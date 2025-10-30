مرحبًا بك في عالم أتمتة سير العمل، حيث لا ينام مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك، ولا ينسى، ولا يحكم على جدولك الفوضوي.

الخبر السار: يمكن أن يكون ChatGPT هو ذلك المساعد، ويمكن أن تحوله المطالبات المصممة جيدًا إلى قوة إنتاجية خلف الكواليس. سواء كنت مؤسسًا فرديًا أو مدير فريق أو شخصًا يحاول فقط السيطرة على فوضى يوم عملك، فإن قائمة المطالبات هذه هي اختصارك للعمل بشكل أكثر ذكاءً.

في هذا الدليل، ستجد أفضل المطالبات لأتمتة سير العمل في ChatGPT. بالإضافة إلى ذلك، سنرى كيف يصبح ClickUp أداتك المفضلة لأتمتة سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي. دعنا نبدأ ونبدأ في الاستعانة بمصادر خارجية للقيام بالأعمال اليدوية.

ما هي أتمتة سير العمل وكيف يمكن لـ ChatGPT المساعدة؟

أتمتة سير العمل هي عملية استبدال الخطوات اليدوية المتكررة في العمليات التجارية بروتينات تعتمد على التكنولوجيا توفر الوقت وتعزز الإنتاجية.

بالنسبة للمستقلين والفرق الصغيرة، غالبًا ما يعني ذلك مهام مثل صياغة رسائل البريد الإلكتروني للعملاء، وتلخيص الملاحظات، وتوليد أفكار للمدونة، أو ملء النماذج.

إليك كيف يساعد ChatGPT في أتمتة سير العمل. يمكنك أن تطلب منه كتابة بريد إلكتروني للمتابعة، أو تلخيص مقابلة، أو طرح أفكار للمحتوى، أو ترجمة رسالة، أو فرز المعلومات عن طريق كتابة موجه بسيط. هناك طريقة أخرى للاستفادة من أتمتة سير العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهي ربط ChatGPT بأدوات الإنتاجية الخاصة بك.

على سبيل المثال، باستخدام Zapier، يمكنك إعداد سير عمل يتم فيه تلخيص إدخال نموذج جديد تلقائيًا بواسطة ChatGPT وإضافته كمهمة في ClickUp.

لماذا أتمتة سير العمل باستخدام ChatGPT؟

إذا كنت تشعر بأنك غارق في جبل من المهام المتكررة — مثل نسخ البيانات بين الأوراق، وفرز رسائل البريد الإلكتروني التي لا نهاية لها، أو كتابة نفس الرد للمرة العاشرة اليوم — فإن استخدام ChatGPT لأتمتة المهام يعد خطوة ذكية:

وإليك السبب:

وفر ساعات من الوقت عن طريق أتمتة إدخال البيانات وفرز البريد الإلكتروني والاتصالات المتكررة.

ضمان الدقة من خلال السماح للذكاء الاصطناعي بالتعامل مع التفاصيل، مع تقليل أخطاء النسخ واللصق.

قم بتوسيع نطاق العمليات على الفور، وإدارة أحمال عمل أكبر دون الحاجة إلى تعيين موظفين إضافيين

استجب للعملاء المحتملين والعملاء والفرق في الوقت الفعلي باستخدام الذكاء الاصطناعي المتاح دائمًا.

قم بتخصيص عمليات الأتمتة بسرعة، وتعديل الخطوات مع تغير المشاريع أو الاحتياجات.

نحن لا نمزح عندما نقول إن ChatGPT، باستخدام المطالبات الصحيحة وقليل من الإبداع، يمكن أن يحول سير عملك اليومي من مضيعة للوقت إلى نظام يعمل تلقائيًا.

كيفية استخدام ChatGPT بفعالية لأتمتة سير العمل؟

فيما يلي دليل تفصيلي لدمج ChatGPT في سير عملك:

الخطوة رقم 1: حدد محفزات الأتمتة

أدرج الأحداث المحددة التي يجب أن تؤدي إلى تشغيل ChatGPT تلقائيًا، مثل "تقديم موجز إبداعي جديد" أو "قيام عميل محتمل بملء نموذج" أو "تغيير حالة مهمة إلى مراجعة". تصبح هذه المحفزات نقطة الدخول لأتمتة العمل.

الخطوة رقم 2: إنشاء مطالبات قابلة لإعادة الاستخدام مسبقًا

بدلاً من كتابة مطالبات ChatGPT في كل مرة، احفظ قوالب مطالبات منظمة.

على سبيل المثال، عند تقديم موجز إبداعي جديد، قم بإنشاء ملخص للمشروع يتضمن الأهداف والجمهور المستهدف والجدول الزمني في نقاط رئيسية.

بهذه الطريقة، يعرف النظام دائمًا ما يجب تنفيذه دون الحاجة إلى النسخ واللصق يدويًا.

💡 نصيحة احترافية: إليك حيلة ChatGPT لك. قم بربط المطالبات معًا بحيث يصبح ناتج إحداها مدخلًا للآخر، مما يخلق سير عمل متعدد الخطوات دون تدخل يدوي.

لن يعمل ChatGPT من تلقاء نفسه. تحتاج إلى برنامج أتمتة لربطه معًا والسماح له بالتفاعل مع الأحداث الواقعية دون الحاجة إلى إدخال يدوي.

إليك كيفية عملها:

اختر أتمتتك: حدد منصة مثل Zapier أو Make أو حدد منصة مثل Zapier أو Make أو ClickUp Automations كمحرك يكتشف المحفزات ويمرر المعلومات إلى ChatGPT تكوين المشغل: قم بتعيين إجراء كمصدر للحدث. قد يكون هذا الإجراء شيئًا مثل "إرسال نموذج جديد في ClickUp". في كل مرة يملأ فيها شخص ما نموذج الملخص الإبداعي، تلتقط الأتمتة على الفور تلك المدخلات وتمررها إلى سير العمل. يضمن اختيار المشغل المناسب بدء سير العمل في اللحظة التي تحتاجها بالضبط، دون تدخل يدوي. حدد الإجراء لـ ChatGPT: أرسل التفاصيل المرسلة تلقائيًا إلى واجهة برمجة تطبيقات ChatGPT. أنشئ نموذج موجه يربط حقول النموذج ويطلب من ChatGPT إنتاج الملخص الإبداعي. التقاط الناتج: تعود الاستجابة مباشرة إلى سير عملك، على سبيل المثال، عن طريق إنشاء مستند ClickUp جديد أو إضافة تعليق إلى المهمة.

بهذه الطريقة، يمكنك إنشاء وكيل ذكاء اصطناعي مع ChatGPT يعمل من أجلك!

الخطوة رقم 4: إنشاء أتمتة متسلسلة

تعد الخطوة الآلية الواحدة جيدة، ولكن ربطها معًا يحول موجزاتك من مستندات ثابتة إلى سير عمل حيوي.

إليك ما يمكنك القيام به:

الإجراء الأول: يقوم ChatGPT تلقائيًا بإنشاء الملخص الإبداعي الإجراء الثاني: تقوم منصة مثل Zapier أو تقوم منصة مثل Zapier أو ClickUp بعد ذلك بنشر هذا الملخص تلقائيًا على قناة الدردشة الخاصة بك للمراجعة، أو تحميله تلقائيًا كملف في ClickUp. الإجراء الثالث: بمجرد المراجعة (ربما مع وضع علامة "موافق عليه")، تقوم قاعدة أخرى بتحديث حالة المهمة، وتعيينها إلى عضو الفريق المناسب، أو تشغيل المرحلة التالية من المشروع.

أنت تقوم أساسًا ببناء سلسلة منطقية متتالية حيث يؤدي كل إجراء يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي أو يدويًا إلى إعداد الخطوة التالية تلقائيًا.

الخطوة رقم 5: المراقبة والتحسين المستمر

تحقق من النتائج بانتظام لاكتشاف الأخطاء أو تحسين الأسلوب. قم بتحديث قوالب المطالبات وقواعد الأتمتة مع تطور مشاريعك. بمجرد الاستقرار، يمكنك التوسع إلى حالات استخدام متقدمة مثل التقارير الآلية أو ملخصات الحملات أو تحديثات العملاء المخصصة.

💡 نصيحة احترافية: اختبر المطالبات مع الحالات الاستثنائية لاكتشاف العيوب الخفية قبل نشر الأتمتة على نطاق واسع.

أكثر من 25 موجهة لأتمتة سير العمل في ChatGPT

أدناه، قمنا بتجميع أكثر من 25 موجهًا جاهزًا للاستخدام حسب مختلف العمليات التجارية حتى تتمكن من توصيلها مباشرة بـ ChatGPT والبدء في أتمتة المهام باستخدام الذكاء الاصطناعي. 🤖

اكتشاف المهام والتخطيط لها

1. تحديد المهام المتكررة

الموجه: اعمل كمستشار أتمتة. قم بتحليل سير العمل اليومي لفريق التسويق وحدد المهام المتكررة التي يمكن أتمتتها. اعرضها في جدول يتضمن المهام والوقت المستغرق وإمكانية الأتمتة والأدوات المقترحة.

ابحث عن المهام الجاهزة للأتمتة

2. مكتبة حالات استخدام الأتمتة

الموجه: أنا [اذكر المشكلة التي تواجهها بالتفصيل مع سياق الخلفية]. قم بإنشاء قائمة تضم 5 حالات استخدام عملية للأتمتة لـ [الصناعة أو القسم، على سبيل المثال، "أقسام الموارد البشرية في الشركات المتوسطة الحجم"]. لكل حالة استخدام، قم بوصف سير العمل وفوائد الأتمتة واقترح الأدوات أو المنصات المناسبة. أريدك أن [اذكر كيف تريد النتيجة بالتفصيل مع أمثلة].

استكشف أمثلة حقيقية على الأتمتة

3. قائمة التحقق من جاهزية الأتمتة

الموجه: قم بدور محلل النظم. أنشئ قائمة مرجعية لتقييم ما إذا كان هناك عملية جاهزة للأتمتة. قم بتضمين معايير مثل قابلية التكرار والقواعد وتنسيق البيانات ومعالجة الاستثناءات.

تحقق مما إذا كان يمكن أتمتة العملية

اختيار الأدوات وتكاملها

4. اختيار أداة الأتمتة المناسبة

الموجه: قم بدور مستشار التكنولوجيا. أوصِ بأفضل منصة أتمتة للتعامل مع [المهمة]. قارن بين Zapier و Make و ClickUp Automations و APIs في جدول بالمزايا والعيوب مع التكاليف.

اختر أفضل أداة أتمتة

5. مخطط التكامل لفريق معين وحالة استخدام معينة

الموجه: أستخدم [الأداة أ] لإدارة علاقات العملاء و[الأداة ب] للتسويق عبر البريد الإلكتروني. صمم سير عمل آلي لمزامنة جهات الاتصال بين الاثنين. اذكر واجهات برمجة التطبيقات (API) والخطوات والاعتبارات الأمنية المطلوبة.

حدد اتصال أداتك

6. تنسيق الأدوات المتعددة

الموجه: قم بدور مهندس سير العمل. أنشئ خطة تكامل حيث يعمل كل من ClickUp و Slack و Google Drive معًا من أجل [العملية]. حدد المحفزات والإجراءات الدقيقة عبر الأدوات.

مزامنة سير العمل عبر تطبيقات متعددة

إنشاء سير العمل

7. إنشاء سير عمل أتمتة مخصص

الموجه: قم بدور أخصائي الأتمتة. صمم سير عمل لأتمتة مهام مثل [أدخل المهمة]. قم بتضمين خطوات تفصيلية لإعداد الأتمتة باستخدام أدوات مثل [أدخل الأداة] ودمجها مع منصات مثل [أدخل المنصات، على سبيل المثال، Excel أو Google Sheets أو Trello].

صمم سير عملك الآلي

8. قواعد سير العمل الشرطية

الموجه: اعمل كمحرك قواعد. قم ببناء منطق شرطي لأتمتة توجه المهام الجديدة بشكل مختلف حسب الأولوية والقسم. قدمه في شكل مخطط انسيابي IF → THEN.

أنشئ قواعد توجه المهام

9. نموذج توثيق سير العمل

الموجه: قم بدور مهندس العمليات. قم بإنشاء نموذج توثيق لسير العمل الآلي يتضمن الأقسام التالية: نظرة عامة، المشغل، الإجراء، الأدوات، معالجة الاستثناءات، والمالك.

وثق عملية الأتمتة الخاصة بك

🔍 هل تعلم؟ تم تقديم أنظمة تحصيل الرسوم الآلية، مثل E-ZPass، لأول مرة في أواخر الثمانينيات. قبل ذلك، كان على السائقين الانتظار في طوابير طويلة لدفع النقود، مما جعل أتمتة الطرق واحدة من أقدم التقنيات المريحة السائدة.

أتمتة البيانات وإعداد التقارير

10. أتمتة جمع البيانات وإعداد التقارير

الموجه: قم بدور خبير أتمتة البيانات. قدم خطة تفصيلية لأتمتة جمع البيانات وتنظيمها وإنشاء التقارير لـ [أدخل الغرض، على سبيل المثال، تتبع المبيعات، مراقبة الأداء]. قم بتضمين إرشادات حول استخدام أدوات مثل Google Apps Script أو Power Query أو واجهات برمجة التطبيقات.

أتمتة التقارير والرؤى

11. تصميم أتمتة لوحة التحكم

الموجه: قم بدور محلل الأعمال. قم بإنشاء سير عمل آلي يقوم بتحديث لوحة المعلومات في [أداة، على سبيل المثال، Google Data Studio، Power BI، ClickUp Dashboards ] ببيانات في الوقت الفعلي من [المصادر]. حدد المحفزات وتحويلات البيانات وتكرار التحديث.

تأكد من تحديث لوحات المعلومات باستمرار

12. سير عمل ضمان جودة البيانات

الموجه: صمم سير عمل آليًا يتحقق من صحة البيانات الواردة قبل الإبلاغ عنها. قم بتضمين خطوات للكشف عن التكرارات والتحقق من التنسيق وإرسال إشعارات عند اكتشاف مشكلات.

تأكد من أن بياناتك نظيفة وموثوقة

التواصل والتعاون

13. أتمتة سير عمل البريد الإلكتروني

الموجه: أنشئ سير عمل حيث تقوم استفسارات العملاء الجدد تلقائيًا بإنشاء مهمة في ClickUp، وصياغة رد في Gmail عبر ChatGPT، وإرساله للموافقة عليه إلى مدير في Slack.

أتمتة الردود والمتابعات

14. إشعارات Slack

موجه: صمم أتمتة تنشر ملخصًا لجميع مهام ClickUp التي تم نقلها إلى "مكتملة" في الساعة 5 مساءً يوميًا. قم بتضمين اسم المهمة والمسؤول عنها والوقت المستغرق لإنجازها.

إرسال تحديثات الفريق تلقائيًا

15. الإشعارات عبر الأنظمة الأساسية

الموجه: صمم أتمتة تنشر التحديثات من [الأداة أ، على سبيل المثال، ClickUp] إلى [الأداة ب، على سبيل المثال، Slack] في ملخص يومي منظم. قم بتضمين حقول مثل حالة المهمة والمسؤول عنها وتاريخ الاستحقاق.

شارك التحديثات عبر الأدوات

أتمتة قائمة على البرامج النصية والرموز البرمجية

16. إنشاء نصوص مخصصة

الموجه: اكتب برنامج Python لتنزيل المرفقات تلقائيًا من Gmail وحفظها في Google Drive. أضف تعليقات للنشر.

اكتب نصوصًا لأتمتة العمليات

17. الأتمتة القائمة على Webhook

الموجه: قم بإنشاء برنامج نصي webhook يتم تشغيله عند حدوث [أدخل الحدث، على سبيل المثال، إرسال نموذج جديد] في [الأداة]. يجب أن يستدعي البرنامج النصي ChatGPT لتلخيص الحدث ونشره في [الأداة المستهدفة]. قم بتضمين تعليمات النشر.

قم بتشغيل الإجراءات باستخدام webhooks

18. سير عمل تكامل واجهة برمجة التطبيقات

الموجه: تصرف كخبير في واجهة برمجة التطبيقات (API). اكتب استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات (API) المطلوبة لمزامنة [نوع البيانات] بين [الأداة أ] و[الأداة ب]. قدم خطوات المصادقة وأمثلة على نقاط النهاية واستراتيجيات معالجة الأخطاء.

ربط الأدوات بواجهات برمجة التطبيقات

العائد على الاستثمار والتحسين

19. حساب عائد الاستثمار للأتمتة

الموجه: أنا [اذكر المشكلة التي تواجهها بالتفصيل مع سياق الخلفية]. ساعدني في تقدير عائد الاستثمار (ROI) لأتمتة [صف العملية، على سبيل المثال، "إدخال بيانات الفواتير"]. اذكر العوامل التي يجب مراعاتها، وقدم نموذجًا لحساب العائد، وشرح كيفية تفسير النتائج. أريدك أن [اذكر كيف تريد النتيجة بالتفصيل مع أمثلة].

تقدير قيمة عائد الأتمتة

20. توقعات توفير الوقت

الموجه: قم ببناء نموذج توقعات لتوفير الوقت من أجل أتمتة تأهيل العملاء المحتملين. شارك النتائج في مخطط توقعات لمدة 12 شهرًا.

ساعات العمل الموفرة سنويًا

21. سيناريوهات تأثير الأتمتة

موجه: قم بإنشاء ثلاثة سيناريوهات (متحفظة وواقعية وجريئة) توضح تأثير أتمتة مهام استقبال العملاء الجدد على إنتاجية الفريق.

تصور تأثير الأتمتة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها والتوسع

22. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

موجه: أواجه [خطأ] في سير عمل Zapier الخاص بي. قم بتحليل الأسباب المحتملة، وقم بإدراج خطوات التشخيص، واقترح الحلول في شكل قائمة مرجعية.

حل مشكلات الأتمتة بسرعة

🧠 حقيقة ممتعة: تم إنشاء أول برنامج للرد التلقائي على البريد الإلكتروني في عام 1971 لـ ARPANET، وهو الإنترنت في بداياته. كان يرسل إشعارات بسيطة بـ "الغياب عن المكتب" لشرح التأخير في الرد على رسائل البريد الإلكتروني.

23. تخطيط المرونة

الموجه: قم بدور مهندس الموثوقية. اقترح استراتيجيات للتحويل التلقائي في حالة فشل إحدى خطوات الأتمتة (على سبيل المثال، انتهاء مهلة API). قم بإخراج النتائج في شكل شجرة قرار.

خطط لأتمتة عمليات التحويل التلقائي بذكاء

24. توسيع نطاق سير العمل الآلي

موجه: أنا [اذكر إعداد الأتمتة الحالي]. اقترح خارطة طريق لتوسيع نطاق سير العمل هذا عبر عدة أقسام. قم بتضمين تخطيط التبعية وتوحيد الأدوات واعتبارات الحوكمة.

توسيع نطاق الأتمتة عبر الفرق

مطالبات خاصة بالصناعة/حالات الاستخدام

25. أتمتة سير عمل الموارد البشرية

الموجه: أنا [اذكر سياق فريق الموارد البشرية]. اقترح خمسة سير عمل آلي للموارد البشرية يغطي التوظيف والتأهيل والرواتب والامتثال. قدم تفاصيل عن الأدوات والخطوات اللازمة للتنفيذ.

أتمتة مهام التوظيف والموارد البشرية

26. أتمتة سير عمل التسويق

الموجه: قم بدور مستشار أتمتة التسويق. صمم خمسة سير عمل آلي للموجزات الإبداعية والموافقات على الأصول وتقارير الحملات والتحديثات الخاصة بأصحاب المصلحة. قم بإخراجها كمكتبة حالات استخدام.

إنشاء سير عمل للحملات والتقارير

استخدام مشاريع ChatGPT لأتمتة سير العمل على المدى الطويل

مشاريع ChatGPT هي غرف عمل رقمية ذكية وموثوقة لأي مهمة معقدة أو طويلة الأمد.

يمكنك تجميع جميع محادثاتك وملفاتك المرجعية وتعليماتك الخاصة بالمشروع في مجلد واحد حتى تتمكن أداة التعاون القائمة على الذكاء الاصطناعي من فهم ما تعمل عليه والبقاء في صلب الموضوع.

كما يوفر أيضًا ميزة Deep Research، التي تتيح لك إجراء تحقيقات متعددة الخطوات عبر الإنترنت، وميزة Voice Mode، التي تتيح لك طرح الأفكار دون استخدام اليدين أو طرح أسئلة حول ملف PDF من خلال النقر على أيقونة الميكروفون.

أفضل الممارسات لتحسين أتمتة ChatGPT

فيما يلي بعض أفضل الممارسات لتحسين أتمتة ChatGPT:

احتفظ بخطة احتياطية جاهزة في حالة حدوث أي مشكلة. اجعل شخصًا جاهزًا للتدخل، أو أنشئ ردودًا بسيطة من نوع "سأعاود الاتصال بك" لتكسب الوقت اللازم لحل المشكلات.

أنشئ مستندًا لصوت العلامة التجارية يحتوي على 5-10 جمل نموذجية توضح طريقة تواصل شركتك، ثم الصقها في كل موجه توضح طريقة تواصل شركتك، ثم الصقها في كل موجه لأتمتة سير العمل . هذا يجعل ردودك تبدو وكأن فريقك هو من كتبها.

حدد مواعيد جلسات تدريب منتظمة حيث تقوم بتزويد ChatGPT بأفضل الردود المكتوبة بواسطة البشر على الطلبات المماثلة، مما يساعده على تعلم أسلوبك المفضل والتحسين بمرور الوقت.

استخدم المطالبات المقيدة عن طريق إخبار ChatGPT بما لا يجب فعله إلى جانب ما يجب فعله. قل "لا تستخدم المصطلحات المتخصصة، لا تذكر المنافسين، لا تقدم وعودًا بشأن أوقات التسليم" لوضع حدود أوضح.

قم بتطبيق طريقة البطة المطاطية من خلال جعل ChatGPT يشرح منطقه قبل تقديم النتيجة النهائية، ثم استخدم الإجابة النهائية فقط. هذا يساعد في اكتشاف الأخطاء المنطقية قبل أن تصل إلى عملائك.

🔍 هل تعلم؟ ابتكر الإغريق القدماء بعضًا من أقدم الأجهزة الآلية. صمم بطل الإسكندرية آلة تعمل بالبخار في القرن الأول الميلادي، والتي غالبًا ما تُعتبر أول مثال مسجل لجهاز قابل للبرمجة.

هل هناك أي قيود على أتمتة سير العمل باستخدام مطالبات ChatGPT؟

على الرغم من أن ChatGPT يمكنه أتمتة العديد من المهام النصية، إلا أن هناك حدودًا لقدراته.

هذه القيود تعني أن الشركات يجب أن تصمم سير العمل مع ضمانات وإشراف بشري، وحتى التفكير في بدائل ChatGPT للاحتياجات المتخصصة:

موثوقية النتائج: ينتج ردودًا غير متوقعة أو غير متسقة تتطلب التحقق قبل الاستخدام.

التفكير المعقد: صعوبات في التعامل مع المنطق متعدد الخطوات أو المهام المحددة التي تتطلب حسابات دقيقة

دقة المعلومات: يولد تفاصيل معقولة ولكنها غير صحيحة (تسمى الهلوسة)، مما يعرضك لخطر المعلومات الخاطئة.

اعتماد جودة المطالبات: تتطلب مطالبات مفصلة ومنظمة جيدًا للحفاظ على الدقة والملاءمة.

🧠 حقيقة ممتعة: أطلق على أول روبوت صناعي اسم Unimate، وبدأ العمل في مصنع جنرال موتورز في عام 1961. ما كانت مهمته؟ نقل قطع معدنية ساخنة مصبوبة بالقالب. كان الناس خائفين منه في البداية لدرجة أنهم أجبروا الشركة على وضعه خلف قفص أمان.

دمج ChatGPT مع تطبيقات الإنتاجية

غالبًا ما تجمع سير العمل الحديثة بين برامج أتمتة المهام والذكاء الاصطناعي. عند استخدامه بذكاء، يمكن أن يتناسب ChatGPT تمامًا مع هذا الإعداد. دعونا نحلل ذلك باستخدام طريقتين فعالتين. ⚒️

1. استخدام Zapier (أو منصات iPaaS مشابهة)

يربط Zapier ChatGPT بأكثر من 8000 تطبيق، مما يؤدي إلى تشغيل إجراءات مدعومة بالذكاء الاصطناعي بناءً على أحداث تحدث في أماكن أخرى.

على سبيل المثال، عند وصول رد جديد على نموذج Google Form، يمكنك تشغيل ChatGPT لكتابة مسودة بريد إلكتروني، ثم حفظها كمسودة في Gmail.

طور العاملون المستقلون أيضًا أتمتة ذكية لإدارة المشاريع، مثل عندما تمر رسالة واردة عبر ChatGPT، الذي يقوم بعد ذلك بتصنيفها (حضور أو إلغاء أو سؤال) وتحديث Airtable وفقًا لذلك، وكل ذلك مدعوم عبر Zapier.

2. المزامنة مع برامج إدارة المشاريع مثل ClickUp

يتكامل ClickUp مع Zapier لتمكين المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة ChatGPT من الوصول بسلاسة إلى مساحة العمل الخاصة بك كعناصر قابلة للتنفيذ. يمكنك تشغيل إنشاء المهام من المطالبات، أو الإبلاغ عن التعليقات غير اللائقة، أو تلخيص تحديثات المهام تلقائيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي.

إليك كيفية تحويل رؤى الذكاء الاصطناعي إلى سير عمل منظم لإدارة المشاريع:

أدخل ChatGPT في ClickUp Brain (عبر Zapier) لإنشاء قائمة مهام أو خطة حملة.

قم بإنشاء مهام مطابقة تلقائيًا في ClickUp، لكل منها عناوين ووصف ومهام.

استخدم ChatGPT لتلخيص التحديثات ونشرها في تعليقات المهام أو المستندات من أجل الوضوح.

📌 مثال: لنفترض أن أحد المدونين يضيف أفكارًا إلى جدول Google Sheet. يقوم Zap بمراقبة الصفوف الجديدة، ومن خلال Zapier، يقوم بتشغيل ChatGPT لتحسين المفهوم وتحويله إلى مخطط مدونة. ثم يقوم بإنشاء مهمة ClickUp مع حقول مخططة مثل العنوان والكاتب وتاريخ الاستحقاق. بهذه الطريقة، تنتقل مباشرة من أفكار العصف الذهني إلى العمل المُدار والمُخصص.

كيف يتيح ClickUp أتمتة سير العمل بشكل أكثر ذكاءً

غالبًا ما تضيع الفرق ساعات كل أسبوع في مهام لا تدفع المشاريع إلى الأمام: إعادة كتابة نفس المطالبات، أو البحث عن السياق عبر التطبيقات، أو إعداد مهام المهام يدويًا.

والنتيجة عادة ما تكون تنفيذ أبطأ وإحباط زملاء الفريق.

ClickUp، وهو مساحة عمل متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، يُحدث فرقًا حقيقيًا هنا من خلال الجمع بين قوالب إدارة المشاريع والأتمتة والذكاء الاصطناعي لتبسيط سير العمل بأكمله.

بالإضافة إلى ذلك، يحصل مستخدمو ClickUp AI على وصول كامل إلى أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي المتميزة، بما في ذلك ChatGPT وGemini وClaude!

دعنا نلقي نظرة فاحصة على كيفية القيام بذلك. 💁

انتقل مباشرة من التخطيط إلى التنفيذ

قم بتعيين الملكية والمواعيد النهائية تلقائيًا باستخدام ClickUp Automation

لا تساوي الأفكار الكثير إذا بقيت في مرحلة التخطيط. تعمل أتمتة ClickUp على استمرار سير العمل من خلال تشغيل الخطوة التالية دون الحاجة إلى بذل جهد يدوي.

على سبيل المثال، عندما ينسخ فريق المنتج خطة طرح ميزة من ChatGPT إلى مهمة ClickUp، يمكن لـ Automations على الفور تعيين مهندسين وإنشاء مهام اختبار وإخطار قسم ضمان الجودة بمجرد اكتمال مراحل التطوير.

إليك كيفية إعداد برنامج أتمتة سير العمل هذا وتحقيق أقصى استفادة منه:

1. استخدم قوالب الأتمتة المعدة مسبقًا

اختر من بين العديد من قوالب ClickUp Automation

يقدم ClickUp أكثر من 100 نموذج مسبق الصنع لأتمتة سير العمل مصمم للتعامل مع سير العمل الشائع، حتى لا تضطر إلى البدء من الصفر.

لتطبيق مثال أتمتة مسبق الصنع:

افتح المساحة أو المجلد أو القائمة التي تريد إضافة الأتمتة إليها انتقل إلى الأتمتة → تصفح حدد نموذجًا مناسبًا لسير عملك قم بتخصيص المشغلات والإجراءات إذا لزم الأمر (على سبيل المثال، تعيين عضو معين في الفريق، تحديث حقل مخصص) قم بتنشيط الأتمتة بنقرة واحدة

2. إنشاء عمليات أتمتة مخصصة

قم بتعيين الملكية والمواعيد النهائية تلقائيًا باستخدام أتمتة ClickUp المخصصة

بالنسبة لعمليات سير العمل التي تتطلب مزيدًا من المرونة، يتيح لك AI Automation Builder إنشاء عمليات أتمتة مخصصة باستخدام مطالبات باللغة الإنجليزية البسيطة:

ما عليك سوى وصف سير عملك: على سبيل المثال، "عند تقديم موجز إبداعي جديد، قم بتعيينه إلى مدير التسويق، وأبلغ قناة Slack #creative، وانقل المهمة إلى "قيد المراجعة".

يقوم ClickUp Brain بترجمة ذلك على الفور إلى أتمتة عملية باستخدام المشغلات والإجراءات.

يمكنك تعديل الأتمتة وضبطها قبل النشر، لضمان تلبية متطلباتك بالضبط.

📣 صوت العميل: تشارك جودي ساليس من United Way Suncoast: لا أستطيع أن أصف مدى روعته. بين الأتمتة والقوالب وجميع أنواع التتبع والعروض المختلفة، لا يمكن أن تخطئ مع ClickUp. لا أستطيع أن أقول ما يكفي من الأشياء الجيدة عنه. بين الأتمتة والقوالب وجميع أنواع التتبع والعروض المختلفة، لا توجد طريقة لفشل ClickUp.

3. نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي المُعدّين مسبقًا والمخصصين

استخدم وكلاء ClickUp Autopilot للحفاظ على تدفق التحديثات

وكلاء الذكاء الاصطناعي في ClickUp هم وكلاء ذكاء اصطناعي يمكنهم بشكل مستقل تنفيذ إجراءات معقدة متعددة الخطوات واتخاذ القرارات والتفاعل مع مساحة العمل الخاصة بك باستخدام اللغة الطبيعية والسياق.

إذا كنت تقضي ساعات في تجميع التحديثات لأصحاب المصلحة، فيمكنك استخدام وكيل التقرير الأسبوعي للقيام بذلك نيابة عنك. فهو يجمع المهام والتقدم المحرز والمواعيد النهائية في ملخص واضح وينشره تلقائيًا.

أو عندما تبدأ عمليات التحقق اليومية في استهلاك الوقت الإنتاجي، يقوم Daily Standup Agent بإنشاء ملخصات سريعة للتقدم المحرز والأولويات والعوائق، بحيث يحصل فريقك على وضوح الاجتماع اليومي دون قضاء 30 دقيقة في الاجتماع.

إذا كان فريقك يسأل باستمرار نفس الأسئلة مثل "من المسؤول عن هذه المهمة؟" أو "متى موعد تسليمها؟"، فإن وكيل الإجابات التلقائية يتدخل، ويستخرج البيانات مباشرة من ClickUp، بحيث تكون الإجابات فورية ودقيقة دون الحاجة إلى البحث عنها.

صمم وكلاء ClickUp Autopilot الخاصين بك لتوجيه المهام وفقًا لسير عملك

يمكنك أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية لتصميم وكلاء ClickUp Custom Autopilot.

على سبيل المثال، حوّل ملاحظات الاجتماعات الفوضوية إلى ملخصات مهام قابلة للتنفيذ، وقم بتوجيه النماذج المرسلة تلقائيًا إلى المالك الصحيح، أو حتى قم بربط عدة إجراءات معًا، مثل إنشاء ملخص موجز إبداعي وإرساله مباشرة إلى Slack والبريد الإلكتروني للموافقة عليه.

اعثر على الإجابات دون مغادرة مساحة عملك

حتى مع توفر الموارد الموثقة، غالبًا ما تواجه الفرق صعوبة في تجميع السياق.

يعالج ClickUp Brain هذه المشكلة من خلال الاتصال بالمهام والمستندات والدردشات والتطبيقات المدمجة، بحيث تأتي الإجابات على الفور.

احصل على رؤى حول أداء الحملة مباشرة من مساحة العمل الخاصة بك باستخدام ClickUp Brain

لنفترض أن مدير التسويق يقوم بإعداد تقرير أداء شهري. يمكنه أن يسأل مدير مهام الذكاء الاصطناعي عن الحملات التي حققت أعلى معدل تفاعل في الشهر الماضي، ويحصل على ملخص مرتبط بالمهام وموجزات الحملات والأصول الإبداعية.

يوفر المدير ساعات من المراجعة اليدوية ويمكنه تقديم رؤى مدعومة بمراجع مباشرة لعمل الفريق.

استخدم الذكاء الاصطناعي المتقدم عندما يتطلب العمل المزيد

قم بإنشاء تقارير دقيقة متعددة الوظائف تدمج البيانات المعقدة باستخدام ClickUp Brain MAX

تساعد الملخصات السريعة، ولكن بعض المواقف تتطلب مستوى أعمق من التحليل.

ClickUp Brain MAX يخلق بيئة سطح مكتب مخصصة لهذا الغرض، حيث يربط بين بيانات مساحة العمل والأدوات الخارجية ونماذج الذكاء الاصطناعي المتعددة مثل GPT أو Claude أو Gemini. وهذا يعني أنك لن تحتاج إلى التنقل بين أدوات الذكاء الاصطناعي بعد الآن. مع Brain Max، يمكنك تجنب انتشار الذكاء الاصطناعي تمامًا. وإليك كيفية القيام بذلك:

على سبيل المثال، يمكن لمدير الموارد البشرية الذي يستعد لإجراء المراجعات السنوية أن يطلب من Brain MAX تحليل ملاحظات أداء الموظفين والمهام المنجزة وتعليقات الزملاء. ينتج النظام تقريرًا مفصلاً يسلط الضوء على نقاط القوة لكل عضو في الفريق، والمجالات التي تحتاج إلى تحسين، والإنجازات البارزة. من خلال تجميع هذه المعلومات، يمكن لمدير الموارد البشرية إجراء المراجعات بشكل أكثر كفاءة وتقديم ملاحظات مفيدة مدعومة بالبيانات.

احتفظ بالمطالبات جاهزة للاستخدام

غالبًا ما يكون إعادة استخدام المعلومات أصعب من إنشائها من الصفر. قد يكون لدى الفريق موجه ChatGPT رائع لتلخيص ملاحظات العملاء، ولكن إذا كان موجودًا في ملاحظات شخص ما، فلن يستفيد منه أي شخص آخر.

يحل ClickUp Docs هذه المشكلة من خلال السماح للفرق بتخزين قوالب موجهات قابلة لإعادة الاستخدام حيث يمكن للجميع العثور عليها.

استخدم ClickUp Docs لإنشاء مكتبة مطالبات مشتركة تدعم إنتاج أسرع وأكثر اتساقًا

على سبيل المثال، يمكن لفريق دعم العملاء إنشاء مستند مليء بالمطالبات القابلة لإعادة الاستخدام لصياغة ردود التذاكر وتلخيص ملاحظات العملاء وتصعيد المشكلات. عندما يواجه الموظفون يومًا حافلًا بالعمل، يفتحون المستند، ويختارون موجهًا تم اختباره، ويقدمون ردودًا دقيقة تتوافق مع معايير الفريق. بمرور الوقت، يتطور المستند إلى قاعدة معرفية يمكن للموظفين الجدد استخدامها من اليوم الأول، مما يقلل بشكل كبير من وقت التدريب.

من الدردشة إلى العمل مع ClickUp

في نهاية المطاف، يعد ChatGPT أداة رائعة لإثارة الأفكار الإبداعية وصياغة المحتوى أو الإجابة على الأسئلة على الفور.

ولكن عندما يتعلق الأمر بأتمتة سير العمل وجمع المهام والوثائق والاتصالات والتقارير تحت سقف واحد، فإن ClickUp يأخذ زمام المبادرة.

لماذا التبديل بين الأدوات عندما يجمع ClickUp بين الذكاء الاصطناعي وإدارة المشاريع والأتمتة في مكان واحد؟ مع ClickUp Brain و ClickUp Automations، يمكنك الحصول على إجابات وتحويلها إلى أفعال دون مغادرة مساحة عملك.

ابدأ الأتمتة مع ClickUp اليوم!

الأسئلة الشائعة

1. ما مدى أمان استخدام ChatGPT لأتمتة سير العمل في الشركات؟

يسهل ChatGPT معالجة البيانات بشكل آمن وفقًا لمعايير OpenAI، ولكن الأمان يعتمد على طريقة تنفيذك عند دمج الذكاء الاصطناعي في سير عملك. استخدم دائمًا اتصالات API آمنة، وقم بتقييد الوصول من خلال المصادقة، وتجنب مشاركة المعلومات الحساسة أو الشخصية مباشرة مع الذكاء الاصطناعي.

2. ما المهارات التي أحتاجها لتنفيذ مطالبات أتمتة ChatGPT هذه؟

لا تحتاج إلى أن تكون خبيرًا في البرمجة، ولكن الإلمام بكتابة المطالبات الأساسية وفهم الخطوات الرئيسية لسير عملك يساعدك في ذلك. يمكن أن تسرع معرفة الأدوات التي تقوم بدمجها (مثل ClickUp أو Zapier أو APIs) وبعض الخبرة في منصات الأتمتة من عملية الإعداد.

3. كم من الوقت يمكنني توفيره باستخدام أتمتة سير العمل في ChatGPT؟

يختلف توفير الوقت حسب تعقيد المهمة، ولكن العديد من المستخدمين أفادوا بتقليل ساعات العمل في المهام المتكررة مثل صياغة المحتوى وتلخيص البيانات وتحديثات الحالة.

4. هل يمكن لـ ChatGPT أتمتة عمليات صنع القرار المعقدة؟

يتفوق ChatGPT في إنشاء الاقتراحات وتحليل المدخلات النصية، ولكنه ليس مصممًا ليحل محل الحكم البشري تمامًا في القرارات المعقدة. بالنسبة للقرارات ذات المخاطر العالية أو المعقدة، من الأفضل استخدامه كأداة داعمة مقترنة بالأتمتة القائمة على القواعد والإشراف البشري.