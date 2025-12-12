ما هي مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي المناسبة لوكالات التسويق؟

أنت تغرق في أدوات الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي.

يقدم شخص ما كل أسبوع مولد محتوى جديد، ويحتوي صندوق بريدك الوارد على 17 منصة تحليلية "تغير قواعد اللعبة"، ولا يستطيع فريقك الاتفاق على أداة أتمتة الحملات التي تحقق نتائج فعلاً.

في الآونة الأخيرة، أصبح تحديد مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي المناسبة لوكالات التسويق أشبه بلعب لعبة Jenga بميزانيتك.

أنت بحاجة إلى أدوات تعمل معًا من أجل المحتوى والحملات والتحليلات وتسليم العملاء. ستحصل على نقاط إضافية إذا لم تكن بحاجة إلى مخطط انسيابي لشرح ذلك لفريقك.

في هذا المنشور على المدونة، سنقوم بتحليل ما يصلح وما هي طريقة تكامل ClickUp في هذا اللغز. 🧩

المكونات الأساسية لمجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالوكالات

فكر في حزمة الذكاء الاصطناعي على أنها الجهاز العصبي لوكالتك. يجب أن يتواصل كل مكون مع المكونات الأخرى، وإلا فإنك ستخلق فوضى أكبر.

إليك نظرة فاحصة. 👀

استيعاب البيانات وإثرائها

تتدفق المعلومات إلى وكالتك من عشرات المصادر كل يوم. إدخالات CRM، والنقرات على الموقع الإلكتروني، وفتح رسائل البريد الإلكتروني، والتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي — كل ذلك يروي قصة إذا كنت تعرف كيف تستمع.

تقوم البنية التحتية المناسبة للذكاء الاصطناعي بجمع هذه النقاط المتفرقة من البيانات وتحويلها إلى شيء مفيد. وقد يشمل ذلك ما يلي:

تصنيف العملاء المحتملين الذي يصنف العملاء المحتملين بناءً على سلوكهم الفعلي

ملفات تعريف العملاء التي يتم تحديثها تلقائيًا عندما يتفاعل شخص ما مع المحتوى الخاص بك أو يزور صفحة الأسعار الخاصة بك

المحفزات السلوكية التي تنبهك عندما يظهر العميل علامات على فرصة للتوسع أو احتمال فقدانه

إثراء البيانات الذي يضيف تفاصيل عن الشركات والديموغرافيا إلى سجلات الاتصال الأساسية

🔍 هل تعلم؟ أصبحت وكالة Papert Koenig Lois (PKL)، التي تأسست عام 1960 في مانهاتن، أول وكالة إعلانات أمريكية يتم طرحها للاكتتاب العام عندما تم إدراجها في البورصة.

إنشاء المحتوى والإبداع

يحتاج فريقك إلى إنتاج محتوى بكميات كبيرة، لكن عملية الإنشاء الأولية تستهلك وقتًا ثمينًا. تتولى أدوات التسويق بالذكاء الاصطناعي في هذه الفئة المهمة الشاقة المتمثلة في إعداد المسودات الأولية والتغييرات.

ما يمكنك القيام به باستخدام هذه الأدوات:

أنشئ نسخًا متعددة من النصوص الإعلانية لاختبارها عبر المنصات المختلفة

قم ببناء مفاهيم بصرية وتصميمات متنوعة لعروض العملاء

أنشئ تسلسلات بريد إلكتروني مخصصة لمختلف شرائح الجمهور

أنشئ تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي وانشرها على نطاق واسع

صياغة نصوص الفيديو واللوحات القصصية لمحتوى الحملة

أتمتة الحملات وتنسيقها

يتطلب تشغيل الحملات التسويقية عبر البريد الإلكتروني والشبكات الاجتماعية والإعلانات المدفوعة وموقعك الإلكتروني تنسيقًا مستمرًا. تدير أدوات تنسيق الذكاء الاصطناعي المنطق والتوقيت عبر جميع هذه القنوات.

يتولى النظام مهام مثل:

تشغيل تسلسلات البريد الإلكتروني عندما يقوم شخص ما بتنزيل مغناطيس عملاء محتملين من إعلانك المدفوع

تعديل الإنفاق الإعلاني عبر المنصات بناءً على بيانات الأداء في الوقت الفعلي

تخصيص محتوى الصفحة المقصودة بناءً على مصدر حركة المرور وشريحة الجمهور

تحريك العملاء المحتملين من خلال تسلسلات رعاية بناءً على مستوى تفاعلهم

تنسيق إعادة الاستهداف عبر منصات متعددة دون إعداد يدوي

التحليلات والتقارير والرؤى

عادةً ما يعني إعداد تقارير العملاء سحب البيانات من منصات متعددة وإنشاء جداول بيانات وعروض تقديمية. تعمل أدوات تحليل الذكاء الاصطناعي على أتمتة هذه العملية بالكامل وإضافة الذكاء إليها.

تشمل القدرات الرئيسية ما يلي:

إنشاء تقارير آلي يستخرج البيانات من أدواتك ويقوم بتنسيقها للعملاء

الإسناد عبر القنوات الذي يوضح نقاط الاتصال التي تساهم في التحويلات

رؤى حول الأداء تسلط الضوء على ما ينجح وما يحتاج إلى تعديل

لوحات معلومات التسويق في الوقت الفعلي التي توفر رؤية مستمرة دون الحاجة إلى تحديثات يدوية

التحليلات التنبؤية التي تتنبأ بنتائج الحملات بناءً على الاتجاهات الحالية

التعاون وإدارة سير العمل

الفوضى الداخلية يمكن أن تقضي على كفاءة الوكالة. تخلق هذه الأدوات هيكلاً حول كيفية انتقال العمل عبر فريقك إلى العملاء.

ابحث عن الأنظمة التي تتعامل مع:

تخصيص المهام تلقائيًا بناءً على مراحل المشروع وقدرات الفريق

سير عمل الموافقة الذي يوجه المخرجات إلى أصحاب المصلحة المناسبين بالتسلسل

بوابات العملاء حيث يتم تجميع المخرجات والتعليقات والاتصالات في مكان واحد

قوالب مشاريع تعمل على توحيد طريقة تنفيذ أنواع الحملات المتكررة

أنظمة إعلام تبقي الجميع على اطلاع دون إزدحام صناديق البريد الوارد

التكامل وقابلية التوسع

هذا هو الأساس الذي يربط كل شيء معًا. يجب أن تتواصل أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك مع بعضها البعض وأن تتوسع مع نمو قائمة عملائك.

تشمل العناصر الأساسية ما يلي:

اتصالات API قوية تسمح بتدفق البيانات بين الأدوات تلقائيًا

بنية متعددة العملاء تحافظ على بيانات وحملات كل عميل منفصلة ولكن يمكن إدارتها من واجهة واحدة

سير عمل آلي يتولى المهام المتكررة عبر جميع حساباتك

تكاملات مخصصة تربط بين أدواتك وسير عملك المحدد

الأساس الصحيح يعني أن إضافة عملاء جدد لا يتطلب زيادة متناسبة في حجم الفريق أو الجهد اليدوي.

💡 نصيحة احترافية: افصل الذكاء الاصطناعي الإبداعي عن الذكاء الاصطناعي التشغيلي. يساعد الذكاء الاصطناعي الإبداعي في العصف الذهني وتكرار الحملات. يتعامل الذكاء الاصطناعي التشغيلي مع سير العمل الداخلي مثل تتبع الوقت وملخصات الفواتير أو توقعات الموارد. يؤدي الفصل بينهما إلى منع الأدوات الإبداعية من التعثر بسبب الضوضاء اللوجستية.

إليك كيفية التعامل مع حزمة الذكاء الاصطناعي لوكالة التسويق الخاصة بك بشكل استراتيجي. 📊

الخطوة رقم 1: حدد "منطقة القيمة" لوكالتك

ابدأ بتحديد المجالات التي تحقق فيها وكالة التسويق القائمة على الذكاء الاصطناعي تأثيرًا قابلًا للقياس بشكل مستمر. قد تكون هذه "المنطقة ذات القيمة" عبارة عن إبداعات عالية التحويل، أو رؤى أداء قائمة على البيانات، أو تنفيذ حملات تسويقية شاملة. حدد ذلك مبكرًا؛ فهذا سيكون أساسًا لكل قرار تتخذه لاحقًا.

لتوضيح ذلك بشكل ملموس:

أدرج خدماتك الأفضل أداءً ونتائج عملائك

طابق هذه النتائج مع العمليات والأدوار الكامنة وراءها.

حدد المهام التي تحتاج إلى أكبر قدر من التحسين أو دعم الأتمتة

على سبيل المثال، إذا كانت وكالتك تتفوق في تقديم حملات سريعة التنفيذ، فاعطِ الأولوية لإنشاء المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي ومراجعة سير العمل.

🚀 ميزة ClickUp: في ClickUp، يمكنك إنشاء مساحات حول كل خدمة أساسية، مثل "استراتيجية الحملة" أو "إنتاج المحتوى". داخل هذه المساحات، يمكنك إنشاء قوالب للموجزات الإبداعية، وتعيين الموافقات، وتتبع المخرجات من خلال مهام ClickUp. قم بتحليل بيانات العملاء كمهام في ClickUp قم بتخصيص المهام في ClickUp لمبادراتك التسويقية يضمن هذا الإعداد أن يكون مجال التسليم الأقوى لديك مدعومًا بسير عمل منظم وقابل للتكرار.

الخطوة رقم 2: قم بمراجعة المجموعة الحالية لديك وحدد الثغرات

قبل إضافة أي شيء جديد، قم بجرد ما لديك بالفعل. قم بإدراج كل أداة يستخدمها فريقك حاليًا، ومن يستخدمها، وتكلفتها، والطبقة التي تشغلها في مجموعتك. قم أيضًا بتضمين "الأدوات الخفية" التي اعتمدها أفراد الفريق دون موافقة رسمية.

ثم يأتي الجزء المهم: جمع التعليقات من الأشخاص الذين يستخدمون هذه المنصات يوميًا. حدد مواعيد لمحادثات مدتها 15 دقيقة مع أعضاء الفريق الذين يشغلون مناصب مختلفة. اطرح أسئلة محددة:

أين تقوم بنسخ البيانات يدويًا بين المنصات؟

ما هي الأداة التي تسبب لك أكبر قدر من الإحباط أسبوعيًا؟

ما هي المهمة التي تستغرق ضعف الوقت المطلوب؟

ما هي خدمات العملاء التي تتطلب التبديل بين أنظمة متعددة؟

تكشف نقاط الاحتكاك هذه عن الثغرات الحقيقية لديك.

على سبيل المثال، قد تكتشف أن فريق المحتوى لديك يقضي خمس ساعات أسبوعيًا في إعادة تنسيق منشورات المدونة لأن نظام إدارة المحتوى (CMS) الخاص بك لا يتكامل مع أداة الكتابة بالذكاء الاصطناعي. أو أن متخصصي الوسائط المدفوعة لديك يعيدون إنشاء التقارير يدويًا لأن منصات الإعلانات ولوحة التحليلات الخاصة بك لا تتواصلان معًا. هذه هي الثغرات التي تستحق الحل.

📮ClickUp Insight: بينما يعمل 34٪ من المستخدمين بثقة تامة في أنظمة الذكاء الاصطناعي، فإن مجموعة أكبر قليلاً (38٪) تتبنى نهج "الثقة مع التحقق". غالبًا ما تنطوي الأداة المستقلة غير المألوفة في سياق عملك على مخاطر أعلى في توليد استجابات غير دقيقة أو غير مرضية. لهذا السبب أنشأنا ClickUp Brain، الذكاء الاصطناعي الذي يربط بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والتعاون عبر مساحة العمل الخاصة بك ويدمج أدوات الجهات الخارجية. احصل على استجابات سياقية دون الحاجة إلى التبديل بين الأدوات واستمتع بزيادة في كفاءة العمل بنسبة 2-3 أضعاف.

التكامل القوي هو ما يحول الأدوات الفردية إلى مجموعة. عند تقييم الخيارات، ابحث عن تلك التي تتصل بشكل طبيعي بنظام إدارة علاقات العملاء (CRM) ومنصات الإعلانات وأدوات أتمتة المحتوى.

على سبيل المثال، إذا كنت تدير حملات في ClickUp، فإن دمجها مع Google Ads يتيح لفريقك عرض حالة الحملة والإنفاق وبيانات الأداء دون مغادرة مساحة العمل. وهذا يقلل من عمليات التسليم بين فرق التسويق والتحليلات وخدمة العملاء.

للتحقق من قوة التكامل، اختبر ما يلي:

الموصلات الأصلية: هل تتزامن الأداة مع أفضل ثلاث منصات لديك؟

دعم واجهة برمجة التطبيقات (API): هل يمكنك ربط سير العمل المخصص دون الحاجة إلى برمجة معقدة؟

تدفق البيانات في الاتجاهين: هل يمكن أن تنتقل التحديثات في كلا الاتجاهين؟

يعمل ClickUp كنسيج ربط لمجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بك. بدلاً من إجبار فريقك على التنقل بين أدوات إنشاء المحتوى الإبداعي ومنصات التحليل وقنوات التواصل مع العملاء، يخلق ClickUp مساحة عمل متقاربة للذكاء الاصطناعي حيث يتواجد كل شيء معًا. تظل ملخصات المحتوى ولوحات معلومات الأداء والمهام وتعليقات العملاء في مكان واحد. جرب مساحة عمل الذكاء الاصطناعي المتكاملة في ClickUp

الخطوة رقم 4: ضع في اعتبارك التكلفة ومنحنى التعلم واحتياجات توسيع نطاق العملاء

تتجاوز التكلفة الإجمالية للملكية رسوم الاشتراك. ضع في اعتبارك وقت التنفيذ ومتطلبات التدريب والصيانة المستمرة.

قد تكلف منصة ذكاء التسويق المتطورة 500 دولار شهريًا، ولكن إذا كان فريقك يحتاج إلى 20 ساعة من التدريب ولا يزال يستخدم 30٪ فقط من ميزاتها، فأنت تدفع أكثر من اللازم مقابل تعقيدات لا تحتاجها.

فكر مسبقًا في سيناريوهات نمو العملاء بأرقام محددة. هل سيعمل نموذج تسعير هذه الأداة عند إضافة 10 عملاء آخرين؟ تفرض بعض المنصات رسومًا لكل مستخدم (يمكن التحكم فيها)، بينما تفرض منصات أخرى رسومًا لكل حساب عميل (تصبح باهظة التكلفة بسرعة) أو لكل حجم بيانات (لا يمكن التنبؤ بها).

قم بإجراء الحساب: إذا كان لديك ثمانية عملاء اليوم وتستهدف 20 عميلاً في غضون 18 شهراً، فاحسب سعر الأداة لكلا الحجمين. ثم اختبر القدرة التشغيلية من خلال سؤال المستخدمين الحاليين عما إذا كانت المنصة تتباطأ مع مجموعات البيانات الأكبر أو سير العمل الأكثر تعقيداً.

💡 نصيحة احترافية: تعامل مع حزمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بك كما لو كانت عميلاً. قم بإجراء مراجعات ربع سنوية لها، وحدد مؤشرات الأداء الرئيسية، وقم بإجراء مراجعات رجعية. قم بتدقيق ميزات الذكاء الاصطناعي التي توفر الوقت بالفعل أو تحسن عائد الاستثمار في الحملة، وقم بإلغاء تلك التي لا تفعل ذلك. إذا لم تكن تؤدي دورها، فهي مجرد توسع في نطاق العمل بشكل مقنع.

الخطوة رقم 5: إنشاء خطة طرح مرحلية

قاوم الرغبة في إجراء إصلاح شامل لمجموعتك بالكامل في وقت واحد. بدلاً من ذلك، قم بتنفيذ عملية طرح منظمة تقلل من الاضطراب وتسمح بتصحيح المسار. قد يبدو ذلك كما يلي:

المرحلة التجريبية (30-45 يومًا)

ابدأ على نطاق صغير بتشغيل الأداة الجديدة مع فريق واحد أو حساب عميل واحد. من الناحية المثالية، يجب أن يكون هذا الفريق فضوليًا بما يكفي للتجربة، ولكنه صادقًا بما يكفي للإبلاغ عن المشكلات الحقيقية.

قلل النطاق إلى حالة استخدام محددة واحدة، على سبيل المثال، استخدام منصة محتوى الذكاء الاصطناعي فقط لخطوط عريضة المدونة لعميل واحد.

طوال فترة الاختبار، يجب أن يظل التركيز على تحديد العناصر الفعالة، والمجالات التي يتم فيها توفير الوقت، ونقاط الاحتكاك التي تظهر.

💡 نصيحة احترافية: امنح مجموعتك التجريبية مساحة مشتركة لتسجيل ما ينجح وما يبدو غير فعال باستخدام ClickUp Docs. يمكن للكتاب ترك ملاحظات حول جودة المحتوى، بينما يسلط المحررون الضوء على المشكلات المتكررة مثل عدم تناسق النبرة. نظرًا لأن كل شيء موجود في مكان واحد، يصبح من السهل ربط الأفكار لاتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات حول ما يستحق التوسع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن ربط المستندات بالمهام، بحيث يكون لدى جميع المشاركين في المهمة التجريبية سياق كامل.

مرحلة التبني (60-90 يومًا)

بمجرد أن يثبت فريقك التجريبي قيمة الأداة، قم بإدخال المزيد من الفرق مع الاحتفاظ بالمجموعة الأصلية كأبطال داخليين.

الهدف هو جعل التعلم يبدو موجهًا وليس مفروضًا. دليل البدء السريع الذي تم إنشاؤه من دروس برنامجك التجريبي يعمل بشكل أفضل بكثير من وثائق المورد، خاصةً عندما يتحدث لغة فريقك. ستحتاج أيضًا إلى مراقبة أنماط المشاركة للكشف عن حالات التوقف المبكر.

مرحلة التحسين (جارية)

بمجرد نشر الأداة بالكامل، حوّل تركيزك إلى استخراج أقصى قيمة ممكنة. حلل أنماط الاستخدام لتحديد الميزات غير المستغلة بالكامل والتي يمكن أن تحل المشكلات الحالية.

على سبيل المثال، إذا كان فريقك يستخدم منصة إنشاء محتوى بالذكاء الاصطناعي فقط للمسودات الأولية، ولكنها توفر تدريبًا على صوت العلامة التجارية، فاستثمر الوقت في تخصيص هذه الميزة. تصبح فرص التكامل التي فوّتها أثناء الطرح الأولي أولويات هنا.

🚀 ميزة ClickUp: للحصول على بيانات حقيقية حول كيفية تكيف الفرق، جرب ClickUp Analytics. يمكنك معرفة من يتفاعل مع أداة PM من ClickUp يوميًا، والأقسام التي تستكشف الميزات المتقدمة، وأين يبدأ تسجيل الدخول في الانخفاض. تظهر هذه الأنماط مستويات الثقة. على سبيل المثال، قد يعني الارتفاع المفاجئ في النشاط اليومي حماسًا قويًا في البداية، بينما قد يشير الانخفاض السريع إلى الارتباك أو التعب. عندما تلاحظ هذا الانخفاض مبكرًا، يمكنك التدخل قبل أن ينتشر عدم الاهتمام. تتبع التحليلات في ClickUp لفهم استخدام فريقك للتطبيق

نموذج لمجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي لوكالة تسويق

يصبح تنفيذ حملات التسويق بالذكاء الاصطناعي أسرع عندما تعمل أدواتك معًا. إليك مثال على مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي التي تساعد فرق التسويق على إدارة العملاء المحتملين وإنشاء المحتوى وتتبع النتائج بكفاءة.

قبل أن نلقي نظرة تفصيلية على كل أداة، إليك نظرة عامة سريعة على كل منها:

الأداة الأفضل لـ الميزات الرئيسية الأسعار* Clearbit إثراء بيانات الشركة في الوقت الفعلي لفرق التسويق B2B تحديد زوار الموقع المجهولين وإشارات النوايا وعمليات تكامل CRM الأصلية (Salesforce وHubSpot وMarketo) أسعار مخصصة كلاي تجميع البيانات من مصادر متعددة وإثرائها لإدارة العملاء المحتملين في الوكالات الكبيرة أكثر من 50 مصدرًا للبيانات، وإثراء شلالي، ومنطق شرطي، وتكامل CRM مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 149 دولارًا شهريًا Apollo. io معلومات المبيعات والتفاعل لفرق المبيعات الخارجية قاعدة بيانات تضم أكثر من 270 مليون جهة اتصال، وتسلسل البريد الإلكتروني، ومُتصل مدمج، ومزامنة CRM مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 59 دولارًا شهريًا للمستخدم AdCreative. ai اختبار تنوع الإعلانات وإنشاء المحتوى الإبداعي لمسوقي الأداء إنشاء إعلانات ونصوص إعلانية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وإعلانات فيديو، وتوقع التفاعل، ورؤى حول الجمهور تجربة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 39 دولارًا شهريًا Canva تصميم متعدد الاستخدامات مدعوم بالذكاء الاصطناعي لفرق التسويق الصغيرة أدوات Magic Studio AI، Beat Sync، Magic Eraser/Edit، دعم لأكثر من 100 لغة مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 15 دولارًا شهريًا للمستخدم Jasper AI تخصيص صوت العلامة التجارية واتساق المحتوى لفرق تسويق العلامة التجارية إنشاء محتوى بالذكاء الاصطناعي، دليل أسلوب العلامة التجارية، 29 لغة، تكامل Surfer SEO/Copyscape تجربة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 69 دولارًا شهريًا للمستخدم Surfer SEO تحسين المحتوى وتحسين محركات البحث للمسوقين والوكالات تقييم المحتوى في الوقت الفعلي، محلل SERP، مخططات المحتوى، عمليات تدقيق التحسين خطط مدفوعة تبدأ من 99 دولارًا شهريًا كلود توليف الأبحاث وإنشاء محتوى طويل المدى للمستقلين والوكالات 200 ألف رمز سياقي، تحميل الملفات، سجل المحادثات الدائم، أنماط الاستجابة مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 20 دولارًا شهريًا Zapier أتمتة الذكاء الاصطناعي بدون كود عبر أكثر من 6000 تطبيق للوكالات Zaps متعددة الخطوات، أدوات سير عمل الذكاء الاصطناعي، مراقبة الأخطاء، قوالب سير العمل مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 29.99 دولارًا شهريًا اصنع الأتمتة المرئية وتنسيق سير العمل لمديري مشاريع الوكالات أداة إنشاء بالسحب والإفلات، واتصالات API، وجدولة السيناريوهات، ودعم وكيل الذكاء الاصطناعي مجاني؛ خطط مدفوعة تبدأ من 10.59 دولارًا شهريًا Looker Studio التحليلات والتقارير في نظام Google البيئي للوكالات التي لديها عملاء متعددين دمج البيانات من مصادر متعددة، ومترجم أكواد، ولوحات تحكم تفاعلية، وعناصر تحكم في المشاركة أسعار مخصصة Supermetrics أتمتة خط أنابيب البيانات لمتخصصي تحليلات التسويق أكثر من 150 مصدر بيانات، تحديث تلقائي، تطبيع، Supermetrics Agents خطط مدفوعة تبدأ من 37 دولارًا شهريًا Funnel. io تخزين بيانات التسويق وإعداد التقارير للوكالات الكبيرة أكثر من 600 موصل، تعبئة تلقائية، تحويل العملات، رؤى Data Chat AI أسعار مخصصة ClickUp إدارة شاملة لسير عمل تسليم العملاء للوكالات إدارة المشاريع/المهام، المستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لوحات المعلومات، الأتمتة، الدردشة، تتبع الوقت مجاني إلى الأبد؛ تخصيص للمؤسسات مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي نشر الذكاء الاصطناعي وأتمتة سير العمل للمؤسسات والوكالات الكبيرة منشئ سير عمل الذكاء الاصطناعي المرئي، دعم RAG، روبوتات الدردشة القائمة على الأدوار، أدوات الامتثال أسعار مخصصة HighLevel منصات التسويق ذات العلامة البيضاء للوكالات CRM ذو علامة بيضاء، أداة إنشاء الرسائل القصيرة/البريد الإلكتروني/مسار التحويل، وضع SaaS، أدوات النسخ/سير العمل بالذكاء الاصطناعي تجربة مجانية؛ خطط مدفوعة تبدأ من 97 دولارًا شهريًا

📌 إثراء قاعدة البيانات والعملاء المحتملين

1. Clearbit (الأفضل لبيانات الشركات في الوقت الفعلي)

عبر Clearbit

تحول Clearbit (التي أصبحت الآن جزءًا من نظام HubSpot البيئي) زوار الموقع المجهولين إلى عملاء محتملين يمكن التعرف عليهم دون الحاجة إلى بذل مجهود كبير. تستخرج المنصة أكثر من 100 نقطة بيانات عن الشركات وجهات الاتصال في اللحظة التي يزور فيها شخص ما موقعك.

لم تعد بحاجة إلى البحث يدويًا عن العملاء المحتملين أو استيراد جداول بيانات قديمة؛ حيث يقوم Clearbit تلقائيًا بإضافة البيانات المؤسسية والتقنية إلى قاعدة بيانات CRM الخاصة بك.

أفضل ميزات Clearbit

حدد هوية زوار الموقع المجهولين واكشف معلومات الشركة في الوقت الفعلي باستخدام Clearbit Reveal .

الوصول إلى إشارات النوايا التي توضح العملاء المحتملين الذين يبحثون بنشاط عن حلول مثل حلولك

ادمج البيانات المُثرة مباشرةً في Salesforce وHubSpot وMarketo وغيرها من المنصات من خلال اتصالات أصلية.

قيود Clearbit

تكرار تحديث البيانات ليس دائمًا ثابتًا

تختلف دقة البيانات بالنسبة للشركات خارج أمريكا الشمالية وأوروبا.

تركز المنصة بشكل أساسي على بيانات B2B، مما يجعلها أقل فائدة لحملات B2C.

أسعار Clearbit

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Clearbit

G2: 4. 4/5 (أكثر من 140 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

🚀 ميزة ClickUp: عندما ترد استفسارات جديدة، لا يتوفر لفريقك عادةً الوقت الكافي لتجميع المعلومات حول مصدرها أو ما تم إنجازه بالفعل. تتولى ClickUp Forms مهمة استقبال الاستفسارات نيابةً عنك؛ فعندما يملأ شخص ما نموذج اعمل معنا، يتحول على الفور إلى مهمة. حافظ على استمرار سير عملك باستخدام الحقول المخصصة في ClickUp في المهام تظهر الإجابات (ذات الصلة) مباشرة في الحقول المخصصة في ClickUp مثل مصدر العميل المحتمل وحالة الإثراء ومرحلة التواصل. لذلك، يفتح فريقك المهمة ويعرف على الفور: عميل محتمل على Instagram، تم إثرائه، متابعة معلقة.

2. Clay (الأفضل لتجميع البيانات من مصادر متعددة)

عبر Clay

يستخدم Clay تقنية إثراء الشلال، مما يعني أنه يحاول تلقائيًا استخدام مصادر البيانات الأرخص أولاً قبل الانتقال إلى مزودي الخدمات المتميزين.

علاوة على ذلك، يتصل Clay بـ LinkedIn و Apollo و Clearbit وعشرات من واجهات برمجة التطبيقات الأخرى، ثم يتيح لك إنشاء سير عمل مخصص باستخدام الذكاء الاصطناعي لتقييم العملاء المحتملين أو صياغة رسائل مخصصة أو تشغيل عمليات التشغيل التلقائي.

أفضل ميزات Clay

يمكنك الوصول إلى أكثر من 50 مصدرًا للبيانات، بما في ذلك LinkedIn وApollo وClearbit وPeopleDataLabs، من واجهة واحدة.

أنشئ منطقًا شرطيًا يؤدي إلى مسارات إثراء مختلفة بناءً على جودة البيانات أو خصائص العملاء المحتملين.

قم بتصدير البيانات المُثرة مباشرة إلى CRM أو أدوات التواصل الخاصة بك من خلال عمليات التكامل الأصلية.

قيود الطين

تتراكم تكاليف الائتمان بسرعة عند إجراء عمليات تخصيب كبيرة عبر مصادر بيانات متعددة

تبدو بعض عمليات الدمج أقل استقرارًا من تلك المدمجة في SaaS

أسعار Clay

مجاني

المبتدئين: 149 دولارًا شهريًا

Explorer: 349 دولارًا شهريًا

المزايا: 800 دولار شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Clay

G2: 4. 8/5 (أكثر من 170 تقييمًا)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

3. Apollo. io (الأفضل في مجال معلومات المبيعات)

يجمع Apollo. io بين قاعدة بيانات تضم أكثر من 270 مليون جهة اتصال مع إمكانات مدمجة لتسلسل البريد الإلكتروني والاتصال الهاتفي. يمكنك تصفية العملاء المحتملين باستخدام أكثر من 65 معيارًا، بما في ذلك المسمى الوظيفي وحجم الشركة ومجموعة التقنيات ونية التوظيف.

تقوم المنصة بتقييم كل عميل محتمل بناءً على إشارات التفاعل، مما يساعد فريقك على تحديد أولويات الاتصال. كما يتتبع Apollo فتح رسائل البريد الإلكتروني والنقرات والردود في الوقت الفعلي، مما يمنحك رؤية واضحة للرسائل التي تلقى صدىً وتلك التي لا تحقق النتائج المرجوة.

أفضل ميزات Apollo.io

قم بتشغيل تسلسلات البريد الإلكتروني مباشرة من المنصة وتتبع عمليات الفتح والنقرات والردود في الوقت الفعلي.

استفد من وظيفة الاتصال المدمجة التي تتيح لك الاتصال بالعملاء المحتملين دون الحاجة إلى التبديل إلى نظام هاتف منفصل.

قم بمزامنة بيانات الاتصال الغنية وسجل التفاعل مع ClickUp أو HubSpot أو نظام CRM المفضل لديك.

قيود Apollo.io

قد تتأثر إمكانية تسليم البريد الإلكتروني إذا لم تقم بإعداد نطاقات الإرسال بشكل صحيح

تم الإبلاغ عن معدلات ارتداد عالية في اختبارات المستخدمين عند استخدامها للتواصل البارد

أسعار Apollo.io

مجاني

الأساسي: 59 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المحترفون: 99 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المنظمة: 149 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الفوترة سنويًا)

الوظيفة الإضافية Inbound: 149 دولارًا شهريًا لكل فريق

تقييمات ومراجعات Apollo.io

G2: 4. 7/5 (9,210+ تقييمات)

Capterra: 4. 5/5 (375+ تقييم)

🚀 ميزة ClickUp: حافظ على الزخم مع تقدم العملاء المحتملين. عند الانتهاء من الإثراء، تقوم ClickUp Automations بتحديث مهام العميل أو الحملة المرتبطة على الفور. حافظ على تماسك فرقك مع ClickUp Automations ترى فرق المبيعات والتسليم أحدث السياق فور تغيره، بحيث لا تتعطل المتابعات وتبقى عمليات التسليم سلسة.

📌 الإبداع

4. AdCreative. ai (الأفضل لاختبار تنوع الإعلانات)

تقوم AdCreative.ai بإنشاء مئات من الإعلانات المختلفة في غضون دقائق بناءً على أهداف حملتك وإرشادات علامتك التجارية. تحلل المنصة ملايين الإعلانات عالية الأداء في مختلف القطاعات لفهم العناصر التصميمية التي تحفز التحويلات.

بالإضافة إلى الصور الثابتة، يولد AdCreative. ai نسخًا مختلفة من النصوص الإعلانية ويمكنه إنشاء إعلانات فيديو من أصولك المرئية الحالية.

أفضل ميزات AdCreative. ai

اعرض نتائج التفاعل المتوقعة لكل إعلان قبل إطلاق الحملات

أنشئ إعلانات فيديو تلقائيًا من الصور الثابتة وأصول المنتجات

احصل على رؤى حول الجمهور توضح الفئات السكانية التي تستجيب بشكل أفضل لأنماط إبداعية معينة.

قيود AdCreative. ai

تفتقر التصميمات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي أحيانًا إلى الدقة التي تتميز بها الإعلانات المصممة باحترافية.

تبدو خيارات التخصيص محدودة عند محاولة مطابقة إرشادات العلامة التجارية المحددة للغاية

جودة إنتاج الفيديو لا تضاهي برامج تحرير الفيديو المخصصة

أسعار AdCreative. ai

تجربة مجانية

خطط المبتدئين: تبدأ من 39 دولارًا شهريًا

الخطط الاحترافية: تبدأ من 249 دولارًا شهريًا

الخطط النهائية: تبدأ من 599 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات AdCreative. ai

G2: 4. 3/5 (790+ تقييم)

Capterra: 3. 4/5 (أكثر من 160 تقييمًا)

5. Canva (الأفضل للتصميمات المتنوعة)

عبر Canva

يجلب Magic Studio من Canva الذكاء الاصطناعي مباشرة إلى سير عمل التصميم الذي يستخدمه معظم المسوقين يوميًا.

Magic Design يُنشئ عروض تقديمية كاملة ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أو مواد تسويقية من خلال موجه نصي بسيط. Magic Eraser يزيل العناصر غير المرغوب فيها من الصور دون ترك علامات تحرير واضحة، بينما Magic Edit يتيح لك إضافة عناصر إلى الصور أو استبدالها من خلال أوصاف نصية.

أفضل ميزات Canva

مزامنة مقاطع الفيديو تلقائيًا مع إيقاعات الموسيقى باستخدام Beat Sync

ترجم التصميمات إلى أكثر من 100 لغة مع الحفاظ على التخطيط والتسلسل الهرمي البصري

أنشئ تعليقات صوتية من النصوص باستخدام أدوات تحويل النص إلى كلام بالذكاء الاصطناعي

قيود Canva

يجد المصممون المتقدمون أن النهج القائم على القوالب مقيدًا للمشاريع المعقدة

تصبح عملية تنظيم الملفات فوضوية عند إدارة التصميمات لعدة عملاء

خيارات التصدير محدودة مقارنة ببرامج التصميم الاحترافية مثل Adobe Creative Suite

أسعار Canva

مجاني (وصول محدود إلى الذكاء الاصطناعي)

المزايا: 15 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد

الأعمال: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Canva

G2: 4. 7/5 (6,055+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (12,935+ تقييم)

🚀 ميزة ClickUp: حافظ على تماسك مفاهيم إعلاناتك منذ الجلسة الأولى لتبادل الأفكار. حافظ على اتجاهك الإبداعي واضحًا وتعاونيًا مع ClickUp Brain في Whiteboards تتيح لوحات ClickUp لفريقك الإبداعي تخطيط الأفكار وجمع المراجع المرئية في مكان واحد يتحقق منه فريق الحسابات لديك بالفعل. وإذا احتجت إلى توجيهات جديدة أثناء المناقشة، فاستخدم ClickUp Brain، مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج، لإنشاء صور مباشرة على اللوحة. يرى الجميع نفس الاتجاه، ويتحرك فريقك بسرعة أكبر من الفكرة إلى المسودة.

📌 إنشاء المحتوى وتحسين محركات البحث

6. Jasper AI (الأفضل لتخصيص صوت العلامة التجارية وضمان اتساقها)

عبر Jasper AI

تقوم Jasper AI بإنشاء محتوى تسويقي يتناسب مع صوت علامتك التجارية. تتعلم الأداة صوت علامتك التجارية من خلال دليل أسلوب مخصص تحدد فيه النبرة وتفضيلات المفردات وأركان الرسائل. ثم تطبق هذه الإرشادات على منشورات المدونة والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي وحملات البريد الإلكتروني ونصوص الإعلانات.

بالإضافة إلى ذلك، يتكامل مع Surfer SEO و Copyscape لضمان أصالة المحتوى وحصوله على ترتيب جيد.

أفضل ميزات Jasper AI

قم بتوجيه Jasper من خلال تعليمات باللغة الطبيعية مثل "قم بتوسيع هذا القسم" أو "اكتب مقدمة جذابة".

أنشئ محتوى بـ 29 لغة مع الحفاظ على صوت العلامة التجارية وأسلوبها

تعاون مع أعضاء الفريق من خلال مساحات العمل المشتركة وسير العمل الخاص بالموافقة

قيود Jasper AI

غالبًا ما يتطلب المحتوى تعديلات جوهرية ليبدو طبيعيًا ويتجنب التكرار في الصياغة.

الأسعار مرتفعة مقارنة بالعديد من بدائل Jasper AI وقد لا تناسب الميزانيات الصغيرة.

أسعار Jasper AI

تجربة مجانية

المزايا: 69 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Jasper AI

G2: 4. 7/5 (أكثر من 1260 تقييمًا)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 1850 تقييمًا)

🚀 ميزة ClickUp: لا داعي لفتح أربع علامات تبويب فقط لإخراج نسخة واحدة. عندما يقوم الكتّاب بصياغة مسوداتهم في ClickUp Docs، يظل كل شيء، من ملاحظات العصف الذهني إلى النسخة النهائية، مرتبطًا بمهمة العميل التي تنتمي إليها. اطلب من ClickUp Brain مراجعة المسودات الحالية وإنشاء محتوى إضافي وبفضل ClickUp Brain المدمج، يمكن للكتاب تطوير نسخة أولية، أو تحسين الأسلوب، أو تحويل فكرة طويلة إلى مقتطفات قصيرة للحملة دون فقدان الانسيابية. فهو يحافظ على استمرارية سير العمل الإبداعي ويقلل من توسع العمل الذي يبطئ أداء الفرق. ✅ جرب هذه المطالبات: اكتب مسودة أولية لقسم البطل في الصفحة المقصودة لـ [العلامة التجارية]. النبرة: واثقة ولكن بسيطة. قم بتضمين ثلاثة خيارات للعنوان الرئيسي وعنوان فرعي واحد داعم.

اختصر النص الوارد في هذا المستند إلى ثمانية تعليقات قصيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. اجعلها جذابة بحيث تجذب الانتباه دون أن تبدو ترويجية.

قم بإنشاء ستة اختلافات في الزاوية لنفس رسالة الحملة. يجب أن تغير كل زاوية الإطار العاطفي: جريئة، مرحة، بقيادة خبراء، متعاطفة، متحدية، وبسيطة.

أعد صياغة هذه الرسالة لتصبح رسالة بريد إلكتروني ترويجية. اجعل الفقرات قصيرة، والانتقالات طبيعية، والقيمة واضحة.

قم بتكييف هذه النسخة لتناسب جمهور قمة القمع ووسط القمع وقاع القمع. اضبط النبرة ومستوى التفاصيل وأولوية CTA.

7. Surfer SEO (الأفضل لتحسين المحتوى)

عبر Surfer SEO

يقوم Surfer SEO بتحليل الصفحات الأعلى تصنيفًا لكلمتك الرئيسية المستهدفة ويخبرك بالضبط بما يجب تضمينه في المحتوى الخاص بك. بدلاً من التخمين بشأن الموضوعات التي يجب تغطيتها، يعرض Surfer المصطلحات والأسئلة ذات الصلة التي يناقشها المنافسون ذوو التصنيف العالي.

تقوم المنصة أيضًا بمراجعة المحتوى الحالي وتحديد فرص التحسين التي يمكن أن تعزز التصنيفات بما يتماشى مع خطتك التسويقية.

أفضل ميزات Surfer SEO

قم بتحسين المحتوى في الوقت الفعلي باستخدام "نقاط المحتوى" التي يتم تحديثها أثناء الكتابة.

قم بإنشاء مخططات تفصيلية للمحتوى بناءً على ما يتم تصنيفه حاليًا لكلماتك الرئيسية المستهدفة.

استخدم SERP Analyzer لفهم سبب تصنيف المنافسين والفجوات في المحتوى التي يمكنك استغلالها.

قيود Surfer SEO

تركز الأداة بشكل كبير على مقاييس الكلمات الرئيسية، أحيانًا على حساب جودة المحتوى وقابليته للقراءة.

قد تبدو الإرشادات صارمة وتثبط النهج الإبداعية في التعامل مع الموضوعات

تصبح التكلفة باهظة عند تحسين المحتوى لعدة عملاء أو مواقع ويب كبيرة

أسعار Surfer SEO

أساسي: 99 دولارًا شهريًا

الحجم: 219 دولارًا شهريًا

المؤسسات: تبدأ من 999 دولارًا أمريكيًا شهريًا (تُفوتر سنويًا)

تقييمات ومراجعات Surfer SEO

G2: 4. 8/5 (أكثر من 530 تقييمًا)

Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 420 تقييمًا)

شاهد هذا الفيديو لتتعرف على كيفية إنشاء خطة تسويق في ClickUp.

8. Claude (الأفضل لتوليف الأبحاث)

عبر Claude

يتعامل Claude مع السياق بشكل مختلف عن معظم مساعدات الذكاء الاصطناعي التخاطبية. تعالج المنصة ما يصل إلى 200,000 رمز في محادثة واحدة، وهو ما يعادل حوالي 150,000 كلمة أو كتاب كامل.

تقوم فرق التسويق بتحميل تقارير الأبحاث وتحليلات المنافسين ونصوص مقابلات العملاء، ثم تطلب من Claude تحديد الأنماط واستخراج الاقتباسات أو صياغة المحتوى المستند إلى جميع تلك المصادر في وقت واحد.

تعد أداة الذكاء الاصطناعي مثالية لصياغة محتوى طويل، وتحليل مجموعات البيانات، وإنشاء وثائق تحتاج إلى الرجوع إلى مصادر متعددة.

أفضل ميزات Claude

قم بتحميل ملفات PDF وجداول البيانات والصور ليقوم Claude بتحليلها والإجابة على الأسئلة المتعلقة بمحتوياتها.

حافظ على سجل المحادثات عبر الحوارات المطولة دون نسيان السياق أو التعليمات السابقة.

قم بالتبديل بين أنماط الاستجابة المختلفة باستخدام ميزة الأنماط لتتوافق مع متطلبات صوت العلامة التجارية.

قيود كلود

يحد المستوى المجاني من حجم الرسائل، مما يتطلب اشتراكًا في النسخة الاحترافية للاستخدام المكثف.

في بعض الأحيان، ينتج ردودًا مطولة للغاية تحتاج إلى اختصارها لتصبح نصوصًا تسويقية موجزة.

أسعار Claude

مجاني

المزايا: 20 دولارًا شهريًا

الحد الأقصى: يبدأ من 100 دولار شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Claude

G2: 4. 4/5 (أكثر من 65 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

🚀 ميزة ClickUp: عندما ينتقل فريقك بين أدوات الذكاء الاصطناعي وعلامات التبويب ومحركات الأقراص المشتركة لمجرد المضي قدماً في حملة واحدة، يتباطأ العمل. يوفر لك ClickUp BrainGPT مساحة مخصصة للتفكير والبحث والإبداع باستخدام الذكاء الاصطناعي السياقي الذي يفهم بالفعل سياق عميلك وتاريخ الحملة وصوت العلامة التجارية. حافظ على انسجام فريقك كعقل واحد مع ClickUp BrainGPT يجمع بين ChatGPT وClaude وGemini في تطبيق سطح مكتب واحد، مما يتيح لك التبديل بينها حسب احتياجاتك في الوقت الحالي. لذا، بدلاً من إعادة شرح السياق مرارًا وتكرارًا، فإن الذكاء الاصطناعي الخاص بك يفهمه بالفعل. هذه هي الطريقة التي يمكنك من خلالها حل مشكلة انتشار الذكاء الاصطناعي مع تقليل العبء المعرفي وتسريع عملية اتخاذ القرار والحفاظ على توجه الجميع في نفس الاتجاه.

📌 الأتمتة والتنسيق

9. Zapier (الأفضل لأتمتة الذكاء الاصطناعي بدون كود)

عبر Zapier

يربط Zapier أكثر من 6000 تطبيق دون الحاجة إلى أي مهارات برمجة أو معرفة تقنية.

تستخدم منصة تنسيق سير العمل "Zaps" التي تطلق إجراءات في أحد التطبيقات بناءً على أحداث في تطبيق آخر. عندما يملأ عميل محتمل إعلان Facebook Lead Ad، يمكن لـ Zapier إضافته إلى CRM الخاص بك، وإرسال بريد إلكتروني ترحيبي، وإنشاء مهمة لفريق المبيعات الخاص بك، وتسجيل النشاط في Google Sheet تلقائيًا.

يمكن للوكالات توفير ساعات يوميًا من خلال التخلص من الإدخال اليدوي للبيانات وضمان تدفق المعلومات بسلاسة بين أدوات العملاء.

أفضل ميزات Zapier

أنشئ Zaps متعدد الخطوات يتضمن عوامل تصفية وتأخيرات ومنطقًا شرطيًا استنادًا إلى بياناتك.

استخدم الذكاء الاصطناعي لتلخيص رسائل البريد الإلكتروني أو صياغة الردود أو استخراج المعلومات من المستندات ضمن سير العمل لديك.

قم بإعداد إخطارات الأخطاء التلقائية ومراقبة سير العمل للكشف عن الأعطال بسرعة.

يمكنك الوصول إلى قوالب Zap المعدة مسبقًا لسير العمل التسويقي الشائع مثل التقاط العملاء المحتملين والمتابعة عبر البريد الإلكتروني.

قيود Zapier

قد يكون تنفيذ Zaps بطيئًا، حيث يستغرق أحيانًا عدة دقائق بين المشغل والإجراء.

تتصاعد التكاليف بسرعة مع زيادة حجم الأتمتة عبر حسابات العملاء

قد يكون حل مشكلات Zaps الفاشلة أمرًا محبطًا بسبب محدودية تفاصيل الأخطاء

أسعار Zapier

مجاني

المحترف: يبدأ من 29.99 دولارًا شهريًا

الفريق: يبدأ من 103.50 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Zapier

G2: 4. 5/5 (أكثر من 1465 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (3,010+ تقييمات)

10. Make (الأفضل للأتمتة المرئية)

عبر Make

اجعل أساليب أتمتة سير العمل مثل مخطط انسيابي. توضح الواجهة المرئية بالضبط كيفية انتقال البيانات بين التطبيقات، مما يساعد الفرق على فهم سير العمل وحل مشكلاته بشكل أسرع من البدائل النصية.

يمكنك سحب الوحدات النمطية إلى لوحة العمل، وربطها، ومشاهدة تدفق البيانات عبر الفروع والحلقات والمسارات الشرطية في الوقت الفعلي. تقدر الفرق التي تدير سير عمل معقدًا ومليئًا بالمنطق كيف يكشف Make عن هيكل الأتمتة بالكامل في لمحة واحدة بدلاً من إخفائه خلف علامات التبويب والقوائم المنسدلة.

احصل على أفضل الميزات

اجمع المعلومات من مصادر متعددة باستخدام أدوات التجميع قبل إرسالها إلى الخطوة التالية.

اتصل بأي واجهة برمجة تطبيقات باستخدام وحدات HTTP، حتى المنصات التي لا تحتوي على تكاملات Make رسمية.

قم بجدولة السيناريوهات لتشغيلها على فترات زمنية محددة أو قم بتشغيلها عبر webhook لأتمتة في الوقت الفعلي.

قم ببناء وتخصيص وإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي الأذكياء الذين يعملون على أتمتة عملياتك التجارية.

ضع حدودًا

قد تصبح الواجهة المرئية مزدحمة عندما يتجاوز عدد سير العمل 20-30 وحدة.

التسعير القائم على العمليات يجعل التكاليف غير متوقعة لسير العمل الذي يعالج أحجام كبيرة من البيانات

تحديد الأسعار

مجاني

الأساسي: 10.59 دولارًا شهريًا

المزايا: 18.82 دولارًا شهريًا

الفرق: 34 دولارًا في الشهر

المؤسسات: أسعار مخصصة

قم بإجراء التقييمات والمراجعات

G2: 4. 6/5 (أكثر من 260 تقييمًا)

Capterra: 4. 8/5 (405+ تقييمات)

🚀 ميزة ClickUp: فكر في جميع المهام الصغيرة التي يقوم بها فريقك يوميًا: التحقق من الحالة، ومتابعة التحديثات، وتذكير شخص ما بمراجعة مسودة، وجمع الملفات لبدء العمل. قم بتشغيل عمليات أتمتة الذكاء الاصطناعي التي تدرك السياق بناءً على الكائن الذي تراقبه باستخدام ClickUp Ambient Agents تتولى وكالات ClickUp Ambient Agents معالجة هذه المهام تلقائيًا. فهي تراقب مهامك ووثائقك وسير عملك، وتتدخل عندما يكون هناك شيء يحتاج إلى تحريك. لنفترض أن مسودة نسخة تم وضع علامة "جاهز للمراجعة" عليها. وكيل محيطي: تعيين مسؤول النسخ

يُعلمهم بمراجعة

في انتظار الموافقة

ينقل المهمة إلى "موافقة العميل"

يرسل رسالة إلى مدير الحساب

ثم قم بإنشاء مهام الإنتاج للتصميم + الوسائط، كل ذلك تلقائيًا. العمل يسير من تلقاء نفسه.

📌 التحليلات والتقارير

11. Looker Studio (الأفضل لنظام Google البيئي)

عبر Looker Studio

يستخرج Looker Studio (المعروف سابقًا باسم Google Data Studio) البيانات من Google Analytics وGoogle Ads وSearch Console وYouTube دون الحاجة إلى موصلات مدفوعة أو إعدادات تقنية.

تتيح لك واجهة السحب والإفلات إنشاء لوحات معلومات تفاعلية في دقائق باستخدام مخططات وجداول وبطاقات أداء معدة مسبقًا. يتم تحديث التقارير تلقائيًا عند وصول بيانات جديدة، مما يعني أن أصحاب المصلحة يرون دائمًا الأرقام الحالية دون الحاجة إلى التحديث اليدوي.

أفضل ميزات Looker Studio

امزج البيانات من مصادر متعددة لإنشاء حقول محسوبة ومقاييس عبر الأنظمة الأساسية (على سبيل المثال، تكلفة الاكتساب عبر القنوات)

قم بإنشاء كود Python تلقائيًا باستخدام Code Interpreter لإجراء تحليلات إحصائية متقدمة وتوقعات مستقبلية.

شارك التقارير مع أذونات قابلة للتخصيص مشابهة لـ Google Docs لتسهيل وصول أصحاب المصلحة إليها.

قيود Looker Studio

تتطلب العديد من الموصلات الخارجية شراءها بشكل منفصل، مما يضيف تكاليف لمصادر البيانات غير التابعة لـ Google.

قد تتعرض المنصة للتأخير وبطء في التحميل عند سحب البيانات.

خيارات التخصيص محدودة مقارنة بأدوات BI المخصصة مثل Tableau أو Power BI

أسعار Looker Studio

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Looker Studio

G2: 4. 3/5 (أكثر من 440 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (275+ تقييم)

📮 ClickUp Insight: 43٪ من الأشخاص يقولون إن المهام المتكررة توفر هيكلًا مفيدًا ليوم عملهم، ولكن 48٪ يجدونها مرهقة وتشتت انتباههم عن العمل المهم. على الرغم من أن الروتين يمكن أن يمنحك إحساسًا بالإنتاجية، إلا أنه غالبًا ما يحد من الإبداع ويمنعك من تحقيق تقدم ملموس. يساعدك ClickUp على التحرر من هذا الدوران من خلال أتمتة المهام الروتينية عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي الأذكياء، حتى تتمكن من التركيز على العمل المكثف. قم بأتمتة التذكيرات والتحديثات وتعيين المهام، ودع ميزات مثل الحجب التلقائي للوقت وأولويات المهام تحمي ساعات عملك المثمرة. 💫 نتائج حقيقية: توفر Lulu Press ساعة واحدة يوميًا لكل موظف باستخدام ClickUp Automations، مما يؤدي إلى زيادة كفاءة العمل بنسبة 12٪.

12. Supermetrics (الأفضل لأتمتة خط أنابيب البيانات)

عبر Supermetrics

تنقل Supermetrics بيانات التسويق من منصات الإعلان إلى أي مكان يعمل فيه فريقك. لذا، بدلاً من تنزيل ملفات CSV يدويًا من Facebook Ads وGoogle Analytics وLinkedIn، تنقل Supermetrics هذه البيانات تلقائيًا إلى Google Sheets أو Looker Studio أو Power BI أو مستودع البيانات الخاص بك.

علاوة على ذلك، تدعم المنصة أكثر من 150 مصدرًا للبيانات وتعالج أكثر من 15% من بيانات التسويق العالمية.

أفضل ميزات Supermetrics

قم بجدولة عمليات تحديث البيانات تلقائيًا على فترات مخصصة حتى تظل التقارير محدثة دون الحاجة إلى تحديثات يدوية.

قم بتوحيد أسماء الحقول والمقاييس عبر مختلف المنصات للحصول على تقارير متسقة.

قم بتحميل البيانات غير المتصلة بالإنترنت باستخدام "استيراد البيانات المخصصة" لدمجها مع مقاييس التسويق الرقمي.

أنشئ وكلاء Supermetrics لإنشاء التقارير والإبلاغ عن الحالات الشاذة والمزيد

قيود Supermetrics

ترتفع الأسعار بسرعة كلما قمت بتوصيل المزيد من مصادر البيانات والوجهات

هناك منحنى تعلم لإعداد تحويلات البيانات المعقدة والمزج

أسعار Supermetrics

المبتدئين: 37 دولارًا شهريًا لمستخدم واحد

النمو: 199 دولارًا شهريًا لمستخدمين اثنين

المزايا: 499 دولارًا شهريًا لثلاثة مستخدمين

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Supermetrics

G2: 4. 4/5 (795+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (105+ تقييمات)

13. Funnel. io (الأفضل لتخزين بيانات التسويق)

يتصل Funnel.io بأكثر من 600 مصدر بيانات ويقوم تلقائيًا بتعبئة البيانات التاريخية، بحيث لا تفقد أبدًا إمكانية الوصول إلى الأداء السابق حتى في حالة تغيير واجهة برمجة التطبيقات (API). يفهم نموذج البيانات الخاص به مفاهيم التسويق؛ فهو يعرف معنى الانطباعات والنقرات والتحويلات عبر مختلف المنصات ويقوم بتوحيدها تلقائيًا.

يقوم النظام بفك تشفير قواعد تسمية الحملات، حيث يقسم "Q1_2025_Facebook_Retargeting" إلى حقول منفصلة للربع والسنة والمنصة ونوع الحملة. يعمل Funnel AI على تسريع سير العمل لديك.

أفضل ميزات Funnel.io

حوّل العملات تلقائيًا باستخدام أسعار الصرف التاريخية التي تتطابق مع فترة التقرير الخاصة بك.

قم بتخزين البيانات المحولة مع الحفاظ على القيم الأصلية لمسارات التدقيق واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

أنشئ لوحات معلومات تفاعلية داخل Funnel أو قم بتصدير البيانات النظيفة إلى Looker Studio أو Tableau أو المستودعات.

اطرح أسئلة بلغة طبيعية واحصل على رؤى من بياناتك باستخدام ميزة الذكاء الاصطناعي المدمجة، Data Chat

قيود Funnel.io

لا يتم تضمين جميع الموصلات/الوجهات في كل خطة (بعضها متاح فقط في خطط Business أو Enterprise)

تتطلب المنصة فهم مفاهيم نمذجة البيانات من أجل التخصيص المتقدم.

يستغرق الإعداد وقتًا أطول من الأدوات الجاهزة للاستخدام، خاصة بالنسبة للوكالات ذات هياكل البيانات المعقدة.

أسعار Funnel.io

مجاني

المبتدئين: أسعار مخصصة

الأعمال: أسعار مخصصة

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Funnel.io

G2: 4. 5/5 (أكثر من 155 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

📌 سير العمل ومجموعة أدوات تقديم الخدمات للعملاء

14. ClickUp (الأفضل لإدارة سير عمل تسليم العملاء من البداية إلى النهاية)

حافظ على سير تنفيذ الحملات باستخدام ClickUp Tasks

ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة، وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

علاوة على ذلك، يصبح برنامج إدارة مشاريع الوكالات الإبداعية من ClickUp أساسًا لسير عمل عملائك بالكامل. وإليك كيف يدعم هذا البرنامج استراتيجياتك التسويقية. 👇

قم بتنفيذ المهام من خلال مسار واضح

لنفترض أنك تقوم بإنتاج حملة اجتماعية لعميل دائم. تقوم بإنشاء مهمة ClickUp لمجموعة الحملة الأسبوعية بأكملها. داخل هذه المهمة، تقوم بما يلي:

أضف مهام فرعية للكتابة البرمجية وكتابة النصوص الإعلانية والمرئيات والتدقيق اللغوي.

استخدم ClickUp Dependencies، حتى يتم العمل بالترتيب الصحيح، ويقوم المصمم الخاص بك بالعمل على العناصر المرئية بمجرد أن تصبح النسخة جاهزة.

أنشئ قائمة مهام ClickUp لضمان الجودة، مثل اتساق صوت العلامة التجارية وموضع CTA.

قم بتطبيق أولويات مهام ClickUp لإبراز الأصول المرتبطة بمواعيد تسليم العملاء الأقصر.

امنح العملاء الوضوح دون الحاجة إلى المزيد من الاجتماعات

اعرض رؤية المشروع باستخدام لوحة معلومات بوابة العملاء في ClickUp

تساعدك لوحات معلومات ClickUp على عرض حالة العمل والجداول الزمنية والتقدم المحرز من خلال لوحة معلومات موجهة للعملاء. يمكن أن تعرض لوحة معلومات العميل ما يلي:

تقدم المرحلة الحالية للمشروع

النتائج النهائية جاهزة لمراجعة العميل

المواعيد النهائية للأسبوع القادم

النطاق الترددي عبر أعضاء الفريق المعنيين

بطاقات الذكاء الاصطناعي التي تلخص التقدم الأسبوعي (والمزيد!)

لنفترض أن أحد العملاء يدير سلسلة فيديوهات أسبوعية. تعرض لوحة التحكم الخاصة بك النصوص المكتوبة والتسجيلات المكتملة والتعديلات قيد التنفيذ والحلقات الجاهزة للنشر. وبذلك يفهم العميل على الفور حالة العمل.

يمكنك أيضًا إنشاء لوحات معلومات داخلية لفريقك لتتبع توزيع عبء العمل والاختناقات.

حفز العمل من خلال المحادثات السياقية

تظل مناقشات المشروع في مكان العمل مع ClickUp Chat.

حافظ على السياق المرتبط بالتنفيذ باستخدام ClickUp Chat

لنفترض أن استراتيجيك يقوم بتحسين الرسائل لحملة تسويق الأداء خلال مكالمة للتعليقات. يقوم بإدراج الملاحظات مباشرة في قناة الدردشة الخاصة بالمشروع. ثم يرد المصمم داخل نفس سلسلة المحادثات ويرفق الصورة المحدثة. يتم تحويل الاتجاه المتفق عليه إلى مهمة بنقرة واحدة.

وأخيرًا، يواصل الجميع العمل دون الحاجة إلى تبديل المنصات أو إعادة شرح الأسباب المنطقية.

دع الذكاء الاصطناعي يحافظ على تماسك مشاريعك

يقوم فريقك بعمل رائع. عادةً ما يحدث التباطؤ في العمل: التحديثات والمتابعات والتحقق من التوافق ولحظات "انتظر، أين نحن في هذا الأمر؟".

يزيل ClickUp Brain هذا العبء حتى يستمر فريقك في العمل دون الحاجة إلى إدارة كل عملية تسليم صغيرة.

فكر في تحديثات العملاء الأسبوعية.

تفتح المهام، وتمرر المحادثات، وتحاول تذكر التغييرات التي تم إجراؤها، وتسحب النقاط البارزة، وتعيد كتابة كل شيء بلغة واضحة، وتتحقق مرة أخرى من عدم وجود أي شيء مفقود. هذا ليس عملاً شاقًا، ولكنه يستغرق وقتًا طويلاً، ويتكرر كل أسبوع.

حافظ على تركيزك على العمل المهم مع ClickUp Brain

الآن تخيل هذا بدلاً من ذلك: تطلب من ClickUp Brain الحصول على التحديث.

يقوم بقراءة التقدم الفعلي للمهمة والقرارات والتعليقات والموافقات والعناصر المعلقة، ويقوم بإنشاء ملخص واضح ومنظم للحالة يمكنك إرساله على الفور.

الفرق التي تعتمد ClickUp تنجز العمل بسرعة أكبر بثلاث مرات، وتوفر 1.1 يوم عمل كل أسبوع، وتقلل النفقات التشغيلية بنسبة 88%.

أفضل ميزات ClickUp

ابق على اطلاع دون الحاجة إلى مراجعة لوحات المعلومات: قم بإعداد قم بإعداد تقارير ClickUp المجدولة لتقديم لقطات أداء الحملة للعملاء على فترات زمنية محددة (على سبيل المثال، كل يوم جمعة).

تعرف على أين تذهب الجهود حقًا: سجل ساعات العمل في الحملات والتطوير الإبداعي والمراجعات ومكالمات العملاء باستخدام سجل ساعات العمل في الحملات والتطوير الإبداعي والمراجعات ومكالمات العملاء باستخدام ClickUp Project Time Tracking حتى تتمكن من تحديد أسعار الخدمات و SOWs بدقة.

شارك العمل بسرعة: سجل إرشادات موجزة أو الأساس المنطقي للإبداع باستخدام سجل إرشادات موجزة أو الأساس المنطقي للإبداع باستخدام ClickUp Clips حتى يفهم العملاء التوجيهات دون الحاجة إلى تحديد موعد اجتماع آخر.

ناقش الأفكار أثناء التنقل: سجل ملاحظات العصف الذهني أو التعليقات الصوتية أو ملاحظات العملاء باستخدام سجل ملاحظات العصف الذهني أو التعليقات الصوتية أو ملاحظات العملاء باستخدام ClickUp Talk to Text في Brain MAX حتى لا يفوتك أي شيء عندما يتحرك الفريق بسرعة.

اعثر على الأصول على الفور: حدد موقع ملفات الحملات السابقة أو عروض التقديم أو إرشادات العلامة التجارية أو تقاويم المحتوى في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك باستخدام البحث باللغة الطبيعية مع حدد موقع ملفات الحملات السابقة أو عروض التقديم أو إرشادات العلامة التجارية أو تقاويم المحتوى في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك باستخدام البحث باللغة الطبيعية مع ClickUp Enterprise Search.

حافظ على ارتباط اتصالات العملاء بالعمل: أرسل واستقبل رسائل البريد الإلكتروني مباشرة في مساحة العمل الخاصة بك باستخدام أرسل واستقبل رسائل البريد الإلكتروني مباشرة في مساحة العمل الخاصة بك باستخدام ClickUp Email Project Management حتى ترتبط سلاسل التعليقات بالنتائج الصحيحة.

لا تفقد أبدًا رؤى الاجتماعات: دع دع ClickUp AI Notetaker يوثق مكالمات العملاء، ويلخص القرارات، ويستخرج بنود العمل، ويربطها بمهمة الحملة تلقائيًا.

قيود ClickUp

قد تربك مجموعة الميزات الواسعة المستخدمين الجدد في البداية

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,600 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4500 تقييم)

يشارك مالك وكالة تسويق تجربته في استخدام ClickUp على Reddit:

نحن ندير وكالتنا على ClickUp منذ حوالي نصف عام، وبصراحة، لقد غيرت طريقة عملنا بطرق لم أكن أتوقعها. [...] لقد حل نظام Docs الخاص بهم بهدوء محل معظم أعمالنا على Google Docs. كل شيء يسير بشكل أفضل عندما تكون وثائقنا في نفس مكان مشاريعنا. تكيف الفريق معها أسرع مما كنت أتوقع. في البداية، كنت مترددًا بشأن ClickUp Brain، فقد بدا لي أنه مجرد حيلة أخرى من حيل الذكاء الاصطناعي. لكنه أنقذني من بعض مهام الكتابة المملة، خاصةً عندما أحتاج إلى تلخيص رسائل البريد الإلكتروني الطويلة من العملاء أو البدء في صياغة مسودة. […] كانت ميزة تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي مفاجأة حقيقية. كنا نفقد الكثير من بنود العمل بعد الاجتماعات، ولكن الآن يتم تسجيل كل شيء وتعيين المهام تلقائيًا. أصبح المتابعة أفضل بشكل ملحوظ.

نحن ندير وكالتنا على ClickUp منذ حوالي نصف عام، وبصراحة، لقد غيرت طريقة عملنا بطرق لم أكن أتوقعها. [...] لقد حل نظام Docs الخاص بهم بهدوء محل معظم أعمالنا على Google Docs. كل شيء يسير بشكل أفضل عندما تكون وثائقنا في نفس مكان مشاريعنا. تكيف الفريق معها أسرع مما كنت أتوقع.

في البداية، كنت مترددًا بشأن ClickUp Brain، فقد بدا لي أنه مجرد حيلة أخرى من حيل الذكاء الاصطناعي. لكنه أنقذني من بعض مهام الكتابة المملة، خاصةً عندما أحتاج إلى تلخيص رسائل البريد الإلكتروني الطويلة من العملاء أو البدء في صياغة مسودة. […]

كانت ميزة تدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي مفاجأة حقيقية. كنا نفقد الكثير من بنود العمل بعد الاجتماعات، ولكن الآن يتم تسجيل كل شيء وتعيين المهام تلقائيًا. أصبح المتابعة أفضل بشكل ملحوظ.

📌 نطاق متعدد العملاء وعلامة بيضاء

15. Stack AI (الأفضل لنشر الذكاء الاصطناعي في المؤسسات)

عبر Stack AI

تتيح Stack AI للفرق إنشاء مساعدين وسير عمل للذكاء الاصطناعي جاهزين للإنتاج دون الحاجة إلى كتابة أكواد برمجية. يقوم المنشئ المرئي بربط المكونات للتعامل مع مهام مثل فرز الدعم وتحليل المستندات أو إنشاء العروض.

يمكنك الاختيار من بين نماذج اللغة الكبيرة (LLMs)، مثل ChatGPT أو Claude أو Gemini، بناءً على المهمة المحددة، ثم نشر مساعد الذكاء الاصطناعي كتطبيق داخلي أو عرضه عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) لتكامل أوسع.

أفضل ميزات Stack AI

قم ببناء سير عمل الذكاء الاصطناعي بصريًا من خلال ربط نماذج اللغة ومصادر البيانات والمنطق دون الحاجة إلى البرمجة.

قم بتنفيذ RAG لتأسيس استجابات الذكاء الاصطناعي في المستندات وقواعد المعرفة الخاصة بالشركة.

صمم ونشر روبوتات الدردشة المخصصة لأدوار محددة في دقائق معدودة

قم بإدارة عمليات النشر باستخدام البيئات والأذونات القائمة على الأدوار وسجلات التدقيق للتأكد من الامتثال.

قيود حزمة الذكاء الاصطناعي

يختلف عمق القالب باختلاف حالة الاستخدام، مما يتطلب تخصيصًا لسير العمل المتخصص.

خيارات التكامل محدودة أكثر مقارنة بمنصات الأتمتة العامة

قد تحتاج أدوات المراقبة والرصد إلى تكملة في حالات النشر المعقدة في الإنتاج.

أسعار حزمة الذكاء الاصطناعي

مجاني

المؤسسات: أسعار مخصصة

تصنيفات وتقييمات حزمة الذكاء الاصطناعي

G2: 4. 7/5 (أكثر من 30 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

🔍 هل تعلم؟ لا تزال معظم الوكالات الصغيرة/المتخصصة صغيرة الحجم وتركز على العملاء. في تقرير مقارنة شمل 251 وكالة، أفادت الغالبية بأن لديها ما بين 11 إلى 20 عميلاً فقط، وغالباً ما صنفت "تحسين محركات البحث وصيانة المواقع الإلكترونية" كأهم خدماتها (77% من الوكالات).

16. HighLevel (الأفضل لموزعي الوكالات)

عبر HighLevel

يجمع HighLevel بين CRM والتسويق عبر البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة وبناء مسار التحويل في حل يمكن للوكالات إعادة بيعه تحت علامتها التجارية. يمكنك وضع علامتك التجارية على النظام بأكمله، من عناوين URL لتسجيل الدخول إلى تطبيقات الأجهزة المحمولة، بحيث يرى العملاء شعارك بدلاً من شعار HighLevel.

تتضمن المنصة خدمة الرسائل النصية القصيرة الثنائية الاتجاه، وتتبع المكالمات، وتسجيلات البريد الصوتي، وتكامل Facebook Messenger لتركيز اتصالات العملاء.

والأفضل من ذلك، أن أدوات الذكاء الاصطناعي من HighLevel تولد نسخة من مسار التحويل، وتُنشئ ردودًا على المراجعات، وتبني سير عمل من خلال مطالبات محادثة.

أفضل ميزات HighLevel

قم بوضع علامة بيضاء على المنصة بأكملها، بما في ذلك تطبيقات الأجهزة المحمولة وعناوين URL لتسجيل الدخول والعلامة التجارية لإعادة بيعها للعملاء.

انسخ أنظمة تسويق كاملة باستخدام Snapshots التي تضم مسارات التحويل وسير العمل والأتمتة

قم بتمكين وضع SaaS لإنشاء خطط اشتراك، وفرض رسوم على العملاء، والتعامل مع الفواتير تلقائيًا.

قيود HighLevel

أبلغ بعض المستخدمين عن حدوث أخطاء ومشكلات في الأداء من حين لآخر مع الميزات الأحدث.

تتطلب ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة أسعارًا منفصلة بناءً على الاستخدام بالإضافة إلى الاشتراك الأساسي.

أسعار HighLevel

تجربة مجانية

المبتدئين: 97 دولارًا شهريًا

غير محدود: 297 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات HighLevel

G2: 4. 6/5 (545+ تقييم)

Capterra: 4. 1/5 (أكثر من 80 تقييمًا)

💡 نصيحة احترافية: درب الذكاء الاصطناعي في مجال التسويق على تحديد القنوات ذات الأداء الضعيف في الوقت الفعلي. على سبيل المثال، إذا كانت إعلانات TikTok تحقق تحويلات ضعيفة في منتصف الأسبوع، يمكن للذكاء الاصطناعي تنبيه الفريق لإعادة تخصيص الميزانية أو تعديل الإعلانات على الفور.

فوائد حزمة الذكاء الاصطناعي جيدة التصميم للوكالات

تتيح حزمة الذكاء الاصطناعي القوية للوكالات التغلب على انتشار الذكاء الاصطناعي وبناء أنظمة تعزز الأداء. إليك كيف تضيف الحزمة المبنية جيدًا قيمة حقيقية:

تسريع تنفيذ الحملات: تسريع الإنتاج الإبداعي ودورات الموافقة وتقارير العملاء من خلال الأتمتة المتصلة

يعزز الإنتاج الإبداعي: يستخدم الذكاء الاصطناعي لتبادل الأفكار حول المفاهيم واختبار الاختلافات وتحسين الرسائل على نطاق واسع.

يحسن الاحتفاظ بالعملاء: يوفر نتائج أسرع ورؤى أعمق تترجم إلى نتائج قابلة للقياس

عمليات مستقبلية: تحافظ على قابلية مجموعة أدواتك التقنية للتكيف مع الأدوات الجديدة وتغيرات السوق دون زيادة التعقيد.

تعزيز عملية اتخاذ القرار: يجمع بين يجمع بين تحليلات التسويق وإدارة علاقات العملاء وبيانات الإعلانات للكشف عن الاتجاهات وتوجيه الإنفاق بشكل أكثر ذكاءً.

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: لحوالي قرن من الزمان (من أواخر القرن التاسع عشر وحتى القرن العشرين)، كانت العديد من وكالات الإعلان تحصل على عمولة قياسية بنسبة 15٪ تقريبًا من تكلفة الوسائط التي تشتريها للعملاء. حتى بعد أن تحولت الوكالات إلى تنفيذ حملات إبداعية للمعلنين (بدلاً من الناشرين)، تمكنت من الحفاظ على نموذج العمولة هذا.

الأخطاء الشائعة التي ترتكبها الوكالات عند تجميع حزمة الذكاء الاصطناعي

إليك الأخطاء التي ترتكبها معظم الوكالات عند إنشاء حزمة الذكاء الاصطناعي وكيفية تجنب تكرار نفس الأخطاء.

الخطأ لماذا هذا مؤلم ماذا تفعل بدلاً من ذلك التعامل مع الأدوات كاستراتيجية تتوقع الفرق أن تعمل التكنولوجيا على حل مشكلات العمليات، مما يؤدي إلى الفوضى والارتباك قم أولاً بتخطيط سير عملك، ثم استخدم الأدوات لتعزيز ما يعمل بالفعل. استخدام الذكاء الاصطناعي بدون سياق تفتقر مخرجات الذكاء الاصطناعي إلى الصلة بالموضوع عندما لا توفر الفرق بيانات أو توجيهات واضحة زود الأدوات بمطالبات عالية الجودة ورؤى العملاء وبيانات الحملات للحصول على نتائج دقيقة. تخطي التنسيق بين الفرق تؤدي فرق الإبداع والتحليلات والاستراتيجية غير المتصلة إلى الازدواجية والتأخير قم بإعداد لوحات معلومات مشتركة أو مساحات عمل مركزية للحفاظ على تنسيق الجميع الاعتماد على ميزات الذكاء الاصطناعي فقط غالبًا ما تشتت إضافات الذكاء الاصطناعي اللامعة الانتباه عن القدرات الأساسية المفقودة قم بتقييم ما إذا كانت الأداة تعزز الاستراتيجية أو التعاون أو النتائج القابلة للقياس.

🧠 حقيقة مثيرة للاهتمام: كانت بعض الوكالات رائدة في أنواع الوسائط: على سبيل المثال، استفادت إحدى الوكالات الأمريكية المبكرة من أول بيئة إعلانية تلفزيونية في عام 1941 (لساعة يد)، وانفجرت شعبية اللوحات الإعلانية بمجرد انتشار السيارات على طرق الولايات المتحدة.

إن بناء وكالة تسويق تعتمد على الذكاء الاصطناعي لا يعني بالضرورة التعامل مع أنظمة منفصلة. فالأفرقة الأكثر ذكاءً تعمل على تبسيط سير العمل وتوصيله وتوسيع نطاقه لجعل كل مشروع يعمل كآلة حملة تسويقية جيدة التشحيم.

يجمع ClickUp جميع سير عمل وكالتك في مساحة عمل واحدة قوية، بحيث يتم تنفيذ الاستراتيجية والإبداع والتنفيذ وإعداد التقارير تحت سقف واحد.

خطط للحملات في ClickUp Tasks، وتتبع الأداء باستخدام Dashboards، وقم بتركيز دفاتر اللعب الخاصة بك في Docs، وقم بتبادل الأفكار الجديدة مع ClickUp Brain. علاوة على ذلك، يعمل ClickUp BrainGPT على توحيد سير العمل بالكامل. وهذا يعني أنك ستقضي وقتًا أقل في التبديل بين المنصات ووقتًا أطول في إنشاء حملات تحدث فرقًا حقيقيًا.

هل أنت مستعد لربط النظام البيئي الكامل للذكاء الاصطناعي لوكالتك؟ اشترك في ClickUp اليوم! ✅

الأسئلة المتداولة (FAQ)

تحتاج الوكالات إلى أدوات تساعد في إنشاء المحتوى وإدارة الحملات والتحليلات وتقارير العملاء. يجمع ClickUp كل ذلك من خلال توفير كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتتبع المهام ولوحات معلومات الأداء في منصة واحدة، بحيث يمكن للفرق إدارة الحملات وإنشاء المحتوى دون الحاجة إلى التبديل بين الأدوات.

تنفق معظم الوكالات حوالي 10-20٪ من إجمالي ميزانيتها التقنية على أدوات التسويق بالذكاء الاصطناعي. يعتمد المبلغ الدقيق على حجم الفريق والعملاء الذين يتم خدمتهم ومدى تعقيد الحملات.

يمكن للوكالات الصغيرة بالتأكيد اعتماد حزم الذكاء الاصطناعي (AI). تقدم العديد من منصات الذكاء الاصطناعي الآن خططًا ميسورة التكلفة أو مستويات مجانية أو نماذج الدفع حسب الاستخدام، مما يسمح للفرق الصغيرة بأتمتة الأعمال الروتينية والتنافس بفعالية دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة.

تتبع المقاييس مثل الوقت الموفر في المهام المتكررة، وتحسينات أداء الحملات، ومعدلات تحويل العملاء المحتملين، وتكلفة الاكتساب. تساعد مقارنة الأداء قبل وبعد استخدام الذكاء الاصطناعي لأنشطة مثل استهداف الإعلانات في تحديد القيمة وتبرير المزيد من الاستثمار.

يجب على الوكالات مراجعة مجموعتها كل 6-12 شهرًا. وهذا يضمن بقاءها على اطلاع بالميزات الجديدة وتحديثات الأمان واحتياجات العملاء المتطورة مع إزالة الأدوات الزائدة عن الحاجة أو غير المستخدمة بشكل كافٍ.