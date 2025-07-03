كيفية إجراء تدقيق تجربة المستخدم لتحسين تجربة المستخدم؟

هل يغادر الكثير من المستخدمين موقعك أو يتخلون عن تطبيقك؟

لم يعد معظم الأشخاص يتعثرون في التصميمات المربكة أو الصفحات البطيئة، بل يغادرون الموقع فحسب. وهذا يجعل اختبار قابلية الاستخدام ليس مجرد ميزة إضافية، بل استراتيجية للبقاء.

يعمل تدقيق تجربة المستخدم (UX) كأشعة سينية لمنتجك الرقمي، حيث يكشف بالضبط عن الأماكن التي يواجه فيها المستخدمون مشاكل. من خلال تحليل كل نقطة اتصال، يمكنك إصلاح المشكلات قبل أن تكلفك تحويلات.

بفضل سجل تدقيق تجربة المستخدم، يمكنك تتبع هذه الرؤى الرئيسية وتوثيق الإصلاحات والتركيز على تحسين ما يهم حقًا.

إذن، كيف يمكنك إجراء تدقيق تجربة المستخدم الذي يتجاوز مجرد تحديد الخانات ويحسن فعليًا تجربة المستخدم؟ دعنا نكتشف ذلك!

ما هو تدقيق تجربة المستخدم؟

تفحص مراجعة تجربة المستخدم كيفية تفاعل الأشخاص الحقيقيين مع موقعك الإلكتروني أو تطبيقك أو منتجك الرقمي. تبحث هذه التقييم المنهجي في كل شيء بدءًا من واجهة المستخدم الأساسية وحتى مدى مطابقة عملية التصميم لاحتياجات عملائك

توقعات المستخدمين اليوم عالية للغاية. سوف يتخلون بسرعة عن الواجهات غير العملية أو سير العمل المربك، لأنهم يعلمون أن هناك بدائل أفضل وأسرع وأكثر سلاسة.

ولكن تجربة المستخدم الخاصة بك يمكن أن تكون حقًا الميزة التنافسية التي تجعلك لا يمكن الاستغناء عنك في بحر من المنتجات المماثلة.

تساعد مراجعة تجربة المستخدم الشركات والفرق على تحقيق هذه الميزة من خلال:

اكتشاف المشكلات مبكرًا: قم بإصلاح مشكلات قابلية الاستخدام قبل أن تتحول إلى عمليات إعادة تصميم مكلفة أو كوابيس في الدعم

اتخاذ خيارات أكثر ذكاءً: اعتمد في اعتمد في استراتيجية تجربة المستخدم على بيانات موثوقة بدلاً من التخمينات حول ما يريده المستخدمون

التميز عن المنافسين: ابتكر تجارب تجعل المستخدمين يعودون مرارًا وتكرارًا بينما يعاني الآخرون من مشكلات الاستخدام الأساسية

توفير المال: قلل من تكاليف الإصلاحات باهظة الثمن وطلبات الدعم من خلال معالجة المشكلات من جذورها

بناء الثقة: أظهر للعملاء أنك تقدر وقتهم واحتياجاتهم من خلال تجربة مستخدم متقنة

👀 هل تعلم؟ يمكن أن تزيد معدلات التحويل من زيارة إلى عميل محتمل بنسبة تزيد عن 400% على المواقع التي تتمتع بتجربة مستخدم فائقة. ​

كيفية إجراء تدقيق تجربة المستخدم: خطوة بخطوة

هل أنت مستعد لإجراء تدقيق شامل لتجربة المستخدم؟ إليك شرح واضح للعملية، مقسم إلى خطوات قابلة للتنفيذ.

1. حدد أهدافًا ونطاقًا واضحين للتدقيق

ابدأ بتحديد ما تريد تحقيقه بدقة من خلال تدقيق تجربة المستخدم. ربما تلاحظ ارتفاع معدلات الارتداد على الصفحات الرئيسية وترغب في خفضها. أو ربما يتلقى فريق دعم العملاء شكاوى متكررة بشأن قابلية الاستخدام، وترغب في حلها نهائيًا.

قد تشمل أهدافك ما يلي:

اكتشاف أسباب انسحاب المستخدمين أثناء عملية الدفع

فهم نقاط الضعف في التنقل

تحديد عوائق الوصول

قياس مدى تلبية موقعك لمعايير قابلية الاستخدام من خلال أدوات تصميم تجربة المستخدم

🎯 اكتب أهدافًا محددة وقابلة للقياس. على سبيل المثال: "تقليل معدل التخلي عن سلة التسوق بنسبة 25% في الربع القادم. "

🧠 حقيقة ممتعة: قواعد الاستخدام هي مجموعة من المبادئ العامة أو أفضل الممارسات المستخدمة لتقييم قابلية استخدام واجهة المستخدم. وهي بمثابة إرشادات للمساعدة في تحديد مشكلات الاستخدام الشائعة أثناء عملية التصميم والتقييم. أشهر مجموعة هي 10 قواعد تجريبية للاستخدام التي وضعها جاكوب نيلسن، والتي تشمل: عبر uxtigers.com

2. اجمع البيانات التحليلية الحالية

استخرج البيانات من استطلاعات آراء المستخدمين عن المنتجات وأدوات رسم الخرائط الحرارية لفهم كيفية تفاعل المستخدمين مع منتجك.

ابحث عن:

الصفحات الأكثر والأقل زيارة

مسارات المستخدمين الشائعة

صفحات الخروج

الوقت المستغرق في الأقسام المختلفة

أنماط استخدام الأجهزة

تتبع بسهولة جميع هذه العناصر المتحركة في مكان واحد باستخدام ClickUp لفرق التصميم.

قم بالعصف الذهني، والدردشة في الوقت الفعلي، واعثر على حلول التصميم مع فريقك باستخدام ClickUp لفرق التصميم

يمكن أن تعمل ClickUp Forms و ClickUp Brain معًا لمساعدتك في جمع وتحليل والتصرف بناءً على بيانات تفاعل المستخدمين من استطلاعات الرأي وأدوات تحليل السلوك مثل خرائط الحرارة. وإليك كيفية القيام بذلك:

📝 نماذج ClickUp: التقاط التعليقات السياقية

اجمع تعليقات تجربة المستخدم واجعلها قابلة للتنفيذ باستخدام نماذج ClickUp

استخدم نماذج ClickUp لجمع تعليقات المستخدمين حول المنتج مباشرةً من المستخدمين أو أصحاب المصلحة الداخليين بطريقة منظمة وقابلة للتتبع.

اختر من بين أنواع متعددة من الأسئلة والأجوبة — من مقاييس التقييم والأسئلة متعددة الخيارات إلى الحقول النصية الطويلة. اسأل بسهولة عن مشكلات تجربة المستخدم المحددة، على سبيل المثال، "أي قسم بدا مربكًا؟" (قائمة منسدلة مع اختيار متعدد) أو "ماذا كنت تتوقع أن تجد في هذه الصفحة؟" (إدخال نص مفتوح).

بتوجيه الردود إلى قم تلقائيًاإلى مهام أو مجلدات ClickUp محددة بناءً على مدخلات المستخدم (على سبيل المثال، أخطاء واجهة المستخدم، طلبات الميزات)

ضع علامات على الردود حسب الصفحة أو الجهاز أو نوع المستخدم لتحليل الأنماط بمرور الوقت

📌 على سبيل المثال: يمكنك تضمين نموذج في منتجك أو إرساله بالبريد الإلكتروني بعد الجلسة لالتقاط التعليقات في الوقت الفعلي حول أقسام محددة من الصفحة.

👉🏼 شاهد هذه النسخة من ClickUpdates للاستفادة القصوى من نماذج ClickUp:

🧠 ClickUp Brain: استخرج الرؤى على الفور

قم بتحليل وتلخيص ملاحظات تجربة المستخدم دون الحاجة إلى معالجة أرقام كثيرة، باستخدام Clickup Brain

يعمل ClickUp Brain كمساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك لتحليل الاتجاهات وتلخيص الملاحظات وإبراز الرؤى القابلة للتنفيذ من المدخلات النوعية والكمية.

اطرح أسئلة مثل: "ما هي الشكاوى الأكثر شيوعًا من المستخدمين بشأن صفحة الدفع؟" "لخص تعليقات المستخدمين على صفحة الخروج من الأجهزة المحمولة."

"ما هي الشكاوى الأكثر شيوعًا من المستخدمين بشأن صفحة الدفع؟"

"لخص تعليقات المستخدمين على صفحة الخروج من الأجهزة المحمولة."

قم بإنشاء ملخصات على الفور استنادًا إلى ردود النماذج أو بيانات خريطة الحرارة الملصقة

لربط وإبراز الرؤى ذات الصلة من المهام والتعليقات والملاحظات في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك استخدم إدارة المعرفة بالذكاء الاصطناعي من ClickUp من المهام والتعليقات والملاحظات في جميع أنحاء مساحة العمل الخاصة بك

"ما هي الشكاوى الأكثر شيوعًا من المستخدمين بشأن صفحة الدفع؟"

"لخص تعليقات المستخدمين على صفحة الخروج من الأجهزة المحمولة."

إليك كيفية ارتباط ذلك باستراتيجية تدقيق تجربة المستخدم الخاصة بك:

الهدف إجراء النتيجة استخدم بيانات الصفحة الخروج والسلوك قم بتمييز ردود الاستطلاع حسب عنوان URL/معرف الصفحة باستخدام نماذج ClickUp قم بتمييز التدفقات المعطلة أو نقاط الخروج المكلفة فهم مسارات المستخدمين (مثل خرائط الحرارة) اطلب من المستخدمين وصف رحلتهم + نقاط الضعف في النماذج دع ClickUp Brain يستخرج الأنماط ومسارات التنقل الشائعة حدد الأقسام غير المستخدمة بشكل كافٍ اجمع تقييمات الوقت المستغرق والملاءمة التي أبلغ عنها المستخدمون أنفسهم استخدم الذكاء الاصطناعي لإبراز المجالات التي يتجنبها المستخدمون أو يسيئون فهمها أنماط استخدام الأجهزة قم بتضمين نوع الجهاز في النماذج، وقم بتقسيم التعليقات حسب الجوال/الكمبيوتر المكتبي حدد مشكلات تجربة المستخدم المرتبطة بمنصات معينة تحديد أولويات الإصلاحات بشكل منهجي تحديد أولويات التعليقات حسب التأثير المحتمل ركز التطوير على المجالات ذات أعلى عائد على الاستثمار، وأغلق الحلقة مع المستخدمين

باستخدام ClickUp لتدقيق تجربة المستخدم، ستستفيد من:

معلومات مركزية: نظم جميع مواد تدقيق تجربة المستخدم، بما في ذلك بيانات التحليلات وتعليقات المستخدمين، في مكان واحد يسهل الوصول إليه للحصول على رؤى بكفاءة

لوحات بيضاء تعاونية: استخدم استخدم لوحات ClickUp البيضاء لتخطيط تدفقات المستخدمين وخرائط رحلتهم، مما يعزز التعاون بين أعضاء الفريق وتبادل الفهم حول تجارب المستخدمين

لوحات معلومات قابلة للتخصيص: أنشئ أنشئ لوحات معلومات ClickUp التي تعرض المقاييس الرئيسية لتجربة المستخدم، مما يساعد الفرق على تتبع التقدم واتخاذ قرارات تستند إلى البيانات

التواصل في الوقت الفعلي: عزز عزز التعاون بين أعضاء الفريق من خلال ميزات ClickUp Chat والتعليقات المدمجة، مما يسهل المناقشة الفورية وتقديم الملاحظات حول مشكلات تجربة المستخدم

التكامل مع أدوات التصميم: قم بربط ClickUp قم بربط ClickUp ببرامج تصميم وتخطيط مثل Figma و InVision لتبسيط تنفيذ تحسينات تجربة المستخدم

💡 نصيحة للمحترفين: يمكن لأدوات تتبع النقرات وتسجيل الجلسات أن تكمل بيانات Google Analytics برؤى نوعية حول سلوك المستخدمين.

3. مراجعة قنوات ملاحظات المستخدمين

لا يقتصر نجاح تدقيق تجربة المستخدم على جمع البيانات وتنفيذ التحليلات فحسب، بل يشمل أيضًا الاستماع إلى المستخدمين الحقيقيين. تعد قنوات التعليقات الحالية الخاصة بك بمثابة مناجم ذهب لاكتشاف نقاط الضعف في تجربة المستخدم وتحسين تدفق المستخدمين. إليك ما يجب البحث عنه:

تذاكر دعم العملاء : ما هي المساعدة التي يطلبها المستخدمون بشكل متكرر؟

تقييمات متجر التطبيقات : هل هناك شكاوى بشأن التنقل أو الأخطاء أو التصميم المربك؟

تعليقات وسائل التواصل الاجتماعي : لا يتردد المستخدمون في التعبير عن آرائهم عبر الإنترنت — اكتشف ما يثير استياءهم أو سعادتهم

ردود الاستطلاع : يمكن أن تسلط التعليقات المباشرة الضوء على الثغرات في قابلية الاستخدام

مقابلات مع المستخدمين : قصص مباشرة تكشف عن الصعوبات التي قد لا تلاحظها في التحليلات

نصوص الدردشة المباشرة: اكتشف المشكلات المتكررة في الوقت الفعلي

إن الجمع بين هذه الملاحظات النوعية والتقييم الاستدلالي — حيث تقوم بتقييم منتجك وفقًا لمبادئ قابلية الاستخدام — يساعد في تحديد ما هو فعال وما هو غير فعال.

🤝 دراسة حالة: كيف استخدمت ClickUp Canny لتحديد أولويات تعليقات المستخدمين وتنفيذها عبر canny.io عندما شرعنا في تحسين ClickUp، لم نعتمد فقط على الافتراضات الداخلية أو لوحات التحليلات، بل لجأنا مباشرة إلى مستخدمينا. في عام 2017، قام الفريق بدمج Canny، وهي أداة لإدارة ملاحظات المستخدمين، في منصة ClickUp لتجميع الاقتراحات الواردة من محادثات Intercom ورسائل البريد الإلكتروني للدعم والتقديمات داخل التطبيق. وقد أتاح هذا الإجراء للمستخدمين طريقة واضحة لمشاركة الأفكار والتصويت على الميزات والشعور بأن آراءهم مسموعة. 💫 خلال العام الأول، ساهم أكثر من 3500 مستخدم بأكثر من 30000 تعليق. لكننا لم نكتفِ بجمع الاقتراحات. بل قمنا بتنفيذها. استخدم فريق المنتج هذه البيانات لتحديد أولويات تطوير الميزات وتحسين التصميم بناءً على احتياجات المستخدمين الحقيقية. بل إنهم تابعوا الأمر مع المستخدمين الفرديين للحصول على مزيد من السياق أو لإبلاغهم بأن طلباتهم قد تم تنفيذها. 🦄 النتيجة؟ تكرارات أسرع، وتحديد أولويات أكثر ذكاءً، ومستخدمون أكثر ولاءً يمكنهم رؤية آرائهم تؤثر بشكل مباشر على المنتج. كما قال أحد أعضاء الفريق، فإن استخدام Canny وتعليقات المستخدمين "ألغى الحاجة إلى اختبار المستخدمين تمامًا" — لأن المستخدمين تم إشراكهم بشكل فعال في عملية التصميم منذ البداية.

4. إجراء تقييم تجريبي

تتعلق قابلية الاستخدام بإقامة خيمة، وإعادة إشعال فرن لتدفئة المنزل، ومحاولة فهم نموذج ضريبي، أو قيادة سيارة مستأجرة غير مألوفة. تؤثر قابلية الاستخدام على الجميع، كل يوم. فهي تشمل جميع الثقافات والأعمار والأجناس والطبقات الاقتصادية.

تتعلق قابلية الاستخدام بإقامة خيمة، وإعادة إشعال فرن لتدفئة المنزل، ومحاولة فهم نموذج ضريبي، أو قيادة سيارة مستأجرة غير مألوفة. تؤثر قابلية الاستخدام على الجميع، كل يوم. فهي تشمل جميع الثقافات والأعمار والأجناس والطبقات الاقتصادية.

يتضمن تدقيق تجربة المستخدم الشامل أيضًا تقييم إدارة مشروع تصميم منتجك وفقًا لمبادئ قابلية الاستخدام المعمول بها. يساعد ذلك في الكشف عن مشكلات قابلية الاستخدام التي تعيق تفاعل المستخدمين مع منصتك.

تشمل المجالات الرئيسية لمراجعة تجربة المستخدم ما يلي:

التنقل وهيكل المعلومات: هل هو بديهي أم أن المستخدمين يجدون صعوبة في العثور على ما يحتاجون إليه؟

وضوح المحتوى وسهولة قراءته: هل يمكن للمستخدمين فهم المعلومات بسرعة أم أنها مربكة؟

التسلسل الهرمي المرئي: تحقق من تحقق من مؤشرات الأداء الرئيسية لتجربة المستخدم لمعرفة ما إذا كانت العناصر الرئيسية سهلة التحديد أم أنها تضيع في الفوضى

منع الأخطاء واستعادتها: تحقق مما إذا كان نظامك يوجه المستخدمين بعيدًا عن الأخطاء ويساعدهم على إصلاحها

ملاحظات النظام: تحقق من أن التأكيدات والتنبيهات والرسائل واضحة وفي الوقت المناسب

🧠 حقيقة ممتعة: يكوّن المستخدمون آراءهم حول التصميم في غضون 50 مللي ثانية! هذا هو كل ما يتطلبه الأمر لكي يحكم شخص ما على الجاذبية البصرية لموقعك.

5. إجراء اختبارات قابلية الاستخدام

تعد مراقبة المستخدمين الحقيقيين أثناء استخدامهم للمنتج أو الخدمة واحدة من أكثر الطرق فعالية لإجراء تدقيق تجربة المستخدم.

من خلال مراقبة المستخدمين أثناء قيامهم بالمهام الأساسية والتعبير عن أفكارهم بصوت عالٍ، يمكنك الحصول على رؤى قيّمة حول سلوك المستخدمين ونقاط الاحتكاك في تجربة المستخدم.

هناك فرق كبير بين صنع منتج بسيط وصنع منتج بسيط.

هناك فرق كبير بين صنع منتج بسيط وصنع منتج بسيط.

تكشف اختبارات قابلية الاستخدام ما يلي:

أين يتعثر المستخدمون : هل هناك خطوات مربكة في سير العمل؟

المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً : ما الإجراءات التي تشعر أنها بطيئة بشكل محبط؟

الميزات التي تربك المستخدمين : هل يخطئ المستخدمون في فهم وظيفة بعض الأزرار أو الوظائف؟

الفجوات بين السلوك المتوقع والسلوك الفعلي: هل يعمل النظام كما يتوقع المستخدمون؟

📖 اقرأ أيضًا: أفضل برامج تحليل الاستطلاعات

6. قم بتوثيق النتائج وترتيبها حسب الأولوية

يتطلب تدقيق تجربة المستخدم الناجح توثيقًا واضحًا لجميع مشكلات قابلية الاستخدام التي تم اكتشافها.

نظم النتائج في تقرير تدقيق تجربة المستخدم، استنادًا إلى:

من يتأثر بذلك: هل يواجه المبتدئون صعوبات أكثر من المستخدمين ذوي الخبرة؟

تصنيف الخطورة: حرجة (تمنع إكمال المهمة)، كبيرة (تسبب الإحباط)، طفيفة (إزعاج بسيط)

الحلول المحتملة: اقتراح تحسينات بناءً على البيانات الكمية ومقابلات المستخدمين

🧠 حقيقة ممتعة: قد يكون أول تدقيق لتجربة المستخدم قد تم إجراؤه بواسطة... رجال الكهوف! منذ حوالي 170,000 عام، قام الإنسان البدائي بتحسين تصميم كهوفه بناءً على سلوك المستخدمين، حيث وضعوا مواقد النار في المنتصف للتدفئة، ومناطق النوم في الزوايا الأكثر هدوءًا، والأدوات في متناول اليد.

7. قم بإنشاء خطة عمل

لا تدع الرؤى القيمة تضيع في مستندات منسية. حوّل الرؤى إلى استراتيجية قابلة للتنفيذ لتحسين منظور المستخدم وتجربته باستخدام أساليب البحث عن المستخدمين.

يجب أن تتضمن الخطة الجيدة ما يلي:

تقسيم الإصلاحات الكبيرة إلى مهام أصغر في أداة إدارة المهام مثل ClickUp : على سبيل المثال، إذا كان المستخدمون يتركون عملية الدفع، فأنشئ مهام فرعية منفصلة لتبسيط النموذج وتحسين الاستجابة على الأجهزة المحمولة وتوضيح نصوص الأسعار

تحديد مواعيد نهائية واضحة ومراحل سريعة : استخدم الجدول الزمني أو التقويم في ClickUp لتعيين كل إصلاح وفقًا لدورات الإصدار، حتى لا يتعطل أي شيء

تعيين مالكي المهام أو الأفراد المسؤولين مباشرة (DRIs) : حافظ على المساءلة داخل الفريق — سواء كان مصمم المنتج أو الباحث أو مطور الواجهة الأمامية — واجعل الملكية واضحة للمكلفين والمراقبين في ClickUp

تحديد مقاييس النجاح : استخدم البيانات الكمية لتتبع التحسينات، مثل تقليل معدل التخلي عن النماذج بنسبة 20% أو زيادة NPS على الأجهزة المحمولة بنسبة 15%، حتى يعرف الفريق ما هو "الأفضل"

جدولة مراجعات المتابعة ونقاط التحقق من ملاحظات المستخدمين بعد الإصدار: ضمان أن التغييرات تعزز تحكم المستخدمين وتجربتهم

وهذا يجعل تحسينات تجربة المستخدم قابلة للتنفيذ ومسؤولة ومتوافقة تمامًا مع احتياجات المستخدمين الفعلية.

تساعدك عملية تدقيق تجربة المستخدم الشاملة على اكتشاف المشكلات قبل أن تسبب إحباط المستخدمين. وتجعل الأدوات المناسبة هذه العملية منهجية وقائمة على البيانات.

لقد رأينا بالفعل كيف يتدخل تطبيق مثل ClickUp لتسهيل كل خطوة من خطوات العملية.

وذلك لأن ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة، وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

يؤكد أوراي سيفتليكليوغلو، مصمم Ui + UX في Enhance Ventures، أحد مستخدمي ClickUp:

بصفتي محترفًا، عملت في فرق تنتج مشاريع رقمية لمدة 20 عامًا تقريبًا. لطالما شعرت بعدم الارتياح تجاه واجهات المستخدم وتجارب المستخدم المملة التي صممها المهندسون لمنصات مثل Jira و Trello التي استخدمتها من قبل. علمت ClickUp الصناعة أهمية "العامل البشري". وأصبحت أفضل مثال على استخدام القوة البناءة والمفيدة للتصميم.

بصفتي محترفًا، عملت في فرق تنتج مشاريع رقمية لمدة 20 عامًا تقريبًا. لطالما شعرت بعدم الارتياح تجاه واجهات المستخدم وتجارب المستخدم المملة التي صممها المهندسون لمنصات مثل Jira و Trello التي استخدمتها من قبل. علمت ClickUp الصناعة أهمية "العامل البشري". وأصبحت أفضل مثال على استخدام القوة البناءة والمفيدة للتصميم.

دعنا نلقي نظرة على كيفية دعم ClickUp لأبحاث تجربة المستخدم الخاصة بك إلى جانب أدوات متخصصة أخرى توفر رؤى تكميلية.

استخدام ClickUp لأبحاث تجربة المستخدم وتنظيم البيانات

إليك كيفية استخدام ClickUp لجمع البيانات النوعية وتحليلها أثناء البحث في تجربة المستخدم:

🔍 1. قم بتركيز جميع أبحاث تجربة المستخدم في مساحة ClickUp واحدة

أنشئ مساحة مخصصة "أبحاث تجربة المستخدم" في ClickUp مع مجلدات لكل مشروع أو مجال منتج. داخل كل مجلد، يمكنك إنشاء:

مهام للدراسات الفردية (على سبيل المثال، اختبارات قابلية الاستخدام، والاستطلاعات، والمقابلات)

ClickUp Docs لخطط البحث والنصوص والملاحظات والرؤى مع وسائط غنية وتحرير في الوقت الفعلي

لوحات ClickUp البيضاء لرسم خرائط الرحلة أو مخططات التقارب

قم بتحرير المهام والتعاون عليها وتعيينها في الوقت الفعلي باستخدام ClickUp Docs

📖 اقرأ أيضًا: قوالب توثيق العمليات في Word و ClickUp لتحسين عملياتك

استخدم الحقول المخصصة في ClickUp لإضافة هيكل إلى مهام البحث الخاصة بك:

نوع البحث : استبيان، مقابلة، تحليل خريطة الحرارة

نوع المستخدم: مستخدم جديد، مستخدم عائد، مستخدم متمرس

أضف حالات مهام مخصصة مثل "مخطط" و"قيد التقدم" و"تم تحليلها" وما إلى ذلك إلى كل مهمة لمراقبة التقدم.

استخدم حالات المهام المخصصة في ClickUp لمراقبة التقدم المحرز في مهام البحث الخاصة بك

يمكنك أيضًا استخدام علامات المهام في ClickUp لتمييز موضوعات مثل "مشكلات التنقل" أو "نقاط الضعف في الأجهزة المحمولة" أو "مشكلات الدفع" لتجميع الرؤى عبر الدراسات.

🎯 3. حوّل النتائج إلى رؤى قابلة للتنفيذ باستخدام ClickUp Brain

لقد رأينا كيف يمكن لـ ClickUp Brain المساعدة في فهم الردود المتفرقة على النماذج. ولكن هذا ليس كل ما يفعله.

دع ClickUp Brain يحلل عمليات إرسال النماذج الخاصة بك ويلخص على الفور آراء العملاء أو يبرز الأسئلة الأكثر شيوعًا

يمكنك أيضًا لصق نصوص المقابلات أو الملاحظات في ClickUp Docs ثم استخدام ClickUp Brain للقيام بما يلي:

تلخيص الموضوعات الرئيسية

استخراج نقاط الضعف الشائعة

إنشاء اقتباسات من المستخدمين أو رؤى حول الشخصيات

صياغة تقارير النتائج أو الملخصات الجاهزة للعرض

قم بتحليل وتلخيص واستخراج الرؤى الرئيسية من الملفات المرفقة في ثوانٍ باستخدام ClickUp Brain

💡 نصيحة احترافية: أضف بطاقة ملخص تنفيذي للذكاء الاصطناعي إلى لوحات معلومات ClickUp لتزويد أصحاب المصلحة بنظرة عامة على التغييرات في صحة تجربة المستخدم بمرور الوقت، بما في ذلك مقاييس مثل سهولة الاستخدام وطلبات الميزات أو نتائج الاختبارات.

✅ 4. ربط الرؤى بالإجراءات

حوّل النتائج المهمة إلى مهام أو اقتراحات منتجات:

📈 5. تتبع النتائج وإعادة النظر في الأبحاث

يمكنك إعداد لوحة معلومات ClickUp لمراقبة عدد مهام البحث لكل دورة، وأكثر نقاط الضعف شيوعًا لدى المستخدمين حسب العلامة، وحالة تنفيذ البحث إلى الميزة.

إذا كنت ترغب في جدولة عمليات تسجيل دخول متكررة أو استطلاعات رأي المستخدمين بعد الإصدار، يمكن أن تساعدك المذكرات أو المهام المتكررة في ClickUp.

💡 نصيحة احترافية: استخدم نماذج ClickUp لجمع تعليقات جديدة بعد طرح التغييرات، ومراجعة التأثير في عمليات تدقيق تجربة المستخدم اللاحقة أو اجتماعات أصحاب المصلحة. قم بتضمين النماذج في تطبيقك أو رسائل البريد الإلكتروني لالتقاط مدخلات المستخدمين الحقيقية باستمرار. قم بتوجيه الإرسالات تلقائيًا إلى مساحة أبحاث تجربة المستخدم لمراجعتها.

بينما يتولى ClickUp مهام التنظيم والتعاون، تساعد هذه الأدوات المتخصصة في جمع بيانات محددة عن سلوك المستخدمين:

Hotjar

عبر Hotjar

يوفر Hotjar تمثيلات مرئية لتفاعلات المستخدمين من خلال خرائط الحرارة وتسجيلات الجلسات. تكشف خرائط الحرارة عن الأماكن التي ينقر عليها المستخدمون ويتحركون فيها وينقلون فيها، مما يسلط الضوء على أنماط التفاع

تتيح تسجيلات الجلسات للفرق مراقبة سلوكيات التنقل في الوقت الفعلي، وكشف مشكلات قابلية الاستخدام والمجالات التي تحتاج إلى تحسين.

مزايا أخرى للأداة:

تصور تفاعل المستخدمين من خلال خرائط الحرارة المدمجة للنقرات والحركات والتمرير

راقب تنقل المستخدمين في الوقت الفعلي من خلال تسجيلات الجلسات

حدد نقاط الاحتكاك وحسّن تجربة المستخدم

📖 اقرأ أيضًا: قوالب مجانية لتصميمات المنتجات

ورشة العمل المثلى

عبر Optimal Workshop

تتخصص Optimal Workshop في اختبار بنية المعلومات من خلال فرز البطاقات واختبار الشجرة. يساعد فرز البطاقات الفرق على فهم كيفية تصنيف المستخدمين للمعلومات، مما يوفر معلومات مفيدة لتصميم هياكل تنقل بديهية.

يقيّم اختبار الشجرة فعالية التسلسلات الهرمية الحالية، مما يضمن تمكن المستخدمين من العثور على المعلومات بكفاءة. يمكنك:

احصل على رؤى حول تصنيف المستخدمين من خلال فرز البطاقات

تقييم فعالية التنقل باستخدام اختبار الشجرة

حسّن هيكل الموقع بناءً على تعليقات المستخدمين

📮 ClickUp Insight: لا ينبغي أن يكون العمل لعبة تخمين، ولكنه غالبًا ما يكون كذلك. أظهر استطلاعنا حول إدارة المعرفة أن الموظفين غالبًا ما يضيعون الوقت في البحث في المستندات الداخلية (31٪) أو قواعد المعرفة الخاصة بالشركة (26٪) أو حتى الملاحظات الشخصية ولقطات الشاشة (17٪) لمجرد العثور على ما يحتاجون إليه. بفضل ميزة البحث المتصل من ClickUp، يمكنك الوصول إلى كل ملف ووثيقة ومحادثة على الفور من صفحتك الرئيسية، بحيث يمكنك العثور على الإجابات في ثوانٍ وليس دقائق. 💫 نتائج حقيقية: يمكن للفرق استعادة أكثر من 5 ساعات كل أسبوع باستخدام ClickUp — أي ما يزيد عن 250 ساعة سنويًا لكل شخص — من خلال التخلص من عمليات إدارة المعرفة القديمة. تخيل ما يمكن أن يحققه فريقك بفضل أسبوع إضافي من الإنتاجية كل ثلاثة أشهر!

متى يجب إجراء تدقيق تجربة المستخدم؟

تضمن عمليات تدقيق تجربة المستخدم المنتظمة تجربة إيجابية للمستخدم من خلال تحديد مشكلات قابلية الاستخدام قبل أن تؤثر على التفاعل. تساعد إجراء عمليات التدقيق في الوقت المناسب الفرق على تحسين تدفق المستخدمين وتحسين التصميم ومواءمته مع قرارات العمل.

فيما يلي أهم اللحظات لبدء عملية التدقيق:

قبل إجراء إعادة تصميم كبيرة: افهم نقاط الضعف الحالية من خلال مقابلات مع أصحاب المصلحة وتعليقات المستخدمين قبل إجراء تغييرات كبيرة

بعد إطلاق المنتج: حدد مشكلات قابلية الاستخدام مبكرًا من خلال تحليل سلوك المستخدمين وطلبات الدعم

عند انخفاض التفاعل: إذا زادت معدلات الارتداد أو انخفضت التحويلات، يساعد تدقيق تجربة المستخدم في الكشف عن نقاط الاحتكاك

أثناء تقديم ميزات جديدة: تأكد من التكامل السلس وتجربة المستخدم الإيجابية من خلال اختبار الإضافات الجديدة

أثناء جهود إعادة العلامة التجارية: حافظ على الاتساق وسهولة الاستخدام عند تحديث العناصر المرئية أو الرسائل أو التنقل

عند التوسع إلى أسواق جديدة: قم بتكييف تجربة المستخدم لتناسب مختلف الفئات من الجمهور من خلال إنشاء شخصيات للمستخدمين ودراسة التفضيلات المحلية

بشكل دوري من أجل التحسين المستمر: تساعد عمليات التدقيق المنتظمة في الحفاظ على توافق منتجك مع توقعات المستخدمين وأفضل الممارسات في المجال

اجعل تدقيق تجربة المستخدم (UX) فعالاً مع ClickUp

يتطلب إجراء تدقيق فعال لتجربة المستخدم الدقة والوضوح والرؤى القابلة للتنفيذ. يعمل ClickUp على تبسيط عملية التدقيق بأكملها. يمكنك بسهولة دمج البيانات النوعية والتحليلات وتعليقات المستخدمين المباشرة في عرض واحد واضح لتجربة المستخدم.

مع ClickUp، لم يكن تحويل الرؤى إلى تحسينات قابلة للتنفيذ أسهل من أي وقت مضى. امنح فريقك القدرة على تحديد مشكلات تجربة المستخدم وحلها بانتظام قبل أن تؤثر على المستخدمين. قم بتوثيق نتائج الأبحاث بسهولة ووضع توصيات واضحة وقابلة للتنفيذ لتوجيه استراتيجية تجربة المستخدم.

حوّل عمليات تدقيق تجربة المستخدم إلى رضا ومشاركة ملموسة للمستخدمين. هل أنت مستعد لتبسيط العملية وتعزيز النتائج؟

ابدأ رحلتك مع ClickUp اليوم!