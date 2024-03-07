سمارتشيت مقابل مايكروسوفت بروجكت: ما هي أداة إدارة المشاريع الأفضل؟

يمكن أن تكون حلول إدارة المشاريع أداة منقذة لتنظيم مشاريعك ومهامك، خاصةً إذا كان المشروع معقدًا نسبيًا. ومع ذلك، قد يكون اختيار أداة إدارة المشروع المناسبة مهمة شاقة إلى حد ما. خاصةً عندما تضع في اعتبارك أن هناك العديد من الخيارات الواعدة، ولكل منها نقاط قوة وميزات فريدة.

ولكن عندما يتعلق الأمر باختيار حل لإدارة المشاريع، علينا أن نتجاوز القشرة اللامعة ونبحث عن الجوهر. يجب أن تساعدك الأداة المثالية في تخطيط المشاريع، وتعيين المهام، وإدارة الموارد، وتمكين سير العمل الآلي، وضمان توازن عبء العمل في فريقك.

لهذا السبب اخترنا لك اثنين من أدوات ممتازة لإدارة المشاريع المعروفة بكونها عملية وتطبق الأساسيات بشكل صحيح. في هذه المقارنة، سنلقي نظرة على إيجابيات وسلبيات Smartsheet مقابل Microsoft Project، ونقارن بين أفضل الميزات والأسعار وحتى مراجعات العملاء لمساعدتك في اختيار الخيار الأفضل.

ما هو Smartsheet؟

Smartsheet عبارة عن منصة لإدارة العمل تستخدم واجهة جداول بيانات مألوفة لمساعدتك في إدارة المشاريع، وتعيين المهام، والاهتمام بمحافظ المشاريع المتعددة. وهو يجمع بين ميزات أدوات إدارة المشاريع ووظائف Microsoft Excel ويتجاوزها.

لوحة معلومات إدارة المشاريع عبر سمارتشيت يتيح لك Smartsheet عرض البيانات التاريخية على شكل مخططات بيانية وعرض مهامك في مخططات جانت، وتمييز المهام الأساسية في الجدول الزمني لمشروعك.

بينما يتفوق Smartsheet على Smartsheet في المرونة، إلا أنه يفتقر إلى القوة اللازمة لإدارة وظائف المشروع المعقدة مثل تسوية الموارد وإعداد التقارير المتقدمة مقارنةً ببعض بدائل سمارتشيت .

### ميزات الورقة الذكية

1. الأتمتة

يُعد سير عمل الأتمتة ميزة شائعة في Smartsheet تتيح لك تحسين العمليات المتكررة والمستهلكة للوقت. وهي تحتوي على واجهة مستخدم للسحب والإفلات بدون رمز لإنشاء عمليات سير عمل لمرة واحدة أو متكررة من خلال الجمع بين إجراءات ومسارات متعددة. يمكنك أيضًا تعيين مشغلات تستند إلى حدث أو جدول زمني.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك حتى استخدام مجموعتها من قوالب سير العمل المُنشأة مسبقًا لـ مهام إدارة المشروع بما في ذلك طلبات الحالة الأسبوعية، والتذكيرات بتاريخ الاستحقاق، والمزيد. يتضمن ذلك أيضًا عرض التحديثات من أدوات الجهات الخارجية مثل Microsoft Teams أو Slack والرد عليها.

2. تخصيص سير العمل

إن Bridge by Smartsheet عبارة عن واجهة سحب وإفلات تتيح لك إضافة كتل سير العمل بسهولة وتحديد منطق سير العمل لتناسب تدفق العمليات المعقدة. باستخدام هذا، يمكنك تخصيص سير العمل الخاص بك حسب رغبتك.

يمكنك أيضًا إنشاء مهام سير العمل باستخدام نماذج Smartsheet لجمع البيانات من أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين وحفظها مباشرةً في جدول البيانات. يمكنك إنشاء نموذج بمنطق شرطي بسرعة، مما يجعل أسئلتك ذات صلة بالشخص الذي يملأ النموذج. يمكنك أيضًا استخدام عناصر العلامة التجارية مثل الألوان والشعارات وصور GIF والصور لتخصيص النموذج وفقًا لمتطلباتك.

عمليات التكامل مع أدوات مثل AccuWeather وFedEx وGoogle Translate وSalesforce وSendGrid وServiceNow وMicrosoft SharePoint وUPS Tracking، مما يساعدك على تخصيص Smartsheet وفقًا لاحتياجاتك الفريدة.

3. التعاون في المحتوى

يمكنك العمل بسلاسة مع أعضاء فريقك ومشاركة الملاحظات وتتبع التقدم المحرز في الوقت الفعلي باستخدام التعاون في محتوى Smartsheet.

Content Collaboration via ورقة ذكية مع ميزات الدردشة والتعليق، يمكنك:

مراقبة العمليات ومراجعتها من ورقة المشروع

تعيين تنبيهات وتذكيرات لأعضاء فريقك

السماح للزملاء أو البائعين/الشركاء بمراجعة المحتوى دون الحاجة إلى منحهم حق الوصول إلى الورقة

تبسيط الإصدار من خلال القفل التلقائي للإصدارات القديمة لضمان العمل على أحدث محتوى فقط

تسعير ورقة البيانات

مجاني : خطة مجانية للأبد

: خطة مجانية للأبد إيجابي : 9 دولارات لكل مستخدم شهريًا

: 9 دولارات لكل مستخدم شهريًا الشركات : 32 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 32 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

ما هو مايكروسوفت بروجكت؟

مايكروسوفت بروجكت، أو MS Project، هو برنامج لإدارة المشاريع يتم تقديمه مع حزمة مايكروسوفت أوفيس. يمكنك استخدامه لإدارة المشاريع البسيطة وإنشاء الجداول الزمنية وتعيين الموارد وتتبع الوقت. تساعدك الميزات المتقدمة مثل مخططات جانت، ولوحات كانبان، وتقويمات المشاريع، وغيرها من طرق العرض على إدارة العديد من المشاريع الصغيرة والكبيرة في أداة واحدة.

إدارة المشروع عبر

_ / href/ _https://www.microsoft.com/en-in/microsoft-365/project/project-management-software مشروع مايكروسوفت /%href/

على الرغم من أنه يحتوي على منحنى تعليمي حاد مقارنة ببعض بدائل مايكروسوفت بروجكت يوفر اتصالاً سلساً مع تطبيقات ومنصات مايكروسوفت الأخرى. وهذا يجعله مثاليًا إذا كنت تبحث عن أداة لإدارة المشاريع تأتي مع نظام بيئي شامل.

### ميزات مشروع مايكروسوفت

1. طرق عرض متعددة للمشروع

يقدم Microsoft Project العديد من طرق العرض لإدارة المشاريع، مما يجعله مثاليًا لمديري المشاريع وفرق العمل. وهذا يشمل:

طريقة عرض الشبكة لتخطيط وإدارة قوائم المهام

عرض اللوحة، مثل لوحة كانبان المرئية وغيرها للمساعدة في إدارة سير العمل والحالة

طرق عرض الجدول الزمني مثل مخطط جانت وخيارات الجدول الزمني الأخرى لجدولة المهام على الجدول الزمني للمشروع

2. قوالب تخطيط المشاريع المتقدمة

قوالب المشاريع الجاهزة للاستخدام عبر مايكروسوفت بروجكت يمكن أن تساعدك قوالب تخطيط المشروع على تنظيم المهام بسرعة و تتبع أهداف المشروع . يسمح لك Microsoft Project باختيار قوالب تركز على منهجية Agile أو Waterfall وتخطيط كل مرحلة من مراحل المشروع باستخدام قوالب التخطيط.

3. الإشراف على المحفظة

يمكنك الحصول على رؤية واضحة عبر مشاريع متعددة في وقت واحد باستخدام ميزات إدارة المحفظة. يتيح لك ذلك تحليل مقاييس الأداء، وإجراء تخصيصات مستنيرة للموارد، وضمان تحقيق نتائج ناجحة.

تسعير مشروع مايكروسوفت

الإصدار المحلي/سطح المكتب

إصدار Project Standard 2021 : 679.99 دولارًا (شراء لمرة واحدة)

: 679.99 دولارًا (شراء لمرة واحدة) الإصدار الاحترافي للمشروع 2021: 1129.99 دولارًا أمريكيًا (شراء لمرة واحدة)

الحلول المستندة إلى السحابة

خطة المشروع 1 : 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا

: 10 دولارات لكل مستخدم شهريًا خطة المشروع 3 : 30 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 30 دولارًا لكل مستخدم شهريًا خطة المشروع 5: 55 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

# # # # # ورقة المشروع مقابل مايكروسوفت بروجكت: مقارنة الميزات

يجمع كل من Smartsheet وMicrosoft Project بين ميزات فريدة من نوعها لمساعدتك في إنجاز المهمة على أفضل وجه. لذا إليك مقارنة مباشرة بين Microsoft Project وSmartheet لمساعدتك في الحصول على فهم أفضل لنقاط القوة والضعف في كل حل من حلول إدارة المشاريع.

1. الميزات التعاونية

يحتوي Smartsheet على بعض الميزات التعاونية المثيرة، مما يتيح لك توفير أذونات على مستوى الصفوف، وإضافة التعليقات، وإجراء التحرير التعاوني، والبقاء على اطلاع دائم على الإضافات من خلال التتبع في الوقت الفعلي. وهذا يجعلها مثالية لأولئك الذين يبحثون عن أداة سهلة الاستخدام وتعاونية لإدارة المشاريع.

على العكس من ذلك، على الرغم من أن Microsoft Project يحتوي على أدوات تعاون قوية، إلا أنها أقل سهولة. يمكنك إضافة تعليقات، وتتبع التغييرات، وحتى إجراء تحديثات في الوقت الفعلي، ولكن هذه الأدوات محدودة وصعبة الإدارة، خاصة مع إصدارات سطح المكتب.

الفائز: Smartsheet

2. الأتمتة

يوفر Smartsheet تدفقات عمل تلقائية بدون تعليمات برمجية للمساعدة في التخلص من المهام المتكررة وتوفير الوقت. كما أنه يحتوي أيضًا على الكثير من القوالب المبنية مسبقًا لسير العمل المخصص، ولكن بالمقارنة مع MS Project، فإنه يفتقر إلى القوة.

من ناحية أخرى، يوفر MS Project إمكانات أتمتة متقدمة مثالية لمهام سير العمل المعقدة واحتياجات إدارة المشاريع. يحتوي على قوالب قابلة للتخصيص وأتمتة مدمجة للاستفادة منها عند إنشاء مشاريع جديدة.

الفائز: مايكروسوفت بروجكت

3. مرونة المشروع

يشتهر Smartsheet بمرونته، حيث يوفر Smartsheet واجهة قائمة على الأوراق يمكنك تخصيصها بسهولة بناءً على احتياجاتك. يساعدك ذلك على استخدام الأداة في وضع الميزانية، وإدارة المشاريع، وتتبع الموارد، والمخزون، وغير ذلك، مما يوفر لك طرق عرض قابلة للتكيف لمساعدتك في إدارة المشاريع المختلفة.

ومع ذلك، فإن Microsoft Project يعتمد على بنية جامدة لـ تطوير المشروع القدرات ولديه منحنى تعليمي حاد. في حين أنه يمكن أن يوفر طرق عرض متعددة، إلا أن البنية المعقدة تجعله مثاليًا لمشاريع معينة فقط.

الفائز: Smartsheet

4. إدارة الموارد المتقدمة

نظرًا لأن Smartsheet يركز بشكل أساسي على عرض جدول البيانات، فإنه يوفر ميزات بسيطة لتخصيص الموارد. يمكن أن يساعدك ذلك في تخطيط المشاريع وتتبع الوقت والحصول على تقارير ديناميكية. ولكن بالمقارنة مع منافسيه، فإنه يفتقر إلى ميزات تخطيط الموارد المتطورة وميزات التحسين مثل اكتشاف التعارض والتسوية وغير ذلك.

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بإدارة الموارد وتخصيصها، فإن Microsoft Project هو الفائز الواضح. فهو يحتوي على ميزات تخطيط الموارد المتقدمة التي تتيح لك طلب المهام وتعيينها، وتتبع البرامج ومحافظ المشاريع المتعددة، والحصول على تقارير معدة مسبقًا لتتبع تخصيص الموارد. ويمكنك حتى مزامنته مع تطبيقات أخرى مثل Microsoft Teams، مما يساعدك على تحسين تخصيص المشروع وتعيين المهام.

الفائز: مايكروسوفت بروجكت

## مقارنة بين برنامج Microsoft Project على موقع Reddit

إذن ماذا يقول الناس على Reddit عن Smartsheet مقابل Microsoft Project؟ عندما تبحث عن Microsoft Project مقابل Smartsheet على Reddit سترى العديد من المناقشات حول النظام الأساسي المثالي لإدارة المشاريع.

ويتفق معظم المستخدمين على أن Microsoft Project مثالي إذا كنت تستخدم بالفعل Microsoft Office 365 أو Microsoft Teams كمنصة شاملة لإدارة العمل. واحد قال المستخدم "لدي خبرة في مختلف أدوار إدارة البرامج. لكل منها نقاط قوته، ويعتمد الاختيار على احتياجاتك الخاصة. وبالنظر إلى أن فريقك يستخدم بالفعل MS Teams، فإن دمج منصة إدارة المشاريع التي تعمل بسلاسة مع Teams يمكن أن يعزز التعاون."

ومع ذلك، يتمتع Smartsheet بمراجعات رائعة بشكل عام، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى أنه يدعم طرق عرض متعددة مثل القوائم والتقويمات ولوحات كانبان والنماذج. إليك تعليق أحد مستخدمي ريديتور ، "لقد استخدمت MS Project وMs Project وMs Monday وTrillo وSmartheet، وعلى الرغم من أن بعض البرامج المذكورة تعمل بشكل جيد في مجال المهام الخاصة بها، إلا أن Smartsheet سمح لي بالقيام بالعديد من الأشياء بشكل جيد. السماح لي بالتعامل مع المشاريع كقوائم مقابل التقويمات مقابل لوحة كانبان واستخدام النماذج. من المؤكد أنه يحتاج إلى المزيد من التعلم لأنه صفحة بيضاء، وبنية أقل، ولكن عدم وجود بنية هو أيضًا نقطة قوته التي تتيح لك أكبر قدر ممكن من المرونة في التعامل معه"

## تعرف على ClickUp - أفضل بديل لسمارتس ووتش مقابل مايكروسوفت بروجكت

لا يوجد فائز واضح في لعبة شد الحبل بين مايكروسوفت بروجكت مقابل سمارتس وِيت. يتميز Smartsheet بالمرونة ولديه الكثير من الميزات القوية. إنه برنامج جداول بيانات يمكن استخدامه أيضًا في إدارة المهام وإنشاء سير العمل وإدارة المشاريع.

من ناحية أخرى، يتمتع Microsoft Project بجذور عميقة في التخطيط المعقد. وهو مثالي إذا كنت تستفيد بالفعل من منتجات مايكروسوفت كجزء من خطط أعمالك ومؤسستك الشاملة. يحتوي على منحنى تعليمي حاد ولكنه يمكن أن يوفر نفس الميزات وقدرات الأتمتة.

هذا هو المكان الذي يمكن لمنصة إدارة المشاريع المتكاملة مثل ClickUp أن تفعل المعجزات. حل إنتاجي شامل, ClickUp دمج جميع عملياتك في منصة واحدة. وبالتالي، يمكنك إنشاء المهام، وأتمتة مهام سير العمل، وتتبع أهداف المشروع وإدارة مؤسستك بأكملها باستخدام برنامج واحد.

ميزات ClickUp

1. تتبع عملك ونظمه باستخدام طريقة عرض الجدول

إدارة مهامك وتتبعها على جدول بيانات باستخدام طريقة عرض الجدول في ClickUp

تجاوز الجدول التقليدي باستخدام عرض الجدول في ClickUp مما يتيح لك إنشاء جداول بيانات بسرعة البرق وقواعد بيانات مرئية قوية في دقائق. باستخدام طريقة العرض هذه، يمكنك:

تنظيم المهام وتحرير البيانات بشكل مجمّع باستخدام جداول سريعة الاستجابة وبديهية

إنشاء الحقول المخصصة داخل ClickUp لتتبع تقدم المهام وإضافة مرفقات الملفات وأكثر من 15 نوعًا آخر من الحقول

ربط قواعد البيانات والحقول المتعددة من خلال ربط المهام والمستندات والتبعيات

تنسيق ومشاركة عرض الجدول الخاص بك مع أي شخص ومشاركته مع أي شخص، مما يحسن من تعاون الفريق

2. قوالب جداول بيانات جاهزة للاستخدام

إذا كنت من محبي استخدام جداول البيانات لسير العمل وتتبع المشاريع، فسوف تستمتع بالعمل على قالب جدول البيانات ClickUp Spreadsheet Template. يمكن أن يتجاوز قالب جدول البيانات القابل للتخصيص هذا الأدوات التقليدية، مما يتيح لك القيام بكل شيء بدءًا من الميزانيات البسيطة إلى إدارة المشاريع المعقدة وتتبع المخزون وإدارة الطلبات وغير ذلك.

يمكن أن يساعدك قالب جدول البيانات ClickUp على تنظيم وتصور مجموعة متنوعة من البيانات

مع هذا قالب إدارة المشروع يمكنك

تنظيم جداول البيانات في نظام مركزي واحد

تتبع التغييرات بمرور الوقت والتعاون مع زملائك في الفريق

الوصول إلى بياناتك وتحديثها من أي مكان في العالم بكل سهولة

3. منصة الكل في واحد للمشاريع

مع منصة ClickUp لإدارة المشاريع، لن تحصل على الميزات الأساسية فقط مثل الأدوات الأخرى. وبدلاً من ذلك، يمكنك الحصول على أفضل ما في إدارة المشاريع، والتعاون بين فريق العمل، و أدوات إدارة المهام مع ميزات متقدمة لمساعدتك في إدارة فرق العمل الكبيرة، وتتبع تواريخ الاستحقاق، وتبسيط المشاريع المعقدة والكبيرة، وتوفير الوقت.

تتبع معالم المشروع في عرض جانت ClickUp Gantt

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على ميزات تعاون متقدمة لمساعدتك:

توحيد أفضل ممارسات إدارة المشاريع وتوسيع نطاقها

الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي في ClickUp Brain لتبسيط المهام والعمل بكفاءة مع مدير مشروع يعمل بالذكاء الاصطناعي إلى جانبك

التخطيط وترتيب الأولويات بسهولة، والحصول على رؤية عميقة ووجهات نظر متعددة حول جميع مشاريعك، مما يساعدك على مواءمتها مع أهداف الشركة

تعاون بشكل أفضل مع المستندات القابلة للمشاركة، والتتبع المباشر، والدردشة الداخلية

زيادة الكفاءة من خلال الأتمتة وإعداد التقارير

تسعير ClickUp

هل ذكرنا أن ClickUp لديه خطة مجانية للأبد، بالإضافة إلى أربعة خيارات تسعير أخرى للاختيار من بينها:

مجانية للأبد

غير محدود : 7 دولارات لكل مستخدم شهرياً

: 7 دولارات لكل مستخدم شهرياً شركة : 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا

: 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI: يتوفر ClickUp Brain على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

## إدارة المشاريع من أجل الفوز

ClickUp هو خيارك المثالي لتلبية جميع متطلبات إدارة مشروعك التنظيمي. وعلى الرغم من أن Smartsheet وMs Project أداتان رائعتان في حد ذاتهما، إلا أن ClickUp يحتل مكانة خاصة به نظرًا لما يتمتع به من عدد كبير من الوظائف المفيدة وتكامل الذكاء الاصطناعي وما إلى ذلك. إذا لم تكن قد جربته بعد، فننصحك بشدة بتجربته. اشترك في ClickUp اليوم !