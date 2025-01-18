تحسين عمليات الموارد البشرية: الاستراتيجيات والأمثلة

تتمحور الموارد البشرية في الأساس حول شيء واحد: الأشخاص.

بصفتك متخصصاً في الموارد البشرية، فأنت في قلب مؤسستك، حيث تدير كل شيء بدءاً من التوظيف والتوظيف إلى كشوف المرتبات ومشاركة الموظفين والامتثال التنظيمي. تؤثر كيفية عمل عملياتك على عمليات الموارد البشرية اليومية وتشكل مستقبل شركتك.

لذا، إذا كنت تبحث عن طرق لتحسين عمليات الموارد البشرية، وإضافة قيمة للموظفين، وخلق تجربة سلسة للموظفين الجدد، وتعزيز مؤسستك في نهاية المطاف، فأنت في المكان المناسب.

في منشور المدونة هذا، سنستكشف ما الذي يعنيه تحسين عمليات الموارد البشرية حقًا ولماذا هو ضروري في مكان العمل الحديث.

⏰ ملخص 60 ثانية

يتضمن تحسين عملية الموارد البشرية تحليل إجراءات الموارد البشرية وتحسينها لزيادة الكفاءة والفعالية التنظيمية ورضا الموظفين

فهو يزيد من مشاركة الموظفين، ويقلل من العبء الإداري، ويتيح اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، ويقلل من معدل دوران الموظفين، ويحسن الأداء التنظيمي العام

يتضمن تحسين عمليات الموارد البشرية أتمتة مهام الموارد البشرية الروتينية وتوحيد سياسات وإجراءات الموارد البشرية في جميع أنحاء المؤسسة

يحتاج أخصائيو الموارد البشرية أيضًا إلى التدريب المنتظم والتغذية الراجعة لتبسيط عمليات الموارد البشرية

يجب أن تركز المؤسسات أيضًا على الحفاظ على قنوات اتصال واضحة ومتسقة داخل الفريق وإجراء عمليات تدقيق منتظمة لمراجعة عمليات الموارد البشرية الرئيسية وتحسينها

فهم تحسين عمليات الموارد البشرية

يركز تحسين عمليات الموارد البشرية على تعزيز كفاءة وفعالية عمليات الموارد البشرية عمليات الموارد البشرية على مدار دورة حياة الموظف بدءًا من التوظيف، والإعداد، وإدارة كشوف المرتبات، وتقييمات الأداء، وغير ذلك.

وبمرور الوقت، يمكن أن تصبح عمليات سير عمل الموارد البشرية قديمة، مما يؤدي إلى تأخيرات غير ضرورية أو ازدواجية في الجهود أو إهدار الموارد. يتضمن تحسين عمليات الموارد البشرية تحديد أوجه القصور في وظائف الموارد البشرية ومعالجتها باستخدام مجموعة من التقنيات والاستراتيجيات المتقدمة.

📌مثال: إذا استغرقت عملية التأهيل وقتًا أطول بسبب الأعمال الورقية اليدوية، يمكن أن يوصي تحسين عملية الموارد البشرية بالانتقال إلى النماذج الرقمية أو البوابة الآلية.

لكن تذكر أن إعادة تنظيم عمليات الموارد البشرية يجب ألا تقتصر على إصلاح المشكلات الحالية. يجب عليك أيضاً إيجاد طرق أكثر ذكاءً للعمل بشكل استباقي. يمكن أن تساعد خرائط العمليات في ذلك. 👇🏼

الفوائد الرئيسية لتحسين عمليات الموارد البشرية

ما الذي يمكن للموارد البشرية الحقيقية و تحسين إجراءات العمل يجلب؟ الإجابة بسيطة: المزيد من الكفاءة، والمزيد من الدعم، وتقليل الاحتكاك، وفي النهاية تقليل الأخطاء.

فيما يلي الفوائد الرئيسية لتحسين عملية الموارد البشرية:

⏱️ يوفر الوقت: تسريع مهام الموارد البشرية اليومية، وتقليل التأخير وتحسين كفاءة سير العمل

💼 تجربة أفضل للموظفين: يعزز التوظيف، والإلحاق بالوظيفة، ودعم الموارد البشرية، مما يعزز رضا الموظفين

✅ تقليل الأخطاء: يضمن الامتثال للقوانين واللوائح، مما يقلل من مخاطر الأخطاء والعقوبات

💰 توفير التكاليف: يقلل من الخطوات غير الضرورية ويحسن الموارد، مما يؤدي إلى تحقيق وفورات مالية

📊 قرارات قائمة على البيانات: يوفر رؤى قيمة للتوظيف والتدريب والتخطيط للقوى العاملة بشكل أكثر ذكاءً

📖 اقرأ المزيد: قوالب ونماذج الموارد البشرية المجانية لتحسين عمليات الموارد البشرية

التحديات في تحسين عمليات الموارد البشرية

لا شك أن فوائد تحسين عمليات الموارد البشرية كبيرة بلا شك، ولكن قد تواجه المنظمات العديد من التحديات أثناء التنفيذ:

مقاومة التغيير: قد يقاوم الموظفون والإدارة التغييرات في العمليات القائمة بسبب الارتياح للوضع الراهن أو الخوف من المجهول. على سبيل المثال، دمجالذكاء الاصطناعي في عمليات الموارد البشرية قد يبدو مربكًا للبعض

قد يقاوم الموظفون والإدارة التغييرات في العمليات القائمة بسبب الارتياح للوضع الراهن أو الخوف من المجهول. على سبيل المثال، دمجالذكاء الاصطناعي في عمليات الموارد البشرية قد يبدو مربكًا للبعض قيود الموارد: يمكن أن تعيق الميزانيات والموظفين المحدودة القدرة على التنفيذتحسينات العمليةخاصة عند الحاجة إلى الاستثمار في التقنيات الجديدة أو التدريب. على سبيل المثال، قد تجد مؤسسة ما أن Slack (أداة اتصال في مساحة العمل) غير متوافقة مع احتياجاتها بسبب التسعير

يمكن أن تعيق الميزانيات والموظفين المحدودة القدرة على التنفيذتحسينات العمليةخاصة عند الحاجة إلى الاستثمار في التقنيات الجديدة أو التدريب. على سبيل المثال، قد تجد مؤسسة ما أن Slack (أداة اتصال في مساحة العمل) غير متوافقة مع احتياجاتها بسبب التسعير القيود التكنولوجية: يمكن أن تمنع أنظمة الموارد البشرية القديمة أو غير المتوافقة استخدام العمليات الجديدة أو أدوات الأتمتة. على سبيل المثال، قد يواجه نظام الرواتب القديم صعوبة في المزامنة مع منصات الموارد البشرية الحديثة

يمكن أن تمنع أنظمة الموارد البشرية القديمة أو غير المتوافقة استخدام العمليات الجديدة أو أدوات الأتمتة. على سبيل المثال، قد يواجه نظام الرواتب القديم صعوبة في المزامنة مع منصات الموارد البشرية الحديثة الحفاظ على أمن البيانات والخصوصية: غالبًا ما تنطوي ممارسات الموارد البشرية على التعامل مع معلومات الموظفين الحساسة. وهذا يمكن أن يجعلها أهدافًا رئيسية للاختراقات والانتهاكات

ولمعالجة هذه التحديات، ندرج أدناه نصائح عملية مع أمثلة لتحسين عمليات الموارد البشرية للمساعدة في معالجة المشكلات الشائعة للموظفين وتحسين عمليات الموارد البشرية بشكل كبير.

🌟 🌟 🌟 في حين أن التقدم التكنولوجي قد مهّد الطريق أمام بعض أدوات مذهلة لتحسين عملية الموارد البشرية ، هل تعتقد أنها يمكن أن تحل محل التفاهم والتعاطف البشري؟ لا نعتقد ذلك. تستخدم أفضل فرق الموارد البشرية التكنولوجيا والتخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية لدعم العلاقات البشرية، وليس استبدالها💯

نصائح عملية لتحسين عمليات الموارد البشرية حياة الموارد البشرية لا تتعلق فقط بالأعمال الورقية والتوظيف. فالهدف الرئيسي هو خلق مكان عمل يشعر فيه الموظفون بالتقدير والدعم، ويمكنهم القيام بأفضل ما لديهم من عمل.

دعنا نرى بعض النصائح العملية لجعل عمليات الموارد البشرية لديك أكثر فعالية.

نصيحة 1: أتمتة المهام الروتينية باستخدام أنظمة إدارة الموارد البشرية

لم تعد الأتمتة في قسم الموارد البشرية رفاهية، بل أصبحت ضرورة لتحقيق الكفاءة والدقة. غالبًا ما تتعامل فرق الموارد البشرية مع المهام المتكررة والمستهلكة للوقت مثل جدولة المقابلات ومعالجة كشوف المرتبات وتتبع الحضور. وعلى الرغم من أهمية هذه المهام، إلا أنها لا تترك مجالاً كبيراً للأنشطة الاستراتيجية التي تدفع النمو الفعلي.

بالإضافة إلى ذلك، تزيد العمليات اليدوية من احتمالية حدوث أخطاء وتناقضات. الأتمتة تقلل من هذه المخاطر، وتضمن الدقة، وتحرر أخصائيي الموارد البشرية للتركيز على المهام ذات القيمة الأعلى مثل تطوير المواهب أو مشاركة الموظفين.

📌ما الذي تستلزمه أتمتة الموارد البشرية؟

تستخدم فرق الموارد البشرية الحديثة الأتمتة الذكية برامج إدارة الموظفين التي تعمل على أتمتة الكثير من الأعمال الروتينية. وهذا يعني أنه يمكن لمحترفي الموارد البشرية قضاء المزيد من الوقت في الأمور المهمة حقًا. أتمتة ClickUp يمكن أن تساعدك على تحسين عمليات الموارد البشرية من خلال أتمتة المهام المتكررة مثل تعيينات المهام والإشعارات وتحديثات سير العمل. على سبيل المثال، يمكن للأتمتة جدولة مواعيد المقابلات الشخصية بناءً على مدى توافر المرشحين أو إرسال تذكيرات للموظفين بشأن الموافقات المعلقة على الإجازات.

استخدم أتمتة ClickUp لأتمتة مهام الموارد البشرية الإدارية

مع وجود أكثر من 100 قالب أتمتة معدة مسبقًا، يمكنك تخصيص المشغلات والإجراءات لتناسب احتياجاتك الخاصة. ولا يمكنك تفويت "منشئ الأتمتة بالذكاء الاصطناعي" الذي يمكّن المستخدمين من إنشاء عمليات أتمتة باستخدام لغة طبيعية، مما يبسّط عملية الإعداد بأكملها.

✅ الخلاصة: ابدأ بتحديد المهام المتكررة والمستهلكة للوقت. نفذ الأتمتة بشكل تدريجي لضمان الانتقال السلس لفريقك.

نصيحة 2: توحيد سياسات وإجراءات الموارد البشرية سياسات الموارد البشرية الجيدة هي بمثابة خارطة طريق للموظفين. يجب أن تكون سهلة الفهم، وعادلة للجميع، ومطبقة بشكل متسق. ولكن ما يلاحظ في كثير من الأحيان في مختلف القطاعات؟ كتيبات الموظفين سيئة الصياغة، والكتابة المثقلة بالمصطلحات، والصياغات المربكة.

يمكن لسياسات الشركة غير المتسقة أن تخلق حالة من الارتباك بين الموظفين، والأسوأ من ذلك أنها تعرض المؤسسات لمخاطر قانونية. من الأفضل توحيد عمليات الموارد البشرية لضمان أن يعمل الموظفون في مختلف الأقسام والمواقع بموجب نفس المبادئ التوجيهية والقواعد واللوائح

📌 ماذا يعني توحيد المعايير؟

إنشاء وثائق شاملة وموحدة لأنشطة الموارد البشرية الرئيسية مثل التوظيف والإعداد ومراجعات الأداء.

أدوات مثل نموذج كتيب وسياسات الموظفين ClickUp تبسيط إنشاء هذه الوثائق وإدارتها، مما يضمن الوضوح وسهولة الوصول إليها.

قالب كتيبات وسياسات وإجراءات الموظفين من ClickUp

يغطي القالب أقسامًا أساسية مثل " 'كيف نعمل "، '''' مدونة قواعد السلوك الموحدة، '''''''' السياسات والإجراءات، ''_ مما يضمن بقاء مؤسستك منظمة ومتوافقة. فهو يغني عن الحاجة إلى مستندات منفصلة أو البحث عن إرشادات في مكان آخر، مما يوفر منصة مركزية سهلة الاستخدام، بغض النظر عما إذا كنت منضمًا جديدًا أو مرتبطًا بالفعل.

✅ الخلاصة: قم بمراجعة السياسات الحالية بانتظام للتأكد من أنها لا تزال ذات صلة ومتوافقة مع المتطلبات القانونية. توصيل هذه السياسات بفعالية من خلال منصات يسهل الوصول إليها.

نصيحة 3: تقديم خيارات الخدمة الذاتية للموظفين لكشوف الرواتب والإعداد

يرغب الموظفون العصريون في الحصول على مزيد من الرأي والسلطة في حياتهم العملية. تتيح منصات الخدمة الذاتية ذلك من خلال السماح للموظفين بالتحكم في بياناتهم وعملياتهم. وهذا يُظهر للموظفين أن الشركة تثق بهم وتقدر وقتهم.

الجزء الأفضل؟ يدير الموظفون المهام الإدارية الروتينية بأنفسهم، مما يقلل من عبء العمل على فرق الموارد البشرية. _عصفوران بحجر واحد!

📌 ما الذي تستلزمه الخدمة الذاتية؟

تسمح منصات الخدمة الذاتية للموظفين بتحديث المعلومات الشخصية، والتحقق من تفاصيل الرواتب، وطلب الإجازات، وتتبع أنشطة التأهيل.

وفي الوقت نفسه، يمكن لموظفي الموارد البشرية إعادة توجيه تركيزهم نحو الأنشطة الاستراتيجية مثل إدارة الأداء وبناء ثقافة التحسين المستمر.

الوجبات الجاهزة: ابدأ بميزات بسيطة مثل الوصول إلى كشوف المرتبات وتوسع تدريجياً لتشمل وحدات التدريب أو التسجيل في المزايا لزيادة الكفاءة إلى أقصى حد.

📖 اقرأ المزيد: 8 قوالب لتحسين العمليات في ClickUp & Word لتحسين الكفاءة

نصيحة 4: الاستفادة من تحليلات البيانات من أجل اتخاذ قرارات أفضل

الأرقام تحكي قصة، خاصة في مجال الموارد البشرية. من خلال جمع بيانات الموظفين وتحليلها، يمكن لفرق الموارد البشرية اتخاذ قرارات أفضل بشأن توظيف الموظفين الموهوبين وتدريبهم والاحتفاظ بهم. ولكن تذكر أن تحليلات البيانات في تحسين الموارد البشرية لا تتعلق بتتبع الأشخاص مثل الآلات، بل تتعلق بفهم الأنماط والاحتياجات البشرية.

📌لماذا تعتبر تحليلات بيانات الموارد البشرية مهمة؟

تستبعد المقاربات القائمة على البيانات التخمينات، مما يمكّن فرق الموارد البشرية من اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة. على سبيل المثال، يمكن أن يساعد فهم أسباب مغادرة الموظفين للموارد البشرية في تصميم استراتيجيات أفضل للاحتفاظ بالموظفين، مما يوفر الوقت والمال للشركة في نهاية المطاف.

أدوات مثل ClickUp Dashboards يمكن أن تساعد فرق الموارد البشرية على مراقبة المقاييس الرئيسية مثل الوقت اللازم للتوظيف، والتغيّب عن العمل، ودرجات المشاركة. تتيح هذه الرؤى لمحترفي الموارد البشرية تحديد الأنماط والتنبؤ بالنتائج وتنفيذ التدخلات المستهدفة.

جرب ClickUp Dashboards

لوحة معلومات ClickUp: تجربة الأفراد

ما هو أكثر من ذلك؟ باستخدام الأدوات القابلة للتخصيص، يمكنك تتبع المواعيد النهائية ومراقبة حالات المهام وتصور المقاييس الرئيسية، كل ذلك في مكان واحد!

✅ الوجبات الجاهزة: راجع تحليلات الموارد البشرية بانتظام لتحديد مجالات التحسين. استخدم الرؤى لمعالجة التحديات وأيضًا لتكرار المبادرات الناجحة.

نصيحة رقم 5: توفير صقل مهارات الموارد البشرية بشكل مستمر

لن يكون من الخطأ أن نستنتج اليوم أن أخصائي الموارد البشرية هو جزء منه مدرب، وجزء آخر محلل بيانات، وجزء آخر خبير في التكنولوجيا!

لماذا نقول هذا؟ حسناً، يعمل أخصائيو الموارد البشرية في بيئة ديناميكية تتطور فيها القوانين والتكنولوجيا ومعايير مكان العمل باستمرار. يضمن تحديث المهارات أن تظل فرق الموارد البشرية على اطلاع دائم بالتقنيات الجديدة، وفهم اتجاهات القوى العاملة المتغيرة، وتطوير مهارات تتجاوز وظائف الموارد البشرية التقليدية.

📌ما الذي ينطوي عليه الارتقاء بالمهارات؟

قد يشمل تحسين المهارات التدريب على تقنيات الموارد البشرية، أو ورش عمل حول التنوع والشمول، أو شهادات في المجالات الناشئة مثل تحليلات الأفراد. ويضمن أن تظل فرق الموارد البشرية مؤهلة وقادرة على مواجهة تحديات الموارد البشرية بكفاءة.

يمكنك استخدام أهداف النقر لتحديد الأهداف ومراقبة التقدم المحرز. فهو يساعدك على تحديد أهداف محددة وقابلة للقياس ومحددة زمنياً لأعمال الموارد البشرية، وتقسيمها إلى مهام يمكن إدارتها، وتصور التقدم المحرز بسهولة.

تتبع جميع أهدافك والتقدم المحرز مع ClickUp Goals

✅ ✅ الوجبات الجاهزة: ادمج تحسين المهارات كعنصر أساسي في استراتيجية الموارد البشرية . تخصيص موارد للتطوير المهني وتتبع التقدم المحرز لقياس أثره على الأداء العام.

نصيحة 6: حافظ على قنوات اتصال فعالة داخل الفرق

التواصل هو القلب النابض لأي مؤسسة ناجحة. ومع وجود نماذج العمل عن بُعد والنماذج الهجينة التي تخلق معقلًا قويًا في جميع الصناعات الرئيسية، تحتاج فرق الموارد البشرية إلى إنشاء طرق متعددة للموظفين لـ مشاركة الملاحظات وطرح الأسئلة والشعور بأنهم مسموعون

بدون التواصل الواضح والمتسق، يمكن أن تفشل حتى أفضل السياسات في تحقيق النتائج المرجوة منها.

📌 كيف تضمن التواصل الفعال مع الموظفين؟

تحديد منصات التواصل (البريد الإلكتروني والدردشة والاجتماعات) لأغراض مختلفة

قم بإجراء استطلاعات شهرية مجهولة المصدر لجمع رؤى حول رضا الموظفين وفعالية التواصل

تقديم ورش عمل حول التواصل الفعال وحل النزاعات والاستماع الفعال

تنفيذ منصات مثل ClickUp Chat لجعل التواصل والمهام مركزية

يمكن أن تسهل ClickUp Chat التواصل في الوقت الفعلي، مما يضمن إطلاع جميع أصحاب المصلحة على المستجدات والمهام. وهذا مفيد بشكل خاص لإدارة المشاريع متعددة الوظائف أو فرق العمل عن بُعد.

قم بتعيين المهام لزميلك مباشرةً من الدردشة باستخدام ClickUp Chat

باستخدام ClickUp Chat، يمكن لفرق العمل مناقشة المشاريع ومشاركة التحديثات وتحويل الرسائل إلى مهام بنقرة واحدة، مما يضمن ربط جميع المحادثات بالمهام والمستندات والمحادثات ذات الصلة.

✅ الوجبات الجاهزة: قم بتطوير بروتوكولات اتصال واضحة واستفد من الأدوات التي تدعم التفاعلات المتزامنة وغير المتزامنة. استخدم عمليات تسجيل الوصول المنتظمة لضمان التوافق على

الأهداف والتوقعات

. يمكنك أيضًا إجراء استطلاعات رأي مجهولة المصدر، وعمليات مراجعة منتظمة، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة والمنصات الرقمية لجعل التواصل سهلاً ومريحًا.

نصيحة 7: قم بإجراء عمليات تدقيق وفحص منتظمة للعمليات

تمامًا كما يفحص الطبيب صحة المريض، يجب على فرق الموارد البشرية فحص عملياتها بانتظام. وهذا يعني النظر في مدى جودة عمل الأنظمة الحالية، وتحديد الاختناقات، والاستعداد لإجراء التغييرات. لأن العملية التي نجحت في العام الماضي قد لا تكون أفضل نهج اليوم.

📌 لماذا يجب عليك إجراء عمليات التدقيق؟

تساعد عمليات التدقيق المنتظمة في الكشف عن أوجه القصور والمخاطر المحتملة قبل أن تتفاقم إلى مشاكل أكبر. كما أنها توفر معيارًا للتحسين المستمر، مما يسمح لفرق الموارد البشرية بتحسين ممارساتها بمرور الوقت.

أدوات مثل مهمة ClickUp المتكررة يمكن أن يساعدك في إنشاء مهام متكررة وقوائم مراجعة لمراجعة العمليات الرئيسية بشكل منهجي مثل دقة كشوف المرتبات وتوثيق الموظفين والامتثال لقوانين العمل.

لا تفوت أي مهمة مهمة أو موعد نهائي مهم مع مهام ClickUp المتكررة

يمكنك، على سبيل المثال، تعيين مهمة لتكرارها يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا، وتضمين قائمة مرجعية داخل كل مهمة لتوضيح خطوات محددة أو مهام فرعية. سريع وفعال، أليس كذلك؟

✅ الوجبات الجاهزة: جدولة عمليات التدقيق على فترات منتظمة والتركيز على كل من الكفاءة التشغيلية والامتثال. استخدم نتائج التدقيق لتوجيه استراتيجيات الموارد البشرية والتحسينات المستقبلية.

نصيحة 8: تأكد من ملاحظات المديرين ورضاهم

مديرو الفرق هم حلقات وصل حيوية بين الموظفين والمؤسسة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وبفضل تفاعلاتهم المباشرة والأكثر مباشرة مع الموظفين، فإن ملاحظاتهم لا تقدر بثمن في تصميم عمليات الموارد البشرية وتحسينها.

📌 📌كيف تجمع التغذية الراجعة؟

غالباً ما يكون المدراء أول من يواجه أوجه القصور في عمليات الموارد البشرية. تضمن معالجة ملاحظاتهم أن تكون سياسات الموارد البشرية عملية وفعالة، مما يعود بالنفع على المؤسسة بأكملها في نهاية المطاف.

إن قالب نموذج ملاحظات ClickUp مساعدة المؤسسات على تصميم استبيانات مصممة خصيصًا لجمع رؤى قيمة من العملاء والمستخدمين والشركاء.

يعمل هذا النهج المركزي على تبسيط عملية جمع الملاحظات، مما يضمن تنظيم جميع الردود وسهولة الوصول إليها

بالإضافة إلى ذلك, انقر فوق الدماغ تساعد أداة ClickUp المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تلخيص الملاحظات وتحليلها، مما يمكّن الفرق من تحديد الاتجاهات واتخاذ قرارات مستنيرة.

✅ اجعل ملاحظات المديرين ممارسة منتظمة من خلال دمجها في المراجعات الفصلية أو الاجتماعات الاستراتيجية. وتصرف بناءً على اقتراحاتهم لإثبات أن مدخلاتهم تحظى بالتقدير والتأثير.

النصيحة 9: شجع ملاحظات الموظفين ومشاركتهم في رسم خرائط العمليات

يضمن إشراك الموظفين في تحسين عمليات الموارد البشرية أن تكون هذه الأنظمة سهلة الاستخدام وتلبي احتياجات العالم الحقيقي. فالموظفون هم في النهاية المستخدمون الأساسيون لمعظم وظائف الموارد البشرية، ألا توافقني الرأي؟

📌 📌 كيف تحصل على ملاحظات الموظفين؟

قم بإنشاء استبيانات مجهولة المصدر لجمع ملاحظات تفصيلية من الموظفين حول الجوانب المختلفة المتعلقة بعملهم. أدوات تعاونية مثل انقر فوق فرق الموارد البشرية يمكن أن تساعد هنا لأنها تقدم لفرق الموارد البشرية مجموعة شاملة من الأدوات لتبسيط إدارة مشاريع الموارد البشرية وتعزيز الكفاءة.

_بسِّط عمليات الموارد البشرية لديك مع فرق الموارد البشرية ClickUp سهلة الاستخدام والفعالة ClickUp HR

من خلال ميزات مثل لوحات المعلومات القابلة للتخصيص، وتتبع الوقت، وقنوات الاتصال التعاونية، يمكن لمحترفي الموارد البشرية إدارة المهام، ومراقبة الأداء، وبناء بيئة عمل متماسكة.

✅ الوجبات الجاهزة: قم بإنشاء طرق لتعليقات الموظفين، مثل مجموعات التركيز أو الاستطلاعات مجهولة المصدر. استخدم مدخلاتهم لتحسين عمليات الموارد البشرية وجعلها أكثر فعالية ومواءمة.

## 😁مكافأة: نصائح إضافية لتحسين عمليات الموارد البشرية لديك

النصيحة 11: الاستثمار في برامج الصحة النفسية والرفاهية

أنت توافق على أن رفاهية الموظفين هي مفتاح الإنتاجية والنجاح. يمكن أن يؤثر تجاهل الصحة النفسية على ديناميكيات الفريق والأداء العام.

🛠️ الحل: ابدأ بموارد الصحة النفسية أو جلسات التوعية، ووسع تدريجياً المبادرات مثل برامج إدارة الإجهاد ودعم التوازن بين العمل والحياة الشخصية بناءً على الملاحظات.

🙁 الحقيقة:* حقيقة: تقريبًا 3 من كل 4 موظفين أبلغوا عن صحة نفسية سلبية في العمل.

نصيحة 12: وضع مسارات واضحة للتقدم الوظيفي

يكون الموظفون أكثر انخراطًا في العمل عندما يرون مستقبلًا داخل المؤسسة. إن توفير مسارات واضحة للتقدم الوظيفي يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في الحفاظ على المواهب وتقليل معدل دوران الموظفين.

🛠️ الحل: ناقش الأهداف الوظيفية أثناء المراجعات الوظيفية، وحدد معالم قابلة للتحقيق، وقدم التدريب والإرشاد وخطط النمو القابلة للقياس.

النصيحة 13: تعزيز مبادرات التنوع والمساواة والشمول (DEI)

تجلب الفرق المتنوعة وجهات نظر فريدة من نوعها، مما يؤدي إلى حل المشاكل واتخاذ القرارات بشكل أفضل.

🛠️ الحل: وضع سياسات توظيف شاملة وفرص متكافئة. على سبيل المثال, مايكروسوفت بتعديل عملية التوظيف لديها لاستيعاب المرشحين من ذوي الإعاقة بشكل أفضل من خلال تقليل مدة الجلسات وتقديم فترات راحة أطول.

أمثلة واقعية لتحسين عملية الموارد البشرية

1. كيف أحدثت يونيليفر ثورة في التوظيف باستخدام الذكاء الاصطناعي

واجهت شركة يونيليفر، التي تضم قوة عاملة عالمية قوامها 155,000 موظف، أوجه قصور في عملية التوظيف التقليدية. فقد كانت الشركة تستغرق وقتاً طويلاً في مراجعة السير الذاتية يدوياً وإجراء مقابلات مطولة، مما أدى إلى إبطاء جهود التوظيف.

ولمعالجة ذلك,

لجأت يونيليفر إلى HireVue

وهي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجمع بين مقابلات الفيديو والخوارزميات الذكية. تم إجراء مقابلات مع المرشحين عبر الفيديو، بينما قام الذكاء الاصطناعي بتقييم إجاباتهم وكذلك الإشارات غير اللفظية مثل تعابير الوجه ولغة الجسد. وقد ساعد هذا النهج القائم على البيانات في الحد من التحيزات في التوظيف، وتحديد المرشحين الأنسب بشكل أسرع، وتقليل وقت التوظيف بنسبة 75%.

2. كيف استخدمت إكسبيريان تحليلات البيانات لصالحها

واجهت Experian معدل استنزاف مرتفع، مما أدى إلى فقدان المواهب الرئيسية وجهود التوظيف المكلفة. ولمعالجة ذلك، استفادت الشركة من خبرتها في تحليلات البيانات لتحويل استراتيجية الموارد البشرية لديها. باستخدام التحليلات التنبؤية وبيانات الموظفين قاموا ببناء نموذج يحدد مخاطر الاستنزاف ويحدد عوامل مثل التركيبة السكانية وديناميكيات الفريق والأداء الفردي.

قلل النموذج من الاستنزاف بنسبة 4%. وقد وفّر هذا الحل على الشركة الملايين وأصبح أيضًا جزءًا لا يتجزأ من قرارات الموارد البشرية في شركة Experian. ثم قامت الشركة بتسويق هذا الحل تجاريًا، مما ساعد المؤسسات الأخرى على مواجهة التحديات المماثلة من خلال رؤى قائمة على البيانات.

بناء عمليات أفضل للموارد البشرية باستخدام ClickUp

يتعلق تحسين عمليات الموارد البشرية الحديثة بتبني أساليب جديدة والحفاظ على المرونة. من خلال وضع الأشخاص في المقام الأول دائمًا، يمكن لموظفي الموارد البشرية مساعدة الشركات على بناء أماكن عمل أقوى وأكثر ابتكارًا وأكثر اعتمادًا على العنصر البشري.

من الواضح الآن: الشركات التي تستثمر في عمليات الموارد البشرية الذكية التي تركز على الموظفين هي الشركات التي تجذب أفضل المواهب وتحافظ عليها. يمكِّنك ClickUp من القيام بذلك من خلال جمع كل شيء من إدارة الأفراد إلى إدارة المشاريع وتتبع الأداء تحت منصة واحدة. اشترك في ClickUp اليوم لبناء بيئة لا يعمل فيها الناس فقط بل يزدهرون حقًا!