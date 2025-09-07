قوالب مجانية لجداول عمل المطاعم لتبسيط تخطيط الموظفين

هل سبق أن حضر نادلان في نفس النوبة بينما اتصل طباخك ليسأل عما إذا كانا مدرجين في الجدول؟ هذا ما يحدث عندما يكون جدول موظفيك عبارة عن لعبة تخمين.

جدول عمل واضح للمطعم يحل هذه المشكلة. فهو يطلع فريقك بأكمله على من يعمل ومتى وأين. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوازن بين أوقات النوبات، ويتجنب الالتباسات، ويحافظ على سير الأمور بسلاسة. كما أنه يحافظ على سعادة موظفيك ويمنحهم التوازن بين العمل والحياة الذي يحتاجونه ليكونوا مستعدين ومركزين.

لن تضطر إلى كتابة جدول جديد على السبورة البيضاء أو التوفيق بين الرسائل النصية. قوالب جداول عمل المطاعم المجانية تجعل الأمر سهلاً. ما عليك سوى إدخال معلومات فريقك والعودة إلى إدارة أعمالك.

في هذا الدليل، ستتعرف على ماهية هذه القوالب، وما الذي يجعلها جيدة، وستحصل على أفضل قوالب جداول عمل المطاعم المجانية من ClickUp والتي يمكنك استخدامها على الفور.

ما هي قوالب جداول عمل المطاعم؟

قالب جدول عمل المطعم هو تخطيط جاهز يساعدك على تنظيم نوبات العمل وتوزيع الأدوار وإدارة ساعات عمل فريقك. بدلاً من إنشاء جدول من الصفر، يمكنك إدخال الأسماء والأدوار وأوقات بدء النوبات في نموذج محدد مسبقًا، مما يبسط عملية إنشاء الجداول.

تتبع معظم القوالب تنسيق جدول أسبوعي، مما يمنحك المرونة لتعديل التوظيف بناءً على احتياجات العمل وتوافر الموظفين.

سواء كنت مديرًا أو مشرفًا على المناوبات، فإن استخدام نموذج جدول عمل الموظفين يساعدك على تنظيم فريقك وتعزيز إنتاجيته.

بفضل جدول عمل واضح للموظفين، يعرف الجميع متى وأين يحتاجون إليهم. تتوفر القوالب بتنسيقات مختلفة — جداول بيانات أو ملفات PDF قابلة للطباعة أو أدوات رقمية. غالبًا ما تؤدي قوالب جداول عمل المطاعم المجانية الغرض منها بشكل جيد، خاصةً بالنسبة للفرق الصغيرة أو المطاعم المستقلة.

💡 نصيحة احترافية: إذا كنت تدير مطعمًا، فإن فهم إدارة الموارد يمكن أن يجعل الجدولة أسهل بكثير. فهو يساعدك على التخطيط بشكل أكثر ذكاءً، واستخدام فريقك بشكل أكثر فعالية، وتجنب إرهاق موظفيك.

قوالب جداول عمل المطاعم

ستساعدك قوالب جداول عمل المطاعم التالية على تتبع ساعات العمل وإدارة فريقك بأقل قدر من التوتر. ولكن ماذا لو كان بإمكانك جعل جدولة عمل المطعم أمرًا سهلاً للغاية!

ClickUp،التطبيق الشامل للعمل، يمكنه تحويل هذه الإمكانية إلى حقيقة. خطط نوبات الموظفين، وتتبع تسليم المخزون، وقم بإدارة العروض الأسبوعية الخاصة، كل ذلك في مكان واحد. بفضل العروض القابلة للتخصيص والتذكيرات، ستحافظ على سير العمل في مطبخك بسلاسة وستبقي فريقك متزامنًا دائمًا.

1. قالب جدول عمل الموظفين من ClickUp

احصل على نموذج مجاني تصور نوبات العمل الأسبوعية وقدرة الفريق باستخدام قالب جدول عمل الموظفين من ClickUp

لا يقتصر جدول عمل الموظفين على ملء التقويم فحسب. بل يتعين عليك تحقيق التوازن بين أعباء العمل، والتحكم في تكاليف العمالة، والالتزام بقوانين العمل، مع التعامل مع التغييرات في اللحظة الأخيرة. تساعدك قالب جدول عمل الموظفين من ClickUp على التحكم من خلال تبسيط تخطيط النوبات، وتحسين رؤية أعباء العمل، والحفاظ على سير عمليات فريقك على المسار الصحيح.

يمكن لهذا النموذج:

🔑 مثالي لـ: المديرين الذين يبحثون عن أداة جدولة تجمع بين المرونة والوضوح وسهولة الاستخدام.

2. قالب حجب الجدول الزمني من ClickUp

احصل على نموذج مجاني احجز الوقت حسب نوع المهمة أو الموقع أو التوافر باستخدام قالب حجز الجدول الزمني من ClickUp

البقاء منتجًا يعني أكثر من مجرد كتابة قوائم المهام. أنت بحاجة إلى جدول زمني واضح يوضح ما يجب التركيز عليه ومتى، مما يساعدك على إدارة وقتك بشكل جيد. تساعدك قالب حجب الجدول الزمني من ClickUp على تخطيط يومك أو أسبوعك أو شهرك بدقة. يمنحك الهيكل اللازم لإدارة المهام وتجنب الحجوزات الزائدة والحفاظ على التركيز طوال اليوم.

يمكن لهذا النموذج:

قسّم وقتك إلى عروض ClickUp يومية أو أسبوعية أو شهرية لتخطيط مرن

نظم المهام باستخدام نموذج الجدولة وعروض الأنشطة

تتبع التقدم باستخدام حالات مخصصة مثل "مهام مطلوبة" و"قيد التنفيذ" و"مكتمل"

قم بتوزيع المهام بناءً على التوافر ونوع المهمة والموقع باستخدام الحقول المخصصة

قلل من الإرهاق عن طريق إنشاء جداول عمل واقعية ومتوازنة

🔑 مثالي لـ: المديرين وقادة الفرق الذين يرغبون في تخطيط أيامهم بشكل مدروس وتقليل الوقت الذي يقضونه في المهام غير المنظمة.

3. قالب جدول نوبات العمل من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بتعيين النوبات، والإبلاغ عن حالات الغياب، وتتبع احتياجات التوظيف اليومية باستخدام قالب جدول نوبات العمل من ClickUp

يمكن أن تصبح المناوبات المتناوبة فوضوية بسرعة، خاصة مع الموظفين بدوام جزئي، والغيابات المفاجئة، والتغييرات في اللحظة الأخيرة. تساعدك قالب جدول مناوبات العمل من ClickUp على إدارة كل ذلك دون إبطاء.

تم تصميمه للفرق التي تحتاج إلى جدولة واضحة وتعديلات سريعة ورؤية في الوقت الفعلي لمن يعمل ومن لا يعمل.

يمكن لهذا النموذج:

اعرض التغطية الأسبوعية باستخدام عروض جدول المناوبات والقائمة والبدء

تتبع حالات الغياب باستخدام حقول مثل "الوردية" و"الغياب" و"سبب الغياب"

راقب حالة النوبات باستخدام الحالات المخصصة مثل "المهام المطلوبة" و"قيد التنفيذ" و"تم التنفيذ"

حدد الإجازات وعدّل المهام دون تعطيل الجدول الزمني الكامل

حافظ على بساطة الجدولة للعمليات السريعة التي تتم أسبوعيًا

🔑 مثالي لـ: مشرفو النوبات ومديرو المطاعم الذين يحتاجون إلى التعامل مع التغييرات اليومية دون أن يفقدوا تتبع من حضر ومن غاب ولماذا.

💡 نصيحة احترافية: في المطعم، لا تحمل كل المهام نفس الأهمية. تعلم تحديد الأولويات يساعدك على التركيز على ما يهم حقًا، سواء كان ذلك التحضير لوقت الذروة في العشاء أو التعامل مع حجز في اللحظة الأخيرة. هل تريد صقل هذه المهارة؟ يقدم هذا الدليل حول تحديد أولويات المهام خطوات عملية لمساعدتك على البقاء على المسار الصحيح.

4. قالب تقرير نوبات العمل من ClickUp

احصل على نموذج مجاني سجل تحديثات النوبات الرئيسية والمشكلات وعمليات تسليم المهام بين أعضاء الفريق باستخدام قالب تقرير النوبات من ClickUp

عندما تنتهي نوبة العمل، فإن أهم شيء هو ما يتم تسليمه إلى المجموعة التالية من الموظفين. فقد تؤدي الملاحظات المفقودة أو التحديثات غير المكتملة إلى إرباك الفريق التالي. تم تصميم نموذج تقرير نوبات العمل من ClickUp لمنع حدوث ذلك.

يركز على توثيق ما حدث بالضبط خلال النوبة، من أداء الموظفين إلى المشكلات غير المتوقعة.

يمكن لهذا النموذج:

اجمع تحديثات المناوبات المنظمة من خلال نماذج ClickUp المدمجة

قم بتوثيق أداء الموظفين والحوادث والمهام المفتوحة

أدخل التقارير في لوحة تحكم مركزية لتسهيل رؤية المديرين

تتبع الأنماط، واعلم بالمشكلات المتكررة، وتعرف على أفضل الموظفين أداءً

أضف حقول للموافقات وملاحظات القيادة للحفاظ على قابلية تنفيذ الملاحظات

🔑 مثالي لـ: أصحاب المطاعم وقادة الورديات الذين يحتاجون إلى عمليات تسليم موثوقة وتتبع الأداء وسجل لكل وردية يتجاوز فترات الوقت.

📣 صوت العميل: إليك ما يقوله رايان لامب، الشريك التشغيلي في Chick-fil-A: كنا نبدأ في تراكم الكثير من الساعات التي نقضيها في المهام الإدارية والجدولة وغير ذلك. ساعدنا ClickUp في عكس التأثير الذي كان لهذا على أعمالنا. كنا نبدأ في تراكم الكثير من الساعات التي نقضيها في المهام الإدارية والجدولة وغير ذلك. ساعدنا ClickUp في عكس التأثير الذي كان لهذا على أعمالنا.

5. قالب جدول ClickUp بالساعة

احصل على نموذج مجاني قسّم يومك إلى مهام مركزة بالساعة وراقب تكاليف العمالة باستخدام قالب الجدول الزمني بالساعة من ClickUp

في المطاعم المزدحمة، يمر اليوم بسرعة. تبدأ الاستعدادات مبكرًا، ويأتي الزبائن على دفعات، ويجب أن تكون فترات الراحة في الوقت المناسب. تم تصميم قالب الجدول الزمني لكل ساعة من ClickUp لتحقيق هذا النوع من الدقة. يمنحك هذا الإطار رؤية في الوقت الفعلي لتوقيت المهام والتكاليف وأداء الموظفين، بحيث تعمل كل ساعة بكفاءة أكبر.

يمكن لهذا النموذج:

تتبع المهام بالساعة، والمدفوعات، وتكرار المهام في مكان واحد

سجل أداء الموظفين وتوقيت عملهم لاكتشاف الاتجاهات بسرعة

قسّم الجداول الزمنية وتكاليف العمالة حسب كل شخص لتسهيل التخطيط

اضبط التغطية اليومية دون تعطيل الخدمة

🔑 مثالي لـ: مديري المطاعم الذين يحتاجون إلى متابعة أوقات النوبات ومراقبة تكاليف العمالة وإدارة كل مهمة بوضوح.

6. قالب جدول الموظفين من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بفرز الموظفين حسب الدور أو الفريق أو الموقع لتبسيط الجدولة وتتبع التوافر باستخدام قالب قائمة الموظفين من ClickUp

إن تتبع الموظفين هو أكثر من مجرد أسماء في جدول. تحتاج إلى معرفة الأدوار والمواقع والتوافر في لمحة. يوفر لك قالب قائمة الموظفين من ClickUp طريقة بسيطة للحفاظ على كل ذلك منظمًا.

يمكن لهذا النموذج:

نظم قائمة الموظفين حسب الدور أو القسم أو النوبة أو الموقع

قم بتخزين معلومات الاتصال وتفاصيل الفريق في مكان مركزي واحد

قم بالفرز والتصفية لتوزيع المهام بسرعة ودقة

تتبع الإجازات وحسّنها لمنع تعارضات الجداول الزمنية

اعرض كل شيء في تصميم واضح على غرار جداول البيانات

🔑 مثالي لـ: مديري المطاعم وفرق الموارد البشرية الذين يحتاجون إلى جدول واضح ومحدث يدعم الجدولة الذكية ويحافظ على سير العمل بسلاسة.

7. قالب تقويم إجازات ClickUp

احصل على نموذج مجاني خطط وفقًا لغياب الفريق عن طريق تسجيل أنواع الإجازات وعرض الإجازات في تقويم مشترك باستخدام قالب تقويم ClickUp PTO

الإجازة جزء من العمل. ولكن عندما تدير مطعمًا، يمكن أن يؤدي غياب موظف واحد عن نوبته إلى إرباك كل شيء. تساعدك قالب تقويم الإجازات المدفوعة من ClickUp على تجنب ذلك. فهو يوضح من سيغيب عن العمل ومتى ولماذا، حتى تتمكن من التخطيط مسبقًا وتغطية النوبات وتجنب التغييرات المفاجئة في الجدول في اللحظة الأخيرة.

يمكن لهذا النموذج:

سجل الإجازات بالساعة، مع ذكر الأسباب وتفاصيل الموافقة

اعرض أنواع الإجازات لتحديد الاتجاهات وإدارة العدالة

اعرض التغطية في تقويم ClickUp للتخطيط السريع

ساعدك على تجنب نقص الموظفين قبل أن يؤثر ذلك على الخدمة

🔑 مثالي لـ: مديري المطاعم وموظفي الموارد البشرية الذين يحتاجون إلى طريقة واضحة وموثوقة للتعامل مع طلبات الإجازات وتجنب النقص في الموظفين.

👀 هل تعلم؟ يمنح جدول العمل 9/80 الفرق يوم عطلة كامل كل أسبوعين، دون تقليل ساعات العمل. وهو شائع في المكاتب، ولكن هذا المفهوم قد يلهمك بطرق جديدة لإضفاء المرونة على جدول مطعمك.

8. قالب جدول ClickUp على مدار 24 ساعة

احصل على نموذج مجاني قم بجدولة تغطية ليوم كامل للعمليات المستمرة باستخدام قالب جدول ClickUp على مدار 24 ساعة

عندما يعمل مطعمك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لا يمكنك أن تضيع الوقت. كل ساعة مهمة. تم تصميم نموذج الجدول الزمني على مدار 24 ساعة من ClickUp للمناطق التي لا تتباطأ فيها الأعمال، حيث يتعين على طواقم العمل في وقت متأخر من الليل وفرق التحضير ونوبات العمل المتناوبة أن تظل متزامنة.

يمكن لهذا النموذج:

قم بجدولة النوبات والاستراحات والمهام الرئيسية على مدار 24 ساعة كاملة

تتبع الملاحظات وتسجيلات وصول الفريق والمشكلات اليومية في الوقت الفعلي

قم بتوزيع المهام وتعديلها على الفور دون فقدان الرؤية

التقط إيقاع يومك بالكامل، وليس فقط قوائم المهام

حافظ على تماسك الفرق سريعة الحركة واستقرار العمليات

🔑 مثالي لـ: مديري المطاعم وقادة المناوبات الذين يحتاجون إلى تغطية ليوم كامل دون فوضى — ساعة بساعة، ومهمة بمهمة.

9. قالب جدول فريق ClickUp

احصل على نموذج مجاني نسق المهام وأدوار النوبات عبر فريقك باستخدام قالب جدول فريق ClickUp

إدارة فريق مطعم لا تعني مجرد نشر جدول زمني. عليك أن تثق في قدرة فريقك على التعامل مع يوم العمل. توفر لك قالب جدول فريق ClickUp رؤية كاملة لموظفيك ومسؤولياتهم حتى يظلوا منظمين، وتظل التغطية متوازنة، وتسير الخدمة اليومية دون انقطاع.

يمكن لهذا النموذج:

قم بتعيين الأدوار حسب المنصب أو القسم أو المحطة لضمان الوضوح التام للفريق

ساعد الموظفين الجدد على البقاء على المسار الصحيح من خلال توزيع المهام بوضوح

يمكنك تعديل النوبات بسرعة عندما يتغيب أحد الموظفين أو يزداد الطلب

تجنب إعادة كتابة الجدول الزمني عن طريق نقل المهام بدلاً من إعادة بناء الخطة

حافظ على مستوى عالٍ من الرؤية حتى تتمكن من اكتشاف الثغرات في التغطية وإصلاحها بسرعة

🔑 مثالي لـ: مديري المطاعم والمشرفين الذين يرغبون في تقليل الارتباك وتوزيع المهام بوضوح والحفاظ على توجه الفريق بأكمله في نفس الاتجاه.

10. نموذج تقرير تغيير النوبات من ClickUp

احصل على نموذج مجاني قم بتوثيق المسؤوليات والمسائل المعلقة بين النوبات باستخدام قالب تقرير تغيير النوبات من ClickUp

عندما تنتهي نوبة عمل وتبدأ أخرى، فإن التفاصيل مهمة. يساعد نموذج تقرير تغيير النوبات من ClickUp فريقك على مشاركة التحديثات المهمة وتتبع المهام المعلقة والإبلاغ عن المشكلات قبل أن تتفاقم.

يمكن لهذا النموذج:

سجل المهام المنجزة والحوادث والمسؤوليات المتبقية

أدرج أوقات النوبات وأسماء الموظفين وملخصات العمل في مكان واحد

سلط الضوء على التحديات حتى يتمكن الفريق التالي من التصرف بسرعة

وفر تنسيقًا واضحًا وقابلًا للتكرار لكل تغيير في النوبات

حسّن المساءلة وقلل الأخطاء أثناء عمليات التسليم

🔑 مثالي لـ: مديري المطاعم ومشرفين المناوبات الذين يحتاجون إلى طريقة موثوقة لتوثيق أنشطة المناوبات وضمان سلاسة عملية تسليم المهام.

11. قالب جدول العمل الشهري من ClickUp

احصل على نموذج مجاني خطط للمهام، وعيّن المسؤولين عنها، وحافظ على سير العمليات الشهرية على المسار الصحيح باستخدام قالب جدول العمل الشهري من ClickUp

تساعدك قالب الجدول الشهري من ClickUp على رؤية الصورة الكاملة — ما الذي يجب القيام به، ومتى، ومن المسؤول عنه. يمنحك نظرة شاملة على ما يجب القيام به، ومن يقوم به، ومتى، حتى تتمكن من إدارة المهام والفرق والجداول الزمنية دون أن تفوتك أي شيء.

يمكن لهذا النموذج:

جدول المهام على مدار الشهر بمواعيد نهائية واضحة ومسؤولين محددين

تتبع التقدم المحرز، وقم بتحديث الأولويات ، واضبط الخطط حسب الحاجة

سجل التفاصيل الأساسية مثل التكاليف وأنواع المهام والمالك

ساعد الفرق على البقاء متوافقة مع الأهداف العامة والإجراءات اليومية

قلل من التوتر في اللحظات الأخيرة من خلال التخطيط الشهري المنظم

🔑 مثالي لـ: مديري المطاعم الذين يحتاجون إلى تخطيط العمليات الشهرية وتنسيق الموظفين والحفاظ على سير العمل بسلاسة.

12. قالب جدول ClickUp 2-2-3

احصل على نموذج مجاني قم بإدارة أنماط النوبات المتناوبة لتحقيق التوازن بين أعباء العمل باستخدام قالب جدول ClickUp 2-2-3

عندما تعمل كل يوم، فأنت بحاجة إلى جدول زمني يحافظ على عمل الموظفين دون إرهاقهم. تم تصميم نموذج الجدول الزمني 2-2-3 من ClickUp لهذا الغرض.

تساعدك هذه النموذج على تنفيذ جدول عمل 2-2-3 يحافظ على عدالة النوبات وإعادة تنشيط الفرق، دون التضحية بالاتساق أو الأداء.

يمكن لهذا النموذج:

اتبع نظام 2 أيام عمل، 2 أيام راحة، و3 أيام عمل بالتناوب على مدار دورة 28 يومًا

قم بتعيين الأدوار مثل الطباخ أو النادل أو المدير للحفاظ على وضوح المهام

تتبع الحضور وحافظ على توزيع الموظفين بالتساوي عبر النوبات

قلل من الإرهاق من خلال تحقيق التوازن بين العمل والراحة لكل عضو في الفريق

دعم العمليات المستمرة دون فجوات أو تخمينات بشأن النوبات

🔑 مثالي لـ: المديرين الذين يديرون عمليات على مدار الساعة ويحتاجون إلى جدول زمني متناوب يحقق التوازن بين التغطية والتوازن بين العمل والحياة.

13. قالب جدول خدمات ClickUp

احصل على نموذج مجاني تتبع ساعات عمل الموظفين ومعدلات الأجور وتفاصيل الإجازات باستخدام قالب ClickUp Daily Timesheet Template

يساعدك تتبع ساعات العمل في مطعم قائم على الخدمات على فهم أين تذهب كل دقيقة وكل دولار. يساعدك قالب جدول خدمات ClickUp على القيام بذلك. إنه مصمم لتبسيط تتبع العمالة وتحسين قرارات الجدولة والحفاظ على دقة كشوف المرتبات، دون الحاجة إلى إدارة إضافية.

يمكن لهذا النموذج:

سجل ساعات العمل والإجازات المرضية والإجازات السنوية

تتبع الأجور بالساعة واحسب إجمالي الأجر تلقائيًا

راقب أداء الموظفين لإدارة تكاليف العمالة

اعرض طرق عرض يومية وأسبوعية وشهرية لاكتشاف الاتجاهات

استفد من تكاملات ClickUp للتكامل مع أدوات معالجة الرواتب الشائعة

🔑 مثالي لـ: مديري المطاعم الذين يحتاجون إلى تتبع ساعات عمل الموظفين وإدارة تكاليف العمالة وضمان كفاءة الجدولة.

14. قالب توفر الجدول الزمني الشخصي من ClickUp

احصل على نموذج مجاني شارك وأدِر توفر الأفراد لتجنب تعارضات الجداول الزمنية باستخدام قالب توفر الجدول الزمني الشخصي من ClickUp

بعض الأيام تضيع منك. تتراكم المهام، وتتداخل النوبات، ولا أحد متأكد من المتاح فعليًا. يساعدك قالب توفر الجدول الشخصي من ClickUp في حل هذه المشكلة.

تساعدك هذه النموذج على البقاء في الصدارة من خلال جعل توفر الموظفين مرئيًا ومنظمًا وسهل الإدارة. تم تصميمه للفرق المرنة التي تحتاج إلى الوضوح دون الحاجة إلى تبادل الرسائل.

يمكن لهذا النموذج:

حدد التوافر بالساعة وقم بتمييز تعارضات الجدول

سجل الاجتماعات والنوبات والوقت الشخصي والملاحظات في مكان واحد

سهّل على المديرين وضع الجداول الزمنية وفقًا للتوافر في الوقت الفعلي

ساعد الموظفين بدوام جزئي أو الذين يشغلون وظائف متعددة على البقاء منظمين عبر نوبات العمل المتغيرة

حافظ على جداول العمل واضحة دون الاعتماد على الرسائل النصية أو الرسائل المتفرقة

🔑 مثالي لـ: الموظفين بدوام جزئي، ومديري المطاعم، أو قادة الفرق الذين يحتاجون إلى طريقة بسيطة لمشاركة وإدارة التوافر دون الحاجة إلى تبادل الرسائل.

📮 ClickUp Insight: 32٪ من الموظفين يجدون صعوبة في تخصيص وقت شخصي، لكن 14٪ فقط يخصصونه في تقويمهم. إذا لم يتم جدولته، فلن يتم حمايته! 📆 يساعدك تقويم ClickUp على حجز ساعات العمل الشخصية مثل الاجتماعات. يتزامن مع التقويمات الخارجية، ويسمح لك بتعيين أوقات العمل المتكررة والأوقات الشخصية، ويسمح لك بسحب وإسقاط الأحداث أو المهام لتعديل جدولك بسهولة. توقف عن العمل في اللحظة الأخيرة قبل أن يتسلل إلى وقت فراغك! 💫 نتائج حقيقية: توفر Lulu Press ساعة واحدة يوميًا لكل موظف باستخدام ClickUp Automations —مما يؤدي إلى زيادة كفاءة العمل بنسبة 12٪.

15. قالب جدول عمل المطعم من Workfeed

عبر Workfeed

يمكن أن تؤدي جداول بيانات Excel هذه المهمة، ولكنها غالبًا ما تخلق المزيد من العمل بدلاً من توفيره. تتيح لك قالب جدول المطعم المجاني من Workfeed إنشاء جداول أسبوعية دون عناء التنسيق المعتاد.

إنه ملف Excel بسيط يساعدك على البقاء منظمًا دون الحاجة إلى شراء برنامج كامل.

يمكن لهذا النموذج:

يمكنك تخصيص أيام البدء وأوقات النوبات وأسماء الموظفين

استخدم القوائم المنسدلة لتعيين الأدوار وتقليل الإدخال اليدوي

اجعل جدولك الأسبوعي واضحًا وسهل القراءة

ساعد في تقليل تعارضات النوبات دون زيادة التعقيد

استخدمها كخيار عملي قبل الانتقال إلى الأدوات المتقدمة

🔑 مثالي لـ: أصحاب المطاعم الصغيرة وقادة النوبات الذين يرغبون في جدول بسيط وقابل للتعديل يسهل مشاركته وتحديثه.

16. قالب جدول عمل المطعم من Toast

عبر Toast

قد تكون إدارة النوبات والأدوار وساعات العمل في مطعم مزدحم أمرًا مرهقًا. يوفر نموذج جدول المطعم من Toast طريقة بسيطة للبقاء منظمًا دون تعقيد العملية. تم إنشاء هذا النموذج في Excel، وهو سهل التخصيص ومثالي للمطاعم التي تريد تنظيمًا دون الحاجة إلى برامج إضافية.

يمكن لهذا النموذج:

قم بتعيين الأدوار، وتحديد أوقات النوبات، وإدخال أسماء الموظفين

احسب إجمالي الساعات تلقائيًا للمساعدة في إدارة تكاليف العمالة

قدم تصميمًا واضحًا وقابلًا للتكرار للاستخدام الأسبوعي

قم بتحديث الجدول بسرعة دون الحاجة إلى تعلم الكثير

قدم بديلاً عمليًا لمنصات الجدولة الكاملة

🔑 مثالي لـ: مديري المطاعم وأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يبحثون عن طريقة بسيطة وفعالة لتنظيم جداول الموظفين الأسبوعية ومراقبة ساعات العمل.

17. نموذج جدول عمل موظفي المطعم في جدول بيانات من GooDocs

عبر GooDocs

تم تصميم نموذج جدول عمل موظفي المطاعم البسيط من Goodocs للتخطيط السريع دون أي عوامل تشتيت. وهو يعمل في كل من Google Sheets و Excel، لذا يمكنك البدء في استخدامه وتخصيصه ومشاركته مع فريقك دون الحاجة إلى أدوات أو تطبيقات إضافية.

يمكن لهذا النموذج:

أدرج أسماء الموظفين وأدوارهم مثل النادل أو المضيف أو الطاهي

حدد النوبات على مدار الأيام السبعة باستخدام شبكة أسبوعية واضحة

ادعم نوبات الصباح والظهيرة والمساء بتنسيق مرن

استخدم الترميز اللوني لتسهيل قراءة الجداول بنظرة واحدة

يمكن طباعتها أو مشاركتها رقميًا للحصول على تحديثات سريعة للفريق

🔑 مثالي لـ: مديري المطاعم الذين يرغبون في جدول بسيط وقابل للتعديل يسهل ملؤه وطباعته وتعليقه على حائط غرفة الاستراحة.

18. جدول مطاعم ملون من GooDocs

عبر GooDocs

تم تصميم قالب جدول المطاعم الملون من Goodocs للتحديثات السريعة والتواصل الواضح. تم إنشاؤه في Google Slides و PowerPoint، وهو سهل الفتح والتحرير والعرض حيث يمكن لفريقك رؤيته — دون الحاجة إلى إعداد أو تعلم.

يمكن لهذا النموذج:

حدد أسماء الموظفين وأدوارهم وأوقات نوبات عملهم في تصميم بسيط

استخدم الأيام المرمزة بالألوان لتسهيل فحص الجدول الأسبوعي

أضف مساحة للملاحظات مثل الأهداف أو الأحداث أو تذكيرات المخزون

يمكن طباعتها أو عرضها رقميًا لضمان رؤيتها من قبل جميع أعضاء الفريق

ساعد في الحفاظ على تماسك الجميع دون الحاجة إلى أدوات معقدة أو تتبع الوقت

🔑 مثالي لـ: مديري المطاعم الذين يرغبون في جدول أسبوعي مرئي وسهل التعديل يمكن للموظفين قراءته بسرعة واتباعه دون أي أسئلة.

19. نموذج جدول عمل المطعم من Restaurantowner.com

تم تصميم قالب جدول عمل المطعم من RestaurantOwner.com في Excel ويوضح جميع التفاصيل الصغيرة والكبيرة بوضوح. يمكنك جدولة ما يصل إلى 100 موظف في 20 قسمًا، مثل قسم خدمة العملاء والمطبخ والبار وغيرها.

يمكن لهذا النموذج:

قم بتعيين ما يصل إلى 50 نوعًا من النوبات باستخدام القوائم المنسدلة لجدولة أسرع

دعم النوبات المزدوجة واحتياجات التوظيف المعقدة

احسب تلقائيًا إجمالي الساعات الأسبوعية وتكاليف العمالة للتحكم في ميزانيتك

قم بتغطية ستة أسابيع في كل مرة للتخطيط طويل المدى والتحضير للأحداث

وفر تصميمًا واضحًا وبسيطًا مصممًا للفرق ذات الحجم الكبير

🔑 مثالي لـ: مديري المطاعم الذين يحتاجون إلى أداة مفصلة تعتمد على Excel لجدولة النوبات ومراقبة تكاليف العمالة وتجنب الثغرات في التغطية عبر الأقسام.

20. قالب جدول عمل المطعم من 7Shifts

عبر 7Shifts

قالب جدول عمل المطعم في Excel من 7shifts بسيط وواضح ومصمم للتخطيط السريع. يفتح في Excel ويمنحك تخطيطًا أسبوعيًا واضحًا لإدخال الأسماء والأدوار وأوقات النوبات.

يمكن لهذا النموذج:

أدخل أسماء الموظفين وأدوارهم وأوقات نوبات عملهم بسهولة

استخدم القوائم المنسدلة للوظائف الشائعة مثل النادل والمضيف والساقي

يمكن نسخها وإعادة استخدامها أسبوعيًا لجدولة متسقة

يمكن طباعتها أو نشرها أو مشاركتها مع فريقك حسب الحاجة

حافظ على جداول واضحة دون إعدادات أو ميزات إضافية

🔑 مثالي لـ: مديري المطاعم الذين يرغبون في طريقة بسيطة وسهلة لجدولة الموظفين كل أسبوع دون استخدام برامج معقدة.

ما الذي يجعل قالب جدول عمل المطعم جيدًا؟

الآن بعد أن وصلت إلى هذه المرحلة من المدونة، كيف تعرف أي قالب جدول مطعم هو الأفضل لك؟

تساعد قوالب جداول عمل المطاعم المصممة جيدًا في تنظيم فريقك وتقليل الارتباك والتحكم في تكاليف العمالة. كما أنها توفر هيكلًا لتخطيطك الأسبوعي وتدعم تغطية أفضل للنوبات.

فيما يلي الميزات الرئيسية التي يجب أن تتضمنها نماذج جداول عمل المطاعم المثالية:

هيكل مناوبات واضح : حدد أوقات المناوبات اليومية باستخدام : حدد أوقات المناوبات اليومية باستخدام جداول دوام الموظفين لضمان تغطية كاملة لخدمات الإفطار والغداء والعشاء

حقول تعيين الأدوار : قم بتعيين المهام والأدوار — النادلون والطهاة والمضيفون — حتى يعرف الجميع مسؤولياتهم

تخطيط الجدول الأسبوعي : اعرض جميع الأيام السبعة في مكان واحد لتخطيط التوظيف ومنع حدوث فجوات

تتبع ساعات العمل : راقب إجمالي ساعات العمل لإدارة تكاليف العمالة وتجنب العمل الإضافي

قسم توفر الموظفين : سجل توفر الفريق لتقليل التضارب في الجداول الزمنية والتغييرات في اللحظة الأخيرة

مساحة للملاحظات والتواصل : اترك مساحة لملاحظات المدير أو تذكيرات خاصة بالورديات

دعم التوازن بين العمل والحياة : مساحة لتبديل النوبات بشكل عادل ومنع إرهاق الموظفين

تنسيق قابل للطباعة ورقمي: سهل المشاركة مع فريقك، سواء على الورق أو عبر الإنترنت

تخلص من الفوضى في جدولة المطاعم باستخدام ClickUp

لا ينبغي أن يكون وضع جدول الموظفين بمثابة حل لغز به قطع مفقودة. مع ClickUp، يمكنك التخلي عن السبورة البيضاء والبدء في إدارة جدول مطعمك بسهولة.

خطط للنوبات، وتتبع تكاليف العمالة، وسجل التوافر، وقم بالتعديل على الفور — كل ذلك في مساحة عمل واحدة نظيفة. لا مزيد من الرسائل النصية المتبادلة، أو الكتابة على الجداول المطبوعة، أو التعامل مع الثغرات في اللحظة الأخيرة. مجرد نظام مبسط يحافظ على تماسك فريقك وسلاسة خدمتك.

ومع أكثر من 1000 نموذج (بما في ذلك نماذج جدولة المطاعم التي رأيتها أعلاه)، يمنحك ClickUp القدرة على البقاء منظمًا - كل ذلك أثناء تقديم طعام رائع وقيادة فريق رائع.

✨ هل أنت مستعد لتبسيط جدولك الزمني؟ اشترك في ClickUp وا بدأ مجانًا إلى الأبد.