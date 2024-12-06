كيفية الانتشار على تيك توك باستراتيجيات مثبتة

هل تساءلت يومًا كيف يبدو أن بعض مقاطع فيديو تيك توك تنتشر بين عشية وضحاها، وتحصد ملايين المشاهدات، بينما بالكاد تحدث فيديوهات أخرى تموجًا؟ 🤔

الأمر ليس مجرد حظ - هناك طريقة للجنون. سواء كنت علامة تجارية تحاول توسيع نطاق وصولك أو منشئ محتوى يتطلع إلى ترك بصمتك، فإن الانتشار على تيك توك ممكن تمامًا باستخدام الاستراتيجيات الصحيحة.

في هذا الدليل، سنشرح لك الأسرار الكامنة وراء انتشار تيك توك على تيك توك. ستتعلم كيفية ركوب أحدث الاتجاهات وإشراك جمهورك واستخدام أدوات مثل ClickUp لتخطيط المحتوى الخاص بك وإنشائه وتتبعه كالمحترفين.

هل أنت مستعد للارتقاء بلعبتك على تيك توك إلى المستوى التالي؟ دعنا نتعمق في الأمر ونجعل الفيديو التالي الخاص بك ينتشر بسرعة! 🚀

الانتشار على تيك توك: ما الذي يحدث حقًا؟

لقد اكتشفنا كيفية الانتشار على تيك توك. 🔑

أو على الأقل، فريق التسويق والموارد البشرية لدينا، بعد الحصول على 19 مليون مشاهدة و1.8 مليون إعجاب و188 ألف حفظ على هذا الفيديو.

هل تريد أن ترى السحر؟ 😉👇🏻 @clickup

يخبر الاتساق خوارزميات Tiktok أنك تنشر محتوى جديدًا لمستخدميها بنشاط.

كلما زادت المشاركة المتسقة التي يحصل عليها حسابك، زادت الأفضلية التي تمنحها الخوارزميات لحسابك. لكن التوقيت مهم أيضًا!

أنشئ جدول نشر ثابت والتزم به. انشر بشكل متكرر للحفاظ على تحديث المحتوى الخاص بك وملاءمته، واستخدم أدوات تحليلات تيك توك لتحديد الأوقات المثلى التي يكون فيها جمهورك أكثر تفاعلاً. يُعدّ النشر عندما يكون جمهورك متصلاً بالإنترنت أحد أشهر أوقات حيل تيك توك . بحث أجراه SocialPilot عن أفضل وقت (أوقات) للنشر على تيك توك في عام 2024.

نصيحة احترافية: هل تريد تبسيط ذلك؟ أدوات مثل عرض التقويم في ClickUp يمكن أن يساعدك في إدارة جدول النشر الخاص بك بسهولة. 📅

6. سرد قصة

يحب الناس القصص، وجمهور TikTok ليس استثناءً. 💬

نعم، الموسيقى ضرورية للتفاعل؛ وقد تناولنا ذلك بالفعل. لكن هل تعلم أن 80% من أفضل مقاطع فيديو تيك توك تتضمن الموسيقى؟

يكون هذا مؤثرًا بشكل خاص عندما يقترن بسرد القصص ذات الصلة، كما رأينا في الحملات الناجحة التي تستخدم الأصوات الرائجة أو تنشئ مقاطع صوتية مخصصة لجذب الانتباه.

يمكن للقصة المروية جيدًا أن تتواصل مع المشاهدين على مستوى أعمق وتشجع على المشاركة. يمكن للقصة القوية أيضًا أن تجذب المشاهدين مبكرًا وتجعلهم يشاهدون لفترة أطول.

🌟مثال: إذا كنت تعمل في مجال اللياقة البدنية، يمكنك إنشاء قصة فيديو حول أيامك الأولى في التمرين في صالة الألعاب الرياضية. كيف كان شعورك في البداية؟ ما الذي دفعك لإجراء تغييرات في روتينك؟

7. نوّع طول الفيديو الخاص بك

جرّب أطوالاً مختلفة للفيديو لترى ما هو الأفضل لجمهورك.

📌وفقًا لموقع Social Insider، تحصل مقاطع الفيديو القصيرة التي تتراوح مدتها من 0 إلى 15 ثانية على متوسط 9.40% من مشاهدات الفيديو، بينما تحصل مقاطع الفيديو الأطول على نسبة مشاهدة 7%.

وهذا يعني أن مقاطع الفيديو الأقصر غالبًا ما تحقق أداءً أفضل من حيث المشاهدات. لكن هذا لا يعني أن مقاطع الفيديو الأطول لا يمكن أن تنجح! يتعلق الأمر بالعثور على المكان المناسب الذي يناسب المحتوى والجمهور.

🍃 نصيحة ودية: جرّب أطوالاً مختلفة لترى ما الذي يلقى صدى. لكن ضع في اعتبارك: إذا كانت لديك قصة قوية تريد سردها، فلا تخف من الإطالة!

عبر المصدر

8. الترفيه والتسلية والترابط

تيك توك ممتع، والفكاهة هي المفتاح. استخدمها لإنشاء مواقف يمكن للمشاهدين التواصل معها. من المرجح أن ينتشر الفيديو الممتع والجذاب على نطاق واسع. لذا، لا تخف من إضافة الطابع الشخصي والفكاهة إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك.

📌 وفقًا لـ تيك توك :

يقول 7 من كل 10 مشاهدين أن "إضحاك الناس" يعتبر الجانب الأكثر متعة في مشاهدة إعلانات تيك توك

30% من مستخدمي TikTok قالوا إن الفكاهة في محتوى منشئي المحتوى هي الدافع الأول لنوايا الشراء

"الفكاهة" هي أفضل فئة فيديو يرغب المشاهدون في مشاهدتها من المبدعين

يبدو أننا انتشرنا للسبب نفسه!!! 😉 @clickup

لا تقلق بشأن جعل كل تيك توك مثاليًا. في بعض الأحيان، تكون اللحظات الغريبة والخامضة هي الأكثر صدى لدى جمهورك. لذا دع إبداعك يتدفق - الأخطاء وكل شيء!

9. أضف القيمة والتثقيف بالمحتوى

قدِّم قيمة للمشاهدين من خلال تقديم معلومات مفيدة أو تثقيفهم حول موضوع ما. هذا يمكن أن يرسخك كخبير ويجذب متابعين مخلصين.

إن الإرشادات والنصائح والحيل هي الطريقة الأكثر جاذبية لتثقيف جمهورك المتخصص. ومع ذلك، تأكد من أنك تنشئ محتوى أصليًا وموثوقًا.

10. تفاعل مع جمهورك على تيك توك

التفاعل مع متابعيك هو المفتاح لبناء مجتمع. عزز تفاعل المستخدمين من خلال إنشاء محتوى يحفز على اتخاذ إجراء فوري! جرّب إضافة عبارة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء (CTA) أو تطوير موضوعات بناءً على اقتراحات المستخدمين والاهتمامات الشائعة.

بمجرد نشر المنشور، ابحث عن فرص للتفاعل مع شبكتك. قم بالرد على التعليقات وشجّع متابعيك على الانضمام إلى المحادثة.

💡 نصيحة احترافية: قم بالرد على التعليقات خلال الساعة الأولى من بث الفيديو الخاص بك مباشرةً. يكافئ TikTok المحتوى الذي يثير التفاعل، لذا فإن الرد على المشاهدين بسرعة يزيد من فرصك في أن يتم دفعك إلى المزيد من الخلاصات. ⏳.

11. اقفز على الميمات والتحديات

يمكن أن تساعدك المشاركة في الميمات والتحديات الشائعة في الوصول إلى جمهور أوسع. ابقَ على اطلاع دائم على الاتجاهات الحالية وابتكر لمستك الفريدة لتتميز.

ابقَ على آخر الصيحات الرائجة: راقب صفحة "اكتشف" وتابع منشئي المحتوى ذوي الصلة للبقاء على اطلاع على آخر المستجدات حول ما هو رائج. التوقيت هو المفتاح - فالقفز على التحدي مبكرًا يمكن أن يميزك قبل أن يصبح مشبعًا.

أضف لمسة فريدة: يعد الانضمام إلى اتجاه ما أمرًا رائعًا، لكن إضفاء لمسة خاصة بك عليه يجعل المحتوى الخاص بك لا يُنسى. سواءً بإضافة عنصر خاص بعلامتك التجارية، أو إضافة عنصر خاص بعلامتك التجارية، أو أسلوب فكاهي، أو تنويع إبداعي، فإن إضافة لمسة فريدة من نوعها تساعدك على التميز في الفيديو الخاص بك.

🌟مثال: لنفترض أن هناك تحديًا شائعًا على تيك توك حيث يعرض المستخدمون تحولًا دراميًا لأغنية معينة. يمكنك الانضمام إلى هذا التحدي من خلال الكشف عن تحول قبل وبعد استخدام منتجك أو خدمتك.

إذا كنت تدير علامة تجارية للعناية بالبشرة، فقم بعرض تحول ممتع من الاستيقاظ برأس متجعد إلى بشرة متوهجة بعد استخدام منتجاتك. هذا يستغل الشكل الرائج ويسلط الضوء على ما تقدمه علامتك التجارية بشكل ترفيهي. من خلال مزج مجال تخصصك مع الاتجاه السائد، فإنك تتواصل مع جمهور أوسع مع الحفاظ على المحتوى الخاص بك وثيق الصلة وجذابًا.

12. تعاون مع منشئي المحتوى الآخرين

تعاون مع منشئي محتوى آخرين في مجال تخصصك للوصول إلى جمهور أوسع. تعاونوا في ثنائيات أو غرز أو مقاطع فيديو مشتركة لزيادة الظهور والانتشار.

عند اختيار المؤثرين للتعاون معهم، من الضروري مراعاة بعض الأمور:

حجم المتابعين

محاذاة الجمهور

أسلوب المحتوى

الاستخدام أدوات التسويق المؤثر لتتبع تعاوناتك وحملاتك التسويقية والمؤثرين في مجال تخصصك وما إلى ذلك.

🌟 🌟 مثال: تخيل أنك تدير قناة للطبخ الصحي وتتعاون مع أحد المؤثرين في مجال اللياقة البدنية. يمكنكما إنشاء مقطع فيديو مشترك تقومان فيه بإعداد وجبة مغذية معًا، مع عرض عملية الطهي وفوائدها لنمط حياة صحي.

يجمع هذا التعاون بين جمهوركما ويوفر محتوى قيّمًا يلقى صدى لدى المشاهدين المهتمين بالطهي واللياقة البدنية.

عبر المصدر ! 👀

حدث كل هذا دون أن ينشئ كروكس أي جزء من المحتوى.

لذا، لماذا لا تأخذ صفحة من كتاب كروكس؟ ألهم جمهورك لإظهار إبداعاتهم وشاهد علامتك التجارية تزدهر من خلال الاتصالات الأصيلة!

عبر المصدر

14. الترويج المتبادل لمحتوى TikTok الخاص بك على منصات أخرى

لا تحتفظ بمحتوى تيك توك الخاص بك في صومعة. شارك مقاطع الفيديو الخاصة بك على تيك توك على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى لزيادة عدد الزيارات وزيادة الظهور. شجع متابعيك على المنصات الأخرى على متابعتك على تيك توك.

يؤدي دمج محتوى تيك توك في استراتيجيتك الأوسع لوسائل التواصل الاجتماعي إلى توسيع نطاق جمهورك وخلق سرد أكثر تماسكًا لعلامتك التجارية. يمكن أن يؤدي تسليط الضوء على الجوانب الفريدة لمقاطع الفيديو الخاصة بك على تيك توك إلى إثارة الفضول وجذب المتابعين المتحمسين للتفاعل مع رحلتك الإبداعية عبر المنصات.

🌟 مثال: أنشئ إعلانًا تشويقيًا أو شريطًا تشويقيًا لمحتوى تيك توك الخاص بك لمشاركته على قصصك أو خلاصة قصصك على إنستغرام، مما يجذب المشاهدين بمقتطفات مما يمكن أن يتوقعوه.

إذا كنت تستعرض مشروعًا يدويًا على TikTok، فانشر مقطعًا سريعًا قبل وبعد على Instagram، مما يدفع المشاهدين إلى التحقق من التحول الكامل على TikTok الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك، فكر في تثبيت فيديو تيك توك في أعلى صفحتك على فيسبوك أو عرضه في رسالة إخبارية لجذب انتباه مشتركي بريدك الإلكتروني.

يعزز هذا النهج متعدد القنوات من ظهور تيك توك الخاص بك ويعزز مجتمعًا أكثر تفاعلًا عبر المنصات.

15. حسّن مهاراتك في التحرير

حسِّن مقاطع الفيديو الخاصة بك باستخدام تقنيات تحرير فعالة. يقدم TikTok مجموعة من التأثيرات، من الفلاتر إلى الشاشات الخضراء، لجعل مقاطع الفيديو الخاصة بك أكثر جاذبية ومتعة. لا تتردد في التجربة ومعرفة ما يناسب المحتوى الخاص بك.

بدلاً من ذلك، يمكنك استخدام برنامج تسويق الفيديو لإضافة انتقالات وتراكبات نصية وموسيقى. يمكن أن يحسن الفيديو المعدل جيدًا من جودته الإجمالية بشكل كبير.

ليس لديك مهارات تحرير؟ لا مشكلة! 🎬

لا تقلق إذا لم تكن خبيرًا في التحرير - فأدوات تيك توك المدمجة تجعل الأمر سهلًا للغاية. ابدأ بشيء صغير: أضف بعض النصوص الممتعة، وجرّب بعض الانتقالات، وتلاعب بالتأثيرات. ولكن إليك الأمر - في بعض الأحيان، يكون التبسيط هو الأفضل عندما تكون في بداية الأمر. استمتع، واستمتع ودع شخصيتك تتألق من خلال ذلك!

## قم بإنشاء وتخطيط محتوى جذاب

خطوتك الأولى نحو انتشار تيك توك؟ التخطيط. 🖍️ انقر فوق ميزات قوية لمساعدتك على العصف الذهني وتنظيم وتنقيح أفكار المحتوى الخاص بك. ✨

جلسات العصف الذهني مع سبورات كليك أب البيضاء

استخدم لوحات ClickUp Whiteboards للتعاون والعصف الذهني وتصور الأفكار ClickUp Whiteboards هي لوحات رقمية حيث يمكنك أنت وفريقك طرح أفكار المحتوى بصريًا. تخيّل لوحة بيضاء افتراضية حيث يمكنك إضافة ملاحظات وصور وخرائط ذهنية وروابط إلى مهام ClickUp أو المستندات .

على سبيل المثال، يمكنك استخدام ClickUp Whiteboards لـ

توليد أفكار مواضيع لمنشورات مدونتك أو محتوى الوسائط الاجتماعية أو نصوص الفيديو

رسم الخطوط العريضة واللوحات التخطيطية للمحتوى الخاص بك

تنظيم نتائج البحث وتحليل المنافسين

🍃 نصيحة ودية: هل خطرت لك فكرة عبقرية لمقطع فيديو على تيك توك في الساعة 2 صباحًا ولكنك نسيتها تمامًا بحلول وقت استيقاظك؟ نعم، نحن أيضاً. هذا هو السبب في أن تطبيق ClickUp للهاتف المحمول مثالي - فقط قم بتدوين تلك الأفكار العبقرية في منتصف الليل عندما تصيبك!

البحث والتفكير باستخدام ClickUp Brain

احصل على إجابات فورية وتوليد أفكار إبداعية وتبسيط سير عملك ClickUp Brain هو مساعدك الشامل للمحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي. يمكنه تحليل المحتوى الخاص بك واقتراح موضوعات وأفكار ذات صلة لإنشاء محتوى مستقبلي.

إذا وجدت نفسك عالقًا في روتين إبداعي، محاولًا ابتكار أفكار جديدة وجذابة للمحتوى، فأنت لست الوحيد الذي يجد نفسه عالقًا في هذا الموقف. هنا يأتي دور ClickUp Brain لإنقاذ الموقف! إنه هنا لمساعدتك:

تحديد الموضوعات الشائعة المتعلقة بمجال تخصصك

تحليل أداء المحتوى الخاص بك لمعرفة ما يلقى صدى لدى جمهورك

توليد أفكار جديدة للمحتوى بناءً على المحتوى الحالي وبيانات جمهورك

يمكن أن يساعدك ClickUp Brain في توسيع نطاق إنتاج المحتوى الخاص بك بشكل كبير

أنشئ تقويمًا

بمجرد الانتهاء من العصف الذهني ووضع اللمسات الأخيرة على أفكار المحتوى الخاص بك، استخدم عرض تقويم ClickUp لتخطيط وجدولة المحتوى الخاص بك.

يمكنك سحب المهام وإفلاتها بسهولة لضبط جدولك الزمني في عرض تقويم ClickUp Calendar View

إليك كيفية المساعدة

إنشاء وتصور جدول المحتوى الخاص بك: تصور جميع مهامك المخطط لها، بما في ذلك محتوى الوسائط الاجتماعية ومقاطع الفيديو والمزيد، معروضة في التقويم

تصور جميع مهامك المخطط لها، بما في ذلك محتوى الوسائط الاجتماعية ومقاطع الفيديو والمزيد، معروضة في التقويم جدولة بالسحب والإفلات: أعد جدولة المحتوى عن طريق سحب المهام وإفلاتها في التقويم. اضبط جدولك الزمني بناءً على ظروف غير متوقعة أو تغييرات في الأولويات

أعد جدولة المحتوى عن طريق سحب المهام وإفلاتها في التقويم. اضبط جدولك الزمني بناءً على ظروف غير متوقعة أو تغييرات في الأولويات تعيين المهام وتحديد المواعيد النهائية: قم بتعيين مهام إنشاء المحتوى لأعضاء فريق محددين وحدد المواعيد النهائية. تأكد من أن الجميع لديهم نفس وجهة نظرك وأنهم مسؤولون عن عبء عمل إنشاء المحتوى المخصص لهم

قم بتعيين مهام إنشاء المحتوى لأعضاء فريق محددين وحدد المواعيد النهائية. تأكد من أن الجميع لديهم نفس وجهة نظرك وأنهم مسؤولون عن عبء عمل إنشاء المحتوى المخصص لهم الاندماج مع الأدوات الحالية: يتكامل مع منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة، مثل TikTok وYouTube وInstagram وغيرها، مما يتيح لك جدولة محتوى الوسائط الاجتماعية مباشرةً داخل التطبيق

يقدم ClickUp مجموعة متنوعة من قوالب تقويم المحتوى لمساعدتك على البدء بسرعة، مثل 👇

قالب تقويم وسائل التواصل الاجتماعي الحديث ClickUp التقويم الحديث لوسائل التواصل الاجتماعي

تم تصميم قالب تقويم الوسائط الاجتماعية الحديث من ClickUp لمساعدتك في إدارة وتتبع محتوى الوسائط الاجتماعية الخاص بك.

هل تحتاج إلى إطار عمل لتنظيم المحتوى الخاص بك؟ إن قالب تقويم وسائل التواصل الاجتماعي الحديث ClickUp يساعدك على إدارة وجدولة محتوى الوسائط الاجتماعية الخاص بك عبر مختلف المنصات. إليك ما يقدمه هذا القالب:

إدارة المهام المتقدمة: إنشاء وتعيين وتتبع المهام التفصيلية لمحتوى الوسائط الاجتماعية الخاص بك

إنشاء وتعيين وتتبع المهام التفصيلية لمحتوى الوسائط الاجتماعية الخاص بك جدولة المحتوى: جدولة المنشورات لمختلف المنصات والأوقات بناءً على التواريخ

جدولة المنشورات لمختلف المنصات والأوقات بناءً على التواريخ أدوات التعاون: اعمل مع فريقك لطرح الأفكار وإنشاء المحتوى وإدارته معًا

اعمل مع فريقك لطرح الأفكار وإنشاء المحتوى وإدارته معًا تتبع الأداء: مراقبة التفاعل وأداء منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي

مراقبة التفاعل وأداء منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي عمليات التكامل: تواصل مع أي منصة وسائط اجتماعية شائعة وأدوات أخرى لسير عمل سلس

وبالمثل، فإن قالب وسائل التواصل الاجتماعي ClickUp يقدم نهجًا مبسطًا لإدارة محتوى الوسائط الاجتماعية. يوفر إطار عمل أساسي لجدولة المنشورات، وتعيين المهام، وتتبع التقدم المحرز.

جدولة المنشورات

بمجرد إنشاء المحتوى الخاص بك والتخطيط له، فإن الخطوة التالية هي جدولة منشوراتك. تجعل طريقة عرض التقويم في ClickUp هذه العملية بسيطة وفعالة.

تعيين تواريخ لكل مهمة

افتح طريقة عرض التقويم: انتقل إلى طريقة عرض التقويم في مساحة عمل ClickUp سحب المهام وإسقاطها: انقر على مهمة واسحبها إلى التاريخ المطلوب لتعيين المهمة تلقائيًا إلى ذلك التاريخ المحدد تعيين تواريخ الاستحقاق: تعيين تاريخ الاستحقاق بالنقر فوق المهمة وتحديد خيار "تاريخ الاستحقاق" للمهام التي تتطلب موعدًا نهائيًا محددًا تعديل المناطق الزمنية: إذا كان فريقك يعمل في مناطق زمنية مختلفة، تأكد من تعيين المنطقة الزمنية الصحيحة لكل مهمة لتجنب تعارض الجدولة

جدولة المشاركات المتكررة

إذا كان لديك محتوى متكرر، مثل النشرات الإخبارية الأسبوعية أو الشهرية، يمكنك استخدام مهام ClickUp المتكررة لجدولتها تلقائياً.

إنشاء مهمة متكررة: قم بإنشاء مهمة جديدة وحدد خيار "متكررة ضبط نمط التكرار: اختر نمط التكرار المرغوب فيه وحدد الجدول الزمني - سواء كان يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا أو سنويًا تحديد تاريخ الانتهاء: حدد الوقت الذي تريد أن تنتهي فيه المهمة المتكررة

تتبع الأداء

إن معرفة أداء المحتوى الخاص بك أمر حيوي لرفع مستوى استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك! عندما تحدد ما الذي يلقى صدى، يمكنك تحسين نهجك وصياغة محتوى يأسر جمهورك.

لوحات معلومات النقرات

إنشاء لوحات معلومات مخصصة لتصور مقاييسك الرئيسية باستخدام لوحات معلومات ClickUp Dashboards ClickUp Dashboards أدوات قوية لتتبع المقاييس الرئيسية واكتساب رؤى قيمة.

كيف تعمل لوحات معلومات ClickUp Dashboards كمركز لتحليلات الوسائط الاجتماعية:

مراقبة مركزية: اجمع جميع مقاييس الوسائط الاجتماعية الخاصة بك معًا في لوحة تحكم واحدة مع ClickUp للحصول على نظرة عامة واضحة على الأداء

اجمع جميع مقاييس الوسائط الاجتماعية الخاصة بك معًا في لوحة تحكم واحدة مع ClickUp للحصول على نظرة عامة واضحة على الأداء تمثيل مرئي للبيانات: استخدم المخططات والرسوم البيانية القابلة للتخصيص لاكتشاف الاتجاهات وتتبع المشاركة دون عناء

استخدم المخططات والرسوم البيانية القابلة للتخصيص لاكتشاف الاتجاهات وتتبع المشاركة دون عناء تتبع الأداء مقابل الأهداف: حدد أهداف حملاتك على وسائل التواصل الاجتماعي وتتبع تقدمك نحوها من خلال لوحات معلومات ClickUp. يساعدك ذلك على قياس نجاحك وتحديد مجالات التحسين

قالب مقاييس وسائل التواصل الاجتماعي ClickUp Social Media Metrics Template

تم تصميم قالب مقاييس وسائل التواصل الاجتماعي من ClickUp لمساعدتك في تتبع وقياس أداء وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك.

هل تحتاج إلى مساعدة في تتبع مقاييس وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك؟ إن قالب مقاييس وسائل التواصل الاجتماعي ClickUp يبسّط العملية ويساعدك على تحليل أداء وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك. يوفر لوحة تحكم مخصصة بمقاييس رئيسية لمساعدتك على فهم كيفية أداء المحتوى الخاص بك.

لوحة تحكم مبنية مسبقًا: تتتبع مقاييس الوسائط الاجتماعية الرئيسية مثل نمو المتابعين ومعدل المشاركة وحركة المرور على الموقع الإلكتروني

تتتبع مقاييس الوسائط الاجتماعية الرئيسية مثل نمو المتابعين ومعدل المشاركة وحركة المرور على الموقع الإلكتروني التخصيص: تخصيص لوحة التحكم لتتبع المقاييس الأكثر صلة بأهدافك على وسائل التواصل الاجتماعي

تخصيص لوحة التحكم لتتبع المقاييس الأكثر صلة بأهدافك على وسائل التواصل الاجتماعي تجميع البيانات آليًا: يوفر الوقت من خلال سحب البيانات تلقائيًا من حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي

يوفر الوقت من خلال سحب البيانات تلقائيًا من حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي تسويق قائم على البيانات: يمكّنك من اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين استراتيجية وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك بناءً على بيانات الأداء الفعلية

النقر فوق التسويق

إدارة حملاتك التسويقية وتتبع الأداء والتعاون مع فريقك باستخدام ClickUp Marketing كليك أب للتسويق هو وسيلة قوية برنامج تخطيط التسويق مصمم لتبسيط سير العمل التسويقي بالكامل.

فهو يمنحك جميع الأدوات اللازمة للتوفيق بين جميع مشاريعك وحملاتك التسويقية عبر قنوات متعددة دون عناء. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إدارة محتوى TikTok الخاص بك باستخدام:

تنظيم سهل: تخلص من جداول البيانات ونظم محتوى تيك توك الخاص بك بفعالية داخل ClickUp

تخلص من جداول البيانات ونظم محتوى تيك توك الخاص بك بفعالية داخل ClickUp سير العمل التعاوني: طرح الأفكار وتعيين المهام والتعاون مع فريقك في إنشاء الفيديوهات - كل ذلك من خلال منصة واحدة

طرح الأفكار وتعيين المهام والتعاون مع فريقك في إنشاء الفيديوهات - كل ذلك من خلال منصة واحدة سير عمل مبسط: استخدم طرق العرض المتعددة في ClickUp ( قائمة ، التقويم كانبان ) لإنشاء تقويمات محتوى مخصصة لاستراتيجية TikTok الخاصة بك. على سبيل المثال، يمكنك استخدام طريقة عرض Kanban لإدارة مراحل إنتاج الفيديو المختلفة، بدءًا من العصف الذهني للأفكار إلى التحرير والموافقة النهائية

## ما وراء تيك توك: تنظيم التسويق عبر القنوات باستخدام ClickUp

ClickUp ليس فقط ل TikTok. حيث يتيح لك تعدد استخداماته إدارة جميع مبادراتك التسويقية، بغض النظر عن القناة.

خطط لحملات البريد الإلكتروني ونفذها، وقم بإدارة محتوى الوسائط الاجتماعية لمختلف المنصات مع قوالب الوسائط الاجتماعية وتتبع حركة المرور على الموقع الإلكتروني - كل ذلك داخل مركز مركزي.

مناظر متعددة للاحتياجات المختلفة:

يتميز ClickUp بمرونته الرائعة. اختر طريقة العرض - القائمة أو التقويم أو كانبان - التي تناسب احتياجاتك والمشروع التسويقي المحدد الذي تعمل عليه. يضمن هذا النهج المخصص سير عمل واضح ومنظم عبر جميع قنواتك التسويقية.

💡 نصيحة احترافية: استخدم طريقة عرض مخصصة أدوات تسويق تيك توك لتتبع أداء الحملة بفعالية وتحسين استراتيجيات المحتوى والوصول إلى جمهورك المستهدف على المنصة.

ما لا يجب فعله للانتشار على تيك توك

بينما يمكن أن يكون الانتشار على تيك توك أمرًا مثيرًا، من المهم أن تتذكر أنه ليس كل اتجاه أو استراتيجية ستنجح مع كل علامة تجارية. فيما يلي بعض الأشياء التي يجب تجنبها عند محاولة الانتشار الفيروسي:

1. الابتعاد عن هوية علامتك التجارية

من المغري أن تقفز على كل صيحة من صيحات الموضة، ولكن من المهم أن تبقى وفياً لهوية علامتك التجارية. إن محاولة أن تكون شيئًا غير ما أنت عليه يمكن أن يربك جمهورك وينفر المتابعين المحتملين.

2. فرض الاتجاهات

لا تجبر نفسك على المشاركة في اتجاهات لا تتماشى مع علامتك التجارية أو أسلوب المحتوى الخاص بك. من المرجح أن يلقى المحتوى الأصيل صدى لدى جمهورك أكثر من المحاولات القسرية لتكون عصريًا.

3. تجاهل جمهورك المستهدف

عند إنشاء المحتوى، ضع في اعتبارك دائمًا جمهورك على تيك توك. ما نوع المحتوى الذي يستمتعون به؟ ما هي اهتماماتهم؟ المحتوى الذي يلقى صدى لدى جمهورك من المرجح أن ينتشر على نطاق واسع.

4. الإفراط في استخدام الهاشتاجات

على الرغم من أهمية الهاشتاجات لقابلية الاكتشاف، إلا أن الكثير من الهاشتاجات غير ذات الصلة يمكن أن تضر بمدى وصولك. التزم باستخدام الوسوم ذات الصلة التي يستخدمها جمهورك على تيك توك.

5. عدم الترويج للمحتوى الخاص بك

بمجرد إنشاء مقطع فيديو رائع على تيك توك، لا تكتفِ بالجلوس وانتظار انتشاره على نطاق واسع. قم بالترويج لمحتواك على منصات التواصل الاجتماعي الأخرى وشجع متابعيك على مشاركته.

تذكر أن الانتشار السريع على تيك توك لا يعني اتباع كل صيحة أو استراتيجية. بل يتعلق الأمر بإنشاء محتوى أصيل وجذاب يلقى صدى لدى جمهورك المستهدف. من خلال الالتزام بعلامتك التجارية وفهم جمهورك، ستكون في طريقك إلى النجاح على تيك توك.

## استفد من ذلك: انتشر على تيك توك مع ClickUp

يوفر تيك توك للشركات والأفراد فرصة فريدة للوصول إلى جمهور كبير. ومع ذلك، فإن بناء متابعين على تيك توك لا يحدث بين عشية وضحاها، ولا بأس بذلك! كل متابع جديد هو بمثابة تحية صغيرة من شخص يحب المحتوى الخاص بك. ركز على إنشاء مقاطع فيديو تفخر بها، وسيأتيك المتابعون. ⏰

ولكن عندما يكون السؤال هو كيفية الانتشار على تيك توك وإدارة المحتوى الخاص بك، فإن ClickUp يدعمك.

تذكر الحفاظ على هوية علامتك التجارية وتحليل أدائك وتكييف استراتيجيتك مع مرور الوقت.

يمكن أن تساعدك ميزات ClickUp في توفير الوقت وتحسين الكفاءة وتحقيق أهدافك على تيك توك في نهاية المطاف. من تخطيط المحتوى وجدولته إلى تتبع الأداء، تقدم ClickUp مجموعة شاملة من الأدوات لمساعدتك في إنشاء المحتوى الخاص بك وإدارته بفعالية. جرّب ClickUp اليوم وابدأ في إنشاء محتوى فيروسي بسهولة! 🎯