قوالب نصوص فيديو مجانية للتسويق ويوتيوب والتدريب

في بعض الأيام، تتدفق الأفكار: جملة افتتاحية قوية، دعوة قوية لاتخاذ إجراء، كل شيء.

أيام أخرى؟ أنت فقط، ومؤشر مايكروسوفت ويندوز، ومخطط يرفض أن يتشكل.

إذا سبق لك أن وجدت نفسك عالقًا في تلك الحالة الغريبة، حيث تعرف ما تريد قوله ولكن لا تعرف كيف تقوله، فأنت لست وحدك!

وهنا يأتي دور النموذج الجيد للنص في إحداث الفارق. فهو يوفر الهيكل الأساسي الذي يبرز رسالتك، مشهدًا بعد مشهد.

في هذا المدونة، سنناقش أفضل قوالب نصوص الفيديو المجانية.

ما هي قوالب نصوص الفيديو؟

تمنح قوالب نصوص الفيديو أفكارك هيكلًا واضحًا وتساعدك على الحفاظ على رسالتك أثناء التسجيل. مع وجود مخطط قوي لنص الفيديو ، لن تضطر إلى الاعتماد على ذاكرتك أو الارتجال أثناء التسجيل.

توضح لك هذه القوالب مكان وضع رسالتك، ومتى تقدم العناصر المرئية، وكيف تختتم الفيديو بطريقة مؤثرة. كل قسم له غرض محدد، وبذلك تظل رسالتك واضحة من البداية إلى النهاية.

سواء كنت تنشئ مقاطع فيديو تسويقية أو تخطط لمقاطع فيديو مستقبلية لحملة ما أو تحاول فقط تنظيم أفكارك، فإن وجود نموذج نص في متناول يدك يجعل العملية أسرع وأكثر موثوقية.

أفضل قوالب نصوص الفيديو في لمحة

ما الذي يجعل قالب نص فيديو جيدًا؟

إليك ما يجب البحث عنه عند اختيار قالب نص فيديو:

هيكل واضح: يجب أن تساعدك القالب على تقسيم محتوى الفيديو إلى أجزاء يسهل التعامل معها بحيث يتم عرض رسالتك بشكل طبيعي دون تضمين كلمات غير ضرورية

وعي الجمهور: يراعي قالب نص الفيديو الجيد جمهورك المستهدف، مما يساعدك على التحدث بلغتهم والتركيز على ما يهمهم

تنسيق مرن: يجب أن يعمل القالب الخاص بك مع أنواع مختلفة من محتوى الفيديو، من يجب أن يعمل القالب الخاص بك مع أنواع مختلفة من محتوى الفيديو، من مقاطع الفيديو التوضيحية إلى مقاطع الفيديو المؤسسية، دون تقييدك

التخطيط المرئي: أفضل القوالب هي تلك التي تتيح مساحة للعناصر المرئية والرسومات على الشاشة والإشارات والانتقالات، مما يجعل الإنتاج أكثر سلاسة وتركيزًا

أقسام التوجيه: تتضمن القوالب الجيدة توجيهات وإرشادات خطوة بخطوة ونصائح لكتابة نصوص الفيديو تحثك على التفكير بعمق أكبر في ما تقوله وكيف تقوله

إضافات ذكية: توفر أفضل القوالب أدوات مدمجة مثل توفر أفضل القوالب أدوات مدمجة مثل إنشاء مخطط تفصيلي ومساحة لملاحظات تحسين محركات البحث (SEO) أو إعادة استخدام الأفكار، وحتى ربط تقويم المحتوى . توفر هذه اللمسات الوقت وتساعد على مواءمة نتائج الفيديو مع استراتيجية أكبر

أفضل قوالب نصوص الفيديو

هل أنت مستعد للارتقاء بمحتواك إلى المستوى التالي؟

ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يوفر القوالب التي تجعل هذه المهمة سهلة بالنسبة لك! إليك أفضل قوالب نصوص الفيديو المجانية التي يمكنك استخدامها:

1. قالب نص بودكاست ClickUp

احصل على نموذج مجاني سجل بودكاستك دون أي انقطاع باستخدام قالب النص ClickUp Script Template

إذا سبق لك أن بدأت التسجيل ثم توقفت فجأة، فهذا النموذج مناسب لك. يوفر نموذج نص البودكاست من ClickUp حلًا موثوقًا لحلقات البودكاست الخاصة بك لضمان عدم توقفك في منتصف الجملة أو نسيان الإشارة إلى الراعي المهم.

من المقدمة إلى الخاتمة، يتم تخطيط كل قسم بوضوح، مع تلميحات ذكية لتشجيعك على البدء في الكتابة.

نظرًا لوجودها في ClickUp Docs، تظل جميع الملفات في مكان عمل فريقك بالفعل. وهذا يسهل عملية التحرير والتعليق أو التحديث قبل انضمام الموظفين الجدد.

يمكنك تعيين المهام ووضع علامات على المشاركين في العرض وترك تعليقات وحتى ربط هذا المستند بسير عمل الإنتاج أو التقويم، مما يضمن التخطيط وكتابة النصوص في نفس المكان. إنه بسيط ومرن ولا يعيق إبداعك.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

احتفظ بتفاصيل الحلقات وملاحظات الرعاة ومقدمات الضيوف في مستند واحد

قم بتنسيق المقاطع باستخدام جداول يسهل نسخها وتخصيصها

تعاون في إنشاء المحتوى مع المضيفين المشاركين والمحررين والضيوف باستخدام ميزة التعليقات والمشاركة

🔑 مثالي لـ: المبتدئين وخبراء البودكاست الذين يرغبون في تنظيم بودكاستاتهم بشكل جيد دون إغفال أي عناصر مهمة.

2. قالب مخطط بودكاست فارغ من ClickUp

احصل على نموذج مجاني خطط لبودكاستك من البداية إلى النهاية باستخدام قالب مخطط البودكاست الفارغ من ClickUp

يجمع قالب مخطط البودكاست الفارغ من ClickUp كل شيء في مكان واحد منظم. يتيح لك تتبع الضيوف وتسجيل التواريخ ونشر التواريخ باستخدام الحقول المخصصة والمهام الفرعية المفيدة.

يمكنك إرفاق النص النهائي بسرعة، ويتم تحديث التقدم تلقائيًا كلما قمت بإنجاز الخطوات. يساعد هذا الإعداد في الحفاظ على سلاسة وتنظيم إنتاج البودكاست، مما يوفر الوقت ويسهل العمل الجماعي.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

قم بتعيين مهام فرعية مثل العصف الذهني وتخطيط الضيوف والتسويق لأعضاء الفريق مع تحديد الأولويات والمواعيد النهائية

أرفق رابط النص الخاص بك مباشرةً داخل المهمة

شاهد تحديث التقدم تلقائيًا مع إنجاز المهام

🔑 مثالي لـ: فرق البودكاست التي تبحث عن طريقة بسيطة وقابلة للتكرار لإدارة كل حلقة.

استخدم حقول AI المخصصة في ClickUp لالتقاط تلك التفاصيل المهمة!

3. قالب كتابة محتوى ClickUp

احصل على نموذج مجاني نظم كل المحتوى الخاص بك في مكان واحد باستخدام قالب كتابة المحتوى من ClickUp

يبدأ التخطيط لنص فيديو رائع بمخطط أولي قوي، ويوفر قالب كتابة المحتوى من ClickUp كل ما تحتاجه لصياغة رسالتك بثقة.

من تحديد أهداف واضحة وفهم جمهورك إلى جدولة المواعيد النهائية وإدراج جميع الأصول الإعلامية، فإنها تحافظ على تنظيم عملية المحتوى بالكامل.

أفضل ما في الأمر؟ ClickUp Brain مصمم ليبدأ العمل هنا أيضًا. إنه مساعد الكتابة المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يقدم اقتراحات ذكية ومخططات للمحتوى وتحسينات، ويمكن الوصول إلى كل ذلك من داخل ClickUp Docs.

استخدم عدة نماذج LLMs داخل ClickUp Brain لتعزيز تجربة الكتابة لديك

يساعد Brain في تسريع عملية العصف الذهني وصقل النصوص وإنشاءها. كما أنه يقوم تلقائيًا بتحديث الملخصات وكتابتها باللهجة التي تفضلها، حتى تتمكن من قضاء المزيد من الوقت في الإبداع.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

استخدم مستندًا واحدًا به صفحات متداخلة لتخطيط أنواع المحتوى المختلفة وتتبعها

تعرف على جمهورك وصمم المحتوى الخاص بك خصيصًا لهم

اتبع تنسيقات منظمة لكتابة المحتوى ، بما في ذلك منشورات المدونات والبيانات الصحفية ودراسات الحالة والمزيد

🔑 مثالي لـ: الكتاب وفرق التسويق الذين يرغبون في إطار عمل كامل ومفصل يدعم الإبداع ويحافظ على سير المشاريع على المسار الصحيح.

🔍 هل تعلم؟ لم تكن الأفلام الأولى، التي كانت مدتها غالبًا دقيقة واحدة فقط، تحتاج إلى نصوص على الإطلاق. بدلاً من ذلك، كان المخرجون يعتمدون على "سيناريوهات" — وهي مخططات موجزة. ولم يصبح مصطلح "سيناريو" شائعًا إلا في الأربعينيات.

4. قالب مخطط محتوى YouTube من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بإدارة قناتك على YouTube بسلاسة باستخدام قالب مخطط محتوى YouTube من ClickUp

يجمع قالب مخطط محتوى YouTube من ClickUp كامل عملية تخطيط الفيديو، من التخطيط وكتابة النصوص إلى التحرير والنشر، في مساحة واحدة مرئية وسهلة الإدارة. وهو مجهز بمراحل مهام جاهزة مثل كتابة النصوص والتسجيل والتحرير، حتى تتمكن من تتبع التقدم دون البدء من الصفر في كل مرة.

تحتوي كل مهمة على مساحة لإدراج الملخصات الإبداعية والكلمات المفتاحية ومواعيد التسليم وحتى النصوص المرفقة، مما يسهل حفظ كل شيء في مكان واحد.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

تتبع مسار الفيديو بالكامل من الفكرة إلى النشر

انقل المهام عبر النصوص والتسجيل والتحرير وما بعد ذلك في عرض لوحة الإنتاج

تعاون مع فريقك لتبادل الأفكار حول موضوعات الفيديو ومحتواه على السبورة البيضاء

🔑 مثالي لـ: مبدعي YouTube والفرق التي ترغب في تبسيط عملية الإبداع والحفاظ على مسار كل فيديو.

5. مطالبات ClickUp ChatGPT لكتابة النصوص

احصل على نموذج مجاني اجعل كتابتك أسرع وأكثر حداثة باستخدام نماذج ChatGPT Prompts for Writing من ClickUp

هل تبحث عن الإلهام المثالي لتدفق الكلمات؟ يحتوي قالب ChatGPT Prompts for Writing من ClickUp على أكثر من 200 موجهات كتابة إبداعية وغريبة ومحفزة للتفكير لتغيير روتين الكتابة لديك.

سواء كنت تدون مذكراتك، أو تصوغ مسودة، أو تجمع أفكارًا لمقاطع فيديو تجذب المشاهدين، أو تستعد، فهذه المطالبات سهلة الاستخدام لتخصيصها حسب احتياجاتك. التصميم مرن، ويوفر مساحة كبيرة للتجربة وإعادة الكتابة وإنشاء محتوى أصلي.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

تصفح أكثر من 200 فكرة كتابة متنوعة في مستند واحد منظم

عدّل المطالبات وأعد مزجها لتناسب أسلوبك الشخصي في الكتابة

نظم أفكارك، وابتكر مواضيع جديدة، وأنشئ محتوى جذابًا باستخدام تلميحات مفيدة

🔑 مثالي لـ: الكتاب، ومدوني الفيديو، والطلاب، أو أي شخص يرغب في تجاوز العقبات الإبداعية.

📮 ClickUp Insight: 62% من المشاركين في استطلاعنا يعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي التخاطبية مثل ChatGPT وClaude. قد تكون واجهة الدردشة الآلية المألوفة وقدراتها المتنوعة — لإنشاء المحتوى وتحليل البيانات وغير ذلك — هي السبب وراء شعبيتها الكبيرة في مختلف الأدوار والصناعات. ومع ذلك، إذا اضطر المستخدم إلى التبديل إلى علامة تبويب أخرى لطرح سؤال على الذكاء الاصطناعي في كل مرة، فإن تكاليف التبديل المرتبطة بذلك وتكاليف تبديل السياق تتراكم بمرور الوقت. ولكن ليس مع ClickUp Brain. فهو موجود في مساحة عملك، ويعرف ما تعمل عليه، ويفهم المطالبات النصية البسيطة، ويقدم لك إجابات وثيقة الصلة بمهامك! استمتع بتحسين الإنتاجية بمقدار الضعف مع ClickUp!

6. قالب إنتاج الفيديو من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بإدارة ما قبل الإنتاج والإنتاج وما بعد الإنتاج لمقاطع الفيديو باستخدام قالب إنتاج الفيديو من ClickUp

يوفر قالب إنتاج الفيديو من ClickUp لفريقك طريقة منظمة لإدارة كل مرحلة من مراحل الإنتاج دون الضغوط المعتادة.

بفضل عرض قائمة المشاريع الذي يتيح لك رؤية كل شيء في لمحة واحدة، وعرض اللوحة لتتبع التقدم المحرز، والتقويم للالتزام بالجدول الزمني، يمكنك إدارة إنتاج الفيديو بسلاسة.

ماذا أيضاً؟ تعمل هذه القوالب بشكل مثالي مع ClickUp for Marketing لضمان عدم تشتت مشاريع الفيديو الخاصة بك. يمكنك ربط إنتاج الفيديو بتخطيط الحملات، وإدارة الموافقات على المحتوى، وتتبع أصول التصميم، والتعاون في إعداد الملخصات دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات.

فهي تسهل مزامنة الإنتاج مع فرق التسويق، والحفاظ على تماسك الرسائل، وقياس دور كل فيديو في الصورة الأكبر.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

قم بتخزين النصوص وتفاصيل الموقع وجهات اتصال الشركاء في مكان واحد

نظم مواقع التصوير ومتطلبات الموظفين ونصوص الفيديو وجهات الاتصال بالوكالة

اعرض مواعيد العرض الأول واضبطها بسهولة باستخدام التقويم

🔑 مثالي لـ: الفرق التي تنتج مقاطع فيديو تسويقية أو محتوى داخلي أو أعمال للعملاء وتحتاج إلى طريقة موثوقة لإدارة إنتاج الفيديو.

7. قالب إنتاج فيديو YouTube من ClickUp

احصل على نموذج مجاني ضمان الاتساق في جميع مقاطع الفيديو الخاصة بك باستخدام قالب إنتاج مقاطع فيديو YouTube من ClickUp

يتطلب إنتاج فيديو YouTube جيد التخطيط والتنسيق والمتابعة في كل خطوة. يحدد قالب إنتاج فيديو YouTube من ClickUp عملية الإنتاج الكاملة حتى يعرف فريقك بالضبط ما يجب القيام به، ومن يقوم به، وما هو المطلوب لنشر الفيديو النهائي.

من كتابة النصوص إلى التوزيع، يتم تقسيم كل مرحلة إلى مهام فرعية مع قوائم مراجعة مدمجة تسهل التركيز والعمل بكفاءة.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

قم بتعيين الأدوار الرئيسية مثل كاتب السيناريو والمحرر باستخدام الحقول المدمجة

أبقِ الجميع على اطلاع من خلال قسم الملاحظات المخصص للقادة والتعليقات الداخلية

استخدم الحقول المخصصة لمحرر الفيديو وتواريخ الإصدار والعلامات وحتى تصميمات الصور المصغرة واللافتات

🔑 مثالي لـ: المبدعين والمسوقين أو الفرق التي تدير قنوات YouTube.

8. قالب ClickUp Storyboard

احصل على نموذج مجاني صوّر قصتك باستخدام قالب لوحة القصة من ClickUp

إذا كنت تفكر بشكل أفضل بالصور بدلاً من الفقرات، فإن قالب Storyboard من ClickUp يوفر لك مساحة مرئية واضحة ومميزة بالألوان لتصميم قصتك بالكامل.

يحتوي على ستة مشاهد، من العرض إلى الحل، مع مربعات مخصصة للحركة والحوار والصوت/المؤثرات الصوتية في كل مشهد. إنه قالب لوحة قصة يحاكي طريقة تفكير الفرق الإبداعية: مشهدًا تلو الآخر، طبقة تلو الأخرى.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

قم بتخصيص كل قسم وسحبه وتوسيعه ليناسب احتياجاتك

استخدم مربعات مخصصة لتتبع الأحداث والحوار والصوت/المؤثرات الصوتية

شاهد قصة فيلمك بالكامل موضحة في تسلسل أفقي واضح

🔑 مثالي لـ: الكتاب والفرق الإبداعية التي تريد مساحة تعاونية لرسم الأفكار وترتيب المشاهد.

🧠 حقيقة ممتعة: في عام 1910، قام توماس إنس، الملقب بـ "أبو استوديوهات الأفلام"، بتحويل صناعة الأفلام إلى نظام خط إنتاج عن طريق جعل السيناريو مخططًا تفصيليًا للإنتاج. ساعد هذا التحول في الكفاءة على تطور السيناريو من مجرد مخطط إلى وثيقة إبداعية أساسية.

9. قالب تقويم المحتوى من ClickUp

احصل على نموذج مجاني التزم بمواعيد تسليم المحتوى باستخدام قالب تقويم المحتوى من ClickUp

لم يعد من الضروري أن يكون تتبع ما يتم نشره وما زال في مرحلة المسودة ومن يعمل على ماذا أمرًا مرهقًا. يوفر لك قالب تقويم المحتوى من ClickUp مركزًا مرئيًا لتخطيط وجدولة وإدارة كل جزء من المحتوى الذي ينشره فريقك.

وهي مصممة لتعمل عبر مختلف التنسيقات، بما في ذلك منشورات المدونات ومقاطع الفيديو والنشرات الإخبارية، وتمنحك رؤية كاملة للعملية بأكملها. تتضمن كل مهمة محتوى حقولًا لتواريخ الاستحقاق والقنوات وروابط الأصول والمكلفين وتتبع التقدم، مما يضمن عدم تفويت أي شيء.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

خطط للمحتوى وقم بجدولته حسب الأسبوع أو الشهر أو الحملة باستخدام قالب تقويم المحتوى هذا

قم بتعيين المهام وتحديد المواعيد النهائية وتتبع التقدم في مكان واحد

قم بتحميل الموارد الإبداعية واربط المستندات الداعمة مباشرة بالمهام

🔑 مثالي لـ: فرق التسويق ومديري وسائل التواصل الاجتماعي ومسؤولي المحتوى الذين يحتاجون إلى تنسيق المحتوى عبر المنصات.

10. قالب خطة المشروع الإبداعي من ClickUp

احصل على نموذج مجاني خطط للمشاريع وراقب التقدم المحرز باستخدام قالب خطة المشروع الإبداعي من ClickUp

أصبح التعامل مع المشاريع الإبداعية أسهل بكثير مع قالب خطة المشاريع الإبداعية من ClickUp. يساعدك هذا القالب على إبقاء فريقك على اطلاع دائم ومتابعة سير المشاريع بسلاسة مع تحديد أهداف ومواعيد نهائية واضحة.

ستجد طرق عرض مختلفة تناسب أسلوبك، من قوائم تعرض كل مهمة إلى لوحات تعطي لمحة سريعة عن التقدم المحرز وجداول زمنية تساعدك على مراقبة التقويم.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

تتبع تقدم المهام باستخدام حالات مخصصة مثل "مكتمل" و"قيد الموافقة" و"قيد التنفيذ" و"قيد المراجعة"

خطط لمهامك وقم بتوزيعها على أعضاء الفريق باستخدام عرض المشاريع الإبداعية

ضمان إنجاز مشاريعك في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية المحددة من خلال خارطة طريق واضحة

🔑 مثالي لـ: الفرق الإبداعية ومديري المشاريع الذين يرغبون في سير عمل سلس وتخطيط واضح للمشاريع.

11. قالب إرشادات الكتابة من ClickUp

احصل على نموذج مجاني حافظ على الاتساق والدقة في جميع محتوياتك باستخدام نموذج إرشادات الكتابة من ClickUp

قالب إرشادات الكتابة من ClickUp هو خيارك الأمثل للحفاظ على اتساق صوت شركتك ونبرة صوتها عبر جميع المنصات.

فهي تساعد الجميع على فهم صوت علامتك التجارية دون أن تبدو جامدة أو مربكة. وتشرح كيفية الكتابة بأسلوب شخصي مع الحفاظ على الاحترافية، بما في ذلك الكلمات التي يجب استخدامها (وتجنبها!) في نصوص الفيديو، ونصائح نحوية، وتفاصيل الأسلوب.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

حدد صوت علامتك التجارية حتى يبدو الكتابة طبيعية ومتسقة

ضع قائمة بالقواعد النحوية والأسلوبية الضرورية لتجنب الالتباس في النصوص الطويلة والقصيرة

وضح كيفية استخدام الاختصارات والمختصرات وعلامات الترقيم والمزيد

🔑 مثالي لـ: فرق التسويق ومبدعي المحتوى والشركات التي تهدف إلى توحيد صوتها مع تجنب انقطاع النمط وجعل الكتابة أكثر سلاسة.

12. قالب إجراءات التشغيل القياسية لإنشاء المحتوى من ClickUp

احصل على نموذج مجاني أنشئ محتوى عالي الجودة باستخدام نموذج إجراءات تشغيل قياسية لإنشاء المحتوى من ClickUp

هل تبحث عن طريقة بسيطة للحفاظ على سلاسة واتساق عملية إنشاء المحتوى؟ يحدد نموذج إجراءات العمل القياسية لإنشاء المحتوى من ClickUp خطوات واضحة حتى يعرف الجميع أولوياتهم ومسؤولياتهم.

إنها مثالية لضمان تقديم فريقك لمحتوى عالي الجودة في كل مرة، دون أي لبس.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام مقاطع ClickUp المدمجة لإضافة شروحات فيديو سريعة داخل إجراءات التشغيل القياسية. سجل رسائل فيديو سريعة أو شارك شاشة أو تحديثات كاميرا الويب مباشرةً داخل مهامك.

وهذا يضمن لك شرح الأفكار أو تقديم الملاحظات أو مشاركة التحديثات بطريقة أسرع وأكثر وضوحًا من كتابة الرسائل الرئيسية الطويلة.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

قم بتعيين الأدوار والمسؤوليات باستخدام @mentions البسيطة

احتفظ بالأسئلة الشائعة والموارد في مكان واحد لتوجيه وتعليم الأشخاص بسلاسة

قم بإدارة التعليقات والتحديثات بسلاسة من خلال تتبع المراجعات

🔑 مثالي لـ: فرق المحتوى والمديرين الذين يرغبون في إنشاء عملية محتوى موثوقة وسهلة المتابعة.

💡 نصيحة احترافية: راجع وتحديث إجراءات العمل القياسية بانتظام باستخدام نموذج طلب المراجعة للحفاظ على تحديث الإجراءات وضمان اتباع فريقك لأفضل الممارسات دائمًا.

13. قالب نص فيديو من Canva

عبر Canva

يوفر لك قالب مستند نص الفيديو من Canva مساحة نظيفة وواضحة لتخطيط ما ستقوله وكيف ستقوله. سواء كنت تصور مقاطع فيديو تعليمية داخلية أو مقاطع فيديو احترافية أو مقاطع فيديو تسويقية أو مقاطع فيديو موسيقية، فإنه يساعدك على تنظيم أفكارك والتركيز على النقاط الرئيسية.

خطط للصور واللقطات الثانوية والتعليق الصوتي والتوقيت في مستند واحد. إنه سهل الاستخدام وسهل المشاركة ويوفر عليك التوقفات المحرجة أو إعادة التصوير التي لا تنتهي.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

خطط لنص الفيديو الخاص بك مشهدًا بمشهد أو سطرًا بسطر

اجعل التعاون سلسًا باستخدام مستند نظيف وقابل للتحرير

وفر الوقت أثناء التسجيل باستخدام نص جاهز للقراءة

🔑 مثالي لـ: مبدعي المحتوى والمسوقين وفرق إنتاج الفيديو الذين يرغبون في الحصول على نصوص مصقولة دون عناء.

💡 نصيحة احترافية: أنشئ مقاطع فيديو رائعة عن طريق كتابة النصوص أثناء التحدث. اجعل الجمل قصيرة ومحادثة لتسهيل فهم رسالتك. اقرأ نص الفيديو بصوت عالٍ لترى ما إذا كان يبدو طبيعيًا. تخيل أنك تتحدث مع صديق، فهذه هي الأجواء التي تجذب معظم المشاهدين! إذا كنت بحاجة إلى بعض المساعدة هنا، فاستفد من ميزة Talk-to-Text من ClickUp Brain MAX، رفيقك الذكي على سطح المكتب!

14. قالب نص فيديو من Template.net

عبر Template.net

يوفر لك قالب نص الفيديو من Template.net هيكلًا جاهزًا يجعل كتابة النصوص أقل صعوبة وأكثر سهولة.

إنها مثالية لتنظيم أفكارك ومطابقة الحوار مع المشاهد والتأكد من سلاسة سير الأحداث. افتح المستند وأدخل المحتوى الخاص بك وابدأ في إنشاء نص جاهز للتصوير.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

صمم هيكل الفيديو الخاص بك بتنسيق بسيط وسهل القراءة

قسّم النص إلى مقدمات وإشارات خارج الكاميرا ومشاهد من وراء الكواليس وتعليقات مناسبة

قم بتخصيص النموذج ليتناسب مع صوت علامتك التجارية

🔑 مثالي لـ: المبدعين والفرق الصغيرة التي ترغب في كتابة نصوص واثقة ومتوازنة دون البدء من الصفر.

15. قالب نص فيديو لقناة YouTube من Template.net

عبر Template.net

يساعدك قالب نص فيديو قناة YouTube من Template.net على صياغة المحتوى بوضوح وتركيز.

توفر لك مساحة لتنظيم مقدمة الفيديو ونقاط الحوار الرئيسية والدعوات إلى اتخاذ إجراء وخاتمة الفيديو، مما يضمن استمرار تفاعلك مع المشاهدين دون الخروج عن الموضوع. كما أنها طريقة رائعة لتوحيد تنسيق الفيديوهات الخاصة بك وبناء نبرة متسقة لعلامتك التجارية بمرور الوقت.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

نظم مقدمة الفيديو ومحتواه وخاتمته في مكان واحد

حافظ على توافق نصوص الفيديو مع نبرة صوت علامتك التجارية وأسلوبها

استخدم الملاحظات الإضافية لتضمين التفاصيل المهمة مثل الجمهور المستهدف والمؤثرات الصوتية والسرد الرئيسي وتفاصيل الإنتاج

🔑 مثالي لـ: منشئي المحتوى على YouTube الذين يرغبون في إنشاء مقاطع فيديو واضحة ومنظمة تجذب انتباه المشاهدين.

16. قالب نص فيديو من Backlinko

عبر Backlinko

تم تصميم قالب نص الفيديو Backlinko للمسوقين الذين يرغبون في الحفاظ على دقة مقاطع الفيديو الخاصة بهم واتسمها بالاستراتيجية والتركيز على النتائج. تم تصميمه مع مراعاة الوضوح والهيكل، وهو يرشدك خلال كل قسم، بدءًا من العنصر الجذاب الذي يلفت الانتباه وحتى العنصر الذي يحث على اتخاذ إجراء.

تم تصميم كل جزء بعناية ليلفت انتباه المشاهدين ويقودهم نحو هدفك، سواء كان ذلك زيادة عدد النقرات أو التسجيلات أو المشاركات.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

قسّم رسالتك إلى أقسام واضحة ومقنعة

استخدم الصيغة المكونة من 4 أجزاء: العنوان، والمقدمة، والمحتوى، والدعوة إلى اتخاذ إجراء لإنشاء نصوص جذابة

ركز على أهداف التسويق مع الحفاظ على طابع المحتوى الإنساني والواقعي

🔑 مثالي لـ: المسوقين وفرق المحتوى الذين يرغبون في كتابة نصوص فيديو عالية الأداء.

🔍 هل تعلم؟ أول إعلان تلفزيوني على الإطلاق تم بثه في عام 1941 خلال مباراة بيسبول واستمر لمدة 10 ثوانٍ فقط، مما يدل على أن الإعلانات الأولى أدركت قوة الرسائل الموجزة.

17. قالب نص فيديو من HubSpot

عبر HubSpot

يرشدك قالب نص الفيديو من HubSpot خلال عملية كتابة نص الفيديو، بدءًا من رسالتك الأساسية وانتهاءً بدعوة لاتخاذ إجراء تحظى بردود فعل.

تساعدك على البدء بتوضيح هدفك وتحديد جمهورك وتحديد النقاط الرئيسية التي تريد إيصالها. يمكنك تقسيم النص إلى ثلاثة أجزاء واضحة: المقدمة، والرسالة الأساسية، والخاتمة.

🌟 إليك الأسباب التي ستجعلك تحبها:

أضف توجيهات بصرية إلى جانب الوصف الصوتي لزيادة الوضوح

قم بتخصيص النموذج لإضافة أقسامك ومطالباتك

تعاون مع فريقك لضمان تماسك الجميع

🔑 مثالي لـ: المبدعين والمسوقين الذين يرغبون في كتابة نصوص فيديو بأسلوب محادثة والحفاظ على تفاعل المشاهدين.

اعثر على الشريك المثالي لنصوص الفيديو الخاصة بك مع ClickUp

توفر لك قوالب نصوص الفيديو هياكل واضحة ومثبتة لتخطيط رسالتك وتنظيم مشاهدك والحفاظ على جاذبية مقاطع الفيديو من البداية إلى النهاية.

فهي تساعد المبدعين والمسوقين على توفير الوقت والحفاظ على التركيز وتقديم محتوى يتواصل مع جمهورهم.

للارتقاء بمشاريع الفيديو الخاصة بك إلى مستوى أعلى، يوفر ClickUp قوالب وميزات قوية مصممة للحفاظ على تنظيم الإنتاج بأكمله ومتابعته. بفضل الميزات المدمجة القوية، يمكنك إنشاء مخططات وأفكار نصوص في ثوانٍ معدودة، كما يمكنك صياغة نصوص الفيديو ومشاركتها بسهولة.

اشترك في ClickUp اليوم!