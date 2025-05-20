أفضل 11 بديلاً ومنافسًا لـ Planforge في عام 2025

لديك مشاريع لتقودها، ومحافظ لتديرها، وفرق لا تملك الوقت للتعامل مع الأدوات التي تبطئ عملها.

قد يكون Planforge مناسبًا لك، ولكن إذا كنت هنا، فربما تتساءل عما إذا كان هناك شيء آخر يناسب سير عملك بشكل أفضل.

تضم قائمة بدائل Planforge أدوات أسهل في الاستخدام وأكثر ملاءمة للتخطيط السريع وتساعد في تتبع المحافظ والتعاون بين أعضاء الفريق.

لنبدأ! 📝

ما هو Planforge؟

Planforge هو برنامج لإدارة المشاريع والمحافظ (PPM) للشركات التي تتعامل مع مشاريع معقدة. يساعد الفرق على تخطيط كل مرحلة من مراحل مشاريعهم وتتبعها وإدارتها.

باستخدام الأدوات المدمجة، يمكنك تحديد أهداف المشروع وإدارة الموارد وتخصيص الميزانيات وتتبع التقدم المحرز. يدعم Planforge أيضًا إدارة المشاريع المختلطة، مما يسهل التبديل بين سير العمل المرن أو التقليدي أو المخصص.

تستخدمه الفرق لتحسين التعاون وتقليل العمل اليدوي والحفاظ على التوافق بشأن أولويات المشروع. تساعد ميزات التقارير في الوقت الفعلي ولوحة معلومات المشروع صانعي القرار على الحصول على رؤية واضحة لأداء المشروع دون الحاجة إلى استخدام أدوات متعددة.

لماذا تختار بدائل Planforge؟

Planforge هي أداة مناسبة لإدارة المشاريع على مستوى المؤسسات، ولكن لا تعمل جميع الفرق بنفس الطريقة. غالبًا ما يضيف نهجها المنظم مزيدًا من التعقيد، في حين تفضل الفرق البساطة.

إليك الأسباب التي تدفع العديد من المستخدمين إلى استكشاف بدائل Planforge:

إعداد مشروع صارم: تحتاج إلى اتباع عدة خطوات تهيئة قبل أن تتمكن من بدء استخدام الأداة

منحنى تعلم حاد: تركز واجهته على الوظائف أكثر من التصميم سهل الاستخدام

تكاليف اشتراك أعلى: غالبًا ما تبدو الأسعار باهظة بالنسبة للفرق الصغيرة أو الشركات الناشئة

مرونة محدودة: تعمل الأداة بشكل أفضل مع إدارة المشاريع التقليدية أو المختلطة ، ولكنها تواجه صعوبة في دعم الفرق التي تعتمد على المرونة أولاً

ميزات التعاون الأساسية: قد تشعر الفرق التي تبحث عن الدردشة في الوقت الفعلي أو التعليقات أو اللوحات البيضاء المدمجة ببعض القيود

خيارات أقل للأتمتة: تتطلب أتمتة المهام المتكررة أو سير العمل إعدادات إضافية أو أدوات خارجية

🔍 هل تعلم؟ أطلقت الثورة الصناعية إدارة المشاريع الحديثة! كانت البنى التحتية الضخمة مثل السكك الحديدية العابرة للقارات بحاجة إلى مزيد من التنظيم، مما أدى إلى ظهور أساليب التخطيط الرسمية.

نظرة عامة على بدائل Planforge

دعنا نلقي نظرة على أفضل أدوات التعاون في إدارة المشاريع التي يمكنك أخذها في الاعتبار. 👇

أداة الميزات الرئيسية الأفضل لـ الأسعار ClickUp ذكاء اصطناعي مدمج، ووكلاء ذكاء اصطناعي، وأتمتة؛ لوحات تحكم مخصصة؛ تتبع الوقت؛ تحديد الأهداف؛ تعاون الفريق فرق كبيرة تدير محافظ معقدة باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة تتوفر خطة مجانية؛ تتوفر إمكانية التخصيص للمؤسسات Monday. com سير عمل مرئي مخصص؛ لوحات معلومات في الوقت الفعلي الفرق الصغيرة التي تحتاج إلى لوحات مرئية قابلة للتخصيص تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Wrike تسلسل هرمي ذكي للمجلدات؛ طرق عرض مخصصة؛ مخططات إنجاز المهام المنظمات الكبيرة ذات الاحتياجات الخاصة بكل قسم تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا Planview AdaptiveWork تخطيط السعة؛ إدارة الموارد؛ سير عمل الحوكمة الشركات التي تسعى إلى مواءمة المشاريع مع أهداف الأعمال أسعار مخصصة Smartsheet المنطق الشرطي؛ سير العمل الآلي؛ مخططات جانت الأفراد الذين ينتقلون من Excel إلى أدوات المشاريع تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 12 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Workfront إدارة الموارد؛ سير عمل الموافقة المخصص فرق التسويق التي تدير الموافقات على الأصول أسعار مخصصة Jira تخطيط مرن للمشاريع وتتبع المشكلات؛ مخططات السرعة؛ تقارير الإنجاز فرق تطوير البرمجيات التي تستخدم Scrum أو Kanban تتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 8.60 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا Oracle Primavera تقييم المخاطر؛ تتبع القيمة المكتسبة؛ سيناريوهات افتراضية؛ رسوم بيانية للموارد الشركات التي تدير مشاريع بنية تحتية واسعة النطاق لا توجد خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 100 دولار/مستخدم/شهر Microsoft Project تسوية الموارد؛ ترابط المهام؛ إعداد تقارير التقدم مديري المشاريع المطلعين على مخططات جانت والتبعيات لا توجد خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 10 دولارات أمريكية/مستخدم/شهر (فوترة سنوية) Trello تتبع المشاريع بأسلوب Kanban؛ أتمتة قائمة على المشغلات الشركات الصغيرة التي تحتاج إلى إدارة مهام مرئية خفيفة الوزن يتوفر خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 6 دولارات أمريكية للمستخدم شهريًا Teamwork.com التعاون مع العملاء؛ تتبع الوقت؛ قوالب تحديد الأهداف شركات الخدمات التي تدير الأعمال القابلة للفوترة وظهور العملاء لا توجد خطة مجانية؛ تبدأ الخطط المدفوعة من 13.99 دولارًا أمريكيًا للمستخدم شهريًا

أفضل بدائل Planforge للاستخدام

كل فريق يعمل بطريقة مختلفة، مما يعني أن الأداة المناسبة قد تبدو مختلفة قليلاً أيضًا. فيما يلي بعض البدائل المتميزة لـ Planforge التي قد تناسب سير عملك بشكل أفضل. 📝

1. ClickUp (الأفضل لإدارة المشاريع والمحافظ المدعومة بالذكاء الاصطناعي)

غالبًا ما يعني تنسيق محافظ متعددة التنقل بين جداول زمنية متفرقة وتحديثات غير واضحة للتقدم المحرز والكثير من التقارير اليدوية. وعندما تدير مخرجات عالية المخاطر عبر الأقسام، فإنك تحتاج إلى أكثر من لوحات معلومات ثابتة أو سجلات زمنية منفصلة.

أنت بحاجة إلى نظام يربط كل شيء، من تنفيذ المشروع إلى الأهداف الاستراتيجية، بوضوح وسرعة.

ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة، وكل ذلك مدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي التي تساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

يضفي برنامج ClickUp لإدارة المشاريع هيكلية على محافظك دون تقييد المرونة، بينما تساعدك ميزات الذكاء الاصطناعي على العثور على الإجابات بدلاً من البحث عنها.

تتبع مدة المهام باستخدام ClickUp Time Tracking

يتيح ClickUp Time Tracking لكل عضو في الفريق تسجيل ساعات العمل مباشرةً داخل مهامه أو استخدام مؤقت أثناء العمل. يمكنك عرض تفاصيل مفصلة عبر المحافظ وتصفية النتائج حسب الفريق أو المشروع أو نوع المهمة. يساعد ذلك في تحديد وإصلاح التأخيرات التي قد تؤثر على جداول المشروع.

من السهل جدًا تنسيق جهود الجميع لتحقيق النتائج. باستخدام أهداف ClickUp القابلة للتتبع، يمكنك تحديد أهداف قابلة للقياس وربطها بالعمل الذي يدفع هذه الأهداف إلى الأمام. لا حاجة إلى التحديثات اليدوية أو اجتماعات الحالة المنفصلة.

تتبع الأهداف والمعالم الرئيسية باستخدام ClickUp Goals

الرؤية مهمة أيضًا عند إدارة مبادرات متعددة.

تساعدك لوحات معلومات ClickUp على إنشاء ملخصات مرئية لتقدم المهام والوقت المستغرق وأعباء العمل. يمكنك إنشاء لوحات معلومات مخصصة لتسجيل حضور المديرين التنفيذيين ومراجعات الفريق أو تخطيط السباقات السريعة دون الاعتماد على قوالب إدارة محفظة المشاريع الثابتة.

لنفترض أنك تشرف على خمسة عمليات إطلاق متوازية عبر وحدات أعمال مختلفة. يمكنك إعداد لوحة معلومات تعرض حالة كل مشروع والمهام المتأخرة وسعة الفريق في الوقت الفعلي.

ولكن حتى مع وجود التحليلات، لا يزال عليك البحث عن الإجابات. ما الذي يعيق هذه المبادرة؟ أي فريق متأخر في تسليم المهام؟ كم من الوقت استغرق ضمان الجودة عبر المحافظ هذا الشهر؟

ClickUp Brain،المساعد الذكي المتكامل، يختصر كل هذه الخطوات. فهو يبحث في مساحة العمل بأكملها والتطبيقات المتصلة ليقدم لك إجابات دقيقة ومحددة في غضون ثوانٍ.

اطلب من ClickUp Brain الحصول على رؤى شاملة للمحافظ باستخدام بيانات مساحة العمل المباشرة

على سبيل المثال، إذا كان مدير التكنولوجيا لديك بحاجة إلى تفاصيل الوقت المستغرق في الاستجابة للحوادث في محفظة الأمان، فلن تضطر إلى النقر فوق لوحات المعلومات أو تصدير تقارير الوقت. اطلب من ClickUp Brain، وسوف يسحب تلك البيانات من المهام والعلامات والسجلات حتى تدخل الاجتماع وأنت مستعد بالفعل.

أو، إذا كنت تحاول فهم المشاريع التي تتأخر باستمرار عن المواعيد النهائية، فإن ClickUp Brain يعرض الاتجاهات من الجداول الزمنية وسجل المهام.

احصل على نموذج مجاني استخدم نموذج إدارة المحافظ من ClickUp لتبقى متقدمًا على مخاطر التسليم

يوفر لك نموذج إدارة المحافظ من ClickUp طريقة منظمة للإشراف على المحافظ ذات الحجم الكبير دون الحاجة إلى البحث عن التحديثات أو البحث في أدوات غير متصلة.

يتضمن القالب طرق عرض مصممة خصيصًا، مثل "قائمة المحفظة الرئيسية" للحصول على نظرة عامة عالية المستوى، و"إجراءات التشغيل القياسية للمشروع" لتوثيق خطوات التنفيذ، و"دليل البدء" لتسريع عملية التهيئة.

أفضل ميزات ClickUp

أتمتة التحديثات المتكررة: قم بتشغيل تغييرات حالة المهام وتنبيهات أصحاب المصلحة وإعادة التعيينات مع تغير الظروف عبر المحافظ باستخدام قم بتشغيل تغييرات حالة المهام وتنبيهات أصحاب المصلحة وإعادة التعيينات مع تغير الظروف عبر المحافظ باستخدام ClickUp Automations

مركزية معرفة المشروع: أنشئ إجراءات التشغيل القياسية (SOP) ودفاتر التشغيل والمواثيق داخل أنشئ إجراءات التشغيل القياسية (SOP) ودفاتر التشغيل والمواثيق داخل ClickUp Docs واربطها مباشرة بالمهام

اربط التواصل بالعمل: شارك التحديثات، وقم بتمييز زملائك في الفريق، وحل العوائق على الفور من خلال شارك التحديثات، وقم بتمييز زملائك في الفريق، وحل العوائق على الفور من خلال ClickUp Chat دون فقدان السياق

مزامنة التحديثات عبر الأدوات: دمج ClickUp مع Slack و GitHub و Google Drive وأدوات أخرى تابعة لجهات خارجية لتقليل التبديل بين السياقات وتركيز بيانات المحفظة

توحيد عملية استلام المشاريع: قم بإعداد قم بإعداد نماذج ClickUp التي تقوم تلقائيًا بإنشاء المهام وتعيينها بناءً على النوع والطبيعة العاجلة والقسم

قيود ClickUp

تتطلب إعدادات الأذونات التفصيلية إعدادًا دقيقًا لتجنب مشكلات الرؤية عبر المشاريع

تقيد خطة Free Forever المستخدمين بـ 100 تفاعل إجمالي على لوحة التحكم

أسعار ClickUp

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2: 4. 7/5 (10,160+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (4,440+ تقييم)

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن ClickUp؟

انظر إلى ما قاله أحد المراجعين في G2 عن ClickUp:

أحب قابلية تخصيص المنصة، حيث يمكنني التبديل بين طرق العرض "قائمة" و"لوحة" و"جانت" حسب سير عملي. كما أن ميزة الدردشة المدمجة تجعل التعاون في الوقت الفعلي مريحًا للغاية، وهي أحد الأسباب التي تجعلني أستخدم ClickUp يوميًا. بالإضافة إلى ذلك، توفر لي أدوات الأتمتة والذكاء الاصطناعي الكثير من الوقت في المهام المتكررة. كان إعداد مساحات المشاريع والمهام والأتمتة سهلاً بشكل مدهش.

أحب قابلية تخصيص المنصة، حيث يمكنني التبديل بين طرق العرض "قائمة" و"لوحة" و"جانت" حسب سير عملي. كما أن ميزة الدردشة المدمجة تجعل التعاون في الوقت الفعلي مريحًا للغاية، وهي أحد الأسباب التي تجعلني أستخدم ClickUp يوميًا. بالإضافة إلى ذلك، توفر لي أدوات الأتمتة والذكاء الاصطناعي الكثير من الوقت في المهام المتكررة. كان إعداد مساحات المشاريع والمهام والأتمتة سهلاً بشكل مدهش.

💡 نصيحة احترافية: استخدم طريقة MoSCoW (Must-have، Should-have، Could-have، Won't-have) لترتيب أولويات المشاريع في محفظتك بناءً على القيمة الاستراتيجية والضرورة. فهي تساعدك على التركيز بشكل دقيق على ما يحقق نتائج ملموسة.

2. Monday. com (الأفضل لتخصيص سير العمل المرئي)

التالي في قائمتنا من بدائل Planforge هو Monday.com، وهو أداة مفيدة للتخطيط عالي المستوى للمشاريع. تمنحك لوحاته المرئية الملونة نظرة شاملة على كل شيء، من الحملات التسويقية إلى إطلاق المنتجات، ويمكنك تخصيصها لتناسب سير عمل فريقك بالضبط.

هل تحتاج إلى تغيير الأولويات؟ ما عليك سوى السحب والإفلات. هل تريد توفير الوقت في المهام المتكررة؟ الأتمتة توفر لك الدعم. إنها مرنة دون أن تكون مربكة، لذا يفضلها العديد من الفرق.

أفضل ميزات Monday.com

قم بتخصيص طرق عرض سير العمل بحيث يرى كل فريق البيانات بالطريقة التي تناسبه

استخدم قواعد أتمتة بسيطة للتعامل مع التحديثات والتنبيهات وعمليات التكامل تلقائيًا

أنشئ لوحات معلومات في الوقت الفعلي تعرض حالة المشروع وحجم عمل الفريق عبر اللوحات

تتبع الوقت المستغرق في المهام لتحديد اتجاهات الإنتاجية وتحسين التقديرات المستقبلية

قيود Monday.com

تفتقر حسابات أعمدة الصيغة إلى الوظائف المتقدمة الموجودة في أدوات جداول البيانات

الهيكل القائم على اللوحات يجعل طرق عرض Gantt أقل سهولة في الاستخدام

أسعار Monday.com

مجاني (يقتصر على مستخدمين اثنين)

الأساسي: 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

القياسي: 14 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المزايا: 24 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Monday.com

G2: 4. 7/5 (12,870+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (5,385+ تقييم)

متى قد يكون Monday.com أكثر ملاءمة من Planforge

أنت بحاجة إلى منصة قابلة للتخصيص بصريًا مع سهولة السحب والإفلات

تريد إعدادًا سريعًا مع الحد الأدنى من التهيئة للفرق الصغيرة

تفضل الأتمتة الخفيفة لتبسيط المهام المتكررة

أنت تقدر العروض المرنة (كانبان، الجدول الزمني، حجم العمل) عبر الفرق

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Monday.com؟

إليك ما قاله أحد المراجعين في G2 عن هذه الأداة:

تعد عمليات الأتمتة والتكامل في Monday.com مفيدة للغاية، وربما تكون الميزات التي نستخدمها أكثر من غيرها. كان تنفيذها ودمجها على مستوى الشركة بأكملها أمرًا سهلاً للغاية. يستغرق النظام بعض الوقت للتعود عليه، ولكن بمجرد أن يتأقلم الجميع معه، لا يمكنهم العمل بدونه ويستخدمونه يوميًا.

تعد عمليات الأتمتة والتكامل في Monday.com مفيدة للغاية، وربما تكون الميزات التي نستخدمها أكثر من غيرها. كان تنفيذها ودمجها على مستوى الشركة بأكملها أمرًا سهلاً للغاية. يستغرق النظام بعض الوقت للتعود عليه، ولكن بمجرد أن يتأقلم الجميع معه، لا يمكنهم العمل بدونه ويستخدمونه يوميًا.

🤝 تذكير ودي: ليست كل المشاريع تحتاج إلى نفس المستوى من التعقيد. فكر في استخدام Agile أو Scrum بدلاً من Waterfall التقليدي للبيئات المرنة أو سريعة الحركة.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل بدائل ومنافسين لـ monday.com

3. Wrike (الأفضل لتوسيع نطاق عمليات المشاريع المؤسسية)

عبر Wrike

تم تصميم Wrike لينمو مع فريقك، خاصةً عندما تبدأ الأمور في التعقيد. مع تراكم المشاريع، من السهل أن تفقد المسار، ولكن المنصة تحافظ على تنظيم كل شيء بفضل التسلسل الهرمي الذكي للمجلدات والهياكل القابلة للتخصيص.

يمكن للأقسام المختلفة تخصيص المنصة وفقًا لاحتياجاتها — حيث يحصل المسوقون على أدوات تدقيق مدمجة، بينما تستخدم فرق تكنولوجيا المعلومات نماذج الطلبات وسير عمل الموافقة لضمان سير العمل بسلاسة. عندما يتعلق الأمر بإعداد التقارير، تحصل على رؤى تساعدك في اتخاذ قرارات أسرع.

أفضل ميزات Wrike

استخدم هيكل المجلدات لتنظيم المشاريع والبرامج والمحافظ في تسلسلات هرمية واضحة

قم بتخصيص سير العمل باستخدام حالات خاصة بالفريق لعمليات موحدة ومرنة في الوقت نفسه

تصور قدرات الفريق باستخدام مخططات الإنجاز وعروض حجم العمل لمنع الإرهاق وإعادة توازن المهام في وقت مبكر

قيود Wrike

يتطلب تحرير المستندات تنزيل الملفات ومكتبة قوالب محدودة للصناعات المتخصصة

يصبح تكوين الحقول المخصصة معقدًا في بيئات المؤسسات

أسعار Wrike

مجاني

الفريق: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 25 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

Pinnacle: أسعار مخصصة

تقييمات وريك ومراجعات

G2: 4. 2/5 (3,760+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (2,770+ تقييم)

متى قد يكون Wrike أكثر ملاءمة من Planforge

أنت بحاجة إلى أدوات مشروع قابلة للتطوير من أجل التعاون بين الوظائف المختلفة

تريد أدوات مدمجة تلبي احتياجات فرق متعددة

تفضل هياكل مهام واضحة دون إدارة كاملة للمحفظة

تحتاج إلى موازنة مرئية لأعباء العمل لمنع إرهاق الفريق

📖 اقرأ أيضًا: اختبرنا أفضل بدائل ومنافسين لـ Wrike

4. Planview AdaptiveWork (الأفضل لقرارات إدارة المحافظ)

عبر Planview

تتناول Planview AdaptiveWork الجانب الاستراتيجي لإدارة المشاريع بشكل مباشر. على عكس الأدوات التي تركز بشكل أساسي على تنفيذ المهام، تركز هذه المنصة على تحليل المحافظ وتخصيص الموارد عبر المؤسسات بأكملها

يربط نتائج المشروع بالأهداف التجارية من خلال تصور قوي للبيانات وتخطيط السيناريوهات. علاوة على ذلك، تساعد وظيفة تخطيط السعة في Planview فرق القيادة على تحديد المبادرات التي تستحق الأولوية.

أفضل ميزات Planview AdaptiveWork

قم بنمذجة سيناريوهات الموارد لمعرفة كيف تؤثر التغييرات على الجداول الزمنية والنتائج قبل الالتزام بها

اربط أهداف العمل بمبادرات المشروع من خلال هياكل هرمية قابلة للتخصيص تظهر التوافق بين الفرق

تتبع المقاييس المتوقعة مقابل المقاييس الفعلية مثل الميزانية واستخدام الموارد والجداول الزمنية للبقاء على المسار الصحيح

قم بتخصيص سير عمل الحوكمة لتشغيل الموافقات بناءً على نوع المشروع أو حجمه أو مخاطره أو قواعد أخرى خاصة بالشركة

قيود Planview AdaptiveWork

يتطلب التنفيذ تكوينًا كبيرًا لتتناسب مع العمليات التنظيمية

قدرات تكامل محدودة مع أدوات التطوير مثل GitHub

أسعار Planview AdaptiveWork

أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Planview AdaptiveWork

G2: 4. 1/5 (525+ تقييم)

Capterra: 4. 3/5 (170+ تقييم)

متى قد يكون Planview AdaptiveWork أكثر ملاءمة من Planforge

تحتاج إلى مواءمة المشاريع مباشرة مع الأهداف التجارية عالية المستوى

تريد تنفيذ تخطيط السيناريوهات لتغييرات الموارد والجدول الزمني

تفضل إدارة محفظة شاملة عبر الأقسام أو المناطق

تحتاج إلى رؤية تنفيذية قوية للنتائج الاستراتيجية

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Planview AdaptiveWork؟

إليك رأي أحد مراجعي G2 حول هذه الأداة:

تتميز هذه البرامج بقدرتها الرائعة على معالجة تخصيص وقت الموارد وإدارة الأسعار. كما أن ميزة إعداد التقارير مفيدة للغاية، وبمجرد فهم مخطط البيانات بشكل كامل، يمكنك إنشاء تقارير قيّمة.

تتميز هذه البرامج بقدرتها الرائعة على معالجة تخصيص وقت الموارد وإدارة الأسعار. كما أن ميزة إعداد التقارير مفيدة للغاية، وبمجرد فهم مخطط البيانات بشكل كامل، يمكنك إنشاء تقارير قيّمة.

5. Smartsheet (الأفضل لمستخدمي جداول البيانات الذين يحتاجون إلى مزيد من القوة)

عبر Smartsheet

Smartsheet يسد الفجوة بين جداول البيانات التقليدية ومتطلبات إدارة المشاريع الحديثة. واجهة الشبكة المألوفة تقلل من مقاومة المستخدمين أثناء اعتماد البرنامج، مع توفير إمكانات أكثر تقدمًا من Excel.

تحول المنطق الشرطي وسير العمل الآلي والأذونات القوية المستندات الثابتة إلى مراكز تعاون ديناميكية. يتفوق Smartsheet بشكل خاص في معالجة العمليات المنظمة حيث تحتاج عملية جمع البيانات إلى التغذية مباشرة في تنفيذ المشروع.

أفضل ميزات Smartsheet

حوّل بيانات جداول البيانات إلى مخططات جانت ديناميكية أو تقاويم أو بطاقات دون تكرار العمل

قم بإعداد الموافقات التلقائية التي توجه الطلبات إلى الأشخاص المناسبين بناءً على القواعد أو مدخلات النماذج

أنشئ تقارير مجمعة تستخرج التحديثات من أوراق متعددة إلى لوحات معلومات في الوقت الفعلي لتقديمها إلى القيادة

قم بتطبيق التنسيق الشرطي لتمييز المخاطر أو التأخيرات أو المعالم بناءً على المنطق الذي تحدده

قيود Smartsheet

خيارات تنسيق النص محدودة وتجربة استخدام الأجهزة المحمولة لا تضاهي وظائف أجهزة الكمبيوتر المكتبية

لإنشاء لوحات معلومات، يجب شراء تراخيص إضافية

أسعار Smartsheet

مجاني

المزايا: 12 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الأعمال: 24 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

إدارة العمل المتقدمة: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Smartsheet

G2: 4. 4/5 (19,080+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (3,420+ تقييم)

متى قد يكون Smartsheet أكثر ملاءمة من Planforge

أنت بحاجة إلى واجهة على غرار جداول البيانات تبدو مألوفة للمستخدمين

تريد أتمتة العمليات المنظمة مثل الموافقات والتقارير

تفضل إنشاء لوحات معلومات ومخططات جانت دون تعقيد

تحتاج إلى دمج الفرق بسرعة دون الحاجة إلى تعلم معقد

🔍 هل تعلم؟ تعود جذور إدارة محفظة المشاريع (PPM) إلى نظرية الاستثمار. في الخمسينيات من القرن الماضي، طبق هاري ماركويتز مفهوم المخاطرة/العائد على مجال التمويل، مما ألهم لاحقًا إدارة مشاريع متعددة مثل محفظة متوازنة.

6. Workfront (الأفضل لتحسين سير عمل التسويق)

عبر Workfront

يساعد Workfront في تنظيم الفوضى الإبداعية، خاصة في فرق التسويق حيث تأتي الطلبات من كل اتجاه. فهو يركز عمليات الاستلام ولكنه يتيح للفرق الإبداعية الحفاظ على مرونتها.

*تتميز قدرات إدارة الموارد، مما يساعد المديرين على موازنة أعباء العمل بين الفرق ذات المهارات والمتاحية المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يسهل Workfront ربط التخطيط بالتنفيذ من خلال سير عمل الموافقة القابل للتخصيص، مما يضمن عدم تفويت أي شيء.

أفضل ميزات Workfront

قم بمركزية الطلبات الإبداعية باستخدام نماذج قابلة للتخصيص تلتقط التفاصيل الأساسية مثل إرشادات العلامة التجارية ومعلومات الجمهور وتنسيقات التسليم

تتبع تطور الأصول من الفكرة إلى الموافقة، مع الاحتفاظ بسجل الإصدارات والتعليقات في مكان واحد

تجنب اختناقات الإنتاج من خلال جدولة الموارد بناءً على متطلبات المهارات والتوافر ومستويات الأولوية

قم بإنشاء إثباتات لتعليقات أصحاب المصلحة، مما يضمن الوضوح بشأن الإصدار الذي يحتوي على ملاحظات محددة

قيود Workfront

نظام إدارة المستندات يفتقر إلى أساليب تنظيم بديهية

تتطلب إمكانات إعداد التقارير خبرة فنية لتخصيصها بفعالية

أسعار Workfront

أسعار مخصصة

تقييمات Workfront ومراجعاتها

G2: 4. 1/5 (أكثر من 1000 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (1,490+ تقييم)

متى قد يكون Workfront أكثر ملاءمة من Planforge

تقوم بإدارة طلبات إبداعية أو تسويقية بكميات كبيرة بانتظام

تريد أدوات تدقيق ومراجعة الأصول متكاملة في مكان واحد

تفضل تخطيط الموارد الذي يركز على المهارات والتوافر

تحتاج إلى نماذج استمارات قابلة للتخصيص لتوحيد موجزات المشاريع

📮 ClickUp Insight: على الرغم من تنوع الأدوات المتاحة، لا يزال 42% من أعضاء الفريق يعتمدون على البريد الإلكتروني، على الرغم من أنه غالبًا ما يؤدي إلى عزل المعلومات. يفضل حوالي 41% المراسلة الفورية، ولكنها عادة ما تفتقر إلى الهيكل اللازم للأعمال المعقدة. فقط 17% يجمعون بين المكالمات وأدوات المشروع للوصول إلى الصورة الكاملة. يجمع ClickUp كل هذا في مكان واحد — الدردشة والتعليقات والمهام والمستندات والأهداف. تحصل الفرق على السياق والوضوح وتقليل فجوات الاتصال دون التنقل بين المنصات.

7. Jira (الأفضل لفرق تطوير البرمجيات المرنة)

عبر Atlassian

صُمم Jira في البداية لإدارة مشاريع البرمجيات، وهو يدعم المشاريع في مختلف القطاعات. تتميز المنصة بأطر عمل مرنة مثل Scrum و Kanban، مما يجعل تخطيط السباقات السريعة وتتبع الأعمال المتأخرة أمراً سهلاً.

أكثر ما تحبه الفرق هو أن Jira تتكيف مع طريقة عملك، وليس العكس. بفضل نظامها البيئي المتكامل، فإنها تسد الفجوة بين التطوير وبقية الأعمال، مما يحافظ على تماسك الجميع ومضيهم قدمًا.

أفضل ميزات Jira

صمم أنواع مشكلات مخصصة مع حقول وسير عمل مخصصة لتلائم احتياجات التتبع الفريدة لكل فريق

قم بتعيين مشغلات تلقائية لتحديث المشكلات أو إخطار أصحاب المصلحة أو تغيير الحالات بناءً على المعالم في الأدوات المتصلة

أنشئ خرائط طريق توضح تقدم الميزات عبر السباقات السريعة، مما يوفر لمديري المنتجات طريقة واضحة لمشاركة التحديثات

استخدم مخططات السرعة وتقارير الإنجاز لتحسين التقديرات باستخدام بيانات الأداء الفعلية بمرور الوقت

قيود Jira

تشتت الوثائق عبر مواقع Atlassian المتعددة، مما يجعل التعلم الذاتي صعبًا

يتطلب إعداد التقارير عبر المشاريع تكوينًا إضافيًا أو وظائف إضافية من جهات خارجية

أسعار Jira

مجاني

القياسي: 8.60 دولار شهريًا لكل مستخدم

الاشتراك المميز: 17 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات Jira وتعليقات المستخدمين

G2: 4. 3/5 (أكثر من 6000 تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (أكثر من 15,000 تقييم)

متى قد يكون Jira أكثر ملاءمة من Planforge

أنت بحاجة إلى دعم قوي لمنهجيات مرنة مثل Scrum و Kanban

تريد تتبعًا دقيقًا للمشكلات مع سير عمل قابل للتخصيص

تفضل أدوات إعداد التقارير الأصلية مثل مخططات السرعة وتقارير الإنجاز

تحتاج إلى تكامل عميق مع أدوات المطورين وخطوط أنابيب CI/CD

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Jira؟

دعنا نلقي نظرة على رأي أحد مراجعي G2 حول استخدام Jira:

أكثر ما يعجبني هو أنه يمكنك رؤية كل شيء في مكان واحد. إن إنشاء المهام وتتبعها وتحديد المسؤول عن كل مهمة أمر سهل للغاية. المشكلة الرئيسية هي أنه معقد للغاية. في البداية، هناك الكثير من الميزات لدرجة أنك تشعر بالارتباك. تقضي الكثير من الوقت في محاولة فهم الأمور. كما أن السرعة قد تكون محبطة، حيث تستغرق الصفحات وقتًا طويلاً للتحميل في بعض الأحيان...

أكثر ما يعجبني هو أنه يمكنك رؤية كل شيء في مكان واحد. إن إنشاء المهام وتتبعها وتحديد المسؤول عن كل مهمة أمر سهل للغاية. المشكلة الرئيسية هي أنه معقد للغاية. في البداية، هناك الكثير من الميزات لدرجة أنك تشعر بالارتباك. تقضي الكثير من الوقت في محاولة فهم الأمور. كما أن السرعة قد تكون محبطة، حيث تستغرق الصفحات وقتًا طويلاً للتحميل في بعض الأحيان...

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8. Oracle Primavera (الأفضل لجدولة الإنشاءات المعقدة)

عبر Oracle

تم تصميم Oracle Primavera للمشاريع المعقدة — تخيل آلاف الأجزاء المتحركة والتبعيات التي تحدث في وقت واحد. وهو يعمل بشكل أفضل في تحليل المخاطر، حيث يساعد الفرق على اكتشاف العقبات المحتملة قبل أن تصبح مشاكل حقيقية.

صحيح أن هذه الأداة ليست الأسهل في الاستخدام، ولكنها تتميز بمستوى تفصيل رائع إذا كنت تدير بنية تحتية واسعة النطاق أو مبادرات ذات مخاطر عالية. تتمثل إحدى نقاط قوتها في عرض التقدم المحرز مقارنة بالخطة الأصلية، مما يتيح لك اكتشاف المشكلات في وقت مبكر وتصحيح المسار بثقة.

أفضل ميزات Oracle Primavera

قم بمحاكاة سيناريوهات افتراضية لاختبار خطط المشروع قبل تخصيص الموارد أو الجداول الزمنية

تتبع مقاييس القيمة المكتسبة لاكتشاف العلامات المبكرة لمشكلات الميزانية أو الجدول الزمني

استخدم تقييم المخاطر لتقييم التأخيرات المحتملة بناءً على البيانات السابقة والاحتمالات

قم بإنشاء رسوم بيانية للموارد للإشارة إلى الحالات التي قد تكون فيها مهارات أو معدات معينة محجوزة بشكل زائد، وقم بالتعديل وفقًا لذلك

قيود Oracle Primavera

تفتقر النسخة السحابية إلى بعض الوظائف الموجودة في تطبيق سطح المكتب

ميزات تعاون محدودة للأطراف المعنية غير التقنية

أسعار Oracle Primavera

تبدأ من 100 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات Oracle Primavera

G2: 4. 4/5 (380+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (180+ تقييم)

متى قد يكون Oracle Primavera أكثر ملاءمة من Planforge

تدير مشاريع بناء أو هندسة واسعة النطاق ذات تبعيات معقدة

أنت بحاجة إلى نمذجة متقدمة للمخاطر وتحليل المسار الحرج وإدارة القيمة المكتسبة

تحتاج إلى تحكم دقيق في مقارنات خط الأساس وتوقعات المشروع

💡 نصيحة احترافية: قم بدمج مصفوفة RACI في مرحلة مبكرة لتوضيح من هو المسؤول والمساءل والمستشار والمطلع. سيوفر لك ذلك عناء تبادل الاتهامات لاحقًا.

9. Microsoft Project (الأفضل لمديري المشاريع التقليديين)

عبر Microsoft

بفضل واجهته المألوفة، يجعل Microsoft Project الأمور أسهل منذ البداية — إذا كنت قد استخدمت أدوات Microsoft أخرى، فستشعر أنك في بيتك. إنه قوي عند التعامل مع الجداول المعقدة، وموازنة أعباء العمل، ورسم المسارات الحرجة حتى لا يفوتك أي شيء.

بفضل التحديثات السحابية الأخيرة، أصبح التعاون أفضل بكثير دون فقدان الميزات المتقدمة التي يعتمد عليها المستخدمون القدامى. إنه خيار مثالي للفرق التي تستخدم بالفعل نظام Microsoft وتحتاج إلى أدوات إدارة مشاريع أكثر قوة مما يقدمه Planner.

أفضل ميزات Microsoft Project

حدد تبعيات المهام باستخدام أنواع العلاقات "الانتهاء إلى البدء" و"البدء إلى البدء" وأنواع أخرى بناءً على قيود المشاريع في العالم الحقيقي

وزع الموارد على المشاريع مع مراعاة نسب التوافر ومتطلبات المهارات واعتبارات التكلفة

التقط لقطات أساسية لتتبع التغييرات مقارنة بالخطط الأصلية مع تقدم المشاريع

استخدم موازنة الموارد لضبط الجداول تلقائيًا وتجنب التعارضات أو الاختناقات

قيود Microsoft Project

تتخلف قدرات التعاون مقارنةً ببدائل Microsoft Project الأحدث التي تركز على الفريق

تفتقر النسخة الإلكترونية إلى الميزات المتقدمة المتوفرة في تطبيق سطح المكتب، وتحتاج قدراتها في إعداد التقارير إلى Power BI لإجراء تحليلات أكثر تعقيدًا

أسعار Microsoft Project

Planner Plan 1: 10 دولارات شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)

Planner and Project Plan 3: 30 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (يتم الدفع سنويًا)

Planner and Project Plan 5: 55 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)

تقييمات ومراجعات Microsoft Project

G2: 4/5 (1,615+ تقييم)

Capterra: 4. 4/5 (2,020+ تقييم)

متى قد يكون Microsoft Project أكثر ملاءمة من Planforge

أنت تعتمد على جدولة مفصلة مع ترابط المهام والمسارات الحرجة

تريد إدارة الموارد عبر عدة مشاريع بدقة

تفضل العمل ضمن نظام Microsoft البيئي لتحقيق تكامل أفضل

تحتاج إلى تتبع خط الأساس لقياس أداء المشروع بمرور الوقت

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Microsoft Project؟

هذا رأي أحد مراجعي Capterra حول استخدام Microsoft Project:

بصفتي مستخدمًا لـ Microsoft Project، وجدت أن البرنامج أداة قوية وشاملة لإدارة المشاريع...منحنى تعلم حاد للمبتدئين بسبب تعقيد ميزات الأداة وواجهة المستخدم. 2. تكاليف ترخيص باهظة، خاصةً للفرق الصغيرة أو المستخدمين الأفراد. 3. إمكانات محدودة قائمة على السحابة مقارنةً بحلول إدارة المشاريع الأخرى...

بصفتي مستخدمًا لـ Microsoft Project، وجدت أن البرنامج أداة قوية وشاملة لإدارة المشاريع...منحنى تعلم حاد للمبتدئين بسبب تعقيد ميزات الأداة وواجهة المستخدم. 2. تكاليف ترخيص باهظة، خاصةً للفرق الصغيرة أو المستخدمين الفرديين. 3. إمكانات محدودة قائمة على السحابة مقارنةً بحلول إدارة المشاريع الأخرى...

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10. Trello (الأفضل من حيث البساطة البصرية مع عمق مذهل)

عبر Atlassian

يتميز تصميم Trello القائم على البطاقات بالبساطة وسهولة الاستخدام. يمكن لمعظم الفرق البدء في استخدامه دون الحاجة إلى تدريب يذكر. وهو مرن بما يكفي للتعامل مع جميع أنواع سير العمل، من تقويمات المحتوى إلى خرائط طريق المنتجات، دون الحاجة إلى إجراء تغييرات جذرية على سير العمل الحالي.

أحد أفضل ميزاته؟ يمكنك البدء بالأساسيات ثم إضافة المزيد من الميزات باستخدام Power-Ups مع نمو احتياجاتك. إنه رائع للفرق التي ترغب في الحفاظ على التعاون والتنظيم دون استخدام أنظمة إدارة مشاريع معقدة للغاية.

أفضل ميزات Trello

قم بتنفيذ منهجية Kanban باستخدام بطاقات سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات تمثل عناصر العمل التي تمر عبر مراحل العملية

قم بتوسيع الوظائف من خلال Power-ups لتقارير تتبع الوقت وعرض التقويم أو إمكانات الأتمتة

أنشئ قوالب لوحات لتوحيد العمليات عبر الفرق مع الحفاظ على المرونة

استخدم أتمتة Butler لتحريك البطاقات تلقائيًا أو تعيين أعضاء الفريق أو إضافة تسميات بناءً على المشغلات

قيود Trello

تفتقر خرائط التبعية بين البطاقات إلى التمثيل المرئي

تعد إدارة الموارد عبر لوحات متعددة أمرًا صعبًا

أسعار Trello

مجاني

قياسي: 6 دولارات شهريًا لكل مستخدم

Premium: 12.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: 17.50 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم (تُفوتر سنويًا)

تقييمات وتقييمات Trello

G2: 4. 4/5 (13,670+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (23,435+ تقييم)

متى قد يكون Trello أكثر ملاءمة من Planforge

تريد أداة خفيفة الوزن يسهل على أي شخص استخدامها

تفضل لوحات مرئية على غرار Kanban لإدارة المهام وسير العمل

تريد توسيع نطاق الوظائف تدريجيًا مع نمو الاحتياجات

🔍 هل تعلم؟ في عام 1911، وضع فريدريك تايلور في كتابه مبادئ الإدارة العلمية الأساس لمنهجيات المشاريع الحالية التي تركز على الكفاءة.

11. Teamwork. com (الأفضل لشركات الخدمات التي تتعامل مع العملاء)

Teamwork.com يعالج التحديات الفريدة التي تواجهها الوكالات ومقدمو الخدمات عند إدارة مشاريع العملاء. ويؤكد على التعاون مع العملاء دون الكشف عن المناقشات الداخلية أو تفاصيل الفواتير.

أحد الميزات البارزة هو كيفية تتبع ربحية المشروع من خلال ربط إدخالات الوقت مباشرة بميزانيتك. يمكنك أن ترى بالضبط كيف يؤثر الوقت المستغرق على النتيجة النهائية. بالإضافة إلى ذلك، فهو رائع للحفاظ على خط واضح بين العمل القابل للفوترة وغير القابل للفوترة مع البقاء على اطلاع على حالة المشروع.

أفضل ميزات Teamwork.com

راقب ساعات العمل القابلة للفوترة في الوقت الفعلي للبقاء في حدود الميزانية وتنبيه مديري الحسابات إلى التجاوزات المحتملة

أنشئ بوابات للعملاء لمشاركة تحديثات المشروع دون الكشف عن المناقشات الداخلية أو البيانات الحساسة

صمم قوائم المهام وقوالب تحديد الأهداف لتوحيد المخرجات وتحسين تقديرات الوقت والتكلفة

أنشئ تقارير دقيقة تعرض التقدم المحرز والمعالم الرئيسية والمخاطر المصممة خصيصًا لضمان رؤية العملاء

قيود Teamwork.com

يتطلب التعاون في المستندات التكامل مع أدوات خارجية

تتطلب أتمتة سير العمل المتقدمة مستويات أعلى من التخطيط

أسعار Teamwork.com

التسليم: 13.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

Grow: 25.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

الحجم: 69.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Teamwork.com

G2: 4. 4/5 (1,160+ تقييم)

Capterra: 4. 5/5 (910+ تقييم)

متى يكون Teamwork.com أكثر ملاءمة من Planforge

تدير مشاريع تواجه العملاء وتحتاج إلى أدوات مدمجة لتتبع الوقت والفوترة

تريد مشاركة التقدم المحرز مع العملاء دون الكشف عن المحادثات الداخلية

تفضل تتبع ربحية المشروع المدمج وتنبيهات الميزانية

أنت بحاجة إلى قوالب منظمة وتقارير مصقولة مصممة خصيصًا لضمان رؤية العملاء

ماذا يقول المستخدمون الحقيقيون عن Teamwork.com؟

هذا ما قاله أحد المراجعين في G2 عن تجربته:

يتميز Teamwork بواجهة مستخدم سهلة الاستخدام للغاية؛ لم أضطر إلى البحث في عدد كبير من الإعدادات لبدء الاستخدام. تمكنت من إنشاء مشاريع وتعيين مهام وتحديد مواعيد نهائية دون الشعور بأنني أحل شفرات سرية... على الرغم من أنني اعتدت بسرعة على الأساسيات، إلا أنني أدركت أن هناك منحنى تعلم عندما أردت الاستفادة القصوى من الميزات المتقدمة. اضطررت إلى مشاهدة البرامج التعليمية والتجربة حتى وجدت أفضل طريقة لاستخدامه مع أجهزتي.

يتميز Teamwork بواجهة سهلة الاستخدام للغاية؛ لم أضطر إلى التوهان في بحر من الإعدادات لبدء العمل. تمكنت من إنشاء مشاريع وتعيين مهام وتحديد مواعيد نهائية دون الشعور بأنني أحل شفرات سرية... على الرغم من أنني سرعان ما اعتدت على الأساسيات، إلا أنني أدركت أن هناك منحنى تعليمي عندما أردت الاستفادة القصوى من الميزات الأكثر تقدمًا. اضطررت إلى مشاهدة البرامج التعليمية والتجربة حتى وجدت أفضل طريقة لاستخدامه مع أجهزتي.

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خطوتك التالية؟ ClickUp، بالطبع

يستحق كل مشروع نظامًا يدعم طريقة تفكير فريقك وتخطيطه وتنفيذه. يجب أن تعمل الأدوات على تبسيط العمل، لا تعقيده، ومساعدة الفرق على الحفاظ على تركيزها دون الحاجة إلى التبديل المستمر بين السياقات.

الآن بعد أن فهمت البدائل المختلفة لـ Planforge، يمكنك اتخاذ قرار مستنير. بالطبع، نوصي باستخدام ClickUp، التطبيق الشامل للعمل، لجمع كل شيء في مكان واحد.

من تخطيط الموارد إلى تتبع الأهداف والتقدم المحرز، يجعل ClickUp من السهل الاستجابة بشكل أسرع وتقديم خدمة أفضل للعملاء وإنجاز المزيد دون الحاجة إلى تبديل الأدوات.

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