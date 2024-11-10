كيفية إنشاء استراتيجية التوجه إلى السوق (GTM)

في أوقات أبسط، كان السوق مكانًا ماديًا تذهب إليه بمنتجاتك الملموسة لتبيعها لمشترٍ مهتم. وقد يكون أي شيء من سوق السلع المستعملة إلى مركز تجاري مثالاً جيداً على ذلك.

سوق أبردين للأسماك (المصدر: ويكيميديا كومنز )

السوق اليوم هو عبارة عن مجموعة معقدة من الأشخاص والأنظمة والمنظمات والعلاقات التي تشارك في تبادل منتج/خدمة مقابل مورد مالي مباشر أو غير مباشر.

تشمل الأسواق الحديثة العشرات من العوامل المترابطة مثل التسويق القائم على النوايا، والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، وسوق التطبيقات (مثل متجر تطبيقات Apple App Store أو متجر Google Play)، والمشهد التنافسي وغير ذلك.

ويحتاج اقتحام مثل هذه الأسواق المتطورة إلى استراتيجية شاملة للوصول إلى السوق. في منشور المدونة هذا، نستكشف ماهية هذه الاستراتيجية وكيف يمكنك إنشاء استراتيجية لمؤسستك.

ما هي استراتيجية الذهاب إلى السوق؟

استراتيجية الذهاب إلى السوق (GTM) هي توثيق شامل للنهج والخطط وعمليات التنفيذ لطرح منتج أو خدمة جديدة في السوق. تحتوي استراتيجية الذهاب إلى السوق القوية على فهم واضح لما يلي:

العملاء المحتملين : من هم، وما يحتاجون إليه، ولماذا يشترون

: من هم، وما يحتاجون إليه، ولماذا يشترون المشهد التنافسي : ما هي المنتجات والخدمات الموجودة التي تحل المشاكل المشابهة للمشاكل التي تعمل على حلها

: ما هي المنتجات والخدمات الموجودة التي تحل المشاكل المشابهة للمشاكل التي تعمل على حلها العروض الترويجية : كيفية وضع عروضك وتمييزها عن المنافسين

: كيفية وضع عروضك وتمييزها عن المنافسين الرسائل : ما هي اللغة والصور والنبرة والصوت والأسلوب الذي يمثل علامتك التجارية

: ما هي اللغة والصور والنبرة والصوت والأسلوب الذي يمثل علامتك التجارية الأنظمة : ما هي الأدوات وأطر العمل التي من شأنها أن تساعد في مراقبة الأداء أو أتمتة العمليات

: ما هي الأدوات وأطر العمل التي من شأنها أن تساعد في مراقبة الأداء أو أتمتة العمليات المقاييس: كيفية قياس النجاح

لماذا نحتاج إلى استراتيجية التوجه إلى السوق؟

في جوهرها، استراتيجية التوجه إلى السوق هي خارطة طريق فريق النمو نحو النجم الشمالي، أي العملاء المحتملين والتحويلات والمبيعات في نهاية المطاف. ومع ذلك، فإن استراتيجية التوجه إلى السوق الجيدة تقدم العديد من الفوائد أكثر من ذلك.

الوضوح

توفر استراتيجية إدارة النمو الإجمالي للسوق لكل فرد في الفريق وضوحًا في خارطة طريق التسويق والأهداف والنهج والتوقعات. هذا مفيد بشكل خاص في الفرق الكبيرة حيث قد تحدث فجوات في التواصل.

المعرفة

إن استراتيجية GTM الجيدة هي دراسة للوضع الحالي. فهي تسجل ملاحظات مفصلة حول الجمهور والسوق والمنافسة والثغرات والإمكانيات والمخاطر وغيرها. يمكن أن يكون هذا مصدرًا رائعًا لتوجيه استراتيجية العمل أيضًا.

التركيز على البيانات

تعتمد استراتيجية GTM، خاصة بالنسبة للمنتجات والخدمات الرقمية، بشكل كبير على البيانات. على سبيل المثال، يمكنك النظر إلى الأداء السابق لتخصيص أكبر قدر من الميزانيات لأفضل القنوات التي تحقق أفضل تحويل. وهذا لا يقلل من التكلفة فحسب، بل يحسن أيضًا من الكفاءة الكلية.

القدرة على التكيف

كل ما قيل وفُعل، فإن استراتيجية إدارة التسويق عبر الإنترنت مبنية على افتراضات وملاحظات معقولة. لذلك، يمكن أن تخطئ. إن استراتيجية إدارة النمو والتحول الجيدة تجعل مكانًا لهذه الأخطاء وتضفي القدرة على التكيف في العملية.

قابلية التكرار

بمجرد تصميم استراتيجية لإدارة التسويق الجذابة (GTM)، يمكنك استخدامها كقالب لعمليات الإطلاق المستقبلية، مما يقلل من نفقات التسويق.

متى نحتاج إلى استراتيجية إدارة التسويق عبر الإنترنت؟

تستخدم المؤسسات استراتيجيات الانتقال إلى السوق عندما يكون المنتج/الخدمة جديدة أو عندما يكون السوق جديدًا. وهذا يعني أن استراتيجية الانتقال إلى السوق تعمل بشكل أفضل في ثلاثة سيناريوهات.

منتج جديد في سوق جديد: على سبيل المثال، إطلاق ChatGPT في السوق الاستهلاكية منتج جديد في السوق الحالية: على سبيل المثال، إضافة Gemini من Google إلى مجموعة منتجات مساحة العمل الخاصة بهم منتج موجود في سوق جديدة: على سبيل المثال، إطلاق أوبر في مدن/بلدان مختلفة

من يحتاج إلى استراتيجيات GTM؟

يحتاج أي شخص يطرح منتجًا جديدًا في السوق أو منتجًا قائمًا في سوق جديدة إلى استراتيجية إدارة التسويق والنمو. ويشمل ذلك عادةً ما يلي:

الشركات الناشئة : إطلاق منتج جديد أو شحن ترقيات مهمة للمنتجات الحالية

: إطلاق منتج جديد أو شحن ترقيات مهمة للمنتجات الحالية الشركات الصغيرة : حتى إذا كنت تدير مخبزًا في جميع أنحاء المدينة، يمكن أن تساعدك استراتيجية جيدة لإدارة التسويق عبر الإنترنت على تجاوز أهداف مبيعات كعك عيد الميلاد الخاص بك

: حتى إذا كنت تدير مخبزًا في جميع أنحاء المدينة، يمكن أن تساعدك استراتيجية جيدة لإدارة التسويق عبر الإنترنت على تجاوز أهداف مبيعات كعك عيد الميلاد الخاص بك الشركات: تقضي الشركات الكبرى، مثل مايكروسوفت وأبل، وقتًا طويلاً في بناء استراتيجيات إدارة النمو والتحول لضمان التنبؤ بمخاطر الفشل (الكبيرة) والتخفيف من حدتها

كيف تختلف استراتيجية إدارة التسويق عبر الإنترنت عن خطة التسويق؟

في عالم التسويق، يقوم كل فريق بوضع العديد من الخطط وإنشاء أنظمة مختلفة. تُعد استراتيجية إدارة النمو الإجمالي والتسويق وخطة التسويق أداتين مهمتين تستخدمهما فرق النمو. فيما يلي الاختلافات بينهما.

استراتيجية الانتقال إلى السوق خطة التسويق الغرض طرح منتج أو خدمة جديدة في السوق تسويق المنتجات أو الخدمات الحالية النهج خطة عمل استراتيجية ورفيعة المستوى خطة عمل على مستوى التنفيذ تنطبق على إطلاق منتج أو خدمة محددة العمليات التجارية الجارية الجدول الزمني أقصر، مثل سباق السرعة طويل الأمد، مثل الماراثون يشمل فرق المبيعات والمنتج والتسويق في الغالب فرق التسويق فقط

الفرق بين استراتيجية التوجه إلى السوق وخطة التسويق

من المهم ملاحظة أنه سيكون هناك دائمًا تداخلات. بعض أجزاء الاستراتيجية ستكون في الخطة والعكس صحيح. لذا، افهم هذه المفاهيم بشكل كلي، ولكن لا تقلق كثيرًا بشأن التفاصيل. كل استراتيجية لإدارة التسويق عبر الإنترنت مختلفة.

## خطوات بناء استراتيجية ناجحة للوصول إلى السوق

استراتيجية الذهاب إلى السوق هي مزيج من عدد كبير من العوامل. وهذا يعني أنه يمكنك إنشاء إصدارات لا نهائية من استراتيجية الذهاب إلى السوق. لذا، فإن الهدف هنا ليس الحصول على استراتيجية "مثالية" للانتقال إلى السوق، بل الاستراتيجية الأنسب لاحتياجاتك.

فيما يلي إطار عمل يمكن أن يساعدك في إنشاء استراتيجيتك، مع الأخذ في الاعتبار جميع اللبنات الأساسية اللازمة، ومعززًا بالكفاءات التشغيلية لـ برنامج التخطيط الاستراتيجي مثل انقر فوق .

1. حدد المشكلة التي تقوم بحلها

عندما نقول مشكلة، فإننا لا نعني فقط نقطة ألم. يمكن أن تكون فرصة أو قيمة إضافية. دعنا نرى الفرق مع الأمثلة.

مشكلة : خطافات حائط 3M تحل مشكلة تعليق الصور دون إتلاف الجدران بالمسامير

: خطافات حائط 3M تحل مشكلة تعليق الصور دون إتلاف الجدران بالمسامير فرصة : يستغل اللعب بالعجينة فرصة توفير ألعاب ملونة وآمنة للأطفال

: يستغل اللعب بالعجينة فرصة توفير ألعاب ملونة وآمنة للأطفال القيمة: يوفر قلم الحبر الفاخر مكانة مرموقة وحقوق تفاخر

مع منتجك/خدمتك، يمكنك تقديم أي مما سبق. في الواقع، إن فرصة اللعب بالعجينة تحل أيضًا مشكلة الأمهات اللاتي يقلقن بشأن الوقت الذي يقضيه أطفالهن أمام الشاشات.

قبل الشروع في بناء استراتيجية التوجه إلى السوق، حدد المشكلة التي تعمل على حلها بأكبر قدر ممكن من التفاصيل الدقيقة.

قد تتطلب هذه المرحلة محادثات ومناقشات متعددة مع فريقي المنتج والنمو لديك. لا تكتفِ بالكلام في الهواء. استخدم أداة مثل ClickUp Whiteboards لتبادل الأفكار التي تطرأ على ذهنك. يمكنك تنظيمها وتحويلها إلى مهام في وقت لاحق، ولكن أولاً، التقط كل شيء على لوحة رقمية واحدة.

العصف الذهني التعاوني باستخدام سبورة ClickUp Whiteboards

2. حدد جمهورك المستهدف

هل سمعت من قبل صاحب عمل يدعي أن منتجه مخصص للجميع؟ لا يوجد خطأ أكبر من ذلك!

بصفتك صاحب عمل، لا يمكنك منع أي شخص من استخدام منتجك. هذا لا يعني أنه عليك أن تصنعه وتبيعه للجميع. إن أهم خطوة لنجاح التسويق هي تحديد مجال تخصصك.

من هو عميلك؟

قم بتوثيق السمات الديموغرافية والسيكوجرافية للعميل المثالي. أشياء يجب تضمينها:

ما هو عمرهم/جنسهم؟

أين يعيشون؟

ما هي خلفيتهم التعليمية؟

ما هو دخلهم السنوي؟

ما نوع عاداتهم/اهتماماتهم؟

تذكّر أنه يمكن أن يكون لديك أكثر من شخصية عميل مثالي (ICP).

على سبيل المثال، إذا كنت تعمل في سوق للتجارة الإلكترونية، فعملاؤك هم المشترون والبائعون على حد سواء. إذا كنت تنشئ منصة إنتاجية عبر الإنترنت، فقد تبيع لكل من عملاء الشركات الصغيرة والشركات.

على الرغم من أنه لا ينبغي أن تقصر نفسك على شخصية واحدة فقط، إلا أنه لا ينبغي أن يكون لديك الكثير من الشخصيات بحيث تصبح رسائلك واستهدافك فوضويًا.

ما هي مشكلتهم؟

بمجرد تضييق نطاق شخصية العميل المثالي، حدد مشاكله بالتفصيل. في هذه المرحلة، فكر في ثلاثة أمور:

❓المشكلة: حدد المشكلة. على سبيل المثال، يحتاجون إلى تذكر كلمات مرور متعددة لجميع عمليات تسجيل الدخول الخاصة بهم.

❗️التأثير: كيف تؤثر المشكلة على حياتهم. على سبيل المثال، نسيان كلمات المرور وإعادة تعيينها مراراً وتكراراً. أو وضع كلمات مرور غير آمنة.

🎯 الحل الحالي: ما الذي يفعلونه لحل المشكلة اليوم؟ على سبيل المثال، تدوين كلمات المرور في مفكرة أو تخزينها على تطبيق الملاحظات على هواتفهم.

إن النظر إلى مشكلة العميل بمثل هذه التفاصيل يمكن أن يكون مفيداً. على سبيل المثال، قد تعلم مثلاً أنهم يحبون تخزين كلمات المرور على هواتفهم، لأنها دائماً بحوزتهم. هذا يعني أن منتجك يحتاج بالتأكيد إلى تطبيق للهاتف المحمول.

إحدى أفضل الطرق للقيام بذلك هي الاستبيانات. إنشاء نماذج ClickUp مع استبيانك وأرسله إلى عينة صغيرة من العملاء المحتملين. اطلع على ملاحظاتهم لفهمهم بشكل أفضل.

استخدم نماذج ClickUp لجمع بيانات العملاء ودمجها في مهام سير العمل لديك

ما هي قدرتهم واستعدادهم للدفع؟

هناك العديد من المشاكل التي يفضل العملاء أن ينزعجوا منها على أن يدفعوا مقابل حلها. ثم هناك أيضًا مسألة القيمة الإضافية المتصورة.

على سبيل المثال، هناك أدوات كتابة بسعر 10 دولارات مقابل دولار واحد. وهناك أقلام حبر محدودة الإصدار تكلف 1000 دولار. كلاهما يكتب. إذا كنت تبيع النوع الأخير، فأنت بحاجة إلى العثور على جمهور لديه القدرة والاستعداد لدفع ثمنها.

3. ابحث عن السوق ومنافسيك

لتصميم استراتيجية ناجحة في السوق، تحتاج إلى فهم السوق المذكور أولاً. لذا، دعنا نبدأ بأبحاث السوق الشاملة.

حجم السوق : ما هو حجم السوق؟

: ما هو حجم السوق؟ إمكانات السوق : ما هي إمكانات نمو السوق؟ كيف ستبدو السنوات ال 15-20 القادمة؟

: ما هي إمكانات نمو السوق؟ كيف ستبدو السنوات ال 15-20 القادمة؟ المخاطر: ما هي المخاطر المالية أو التنظيمية أو التنافسية المرتبطة بهذا السوق؟ هل هناك أي تقنيات جديدة تلوح في الأفق تجعل منتجك غير قابل للنقاش؟

من هناك، قم بتضييق نطاق المنافسة. تذكر أن المنافسة لا تعني فقط أولئك الذين يقدمون منتجات مشابهة لمنتجك. بل كل ما يستخدمه العملاء المستهدفون لحل مشكلتهم.

على سبيل المثال، إذا كنت تنشئ تطبيقًا للتقويم، فقد يأتي سوقك الجديد من أولئك الذين يستخدمون المخطط الورقي، وهم منافسوك أيضًا!

اسأل نفسك

من الذي يحل المشكلة التي تتطلع إلى حلها؟

ما هي الميزات التي يقدمونها، وما مدى تداخلها مع منتجك؟

من هو جمهورهم المستهدف؟

ما هو سعر المنافسين؟ مستندات ClickUp طريقة رائعة لتوثيق هذا البحث ومشاركته مع فريقك. إذا كان هناك العديد من أعضاء الفريق يعملون على جوانب مختلفة من البحث، فإن ClickUp Docs تتيح لك التعاون على نفس الصفحة - إجراء التعديلات، وتقديم التعليقات، وإضافة المدخلات، وما إلى ذلك.

مستندات النقر فوق مستندات البحث

4. اختر رسائلك الرئيسية

والآن بعد أن تعرفت على العميل والسوق، حان الوقت لإنشاء استراتيجية الاتصالات التسويقية التي تجذبهم وتؤثر عليهم وتقنعهم. للقيام بذلك، ضع في اعتبارك العوامل التالية.

الشخصيات

إذا كان لديك العديد من برامج المقارنات الدولية، فضع خطة تتضمن رسائل لكل منها بشكل مستقل. على سبيل المثال، في سوق للتجارة الإلكترونية، يمكن أن تكون الرسائل الموجهة للبائعين "الوصول إلى جمهور أكبر" أو "البيع مجانًا" من ناحية أخرى، قد تكون الرسائل الموجهة للمشترين "اكتشف المنتجات المصنوعة يدوياً" أو "اشترِ محلياً"

القيمة

أثناء إنشاء رسالتك، ضع في اعتبارك القيمة التي تقدمها للعميل. فكر فيما وراء الميزات والفوائد.

على سبيل المثال، قد تكون الميزة هي إضافة منتجات إلى قائمة الرغبات. الفائدة هي سهولة التخطيط لتجربة التسوق الخاصة بك. قد تكون القيمة هي دعم أسلوب حياة واعٍ وبسيط حيث تنفق أموالك بشكل مدروس.

عناصر الوسائط المتعددة

جيد إدارة الحملات التسويقية تجمع بين النص والطباعة والمرئيات ومقاطع الفيديو وغيرها. لذا، ضع في اعتبارك الرسالة الشاملة التي يتلقاها عميلك المحتمل، وليس فقط الشعار أو العنوان.

5. ارسم خريطة لرحلة المشتري

هذا هو الجزء من استراتيجيتك حيث يجتمع التسويق والمبيعات معًا. عادةً ما تستخدم المؤسسات نموذج قمع المبيعات التقليدي أو نموذج دولاب الموازنة التسويقي الأكثر حداثة.

وبغض النظر عن النموذج الذي تختاره، فإن رحلة المشتري هي الخطوات التي يجتازها العميل كجزء من عملية الشراء معك. لا يحتاج كل عميل إلى المرور بجميع هذه الخطوات.

ومع ذلك، فإن المراحل الأكثر شيوعًا في رحلة المشتري والتكتيكات والقنوات التسويقية المقابلة لها هي كما يلي.

التوعية

في هذه المرحلة، ينجذب العملاء إلى علامتك التجارية ومنتجاتك ويرغبون في معرفة المزيد عنك.

تكتيكات التسويق عبر الإنترنت : توليد العملاء المحتملين والتسويق بالمحتوى من خلال المواد التعليمية، مثل المدونات ومقاطع الفيديو والكتب الإلكترونية وأطر العمل وما إلى ذلك.

: توليد العملاء المحتملين والتسويق بالمحتوى من خلال المواد التعليمية، مثل المدونات ومقاطع الفيديو والكتب الإلكترونية وأطر العمل وما إلى ذلك. قنوات التسويق عبر الإنترنت: تحسين محركات البحث وإعلانات البحث وإعلانات وسائل التواصل الاجتماعي

مراعاة

هنا، يستكشف العملاء منتجاتك كوسيلة لحل مشاكلهم.

تكتيكات التسويق عبر الإنترنت : محتوى مثل مراجعات المنتجات، ودراسات الحالة، وصفحات المقارنة

: محتوى مثل مراجعات المنتجات، ودراسات الحالة، وصفحات المقارنة قنوات التسويق عبر الإنترنت: التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، ورعاية العملاء المحتملين، وتحسين معدل التحويل، وأنشطة التجربة قبل الشراء مثل التجارب المجانية أو العروض التوضيحية المخصصة

المجتمع

في هذه المرحلة، قد يسعى العملاء في هذه المرحلة إلى التحقق من صحة المجتمعات التي تستخدم منتجك بالفعل. فهم يضمنون أنك شركة موثوقة وجديرة بالثقة.

تكتيكات التسويق عبر الإنترنت : مشاركة المجتمع عبر الإنترنت على منصات مثل Reddit، والفعاليات عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت، والندوات عبر الإنترنت، وما إلى ذلك.

: مشاركة المجتمع عبر الإنترنت على منصات مثل Reddit، والفعاليات عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت، والندوات عبر الإنترنت، وما إلى ذلك. قنوات التسويق عبر الإنترنت: المنصات الاجتماعية والشراكات والتعاون في المجال

الشراء: الشراء

هنا، يشتري العميل منتجك ويبدأ في استخدامه. إذا كنت تقوم ببناء أداة قائمة على الاشتراك، يكون العميل في مرحلة الشراء إلى حد ما خلال رحلته. يمكن أن يصبح كل تجديد قرار شراء، خاصةً إذا تعطل بسبب منتج أفضل في السوق.

تكتيكات إدارة علاقات العملاء : سير عمل الشراء المبسّط، والدعوة الواضحة لاتخاذ إجراء، ورموز الإحالة، والخصومات، والعروض

: سير عمل الشراء المبسّط، والدعوة الواضحة لاتخاذ إجراء، ورموز الإحالة، والخصومات، والعروض قنوات التسويق عبر الإنترنت: التسويق عبر البريد الإلكتروني، وإعادة الاستهداف، والحملات المخصصة

الولاء والدعوة: الولاء والدعوة

خلال هذه المراحل، يكون العميل سعيدًا ومستعدًا للبقاء على ولائه ويوصي بمنتجك للمستخدمين الآخرين.

تكتيكات التسويق عبر الإنترنت : برامج الولاء وخصومات الإحالة وبرامج التكريم

: برامج الولاء وخصومات الإحالة وبرامج التكريم قنوات التسويق عبر الإنترنت: التواصل داخل التطبيق، البريد الإلكتروني، التسويق القائم على الحساب

ستعمل استراتيجية الانتقال إلى السوق الجيدة على دمج جهود التسويق في كل خطوة من خطوات هذا المسار لتعزيز الفعالية.

لقد قمت الآن بجمع كل أجزاء أحجية التسويق عبر الإنترنت. والآن، حان الوقت لوضعها جميعًا معًا في الصورة الكبيرة.

6. قم بإنشاء خطة المبيعات الخاصة بك

استناداً إلى كل المعرفة التي اكتسبتها من الخطوات المذكورة أعلاه، ضع خطة شاملة للمبيعات تتضمن ما يلي

التسعير

ما هو السعر الذي تتقاضاه، وما هي استراتيجية التسعير الخاصة بك؟ على سبيل المثال استراتيجيات التسويق SaaS تشمل التسعير على نموذج مجاني مدعوم بالإعلانات، ونموذج مجاني، ونموذج اشتراك شهري/سنوي. لكل منها إيجابياته وسلبياته. اختر أفضل ما يناسب سوقك.

التسويق

اختر القنوات المناسبة للمرحلة المناسبة في رحلة المشتري. حسِّن الرسائل التي تعمل بشكل أفضل لكل نوع من أنواع الشخصيات. تأكد من أن كل قناة تدعم الأخرى لإحداث تأثير مركب.

على سبيل المثال، في وقت إطلاق المنتج، يمكنك استخدام المؤثرين لخلق الوعي. استخدم المحتوى من مقاطع الفيديو الخاصة بالمؤثرين لإعادة استهداف العملاء وإشراكهم في نقاط مختلفة من دورة حياتهم.

العلامة التجارية

اعتمادًا على ما تقوم بإنشاء استراتيجية GTM الخاصة بك من أجله، يمكن أن تختلف العلامة التجارية. على سبيل المثال، إذا كنت تطلق منتجًا جديدًا، فقد تفكر في الشعار والتصميم واللون واللغة وما إلى ذلك.

من ناحية أخرى، إذا كنت تنقل منتجاً قائماً إلى سوق جديد، فقد تكون علامتك التجارية الأساسية قد تم تحديدها بالفعل. قد يكون لديك فقط مساحة لإجراء تغييرات طفيفة لتخصيصها لتلبية احتياجات السوق الجديد.

استراتيجية المبيعات

هل ستستخدم المبيعات الداخلية حيث يقوم المندوبون بالبيع/العرض عن بُعد، أم أنك ستقوم بإنشاء فريق مبيعات؟ يمكنك أيضًا إنشاء نماذج خدمة ذاتية دون مشاركة أي مندوب مبيعات، إذا كان المنتج بسيطًا بما فيه الكفاية وبأسعار منخفضة جدًا.

⚡️أرشيف النماذج: إليك بعض قوالب خطة التسويق لدعم خطط المبيعات الخاصة بك.

7. تحديد الأهداف والمقاييس

كيف يمكنك أن تعرف ما إذا كانت استراتيجية إدارة المبيعات الخاصة بك ناجحة أم لا؟ من خلال تحديد الأهداف الصحيحة والمقاييس المقابلة لها. استخدم برنامج تخطيط التسويق لتعيين المبيعات و مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق مثل ما يلي.

أهداف المبيعات

إجمالي الإيرادات المكتسبة

معدل التحويل من عميل محتمل إلى عميل

تكلفة اكتساب العملاء

عائد الاستثمار على اكتساب العملاء

أهداف التسويق

عدد العملاء المحتملين المؤهلين للمبيعات

النسبة المئوية للعملاء المحتملين المؤهلين للمبيعات من بين جميع العملاء المحتملين

تكلفة توليد العملاء المحتملين

لا تكتفِ بوضع هذه الأهداف. اجعلها متاحة ومرئية لكل عضو في فريقك من خلال أهداف ClickUp . حدد الأهداف العددية أو النقدية أو أهداف المهام. قم بتجميعها في مجلدات وتصور التقدم المحرز تلقائيًا. تصور أهدافك وتتبعها في الوقت الفعلي.

إدارة جميع أهدافك في مكان واحد باستخدام ClickUp

8. تفعيل استراتيجية إدارة التسويق عبر الإنترنت الخاصة بك

تهانينا. إذا كنت قد وصلت إلى هذا الحد، فهذا يعني أن لديك استراتيجية جيدة للانتقال إلى السوق. ومع ذلك، فإن الاستراتيجية جيدة بقدر جودة تنفيذها. للتأكد من أن فريقك بأكمله يعمل جنباً إلى جنب نحو الهدف نفسه، قم بتفعيلها.

فكر في تنفيذ استراتيجية الانتقال إلى السوق

قالب استراتيجية الانتقال إلى السوق الخاص بـ ClickUp

أنشئ مساحة واحدة لإدارة جميع جوانب أنشطة الذهاب إلى السوق. قالب استراتيجية الذهاب إلى السوق من ClickUp مصمم لمساعدتك في ذلك. يقسم هذا القالب الملائم للمبتدئين العملية بأكملها إلى عناصر صغيرة الحجم يمكنك تخطيطها وتفويضها وتنفيذها بكفاءة.

اكتب إجراءات تشغيل موحدة واضحة

قم بتوثيق إجراءات التشغيل القياسية (SOPs) لاستراتيجية إدارة التسويق عبر الإنترنت و عملية التخطيط التسويقي . يمكن أن يكون ذلك بسيطًا مثل دليل أسلوب للمحتوى الخاص بك أو معقدًا مثل عقود المؤثرين. اكتبها وشاركها مع أصحاب المصلحة المعنيين. يتيح ClickUp Docs هذا وأكثر.

أنشئ إطار عمل لإدارة مشروع GTM

أنشئ المهام، وأسندها إلى المستخدمين، وحدد المواعيد النهائية، وحدد التبعيات على أداة إدارة المشروع مثل ClickUp. سيساعدك ذلك على تبسيط الأنشطة، وإيجاد رؤية واضحة، ومنع أي فقدان للمعلومات.

والأكثر من ذلك، يمكنك تكرار إطار العمل هذا بنقرة زر واحدة، مما يخلق إمكانية التكرار في عملياتك.

قالب استراتيجية الانتقال إلى السوق من ClickUp

إذا كنت لا ترغب في إنشاء إطار العمل الخاص بك من الصفر، فجرّب قالب استراتيجية الانتقال إلى السوق من ClickUp . وهو يوفر لك نهجًا تدريجيًا لتصميم استراتيجيتك وتنفيذها دون عناء.

⚡️أرشيف القوالب: فيما يلي أفضل 7 قوالب لاستراتيجية التوجه إلى السوق من ClickUp للاختيار من بينها.

تواصل مع فريقك

يمكن أن يضيع الكثير في التواصل. خاصةً في مبادرات الانطلاق إلى السوق حيث يوجد العديد من الأمور المجهولة والعديد من الأجزاء المتحركة، فإن سوء التواصل البسيط يمكن أن يجعل الأمور تنحرف عن مسارها.

قم بإعداد أنظمة وعمليات للتواصل. انقر فوق الدردشة مصمم لتبسيط جميع الاتصالات الداخلية، مع الحفاظ على كل رسالة في سياقها. باستخدام ClickUp Chat، يمكنك الاحتفاظ بالمحادثات بالتوازي مع بنية مساحة العمل الخاصة بك، ووضع علامات للمستخدمين، ووضع علامات على المهام، وتحويل رسالة إلى مهمة، والمزيد

تواصل دون عناء باستخدام ClickUp Chat

الكثير من الرسائل؟ لا داعي للقلق. اسأل ClickUp Brain للحاق بك والحصول على تحديثات فورية حول أي موضوع.

إذا كنت بحاجة إلى إطار عمل لتبدأ به، جرّب قالب الاتصال الخاص باستراتيجية التوجه إلى السوق من ClickUp . استخدمه لتوصيل أهدافك وأدوارك ومسؤولياتك ومقاييسك بإيجاز مع جميع أعضاء الفريق.

قم بدمج ودمج

أخيرًا، قد تستخدم أدوات تسويقية أخرى كجزء من مجموعة أدوات إدارة التسويق الخاصة بك.

هل تستخدم HubSpot؟ قم بأتمتة أكثر من 20 إجراءً باستخدام ClickUp لتبسيط سير عملك

هل تحتفظ بتصميماتك في Google Drive؟ قم بدمجه للبحث عن الملفات وإرفاقها بـ ClickUp دون النقر عليها

استخدم Miro كلوح المعلومات الخاص بك؟ قم بتضمينه في ClickUp لتبسيط التعاون

انطلق إلى السوق بثقة مع ClickUp

التسويق الحديث معقد. يستخدم كل فريق تسويق عشرات القنوات كل يوم. عبر النصوص، والمرئيات، والبودكاست، ومقاطع الفيديو، ويعملون مع تنسيقات محتوى متعددة. وبالنظر إلى البصمة الرقمية للتسويق هذه الأيام، فإنهم يجمعون كميات كبيرة ومتنوعة من البيانات.

من ناحية أخرى، فإن حاجز الدخول في الأدوات الرقمية منخفض. ونتيجة لذلك، هناك المئات من الأدوات لكل حاجة.

في الواقع، وفقًا لموقع G2، هناك أكثر من 230 روبوت دردشة آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي، وأكثر من 460 أداة لإدارة المشاريع، وأكثر من 100 تطبيق للوحات البيضاء.

من المرجح أن تكون أي فئة تختار الإنشاء فيها مزدحمة بالفعل. ولتمييز نفسك وجذب قاعدة جماهيرية والبيع والاحتفاظ بالعملاء، تحتاج إلى استراتيجية تسويق شاملة بالإضافة إلى القدرة على تنفيذها بفعالية. ClickUp لفرق التسويق مصمم ليكون كذلك بالضبط! طرح الأفكار، وإنشاء الحملات، وإدارة المهام، وتتبع المقاييس، والتعاون، والتحرك كفريق واحد مع ClickUp. جرّب ClickUp مجانًا اليوم.