أفضل 11 برنامجًا لإنشاء قواعد البيانات لإدارة البيانات المنظمة

عندما تتعامل عدة فرق مع نفس البيانات، ينتشر الفوضى بسرعة. تسجل قسم التسويق العملاء المحتملين بطريقة معينة، بينما يسجلهم قسم المبيعات بطريقة أخرى. يضيف قسم العمليات علامات جديدة. يقوم قسم التطوير بتحديث المخطط. وفجأة، لا أحد يعرف أي نسخة هي النسخة الصحيحة.

وهنا يأتي دور برامج إنشاء قواعد البيانات الرائعة، فهي تتيح لك جمع البيانات وتخزينها ومزامنتها عبر الفرق مع الحفاظ على نظافتها واتصالها وقابليتها للاستخدام.

في هذا المنشور، قمنا بتجميع 11 من أفضل أدوات إنشاء قواعد البيانات لمساعدتك في الحفاظ على سلاسة التعاون وتناسق الهيكل ووضوح البيانات، بغض النظر عن عدد الأشخاص المشاركين في العمل. 🤝

أفضل برامج إنشاء قواعد البيانات في لمحة

هذه هي أفضل الخيارات لبرامج إنشاء قواعد البيانات مقارنةً ببعضها البعض.

أداة الأفضل لـ أفضل الميزات الأسعار ClickUp قاعدة بيانات شاملة وإدارة مشاريع حجم الفريق: أفراد وفرق من جميع الأحجام المهام كسجلات، الحقول المخصصة، عرض الجدول، الأتمتة، لوحات المعلومات، ClickUp Brain مجاني إلى الأبد؛ تخصيصات متاحة للمؤسسات Google AppSheet إنشاء تطبيقات بدون كود داخل Google Workspace حجم الفريق: من الأفراد إلى الشركات المتوسطة الحجم منطق السحب والإفلات، وتكامل قاعدة بيانات Google Sheets ، والمزامنة دون اتصال بالإنترنت، ولوحات المعلومات الجاهزة للاستخدام على الأجهزة المحمولة مجاني؛ من 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم Microsoft SQL Server نظام إدارة قواعد البيانات العلائقية على مستوى المؤسسات حجم الفريق: المطورون ومسؤولو قواعد البيانات OLTP في الذاكرة، دعم JSON/graph، توفر دائم أسعار مخصصة Microsoft Access إنشاء قواعد بيانات سطح المكتب والاستخدام المحلي حجم الفريق: فرق صغيرة ومسؤولون معالجات الجداول، ماكرو VBA، واجهة مستخدم قائمة على النماذج 179.99 دولارًا أمريكيًا/مستخدم (لمرة واحدة) Zoho Creator تطبيقات أعمال منخفضة الكود مع أتمتة سير العمل حجم الفريق: فرق تسويق وعمليات صغيرة إلى متوسطة الحجم أداة إنشاء بالسحب والإفلات، برمجة Deluge، نشر على الأجهزة المحمولة تجربة مجانية؛ ابتداءً من 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Knack قواعد بيانات عبر الإنترنت بدون ترميز حجم الفريق: أفراد، ومسؤولو قواعد البيانات، والفرق الصغيرة أذونات قائمة على الأدوار، تطبيقات قابلة للتضمين، مخططات/خرائط ابتداءً من 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم Caspio تطبيقات منخفضة الكود مع امتثال المؤسسات حجم الفريق: الشركات المتوسطة الحجم وفرق العمليات المؤسسية متوافقة مع HIPAA/SOC 2، واجهات برمجة تطبيقات REST، منشئ بنقرة واحدة أسعار مخصصة Zapier منصة أتمتة تربط بين التطبيقات وسير العمل حجم الفريق: أفراد وفرق تسويق/عمليات متوسطة الحجم أكثر من 6000 عملية تكامل، وتدفقات متعددة الخطوات، ومعالجة الأخطاء مجاني؛ من 19 دولارًا شهريًا Tadabase أنشئ تطبيقات ويب معقدة بسرعة حجم الفريق: فرق المؤسسات ومسؤولو الأنظمة تصميمات متعددة الجداول، وعلامات بيضاء، وأتمتة ملفات PDF/البريد الإلكتروني ابتداءً من 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم PostgreSQL محرك SQL مفتوح المصدر متقدم لمجموعات البيانات الكبيرة حجم الفريق: شركات متوسطة الحجم إلى شركات كبيرة JSONB/المصفوفات، PostGIS، النسخ المتماثل، قابلية التوسع مجاني (مفتوح المصدر) Airtable جداول بيانات علائقية مع إمكانية التعاون حجم الفريق: فرق منتجات ومحتوى صغيرة إلى متوسطة الحجم طرق عرض مخصصة وأتمتة وتكامل Slack/Gmail وأدوات عرض البيانات الداخلية مجاني؛ من 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج إنشاء قواعد البيانات؟

فيما يلي قائمة بما يجب البحث عنه في برنامج قاعدة البيانات المجاني:

حدد بنية بياناتك بسهولة باستخدام الحقول والجداول والعلاقات القابلة للتخصيص

أتمتة المهام المتكررة والتحديثات باستخدام سير العمل أو عمليات التكامل المدمجة

تصور بياناتك في تنسيقات متعددة، مثل الجداول أو النماذج أو عرض Kanban أو عرض Gantt

تحكم في وصول المستخدمين باستخدام أذونات قائمة على الأدوار لحماية المعلومات الحساسة

قم بتوسيع قاعدة البيانات مع نمو فريقك أو تعقيد البيانات، دون مشاكل في الأداء

تعاون في الوقت الفعلي مع دعم متعدد المستخدمين وتتبع الأنشطة

أضف مستخدمين جدد بسهولة باستخدام مستخدمين جدد بسهولة باستخدام قوالب جداول البيانات والوثائق ومنحنى التعلم المنخفض

🔍 هل تعلم؟ ظهرت أول قاعدة بيانات حاسوبية حقيقية في ستينيات القرن الماضي، حيث يُعتبر متجر البيانات المتكامل (IDS) الذي ابتكره تشارلز باخمان أول نظام إدارة قواعد بيانات حقيقي.

أفضل برامج إنشاء قواعد البيانات

هل يشبه نظامك الحالي حلاً بديلاً؟ إليك بعض من أفضل أدوات برامج إدارة المشاريع المجانية لإنشاء أنظمة منظمة ومرنة وقابلة للتطوير. 🎯

1. ClickUp (الأفضل لقاعدة البيانات الشاملة وإدارة المشاريع)

أنشئ مهمتك الأولى في ClickUp أنشئ مهام ClickUp مخصصة كسجلات في مشروعك

أول ما يرد في قائمتنا هو ClickUp. إنه التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة، وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

بالاقتران مع برنامج إدارة المشاريع ClickUp CRM، فإنه يجمع بين وظائف قاعدة البيانات العلائقية وميزات تنفيذ المشاريع. وهذا يعني أنه يمكنك تتبع جهات الاتصال مثل CRM، وإنشاء سير العمل مثل فريق العمليات، وتعيين عناصر العمل مثل مدير المشروع.

المهام في ClickUp

فكر في مهام ClickUp على أنها "سجل" من حيث قواعد البيانات. تحتوي كل مهمة على عنوان ووصف وقائمة مراجعة وملفات ومسؤولين وتعليقات.

لنفترض أنك تستخدم ClickUp كنظام لإدارة العملاء. يحصل كل عميل على مهمة حيث يمكنك إضافة قائمة مرجعية لخطوات التسجيل، وتحميل العقود الموقعة أو اتفاقيات عدم الإفشاء، وترك ملاحظات داخلية.

أنشئ حقول ClickUp المخصصة للتأكد من أنك تقوم بالتصفية حسب ما هو مهم

تعد الحقول المخصصة في ClickUp هي المكان الذي تبدأ فيه المنصة في العمل كقاعدة بيانات. يمكنك إضافة قوائم منسدلة وتواريخ وأرقام هواتف ومربعات اختيار وعناوين URL وحتى حقول محسوبة. تخلق هذه الحقول بنية مخصصة لاحتياجاتك.

على سبيل المثال، أنت تدير شراكات المؤثرين. لكل مهمة حملة، أضف: حقل مخصص لـ مستوى المؤثر (على سبيل المثال، ذهبي، فضي، برونزي)

تنسيق المحتوى (بكرة، منشور، قصة)

موعد التسليم

حالة الموافقة مع قوائم منسدلة مرمزة بالألوان

التبعيات في مهام ClickUp

اقترن ذلك بـ ClickUp Task Dependencies، وستتمكن من التحكم في التسلسل. كل ما عليك فعله هو تعيين العلاقات بين المهام المتتالية، وسيقوم ClickUp بإعلامك عندما تؤثر المهام المتأخرة على جدولك الزمني.

نظم المهام وحرر البيانات بشكل مجمّع باستخدام عرض الجدول البديهي في ClickUp

إذا كنت تعمل باستمرار على جداول البيانات، فستشعر بالراحة عند استخدام ClickUp Table View.

يمثل كل صف مهمة، ويقابل كل عمود حقلًا (الحالة، والمسؤول، والبيانات المخصصة)، مع حدوث جميع التحديثات في الوقت الفعلي.

إذا كنت تدير تقويم محتوى، يمكنك عرض موضوعات المقالات حسب الكاتب المعين وعدد الكلمات، والفرز حسب من تأخر في التسليم، وإضافة خيارات تصفية متقدمة.

أنشئ قواعد مخصصة للحفاظ على سير سير عملك باستخدام ClickUp Automations

الآن، أضف طبقة في ClickUp Automations، وستبدأ مساحة العمل الخاصة بك في التفكير بذكاء. يمكنك إنشاء قواعد "عندما. إذا" بدون كود.

لنفترض أنك تدير تعليقات العملاء. في كل مرة يملأ فيها شخص ما نموذج تعليقات، يمكن للأتمتة تخصيصه لفريق الدعم وتعيين الأولوية بناءً على تحليل المشاعر.

إن إنشاء قاعدة بيانات هو مجرد الخطوة الأولى، أما التحدي الحقيقي فيبدأ عند الحاجة إلى تحديثها باستمرار. 🎥 في هذا الفيديو، ستتعلم كيفية أتمتة سير العمل في خمس دقائق فقط، بحيث تظل قاعدة البيانات دقيقة، وتظل العمليات متزامنة، ويقضي فريقك وقتًا أقل في التحديثات اليدوية.

أفضل ميزات ClickUp

التقاط البيانات: أنشئ استطلاعات عامة أو داخلية لجمع موجزات العملاء أو طلبات الميزات أو تذاكر الدعم أو التعليقات باستخدام أنشئ استطلاعات عامة أو داخلية لجمع موجزات العملاء أو طلبات الميزات أو تذاكر الدعم أو التعليقات باستخدام نماذج ClickUp ، واسمح للأداة بدمجها مباشرة في المهام.

تصور التقدم: تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية وسرعة السباق والمهام المتأخرة أو فقدان العملاء في الوقت الفعلي باستخدام المخططات المخصصة والأدوات المصغرة وملخصات تتبع الوقت باستخدام تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية وسرعة السباق والمهام المتأخرة أو فقدان العملاء في الوقت الفعلي باستخدام المخططات المخصصة والأدوات المصغرة وملخصات تتبع الوقت باستخدام لوحات معلومات ClickUp

اعمل على طريقتك: قم بالتبديل بين القوائم واللوحات والجداول والجداول الزمنية أو التقويمات باستخدام طرق العرض القابلة للتخصيص في ClickUp لتناسب سير عملك.

تعاون بسلاسة: قم بتعيين المهام، ووضع علامات على زملائك في التعليقات المترابطة، وإرفاق المستندات، وتتبع التبعيات قم بتعيين المهام، ووضع علامات على زملائك في التعليقات المترابطة، وإرفاق المستندات، وتتبع التبعيات لاسترجاع المعلومات السياقية.

قيود ClickUp

منحنى تعلم حاد بسبب ميزاته الشاملة

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

تُلخص مراجعة G2 هذه كل شيء:

يوفر ClickUp مجموعة رائعة من الميزات التي تسهل تخصيص سير العمل وإدارة المهام وتتبع التقدم في مكان واحد. أحب الطريقة التي يمكنني بها إنشاء عروض مخصصة لكل مشروع، وتعيين عمليات التشغيل التلقائي، ودمجها مع الأدوات الأخرى التي أستخدمها بالفعل. إنه متعدد الاستخدامات للغاية، سواء لتتبع المهام الشخصية أو العمليات التجارية المعقدة. تعد القوالب ولوحات المعلومات مفيدة بشكل خاص للحفاظ على تنظيم كل شيء وسهولة متابعته.

يقدم ClickUp مجموعة رائعة من الميزات التي تسهل تخصيص سير العمل وإدارة المهام وتتبع التقدم في مكان واحد. أحب الطريقة التي يمكنني بها إنشاء عروض مخصصة لكل مشروع، وتعيين عمليات الأتمتة، ودمجها مع الأدوات الأخرى التي أستخدمها بالفعل. إنه متعدد الاستخدامات للغاية، سواء لتتبع المهام الشخصية أو العمليات التجارية المعقدة. تعد القوالب ولوحات المعلومات مفيدة بشكل خاص للحفاظ على تنظيم كل شيء وسهولة متابعته.

📮 ClickUp Insight: يقول 43٪ من الأشخاص أن المهام المتكررة توفر هيكلًا مفيدًا ليوم عملهم، ولكن 48٪ يجدونها مرهقة وتشتت انتباههم عن العمل الهام. في حين أن الروتين يمكن أن يوفر إحساسًا بالإنتاجية، إلا أنه غالبًا ما يحد من الإبداع ويمنعك من إحراز تقدم ملموس. يساعدك ClickUp على التحرر من هذه الدورة من خلال أتمتة المهام الروتينية عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي الأذكياء، حتى تتمكن من التركيز على العمل المكثف. قم بأتمتة التذكيرات والتحديثات وتعيين المهام، ودع ميزات مثل الحجب التلقائي للوقت وأولويات المهام تحمي ساعات عملك المثمرة. 💫 نتائج حقيقية: توفر Lulu Press ساعة واحدة يوميًا لكل موظف باستخدام ClickUp Automations، مما أدى إلى زيادة كفاءة العمل بنسبة 12٪.

2. Google AppSheet (أفضل أداة إنشاء بدون كود لمستخدمي Google Workspace)

عبر Google AppSheet

يتكامل AppSheet مع Google Workspace، مما يتيح للفرق تحويل بيانات Sheets إلى تطبيقات جاهزة للاستخدام على الأجهزة المحمولة دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية. تعالج تعبيرات السحب والإفلات منطق الأعمال، بينما يتم سحب الأذونات المستندة إلى الأدوار مباشرة من حسابات Google، مما يقلل من تدخل قسم تكنولوجيا المعلومات.

بمجرد النشر، يقوم أعضاء الفريق بجمع البيانات الميدانية والموافقة على الطلبات وتشغيل أتمتة Drive أو Gmail من أي جهاز. ونظرًا لأن كل شيء يتم تخزينه في BigQuery أو Sheets، يمكن للمحللين الحفاظ على خطوط إنتاج التقارير الحالية دون تغيير، بدلاً من إعادة بنائها حول أداة جديدة.

أفضل ميزات Google AppSheet

قم ببناء التطبيقات باستخدام منصة سهلة الاستخدام لا تتطلب كتابة أكواد برمجية، والتي تمكّن المستخدمين غير التقنيين من إنشاء تطبيقات مخصصة بسرعة

أتمتة سير العمل والعمليات التجارية باستخدام الروبوتات التي تعمل حسب الأحداث والأتمتة المجدولة والمنطق الشرطي

قم بتخصيص واجهات المستخدم باستخدام عروض ديناميكية (جداول، نماذج، خرائط، مخططات، تقاويم) وخيارات تخصيص العلامة التجارية لتلائم احتياجاتك وذوقك الجمالي

قيود Google AppSheet

تعد نسخة عرض سطح المكتب مقيدة نسبيًا مقارنةً بنسخة عرض التطبيقات المحمولة/الأجهزة اللوحية

خيارات تكوين تنسيق محدودة

أسعار Google AppSheet

المبتدئين: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأساسي: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Enterprise Plus: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Google AppSheet

G2: 4. 8/5 (390+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 500 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Google AppSheet؟

هكذا وصف أحد المستخدمين تجربته:

أنا راضٍ للغاية عن AppSheet. لقد فاقت المنصة توقعاتي من حيث المرونة وسهولة الاستخدام والميزات القوية لإنشاء تطبيقات مخصصة دون كتابة كود... على الرغم من أن AppSheet تتيح درجة كبيرة من التخصيص دون كتابة كود، فقد يجد بعض المستخدمين أن بعض خيارات التخصيص محدودة مقارنة بأساليب الترميز التقليدية، خاصة بالنسبة للمتطلبات المعقدة أو المتخصصة...

أنا راضٍ للغاية عن AppSheet. لقد فاقت المنصة توقعاتي من حيث المرونة وسهولة الاستخدام والميزات القوية لإنشاء تطبيقات مخصصة دون كتابة كود... على الرغم من أن AppSheet تتيح درجة كبيرة من التخصيص دون كتابة كود، قد يجد بعض المستخدمين أن بعض خيارات التخصيص محدودة مقارنة بأساليب الترميز التقليدية، خاصة بالنسبة للمتطلبات المعقدة أو المتخصصة...

💡 نصيحة احترافية: أنشئ حقول مرجعية، وليس مجرد حقول نصية. بدلاً من إدخال اسم المشروع يدويًا، أنشئ حقلًا مرجعيًا إلى جدول آخر؛ فهذا يضمن سلامة البيانات ويسمح بالبحث والتجميع في المستقبل.

3. Microsoft SQL Server (الأفضل لإدارة قواعد البيانات العلائقية على مستوى المؤسسات)

عبر Microsoft SQL Server

يوفر SQL Server نظام إدارة قواعد البيانات العلائقية (RDBMS) ناضجًا، إلى جانب أدوات متكاملة، مما يتيح للمطورين التركيز على تصميم المخطط وضبط الاستعلامات، بدلاً من التركيز على البنية التحتية. يدعم T-SQL عمليات الدمج المعقدة ووظائف النوافذ، بينما تتعامل فهارس تخزين الأعمدة و OLTP في الذاكرة مع أحمال معاملات كبيرة الحجم.

تعمل امتدادات JSON والرسوم البيانية المدمجة على الاحتفاظ بأنواع البيانات الحديثة في نفس المحرك، مما يبسط مجموعات التقنيات. يتم إدراج خطوط أنابيب DevOps من خلال صور Docker الأصلية وامتداد SQL Server Data Tools. تعمل الاختبارات الآلية للوحدات على التحقق من صحة الإجراءات المخزنة، ويكشف Query Store عن الانحدارات قبل وصولها إلى مرحلة الإنتاج.

أفضل ميزات Microsoft SQL Server

حافظ على استجابة الأنظمة دون الحاجة إلى عمليات التحويل اليدوي أو فترات التوقف عن العمل بفضل ميزة التوافر الدائم وإعادة إنشاء الفهارس عبر الإنترنت

فرض أمان قوي للبيانات من خلال تشفير البيانات الشفاف، والأمان على مستوى الصفوف، وقدرات التدقيق الشاملة

ادمجها بسلاسة مع نظام Microsoft الأوسع نطاقًا، مستفيدًا من أدوات مثل SQL Server Integration Services (SSIS) لـ ETL، وSQL Profiler لضبط الأداء، وManagement Studio للإدارة

قيود Microsoft SQL Server

ليس من السهل في بعض الأحيان اكتشاف الأخطاء باستخدام أدوات محدودة، وذلك بسبب تعقيد بعض قواعد البيانات

استيراد ملفات CSV أمر معقد

أسعار Microsoft SQL Server

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Microsoft SQL Server

G2: 4. 5/5 (أكثر من 2200 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 1900 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Microsoft SQL Server؟

وقد عبرت إحدى المراجعات على موقع Capterra عن ذلك بالقول:

إنه نظام إدارة قواعد بيانات قوي للغاية وسريع وقابل للتخصيص. يتمتع بموثوقية عالية للغاية، ولم أواجه أي مشاكل أو أفقد أي بيانات خلال سنوات استخدامه. يتميز SQL Management Studio بسهولة الاستخدام ويتيح لك تكوين جميع جوانب قاعدة البيانات أو الخادم تقريبًا دون الحاجة إلى كتابة استعلامات SQL... الترخيص مربك، فكلما حصلت على ترخيص عن طريق الاتصال أو عن طريق نواة وحدة المعالجة المركزية، يصعب فهم كيفية تطبيق الأسعار.

إنه نظام إدارة قواعد بيانات قوي للغاية وسريع وقابل للتخصيص. يتمتع بموثوقية عالية للغاية، ولم أواجه أي مشاكل أو أفقد أي بيانات خلال سنوات استخدامه. SQL Management Studio سهل الاستخدام ويتيح لك تكوين كل جانب من جوانب قاعدة البيانات أو الخادم تقريبًا دون الحاجة إلى كتابة استعلامات SQL... الترخيص مربك، فكلما حصلت على ترخيص عن طريق الاتصال أو عن طريق نواة وحدة المعالجة المركزية، يصعب فهم كيفية تطبيق الأسعار.

4. Microsoft Access (الأفضل لإنشاء قواعد البيانات المكتبية والاستخدام المحلي)

عبر Microsoft Access

يساعد Microsoft Access مديري العمليات على تجميع جداول البيانات المتفرقة في قاعدة بيانات سطح مكتب واحدة دون الحاجة إلى توظيف مسؤول قاعدة بيانات. تستورد معالجات الجداول ملفات CSV أو الفواتير أو سجلات المعدات في دقائق، وتتيح عرض العلاقات رؤية روابط الكيانات في لمحة.

يمكنك تشغيل المهام الروتينية، مثل فحوصات التباين الشهرية، من خلال الاستعلامات والماكروات المحفوظة. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأن Access يتزامن مع SharePoint أو SQL Server، يمكنك البدء محليًا ثم ترحيل البيانات لاحقًا عبر الإنترنت دون الحاجة إلى إعادة كتابة العمليات.

أفضل ميزات Microsoft Access

صمم وقم بإدارة قواعد البيانات العلائقية باستخدام الجداول والنماذج والاستعلامات والتقارير دون الحاجة إلى خبرة تقنية

أتمتة المهام المتكررة ومنطق الأعمال باستخدام وحدات الماكرو المدمجة و Visual Basic for Applications (VBA)

استيراد وتصدير البيانات بسهولة من وإلى تنسيقات مختلفة ( قاعدة بيانات Excel و CSV و XML) والربط بمصادر البيانات الخارجية

تحكم في وصول المستخدمين وسلامة البيانات من خلال أذونات قائمة على الأدوار وقواعد التحقق من صحة البيانات وفرض السلامة المرجعية

قيود Microsoft Access

يشكو المستخدمون من أنه يبدو قديمًا بعض الشيء

تفتقر إلى التحسينات والتحديثات مقارنة ببدائل Microsoft Access

أسعار Microsoft Access

الوصول: 179.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Microsoft Access

G2: 4. 5/5 (أكثر من 800 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Microsoft Access؟

شارك أحد المستخدمين هذه الملاحظة:

بصفتي مستخدمًا، وفي رأيي الذي يشاركني فيه الكثير من المستخدمين، أحب Microsoft Access لواجهته سهلة الاستخدام وسهولة إنشاء قواعد البيانات وقدرته على إدارة البيانات وتحليلها دون الحاجة إلى مهارات برمجة متقدمة... على الرغم من أن Microsoft Access له نقاط قوة، إلا أن هناك بعض القيود والعيوب التي يجب أخذها في الاعتبار: قابلية التوسع، مخاوف أمنية، دعم SQL محدود، تحديات التكامل، الموثوقية

بصفتي مستخدمًا، وفي رأيي الذي يشاركني فيه الكثير من المستخدمين، أحب Microsoft Access لواجهته سهلة الاستخدام وسهولة إنشاء قواعد البيانات وقدرته على إدارة البيانات وتحليلها دون الحاجة إلى مهارات برمجة متقدمة... على الرغم من أن Microsoft Access له نقاط قوة، إلا أن هناك بعض القيود والعيوب التي يجب أخذها في الاعتبار: قابلية التوسع، مخاوف تتعلق بالأمان، دعم SQL محدود، تحديات التكامل، الموثوقية

💡 نصيحة احترافية: استخدم حقل اختيار واحد باسم _OwnerCheck في كل جدول، وقم بتصفية عروض "مهامي" بناءً عليه. يؤدي ذلك إلى فرض ملكية واضحة، ومنع السجلات اليتيمة، والحفاظ على مسؤولية المهام في المقدمة والمركز.

5. Zoho Creator (الأفضل لإنشاء تطبيقات أعمال قابلة للتطوير بسرعة)

عبر Zoho Creator

يتيح Zoho Creator لفرق التسويق إنشاء أدوات تتبع الحملات التسويقية وموجهات العملاء المحتملين وتقويمات المحتوى دون الحاجة إلى انتظار عمليات الهندسة السريعة. تشبه لغة البرمجة Deluge اللغة الإنجليزية البسيطة وترتبط مباشرة بـ Zoho CRM وGoogle Ads وFacebook Lead Ads، مما يحافظ على مقاييس الإسناد والعائد على الاستثمار في مكان واحد.

بالإضافة إلى ذلك، ترسل سير العمل المخصصة رسائل بريد إلكتروني ترويجية أو تنبيهات Slack عندما يتجاوز العملاء المحتملون عتبات التقييم. يمكنك أيضًا استخدام التحليلات المدمجة للكشف عن أداء القناة وصولاً إلى المتغير الإبداعي. يحصل المسوقون على مركز خدمة ذاتية يتوسع مع تطور المسارات، دون الحاجة إلى أوراق هشة أو صوامع SaaS لمرة واحدة.

أفضل ميزات Zoho Creator

أتمتة العمليات التجارية باستخدام محرك سير عمل قوي، مما يتيح الموافقات والإشعارات ومعالجة البيانات

انشر التطبيقات على الفور عبر منصات الويب وiOS وAndroid، مع وصول سلس إلى البيانات في وضع عدم الاتصال بالإنترنت

ادمجها مع مجموعة Zoho وخدمات الجهات الخارجية، ودعم التحليلات والتعاون في الوقت الفعلي وبوابات العملاء

قيود Zoho Creator

يواجه المستخدمون صعوبات في إنشاء برامج معقدة

تستهدف الكثير من معالجات القوالب حلولًا مخصصة للولايات المتحدة فقط، مما يحد من إمكانية الوصول إليها

أسعار Zoho Creator

تجربة مجانية متاحة

قياسي: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المحترفون: 230 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 37 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Zoho Creator

G2: 4. 6/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 160 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zoho Creator؟

مقتبس مباشرة من مراجعة G2:

يمكن تخصيص أي نموذج وإنشاء لوحة تحكم مخصصة. كما أنه يحتوي على تطبيقات وطريقة تسجيل دخول آمنة من خلال تطبيق المصادقة... البرنامج ثقيل ويحتاج إلى بعض الوقت للتعود عليه، كما أن لوحات التحكم تحتاج إلى تخصيص كبير لتكون فعالة.

يمكن تخصيص أي نموذج وإنشاء لوحة تحكم مخصصة. كما أنه يحتوي على تطبيقات وطريقة تسجيل دخول آمنة من خلال تطبيق المصادقة... البرنامج ثقيل ويحتاج إلى بعض الوقت للتعود عليه، كما أن لوحات التحكم تحتاج إلى تخصيص كبير لتكون فعالة.

6. Knack (الأفضل لإنشاء قواعد بيانات بسيطة عبر الإنترنت بدون كود)

عبر Knack

يوفر Knack أداة إنشاء قائمة على المتصفح حيث يمكن للفرق رسم الجداول وتحديد الاتصالات وإنشاء واجهات سريعة الاستجابة، كل ذلك في نفس اللوحة. تساعد قوالب قواعد البيانات المعدة مسبقًا على بدء حالات الاستخدام الشائعة، مثل سجلات الأصول وبوابات العملاء وقوائم المتطوعين، بحيث يتم قياس وقت الإعداد بالساعات.

يقوم محرك القواعد بتصفية العروض بناءً على أدوار المستخدمين، بحيث يرى كل صاحب مصلحة ما يهمه فقط. بالنسبة للتكاملات، تسهل نقاط نهاية API الوصول إلى أي كائن والاتصال به، بينما يمكن لأدوات مثل Zapier أو Make التعامل مع عمليات الأتمتة السريعة دون الحاجة إلى البرمجة. نظرًا لأن الاستضافة والنسخ الاحتياطي وأمان SSL مضمنة، يمكن للفرق تجنب عناء إدارة الخوادم أو تكوين جدران الحماية، مع الاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على نموذج البيانات الخاص بهم.

أفضل ميزات Knack

قم بتصور البيانات باستخدام المخططات والتقويمات والخرائط والجداول المدمجة، مما يسهل تحليلها

قم بتضمين التطبيقات في مواقع الويب أو البوابات الإلكترونية، مما يوفر تجربة ذات علامة بيضاء ويوسع نطاق الوظائف

صمم واجهات سهلة الاستخدام باستخدام محرر WYSIWYG وخيارات تخصيص العلامة التجارية

تعاون وإدارة المحتوى باستخدام أدوات إدارة المستندات والمحتوى

قيود Knack

يشكو المستخدمون من أن التطبيق يبدو قديمًا ويحتاج إلى مزيد من المرونة في التصميم

لا توجد وثائق كافية عن ملفات تعريف الارتباط، مما يمثل مشكلة بالنسبة لبيانات اللائحة العامة لحما

أسعار Knack

المبتدئين: 19 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 49 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الشركات: ابتداءً من 269 دولارًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Knack

G2: 4. 6/5 (أكثر من 100 تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (90+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Knack؟

اقرأ ما قاله هذا المراجع:

Knack سهل التكوين والاستخدام. فهو يخفف من عبء الأعمال الثقيلة. انسَ تعقيدات Excel... العيب الوحيد في Knack هو عدم وجود بعض التكاملات الأصلية في الجداول الموجودة مسبقًا مثل المبيعات والمنتجات لـ Shopify على سبيل المثال، ولكن واجهة برمجة التطبيقات سهلة الاستخدام، لذا فقد حللنا هذه المشكلة.

Knack سهل التكوين والاستخدام. فهو يخفف من عبء الأعمال الثقيلة. انسَ تعقيدات Excel... العيب الوحيد في Knack هو عدم وجود بعض التكاملات الأصلية في الجداول الموجودة مسبقًا مثل المبيعات والمنتجات لـ Shopify على سبيل المثال، ولكن واجهة برمجة التطبيقات سهلة الاستخدام، لذا فقد حللنا هذه المشكلة.

💡 نصيحة احترافية: قم دائمًا بإنشاء حقل _ID مخصص باستخدام صيغة مثل RecordType + ‘-‘ + RANDOM_STRING(6). حتى إذا كانت منصتك تقوم بإنشاء معرفات السجلات تلقائيًا، فإن هذا يجعل عمليات التكامل وإعداد التقارير والتصفية أكثر قابلية للقراءة وموثوقية.

استخدم ClickUp Brain MAX لالتقاط البيانات وتنظيفها على الفور يعد الإدخال اليدوي للبيانات أحد أكبر العوامل التي تقلل من الإنتاجية عند إدارة قواعد البيانات المشتركة. وهنا يأتي دور ClickUp Brain MAX ، مساعد الذكاء الاصطناعي لسطح المكتب من ClickUp الذي يتيح لك تحديث السجلات أو إنشائها بدون استخدام اليدين باستخدام Talk to Text . بدلاً من التبديل بين علامات التبويب أو كتابة كل حقل، يمكنك نطق التحديثات مثل "أضف عميلاً جديداً إلى قاعدة البيانات بأولوية = عالية وتاريخ استحقاق = الجمعة"، وسيقوم ClickUp Brain MAX بتحويلها على الفور إلى مهمة أو سجل. استخدم ميزة تحويل الكلام إلى نص وأنجز عملك بشكل أسرع بمجرد التقاطها، يمكن لـ ClickUp Brain (داخل التطبيق) تلخيص أحدث إدخالات مشروعك، واكتشاف السجلات المكررة، وحتى إنشاء رؤى سريعة عبر البيانات ذات الصلة. معًا، يحولون مساحة عملك إلى قاعدة بيانات ذكية ذاتية الصيانة — بحيث يقضي فريقك وقتًا أقل في إصلاح البيانات ووقتًا أطول في استخدامها. 💫 فكر في الأمر على أنه مساعد قاعدة البيانات الذي يعمل بالصوت ويحافظ على تزامن كل حقل ومهمة وتقرير بشكل مثالي.

7. Caspio (الأفضل لتطوير التطبيقات منخفضة الكود مع الامتثال للمعايير المؤسسية)

عبر Caspio

تم تصميم Caspio لقادة العمليات الذين يحتاجون إلى تطبيقات ويب جاهزة للحوكمة. كل شيء موجود في سحابة آمنة ومتوافقة مع SOC 2 و HIPAA، مما يجعل عمليات التدقيق أقل صعوبة بشكل كبير. يمكنك البناء باستخدام مشغلات النقر والإشارة التي تتعامل مع عمليات التحقق من الصحة على مستوى الحقل (لا حاجة إلى SQL)، ولكن إذا كنت أكثر تقنية، يمكنك استخدام JavaScript أو توصيل REST APIs.

هل تحتاج إلى سير عمل منظم؟ يمكن لأتمتة أداة تصميم قواعد البيانات متعددة الخطوات توجيه تذاكر الخدمة أو فحوصات الجودة عبر سلسلة من المصادقين، بينما تتعقب السجلات التفصيلية كل تغيير، بحيث تكون دائمًا جاهزًا للتدقيق.

أفضل ميزات Caspio

استفد من إمكانات البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع OpenAI ChatGPT المدمج لتوليد رؤى

قم بتخصيص واجهات التطبيقات باستخدام أطر عمل مرنة مثل Flex وBridge

قم بإدارة البيانات بأمان على بنية AWS و Microsoft SQL القوية للحصول على موثوقية عالية

قيود Caspio

يوفر تخصيصات معقدة، ولكن لا يمكنك إضافة رموز أو المزيد من ميزات التصميم

الاستيراد غير متاح بناءً على المشغل

أسعار Caspio

Lite: 100 دولار شهريًا

بالإضافة إلى: 300 دولار شهريًا

الأعمال: 600 دولار شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Caspio

G2: 4. 5/5 (150 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 200 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Caspio؟

مقتبس مباشرة من مراجعة Capterra:

اخترنا Caspio بعد تخطيط نماذجنا في Excel، وكان نقل الهيكل سهلاً نسبيًا، خاصة بمساعدة الدعم الفني الممتاز من Caspio. كانت جلسات التدريب الفردية مفيدة للغاية خلال مرحلة الإعداد وجعلت منحنى التعلم أكثر سهولة، حتى بالنسبة لشخص لم يقم بأي برمجة منذ فترة.

اخترنا Caspio بعد تخطيط نماذجنا في Excel، وكان نقل الهيكل سهلاً نسبيًا، خاصةً بمساعدة الدعم الفني الممتاز من Caspio. كانت جلسات التدريب الفردية مفيدة للغاية خلال مرحلة الإعداد وجعلت منحنى التعلم أكثر سهولة، حتى بالنسبة لشخص لم يقم بأي برمجة منذ فترة.

🔍 هل تعلم؟ قواعد البيانات البيانية، التي بُنيت على نظرية الرسوم البيانية ومثالية لتخطيط العلاقات، نشأت في عام 2006، مستوحاة من رؤية تيم بيرنرز-لي للبيانات المرتبطة.

8. Zapier (أفضل منصة أتمتة لربط التطبيقات وسير العمل)

عبر Zapier

يربط Zapier أكثر من 6000 تطبيق SaaS من خلال Zaps، مما يسمح للمسوقين بربط الحملات معًا دون الحاجة إلى كتابة برامج وسيطة. يؤدي المشغل (مثل ملء النموذج أو الشراء أو التسجيل في ندوة عبر الإنترنت) إلى بدء إجراءات خطوة بخطوة، بما في ذلك تحديث حقول CRM أو إرسال رسائل بريد إلكتروني ترويجية.

تتيح لك قواعد المسار تفرع التدفقات بناءً على نقاط العملاء المحتملين أو مصدر UTM أو حقول رئيسية أخرى، مما يضمن حصول جهات الاتصال المناسبة على المعاملة المناسبة. وماذا لو حدث خطأ ما؟ تعمل معالجة الأخطاء تلقائيًا على إعادة محاولة التشغيلات الفاشلة وتنبيه المالك، مما يقلل من احتمالية حدوث أعطال صامتة.

أفضل ميزات Zapier

أنشئ سير عمل متعدد الخطوات يمكن أن يتضمن عوامل تصفية وتأخيرات ومنطقًا شرطيًا

راقب وأدِر سجل الأتمتة باستخدام سجلات مفصلة وتتبع الأخطاء

دع أدوات التنسيق المدمجة تتولى مهام التنظيف

قيود Zapier

تبدو بعض عمليات التكامل غير مكتملة أو غير مستقرة. على سبيل المثال، لا تحتوي جميع التطبيقات على مشغلات أو إجراءات تستفيد حقًا من واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بها

في بعض الأحيان، قد تتعطل أدوات Zaps المختلفة وتؤثر على سير العمل

أسعار Zapier

مجاني إلى الأبد

احترافي: 29.99 دولارًا شهريًا

الفريق : 103.50 دولارًا شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Zapier

G2: 4. 5/5 (أكثر من 1300 تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 3000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Zapier؟

وقد عبرت مراجعة G2 عن ذلك بالقول:

Zapier مفيد للغاية، ولكن هناك بعض القيود بمجرد البدء في توسيع نطاق عمليات الأتمتة أو الحاجة إلى منطق أكثر تقدمًا مثل التفرع أو الشروط متعددة الخطوات، فقد يصبح الأمر مكلفًا بسرعة، كما أن بعض التطبيقات لديها مشغلات أو إجراءات محدودة متاحة، مما يعني أنني أحيانًا أضطر إلى البحث عن حلول بديلة. في بعض الأحيان، قد يفشل zap دون تفسير واضح ما لم تبحث في سجل المهام.

Zapier مفيد للغاية، ولكن هناك بعض القيود بمجرد البدء في توسيع نطاق عمليات الأتمتة أو الحاجة إلى منطق أكثر تقدمًا مثل التفرع أو الشروط متعددة الخطوات، فقد يصبح الأمر مكلفًا بسرعة، كما أن بعض التطبيقات لديها مشغلات أو إجراءات محدودة متاحة، مما يعني أنني أحيانًا أضطر إلى البحث عن حلول بديلة. في بعض الأحيان، قد يفشل zap دون تفسير واضح ما لم تبحث في سجل المهام.

9. Tadabase (الأفضل لإنشاء تطبيقات ويب معقدة تعتمد على البيانات)

عبر Tadabase

تتفوق Tadabase في إنشاء أدوات داخلية تعكس العمليات المعقدة، مثل أجهزة تتبع التصنيع متعددة الجداول، وموزعي الخدمات الميدانية، وبوابات توظيف الموارد البشرية. يتعامل مصمم المخطط مع الروابط المتعددة، وتعرض التخطيطات القائمة على المكونات السجلات ذات الصلة جنبًا إلى جنب للحصول على سياق سريع.

يتم تنفيذ عمليات الأتمتة وفقًا للجدول الزمني أو استجابةً لحدث ما، مع دعم أصلي لإنشاء ملفات PDF وخطوات البريد الإلكتروني. استضف بنفسك أو انشر على السحابة المدارة من Tadabase؛ يتضمن كلا الخيارين ضوابط وصول قائمة على الأدوار وسجلات تدقيق. يمكنك أيضًا استبدال ملفات Access القديمة أو نماذج الإنترانت القديمة بنظام آمن قائم على المتصفح يتكيف مع السياسات المتغيرة.

أفضل ميزات Tadabase

قم بتصور البيانات وإدارتها باستخدام لوحات Kanban والتقويمات والخرائط والرسوم البيانية والجداول التفاعلية

قم بتوسيع إمكانيات التطبيق باستخدام CSS و JavaScript المخصصين، وقم بإنشاء مكونات مخصصة

نشر التحديثات والتعديلات الفورية دون أي توقف

قيود Tadabase

يفتقر إلى الميزات المتقدمة مقارنة ببرامج قواعد البيانات العلائقية الأخرى

الإعداد الأولي يستغرق وقتًا طويلاً

أسعار Tadabase

المبتدئين: 50 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

النمو: 125 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المحترفون: 250 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Elite: 450 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Tadabase

G2: لا توجد تقييمات كافية

Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 20 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Tadabase؟

إليك ما قاله أحد المراجعين:

Tadabase هو أداة قوية لإنشاء التطبيقات بسرعة كبيرة. بعض الميزات يمكن أن تكون أفضل، لكنني أستخدمها وسأستمر في استخدامها!…يمكن أن تكون إدارة البيانات والقوالب (على الهاتف المحمول) أفضل. [sic]

Tadabase هو أداة قوية لإنشاء التطبيقات بسرعة كبيرة. بعض الميزات يمكن تحسينها، لكنني أستخدمه وسأستمر في استخدامه!…يمكن تحسين إدارة البيانات والقوالب (على الهاتف المحمول). [sic]

💡 نصيحة احترافية: أنشئ قاعدة بيانات CRM مع حقل "تجميع البحث" لحساب السجلات الفرعية ذات الصلة. على سبيل المثال، في جدول العملاء، اعرض عدد المشاريع النشطة من خلال التجميع من جدول المشاريع، حيث الحالة ليست مكتملة. "مثالي لتخطيط السعة وتحديد الأولويات.

10. PostgreSQL (أفضل قاعدة بيانات علائقية مفتوحة المصدر للاستخدام المتقدم لـ SQL)

عبر PostgreSQL

يوفر PostgreSQL للمطورين محرك SQL قوي وقابل للتوسيع يمكنهم من خلاله إنشاء نماذج أولية محليًا وتوسيع نطاقها إلى تيرابايت دون تغيير بناء الجملة. بفضل دعم أنواع البيانات الغنية، مثل JSONB والمصفوفات وهندسة PostGIS، غالبًا ما لا تكون هناك حاجة إلى التوفيق بين قواعد بيانات متعددة للتعامل مع أحمال العمل المتنوعة.

تغطي الميزات المدمجة، مثل التقسيم التصريحي والنسخ المتماثل المنطقي، كل شيء بدءًا من التحليلات وحتى إعدادات التوافر العالي. تتكامل أدوات مثل PGAdmin و psql ونظام تشغيل واسع النطاق بسلاسة مع خطوط أنابيب CI، مما يجعل التكامل سلسًا.

أفضل ميزات PostgreSQL

دعم أنواع البيانات المتقدمة والقابلية للتوسعة، بما في ذلك الأنواع المخصصة والمصفوفات ومعالجة JSON/JSONB القوية

أضف ملحقات مثل pg_partman أو TimescaleDB للحصول على إمكانات متقدمة للتقسيم أو السلاسل الزمنية

حقق قابلية التوسع على مستوى المؤسسات من خلال التحكم في التزامن متعدد الإصدارات (MVCC) والاستعادة في وقت محدد والنسخ المتزامن والتكرار والتوافرية العالية للبنى التحتية

حسّن الأداء على نطاق واسع باستخدام الفهرسة المتقدمة (B-tree، GIN، GiST) والتقسيم وتنفيذ الاستعلامات المتوازية

قيود PostgreSQL

يوفر عددًا أقل من أدوات واجهة المستخدم الرسومية مقارنة بقاعدة البيانات الأخرى

تفتقر إلى ملحقات مع برامج/تطبيقات مفتوحة المصدر مستخدمة على نطاق واسع

أسعار PostgreSQL

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات PostgreSQL

G2: 4. 5/5 (أكثر من 600 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 400 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن PostgreSQL؟

مقتطف سريع من مستخدم حقيقي:

دعم قوي لتقنيات الفهرسة المتقدمة مثل BRIN و GIN و GiST، التي تعمل على تحسين أداء الاستعلامات لمجموعات البيانات الكبيرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن دعم JSON المدمج يجعله خيارًا ممتازًا للتعامل مع البيانات شبه المنظمة دون التضحية بالقدرات العلائقية... يمكن أن يكون النسخ والتجميع أكثر يدوية مقارنة بحلول مثل النسخ المدمج في MySQL

دعم قوي لتقنيات الفهرسة المتقدمة مثل BRIN و GIN و GiST، التي تعمل على تحسين أداء الاستعلامات لمجموعات البيانات الكبيرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن دعم JSON المدمج يجعله خيارًا ممتازًا للتعامل مع البيانات شبه المنظمة دون التضحية بالقدرات العلائقية... يمكن أن يكون النسخ والتجميع أكثر يدوية مقارنة بحلول مثل النسخ المدمج في MySQL

11. Airtable (الأفضل لدمج جداول البيانات مع قواعد البيانات العلائقية)

عبر Airtable

يوفر Airtable لفرق المنتجات مساحة عمل واحدة لتخطيط خرائط الطريق وجمع ملاحظات المستخدمين وإدارة الإصدارات. يمكنك تدوير بياناتك أو تجميعها أو تنظيمها في تقويم ببضع نقرات فقط دون الحاجة إلى صيغ. يدعم كل سجل تحميل الملفات والنصوص المنسقة وقوائم المراجعة، مما يسهل على المصممين والمهندسين ومديري المشاريع التعاون في مكان واحد.

وبفضل Interfaces، يمكنك تحويل إدارة مشاريع جداول البيانات المعقدة إلى لوحات معلومات بسيطة وخفيفة الوزن توفر للمديرين التنفيذيين الرؤية الشاملة التي يحتاجونها.

أفضل ميزات Airtable

قم بتصور البيانات باستخدام التقارير واللوحات المعلوماتية المدمجة لتتبع تقدم المشروع والميزانيات ومقاييس النجاح

استخدم Airtable AI لتحسين تنظيم البيانات وتوليد الرؤى ودعم عملية اتخاذ القرار

احصل على موارد شاملة وقصص عملاء وآراء خبراء لتبقى في صدارة اتجاهات الصناعة

قيود Airtable

برنامج إنشاء قواعد البيانات بسيط للغاية بالنسبة لسير العمل المعقد، ويفتقر إلى المرونة وخيارات الرسوم البيانية المتقدمة

من الصعب إجراء استعلامات/ملخصات معقدة على البيانات الرقمية عبر قاعدة البيانات

أسعار Airtable

مجاني

الفريق: 20 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (سنويًا)

الأعمال: 45 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Airtable

G2: 4. 6/5 (2,940+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 2100 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Airtable؟

وفقًا لأ حد المراجعين:

لا توجد عيوب كبيرة في تجربتي حتى الآن، ولكنني لاحظت أن الخيارات العديدة المختلفة لعرض البيانات وفرزها أو إعدادها ومساحات العمل تستغرق وقتًا طويلاً لتحسينها للمستخدمين الأقل دراية بقدرات Airtable. يبدو أن عملية التنفيذ صعبة بالنسبة لفريقي، حيث نتعامل مع مئات من أصحاب المصلحة، مع قائمة واسعة من المنتجات، لكل منها مستويات مختلفة من الأذونات والتفاصيل.

لا توجد عيوب كبيرة في تجربتي حتى الآن، ولكنني لاحظت أن الخيارات العديدة المختلفة لعرض البيانات وفرزها أو إعدادها ومساحات العمل تستغرق وقتًا طويلاً لتحسينها للمستخدمين الأقل دراية بقدرات Airtable. يبدو أن عملية التنفيذ صعبة بالنسبة لفريقي، حيث نتعامل مع مئات من أصحاب المصلحة، مع قائمة واسعة من المنتجات، لكل منها مستويات مختلفة من الأذونات والتفاصيل.

قم ببناء قاعدة (بيانات) قوية باستخدام ClickUp

الآن بعد أن استعرضنا أفضل برامج إنشاء قواعد البيانات المتوفرة، أصبحت تعلم أن الاختيار المناسب يعتمد على مستوى مهارة فريقك، ومدى تعقيد حالة الاستخدام، ومستوى المرونة الذي تحتاجه.

إذا كنت بحاجة إلى أكثر من مجرد قاعدة بيانات، فانتقل إلى ClickUp. تتيح لك هذه الأداة التي لا تتطلب كتابة أكواد برمجية إنشاء عروض مخصصة وربط الحقول وتنظيم البيانات غير المنظمة والتعاون في الوقت الفعلي مع عدة مستخدمين.

