيزك باستخدام الوضع الخالي من التشتيت وأدوات التحكم في كتم صوت التطبيقات

قم ببناء إيقاعات عمل مستدامة بدعم Pomodoro Timer .

تتبع الجهد والأنماط من خلال التحليلات اليومية والأسبوعية

قم بمواءمة العمل قصير المدى مع الأهداف الأكبر باستخدام الأهداف الأسبوعية

قيود Sunsama

قد يبدو إعداد المهام أمرًا صعبًا، حيث يجب إضافة المهام الفرعية بعد إنشاء المهمة الرئيسية.

يفتقر إلى إمكانات قوية لتدوين الملاحظات على المدى الطويل مقارنةً بتطبيقات المهام أو الملاحظات المخصصة مثل Todoist.

أسعار Sunsama

تجربة مجانية لمدة 14 يومًا

اشتراك سنوي: 16 دولارًا شهريًا (يتم دفعه سنويًا)

اشتراك شهري: 20 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات Sunsama

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Sunsama؟

إليك مراجعة Capterra من أجلك:

بصفتي رائد أعمال فردي، غالبًا ما يكون من الصعب عليّ إنجاز عدد المهام التي لديّ في اليوم. يذكرني Sunsama بأخذ فترات راحة، ويمنحني نظرة واقعية عن الوقت الذي ستستغرقه المهمة، ويقدم ملخصًا أسبوعيًا عن كيفية قضاء وقتي. يمكنني دمج تقويمي الشخصي وتقويم العمل وأنشطة العافية والوقت الذي أقضيه مع العائلة في مكان واحد. هذا يساعدني على البقاء متوافقًا مع أهدافي ونواياي... أحيانًا أنسى تعيين مهمة إلى القناة الصحيحة. أتمنى أن يكون هذا أسهل/أكثر شيوعًا. أيضًا، عليك إدخال مهمة ثم العودة إليها لإضافة مهام فرعية. أود أن يكون هذا العملية أكثر سلاسة

بصفتي رائد أعمال فردي، غالبًا ما يكون من الصعب عليّ إنجاز عدد المهام التي لديّ في اليوم. يذكرني Sunsama بأخذ فترات راحة، ويمنحني رؤية واقعية للوقت الذي ستستغرقه المهمة، ويقدم ملخصًا أسبوعيًا لكيفية قضاء وقتي. يمكنني دمج تقويمي الشخصي وتقويم العمل وأنشطة العافية والوقت الذي أقضيه مع العائلة في مكان واحد. يساعدني ذلك على البقاء على مسار أهدافي ونواياي... أحيانًا أنسى تعيين مهمة إلى القناة الصحيحة. أتمنى أن يكون ذلك أسهل/أكثر بروزًا. أيضًا، عليك إدخال مهمة ثم العودة إليها لإضافة مهام فرعية. أود أن يكون هذا العملية أكثر سلاسة

🧠 حقيقة ممتعة: يشعر بعض الناس أن الوقت يمر بسرعة عندما يكونون مركزين، بينما يشعر آخرون أنه يمر ببطء. يؤثر هذا الإدراك الذاتي على طريقة تخصيصنا للفترات الزمنية أو تخطيطنا للمهام. التدريب على الوعي بالوقت وتقديره يحسن دقة الجدولة ويقلل من التوتر.

5. Akiflow (الأفضل لالتقاط المهام المركزية والجدولة والتنسيق بين التطبيقات المتعددة)

عبر Akiflow

تم تصميم Akiflow بناءً على مفهوم تقنية flowtime، حيث يقوم بسحب المهام والرسائل والأحداث من أماكن مثل Slack وGmail وAsana وTrello إلى مركز التحكم الخاص به. يتم وضع كل شيء في صندوق وارد عالمي، حيث تقرر ما يستحق الوقت اليوم ثم تضعه مباشرة في تقويمك باستخدام حجز الوقت.

ما يميز Akiflow كبديل لـ FlowSavvy هو التوازن بين التحكم والأتمتة.

يقلل هذا البرنامج من العبء المعرفي عن طريق تحويل المدخلات المتفرقة إلى كتل زمنية منظمة. بالإضافة إلى ذلك، يضيف المساعد الذكي المدمج Aki طبقة محادثة إضافية، مما يتيح لك تخطيط الروتينات أو إعادة جدولتها أو أتمتتها باستخدام اللغة الطبيعية.

أفضل ميزات Akiflow

حجز الوقت بدقة باستخدام حجز الوقت المتقدم وفترات زمنية قابلة للتخصيص

سير عمل الذكاء الاصطناعي المبني من المطالبات أتمتة الإجراءات المتكررة باستخدامالمبني من المطالبات وقوالب تتبع الوقت المعدة مسبقًا بالذكاء الاصطناعي.

شارك التوافر بسهولة عبر روابط الاجتماعات المتزامنة مع تقويمك الحقيقي

راجع التقدم المحرز وحسّن عادات التخطيط باستخدام الإحصائيات والطقوس اليومية

قيود Akiflow

لا تزال الأساسيات الأساسية تبدو غير مكتملة، حيث يرغب المستخدمون في الحصول على ميزات أساسية مثل التذكيرات المخصصة التي تحظى بالأولوية على ميزات الذكاء الاصطناعي الأحدث.

لا تدعم المهام المواعيد النهائية المحددة زمنياً، وهو ما يمثل فجوة كبيرة في التخطيط الدقيق.

أسعار Akiflow

أسعار مخصصة

تقييمات Akiflow

G2: 4. 8/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Akiflow؟

إليك ما قاله أحد المستخدمين:

أحب أن Akiflow يتكامل مع حسابي على Clickup، مما يتيح لي رؤية واضحة لما تم جدولته في تقويمي وعبر مساحات عمل متعددة، حتى أطمئن إلى عدم تفويت أي شيء. [...] ما لا يعجبني هو أنه عندما أقوم بوضع علامة على الأشياء، لا يوجد خيار لإضافة الوقت الذي قضيته في هذا الحدث تلقائيًا إلى الوقت الذي تم تتبعه في ClickUp. ولكن عندما أقوم بوضع علامة عليه على أنه مكتمل في Akiflow، فإنه ينقلني مباشرة إلى مهمة ClickUp. الشيء الآخر الذي أود رؤيته هو القدرة على تجميع مهام ClickUp بسهولة حسب الموقع الذي أتت منه في ClickUp.

أحب أن Akiflow يتكامل مع حسابي على Clickup حتى أتمكن من رؤية ما تم جدولته في تقويمي وعبر مساحات عمل متعددة بوضوح، حتى أعرف أنه لم يتم تفويت أي شيء. [...] ما لا يعجبني هو أنه عندما أقوم بوضع علامة على المهام المنجزة، لا توجد خيار لإضافة الوقت الذي قضيته في تلك المهمة تلقائيًا إلى الوقت الذي تم تتبعه في ClickUp. ولكن عندما أقوم بوضع علامة على المهمة على أنها مكتملة في Akiflow، فإنه ينقلني مباشرة إلى مهمة ClickUp. الشيء الآخر الذي أود رؤيته هو القدرة على تجميع مهام ClickUp بسهولة حسب الموقع الذي أتت منه في ClickUp.

🔍 هل تعلم؟ فكرة تقسيم اليوم إلى فترات زمنية محددة للأنشطة ليست جديدة. كانت التقويمات القديمة تتوافق مع الدورات الزراعية، وهي في الأساس جدولة مبكرة للأعمال اليومية الأساسية المرتبطة بالمواسم.

6. Notion (الأفضل لمساحة عمل مرنة تجمع بين قاعدة البيانات والملاحظات والتقويمات)

عبر Notion

Notion ليس تطبيق جدولة بالمعنى التقليدي. بل هو برنامج مرن لإدارة المعرفة يتيح لك تصميم نظام التخطيط الخاص بك.

بدلاً من القواعد المحددة مسبقًا مثل FlowSavvy، يوفر لك هذا البرنامج عناصر أساسية باستخدام قواعد البيانات والصفحات والتقويمات والآن وكلاء الذكاء الاصطناعي. مع إطلاق Notion Calendar، يمكن أن تتعايش المهام والمواعيد النهائية والاجتماعات جنبًا إلى جنب. يعمل هذا البرنامج بشكل جيد بشكل خاص إذا كان جدولك مرتبطًا بأنظمة أكبر مثل خطوط إنتاج المحتوى أو خطط الدراسة أو عمل العملاء أو المشاريع طويلة الأجل.

أفضل ميزات Notion

قم ببناء أنظمة تخطيط مخصصة باستخدام قواعد البيانات و طرق العرض وتخطيطات التقويم .

أتمتة الأعمال المتكررة باستخدام Notion AI و Notion Agents

التقط وملخص ونظم الاجتماعات من خلال ملاحظات الاجتماعات بالذكاء الاصطناعي

اعثر على الإجابات على الفور عبر المستندات والأدوات باستخدام Enterprise Search

اربط مساحات العمل عبر الفرق باستخدام أذونات دقيقة وصفحات مشتركة

قيود Notion

وظائف محدودة في وضع عدم الاتصال بالإنترنت، مما يجعل من الصعب الوصول إلى المحتوى أو تحديثه دون اتصال بالإنترنت

قد تبدو ميزات الذكاء الاصطناعي تدخلية في بعض الأحيان، كما أن المنصة توفر تحكمًا محدودًا لتعطيلها تمامًا.

أسعار Notion

مجاني

بالإضافة إلى: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 24 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Notion

G2: 4. 6/5 (أكثر من 8900 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2600 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Notion؟

من مراجعة أحد المستخدمين:

أفضل ميزة هي أنني أحب مشاريع Notion لأنه أثناء إنشاء مشروع ما، يمكنني تعيين حالة المشروع ثم تفاصيل الموعد النهائي للمشروع ثم ما إذا كان المشروع ذو أولوية أم لا. ثم يتم تحديد النسبة المئوية للمشروع المعلق... في البداية، يكون Notion معقدًا بعض الشيء نظرًا لوجود الكثير من الميزات، لذا نريد بناءها واحدة تلو الأخرى. ثم يقدم Notion بعض الخدمات المدفوعة، ولكن من واقع تجربتي، لا يستحق الأمر الدفع، فالنسخة المجانية كافية.

أفضل ميزة هي أنني أحب مشاريع Notion لأنه أثناء إنشاء مشروع ما، يمكنني تعيين حالة المشروع ثم تفاصيل الموعد النهائي للمشروع ثم ما إذا كان المشروع ذو أولوية أم لا. ثم يتم تحديد النسبة المئوية للمشروع المعلق... في البداية، يكون Notion معقدًا بعض الشيء نظرًا لوجود الكثير من الميزات، لذا نريد بناءها واحدة تلو الأخرى. ثم يقدم Notion بعض الخدمات المدفوعة، ولكن من واقع تجربتي، لا يستحق الأمر الدفع، فالنسخة المجانية كافية.

احصل على اقتراحات لمواعيد نهائية أكثر ذكاءً وإعادة جدولة بناءً على حجم العمل الفعلي والتبعيات باستخدام مطالبات بسيطة باللغة الطبيعية.

قم بالتبديل بين نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة مثل ChatGPT وClaude وGemini من مساحة عمل واحدة لتتناسب مع مهام التخطيط أو التفكير المختلفة.

استخرج السياق من التطبيقات الخارجية المتصلة حتى تظل المهام والاجتماعات محدثة دون الحاجة إلى المزامنة اليدوية.

📌 جرب هذا الموجه: حلل مهامي ومواعيد التسليم والتبعيات والاجتماعات. حدد التضاربات وأعد ترتيب أولويات العمل بناءً على التأثير واقترح إعادة الجدولة عند الحاجة.

7. Fantastical (الأفضل للتقويم المتقدم وإنشاء الأحداث والمزامنة بين التقويمات)

عبر Fantastical

Fantastical هو تطبيق تقويم ومهام متميز يركز على السرعة والوضوح والتصميم. وهو يتفوق على الأدوات الأخرى التي تستخدمها بالفعل، مثل iCloud أو Google أو Exchange، ويمنحك طريقة أكثر نظافة لإضافة الأحداث وعرضها.

يتم مزامنة كل شيء عبر أجهزة Mac و iPhone و iPad و Apple Watch وحتى Apple Vision Pro.

كبديل لـ FlowSavvy، يناسب Fantastical الأشخاص الذين يرغبون في التحكم بسهولة، وليس إعادة الجدولة تلقائيًا. لن يعيد ترتيب يومك نيابة عنك، ولكنه يجعل التخطيط ومشاركة التوافر والتنسيق مع الآخرين أمرًا سهلاً. يعمل بشكل جيد بشكل خاص للمهنيين والمبدعين ومستخدمي Apple.

أفضل ميزات Fantastical

شارك التوافر باستخدام Openings لحجز الاجتماعات دون الحاجة إلى تبادل الرسائل

اقترح أوقات اجتماعات متعددة باستخدام الاقتراحات بناءً على توفر الحضور

قم بالتبديل بين عروض DayTicker واليوم والأسبوع والشهر والربع والسنة.

أرفق الملفات والصور مباشرة بالأحداث باستخدام المرفقات المتزامنة مع السحابة

قم بتصفية الضوضاء باستخدام مجموعات التقويم ومرشحات التركيز

قيود Fantastical

النسخة المجانية مقيدة للغاية، حيث تحجب الميزات الأساسية خلف خطة مدفوعة

قدرات إدارة المهام أساسية وتقل عن أدوات المهام أو الإنتاجية المخصصة

أسعار رائعة

مجاني

فردية: 6.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

العائلة: 10.49 دولارًا شهريًا (حتى خمسة مستخدمين)

الفريق: 6.99 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات رائعة

G2: عدد التقييمات غير كافٍ

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Fantastical؟

يشارك المستخدمون الحقيقيون تجاربهم:

أحب أنني أستطيع إدارة جميع تقاويمي من أداة واحدة في نفس الوقت. وأحب أنني أستطيع إنشاء أحداث ومهام جديدة عن طريق الكتابة باللغة الطبيعية... لسبب ما، لا تتزامن ساعتي إلا مع التحديثات التي تتم على هاتفي وليس على جهاز iPad، مما يعني أنه عندما أقوم بوضع علامة على المهام على جهاز iPad على أنها مكتملة، فإنها لا تظهر على ساعتي على أنها مكتملة حتى أقوم بوضع علامة عليها على هاتفي أيضًا.

أحب أنني أستطيع إدارة جميع تقاويمي من أداة واحدة في نفس الوقت. وأحب أنني أستطيع إنشاء أحداث ومهام جديدة عن طريق الكتابة باللغة الطبيعية... لسبب ما، لا تتزامن ساعتي إلا مع التحديثات التي تتم على هاتفي وليس على جهاز iPad، مما يعني أنه عندما أقوم بوضع علامة على المهام على جهاز iPad على أنها مكتملة، فإنها لا تظهر على ساعتي على أنها مكتملة حتى أقوم بوضع علامة عليها على هاتفي أيضًا.

🧠 حقيقة ممتعة: قبل ظهور التقويمات أو التطبيقات بوقت طويل، كان الفلاسفة القدماء مثل الفلاسفة الرواقيون يؤكدون على الوقت كنظام. كتب سينيكا عن إتقان الوقت للعيش بهدف، مؤكدًا أن الوقت الذي لا يتم توجيهه بشكل فعال هو وقت ضائع.

8. Todoist (الأفضل لقوائم المهام والمهام المتكررة وإدارة الأولويات)

عبر Todoist

Todoist هو تطبيق مخطط يومي بسيط وموثوق يركز على البساطة والاتساق بدلاً من منطق الجدولة المعقد. يتيح لك نهجه الذي يركز على المهام أولاً تسجيل الأفكار والتذكيرات والإجراءات المطلوبة بسرعة فور ظهورها. بهذه الطريقة، يمكنك تنظيم المهام حسب الأولوية وتواريخ الاستحقاق والعلامات والمشاريع.

تجعل ميزات مثل المهام المتكررة ومستويات الأولوية وإدخال اللغة الطبيعية التخطيط سريعًا وسلسًا، بينما توفر طرق العرض مثل اليوم وقريبًا لمحة واضحة عما ينتظرنا.

تجعل ميزات التعاون الخفيفة بين أعضاء الفريق، مثل المشاريع المشتركة والتعليقات، هذا البرنامج مناسبًا للفرق الصغيرة دون الحاجة إلى برامج إدارة مشاريع كاملة.

أفضل ميزات Todoist

نظم عملك باستخدام المشاريع والأقسام والعلامات والمهام الفرعية

حدد أولويات ما يهم باستخدام مستويات الأولوية P1-P4

قم بالمزامنة بسلاسة عبر الويب وأجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء وملحقات المتصفح.

قيود Todoist

يفتقر إلى إمكانيات تتبع الوقت المدمجة وإمكانيات إدارة المشاريع المتقدمة مقارنة بالمنصات الأخرى

قد تكون الإشعارات غير متسقة، ويبلغ بعض المستخدمين عن تذكيرات مفقودة أو متأخرة.

أسعار Todoist

المبتدئون: مجاني

المزايا: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

الأعمال: 8 دولارات شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

تقييمات Todoist

G2: 4. 5/5 (أكثر من 800 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 2000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Todoist؟

يلخص أحد المستخدمين ذلك على النحو التالي:

أفضل منتج رأيته في هذه الفئة. يوفر إدارة المهام وقائمة المهام المطلوب إنجازها وإعداد التذكيرات. واجهة المستخدم تفاعلية للغاية وسهلة الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، يضمن سرية البيانات وخصوصيتها. خدمة دعم العملاء سريعة ومفيدة للغاية... يمكن تحسين تكامل البرنامج مع الأدوات الأخرى. كما أن المنتج مكلف بعض الشيء. بخلاف ذلك، فهو منتج رائع ومفيد.

أفضل منتج رأيته في هذه الفئة. يوفر إدارة المهام وقائمة المهام المطلوب إنجازها وإعداد التذكيرات. واجهة المستخدم تفاعلية للغاية وسهلة الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، يضمن سرية البيانات وخصوصيتها. خدمة دعم العملاء سريعة ومفيدة للغاية... يمكن تحسين تكامل البرنامج مع الأدوات الأخرى. كما أن المنتج مكلف بعض الشيء. بخلاف ذلك، فهو منتج رائع ومفيد.

9. TickTick (الأفضل لإدارة المهام والعادات باستخدام Pomodoro)

عبر TickTick

TickTick هو تطبيق إنتاجية متعدد الاستخدامات يجمع بين إدارة المهام وتخطيط التقويم وتتبع العادات وأدوات التركيز. وهذا يجعل من السهل إدارة المهام اليومية والروتينية طويلة المدى.

يمكن تسجيل المهام بسرعة باستخدام الإدخال باللغة الطبيعية أو الصوت، ثم تنظيمها حسب الأولويات والعلامات والقوائم وتواريخ الاستحقاق للحفاظ على قابلية تنفيذ كل شيء.

تجمع المنصة بين المهام والوعي بالوقت. يمكنك تصور عملك في عروض متعددة للتقويم أو الجداول الزمنية أو تخطيطات على غرار جدول الأعمال. تضمن التذكيرات الذكية والمتكررة عدم تفويت المهام المهمة، حتى عند تغيير الجداول الزمنية. تشجع مؤقتات Pomodoro المدمجة وإحصاءات التركيز وتتبع العادات على العمل بعمق واتساق.

أفضل ميزات TickTick

قم بالتبديل بين طرق العرض القائمة و Kanban والجدول الزمني ومصفوفة Eisenhower.

قم ببناء روتينات باستخدام أداة تتبع العادات مع إحصائيات مفصلة

لا تفوت أي مهمة مع التذكيرات المستمرة والمتكررة والمستندة إلى الموقع والبريد الإلكتروني

قم بتخصيص إعداداتك مع أكثر من 40 سمة ومزامنة عبر الأنظمة الأساسية

قيود TickTick

قد يكون الانتقال من برامج إدارة المهام الأخرى أمرًا صعبًا، حيث يتطلب في كثير من الأحيان إعادة إنشاء القوائم والمهام المتداخلة يدويًا.

يفتقر إلى التحليلات المتقدمة ورؤى الإنتاجية للفرق التي تحتاج إلى تقارير أداء مفصلة

أسعار TickTick

مجاني

الاشتراك المميز: 35.99 دولارًا أمريكيًا سنويًا لكل مستخدم

تقييمات TickTick

G2: 4. 6/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن TickTick؟

يشرح أحد المستخدمين ذلك على النحو التالي:

يتضمن ميزات سهلة الاستخدام تدعمنا في حالات الاختبار. على سبيل المثال، تعد وظيفة المهام الفرعية مفيدة بشكل خاص في تقسيم الحالات المعقدة إلى خطوات أصغر وأسهل في الإدارة، مما يجعلها أسهل في التتبع والتنفيذ بكفاءة. يمكننا أيضًا تتبع المستندات ذات الصلة وإثبات نتائج الاختبارات من خلال إرفاق الملفات وروابط الحجز بكل مهمة... إنه تطبيق رائع لإدارة المهام اليومية، ولكن أحد عيوبه أنه لا يحتوي على أي ميزات متطورة لتحليل البيانات لتوفير معلومات متعمقة عن إنتاجية الفريق.

يتضمن ميزات سهلة الاستخدام تدعمنا في حالات الاختبار. على سبيل المثال، تعد وظيفة المهام الفرعية مفيدة بشكل خاص في تقسيم الحالات المعقدة إلى خطوات أصغر وأسهل في الإدارة، مما يجعلها أسهل في التتبع والتنفيذ بكفاءة. يمكننا أيضًا تتبع المستندات ذات الصلة وإثبات نتائج الاختبارات عن طريق إرفاق الملفات وحجز الروابط لكل مهمة... إنه تطبيق رائع لإدارة المهام اليومية، ولكن أحد عيوبه أنه لا يحتوي على أي ميزات متطورة لتحليل البيانات لتوفير معلومات متعمقة عن إنتاجية الفريق.

🧠 حقيقة ممتعة: يميز علماء الأنثروبولوجيا بين الثقافات الأحادية الزمن (التي تخطط وتقسم الوقت بدقة) والثقافات متعددة الزمن (التي تنظر إلى الوقت على أنه أكثر مرونة وعلاقاتيًا).

10. تقويم Google (الأفضل لجدولة الأحداث البسيطة والتكامل مع Gmail)

عبر تقويم Google

Google Calendar هو برنامج بسيط لإدارة الاجتماعات مصمم لمساعدتك على إدارة الوقت دون التفكير فيه أكثر من اللازم. يتيح لك إنشاء أحداث وتعيين تذكيرات ودعوة أشخاص وإضافة مواقع وإدارة الاجتماعات المتكررة، ويتم مزامنته على الفور عبر الويب والهاتف المحمول.

نظرًا لتكامله التام مع Gmail و Google Workspace، يمكن أن تظهر الأحداث مثل الرحلات الجوية والاجتماعات والحجوزات تلقائيًا، مما يقلل من الإدخال اليدوي والتفاصيل المفقودة.

وهو مفيد بشكل خاص للأفراد والفرق الذين يستخدمون Google Workspace بالفعل ويريدون أداة موثوقة لتحسين التقويم تتوافق بشكل جيد مع البريد الإلكتروني والاجتماعات والتوافر المشترك.

أفضل ميزات تقويم Google

جدول عاداتك الشخصية باستخدام الأهداف التي تتكيف مع تقويمك

احمِ عملك المكثف باستخدام Focus Time الذي يرفض تلقائيًا الاجتماعات المتعارضة

انضم إلى اجتماعات الفيديو بنقرة واحدة بفضل التكامل المدمج مع Google Meet.

استخدم Gemini لعرض أحداث تقويم Google وإنشائها وإدارتها مباشرةً من خلال Gmail وتطبيق Gemini باستخدام مطالبات اللغة الطبيعية.

قيود تقويم Google

قد يكون تكوين التذكير غير متسق، حيث لا يتم تشغيل الإشعارات في بعض الأحيان كما هو متوقع.

قد تكون إدارة حسابات Google المتعددة أمرًا مربكًا ويصعب تنظيمه.

أسعار تقويم Google

مجاني

أسعار مخصصة

تقييمات تقويم Google

G2: 4. 6/5 (أكثر من 47,000 تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 3800 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن تقويم Google؟

إليك مقتطفات من آراء المستخدمين:

إنه سهل الاستخدام ومجاني، كما أنه يتكامل مع العديد من التطبيقات والمنصات الأخرى، مما يسهل جدولة المواعيد وتذكرها. لم أواجه أبدًا أي مشكلة في تعطله أو فشله، حتى عندما احتاج نظامي إلى التحديث، فهو حقًا رائع!…يعد تقويم Google رائعًا للجدولة اليومية البسيطة، ولكنه يفتقر إلى أي مكون يجعله تطبيقًا حقيقيًا لإدارة المشاريع. أيضًا، إذا تم اختراق حسابك، فستفقد جدولك بالكامل.

إنه سهل الاستخدام ومجاني، كما أنه يتكامل مع العديد من التطبيقات والمنصات الأخرى، مما يسهل جدولة المواعيد وتذكرها. لم أواجه أبدًا أي مشكلة في تعطله أو فشله، حتى عندما احتاج نظامي إلى التحديث، فهو حقًا تطبيق رائع!…تقويم Google رائع للجدولة اليومية البسيطة، ولكنه يفتقر إلى أي مكون يجعله تطبيقًا حقيقيًا لإدارة المشاريع. أيضًا، إذا تم اختراق حسابك، فستفقد جدولك بالكامل.

🔍 هل تعلم؟ تظهر الأبحاث في سلوك المستهلكين أن جدولة الأنشطة الترفيهية، مثل مشاهدة فيلم أو استراحة لتناول القهوة، يمكن أن تجعلها تبدو أشبه بالعمل وأقل شبهاً بالمتعة العفوية، مما يسلط الضوء على التكلفة النفسية المثيرة للاهتمام لفرط تنظيم الوقت.

