10 قوالب مجانية للإطار السلكي لتصميمات المنتجات

إنشاء تطبيق أو موقع إلكتروني أو أي نوع آخر من المنتجات الرقمية الرائعة بدون وضع إطار سلكي شبه مستحيل. فكما يعلم أي مصمم منتج أن أفضل إطار سلكي مطابق سيساعدك - ويساعد عميلك - على تصور ما يمكن أن يتوقعه قبل الجزء الأكبر من التطوير.

بالطبع، هذا لا يعني أن الإطار السلكي يجب أن يستغرق وقتاً طويلاً. ففي نهاية المطاف، يجب أن يوفر الإطار السلكي الوقت ولا يزيد من متاعب التطوير.

هذا هو المكان الذي يمكن أن تساعد فيه قوالب الإطار السلكي. 🌻

ما هو قالب الإطار السلكي؟

قالب الإطار السلكي هو مخطط مسبق الإنشاء يساعدك على رسم تصميم منتجك الرقمي. بدلاً من البدء بلوحة فارغة، يمكنك إكمال النماذج المعبأة مسبقًا واللوحات البيضاء التي تبسط العملية.

قوالب الإطار السلكي جاهزة للعرض. وهي تعمل كوثائق تخطيط داخلية ويمكن أن تساعد أصحاب المصلحة في المنتج وصناع القرار على فهم اتجاه المنتج بدقة قبل وضع موارد كبيرة في تطويره. 🛠️

الهدف من قالب الإطار السلكي هو تبسيط العملية، بغض النظر عما إذا كنت تبحث عن تصميم منتج واحد أو عدة منتجات. بدءًا من المعلومات والمعايير الموجودة بالفعل في القالب، ستقضي وقتًا أقل في الخدمات اللوجستية ووقتًا أطول في بناء الإطار السلكي الذي يلبي احتياجاتك وجمهورك على أفضل وجه.

سيعتمد الشكل الدقيق على القالب ومنتجك والوظائف التي تبحث عنها. ستختلف خيارات قالب الإطار السلكي أدناه بشكل كبير في الشكل والوظائف والإخراج.

ومع ذلك، فإن كل قالب إطار سلكي سوف يتكامل مباشرةً مع عملية تطوير المنتج .

ما الذي يجعل قالب الإطار السلكي جيدًا؟

في حين أن الطبيعة الدقيقة لقوالب الإطار السلكي يمكن أن تتغير من مشروع لآخر، إلا أن أفضل الخيارات تشترك جميعها في بعض القواسم المشتركة التي من المهم البحث عنها:

سهولة الاستخدام : يجب أن يكون القالب بديهيًا، مما يسمح لك بقضاء وقت أقل في إنشائه والمزيد من الوقت في الأفكار الكامنة وراءه

: يجب أن يكون القالب بديهيًا، مما يسمح لك بقضاء وقت أقل في إنشائه والمزيد من الوقت في الأفكار الكامنة وراءه مواءمة هدف المنتج : تتوافق القوالب المختلفة مع احتياجات المنتج والمشروع المختلفة. ابحث عن نموذج يتوافق مع عملية التطوير الحالية لديك

: تتوافق القوالب المختلفة مع احتياجات المنتج والمشروع المختلفة. ابحث عن نموذج يتوافق مع عملية التطوير الحالية لديك التكامل : يجب أن يتكامل نموذجك مع أدوات إدارة المشاريع وتطبيقات العمل الأخرى، وأن يكون لديه القدرة على تضمين الأصول من برامج مثل Envato Elements

: يجب أن يتكامل نموذجك مع أدوات إدارة المشاريع وتطبيقات العمل الأخرى، وأن يكون لديه القدرة على تضمين الأصول من برامج مثل Envato Elements قابلية المشاركة : كلما كان القالب الخاص بك أسهل في المشاركة مع أعضاء فريق المشروع وأصحاب المصلحة الخارجيين، كلما كان أكثر قابلية للاستخدام

: كلما كان القالب الخاص بك أسهل في المشاركة مع أعضاء فريق المشروع وأصحاب المصلحة الخارجيين، كلما كان أكثر قابلية للاستخدام التحرير في الوقت الحقيقي : يجب أن تتغير الإطارات السلكية بمعلومات أو مدخلات إضافية ويجب ألا تكون ثابتة. يتيح لك التحرير في الوقت الفعلي إجراء التغييرات بسرعة وكفاءة

: يجب أن تتغير الإطارات السلكية بمعلومات أو مدخلات إضافية ويجب ألا تكون ثابتة. يتيح لك التحرير في الوقت الفعلي إجراء التغييرات بسرعة وكفاءة مجاناً أو بتكلفة منخفضة: إذا كان الهدف من وضع الإطار السلكي هو تبسيط عملية تصميم المنتج وتطويره، فابحث عن قوالب مجانية للإطار السلكي. تميل هذه القوالب إلى أن تكون أكثر فائدة

## 10 قوالب للإطار السلكي لاستخدامها في 2024

مع وضع هذه المعايير في الاعتبار، دعنا نبحث في القوالب التي يمكنك الاستفادة منها في تصميم منتجك. هذه القوالب العشرة هي القوالب المفضلة لدينا، والتي تجمع بين الميزات المذكورة أعلاه لمساعدة فريق منتجك على النجاح.

1. قالب ClickUp User Flow

يتيح لك قالب تدفق المستخدم هذا تقطير الأنظمة المعقدة إلى مرئيات تدفق المستخدم

إن قالب تدفق المستخدم ClickUp تحديد نقاط الألم في رحلة المستخدم، وتصميم مسارات أكثر كفاءة لإكمال المهام، وتطوير تجربة مستخدم أكثر سهولة وسلاسة (UX). وعلى هذا النحو، يمكن أن يصبح أداة لا تقدر بثمن أداة تصميم تجربة المستخدم لفريقك بأكمله.

إنها ليست أداة قالب تطوير البرمجيات . يستخدم هذا القالب موقعًا إلكترونيًا أو تطبيقًا للهاتف المحمول للحفاظ على مشروع تصميم المنتج الخاص بك في مهمة والأهم من ذلك - التركيز على احتياجات المستخدم وتجربته.

يعتمد قالب تدفق المستخدم على لوحة بيضاء أساسية، مما يسمح لك بإنشاء مخطط انسيابي يتناسب مع المستخدمين. إنه قالب الإطار السلكي المثالي للاستخدام، حتى لو لم تكن مصممًا!

وأفضل ما في الأمر أنه يتكامل بشكل طبيعي مع واجهة ClickUp. سيؤدي التكامل إلى ربط المهام الفردية في القالب، بحيث يعرف فريقك دائمًا الخطوة التالية ويمكن لمشروعك الحفاظ على التركيز على أهدافه.

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=t-200540385 تنزيل هذا القالب /%ctaBtntn/

2. قالب خطة مشروع ClickUp UX UX نموذج

عندما تحتاج إلى كل الأيدي على سطح السفينة، نموذج خطة المشروع هذا ينقذ اليوم

يجب أن يكون كل إطار سلكي جيد جزءًا من خطة مشروع أفضل خطة المشروع . إن قالب خطة مشروع ClickUp UX لمشروع ClickUp UX يمكن أن يصبح رفيقك المقرب في عملية التخطيط بأكملها.

هدف هذا القالب هو تجربة المستخدم. يسمح تصميمه لجميع أعضاء الفريق بمعرفة الخطوات التي يجب اتخاذها ومتى يجب اتخاذها لبناء موقع إلكتروني أو تطبيق يلبي احتياجات المستخدم الأساسية ويتجاوزها.

بالإضافة إلى تعريف النطاق وعناصر تطوير شخصية المستخدم، فإنه يتضمن أيضًا إطارات سلكية ونماذج أولية لتصميم المنتج. تساعدك هذه النماذج الأولية على أصحاب المصلحة في المشروع فهم كيفية عمل المنتج النهائي قبل أن يتم البناء.

يتضمن القالب طريقة عرض قائمة مع تنظيم الفئات للخطوات المختلفة، مثل إدارة النطاق والصياغة السلكية. توفر طرق العرض البديلة رؤى حول المسؤول عن كل مهمة وكيفية تفاعل المهام.

يمكن ربط هذا القالب بسهولة بعناصر إدارة مشروعك الأخرى، حيث أنه جزء من نظام ClickUp البيئي الأكبر.

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=t-205447251 تنزيل هذا القالب /%ctaBtntn/

3. قالب خطة مشروع تصميم موقع الويب ClickUp قالب

اقضِ وقتًا أقل في التنظيم ووقتًا أطول في عناصر التصميم مع قالب قالب الإطار السلكي للموقع الإلكتروني هذا عرض المجلس

أنشئ صفحة ويب بسهولة باستخدام قالب خطة مشروع تصميم موقع الويب ClickUp .

يعمل القالب على تحسين خطط مشاريع مواقع الويب باستخدام مهام وحقول معدة مسبقًا، بما في ذلك اجتماعات الانطلاق، ومعالم التصميم، وكتابة النصوص، وبالطبع التأطير السلكي. تضمن الواجبات والمهام التابعة أن يعرف الجميع ما يفعلونه حتى مع وضع الصورة الأكبر في الاعتبار.

إنه ليس قالب إطار سلكي بحت. ومع ذلك، فإنه يوفر التنظيم اللازم لعناصر الإطار السلكي الخاص بك، مما يضمن لك بناء تلك العناصر بأكبر قدر ممكن من الفعالية.

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=t-234124163 قم بتنزيل هذا القالب /%ctaBtntn/

4. ClickUp Sitemap Whiteboard قالب خريطة الموقع

تصور خريطة موقعك باستخدام هذا القالب البسيط قالب خريطة موقع ClickUp's Sitemap Whiteboard يتألق من خلال سهولة استخدامه. ومن المفهوم أنها واحدة من أكثر القوالب شيوعًا قوالب السبورة البيضاء _و قوالب خريطة الموقع في قاعدة بيانات ClickUp.

تحتاج الإطارات السلكية إلى خرائط الموقع لوضعها في سياق أكبر. إذا أنشأت إطارًا سلكيًا لصفحة ويب أو تطبيق واحد، فستحتاج إلى فهم شامل لكيفية وصول الصفحات السابقة إليها وإلى أين تأخذ الروابط التي تقود المستخدم.

وهذا ما يجعل هذه اللوحة البيضاء لخريطة الموقع ذات قيمة كبيرة.

يمكنك تصور هيكل منتجك بالكامل في مكان واحد من خلال نظام سحب وإفلات بسيط. يساعد هذا النظام على ضمان أن يكون التنقل والتسلسل الهرمي سهلاً وبديهيًا، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين التنقل بسرعة.

ولكن هذه هي البداية فقط. يتميز القالب أيضًا بعروض القائمة واللوحة للحصول على نهج أكثر وظيفية لخريطة الموقع الخاصة بك. يمكن أن تصبح خيارات العرض الأكثر لوجستية لا تقدر بثمن بسرعة لتصميمات المنتجات المعقدة التي تتطلب أقسامًا متعددة ومدخلات من الآخرين.

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=t-228061545 تنزيل هذا القالب /%ctaBtntn/

5. انقر فوق خطة تصميم الويب قالب

قم بالإشراف على كل جانب من جوانب تصميم الويب من التخطيط الأساسي إلى تسليم الأصول باستخدام هذا القالب المتكامل

قالب قالب تصميم الويب ClickUp هو ما يعد به اسمه: طريقة سهلة للحفاظ على مشروع تصميم موقع الويب الخاص بك في الوقت المحدد. تتضمن النظرة العامة الافتراضية أقسامًا أساسية للحفاظ على الصورة الأكبر في الاعتبار، بما في ذلك:

العناصر التي يجب القيام بها لمجموعة أدوات الإطار السلكي

العناصر الموجودة حاليًا في التصميم

العناصر التي تتطلب مدخلات أو ملاحظات

العناصر المعلقة حاليًا

العناصر قيد المراجعة حاليًا من قبل العميل

العناصر قيد المراجعة حالياً

العناصر المعتمدة الجاهزة للتنفيذ

يمكن لأعضاء فريق المشروع رؤية التقدم المحرز في مهامهم وأهدافهم الحالية والمستقبلية في جميع الأوقات. تظل الوظيفة الأساسية كما هي، مما يبسّط العملية من خلال بساطتها بالنسبة للتصميمات، مثل الشبكات الداخلية ومواقع التجارة الإلكترونية.

بالطبع، هذه ليست طريقة العرض الوحيدة الممكنة. يمكن لمواصفات العناصر، مثل التعقيد، وسعة المصمم، وطلبات التصميم الجديدة، وغير ذلك، أن تجعل الفرز سهلاً. يمكن لمدير المشروع أيضًا استخدام إمكانيات تتبع الوقت والعلامات وميزات تبعية المهام طوال العملية.

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=t-206564963 تنزيل هذا القالب /%ctaBtntn/

6. قالب ClickUp Web Design SOW قالب

يجعل قالب نطاق العمل الخاص ب ClickUp تحديد المراحل الأولية والتوقعات مباشرةً

يحتاج كل موقع إلكتروني ناجح إلى نطاق عمل واضح (SOW) للعميل وأصحاب المصلحة الآخرين، مما يضمن اتفاق الجميع على نفس الصفحة قبل البدء. إن قالب نموذج عقد عمل تصميم الويب ClickUp يمكن أن يساعدك.

هذا القالب قابل للتطبيق بنفس القدر بغض النظر عما إذا كنت تبدأ موقعًا إلكترونيًا من الصفر أو تعمل على تحسين تطبيقات الجوال. فهو يركز على إنشاء نطاق العمل حتى يعرف الفريق دائمًا ما يمكنهم القيام به.

يمكنك تحديد العناصر داخل SOW، بما في ذلك أهداف المشروع والتسليمات والجداول الزمنية والميزانية. هناك مجال لمتطلبات التصميم المختلفة، مثل مخططات الألوان والتخطيطات. يمكنك أيضًا تحديد جميع أصحاب المصلحة المعنيين وتحديد عملية الموافقة.

تخلق المكونات معًا مرجعًا مفيدًا لتقليل زحف النطاق. باستخدام هذه الأداة، ستعرف ما هو الإطار السلكي الذي تقوم ببنائه للمنتج النهائي لتلبية أهداف المشروع الأصلية والجداول الزمنية والميزانيات.

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-3306144 تنزيل هذا القالب /%ctaBtntn/

7. انقر فوق طلب تقديم العروض لتطوير الويب قالب

يحتفظ هذا القالب بجميع المعلومات التي تحتاج إلى معرفتها في نفس المكان

قبل تصميم المنتج، ستحتاج إلى طلب تقديم العروض (RFP). إذا لم تكن تقوم بتطوير موقعك الإلكتروني داخلياً، فسيتعين عليك تقديم الطلب المناسب للعثور على البائعين المناسبين.

إن نموذج طلب تقديم عروض تطوير الويب ClickUp يمكن أن يساعد في هذه الحالة.

سرعان ما يصبح هذا القالب لا يقدر بثمن إذا كنت جديدًا في عملية طلب تقديم العروض. تسمح لك الأقسام المحددة مسبقًا بملء المعلومات، بما في ذلك النظرة العامة للشركة، وتفاصيل المشروع، والميزانيات، ومتطلبات العرض، والمزيد. يمكنك استخدام هذه الأقسام لزيادة فرصك في مطابقة مقترحاتك مع احتياجاتك.

كما أنها تضمن توحيد العملية. كلما كانت الإرشادات أكثر وضوحًا في مستند طلب تقديم العروض، كان من الأسهل تقييم جميع عروض تصميم الويب باستخدام نفس المعايير.

وبالطبع، تتضمن هذه العملية أيضًا تحديد احتياجاتك السلكية لتطوير الموقع الإلكتروني. إذا قمت بتحديدها كحاجة ماسة في طلب تقديم العروض، فإن فرصك في العمل مع الإطارات السلكية اللازمة تزداد بشكل كبير.

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6021268 تنزيل هذا القالب /%ctaBtntn/

8. انقر فوق مخطط تدفق البيانات

صياغة تمثيلات مرئية لكيفية انتقال البيانات من خلال عملك من البداية إلى النهاية

باستخدام قالب مخطط تدفق البيانات ClickUp لا داعي للقلق بعد الآن بشأن تدفقات المعلومات المعقدة التي تؤثر على عملية تصميم منتجك. وبدلاً من ذلك، يمكنك تحديد تلك التدفقات بوضوح ودقة ليتمكن فريقك من عرضها وإدارتها.

تعتبر مخططات تدفق البيانات ضرورية لمساعدة الفرق على فهم عمليات البيانات المعقدة. عندما تحدد الخطوط العريضة لتدفقات البيانات، يمكنك فهم البيئة الحالية بشكل أفضل وكيف يمكن أن تؤثر التحسينات المحتملة على حركة البيانات الخاصة بك. يعد التصور أمرًا بالغ الأهمية لإيجاد تلك الاختناقات ونقاط الضعف المحتملة.

تم بناء قالب ClickUp على لوحة بيضاء، مما يبسّط عملية التصور حتى لأكثر التدفقات تعقيداً. إن الإضافة إلى التدفق المُنشأ مسبقًا بسيطة مع وسيلة إيضاح واضحة، ويمكن أن تتصل مباشرةً بالإطار السلكي الخاص بك، مما يحول رؤى البيانات إلى تخطيط صفحة يركز على تجربة المستخدم.

/ctaBtn/الأخضر https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6322690 تنزيل هذا القالب /%ctaBtntn/

9. قالب الإطار السلكي لصفحة الهبوط من Moqups

عبر موكبس إذا كنت تتطلع فقط إلى إنشاء إطار سلكي سريع، فإن قالب الإطار السلكي لصفحة الهبوط Moqups يعد خيارًا رائعًا. أصبحت الصفحات المقصودة أداة متزايدة الأهمية للحملات التسويقية، ويساعدك هذا القالب على إنشاء مخططات لصفحات جذابة وقابلة للتنفيذ لجمهورك بسهولة.

يجب أن تجذب صفحات الهبوط الفعالة الانتباه وتجذب الزوار وتحثهم على التفاعل. قالب الإطار السلكي Moqups مصمم مسبقًا لخلق التفاعل، ولا يحتاج إلا إلى الحد الأدنى من العمل المخصص ليتناسب مع احتياجاتك الفريدة.

لا ينبغي أن يكون إنشاء صفحات الهبوط معقدًا أو مستهلكًا للوقت. ومع ذلك، يجب أن تتوافق مع احتياجاتك. يوازن قالب الإطار السلكي هذا بشكل مثالي بين السرعة والجودة للشركات من أي حجم.

/ctaBtn/الأخضر https://moqups.com/templates/wireframes-mockups/landing-page-wireframe/ تنزيل هذا القالب /%ctaBtntn/

10. قالب كلمة الإطار السلكي للكرة الأرضية بواسطة قالب PoweredTemplate

عبر قالب مدعوم سنبقي الأمور بسيطة لإنهاء الأمر. تصميم قالب PoweredTemplate's Wireframe Globe Word ليس لموقع ويب أو تطبيق. بدلاً من ذلك، إنه قالب بسيط مُصمم مسبقاً لإنشاء تقارير متعددة الصفحات تضعك أنت وعملك وموضوع عرضك التقديمي في أفضل صورة ممكنة.

يتضمن غلافًا يستخدم مساحة للتعمق والكثير من المرئيات. المحتوى جذاب وسهل القراءة باستخدام تخطيط مكون من عمودين، بينما يحافظ التذييل على المعلومات الأساسية في الخلفية في المقدمة والوسط.

تم تصميم القالب لبرنامج Microsoft Word، مما يضمن التوافق مع جميع أدوات معالجة النصوص الرئيسية. كما أنه مجاني للتنزيل، مما يعني أنه يمكنك البدء في الإطار السلكي لتقريرك الشامل دون تأخير.

/ctaBtn/الأخضر https://poweredtemplate.com/word-templates/global/12682/0/index.html تنزيل هذا القالب /%ctaBtntn/

تحسين الإطار السلكي لمنتجك وتطويره باستخدام ClickUp

العثور على قالب الإطار السلكي المناسب هو مجرد البداية. ففي النهاية، هذا هو أحد مكونات عملية التطوير مع المتغيرات والمدخلات اللازمة من أعضاء فريقك الداخلي وأصحاب المصلحة الخارجيين.

وباعتباره برنامج إدارة المشاريع ، ClickUp هو الخيار المثالي لفرق تصميم وتطوير المنتجات. نحن نقدم النماذج المذكورة أعلاه والحلول الشاملة للتعاون وإدارة العمل التي ستصبح بسرعة لا تقدر بثمن لفريقك.

فماذا تنتظر إذن؟ سجّل للحصول على حساب ClickUp مجانًا اليوم . تصفح قوالبنا وادعُ فريقك وابدأ في تطوير منتجاتك الرقمية بشكل فائق! 🔋