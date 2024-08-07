أفضل 10 برامج لتحليل الاستطلاعات في 2025

تُعد الاستطلاعات رائعة لفهم مشاعر العملاء، أو إجراء أبحاث السوق، أو

التحقق من الرضا الوظيفي لفريقك

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لكن إجراء الاستبيان هو مجرد البداية. التحدي الحقيقي هو الغوص في البيانات غير المنظمة واستخراج رؤى قابلة للتنفيذ.

ومع نمو قاعدة العملاء وحجم فريق العمل في ClickUp، أدركنا أننا بحاجة إلى برنامج قوي لفهم جميع بيانات الاستبيان. لم يكن القيام بذلك يدويًا - خاصة مع وجود كميات كبيرة من البيانات.

لذا، شرعنا في البحث عن الأداة المثالية.

بعد اختبار العشرات من منصات تحليل بيانات الاستبيان، قمنا بحصر أفضل 10 أدوات مفضلة لدينا. لقد كانت هذه الأدوات مفيدة بشكل لا يصدق لفريقنا، وآمل أن تكون مفيدة لك بنفس القدر!

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج تحليل الاستبيانات؟

هذه هي الميزات الرئيسية التي أعطيها الأولوية في منصة تحليل بيانات الاستطلاع:

كسر صوامع الرؤية: يجب أن تجعل الأداة بيانات الاستطلاع سهلة الفهم لكل فرد في الفريق، بغض النظر عن خبرته التقنية

يجب أن تجعل الأداة بيانات الاستطلاع سهلة الفهم لكل فرد في الفريق، بغض النظر عن خبرته التقنية تحليلات متقدمة : تعتبر ميزات التجزئة والتبويب التبادلي وتحليل الاتجاهات من الميزات الضرورية لسير عملي

: تعتبر ميزات التجزئة والتبويب التبادلي وتحليل الاتجاهات من الميزات الضرورية لسير عملي خيارات التخصيص : إنه لأمر رائع أن يكون لديك مجموعة متنوعة من الرسوم البيانية والمخططات والقابلة للتخصيص لوحات معلومات المشروع لتصور البيانات بالطريقة التي أريدها

: إنه لأمر رائع أن يكون لديك مجموعة متنوعة من الرسوم البيانية والمخططات والقابلة للتخصيص لوحات معلومات المشروع لتصور البيانات بالطريقة التي أريدها قدرات التكامل : يجب أن يتصل البرنامج بسلاسة مع الأدوات الموجودة في مجموعتي التقنية، مثل Excel أو نظام إدارة علاقات العملاء أو منصات ذكاء الأعمال

: يجب أن يتصل البرنامج بسلاسة مع الأدوات الموجودة في مجموعتي التقنية، مثل Excel أو نظام إدارة علاقات العملاء أو منصات ذكاء الأعمال تخصيص الاستبيانات : يجب أن تتيح لي الأداة إنشاء استبيانات معقدة بأنواع مختلفة من الأسئلة ومنطق التفرع وخيارات تصميم قابلة للتخصيص

: يجب أن تتيح لي الأداة إنشاء استبيانات معقدة بأنواع مختلفة من الأسئلة ومنطق التفرع وخيارات تصميم قابلة للتخصيص الدعم والتدريب: سيكون وجود دعم عملاء سريع الاستجابة وموارد تدريب شاملة ميزة إضافية. من المطمئن أن أعرف أن هناك مساعدة متاحة حتى أتمكن أنا وفريقي من تحقيق أقصى استفادة من البرنامج

أفضل 10 برامج لتحليل الاستبيانات لاستخدامها في عام 2024

مع وضع المعايير المذكورة أعلاه في الاعتبار، إليك أفضل اختياراتنا:

1. ClickUp-الأفضل لتصور بيانات الاستطلاع

يحتوي ClickUp على أداتين قويتين لتحسين عملية تحليل الاستبيانات: أداة

عرض نموذج ClickUp

لإنشاء استبيانات قابلة للتخصيص و

لوحات معلومات ClickUp

لتصور بيانات الاستطلاع بشكل أكثر وضوحًا.

تساعدني طريقة عرض النماذج في إنشاء نماذج مخصصة لجمع الملاحظات من مصادر متعددة - الموظفين والعملاء والعملاء والعملاء المحتملين وأصحاب المصلحة الآخرين. يمكنني تحويل هذه الملاحظات إلى مهام قابلة للتتبع في ClickUp وإضافتها مباشرةً إلى سير العمل الخاص بي. على سبيل المثال، إذا اشتكى أحد العملاء من وجود خطأ ما، فسوف أقوم بإنشاء مهمة لفريق التطوير لدينا للنظر فيها على سبيل الأولوية.

اجمع الملاحظات من أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين باستخدام طريقة عرض النماذج في ClickUp

أكثر ما يعجبني في طريقة عرض النموذج هو مرونته. إنها ليست نموذج استبيان ثابت وقاطع لملفات تعريف الارتباط. إنها تتفهم المنطق الشرطي وتقوم بتحديث الأسئلة ديناميكيًا بناءً على الإجابات. إنها سلسة لتخصيص الأسئلة والتقاط البيانات ذات الصلة.

استخدم المنطق الشرطي لإنشاء استبيان ديناميكي باستخدام طريقة عرض النموذج في ClickUp

والآن، بالانتقال إلى الخطوة التالية، أستخدم ClickUp Dashboards لاستخراج الرؤى من بيانات الاستبيان. تساعدني البطاقات المخصصة، مثل بطاقات المخططات الدائرية وبطاقات المخططات الشريطية وبطاقات المخططات الحسابية (متوفرة في خطة الأعمال وما فوق)، في تصور بيانات المهام بالطريقة التي أريدها.

تصوّر بيانات العملاء في لمحة سريعة مع لوحات معلومات ClickUp المرنة

فيما يلي لمحة سريعة عن البطاقات التي تساعدني في تتبع المقاييس:

نوع البطاقة نوع المقياس بطاقة الرسم البياني الدائري تذاكر الدعم المفتوحة حسب الحالة مهام الطباعة حسب الحالة بطاقة المخطط الشريطي اتجاهات خط أنابيب المبيعات بمرور الوقت بطاقة الرسم البياني الحسابي عدد تذاكر الدعم الجديدة متوسط وقت الحل

هذه مجرد أمثلة قليلة من صناعة SaaS، والتي تدور بشكل كبير حول التسويق والمبيعات ودعم العملاء. هناك الكثير من البطاقات الأخرى لمساعدة المتخصصين في مجالات أخرى، مثل التمويل وضمان الجودة والرعاية الصحية والبناء، والقائمة تطول.

إذا كنت بحاجة إلى معلومات محددة أو نظرة ثاقبة تتعلق بالاستطلاعات، فأنا أستخدم

ClickUp Brain

هو مساعد الطيار المساعد المدمج والموثوق به في ClickUp، وهو مساعد طيار موثوق به يعمل بالذكاء الاصطناعي. يقوم بمسح جميع لوحات المعلومات في مساحة العمل الخاصة بي ويعطيني إجابة على الفور.

احصل على إجابات سريعة ودقيقة لاستفساراتك مع ClickUp Brain

ClickUp أفضل الميزات

تنظيم بيانات الاستبيان (مثل الردود ومعلومات المشاركين وسجل الاستبيان) في مستودع مركزي

أتمتة توزيع الاستبيانات استنادًا إلى معايير محددة مسبقًا (التركيبة السكانية والتفاعلات السابقة) والوصول إلى الجمهور المستهدف المناسب في الوقت المناسب

استنادًا إلى معايير محددة مسبقًا (التركيبة السكانية والتفاعلات السابقة) والوصول إلى الجمهور المستهدف المناسب في الوقت المناسب إضفاء طابع شخصي على حملات الاستطلاع بناءً على تفضيلات المشاركين أو سجل الملاحظات والحصول على ردود ذات مغزى

أو سجل الملاحظات والحصول على ردود ذات مغزى إنشاء تقارير مفصلة عن نتائج الاستبيان والاتجاهات والمقاييس الرئيسية

عن نتائج الاستبيان والاتجاهات والمقاييس الرئيسية تتبع مستويات مشاركة المشاركين في الاستبيانات ومراقبة معدلات الاستجابة وتحليل أوقات الإكمال

قيود ClickUp

لم يقدم تطبيق الهاتف المحمول بعد جميع الوظائف المتاحة في إصدار الويب

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2: 4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 9,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

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2. SurveySparrow-الأفضل لتخصيص CSS

عبر SurveySparrow أحب إضافة لمسة ذات علامة تجارية إلى المواد التسويقية، لذلك انجذبت على الفور إلى تخصيصات CSS الخاصة ب SurveySparrow. بالإضافة إلى إنشاء استبيانات مفصّلة، يمكنني تخصيصها باستخدام معلمات الاتصال والمتغيرات المخصصة.

أعجبتني أيضًا سهولة مشاركة الاستبيانات، فقد منحتني الأداة خيار إنشاء رابط ويب مباشر للبريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة، أو إنشاء رمز QR قابل للفحص، أو تضمين الرابط كأداة على موقعنا الإلكتروني لجمع آراء العملاء مباشرةً.

SurveySparrow أفضل الميزات

أتمتة الاستبيانات المتكررة ورسائل البريد الإلكتروني التذكيرية للمستجيبين الجزئيين وغير المستجيبين

استضافة الاستطلاعات من موقع إلكتروني ذي علامة بيضاء

تلقي تقارير الاستطلاع عبر البريد الإلكتروني على فترات منتظمة

تصدير بيانات الاستطلاع بتنسيق SPSS (الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية) لإجراء تحليل إحصائي مفصل

قيود SurveySparrow

الأداة غير متوافقة مع الأجهزة المحمولة

تسعير #### SurveySparrow

مجاناً

الأساسي: 19 دولارًا (تُدفع سنويًا)

19 دولارًا (تُدفع سنويًا) المبتدئ: 39 دولارًا (تُدفع سنويًا)

39 دولارًا (تُدفع سنويًا) الشركات: 79 دولارًا (تُدفع سنويًا)

79 دولارًا (تُدفع سنويًا) احترافي: 249 دولارًا (تُدفع سنويًا)

249 دولارًا (تُدفع سنويًا) CX Basic: 199 دولارًا (تُدفع سنويًا)

199 دولارًا (تُدفع سنويًا) NPS + CX Suite: أسعار مخصصة

تفاصيل التسعير مصدرها G2

تقييمات SurveySparrow

G2: 4.4/5 (أكثر من 1900 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 1900 تقييم) Capterra: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

3. Survicate-الأفضل لاستطلاعات الرأي حول المنتجات

عبر Survicate يدعم Survicate إنشاء استطلاعات الرأي لقنوات متعددة (البريد الإلكتروني، والموقع الإلكتروني، وداخل التطبيق، وما إلى ذلك)، ولكن ما برز بالنسبة لي هو القدرة على إنشاء استطلاعات الرأي داخل المنتج.

حاول فريقنا جمع الملاحظات حول ميزات محددة من خلال استطلاعات الرأي التي يتم تشغيلها في الأحداث (مثل السؤال عن تجربة التنزيل بعد تنزيل المستخدم لقالب مجاني أو الاستفسار عن تجربة الاستيراد بعد تجربة استيراد البيانات الأولية من أداة خارجية).

لقد نجح الأمر بشكل جيد. نظرًا لأن الاستطلاع كان محددًا وسياقيًا، فقد سمح لنا أيضًا بفهم نقاط الألم الفريدة لعملائنا (على سبيل المثال، مشاكل الاستيراد/التصدير لأدوات معينة).

Survicate أفضل الميزات

إنشاء استبيانات ذات علامة تجارية باستخدام محرر سهل الاستخدام

جمع تقارير الأخطاء المستمرة

تلقي تنبيهات على MS Teams/Slack والتعاون داخليًا لحل المشكلات المتكررة

ربط Survicate بالمجموعة التقنية الحالية باستخدام Zapier

قيود برنامج Survicate

لا يوجد خيار لتجميع نتائج الاستبيانات المتعددة

تسعير #### Survicate

مجاناً

الشركات: 99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

99 دولارًا أمريكيًا/شهريًا السعر: 299 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

تقييمات #### Survicate

G2: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 20 تقييم)

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4. ثيماتيك-الأفضل لتحليل الدردشة مع LLMs

عبر موضوعي على الرغم من أن استطلاعات الرأي عبر البريد الإلكتروني مفيدة لفهم نقاط الألم لدى العملاء، إلا أنها عادةً ما يكون معدل الاستجابة لها منخفضًا. يعالج برنامج Thematic لتحليل الاستبيانات هذه المشكلة.

يستخدم نماذج لغوية كبيرة (LLMs) لتحليل تفاعلات الدردشة والتنبؤ بمستويات رضا العملاء. أعجبتني هذه الميزة المدروسة - فقد سمحت لي بقياس درجات رضا العملاء (CSAT) بدقة للعملاء الذين سبق لهم الاتصال بفريق الدعم لدينا، حتى لو لم يشاركوا في استطلاع رأي العملاء.

أفضل الميزات الموضوعية

تحليل البيانات من المكالمات الهاتفية ومحادثات الدعم ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية تلقائيًا

اكتشاف الموضوعات/المواضيع التي تقود حجم المكالمات ومتوسط وقت المعالجة (AHT) لخدمة عملائك بكفاءة أكبر

حدِّد المشكلات الجديدة والناشئة في الوقت الفعلي باستخدام الذكاء الاصطناعي الخاص ب Thematic دون انتظار نتائج الاستبيان

إنشاء تقارير ببضع نقرات فقط ومشاركة المشكلات مع أصحاب المصلحة

قيود ثيماتيك

الإعداد الأولي يبدو متوتراً

التسعير الموضوعي

البداية: 2000 دولار شهريًا مع مقاعد عرض غير محدودة

2000 دولار شهريًا مع مقاعد عرض غير محدودة المؤسسات: تسعير مخصص

التقييمات المواضيعية

G2: 4.8/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: تقييمات غير كافية

5. Tableau-الأفضل لرؤى البيانات في الوقت الحقيقي بمساعدة الذكاء الاصطناعي

عبر تابلو أحببت Tableau Pulse، الذي يقدم رؤى مخصصة بمساعدة الذكاء الاصطناعي حول المقاييس التي تريدها. لقد "تابعنا" بعض المقاييس من استبيانات عملائنا، مثل رضا العملاء (CSAT)، وصافي نقاط المروجين (NPS)، ومعدل الزبد، والقيمة الدائمة للعميل.

مع تطبيق Pulse، كان بإمكاننا الحصول على ملخص للتغييرات الرئيسية في تلك المقاييس. بنقرة واحدة فقط، ساعدني ذلك في التعمق أكثر. فقد كان بإمكاني إجراء تحليل إحصائي متقدم وتحديد التغيير الدقيق في الأرقام واكتشاف القيم المتطرفة أو الحالات الشاذة. كما أنشأت أيضًا قسمًا شبيهًا بالأسئلة الشائعة لكل مقياس لمساعدتي على فهم الرؤى بشكل أفضل.

أفضل ميزات Tableau

البقاء على اطلاع على المقاييس الرئيسية من كل من الهاتف المحمول وسطح المكتب

تحليل بيانات الاستطلاع بصرياً وتحويلها إلى تقارير تفاعلية قابلة للمشاركة

تصفية عناصر الاستطلاع بناءً على الملفات الشخصية الديموغرافية

التكامل بسلاسة مع Salesforce أو Microsoft Office

قيود Tableau

لا يقوم بتحديث التقارير تلقائيًا بناءً على التغييرات الجديدة

نموذج التسعير المكلف يجعله مناسبًا للشركات الكبيرة فقط

تسعير التابلاو

العارض: 15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

15 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المُنشئ: 42 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

42 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مستكشف: 70 دولارًا/شهرًا لكل مستخدم

تفاصيل الأسعار مصدرها G2

تصنيفات Tableau

G2: 4.4/5 (2,000+ تقييم)

4.4/5 (2,000+ تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 2,000+ تقييم)

6. SurveyMonkey-الأفضل لقوالب الاستبيانات التفصيلية

عبر SurveyMonkey نظرًا لأن شركتنا تجمع التعليقات من نقاط اتصال متعددة، يجب على فريق نجاح العملاء إنشاء أنواع مختلفة من النماذج المصممة خصيصًا لكل قناة. أثناء استكشاف SurveyMonkey، صادفت مكتبة القوالب الخاصة بها وأعجبت بها كثيرًا!

بدءًا من جمع الملاحظات حول تجربة مستخدم الموقع الإلكتروني، ومعلومات الاتصال، وتفاصيل التسجيل في الفعالية إلى الملاحظات حول الفعاليات والاجتماعات، يتوفر لدى SurveyMonkey نموذج لكل غرض. يمكننا أيضًا تخصيص سمات الاستبيان لإضفاء طابع أكثر تميزًا.

إنه مفيد للشركات التي بدأت للتو في إجراء الاستطلاعات أو للفرق الكبيرة التي ترغب في تبسيط عملية جمع الملاحظات متعددة القنوات.

أفضل ميزات #### SurveyMonkey

إنشاء استبيانات بمساعدة الذكاء الاصطناعي بسرعة باستخدام SurveyMonkey Genius

جمع الملاحظات المجزأة باستخدام الأسئلة المتفرعة والمشروطة

إنشاء استبيانات وتحريرها ومراجعتها مع أعضاء الفريق

إجراء تحليل الاتجاهات لفهم كيفية تغير الإجابات على أسئلة محددة بمرور الوقت

قيود SurveyMonkey

غالي الثمن بالنسبة للشركات الصغيرة

تسعير #### تسعير SurveyMonkey

Team Advantage: 25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (الفواتير السنوية فقط)

25 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (الفواتير السنوية فقط) Team Premier: 75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (الفواتير السنوية فقط)

75 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (الفواتير السنوية فقط) المؤسسة: أسعار مخصصة

تفاصيل التسعير مصدرها كابيرا

تقييمات SurveyMonkey

G2: 4.4/5 (أكثر من 22,000 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 22,000 تقييم) Capterra: 4.6/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

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7. SentiSum-Best لتحليل تذاكر الدعم

عبر سينتيسوم تستخدم أداة SentiSum معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتحليل مكالمات العملاء والمحادثات ورسائل البريد الإلكتروني ونتائج الاستبيانات. يتعمق الذكاء الاصطناعي المتقدم للأداة في تذاكر الدعم ويفهم مشاعر العملاء.

أثناء اختبار الأداة، تمكنا أثناء اختبار الأداة من توحيد قنوات الملاحظات المتعددة لدينا ووضع علامات تلقائية على التذاكر على مستوى دقيق. أفضل ما في الأمر هو أنه يمكنني أن أطرح على SentiSum أي سؤال حول تجربة عملائنا، وستقدم إجابة سريعة ومفيدة بناءً على البيانات الموجودة. إنه أسرع من إنشاء تقارير مخصصة!

أفضل ميزات SentiSum

ربط سبب الاتصال بالعملاء مع CSAT وNPS

استخدام تحليلات الكلام السلسة لاستخراج الرؤى من المكالمات

تحديد أولويات التذاكر تلقائياً بناءً على الموضوع والمشاعر

تحويل تعليقات وسائل التواصل الاجتماعي والمراجعات السلبية إلى تذاكر دعم

قيود SentiSum

قد يخطئ الذكاء الاصطناعي في بعض الأحيان في تصنيف التذاكر بسبب التناقضات في اللغة المنطوقة/المكتوبة، لذلك من المهم توخي الحذر

أسعار SentiSum

اتصل لمعرفة الأسعار

تقييمات SentiSum

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

8. ديسبلاير-الأفضل لتنظيف البيانات

عبر العرض تلعب عملية تنظيف البيانات دورًا مهمًا في ضمان موثوقية تقارير تحليل الاستطلاع وخلوها من الأخطاء أو القيم المفقودة. باستخدام Displayr، يمكنني إما تنظيف بيانات الاستطلاع يدويًا حتى المتغيرات أو أتمتة العملية بأكملها.

يعمل التنظيف اليدوي عندما يكون حجم العمل أقل، ولكن التنظيف التلقائي للبيانات كان الأنسب لسير عملنا. تعرف ديسبلايمر على جميع أنواع البيانات، من النصوص والأرقام والشبكات إلى الردود المتعددة. اكتشف تلقائيًا نوع البيانات وحدد المشكلات مثل التسميات المفقودة أو التسطيح أو الفئات الصغيرة التي تتطلب الدمج.

Displayr أفضل الميزات

إنشاء قصص بيانات ذات مغزى باستخدام مجموعات وقوالب علامات تجارية قابلة للتخصيص

تنظيف أسماء المتغيرات المربكة إلى تسميات موجزة باستخدام Displayr AI

فرز استجابات الاستبيان النصية والمفتوحة في مجموعات متماسكة

تصور بيانات الاستطلاع باستخدام أكثر من 100 نوع من المخططات البيانية، بما في ذلك مخططات الدونات والرسوم التوضيحية وأشجار النخيل

قيود Displayr

يستغرق وقتًا طويلاً للتحميل/التحديث

تسعير #### تسعير العرض

قصص البيانات

مجاني (مناسب للطلاب والمستخدمين الآخرين ذوي المتطلبات الأساسية)

(مناسب للطلاب والمستخدمين الآخرين ذوي المتطلبات الأساسية) احترافي: 40 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

40 دولارًا أمريكيًا/شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) المؤسسات: تسعير مخصص

العرض

مجاني (مناسب للطلاب والمستخدمين الآخرين ذوي المتطلبات الأساسية)

(مناسب للطلاب والمستخدمين الآخرين ذوي المتطلبات الأساسية) احترافي: 255 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا)

255 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (تُدفع سنويًا) المؤسسات: تسعير مخصص

عرض التقييمات

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: 4.8/5 (أكثر من 20 تقييم)

9. Crunch.io-الأفضل لتحليل بيانات الاستطلاع السريع

عبر Crunch.io عند فرز نقاط البيانات المعقدة، غالبًا ما أحتاج إلى إنشاء فلاتر محددة لتحديد موقع المعلومات التي أبحث عنها. باستخدام Crunch، كان بإمكاني إنشاء مرشح جديد وتطبيقه بسرعة، ولم يستغرق الأمر سوى بضع ثوانٍ فقط.

الميزة الأخرى التي برزت بالنسبة لي هي التصدير السلس. قمت بتصدير بيانات الاستبيان الخاص بي دون اتصال بالإنترنت باستخدام Excel لتقديمها إلى فريقي، وكانت التجربة سلسة للغاية. تتيح الأداة أيضًا المشاركة/التقديم عبر الإنترنت. لقد جربتها واستطعت إنشاء لوحة معلومات تفاعلية في بضع دقائق. لم تكن بحاجة إلى أي خبرة في البرمجة. وهذا يجعلها واحدة من أدوات تصور البيانات الجيدة للفرق غير التقنية.

كرانش.io أفضل الميزات

التعاون مع أعضاء الفريق لتحليل بيانات الاستبيان

تنظيم الأسئلة في مجلدات منطقية

استخلاص الرؤى من البيانات بوقت استجابة أقل من ثانية

تخصيص أنواع التصور

قيود Crunch.io

لديه منحنى تعليمي بسيط

تسعير #### كرانش.io

غير متاح

تقييمات #### Crunch.io

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: لا توجد مراجعات كافية

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10. برنامج Q Research Software - الأفضل للتحديثات الآلية

عبر برنامج Q للأبحاث تتضمن بعض استطلاعات السوق التي نجريها مراحل متعددة. في بعض الأحيان، أنهي كل تحليلي وتقاريري (على المراحل المكتملة حتى الآن) لأدرك أن عليّ القيام بذلك من جديد عندما أقوم بمراجعة البيانات القديمة مع نتائج الاستطلاع المكتسبة حديثًا.

باستخدام Q، يمكنني أتمتة هذه العملية بأكملها. لم أكن مضطرًا للعمل على التحليل من الصفر بسبب مراجعة بسيطة للبيانات - لقد وفرت الكثير من الوقت لي ولفريقي!

أفضل ميزات برنامج Q Research Software

تنظيف البيانات وإنشاء جداول دون معرفة الترميز

إنشاء تقارير بيانات كبيرة ومعقدة بسرعة

الحصول على دعم كامل للغة R

التكامل السلس مع MS Excel و MS PowerPoint

قيود برنامج Q Research Software

التأخر العرضي

تسعير برنامج Q Research Software

الترخيص القياسي: 2379 دولارًا أمريكيًا/السنة

2379 دولارًا أمريكيًا/السنة رخصة قابلة للتحويل: 7347 دولارًا أمريكيًا/السنة

تقييمات برنامج Q Research Software

G2: 4.7/5 (أكثر من 30 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 30 تقييم) Capterra: تقييمات غير كافية

مركزية إنشاء الاستبيانات وتحليل البيانات باستخدام ClickUp

الفكرة الرئيسية وراء برنامج تحليل الاستبيانات هي معرفة أصحاب المصلحة لديك بشكل أفضل وإجراء تحسينات بناءً على

حلقات التغذية الراجعة

. إن أدوات الاستطلاع التي أدرجتها في هذه القائمة رائعة في ما تقوم به - تحليل بيانات الاستطلاع - ولكن لا يمكن لجميعها تحقيق التوازن بين إنشاء الاستطلاع وتحليله بشكل متساوٍ أو تلبية احتياجات قطاعات متعددة.

هذا هو المكان الذي تتمتع فيه ClickUp بميزة واضحة على الآخرين. تُمكِّنك المنصة من طرح أسئلة مفتوحة ومقصودة لجمع البيانات النوعية، وتصور بياناتك في لوحة مرنة لتحليل المشاعر بفعالية، واتخاذ قرارات قائمة على البيانات، وتوليد رؤى قيمة من بيانات الاستطلاع للوصول إلى

أهداف العمل وغاياته

باستمرار. ابدأ مع ClickUp اليوم!