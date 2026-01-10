أفضل 11 بديلاً لـ Holded لإدارة العمليات التجارية (2025)

Holded هي منصة شاملة ومتكاملة لإدارة العمليات التجارية، بدءًا من الفواتير وإدارة علاقات العملاء وحتى تتبع المشاريع والمحاسبة.

لكنه ليس مناسبًا تمامًا للجميع. ربما تكون قد تجاوزت ميزاته، أو تحتاج إلى تخصيص أعمق، أو ترغب فقط في الحصول على قيمة أفضل مقابل أموالك.

الخبر السار هو أن هناك الكثير من البدائل القوية لـ Holded، لكل منها نقاط قوتها ونماذج تسعيرها وأدواتها الخاصة بالصناعة.

سواء كنت شركة ناشئة تحتاج إلى فواتير بسيطة، أو وكالة تبحث عن إدارة مشاريع متقدمة، أو مؤسسة ترغب في تكامل أكثر قوة، فهناك خيار يناسب طريقة عملك.

في هذا المدونة، قمنا بتجميع 11 من أفضل بدائل Holded التي يمكن أن تساعدك على تبسيط عملياتك التجارية وتوفير الوقت والتوسع بشكل أكثر ذكاءً. دعنا نبدأ ونجد الأداة المناسبة لفريقك.

نظرة عامة على بدائل Holded

فيما يلي مقارنة بين بدائل Holded:

أداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار* ClickUp إدارة المشاريع وسير العمل والعمليات التجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي CRM مع إدارة المشاريع والأتمتة ووكلاء الذكاء الاصطناعي المخصصين وBrain ولوحات المعلومات مجاني إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات QuickBooks Online محاسبة ومسك دفاتر الشركات الصغيرة تذكيرات الدفع والمزامنة التلقائية مع البنك وتنظيم النفقات لتعزيز الإنتاجية تبدأ الخطط المدفوعة من 38 دولارًا شهريًا Scoro إدارة الأعمال إدارة أعمال شاملة تبدأ الخطط المدفوعة من 23.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم. Xero محاسبة قائمة على السحابة مع تكاملات قوية تتبع الفواتير/المدفوعات وإدارة النفقات تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا شهريًا Odoo مجموعة تطبيقات الأعمال مفتوحة المصدر تطبيقات معيارية لإدارة علاقات العملاء والمحاسبة والمخزون وإدارة المشاريع أسعار مخصصة Zoho One برامج أعمال ميسورة التكلفة CRM، المالية، مجموعة إدارة المشاريع تبدأ الخطط المدفوعة من 45 دولارًا شهريًا Bitrix24 CRM والتعاون الجماعي في إطار ميزانية محددة CRM، التعاون، إدارة المشاريع تبدأ الخطط المدفوعة من 124 دولارًا شهريًا Wave المستقلون في مجال المحاسبة التجارية بداية مجانية، وإعداد الفواتير، ومحاسبة المشاريع تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 19 دولارًا شهريًا FreshBooks الفواتير وفواتير العملاء الفواتير المخصصة، وتتبع الوقت تبدأ الخطط المدفوعة من 21 دولارًا شهريًا NetSuite نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) والمحاسبة على مستوى المؤسسات نظام تخطيط موارد المؤسسات الشامل بما في ذلك الشؤون المالية وإدارة علاقات العملاء والمخزون أسعار مخصصة SAP Business One الشركات المتوسطة الحجم التي تحتاج إلى ERP تخطيط موارد المؤسسات (ERP) للمالية والإنتاج والمخزون وإعداد التقارير أسعار مخصصة

كيف نقوم بمراجعة البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. فيما يلي ملخص مفصل لكيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

لماذا تختار بدائل Holded؟

Holded هي أداة لإدارة الأعمال. تشمل مجموعة ميزاتها CRM والفواتير والمحاسبة والمخزون وحتى تتبع المشاريع الأساسي.

فيما يلي بعض المشكلات الشائعة التي يواجهها المستخدمون، مما يدفعهم للبحث عن بدائل لـ Holded:

إدارة المشاريع الأساسية : توفر المنصة Kanban و Gantt وتتبع المهام، ولكنها تفتقر إلى القدرات المتقدمة مثل التبعيات وعروض حجم العمل التي غالبًا ما تعتمد عليها فرق التوسع.

لا توجد سير عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي : لا توجد طبقة ذكاء مدمجة لأتمتة الأعمال المتكررة أو تلخيص التحديثات أو توليد رؤى، وهو ما تتوقعه الفرق الحديثة بشكل متزايد من المنصات الشاملة لتتبع النفقات وكذلك الإدارة المالية.

أسعار نموذجية مربكة : على الرغم من أن النماذج المتدرجة توفر المرونة، إلا أنه عندما يكون هناك عدد كبير منها، يجد العملاء صعوبة في تحديد الخطة الأنسب لهم، مما يضيف تعقيدًا إلى عملية التسجيل والميزانية.

قدرات CRM محدودة : يغطي CRM المدمج العملاء المحتملين وخطوط الإنتاج، ولكنه يفتقر إلى التنبؤات المتقدمة بالمبيعات والاتصالات متعددة القنوات : يغطي CRM المدمج العملاء المحتملين وخطوط الإنتاج، ولكنه يفتقر إلى التنبؤات المتقدمة بالمبيعات والاتصالات متعددة القنوات وأتمتة سير العمل التي تحتاجها الفرق المتنامية.

مخزون محدود وعمق ERP : تغطي أدوات إدارة المخزون والتصنيع الأساسيات ولكنها لا تفي بالغرض في حالة سلاسل التوريد المعقدة أو إعدادات المستودعات المتعددة أو : تغطي أدوات إدارة المخزون والتصنيع الأساسيات ولكنها لا تفي بالغرض في حالة سلاسل التوريد المعقدة أو إعدادات المستودعات المتعددة أو عمليات الشراء التفصيلية.

منحنى تعلم حاد مع التوسع: على الرغم من أن الواجهة واضحة، إلا أن اتساع نطاق الوحدات النمطية والإضافات قد يشعر الفرق التي تحاول التوسع إلى ما هو أبعد من الفواتير والمحاسبة الأساسية بالارتباك.

إليك ما قاله أحد مستخدمي Holded عن هذا البرنامج:

أتمنى أن يوفر Holded المزيد من خيارات التخصيص للتقارير والرؤى. فهذا من شأنه أن يجعله أكثر ملاءمة لاحتياجات عملي.

أتمنى أن يوفر Holded المزيد من خيارات التخصيص للتقارير والرؤى. فهذا من شأنه أن يجعله أكثر ملاءمة لاحتياجات عملي.

أفضل بدائل Holded للاستخدام

فيما يلي، قمنا بتجميع قائمة بأفضل بدائل Holded التي يجب عليك استكشافها:

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع وسير العمل والعمليات التجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي)

قم بإدارة جميع مستنداتك ومشاريعك ومحادثاتك والمزيد على منصة شاملة واحدة باستخدام ClickUp.

ClickUp، أول مساحة عمل متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في العالم، هي واحدة من أفضل البدائل لـ Holded. فهي تجمع بين إدارة المشاريع المتقدمة وأتمتة سير العمل وإدارة علاقات العملاء — وكل ذلك مدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي.

دعنا نرى كيف يمكنك استخدام منصة إدارة المشاريع ClickUp لزيادة إنتاجيتك 10 أضعاف.

حافظ على مركزية معلوماتك مع ClickUp CRM

يمكنك حتى إدارة علاقات العملاء باستخدام ClickUp CRM. ومن بين ميزاته البارزة ما يلي:

باستخدام الحقول المخصصة في ClickUp، يمكنك تتبع نقاط البيانات مثل قيمة الصفقة ونوع الصناعة وتواريخ العقود أو مصادر العملاء المحتملين. يمكنك إضافتها مباشرة إلى مهامك، وتحويلها إلى سجلات عملاء غنية داخل برنامج CRM الخاص بك.

أضف حقولًا مخصصة وأنشئ عوامل تصفية لفرز بيانات CRM باستخدام الحقول المخصصة في ClickUp.

علاوة على ذلك، تتيح لك الحالات المخصصة في ClickUp تتبع رحلة عميلك بشكل بديهي. أنشئ حالات مثل "عميل محتمل جديد" أو "تفاوض" لفهم وضع كل صفقة.

أتمتة سير العمل بدون كود لتتبع المهام بسرعة

قم بتسليم سير العمل المتكرر إلى Super Agents في ClickUp حتى تتمكن من التركيز على العمليات الأساسية.

تتيح لك أتمتة ClickUp و Super Agents أتمتة المهام المتكررة بنفسك، دون الاعتماد على فريق التقنية. على سبيل المثال، تريد تحرير فريقك من التحديثات اليدوية أثناء انتقال العملاء المحتملين عبر مسار المبيعات. باستخدام الأتمتة بدون كود، يمكنك إعداد:

المحفز: عندما تتغير حالة المهمة إلى "تم إرسال الاقتراح"

الإجراءات: قم بتعيين الصفقة تلقائيًا إلى مدير المبيعات، وتحديث تاريخ "المتابعة التالية"، وإرسال إشعار مسبق عبر Slack أو البريد الإلكتروني.

النتيجة: يوجه التقدم إلى المراحل التالية، ويتم إرسال التنبيهات على الفور

تتبع الاتجاهات باستخدام لوحات معلومات قابلة للتخصيص مدعومة بالذكاء الاصطناعي

يوفر ClickUp CRM أيضًا لوحات معلومات ClickUp قابلة للتخصيص:

تصور غني بأكثر من 50 عنصر واجهة مستخدم: تصور المعلومات الهامة مثل حالة خط الأنابيب وحجم الصفقات أو قيمة العميل مدى الحياة

رؤى المبيعات في الوقت الفعلي: تتحديث لوحات المعلومات بشكل مباشر، مما يساعد فرقك على اكتشاف الاتجاهات، وتتبع مؤشرات الأداء الرئيسية مثل معدلات التحويل، أو مراقبة سرعة دورة المبيعات دون تصدير البيانات إلى جداول البيانات.

راقب الوضع المالي لمنظمتك باستخدام لوحات معلومات ClickUp.

أخيرًا، يمكنك تتبع الأداء المالي لشركتك باستخدام ClickUp for Finance Teams. دعنا نرى كيف يحرر هذا البرنامج فريقك المالي من الأعمال الروتينية، حتى يتمكنوا من التركيز على المهام الأكثر أهمية.

احصل على حسابات مالية مباشرة داخل مساحة عملك

تتيح حقول الصيغة في ClickUp لفرقك المالية حساب القيم مباشرة في حقول المهام دون الحاجة إلى جداول بيانات. يمكنك حساب أشياء مثل:

الأيام بين إصدار الفاتورة وموعد الاستحقاق

المصروفات ناقص الميزانية لتتبع تجاوزات التكاليف

أو هوامش الربح القائمة على الصيغ لكل مشروع

قم بإجراء حسابات متقدمة باستخدام حقول الصيغ في ClickUp

تظهر هذه الحسابات في الوقت الفعلي بالتوازي مع المهام ويتم تحديثها تلقائيًا. من ناحية أخرى، يوفر Holded أرقامًا محاسبية ثابتة ولكنه لا يسمح للفرق بإنشاء صيغ مخصصة على مستوى المهام مدمجة في سير العمل. يقوم ClickUp بذلك بشكل أساسي — حيث يربط التنفيذ بالتتبع المالي.

Enterprise Search لتجميع كل ذلك في شريط بحث واحد

تربط منصة ClickUp القابلة للبحث كل شيء - المهام والمستندات والأهداف والتعليقات - في فهرس واحد. يمكن لفرق الشؤون المالية:

استرجع على الفور مرفقات الميزانية السابقة

ابحث عن الفواتير أو الإيصالات ذات الصلة

اعرض بيانات تكلفة المشروع دون الحاجة إلى تبديل الأدوات

يفتقر Holded إلى هذا البحث الموحد عبر المستندات والمهام والتعليقات، مما يجعل بحث ClickUp Enterprise Search خيارًا مثاليًا لتحقيق الشفافية المالية بسرعة.

استفد من الذكاء الاصطناعي في سير العمل المالي

يضيف ClickUp Brain طبقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحول البيانات الأولية إلى رؤى. بالنسبة لفرق الشؤون المالية، هذا يعني:

ملخصات النفقات: يمكن لـ Brain مسح قائمة مهام النفقات أو تقرير تم تحميله وإنشاء تحليل واضح لفئات الإنفاق الزائد.

متابعة المدفوعات: اطلب من Brain سرد الفواتير المتأخرة، ثم إنشاء تذكيرات كمهام جديدة تلقائيًا.

أسئلة وأجوبة مالية: اكتب "ما هو إجمالي نفقات السفر في الربع الثالث؟" وسيقوم Brain بسحب الأرقام من المهام أو المستندات أو لوحات المعلومات.

المساعدة في السياسات: يمكن للموظفين الاستفسار عن "ما هو حد السداد المسموح به للشركة؟" ويقوم Brain بعرض وثيقة السياسة الصحيحة.

بنود الإجراءات الآلية: بعد اجتماعات مراجعة الميزانية، يقوم Brain بإنشاء مهام للمتابعة

قم بإنشاء وتحسين عروض الأسعار لعملك بسهولة عبر ClickUp Brain

أكثر من 15 طريقة عرض لدعم أي سير عمل

قم بتصور مشاريعك باستخدام أكثر من 15 عرضًا من ClickUp. يمكن لكل عضو في الفريق، سواء كان مديرًا أو مطورًا أو مصممًا، العمل بالصيغة التي تناسبه.

أخيرًا، يقدم ClickUp أيضًا قوالب لتلبية احتياجاتك المالية، مثل قالب فواتير ClickUp.

احصل على نموذج مجاني قم بإنشاء فواتير بسرعة باستخدام حقول الملء التلقائي مع نموذج فواتير ClickUp.

يساعد هذا النموذج الفرق المالية والمستقلين والوكالات على إدارة فواتير عملائهم. تحصل على نظام واضح قائم على المهام حيث يتم تتبع كل فاتورة مع حالتها وتاريخ استحقاقها ونوع الدفع وتفاصيل العميل.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تصنيف كل فاتورة على أنها مدفوعة أو متأخرة أو غير مدفوعة، مما يسهل عليك رؤية تدفقك النقدي في لمحة. كما يتيح لك تعيين مالكين وإضافة ملاحظات وتتبع الساعات والمبالغ المرتبطة بكل فاتورة.

أفضل ميزات ClickUp

المعرفة المستندية: استخدم استخدم ClickUp Docs لإنشاء إجراءات التشغيل القياسية (SOP) وأدلة التوجيه والمواقع التشاركية (ويكي) والمقترحات التي تظل مرتبطة مباشرة بالمهام والمشاريع.

اتصل بأدوات الطرف الثالث: ادمج مع أكثر من 1000 تطبيق خارجي مثل Dropbox و Google Drive وحتى أدوات الفوترة مثل QuickBooks و Xero باستخدام ادمج مع أكثر من 1000 تطبيق خارجي مثل Dropbox و Google Drive وحتى أدوات الفوترة مثل QuickBooks و Xero باستخدام ClickUp Integrations

إدارة العمل بكفاءة: استخدم استخدم ClickUp Tasks لتقسيم المشاريع إلى خطوات قابلة للتنفيذ مع المكلفين والأولويات ومواعيد الاستحقاق والتبعيات.

التقاط الاجتماعات تلقائيًا: استخدم استخدم ClickUp AI Notetaker للانضمام إلى المكالمات وتسجيل المناقشات وإنشاء ملخصات مع بنود العمل التي ترتبط مباشرة بالمهام

قيود ClickUp

منحنى تعلم حاد بسبب خيارات التخصيص الواسعة

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,400 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

هذه المراجعة تقول كل شيء:

يتميز ClickUp بقدرته على تزويد فريقنا بنظرة شاملة على القدرات وإدارة المشاريع بشكل عام. ما زلنا نتعلم أفضل طريقة للعمل في ClickUp. ومع ذلك، فإنه مفيد في رؤية كيفية تقدم المشروع بدلاً من رؤية المهام التي تم إنجازها في قائمة المهام كما كان الحال في أنظمة إدارة المشاريع السابقة. من المفيد أيضًا أن نتمكن من تخصيص نسختنا لمساعدة سير عمل مؤسستنا بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك، حصلنا على دعم عملاء ممتاز عند الحاجة. مفيد للغاية بشكل عام.

يتميز ClickUp بقدرته على تزويد فريقنا بنظرة شاملة على القدرات وإدارة المشاريع بشكل عام. ما زلنا نتعلم أفضل طريقة للعمل في ClickUp. ومع ذلك، فإنه مفيد في رؤية كيفية تقدم المشروع بدلاً من رؤية المهام التي تم إنجازها في قائمة المهام كما كان الحال في أنظمة إدارة المشاريع السابقة. من المفيد أيضًا أن نتمكن من تخصيص نسختنا لمساعدة سير عمل مؤسستنا بشكل أفضل.

بالإضافة إلى ذلك، حصلنا على دعم عملاء ممتاز عند الحاجة. مفيد للغاية بشكل عام.

2. QuickBooks Online (الأفضل لمحاسبة ومسك دفاتر الشركات الصغيرة)

عبر QuickBooks Online

QuickBooks Online هي منصة محاسبة وإدارة مالية قائمة على السحابة. تم تطويرها بواسطة Intuit، وتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في إعداد الفواتير وتتبع النفقات وكشوف المرتبات والمخزون والامتثال الضريبي.

يتميز QuickBooks بخاصية الفوترة الجماعية ومعالجة النفقات، مما يتيح لك إنشاء أو نسخ أو استيراد عدة فواتير ونفقات دفعة واحدة. وهذا يوفر الوقت لفرق الشؤون المالية لأنه يعمل على أتمتة إدخال السجلات، وهي كفاءة لا تضاهيها Holded.

يقدم Finance Agent توقعات وتنبيهات التباين وبطاقات أداء KPI التي تساعد الفرق على اتخاذ قرارات مالية استباقية.

ماذا لو احتاج فريقك إلى التنقل؟ يتيح تطبيق QuickBooks للهاتف المحمول إصدار الفواتير في الوقت الفعلي، وتسجيل النفقات من خلال الصور، وحتى الدفع عبر الهاتف المحمول، مما يضمن استمرار سير سير العمل المالي خارج المكتب. وبالاقتران مع الأتمتة القائمة على القواعد للموافقات والتذكيرات، فإنه يقلل من الأعمال الإدارية المتكررة.

تعمل تكاملاته بشكل جيد مع معالجات الدفع ومنصات التجارة الإلكترونية، لذلك لا يتعين عليك إدخال كل شيء مرتين. يتعامل تكامل كشوف المرتبات مع استقطاعات الضرائب والودائع المباشرة وإنشاء W-2 تلقائيًا.

أفضل ميزات QuickBooks Online

أتمتة تذكيرات الدفع ومطابقة المدفوعات مع الفواتير لتحصيلها بسرعة

قم بتوصيل حسابات بنكية متعددة لتنزيل المعاملات وفرزها ومطابقتها تلقائيًا للحصول على سجلات مالية دقيقة.

نظم النفقات في فئات ضريبية مفصلة، وأتمت حسابات ضريبة المبيعات على الدخل والنفقات، وتتبع ضريبة السلع والخدمات/ضريبة القيمة المضافة.

قيود QuickBooks Online

التحديثات المستمرة والتغييرات القسرية على الواجهة هي نقطة خلاف متكررة.

أسعار QuickBooks Online

بداية بسيطة: 38 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأساسيات: 75 دولارًا شهريًا (حتى 3 مستخدمين)

بالإضافة إلى: 115 دولارًا شهريًا (حتى 5 مستخدمين)

متقدم: 275 دولارًا شهريًا (حتى 25 مستخدمًا)

تقييمات ومراجعات QuickBooks Online

G2: 4. 4/5 (أكثر من 3400 تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 8100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن QuickBooks Online؟

هكذا وصف أحد المستخدمين تجربته:

يعجبني سهولة استخدامه وإمكانية رؤية جميع أرقام أعمالي في مكان واحد. التقارير واضحة وسهلة الفهم، حتى لو لم تكن خبيرًا ماليًا... إنشاء صندوق الرمل للاختبار ليس سهل الاستخدام مثل المنصات الأخرى، وتحتاج إلى إنشاء صناديق رمل جديدة كل عامين، وهو أمر غير منطقي بالنسبة لمطورينا.

يعجبني سهولة استخدامه وإمكانية رؤية جميع أرقام أعمالي في مكان واحد. التقارير واضحة وسهلة الفهم، حتى لو لم تكن خبيرًا ماليًا... إنشاء صندوق الرمل للاختبار ليس سهل الاستخدام مثل المنصات الأخرى، وتحتاج إلى إنشاء صناديق رمل جديدة كل عامين، وهو أمر غير منطقي بالنسبة لمطورينا.

⚡ أرشيف القوالب: قوالب فواتير Microsoft Word مجانية

3. Scoro (الأفضل لإدارة الأعمال)

عبر Scoro

تم تصميم Scoro في المقام الأول كمنصة لأتمتة الخدمات المهنية (PSA)، مما يجعلها مناسبة للاستشارات والوكالات الإبداعية وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من الأعمال القائمة على المشاريع.

كبديل لـ Holded، يدمج هذا البرنامج عروض الأسعار والميزانية وتخطيط المشاريع وتتبع الوقت والفوترة في سير عمل واحد. تحصل على رؤية كاملة، من العرض إلى النقد. تضمن الأذونات الدقيقة أن تظل معلومات العملاء الحساسة آمنة.

يتميز Scoro عن Holded بقدرته على تتبع الميزانيات في الوقت الفعلي. يمكنك إنشاء عروض أسعار مفصلة وتحويلها إلى ميزانيات مشاريع، ثم مراقبة التكاليف الفعلية مقارنة بالإنفاق المخطط له مع تقدم العمل.

تتضمن الميزتان الأخريان إدارة الموارد وتخطيط السعة لتحقيق التوازن بين أعباء عمل الفريق. كما يدمج Scoro تتبع الوقت والمصروفات والتكاليف مباشرة في ربحية المشروع. يمكن تتبع كل ساعة قابلة للفوترة أو مصروفات أو أتعاب وربطها بالنتائج المالية، مما يمنح شركات الخدمات الخاصة بك صورة أوضح بكثير عن الهوامش.

أفضل ميزات Scoro

قم بإنشاء وإرسال عروض أسعار مفصلة للعملاء تقيّم تلقائيًا تكاليف التسليم وهوامش الربح.

احصل على إجابات سياقية لأي أسئلة حول Scoro، بفضل محرك البيانات المتقدم ELI.

تتبع الوقت المستغرق في المهام باستخدام مؤقتات وجداول زمنية مدمجة للحصول على ساعات عمل دقيقة قابلة للفوترة.

قيود Scoro

يفتقر التطبيق المحمول إلى العديد من الميزات مقارنة بنسخته المكتبية، مما يجعل من الصعب إدارة المشاريع أثناء التنقل.

أسعار Scoro

الأساسي: 23.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

النمو: 38.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأداء: 59.90 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Scoro

G2: 4. 5/5 (410+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 240 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Scoro؟

وقد عبرت إحدى المراجعات عن ذلك بالقول:

أكثر ما أقدره في Scoro هو تقويمه البديهي والمفصل، الذي يتيح تتبع وإدارة جميع الموارد بسهولة، بما في ذلك توفر الزملاء وغرف الاجتماعات والعناصر المختلفة المتعلقة بالمشروع... أقل ما يساعد في Scoro هو وظيفة إنشاء المهام، التي تبدو مرهقة إلى حد ما.

أكثر ما أقدره في Scoro هو تقويمه البديهي والمفصل، الذي يتيح تتبع وإدارة جميع الموارد بسهولة، بما في ذلك توفر الزملاء وغرف الاجتماعات والعناصر المختلفة المتعلقة بالمشروع... أقل ما يساعد في Scoro هو وظيفة إنشاء المهام، التي تبدو مرهقة إلى حد ما.

🚀 ميزة ClickUp: إذا كنت تواجه صعوبة في إدارة أدوات الذكاء الاصطناعي المتفرقة والتبديل المستمر بين علامات التبويب، فإن ClickUp Brain MAX هو الحل الأمثل. إنه مركز واحد وسياقي يزيل عبء الأدوات الزائد. 👇🏼 إليك كيفية استخدامه: استبدل التطبيقات المختلفة بواجهة موحدة تجمع بين GPT-4. 1 و Claude و Gemini و Brain السياقي الأصلي لـ ClickUp.

ابحث في جميع أدواتك، بما في ذلك Google Drive و Slack و Docs و GitHub والمزيد، عن أي شيء تحتاجه.

اعمل بسرعة أكبر بأربع مرات من خلال التحدث عن مهامك أو رسائلك أو أفكارك باستخدام ميزة Talk-to-Text (التحدث إلى النص).

قم بإنشاء المهام وأتمتة سير العمل وإنشاء خطط المشاريع وحتى الصور باستخدام اللغة الطبيعية.

4. Xero (الأفضل للمحاسبة القائمة على السحابة مع تكاملات قوية)

عبر Xero

تم تصميم Xero للشركات الصغيرة التي ترغب في إجراء عمليات المحاسبة بالكامل في السحابة باستخدام سير عمل آلي وبدون أوراق. يتعامل مع التسوية المصرفية وتتبع الفواتير ويتصل بأكثر من 1000 تطبيق تابع لجهات خارجية، مما يجعله مرنًا جدًا لمختلف إعدادات الأعمال.

كبديل لـ Holded، يوفر نظام فوترة أكثر مرونة. يمكنك إرسال فواتير احترافية وإعداد تذكيرات آلية وقبول المدفوعات عبر الإنترنت وتحويل عروض الأسعار إلى فواتير من أي جهاز.

تحتاج الواجهة إلى بعض الوقت للتعود عليها، ولكنها تعمل بشكل جيد مع دعم العملات المتعددة ومعايير المحاسبة الدولية. وهذا يجعلها مناسبة إذا كنت تتعامل مع عملاء عالميين أو تخطط للتوسع في الخارج.

بالإضافة إلى المحاسبة الأساسية، يدمج Xero إدارة النفقات وتتبع المشاريع وإعداد التقارير في نفس المنصة. باستخدام Hubdoc، يمكنك تسجيل النفقات رقميًا. علاوة على ذلك، يمكنك تتبع وقت المشروع وتكلفته مقارنة بالميزانيات، ويقوم النظام بإنشاء رؤى تفصيلية حول الربحية.

الجانب السلبي هو أن دعم العملاء يعتمد على طلبات معاودة الاتصال بدلاً من الدردشة المباشرة، لذلك لا تحصل على مساعدة فورية عندما تحدث مشكلة.

أفضل ميزات Xero

أتمتة كشوف المرتبات والتعامل مع مدفوعات الرواتب والإقرارات الضريبية وتتبع إجازات الموظفين مباشرة من خلال المنصة.

راقب مستويات المخزون، واربط العناصر مباشرة بالفواتير وأوامر الشراء، وتلقى تنبيهات عند انخفاض مستوى المنتجات.

احصل على أكثر من 80 تقريرًا ماليًا مدمجًا ولوحات معلومات قابلة للتخصيص للأرباح والخسائر والميزانيات العمومية وما إلى ذلك.

قيود Xero

تخصيص محدود متاح في إعداد التقارير. إذا كنت بحاجة إلى تقارير مخصصة، فستحتاج إلى تطبيقات طرف ثالث أو حلول بديلة إضافية.

أسعار Xero

تجربة مجانية

مبكرًا: 29 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

نمو: 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

السعر: 75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Xero

G2: 4. 3/5 (أكثر من 750 تقييمًا)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 3000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Xero؟

مقتطف سريع من مستخدم حقيقي:

باعتباره نظام حسابات قائم على السحابة، فهو جيد أو أفضل من الأنظمة الأخرى التي تم اختبارها. يحتوي على جميع الوظائف المطلوبة ولا يكلف الكثير مقابل الميزات التي يقدمها... لا يتكامل مع البرامج متعددة القنوات (Linnworks وغيرها)، لذا يلزم تحميل المبيعات يدويًا. بالنسبة للبائعين عبر الإنترنت أو البائعين بكميات كبيرة، قد يكون هذا أمرًا مزعجًا ويستغرق وقتًا أطول. لا يتوفر لديه تغذية من جميع البنوك/بطاقات الائتمان وغيرها.

باعتباره نظام حسابات قائم على السحابة، فهو جيد أو أفضل من الأنظمة الأخرى التي تم اختبارها. يحتوي على جميع الوظائف المطلوبة ولا يكلف الكثير مقابل الميزات التي يقدمها... لا يتكامل مع البرامج متعددة القنوات (Linnworks وغيرها)، لذا يلزم تحميل المبيعات يدويًا. بالنسبة للبائعين عبر الإنترنت أو البائعين بكميات كبيرة، قد يكون هذا أمرًا مزعجًا ويستغرق وقتًا أطول. لا يتوفر لديه تغذية من جميع البنوك/بطاقات الائتمان وغيرها.

📚 اقرأ أيضًا: أمثلة على أتمتة سير العمل وحالات الاستخدام

🧠 حقيقة ممتعة: وفقًا لقوانين الامتثال، يجب أن تتضمن فاتورة البضائع المستوردة ميناء الدخول الذي ستصل إليه البضائع، حتى لو كانت فاتورة إلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تذكر بوضوح الكمية باستخدام الوحدات الأمريكية أو الوحدات المستخدمة في بلد التصدير.

5. Odoo (الأفضل لمجموعة تطبيقات الأعمال مفتوحة المصدر)

عبر Odoo

Odoo هو برنامج ERP معياري يتيح للشركات الصغيرة البدء بما تحتاجه وإضافة عناصر أخرى مع نموها. بدلاً من دفع ثمن مجموعة كاملة، يمكنك البدء بالتطبيقات الأساسية مثل CRM أو المحاسبة. بعد ذلك، يمكنك التوسع إلى المخزون وإدارة المشاريع والموارد البشرية والتجارة الإلكترونية.

يتيح إطار العمل مفتوح المصدر تخصيصًا شاملاً لسير العمل. تمنحك كل من الخيارات السحابية والمحلية التحكم في النشر.

للتعامل مع العمليات اللوجستية والعمليات المعقدة، يوفر Odoor إدارة متعددة المستودعات ومسح الباركود وسير عمل التعاقد من الباطن وأتمتة إعادة التزويد.

تتضمن الميزتان الإضافيتان محرك سير عمل مرن وأتمتة المنصة. يمكنك تحرير الواجهات وتنفيذ كود Python وتشغيل إجراءات الخادم وأتمتة سير العمل وحتى إرسال رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة عبر إجراءات الأزرار.

على عكس أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) التقليدية التي تبدو معقدة، تتميز واجهة Odoo بسهولة الاستخدام، وتتيح التطبيقات المحمولة للفرق الوصول إلى البيانات في الوقت الفعلي من أي مكان. تتولى الأتمتة المهام الروتينية مثل إصدار الفواتير وتجديد المخزون وتحسين عمليات الموارد البشرية.

أفضل ميزات Odoo

احصل على تحليلات في الوقت الفعلي ولوحات معلومات تفاعلية لتوحيد البيانات المالية والمبيعات والمزيد.

تعامل مع عمليات التصنيع المعقدة باستخدام ميزات إدارة أوامر العمل

قم بإدارة عمليات المستودعات باستخدام أدوات محسّنة لتتبع المخزون والتعبئة متعددة المستويات وتخصيص الأرقام التسلسلية.

قيود Odoo

الإعداد الأولي صعب للغاية بالنسبة للمستخدمين الجدد، خاصة عند التعامل مع التخصيصات أو أدوات الجهات الخارجية.

أسعار Odoo

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Odoo

G2: 4. 3/5 (أكثر من 1090 تقييمًا)

Capterra: 4. 2/5 (أكثر من 1260 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Odoo؟

وفقًا لأحد المراجعين:

يتميز Odoo بسهولة الإعداد والاستخدام وإدارة طلبات المستودعات وعناصر المخزون في العديد من مواقع المستودعات المختلفة... كان إضافة عناصر المخزون لتتبعها في كل موقع مستودع أمرًا معقدًا بعض الشيء، ولكن Odoo تمكن من تبسيط هذه العملية، مما يجعله أحد أسرع الأنظمة التي يمكن البدء في استخدامها.

يتميز Odoo بسهولة الإعداد والاستخدام وإدارة طلبات المستودعات وعناصر المخزون في العديد من مواقع المستودعات المختلفة... كان إضافة عناصر المخزون لتتبعها في كل موقع مستودع أمرًا معقدًا بعض الشيء، ولكن Odoo تمكن من تبسيط هذه العملية، مما يجعله أحد أسرع الأنظمة التي يمكن البدء في استخدامها.

📮 ClickUp Insight: 47٪ من المشاركين في استطلاعنا لم يجربوا أبدًا استخدام الذكاء الاصطناعي للتعامل مع المهام اليدوية، لكن 23٪ ممن اعتمدوا الذكاء الاصطناعي يقولون إنه قلل بشكل كبير من عبء العمل لديهم. قد يكون هذا التباين أكثر من مجرد فجوة تكنولوجية. في حين أن المستخدمين الأوائل يحققون مكاسب قابلة للقياس، فإن الغالبية قد تقلل من شأن مدى قدرة الذكاء الاصطناعي على إحداث تحول في تقليل الحمل المعرفي واستعادة الوقت. 🔥 ClickUp Brain يسد هذه الفجوة من خلال دمج الذكاء الاصطناعي بسلاسة في سير عملك. من تلخيص المواضيع وصياغة المحتوى إلى تقسيم المشاريع المعقدة وإنشاء المهام الفرعية، يمكن لذكائنا الاصطناعي القيام بكل ذلك. لا داعي للتبديل بين الأدوات أو البدء من الصفر. 💫 نتائج حقيقية: قللت STANLEY Security الوقت المستغرق في إعداد التقارير بنسبة 50٪ أو أكثر باستخدام أدوات إعداد التقارير القابلة للتخصيص من ClickUp، مما أدى إلى تحرير فرق العمل لديها للتركيز بشكل أقل على التنسيق والتركيز بشكل أكبر على التنبؤ.

📚 اقرأ المزيد: أفضل بدائل ومنافسين Odoo

6. Zoho One (الأفضل لبرامج الأعمال بأسعار معقولة)

عبر Zoho One

Zoho One هو في الأساس نظام تشغيل للأعمال يضم أكثر من 40 تطبيقًا متكاملًا. وتشمل هذه التطبيقات برامج CRM والمالية والموارد البشرية وإدارة المشاريع وأتمتة التسويق والمزيد.

كبديل لـ Holded، يوفر Zoho إمكانية التشغيل البيني. يمكن أن تؤدي الإجراءات في أحد التطبيقات، مثل إبرام صفقة في CRM، إلى تشغيل عمليات تلقائيًا في تطبيقات أخرى، مثل إنشاء فاتورة أو تسجيل عميل جديد في الدعم أو إرسال تسلسل التهيئة. يقلل هذا التكامل بين التطبيقات من العزل ويجعل سير العمل أكثر سلاسة من النهج المعياري لـ Holded.

عندما تدير البيانات المالية وبيانات العملاء، ستحتاج أيضًا إلى أمان وحوكمة على مستوى المؤسسات. لهذا الغرض، يوفر Zoho One المصادقة متعددة العوامل، وضوابط الوصول القائمة على الأدوار، والامتثال لمعايير GDPR و SOC، وحتى إدارة الأجهزة المركزية.

يتيح لك Zoho Creator، أداة إنشاء البرامج منخفضة الكود، تصميم تطبيقات مخصصة دون الحاجة إلى دعم فني. للحصول على دعم عملاء متعدد القنوات، يمكنك الحصول على Zoho Desk و SalesIQ و Campaigns. يمكنك إدارة المحادثات عبر الدردشة والبريد الإلكتروني والهاتف والتفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي في مكان واحد.

أفضل ميزات Zoho One

أتمتة وتخصيص عملياتك التجارية باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل Zoho Zia

استخدم BI والتحليلات المدمجة في لوحات المعلومات الجديدة المتقدمة والرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات تستند إلى البيانات.

اربط Zoho One بأكثر من 1500 تطبيق تابع لجهات خارجية من خلال سوقه، مما يوسع نطاق سير العمل ليشمل المبيعات والمالية والتسويق والموارد البشرية والأدوات الخاصة بالصناعة.

قيود Zoho One

قد يكون الإعداد مربكًا، والتكامل بين الوحدات غير متسق، وتختلف تجربة المستخدم بشكل كبير بين التطبيقات، مما يسبب ارتباكًا للفرق.

أسعار Zoho One

أسعار جميع الموظفين: 45 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

أسعار مرنة للمستخدمين: 105 دولارات شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Zoho One

G2: 4. 3/5 (أكثر من 22,100 تقييم)

Capterra: 4. 2/5 (أكثر من 120 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zoho One؟

شارك أحد المستخدمين هذا التعليق:

تتميز Zoho Expense بمعالجتها الشاملة لنفقات الأعمال من البداية إلى النهاية... وأود أن أرى مرونة أكبر في جانب إعداد التقارير. التخصيص الحالي جيد، ولكنه لا يسمح لي بدمج الحقول التي أحتاج إلى تقديمها إلى فريق المحاسبة لدينا.

تتميز Zoho Expense بمعالجتها الشاملة لنفقات الأعمال من البداية إلى النهاية... وأود أن أرى مرونة أكبر في جانب إعداد التقارير. التخصيص الحالي جيد، ولكنه لا يسمح لي بدمج الحقول التي أحتاج إلى تقديمها إلى فريق المحاسبة لدينا.

🔍 هل تعلم؟ أكثر من نصف الموردين العالميين يتأخرون في السداد من قبل مشتريهم. في بعض الصناعات، مثل الكيماويات والآلات، ما يقرب من 60٪ من الشركات تفيد بأن الفواتير يتم سدادها بعد أكثر من 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق.

📚 اقرأ المزيد: أفضل بدائل Zoho للمشاريع وإدارة علاقات العملاء

7. Bitrix24 (الأفضل لإدارة علاقات العملاء والتعاون الجماعي بميزانية محدودة)

عبر Bitrix24

Bitrix24 هي منصة موحدة لإدارة الأعمال تجمع بين CRM وإدارة المشاريع والتواصل بين أعضاء الفريق والأتمتة.

ما يميزه عن Holded هو المخطط المدمج ومؤتمرات الفيديو ومشاركة المستندات التي تحافظ على تواصل الفرق متعددة الوظائف.

يوفر Bitrix24 أيضًا مجموعة أدوات لإدارة المشاريع، تتميز بعروض متعددة مثل Gantt وScrum والتقويم وتتبع حجم العمل. من ناحية أخرى، يوفر Holded عروض Kanban وGantt الأساسية فقط.

تتضمن المنصة أدوات لإدارة المخزون وأتمتة التسويق وخدمة العملاء مصممة لدعم نمو الأعمال. كل هذه الأدوات مؤمنة بتشفير AES-256 وتتوافق مع لوائح GDPR.

يحتوي Bitrix24 على مساعد ذكاء اصطناعي، Co-Pilot. يساعد في مهام مثل تلخيص النصوص والترجمة والتعبئة التلقائية للحقول وإنشاء قوائم المراجعة. وبالإضافة إلى وظائف CRM القياسية، يوفر ميزات متقدمة لأتمتة التسويق، بما في ذلك حملات البريد الإلكتروني واختبار A/B والتحليلات وإدارة المشتركين.

أفضل ميزات Bitrix24

تعاون بسلاسة باستخدام الشبكة الاجتماعية Feed على مستوى الشركة والتقويمات المشتركة ومحرك الشركة المركزي.

تواصل بأمان داخل الفريق باستخدام Bitrix24 Messenger مع الدردشة والمكالمات المرئية والقنوات

استخدم قاعدة المعرفة ونظام المحتوى الخاضع للتحكم في الإصدارات لإنشاء أدلة داخلية ومشاركة أفضل الممارسات والحفاظ على الوثائق داخل المنصة.

قيود Bitrix24

تجربة المستخدم/واجهة المستخدم سيئة، حيث أن التخطيط والتصميم العام قديمان.

أسعار Bitrix24

قياسي: 124 دولارًا شهريًا (50 مستخدمًا)

المحترفون: 249 دولارًا شهريًا (100 مستخدم)

المؤسسات: 499 دولارًا شهريًا (250 مستخدمًا)

تقييمات ومراجعات Bitrix24

G2: 4. 1/5 (560+ تقييم)

Capterra: 4. 2/5 (أكثر من 900 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Bitrix24؟

إليك وجهة نظر مباشرة:

أحب هذا النظام، إنه أفضل شيء وجدته عندما بدأت شركتي وأستخدمه في شركاتي الأخرى أيضًا... قد يكون من الصعب قليلاً تعلمه واستخدامه في البداية، لكنهم يقدمون شركاء للمساعدة في ذلك إذا كنت تستطيع تحمل تكلفته، لكنني أحب أن أعرف كيفية القيام بالأمور. بمجرد أن تتعلمه، يصبح استخدامه سهلاً للغاية.

أحب هذا النظام، إنه أفضل شيء وجدته عندما بدأت شركتي وأستخدمه في شركاتي الأخرى أيضًا... قد يكون من الصعب قليلاً تعلمه واستخدامه في البداية، لكنهم يقدمون شركاء للمساعدة في ذلك إذا كنت تستطيع تحمل تكلفته، لكنني أحب أن أعرف كيفية القيام بالأمور. بمجرد أن تتعلمه، يصبح استخدامه سهلاً للغاية.

📚 اقرأ المزيد: أفضل برامج الفوترة الزمنية لتحسين ربحيتك

8. Wave (الأفضل للمستقلين والشركات الصغيرة)

عبر Wave

Wave هي منصة محاسبة قائمة على السحابة مصممة للمستقلين وأصحاب المشاريع الفردية وأصحاب الأعمال الصغيرة. كبديل لـ Holded، يمكنك الوصول مجانًا إلى مجموعة شاملة من الميزات. ويشمل ذلك إصدار الفواتير وتتبع النفقات والمحاسبة المزدوجة والتقارير البسيطة.

تشمل الميزات المالية فواتير غير محدودة، وتسوية آلية مع موجزات البنك، ومسح الإيصالات باستخدام تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR). تستخدم أداة التقاط الإيصالات تقنية OCR لاستخراج تفاصيل النفقات تلقائيًا من ما يصل إلى 10 إيصالات في المرة الواحدة، من أجل إدخال البيانات بسلاسة ومزامنتها مباشرة مع سجلات المحاسبة الخاصة بك.

تتيح لوحة التحكم رؤية التدفقات النقدية والإيرادات والمصروفات في لمحة.

بالإضافة إلى ذلك، توفر ميزة التقديرات في Wave طريقة احترافية لإدارة عروض الأسعار، مما يلغي الحاجة إلى جداول البيانات أو إعادة الإدخال اليدوي. يمكنك إنشاء تقديرات تحمل علامتك التجارية مع شعارك وألوانك وشروطك، مما يضمن أن كل مستند يتم إرساله إلى العميل يعكس هوية شركتك.

يتتبع النظام أيضًا كل تقدير في الوقت الفعلي، بحيث تعرف دائمًا ما إذا كان قد تم إرساله أو عرضه أو الموافقة عليه، مما يعزز الإنتاجية. هذه الرؤية تجعل من السهل إدارة خط أنابيبك ومتابعة العملاء المحتملين في الوقت المناسب.

أفضل ميزات Wave

أنشئ وأرسل فواتير مخصصة غير محدودة تحمل علامتك التجارية وتتبع حالتها في الوقت الفعلي.

أتمتة العمليات التجارية مثل الفواتير المتكررة والتذكيرات وتكامل التطبيقات عبر Zapier أو Make.

قم بإنشاء التقارير المالية الأساسية مثل الأرباح والخسائر والميزانيات العمومية وبيانات التدفق النقدي وضريبة المبيعات ودفاتر الأستاذ العامة.

قيود Wave

تعتمد أتمتة Wave بشكل كبير على أدوات خارجية مثل Zapier وتفتقر إلى تكامل سير العمل الأصلي.

أسعار Wave

المبتدئين: مجاني

المزايا: 19 دولارًا شهريًا (عدد غير محدود من المستخدمين)

تقييمات ومراجعات Wave

G2: 4. 3/5 (أكثر من 300 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 1700 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Wave؟

اقرأ ما قاله هذا المراجع:

Wave مجاني وبسيط ومثالي للشركات الصغيرة. فهو يسهل إدارة الفواتير والمدفوعات والتقارير دون عناء... ولكن هذه الأداة تصل بسرعة إلى حدودها القصوى في مجال المحاسبة الأكثر تقدمًا. بعض الميزات مقتصرة على المستخدمين في أمريكا الشمالية.

Wave مجاني وبسيط ومثالي للشركات الصغيرة. فهو يسهل إدارة الفواتير والمدفوعات والتقارير دون عناء... لكن هذه الأداة تصل بسرعة إلى حدودها القصوى في مجال المحاسبة الأكثر تقدمًا. بعض الميزات مقتصرة على مستخدمي أمريكا الشمالية.

🔍 هل تعلم؟ تم إرسال أول فواتير إلكترونية منذ أكثر من 30 عامًا باستخدام التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI).

⚡ أرشيف القوالب: قوالب فواتير مجانية لإصدار فواتير للعملاء بشكل احترافي

9. FreshBooks (الأفضل للفواتير وفواتير العملاء)

عبر FreshBooks

برنامج المحاسبة السحابي Freshbooks هو بديل لـ Holded للمستقلين وأصحاب المشاريع الفردية والشركات الصغيرة الموجهة نحو الخدمات.

عند إصدار فواتير للعملاء، توفر ميزات مثل القوالب القابلة للتخصيص والفواتير المتكررة وتذكيرات الدفع التلقائية ودعم العملات المتعددة وقتًا كبيرًا.

إذا كنت مستشارًا أو وكالة تقوم بفوترة وقتي ونفقاتي، فإن ميزات تتبع الوقت وإدارة النفقات مفيدة. يمكنك تسجيل الساعات القابلة للفوترة، والتقاط الإيصالات عبر الأجهزة المحمولة، وربطها مباشرة بالفواتير.

يحتوي FreshBooks أيضًا على بوابة للعملاء. يمكن لعملائك عرض الفواتير ودفعها وإبداء التعليقات والتحقق من تقدم المشروع بأمان.

أخيرًا، تعمل المنصة أيضًا كبرنامج لإدارة المشاريع. على الجانب المالي، تتضمن لوحة معلومات الربحية في كل مشروع، تعرض الدخل والتكاليف والوقت القابل للفوترة والساعات غير المفوترة في لمحة سريعة.

أفضل ميزات FreshBooks

تتبع نفقات العمل غير المحدودة وصنفها لأغراض الإقرار الضريبي ومحاسبة المشاريع باستخدام ملخصات الإنفاق.

قم بتمكين مشاركة الملفات والدردشة والتعليقات والمناقشات في الوقت الفعلي مباشرةً في سياق المشروع.

استفد من FreshBooks Payroll المدعوم من Gusto لمعالجة الرواتب الآلية، والإقرارات الضريبية، ومدفوعات المقاولين، والامتثال.

قيود FreshBooks

لا يتعرف على النفقات التي تضيفها يدويًا، لذا عند مزامنته مع حسابك المصرفي، عليك مراجعتها لتجنب الإدخال المزدوج يدويًا.

أسعار FreshBooks

Lite: 21 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

بالإضافة إلى: 38 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الاشتراك المميز: 65 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

اختر: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات FreshBooks

G2: 4. 5/5 (أكثر من 900 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 4500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن FreshBooks؟

مقتبس مباشرة من مراجعة G2:

إنه يجعل عملية إصدار الفواتير بسيطة للغاية، وأنا أحب سهولة إنشاء الفواتير وإرسالها في وقت أقل، كما أن العملاء يجدونها سهلة الفهم والدفع... لديه خيارات محدودة لإعداد التقارير، على سبيل المثال، إذا كنت تريد بعض الخيارات المتقدمة، أو تفاصيل أو معلومات عن الضرائب، فإن ذلك يتطلب مجهودًا إضافيًا، كما أن مزامنته مع بوابات الدفع الخارجية بطيئة.

إنه يجعل عملية إصدار الفواتير بسيطة للغاية، وأنا أحب سهولة إنشاء الفواتير وإرسالها في وقت أقل، كما أن العملاء يجدونها سهلة الفهم والدفع... لديه خيارات محدودة لإعداد التقارير، على سبيل المثال، إذا كنت تريد بعض الخيارات المتقدمة، أو تفاصيل أو معلومات عن الضرائب، فإن ذلك يتطلب مجهودًا إضافيًا، كما أن مزامنته مع بوابات الدفع الخارجية بطيئة.

📚 اقرأ المزيد: أفضل برامج محاسبة المشاريع لتعظيم عائد الاستثمار في مشاريعك

10. NetSuite (الأفضل لنظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) والمحاسبة على مستوى المؤسسات)

عبر NetSuxite

يعمل NetSuite بشكل جيد للشركات التي تحتاج إلى وظائف على مستوى المؤسسات. فهو يتعامل مع الشؤون المالية وإدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والمخزون والموارد البشرية في نظام متكامل. بالإضافة إلى ذلك، يوفر نظام تخطيط موارد المؤسسات السحابي الأصلي دمج الكيانات المتعددة وأتمتة فواتير الاشتراك وإدارة الأصول الثابتة المتقدمة.

تتضمن التقارير المالية في الوقت الفعلي لوحات معلومات قابلة للتخصيص وذكاء أعمال مع رؤى تشغيلية. وهي تتعامل تلقائيًا مع سير العمل المعقد، مثل الاعتراف بالإيرادات وتتبع المخزون في مواقع متعددة وإعداد تقارير الامتثال عبر مختلف الولايات القضائية.

توفر بيئة SuiteCloud من NetSuite كل شيء بدءًا من الأدوات التي لا تتطلب كتابة أكواد (SuiteBuilder و SuiteFlow) لتخصيص واجهة المستخدم وسير العمل، وحتى واجهات برمجة التطبيقات (API) والبرمجة النصية (SuiteScript) التي تتطلب كتابة أكواد قليلة وتدعم التطوير الشامل. وهذا يتيح التكيف السلس عبر العمليات التجارية دون تعطيل عمليات الترقية.

أفضل ميزات NetSuite

استخدم التنبؤات المتعددة المتغيرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في التخطيط ووضع الميزانية للحصول على تنبؤات دقيقة للأعمال.

استخدم إدارة الأداء الذكية (IPM) لتضمين تحليلات الذكاء الاصطناعي في Excel وWord وPowerPoint من خلال Smart View، مما يؤدي إلى أتمتة إنشاء المخططات البيانية والرؤى السردية.

امسح الإيصالات والفواتير ضوئيًا واستخرج السجلات المحاسبية واملأها تلقائيًا باستخدام ميزة التقاط الفواتير مع تقنية التعرف الضوئي المتقدمة على الحروف (OCR).

قيود NetSuite

يتطلب نشر NetSuite عادةً شهورًا من التخطيط والتكوين والتدريب.

أسعار NetSuite

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات NetSuite

G2: 4. 1/5 (أكثر من 4000 تقييم)

Capterra: 4. 2/5 (أكثر من 1700 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن NetSuite؟

هكذا وصف أحد المستخدمين تجربته:

يتطلب التنفيذ تخطيطًا دقيقًا للحصول على أقصى استفادة من النظام. إنه ليس حلاً جاهزًا للتشغيل. هناك شركاء رائعون في شركات الاستشارات يمكنهم المساعدة في تنفيذ شيء من هذا القبيل. سيكون ذلك تكلفة إضافية، ولكنه يستحق الاستثمار إذا كان هذا حلاً طويل الأجل.

يتطلب التنفيذ تخطيطًا دقيقًا لتحقيق أقصى استفادة من النظام. إنه ليس حلاً جاهزًا للاستخدام. هناك شركاء رائعون في شركات الاستشارات يمكنهم المساعدة في تنفيذ شيء من هذا القبيل. سيكون ذلك تكلفة إضافية، ولكنه يستحق الاستثمار إذا كان هذا حلاً طويل الأجل.

🧠 حقيقة ممتعة: لا تمتلك Oracle NetSuite (التي اشترتها بمبلغ 9.3 مليار دولار في عام 2016 ) فحسب، بل تدير أيضًا أحد أكبر منافسيها، وهو Oracle Fusion Cloud ERP. الأمر أشبه بكونك المدرب والفريق المنافس في يوم المباراة.

📚 اقرأ المزيد: أفضل منافسي NetSuite لإدارة الأعمال

11. SAP Business One (الأفضل للشركات المتوسطة الحجم التي تحتاج إلى ERP)

عبر SAP Business One

يوفر بديل Holded SAP Business One إمكانات ERP على مستوى المؤسسات في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة. يوفر النظام المتكامل وحدات قوية للمالية وسلسلة التوريد والتصنيع والمشتريات والمبيعات وإدارة العملاء.

يستخدمه أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة الذين ينتقلون من منصات محاسبية بسيطة إلى بيئة ERP كاملة. تستفيد شركات التصنيع والموزعون والشركات ذات سلاسل التوريد المعقدة من الأدوات المتقدمة لتخطيط متطلبات المواد (MRP) وجدولة الإنتاج وتحسين المستودعات.

تتميز المنصة بعمليات التصنيع، حيث توفر ميزات تخطيط الإنتاج وإدارة قوائم المواد ومراقبة الجودة. توفر منصة SAP HANA في الذاكرة تحليلات وتقارير في الوقت الفعلي يمكنها التعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة.

على عكس نهج Holded السحابي الأصلي، يوفر SAP Business One نشرًا مرنًا: في الموقع أو السحابة أو هجين. يمنحك هذا مزيدًا من التحكم في التحديثات وقرارات البنية التحتية.

أفضل ميزات SAP Business One

اعمل بشكل أساسي مع Microsoft Office وتطبيقات SAP الأخرى

استخدم العروض المالية التفاعلية، والتقارير التي يمكن سحبها وإفلاتها، والتحليلات التنبؤية، ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص للحصول على رؤى مالية أعمق.

أتمتة عمليات الشراء باستخدام قدرات SuiteProcurement التي تعمل على تحسين إدارة طلبات الموردين والموافقات على المشتريات وطلبات الشراء الموحدة.

قيود SAP Business One

يتطلب نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ترخيصًا ولا يتم تكوينه تلقائيًا؛ وهذا يعني أنك بحاجة إلى مستشار.

أسعار SAP Business One

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات SAP Business One

G2: 4. 3/5 (أكثر من 520 تقييمًا)

Capterra: 4. 3/5 (أكثر من 330 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن SAP Business One؟

وقد عبرت إحدى المراجعات عن ذلك بالقول:

إنه نظام ERP كامل. جميع الوحدات في برنامج واحد. يتميز النظام بواجهة متعددة اللغات ومتوافقة مع المتطلبات المالية الإقليمية. يقدم شركاء SAP Business One دعمًا ممتازًا وسريعًا... يتميز النظام بواجهة قديمة المظهر إلى حد ما. أعلم أن الشركة المصنعة تعمل على توفير وصول كامل عبر المتصفح، وأنا أؤيد ذلك.

إنه نظام ERP كامل. جميع الوحدات في برنامج واحد. يتميز النظام بواجهة متعددة اللغات ومتوافقة مع المتطلبات المالية الإقليمية. يقدم شركاء SAP Business One دعمًا ممتازًا وسريعًا... يتميز النظام بواجهة قديمة المظهر إلى حد ما. أعلم أن الشركة المصنعة تعمل على توفير وصول كامل عبر المتصفح، وأنا أؤيد ذلك.

"تمسك" بالنجاح مع ClickUp

ستبحث عن بدائل Holded بمجرد وصولك إلى حدود أدوات ERP-lite.

من خلال إدارة المشاريع بعمق أكبر وأتمتة الأعمال المتكررة وإضافة الذكاء الاصطناعي حيثما كان ذلك ضروريًا، فإنك لا تتجنب عدم الكفاءة فحسب، بل تفسح المجال لنمو أكثر ذكاءً وسرعة.

باستخدام ClickUp، يمكنك توحيد المشاريع والوثائق والمحادثات والتقارير في مساحة عمل مشتركة واحدة. تساعدك المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على أتمتة المهام المتكررة، والحصول على رؤى فورية، والحفاظ على سير أعمالك بسلاسة مع نموها.

فماذا تنتظر؟ اشترك في ClickUp مجانًا اليوم! ✅