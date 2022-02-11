5 اتجاهات لأتمتة الموارد البشرية سنواجهها في هذا العقد

سامانثا كلارك خريجة كلية وارينغتون لإدارة الأعمال وتعمل في شركة المحاسبة المهنية ، ThePayStubs . وهي تتولى جميع علاقات العملاء مع شركاء من الدرجة الأولى وتجد شغفها في كتابة المقالات حول مختلف المواضيع المالية والتجارية ذات الصلة بالأعمال التجارية

كانت السنوات العشر الماضية عاملاً محفزاً أساسياً في إحداث التغييرات للموظفين والشركات. وعلاوة على ذلك، منذ بدء الجائحة العالمية، أصبح الابتكار والتغيير ضرورياً للعديد من القطاعات من أجل البقاء. عندما يتعلق الأمر بالموارد البشرية (HR)، فقد أدى النمو العالمي للعمل عن بُعد والعمل القائم على التكنولوجيا إلى تغييرات مهمة.

أصبحت التكنولوجيا مرة أخرى محور التركيز الأساسي للعديد من المؤسسات وفرق العمل من مختلف القطاعات. فجأة، أصبح على جميع مديري وموظفي الموارد البشرية العمل من المنزل واستخدام الحلول التقنية المختلفة لنقل أعمالهم عبر الإنترنت.

وللأسف، كانت هذه التغييرات ضرورية للعديد من إدارات وشركات الموارد البشرية لإدراك مدى أهمية التكنولوجيا الجديدة في مهامهم اليومية. الأتمتة هي النقطة المحورية لهذه الأدوات، ومع أخذ ذلك في الاعتبار، إليك ما يمكن أن نتوقعه في المستقبل.

عبر The PayStubs

5 اتجاهات أتمتة الموارد البشرية: التغييرات التي ستشهدها في هذا العقد

1. سوف تسود منصات الأتمتة الآلية للموارد البشرية على حلول الأتمتة الأخرى

سنتعمق في الأساسيات هنا لأولئك الذين لا يعرفون ما هي منصات أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) وما هو الغرض منها.

تدير برامج RPA روبوتات برمجية قادرة على القيام بعمل آلي من خلال التفاعل مع الأنظمة الرقمية و برمجيات الموارد البشرية . وتتمثل الوظيفة الأساسية لهذه المنصات في الأتمتة المتكررة للمهام القائمة على القواعد، مما يجعلها لا تقدر بثمن بالنسبة للشركات الحديثة.

منصات الأتمتة الآلية هي الشيء الكبير التالي في مجال الموارد البشرية! وفقًا لشركة Gartner، فإن من المتوقع أن ينمو سوق الأتمتة الآلية بشكل مطرد حتى عام 2024، على الرغم من التأثير السلبي للجائحة على الاقتصاد.

كان نمو الأتمتة الآلية للعمليات الآلية ثابتًا في السنوات العشر الماضية، ولكنه ارتفع في عام 2019\2019. بلغت نسبة نمو الإيرادات في قطاع الآلات والمعدات الميكانيكية الميكانيكية حوالي 63%، واستمر اتجاه النمو حتى عام 2020 (11%). ومن المتوقع أن يكون رقم النمو النهائي في عام 2021 حوالي 19%.

إن التأثير الذي ستحدثه الأتمتة الآلية على الموارد البشرية ذو شقين. أولاً، ستساعد في جمع البيانات وإدارتها مع أتمتة المهام المتكررة. ثانيًا، ستساعد الموارد البشرية على التكيف مع نموذج الأتمتة الجديد وتساعدهم على فهم مشهد العمل الجديد الذي يعمل فيه الموظفون البشريون جنبًا إلى جنب مع الذكاء الاصطناعي لتحسين قدراتهم.

وفقًا لـ 2019-2020 استبيان سييرا-سيدار لأنظمة الموارد البشرية ، نما تطبيق الأتمتة الآلية في الموارد البشرية بحوالي 50% مقارنةً بالعام السابق.

على الرغم من وجود خوف معتدل من أن هذه التكنولوجيا الجديدة ستدمر الوظائف، إلا أنه من المرجح أن تغير طريقة تعاملنا مع الموارد البشرية. فنحن ما زلنا بعيدين جداً عن امتلاك برنامج يمكنه تقييم المواهب والمهارات دون تدخل بشري. إنها مجرد أداة جديدة، لذا لا داعي للقلق.

عبر The PayStubs

2. التوظيف هو العملية التي تنطوي على أكبر قدر من إمكانية التشغيل الآلي

التوظيف هو أحد الجوانب الأساسية للعمل في الموارد البشرية. العملية ليست معقدة بشكل رهيب، ولكنها تستغرق وقتًا طويلاً، كما أنها متكررة للغاية - مثالية للأتمتة، أليس كذلك؟ حسناً، لم نصل إلى هذه المرحلة بعد. وفقًا ل Workato فإننا نقوم حاليًا بأتمتة 6% فقط من جميع مهام التوظيف، ولكن هناك نمو كبير في الأتمتة كل عام. تضيع فرق التوظيف معظم الوقت أثناء جدولة المقابلات.

نعم، تكون هذه المهمة واضحة جدًا عندما تحاول جدولة شخص واحد، ولكن عندما يكون هناك العديد من المرشحين، يمكن أن تصبح مشكلة. من خلال الأتمتة، يمكنك إزالة المشاكل المحتملة مثل تداخل مواعيد المقابلات وجعل العملية سلسة للمرشحين .

في عام 2018، ما يصل إلى 67% من وكلاء الموارد البشرية الذين قابلهم موقع LinkedIn أن الأتمتة تساعدهم على توفير الوقت. ومن المتوقع أن ينمو هذا الرقم بسرعة حيث أن الطرق الجديدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة تجعل عمل الموارد البشرية أسهل وأكثر دقة.

3. انفجار أتمتة الذكاء الاصطناعي على جميع المستويات

تزداد مهام الموارد البشرية في العصر الرقمي تعقيداً وتطلباً بشكل متزايد. ومع زيادة وتيرة رقمنة بيئة الأعمال بسبب الجائحة، يزداد الضغط على إدارات الموارد البشرية للتحديث السريع. فهم بحاجة إلى توفير تجربة متميزة للموظفين من خلال التوظيف والتدريب و التأهيل .

إليك بعض الطرق التي يمكن أن يساعدك بها الذكاء الاصطناعي في ذلك:

البيانات في الوقت الفعلي: من خلال الالتقاط التلقائي ومعالجة البيانات، يمكن للموارد البشرية توقع الاستفسارات والمشكلات حتى تكون الإجابات جاهزة مسبقًا

من خلال الالتقاط التلقائي ومعالجة البيانات، يمكن للموارد البشرية توقع الاستفسارات والمشكلات حتى تكون الإجابات جاهزة مسبقًا نهج مخصص: يحتاج الموظفون العصريون إلى الوصول المستمر إلى موارد الموارد البشرية بمعلومات وجداول زمنية مخصصة بناءً على احتياجاتهم وموقعهم

يحتاج الموظفون العصريون إلى الوصول المستمر إلى موارد الموارد البشرية بمعلومات وجداول زمنية مخصصة بناءً على احتياجاتهم وموقعهم تمكين الموارد البشرية: بفضل أتمتة المهام المتكررة، يمكن لأقسام الموارد البشرية القيام بالمزيد من العمل مع عدد أقل من الأشخاص والتركيز أكثر على المهام التي تتطلب لمسة إنسانية

بفضل أتمتة المهام المتكررة، يمكن لأقسام الموارد البشرية القيام بالمزيد من العمل مع عدد أقل من الأشخاص والتركيز أكثر على المهام التي تتطلب لمسة إنسانية التوافر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع: يمكننا الآن توفير الدعم المستمر من خلال روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي دون إجبار موظفي الموارد البشرية على تنظيم جدول عمل على مدار 24 ساعة

نظرًا للتحول إلى البيئة السحابية، فإننا نواجه فترة تطور بالنسبة للموارد البشرية. سوف يركزون أكثر على استراتيجيات مشاركة الموظفين , الإنتاجية والأداء والعافية -كل ذلك مدعوم ببيانات ملموسة يتم استخدامها في عملية اتخاذ القرار.

وفقًا لـ مكتبة الاتجاهات العالمية لرأس المال البشري ، فإن 38% من الشركات من 140 دولة يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي والأتمتة سيتم نشرهما بالكامل في مؤسساتهم خلال السنوات الخمس المقبلة. هذه حقيقة مهمة يجب أخذها في الاعتبار إذا كنت ترغب في مواكبة الأفضل في اللعبة.

4. نمو التحليلات المؤتمتة في الموارد البشرية

لقد ذكرنا بالفعل القرارات والتحليلات التي تعتمد على البيانات فيما يتعلق بالموارد البشرية، ولكن دعونا نلقي نظرة فاحصة على الإمكانيات التي تتيحها للإدارات الحديثة.

يمكننا بالتأكيد أن نلقي نظرة على عملاق التكنولوجيا جوجل باعتباره رائداً للعديد من الأساليب الجديدة، بما في ذلك هذا النهج. استخدمت جوجل التحليلات لتقييم المؤشرات الرائدة التي تحدد بيئة العمل الإيجابية.

كما قاموا بجمع تقييمات الأداء وملاحظات الموظفين لمقارنتها بـ مقاييس الإنتاجية ضمن أنماط القيادة المختلفة. وقد قاموا بذلك لتحديد تأثير الأساليب المختلفة على الإنتاجية والمشاركة.

إذا أخذنا في الاعتبار أننا نستخدم التحليلات في إدارة المواقع الإلكترونية، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، وجميع أنواع الإعلانات، والعديد من الجوانب الأخرى للأعمال الرقمية، فإننا ندرك أن البيانات تتراكم علينا، وكلما أسرعنا في الاستفادة منها، كان ذلك أفضل.

سيكون الذكاء الاصطناعي حاسماً في الخطوة التالية. باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكننا فصل أنواع البيانات، وتحديد المعرفة من خلال استخدام البرمجة اللغوية العصبية، وربط مجموعات البيانات، وغير ذلك. ومع زيادة تطور الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر، سيقل حجم القوى العاملة التي نحتاجها لمعالجة تفريغ البيانات الكبيرة، وستزداد دقة ذلك.

5. ستتبنى المزيد من الشركات أتمتة كشوف المرتبات استبيان عمليات كشوف المرتبات لعام 2018 يقدم لنا بعض الأفكار المثيرة للاهتمام حول أتمتة كشوف المرتبات وأرقامها في الولايات المتحدة. عندما ننظر إلى عمليات كشوف المرتبات في الولايات المتحدة في جميع المجالات، في عام 2018، كان لدينا حوالي 6% من الشركات التي تستخدم شكلاً من أشكال أتمتة كشوف المرتبات. يُظهر الاستطلاع أيضاً أن حوالي 16% من تلك الشركات التي لا تستخدم أتمتة كشوف المرتبات تخطط للبدء في القيام بذلك في المستقبل.

هناك العديد من الأمور التي يمكن أن تساعد فيها أتمتة كشوف المرتبات ولماذا تخطط العديد من المؤسسات لإجراء هذا التحول. يجب أن تكون الفائدة الأولى من الأتمتة هنا هي تبسيط عملية جمع البيانات، حيث إن هذا هو الجانب الأكثر استهلاكاً للوقت في العمل.

وعلاوة على ذلك، إذا كان نظام معلومات الموارد البشرية (HRIS) الخاص بك متصلاً بكشوف الرواتب العالمية، فسيستخدمون ما نسميه SSoT (مصدر واحد للحقيقة) داخل نفس قاعدة البيانات.

يُعد التحقق من صحة البيانات عاملاً مهماً أيضاً عندما يتعلق الأمر بإدارة كشوف المرتبات التقليدية. احتاج قسم الموارد البشرية إلى مضاهاة البيانات في جداول البيانات الخاصة بهم وإعادة التحقق من معلومات الدفع

قبل إكمال المدفوعات. يمكن للذكاء الاصطناعي القيام بذلك تلقائياً، مما يوفر الوقت ويجعل العملية أكثر دقة. يمكننا أيضًا تعيين مشغلات تلقائية لإخطار قسم الموارد البشرية بمجرد أن تصبح المهمة جاهزة للإكمال.

أبرز الأمثلة على ذلك هي قسائم الرواتب أو كشوف المرتبات، والتي يمكننا الآن ملؤها تلقائياً داخل نظام معلومات الموارد البشرية باستخدام منشئ كشوف الرواتب وإلغاء الخطوات المملة التي كنا نحتاج إلى إكمالها في الماضي.

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خاتمة

نحن الآن في نقطة تحول حيث بدأت الشركات أخيرًا في الاستثمار بجدية في التقنيات الجديدة وابتكار عملياتها، بما في ذلك الموارد البشرية. لقد دفعت جائحة كوفيد-19 الشركات إلى تجاوز نقطة التحول التكنولوجي، والآن مع الفوائد التي لا يمكن تحديها بوضوح - لا يوجد توقف في المستقبل المنظور. مستقبل الإنتاجية واكتساب المواهب العظيمة في أيدي متخصصي الأتمتة والذكاء الاصطناعي القادرين على نقل الموارد البشرية إلى القرن الحادي والعشرين. نحن مستعدون للمستقبل، وهذا هو الوقت المثالي للقيام بهذه الخطوة. لقد غيرت الجائحة الطريقة التي تعمل بها الموارد البشرية وستصبح التغييرات هي المعيار لسنوات قادمة.