كيف تستخدم فرق الموارد البشرية الذكاء الاصطناعي التوليدي: أهم حالات الاستخدام وأمثلة حقيقية

"ألم يكن من المفترض أن ينضم هذا المرشح الأسبوع المقبل؟"

عادةً ما تشير لحظة الارتباك هذه إلى وجود خلل في عملية التعيين، مثل وجود الملفات في خمسة أماكن مختلفة، وعدم وضوح المسؤولية، وفقدان التحديثات. 🔍

وهنا يأتي دور أدوات الموارد البشرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي . فهي تعمل على مركزية المهام وتبسيط الاتصالات وتخليصك من الأعمال اليدوية المجهدة.

من فرز المرشحين إلى كتابة الوصف الوظيفي وتخصيص عملية التعيين، تساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي فرق الموارد البشرية على العمل بسرعة أكبر والحفاظ على التناسق دون فوضى. بدون أكواد. بدون ارتباك. فقط دعم ذكي يضع الإنسان في المقام الأول. ✨

🧠 حقيقة ممتعة: يمكن أن يحررك الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي والأدوات الذكية الأخرى من 60 إلى 70٪ من مهامك اليومية — مثل إدخال البيانات وترتيب الملفات وجميع المهام التي تجعلك تقول، "سأفعل ذلك لاحقًا. "

⭐️ نموذج مميز يساعد نموذج دليل ClickUp للموارد البشرية فرق الموارد البشرية على إنشاء مركز مركزي سهل التحديث لسياسات الشركة وإرشادات الموظفين وثقافة المؤسسة. وهو يدعم التواصل الواضح وسلاسة عملية التعيين واتساق عمليات الموارد البشرية، مما يمكّن الفرق من التوافق بشكل أسرع وتقليل العمل اليدوي. احصل على نموذج مجاني قم بتوحيد عمليات الموارد البشرية باستخدام نموذج دليل الموارد البشرية من ClickUp

ما هو الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال الموارد البشرية؟

يشير مصطلح "الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال الموارد البشرية" إلى أدوات الذكاء الاصطناعي التي تنشئ محتوى، مثل الوصف الوظيفي أو رسائل البريد الإلكتروني أو الملخصات، استنادًا إلى تع

بدلاً من كتابة المستندات أو البحث عنها يدويًا، يمكن لفرق الموارد البشرية استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسريع المهام المتكررة مع تحسين الاتساق والدقة. إنه مثل وجود مساعد كتابة ومحلل بيانات ومنسق في شخص واحد. سواء كنت تقوم بصياغة خطط التعيين أو الرد على الأسئلة الشائعة للمرشحين، يساعد الذكاء الاصطناعي في تقليل العبء اليدوي.

إليك الأسباب التي تجعل الذكاء الاصطناعي التوليدي جديرًا بالدمج في سير عمل الموارد البشرية:

توفير الوقت : أتمتة المهام الروتينية مثل نشر إعلانات الوظائف وجدولة المقابلات

تحسين الدقة : تقليل الأخطاء في التواصل والتوثيق

يدعم اتخاذ القرار : يحلل بسرعة كميات كبيرة من بيانات المرشحين أو الموظفين

زيادة الإنتاجية: تتيح لفرق الموارد البشرية التركيز على الاستراتيجية بدلاً من الأعمال الإدارية

تخيل أنك تكتب 10 أوصاف وظيفية فريدة لمهام متشابهة. بدلاً من البدء من الصفر، يمكنك تزويد الذكاء الاصطناعي بما يلي:

📌 جرب هذا الموجه: "قم بإنشاء وصف وظيفي لمهندس برمجيات متوسط المستوى يتمتع بخبرة في Java والسحابة."

عبر ChatGPT

تقوم بإنشاء مسودة منظمة وجاهزة للنشر في ثوانٍ معدودة، مما يوفر ساعات من إعادة الكتابة. ⏱️

📚 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للموارد البشرية

وهذا ليس مجرد ضجيج إعلامي، ففي تقرير McLean & Company’s HR Trends Report 2024، قال 79% من الفرق التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي إنه ساعد في زيادة الإنتاجية والكفاءة. وهذا ليس مجرد ميزة إضافية، بل أصبح أمراً أساسياً لوظائف الموارد البشرية.

كما تعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على تبسيط سير عمل الموارد البشرية. دعونا نلقي نظرة على المجالات التي تناسبها بشكل أفضل.

👀 هل تعلم؟ تشير Glassdoor إلى أن الوظيفة الشاغرة النموذجية في الشركات تجذب في المتوسط 250 سيرة ذاتية.

ما هي التطبيقات الرئيسية للذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال الموارد البشرية؟

تنشغل فرق الموارد البشرية بالعديد من المهام، بدءًا من التوظيف والتأهيل وصولًا إلى كل ما بينهما. وتدخل الذكاء الاصطناعي التوليدي لتولي المهام المتكررة وتسريع إنشاء المحتوى ودعم سير عمل الموارد البشرية التعاوني ، مما يوفر الوقت للقيام بالمهام التي تضع الموظفين في المقام الأول.

✨ مع ClickUp، لا تبدو الموارد البشرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي مفككة، بل تبدو سلسة.

ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل، المصمم لتركيز المهام والوثائق والاتصالات وإعداد التقارير في مكان واحد. والآن، مع ClickUp Brain، تحصل فرق الموارد البشرية على مساعد يعمل بالذكاء الاصطناعي يعمل معهم لتبسيط التوظيف والتأهيل وتحديث السياسات والمزيد.

📮ClickUp Insight: يقول واحد من كل خمسة موظفين أن معرفة موعد اتخاذ القرارات يساعدهم على العمل بشكل أسرع. ومع ذلك، في خضم انشغال يوم حافل، غالبًا ما يتم إغفال التواصل بشأن الجداول الزمنية. يحل ClickUp Brain هذه المشكلة من خلال العمل كمساعِد لك في العمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي. فهو يجمع تلقائيًا التحديثات من المهام والمواضيع والمستندات، ويقدم ملخصات يومية وموجزات للقرارات وتعليقات موجزة. لن تضطر أبدًا إلى ملاحقة الأشخاص (أو المعلومات). 💨

إليك كيفية إحداث الذكاء الاصطناعي فرقًا في بعض المجالات الأساسية للموارد البشرية:

هل تبحث في كومة من السير الذاتية؟ يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي مسح السير الذاتية وتحليلها واختيار المرشحين المناسبين على الفور بناءً على معايير محددة مسبقًا مثل المهارات وخبرة الموظفين والكلمات المفتاحية.

تقوم بعض الأدوات حتى بتقييم المرشحين واقتراح أفضلهم، مما يساعدك على التحرك بسرعة أكبر دون إغفال المواهب المتميزة.

بفضل تكامل ClickUp والبحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يمكنك العثور بسرعة على معلومات المرشحين والتعليقات وملاحظات المقابلات من جميع أنحاء مساحة العمل وتطبيقات الموارد البشرية المتصلة.

فيما يلي مثال بسيط على كيفية استخدام ClickUp Brain للتحضير للمقابلات:

ClickUp Brain لإعداد مقابلات مدير الموارد البشرية

تحويل الكلام إلى نص مع Brain Max لفرق الموارد البشرية ClickUp Brain Max يتضمن الآن ميزة قوية للتحويل من الكلام إلى النص، مما يتيح لك التفاعل مع مساحة العمل باستخدام صوتك دون الحاجة إلى الكتابة. يمكن لمتخصصي الموارد البشرية إملاء المهام أو ترك التعليقات أو إنشاء المستندات بمجرد التحدث، مما يجعل تسجيل الأفكار أثناء التنقل أو أثناء الاجتماعات أسهل من أي وقت مضى. سواء كنت تجري مقابلات أو تعقد جلسات عصف ذهني لوضع خطط التوظيف أو تحتاج إلى تسجيل الملاحظات بعد اجتماع فردي، ما عليك سوى التحدث بسرعة وسيقوم Brain Max بنسخ مدخلاتك وتنظيمها على الفور. هذه الميزة فعالة بشكل خاص لفرق الموارد البشرية المشغولة التي ترغب في توفير الوقت وتقليل الإدخال اليدوي وضمان عدم فقدان أي شيء أثناء الترجمة.

مساعد إعداد المقابلات

مدير الموارد البشرية: "أحتاج إلى أسئلة مقابلة منظمة لوظيفة دعم العملاء. "

أداة الذكاء الاصطناعي: ها هي!

كيف تتعامل مع العملاء الصعبين؟

أخبرني عن مرة حللت فيها مشكلة صعبة للغاية

ماذا يعني لك تقديم خدمة عملاء جيدة؟

يمكن أن تساعد الذكاء الاصطناعي في إنشاء أدلة للمقابلات التي تتعمق أكثر، من الأسئلة الخاصة بالوظيفة إلى الأسئلة المتعلقة بالثقافة المؤسسية، دون الحاجة إلى البحث في Google لساعات طويلة.

💡 نصيحة احترافية: ✨ هل تريد المضي قدمًا؟ مع ClickUp AI Notetaker، يمكنك تسجيل المقابلات أو جلسات التوجيه وتدوينها وملخصها تلقائيًا. لن تفوت فرق الموارد البشرية أي تفاصيل ويمكنها التركيز على المحادثة بدلاً من تدوين الملاحظات.

إنشاء محتوى التوجيه

يمكن للذكاء الاصطناعي تسريع تجربة انضمام الموظفين الجدد من خلال إنشاء محتوى مخصص بناءً على الدور الوظيفي والقسم والموقع. إليك ما يمكنه تحقيقه:

رسائل البريد الإلكتروني الترحيبية المخصصة

جداول التدريب للأسبوع الأول

مقدمة "تعرف على فريقك"

الأسئلة الشائعة الخاصة بالوظائف

قوائم مراجعة الموظفين الجدد

والنتيجة؟ يشعر الموظفون الجدد بالدعم منذ اليوم الأول دون أن يقضي قسم الموارد البشرية ساعات في إنشاء المستندات يدويًا. لا قوالب، لا بحث، فقط توجيهات محددة في ثوانٍ.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ ClickUp Automations تشغيل قوائم مراجعة التعيين، وإرسال تذكيرات لإكمال المستندات، وجدولة المتابعات — حتى لا يتم إغفال أي شيء.

يمكن أن تساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي فرق الموارد البشرية على الامتثال للوائح العمل المتغيرة باستمرار. يمكنه البحث عن التغييرات القانونية المحلية واقتراح تحديثات على وثائق التعيين ودلائل الموظفين وسياسات التدريب، مما يساعد الفرق على البقاء في صدارة عمليات التدقيق وتجنب الانتهاكات العرضية.

🧠 حقيقة ممتعة: ساعد ChatGPT أحد المستخدمين في كتابة رواية من 300 صفحة في يوم واحد —تخيل استخدام هذه السرعة لإنشاء توصيفات الوظائف أو رسائل البريد الإلكتروني أو سياسات الموارد البشرية في دقائق معدودة.

تحليل ملاحظات الموظفين

جمع التعليقات أمر سهل، لكن فهمها ليس كذلك. يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي معالجة مئات الردود المفتوحة على الاستبيانات، وتحديد الموضوعات المتكررة واتجاهات المشاعر، وحتى طرح اقتراحات قابلة للتنفيذ.

قبل: أنت عالق في قراءة كل تعليق.

بعد ذلك: ستحصل على ملخص سهل الفهم، متضمنًا الاتجاهات والكلمات المفتاحية والخطوات التالية

ومع لوحات معلومات ClickUp، يمكنك تصور اتجاهات التعليقات وتتبع مقاييس المشاركة وإنشاء تقارير في الوقت الفعلي للقيادة، كل ذلك في مكان واحد.

👀 هل تعلم؟ 77% من الشركات تستخدم بالفعل الذكاء الاصطناعي أو تدرس استخدامه. لا عجب أن مجال الموارد البشرية يركب الموجة أيضًا!

الخدمة الذاتية للموارد البشرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

يمكن أن تؤدي الأسئلة المتكررة من الموظفين إلى إبطاء عمل فرق الموارد البشرية، مثل "كم عدد أيام الإجازة المتبقية لي؟" أو "أين توجد سياسة العمل عن بُعد؟"

بفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكن لفرق الموارد البشرية إنشاء بوابات داخلية أو روبوتات دردشة تعمل بالذكاء الاصطناعي للإجابة على الأسئلة الشائعة وعرض السياسات ذات الصلة وتخصيص الردود بناءً على الدور أو القسم. وهذا يعني تقليل عدد الاستفسارات الموجهة إلى قسم الموارد البشرية وتسريع الرد

يعيد الذكاء الاصطناعي التوليدي تشكيل الموارد البشرية من خلال أتمتة المهام المتكررة وتوحيد المعلومات المتفرقة، مما يتيح للفرق التركيز على الأشخاص بدلاً من الأعمال الورقية. يعمل ClickUp Brain و Brain Max كرفيقين ذكيين وشاملين للذكاء الاصطناعي، مما يتيح لمتخصصي الموارد البشرية البحث في جميع تطبيقات العمل، وإملاء المهام صوتيًا، وأتمتة عملية التعيين أو إدارة السياسات من منصة واحدة آمنة. وهذا يقلل من عبء الأدوات ويبسط كل سير عمل الموارد البشرية.

على عكس روبوتات الدردشة الأساسية، يقوم وكلاء ClickUp AI باتخاذ إجراءات حقيقية، وإنشاء المهام، وتحديث المستندات، وتقديم رؤى سياقية مخصصة للموارد البشرية. يستفيد Brain Max من أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرارات في الوقت الفعلي، مع الحفاظ دائمًا على سيطرة البشر.

والنتيجة هي عمليات أسرع وقرارات أكثر ذكاءً ومزيد من الوقت للموارد البشرية لتعزيز الثقافة والتأثير. 💼🌱

أنجز المزيد مع وكلاء الذكاء الاصطناعي من ClickUp

💡 نصيحة احترافية: تتيح لك ميزات إدارة المعرفة في ClickUp إنشاء قاعدة معرفية مركزية للموارد البشرية، بحيث يمكن للموظفين العثور على السياسات ومعلومات المزايا أو أدلة التوجيه فورًا دون الحاجة إلى انتظار رد قسم الموارد البشرية.

إدارة الأداء

تعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على جعل تقييمات الأداء أكثر ذكاءً واتساقًا من خلال:

تتبع الأهداف والنتائج الرئيسية ومؤشرات الأداء الرئيسية: تحافظ على تحديث الأهداف وإبقائها مرئية دون الحاجة إلى متابعة يدوية لضمان عدم تفويت أي شيء من قبل قادة الأعمال

تحليل الملاحظات: يكتشف الأنماط المتكررة في تقييمات الزملاء وتقارير الحضور، مما يسهل تحديد نقاط القوة والمجالات التي تحتاج إلى تحسين

الكشف عن التحيز: يحدد اللغة التي قد تنطوي على تحيز أو التقييمات غير المتسقة في المراجعات، مما يساعد قسم الموارد البشرية على تعزيز التقييمات العادلة بين

تقارير التنوع: يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي تحديد اللغة الاستبعادية في الوصف الوظيفي، وإبراز الفئات السكانية غير الممثلة في مؤسستك، ومساعدتك في إنشاء سير عمل شامل للتوظيف — دون إضافة أداة أخرى إلى مجموعتك

فيما يلي مثال على استخدام ClickUp Brain لإدارة الأداء.

لم يعد السؤال هو متى ستصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي جزءًا من سير عملك، بل كيف ستستفيد منه. ربما تكون فرقك قد بدأت بالفعل في تجربة الذكاء الاصطناعي، والآن حان الوقت لدمجه في سير عمل الموارد البشرية اليومي.

📚 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تقييم الأداء

📮 ClickUp Insight: بالنسبة لمعظم الموظفين (58٪)، يقود المدير المباشر عملية تقييم الأداء، ولكن رؤساء الأقسام والزملاء وموظفو الموارد البشرية يشاركون جميعًا في هذه العملية. مع وجود العديد من الأصوات، قد تتشتت التعليقات أو تضيع. يمكن لـ ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج في ClickUp، تلخيص التعليقات من مصادر متعددة — ملاحظات المديرين، ومراجعات الزملاء، ومدخلات الموارد البشرية — في تقرير متماسك. يمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا تسليط الضوء على الموضوعات المتكررة، والإبلاغ عن العناصر التي تتطلب اتخاذ إجراءات، وحتى اقتراح الخطوات التالية، حتى لا تفوتك أي رؤية مهمة، بغض النظر عن عدد المساهمين.

كيف يتم استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال الموارد البشرية اليوم؟

لقد تحدثنا عن ما يمكن أن يفعله الذكاء الاصطناعي التوليدي للموارد البشرية، والآن دعونا نلقي نظرة على كيفية استخدامه. بدأت الشركات بالفعل في تطبيقه بطرق ذكية وعملية ومثيرة للإعجاب في بعض الأحيان.

لنرى كيف تستخدمه الفرق الحقيقية خلف الكواليس:

عملية التوظيف المدعومة بالذكاء الاصطناعي في شركة Unilever

مع أكثر من 250,000 طلب توظيف يجب فرزها لاختيار 3,500 متقدم فقط للمرحلة النهائية، أدركت شركة Unilever أن أساليب التوظيف التقليدية لم تعد كافية. لذلك، لجأت إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي لجعل العملية أكثر ابتكارًا وإنسانية.

لتقليل التوتر وإبراز نقاط القوة الطبيعية للمرشحين، تعاونت شركة Unilever مع Pymetrics لتحويل التقييمات إلى ألعاب. لعب المتقدمون ألعابًا تفاعلية تقيس قدرتهم على حل المشكلات والمنطق والمخاطرة، دون أسئلة صعبة أو صيغ صارمة، فقط فرصة لإظهار إمكاناتهم الحقيقية.

تعاونوا مع HireVue لإجراء المقابلات، باستخدام برنامج ذكاء الفيديو لتقييم الإشارات غير اللفظية مثل نبرة الصوت وسرعة الكلام وتعبيرات الوجه. ساعد ذلك شركة Unilever على النظر إلى ما وراء السير الذاتية واتخاذ قرارات توظيف أكثر استنارة وحيادية.

النتائج؟

50,000 ساعة تم توفيرها من وقت المقابلات

1 مليون جنيه إسترليني في التوفير السنوي في التكاليف

زيادة بنسبة 16% في تنوع التوظيف

ومعدل إكمال يبلغ 96%، أي ما يقرب من ضعف المتوسط في القطاع الذي يبلغ 50%

كفاءة وشمولية ومتعة مدهشة — هذه هي التوظيف من جديد.

🎉 حقيقة ممتعة: لا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على كتابة الوصف الوظيفي فحسب، بل يمكنه أيضًا تحسينه باستخدام لغة شاملة وحتى اقتراح مقدمات أكثر جاذبية. التنوع يبدأ من المسودة.

استراتيجية الاحتفاظ بالموظفين المدعومة بالذكاء الاصطناعي من IBM

تستخدم IBM الذكاء الاصطناعي في التوظيف — حيث تقوم بفحص أكثر من 8000 سيرة ذاتية يوميًا — ولكنها تستخدمه أيضًا للتنبؤ بالموظفين الذين قد يكونون على وشك ترك العمل.

مع قوة عاملة تبلغ 350,000 موظف، أنشأت شركة IBM ( ) برنامجًا تنبئيًا لتقليل معدل ترك العمل باستخدام Watson، محرك الذكاء الاصطناعي الخاص بها، لتحليل آلاف النقاط البياناتية وتحديد الموظفين المعرضين لخطر ترك العمل، بنسبة دقة تبلغ 95%.

لا يتلقى المديرون مجرد تحذيرات، بل يتلقون أيضًا اقتراحات مخصصة حول كيفية إعادة إشراك الموظفين بشكل استباقي قبل فوات الأوان.

وفقًا للرئيسة التنفيذية السابقة جيني رومتي، فقد وفرت هذه الرؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لشركة IBM ما يقرب من 300 مليون دولار من تكاليف الاحتفاظ بالموظفين.

ولا يقتصر الأمر على توفير المال فحسب. من خلال إعادة التفكير في نماذج الموارد البشرية التقليدية ودمج الذكاء الاصطناعي في كل شيء بدءًا من الاحتفاظ بالموظفين وحتى التوظيف، تمكنت IBM من تبسيط عمليات الموارد البشرية بنسبة 30٪، ورفع مهارات الموظفين المتبقين للتركيز على الأعمال الأكثر استراتيجية وذات القيمة الأعلى

على حد تعبير رومتي: "أفضل وقت للتواصل مع الموظف هو قبل أن يغادر." وهذا بالضبط ما تفعله IBM باستخدام الذكاء الاصطناعي.

💡 نصيحة احترافية: هل تريد تحسين معدل الاحتفاظ بالموظفين؟ استخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل مقابلات المغادرة، وتحديد اتجاهات المشاعر، ووضع خطط تحسين قبل أن يصبح التناقص في عدد الموظفين نمطًا متكر

✨ أنت لا تدير سير العمل فحسب. أنت تشكل الثقافة. باستخدام الأدوات المناسبة، تصبح هذه المهمة أسهل وأكثر إرضاءً.

لقد قررتَ إذن تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجموعة أدوات الموارد البشرية لديك. ما هي الخطوة التالية؟ العثور على الأداة التي تناسب احتياجاتك! لقد قمنا بتحديد أفضل ثلاث أدوات توليدية لمساعدتك في أداء عملك بشكل أسرع وأكثر ذكاءً دون الحاجة إلى شهادة في مجال التكنولوجيا.

1. ClickUp

من التعيين إلى التحضير للمقابلات في اللحظة الأخيرة، يتعامل فريق الموارد البشرية مع تدفق مستمر من المهام المتغيرة، وغالبًا ما تكون جميعها في وقت واحد. سواء كان ذلك إعداد الموظفين الجدد أو إدارة التقويمات أو تحديث السياسات، نادرًا ما يتباطأ عبء العمل خلف الكواليس.

ادخل إلى ClickUp —التطبيق الشامل للعمل—المصمم خصيصًا لعمليات الموارد البشرية. ClickUp ليس مجرد أداة أخرى لإدارة المشاريع؛ إنه مساحة عمل شاملة تجمع بين المهام والوثائق والأهداف وقنوات الاتصال، وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

بسّط عمليات التوظيف والتأهيل وجميع المراحل الأخرى باستخدام ClickUp

ClickUp لفرق الموارد البشرية يعني:

معلومات مركزية : قم بتخزين جميع المستندات والسياسات والأدلة وسجلات الموظفين المتعلقة بالموارد البشرية والوصول إليها في مكان واحد باستخدام : قم بتخزين جميع المستندات والسياسات والأدلة وسجلات الموظفين المتعلقة بالموارد البشرية والوصول إليها في مكان واحد باستخدام ClickUp Docs

سير عمل قابل للتخصيص : صمم العمليات لتناسب الاحتياجات الفريدة لمؤسستك، بدءًا من إجراءات التوظيف وحتى برامج التدريب

تسهيل التعاون : سهّل التواصل بين قسم الموارد البشرية والإدارة والموظفين من خلال ميزات وAssigned Comments : سهّل التواصل بين قسم الموارد البشرية والإدارة والموظفين من خلال ميزات ClickUp Chat

إدارة فرق الموارد البشرية: أشرف على أداء أعضاء فريق الموارد البشرية وتابعه، وقم بتوزيع المهام، وضمان التعاون السلس من خلال ميزات إدارة المهام وإعداد التقارير في ClickUp

ولكن أين دور الموارد البشرية، قد تسأل؟ نقدم لك ClickUp Brain، المساعد الذكي المدمج في المنصة.

احصل على إجابات فورية حول المهام والمستندات والأشخاص في فريق الموارد البشرية لديك باستخدام ClickUp Brain

إليك ما يمكن لمتخصصي الموارد البشرية القيام به باستخدامه:

الاتصال : يمكنك الوصول الفوري إلى المعلومات من كل تطبيق ووثيقة تعتمد عليها. يستخرج ClickUp Brain المعلومات من أدوات مثل Google Drive وSalesforce وGitHub وFigma وغيرها، بحيث تكون إجاباتك دائمًا في سياقها الصحيح

اسأل : تخلص من البحث في المجلدات أو الرسائل المتكررة - ما عليك سوى أن تسأل لتحصل على إجابة. اسأل ClickUp Brain أي شيء عن المهام أو المستندات أو الأشخاص، واحصل على إجابة في ثوانٍ

البناء : أتمتة اجتماعاتك الأسبوعية وتحديثات الحالة وتقارير التقدم. دع الذكاء الاصطناعي يتولى تحديثات التقدم حتى تتمكن من التركيز على الأشخاص وليس على الأعمال الورقية

الكتابة: بفضل مساعد الكتابة المدمج، يساعد ClickUp Brain في صقل الاتصالات الداخلية وصياغة الردود السريعة وحتى إنشاء قوالب جديدة أو مستندات الموارد البشرية على الفور، دون الحاجة إلى أدوات إضافية

من التوظيف إلى الاحتفاظ بالموظفين، يوفر ClickUp Brain لفريق الموارد البشرية لديك الوضوح والسرعة والرؤى التي يحتاجونها.

💡 نصيحة احترافية: حوّل وثائق سياسات الموارد البشرية الطويلة إلى إجابات قصيرة ومحادثة من خلال تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على استفسارات مكتب المساعدة الفعلية. ابدأ بالأسئلة العشرة الأكثر شيوعًا.

ونظرًا لأن ClickUp يتكامل مع مجموعة تقنيات الموارد البشرية الحالية لديك — بما في ذلك أدوات مثل BambooHR وWorkday وADP وGoogle Workspace وSlack — يمكنك سحب المخططات التنظيمية أو السياسات أو بيانات الرواتب دون الحاجة إلى تبديل علامات التبويب. فهو يركز معلومات الموارد البشرية لديك، بحيث يمكن لـ ClickUp Brain عرض الإجابات التي تحتاجها على الفور عبر مختلف المنصات.

تقدم ClickUp أيضًا قوالب مجانية للموارد البشرية لتبسيط عمليات التوظيف والتأهيل وغير ذلك. إليك بعض الأمثلة لتجربتها:

نموذج دليل ClickUp للموارد البشرية

احصل على نموذج مجاني نظم أعمالك واحتفظ بسياسات الموارد البشرية في مكان واحد باستخدام نموذج دليل الموارد البشرية من ClickUp

قالب دليل ClickUp للموارد البشرية هو قالب مستند يساعد على توحيد سياسات وإرشادات شركتك.

ClickUp Brain يمكنه حتى مساعدتك في صياغة أو تحسين الأقسام الرئيسية مثل:

حدد مهمة شركتك ورؤيتها وقيمها الأساسية

نظم سياسات الموارد البشرية مثل التعيين، وإنهاء الخدمة، والسلوك، والحضور، والمزايا

ما يميز هذا النموذج هو تكامله العميق مع الذكاء الاصطناعي:

باستخدام ClickUp Brain، يمكنك إنشاء مسودات سياسات جديدة على الفور، وتحديث الأقسام الحالية باستخدام اقتراحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتلخيص المحتوى الطويل بموجه واحد. سيكون دليلك دائمًا دقيقًا ومتسقًا وسهل الصيانة — دون الحاجة إلى إعادة الكتابة يدويًا أو التعرض لمشاكل الإصدارات.

باختصار، تحول الذكاء الاصطناعي دليل الموارد البشرية الخاص بك من وثيقة ثابتة إلى مورد حي ومحدث دائمًا، مما يوفر لك ساعات من العمل ويضمن حصول فريقك دائمًا على أحدث المعلومات في متناول اليد.

نموذج قاعدة المعرفة الخاصة بالموارد البشرية من ClickUp

احصل على نموذج مجاني نظم جميع بياناتك الداخلية واعرضها في مكان واحد باستخدام نموذج قاعدة المعرفة ClickUp

يعمل نموذج قاعدة المعرفة الخاصة بالموارد البشرية من ClickUp على تجميع المعلومات الأساسية المتعلقة بالموارد البشرية في مكان واحد. كما يساعدك على تنظيم السياسات مثل الإجازات والعافية والصحة في أقسام سهلة التصفح، مما يضمن سهولة الوصول إليها لفريقك.

بفضل الصفحات الفرعية لكل موضوع، يمكنك تتبع التحديثات حسب الطابع الزمني، وتعيين المالكين، والحفاظ على المساءلة الواضحة، مما يسهل إدارة قاعدة معارف الموارد البشرية ومشاركتها وتوسيع نطاقها. إنها أداة أساسية للتواصل الداخلي السلس، ومثالية لتخزين إرشادات الموارد البشرية ومشاركتها.

إليك ما تقوله آن توماس، مديرة الموارد البشرية في Snowville Creamery LLC، عن ClickUp:

يتيح لنا ClickUp نشر جميع الاتصالات بين جميع أقسام شركتنا في مكان مركزي واحد. مما يجعل من السهل والمريح تلقي الإشعارات والحفاظ على الجداول الزمنية والمسارات والتسليمات لشركتنا.

يتيح لنا ClickUp نشر جميع الاتصالات بين جميع أقسام شركتنا في مكان مركزي واحد. مما يجعل من السهل والمريح تلقي الإشعارات والحفاظ على الجداول الزمنية والمسارات والتسليمات لشركتنا.

2. Findem

عبر Findem

هل سئمت من البحث في السير الذاتية التي لا نهاية لها؟ Findem تهدف إلى تغيير ذلك. تعمل هذه المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على إنشاء ملفات تعريف مفصلة للمرشحين بسرعة باستخدام بيانات من أكثر من 100,000 مصدر، مما يساعد قادة الموارد البشرية على العثور على أفضل المواهب في لمح البصر.

بفضل ميزات مثل القائمة المختصرة التلقائية ونظام CRM للمواهب من أجل التواصل المخصص، ستشعر وكأنك تمتلك مساعدًا في التوظيف على دراية جيدة باتجاهات أتمتة الموارد البشرية.

يتكامل Findem أيضًا مع نظام تتبع المتقدمين (ATS) الخاص بك لإعادة ظهور المرشحين الذين تم تجاهلهم، ويستخدم تحليلات التوريد لمساعدتك على تحسين استراتيجية التوظيف الخاصة بك.

📚 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات التوظيف القائمة على الذكاء الاصطناعي لفرق التوظيف

3. لينا

سواء كان ذلك للرد على أسئلة الموظفين أو توجيه شخص ما خلال عملية التعيين أو بدء سير العمل في نظام آخر، فإن Leena AI تفهم السياق وتتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

ولا يقتصر الأمر على مهام فردية فقط. تعيد Leena التفكير في تخطيط الموارد البشرية من البداية إلى النهاية، وتبسط كل شيء بدءًا من التوظيف وحتى إنهاء الخدمة. هل تريد سحب بيانات المرشحين؟ تم. هل تريد مشاركة المستندات؟ سهل. يمكنك القيام بكل ذلك من خلال موجه واحد.

كما يعمل كبرنامج لرفاهية الموظفين ويتولى تقديم خدمات الموارد البشرية، مثل حل التذاكر تلقائيًا وإدارة المستندات وتقليل وقت انتظار الموظفين. والأفضل من ذلك، أنه يحول كل تذكرة دعم إلى معرفة جاهزة للمستقبل، بحيث تصبح الإجابات أسرع.

وعندما يتعلق الأمر بمشاركة الموظفين، لا تكتفي Leena بجمع التعليقات فحسب، بل تتخذ إجراءات بناءً عليها. تحصل على رؤى في الوقت الفعلي وإجراءات تلقائية تحافظ على درجات الرضا في الاتجاه الصحيح.

👀 هل تعلم؟ 49% من المؤسسات تستخدم بالفعل الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجاتها في مجال الموارد البشرية، وتعتبره نظام دعم قوي لموظفيها وليس بديلاً عنهم.

ما هي التحديات والاعتبارات الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في مجال الموارد البشرية؟

قد يبدو استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الموارد البشرية حلمًا أصبح حقيقة، حيث يتيح التوظيف الأسرع وتحسين ممارسات الموارد البشرية وتقليل المهام اليدوية. ولكن الأمر لا يقتصر على الجوانب الإيجابية والأتمتة. كما هو الحال مع أي تقنية، يتعين على فرق الموارد البشرية توخي الحذر من بعض العقبات التي قد تواجهها.

فيما يلي بعض التحديات الرئيسية التي تواجه الموارد البشرية والأسئلة الأخلاقية التي يجب أخذها في الاعتبار:

التحيز الداخلي والخارجي

إذا كانت البيانات التي يتم إدخالها في الذكاء الاصطناعي متحيزة، فستكون النتائج كذلك أيضًا. وقد يؤدي ذلك إلى قرارات توظيف غير عادلة، أو إغفال المواهب، أو تقييمات أداء منحازة دون أن يدرك أحد ذلك.

اضطرت شركة Amazon في إحدى المرات إلى التخلي عن أداة التوظيف القائمة على الذكاء الاصطناعي بعد اكتشاف أنها تقلل من قيمة السير الذاتية التي تتضمن كلمة "نسائي"، مثل "نادي الشطرنج النسائي". كان النظام قد تم تدريبه على سير ذاتية من العقد الماضي، معظمها من رجال، لذا اكتسب هذا التحيز وطبقه.

لأنه عندما يتم تدريب النظام على بيانات متحيزة، يصبح الاستبعاد تلقائيًا. ⚠️

الافتقار إلى الشفافية

كيف توصلت الذكاء الاصطناعي إلى هذا القرار؟ في بعض الأحيان، يصعب شرح ذلك. يجب على فرق الموارد البشرية توخي الحذر مع أنظمة الصندوق الأسود، وهي أدوات الذكاء الاصطناعي التي تتخذ قرارات دون إظهار كيفية أو سبب اتخاذها.

بدون الشفافية، قد يجد فريق الموارد البشرية صعوبة في شرح أو دعم خياراته. عندما تكون القرارات غير مبررة، يمكن أن تتآكل ثقة الموظفين بسرعة، خاصة فيما يتعلق بالإنصاف والتحيز.

📌 باستخدام ClickUp، يمكنك الحفاظ على الشفافية من خلال تتبع جميع المحتويات والتعديلات والإجراءات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في سجلات أنشطة مساحة العمل الخاصة بك.

مخاطر خصوصية البيانات

في عام 2020، تم تغريم فرع H&M الألماني بمبلغ 35 مليون يورو بسبب المراقبة المفرطة للموظفين. استخدمت الشركة بيانات حساسة من محادثات فردية.

هذا تحذير واضح: يمكن للذكاء الاصطناعي جمع هذه المعلومات ومعالجتها على نطاق واسع ما لم تكن هناك ضوابط صارمة.

📌 تساعد ضوابط الأذونات القوية ومسارات التدقيق في ClickUp على ضمان أن البيانات الحساسة الخاصة بالموارد البشرية لا يمكن الوصول إليها إلا من قبل المستخدمين المصرح لهم.

الاعتماد المفرط على الأتمتة

الذكاء الاصطناعي أداة قوية، ولكنه لا ينبغي أن يحل محل الحكم البشري، خاصة في قرارات مثل التوظيف أو الفصل أو تقييم الأداء. تتطلب هذه اللحظات سياقًا وتعاطفًا وتقديرًا، وهي أمور لا يمكن للأتمتة والذكاء الاصطناعي محاكاتها.

💡 نصيحة احترافية: لا تكتفِ بأتمتة المهام. دع الذكاء الاصطناعي يربطها في سير عمل متكامل. على سبيل المثال، "بدء عمل الموظف الجديد → إنشاء قائمة مراجعة للتأهيل → جدولة موعد التسجيل → تتبع المشاعر → إبراز العلامات." يبرز الذكاء الاصطناعي عندما يتمكن من رؤية الصورة الكاملة. إليك قائمة مراجعة بسيطة للموارد البشرية تم إنشاؤها على الفور باستخدام ClickUp Brain: قائمة مهام الموارد البشرية باستخدام ClickUp Brain

شكوك الموظفين

من الطبيعي أن يشعر الموظفون بعدم الارتياح تجاه قيام الذكاء الاصطناعي بقراءة رسائلهم الإلكترونية أو تقييم أدائهم. ولهذا السبب، فإن التواصل الواضح أمر مهم. اجعل الموظفين على دراية بكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي، وأسباب استخدامه، والضمانات المتوفرة لحمايتهم.

ما هو المهم في النهاية؟

تذكير: الذكاء الاصطناعي في مجال الموارد البشرية قوي، ولكن فقط عند التعامل معه بحذر.

💡 نصيحة احترافية: استخدم قوالب ClickUp للتأهيل الوظيفي لتقديم ترحيب سلس ومتسق لكل موظف جديد. قم بتخصيصها لتتناسب مع أسلوب شركتك — بدون متاعب أو تخمينات!

ما هو مستقبل الذكاء الاصطناعي في مجال الموارد البشرية؟

لا تزال الذكاء الاصطناعي التوليدي في طور التطور، والموارد البشرية هي أحد المجالات التي تشهد تحولًا سريعًا. قريبًا، سنشهد ظهور أدوات تتنبأ بمعدلات الاستنزاف، وتوصي بالمزايا بناءً على التركيبة السكانية للفريق، وحتى تتنبأ باحتياجات التوظيف بناءً على أهداف الإيرادات أو اتجاهات نمو الفريق.

أفضل ما في الأمر؟ لا تحتاج إلى أن تكون عالم بيانات لاستخدام أي من هذه التقنيات. باستخدام أدوات بديهية مثل ClickUp، يمكنك اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وسرعة دون الحاجة إلى التعلم.

هل تريد إدخال الذكاء الاصطناعي إلى الموارد البشرية؟ ClikUp توفر لك كل ما تحتاجه

لا تكمن الفرصة الحقيقية للذكاء الاصطناعي التوليدي في الأتمتة فحسب، بل في الارتقاء. فهو يحرر فرق الموارد البشرية لتركز على الأشخاص، وليس على العمليات. ولكن هذا لا يتحقق إلا إذا تطورت أدواتك معك.

ClickUp يجمع كل هذه التطورات في مكان واحد. بدلاً من ربط منصات التوظيف ووثائق السياسات وأدوات تتبع التعيينات، تحصل على مساحة عمل واحدة مصممة لتوفير الوضوح والسرعة وقابلية التوسع.

لا يتعلق الأمر فقط بالعمل بشكل أسرع، بل ببناء نظام موارد بشرية يعمل لصالح البشر.

وظيفتك الرائعة التالية؟ على بعد نقرة واحدة فقط. 🚀