أفضل 15 مثالاً لحملات التسويق عبر المؤثرين مع أهم الدروس المستفادة

أحد المؤثرين يحتسي مشروباً معلباً أمام الكاميرا. وفي اليوم التالي، تم بيعه بالكامل.

هذا ليس سحراً، بل هو حملة تسويق مؤثرة قوية قيد التنفيذ.

لقد تطور ما بدأ بصور السيلفي الدعائية إلى حملات مؤثرة كاملة تحقق نتائج جادة. فكّر في المحتوى الذي ينشئه المستخدمون الذي يغمر خلاصات الأخبار، والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يشكلون قرارات الشراء، والعلامات التجارية التي تتبع كل نقرة وتعليق وتحويل.

✅ تحقق من الحقائق: من المتوقع أن يصل حجم قطاع التسويق المؤثر العالمي إلى 24 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025، أي أكثر من ضعف حجمه قبل أربع سنوات فقط.

ولكن لا يحدث أي من ذلك عن طريق الصدفة. إن أفضل جهود التسويق عبر المؤثرين مبنية على خيارات ذكية مثل اختيار المؤثر المناسب، ومعرفة جمهورك المستهدف، وإنشاء محتوى يناسب بالفعل التمرير.

من العلامات التجارية المستقلة في مجال التجميل إلى عمالقة التكنولوجيا العالمية، الجميع في اللعبة. وما هي قواعد اللعبة؟ إنها تتطور باستمرار.

⏰ ملخص 60 ثانية هل تحاول فك شفرة التسويق عبر المؤثرين؟ فيما يلي كيفية إنشاء حملات لا تقتصر على مجرد حملات مباشرة بل تنتشر على نطاق واسع: اكتشف ما ينجح في مختلف الصناعات: مع 15 مثالاً بارزاً للتسويق عبر المؤثرين من علامات تجارية مثل Fenty وDolingo وGymshark وApple

قم ببناء حملات أكثر ذكاءً من اليوم الأول: من خلال اختيار المؤثرين المناسبين، ووضع أهداف واضحة، وصياغة محتوى يبدو أصلياً وليس مُرتّباً

تجاوز التعاونات التي تتم لمرة واحدة فقط: من خلال الشراكات طويلة الأمد، والمحتوى الذي ينشئه المستخدمون، ورواية القصص التي يقودها المبدعون والتي يثق بها الجمهور بالفعل

حافظ على استراتيجيتك مستقبلاً: من خلال الاعتماد على اتجاهات مثل المؤثرين الصغار، والمحتوى الذي يقوده المجتمع، وسلوك البحث في المنصة

قم بإدارة كل ذلك في مكان واحد: مع مهام ClickUp، وطريقة عرض الجدول، والأهداف، والأتمتة، ولوحات المعلومات، والمفكر، المصممة لدعم كل جزء من تدفق حملتك قم بتخطيط وتتبع وتوسيع نطاق حملات المؤثرين التي تحقق نجاحاً أكبر وتلتزم لفترة أطول.

ما هي حملة التسويق عبر المؤثرين؟

حملة التسويق المؤثر القوية هي تعاون مخطط له بعناية بين علامة تجارية ومؤثر. وهي مصممة لتحقيق أهداف تسويقية محددة.

إن حملات التسويق عبر المؤثرين هي الطريقة التي تستخدمها العلامات التجارية في مجال التجميل لجعل البرامج التعليمية في الوقت الفعلي رائجة، وكيف تستفيد شركات SaaS من منصات التواصل الاجتماعي مع خبراء في الشرح، وكيف تتعاون الشركات الناشئة في مجال اللياقة البدنية مع المؤثرين الصغار لإثارة ضجة قبل الإطلاق.

إليك ما يدخل في الحملة النموذجية:

جمهور مستهدف محدد بوضوح : من الذي تحاول الوصول إليه وأين يكونون أكثر نشاطًا

النوع الصحيح من المبدعين : سواء كان ذلك من المؤثرين الكبار من أجل الوصول أو المؤثرين المتخصصين من أجل الثقة

استراتيجية المحتوى على المنصة أولاً: ما نوع المحتوى المؤثر الذي يعمل على قنوات التواصل الاجتماعي

هيكل حقيقي للحملة : ليس منشورًا واحدًا، بل سلسلة من التعاونات مع المؤثرين والمنشورات الدعائية وتكامل القصص

أهداف تسويقية قابلة للقياس: من زيادة المبيعات إلى زيادة التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي

لا تحاول حملات التسويق عبر المؤثرين الأكثر فاعلية أن تخطف الأضواء، بل تندمج وتتحول.

عندما يبدو المحتوى الذي يقدمه منشئ المحتوى أصيلاً لأسلوبه ومتوافقاً مع قيم علامتك التجارية، فإنك تروج لعلامتك التجارية وتبني الثقة. وهذا ما يجعل الحملة ناجحة.

📖 اقرأ أيضًا: أفضل تطبيقات إنشاء المحتوى للمبدعين

أفضل أمثلة لحملات التسويق عبر المؤثرين

تنتشر بعض حملات المؤثرين انتشاراً واسعاً. والبعض الآخر يتسم بالهدوء. ما الذي يفصل بين الاثنين؟ الاستراتيجية الحادة، والمنشئ المناسب، والمحتوى الذي لا يبدو كإعلان. إليك بعض حملات التسويق عبر المؤثرين التي حققت نجاحاً باهراً ونجحت في تحقيق ما خططت له!

1. دنكن × تشارلي داميليو

عندما نشرت تشارلي داميليو مشروبها المفضل لدى دانكن على تطبيق تيك توك، لم يقتصر الأمر على حصد المشاهدات. ولكنه أدى أيضًا إلى زيادة بنسبة 57% في تنزيلات التطبيق في اليوم الذي تم إطلاقه وزيادة بنسبة 20% في مبيعات المشروب البارد. تم تغيير اسم المشروب إلى The Charli، وتفاعل معه معجبوها.

لماذا نجحت؟

لقد وثق متابعو تشارلي في حبها للمشروب - لم يبدو الأمر وكأنه إعلان

اعتمدت دانكن على المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، وشجعت المعجبين على مشاركة طلباتهم الخاصة

الفائدة الرئيسية: ابحث عن شخصية مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي (أو شخصية مشهورة) من المرجح أن يتابع جمهورها أفعالها ويشتري المنتجات التي تؤيدها. ثم دع المؤثر يقود السرد.

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2. 66 يومًا من جيم شارك: تحدي "غيّر حياتك

لم يكتفِ جيم شارك برعاية المؤثرين في مجال اللياقة البدنية فحسب، بل منحهم تحديًا منظمًا يمكن لمجتمعاتهم الانضمام إليه. التزم المشاركون ب 66 يوماً من التحول، وتتبعوا التقدم المحرز وشاركوا التحديثات على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

لماذا نجحت؟

لم يكن الأمر يتعلق فقط بالمعدات ولكن بأسلوب الحياة

خلق الجانب المجتمعي تفاعلًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي وولاءً للعلامة التجارية

الوجبات الجاهزة الرئيسية: تؤدي الحملات ذات التفاعل المجتمعي المدمج إلى مشاركة طويلة الأمد، وليس مجرد نقرة لمرة واحدة. وهنا، يتماشى العمل والصورة العامة للمشاركين/المؤثرين في هذه الحملة بقوة مع عروض جيم شارك.

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3. حملة دانيال ولينغتون #DWPickoftheDay لدانيال ولينغتون: من الصفر إلى بيان الموضة العالمي

لم يكن لدى دانيال ولينغتون الميزانية الكافية لإعلانات المشاهير في بداياتها، ولكن كانت لديهم فكرة ذكية. فبدلاً من مطاردة نجوم الصف الأول، قاموا بإهداء ساعات بسيطة إلى المؤثرين الصغار الذين يتمتعون بجماليات أنيقة على إنستغرام.

الطلب الوحيد؟ انشر صورة مصممة مع هاشتاج #DWPickoftheDay وقم بوضع علامة على العلامة التجارية.

في غضون شهور، امتلأت صفحات التواصل الاجتماعي بمحتوى DW وليس الإعلانات، بل لقطات حقيقية بدت وكأنها مصدر إلهام للموضة.

لماذا نجحت؟

أنشأت دليلاً اجتماعياً على نطاق واسع : الآلاف من الأشخاص الحقيقيين الذين يرتدون الساعة جعلوها تبدو وكأنها الساعة التي يجب اقتناؤها

المبادرة تدعو إلى الإبداع: يمكن للمؤثرين أن يجعلوا المنتج جزءًا من قصتهم الخاصة، وليس نصًا لشخص آخر

لقد لعبت على الظهور: كان المتابعون يطمحون إلى الظهور على صفحة DW، مما أدى إلى زيادة الوصول العضوي

الوجبات الجاهزة الرئيسية: لا تحتاج حملة التسويق المؤثر القوية إلى وجه مشهور. فهي تحتاج إلى جمالية واضحة، وتواصل قابل للتطوير، وسبب يدعو المبدعين (والجمهور) للاهتمام.

4. حملة إطلاق فنتي بيوتي الشاملة

لم تطرح فنتي إعلانات. لقد سلموا خط منتجاتهم بالكامل إلى مجموعة متنوعة من المؤثرين من مختلف ألوان البشرة وأنماط المحتوى. وقد نشر هؤلاء المبدعون كل شيء بدءاً من البرامج التعليمية إلى المراجعات التي لا تحتاج إلى ترشيح، خاصةً بشروطهم.

لماذا نجحت؟

محتوى أصيل سحق أي تصور للتحيز

وسرعان ما وضعت فينتي كعلامة تجارية شاملة وحقيقية

الفائدة الرئيسية: إذا كانت علامتك التجارية تقدّر قيمة الشمول، فعليك أن تعكس ذلك في المبدعين الذين تتعاون معهم.

5. شراكات HelloFresh طويلة الأجل مع المبدعين

لم تطارد HelloFresh اللحظات التي تنتشر بسرعة البرق. وبدلاً من ذلك، قاموا ببناء شراكات متسقة مع مستخدمي يوتيوب ومنشئي المحتوى على إنستجرام الذين يتناسبون بشكل طبيعي مع أجواء العلامة التجارية. أصبحت أسماؤهم ورموز الخصم الخاصة بهم مألوفة مع مرور الوقت، مما عزز الثقة والتحويلات.

لماذا نجحت؟

التكرار خلق التذكر

لقد اعتاد الجمهور على رؤية العلامة التجارية في سياقات يومية ذات صلة بالعلامة التجارية

الفائدة الرئيسية: تبدو الشراكات طويلة الأمد مع المؤثرين أكثر واقعية وغالباً ما تكون أكثر فعالية من الحملات التي تتم لمرة واحدة.

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6. جلوسييه: تحويل العملاء إلى مؤثرين

أنشأت علامة Glossier علامة تجارية للتجميل وحركة. من خلال الاستفادة من مدونتها، إنتو ذا جلوس، دعت العلامة التجارية المستخدمين العاديين للمساعدة في تشكيل المنتجات قبل إطلاقها. ثم قامت بتسليم الأضواء الاجتماعية للعملاء الحقيقيين، وليس فقط المؤثرين.

لم يكن المعجبون يشترون المكياج فقط. بل كانوا يصنعونه ويخبرون الجميع عنه.

لماذا نجحت؟

شكّلت ملاحظات العملاء خط الإنتاج، مما أدى إلى بناء الولاء والضجة حتى قبل الإطلاق

أنشأ المستخدمون الحقيقيون كميات كبيرة من المحتوى الأصيل، مما عزز الوصول العضوي

بدا كلام المؤثرين حقيقيًا لأن العملاء هم من أصبحوا مناصرين للعلامة التجارية

الفائدة الرئيسية: قد يكون أقوى المؤثرين لديك هم عملاؤك بالفعل. امنحهم منصة ودعهم يقودونك.

7. حملة كوكا كولا "شارك كوكاكولا"

استبدلت كوكا كولا شعارها الأيقوني بشيء أكثر شخصية، أي اسمك. قامت حملة "شارك كوكاكولا" بطباعة أسماء مشهورة على الزجاجات لتشجيع المعجبين على العثور عليها ومشاركتها ونشرها. وسرعان ما حققت هذه الحملة ضجة كبيرة، محوّلةً منتجاً كلاسيكياً إلى محتوى شخصي.

لماذا نجحت؟

إضفاء الطابع الشخصي جعل المنتج يبدو ذا صلة عاطفية

شارك المعجبون الزجاجات بشكل عضوي عبر Instagram وFacebook، مما أدى إلى تضخيم مدى الوصول

خلقت الحملة لحظات تستحق التسجيل والإشارة إليها

الفائدة الرئيسية: التخصيص يحوّل المنتجات إلى تجارب قابلة للمشاركة. إذا رأى الناس أنفسهم فيها، فسوف يشاركونها.

8. حملة "عيش هناك" من Airbnb

أرادت Airbnb أن يتخلى المسافرون عن الفخاخ السياحية و"العيش مثل السكان المحليين". " لذا، عقدوا شراكة مع مبدعي السفر والمؤثرين المحليين لتسليط الضوء على الجواهر الخفية والتجارب الأصيلة. الرسالة؟ لا تكتفِ بالإقامة في مكان ما، بل انتمِ إليه.

لماذا نجحت؟

عرض المؤثرون الثقافة المحلية بدلاً من العروض الترويجية المصقولة

قامت الحملة ببناء الثقة من خلال مواءمة المحتوى مع قيم المسافر والأصالة والتواصل

أثارت هذه الحملة الفضول حول الوجهات الأقل استكشافًا، مما أدى إلى توسيع نطاق جاذبية Airbnb

الوجبات الرئيسية: التسويق عبر المؤثرين يتعلق بنمط الحياة الذي يطلقون العنان له.

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9. ASOS Insiders: المؤثرون داخل الشركة

وبدلاً من مطاردة المؤثرين الخارجيين، أنشأت ASOS حملة ASOS Insiders. هؤلاء كانوا موظفين حقيقيين ومؤثرين صغار نشروا أزياءهم اليومية ونصائح التصميم وروابط المنتجات على إنستغرام، مما أدى إلى إنشاء موجز تسويقي قابل للتسوق وقابل للتطبيق.

لماذا نجحت؟

قامت ASOS ببناء علاقات طويلة الأمد مع المبدعين، وتحويل الموظفين إلى أصوات حقيقية للعلامة التجارية

كان لكل واحد من المطلعين على الأمور من الداخل مكانته الخاصة وجمهوره الخاص، مما وسّع نطاق الوصول عبر الفئات السكانية

الروابط القابلة للتسوق تقود التحويلات مباشرةً من المحتوى

الوجبات الرئيسية: يمنحك إنشاء برامج المؤثرين الداخلية محتوى متسقًا وذا علامة تجارية لا يزال يبدو شخصيًا.

10. حملة سوبارو #لقاء_المالك #MeetAn Owner

لقد قلبت سوبارو السيناريو بجعل مالكي سياراتها هم النجوم. من خلال حملة #مقابلة_المالك، عقدوا شراكة مع المؤثرين والمبدعين المغامرين الذين يقودون سيارات سوبارو بصدق. وصوّروا الرحلات على الطرقات وتسلق الجبال واللحظات الواقعية خلف عجلة القيادة.

لماذا نجحت؟

كان المؤثرون معجبين حقيقيين لسوبارو، وليس مجرد مروجين مدفوعي الأجر

كان للمحتوى الذي يركز على أسلوب الحياة صدى لدى جمهور سوبارو الذي يركز على أسلوب الحياة في الهواء الطلق، والذي يعتمد على القيم

عزز المحتوى الذي ينشئه المؤثرون من المحتوى الذي ينتجه المؤثرون من خلال منصات التواصل الاجتماعي

الفائدة الرئيسية: لا تكتفِ ببيع المنتج بل قم ببيع نمط الحياة الذي يأتي معه باستخدام أشخاص يعيشون هذا النمط بالفعل.

11. استراتيجية دولينجو تيك توك غير المتشابكة

لم يلعب Duolingo بأمان على TikTok. بدلاً من ذلك، مالت تعويذة البومة الخضراء الخاصة بهم إلى محتوى فوضوي وواعٍ بالذات يسخر من سلوك العلامة التجارية ولم يكتفِ المتابعون بذلك. جمع Duolingo بين المديرين الاجتماعيين الداخليين والمديرين الاجتماعيين الداخليين مع الصوت الرائج والفكاهة على الإنترنت والردود الطريفة التي طمس الخط الفاصل بين التسويق والميمات.

لماذا نجحت؟

لم يكن الأمر أشبه بالتسويق بل كان أشبه بالترفيه

لعب محتوى Duolingo دورًا في لغة المنصة، وليس ضدها

أصبحت التميمة الخاصة بهم شخصية TikTok، وليس مجرد شعار

الفائدة الرئيسية: في بعض الأحيان، يكون أفضل مؤثر هو شخصية علامتك التجارية الخاصة إذا منحتها صوتًا قويًا يوقف التمرير.

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12. تحدي Chipotle's #GuacDance من Chipotle

للاحتفال باليوم الوطني للأفوكادو، أطلقت Chipotle حملة على TikTok تدعو المعجبين إلى إظهار أفضل ما لديهم من " GuacDance " باستخدام صوت متداول. ومع إطلاق مبدعين مشهورين مثل برنت ريفيرا ولورين غراي، انتشر الهاشتاغ وانتشرت الطلبات عبر الإنترنت.

لماذا نجحت؟

كان التحدي سهلاً وممتعاً ومصمماً للانتشار السريع

كبار منشئي المحتوى الذين أطلقوا هذا الاتجاه، مما أدى إلى جذب عدد كبير من العملاء في البداية

ارتبط مباشرةً بحملة ترويجية: جواك مجاناً لجميع الطلبات الرقمية

الوجبة الرئيسية: اجمع بين زخم المؤثرين وتحديات المنصة الأصلية لخلق حلقات انتشار واسعة و ارتفاع المبيعات.

13. نهج زارا البسيط الذي يعتمد على المحتوى الذي ينشئه المستخدمون على إنستجرام

لم تعتمد زارا على المؤثرين التقليديين أو حتى نشر الكثير من المنشورات بنفسها. وبدلاً من ذلك، أنشأوا نظاماً بيئياً على إنستجرام حيث يسمح الحد الأدنى من منشورات العلامة التجارية بالتألق بالمحتوى المنسق الذي ينشئه المستخدمون.

وقد شجعت حملات الهاشتاج الخاصة بهم مثل #DearZaraZara و#ZaraStyle على نشر صور جمالية بأسلوب تحريري يتناسب مع أجواء العلامة التجارية الفاخرة ولكن في متناول الجميع.

لماذا نجحت؟

استراتيجية التكرار المنخفض والمدة الزمنية العالية تجعل كل منشور يبدو مميزاً

أصبحت خلاصتهم طموحة وقابلة للتحقيق، وهو مزيج نادر الحدوث

أصبحت UGC المحرك الأساسي للاكتشاف من خلال تكرار الأسلوب

الوجبات الرئيسية: لا تحتاج دائمًا إلى مؤثرين ذوي عدد كبير من المتابعين، فأحيانًا تكون أقوى حملاتك في كيفية تنظيم ما هو موجود بالفعل.

📖 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي للتسويق بالعمولة (حالات الاستخدام والأدوات)

14. حملة آبل #ShotOniPhone# من آبل

حوّلت Apple كل عميل إلى سفير من خلال حملتها #ShotOniPhone. وبدلاً من الترويج للمواصفات التقنية، عرضت العلامة التجارية صوراً وفيديوهات حقيقية التقطها المستخدمون حول العالم. ثم قامت بعرضها في اللوحات الإعلانية العالمية وبكرات إنستجرام وإطلاق المنتجات.

تم وسم أكثر من 27 مليون صورة بعلامة #ShotOniPhone حتى الآن.

لماذا نجحت؟

احتفل بـ ما يمكن للمستخدمين القيام به، وليس فقط ما يمكن للهاتف القيام به

تضمين محتوى حقيقي يجعل الحملة تبدو ملهمة وليست متكلفة

أشعلت شرارة مجتمع من المبدعين الذين ارتقوا بالمنتج من تلقاء أنفسهم

الوجبة الرئيسية: يصبح المحتوى الذي ينشئه المستخدمون على نطاق واسع مؤثراً عندما يحقق منتجك نتائج يرغب الناس في التباهي بها.

📖 اقرأ المزيد: أمثلة على إرشادات العلامة التجارية للمساعدة في بناء علامة تجارية ملهمة

15. فريق سيفورا: حملة جماعية للمبدعين تمت بشكل صحيح

بدلاً من الشراكات السريعة، أنشأت سيفورا فريق سيفورا. برنامج مؤثر لمدة عام يجمع بين المبدعين المعروفين والمواهب الناشئة. حصل الأعضاء على إمكانية الوصول المبكر إلى المنتجات والدعوات إلى الفعاليات والقدرة على تشكيل الحملات، مما أدى إلى إنشاء نظام بيئي أكثر تعاونًا للمؤثرين.

لماذا نجحت؟

أعطت الأولوية للتعاون طويل المدى على المحتوى الخاص بالمعاملات

أصبح المبدعون مستثمرين عاطفيًا في تطور العلامة التجارية

أدى المزيج بين المؤثرين الصغار والكبار إلى الوصول والمصداقية المتخصصة

الوجبات الرئيسية: بناء العلاقات، وليس فقط الحملات. يمكن للفرق طويلة الأمد أن تخلق ولاءً وسرداً أعمق للقصص ومحتوىً متحركاً.

كيف تخطط لحملة التسويق عبر المؤثرين الخاصة بك

الحملات الرائعة لا تحدث بالصدفة. بل يتم بناؤها، بدءاً من أول رسالة مباشرة إلى التقرير النهائي للوحة المعلومات. وإذا كنت قد شاهدت للتو ما ينجح في العالم الحقيقي، فهذا هو المكان الذي يمكنك أن تجعله يعمل لصالحك.

دعنا نقسمها إلى أربعة أجزاء، بدءاً من الخطأ الذي ترتكبه معظم العلامات التجارية في البداية: اختيار المنشئ الخطأ.

الخطوة 1: تحديد المؤثرين المناسبين لعلامتك التجارية

لا تلاحق عدد المتابعين، وبدلاً من ذلك ابحث عن المتابعين المناسبين. يمكن لمنشئ المحتوى أن يكون لديه مليون متابع ومع ذلك لا يزال يفتقد جمهورك تمامًا. المؤثر المناسب هو الشخص الذي يتطابق محتواه وأسلوبه وقيمه مع ما تمثله علامتك التجارية ويثق به جمهورك المستهدف بالفعل.

إليك كيفية الحصول على هذا التوافق بشكل صحيح:

حدد شخصيات المؤثرين لديك : فكّر في المؤثرين الصغار للحصول على الثقة المتخصصة، والمؤثرين الكبار للوصول إلى الجمهور، والموظفين أو العملاء من أجل الارتباط

قم بتحليل جمهور المؤثرين : من يتابعهم؟ ما المحتوى الذي يحظى بأكبر قدر من التفاعل؟ هل متابعوهم مشترون محتملون أم مجرد معجبين سلبيين؟

تحقق من توافق العلامة التجارية : هل تعكس منشوراتهم بالفعل قيم علامتك التجارية أو جمالياتها أو أسلوبها؟

احفظ بياناتك في قاعدة بيانات مناسبة: سيساعدك عرض جدول ClickUp Table View على إنشاء قوائم المؤثرين وفرزها حسب الفئة وحجم الجمهور ومعدل المشاركة والمجال

💡 نصيحة احترافية: استخدم ClickUp Custom Fields لفرز المؤثرين ذوي الصلة حسب نوع الجمهور أو التعاون السابق مع العلامة التجارية أو حالة التواصل.

الخطوة 2: وضع أهداف الحملة ومقاييس الأداء

قبل أن تطلق حملة، اعرف كيف يبدو النجاح. هل تحاول زيادة المبيعات أو زيادة عدد زيارات الموقع الإلكتروني أو زيادة ظهور العلامة التجارية؟ إذا كانت إجابتك "كل ما سبق"، فقد حان الوقت لتضييق نطاق التركيز.

تسترشد أفضل حملات التسويق عبر المؤثرين بأهداف واضحة. يبدأ ذلك بتحديد ما تقيسه ولماذا.

إليك كيفية وضع معايير ذكية:

ابدأ بأهداف تسويقية واضحة: التوعية والمشاركة والتحويلات - اختر أولوية أساسية واحدة وقم ببناء البقية حولها

حدد مقاييس الأداء الصحيحة : المشاهدات وعمليات الحفظ والنقرات وعمليات التمرير واسترداد الرموز وأي شيء يتوافق مع أهداف حملتك

استخدم البيانات التاريخية لوضع معايير واقعية: الحملات السابقة أو متوسطات المنافسين أو الاتجاهات الخاصة بالمنصة

للحفاظ على إمكانية تتبع كل شيء في الوقت الفعلي، غالبًا ما تقوم الفرق بإنشاء لوحات معلومات للحملات باستخدام ClickUp Goals لتحقيق أهداف قابلة للقياس ولوحات معلومات ClickUp لمراقبة المقاييس عبر المؤثرين والمنصات. ويمكنك أيضًا أتمتة التذكيرات والتحديثات باستخدام أتمتة ClickUp Automations، حتى لا يفوتك التقدم أبدًا.

حدد جميع الأهداف التسويقية وتتبعها وحققها باستخدام ClickUp Goals

أنت لا تريد العشرات من جداول البيانات المرهقة لتبقى متناسقاً. أنت تحتاج فقط إلى الهيكل الصحيح، والأهداف التي تتوافق مع العمل، والأدوات التي تُظهر الأرقام عندما تكون ذات أهمية

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في الأتمتة، تحقق من هذا 👇

📖 اقرأ المزيد: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة التسويق (حالات الاستخدام والأدوات)

الخطوة 3: إنشاء عمليات تعاون جذابة وموثوقة في المحتوى

لا يمكنك تزييف التواصل. ولا يمكنك أن تتوقع نتائج من التعليقات التي يتم نسخها ولصقها. إن أفضل محتوى المؤثرين يبدو حقيقيًا لأنه متجذر في صوت منشئ المحتوى، ويتم تشكيله حول منتجك، ويتم تقديمه بنوع من الطاقة التي يتوقف عندها المتصفحون.

إليك كيفية الوصول إلى هناك:

إعطاء الأولوية للمحتوى الأصيل : دع المبدعين يتحدثون بلغتهم الخاصة. البرامج النصية تشعر بالأمان ولكنها نادراً ما تؤدي

شجع المحتوى الذي ينشئه المستخدمون : التعليقات، وردود الفعل، والدروس التعليمية، وجميع الأشكال التي تبدو طبيعية وتندمج في الخلاصات

انتقل إلى تنسيق متعدد الأشكال : اجمع بين منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والمحتوى المدعوم وحتى عمليات الاستحواذ لتغطية جميع الزوايا

حافظ على التعاون مفتوحاً: ضع حواجز حماية وليس أصفاداً. امنح الحرية الإبداعية مع وجود عمود فقري واضح للحملة

قبل أن يبدأ أي شيء على الهواء مباشرة، يجب أن تستقر الفكرة. يساعدك ClickUp Brain على بناء هذا الأساس بسرعة كبيرة. إنه مساعدك الإبداعي لكل موجز ومنشور وعرض تقديمي، بدءًا من إنشاء أفكار المحتوى وإعادة كتابة التعليقات إلى تحسين الأسلوب والهيكل.

بمجرد أن تتقن المفهوم، يحين وقت تثبيت الخطة. يساعد قالب تقويم محتوى ClickUp فرق التسويق على جدولة منشورات المؤثرين وتتبع المواعيد النهائية ومواءمة الحملات عبر المنصات دون فقدان الزخم.

احصل على نموذج مجاني تتبع المهام ونظمها وخصصها باستخدام قالب تقويم المحتوى ClickUp

لماذا ينجح ذلك:

تجميع جداول النشر المركزية لجميع منشئي المحتوى في مكان واحد

يقدم جدولاً زمنياً مرئياً لتتبع سريع للموعد النهائي

يساعد الفرق على تعيين الملكية وتبسيط الموافقات

هل تحتاج إلى إيجاز المؤثرين أو تنظيم التدفق التحريري؟ يساعد قالب التقويم التحريري ClickUp ونموذج كتابة المحتوى ClickUp في مساعدة الفرق على التوافق على المواضيع والنبرة والرسائل دون الحاجة إلى الذهاب والإياب. للتحقق السريع من المراجعات أو الملاحظات أو التغييرات في اللحظة الأخيرة، تحافظ ClickUp Chat على مزامنة فريقك والمتعاونين معك.

⚡ أرشيف القوالب: قوالب تقويم محتوى مجاني لوسائل التواصل الاجتماعي في إكسل وأوراق

الخطوة 4: تتبع نجاح الحملة وتحليلها

إذا كنت تقيس فقط الإعجابات والتعليقات، فإنك تفقد الصورة الكاملة. فالحملة الناجحة ظاهريًا قد يكون أداؤها ضعيفًا في العمق.

لكي تفهم حقًا ما الذي نجح وما لم ينجح، تحتاج إلى تتبع منظم للبيانات وحلقة محكمة من الملاحظات.

إليك كيفية جعل تحليل ما بعد الحملة مفيداً بالفعل:

تجاوز مقاييس الغرور : تتبّع مقاييس أعمق مثل عمليات الحفظ والمشاركات ووقت المشاهدة والتمرير السريع والرسائل المباشرة لقياس المشاركة الحقيقية على وسائل التواصل الاجتماعي

قارن مع الأهداف الأولية للحملة : هل حققت مؤشرات الأداء الرئيسية المستهدفة؟ هل كانت هناك أي مفاجآت تستحق التكرار؟

التقاط رؤى على مستوى المبدعين: من الأفضل أداءً حسب المنصة أو شكل المنشور أو استجابة الجمهور؟ ما نوع المحتوى المؤثر الذي تم تحويله بالفعل؟

يعمل ClickUp على تبسيط عملية المراجعة من خلال جعل كل شيء مركزيًا في عرض واحد. تستخدم الفرق لوحات معلومات ClickUp لتتبع أداء المنشورات عبر المنصات ومنشئي المحتوى دون الحاجة إلى التنقل بين الأدوات.

حدِّد أولويات المهام، وتتبَّع التقدم المحرز، وركِّز على ما هو أكثر أهمية باستخدام لوحات معلومات ClickUp

ويمكنك أيضاً تقسيم مهام المراجعة وتعيين الخطوات التالية من خلال مهام ClickUp، مما يحافظ على توافق فريقك في عمليات المتابعة أو المحاور. وإذا كنت تقوم بتوسيع نطاق حملاتك المستقبلية أو تخطط لها، فإن هذه الرؤى ليست مفيدة فحسب، بل إنها غير قابلة للتفاوض.

الخلاصة؟ أنت لا تدير حملة فقط. بل تتعلم منها. ثم تقوم ببناء شيء أكثر ذكاءً في المرة القادمة

📖 اقرأ أيضًا: أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي للتسويق المؤثر

اتجاهات التسويق عبر المؤثرين والتوقعات المستقبلية

لم تعد أفضل الحملات تبدو وكأنها حملات. بل تبدو وكأنها ثقافة. وهذا هو بالضبط المكان الذي يتجه إليه التسويق المؤثر: خارج الشبكة، في الدردشة الجماعية، وبقيادة المبدعين الذين لا يطلقون على أنفسهم اسم المؤثرين.

إليك أين تلعب العلامات التجارية الذكية بالفعل:

مبدعون صغار الحجم، تأثير هائل: يربح المؤثرون الصغار والمؤثرون الصغار في الأماكن التي تخفق فيها الأسماء الكبيرة. فالمحتوى الذي يقدمونه يبدو حقيقياً، وتتلقى رسائلهم المباشرة ردوداً ويهتم متابعوهم. العلامات التجارية التي تبحث عن العائد على الاستثمار وليس عن مقاييس الغرور تتجه نحو الأصغر وليس الأكبر

لا مزيد من التعاونات التي تتم لمرة واحدة فقط: لقد تلاشت المنشورات الدعائية التي ترعاها. ما الذي ينجح؟ سلسلة المبدعين، وفرق السفراء، والشراكات طويلة الأمد التي لا تبدو وكأنها تسويق بقدر ما هي صداقة في العلن

من المصقول إلى الشخصي: التعديلات اللامعة انتهت. القصص الخام، والميمات الفوضوية، والمبدعين الذين يبالغون في المشاركة في فيديو مدته دقيقتان؟ هذا ما يحصل على عمليات الحفظ والمشاركات والمشتريات. الناس يشترون من الأشخاص الذين يشعرون بأنهم مثلهم وليس من العلامات التجارية التي تبدو مثالية

المبدعون كنتائج بحث: تيك توك على وشك أن يحل محل جوجل لاكتشاف المنتجات. وهذا يعني أن محتوى المؤثرين ليس فقط من أجل الخلاصة، بل هو استراتيجية تحسين محركات البحث الخاصة بك. ثقف، استعرض، اشرح، كرر

الأشياء الحقيقية تحدث في الرسائل المباشرة: ريديت وتيليجرام وديسكورد وحتى الدردشات الجماعية - هذا هو المكان الذي يعيش فيه التأثير الآن. لا يمكن تتبعها كلها. ولكن هذا هو المكان الذي تحدث فيه الثقة (وعمليات الشراء) دون أن يضغط أي شخص على "أعجبني"

التسويق عبر المؤثرين لا يحتضر. إنه ينمو فقط. وستفوز العلامات التجارية الراغبة في متابعة الجمهور بدلاً من الخوارزمية بما هو مهم بالفعل: الاهتمام والثقة والولاء.

📖 اقرأ المزيد: أفضل المؤثرين في مجال الذكاء الاصطناعي الذين يتحدثون عن أحدث اتجاهات الذكاء الاصطناعي

دورك في بناء شيء يلفت الأنظار

تقود حملات التسويق عبر المؤثرين الأكثر نجاحًا المحادثة. سواء كنت تتعاون مع مؤثِّر صغير أو تنشئ برنامجًا للمؤثِّرين دائمًا، يظل الهدف واحدًا: اتصال حقيقي يضاعف من جهود التسويق لعلامتك التجارية ويحقق النتائج.

والآن بعد أن رأيت ما الذي يغذي حملات التسويق المؤثر الفعّالة، حان الوقت لوضع هذه الأفكار موضع التنفيذ. بدعم من سفراء العلامة التجارية المناسبين، ورسالة واضحة، واستراتيجية تسويق مؤثرة فعالة، لن تكون حملتك التالية ناجحة فحسب، بل ستثبت نجاحها.

جرّب ClickUp اليوم لتخطيط استراتيجيتك وإدارة سير عمل منشئي المحتوى وإطلاق حملات المؤثرين التي يتم تحويلها بالفعل.