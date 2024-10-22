أفضل 10 أدوات لتحليلات إنستجرام لتتبع الأداء في 2025

يستخدم أكثر من 2 مليار شخص إنستجرام كل شهر. وبصفتك مديراً لوسائل التواصل الاجتماعي، فإنك تتنافس مع العلامات التجارية الأخرى والميمات العشوائية ومقاطع فيديو القطط وغيرها من المؤثرين لجذب الانتباه.
كيف تصوغ استراتيجية إنستجرام التي تمنحك النتائج المرجوة؟ أولاً، من خلال التعلم من البيانات. أنت بحاجة إلى تطبيقات تحليلات إنستجرام لاكتشاف الاتجاهات والرؤى والفرص.
تساعدك أدوات تحليلات إنستجرام على تتبع أداء المحتوى الخاص بك وحسابك التجاري على إنستجرام. احصل على رؤى قيمة من بيانات التحليلات التي تترجم إلى عائد استثمار أعلى من استثمارك على إنستجرام.
يناقش هذا المنشور أفضل 10 أدوات لتتبع تحليلات إنستجرام وميزاتها وسلبياتها وأسعارها، وكيف يمكنها تشكيل استراتيجيتك التسويقية.
ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة تحليلات إنستجرام؟
إليك ما يجب أن تبحث عنه في أدوات تحليلات إنستجرام.
- التتبع الشامل: ابحث عن أدوات تحليلات إنستجرام التي توفر تحليلات متعمقة وتقارير قوية تغطي مقاييس مهمة مثل مدى الوصول والمشاركة وأداء الهاشتاج ونمو المتابعين
- رؤى الجمهور: يجب أن تمنحك أداة تحليلات إنستجرام إمكانية الوصول إلى الخصائص الديموغرافية التفصيلية للمتابعين، بما في ذلك الموقع والعمر والجنس ومقاييس المشاركة واهتمامات المتابعين
- واجهة سهلة الاستخدام: اختر أداة قوية لتحليلات إنستجرام مع لوحة تحكم سهلة الاستخدام بحيث يمكن لأصحاب المصلحة المختلفين التنقل والوصول إلى بيانات التحليلات بسهولة
- المراقبة في الوقت الفعلي: اختر أداة مع تتبع في الوقت الفعلي لتفاعلات الجمهور والمحتوى الرائج
- بحث تحليلي تنافسي: اختر أداة تحليلات إنستجرام التي تتيح لك مقارنة أدائك بالمنافسين لتحديد مجالات التحسين والنمو
- التحسين: ابحث عن ميزات التوصيات في أداة تحليلات إنستغرام، مثل الاقتراحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي حول أوقات النشر المثلى، وأنواع المحتوى المثلى مثل البكرات على المنشورات، وأفكار التسميات التوضيحية والهاشتاجات بناءً على البيانات التاريخية والاتجاهات
- إمكانيات التكامل: اختر أداة إنستجرام التي تتكامل مع مجموعتك التقنية الحالية من أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التحليلات للحصول على استراتيجية تسويق متماسكة وقائمة على البيانات على وسائل التواصل الاجتماعي
أفضل 10 أدوات لتحليلات إنستجرام لاستخدامها في عام 2024
1. سوشيال بوك
عبر الكتاب الاجتماعي SocialBook هي أداة تحليلات على إنستجرام تساعد العلامات التجارية والمؤثرين على تعزيز انتشارهم على وسائل التواصل الاجتماعي وتنمية أعمالهم. يساعد SocialBook العلامات التجارية توفير الوقت في البحث عن المؤثرين والاتصال بهم والتعاون معهم.
لنفترض أن علامة تجارية لملابس ركوب الدراجات الهوائية للنساء المحترفات تخطط لإطلاق حملة تسويقية على إنستغرام. والهدف من ذلك هو إنشاء حملة لإطلاق المنتج بدعم من محترفات ركوب الدراجات على إنستغرام، وجمع تعليقات العملاء، وبناء مجتمع تفاعلي.
تستخدم العلامة التجارية أداة تحليلية على Instagram للعثور على المؤثرات في مجال تخصصهن، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني، وإدارة الحملة من لوحة تحكم واحدة.
تساعد أداة SocialBook المجانية لتحليلات Instagram المجانية منشئي المحتوى على زيادة عدد المتابعين وتحقيق الدخل من خلالها، مما يجعلها واحدة من أكثر أدوات تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي شيوعًا.
أفضل ميزات SocialBook الاجتماعية
- إدارة علاقات المؤثرين عن طريق إضافة ملاحظات إلى الملفات الشخصية والحصول على صورة واضحة للتعاون
- تتيح لك ميزات التكامل إرسال رسائل بريد إلكتروني جماعية إلى جميع المؤثرين في قائمتك دفعة واحدة
- تقييم أداء كل مؤثر وعائداته من خلال تتبع رموز القسائم الفريدة الخاصة بهم
- تتبعمؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق باستخدام لوحة معلومات تحليلات الحساب والحصول على رؤى حول تكاليف الحملة
قيود السوشيال بوك
- أبلغ بعض المستخدمين عن وجود بعض الأخطاء والتأخيرات العرضية في تحديثات بيانات التحليلات
- يجد المستخدمون أن وحدة التحليلات معقدة في التنقل فيها
تسعير SocialBook
- بلاتيني: 499 دولارًا شهريًا (تدفع سنويًا)
- المؤسسة: تسعير مخصص
تقييمات ومراجعات SocialBook الاجتماعية
- G2: 4.7/5 (56 مراجعة)
- Capterra: لا توجد مراجعات كافية
2. سوشيال بايلوت
عبر سوشيال بايلوت هل لا تحصل على تفاعل على الرغم من تحميل القصص والمنشورات على إنستغرام بانتظام؟ قد لا يلقى المحتوى الخاص بك صدى لدى متابعيك.
يعد فهم سلوك الجمهور وتوقعاته أمرًا حيويًا اختراق النمو استراتيجية لتنمية حساباتك على إنستغرام.
ستساعدك أداة تحليلات Instagram، SocialPilot، على فهم جمهورك المستهدف. احصل على رؤى باستخدام نقاط جودة الجمهور على Instagram لاتخاذ قرارات تسويقية استراتيجية.
أفضل ميزات SocialPilot الاجتماعية
- تتبع تحليلات منشوراتك على إنستجرام بغض النظر عما إذا كنت تنشرها باستخدام SocialPilot أم لا
- جدولة تقارير PDF القابلة للتخصيص تلقائيًا لملفات تعريف Instagram المختلفة وتنبيهات سلاك بشأن إجراءاتك المعلقة
- يساعدك مساعد الذكاء الاصطناعي في SocialPilot على إعادة كتابة المحتوى الخاص بك وإعادة توظيفه
- استخدم ما تم إنشاؤه مسبقًاقوالب وسائل التواصل الاجتماعيوإنشاء تسميات توضيحية لضمان تطابق كل منشور مع صوت علامتك التجارية
قيود SocialPilot
- لا يوجد تنبيه عند جدولة منشور جديد في نفس وقت منشور آخر، مما يؤدي إلى النشر المزدوج
- تحليلات التقارير ليست قوية مثل الأدوات الأخرى، مثل Google Analytics
تسعير SocialPilot
- احترافي: 22.5 دولار شهريًا (تُدفع سنويًا)
- فريق صغير: 37.5/دولار شهرياً (تُدفع سنوياً)
- وكالة: 75 دولارًا/شهريًا (تُدفع سنويًا)
- وكالة +: 150$/شهرياً (تُدفع سنوياً)
تقييمات ومراجعات سوشيال بايلوت
- G2: 4.5/5 (673 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (362 تقييم)
3. فلانكس
عبر فلينكس يقول خبراء الأمن إن إنستاجرام هو موطن لملايين الحسابات الروبوتية المزيفة.
تساعدك أدوات تحليلات إنستجرام مثل Phlanx على اكتشاف الحسابات ذات المتابعين المزيفين أو اكتشاف ما إذا كانت منشورات المؤثرين تحظى بتفاعل شرعي. احصل على عائد استثمار أفضل على إنفاقك على التسويق المؤثر.
فلانتكس برنامج تسويق المحتوى يحسب ثلاثة مقاييس رئيسية للتفاعل على إنستجرام - حاسبة التفاعل على إنستجرام وحاسبة الإعجابات على منشورات إنستجرام وحاسبة تعقب المنافسين على إنستجرام.
أدوات مجانية مثل تحليلات انستقرام من Phlanx، وهي أدوات مجانية أيضًا لتتبع تفاعل حساباتك ومنافسيك على انستقرام لتبسيط حملات انستقرام المستقبلية.
أفضل ميزات Phlanx
- تدقيق حسابات المؤثرين على إنستجرام لتحديد المتابعين الحقيقيين أو غير النشطين ومعدل المشاركة
- قياس معدل تفاعل حسابك باستخدام حاسبة التفاعل على إنستجرام من Phlanx لضمان تفاعل جمهورك مع المحتوى الخاص بك
- قارن حسابك مع حساب منافسيك لتقييم المقاييس الرئيسية والبيانات الكمية جنبًا إلى جنب
- اكتشف المؤثرين الرائجين على إنستجرام ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى باستخدام قوائم أفضل المؤثرين من فلينكس
قيود فلينكس
- يمكن أن تكون بيانات المقاييس المحددة مثل اهتمام الجمهور غير موثوقة
تسعير #### Phlanx
- أساسي: 39 دولارًا شهريًا
- قسط: 60 دولارًا شهريًا
- الأعمال: 90 دولارًا أمريكيًا في الشهر
Phlanx التقييمات والمراجعات
- G2: لا توجد مراجعات كافية
- Capterra: ليست هناك مراجعات كافية
4. أناليسا
عبر أناليسا لنفترض أنك مدير لوسائل التواصل الاجتماعي تدير حسابات متعددة. أناليسا المدعومة بالذكاء الاصطناعي برنامج تحليلات التسويق يوفر رؤى في الوقت الفعلي حول الأسئلة المهمة على إنستغرام مثل أوقات النشر المثلى وأفكار حملات المؤثرين والتركيبة السكانية للجمهور.
استخدم أدوات Analisa المجانية لتحليلات Instagram المجانية لتحليل المنافسين وتتبع الأداء التاريخي وتخطيط المؤثرين.
أفضل ميزات Analisa.io
- تحليلات مفصلة لاستراتيجية محتوى Instagram الخاص بك، بما في ذلك إحصائيات المشاركة وتحليل الهاشتاج ونمو المتابعين
- سحب الأداء التاريخي لمنشورات المؤثرين والرؤى الاجتماعية لنطاقات تواريخ مخصصة
- تقارير مخصصة مع رؤى مفصّلة تلبي احتياجات مختلف أصحاب المصلحة، مما يوفر فهمًا قائمًا على البيانات لاستراتيجية التسويق والأداء على إنستغرام
- تنزيل التقارير المفصّلة في قوالب جذابة بصريًا بصيغة PDF أو CSV
قيود Analisa.io
- لا يتوفر قياس الهاشتاج والتحليلات الديموغرافية إلا على الباقات المدفوعة
- يشكو بعض المستخدمين من عدم دقة التحليلات
تسعير #### Analisa.io
- الأساسية: مجانية
- القسط: 48.30 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (تُدفع سنويًا)
- الإضافي: 104.30 دولارًا/شهريًا (تُدفع سنويًا)
- المحترف: 167.30 دولارًا/شهريًا (تُدفع سنويًا)
تقييمات ومراجعات Analisa.io
- G2: لا توجد تقييمات كافية
- Capterra: ليست هناك مراجعات كافية
5. سكويرلوفين
عبر سكويرلوفين وفقًا لنتائج Matter، يثق 69% من المستهلكين في المؤثرين أكثر من أي معلومات صادرة عن العلامة التجارية.
بصفتك مدير تسويق رقمي يدير العديد من العملاء، يجب عليك الحصول على المحتوى الذي ينشئه المستخدمون والعمل مع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين في مجال تخصصك لكسب ثقة العملاء.
Squarelovin هي واحدة من أفضل أدوات تحليلات Instagram المجانية لتنظيم محتوى المجتمع وتحسين أداء Instagram الخاص بك من لوحة تحكم واحدة. تشتمل أداة التحليلات على ميزات مثل تحليل الهاشتاج والواجهات الأمامية للمنشئ والمدير.
قم ببناء علامة تجارية تلقى صدى لدى عملائك وأنشئ شراكات هادفة مع منشئي المحتوى.
أفضل ميزات Squarelovin
- تحلل لوحة التحكم مقاييس مثل مرات الظهور، ومدى الوصول، ومشاركة القصص والمنشورات، ونمو الحساب، والمتابعين، وتفاعلات المتابعين
- تقييم نشاط المتابعين وتتبع الهاشتاج في الوقت الفعلي لنطاقات تواريخ مخصصة
- إنشاء تقارير مخصصة وتحميلها بتنسيق PDF أو Excel
قيود Squarelovin
- بطء أوقات التحميل ومواطن الخلل
- يفتقر إلى الميزات المهمة مثل التحليل التنافسي والتحليلات الأساسية والاستماع الاجتماعي
تسعير #### تسعير Squarelovin
- أساسي: مجانًا
- المؤثرين: 9,90 يورو/مستخدم/شهريًا
- الشركات: 14,90 يورو/مستخدم/شهريًا
تقييمات ومراجعات Squarelovin
- G2: ليست تقييمات كافية
- Capterra: ليست تقييمات كافية
6. TapInfluence
عبر TapInfluence من الطرق الرائعة لتعزيز حضورك ومقاييس إنستغرام استخدام المؤثرين لمناقشة منتجاتك وعلامتك التجارية. استخدم TapInfluence لتشغيل حملات المؤثرين المخصصة.
TapInfluence عبارة عن منصة تسويق مؤثر شاملة لمديري وسائل التواصل الاجتماعي للبحث والاتصال والعمل مع شبكة واسعة من المؤثرين الصغار والكبار عبر إنستغرام.
أفضل ميزات TapInfluence
- لوحة تحاليل شاملة لقياس عائد الاستثمار لحملات التسويق المؤثر الخاصة بك
- تدفقات عمل متقدمة لإدارة الحملات لإدارة علاقات المؤثرين من البداية إلى النهاية، بدءاً من مشاركة الموجز وحتى التنفيذ
- دليل المؤثرين الشامل لاستهداف مستخدمي إنستجرام المهتمين بمجال منتجاتك
قيود TapInfluence
- منحنى تعلم حاد عند التنقل بين ميزات ووظائف TapInfluence لأول مرة
- يفتقر إلى القدرة على إنشاء العقود أو التفاوض عند العمل مع المؤثرين
تسعير تطبيق TapInfluence
- قياسي: 199 دولاراً شهرياً
- الوكالة: أسعار مخصصة
- المؤسسات: أسعار مخصصة
TapInfluence التقييمات والمراجعات
- G2: لا توجد مراجعات كافية
- Capterra: ليست هناك مراجعات كافية
7. سبروت سوشيال
عبر سبراوت سوشيال تخيل التنقل بين منصات التحليلات المختلفة للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك و إدارة الحملات الإعلانية لحسابات وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة
كفاءة برنامج تحليلات التسويق سيعزز وجود علامتك التجارية بشكل عضوي ويضمن زيادة في مقاييس المشاركة والمبيعات.
تستخدم العلامات التجارية برنامج SproutSocial لتتبع آراء العملاء وتقييم وتحسين أدائها التسويقي على إنستغرام. قم بإجراء تحليل المنافسين لتتبع نمو جمهور العلامات التجارية المنافسة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
أفضل ميزات Sprout Social
- حسِّن تخطيطك باستخدام الأدوات الإبداعية وسير العمل البديهي وميزات الجدولة، كل ذلك داخل منصة واحدة
- تحليلات قصص إنستغرام تقيس التأثير طويل المدى لقصصك من خلال النقرات والردود وغيرها من مؤشرات الأداء الرئيسية المهمة
- تحليل بيانات المنشورات والبيانات على مستوى الملف الشخصي، والهاشتاقات، ومشاركة الجمهور للعديد من العملاء
- يتكامل مع تويتر وفيسبوك وبنتيريست ولينكد إن وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي
قيود Sprout Social
- بطء واجهة تقويم النشر
- منحنى تعليمي حاد حيث تأتي الأداة بميزات ووظائف هائلة
تسعير #### سبروت سوشيال
- التسعير القياسي: 249 دولاراً شهرياً
- احترافي: 399 دولارًا شهريًا
- متقدم: 499 دولاراً في الشهر
- المؤسسات: أسعار مخصصة
تقييمات ومراجعات Sprout Social
- G2: 4.4/5 (أكثر من 2,600 تقييم)
- Capterra: 4.4/5 (571 تقييم)
8. كوينتلي
عبر كوينتلي يدعم Quintly التسويق الرقمي مبادرات مع تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي المتقدمة لمواكبة منافسيك واتجاهات إنستغرام الديناميكية.
تقيس أدوات التحليلات في Quintly نمو المتابعين لحسابك على Instagram وتجد المستهلكين الفريدين الذين يتفاعلون معك. تحدد ميزة تحليل محتوى إنستغرام أنواع المحتوى التي تحقق أفضل أداء لعلامتك التجارية.
أفضل ميزات Quintly
- تخصيص المقاييس وترتيبها على لوحات معلومات مرنة لتناسب أهدافك على وسائل التواصل الاجتماعي
- مشاركة التقارير من لوحات المعلومات المخصصة الخاصة بك إلى الشخص المعين حسب الوقت والتردد اللذين اخترتهما
- يقوم Quintly تلقائيًا بتسجيل بيانات أداء قصص إنستغرام من خلال تتبع بيانات قصصك كل 30 دقيقة
- تتكامل مع رؤى إنستغرام لعرض عدد الأشخاص الذين يتفاعلون مع المحتوى الخاص بك وعدد مرات مشاهدتهم له
قيود كوينتلي
- قد يكون من الصعب استخدام تقارير البيانات الشاملة
- باهظة الثمن بالنسبة للشركات الصغيرة أو المستخدمين الأفراد
تسعير كوينتلي
- بسعر 315 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا (لثلاثة ملفات شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي)
تقييمات ومراجعات كوينتلي
- G2: 4.7/5 (68 تقييم)
- Capterra: لا توجد تقييمات كافية
9. Minter.io
عبر مينتر هل تدير حملة على وسائل التواصل الاجتماعي ولا تحصل على التفاعل المطلوب؟ قم بتحسين نجاح حملتك حملاتك التسويقية مع تحليلات هاشتاج إنستجرام
تتبع عدد وتواتر المنشورات التي تحتوي على هاشتاجات متعددة ذات صلة بعلامتك التجارية، وتتبع هاشتاجات المنافسين لفهم ما يحرك معجبيك على إنستجرام.
تراقب أداة تحليلات إنستغرام Minter.io، وهي أداة تحليلات على إنستغرام، حملات الهاشتاغات الخاصة بعلامتك التجارية على إنستغرام وتقيّم أداءها. ويمكنك فهم أنواع المنشورات والصور والفيديوهات والوسوم الدوّارة التي تتصدر قائمة الأكثر تداولاً لاستخدامها لتحقيق أقصى قدر من التفاعل.
Minter.io أفضل الميزات
- قم بإجراء تدقيق كامل على Instagram واحصل على تقرير مفصّل مع نصائح التحسين لإعدادات السيرة الذاتية والمتابعين والمنشورات والقصص على Instagram باستخدام ميزة التدقيق في Minter
- افهم نوع المتابعين الذين تحصل عليهم من حملة معينة أو كيف يتغير جمهورك اليومي مع تحديثات الوسائط كل ساعة
- تقييم عدد المتابعين الذين تكتسبهم وتخسرهم يوميًا وتقدير بيانات النمو التاريخي
- اكتشف متى يحصل المحتوى الخاص بك على أكبر عدد من الإعجابات والتعليقات والوسوم التي تحصل على أعلى مستويات التفاعل
قيود Minter.io
- تصدير التقارير يستغرق وقتًا طويلاً وشاقًا
- بيانات المنافسين تفتقر إلى العمق
تسعير #### تسعير Minter.io
- الفضي: 9 دولار/مستخدم/شهر
- ذهبي: 19 دولاراً/مستخدماً/شهرياً
- بلاتيني: 39 دولاراً/مستخدماً/شهرياً
Minter.io التقييمات والمراجعات
- G2: لا توجد مراجعات كافية
- Capterra: ليست هناك مراجعات كافية
10. ثقب المفتاح
عبر ثقب المفتاح Keyhole هو تطبيق تحليلات إنستجرام للعلامات التجارية للعثور على بيانات المؤثرين دون الحاجة إلى عمل شاق. على عكس أدوات تحليلات Instagram الأخرى، يتتبع Keyhole أداء المؤثرين بناءً على أهداف حملتك.
وعلاوة على ذلك، افصل مقاييس تفاعلهم وقارن بين المشاعر والأداء العام لفهم فعاليتهم.
أفضل الميزات #### أفضل ميزات Keyhole
- تحليلات الكلمات الرئيسية والهاشتاج للبحث عن المؤثرين في مجال تخصصك
- تحليلات متقدمة لتحديد الحسابات التجارية ذات المشاركة الحقيقية والحسابات ذات المتابعين المزيفين
- جدولة ونشر منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي وبكراتك وقصصك باستخدام ميزة النشر الذكي
قيود ثقب المفتاح
- يفتقر إلى البرامج التعليمية للمنتج للمستخدمين لأول مرة
- سعره مبالغ فيه قليلاً مقارنة بالأدوات الأخرى في السوق
تسعير #### تسعير ثقب المفتاح
- فردي: 63 دولارًا أمريكيًا/شهريًا
- الفريق: 119 دولارًا أمريكيًا/شهريًا
- محترف 199 دولارًا في الشهر
- متقدم: 359 دولارًا أمريكيًا/شهريًا
- المؤسسات: بدءًا من 833 دولارًا أمريكيًا في الشهر
تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات ثقب المفتاح
- G2: 4.3/5 (68 تقييم)
- Capterra: لا توجد مراجعات كافية
أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى
بينما تركز منصات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى وأدوات التحليلات على رؤى إنستجرام على المستوى السطحي و التسويق الداخلي ، ClickUp هي أداة لإدارة المشاريع من أجل
فرق التسويق
لزيادة الإنتاجية الإجمالية. يساعد ClickUp في تشكيل استراتيجية Instagram الخاصة بك من خلال إدارة حملات المؤثرين وإعداد التقارير عن المهام عبر موقع مركزي.
استفد من خاصية ClickUp أداة إدارة مشاريع وسائل التواصل الاجتماعي لتتبع تقويم وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بك، بما في ذلك منشوراتك على إنستغرام، وتخطيط حملات وسائل التواصل الاجتماعي في لوحة تحكم واحدة سهلة الاستخدام.
تعاون مع أعضاء فريق التسويق والأطراف المعنية في الوقت الفعلي أثناء العمل على أفكار حملات جديدة باستخدام
ClickUp Whiteboards
.
تعاون بشكل إبداعي مع الفريق بأكمله باستخدام السبورات البيضاء التفاعلية في ClickUp
تستخدم وكالات التسويق الرقمي ومديرو وسائل التواصل الاجتماعي ClickUp كمصدر واحد للحقيقة لإدارة تحليلات Instagram وتجميع رؤى شاملة.
أفضل ميزات ClickUp ClickUp
- ClickUp المصمم مسبقًا تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي تعمل القوالب على أتمتة مهام سير العمل على Instagram وتسمح لمديري وسائل التواصل الاجتماعي بتتبع المشاريع عن طريق إضافة العلامات والتبعيات والتحذيرات
- توليد أفكار جديدة لتحسين الحملة لتنمية حسابك على Instagram باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في ClickUp
بناء استراتيجية وتنفيذ حملات تسويقية باستخدام ClickUp
- هل تحاول زيادة الوعي بالعلامة التجارية أو توليد عملاء محتملين أو زيادة المبيعات؟ مهما كان هدفك، استخدم مستندات ClickUp لتبادل الأفكار ووضع قائمة بالمقاييس لتتبع النجاح
استخدم ClickUp's Docs لإنشاء مستندات جميلة ومواقع ويكي والمزيد من أجل تنفيذ الأفكار بسلاسة مع فريقك
- اجمع البيانات ذات الصلة مثل عدد المتابعين ومدى وصول المؤثرين والتحليلات الأساسية ونظّم هذه المعلومات في عرض الجدول لتتبع هذه البيانات بمرور الوقت
- السماح للجميع برؤية أهدافهم وكيفية توافقها مع الصورة الكبيرة وتصور التقدم المحرز باستخدام معالم ClickUp Milestones
- استخدم ClickUp Brain لإنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي للتعليقات التوضيحية والمحتوى والأفكار والمزيد!
استخدم قالب السبورة البيضاء لخريطة طريق تطوير المنتج من ClickUp لتخطيط معالم تطوير منتجك وتتبعها والاحتفال بها بصريًا
- بدءاً من إنشاء استراتيجية جديدة على Instagram، أو تعديل استراتيجية المحتوى الحالية، أو تعديل ميزانيتك للإعلانات, مخططات جانت تتيح لك التخطيط للنجاح
قيود ClickUp
- الميزات المتقدمة مثل ClickUp AI متوفرة فقط في الخطط المدفوعة
تسعير #### ClickUp
- مجاني للأبد
- غير محدود: 7 دولارات/مستخدم/شهريًا
- الشركات: 12 دولارًا/مستخدم/شهريًا
- المؤسسات: أسعار مخصصة
ClickUp التقييمات والمراجعات
اختر أدوات تحليلات انستجرام المناسبة لتتبع الأداء
تسمح لك أدوات تحليلات إنستغرام المدرجة هنا بتتبع مقاييس الجمهور التفصيلية لملفك الشخصي على إنستغرام، ونشر مقاييس الأداء الفردي، والتوصية بفرص التحسين.
تتضمن إمكانيات إدارة المشاريع في ClickUp قوالب تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي الجاهزة، وأداة ذكاء اصطناعي مصممة خصيصًا لـ إنتاج المحتوى على نطاق واسع ولوحة تحكم تعاونية
بدءاً من إدارة مقاييس Instagram وحملات المؤثرين إلى إنشاء أفكار محتوى لمنشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الذكاء الاصطناعي، فإن ClickUp يقوم بكل شيء.
ClickUp
التكامل
مع أفضل أدوات تحليلات Instagram يسمح بتدفق البيانات بشكل آمن بين أدوات الطرف الثالث. استخدم ClickUp لإدارة مشاريعك على Instagram دون التبديل بين أدوات تحليلات Instagram الأخرى.
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