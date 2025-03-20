أفضل 13 أداة ذكاء اصطناعي للتسويق المؤثر في 2025

لا تحقق كل شراكة مع المؤثرين نتائج. فبعضها يؤدي إلى زيادة المشاركة والمبيعات، في حين أن البعض الآخر يتلاشى على الرغم من أنه يبدو واعداً على الورق.

ما الفرق؟ البيانات. 📊

تساعد أدوات الذكاء الاصطناعي للتسويق عبر المؤثرين العلامات التجارية والوكالات على تجاوز عدد المتابعين، وتحليل التركيبة السكانية للجمهور، وأصالة المشاركة، وأداء الحملة لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.

ولكن ليست كل أداة تستحق وقتك. فبعضها رائع للاكتشاف، بينما يركز البعض الآخر على إدارة الحملات أو التحليلات.

فيما يلي نظرة على أفضل 13 أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي للتسويق المؤثر لمساعدتك في إدارة حملات مؤثرة أكثر فعالية. 🗃️

⏰ ملخص 60 ثانية إليك قائمة بأفضل 13 أداة للتسويق المؤثر باستخدام الذكاء الاصطناعي: ClickUp (الأفضل لإدارة حملات المؤثرين وإدارة المشاريع التسويقية) موداش (الأفضل لتحليل أداء المحتوى المؤثر السابق) Upfluence (الأفضل لاكتشاف المؤثرين المدعوم بالذكاء الاصطناعي) Influencity (الأفضل لإدارة علاقات المؤثرين بشكل شامل) Brandwatch Influencer (الأفضل لتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى المؤسسات وتحديد المؤثرين) Traackr (الأفضل لفحص المؤثرين على نطاق واسع وتحسين الإنفاق) هيبسي (الأفضل للشركات الصغيرة التي تبحث عن المؤثرين الصغار) CreatorIQ (الأفضل للتسويق المؤثر على مستوى المؤسسات) IQfluence (الأفضل لاكتشاف المؤثرين المعتمدين على الذكاء الاصطناعي والرؤى التنبؤية للحملات) HypeAuditor (الأفضل لاكتشاف الاحتيال القائم على الذكاء الاصطناعي) كلير (الأفضل لتحليلات المؤثرين القائمة على البيانات) GRIN (الأفضل لإدارة علاقات المؤثرين على نطاق واسع) Aspire. io (الأفضل للتسويق المؤثر القائم على المجتمع)

في ظل وجود العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي لإدارة مشاريع التسويق، من السهل أن تشعر بالإرهاق. هل تحتاج إلى اكتشاف أفضل للمؤثرين أو أتمتة الحملات أو تحليلات مفصلة؟ تعتمد الأداة المناسبة على أهدافك.

دعنا نرى ما الذي تبحث عنه لضمان أنك تستثمر في شيء يساعدك بالفعل. 👇

اكتشاف المؤثرين وفحصهم: المساعدة في تحليل التركيبة السكانية للجمهور وجودة المشاركة والأصالة للعثور على المؤثرين المناسبين

رؤى الجمهور المتقدمة: ابحث عن أداة التسويق عبر المؤثرين التي تقيّم متابعي المؤثرين بناءً على العمر والموقع والاهتمامات وسلوكيات الشراء لضمان توافق العلامة التجارية

أتمتة الحملات والتوعية: تأكد من أن الأداة تخصص التواصل وتدير علاقات المؤثرين وحتى أتمتة مفاوضات العقود

تتبع الأداء وقياس عائد الاستثمار: اختر أداة تحلل البيانات في الوقت الفعلي، وتتبع التحويلات، وتقدم رؤى لتحسين استراتيجيات التسويق المؤثر

قوالب مبنية مسبقًا: ابحث عن أداة توفر قوالب خطة تسويق قابلة للتخصيص لتخطيط الحملات واستراتيجية المحتوى وتقارير الأداء للحفاظ على الاتساق

الكشف عن الاحتيال وتسجيل المصداقية: اختر أداة تكتشف المتابعين المزيفين، وتحدد التلاعب في المشاركة، وتحدد نشاط الروبوتات

التكامل متعدد المنصات: اختر منصة تدعم Instagram وTikTok وYouTube وقنوات التواصل الاجتماعي الناشئة لتحسين حملات التسويق المؤثر

إدارة التقويم: اختر أداة توفر تقويمات تسويقية لجدولة المنشورات وتتبع المواعيد النهائية وتنسيق المحتوى عبر العديد من المؤثرين

فيما يلي أهم المنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تُحدث فرقاً فعلياً في إدارة حملات التسويق المؤثر. 📝

1. ClickUp (الأفضل لإدارة حملات المؤثرين وإدارة المشاريع التسويقية)

ClickUp هو التطبيق الذي يجمع بين إدارة المشاريع وإدارة المعرفة والدردشة - وكل ذلك مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يساعدك على العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

بالنسبة لفرق التسويق، يعمل برنامج ClickUp Marketing Project Management Software على تبسيط إدارة حملات المؤثرين من خلال الاحتفاظ بكل شيء - إنشاء المحتوى وتتبع المهام والتعاون - في مكان واحد. فهو يساعد الفرق على تنظيم سير العمل، وأتمتة المهام المتكررة، وإدارة قواعد بيانات المؤثرين الكبيرة دون التبديل بين الأدوات.

أنشئ محتوى واحصل على رؤى فورية باستخدام ClickUp Brain

ClickUp Brain هو مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي يدعم إنشاء المحتوى وتحليل البيانات وإدارة سير العمل. ويمكنه صياغة رسائل التواصل، وتنقيح نسخة الحملة، وتلخيص المعلومات الأساسية، وغير ذلك الكثير.

كما أنها تحلل أداء الحملة من خلال تلخيص اتجاهات المشاركة وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ، مما يسهل تقييم الشراكات التي تحقق أفضل النتائج.

📮ClickUp Insight: 12% فقط من المشاركين في الاستطلاع يستخدمون ميزات الذكاء الاصطناعي المضمنة في مجموعات الإنتاجية. يشير هذا التبني المنخفض إلى أن التطبيقات الحالية قد تفتقر إلى التكامل السلس والسياقي الذي من شأنه أن يجبر المستخدمين على الانتقال من منصات المحادثة المستقلة المفضلة لديهم. على سبيل المثال، هل يمكن للذكاء الاصطناعي تنفيذ سير عمل تلقائي بناءً على نص عادي من المستخدم؟ يستطيع ClickUp Brain ذلك! إن الذكاء الاصطناعي مدمج بعمق في كل جانب من جوانب ClickUp، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تلخيص سلاسل المحادثات وصياغة النصوص أو صقلها وسحب المعلومات من مساحة العمل وإنشاء الصور والمزيد! انضم إلى 40٪ من عملاء ClickUp الذين استبدلوا أكثر من 3 تطبيقات بتطبيقنا الذي يوفر كل شيء للعمل!

قم بإنشاء أتمتة مخصصة لتقليل عبء العمل اليدوي وتبسيط سير العمل

تساعدك أتمتة ClickUp Automations على إدارة علاقات المؤثرين وعمليات الحملات دون أن تشعر بالإرهاق.

على سبيل المثال، إذا أرسل أحد المؤثرين مخرجاته، يمكن للأتمتة إخطار الفريق الإبداعي على الفور للمراجعة، وتحديث مرحلة الحملة إلى "في انتظار الموافقة"، وجدولة المحتوى للنشر بمجرد الموافقة عليه.

تطبيق عرض جدول ClickUp Table View لتتبع بيانات المؤثرين

والأكثر من ذلك، يوفر ClickUp Table View واجهة مألوفة تشبه جداول البيانات لتنظيم قاعدة بياناتك والعمل كمدير علاقات عامة ديناميكي للمؤثرين. يمكنك تتبع التفاصيل الأساسية مثل معلومات الاتصال وسجل التعاون ومقاييس الأداء بتنسيق واضح وقابل للتخصيص.

تُمكِّننا ClickUp من الاستفادة من مواردنا التسويقية بفعالية أكبر ومواءمة نهجنا في التسويق المؤثر عبر وحدات أعمال متعددة.

تُمكِّننا ClickUp من الاستفادة من مواردنا التسويقية بفعالية أكبر ومواءمة نهجنا في التسويق المؤثر عبر وحدات أعمال متعددة.

معظم المسوِّقين الذين يستخدمون ClickUp مغرمون بشكل خاص بقوالب المؤثرين المبنية مسبقاً في البرنامج.

قم بتنزيل هذا النموذج تم تصميم نموذج عقد المؤثرين من ClickUp لمساعدتك في إنشاء عقود المؤثرين وإدارتها بسرعة وسهولة.

على سبيل المثال، ينشئ نموذج عقد المؤثر ClickUp Influencer Contract Template مستندات آمنة ومراجعة بدقة تحمي حقوق الطرفين. وهو يقدم وصفاً كافياً للمصطلحات الرئيسية والبروتوكولات المتوافقة مع معايير الصناعة للمدفوعات والسداد.

النموذج أيضًا:

تقديم أمثلة واضحة لإرشادات العلامة التجارية للمؤثرين

ضمان مراعاة الالتزامات القانونية

حماية صورة علامتك التجارية على الإنترنت وخارج الإنترنت

توفير معلومات حول الأذونات وسهولة الاستخدام

يقوم قالب تقويم وسائل التواصل الاجتماعي الحديث ClickUp بتتبع خطط محتوى المؤثرين عبر منصات متعددة. وبالمثل، يقدم قالب كتابة المحتوى من ClickUp إرشادات واضحة لنبرة الصوت وهيكل النص الذي يجب أن يستخدمه المؤثر.

أفضل ميزات ClickUp

قيود ClickUp

يستغرق الأمر بعض الوقت لفهم كيفية عمل الميزات معًا

تطبيق الهاتف المحمول ليس غنيًا بالميزات مثل إصدار سطح المكتب أو المتصفح

تسعير ClickUp*

مجاناً للأبد

غير محدود: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

الشركات: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

المؤسسات: اتصل لمعرفة الأسعار

ClickUp Brain: أضف إلى أي خطة مدفوعة مقابل 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

استعراضات ClickUp*

G2: 4. 7/5 (10,040+ تقييم)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 4,000 تقييم)

🔍 هل تعلم؟ أول مستخدم يوتيوب يصل إلى مليون مشترك كان لاعباً. في عام 2009، أصبح فريد فيغلهورن، وهو شخصية خيالية لعب دورها لوكاس كروكشانك، أول مستخدم على YouTube يصل إلى مليون مشترك - مما يدل على أن الفكاهة والإبداع كانا دائمًا ما يحركان التأثير على الإنترنت.

2. موداش (الأفضل لتحليل أداء المحتوى المؤثر السابق)

عبر موداش

تضمن قاعدة البيانات التي تحتوي على أكثر من 250 مليون ملف شخصي للمؤثِّرين أن لدى Modash خيارات كافية للعلامات التجارية للتواصل مع منشئي المحتوى. يمكنك تقييم الشركاء المحتملين من خلال مقاييس مثل التوزيع الجندري وعمر الجمهور وغيرها.

لاحظ أن المنصة تتضمن أيضًا تدقيق المتابعين المزيفين الذي يتحقق من جودة جمهور المؤثر. وهذا يشير إلى الاستثمارات الحكيمة من ميزانية التسويق الخاصة بعميلك.

أفضل ميزات موداش

مزامنة التواصل من خلال تكامل Gmail لتحسين التواصل والمراسلات المستمرة

سهِّل إهداء المنتجات وتتبع الرمز الترويجي باستخدام تكامل Shopify

تحليل جمهور المؤثرين للتحقق من توافقه مع أهداف حملة العميل

مراقبة أداء الحملة تلقائيًا من خلال مركزية المحتوى المباشر

قيود موداش

لا تخدم تويتر، وبنتيريست، وتويتش، والمدونات

يفتقر إلى إمكانات إرسال البريد الإلكتروني الجماعي مع وظيفة محدودة في صندوق الوارد

قد تكون قاعدة بيانات المؤثرين أقل شمولاً في المناطق والمدن الأصغر حجماً، مما يشكل تحديات للمستخدمين الذين يبحثون عن المؤثرين المحليين

تسعير موداش

الأساسيات: 299 دولارًا شهريًا

الأداء: 599 دولارًا شهريًا

المؤسسات: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات موداش

G2: مراجعات غير كافية

Capterra مراجعات غير كافية

🧠 حقيقة ممتعة: في عام 1760، استخدم جوشيا ويدجوود، الخزاف البريطاني، تأييد الملكة شارلوت لتسويق الأواني الخزفية الفاخرة التي صنعها على أنها "معتمدة من العائلة الملكية". وهذا أحد أقدم الأمثلة على التسويق المؤثر.

3. Upfluence (الأفضل لاكتشاف المؤثرين المدعوم بالذكاء الاصطناعي)

عبر Upfluence

تساعد أداة Upfluence العلامات التجارية على التواصل مع المؤثرين المناسبين باستخدام فلاتر لمعدلات المشاركة والتركيبة السكانية للجمهور وأسلوب المحتوى، حتى لا تكتفي بتخمين من هو الأنسب.

تعمل خاصية Jace AI* التي يديرها الذكاء الاصطناعي على أتمتة التواصل وتخصيصه مع مطابقة العلامات التجارية مع المؤثرين بناءً على مدى ملاءمة المحتوى.

بالإضافة إلى ذلك، تراقب Jace AI باستمرار الملفات الشخصية المتغيرة للمؤثرين والتفاعلات السابقة. البيانات التي يتم جمعها هي ما يساعد معظم العلامات التجارية أيضاً على التواصل مع المؤثر المناسب بطريقة ملائمة للسياق.

أفضل ميزات Upfluence

تحديد مؤيدي العلامة التجارية من خلال فحص قاعدة بيانات العملاء بحثاً عن شراكات المؤثرين المحتملين

ابحث عن المؤثرين المؤثرين ذوي التأثير العالي باستخدام مرشحات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل المقاييس المختلفة

إدارة بذر المنتجات عن طريق أتمتة حملات الإهداء وتتبع الشحنات

دمج منصات التجارة الإلكترونية لربط التسويق المؤثر بأداء المبيعات المباشرة

قيود التأثير

على الرغم من أنها غنية بالميزات، إلا أنها باهظة التكلفة لأنها من بين أدوات التسويق الأكثر تكلفة للشركات الصغيرة والشركات الناشئة

أبلغ بعض المستخدمين عن مشكلات في التجديد التلقائي للعقود وصعوبات في تعديل الاشتراكات أو إلغائها

تسعير Upfluence

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Upfluence

G2: 4. 5/5 (140 تقييمًا)

Capterra: 4. 1/5 (40 تقييمًا)

🔍 هل تعلم؟ لقد حصل المؤثرون الذين تم إنشاؤهم بالذكاء الاصطناعي مثل ليل ميكيلا وشودو على صفقات مع أفضل علامات الأزياء على الرغم من أنهم ليسوا أشخاصاً حقيقيين!

4. Influencity (الأفضل لإدارة العلاقات الشاملة مع المؤثرين)

عبر إنفلوينسيتي

تُزوِّد إنفلوينسيتي الوكالات بفلاتر بحث متقدمة، مما يسمح للمستخدمين بتحسين النتائج باستخدام أكثر من 20 معياراً. تتيح لك المنصة، إلى جانب نظام إدارة العلاقات مع المؤثرين (IRM)، تنظيم عمليات التعاون مع المؤثرين بسهولة وتنفيذ أنشطة مثل تتبع الاتصالات ومراقبة تقدم الحملة.

يمكنك أيضًا دمج حساب Shopify الخاص بك في قاعدة بيانات المبدعين. يساعد ذلك في تبسيط عملية زرع المؤثرين للحملات على نطاق واسع.

أفضل ميزات إنفلوينسيتي

جمع المدفوعات من خلال بوابات آمنة مع تتبع مدمج لسهولة الإدارة

قم بتوظيف منشئي المحتوى من خلال التواصل المستهدف وإشراكهم باستخدام تدفقات عمل منظمة

اكتساب رؤى حول متابعي المؤثرين لضمان التوافق مع أهداف الحملة

تحليل أداء الحملة من خلال تقارير مفصّلة، وتتبع المقاييس الرئيسية لقياس عائد الاستثمار وإبلاغ الاستراتيجيات المستقبلية

حدود التأثير

لا يدعم تحليل الملف الشخصيّ لـ X (تويتر سابقًا)

أشار بعض المستخدمين إلى أن مقاييس المنصة قد لا تعكس دائمًا التغييرات في الوقت الفعلي في نشاط المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، مما قد يؤثر على عملية اتخاذ القرار للحملات الديناميكية

تسعير إنفلوينسيتي

محترف: 398$/شهرياً

الشركات: 998$/شهريًا

المؤسسات: التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات إنفلوينسيتي

G2: 4. 6/5 (220 تقييمًا)

Capterra مراجعات غير كافية

🧠 حقيقة ممتعة: التسويق عبر المؤثرين موجود منذ فترة أطول من وسائل التواصل الاجتماعي. فقبل Instagram وYouTube، كانت العلامات التجارية تعقد شراكات مع المشاهير والرياضيين وحتى الشخصيات الخيالية للترويج للمنتجات. حتى أن رجل مارلبورو وبوباي اللذين كانا يعززان مبيعات السبانخ كانا من الأشكال المبكرة للتسويق المؤثر.

5. Brandwatch Influencer (الأفضل لتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى المؤسسات وتحديد المؤثرين)

عبر براندواتش إنفلوينسر

تستخدم Brandwatch Influencer أداة Brandwatch Influencer الخاصة بها الذكاء الاصطناعي لاستخراج الرؤى من بيانات وسائل التواصل الاجتماعي. ونتيجة لذلك، تحصل على معلومات معقدة حول سلوك المستهلك والاتجاهات الناشئة. ادمج هذا مع ميزات تحليل المشاعر في Brandwatch Influencer، وستحصل على بيانات عن إشارات العلامة التجارية ومشاعر الجمهور الحالية.

تعني قابليتها للتكيف مع Salesforce وGoogle Analytics أنه يمكن لمستخدمي المؤسسات تعزيز فائدتها. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك دمجها مع قوالب الوسائط الاجتماعية للحفاظ على تنظيم جميع بيانات المؤثرين لديك.

أفضل ميزات المؤثِّرين في براند ووتش

استفد من رؤى الجمهور التفصيلية لضمان التوافق بين متابعي المؤثر والسوق المستهدفة

الاحتفاظ بقاعدة بيانات مركزية لجهات اتصال المؤثرين، مع استكمال تفاصيل الدفع وإدارة العقود

قدِّم للمؤثرين تجربة ذات علامة تجارية من خلال لوحات معلومات قابلة للتخصيص ومتوافقة مع الأجهزة المحمولة

قيود المؤثِّرين في براندواتش

واجهة معقدة للتعلم

لا توفر ميزات النشر المتكاملة على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يستلزم استخدام أدوات إضافية لنشر المحتوى

أبلغ المستخدمون عن وجود تحديات عرضية في دمج Brandwatch بسلاسة مع بعض المنصات الخارجية

تسعير المؤثِّرين في براندواتش

التسعير المخصص

تقييمات المؤثرين ومراجعاتهم

G2: 4. 1/5 (860 تقييمًا)

Capterra: 4. 2/5 (230 تقييمًا)

6. Traackr (الأفضل لفحص المؤثرين على نطاق واسع وتحسين الإنفاق)

عبر Traackr

تأخذ Traackr عملية فحص المؤثرين على محمل الجد من خلال السماح للمستخدمين بالوصول إلى التحليلات المتقدمة قبل الدخول في شراكات. اطلع على رؤى مصداقية الجمهور في الوقت الفعلي وتجنب إهدار الميزانيات على المؤثرين ذوي جودة المشاركة المنخفضة.

تقدم المنصة قاعدة بيانات عالمية للمؤثرين عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية. كما أن إمكانية الاطلاع على قسم الأداء التاريخي تحدد مصداقية المؤثر على المدى الطويل.

أفضل ميزات تراكر*

تتبع نفقات التسويق في الوقت الفعلي لتخصيص الميزانيات وتجنب الإنفاق الزائد

تبسيط التواصل باستخدام أدوات أتمتة التسويق لإدارة عمليات التعاون على نطاق واسع

قارن أداءك بالمنافسين لتحديد نقاط القوة ومجالات التحسين

احصل على اقتراحات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمدفوعات المؤثرين بناءً على المشاركة والأداء السابق

قيود تراكر

إعداد مدفوعات/محفظة صعبة لمنشئي المحتوى غير الأمريكيين

هناك تقارير عن التأخير في تتبع المحتوى، خاصةً مع منصات مثل TikTok

عبّر المستخدمون عن رغبتهم في المزيد من التصفية المتقدمة داخل الحملات ومجتمعات المبدعين

يمكن أن تؤثر التأخيرات العرضية في تحديثات البيانات على توقيت ودقة مقاييس الأداء

تسعير تراكر

النمو: من 25,000 دولار في السنة

المعيار: من 32,500 دولار في السنة

بالإضافة إلى ذلك: من 55,000 دولار في السنة

تقييمات ومراجعات تراكر

G2: 4. 3/5 (أكثر من 350 تقييمًا)

Capterra: 4. 6/5 (أكثر من 25 تقييمًا)

🧠 حقيقة ممتعة: حتى الحيوانات الأليفة يمكن أن تكون مؤثرة. فقد حصلت الكلاب والقطط وحتى القنافذ على رعاية من كبرى العلامات التجارية. وبعضها، مثل دوغ الصلصال، لديه متابعين أكثر من العديد من المؤثرين من البشر!

7. Heepsy (الأفضل للشركات الصغيرة التي تبحث عن مؤثرين صغار)

عبر هيبسي

Heepsy هي منصة بحث واكتشاف للمؤثرين مدعومة بالذكاء الاصطناعي للعلامات التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تتطلع إلى التواصل مع المؤثرين الصغار والمؤثرين النانويين. وعلى عكس بعض منصات التسويق المؤثر المعقدة، تتميز المنصة بواجهة بحث سهلة الاستخدام.

تتيح إمكانات تحليل المنافسين في الأداة للعلامات التجارية معرفة المؤثرين الذين يعمل معهم منافسوهم. توفر هذه الميزة معلومات أساسية عن اتجاهات الصناعة وعمليات التعاون عالية الأداء.

أفضل الميزات

الوصول إلى تحليلات متعمقة لتقييم مصداقية جمهور المؤثرين

تقدير تكاليف التعاون المحتملة للمساعدة في وضع الميزانية والتخطيط المالي

تفاعل مع السوق حيث يمكن للعلامات التجارية نشر الحملات ويمكن لمنشئي المحتوى اختيار الفرص التي تتوافق مع اهتماماتهم

تجميع بيانات المؤثرين وتصديرها إلى تنسيقات مختلفة، مما يتيح سهولة المشاركة

القيود الهيبسي

تقتصر على المؤثرين الذين لديهم أقل من 3,000 متابع

تفتقر إلى إمكانات التكامل مع منصات التسويق الأخرى

تتقاضى Heepsy عمولة بنسبة 12% على المدفوعات، وهو ما يراه بعض المستخدمين مبالغاً فيه

التسعير التلقائي

مجانًا

مبتدئ: 90$/شهرًا

بالإضافة إلى ذلك: 259 دولارًا شهريًا

متقدم: 388$/شهرًا

التقييمات والمراجعات

G2: 4. 5/5 (أكثر من 35 تقييمًا)

Capterra: 4. 5/5 (أكثر من 70 تقييمًا)

📖 اقرأ أيضًا: قوالب مجانية لتقويم المحتوى لوسائل التواصل الاجتماعي

8. CreatorIQ (الأفضل للتسويق المؤثر على مستوى المؤسسات)

عبر CreatorIQ

تُعد CreatorIQ من بين أفضل أدوات التسويق المؤثر. فهي تتصل بمنصات وسائل التواصل الاجتماعي عبر تكامل واجهة برمجة التطبيقات، مما يسمح للعلامات التجارية بالوصول إلى بيانات المؤثرين في الوقت الفعلي وتتبع أداء الحملة. ما يُميّز CreatorIQ هو نظام التسجيل الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي الذي يُقيّم مدى توافق المؤثر مع العلامة التجارية وأصالته وجودة التفاعل مع المحتوى.

في حين أن معظم الأدوات تركز فقط على عدد المتابعين، تستفيد CreatorIQ من التعلم الآلي للتنبؤ بالمؤثرين الذين سيحققون أفضل أداء لأهداف حملة محددة.

أفضل ميزات CreatorIQ*

أتمتة مدفوعات المؤثرين لتبسيط العقود والتتبع المالي

تطبيق أدوات مراقبة الامتثال لتتبع الإفصاحات ومنع انتهاكات السياسة والحفاظ على ثقة الجمهور

استخدام أدوات قياس الأداء المتقدمة لتجاوز مقاييس الغرور

قيود CreatorIQ

يشكو بعض المستخدمين من الواجهة المعقدة التي تتطلب الكثير من التمرير

لاحظ بعض المستخدمين أن المنصة قد لا توفر المرونة المطلوبة لتخصيص التقارير وإعدادات الحملات وفقًا لمتطلباتهم الفريدة

تسعير CreatorIQ*

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات CreatorIQ

G2: 4. 6/5 (أكثر من 550 تقييمًا)

Capterra مراجعات غير كافية

🔍 هل تعلم؟ يهيمن محتوى الفيديو على التسويق المؤثر. لم تعد المنشورات الثابتة على Instagram كافية بعد الآن - تفضل العلامات التجارية المؤثرين الذين ينشئون مقاطع فيديو قصيرة جذابة، سواء كانت مدونة فيديو غير رسمية أو فتح علبة أو إعلان سينمائي كامل متنكر في شكل اتجاه TikTok.

9. IQfluence (الأفضل لاكتشاف المؤثرين المستند إلى الذكاء الاصطناعي والرؤى التنبؤية للحملات)

عبر IQfluence r

يقوم الذكاء الاصطناعي الخاص ب IQfluence بمسح منصات التواصل الاجتماعي لتحديد المؤثرين الناشئين بناءً على اتجاهات المشاركة ومشاعر المتابعين، مع مراعاة أهمية الصناعة. يسمح ذلك للعلامات التجارية باكتشاف المؤثرين الصغار والكبار ذوي الأداء العالي قبل أن يصبحوا مؤثرين رئيسيين، مما يضع الأساس لشراكات أكثر فعالية من حيث التكلفة.

على الرغم من ذلك، قد يجد بعض المسوِّقين أن خيارات التخصيص في المنصة مربكة للغاية نظرًا لوجود منحنى تعليمي حاد قبل الاستفادة الكاملة من إمكانياتها.

أفضل ميزات IQfluence*

تحسين تخصيص الميزانية باستخدام التحليلات التنبؤية للحملات لزيادة عائد الاستثمار إلى أقصى حد

تواصل مع الجماهير ذات الصلة من خلال الاستفادة من التقسيم العميق للجمهور

حدد المؤثرين الصاعدين في وقت مبكر من خلال الرؤى القائمة على الذكاء الاصطناعي، مما يساعدك على تأمين الشراكات قبل أن يكتسبوا شعبية واسعة

قيود الذكاء الاصطناعي

تكامل محدود للغاية مع أدوات إدارة علاقات العملاء الخارجية

قد لا تبدو الكلمات الرئيسية متوائمة في بعض الحالات

تفتقر إلى البرامج التعليمية الشاملة عبر الإنترنت أو الندوات عبر الإنترنت، وهو ما قد يكون مفيداً للمستخدمين الذين يبحثون عن خيارات تعلم مرنة

تسعير IQfluence

مبتدئ 295 دولارًا شهريًا

متقدم: 545 دولارًا شهريًا

الشركات: تبدأ بسعر 1,300 دولار شهريًا

تقييمات ومراجعات IQfluence

G2: عدم كفاية المراجعات

Capterra مراجعات غير كافية

🔍 هل تعلم؟ بلغ عدد الملفات الشخصية المزيفة للمتابعين المزيفين الذين تم مسحهم مؤخرًا بواسطة TikTok 720.29 مليون متابع.

10. HypeAuditor (الأفضل لاكتشاف الاحتيال القائم على الذكاء الاصطناعي)

عبر HypeAuditor

توفر درجة جودة الجمهور المستندة إلى الذكاء الاصطناعي في HypeAuditor تقارير مفصّلة عن قاعدة متابعي المؤثر، بما في ذلك المشاركة الحقيقية مقابل التفاعلات المصطنعة. يؤدي ذلك إلى التخلص من مخاطر الدفع مقابل مقاييس مبالغ فيها وتوجيه ميزانياتك التسويقية نحو الوصول الحقيقي والتحويلات.

ومع ذلك، على الرغم من قوة تحليلاتها، إلا أنها تفتقر إلى ميزات التواصل مع المؤثرين وإدارة العلاقات.

أفضل ميزات HypeAuditor*

قم بمقارنة أداء المؤثرين بمعايير الصناعة لاتخاذ قرارات شراكة مدعومة بالبيانات

تتبع عائد الاستثمار عبر Google Analytics وتكامل إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي

اكتشف المؤثِّرين الحقيقيين باستخدام الكشف عن الاحتيال الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتصفية المتابعين المزيفين والمشاركة المزيفة

قيود HypeAuditor

التركيز على التحليلات أكثر من التركيز على التنفيذ الكامل للحملة

لاحظ المستخدمون الذين يستهدفون مناطق معينة محدودية قاعدة بيانات المؤثرين في بعض البلدان

تسعير HypeAuditor

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات HypeAuditor

G2: 4. 6/5 (190 تقييمًا)

Capterra: 4. 8/5 (35 تقييمًا)

11. Klear (الأفضل لتحليلات المؤثرين القائمة على البيانات)

عبر Klear

تتتبع Klear المحتوى التاريخي للمؤثرين وتسمح للمسوقين بالتحقق مما إذا كانت معدلات مشاركة المؤثرين متسقة أو متضخمة بشكل مصطنع. والأفضل من ذلك، بالنسبة للعلامات التجارية التي تدير حملات واسعة النطاق، تعمل Klear على أتمتة التواصل مع المؤثرين وإدارة العقود.

ومع ذلك، فإن أدوات تنفيذ حملاتها أكثر أساسية.

أوضح أفضل الميزات

الالتزام باللوائح التنظيمية للمحتوى المُموَّل من خلال مراقبة الامتثال للجنة التجارة الفيدرالية (FTC)

الوصول إلى قاعدة بيانات المؤثرين العالمية التي تغطي Instagram وTikTok وYouTube وتويتر

العمل مع المبدعين ذوي الجودة العالية من خلال الدرجات التي يوفرها نظام تسجيل المصداقية

قيود واضحة

أتمتة التوعية الأقل تخصيصاً

إمكانيات البحث والتصفية في المنصة ليست قوية كما ينبغي

كانت هناك حالات واجه فيها المؤثرون صعوبة في إرفاق المحتوى الخاص بهم، وخاصة مقاطع الفيديو، بشكل صحيح داخل Klear للمراجعة

تسعير واضح

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات واضحة

G2: 4. 6/5 (أكثر من 25 تقييمًا)

Capterra مراجعات غير كافية

12. GRIN (الأفضل لإدارة علاقات المؤثرين على نطاق واسع)

عبر GRIN

GRIN هي منصة تسويق مؤثر شاملة مصممة للعلامات التجارية الإلكترونية التي تتطلع إلى إدارة علاقات المؤثرين على نطاق واسع.

وهي تختلف عن أسواق المؤثرين التي تقدم تعاوناً لمرة واحدة. بدلاً من ذلك، تعطي المنصة الأولوية للشراكات طويلة الأجل، وتقدم نظاماً شبيهاً بنظام CRM لتتبع التواصل مع المؤثرين والعقود والموافقات على المحتوى والمدفوعات في مكان واحد.

ومع ذلك، فقد تم تحديد أسعارها للشركات المتوسطة والكبيرة، مما يجعلها أقل متاحة للشركات الناشئة.

أفضل ميزات الذكاء الاصطناعي

ربط Shopify وWooCommerce وBigCommerce لتتبع المبيعات المباشرة

قياس أداء المبيعات بقيادة المؤثِّر باستخدام الروابط التابعة المخصصة وأكواد الخصم

تتبّع حزم العلاقات العامة من خلال البذر التلقائي للمنتجات لضمان التسليم في الوقت المناسب

قيود الذكاء الاصطناعي

أبلغ بعض المستخدمين عن بطء أوقات الاستجابة من فريق دعم العملاء

العقود السنوية قد لا تناسب جميع الشركات

تسعير المؤثرين

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات GGRIN*

G2: 4. 5/5 (أكثر من 430 تقييمًا)

Capterra: 4. 7/5 (أكثر من 150 تقييمًا)

📖 اقرأ أيضًا: كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة التسويق (حالات الاستخدام والأدوات)

13. Aspire. io (الأفضل للتسويق المؤثر القائم على المجتمع)

على غرار GRIN، تُعد Aspire. io مناسبة بشكل خاص للعلامات التجارية التي تتطلع إلى ما هو أبعد من صفقات المؤثرين لمرة واحدة من خلال رعاية علاقات السفراء طويلة الأجل والتعاون في المحتوى الذي ينشئه المستخدمون (UGC). كما أنها تعمل على أتمتة التواصل مع المؤثرين وتساعد العلامات التجارية على التواصل مع المبدعين ذوي الصلة دون الحاجة إلى التنقيب اليدوي.

تتجاوز تحليلاته مستوى المشاركة على المستوى السطحي، مما يمنحك رؤى حول التركيبة السكانية للجمهور والتحويلات والعائد على الاستثمار. يحافظ نظام إدارة علاقات العملاء المدمج على تنظيم العلاقات مع المؤثرين، مما يسهل رعاية الشراكات طويلة الأجل.

أفضل ميزات Aspire. io*

بناء علاقات مستدامة مع منشئي المحتوى مع إدارة برنامج السفراء

قلل من التواصل مع المؤثرين من خلال عمليات سير عمل الموافقة على المحتوى المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تتبع روابط المسوقين بالعمولة باستخدام الذكاء الاصطناعي للتسويق بالعمولة لإسناد التحويلات بدقة

قيود Aspire. io

يريد بعض المستخدمين تقسيم الجمهور بشكل أكثر تفصيلاً في التحليلات

ليست مثالية للعلامات التجارية التي تبحث عن تعاون قصير الأجل أو لمرة واحدة

تسعير Aspire. io*

التسعير المخصص

تقييمات ومراجعات Aspire. io

G2: 4. 6/5 (أكثر من 110 تقييمات)

Capterra مراجعات غير كافية

عزز استراتيجية المؤثرين لديك باستخدام ClickUp

لقد تطورت صناعة التسويق عبر المؤثرين بسرعة فائقة، مما يؤكد أن الذكاء الاصطناعي أصبح الآن ضرورة أكثر من كونه رفاهية. تقوم العلامات التجارية الآن بأتمتة التواصل مع المؤثرين وفحصهم لقياس عائد الاستثمار بدقة. ما كان في السابق عملية يدوية تستغرق وقتًا طويلاً أصبح الآن استراتيجية مدعومة بالبيانات وقابلة للتطوير.

جميع الأدوات الـ 13 في هذه القائمة لها مزاياها الخاصة. ومع ذلك، تحتل ClickUp الصدارة في مجموعة من حلول سير العمل ومراقبة الحملات.

يمكنك تضخيم هذه المزايا باختيار هذه الأداة لتكاملها وتسهيلات تنظيمها. قم بتضمين ClickUp لإضفاء الطابع المركزي على كل شيء بدءاً من الموافقات على المحتوى وحتى التواصل مع المؤثرين.

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