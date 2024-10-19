أفضل 10 برامج لتتبع عافية الموظفين في عام 2025

يوفر برنامج العافية للشركات مركزاً رقمياً لمراقبة وتعزيز رفاهية الموظفين. ولكنه أكثر من مجرد متتبع رقمي للياقة البدنية. فهو يتجاوز الصحة البدنية، وغالباً ما يتناول الصحة النفسية ومستويات التوتر وأنماط النوم من أجل زيادة مشاركة الموظفين ورفع معنوياتهم .

كما أنه يتتبع حالتك المزاجية، ويرسل لك تذكيرات بعدم الاستقرار، ويشجعك على أخذ فترات راحة منتظمة، ويجعلك تشارك في تمارين اليقظة الذهنية.

لماذا هذا مهم؟ لأن الموظفين السعداء والأصحاء يكونون أكثر إنتاجية وتفاعلاً وأقل عرضة لأخذ إجازات مرضية، مما يعود بالنفع على الموظف وصاحب العمل على حد سواء.

يستكشف هذا الدليل أفضل برامج العافية في مكان العمل في عام 2024 ويجد أدوات لتحويل جهود الموارد البشرية في مؤسستك (HR).

ما الذي يجب أن تبحث عنه في برامج عافية الموظفين؟

إن إعطاء الأولوية لرفاهية موظفيك ليس ترفاً. إنه أمر حيوي لنجاح شركتك. يمكن لبرامج تتبع عافية الموظفين أن تحدث فرقاً كبيراً، ولكن مع وجود العديد من الخيارات المتاحة، من السهل أن تشعر بالارتباك أثناء تحديد الاختيار الصحيح.

فيما يلي بعض النقاط التي يجب وضعها في الاعتبار أثناء اختيار أفضل منصة للعافية:

واجهة سهلة الاستخدام: تذكر أن سهولة الاستخدام هي المفتاح! فالمنصة المصممة بشكل جيد تجعل التصفح سهلاً للغاية، مما يؤدي إلى زيادة معدلات المشاركة والتبني لبرنامج العافية الخاص بك ميزات التخصيص: ابحث عن البرنامج الذي يوفر خيارات التخصيص، مما يسمح لك بتخصيص برنامجك الصحي لتلبية احتياجات القوى العاملة لديك التركيز الصحي: ابحث عن برنامج يتجاوز حساب عدد الخطوات والسعرات الحرارية. يجب أن يعالج البرنامج المثالي الجوانب الأوسع من الرفاهية، بما في ذلك الصحة النفسية وإدارة الإجهاد والعافية المالية ميزات تفاعلية: تعزيز مشاركة الموظفين من خلال التلعيب والتحديات والتفاعل الاجتماعي. تأكد من أن البرنامج يقدم ميزات تلقى صدى لدى موظفيك المراقبة وإعداد التقارير في الوقت الحقيقي: احصل على رؤى في الوقت المناسب حول الصحة البدنية والعقلية لموظفيك. اختر منصات العافية التي تحدد الاتجاهات وتعالج على الفور أي مخاوف صحية ناشئة داخل القوى العاملة لديك الاندماج وقابلية التوسع: تأكد من أن منصة العافية التي اخترتها تتكامل مع أنظمة الموارد البشرية الحالية وقابلة للتطوير لتعزيز النمو المستقبلي خصوصية البيانات وأمانها: إعطاء الأولوية لحماية البيانات من خلال تدابير قوية وشفافية حول استخدام البيانات

يجب أن يتتبع برنامج العافية المثالي لشركتك المقاييس الصحية، ويقدم مبادرات مخصصة، ويشجع العادات الصحية بين موظفيك.

أفضل 10 برامج صحية للموظفين لاستخدامها في عام 2024

يوفر برنامج العافية المناسب للموظفين الموارد اللازمة - مثل تحديات العافية وتقييمات المخاطر الصحية - لإدارة الصحة العقلية لموظفيك ورفاهيتهم بشكل شامل.

فيما يلي ملخص لأفضل 10 برامج عافية للموظفين لتستخدمها في مبادرات العافية في شركتك اليوم.

1. Wellable

عبر Wellable تساعد منصة Wellable، وهي منصة صحية شهيرة، الشركات على إنشاء برامج صحية للموظفين قابلة للتخصيص، وخطط صحية، ومعارض صحية للشركات.

تتكامل هذه المنصة الحائزة على جوائز بسلاسة مع تقنيات العافية مثل Apple Health وFitBit وGarmin. وهي تقدم واجهة مستخدم سهلة التنقل (UI) ومحتوى وسائط متعددة مفيد يحفز الموظفين على تطوير سلوكيات صحية والبقاء على المسار الصحيح في رحلة اللياقة البدنية.

Wellable أفضل الميزات

استمتع بميزات تفاعلية ممتعة وتفاعلية مثل تحديات اللياقة البدنية التي تعزز السلوكيات الصحية

شارك في حصص اللياقة البدنية في الموقع، وجلسات التأمل، وورش عمل النوم، ودروس التغذية، وغيرها من الحصص التي يقودها خبراء في هذا المجال

احصل على دعم شخصي وتقييمات صحية من مدربين صحيين معتمدين

ادخل إلى لوحات المعلومات التفاعلية واحصل على تقارير صحية في الوقت الفعلي وقابلة للتصدير

تنفيذ برنامج الإقلاع عن التدخين لمساعدة موظفيك على الإقلاع عن التدخين

الوصول إلى الدعم والمساعدة الرائدة في المجال على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من فريق Wellable

قيود Wellable

يجد بعض المستخدمين صعوبة في إعداد Wellable

صعوبة في فهم الروابط لإدخال معلومات الطعام

يشعر بعض المستخدمين أن Wellable يفتقر إلى خيارات التخصيص

يجد بعض المستخدمين صعوبة في استرجاع البيانات من التحديات السابقة

تسعير Wellable #### تسعير Wellable

منصة Wellable: توجيه ذاتي مقابل 75 دولارًا مقابل 25 مستخدمًا كحد أدنى خدمة كاملة مقابل 1000 دولار ل 500 مستخدم

تحدي واحد :

ذاتي التوجيه: يبدأ من 1000 دولار لما يصل إلى 100 مستخدم خدمة كاملة: تبدأ من 5000 دولار لما يصل إلى 500 مستخدم

: خدمات العافية:

خيارات تسعير متعددة بناءً على التكرار والتضمينات

تقييمات ومراجعات Wellable

G2: 4.7/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 50 تقييم)

2. مكافأة

عبر مكافأة Bonusly عبارة عن منصة للتداول من نظير إلى نظير تقدير الموظفين والمكافآت. وهي تسمح للزملاء بمنح "مكافآت" افتراضية صغيرة لبعضهم البعض لتجسيد قيم الشركة، أو لتجاوز حدودها أو لمجرد تقديم المساعدة.

تتراكم هذه المكافآت كنقاط، والتي يمكن للموظفين استبدالها بمكافآت مثل بطاقات الهدايا أو التبرعات أو الامتيازات الخاصة بالشركة. تهدف Bonusly إلى تعزيز مشاركة الموظفين وتعزيز العافية والروح المعنوية وروح الفريق من خلال جعل التقدير علنيًا وفي الوقت المناسب وممتعًا.

أفضل ميزات #### Bonusly

استمتع بوظائفه سهلة الاستخدام، حتى لو لم تكن خبيراً في التكنولوجيا

تخصيص برامج التقدير لتناسب ثقافة شركتك وقيمها

التكامل مع أنظمة معلومات الموارد البشرية الشائعة (HRIS) والتطبيقات الصحية وبرامج التعاون مثل Microsoft Team وSlack وApple Health وWorkday وNamely وغيرها

احصل على رؤى فورية حول العافية الافتراضية، واتصالات الفريق، واتجاهات المشاركة، وتكرار التقدير من خلال لوحات المعلومات التفاعلية

قم بتشغيله في الوقت الفعلي لأنه مرن ومرئي ويمكن الوصول إليه من أي مكان

قم بأتمتة مهام سير العمل الرئيسية للبقاء على اطلاع على كل شيء

قيود بونوسلي

يرغب بعض المستخدمين في الحصول على المزيد من الخيارات لبطاقات الهدايا أو حوافز المكافآت، ولكن الكتالوجات الدولية لا تقدم العديد من الخيارات

تخضع المكافآت لقواعد الاستقطاع الضريبي الفريدة، ويمكن أن ينخفض مبلغ الأموال التي يحصل عليها الموظفون عند دفع الأرباح بشكل كبير

تسعير #### بونوسلي

الأساسية: 3 دولارات شهرياً لكل مستخدم

3 دولارات شهرياً لكل مستخدم المحترف: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

5 دولارات شهريًا لكل مستخدم مخصص: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات إضافية

G2: 4.8/5 (أكثر من 2,000 تقييم)

4.8/5 (أكثر من 2,000 تقييم) Capterra: 4.8/5 (1,000+ تقييم)

3. يو موف

عبر يو موف صحة الموظف هي الثروة الحقيقية للشركة! يتأكد YuMuuv من ذلك. إنه تطبيق لتحدي صحة الفريق مصمم لتعزيز مشاركة الموظفين ورفاهيتهم.

يمكن للمؤسسات إنشاء أو الاختيار من بين أنواع غير محدودة من التحديات، مثل عدد الخطوات أو دقائق التأمل أو أهداف الأكل الصحي. يتم جمع البيانات من تحديات الفريق هذه من خلال عمليات التكامل الشائعة إلى منصة واحدة حيث يتم تحليل هذه المعلومات، مما يجعلها مفيدة وقابلة للمقارنة للاستخدام الشخصي والمؤسسي.

YuMuuv أفضل الميزات

قم بتلعيب اللياقة البدنية من خلال التحديات المتنوعة ولوحات المتصدرين ومسابقات الفريق

تلقي تحديثات التقدم الشخصي وعرض تحليلات حول تحسين الصحة

مزامنته مع عمليات التكامل الشائعة مثل Apple Health وGoogle Fit وGarmin وFitbit وiPhone وAndroid

استخدام تسجيل النشاط اليدوي والمشاركة بغض النظر عن مستوى اللياقة البدنية أو التكنولوجيا

شجّع العمل الجماعي والتفاعل الاجتماعي من خلال تحديات الفريق وميزات الدردشة وموجزات النشاط

استمتع بـ 32 لغة مختلفة حول العالم على متجر التطبيقات ومتجر Google Play

استفد من عملية الإعداد السهلة ودعم العملاء القوي والتحديات المخصصة غير المحدودة

قيود YuMuuv

قد يواجه بعض المستخدمين مشكلات في المزامنة أو عدم التوافق مع طرز معينة

هناك عدد أقل من خيارات التخصيص للتحديات الفردية

قد يجد المستخدمون صعوبة في تحميل الصور في الدردشة

اشتكى بعض المستخدمين من عدم تلقي إشعارات فورية للمحادثات

تسعير YuMuuv

45 يومًا: تبدأ من 650 دولارًا ل 20 مستخدمًا

تبدأ من 650 دولارًا ل 20 مستخدمًا 90 يومًا: يبدأ من 975 دولارًا ل 20 مستخدمًا

يبدأ من 975 دولارًا ل 20 مستخدمًا 365 يومًا: تبدأ من 1300 دولار ل 20 مستخدمًا

تقييمات ومراجعات YuMuuv

G2: 4.4/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 100 تقييم)

4. مايكروسوفت فيفا إنسايتس

عبر مايكروسوفت فيفا إنسايتس من كان يعلم أن رسائل البريد الإلكتروني والمحادثات ومقاييس عبء العمل يمكن أن تكشف الكثير عن صحة موظفيك؟ Microsoft Viva Insights هو مدرب شخصي للإنتاجية والرفاهية داخل أدوات Microsoft الخاصة بك. فهو يقوم بتحليل بيانات الاتصال الخاصة بك (مثل رسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات والمحادثات) للتوصية بطرق لتحسين عادات العمل لديك.

ويمكنه اقتراح وقت للعمل المركز، وتحديد اجتماعاتك الأكثر إنتاجية، ومساعدتك على البقاء على اتصال مع زملائك. بالإضافة إلى ذلك، يقدم التطبيق تمارين اليقظة الذهنية ويشجع على وضع حدود صحية بين العمل والحياة الشخصية.

في نهاية المطاف، يهدف تطبيق Viva Insights إلى تمكينك من العمل بذكاء أكثر وليس بجهد أكبر، وإعطاء الأولوية لنمط حياة صحي.

أفضل ميزات تطبيق Viva Insights من Microsoft Viva Insights

توليد رؤى قيّمة حول عملك باستخدام مكتبة من التقارير المرنة والجاهزة للمشاركة مع قادة الأعمال

الحصول على رؤية واضحة للأنماط التي يمكن أن تؤدي إلى الإرهاق وتؤدي إلى تآكل الإنتاجية، مثل قلة وقت التركيز، وعدم كفاية التدريب، والعمل بعد ساعات العمل

مساعدة الفرق على زيادة الإنتاجية وحماية الرفاهية من خلال أدوات الاجتماعات الفردية وخطط الفريق، مثل التركيز المشترك وخطط عدم الاجتماع في اليوم الواحد

اجمع الملاحظات من المشاركين في الاجتماعات فكّر في عاداتك في الاجتماعات ورؤى فئات الاجتماعات قم بمواءمة الوقت الذي تقضيه في الاجتماعات مع أهدافك

اكتشف الاتجاهات في كيفية قضاء وقتك على مدار الأسابيع الأربعة الماضية وحدد الفرص المتاحة لتحسين شبكتك وتعاونك

قيود مايكروسوفت فيفا إنسايتس

لا يلتقط مقاييس الصحة والرفاهية الذهنية

لا يمكنه إنشاء تحديات اللياقة البدنية للفريق ولا يتكامل مع التطبيقات الصحية

واجه بعض المستخدمين تأخيرًا في الحصول على رؤاهم حيث يجب أن يكون الحساب نشطًا لمدة 27 شهرًا

تسعير Microsoft Viva Insights

مايكروسوفت فيفا إنسايتس: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم

4 دولارات شهريًا لكل مستخدم مايكروسوفت فيفا لاتصالات الموظفين والمجتمعات : 2 دولار/شهرًا لكل مستخدم (التزام سنوي)

: 2 دولار/شهرًا لكل مستخدم (التزام سنوي) مايكروسوفت فيفا لتحليلات مكان العمل وملاحظات الموظفين : 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم (التزام سنوي)

: 6 دولارات شهرياً لكل مستخدم (التزام سنوي) جناح مايكروسوفت فيفا سويت: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم (التزام سنوي)

تقييمات ومراجعات مايكروسوفت فيفا إنسايتس

G2: 4.5/5 (أكثر من 40 تقييمًا)

4.5/5 (أكثر من 40 تقييمًا) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

5. وليبة

عبر وليبة هل تريد تطبيقًا يقوم بكل شيء من أجل صحة موظفيك؟ إذن فإن Woliba يدعم فرق الموارد البشرية لديك! وهو عبارة عن منصة شاملة لتجربة الموظفين تجمع بين ميزات العافية والتقدير والمكافآت والمشاركة في تطبيق متوافق مع الهاتف المحمول.

يهدف البرنامج إلى تعزيز ثقافة إيجابية في مكان العمل وتعزيز تعاون الفريق.

أفضل ميزات Woliba

الإقرار العلني و مكافأة الزملاء على تجسيد قيم الشركة، أو بذل الجهد الإضافي، أو لمجرد تقديم المساعدة

تشجيع العادات الصحية من خلال التحديات، وتحديد الأهداف، والموارد التعليمية، وتعزيز نهج شامل للرفاهية

عزز الروابط والعمل الجماعي من خلال الميزات الاجتماعية وعناصر التلعيب والتغذية الراجعة المخصصة

تنظيم فعاليات افتراضية أو شخصية مثل النزهات الجماعية أو ورش العمل الصحية

التواصل مع مختلف أجهزة تتبع اللياقة البدنية وأدوات الموارد البشرية ومنصات التواصل

قيود ووليبا

قد يواجه المستخدمون مشكلة في العثور على نموذج الفحص البيومتري

قد تؤدي الإشعارات المفرطة أو غير المتسقة إلى إرهاق المعلومات

قد تتأخر تحديثات الخطوات والأميال والسعرات الحرارية

تسعير Woliba

الأسعار الأساسية : 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 5 دولارات شهريًا لكل مستخدم قسط : 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم المؤسسات: 7 دولارات شهرياً لكل مستخدم

تقييمات ومراجعات Woliba

G2: 4.6/5 (أكثر من 100 تقييم)

4.6/5 (أكثر من 100 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 90 تقييم)

6. بيرك أب

عبر بيرك أب على G2 PerkUp هي منصة تساعد الشركات على تعزيز مشاركة الموظفين وثقافتهم من خلال المكافآت والتقدير.

يمكنك استخدام PerkUp لتحسين الاحتفاظ بالموظفين وثقافة الشركة من خلال الاحتفال بالذكرى السنوية للعمل وأعياد الميلاد والتوظيف الجديد وغيرها من المعالم البارزة. كما يمكنك أيضاً استخدام PerkUp لمكافأة عملائك أو شركائك على الإحالات أو الولاء أو التعليقات.

تقدم PerkUp مجموعة متنوعة من المنتجات والمكافآت التي يمكنك تخصيصها وأتمتتها وفقاً لاحتياجاتك.

أفضل ميزات PerkUp

اطلب عناصر متميزة مثل ملابس الشركة وبطاقات الهدايا والتجارب على مستوى العالم، مع سهولة التخصيص والحد الأدنى المنخفض

حَفِّز الموظفين من خلال تقدير الأقران والصيحات والرسائل المخصصة

كافئ الإنجازات واحتفل بالإنجازات وأظهر التقدير للجهود الفردية والجماعية

إدارة الميزانيات، وتتبع الإنفاق، وتحليل فعالية البرنامج من خلال تقارير ورؤى شاملة

دمج البرامج والأدوات ومنصات العمل الشائعة للموارد البشرية

قيود PerkUp

قد يحتاج بعض المستخدمين إلى تدريب للتعرف على العملية وكيفية استخدام الاعتمادات

لدى PerkUp عمليات تكامل محدودة مع أنظمة أخرى مثل نظام معلومات الموارد البشرية وSlack وAmazon Business وSSO/SAML

تسعير PerkUp

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات PerkUp #### تقييمات ومراجعات PerkUp

G2: 4.5/5 (أكثر من 90 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 90 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات كافية

7. ويلنيس 360

عبر العافية 360 هل تبحث عن مقدم خدمات صحية شاملة؟ دعنا نعرفك على Wellness360. إنه يوفر حلول العافية للشركات لمختلف المؤسسات.

وهي تساعد الشركات على تعزيز ثقافة صحية وتفاعلية في مكان العمل من خلال تقديم ميزات مثل تقييم المخاطر الصحية، والفحص البيومتري، وتحديات العافية، والتدريب، والمكافآت، والتواصل، والتقييم الذاتي لفيروس كورونا (كوفيد-19).

تتكامل Wellness360 أيضًا مع أجهزة وتطبيقات اللياقة البدنية الشائعة وتدعم التحليلات القائمة على البيانات وخيارات التخصيص.

أفضل ميزات Wellness360

تخصيص برنامج العافية الخاص بك وتمييزه باستخدام تكنولوجيا ومحتوى Wellness360

استفد من تخصيص مبادرات العافية التي تستهدف الاحتياجات والاهتمامات المحددة لموظفيك بناءً على استجابات تقييم المخاطر الصحية الخاصة بهم

مزامنة الأجهزة القابلة للارتداء وأجهزة تتبع اللياقة البدنية والتطبيقات الصحية مع منصة Wellness 360

الوصول إلى مكتبة منسقة من محتوى الصحة والعافية بناءً على أهداف المستخدم واهتماماته

جدولة جلسات التدريب الشخصي، واستشارات الصحة النفسية، والتدريب الصحي، وغير ذلك الكثير

قيود Wellness360

قد تكون الأسعار باهظة الثمن أو غير واضحة مقارنةً بحلول العافية الأخرى

يجد بعض المستخدمين أن المنصة جامدة أو عامة للغاية بحيث لا تتناسب مع أهدافهم وتفضيلاتهم الخاصة

قد يواجه بعض المستخدمين تأخيرات أو صعوبات في حل مشاكلهم

أسعار Wellness360

التسعير المخصص

Wellness360 التقييمات والمراجعات

G2: 4.9/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.9/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 10 تقييمات)

8. فانتج فيت

عبر فانتاج فيت لنذهب إلى ما هو أبعد من GenAI! Vantage Fit هو تطبيق صحي للشركات مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد أصحاب العمل على إنشاء وإدارة مبادرات صحية فعالة مثل برامج الحوافز وتحديات الموظفين.

وهو يُمكِّن المستخدمين من تتبع نشاطهم البدني ومعدل ضربات القلب والسعرات الحرارية وغيرها من المقاييس الصحية والمشاركة في مهام اللياقة البدنية والمسابقات المختلفة.

كما أنه يوفر أيضاً إمكانية التلعيب والتحفيز و ميزات التعرف لتحفيز الموظفين ومكافأتهم على جهودهم الصحية.

فانتج فيت أفضل الميزات

تجاوز مجرد تتبع اللياقة البدنية من خلال دمج ميزات مثل مراقبة النوم، وتتبع كمية الماء، وحتى تتبع الحالة المزاجية

صمم البرنامج وفقًا لاحتياجاتك وثقافتك الخاصة من خلال الاختيار من بين التحديات المبنية مسبقًا، وإنشاء تحديات مخصصة، والتكامل مع مجموعتك الحالية

تعزيز المشاركة من خلال ميزات مثل تحديات الفريق ولوحات المتصدرين والمكافآت المخصصة

تتبَّع مقاييس صحة الموظفين وحللها وحسِّنها من خلال رؤى شاملة

قيود فانتج فيت

التناقضات المحتملة في تتبع الخطوات وتسجيل المسافة وحتى فقدان البيانات بالكامل

قد تبدو عناصر التلعيب أقل جاذبية بالنسبة لبعض المستخدمين الذين يزدهرون في التنافس الودي

أبلغ بعض المستخدمين عن تسبب التطبيق في استنزاف بطارية أجهزتهم بشكل كبير

تسعير #### فانتج فيت

مجاني: حتى 10 مستخدمين

حتى 10 مستخدمين القسط: 1 دولار/الأسبوع لكل مستخدم

1 دولار/الأسبوع لكل مستخدم المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Vantage Fit

G2: 4.5/5 (أكثر من 300 تقييم)

4.5/5 (أكثر من 300 تقييم) Capterra: 4.5/5 (أكثر من 90 تقييم)

9. نكتار

عبر نكتار ينتهي بحثك عن منصة مجانية لمشاركة الموظفين مع Nectar! يشتهر التطبيق بواجهته سهلة الاستخدام، ويسهل على الموظفين والمديرين الاستفادة القصوى من ميزاته الفريدة.

بالإضافة إلى ذلك، تتكامل المنصة بسلاسة مع أدوات الموارد البشرية والاتصالات الشائعة، مما يسهل سير العمل ويعزز إمكانية الوصول إليها.

وعلى الرغم من أن الميزات الأساسية مجانية، إلا أن تطبيق Nectar للموارد البشرية يقدم خططاً مدفوعة بوظائف إضافية، مثل أدوات إدارة الأداء وأتمتة التأهيل والتحليلات المتقدمة.

أفضل ميزات تطبيق Nectar

إرسال واستقبال "الصرخات" العامة عبر المؤسسة

استرداد المكافآت المختلفة مثل بطاقات الهدايا وهدايا الشركة والمزيد

تجميع النقاط من خلال التقدير والمشاركة في مبادرات الشركة وحتى إكمال المهام

احصل على خصومات وعروض حصرية على مختلف المنتجات والخدمات، من الترفيه والسفر إلى الصحة والعافية

شارك بتعليقاتك حول مختلف جوانب الشركة، بما في ذلك بيئة العمل والإدارة وثقافة الشركة

قيود نكتار

عدم المرونة في إنشاء برامج تتماشى حقاً مع ثقافة الشركة واحتياجاتها

يجد بعض المستخدمين أن نسبة النقاط إلى الدولار للمكافآت أقل جاذبية مقارنة بالمنصات الأخرى

قد يفضل بعض المستخدمين منصة ذات نطاق أوسع من ميزات المشاركة مثل الاستطلاعات أو تحديد الأهداف أو التحديات القائمة على الألعاب

لا تتكامل مع التطبيقات الصحية وبالتالي لا يمكنها توفير مقاييس الصحة والعافية

تسعير #### تسعير نكتار

القياسية: 2.75 دولار شهرياً لكل مستخدم، تُدفع سنوياً

2.75 دولار شهرياً لكل مستخدم، تُدفع سنوياً الإضافي: 4 دولارات شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا

4 دولارات شهريًا لكل مستخدم، يتم دفعها سنويًا المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات رحيق

G2: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم) Capterra: 4.8/5 (أكثر من 200 تقييم)

10. لايميد

عبر ليميد Limeade هي عبارة عن منصة للرفاهية والمشاركة المؤسسية مصممة لمساعدة المؤسسات على تحسين الرفاهية البدنية والعاطفية والمالية والعملية لموظفيها.

وبفضل نهجها القائم على العلم وحلولها الرائدة في هذا المجال، فهي تساعد الشركات على اتخاذ خطوات شاملة نحو تحسين صحة الموظفين وتقليل تكاليف الرعاية الصحية. وهذا يساعد الشركات على تعزيز إنتاجية الموظفين بشكل كبير.

Limeade أفضل الميزات

مساعدة الموظفين على تحسين صحتهم العامة من خلال الأنشطة والتقييمات والموارد المدعومة علميًا

تمكين موظفيك من خلال أدوات لتحسين الملاحظات والتقدير والتدريب الفردي

اجمع ملاحظات ورؤى الموظفين من خلال ميزات مثل الاستطلاعات واستطلاعات الرأي وفحص النبض

استخدام منصة مركزية للتواصل على مستوى الشركة، وإبقاء موظفيك على اطلاع وتواصل مع بعضهم البعض

استمتع بقابلية التوسع والتخصيص لتلبية احتياجات مؤسستك

قيود Limeade

يتطلب الوصول إلى الإمكانات المتقدمة مثل التحليلات المتعمقة وتدريبات القيادة والتخصيص الشامل رسومًا إضافية

لا يوفر تطبيق الهاتف المحمول ميزات مثل التعرف على الأقران وبعض وظائف الاستطلاع المتوفرة على منصة الويب رغم أنها وظيفية، إلا أنه لا يوفر ميزات مثل التعرف على الأقران وبعض وظائف الاستطلاع المتوفرة على منصة الويب

أبلغ بعض المستخدمين عن عملية تهيئة معقدة تتطلب خبرة تقنية

تسعير #### Limeade

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات عصير الليمون

G2: 4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 40 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات كافية

أدوات إدارة الموظفين الأخرى

الآن بعد أن قمنا بتغطية أساسيات برنامج تتبع عافية الموظفين وأعطيناك أفضل 10 خيارات، دعنا نلقي نظرة على ClickUp - أداة متطورة لإدارة الموظفين.

ClickUp

تخيل هذا: الموارد البشرية لديك مدفونة تحت الأعمال الورقية، ومطاردة الموافقات، والشعور بالانفصال عن الموظفين. إنهم بحاجة إلى منصة إدارة الموارد البشرية .

تعمل هذه الأداة على تبسيط مهام الموارد البشرية، بدءاً من تأهيل الموظفين إلى مراجعات الأداء، مما يوفر الوقت والجهد الثمينين. أضف كشوف المرتبات الآلية، وتتبع الإجازات دون عناء، والوصول الفوري إلى بيانات الموظفين إلى القائمة. ها هي! إنه الحل الأمثل لفرق الموارد البشرية في كل مكان!

والآن، رحِّب بـ منصة ClickUp لإدارة الموارد البشرية !

أنشئ النظام المثالي لتبسيط عمليات التوظيف، والتأهيل، وتطوير الموظفين باستخدام منصة إدارة الموارد البشرية من ClickUp

قد تكون إدارة الموظفين محفوفة بالأعمال الورقية، ولكن لا يجب أن تكون كذلك! قل وداعًا للأعمال الورقية المملة والعمليات اليدوية مع

أتمتة ClickUp

.

اختر من بين أكثر من 100 تسلسل من تسلسلات ClickUp Automation لتبسيط مهام سير العمل والمهام الروتينية وتسليم المشروع والمزيد

مع أتمتة النقر يمكنك تحسين وظائف الموارد البشرية في شركتك من أجل السرعة والدقة:

تخلص من المهام اليدوية مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني الترحيبية وتعيين المهام ومنح حق الوصول باستخدام قوالب الأتمتة المبنية مسبقًا

ضمان تجربة تأهيل فعّالة للموظفين الجدد من خلال تفعيل الإجراءات تلقائياً بناءً على معايير محددة

تمكين الموظفين من تقديم طلبات الإجازات إلكترونياً وأتمتة مهام سير عمل الموافقة على الطلبات استناداً إلى قواعد محددة مسبقاً

تعيين تذكيرات متكررة لمراجعات الأداء، ومطالبة المديرين تلقائيًا ببدء التقييمات وإكمالها

يؤدي ذلك في نهاية المطاف إلى تحرير أخصائيي الموارد البشرية للتركيز على المبادرات الاستراتيجية التي تعزز المشاركة والإنتاجية والنجاح بشكل عام.

نصيحةاحترافية:** اجمع بين ميزات الأتمتة هذه مع ClickUp Brain أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للتوصية بمكافآت تقدير شخصية بناءً على بيانات الموظفين. تحليل هذه البيانات لتحديد الموظفين الذين قد يتعرضون لخطر الإرهاق. تقييم مجموعات مهارات فريق العمل وتحديد مجالات التدريب أو التطوير

عرض خط التوظيف ووظائف الموارد البشرية بالكامل باستخدام ClickUp Views

علاوة على ذلك، أكثر من 15+ مرونة

انقر فوق المشاهدات

تقدم ميزة كبيرة لـ متخصصو الموارد البشرية من خلال توفير وجهات نظر متنوعة حول البيانات وتعزيز سير العمل بكفاءة.

تعالج فرق الموارد البشرية الاختناقات بشكل أسرع، مما يوفر الوقت والمال من خلال الحصول على نظرة عامة عالية المستوى لجميع مهام الموارد البشرية والمشاريع وبيانات الموظفين في نظام واحد قابل للتخصيص عرض قائمة ClickUp . عرض تقويم ClickUp يساعدك على تصور الأحداث القادمة والمواعيد النهائية والاجتماعات المتعلقة بأنشطة الموارد البشرية، مما يضمن لك البقاء على اطلاع على التواريخ الهامة وتجنب التعارض في المواعيد.

قم بتحسين إدارة الموارد من خلال تصنيف المهام وتخصيصها في عرض تقويم ClickUp

يمكنك أيضًا تخطيط وإدارة مشاريع الموارد البشرية المعقدة بجداول زمنية وتبعيات واضحة. تتبع تخصيص الموارد، وحدد الاختناقات المحتملة، واضبط الجداول الزمنية بشكل استباقي باستخدام عرض مخطط جانت البياني ClickUp Gantt .

كما يمكن أن تساعدك النماذج المخصصة في جمع ملاحظات الموظفين أو تتبع إكمال التدريب أو جمع بيانات الأداء. كن خبيرًا من خلال الحصول على رؤى قيمة حول مشاعر الموظفين وتحديد مجالات التحسين باستخدام

عرض نموذج ClickUp

.

أخيرًا، استخدم

ClickUp Dashboards

لتتبع مقاييس الأداء الرئيسية (KPIs) مثل الأهداف الفردية والجماعية، والمهام المكتملة، وتقييمات الملاحظات، والتقدم في تطوير المهارات. وهذا يوفر صورة شاملة لأداء الموظفين في موقع مركزي واحد.

تتبع أداء الموظفين وحجم العمل مع لوحات معلومات ClickUp Dashboards القابلة للتخصيص

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

استفد من إمكانات الأتمتة التي يوفرها ClickUp لتبسيط جميع مهام ووظائف الموارد البشرية لديك

استخدم أدوات ClickUp المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز مشاركة الموظفين ونجاح الشركة

تحقيق أفضل استخدام لـ تتبع الأداء نظام وتمكين أخصائيي الموارد البشرية من تتبع أداء الموظفين وتحسينه على ClickUp بفعالية

مراقبة الوقت الذي يقضيه الأفراد والفرق في مشاريع ومهام محددة، مما يوفر رؤى قيمة حول الأداء الفردي وكفاءة المشروع باستخدام تتبع وقت المشروع ClickUp

يمكنك مواءمة الأهداف الفردية والجماعية، وتحفيز الأداء من خلال التعليقات المستندة إلى البيانات، وتعزيز المشاركة من خلال تتبع الأهداف، كل ذلك من خلال أهداف ClickUp

استخدم 100+ قوالب ClickUp للموارد البشرية للالتحاق بالوظائف، والخروج منها، وملاحظات الموظفين، وخطابات التعيين، ومقترحات الوظائف، والأهداف السنوية، والتخطيط للفعاليات، والمزيد

قيود ClickUp

يمكن أن يكون هناك منحنى تعليمي حاد للمستخدمين لأول مرة

يحتاج خيار تتبع الوقت في ClickUp إلى التحسين

تسعير ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولاراً/مستخدماً شهرياً

: 12 دولاراً/مستخدماً شهرياً الشركة زائد : 19 دولاراً/مستخدماً شهرياً

: 19 دولاراً/مستخدماً شهرياً المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp Brain متاح على جميع الخطط المدفوعة مقابل 5 دولارات/مستخدم شهريًا

ClickUp التقييمات والمراجعات

G2 : 4.7/5 (أكثر من 9,300 تقييم)

: 4.7/5 (أكثر من 9,300 تقييم) Capterra: 4.7/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

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يتطلب اختيار النظام الأساسي المناسب لصحة الموظفين دراسة متأنية. راجع ميزانيات مؤسستك، وملاءمتها لثقافتك، وحجم فريق العمل، وبرامج وخدمات العافية والمقاييس الصحية قبل اختيار البرنامج الذي يلبي الأهداف الصحية لمؤسستك على أفضل وجه.

مع ClickUp، يمكنك الاستمتاع بميزات مثل تحديد الأهداف، والتقدير، والاستطلاعات التي يمكن أن تدعم مبادرات الرفاهية.

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اليوم لتنمية قوة عاملة مزدهرة سعيدة وصحية ومستعدة للنجاح!