طرق البحث عن المستخدمين لتحسين تجربة المستخدم

هل سبق لك أن بذلت قصارى جهدك في تصميم منتج، لتجد أنه لم يحظى بإعجاب المستخدمين؟ إذا كانت الإجابة نعم، فربما كان البحث في تجربة المستخدم (UX) هو العنصر المفقود أو الفكرة التي جاءت في وقت متأخر.

تتضمن أساليب بحث تجربة المستخدم دراسة منهجية لجمهورك المستهدف من خلال مجموعة من الأساليب. الهدف هو فهم ما يفكرون فيه ويشعرون به ويفعلونه عند التفاعل مع منتج أو خدمة. تساعدك هذه المعرفة على تصميم حلول ليست قابلة للاستخدام فحسب، بل ممتعة أيضًا وتلبي توقعات المستخدمين.

لا تكتمل أي استراتيجية لتجربة المستخدم دون إجراء بحث مناسب حول سلوكيات المستخدمين. إن بحث تجربة المستخدم ليس اختياريًا، بل هو أمر بالغ الأهمية لمعرفة ما إذا كان منتجك سيصمد أمام اختبار الواقع خارج البيئة الخاضعة للرقابة التي تم إنشاؤه واختباره فيها.

في هذه المقالة، سنتعمق في مختلف أساليب أبحاث تجربة المستخدم التي تستخدمها فرق المنتجات والتصميم. سنتعلم أيضًا كيفية جمع البيانات من المستخدمين وكيفية الاستفادة من الرؤى النوعية في عملية تصميم المنتج لتحسين رضا المستخدمين.

لماذا يعد بحث UX مهمًا؟

تُبنى المنتجات الناجحة على رؤى قائمة على القيمة. من خلال استثمار الوقت والموارد لفهم سلوك المستخدم من خلال أبحاث تجربة المستخدم، يمكنك بناء عملية تصميم تجربة مستخدم متعمقة تساعد على:

تقليل التغييرات الجذرية أو إعادة العمل في اللحظة الأخيرة في التصميم والتطوير بشكل عام

صمم منتجات تحل مشاكل المستخدمين الحقيقية وتتوافق مع جمهورك المستهدف

صمم منتجات سهلة الاستخدام، مما يؤدي إلى قاعدة مستخدمين أكثر سعادة وولاءً

دفع نمو الأعمال، حيث أن المستخدمين السعداء والمخلصين سيستمرون في العودة إليك ويساعدون في تحسين الإيرادات الإجمالية

تعد أبحاث تجربة المستخدم حجر الزاوية في تطوير المنتجات الناجحة. من خلال دمج أساليب أبحاث تجربة المستخدم المناسبة في جميع مراحل عملية التصميم، يمكنك إنشاء منتجات يحبها المستخدمون.

يختلف بحث UX عن إدارة المشاريع التقليدية والبحث Agile. وإليك الفرق:

ميزة أبحاث تجربة المستخدم أبحاث إدارة المشاريع التقليدية البحث المرن التركيز سلوك المستخدم واحتياجاته نطاق المشروع والجدول الزمني والميزانية تعليقات المستخدمين على التصميم المتطور التقنيات اختبار قابلية الاستخدام والمقابلات والاستطلاعات مقابلات مع أصحاب المصلحة، وتحليل المنافسين، وأبحاث السوق مقابلات مع المستخدمين، واختبار A/B، واختبار النماذج الأولية، والتعليقات

أنواع أبحاث تجربة المستخدم

عبر Maze

تساعد أبحاث تجربة المستخدم على معرفة كيفية تفاعل المستخدمين مع منتجك وما يتوقعون منه. تساعد الأبحاث أيضًا على الكشف عن دوافع المستخدمين وسلوكياتهم ونقاط ضعفهم. ولكن ما هي الطريقة التي تستخدمها؟ تندرج طرق أبحاث تجربة المستخدم بشكل عام تحت الفئات التالية:

النوعية مقابل الكمية

تندرج جميع طرق البحث تقريبًا تحت هاتين الفئتين الواسعتين: طرق البحث النوعي والكمي.

تركز الأبحاث الكمية على المعلومات القابلة للقياس، بما في ذلك البيانات الرقمية أو غيرها من المعلومات القيمة التي يمكن قياسها ومقارنتها. تتيح لك هذه الأبحاث تحديد الاتجاهات والأنماط وغيرها من المعلومات المستفادة من بياناتك. وتستخدم نُهجًا مثل جمع التعليقات على المنتجات، واختبار A/B، أو اختبار قابلية الاستخدام لجمع المعلومات.

البحث النوعي، من ناحية أخرى، يركز على التحليل الذاتي لسلوك المستخدمين وتعليقاتهم. ويستكشف مواقف المستخدمين ودوافعهم وأفكارهم من خلال تقنيات مثل مقابلات المستخدمين. ويمكن أن يلعب هذا دورًا رئيسيًا في عملية التصميم، حيث يساعد في إنشاء قوالب تخطيط تساعد فرق التطوير وحتى العميل على تصور الهدف النهائي لعملية التطوير.

السلوكيات مقابل المواقف

البحث السلوكي، وهو جانب مهم من جوانب البحث والتصميم في مجال تجربة المستخدم، يتعمق في الأسباب الكامنة وراء قرارات المستخدمين وسلوكياتهم. وهو يستفيد من آراء المستخدمين ومشاعرهم وتصوراتهم حول المنتج، ويوفر معلومات قيمة حول طريقة تفكير المستخدمين عند استخدام المنتج. تتضمن هذه المقاربة الذاتية إجراء استطلاعات الرأي ومقابلات مع المستخدمين وأشكال أخرى من جمع تعليقات المستخدمين. وتساعد النتائج المنظمة على فهم سلوك المستخدمين وتحسين منتجاتها.

أما البحث السلوكي، فهو كيفية تفاعل المستخدمين مع منتج أو خدمة. غالبًا ما يتضمن هذا النوع من البحث أساليب المراقبة مثل اختبار النماذج الأولية وتتبع النقرات وخرائط الحرارة وتتبع حركة العين وغيرها من تقنيات البحث عن المستخدمين لالتقاط البيانات السلوكية.

فهم طرق البحث المختلفة في تجربة المستخدم

الآن بعد أن استكشفنا الفئتين الرئيسيتين لأبحاث تجربة المستخدم، ربما تشعر بالفضول لمعرفة الأساليب المحددة التي تشكل إطار عمل أبحاث تجربة المستخدم. فيما يلي نسخة مبسطة من كل أسلوب من أساليب أبحاث تجربة المستخدم وأهدافها، وكيف يمكنها توفير رؤى حول سلوك المستخدمين وتفضيلاتهم :

مقابلات مع المستخدمين

تعد طريقة البحث عن المستخدمين هذه واحدة من أكثر الطرق الواعدة للحصول على مدخلات وملاحظات المستخدمين. من خلال الأسئلة المفتوحة والاستماع الفعال، تساعد مقابلات المستخدمين الباحثين على جمع بيانات نوعية حول الدوافع الكامنة وعمليات التفكير والإحباطات التي قد لا تكون واضحة بسهولة من خلال طرق أخرى.

متى تستخدم:

جمع رؤى المستخدمين في مرحلة مبكرة من عملية التصميم لتوجيه المفاهيم والوظائف الأولية

استكشاف تجارب المستخدمين المحددة بالتفصيل لفهم نقاط ضعف المستخدمين وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين

كشف دوافع المستخدمين وعمليات التفكير الكامنة وراء أفعالهم وسلوكياتهم

التحقق من صحة افتراضات التصميم واختبار النماذج الأولية مع المستخدمين المستهدفين

اختبار A/B

عبر CXL

هناك طريقة أخرى للحصول على تعليقات المستخدمين وهي اختبار A/B. تقارن طريقة البحث في تجربة المستخدم هذه بين نسختين من تصميم أو نص أو عناصر أخرى (مثل موضع الأزرار والتخطيط) مع اختلافات طفيفة لمعرفة أيهما يحقق أداءً أفضل مع المستخدمين.

متى تستخدم:

لاختبار التغييرات التصميمية التدريجية أو التحديثات على واجهة مستخدم موجودة

تحسين الميزات أو الوظائف الحالية لفهم مدى راحة المستخدم مع التحديث

الاستطلاعات

على غرار المقابلات مع المستخدمين، توفر الاستطلاعات معلومات متعمقة عن المستخدم. ولكن بدلاً من التحدث مع مستخدمين محددين بالتفصيل، تركز الاستطلاعات على جمع البيانات من مجموعة أكبر، باستخدام أسئلة نموذجية (اختيار من متعدد، مقياس ليكرت، أسئلة مفتوحة) مصممة لجمع آراء المستخدمين وتفضيلاتهم وسلوكياتهم المتعلقة بموضوع أو منتج معين.

متى تستخدم:

جمع تعليقات المستخدمين حول الميزات أو المفاهيم الحالية

قياس رأي المستخدمين تجاه منتج أو خدمة

فهم تفضيلات المستخدمين وآرائهم على نطاق واسع

إنشاء شخصية المستخدم

يتضمن إنشاء شخصية المستخدم تطوير شخصيات خيالية تمثل شرائح المستخدمين المستهدفين. تستند هذه الشخصيات إلى بيانات أبحاث المستخدمين (المقابلات والاستطلاعات والملاحظات) وتجسد خصائص وسلوكيات واحتياجات وأهداف المستخدمين المثاليين.

متى تستخدم:

أثناء تصميم النماذج الأولية أو تصور تصميم المنتج، لضمان أن التصميم والتصفح يتوافقان مع احتياجات المستخدم

فرز البطاقات

فرز البطاقات هو طريقة بحث تركز على المستخدم وتتمثل في مطالبة المشاركين بتنظيم المعلومات في مجموعات منطقية بالنسبة لهم. تساعد هذه العملية الباحثين على فهم كيفية إدراك المستخدمين للمعلومات وتصنيفها، مما يكشف عن مشكلات الاستخدام المحتملة في بنية المعلومات أو أنظمة التسمية أو التنقل في الموقع الإلكتروني.

تنزيل هذا النموذج أنشئ وادِر عملية فرز البطاقات بسهولة باستخدام نموذج فرز البطاقات من ClickUp

إذا كنت ترغب في البدء في فرز البطاقات لإجراء اختبارات قابلية الاستخدام، نقترح استخدام قالب فرز البطاقات ClickUp. يمكن تخصيصه بسهولة ويأتي مع إطار عمل أساسي لمساعدتك:

إعداد وإجراء جلسات فرز البطاقات

التقاط ردود المستخدمين وآرائهم وتصنيفها إلى فئات ذات مغزى

تحليل النتائج لإجراء تحديثات على منتجك استنادًا إلى البيانات

متى تستخدم:

هيكلة التنقل في الموقع الإلكتروني أو بنية المعلومات

تطوير أنظمة وضع العلامات للقوائم أو الفئات أو عناصر التصميم الأخرى

تقييم فعالية التصميمات الحالية أو التنقل بين المنتجات

اختبار المفهوم

يتضمن اختبار المفهوم عرض مفاهيم التصميم في مراحلها الأولى (مثل الرسومات التخطيطية، والهياكل الشبكية، والنماذج الأولية) على المستخدمين لجمع التعليقات وتحديد أي مشكلات رئيسية في قابلية الاستخدام قبل استثمار موارد كبيرة في التطوير.

الهدف: التحقق من صحة مفاهيم التصميم في المراحل المبكرة من عملية التطوير. من خلال جمع تعليقات المستخدمين على الأفكار الأولية، يمكن للباحثين تحديد المشكلات المحتملة في وقت مبكر وتكرار التصميم لإنشاء حل يركز على المستخدم.

متى تستخدم:

تقييم أفكار التصميم الأولية قبل استثمار الموارد في التطوير

تحديد المشكلات الرئيسية المتعلقة بسهولة الاستخدام في مفهوم التصميم

قياس اهتمام المستخدمين بحل مقترح

الحصول على تعليقات مبكرة لتكرار مفاهيم التصميم

البحث الإثنوغرافي (الميداني)

تتضمن الأبحاث الإثنوغرافية مراقبة المستخدمين في بيئتهم الطبيعية لاكتساب فهم أعمق لاحتياجاتهم وسلوكياتهم والتحديات التي يواجهونها في سياق حياتهم اليومية. تتيح طريقة البحث هذه فهمًا أكثر شمولية لسلوك المستخدمين، حيث يؤدون المهام ويتخذون الإجراءات بشكل طبيعي دون أن يخضعوا للمراقبة.

الهدف: اكتساب فهم أعمق للأسباب الكامنة وراء سلوك المستخدمين. من خلال مراقبة المستخدمين في سياقهم الطبيعي، يمكن للباحثين اكتشاف الاحتياجات الخفية والتحديات والفرص المتاحة للتصميم والتي قد لا تكون واضحة من خلال الأساليب النوعية أو الكمية الأخرى.

متى تستخدم:

فهم سلوك المستخدم في سياقات واقعية

أثناء إنشاء النماذج الأولية أو اختبار قابلية الاستخدام للكشف عن الاحتياجات والتحديات الخفية التي قد لا يتمكن المستخدمون من التعبير عنها

دراسات اليوميات

تتضمن دراسات اليوميات مطالبة المستخدمين بتوثيق تجاربهم مع منتج أو خدمة خلال فترة زمنية (عادةً أيام أو أسابيع). عادةً ما يسجل المشاركون أفكارهم ومشاعرهم وأفعالهم المتعلقة بالمنتج في شكل يوميات، إلى جانب لقطات شاشة أو صور أو مقاطع فيديو، إن أمكن.

الهدف: اكتساب رؤى حول سلوك المستخدمين ومواقفهم على مدار الوقت في بيئة طبيعية. تتيح هذه الطريقة للباحثين التقاط تجارب المستخدمين في الوقت الفعلي وفهم كيفية تفاعلهم مع المنتج على مدار فترة طويلة.

متى تستخدم:

فهم سلوك المستخدم وموقفه بمرور الوقت، على سبيل المثال، التصور قبل التحديث مقابل التصور بعد تحديث المنتج

اكتساب رؤى حول الاستجابات العاطفية للمستخدمين تجاه منتج ما

أثناء الاختبار المستمر، قد لا تظهر بعض مشكلات قابلية الاستخدام في جلسة اختبار واحدة. هنا، لا يستخدم المستخدم المنتج فحسب، بل يؤدي أيضًا مهامًا بنشاط ويقوم بدور المختبر، مما يساعد في البحث السلوكي والمتعلق بالمواقف

اختبار قابلية الاستخدام

تتضمن اختبارات قابلية الاستخدام مراقبة المستخدمين أثناء تفاعلهم مع منتج أو نموذج أولي لتحديد مشكلات قابلية الاستخدام وتقييم تجربة المستخدم الإجمالية وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين. عادةً ما يجري الباحثون اختبارات قابلية الاستخدام في بيئة خاضعة للرقابة، حيث يطلبون من المستخدمين إكمال مهام محددة أثناء مراقبة سلوكهم وجمع تعليقاتهم وتحديد أي تحديات يواجهون

تنزيل هذا النموذج حوّل جميع بيانات أبحاث تجربة المستخدم إلى رؤى قابلة للتنفيذ باستخدام نموذج اختبار قابلية الاستخدام من Clickup

إذا كنت تبحث عن طريقة لتسجيل ملاحظات المستخدمين وإجراءات المستخدمين المحددة في وثائق مخططة جيدًا، نوصيك بالاطلاع على نموذج اختبار قابلية الاستخدام من ClickUp. يتضمن النموذج جميع العمليات الأساسية لتطوير المنتجات وتصميمها، مما يساعدك على تسجيل جميع التفاصيل، بدءًا من كيفية تفاعل المستخدمين مع منتجك أو موقعك الإلكتروني أو تطبيقك وحتى المشكلات الرئيسية التي يواجهونها وملاحظاتهم.

الهدف: تحديد مشكلات قابلية الاستخدام ومعالجتها قبل طرح المنتج للجمهور. من خلال مراقبة كيفية تفاعل المستخدمين مع المنتج، يمكن للباحثين تحديد مجالات الالتباس أو الإحباط أو عدم الكفاءة وتكرار التصميم لخلق تجربة أكثر سهولة للمستخدم.

متى تستخدم:

تحديد مشكلات قابلية الاستخدام في منتج أو نموذج أولي

تقييم تجربة المستخدم الإجمالية

جمع تعليقات المستخدمين حول ميزات تصميم معينة

تكرار التصميم لتحسين قابلية الاستخدام

تتبع النقرات/تتبع الماوس

تتبع النقرات أو تتبع الماوس هي تقنية تحليل ويب تسجل نقرات المستخدمين على موقع ويب أو تطبيق. يلتقط البرنامج بيانات عن المكان الذي ينقر فيه المستخدمون، وعدد مرات نقرهم على عناصر معينة، والترتيب الذي يتبعونه.

يمكن تصور هذه البيانات في خرائط حرارية أو تقارير تسلسل النقرات لتوفير رؤى حول أنماط سلوك المستخدمين، وتحديد مجالات المحتوى الشائعة، وكشف المشكلات المحتملة في قابلية الاستخدام.

متى تستخدم:

فهم أنماط سلوك المستخدمين داخل منتج رقمي

تحديد مجالات المحتوى الشائعة ورحلات المستخدمين

كشف المشكلات المحتملة في قابلية الاستخدام بناءً على أنماط النقرات التي يقوم بها المستخدمون

اختبار A/B لمختلف تصميمات التصميم لمعرفة أيها يحصل على عدد أكبر من النقرات

مجموعة التركيز

مجموعة التركيز هي مناقشة موجهة مع مجموعة صغيرة من المستخدمين (عادةً ما تكون من 5 إلى 8 أشخاص) لتوليد مجموعة من وجهات النظر حول منتج أو خدمة أو ميزة معينة أو مفهوم تصميم. يوجه الميسر المناقشة، ويطرح أسئلة مفتوحة لإثارة الحوار وتوليد الأفكار وجمع تعليقات المستخدمين حول جوانب مختلفة من المنتج.

متى تستخدم:

توليد الأفكار الأولية وإثارة التفكير الإبداعي

استكشاف مواقف المستخدمين وردود أفعالهم الأولية تجاه منتج أو مفهوم

تحديد المشكلات المحتملة في قابلية الاستخدام قبل الاستثمار في أبحاث واسعة النطاق

جمع تعليقات المستخدمين حول مختلف تصميمات المنتج

المقارنة المعيارية

تتضمن المقارنة المعيارية مقارنة مقاييس أداء منتجك (مثل معدلات التحويل وأوقات إنجاز المهام) بمعايير الصناعة أو منتجات المنافسين. تساعدك هذه الطريقة على تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين والحفاظ على قدرتك التنافسية في السوق.

الهدف: الحصول على بيانات إحصائية لتحديد المجالات التي يتفوق فيها منتجك أو يقصر فيها مقارنة بالمنافسين أو معايير الصناعة. من خلال فهم نقاط القوة والضعف النسبية لمنتجك، يمكنك تحديد أولويات جهود التحسين واتخاذ قرارات تستند إلى البيانات.

متى تستخدم:

مرحلة ما بعد الإنتاج أو الإصدار لفهم أداء المقاييس الرئيسية بناءً على معايير الصناعة

اختيار طريقة البحث المناسبة لتجربة المستخدم

مع توفر العديد من طرق البحث في تجربة المستخدم، يطرح السؤال التالي: كيف أختار الطريقة المناسبة لمشروعي؟ تشمل بعض العوامل التي يمكن أخذها في الاعتبار عند اختيار طريقة البحث في تجربة المستخدم ما يلي:

أهداف المشروع: ما الذي تأمل في تحقيقه من خلال بحثك؟ هل تهدف إلى تحديد مشكلات الاستخدام، أو فهم احتياجات المستخدمين، أو قياس اهتمام المستخدمين بميزة جديدة؟ إن مواءمة طريقة البحث مع أهدافك يضمن لك جمع البيانات الأكثر صلة بالموضوع

أسئلة البحث: حدد بوضوح الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات. سيساعدك ذلك في اختيار الطريقة التي توفر البيانات اللازمة للإجابة على تلك الأسئلة

الميزانية والجدول الزمني: تختلف طرق البحث من حيث التكلفة والوقت المطلوب. ضع في اعتبارك محدودية مواردك واختر طريقة تناسب قيود مشروعك

توافر المستخدمين: يمكن أن يؤثر اختيار المشاركين المناسبين على الجدول الزمني لبحثك. فكر في عدد المستخدمين الذين تحتاج إلى الوصول إليهم وإمكانية اختيارهم للطريقة المختارة (على سبيل المثال، المقابلات الشخصية مقابل الاستطلاعات عبر الإنترنت)

سياق المستخدم: من الضروري فهم السياق الذي يتفاعل فيه المستخدمون مع منتجك. تتفوق بعض الأساليب، مثل البحث الإثنوغرافي، في التقاط سلوك المستخدم في بيئته الطبيعية، بينما قد تتطلب أساليب أخرى، مثل اختبار قابلية الاستخدام، بيئة أكثر تحكمًا

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه لا توجد طريقة واحدة "أفضل" لأبحاث تجربة المستخدم.

يجب معرفة: غالبًا ما تتضمن منهجية البحث الأكثر فعالية مزيجًا من التقنيات. يُطلق على هذا المفهوم التثليث، حيث يتم استخدام ثلاث طرق أو أكثر للتحقيق في نفس المشكلة، مما يعزز صحة وموثوقية النتائج التي توصلت إليها.

هناك العديد من أدوات تصميم تجربة المستخدم التي يمكن أن تساعدك أيضًا في تنفيذ طرق متعددة لأبحاث تجربة المستخدم لتلبية احتياجاتك الخاصة. قد تشمل هذه الأدوات ما يلي:

أدوات الاستطلاع التي تساعدك على إنشاء نماذج أو استطلاعات عبر الإنترنت لجمع بيانات كمية ونوعية من قاعدة كبيرة من المستخدمين

أدوات النمذجة أو أدوات تصميم الهياكل التي يمكن استخدامها لإنشاء نماذج تفاعلية لاختبار قابلية الاستخدام وجمع تعليقات المستخدمين حول مفاهيم التصميم

يمكن أن تساعدك أدوات تتبع النقرات والسلوك المتقدمة في التقاط خرائط الحرارة وتوليد رؤى حول سلوك المستخدمين وأنماط تفاعلهم

ومع ذلك، بينما تحتاج إلى هذه الأدوات المتخصصة لجمع البيانات، فإنك تحتاج أيضًا إلى منصة موحدة يمكنها تخزين هذه البيانات وتحليلها ومساعدتك في الاستفادة منها في أبحاث المستخدمين والرؤى.

قم بإنشاء خرائط ذهنية، واكتسب رؤى من أبحاث تجربة المستخدم، وقم بإنشاء منتجات استثنائية باستخدام حل ClickUp لإدارة مشاريع التصميم

وهنا يأتي دور أداة شاملة مثل ClickUp. تتميز هذه الحلول المتقدمة للإنتاجية وإدارة المشاريع بميزات متخصصة لتصميم UX والبحث.

مع حل ClickUp Design Project Management، يمكنك التعاون والتنظيم والعمل مع فرق إبداعية في جميع أنحاء محفظتك. يوفر مجموعة قوية من الميزات المصممة خصيصًا لتحسين عملية البحث عن تجربة المستخدم أو التصميم أو إعادة التصميم. مع ClickUp، يمكنك:

تعليقات المستخدمين من خلال الاستطلاعات والاستبيانات. باستخدام قم بإنشاء وجمعمن خلال الاستطلاعات والاستبيانات. باستخدام ClickUp Form View ، يمكنك بسهولة إنشاء نماذج لجمع تعليقات المستخدمين، والتقاط المعلومات ذات الصلة، وتحويل الردود إلى مهام قابلة للتتبع تلقائيًا حتى لا يفوتك أي شيء

خطط بحث شاملة ، مع قيام كل فريق بتوثيق نتائج بحثه في وثيقة واحدة. باستخدام تعاونوا، وطرحوا الأفكار، ووضعوا، مع قيام كل فريق بتوثيق نتائج بحثه في وثيقة واحدة. باستخدام ClickUp Docs، يمكنك ضمان التعاون في الوقت الفعلي الذي يبقي جميع أعضاء فريقك على نفس الصفحة

تصور بياناتك في أكثر من 15 طريقة عرض، بما في ذلك Gantt و Table و Timeline و Workload و Lists و Kanban والمزيد حلل نتائجك وبيانات المستخدمين بالتفصيل من خلال طرق عرض قابلة للتخصيص لدراسة نتائج أبحاث تجربة المستخدم (UX) بالطريقة التي تناسب احتياجاتك. تساعدك طرق عرض ClickUp علىفي أكثر من 15 طريقة عرض، بما في ذلك Gantt و Table و Timeline و Workload و Lists و Kanban والمزيد

لطرح الأفكار حول أسئلة البحث وشخصيات المستخدمين وأفكار التصميم. تعزز هذه الأدوات المرئية الإبداع وتشجع مشاركة الفريق في عملية البحث. بالإضافة إلى ذلك، مع خطط قابلة للتنفيذ ، مما يساعدك على البدء في العمل في غضون دقائق استخدم لوحات ClickUp البيضاء حول أسئلة البحث وشخصيات المستخدمين وأفكار التصميم. تعزز هذه الأدوات المرئية الإبداع وتشجع مشاركة الفريق في عملية البحث. بالإضافة إلى ذلك، مع ClickUp Mindmaps، يمكنك تحويل أفكارك ومخططاتك إلى، مما يساعدك على البدء في العمل في غضون دقائق

مساعد ذكي مدمج يمكنه مساعدتك في إنشاء شخصيات تصميمية ومكونات ورحلات المستخدم وموجزات إبداعية والمزيد. وهذا يساعد في تسريع عملية البحث وتحليل النقاط المهمة بسهولة حقق أقصى استفادة من أبحاث تجربة المستخدم بفضل قوة ClickUp Brain، وهومدمج يمكنه مساعدتك في إنشاء شخصيات تصميمية ومكونات ورحلات المستخدم وموجزات إبداعية والمزيد. وهذا يساعد في تسريع عملية البحث وتحليل النقاط المهمة بسهولة

تنزيل هذا النموذج خطط لأبحاث تجربة المستخدم واحصل على جميع البيانات المفيدة في دقائق باستخدام نموذج خطة أبحاث المستخدم من ClickUp

بالإضافة إلى هذه الميزات، يمكنك حتى استخدام قوالب ClickUp الجاهزة للاستخدام والقابلة للتخصيص بالكامل لبدء أبحاث UX في بضع ثوانٍ فقط. يوفر قالب خطة أبحاث المستخدمين من ClickUp هيكلًا واضحًا لتحديد أهداف وتفاصيل أبحاث المستخدمين. وهذا يحافظ على توافق جميع الأطراف المعنية بشأن التوقعات ويساعد فرق UX على التواصل والتخطيط وتنفيذ أبحاث UX بكفاءة.

تنزيل هذا النموذج التقط البيانات من منهجيات أبحاث تجربة المستخدم المختلفة في منصة واحدة باستخدام نموذج دراسات المستخدمين من ClickUp

لجمع رؤى محددة، يمكنك الاستفادة من نموذج دراسات المستخدمين من ClickUp. يوفر هذا النموذج طريقة منظمة لجمع رؤى المستخدمين وتعليقاتهم وتوصياتهم، وتحويل هذه الردود إلى مهام قابلة للتنفيذ لتخطيط قابلية الاستخدام. يتضمن النموذج ما يلي:

حالات مخصصة لتمييز الأنشطة على أنها مغلقة أو قيد التحليل أو توصية أو إدخال جديد أو مهملة

حقول مخصصة مع سمات مثل المصدر وحالة التحقق والبرنامج والإجراء والبريد الإلكتروني للمستخدم والمزيد

طرق عرض مخصصة لمساعدتك على تصور بياناتك في طرق عرض مختلفة، مثل نموذج بحث المستخدم، والإجراءات المطلوبة، والرؤى، ودليل البدء، وعملية البحث

ميزات تساعدك على إدارة جميع مهامك وتحسين تتبع دراسة المستخدمين، مع تتبع الوقت ووضع العلامات وتحذير التبعية والبريد الإلكتروني والمزيد

الاتجاهات الحالية والاتجاهات المستقبلية في أبحاث تجربة المستخدم

طرق البحث في تجربة المستخدم التي استكشفناها اليوم موجودة منذ فترة طويلة. ولكن مع تطور التقنيات والمنهجيات، توفر الأبحاث والاتجاهات الجديدة باستمرار رؤى أعمق عن المستخدمين، مما يساعد على صياغة تجارب مستخدم أكثر تخصيصًا وفعالية. تشمل بعض هذه الاتجاهات التي يمكن أن تشكل مستقبل البحث في تجربة المستخدم ما يلي:

حلول اختبار المستخدمين عبر الأجهزة المحمولة أو عن بُعد التي تتيح للباحثين جمع تعليقات المستخدمين من مجموعة أوسع من المشاركين دون قيود جغرافية. من المرجح أن يستمر هذا الاتجاه مع التقدم في أدوات ومنهجيات الاختبار عن بُعد

يكتسب الحفاظ على مستودعات مركزية لمشاركة بيانات أبحاث تجربة المستخدم زخماً. يتيح ذلك للباحثين الوصول إلى البيانات الموجودة وتجنب ازدواجية الجهود وتحديد اتجاهات المستخدمين عبر مختلف المنتجات والصناعات

استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) في أبحاث تجربة المستخدم، مما يسمح للباحثين بأتمتة مهام مثل تحليل البيانات وتحديد اتجاهات المستخدمين في مجموعات البيانات الكبيرة. وهذا يتيح للباحثين التركيز على أنشطة أعلى مستوى مثل استراتيجية التصميم والتعاطف مع المستخدمين، بينما يساعد الذكاء الاصطناعي في تحليل الأنماط واكتشاف الحالات الشاذة في البيانات

أصبح مستقبل أبحاث تجربة المستخدم أكثر سهولة، حيث أصبحت أدوات ومنهجيات أبحاث المستخدمين أسهل في الاستخدام لغير الباحثين. وهذا يمكّن فرق المنتجات وأصحاب المصلحة من المشاركة بنشاط في عملية البحث واتخاذ قرارات تستند إلى البيانات.

تواصل مع المستخدمين على مستوى أعمق من خلال أبحاث تجربة المستخدم

تذكر أن أبحاث تجربة المستخدم هي استثمار؛ فهي الخطوة الأولى نحو نجاح منتجك. من خلال إعطاء الأولوية للتصميم المتمركز حول المستخدم، ستنشئ منتجات تركز حقًا على المستخدم وتكون ليس فقط وظيفية، بل أيضًا ممتعة ومفيدة ومُرضية لمستخدميك. في النهاية، يترجم ذلك إلى زيادة اعتماد المستخدمين والولاء للعلامة التجارية، وبالتالي نمو الأعمال.

باستخدام أدوات إدارة مشاريع UX والتصميم مثل Clickup، يمكنك إكمال أبحاث UX بشكل أسرع. بفضل قوالب UX الجاهزة للاستخدام وميزات قابلية الاستخدام، يمكنك تبسيط ليس فقط البحث ولكن أيضًا تجربة المستخدم من البداية إلى النهاية.

اشترك في ClickUp اليوم لتنفيذ طرق البحث عن تجربة المستخدم التي اخترتها بأكثر الطرق كفاءة.