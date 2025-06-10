أفضل 11 بديلاً لـ Rev AI لتحويل الكلام إلى نص في عام 2025

Rev AI هي خدمة نسخ شائعة، ولكنها ليست خيارك الوحيد. إذا كنت تبحث عن بديل لـ Rev يقدم أسعارًا أفضل، ونسخًا أكثر دقة، وتسليمًا أسرع، أو تكاملًا سلسًا مع أدوات مثل Zoom أو Google Meet أو Microsoft Teams، فهذه القائمة توفر لك ما تبحث عنه.

في هذا الدليل، قمنا بتجميع 11 من أفضل بدائل Rev AI — بما في ذلك الخيارات المجانية والمدفوعة. تساعدك أدوات تحويل الكلام إلى نص هذه على نسخ ملفات الصوت والفيديو بسرعة ودقة، سواء كنت تتعامل مع اجتماعات أو مقابلات أو بودكاست أو مجموعات كبيرة من محتوى الصوت والفيديو.

⚡ تغيير قواعد اللعبة: تتجاوز بعض الأدوات في هذه القائمة تحويل الكلام إلى نص، فهي تساعدك على تلخيص المحادثات ووضع علامات على المتحدثين وحتى تحويل الملاحظات الصوتية إلى عناصر عمل. استمر في التمرير للعثور على الأداة التي تناسب سير عملك بشكل أفضل.

لماذا تختار بدائل Rev AI؟

Rev AI هو برنامج تحويل الكلام إلى نص تم تطويره بواسطة Rev ويقدم حلول نسخ نصية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وعلى البشر. على الرغم من أن Rev AI هو خدمة نسخ نصية جيدة، إلا أنه قد لا يلبي جميع المتطلبات، خاصة إذا كنت تعمل على مشاريع أكثر تعقيدًا أو مع فرق متنوعة. فيما يلي بعض الأسباب التي تدفع المستخدمين إلى البحث عن بدائل أخرى لـ Rev:

صعوبات في التعامل مع الملفات الصوتية المعقدة : قد تواجه Rev AI صعوبات في التعامل مع الملفات الصوتية أو الفيديو التي تتضمن تداخلًا بين المتحدثين أو لهجات ثقيلة أو مصطلحات تقنية، مما يؤدي إلى فقدان السياق أو سوء التفسير.

فهم سياقي محدود : بدون القدرة على فهم السياق، غالبًا ما يخطئ Rev AI في تفسير الكلمات المتجانسة أو يفشل في الحفاظ على اتساق المصطلحات في النص ، خاصة في التسجيلات الطويلة أو التفصيلية.

خيارات تنسيق غير مرنة : توفر المنصة تحكمًا محدودًا في كيفية تنظيم النصوص، مما قد يكون محبطًا للمستخدمين الذين لديهم احتياجات تنسيق أو نسخ محددة.

تفتقر إلى ميزات التعاون : لا تدعم Rev AI تحرير النصوص في الوقت الفعلي أو التعاون، مما يجعل من الصعب على الفرق العمل معًا على مراجعة النصوص أو التعليقات أو الملاحظات المشتركة.

غير مناسب للمحتوى الخاص بمجال معين : إذا كنت تعمل مع مصطلحات صناعية أو أسماء علامات تجارية، فغالبًا ما يخطئ Rev AI في تصنيفها أو سماعها، مما يتطلب تعديلات يدوية إضافية.

أبطأ مع الملفات الكبيرة : قد يؤدي التعامل مع محتوى صوتي أو مرئي طويل إلى تأخير وتباطؤ النظام وانخفاض الإنتاجية، خاصة بالنسبة للمستخدمين الذين يعالجون دفعات كبيرة من التسجيلات.

دقة أقل في اللغات غير الإنجليزية: على الرغم من دعمه لعدة لغات، إلا أن برنامج التعرف على الكلام من Rev AI يميل إلى تقديم نتائج أقل موثوقية لأي شيء خارج اللغة الإنجليزية.

👀 هل تعلم؟ تتطور تقنية التعرف على الصوت بمرور الوقت لتفهمك بشكل أفضل. تستخدم أنظمة تحويل الكلام إلى نص الحديثة التعلم المستمر والتوليف الخاص بالمستخدم. لهذا السبب، كلما زاد استخدامك لمساعدك الصوتي، زادت قدرته على فهمك.

أفضل 15 بديلاً لـ Rev AI في لمحة سريعة

أداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار (بالدولار الأمريكي/المستخدم/الشهر) ClickUp تحويل النص إلى كلام داخل أدوات الاجتماعات، واقتراحات المهام، وتحويل الملاحظات، وسير عمل المشاريع المتكامل فرق إدارة المهام + الاجتماعات مجاني إلى الأبد؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 7 دولارات/مستخدم/شهر Notta تسجيل متعدد المنصات، تدوين ملاحظات غنية، تسمية المتحدثين، ترجمة، وبحث داخل الملفات الصوتية المستخدمون الأفراد والمستقلون يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 13.49 دولارًا شهريًا Otter. ai نسخ في الوقت الفعلي، ملخصات تلقائية، مزامنة التقويم، كشف المتحدث فرق العمل المختلطة والمعلمون يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 16.99 دولارًا شهريًا Descript التحرير القائم على النصوص، وتسجيل الشاشة، وإزالة الكلمات الزائدة، ودعم المسارات المتعددة صانعو البودكاست ومبدعو الفيديو يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 24 دولارًا شهريًا Trint النسخ التلقائي، أدوات التحرير، ملخصات بالذكاء الاصطناعي، تصدير الترجمة، دعم متعدد اللغات فرق الإعلام والشركات العالمية يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 80 دولارًا شهريًا Sonix دعم متعدد اللغات، ملاحظات مزودة بعلامات زمنية، ثقة على مستوى الكلمة، نظام مجلدات سحابية فرق دولية، باحثون يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ تكلفة النسخ من 5 دولارات في الساعة (Premium) Fathom مساعد يعمل أولاً على Zoom، والانضمام التلقائي إلى الاجتماعات، وملخصات المكالمات، ومزامنة CRM، ورسائل البريد الإلكتروني الملخصة فرق المبيعات والشركات التي تعمل عن بُعد مجاني إلى الأبد؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 19 دولارًا شهريًا Verbit تحويل النص إلى كلام باستخدام الذكاء الاصطناعي + البشر، وترجمة مباشرة، ونماذج خاصة بالصناعة، وأدوات ترجمة + دبلجة الشركات، القطاعات القانونية/التعليمية/الإعلامية تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 29 دولارًا شهريًا Fireflies. ai مساعد اجتماعات AI، تكامل CRM، تحليل المتحدثين، بحث ذكي، مفردات مخصصة المديرون وفرق الإيرادات مجاني إلى الأبد؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 18 دولارًا شهريًا Happy Scribe تحويل صوت إلى نص باستخدام الذكاء الاصطناعي + البشر، وأكثر من 120 لغة، ومحرر ترجمات مدمج، ودعم SDH مترجمو الترجمة، الصحفيون، الفرق متعددة اللغات نموذج الدفع الفوري؛ تبدأ الأسعار من 12 دولارًا في الساعة Google Cloud Speech-to-text واجهة برمجة تطبيقات سهلة الاستخدام للمطورين، مباشرة + دفعية، أكثر من 125 لغة، تقسيم إلى مذكرات، ثقة على مستوى الكلمة المطورون وفرق التقنية والتطبيقات يبدأ التعرف القياسي في V2 من 0.016 دولار في الدقيقة

كيف نقيّم البرامج في ClickUp يتبع فريق التحرير لدينا عملية شفافة ومدعومة بالبحوث ومحايدة تجاه الموردين، لذا يمكنك الوثوق في أن توصياتنا تستند إلى القيمة الحقيقية للمنتج. إليك ملخص مفصل عن كيفية مراجعة البرامج في ClickUp.

أفضل 15 بديلاً لـ Rev AI

1. ClickUp (الأفضل لملاحظات الاجتماعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإدارة سير العمل)

سجل ملاحظات الاجتماعات تلقائيًا باستخدام ClickUp AI Notetaker

للفرق التي سئمت من استخدام أدوات منفصلة للترجمة وتتبّع المهام وتوثيق محتوى الفيديو، ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، يبسط الفوضى من خلال مساحة عمل موحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

في قلب كل ذلك يوجد ClickUp Brain، مساعدك الافتراضي الذكي المصمم لدعم سير عملك بالكامل. واحدة من أكثر ميزاته فائدة هي ClickUp AI Notetaker التي تنضم إلى مكالماتك (تلقائيًا، إذا أردت)، وتسجل الصوت، وتولد نصوصًا في الوقت الفعلي، وتبرز النقاط المهمة، وتحدد الإجراءات المطلوبة، وتلخص المكالمات؛ كل ذلك بينما لا تزال في الاجتماع.

قبل بدء المكالمة، يمكن لـ Brain إنشاء جداول أعمال اجتماعات ذكية استنادًا إلى مناقشاتك السابقة والمهام المعلقة، بحيث يظهر فريقك متناسقًا ومستعدًا.

أنشئ جداول أعمال اجتماعات فورية باستخدام ClickUp Brain

والأفضل من ذلك، أن كل نسخة نصية قابلة للبحث بالكامل. لذلك، إذا كنت تحاول تذكر ما قيل في جلسة العصف الذهني الشهر الماضي، فلن تضطر إلى التمرير عبر Slack أو البحث في Docs. ما عليك سوى أن تسأل Brain، وسيجد لك ما تريده بالضبط.

ابحث في أي اجتماع على الفور باستخدام ClickUp Brain

هناك مجال آخر يميز ClickUp عن أدوات النسخ التقليدية، وهو ما يحدث بعد الاجتماع. لا يتم إلقاء النصوص في مجلد فحسب. بل يتم ربطها تلقائيًا بالمهام والمشاريع والمستندات ذات الصلة.

على سبيل المثال، إذا ذكر شخص ما أحد المخرجات، يمكنك تمييز تلك السطر وتحويلها على الفور إلى مهمة ClickUp، مع تحديد المسؤول عنها وتاريخ الاستحقاق والأولوية.

حوّل ملاحظات الاجتماعات إلى مهام قابلة للتنفيذ

ادخل الآن إلى ClickUp Docs، وهو مساحة مرنة حيث يمكن لفريقك تحرير النصوص بشكل مشترك وإضافة ملخصات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وتضمين المهام مباشرة في الصفحة ووضع علامات على زملاء الفريق للتعاون السريع.

استخدم ClickUp Docs لتنسيق النصوص على الفور أو تمييز النقاط الرئيسية أو إدراج عناصر العمل

لنفترض أنك قمت بتدوين مكالمة تتعلق باستراتيجية المحتوى: ما عليك سوى إسقاط النص الكامل في مستند Doc، وتعيين مهام إنشاء المحتوى هناك مباشرةً، وتتبع التحديثات دون مغادرة المستند.

يضمن لك ClickUp أيضًا عدم إضاعة الوقت في التبديل بين علامات التبويب. يتكامل AI Notetaker مع التقويم وأدوات الاجتماعات مثل Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams. بمجرد المزامنة، ينضم تلقائيًا إلى اجتماعاتك ويلتقط كل شيء ويحفظه بشكل منظم في المكان المناسب.

حوّل ملاحظات الاجتماعات على الفور إلى أحداث تقويم، وقم بتعيين زملاء الفريق، وحافظ على سير الجداول الزمنية للمشاريع

ونظرًا لأن كل شيء موجود في مساحة عمل ClickUp، فإن ملفات الصوت أو الفيديو تنتقل من "مسجلة" إلى "جاري تنفيذها" دون أن تحرك ساكنًا.

📮ClickUp Insight: 49٪ من المشاركين في استطلاع فعالية الاجتماعات لا يزالون يدونون ملاحظاتهم بخط اليد، وهو اتجاه مثير للدهشة في عصر الرقمنة. قد يكون هذا الاعتماد على القلم والورقة تفضيلًا شخصيًا أو علامة على أن أدوات تدوين الملاحظات الرقمية لم يتم دمجها بالكامل في سير العمل. في الوقت نفسه، وجد استطلاع آخر أجرته ClickUp أن 35٪ من الأشخاص يقضون 30 دقيقة أو أكثر في تلخيص الاجتماعات ومشاركة بنود العمل وإبقاء الفرق على اطلاع. 👀 ClickUp AI Notetaker يزيل هذا العبء الإداري! دع الذكاء الاصطناعي يقوم تلقائيًا بتسجيل اجتماعاتك ونسخها وتلخيصها مع تحديد بنود العمل وتعيينها - لا حاجة بعد الآن للملاحظات المكتوبة بخط اليد أو المتابعة اليدوية! عزز الإنتاجية بنسبة تصل إلى 30٪ من خلال ملخصات الاجتماعات الفورية والمهام الآلية وسير العمل المركزي من ClickUp

أفضل ميزات ClickUp

ClickUp Meetings: توفر مساحات مخصصة لإعداد الاجتماعات وتنفيذها ومتابعتها، مما يساعد الفرق على التعاون قبل كل اجتماع وأثناءه وبعده دون فقدان السياق

: سجل مقاطع فيديو قصيرة للشاشة أو الصوت وقم بإنشاء نصوص أو ملخصات أو مهام تعليقات تلقائيًا مباشرة من المحتوى المسجل ClickUp Clips: سجل مقاطع فيديو قصيرة للشاشة أو الصوت وقم بإنشاء نصوص أو ملخصات أو مهام تعليقات تلقائيًا مباشرة من المحتوى المسجل

: قم بتدوين أفكارك الأولية قبل الاجتماع، ثم اربط محتوى Notepad بمحاضر ما بعد المكالمة والملخصات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لإنشاء سير عمل كامل قبل الاجتماع وبعده ClickUp Notepad: قم بتدوين أفكارك الأولية قبل الاجتماع، ثم اربط محتوى Notepad بمحاضر ما بعد المكالمة والملخصات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لإنشاء سير عمل كامل قبل الاجتماع وبعده

قيود ClickUp

يحتوي على مجموعة واسعة من الميزات، مما يتطلب بعض الوقت للتعلم بالنسبة للمستخدمين غير المتمرسين في مجال التكنولوجيا

أسعار ClickUp

تقييمات ClickUp وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 7/5 (أكثر من 10,000 تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4000 تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

يقول أحد المراجعين في G2:

شخصيًا، يساعدني هذا البرنامج على مواكبة ما يحتاجه الآخرون مني. يمكنني متابعة أعضاء الفريق الآخرين والرجوع إلى ملاحظات اجتماعاتنا. لقد ساعدني كثيرًا في التواصل الداخلي.

شخصيًا، يساعدني هذا في مواكبة ما يحتاجه الآخرون مني. يمكنني متابعة أعضاء الفريق الآخرين والرجوع إلى ملاحظات اجتماعاتنا. لقد ساعدني هذا كثيرًا في التواصل الداخلي.

⚡ أرشيف القوالب: هل تحتاج إلى تسجيل النقاط الرئيسية أو تتبع الإجراءات المطلوبة من مكالماتك؟ تساعدك قوالب ملاحظات الاجتماعات هذه على توثيق المناقشات وتعيين الخطوات التالية والحفاظ على تنسيق الجميع، بدءًا من الاجتماع الأول

2. Notta (الأفضل للنسخ متعدد اللغات في الوقت الفعلي)

عبر Notta

Notta هو برنامج نسخ في الوقت الفعلي يدعم أكثر من 58 لغة لجمهور عالمي. يمكنه نسخ الاجتماعات الحية وملفات الصوت أو الفيديو المسجلة مسبقًا، مع ترجمة مدمجة تتيح للمشاركين الذين يتحدثون لغات مختلفة متابعة المحادثة في نفس الوقت

تتضمن Notta أيضًا ملخصات مولدة بالذكاء الاصطناعي وتحديد المتحدث لمساعدة المستخدمين على فهم وتنظيم ما تمت مناقشته بسرعة. وهي تدعم التعاون الجماعي، مما يتيح للمستخدمين مشاركة النصوص والملخصات على الفور مع زملائهم.

أفضل ميزات Notta

حدد اللحظات المهمة وحوّلها إلى مقاطع صوتية أو فيديو قصيرة مع نصوص متزامنة

قم بتنزيل الملاحظات بتنسيقات TXT أو Word أو PDF أو تنسيقات الترجمة مثل SRT، أو قم بالمزامنة باستخدام أدوات مثل Notion

قم بإعداد المكالمات من خلال Notta وتسجيلها وتدوينها تلقائيًا، مما يلغي الحاجة إلى برامج جدولة من جهات خارجية

لا توجد قيود

قد تتأثر دقة النسخ في حالات ضعف الصوت أو وجود متحدثين متعددين، وقد يؤدي ذلك في بعض الأحيان إلى حذف جمل أو خطأ في تحديد المتحدثين

أسعار Notta

مجاني

المزايا: 13.49 دولارًا شهريًا

الأعمال: 27.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Notta

G2: 4. 4/5 (200+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Notta؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Notta:

أستخدم Notta منذ أكثر من عام. خلال تلك الفترة، قمت بتحرير أكثر من 100 حلقة بودكاست واستخدمت Notta في كتابة الترجمة المصاحبة والملخصات لملاحظات البرنامج. لقد كان هذا تطبيقًا ثوريًا بسبب سهولة استخدامه وتسهيله الكبير لعملي كمحرر بودكاست.

أستخدم Notta منذ أكثر من عام. خلال تلك الفترة، قمت بتحرير أكثر من 100 حلقة بودكاست واستخدمت Notta في كتابة الترجمة المصاحبة والملخصات لملاحظات البرنامج. لقد كان هذا تطبيقًا ثوريًا بسبب سهولة استخدامه وجعل مهمتي كمحرر بودكاست أسهل بكثير.

3. Otter. ai (الأفضل لملاحظات الاجتماعات التعاونية)

Otter. ai هي أداة نسخ في الوقت الفعلي تلتقط الصوت من Zoom أو Google Meet أو Microsoft Teams وتولد تسميات توضيحية مباشرة أثناء انعقاد الاجتماع. يمكن للمستخدمين التمرير للخلف للرجوع إلى الحوار السابق أو استخدام الدردشة المباشرة المدمجة لطرح الأسئلة أو توضيح النقاط أثناء المكالمة.

حتى إذا كنت غير متاح، يمكن لمساعد Otter الذكي الانضمام تلقائيًا إلى الاجتماعات وبدء النسخ نيابة عنك. كما يوفر ملخصات وعناصر عمل تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مرتبطة بوضوح بالمتحدثين لتسهيل المتابعة. بفضل ميزة التعرف على المتحدثين المدمجة والعلامات المخصصة (مثل #قرار أو #إجراء)، يمكن للمستخدمين تنظيم الأجزاء المهمة من النص وتصفحها وتصفيتها بسرعة.

أفضل ميزات Otter. ai

يلتقط الشرائح المشتركة من مكالمات Zoom/Teams ويدمجها في النص إلى جانب الحوار

أنشئ رسائل بريد إلكتروني للمتابعة أو مخططات من ملاحظات الاجتماعات باستخدام المطالبات بنمط GPT

تتبع وقت التحدث وتكرار المتحدث والكلمات الرئيسية لتحليل الاجتماعات بشكل أفضل

قيود Otter. ai

لاحظ العديد من المستخدمين أن دقة النسخ قد تنخفض مع وجود لهجات قوية أو صوت رديء

أسعار Otter.ai

مجاني:

بالإضافة إلى: 16.99 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الأعمال: 30 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات وتقييمات Otter. ai

G2: 4. 3/5 (أكثر من 200 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (90+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Otter. ai؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Otter. ai:

Otter. ai هي أداة ذكاء اصطناعي رائعة لتحويل الملفات الصوتية والفيديوهات إلى نص. الإصدار المميز رائع، لأنه يتيح لك تحميل المزيد من الدقائق الصوتية. أفضل ما في الأمر هو طابع الوقت والدقة. أنا أستخدم الإصدار المميز منذ فترة طويلة، والتحديث الأخير الذي يساعدك الذكاء الاصطناعي من خلاله على استخراج المعلومات المطلوبة من المحادثة مفيد للغاية.

Otter. ai هي أداة ذكاء اصطناعي رائعة لتحويل الملفات الصوتية والفيديوهات إلى نص. الإصدار المدفوع رائع، لأنه يتيح لك تحميل المزيد من الدقائق الصوتية. أفضل ما في الأمر هو طابع الوقت والدقة. أنا أستخدم الإصدار المدفوع منذ فترة طويلة، والتحديث الأخير الذي يساعدك الذكاء الاصطناعي من خلاله على استخراج المعلومات المطلوبة من المحادثة مفيد للغاية.

📚 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل ومنافسين لـ Otter.ai

4. Descript (الأفضل لتحرير الصوت/الفيديو المتقدم مع النسخ)

عبر Descript

Descript هي أداة نسخ مصممة لمنشئي المحتوى الذين يحتاجون أيضًا إلى تحرير الصوت أو الفيديو. وتتميز عن غيرها بقدرتها على تحرير الوسائط عن طريق تحرير النص؛ فإذا حذفت كلمة من النص، يتم حذفها أيضًا من الفيديو أو البودكاست.

بالإضافة إلى تحويل الكلام إلى نص الأساسي، يوفر Descript أدوات لتنظيف النصوص المنسوخة وتنظيمها بشكل أكثر كفاءة. تعمل ميزة إزالة الكلمات الزائدة على اكتشاف العبارات مثل "أم" و"أه" و"كما تعلم" وتمييزها تلقائيًا، مما يتيح للمستخدمين حذفها بنقرة واحدة للحصول على صوت أكثر نقاءً. تحدد ميزة التعرف على المتحدثين من قال ماذا في المحادثات الجماعية، مع خيار تعيين الأسماء أو التصفية حسب المتحدث.

أفضل ميزات Descript

قم بإنشاء وتحرير التسجيلات الصوتية عن طريق الكتابة، حيث يقوم Descript بتوليف صوت جديد باستخدام صوتك الأصلي

سجل المقابلات مع الضيوف عن بُعد، وقم بنسخ مسارات متعددة وتحريرها بشكل متزامن

تحرير مشترك في الوقت الفعلي مع تتبع الإصدارات والتعليقات، مثل Google Docs للصوت/الفيديو

قيود Descript

أبلغ المستخدمون أن التطبيق قد يكون به أخطاء أو بطيئًا، خاصة في المشاريع الكبيرة

أسعار Descript

مجاني

هواة: 24 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد شهريًا

المطور: 35 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد شهريًا

الأعمال: 65 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد شهريًا

المؤسسات: مخصص

تقييمات ومراجعات Descript

G2: 4. 6/5 (700+ تقييم)

Capterra: 4. 8/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Descript؟

هذا ما قاله أحد المراجعين على G2 عن Descript:

لقد أنشأت حوالي 100 حلقة بودكاست باستخدام Descript، بدءًا من كتابة ملاحظات العرض باستخدام الذكاء الاصطناعي إلى إزالة الكلمات الزائدة وتصدير مقاطع فيديو عالية الجودة. إنه رائع لإنشاء مقاطع فيديو وشهادات بفضل سهولة التحرير. لقد استخدمته شخصيًا لنسخ وتفتيش استشارة طبية مسجلة. بشكل عام، سهل الاستخدام للغاية.

لقد أنشأت حوالي 100 حلقة بودكاست باستخدام Descript، بدءًا من كتابة ملاحظات العرض باستخدام الذكاء الاصطناعي إلى إزالة الكلمات الزائدة وتصدير مقاطع فيديو عالية الجودة. إنه رائع لإنشاء مقاطع فيديو وشهادات بفضل سهولة التحرير. لقد استخدمته شخصيًا لنسخ وتفتيش استشارة طبية مسجلة. بشكل عام، سهل الاستخدام للغاية.

🧠 حقيقة ممتعة: قد يستغرق نسخ ساعة واحدة من الصوت يدويًا ما يصل إلى 4-6 ساعات. قبل ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي، كان النساخ المحترفون يحتاجون غالبًا إلى يوم عمل كامل لنسخ اجتماع واحد أو حلقة بودكاست بشكل واضح.

5. Trint (الأفضل لعمليات النسخ التعاوني)

عبر Trint

Trint هي أداة تحويل الكلام إلى نص مصممة لفرق المحتوى والصحفيين والمحترفين في مجال الإعلام. تدعم أكثر من 30 لغة للتدوين ويمكنها ترجمة النصوص إلى أكثر من 50 لغة، مما يجعلها مفيدة للتعاون العالمي. يمكن للمستخدمين تحميل ملفات الصوت أو الفيديو، وتقوم Trint بتحويلها بسرعة إلى نصوص قابلة للتحرير مع التركيز على الدقة.

يتضمن Trint أيضًا محررًا تعاونيًا عبر الإنترنت حيث يمكن للفرق مراجعة النصوص وتعليقها وتحريرها معًا، على غرار Google Docs. يتتبع المحرر سجل الإصدارات ويتضمن مسارات تدقيق، مما يتيح للمحررين التراجع عن التغييرات أو مراقبة من قام بالتحرير. هناك أيضًا أداة Story Builder لتجميع أقسام متعددة من النصوص في سرد أو نصوص منظمة، والتي غالبًا ما تستخدم في الأعمال التحريرية أو إنتاج الفيديو.

أفضل ميزات Trint

تصنف المتحدثين تلقائيًا وتتيح للمستخدمين إدخال مصطلحات أو أسماء مخصصة لتحسين الدقة

بث وتحويل الصوت المباشر من الأحداث أو المؤتمرات الصحفية أو المؤتمرات في الوقت الفعلي

يتصل بأدوات مثل Adobe Premiere و Slack و Google Drive ومنصات CMS؛ كما يدعم أتمتة Zapier

قيود Trint

تضحي Trint ببعض الدقة مقابل السرعة والتكلفة، لذا يجب أن تتوقع إجراء مراجعة لتصحيح الكلمات أو علامات الترقيم التي تم سماعها بشكل خاطئ

أسعار Trint

مجاني

المبتدئين: 80 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

متقدم: 100 دولار/مقعد/شهر

المؤسسات: مخصص

تقييمات Trint وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 4/5 (أكثر من 60 تقييمًا)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Trint؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Trint:

نحن نعتمد على Trint لمساعدتنا على العمل بشكل أكثر ذكاءً وليس بجهد أكبر. يعجبني سهولة استخدامه ودقة نسخه لمقابلاتنا. قد يكون العمل على النصوص مملًا، ولكن هذا يقلل بشكل كبير من الوقت الذي يستغرقه تحرير عملنا.

نحن نعتمد على Trint لمساعدتنا في العمل بشكل أكثر ذكاءً وليس بجهد أكبر. يعجبني سهولة استخدامه ودقة نسخه لمقابلاتنا. قد يكون العمل على النصوص مملًا، ولكن هذا يقلل بشكل كبير من الوقت الذي يستغرقه تحرير عملنا.

📚 اقرأ أيضًا: كيفية إضافة تعليق صوتي إلى مقطع فيديو لتحسين التفاعل

6. Sonix (الأفضل للنسخ السريع ومتعدد اللغات)

عبر Sonix

Sonix هي منصة نسخ مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكنها التعامل مع النصوص المتعددة اللغات في نفس الملف. يقوم محررها عبر الإنترنت بمزامنة تشغيل الصوت مع النص، مما يسهل المراجعة والبحث عن الكلمات المفتاحية وتصحيح الأخطاء. كما يتضمن أيضًا درجة ثقة لكل كلمة تسلط الضوء على النصوص غير المؤكدة، حتى يعرف المستخدمون بالضبط أين يجب إعادة التحقق من الصوت.

Sonix يعمل أيضًا كمكتبة وسائط. يتم تخزين النصوص في السحابة، وتنظيمها في مجلدات أو مشاريع، وتدعم سرعات تشغيل قابلة للتعديل. ميزات مثل AudioText Matches تضع علامات تلقائيًا على دور المتحدثين، بينما تتيح لك التعليقات الموسومة بعلامات زمنية وضع علامات على الاقتباسات أو الأقسام المهمة. تتوفر علامات زمنية لكل كلمة على حدة للتحرير أو الترجمة الدقيقة، وهي مفيدة بشكل خاص لمنشئي الفيديو.

أفضل ميزات Sonix

بفضل أدوات تصدير الترجمة، يمكنك الحصول على ملفات الترجمة (SRT، VTT) مع رموز زمنية مناسبة من نصوصك في أي من اللغات المدعومة

تحدد المصطلحات أو الاقتباسات المهمة تلقائيًا وتربطها ببعضها البعض لتسريع عملية المراجعة والتلخيص

توفر ميزة حرق الترجمة التلقائية لتصميم الترجمة وحرقها مباشرة على الفيديو، كل ذلك ضمن منصة Sonix.

قيود Sonix

لاحظ بعض المستخدمين أنه قد يواجه صعوبة في التعرف على بعض اللهجات أو المصطلحات المتخصصة

أسعار Sonix

قياسي: 0 دولار شهريًا (10 دولارات لكل ساعة صوت)

Premium: 22 دولارًا أمريكيًا للمقعد الواحد شهريًا (5 دولارات أمريكية للساعة الصوتية)

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Sonix وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 7/5 (20+ تقييم)

Capterra: 4. 9/5 (أكثر من 130 تقييمًا)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Sonix؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في Capterra عن Sonix:

سير عمل فائق السرعة للنسخ. يقوم الذكاء الاصطناعي بعمل دقيق بنسبة 95٪ تقريبًا، حتى في اللغة الألمانية، وليس فقط في اللغة الإنجليزية. وبعد ذلك، استغرقني فقط 25٪ إلى 50٪ من إجمالي وقت المقابلة لنسخ الكلمات غير الدقيقة.

سير عمل فائق السرعة للنسخ. يقوم الذكاء الاصطناعي بعمل دقيق بنسبة 95٪ تقريبًا، حتى في اللغة الألمانية، وليس فقط في اللغة الإنجليزية. وبعد ذلك، استغرقني فقط 25٪ إلى 50٪ من إجمالي وقت المقابلة لنسخ الكلمات غير الدقيقة.

📚 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تدوين ملاحظات الاجتماعات؟ (حالات استخدام وأدوات)

7. Fathom (الأفضل لتلخيصات الاجتماعات المجانية باستخدام الذكاء الاصطناعي)

عبر Fathom

Fathom هو مساعد نسخ أصلي في Zoom ينضم إلى اجتماعاتك تلقائيًا وينسخها في الوقت الفعلي ويقدم ملخصات مولدة بالذكاء الاصطناعي فور انتهاء المكالمة. يظهر كمشارك صامت ويعرض تسميات توضيحية مباشرة حتى تتمكن من التركيز على المحادثة بدلاً من الانشغال بتدوين الملاحظات.

أثناء الاجتماع، يمكن لـ Fathom اكتشاف اللحظات المهمة باستخدام الميزات البارزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي أو السماح لك بتمييز العبارات المهمة يدويًا. بعد ذلك، يقوم بإنشاء ملخص واضح يحتوي على الاقتباسات الحرفية وعناصر العمل والرؤى، مما يوفر عليك عناء البحث في النصوص الكاملة لتذكر ما تمت مناقشته.

افهم أفضل الميزات

يرسل ملخصات المكالمات وأهم النقاط إلى Salesforce أو HubSpot تلقائيًا للحفاظ على تحديث سجلات العملاء

تقدم ملخصًا بعد المكالمة مباشرة إلى صندوق بريدك الإلكتروني، مع سرد الاقتباسات المهمة والمهام والمتابعات

جميع النصوص والملاحظات خاصة بك؛ لا يتم مشاركة أي شيء إلا إذا اخترت ذلك

افهم القيود

في الاجتماعات ذات المساحة المحدودة (مثل Zoom أو Google Meet)، يظهر الروبوت Fathom كمشارك كامل، ويشغل مكانًا مرئيًا على الشاشة

أسعار Fathom

مجاني إلى الأبد

Premium: 19 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

إصدار الفريق: 29 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

Team Edition Pro: 39 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Fathom

G2: 5/5 (أكثر من 5000 تقييم)

Capterra: 5/5 (700+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Fathom؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Fathom:

ملخصات اجتماعات خالية تمامًا من الأخطاء، ومهام العمل محددة بدقة. أحب السرعة التي تصل بها الملخصات إلى صندوق الوارد الخاص بي (خلال 60 ثانية من انتهاء الاجتماع). سهلة الاستخدام للغاية وبديهية، وتتكامل بسلاسة مع Zoom وGoogle Meet. أحببت الإعداد البسيط عبر فيديو/طريقة التمهيد والدعم/الاستجابة السريعة.

ملخصات اجتماعات خالية تمامًا من الأخطاء، ومهام العمل محددة بدقة. أحب السرعة التي تصل بها الملخصات إلى صندوق الوارد الخاص بي (خلال 60 ثانية من انتهاء الاجتماع). سهلة الاستخدام للغاية وبديهية، وتتكامل بسلاسة مع Zoom و Google Meet. أحببت الإعداد البسيط عبر فيديو/طريقة التمهيد والدعم/الاستجابة السريعة.

⚡ أرشيف القوالب: هل تريد البقاء على اطلاع على مهامك؟ تسهل قوالب قوائم المهام هذه تنظيم الأولويات وتتبع التقدم وإدارة العمل اليومي دون تفويت أي شيء

8. Verbit (الأفضل للنسخ والترجمة على مستوى المؤسسات)

عبر Verbit

Verbit هي منصة للنسخ والترجمة تستخدم نموذجًا مختلطًا حيث تتولى الذكاء الاصطناعي عملية النسخ الأولية، ثم يقوم مترجمون محترفون بتحرير النص ومراجعته بسرعة للحصول على جودة شبه مثالية. كما تدعم الترجمة الفورية من خلال CART (الترجمة الفورية للوصول إلى الاتصالات)، والتي تستخدم بشكل شائع في الفصول الدراسية والمؤتمرات وندوات Zoom عبر الإنترنت.

صُمم Verbit للاستخدام المؤسسي، وهو متوافق مع معايير HIPAA و GDPR و SOC-2 ويدعم نشر السحابة الخاصة لمزيد من الأمان. تتيح المنصة للمستخدمين إعداد مسارد خاصة بالمجال لضمان نسخ المصطلحات المعقدة أو المتخصصة بشكل صحيح. كما توفر وصفًا صوتيًا مباشرًا لتسهيل الوصول.

أفضل ميزات Verbit

يدعم التعرف على متعدد المتحدثين ويمكنه تسمية المتحدثين بالاسم أو من خلال ملفات تعريف الصوت

تقدم ترجمة النصوص وحتى الدبلجة باستخدام الذكاء الاصطناعي لدعم إنشاء محتوى متعدد اللغات

يتضمن Verbit ميزة ملخصات AI "Gen V" التي تقوم تلقائيًا بإنشاء ملخصات موجزة للاجتماعات أو الدروس

قيود Verbit

تمت الإشارة إلى وجود العديد من الرموز المنتشرة في جميع أنحاء واجهة المستخدم باعتبارها نقطة إرباك

أسعار Verbit

مجاني (حتى 30 دقيقة)

الخدمة الذاتية: 29 دولارًا شهريًا

خدمة كاملة: أسعار مخصصة

تقييمات Verbit وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 4/5 (70+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Verbit؟

هذا ما قاله أحد المراجعين على G2 عن Verbit:

بعض الأشياء التي تعجبني في Verbit هي واجهته سهلة الاستخدام، وتقنية التعرف على الكلام الدقيقة، ونهجه الموجه نحو العملاء. أستخدمه كل يوم؛ فهو مدمج في نظامنا.

بعض الأشياء التي تعجبني في Verbit هي واجهته سهلة الاستخدام، وتقنية التعرف على الكلام الدقيقة، ونهجه الموجه نحو العملاء. أستخدمه كل يوم؛ فهو مدمج في نظامنا.

🧠 حقيقة ممتعة: هوليوود لديها جيوش سرية من المترجمين. غالبًا ما يتم إنشاء ترجمة الأفلام والتلفزيون بواسطة شركات متخصصة في خدمات الترجمة، حيث يعمل بعضها إطارًا بإطار لمزامنة الحوار والضوضاء الخلفية ومعرفات المتحدثين بشكل مثالي.

9. Fireflies. ai (الأفضل للحصول على رؤى حول الاجتماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي)

عبر Fireflies AI

Fireflies. ai هو مساعد اجتماعات يعمل بالذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي، يقوم تلقائيًا بتسجيل الاجتماعات ونسخها عبر منصات مثل Zoom وGoogle Meet وMicrosoft Teams. تظهر النصوص في لوحة معلومات Fireflies بعد انتهاء الاجتماع مباشرةً، كاملةً مع الطوابع الزمنية وتمييز المتحدثين.

ولكن الأمر لا يقتصر على النسخ فقط. يضيف Fireflies طبقة من الذكاء المحادثة من خلال وضع علامات على اللحظات المهمة، وإنشاء عناصر العمل، وملخصات الاجتماعات. يساعد تحليل المشاعر الفرق على فهم النبرة، بينما تتيح لك ميزة البحث الذكي تصفية المحادثات حسب الكلمات الرئيسية أو الأسئلة أو التواريخ أو الفئات.

أفضل ميزات Fireflies. ai

يمكنك تدريب Fireflies باستخدام مفردات مخصصة لتحسين الدقة في المصطلحات أو الاختصارات أو أسماء المنتجات التي يستخدمها فريقك

يتكامل مع أدوات CRM مثل Salesforce و HubSpot، ومديري المشاريع مثل Asana و Trello، والمنصات السحابية مثل Google Drive و Dropbox.

تقدم تحليلات الصوت والمتحدثين مثل وقت التحدث لكل متحدث وبطاقات التقييم والرؤى التي تساعد المديرين على تدريب أعضاء الفريق بفعالية.

قيود Fireflies. ai

صعوبة عرضية في النسخ الدقيق للاجتماعات وتلخيصها، خاصة في الحالات التي تتضمن عدة متحدثين أو لهجات قوية أو ضوضاء في الخلفية

أسعار Fireflies. ai

مجاني إلى الأبد

المزايا: 18 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

الأعمال: 29 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

المؤسسات: 39 دولارًا أمريكيًا لكل مستخدم شهريًا

تقييمات ومراجعات Fireflies. ai

G2 : 4. 8/5 (أكثر من 600 تقييم)

Capterra: عدد التقييمات غير كافٍ

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Fireflies.ai؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Fireflies. ai:

الملخصات دقيقة للغاية ومفيدة، وأحب أنه يمكنك توسيع أي نقطة للحصول على مزيد من السياق (ميزة رائعة في خطة Pro). توفر إمكانية عرض ملخص الاجتماع جنبًا إلى جنب مع النص الكامل توفيرًا كبيرًا في الوقت، كما أن الطوابع الزمنية المرتبطة تجعل من السهل الانتقال مباشرة إلى الجزء المطلوب من المحادثة.

الملخصات دقيقة للغاية ومفيدة، وأحب أنه يمكنك توسيع أي نقطة للحصول على مزيد من السياق (ميزة رائعة في خطة Pro). توفر إمكانية عرض ملخص الاجتماع جنبًا إلى جنب مع النص الكامل توفيرًا كبيرًا في الوقت، كما أن الطوابع الزمنية المرتبطة تجعل من السهل الانتقال مباشرة إلى الجزء المطلوب من المحادثة.

📚 اقرأ أيضًا: كيفية مشاركة الملاحظات والتعاون عليها

10. Happy Scribe (الأفضل للنسخ والترجمة مع خيار الصوت البشري)

عبر Happy Scribe

Happy Scribe هي منصة نسخ شهيرة توفر نصوصًا مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي بأكثر من 120 لغة ولهجة. الإعداد بسيط: ما عليك سوى تحميل ملفك واختيار اللغة وستتلقى نصًا مزودًا بختم زمني في غضون دقائق. تضيف الأداة تلقائيًا علامات الترقيم وتكتب الأحرف الكبيرة وتستطيع اكتشاف المتحدثين المختلفين وتمييزهم لتسهيل المراجعة.

يوفر Happy Scribe أيضًا المرونة لترقية أي نسخة نصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى مستوى دقة الإنسان بنقرة واحدة. كما يتميز بمحرر ترجمة قوي لا يقتصر على نسخ الكلام فحسب، بل يولد ترجمات متزامنة جاهزة للتصدير. يمكنك دمج خطوط الترجمة وتقسيمها وتعديلها وحتى تضمين SDH (ترجمة للصم وضعاف السمع) مع وصف صوتي أو تسميات للمتحدثين.

أفضل ميزات Happy Scribe

يتزامن المحرر مع الموجات الصوتية لسهولة التحقق ويتضمن ميزة البحث والاستبدال، بالإضافة إلى إمكانية وضع علامات على أسماء المتحدثين المخصصة

يمكنك دعوة المتعاونين لتحرير النصوص داخل المنصة أو تصدير الملفات بتنسيقات Word أو TXT للاستخدام دون اتصال بالإنترنت

هناك أيضًا ميزة التعليقات، بحيث يمكنك ترك ملاحظات أو أسئلة على أوقات معينة لزملائك (على سبيل المثال، "كلمة غير واضحة هنا، يرجى إعادة التحقق")

قيود HappyScribe

عدم وجود تطبيق جوال، مما يحد من وصول المستخدمين إلى المنصة أثناء التنقل ويقلل من إنتاجية أولئك الذين يفضلون العمل من الأجهزة المحمولة

أسعار HappyScribe

مجاني

المبتدئين: الدفع حسب الاستخدام (من 12 دولارًا لكل 60 دقيقة)

Lite: 9 دولارات شهريًا

المزايا: 29 دولارًا شهريًا

الأعمال: 80 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات Happy Scribe

G2 : 4. 8/5 (20+ تقييم)

Capterra: 4. 7/5 (30+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Happy Scribe؟

هذا ما قاله أحد المراجعين على G2 عن Happy Scribe:

الأمر سهل مثل تحميل ملف صوتي والانتظار لمدة دقيقة. بعد ذلك، ما عليك سوى تصحيح الـ 10% التي لم يتم تحويلها تلقائيًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تشغيل الصوت أثناء تصحيح النص، مما يجعل العمل أسهل بكثير

الأمر سهل مثل تحميل ملف صوتي والانتظار لمدة دقيقة. بعد ذلك، ما عليك سوى تصحيح الـ 10% التي لم يتم تحويلها تلقائيًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تشغيل الصوت أثناء تصحيح النص، مما يجعل العمل أسهل بكثير

11. Google Cloud Speech-to-Text (الأفضل للمطورين وواجهة برمجة تطبيقات الكلام القابلة للتطوير)

Google Cloud Speech-to-Text هي واجهة برمجة تطبيقات سهلة الاستخدام للمطورين ومناسبة للمؤسسات، تعمل على تحويل الصوت إلى نص على نطاق واسع. بدلاً من واجهة المستخدم التقليدية، توفر محركًا خلفيًا قويًا مصممًا لتشغيل التطبيقات والروبوتات الصوتية وسير العمل الآلي. وهي تدعم البث المباشر والنسخ الدفعي، مما يعني أنه يمكنك بث الصوت المباشر بزمن انتقال منخفض أو تحميل ملفات مسجلة مسبقًا للحصول على نصوص مفصلة ومؤرخة.

يمكن توسيع نطاق واجهة برمجة التطبيقات (API) بسهولة لتلائم الأحجام الكبيرة، وتشمل أدوات متقدمة مثل التعرف على البيانات الوصفية والترقيم التلقائي ودرجات الثقة على مستوى الكلمات، مما يساعد المطورين على ضبط جودة النسخ. يمكن للمطورين تحسين الدقة بشكل أكبر من خلال توفير مفردات مخصصة (على سبيل المثال، أسماء العلامات التجارية أو المصطلحات الخاصة بالمجال).

أفضل ميزات Google Cloud Speech-to-Text

يمكنك تدريب نماذج الكلام المخصصة باستخدام AutoML (متوفر حاليًا على نطاق محدود) أو اختيار نماذج المكالمات الهاتفية والفيديو المحسّنة للحصول على دقة أفضل في سيناريوهات الصوت المتخصصة

يدعم توقيت المتحدثين، ووضع علامات تلقائية على المتحدثين دون الحاجة إلى إدخال يدوي

تقدم نسخًا بديلة للمقاطع الصوتية غير الواضحة، مما يمنح المطورين المرونة في اختيار التفسير الأكثر دقة

قيود Google Cloud Speech-to-Text

أبلغ بعض المستخدمين عن تأخير ملحوظ أثناء النسخ في الوقت الفعلي، مما قد يؤثر على فعالية واستجابة معالجة الكلام المباشر

أسعار Google Cloud Speech-to-Text

بناءً على كمية الصوت المعالجة كل شهر، مقيسة بزيادات قدرها ثانية واحدة. على سبيل المثال، يبدأ التعرف القياسي في V2 من 0.016 دولارًا في الدقيقة ويقل مع زيادة الاستخدام، بينما النماذج الطبية مجانية لأول 60 دقيقة ثم تكلف 0.078 دولارًا في الدقيقة

تقييمات ومراجعات Google Cloud Speech-to-Text

G2 : 4. 6/5 (250+ تقييم)

Capterra: لا توجد تقييمات كافية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Google Cloud Speech-to-Text؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن Google Cloud Speech-to-Text:

تقوم بعمل نسخ رائع ودقيق ولا يحتاج سوى القليل من التعديل. من الجيد أن يكون هناك بدائل لمنتجات أخرى خاصة مع Google لأنها تتكامل مع جميع خطوط الإنتاج وتستضيفها محرك الأقراص السحابية

تقوم بعمل نسخ رائع ودقيق ولا يحتاج سوى القليل من التعديل. من الجيد أن يكون هناك بدائل لمنتجات أخرى خاصة مع Google لأنها تتكامل مع جميع خطوط الإنتاج وتستضيفها محرك الأقراص السحابية

📚 اقرأ أيضًا: أفضل تطبيقات وأدوات تدوين الملاحظات باستخدام الذكاء الاصطناعي

تساعدك أدوات النسخ على تسجيل المحادثات والاجتماعات والأفكار من ملفات الصوت أو الفيديو. ولكن بمجرد الانتهاء من النسخ، لا تزال إدارة كل ما يتبع ذلك — مثل التعديلات وتخطيط المحتوى أو تحديثات الفريق — تحتاج إلى مساحة منظمة وسهلة الاستخدام.

وهنا يأتي دور ClickUp. سواء كنت تعمل مع محتوى فيديو أو مقابلات مكتوبة أو ملاحظات اجتماعات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي من Zoom أو Google Meet أو Microsoft Teams، يساعدك ClickUp على تجميع كل ذلك معًا. باستخدام المستندات المدمجة والقوالب و ClickUp AI، يمكنك إدارة المشاريع وإنشاء المحتوى والتعاون، كل ذلك في مكان واحد.

✨ هل تريد تحويل سير عمل النسخ إلى عملية سلسة؟ اشترك في ClickUp الآن وبسّط عملك من البداية إلى النهاية.