كيفية إنشاء تقويم طرح المنتج في السوق (+ نموذج)

أنت تنظر إلى خمسة أدوات مختلفة. أحدها يحتوي على تواريخ الحملات. وآخر يتتبع المهام. وثالث يحتوي على التعليقات. وبطريقة ما، لا يزال فريقك يتخلف عن المواعيد النهائية.

هذه ليست مشكلة تنسيق؛ إنها مشكلة تقويم.

تقويم طرح المنتج في السوق الحقيقي لا يعيش في رأسك أو في 10 علامات تبويب. إنه يعيش في مكان واحد حيث تظل الاستراتيجية والجداول الزمنية والمهام والأشخاص على اتصال.

يشرح لك هذا الدليل كيفية إنشاء تقويم GTM باستخدام ClickUp، حتى لا يعتمد إطلاق منتجك التالي على النسخ واللصق والتمني. هيا بنا نبدأ!

ما هو تقويم طرح المنتج في السوق؟

تقويم Go-to-Market (GTM) هو خطة مرئية تعتمد على التواريخ وتحدد كل الأنشطة الرئيسية اللازمة لإطلاق منتج أو خدمة. يستخدمه فرق متعددة الوظائف — التسويق والمبيعات والمنتجات والعلاقات العامة (PR) ونجاح العملاء — لتنسيق المسؤوليات وتتبع التقدم المحرز والالتزام بالجداول الزمنية للإطلاق.

يساعد التقويم في تعزيز استراتيجيات إدارة العلامة التجارية والبقاء في الصدارة من خلال الإجابة على أسئلة مثل: هل سنطلق المنتج خلال عطلة؟ هل خططنا لأي حملات موسمية؟ هل ستبدأ الإعلانات المدفوعة قبل أو بعد تاريخ الإطلاق الرسمي؟

ستعرف بالضبط متى تبدأ العلاقات العامة أو التواصل مع المؤثرين، وأي المنصات يجب أن تعطيها الأولوية للإعلانات، ومن المسؤول عن كل جزء من الأجزاء.

تتضمن بعض مزايا تقويم GTM ما يلي:

يحافظ على تنسيق جميع الفرق حتى يعرف الجميع من يفعل ماذا ومتى

يتتبع كل خطوة من خطوات التخطيط قبل الإطلاق إلى المتابعة بعد الإطلاق

يقلل من المفاجآت في اللحظة الأخيرة، ويحدد المواعيد النهائية مع تجنب الخطوات المفقودة أو التداخلات

يحسن الرؤية للمساهمين لرؤية التقدم المحرز والعوائق في مكان واحد

تعزيز إدارة مشاريع التسويق من خلال ربط الجداول الزمنية والملكية ومراحل الحملة في عرض واحد

يبسط اتصالات الإطلاق، مما يسهل تخطيط رسائل العلامة التجارية عبر المنصات

يتعامل مع التبعيات ويضمن أخذ المهام ذات الصلة (مثل المراجعات الإبداعية أو الموافقات القانونية) في الاعتبار

⭐️ نموذج مميز يوفر نموذج استراتيجية طرح المنتجات في السوق من ClickUp هيكلًا لإطلاق منتجاتك أو خدماتك. كما يساعد في تحليل احتياجات العملاء والعروض التنافسية وموقع المنتج. يتيح لك هذا الإطار تحسين فئات الأسعار التي تزيد من القيمة والإيرادات إلى أقصى حد، وتطوير استراتيجيات للترويج وقنوات التوزيع. احصل على نموذج مجاني احمِ استراتيجية GTM وخطتك الزمنية من المخاطر باستخدام نموذج استراتيجية Go To Market من ClickUp

🧠 حقيقة ممتعة: استراتيجية الفريميوم (تقديم منتج مجاني مع ميزات مدفوعة) التي أصبحت شائعة الآن، ابتكرها المستثمر المالي فريد ويلسون في عام 2006 في تعليق على مدونة! اليوم، تستخدمها شركات مثل Spotify وZoom وبالطبع ClickUp! 🚀

العناصر الأساسية لتقويم GTM

يقسم تقويم GTM جيد التنظيم عملية الإطلاق إلى مكونات واضحة وقابلة للتتبع. فيما يلي العناصر الأساسية التي يجب أن يتضمنها تقويم GTM الخاص بك:

📍 المعالم الرئيسية: تشمل تواريخ جاهزية المنتج والمراجعات الداخلية والموافقات ويوم الإطلاق والتحقق بعد الإطلاق. تساعد المعالم على تنسيق جهود الجميع بشأن ما يجب إنجازه وموعد إنجازه

🤝 المهام متعددة الوظائف: لكل فريق دوره — التسويق ينشئ الحملات، والمبيعات تخطط للتواصل، والمنتج ينتهي من الميزات، والقسم القانوني يتولى الامتثال. يجب أن يحدد التقويم هذه المسؤوليات بوضوح

⏳ المواعيد النهائية والتبعيات: تعتمد العديد من المهام على إنجاز مهام أخرى أولاً. على سبيل المثال، لا يمكن نشر نص الإعلان حتى تتم الموافقة على رسائل المنتج. يساعد تقويم GTM الفرق على تتبع هذه العلاقات وتجنب الاختناقات

📢 تخطيط القنوات: سواء كان ذلك عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي أو العلاقات العامة أو الإعلانات المدفوعة، يجب أن يحدد التقويم موعد ومكان إطلاق كل حملة. وهذا يضمن تنسيق الرسائل عبر جميع نقاط الاتصال

🗣️ الاتصالات الداخلية: يجب أيضًا جدولة عمليات المزامنة الرئيسية أو التجارب أو تحديثات الفريق لإبقاء الفرق على اطلاع ومتوافقة مع اقتراب موعد الإطلاق

🔍 هل تعلم؟ عندما تم إطلاق PayPal، قاموا فعليًا بتوزيع أموال مجانية كجزء من استراتيجية GTM الخاصة بهم. حصل المستخدمون على 10 دولارات عند التسجيل و 10 دولارات أخرى لكل صديق قاموا بإحالته. أدى هذا التكرار الفيروسي إلى ارتفاع معدل استخدام المستخدمين بشكل كبير قبل أن تصبح الشركة عملاقًا عالميًا في مجال الدفع.

كيفية إنشاء تقويم طرح المنتج في السوق

تقويم GTM قوي بقدر قوة الاستراتيجية التي تقف وراءه. أنت لا تضع التواريخ لمجرد وضعها. أنت تحدد السرعة، وترتب الخطوات الصحيحة، وتبني الزخم من البداية. يبدأ ذلك بالاستراتيجية، وليس بالجدولة.

وهذا هو بالضبط السبب في أن السبورة البيضاء الثابتة أو أداة التقويم الأساسية لن تفي بالغرض.

ClickUp هو التطبيق الشامل للعمل الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة، وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً. يمنحك تقويم الذكاء الاصطناعي المخصص وعروضه المرنة وأدوات التعاون في الوقت الفعلي ميزة تنافسية للحفاظ على إطلاق منتجاتك بدقة وتوقيت دقيق وخطوة واحدة إلى الأمام.

جرب ClickUp لفرق التسويق وشاهد السحر يتكشف أمام عينيك

بالاقتران مع برنامج ClickUp لإدارة مشاريع التسويق، يساعدك هذا البرنامج على ربط الاستراتيجية بالتنفيذ، والحفاظ على تركيز الحملات وسرعتها وبُعدها عن الفوضى.

دعنا نستعرض الخطوات الأساسية لإنشاء تقويم GTM، مع أمثلة ونصائح حول كيفية تنفيذ كل خطوة باستخدام ClickUp.

الخطوة #1: حدد المشكلة ومن الذي ستحلها له

قبل أن تتمكن من جدولة أي شيء، تحتاج إلى تحديد المشكلة التي يحلها منتجك ومن الذي يحلها. ابدأ بتحديد نقاط الضعف الأساسية، سواء كانت عدم كفاءة سير العمل أو فجوة في السوق أو زيادة الطلب على بديل أسرع.

من هناك، حدد ملفات تعريف العملاء المثاليين (ICP) وأنشئ شخصيات المشترين التي تعكس الدوافع الحقيقية والسلوكيات ومحفزات الشراء.

وثائق ClickUp

أنشئ مستند ClickUp لتسجيل تخطيطك الأولي لطرح المنتج في السوق في مكان واحد.

استخدم جدولًا في المستند لتوضيح المشكلات الرئيسية التي يحلها منتجك. على سبيل المثال، إذا كنت تطلق أداة أتمتة B2B، فقم بإدراج مشكلة مثل "يستغرق إعداد التقارير يدويًا أكثر من 6 ساعات أسبوعيًا"، ثم قم بتعيينها إلى دور مستهدف، مثل مديري العمليات في شركات التكنولوجيا المتوسطة الحجم.

أنشئ جدولًا في ClickUp Docs لربط نقاط الضعف في المنتج مباشرة بأدوار المستخدمين وسيناريوهاتهم

أضف قسمًا أدناه لملفات تعريف العملاء المثاليين. قسّمهم حسب الدور وحجم الشركة ونقاط الضعف، ثم أنشئ شخصيات مفصلة تتضمن الدوافع والاعتراضات الشائعة وعوامل اتخاذ القرار.

نظرًا لأن المستندات موجودة جنبًا إلى جنب مع مهامك وجداولك الزمنية، تظل رسائلك واستهدافك مرتبطين بالرؤى الحقيقية طوال فترة الإطلاق.

فصّل ICPs في ClickUp Docs للحفاظ على التوافق التام بين الاستراتيجية والتنفيذ

🔍 هل تعلم؟ عندما تم إطلاق Coca-Cola لأول مرة في عام 1886، تم تسويقها كمنشط طبي وليس كمشروب غازي. تغيرت استراتيجية GTM بعد أن بدأ الناس في الاستمتاع بها كمشروب منعش وليس كدواء.

الخطوة رقم 2: قم بمواءمة رسائلك ورسم خريطة رحلة العميل

بمجرد تحديد جمهورك، قم بوضع إطار عمل للرسائل التي تترجم ميزات المنتج إلى قيمة واضحة للعملاء. ستوجه مصفوفة القيمة القوية — التي تربط نقاط ضعف العملاء بمزايا المنتج — جميع محتوى الحملة والصفحات المقصودة والتواصل مع العملاء.

للحفاظ على اتساق رسائلك، استخدم نموذج إرشادات العلامة التجارية. يضمن هذا النموذج توافق جميع الأصول، من الرسومات الاجتماعية إلى عروض المبيعات، مع صوت علامتك التجارية ونبرتها وهويتها البصرية.

الخطوة التالية في إدارة الحملات التسويقية هي تحديد مسار المشتري. فكر جيدًا في المحتوى الذي سيحتاجونه في كل مرحلة:

أعلى مسار التحويل: الريادة الفكرية وأفكار الحملات التي تثير الاهتمام

مرحلة منتصف المسار: رسائل البريد الإلكتروني التثقيفية ودراسات الحالة التي تبني الثقة

الجزء السفلي من مسار التحويل: مستندات المبيعات وصفحات المقارنة والعروض التي تدفع إلى اتخاذ القرارات

لوحات ClickUp البيضاء

يمكنك تحديد إطار عمل رسائلك ومسار المشتري باستخدام ClickUp Whiteboards و Docs، ثم ربطها مباشرة بالحملات والمحتوى الذي تدفعه. تتواجد تقويمات الحملات وجلسات العصف الذهني وخرائط الطريق جنبًا إلى جنب مع المهام اليومية لفريقك.

قم بعصف ذهني مع أعضاء الفريق لإنشاء خارطة طريق قوية لتعيين المستخدمين باستخدام ClickUp Whiteboards

📖 اقرأ أيضًا: قوالب وأمثلة مجانية لخطة التسويق

الخطوة رقم 3: اختر القنوات وخطط لمزيج حملتك

يجب أن يحدد كل تقويم GTM قنوات الاتصال التي ستستخدمها والحملة التي ستستخدمها.

تأكد من الموافقة على الأسئلة التالية: هل ستقود النمو من خلال المنتجات أم التوعية الخارجية أم حملات المؤثرين؟ هل يجب أن توائم رسائلك مع المناسبات الموسمية أو الأحداث التي تشهد ازدحامًا كبيرًا؟

اتخذ هذه القرارات بناءً على الأماكن التي ينشط فيها جمهورك بشكل أكبر وما يتوافق مع حركة مبيعاتك (الخدمة الذاتية أو المبيعات الداخلية أو المبيعات بقيادة الشركاء).

على سبيل المثال، إذا كنت تطلق أداة ذكاء اصطناعي ذاتية الخدمة للمستقلين، فقد يعطي تقويم GTM الأولوية لإعلانات وسائل التواصل الاجتماعي والشراكات مع المؤثرين قبل إطلاق Product Hunt. ولكن إذا كنت تبيع نفس الأداة لفرق المؤسسات عبر المبيعات الداخلية، فستخطط لسلسلة رسائل البريد الإلكتروني والتواصل عبر LinkedIn والعروض التوضيحية المباشرة بما يتماشى مع دورات الميزانية.

الأمور الأساسية التي يجب مراعاتها عند تخطيط مزيج حملتك:

👉🏻 طابق كل قناة مع المرحلة المناسبة من رحلة المشتري (على سبيل المثال، وسائل التواصل الاجتماعي للتوعية، والبريد الإلكتروني للتنمية، وعروض المبيعات للتحويل)

👉🏻 قم بمواءمة توقيت الحملة مع الأحداث الصناعية أو إطلاق المنتجات أو اتجاهات السوق الموسمية

👉🏻 ضع في اعتبارك الموارد الداخلية؛ لا توزّع فريقك بشكل مفرط

👉🏻 حدد أولويات القنوات التي تتمتع فيها بالفعل بجاذبية قوية أو بيانات جمهور حالية

ClickUp Brain

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تحديد قنوات الاتصال التي يجب إعطاؤها الأولوية، يمكنك سؤال مساعد الذكاء الاصطناعي لـ ClickUp، ClickUp Brain. بفضل قوة جميع نماذج اللغة الكبيرة (LLM) في واحد، بما في ذلك GPT-4o وClaude وGemini، يمكنك تصميم استراتيجية GTM وتخصيصها مثل المحترفين.

جرب ClickUp Brain لتصميم استراتيجية GTM الخاصة بك

دع ClickUp Brain يصمم مراحل وتفاصيل الجدول الزمني لطرح منتجك في السوق

⚙️ مكافأة: جرب قوالب تقويم المحتوى لاكتشاف الثغرات في المحتوى قبل أن تصبح مشاكل في اللحظة الأخيرة، وحافظ على عمل فريقك نحو نفس أهداف الإطلاق.

الخطوة رقم 4: قم بإنشاء جدول زمني واقعي مع أهداف ومراحل

لإنشاء استراتيجية طرح المنتج في السوق، يجب أن يتضمن التقويم الخاص بك المعالم الرئيسية والتبعيات ونقاط التحقق التعاونية.

لكن لا تتوقف عند المواعيد النهائية. حدد شكل النجاح من خلال تضمين ما يلي:

📌 أهداف MQL أو SQL

📌 مقاييس مدى وصول الحملة أو التفاعل معها

📌 معدلات التسجيل في المنتج أو معدلات التنشيط

📌 تأثير مسار المبيعات

📌 معدلات إتمام التمكين

تقويم ClickUp

اربط هذه المقاييس بأهداف SMART أو مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق حتى لا يكون هناك أي غموض حول ما يجب تحقيقه. ومن هناك، يتمثل التحدي في الحفاظ على كل شيء على المسار الصحيح مع تغير الأولويات.

يساعدك تقويم ClickUp على إنشاء جدول زمني مرن ويحافظ على تنسيق العمل بين الفرق ويحول الأهداف عالية المستوى إلى إجراءات يومية.

على عكس برامج تقويم التسويق الأخرى، يقوم ClickUp Calendar بجدولة المهام ومزامنة الاجتماعات ووضع الأهداف في المقدمة وبشكل ذكي. وبهذه الطريقة، يظل فريقك على المسار الصحيح دون الحاجة إلى متابعة مستمرة.

قم بجدولة المهام ذات الأولوية العالية تلقائيًا وحجز وقت التركيز لمراحل GTM المهمة باستخدام تقويم ClickUp

ابدأ بتحديد تاريخ الإطلاق، ثم اعمل بشكل عكسي لتحديد المواعيد النهائية الرئيسية: مراجعة الأصول، والموافقة على الحملات، والتفعيل الداخلي، ومزامنة أصحاب المصلحة. تتيح لك وظيفة السحب والإفلات في ClickUp تعديل التواريخ ديناميكيًا مع تغير الأولويات أو التبعيات.

لنفترض أنك تخطط لإطلاق منتج في غضون ستة أسابيع. لقد قمت بالفعل بتحديد المواعيد النهائية الرئيسية في تقويم GTM الخاص بك، مثل مراجعة الأصول الإبداعية، وتدريب المبيعات الداخلية، والموافقة على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالإطلاق، وعقد ندوة عبر الإنترنت في اليوم السابق للإطلاق. بمجرد إنشاء هذه المهام وتعيينها، يقوم ClickUp Calendar تلقائيًا بحجز وقت التركيز في تقويمك لكتابة موجزات الحملة أو مراجعة الإعلانات النهائية دون الحاجة إلى إدخالها يدويًا. هناك المزيد! إذا فات الفريق الإبداعي مواعيد تسليم النماذج الأولية، يقوم ClickUp بإعادة جدولة المهام التابعة مثل الموافقات ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالإطلاق، وتعديل الجداول الزمنية في الوقت الفعلي، مما يجعله أفضل تطبيق تقويم لجهودك التسويقية.

عرض مخطط جانت في ClickUp

لتصور تسلسل الإطلاق بالكامل، استخدم عرض مخطط جانت من ClickUp. يمنحك نظرة شاملة على كيفية ارتباط جميع المهام، وأين قد تحدث الاختناقات، وما الذي يحتاج إلى إعادة التسلسل مع تغير الأمور.

استخدم عرض مخطط جانت في ClickUp لفرز الأولويات حسب الموعد النهائي أو المكلف أو ترابط المهام

وبهذه الطريقة، يظل تقويم GTM متوافقًا مع الأولويات المتغيرة، ويحصل فريقك على خطة يومية واقعية تتكيف مع تطور عملية الإطلاق.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك دمج ClickUp Calendar مع Google أو Outlook لمزامنة الاجتماعات والمهام بسلاسة. وهذا يضمن توافق جميع أعضاء الفريق وإطلاعهم على خرائط طريق التسويق والمواعيد النهائية القادمة.

📖 اقرأ أيضًا: قوالب تقويم تسويق مجانية لجدولة المواعيد

الخطوة رقم 5: تعيين ملكية واضحة وتبسيط التنفيذ

لا تنجح عمليات الإطلاق متعددة الوظائف إلا عندما يعرف كل شخص مسؤولياته بدقة. قم بتعيين مسؤولين لكل عنصر من عناصر الحملة، بدءًا من تصميم الإعلانات وحتى إنشاء الصفحات المقصودة، وتتبع التبعيات بين الفرق. يساعدك ذلك على تجنب المفاجآت في اللحظة الأخيرة ويضمن المساءلة.

مهام ClickUp

استخدم مهام ClickUp لتقسيم أعمال الإطلاق إلى أجزاء يمكن إدارتها، وتعيين تواريخ الاستحقاق والمسؤولين والمراقبين وعلامات الأولوية. كما يدعم تبعيات المهام، بحيث لا يتم إرسال حملة البريد الإلكتروني قبل الأوان إذا لم تتم الموافقة على صفحة المنتج.

باعتباره برنامجًا لإدارة موارد التسويق، يضمن ClickUp أن كل جزء متحرك في خطة GTM الخاصة بك مرئي ومخصص ويحرز تقدمًا.

أنشئ مهام ClickUp لتمييز العناصر التي تتطلب اتخاذ إجراء ووضع علامات على قادة المشاريع

🧠 حقيقة ممتعة: أساس معظم استراتيجيات GTM — المنتج والسعر والمكان والترويج — تم تقديمه في عام 1960 من قبل أستاذ التسويق E. Jerome McCarthy.

الخطوة رقم 6: أتمتة المهام المتكررة وتوحيد سير العمل

غالبًا ما تتضمن الحملات مهام متكررة مثل ضمان الجودة والموافقات وإنشاء الملخصات أو إعداد التقارير. تساعد أتمتة هذه الخطوات في توفير الوقت وتركيز فريقك على الأعمال ذات التأثير الكبير.

أتمتة ClickUp

تتيح لك ClickUp Automation إنشاء قواعد مثل "عندما يتم وضع علامة "مكتمل" على حالة مهمة، انقلها إلى المكلف التالي" أو "عند إنشاء مهمة حملة جديدة، قم بتعيينها تلقائيًا إلى قائد القناة". وهذا يقلل من المتابعة اليدوية ويحافظ على سير سير العمل.

على سبيل المثال، تخيل أنك تطلق حملة متعددة القنوات. في كل مرة يتم فيها إنشاء مهمة جديدة ضمن قائمة "الإعلانات المدفوعة"، يمكنك استخدام الأتمتة للقيام بما يلي:

أنشئ سير عمل مخصصًا يقوم تلقائيًا بتعيين المهام وتحديث الحالات وإرسال التذكيرات باستخدام ClickUp Automation

قم بتعيينه تلقائيًا إلى مسؤول التسويق الأداء

حدد تاريخ الاستحقاق بعد 3 أيام من إنشاء المهمة

قم بتحديث حالة الحملة إلى "قيد التقدم"

يضمن ذلك أن كل مهمة إعلانية مدفوعة — بغض النظر عن من أنشأها — تتبع نفس سير العمل دون الحاجة إلى تنسيق إضافي. وهذا يقلل من المهام التي يتعين إدارتها يدويًا ويوفر طريقة إضافية للحفاظ على سير تقويم GTM في الوقت المحدد.

🔍 هل تعلم؟ في بداياتها، قامت Airbnb بجمع إعلانات Craigslist وإرسال رسائل إلى المضيفين لنشر إعلانات إيجاراتهم. هذه الاستراتيجية غير الرسمية (والمراوغة قليلاً) للتسويق ساعدتها على الوصول إلى ملايين المستخدمين المحتملين دون إنفاق ثروة على الإعلانات.

الخطوة رقم 7: التعاون في الوقت الفعلي

تتضمن الحملات التسويقية فرق المبيعات والتصميم ونجاح العملاء وتسويق المنتجات. لضمان سير العمل بسلاسة، تحتاج إلى نظام اتصال جماعي يحافظ على تنسيق الجميع دون الاعتماد على رسائل البريد الإلكتروني المتفرقة أو الاجتماعات المستمرة.

جدول نقاط مراجعة تعاونية مثل:

جلسات التمكين الداخلية: زود فرق الدعم والمبيعات بالمعرفة والأدوات اللازمة لتوصيل قيمة الإطلاق القادم بفعالية

مزامنة الأطراف المعنية: قم بتحديث جميع الأطراف المعنية بانتظام بشأن التقدم المحرز، وجمع التعليقات، والتأكد من أن الجميع على نفس الصفحة مع اقتراب موعد الإطلاق

دردشة ClickUp

أفضل خيار لك للحفاظ على اتصال نقاط التحقق هذه؟ ClickUp Chat.

تعاون بسرعة وكفاءة مع ClickUp Chat

تتيح ميزة الدردشة المدمجة مباشرة في المنصة لأعضاء الفريق المشاركة في المحادثات الفورية دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات. يمكنك إنشاء قنوات دردشة مخصصة لمشاريع أو حملات معينة، مما يضمن تنظيم المحادثات وتناسبها مع السياق.

🔍 هل تعلم؟ وفقًا لـ Gartner، تعتمد معظم المؤسسات على النمو المدفوع بالمنتجات، حيث تقود الميزات والفوائد استراتيجياتها. ومع ذلك، مع اشتداد المنافسة، ترى الشركات أن التخصيص واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات هما مستقبل نجاح GTM.

الخطوة رقم 8: قم بإطلاق تجريبي واستعد لحملة الدعم

قبل الطرح الكامل، اختبر رسائلك وأنظمتك وسير عمل الدعم مع جمهور أصغر. يمكن أن يكشف الإطلاق التجريبي أو الإصدار التجريبي عن مشكلات لم تكن في الحسبان، مثل خطوات التسجيل غير الواضحة أو الأخطاء أو الرسائل غير المتوافقة.

نماذج ClickUp

تسهل نماذج ClickUp جمع التعليقات المنظمة من مستخدمي الإصدار التجريبي. أضف أسئلة مثل "ما الجزء الذي لم يكن واضحًا في عملية التسجيل؟" أو "ما الميزة التي لم تلبِ توقعاتك؟" وشارك النموذج مع مجموعة الاختبار.

يمكن أن تصبح كل استجابة مهمة تلقائيًا، مما يساعد فريقك على اكتشاف الاتجاهات بسرعة وإجراء التحديثات مباشرةً داخل تقويم التحرير GTM.

حوّل التعليقات الفعلية على الإصدار التجريبي إلى مهام قابلة للتنفيذ داخل سير عمل GTM باستخدام نماذج ClickUp

🧠 حقيقة ممتعة: ركزت خطة Google الأولية للدخول إلى السوق بشكل كامل على بناء قاعدة مستخدمين باستخدام محرك بحث متفوق. ولم يكن حتى بعد سنوات أن أدخلوا AdWords، وحولوه إلى مشروع تجاري تبلغ قيمته مليار دولار.

الخطوة رقم 9: تتبع الأداء وقم بتعديل التقويم

بعد الإطلاق، يجب أن ينتقل تقويمك إلى وضع الأداء. حان الوقت الآن لمراقبة أداء حملاتك عبر المحتوى والقنوات ومسارات التحويل. هل يقوم الأشخاص بالنقر ولكن لا يقومون بالتحويل؟ هل هناك شريحة معينة أكثر تفاعلاً من غيرها؟ هذه الأفكار تشكل طريقة توسيع نطاق استراتيجية GTM أو تعديلها.

عندما تصبح عمليات الإطلاق مزدحمة وتتضاعف الأجزاء المتحركة، فإن آخر ما تحتاجه هو فوضى في التقارير. يساعدك برنامج التقارير التسويقية المركزي على معرفة ما ينجح (وما لا ينجح) دون قضاء ساعات طويلة في جداول البيانات أو البحث عن التحديثات.

لوحات معلومات ClickUp

باستخدام لوحات معلومات ClickUp، يمكنك إنشاء تقارير مرئية مباشرة تتصل مباشرة بتقويم GTM الخاص بك.

على سبيل المثال، افترض أن تقويم GTM الخاص بك يتضمن حملة توعية بالعلامة التجارية بقيادة مؤثرين عبر LinkedIn و Instagram و YouTube و TikTok. في عرض واحد، يمكنك تتبع ما يلي:

الانطباعات الأسبوعية من كل منشور للمؤثرين وأصول الحملة

اتجاهات الأداء الشهري للسوق لتحديد أوقات ارتفاع مستوى الظهور

تفاصيل التفاعل مثل الإعجابات الأسبوعية لتقييم جودة المحتوى

توجيه الأداء لمعرفة المنصة التي تحقق أعلى عائد على الاستثمار

حوّل مقاييس GTM إلى نقاط عمل تسويقية باستخدام لوحات معلومات ClickUp

📮 ClickUp Insight: الفرق ذات الأداء المنخفض أكثر عرضة بأربع مرات لإدارة 15 أداة أو أكثر، بينما تحافظ الفرق عالية الأداء على كفاءتها من خلال قصر مجموعة أدواتها على تسع منصات أو أقل. ولكن ماذا عن استخدام منصة واحدة؟ باعتباره التطبيق الشامل للعمل، يجمع ClickUp مهامك ومشاريعك ووثائقك ومواقع الويكي والدردشة والمكالمات في منصة واحدة، مع سير عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي. هل أنت مستعد للعمل بشكل أكثر ذكاءً؟ يعمل ClickUp مع كل فريق، ويجعل العمل مرئيًا، ويسمح لك بالتركيز على ما يهم بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الباقي.

أفضل الممارسات لجدول زمني فعال لطرح المنتج في السوق

إذا تم إعداده بشكل جيد، يساعد تقويم GTM فريقك على الحفاظ على التركيز والتحرك بسرعة والتكيف دون عناء. ستساعدك هذه الممارسات المثلى على وضع خطة تسويق قوية حتى في حالة تغير الخطط.

خطط بمرونة، لا بصلابة

أفضل تقويمات GTM هي تلك التي تتميز بالهيكلية والمرونة. نادرًا ما تسير الحملات كما هو مخطط لها تمامًا، لذا يجب أن يسمح نظامك بإجراء تغييرات سريعة. طبق هذه التكتيكات لتضفي المرونة دون أن تفقد التركيز:

قسّم الجداول الزمنية إلى مراحل أقصر مرتبطة بمراحل الحملة

أضف عوامل أمان للتأخيرات غير المتوقعة والتغيرات في السوق

أعد النظر في التواريخ المهمة وقم بتعديلها حسب الحاجة بناءً على التعليقات

اجعل عميلك في المركز

يجب أن يتم إنشاء تقويم GTM الخاص بك بناءً على رحلة العميل، وليس على الملاءمة الداخلية. إليك كيفية الحفاظ على التركيز على جمهورك المستهدف:

قم بمواءمة الحملات مع احتياجات العملاء وسلوكياتهم ودورات التغذية الراجعة

قم بتضمين نقاط الاتصال مثل الإصدارات التجريبية، ونوافذ تعليقات المستخدمين، أو الدعم عند بدء الاستخدام

تتبع تفاعل العملاء عبر المراحل المختلفة لاكتشاف نقاط التراجع

استخدم قوالب جاهزة للإطلاق

نموذج استراتيجية طرح المنتج في السوق من ClickUp

قد يستغرق إنشاء تقويم GTM من الصفر وقتًا طويلاً، خاصةً عندما تكون منشغلاً في البحث والتسعير وإرسال الرسائل وتخطيط الحملات. يوفر لك نموذج استراتيجية طرح المنتج في السوق من ClickUp نقطة انطلاق منظمة وقابلة للتخصيص لتركز بشكل أقل على الإعداد وتركز بشكل أكبر على التنفيذ.

احصل على نموذج مجاني حافظ على توافق تقويم التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع الاستراتيجية باستخدام نموذج استراتيجية طرح المنتج في السوق من ClickUp

يرشدك هذا النموذج إلى:

حلل احتياجات العملاء وموقع المنافسين وفرص السوق، كل ذلك في مكان واحد

خطط واستقارن استراتيجيات التسعير التي تتوافق مع شرائحك المستهدفة

خطط قنوات التوزيع والترويج بخطوات واضحة وقابلة للتنفيذ

تتبع وقم بقياس النجاح بمرور الوقت، مع تعديل استراتيجية GTM الخاصة بك مع تطور السوق

بالإضافة إلى ذلك، يوفر ClickUp مجموعة متنوعة من القوالب لتبسيط تخطيط تقويم طرح المنتج في السوق وتنفيذه

على سبيل المثال، يساعدك قالب تقويم التسويق من ClickUp على تتبع الحملات والأحداث القادمة بسرعة وسهولة، وإدارة المهام باستخدام الأتمتة والتذكيرات، وتحديد أولويات الأنشطة عالية التأثير في قاعدة بيانات مبسطة لا تتطلب كتابة أي أكواد. بالإضافة إلى ذلك، يساعدك نموذج ClickUp للتواصل بشأن استراتيجية طرح المنتج في السوق على توصيل أهدافك وأدوارك ومسؤولياتك ومقاييسك بشكل موجز إلى جميع أفراد الفريق. والأفضل من ذلك؟ يدعم نموذج ClickUp لاستراتيجية طرح المنتج في السوق في لوحات العرض البيضاء العصف الذهني لوضع خطة عمل لإطلاق منتجك القادم.

🔍 هل تعلم؟ نمو الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) يتباطأ، خاصة بالنسبة للشركات التي تقل إيراداتها السنوية المتكررة عن 25 مليون دولار. مع طول دورات المبيعات وحذر المشترين وارتفاع تكاليف الاستحواذ، يتطلب توسيع نطاق الإيرادات الآن استهدافًا أكثر دقة وتسعيرًا أكثر ذكاءً واستراتيجية GTM تتكيف مع واقع السوق.

احصل على استراتيجية GTM الصحيحة مع ClickUp

يجب أن يوفر تقويم طرح المنتج في السوق لفريق تسويق المنتج لديك فكرة واضحة عن كيفية تنظيم محتوى إطلاق المشروع والحملات والتسليمات الداخلية عبر القنوات المختلفة.

فكر في الأمر: يتم نشر المدونة في نفس اليوم الذي يتم فيه تمكين المبيعات، ويكون الدعم قد حدد موعدًا لجلسة تدريبية في اليوم السابق.

ClickUp يجعل هذا التنسيق سهلاً. يوفر ClickUp Calendar عرضًا موحدًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للمهام وأهداف الفريق ومنصات الاجتماعات المتكاملة حتى تظل خططك متصلة ومحدثة دائمًا.

هل تحتاج إلى نهج أكثر ذكاءً وأكثر تلقائية؟

اشترك في ClickUp اليوم!