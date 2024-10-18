10 أدوات للإطار السلكي لتخطيط تجربة المستخدم وواجهة المستخدم في 2025

تعتبر الإطارات السلكية أساسية عندما يتعلق الأمر بتصميم المواقع الإلكترونية والمنتجات. وباعتبارها نماذج أولية لإنشاء الهياكل الأساسية والخطوط العريضة، فهي مثالية للاختبار القائم على المستخدم، وأدوات العرض، وغير ذلك عند إشراك أصحاب المصلحة في العملية الخاصة بك.

ونعم، إنها أداة رائعة لـ بناء كفاءات العملية أيضًا، بفضل قدرتهم على جعل الجميع على نفس الصفحة والتحرك في نفس الاتجاه قبل بدء عملية التطوير الأكثر كثافة.

لسوء الحظ، للشهرة سلبياتها: هناك العديد من أدوات الإطارات السلكية المتاحة على الإنترنت لدرجة أنه غالبًا ما يكون من الصعب العثور على الأداة الأفضل لاحتياجاتك. هذا الدليل لأفضل أدوات الأطر السلكية لتجربة المستخدم (UX) وتصميم واجهة المستخدم (UI) سيساعدك في العثور على أفضل برامج الأطر السلكية التي تم إصدارها أو تحديثها في عام 2024.

## ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة الإطار السلكي؟

حتى بالنسبة لعملية بسيطة مثل إنشاء الأطر السلكية، قد تجد التنوع بين أفضل أدوات الأطر السلكية مفاجئاً. تتضمن بعض أهم المتغيرات التي يجب أخذها في الاعتبار عند محاولة العثور على أفضل برنامج للإطار السلكي لاحتياجاتك ما يلي:

سهولة الاستخدام: بغض النظر عن أداة الإطار السلكي التي تختارها، يجب أن تأتي مع واجهة مستخدم بديهية وسهلة الاستخدام

بغض النظر عن أداة الإطار السلكي التي تختارها، يجب أن تأتي مع واجهة مستخدم بديهية وسهلة الاستخدام تكامل واسع النطاق: هل يمكنك تحرير الإطارات السلكية على الأجهزة المحمولة ومن خلال تطبيق ويب؟ ماذا عن نقلها إلى برامج النماذج الأولية الأكثر تقدمًا أو أدوات أخرى، مثل أدوات إنشاء مواقع الويب بالذكاء الاصطناعي أو استيراد الإطارات السلكية لموقعك الإلكتروني من برنامج الرسم التخطيطي ?

هل يمكنك تحرير الإطارات السلكية على الأجهزة المحمولة ومن خلال تطبيق ويب؟ ماذا عن نقلها إلى برامج النماذج الأولية الأكثر تقدمًا أو أدوات أخرى، مثل أدوات إنشاء مواقع الويب بالذكاء الاصطناعي أو استيراد الإطارات السلكية لموقعك الإلكتروني من برنامج الرسم التخطيطي ? قوالب الأطر السلكية: تأتي أفضل تطبيقات الأطر السلكية مع الكثير من القوالب الموجودة مسبقًا والتي تساعدك على إنشاء الأطر السلكية الأساسية بسرعة

تأتي أفضل تطبيقات الأطر السلكية مع الكثير من القوالب الموجودة مسبقًا والتي تساعدك على إنشاء الأطر السلكية الأساسية بسرعة إمكانيات المشاركة الافتراضية: تُعد ميزات التعاون وإمكانيات المشاركة مع تطبيقات مثل Microsoft Teams من المكونات الأساسية لبرامج الأطر السلكية خاصة للفرق المختلطة والبعيدة

تُعد ميزات التعاون وإمكانيات المشاركة مع تطبيقات مثل Microsoft Teams من المكونات الأساسية لبرامج الأطر السلكية خاصة للفرق المختلطة والبعيدة الميزات المتقدمة: بالإضافة إلى الأساسيات، يجب أن تبحث عن أدوات متقدمة، مثل عناصر النماذج الأولية التفاعلية والإطارات السلكية القابلة للنقر، التي تعزز من تصميم المنتج والويب

أفضل 10 أدوات للإطار السلكي لاستخدامها في عام 2024

حان وقت التحديد! هذه هي أدوات الإطار السلكي الأعلى تقييمًا لعام 2024 التي تتضمن أفضل الممارسات في تصميم واجهة المستخدم وتجربة المستخدم.

1. انقر فوق

أدوات الإطار السلكي وخيارات إدارة المشروع من ClickUp

كأداة إنتاجية شاملة، هل من المستغرب حقًا أن ClickUp هي أفضل أداة للإطار السلكي في هذه القائمة؟

يعمل البرنامج بشكل جيد مثل برنامج تصميم تجربة المستخدم لأنه يجمع بين التعاون المرئي مع إدارة مشروع الموقع الإلكتروني . أضف مكتبة قوالب واسعة النطاق إلى هذا المزيج، ومن السهل معرفة سبب تصدر ClickUp قائمة أدوات الإطار السلكي المجانية ل فرق البرمجيات في عام 2024

خذ قالب تصميم الويب ClickUp كمثال. إنه القالب المثالي لعملية التصميم بأكملها، بما في ذلك الاستراتيجية والتصميم. من هناك، عدد كبير من قوالب الإطار السلكي تسمح لفريقك بسحب العناصر وإسقاطها في مكانها أثناء عملهم معًا على إنشاء واجهة مستخدم موقعك الإلكتروني.

يتميز ClickUp بميزات تعاون الفريق المتطورة. تساعد أدوات التعاون مثل المستندات والدردشة وغيرها فريقك على البقاء على نفس الصفحة أثناء عملهم معًا لإنشاء واجهة مستخدم سيحبها جمهورك. ClickUp هي ببساطة أفضل أداة متاحة للإطار السلكي.

أفضل ميزات ClickUp

جميع الأدوات التي تحتاجها لعملية تطوير الويب الخاصة بك، بما في ذلك التخطيط والاستراتيجية والإطار الشبكي وإدارة المشروع

أدوات التعاون في الوقت الفعلي التي تحافظ على تزامن العديد من المصممين والعمل معاً على العناصر الرسومية الفردية وعملية وضع الأطر السلكية الأكبر

إصدار مجاني يسمح للمستخدمين بالتعرف على البرنامج والبدء في استخدام المنصة كأداة للتأطير السلكي ببضع نقرات فقط

الإصدار ClickUp Whiteboard ، والتي تتضمن وظيفة السحب والإفلات البديهية لبدء إنشاء نماذج بالحجم الطبيعي

ClickUp Views ، والتي توفر مجموعة واسعة من الخيارات لاكتساب رؤى حول مختلف مكونات واجهة المستخدم والإطارات السلكية داخل المشروع نفسه

قيود ClickUp

أداة غير مخصصة فقط للإطار السلكي، مما قد يؤدي إلى منحنى تعليمي للعديد من أعضاء الفريق الذين يتطلعون إلى وضع نماذج أولية لعناصر تصميم تجربة المستخدم وواجهة المستخدم الخاصة بهم

لا توجد أطر سلكية تفاعلية قد تسمح بنماذج أولية تفاعلية لصفحة الويب

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI: متاح للشراء على جميع الباقات المدفوعة بسعر 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل والضيف الداخلي شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 8,700 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 3800 تقييم)

2. MockFlow

عبر التدفق الوهمي قد يكون MockFlow أداة الإطار السلكي ذات الواجهة الأكثر سهولة في هذه القائمة. البساطة هي اسم اللعبة، مع واجهة السحب والإفلات التي يمكن حتى للمصممين المبتدئين البدء في استخدامها في دقائق. أضف بعض ميزات التعاون المتقدمة، وستحصل على أداة قوية لمشروع واجهة المستخدم التالي.

MockFlow أفضل الميزات

ميزات تعاون ممتازة (خاصة في الإصدارات المدفوعة)، مع خيارات المزامنة في الوقت الفعلي وخيارات الدردشة المرئية

لوحة تحكم واضحة ومنظمة تتيح للمصممين العمل على مشاريع متعددة في نفس الوقت

مكتبة واسعة من أيقونات خريطة الموقع وعناصر واجهة المستخدم المدمجة التي تجعل إنشاء إطار سلكي من الصفر أسهل

ميزات الذكاء الاصطناعي التي تنشئ المحتوى حتى يتمكن المصممون من التركيز بشكل خاص على تصميم تجربة المستخدم

قيود MockFlow

لا توجد نماذج أولية تفاعلية لوظائف اختبار المستخدم، مما يجعل هذا التطبيق مناسبًا فقط للرسم التخطيطي المخصص

خطة مجانية محدودة للغاية، والتي تسمح فقط بمشروع تصميم واجهة مستخدم واحد وعناصر محدودة لواجهة المستخدم

تسعير #### MockFlow

الأساسي: مجانًا

Wireframing: 14 دولارًا شهريًا لكل محرر

تصميم المنتج: 19 دولارًا شهريًا لكل محرر

المؤسسات: يبدأ من 160 دولارًا شهريًا

تقييمات ومراجعات MockFlow #### تقييمات ومراجعات

G2: 4.2/5 (أكثر من 80 تقييم)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 70 تقييم)

3. فيجما

عبر فيجما إذا كنا نتحدث عن أفضل أدوات الإطار السلكي، فيجب أن ندرج فيجما. إنها أداة تصميم شاملة تتضمن تطبيق إطار سلكي ولوح أبيض للتصميم ونماذج أولية.

مع هذه المجموعة الواسعة من الميزات يأتي منحنى تعليمي كبير، ولكن بمجرد أن تتقن استخدام أداة التصميم القائمة على المتجهات، ستفهم لماذا تستحق مكاناً مشرفاً بين أفضل أدوات الإطار السلكي في السوق.

فيجما أفضل الميزات

التكامل المباشر مع أداة السبورة البيضاء، والجمع بين قدراته كتطبيق رسم تخطيطي ونقاط قوته كبرنامج تصميم

مجموعة ميزات تستمر في العطاء. على سبيل المثال، أفاد بعض المستخدمين أنهم لا يستخدمون فيجما كأداة تصميم فحسب، بل كأداة لتحرير الصور أيضًا

قدرات اختبار واسعة النطاق لجميع العناصر التفاعلية في بيئة نموذجية يمكن لجميع أصحاب المصلحة مراجعتها

خطة مجانية تأتي مع ميزات أكثر شمولاً وقيود أقل من معظم البدائل في هذه القائمة

قيود #### قيود فيجما

لا توجد مكتبة واسعة لمكونات واجهة المستخدم المدمجة؛ ستحتاج إلى إنشاء أو تحميل المكونات الخاصة بك

من المحتمل أن يكون منحنى التعلم حادًا للمصممين الذين يتطلعون فقط إلى إنشاء نماذج بالحجم الطبيعي سريعة

تسعير #### فيجما

مجاني

احترافي: 12 دولارًا شهريًا لكل محرر

المؤسسة: 45 دولارًا شهريًا لكل محرر

المؤسسة: 75 دولارًا شهريًا لكل محرر

تقييمات ومراجعات فيجما

G2: 4.7/5 (أكثر من 900 تقييم)

Capterra: 4.7/5 (أكثر من 600 تقييم)

4. أدوبي إكس دي

عبر Adobe XD إن قدرة Adobe XD على نقلك من الأطر السلكية منخفضة الدقة إلى نماذج أولية عالية الدقة في ملف واحد وعملية واحدة تجعله مرشحًا واضحًا في أي قائمة لأفضل أدوات الأطر السلكية لعام 2024. إن القدرة على تسليم الملفات إلى المصممين مباشرةً داخل Adobe's Creative Cloud تجعل برنامج التصميم القوي هذا مثاليًا لعملية التصميم بأكملها.

أفضل ميزات Adobe XD

التكامل المباشر مع برامج التصميم المتقدمة المتوفرة في Adobe Creative Cloud، مما يتيح سهولة نقل ملفات التصميم المتجه للأيقونات إلى XD أو النماذج الأولية النهائية من XD

ميزات المعاينة المتكاملة التي تتيح لك تقييم ومشاركة الإطارات السلكية والنماذج الأولية على تطبيقات سطح المكتب والأجهزة المحمولة

ميزات متقدمة، مثل تكرار الشبكات والأكوام، والتي توفير الوقت وتبسيط عملية التصميم

أوامر النماذج الأولية المستندة إلى الصوت لتشغيل الرسوم المتحركة، والتنقل في رحلات المستخدم، ومساعدة المستخدمين على إنشاء إطارات سلكية تفاعلية بشكل حدسي

قيود Adobe XD

تبديل Adobe XD إلى وضع الصيانة، مما يعني أن Adbove لن يدعم تحديثات المنتج بعد الآن ولكنه سيستمر في توفير إصلاحات الأخطاء ودعم المستخدم

واجهة ليست بديهية مثل الخيارات الأخرى في القائمة وهي أكثر ملاءمة للمستخدمين الحاليين المطلعين على Creative Cloud

تسعير Adobe XD

فردي: 9.99 دولار شهريًا (مستخدم واحد)

تطبيق واحد (XD فقط): 33.99 دولارًا شهريًا لكل ترخيص

Adobe Creative Cloud: 79.99 دولارًا/شهريًا لكل ترخيص

تقييمات ومراجعات Adobe XD #### تقييمات ومراجعات Adobe XD

G2: 4.3/5 (أكثر من 400 تقييم)

Capterra: 4.5/5 (أكثر من 1,000 تقييم)

5. رسم تخطيطي

عبر رسم تخطيطي تتميز معظم أدوات الإطار السلكي في هذه القائمة بميزات واسعة النطاق، لكن تطبيق Sketch يركز على كفاءاته الأساسية. تسمح اللوحات الفنية البديهية القائمة على البكسل للمستخدمين برسم أفكارهم في دقائق، مما يجعل هذا التطبيق للإطار السلكي فريدًا من نوعه.

أفضل ميزات Sketch Sketch

واجهة مبسطة وبديهية مع وظيفة السحب والإفلات التي تجعل من السهل إنشاء إطارات سلكية من الصفر

لوحات فنية تعاونية مع مؤشرات مرمزة بالألوان تسهل على عدة مستخدمين العمل معًا

خيار اللوحة اللانهائية، الذي يسمح للمستخدمين بإنشاء أي نوع من عمليات التصميم، بما في ذلك صفحات الويب الفردية ومواقع الويب المعقدة وتطبيقات الجوال

القدرة على إنشاء أنظمة تصميم برموز وألوان وأنماط موحدة يمكن للمستخدمين تطبيقها عبر جميع الأطر السلكية والمشاريع المتعددة

قيود Sketch

أداة مخصصة لنظام ماك فقط، مع عرض الأطر السلكية للمواقع الإلكترونية على تطبيق الويب فقط

لا توجد عناصر موجودة أو مبنية مسبقًا لواجهة المستخدم؛ يجب على المستخدمين إنشاء مكونات من الصفر

تسعير #### Sketch

قياسي: 10 دولارات شهريًا لكل محرر

الأعمال: 20 دولارًا شهريًا لكل محرر

ماك فقط: 120 دولارًا لكل ترخيص

تقييمات ومراجعات رسم #### التقييمات والمراجعات

G2: 4.5/5 (أكثر من 1200 تقييم)

كابيترا: 4.6/5 (أكثر من 700 تقييم)

6. إنفيجن

عبر إن فيجن قد تعتقد أن أدوات الإطار السلكي المجانية تأتي بوظائف محدودة. InVision هنا ليثبت لك خطأك! فعلى الرغم من سعره المنخفض، إلا أنه لا يزال من بين أفضل أدوات الإطارات السلكية المتاحة. كأداة تعاون مرئي، ستصبح واجهتها البديهية مفضلة لفريقك بسرعة.

أفضل ميزات InVision

واجهة السحب والإفلات التي تتيح للمصممين إنشاء إطارات سلكية تفاعلية قوية في دقائق

القدرة على جمع التعليقات من أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة الآخرين مباشرةً في النموذج الأولي لإجراء التحسينات بشكل أسرع

مكتبة أشكال واجهة المستخدم، والتي تسرّع عملية وضع الأطر السلكية وتتضمن أشكالاً أساسية وقوائم ورسوم متحركة متقدمة

إصدار مجاني بوظائف واسعة النطاق، مما يسمح للأفراد والفرق الصغيرة بالاستفادة من أداة فعالة للتأطير الشبكي دون تكاليف إضافية

قيود InVision

حد ثلاثة مستندات في الباقة المجانية، مما يجعل من الصعب استخدامها في تصميمات واسعة النطاق

صعوبة التنقل بين المشاريع المختلفة

تسعير InVision

مجاني

احترافي: 7.95 دولار شهرياً لكل مستخدم

الأعمال: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

InVision التقييمات والمراجعات

G2: 4.4/5 (أكثر من 600 تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 700 تقييم)

7. جستن مايند

عبر جستن مايند تنتمي أداة Justinmind إلى أي قائمة من أدوات التأطير السلكي المجانية لأنها تجمع بين النماذج الأولية التقنية وأفضل ممارسات تجربة المستخدم وواجهة المستخدم. مثل الأدوات الأخرى في هذه القائمة، يستخدم واجهة السحب والإفلات. على عكس الأدوات الأخرى، يتشكل الإطار السلكي تلقائيًا كنموذج أولي تفاعلي، مما يجعل من المستحيل تقريبًا التغلب على Justinmind (خاصةً الإصدار المجاني).

أفضل ميزات جستن مايند

تكامل واسع النطاق مع أدوات اختبار المستخدم للحصول على تعليقات في الوقت الفعلي على الأطر السلكية والنماذج الأولية الخاصة بك

الإصدار المتقدم، الذي يمكّنك من مراجعة الإصدار السابق والعودة إليه بسهولة إذا خرج التصميم عن المسار الصحيح

منتج ناتج يميل إلى أن يكون أقرب إلى التصميم النهائي مما هو عليه مع أدوات الإطار السلكي الأخرى في هذه القائمة بفضل التكامل المباشر بين الإطار السلكي والنموذج الأولي

لا يوجد منحنى تعليمي تقريبًا، مما يسمح للمستخدمين بالبدء مباشرةً في التصميم في أداة الإطار الشبكي

قيود جستن مايند

لا يوجد توافق مع المتصفح. ستحتاج إلى تنزيل تطبيق الهاتف أو سطح المكتب لاستخدامه

لا إمكانية لتعديل الإطارات السلكية التي قمت بإنشائها على الباقة المدفوعة إذا عدت إلى الإصدار المجاني

تسعير جستن مايند

مجاني

قياسي: 9 دولارات شهريًا لكل محرر

احترافي: 19 دولارًا شهريًا لكل محرر

المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات جستن مايند

G2: 4.0/5 (أكثر من 50 تقييم)

Capterra: 4.4/5 (أكثر من 20 تقييم)

8. يويزارد

عبر يويزارد على الرغم من أنها تروج لنفسها كأداة للتصميم ووضع الأفكار، بدلاً من كونها أداة لوضع الأطر السلكية، إلا أن Uizard لا تزال تنتمي إلى أي قائمة لأفضل أدوات الأطر السلكية المتاحة. ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى مزيجها الفريد من نوعه بين النماذج الأولية العملية والأتمتة الآلية، والتي توفر خيارات للمصممين المتقدمين والمبتدئين.

أفضل ميزات Uizard

القدرة على استيراد لقطات شاشة أو صور مرسومة باليد إلى المنصة لتحويلها إلى إطارات سلكية قابلة للتحرير

أداة Autodesigner، وهي أداة إطار سلكي مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح للمستخدمين إنشاء أطر سلكية ديناميكية باستخدام بعض الأوامر فقط

القدرة على تصدير الملفات بتنسيقات متعددة، بما في ذلك الصور وملفات PDF، لمشاركة نماذجك مع أصحاب المصلحة والمصممين الآخرين

إنشاء نماذج أولية عالية الدقة ترتبط من إطار سلكي إلى آخر للحصول على تجربة نموذج بالحجم الطبيعي أكثر شمولاً

قيود Uizard

أداة تصميم بالذكاء الاصطناعي تنتج نتائج غير متناسقة

صعوبة في بعض التغييرات الصغيرة، مثل تغيير أحجام الخطوط أو أنواعها في واجهة بسيطة

تسعير Uizard

مجاني

للمحترفين: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 39 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات Uizard

G2: 3.9/5 (أكثر من 10 تقييمات)

كابيترا: 4.6/5 (أكثر من 190 تقييم)

9. موكبس

عبر موكبس Moqups هي واحدة من أفضل أدوات الإطار السلكي، خاصةً للمبتدئين في تصميم الويب والتطبيقات. تجمع هذه الأداة بين السبورة البيضاء والرسم التخطيطي والإطار السلكي في عملية بسيطة لا تتطلب أي خبرة في التصميم أو التخطيط للبدء.

Moqups أفضل الميزات

تركيز متضافر على سهولة الاستخدام، خاصةً بالمقارنة مع أدوات الأطر السلكية الأخرى في هذه القائمة

أداة تستند إلى السحابة ولا تعتمد على الأجهزة وتخزن الملفات بشكل مستقل عن سطح المكتب أو الجهاز المحمول

القدرة على ربط ملفاتك المصدَّرة مباشرةً ب Google Drive لاستخدامها في العروض التقديمية ومحرّر مستندات Google وأدوات Google الأخرى

العديد من قوالب الأطر السلكية لتجنب الاضطرار إلى البدء من الصفر في كل مرة تقوم فيها بتصميم تصميم جديد

قيود Moqups

مجموعة ميزات محدودة أكثر من الخيارات الأخرى في هذه القائمة

أداة إطار سلكي قائم على السحابة بالكامل، مما يعني أنه لا يمكنك استخدامه إلا عبر الإنترنت فقط

تسعير Moqups

مجاناً

فردي: 9 دولارات شهرياً لمستخدم واحد

فريق: 15 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 5 مستخدمين

غير محدود: 40 دولارًا شهريًا لمستخدمين غير محدودين

تقييمات ومراجعات Moqups

G2: 4.2/5 (90+ تقييم)

Capterra: 4.6/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

10. يو إكس بين

عبر UXPin إذا كنت تعطي الأولوية لتوفير الوثائق الكافية للمصممين لديك لأخذ نماذجك بالحجم الطبيعي والعمل بها، فقد تكون UXPin أفضل أداة للإطار السلكي بالنسبة لك. فهي تأتي مدمجة مع إمكانات النماذج الأولية ووثائق التسليم التلقائي، بما في ذلك مواصفات التصميم، و Cascading وأوراق الأنماط وأدلة الأنماط .

أفضل ميزات UXPin

تركيز قوي على عمليات التصميم، مع كل عنصر تقوم بنمذجته تلقائيًا، بما في ذلك كود HTML للتنفيذ المستقبلي

مكتبة مدمجة واسعة النطاق لعناصر واجهة المستخدم التي يمكنك إسقاطها مباشرةً في نماذجك بالحجم الطبيعي

القدرة على إضافة تعليقات مباشرة إلى الأطر السلكية والنماذج الأولية الخاصة بك للتعاون مع فرق العمل عن بُعد بسهولة

إصدار تجريبي مجاني غير محدود بوظائف كاملة للطلاب المسجلين في برنامج للحصول على درجة علمية

قيود UXPin

إصدار تجريبي مجاني قصير فقط؛ وبعد انتهاء الفترة التجريبية، يكون من بين الأدوات الأكثر تكلفة لإنشاء الأطر السلكية

منحنى تعليمي حاد نسبيًا لأداة صممها مبتكروها بشكل أساسي للمؤسسات الكبيرة ذات الخبرة العميقة في تصميم وتطوير الويب

تسعير UXPin

مجاناً

متقدم: 29 دولارًا شهريًا لكل محرر

احترافي: 69 دولارًا شهريًا لكل محرر

الشركة: 119 دولارًا في الشهر لكل محرر

المؤسسة: اتصل بنا لمعرفة الأسعار

تقييمات ومراجعات UXPin

G2: 4.2/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4.2/5 (أكثر من 20 تقييم)

قم بإنشاء إطارات سلكية رائعة باستخدام ClickUp

يجب أن تبدأ قائمة بأفضل أدوات الإطارات السلكية مع ClickUp بسبب مكتبة القوالب الواسعة وميزات التعاون والتكاملات الأعمق التي يوفرها، بما في ذلك إدارة المشاريع الشاملة للوحة البيضاء.

وأفضل ما في الأمر أن ClickUp لا يحتوي على نسخة تجريبية مجانية محدودة زمنياً لتقييدك بشكل مصطنع. يمكنك البدء في استخدام ClickUp مجاناً لمعرفة ما إذا كانت هذه المنصة مناسبة لك.

إذا كنت مستعدًا للاستفادة من أفضل أداة متاحة للإطار السلكي، فليس هناك وقت أفضل من الوقت الحالي. ابدأ ب إنشاء حسابك المجاني على ClickUp اليوم!