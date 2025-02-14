كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في مراجعات الأداء

قد تبدو فكرة استخدام الذكاء الاصطناعي لتقييم الموظفين فكرة مستقبلية. ففي نهاية المطاف، أثارت تقارير مثل تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي مستقبل الوظائف المخاوف، متوقعةً أن الاتجاهات العالمية المتغيرة في مجال التكنولوجيا قد تزيح 92 مليون وظيفة .

ولوضع الأمور في نصابها، وجدت دراسة أن واحدًا من كل خمسة أمريكيين يشغل وظيفة مع "تعرض كبير" لتقنيات الذكاء الاصطناعي. وهذا يعني أن أجزاء كبيرة من عملهم يمكن أن تكون مؤتمتة بالفعل.

إلا أن الذكاء الاصطناعي لم يستحوذ على العمل - بل أصبح يعمل كفريق واحد. فبدلاً من أن يحل الذكاء الاصطناعي محل المتخصصين في الموارد البشرية، فإنه يعمل على تمكينهم من خلال أتمتة المهام الروتينية وتقديم رؤى قائمة على البيانات التي كانت ستستغرق أسابيع للكشف عنها.

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وهذا يجعل الذكاء الاصطناعي أداة مفيدة وتعاونية لحالات استخدام الموارد البشرية مثل مراجعات الأداء.

⏰ ملخص 60 ثانية

يعمل الذكاء الاصطناعي على تبسيط أنظمة مراجعة الأداء من خلال أتمتة المهام المتكررة، مما يمنح المديرين المزيد من الوقت للتركيز على المحادثات الهادفة

يساعد تحليل البيانات في الوقت الفعلي على تسليط الضوء على المجالات الرئيسية للتحسين، مما يوفر ملاحظات مخصصة وقابلة للتنفيذ

من خلال مراجعات الأداء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تصبح الملاحظات أكثر موضوعية، مما يضمن الاتساق ويقلل من أي تحيزات محتملة وأخطاء بشرية أثناء التقييمات

ClickUp تقوم أدوات الذكاء الاصطناعي بتتبع التقدم المحرز وإنشاء تقارير ثاقبة وتقديم ملخصات ذكية تجعل المراجعات أكثر دقة وفعالية

عندما تضيف ميزات ClickUp المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى عملية المراجعة الخاصة بك، ستحصل على رؤى قائمة على البيانات تجعل إدارة الأداء أكثر سلاسة وفعالية

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فهم الذكاء الاصطناعي لمراجعات الأداء

غالباً ما تكافح عملية مراجعة الأداء لإثارة الحماس في مكان العمل.

وجدت دراسة أجرتها مؤسسة غالوب أن 20% فقط من الموظفين يشعرون بالتحفيز بأساليب تقييم مديريهم. من الواضح أن هناك حاجة إلى تغيير شيء ما.

أدخل: مراجعات الذكاء الاصطناعي. تقدم هذه العملية نهجًا جديدًا من خلال تبسيط عملية جمع البيانات، وأتمتة المهام المتكررة، وتوفير رؤى موضوعية، وتحسين جودة الملاحظات.

إليك كيفية القيام بذلك أدوات الذكاء الاصطناعي للموارد البشرية يمكن أن تدعم مراجعات الأداء الخاصة بك:

جمع بيانات الأداء، وتحليل الاتجاهات، وتسليط الضوء على الإنجازات الرئيسية أو مجالات التحسين

تتبع التقدم المحرز وإبراز المساهمات القابلة للقياس

نشر الخوارزميات لتقديم أنماط غير متحيزة لتقييمات أداء أكثر إنصافًا

دعم التعليقات الشخصية أو القابلة للتنفيذ باستخدام رؤى الذكاء الاصطناعي

الحد من التحيز البشري وضمان تقييمات أكثر اتساقاً

بينما الذكاء الاصطناعي في مكان العمل لا يحل محل أهمية الحكم البشري، بل يجعل المراجعات أكثر شفافية واتساقًا وهادفة. والنتيجة؟ موظفون أكثر تفاعلاً ومناقشات مراجعات مثمرة.

🧠 حقيقة ممتعة: لم تنطلق مراجعات الأداء للمدراء والمهنيين حقًا حتى منتصف الخمسينيات ! في حين أن تقييمات الموظفين بدأت تظهر بعد الحرب العالمية الأولى، استغرق الأمر بضعة عقود أخرى حتى تدخل القيادة في حلقة التغذية الراجعة.

كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لمراجعات الأداء

يعمل الذكاء الاصطناعي على تحويل عملية مراجعة الأداء من عمل روتيني إلى تجربة قوية قائمة على الرؤى.

👀هل تعلم: 49% من المنظمات تستفيد بالفعل من الذكاء الاصطناعي في مجال الموارد البشرية، وتعتبره عامل تمكين رئيسي للقوى العاملة البشرية لديها.

دعونا نتفحص بعض حالات الاستخدام لفهم كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يجعل التقييمات أكثر ذكاءً وهادفة للمديرين والموظفين.

تقييم إنجاز الأهداف بدقة

يزيل الذكاء الاصطناعي التخمين من عملية تتبع تقدم الأهداف من خلال سحب البيانات في الوقت الفعلي من أنظمة مثل Salesforce أو Zendesk. يراقب باستمرار المقاييس الرئيسية ويرسل تنبيهات عندما:

يتم تحقيق المعالم الرئيسية

تأخر التقدم عن الجدول الزمني

تحتاج الأهداف إلى التحديث أو الاهتمام

من خلال الذكاء الاصطناعي، تصبح الملاحظات مستندة إلى البيانات ومحددة، وتستند إلى الأداء الفعلي، وليس فقط إلى الذاكرة أو الافتراضات. فهو يزود المديرين برؤى قابلة للتنفيذ لتعزيز التحسين مع مساعدة الموظفين على تحديد الأهداف وصياغة خطط مفصلة للعام المقبل.

A مستخدم ريديت يشرح كيف يستخدمون بالفعل الذكاء الاصطناعي لملء تقييمات المراجعة السنوية:

لقد أكملت للتو مدخلات مراجعتي السنوية. لقد استخدمت الذكاء الاصطناعي لتحسين إجاباتي، وقدمت أفضل وأشمل مراجعة لي حتى الآن. دائمًا ما أعاني في ملء هذه الأشياء، لكن هذه المرة كان الأمر أسهل بكثير! 🙌

من كان يعلم أن مراجعات الأداء يمكن أن تكون ممتعة؟

إنشاء دورات متعددة من الملاحظات

أظهر بحث أجرته مؤسسة غالوب أن الموظفين الذين يحصلون على تقييمات تقدم ربع سنوية 90% أكثر احتمالاً أن يكونوا مشاركين وأكثر عرضة بنسبة 2.1 مرة للشعور بأن عملية المراجعة عادلة وشفافة.

وعلى الرغم من أن هذه المراجعات المنتظمة تعزز المشاركة والإنصاف بشكل كبير، إلا أن العديد من المديرين يجدون صعوبة في إيجاد الوقت لإجراء مراجعات شاملة كل ثلاثة أشهر.

وهنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي في جعل عملية تقييم الأداء عملية مستمرة بدلاً من مجرد إجراء شكلي مرة واحدة في السنة. كيف؟ من خلال وضع الأتمتة. هذا هو كل ما يمكنك أتمتته:

إرسال تحديثات التقدم المنتظمة

إبراز الإنجازات في الوقت الفعلي

اقتراح لحظات التدريب

تتبع التحسن بمرور الوقت

تساعد أتمتة العمليات الخاصة بك لتوليد دفعات في الوقت المناسب الفرق على البقاء على المسار الصحيح وإجراء تعديلات منتظمة، وهو ما قد يكون صعباً مع المراجعات السنوية.

تعزيز دقة الملاحظات

تخيل أنك على وشك تقديم ملاحظاتك لأحد أعضاء الفريق، وأنت تحدق في بحر من الملاحظات والبيانات، وتحاول أن تتذكر كل ما قام به بشكل صحيح (وغير صحيح) خلال الأشهر القليلة الماضية. هذا كثير!

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقوم بالأعباء الثقيلة نيابةً عنك هنا. فهو يزيل مجال التحيز من خلال تحليل بيانات الأداء بموضوعية. بدلاً من الاعتماد فقط على حكم المدير، فإن أدوات الذكاء الاصطناعي:

مقارنة الأداء عبر الأدوار والفرق

تحديد تحيزات اللغة والتقييم

تسليط الضوء على مجالات التطوير استناداً إلى الثغرات في المهارات الصعبة والشخصية

إنشاء تقارير تقييمات متوازنة

أليس هذا واضحًا؟ التغذية الراجعة المستندة إلى بيانات متينة وخالية من التحيز البشري أكثر قبولاً لدى الموظفين - ومن المرجح أن تلهمهم اتخاذ إجراءات حقيقية.

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أتمتة المهام الإدارية

لنكن واقعيين للحظة. المهام الإدارية شر لا بد منه في مكان العمل. من جدولة الاجتماعات إلى ملء النماذج التي لا نهاية لها، يمكن أن تبدو في كثير من الأحيان وكأنها مضيعة للوقت. ولكن ماذا لو كان من الممكن التعامل مع هذه المهام تلقائيًا، مما يوفر وقتك للتركيز على الأشياء التي تحرك الإبرة بالفعل؟

هذا ممكن مع الذكاء الاصطناعي.

شاهد دليل الفيديو السريع هذا حول إعداد أتمتة الذكاء الاصطناعي بدون تعليمات برمجية!

فهي تتولى المهام الإدارية الشاقة التي تنطوي عليها مراجعات أداء العديد من الموظفين، مما يسمح للمديرين بالتركيز على التفاعلات الهادفة مع فريقهم. يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتة:

سحب بيانات الأداء الوظيفي من أنظمة مختلفة

اكتشاف الأنماط والاتجاهات في الوقت الفعلي

إنشاء تقارير أداء مفصلة

جدولة عمليات التحقق وإرسال التذكيرات

تتبع التقدم المحرز في الأهداف على مدار العام

من خلال تعامل الذكاء الاصطناعي مع التفاصيل الدقيقة، يمكنك قضاء الوقت في الصورة الكبيرة - تعزيز النمو أو تحديد أهداف جديدة أو الاحتفال بالنجاحات. لا يتعلق الأمر فقط بالعمل بذكاء أكبر - بل يتعلق باستعادة وقتك والاستفادة من كل تفاعل.

وازن بين الذكاء الاصطناعي والبصيرة البشرية

يوفر الذكاء الاصطناعي رؤى قيّمة ولكنه يتألق حقًا عندما يقترن بالحكم البشري. على سبيل المثال، يشير الذكاء الاصطناعي إلى أداء الموظف. لم يحقق براد أهداف مبيعاته لربعين متتاليين. هذه حقائق باردة وصعبة.

لكن جين، رئيس الموارد البشرية، يدرك أن براد كان يتعامل مع مشاكل شخصية، مما أدى إلى انخفاض أرقامه. من خلال رؤى الذكاء الاصطناعي واللمسة الإنسانية، يمكن التعامل مع مراجعة براد وفقاً لذلك، ويمكن إدارة عبء العمل الخاص به بشكل أفضل.

يمكن للمديرين مراجعة التقارير التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وإضافة السياق وتعديل التوصيات حسب الحاجة.

ويضمن هذا المزيج بين التكنولوجيا والعناصر البشرية أن تكون الملاحظات دقيقة ومرتبطة ببعضها البعض. وبدلاً من الاعتماد فقط على البيانات، يقوم المديرون بإضفاء الحيوية عليها من خلال المحادثات التي تلهم النمو والوضوح.

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تعزيز التواصل والتدريب

يمكن أن يلعب الذكاء الاصطناعي أيضًا دورًا حاسمًا في تحويل الملاحظات إلى نمو مستهدف. بعد تحديد ثغرات الأداء في المراجعات يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في رعاية مواهبك من خلال كسر الصوامع وتعزيز التواصل.

يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي من أجل:

صياغة الرسائل تلقائياً لتوصيل المجالات التي تحتاج إلى تحسين

تخصيص الملاحظات بناءً على بيانات الأداء الفردي

التوصية ببرامج التدريب ذات الصلة باستخدام أدوات إدارة الأداء

تصميم خطط تطوير شخصية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الموظفين

من خلال أتمتة هذه الخطوات، يضمن الذكاء الاصطناعي أن تصبح الملاحظات نقطة انطلاق للنمو، مما يوفر مسارات تطوير مصممة خصيصاً لتمكين الموظفين من التفوق وتحقيق أقصى إمكاناتهم.

استخدام برامج الذكاء الاصطناعي لمراجعات الأداء

غالبًا ما تحصل مراجعات الأداء على سمعة سيئة. ويرى الموظفون والمديرون على حد سواء أنها طقوس مخيفة تتطلب جداول بيانات لا نهاية لها وإعداد يدوي.

ماذا لو كان هناك مكان مركزي حيث تكون مراجعات الأداء وثيقة حية يتم العمل عليها على مدار العام - مع وجود أتمتة في مكانها الصحيح؟

مع انقر فوق ، فمن الممكن! يبرز تطبيق كل شيء للعمل أيضًا كـ برنامج مراجعة الأداء يساعدك على تنظيم البيانات بشكل أفضل والتركيز على الملاحظات البناءة التي تعزز النمو.

مع انقر فوق الدماغ مساعده المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والرؤى المستندة إلى البيانات، والملخصات القابلة للتنفيذ أسرع وأكثر ذكاءً ومباشرةً من أي وقت مضى، كما أنها توفر الوقت!

📮📮ClickUp Insight: اكتشفنا مؤخرًا أن حوالي 33% من العاملين في مجال المعرفة يراسلون من 1 إلى 3 أشخاص يوميًا للحصول على السياق الذي يحتاجونه. ولكن ماذا لو كانت جميع المعلومات موثقة ومتاحة بسهولة؟

مع وجود مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain إلى جانبك، يصبح تبديل السياق شيئاً من الماضي.

جرّب ClickUp مجاناً

إليك كيف يساعدك ClickUp Brain في نقل المراجعات إلى المستوى التالي:

اسأل وستحصل على: استخدم مدير معارف الذكاء الاصطناعي للحصول على إجابات سياقية فورية من مشاريعك ومهامك ومستنداتك. لا مزيد من البحث عن المعلومات - فقط اطرح سؤالاً بلغة إنجليزية بسيطة، وستحصل على

استفد من ClickUp Brain لاسترداد الإجابات السياقية بسرعة من مساحة عملك!

ملخصات ذكية في متناول يدك: قم بتبسيط مراجعات الأداء من خلال تلخيص أنشطة المهام، وتتبع تواريخ الاستحقاق، ومراجعة التعليقات، والحصول على رؤى رئيسية - كل ذلك في مكان واحد

قم بتلخيص نشاط المهمة واحصل على إجابات عن المالكين والمواعيد النهائية والتعليقات والمزيد ببضع نقرات فقط مع ClickUp Brain

تبسيط التحديثات باستخدام الأتمتة: يعمل مدير مشروع الذكاء الاصطناعي على أتمتة التحديثات وإعداد التقارير من خلال إنشاء تقارير التقدم والوقوف على سير العمل وتحديثات الفريق دون جهد يدوي

لذلك، يمكنك تفويض العمل الإداري إلى ClickUp Brain دون أي متاعب. يستخدم الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان لدعم إدارة المشروع وإنشاء المحتوى، مما يجعل سير عملك أكثر ذكاءً وبديهية. استخدمه لإنشاء:

ملخصات المشروع: إنشاء تحديثات الحالة والخطوات التالية بسرعة

إنشاء تحديثات الحالة والخطوات التالية بسرعة الوقوف الشخصي: تعرف على قائمة مهامك في لمحة سريعة وشاركها ببضع نقرات

تعرف على قائمة مهامك في لمحة سريعة وشاركها ببضع نقرات تحديثات الفريق: احصل على صورة واضحة لتقدم فريقك نحو الأهداف الرئيسية

اكتب تقييمات أداء متوازنة ومفصلة باستخدام ClickUp Brain

ولا يقتصر الأمر على مراجعات الأداء فقط - فقادة الموارد البشرية يتبنون بالفعل أدوات مثل الذكاء الاصطناعي من ClickUp لتحويل العمليات الأخرى. 38% من قادة الموارد البشرية قاموا باستكشاف أو تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة.

يمكن ل ClickUp أن يجعل سير عمل الموارد البشرية لديك أكثر كفاءة من خلال قوالب مراجعة الأداء !

💡 نصيحة احترافية: اطلب ملخصًا للأهداف المنجزة أو المواعيد النهائية الفائتة لأي موظف باستخدام مدير المعرفة بالذكاء الاصطناعي. بعد ذلك، استخدم ClickUp Brain لصياغة ملاحظات مستندة إلى البيانات التي تتحدث عن نتائج الأداء الفعلية

ClickUp ليس مجرد نظام لإدارة المهام، بل هو نظام تواصل، ونظام لتحديد الأهداف، ونظام تتبع. إنه أداة لتنظيم الموارد البشرية ووقتهم. إنه أفضل أداة للإنتاجية إنه أفضل أداة للإنتاجية تينا سترايكر ، الرئيس التنفيذي لشركة SIticommerce LTD

قالب مراجعة أداء ClickUp ### قالب مراجعة الأداء ClickUp

بدءاً من تتبع الإنجازات إلى جمع التقييمات الذاتية أو توثيق ملاحظات الأقران، فإن قالب مراجعة الأداء ClickUp يساعد في تنظيم كل شيء.

فهو مصمم لالتقاط عناصر المراجعة المهمة، ويمكّن الفرق من التقييم والمواءمة والتخطيط للنمو المستقبلي دون عناء.

قالب مراجعة الأداء ClickUp

هذا مراجعة الأداء يتضمن القالب أقسامًا أساسية مثل:

التقييم الذاتي: تشجيع الموظفين على التفكير في مساهماتهم ونموهم

تشجيع الموظفين على التفكير في مساهماتهم ونموهم تقييم الزملاء: اجمع ملاحظات ثاقبة من أعضاء الفريق للحصول على تقييم شامل

اجمع ملاحظات ثاقبة من أعضاء الفريق للحصول على تقييم شامل الإنجازات: تسليط الضوء على المكاسب والمساهمات الرئيسية خلال فترة المراجعة

تسليط الضوء على المكاسب والمساهمات الرئيسية خلال فترة المراجعة فهم الوظيفة: تقييم ما إذا كان الموظفون يستوعبون مسؤولياتهم بشكل كامل وينفذونها بشكل صحيح

تقييم ما إذا كان الموظفون يستوعبون مسؤولياتهم بشكل كامل وينفذونها بشكل صحيح المهارات الوظيفية: قياس قدرة الموظف على أداء المهام بفعالية

قياس قدرة الموظف على أداء المهام بفعالية النمو: تتبع التقدم في المهارات والتطور المهني

تتبع التقدم في المهارات والتطور المهني الأداء: تقييم دقة العمل واكتماله والتزامه بالمواعيد المحددة

هذا القالب مثالي لفرق الموارد البشرية والمديرين الذين يحتاجون إلى نموذج منظم وقابل للتخصيص في نفس الوقت عملية الموارد البشرية لإجراء مراجعات الأداء السنوية دون مشاكل إدارية.

💡 نصيحة احترافية: إجراء اجتماعات معايرة الأداء لمشاركة نصائح لمراجعة الأداء مع موظفيك مسبقًا. يساعدهم ذلك على فهم العملية، ومواءمة أهدافهم، والشعور بمزيد من الثقة أثناء المراجعة، مما يؤدي إلى جلسات تقييم أكثر إنتاجية وجدوى.

قالب مراجعة الأداء ربع السنوية من ClickUp

يمكن أن يكون تتبع أداء الموظفين كل ربع سنة عام عاملاً مغيراً لقواعد اللعبة من أجل النمو والمواءمة المستمرة.

إن قالب مراجعة الأداء ربع السنوي لـ ClickUp يقدم نهجًا منظمًا لتقييم الإنجازات، وتحديد الأهداف، وتقديم تغذية راجعة ذات مغزى - كل ذلك مع تعزيز التواصل الشفاف بين الموظفين والمديرين.

نموذج مراجعة الأداء ربع السنوي ClickUp

يتضمن نموذج المراجعة ربع السنوية هذا أقسامًا رئيسية لـ

بيانات الموظف: تسجيل المعلومات الأساسية مثل الاسم والمنصب والقسم للرجوع إليها بسرعة

تسجيل المعلومات الأساسية مثل الاسم والمنصب والقسم للرجوع إليها بسرعة نظرة عامة على الأداء: تلخيص أخلاقيات العمل, تقييم المواهب والعمل الجماعي، ومشاركة المعرفة، وإدارة الوقت

تلخيص أخلاقيات العمل, تقييم المواهب والعمل الجماعي، ومشاركة المعرفة، وإدارة الوقت تحقيق الأهداف: تقييم التقدم المحرز في مؤشرات الأداء الرئيسية، وتحديد النجاحات، ووضع استراتيجية للأرباع القادمة

تقييم التقدم المحرز في مؤشرات الأداء الرئيسية، وتحديد النجاحات، ووضع استراتيجية للأرباع القادمة تحسين العمليات: توثيق كيفية قيام الموظف بتحسين سير العمل أو معالجة التحديات خلال الفترة

توثيق كيفية قيام الموظف بتحسين سير العمل أو معالجة التحديات خلال الفترة أخلاقيات العمل: تسليط الضوء على تفاني الموظف لقيم الشركة ومهارات اتخاذ القرار وعقلية الملكية

تسليط الضوء على تفاني الموظف لقيم الشركة ومهارات اتخاذ القرار وعقلية الملكية قسم الشكر والتقدير: إنشاء مساحة لتوقيعات أعضاء الفريق والمراجعين والتعليقات والملاحظات

هذا القالب مثالي لقادة الموارد البشرية والمديرين الذين يسعون إلى وضع إطار عمل متسق لمراجعة أداء الفريق كل ثلاثة أشهر، وتحديد مجالات التحسين، وتقدير المساهمات

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إنشاء مراجعات أداء تعتمد على الذكاء الاصطناعي؟ اختر ClickUp!

تعد مراجعات الأداء ضرورية لنمو الموظفين، ولكن لا يجب أن تكون طويلة ومضنية ومملة. خلاصة القول هي أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يزيل التحيز والتعقيد من تقييمات الأداء.

يمكن أن يكون ClickUp Brain شريكك الموثوق في الذكاء الاصطناعي خلال هذه العملية من خلال أتمتة المهام المتكررة وتقديم رؤى في الوقت الفعلي. تعمل المنصة على تحسين جودة التقييمات وتجعل تتبع نمو الموظفين أكثر سهولة من أي وقت مضى.

مع ClickUp، ستحصل على:

تحديد أولويات المهام المدعومة بالذكاء الاصطناعي للبقاء على المسار الصحيح

لوحات معلومات قابلة للتخصيص لتصور الأداء في لمحة سريعة

أنظمة ملاحظات محسّنة تُبقي الموظفين سعداء ومشاركين في العمل

قال ريتشارد برانسون ذات مرة: "شعور موظفيك هو شعور عملائك." مع ClickUp، يمكنك الحصول على فريق عمل سعيد ومتفاعل مما يؤدي إلى نتائج أفضل بشكل عام.

هل أنت مستعد لكتابة مراجعات الأداء التي تحسن مصداقيتك كمدير؟ اشترك في ClickUp اليوم !