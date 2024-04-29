يوم في حياة مصمم تجربة المستخدم: المسؤوليات والتحديات والأدوات التي يجب اقتناؤها

في ظل وجود العديد من التطبيقات والخدمات الرقمية في السوق، يجب أن تبرز المنتجات الجديدة لتكون مربحة. والطريقة الأكيدة لتحقيق ذلك هي توفير تجربة مستخدم استثنائية. وهنا يأتي دور مصممي تجربة المستخدم. فهم يعرفون جميع النصائح والحيل لضمان تجربة سلسة وبديهية وممتعة للمستخدمين.

ومع ذلك، فإن دور مصمم تجربة المستخدم ليس دوراً سهلاً. إذ يجب أن يكون مبدعاً وتحليلياً ومتعاطفاً وتقنياً في الوقت نفسه، وأن يتفهم الثقل الذي تحمله قرارات التصميم. 🏋️

إذا كنت ترغب في معرفة ما يتطلبه النجاح في هذه المهنة، فأنت في المكان المناسب. سنستكشف يومًا نموذجيًا في حياة مصمم تجربة المستخدم (UX)، والتحديات التي يواجهونها بانتظام، والأدوات التي تساعد في مواجهتها.

من هو مصمم تجربة المستخدم؟

مصمم تجربة المستخدم هو المسؤول عن مظهر ووظائف المنتج، مثل التطبيق أو الموقع الإلكتروني. وتتمثل مهمته في التأكد من أن المنتج مُرضٍ للمستخدم النهائي في كل نقطة تفاعل. يقوم بالبحث عن احتياجات المستخدمين وتصميم المنتج لتلبيتها وإجراء اختبارات قابلية الاستخدام لتقييم اختياراتهم.

تصميم تجربة المستخدم ليست صفقة منتهية أبدًا. حيث يقوم المصممون بمراجعة استراتيجيتهم باستمرار والتفكير في طرق لتحسين المنتج بناءً على ملاحظات العملاء والمستخدمين.

تجربة المستخدم هي أيضًا جهد تعاوني. حيث يعمل مصممو تجربة المستخدم عن كثب مع مصممي واجهة المستخدم والمطورين ومالكي المنتجات ومختلف الأفراد الآخرين في المؤسسة.

نصيحة احترافية: لدى مصممي تجربة المستخدم الكثير من المهام، ولكن أداة إنتاجية مثل انقر فوق يساعدهم على التعامل مع عبء العمل والحفاظ على المشاريع في الموعد المحدد. ميزات إدارة المشاريع المتعددة الاستخدامات في ClickUp والتسلسل الهرمي يسمح لفرق تجربة المستخدم بتنظيم عملهم وأصولهم ووثائقهم. كما تساعدهم المنصة أيضاً على التعاون بسلاسة مع زملائهم والفرق الأخرى.

يتيح لك ClickUp Docs التعاون في الوقت الفعلي والعمل مع فريقك لفهم عملائك بشكل أفضل

العوامل التي تؤثر في يوم مصمم تجربة المستخدم

تختلف مسؤوليات مصمم تجربة المستخدم بناءً على عدة عوامل، بما في ذلك:

نوع العقد: يتم توظيف المصمم الداخلي من قبل علامة تجارية واحدة ويتوافق معها، في حين أن مصمم تجربة المستخدم المستقل يعمل لصالح عدة عملاء

يتم توظيف المصمم الداخلي من قبل علامة تجارية واحدة ويتوافق معها، في حين أن مصمم تجربة المستخدم المستقل يعمل لصالح عدة عملاء نطاق الوظيفة: غالباً ما يكون مصممو تجربة المستخدم متخصصين في مجال تجربة المستخدم ويغطون مجموعة واسعة من أنشطة تجربة المستخدم. كما يمكن أن يكونوا متخصصين، حيث يضيّقون نطاق خبرتهم في مهام محددة مثل البحث أو الكتابة

غالباً ما يكون مصممو تجربة المستخدم متخصصين في مجال تجربة المستخدم ويغطون مجموعة واسعة من أنشطة تجربة المستخدم. كما يمكن أن يكونوا متخصصين، حيث يضيّقون نطاق خبرتهم في مهام محددة مثل البحث أو الكتابة مستوى الأقدمية: بينما يركز مصمم تجربة المستخدم الأقدم على الاستراتيجية وتنسيق أعمال تجربة المستخدم، فإن المصمم المبتدئ يشارك بشكل أساسي في تنفيذ مهام التصميم الفعلية

بينما يركز مصمم تجربة المستخدم الأقدم على الاستراتيجية وتنسيق أعمال تجربة المستخدم، فإن المصمم المبتدئ يشارك بشكل أساسي في تنفيذ مهام التصميم الفعلية الشركة والمجال: يمكن أن تختلف وظيفة مصمم تجربة المستخدم في شركة صغيرة ناشئة في مجال التجارة الإلكترونية عن وظيفة المصمم في شركة تقنية عملاقة

مرحلة عملية التفكير التصميمي تحدد أيضًا كيف سيبدو يوم مصمم تجربة المستخدم. لكن عملية تجربة تجربة المستخدم ليست خطية. ينتقل معظم مصممي تجربة المستخدم بين المراحل أثناء تصميمهم للمنتج وتحسينه.

نظرة شاملة على يوم في حياة مصمم تجربة المستخدم

يوم نموذجي في حياة مصمم تجربة المستخدم هو يوم سريع ومتنوع. فهو يتطلب كلاً من الإبداع والتنظيم ويتألف من عمل فردي وتعاوني على حد سواء. عادةً ما يعمل مصمم تجربة المستخدم ثماني ساعات قياسية في اليوم، ولكن قد يزيد هذا العدد في ضوء المهام المعقدة أو غير المسبوقة.

تخيل أنك مصمم تجربة مستخدم داخلي لأحد التطبيقات. بعد تناول قهوتك (الأولى) والتحقق من قائمة مهامك، تكون مستعداً للبدء في العمل. اعتماداً على مرحلة عملية التصميم، قد يتضمن يومك الأنشطة التالية:

وضع الاستراتيجيات

في المراحل الأولى من مشروع تجربة تجربة المستخدم، تجتمع مع أصحاب المصلحة في العمل إلى جانب مصممين آخرين ومدير المشروع. تبذل قصارى جهدك لفهم الاستراتيجية العامة وأهداف العمل حتى تتمكن من مواءمة استراتيجية تجربة المستخدم معها.

بعد تحديد الأهداف، تقوم بتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) والتي ستتيح لك قياس مدى نجاح جهودك في التصميم. 📐

لتختتم استراتيجيتك، تقوم بكتابة موجز إبداعي. ستوجه هذه الوثيقة بقية عملية تجربة المستخدم الخاصة بك. ستستمر في الاجتماع مع أصحاب المصلحة ومراجعة استراتيجيتك حتى بعد تطوير التطبيق.

بعد أن يضع المدير اللمسات الأخيرة على تصميم المشروع وفرز جميع التفاصيل، يمكنك البدء في توليد الأفكار وتطويرها.

نصيحة احترافية: إن قالب خريطة طريق ClickUp UX Roadmap هو قالب مفيد قالب السبورة البيضاء يسمح لك ولفريقك بتصور الاستراتيجية وتوحيد أعمال التصميم الخاصة بك حولها.

أنشئ تمثيلاً مرئياً لاستراتيجية تصميم تجربة المستخدم الخاصة بك باستخدام قالب خريطة طريق ClickUp UX

بحث

يجب أن يكون تصميم التطبيق متمحورًا حول المستخدم قبل كل شيء، لذا فإن البحث عن المستخدم هو مرحلة حاسمة في المشروع. بصفتك مصمم تجربة المستخدم، فإنك تقوم بإجراء البحوث والإشراف عليها. الهدف هو التعرف على جمهورك المستهدف واحتياجاته ونقاط الألم. 💥

في البداية، ستستخدم الاستبيانات ومقابلات المستخدمين. عندما تبدأ في وضع النماذج الأولية والاختبار، يمكنك استخدام اختبارات A/B والمقاييس الكمية مثل تفاعل المستخدم ومعدلات النقر إلى الظهور لتحسين تصميم تجربة المستخدم للتطبيق.

بعد تحليل النتائج، ستقوم بإنشاء شخصيات المستخدمين, خرائط التعاطف وتدفقات المستخدمين لتشكيل عملية التصميم الخاصة بك. ستشارك النتائج مع أصحاب المصلحة الرئيسيين.

نصيحة احترافية: يمكنك استخدام خطة بحث المستخدم ClickUp لتوجيه مرحلة البحث وتنظيم جميع النتائج بحيث يسهل الوصول إليها.

اقترب من بحث المستخدم بشكل منهجي باستخدام قالب خطة بحث المستخدم من ClickUp

فكرة

الآن بعد أن فهمت مشاكل واحتياجات المستخدم، يجب عليك معرفة حلول التصميم الأكثر فعالية لمعالجتها. 💡

أنت تشارك في جلسات العصف الذهني وورش عمل التفكير التصميمي، ثم تنشئ لوحات مزاجية وترسم المخططات الأساسية للتطبيق. ولضمان أن يكون تصميمك متمحورًا حول المستخدم، عليك الاحتفاظ بنتائج البحث إلى جانبك طوال مرحلة التفكير.

نصيحة احترافية: قم بتركيز جميع أفكارك وتنظيمها في قالب ClickUp Mood Board و برنامج تصميم تجربة المستخدم ، فيجما، تقوم بإنشاء

الإطارات السلكية: مخططات منخفضة الدقة لبنية التطبيق نماذج بالحجم الطبيعي: تمثيلات أكثر تفصيلاً لمظهر التطبيق، بما في ذلك ألوانه وأيقوناته وتضاريسه وتفاصيل أخرى دقيقة النماذج الأولية: نماذج تفاعلية عالية الدقة للتطبيق تسمح للمستخدمين بتجربة شكل المنتج النهائي، يتم إنشاؤها بالتعاون مع مصمم واجهة المستخدم

طوال مشروع التصميم، يمكنك الرجوع إلى وثائق التصميم، مثل إرشادات النمط والعلامة التجارية. تجلب هذه العناصر المرئية المتسقة الهوية المرئية للعميل إلى واجهة المستخدم وتجعل تجربة المستخدم متماسكة.

يجب أن تفكر في كل نوع من الأشخاص الذين سيستخدمون المنتج الذي تصممه. إذا كان المنتج مخصصًا للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، فإن الأيقونات ضرورية لمساعدتهم على التنقل في الواجهة. عندما تنقل الأيقونات الوظائف المختلفة بشكل فعال، يكون التطبيق أكثر سهولة. 🤗

تسير الطبيعة التكرارية لمنهجيات Agile و Scrum جنبًا إلى جنب مع تصميم تجربة المستخدم، ولهذا السبب اعتمدت شركتك هذه الأساليب. يمكنك تطبيق مبادئ Scrum خلال عملية التصميم من خلال:

التركيز على توفير القيمة للمستخدمين قبل كل شيء

تكييف عملية تصميم تجربة المستخدم للمنتج باستمرار وفقًا لتعليقات المستخدمين

العمل بشكل متكرر في سباقات سكروم سبرينتس ذات الإطار الزمني المحدد

التعاون مع فرق متعددة الوظائف لبناء منتج متماسك

إنشاء الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) أو التصميم، وهو نسخة مبكرة ولكن وظيفية من المنتج يمكنك إصدارها وجمع بيانات الاستخدام

قراءة إضافية: تحقق من أفضل نماذج وثائق التصميم لتبدأ!

اختبار

يحدث التقييم خلال عمليتي التصميم والتطوير. بمجرد أن يكون لديك شيء ملموس، مثل نموذج بالحجم الطبيعي، تستخدم التقييم الاستدلالي لفحص تصميمك واكتشاف المشاكل في وقت مبكر.

بمجرد أن يصبح نموذجك الأولي جاهزًا، يمكنك البدء في اختبار تجربة المستخدم للمنتج والتحقق من صحتها. يمكنك استخدام طرق مختلفة للقيام بذلك. وأكثرها شيوعًا هو اختبار قابلية الاستخدام، والذي تجريه على عينات تمثيلية للمستخدمين. حاول أن تختبر التصميم على خمسة مستخدمين على الأقل يومياً للحفاظ على فعاليته من حيث التكلفة. تتضمن طرق اختبار المستخدم الأخرى ما يلي:

تحليل رؤى أبحاث المستخدم

اختبار أ/ب

تتبع العين

اختبار إمكانية الوصول

بمجرد الانتهاء من حل جميع المشاكل، يمكنك أنت و فريق تطوير المنتج بوضع اللمسات الأخيرة على الشكل والمظهر العام للمنتج . 👌

نصيحة احترافية: مع قالب اختبار قابلية الاستخدام ClickUp يمكنك تخطيط جلسات اختبار المستخدم وتبسيطها. اجمع كل النتائج في مكان واحد لإجراء عمليات تحليل وتنفيذ أكثر سلاسة.

قم بتبسيط اختبار تجربة المستخدم باستخدام قالب اختبار قابلية الاستخدام من ClickUp

المكافأة: التعاون والتنمية الشخصية

يعتمد تصميم تجربة المستخدم على العمل الجماعي. لهذا السبب تقضي جزءًا كبيرًا من يومك في التواصل مع زملائك في الفريق والفرق الأخرى. تجيب على رسائل البريد الإلكتروني ورسائل Slack. وتشارك في اجتماعات مختلفة، مثل اللقاءات اليومية مع المديرين والمطورين واجتماعات تخطيط سبرينت.

في بعض الأحيان، تلتقي بالعميل لإطلاعه على التقدم المحرز والحصول على الملاحظات وإعادة تنظيم الاستراتيجيات. تستخدم مشاركة الشاشة لتوضيح العمل الذي أنجزته.

يتطور مجال تصميم تجربة المستخدم بسرعة، لذا يجب أن تبقى على اطلاع دائم بالاتجاهات والأدوات الجديدة. في نهاية يومك المعتاد، تقضي ساعة في قراءة أخبار الصناعة والاستماع إلى الدورات التدريبية عبر الإنترنت لتنمية مهاراتك. 📲

الصفات الأساسية لمصمم تجربة المستخدم

إلى جانب التعليم الضروري, شهادات التصميم يجب أن يتمتع مصمم تجربة المستخدم بفهم عميق للتفاعل بين الإنسان والحاسوب ومبادئ قابلية الاستخدام. ويجب أن يعرف أيضًا كيفية تطبيق هذه المبادئ على تصميماته واتخاذ القرارات. 📚

للازدهار في دوره، يجب أن يمتلك مصمم تجربة المستخدم المهارات التالية:

إدارة الوقت بشكل جيد: تسهّل عليهم التعامل مع مختلف المواعيد النهائية والمهام

تسهّل عليهم التعامل مع مختلف المواعيد النهائية والمهام الفعالية في حل المشكلات: مساعدتهم على التفكير السريع والنظر في حلول مبتكرة لاحتياجات المستخدمين واهتماماتهم

مساعدتهم على التفكير السريع والنظر في حلول مبتكرة لاحتياجات المستخدمين واهتماماتهم قدرات التواصل: إعدادهم للعمل الجماعي الفعال متعدد الوظائف، وهو جزء لا غنى عنه في تصميم تجربة المستخدم

إعدادهم للعمل الجماعي الفعال متعدد الوظائف، وهو جزء لا غنى عنه في تصميم تجربة المستخدم التفكير التحليلي: يمنحهم القدرة على تحليل أبحاث المستخدمين المعقدة، وتحديد الأنماط، وتصور جميع النتائج الممكنة

يمنحهم القدرة على تحليل أبحاث المستخدمين المعقدة، وتحديد الأنماط، وتصور جميع النتائج الممكنة الاهتمام بالتفاصيل: يمكّنهم من اكتشاف المشاكل قبل أن يكتشفها المستخدمون وصياغة تجارب استثنائية

يمكّنهم من اكتشاف المشاكل قبل أن يكتشفها المستخدمون وصياغة تجارب استثنائية التعاطف: يتيح لهم وضع أنفسهم مكان المستخدمين وتركيز جهودهم التصميمية حول احتياجات المستخدمين الواقعية

أهم تحديات العمل كمصمم لتجربة المستخدم

تصميم تجربة المستخدم هي عملية معقدة، لذلك ليس من المستغرب أن يواجه معظم مصممي تجربة المستخدم عقبات على أساس منتظم. سنقوم بإدراج بعض أكثرها أهمية أدناه.

الفجوة السيئة السمعة بين التصميم والتطوير

إذا لم يكن التواصل بين مصممي تجربة المستخدم والمطورين واضحًا، فقد تنشأ العديد من المشاكل. قد يسيء المطورون تفسير العناصر ويبتكرون منتجًا ينحرف عن التصميم المدعوم بالبحث والمخطط له بعناية. ونتيجة لذلك، سيتعين عليهم التعامل مع العديد من المراجعات، مما يعني المزيد من ساعات العمل واحتمال تفويت المواعيد النهائية - ناهيك عن الإحباط! 💢

الحل:_يجب أن يتعاون الفريقان خلال عمليتي التصميم والتطوير. يجب على المصممين فهم الإمكانيات التقنية، بينما يجب على المطورين بذل الجهد لفهم نوايا المصممين.

قيود الموارد

غالباً ما يتعين على مصممي تجربة المستخدم التعامل مع قيود الوقت والميزانية . في بعض الأحيان، يمكن أن تعيق هذه القيود جودة مخرجاتها. ⌛

الحل:_على الرغم من أنهم لا يستطيعون فعل الكثير حيال هذه القيود، إلا أن مصممي تجربة المستخدم يمكنهم تعلم ترتيب أولويات العمل والعمل بكفاءة أكبر.

الموازنة بين احتياجات المستخدم واحتياجات الشركة

يجب أن يكون المستخدمون محور جهود التصميم الخاصة بك. تظهر المشكلات عندما تفرض الشركة متطلبات أو قيوداً تتعارض مع احتياجات المستخدم.

الحل:_ إذا لم يتمكنوا من جعل الشركة تعيد تقييم أولوياتها، يجب على مصمم تجربة المستخدم توظيف مهاراته في حل المشاكل وتحديد الحلول الأكثر ملاءمة لتحقيق الانسجام بين هذين العنصرين المحوريين على حد سواء. 🎶

مسؤوليات غير واضحة

يعتمد تصميم تجربة المستخدم على العمل الجماعي الفعال. عندما لا يتم تحديد نطاق عمل مصمم تجربة المستخدم بشكل واضح، فغالباً ما يقوم المصمم بعمل زائد عن الحاجة أو لا يقدم ما يكفي من العمل. إذا كانت هذه المشكلة تحدث بشكل متكرر ومع العديد من أعضاء الفريق، فإنها تنعكس بشكل سيء على الجدول الزمني للمشروع، والمنتج، وفي نهاية المطاف، على العمل. 📉

الحل:_يجب تحديد الواجبات الدقيقة لكل عضو من أعضاء الفريق وإبلاغها بوضوح قبل بدء العمل.

مشاكل جودة البيانات ودقتها

بحث تجربة المستخدم هو مسعى دقيق. غالباً ما يكون الباحثون متحيزين ويكافحون لتشكيل عينة تمثيلية للمستخدمين. ويتعين عليهم التعامل مع كميات هائلة من البيانات المتنوعة والتعامل مع البيانات غير المكتملة والتفسيرات الخاطئة، مما قد يقوض المنتج. ⚠️

الحل:_إلى جانب إدراك التحيزات المحتملة، يجب على الباحثين معرفة كيفية تحليل البيانات والتحقق من صحتها وتفسيرها لاستخراج رؤى جديرة بالثقة وقابلة للتنفيذ. ومن الضروري أيضًا وجود نظام قوي لإدارة البيانات.

الأدوات والتقنيات التي تساعد مصمم تجربة المستخدم على إدارة المهام اليومية

تسمح الأدوات المختلفة المتاحة اليوم لمصممي تجربة المستخدم بالعمل والتواصل بكفاءة. فيما يلي، سنقوم بتفصيل مجموعة الأدوات المعتادة التي يمكن أن تجدها في صندوق أدوات مصمم تجربة المستخدم. 🧰

أداة إدارة المشروع

يشير مصممو تجربة المستخدم إلى أداة إدارة المشروع لمعرفة مهامهم ومواعيدهم النهائية وأي شيء آخر يحتاجونه لإكمال عملهم. هذه الأدوات ضرورية لضمان التعاون الفعال والحفاظ على المشاريع في الموعد المحدد. 📆

أداة شاملة لإدارة المشاريع مثل يمكن أن تدعم ClickUp فرق التصميم خلال كل مرحلة من مراحل العملية. من خلال أكثر من 15 طريقة عرض قابلة للتخصيص ، يمكنه تخزين وتنظيم جميع معارفك وخططك، مما يضمن رؤية العمل في جميع أنحاء المؤسسة. كما يمكن لـ عرض عبء العمل ClickUp يعرض مدى توافر كل عضو من أعضاء الفريق لتخصيص المهام بفعالية. لتصور الجدول الزمني لمشروعك وتبعيات المهام، استخدم طريقة عرض عرض ClickUp Gantt .

قم بتقييم قدرة كل عضو من أعضاء الفريق بسرعة باستخدام عرض عبء العمل في ClickUp

يتيح لك ClickUp أيضًا تنفيذ استراتيجيتك عالية المستوى في عملك اليومي. يمكنك تحديد أهداف ClickUp والأهداف القابلة للتتبع، وربطها بالمهام الفعلية. أثناء تنقلك من خلالها، ستقوم المنصة تلقائيًا بحساب تقدمك نحو الأهداف.

استخدم أهداف ClickUp Goals للبقاء على المسار الصحيح نحو أهداف التصميم الخاصة بك

أدوات التواصل

التواصل المفتوح ضروري للعمل المتناسق عبر الفريق والمؤسسة. الأداة المناسبة تسهل التعاون وتضمن التنفيذ المتسق.

يتوفر لمصممي تجربة المستخدم العديد من الطرق للتواصل داخل ClickUp. على سبيل المثال، يمكنك إجراء مناقشات عامة في عرض دردشة ClickUp أو معالجة مسائل محددة في قسم التعليقات في كل مهمة. يمكنك أيضًا مشاركة تسجيلات الشاشة مباشرةً من المنصة لتوضيح وجهة نظرك. 🎥

ناقش الأمور الكبيرة والصغيرة مع طريقة عرض الدردشة ClickUp Chat View

إن إعطاء الملاحظات وتلقيها هو نزهة في الحديقة مع ClickUp قدرات التدقيق تتيح لك الحصول على تعليقات مفصلة على الإطارات السلكية والنماذج بالحجم الطبيعي. قم بتحميل الملف إلى عرض المهام المخصص وشاركه مع المراجعين. يمكنهم التعبير عن آرائهم حول العناصر الفردية مع التعليقات التوضيحية.

احصل على ملاحظات حول عناصر تصميم محددة باستخدام ميزات التدقيق في ClickUp

أدوات بحث المستخدم واختباره

تتيح أدوات بحث المستخدم لمصممي تجربة المستخدم جمع البيانات وتحليل تفضيلات المستخدمين. توفر أدوات اختبار قابلية الاستخدام واختبار المستخدم رؤى قيّمة للمستخدمين من شأنها تشكيل المنتج في المستقبل. تجعل الكميات الكبيرة من البيانات أكثر قابلية للتحمّل والفهم

بالنسبة للبحث النوعي، يمكنك استخدام نماذج ClickUp . أنشئ استبيانك المثالي باستخدام أكثر من 20 حقلاً ووزعه على عملائك. يمكن أن تعمل النماذج أيضًا على جمع طلبات التصميم. سيقوم ClickUp بتحويلها تلقائيًا إلى مهام وإضافتها إلى أعمالك المتراكمة.

اجمع تفضيلات المستخدم وطلبات التصميم على الفور باستخدام ClickUp Forms

بمجرد الانتهاء من جمع وتحليل جميع بياناتك، لخص نتائجك في مستندات ClickUp . بمساعدة محرك الذكاء الاصطناعي الخاص به, ClickUp Brain ، يمكنك تحرير المستندات بسرعة وحتى إنشاء شخصيات التصميم، ورحلات المستخدمين، والموجزات الإبداعية، و متطلبات المنتج .

يمكن أن يوفر لك ClickUp Brain الوقت من خلال إنشاء شخصيات التصميم، ورحلات المستخدم، وغيرها من وثائق تجربة المستخدم

أدوات وضع الأفكار

أدوات التفكير الإبداعي وورش العمل تسمح لمصممي تجربة المستخدم بالتعبير عن إبداعهم، وتساعدهم على إجراء وتوثيق كل جلسة عصف ذهني. كليك أب السبورات البيضاء مثالية لهذا الغرض. فهي توفر العديد من الميزات لمساعدتك في صياغة الأطر السلكية وتقديمها لفريقك أو لعملائك في الوقت الفعلي. يمكنك حتى تضمين ملفات Figma و InVision.

تبادل الأفكار حول التصاميم وتدفقات المستخدمين في الوقت الفعلي مع فريقك باستخدام ClickUp Whiteboards

أدوات تصميم تجربة المستخدم

بالطبع، لن يكون أي شيء ممكنًا بدون التصميم والنماذج الأولية و أدوات التأطير الشبكي مثل Figma و Adobe XD. تدعم هذه الأدوات مصممي تجربة المستخدم أثناء قيامهم بعملهم الرئيسي، مما يسمح لهم بإنشاء عروض مرئية مبكرة وتصميمات مصقولة للمنتج.

للمساعدة في تبسيط سير عملك, يتكامل ClickUp مع بسلاسة مع فيجما وأكثر من 1,000 تطبيق آخر عبر زابير .

تحسين سير عمل تصميم تجربة المستخدم الخاصة بك باستخدام ClickUp

الحياة العملية لمصمم تجربة المستخدم ليست مملة أبداً. فهي تنطوي عادةً على مجموعة واسعة من الأنشطة - من الاجتماعات والعمل الإبداعي إلى الاختبارات والأبحاث الدقيقة. ولتحقيق الإنتاجية، يجب على مصممي تجربة المستخدم أن يخططوا لأيامهم بعناية ويستخدموا جميع التقنيات المتاحة.

وبما أنه ينطوي على مجموعة واسعة من المهارات والمسؤوليات، فقد يبدو تصميم تجربة المستخدم خياراً شاقاً. ومع ذلك، إذا كان لديك الشغف لذلك وبذلت العناية الواجبة في هذا المجال، يمكنك الحصول على مهنة مُرضية وناجحة! 🌟

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