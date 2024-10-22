أفضل 10 أدوات لتحليلات إنستجرام لتتبع الأداء في 2025

يستخدم أكثر من 2 مليار شخص إنستجرام كل شهر. وبصفتك مديراً لوسائل التواصل الاجتماعي، فإنك تتنافس مع العلامات التجارية الأخرى والميمات العشوائية ومقاطع فيديو القطط وغيرها من المؤثرين لجذب الانتباه.

كيف تصوغ استراتيجية إنستجرام التي تمنحك النتائج المرجوة؟ أولاً، من خلال التعلم من البيانات. أنت بحاجة إلى تطبيقات تحليلات إنستجرام لاكتشاف الاتجاهات والرؤى والفرص.

تساعدك أدوات تحليلات إنستجرام على تتبع أداء المحتوى الخاص بك وحسابك التجاري على إنستجرام. احصل على رؤى قيمة من بيانات التحليلات التي تترجم إلى عائد استثمار أعلى من استثمارك على إنستجرام.

يناقش هذا المنشور أفضل 10 أدوات لتتبع تحليلات إنستجرام وميزاتها وسلبياتها وأسعارها، وكيف يمكنها تشكيل استراتيجيتك التسويقية.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أداة تحليلات إنستجرام؟

إليك ما يجب أن تبحث عنه في أدوات تحليلات إنستجرام.

التتبع الشامل: ابحث عن أدوات تحليلات إنستجرام التي توفر تحليلات متعمقة وتقارير قوية تغطي مقاييس مهمة مثل مدى الوصول والمشاركة وأداء الهاشتاج ونمو المتابعين

ابحث عن أدوات تحليلات إنستجرام التي توفر تحليلات متعمقة وتقارير قوية تغطي مقاييس مهمة مثل مدى الوصول والمشاركة وأداء الهاشتاج ونمو المتابعين رؤى الجمهور: يجب أن تمنحك أداة تحليلات إنستجرام إمكانية الوصول إلى الخصائص الديموغرافية التفصيلية للمتابعين، بما في ذلك الموقع والعمر والجنس ومقاييس المشاركة واهتمامات المتابعين

يجب أن تمنحك أداة تحليلات إنستجرام إمكانية الوصول إلى الخصائص الديموغرافية التفصيلية للمتابعين، بما في ذلك الموقع والعمر والجنس ومقاييس المشاركة واهتمامات المتابعين واجهة سهلة الاستخدام : اختر أداة قوية لتحليلات إنستجرام مع لوحة تحكم سهلة الاستخدام بحيث يمكن لأصحاب المصلحة المختلفين التنقل والوصول إلى بيانات التحليلات بسهولة

: اختر أداة قوية لتحليلات إنستجرام مع لوحة تحكم سهلة الاستخدام بحيث يمكن لأصحاب المصلحة المختلفين التنقل والوصول إلى بيانات التحليلات بسهولة المراقبة في الوقت الفعلي: اختر أداة مع تتبع في الوقت الفعلي لتفاعلات الجمهور والمحتوى الرائج

اختر أداة مع تتبع في الوقت الفعلي لتفاعلات الجمهور والمحتوى الرائج بحث تحليلي تنافسي: اختر أداة تحليلات إنستجرام التي تتيح لك مقارنة أدائك بالمنافسين لتحديد مجالات التحسين والنمو

اختر أداة تحليلات إنستجرام التي تتيح لك مقارنة أدائك بالمنافسين لتحديد مجالات التحسين والنمو التحسين: ابحث عن ميزات التوصيات في أداة تحليلات إنستغرام، مثل الاقتراحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي حول أوقات النشر المثلى، وأنواع المحتوى المثلى مثل البكرات على المنشورات، وأفكار التسميات التوضيحية والهاشتاجات بناءً على البيانات التاريخية والاتجاهات

ابحث عن ميزات التوصيات في أداة تحليلات إنستغرام، مثل الاقتراحات المدعومة بالذكاء الاصطناعي حول أوقات النشر المثلى، وأنواع المحتوى المثلى مثل البكرات على المنشورات، وأفكار التسميات التوضيحية والهاشتاجات بناءً على البيانات التاريخية والاتجاهات إمكانيات التكامل: اختر أداة إنستجرام التي تتكامل مع مجموعتك التقنية الحالية من أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التحليلات للحصول على استراتيجية تسويق متماسكة وقائمة على البيانات على وسائل التواصل الاجتماعي

أفضل 10 أدوات لتحليلات إنستجرام لاستخدامها في عام 2024

1. سوشيال بوك

عبر الكتاب الاجتماعي SocialBook هي أداة تحليلات على إنستجرام تساعد العلامات التجارية والمؤثرين على تعزيز انتشارهم على وسائل التواصل الاجتماعي وتنمية أعمالهم. يساعد SocialBook العلامات التجارية توفير الوقت في البحث عن المؤثرين والاتصال بهم والتعاون معهم.

لنفترض أن علامة تجارية لملابس ركوب الدراجات الهوائية للنساء المحترفات تخطط لإطلاق حملة تسويقية على إنستغرام. والهدف من ذلك هو إنشاء حملة لإطلاق المنتج بدعم من محترفات ركوب الدراجات على إنستغرام، وجمع تعليقات العملاء، وبناء مجتمع تفاعلي.

تستخدم العلامة التجارية أداة تحليلية على Instagram للعثور على المؤثرات في مجال تخصصهن، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني، وإدارة الحملة من لوحة تحكم واحدة.

تساعد أداة SocialBook المجانية لتحليلات Instagram المجانية منشئي المحتوى على زيادة عدد المتابعين وتحقيق الدخل من خلالها، مما يجعلها واحدة من أكثر أدوات تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي شيوعًا.

أفضل ميزات SocialBook الاجتماعية

إدارة علاقات المؤثرين عن طريق إضافة ملاحظات إلى الملفات الشخصية والحصول على صورة واضحة للتعاون

تتيح لك ميزات التكامل إرسال رسائل بريد إلكتروني جماعية إلى جميع المؤثرين في قائمتك دفعة واحدة

تقييم أداء كل مؤثر وعائداته من خلال تتبع رموز القسائم الفريدة الخاصة بهم

تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية للتسويق باستخدام لوحة معلومات تحليلات الحساب والحصول على رؤى حول تكاليف الحملة

قيود السوشيال بوك

أبلغ بعض المستخدمين عن وجود بعض الأخطاء والتأخيرات العرضية في تحديثات بيانات التحليلات

يجد المستخدمون أن وحدة التحليلات معقدة في التنقل فيها

تسعير SocialBook

بلاتيني : 499 دولارًا شهريًا (تدفع سنويًا)

: 499 دولارًا شهريًا (تدفع سنويًا) المؤسسة: تسعير مخصص

تقييمات ومراجعات SocialBook الاجتماعية

G2: 4.7/5 (56 مراجعة)

4.7/5 (56 مراجعة) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

2. سوشيال بايلوت

عبر سوشيال بايلوت هل لا تحصل على تفاعل على الرغم من تحميل القصص والمنشورات على إنستغرام بانتظام؟ قد لا يلقى المحتوى الخاص بك صدى لدى متابعيك.

يعد فهم سلوك الجمهور وتوقعاته أمرًا حيويًا اختراق النمو استراتيجية لتنمية حساباتك على إنستغرام.

ستساعدك أداة تحليلات Instagram، SocialPilot، على فهم جمهورك المستهدف. احصل على رؤى باستخدام نقاط جودة الجمهور على Instagram لاتخاذ قرارات تسويقية استراتيجية.

أفضل ميزات SocialPilot الاجتماعية

تتبع تحليلات منشوراتك على إنستجرام بغض النظر عما إذا كنت تنشرها باستخدام SocialPilot أم لا

جدولة تقارير PDF القابلة للتخصيص تلقائيًا لملفات تعريف Instagram المختلفة وتنبيهات سلاك بشأن إجراءاتك المعلقة

يساعدك مساعد الذكاء الاصطناعي في SocialPilot على إعادة كتابة المحتوى الخاص بك وإعادة توظيفه

استخدم ما تم إنشاؤه مسبقًا قوالب وسائل التواصل الاجتماعي وإنشاء تسميات توضيحية لضمان تطابق كل منشور مع صوت علامتك التجارية

قيود SocialPilot

لا يوجد تنبيه عند جدولة منشور جديد في نفس وقت منشور آخر، مما يؤدي إلى النشر المزدوج

تحليلات التقارير ليست قوية مثل الأدوات الأخرى، مثل Google Analytics

تسعير SocialPilot

احترافي : 22.5 دولار شهريًا (تُدفع سنويًا)

: 22.5 دولار شهريًا (تُدفع سنويًا) فريق صغير : 37.5/دولار شهرياً (تُدفع سنوياً)

: 37.5/دولار شهرياً (تُدفع سنوياً) وكالة : 75 دولارًا/شهريًا (تُدفع سنويًا)

: 75 دولارًا/شهريًا (تُدفع سنويًا) وكالة +: 150$/شهرياً (تُدفع سنوياً)

تقييمات ومراجعات سوشيال بايلوت

G2: 4.5/5 (673 تقييم)

4.5/5 (673 تقييم) Capterra: 4.4/5 (362 تقييم)

3. فلانكس

عبر فلينكس يقول خبراء الأمن إن إنستاجرام هو موطن لملايين الحسابات الروبوتية المزيفة.

تساعدك أدوات تحليلات إنستجرام مثل Phlanx على اكتشاف الحسابات ذات المتابعين المزيفين أو اكتشاف ما إذا كانت منشورات المؤثرين تحظى بتفاعل شرعي. احصل على عائد استثمار أفضل على إنفاقك على التسويق المؤثر.

فلانتكس برنامج تسويق المحتوى يحسب ثلاثة مقاييس رئيسية للتفاعل على إنستجرام - حاسبة التفاعل على إنستجرام وحاسبة الإعجابات على منشورات إنستجرام وحاسبة تعقب المنافسين على إنستجرام.

أدوات مجانية مثل تحليلات انستقرام من Phlanx، وهي أدوات مجانية أيضًا لتتبع تفاعل حساباتك ومنافسيك على انستقرام لتبسيط حملات انستقرام المستقبلية.

أفضل ميزات Phlanx

تدقيق حسابات المؤثرين على إنستجرام لتحديد المتابعين الحقيقيين أو غير النشطين ومعدل المشاركة

قياس معدل تفاعل حسابك باستخدام حاسبة التفاعل على إنستجرام من Phlanx لضمان تفاعل جمهورك مع المحتوى الخاص بك

قارن حسابك مع حساب منافسيك لتقييم المقاييس الرئيسية والبيانات الكمية جنبًا إلى جنب

اكتشف المؤثرين الرائجين على إنستجرام ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى باستخدام قوائم أفضل المؤثرين من فلينكس

قيود فلينكس

يمكن أن تكون بيانات المقاييس المحددة مثل اهتمام الجمهور غير موثوقة

تسعير #### Phlanx

أساسي : 39 دولارًا شهريًا

: 39 دولارًا شهريًا قسط : 60 دولارًا شهريًا

: 60 دولارًا شهريًا الأعمال: 90 دولارًا أمريكيًا في الشهر

Phlanx التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

4. أناليسا

عبر أناليسا لنفترض أنك مدير لوسائل التواصل الاجتماعي تدير حسابات متعددة. أناليسا المدعومة بالذكاء الاصطناعي برنامج تحليلات التسويق يوفر رؤى في الوقت الفعلي حول الأسئلة المهمة على إنستغرام مثل أوقات النشر المثلى وأفكار حملات المؤثرين والتركيبة السكانية للجمهور.

استخدم أدوات Analisa المجانية لتحليلات Instagram المجانية لتحليل المنافسين وتتبع الأداء التاريخي وتخطيط المؤثرين.

أفضل ميزات Analisa.io

تحليلات مفصلة لاستراتيجية محتوى Instagram الخاص بك، بما في ذلك إحصائيات المشاركة وتحليل الهاشتاج ونمو المتابعين

سحب الأداء التاريخي لمنشورات المؤثرين والرؤى الاجتماعية لنطاقات تواريخ مخصصة

تقارير مخصصة مع رؤى مفصّلة تلبي احتياجات مختلف أصحاب المصلحة، مما يوفر فهمًا قائمًا على البيانات لاستراتيجية التسويق والأداء على إنستغرام

تنزيل التقارير المفصّلة في قوالب جذابة بصريًا بصيغة PDF أو CSV

قيود Analisa.io

لا يتوفر قياس الهاشتاج والتحليلات الديموغرافية إلا على الباقات المدفوعة

يشكو بعض المستخدمين من عدم دقة التحليلات

تسعير #### Analisa.io

الأساسية: مجانية

مجانية القسط: 48.30 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (تُدفع سنويًا)

48.30 دولارًا أمريكيًا/شهريًا (تُدفع سنويًا) الإضافي: 104.30 دولارًا/شهريًا (تُدفع سنويًا)

104.30 دولارًا/شهريًا (تُدفع سنويًا) المحترف: 167.30 دولارًا/شهريًا (تُدفع سنويًا)

تقييمات ومراجعات Analisa.io

G2: لا توجد تقييمات كافية

لا توجد تقييمات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

5. سكويرلوفين

عبر سكويرلوفين وفقًا لنتائج Matter، يثق 69% من المستهلكين في المؤثرين أكثر من أي معلومات صادرة عن العلامة التجارية.

بصفتك مدير تسويق رقمي يدير العديد من العملاء، يجب عليك الحصول على المحتوى الذي ينشئه المستخدمون والعمل مع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والمؤثرين في مجال تخصصك لكسب ثقة العملاء.

Squarelovin هي واحدة من أفضل أدوات تحليلات Instagram المجانية لتنظيم محتوى المجتمع وتحسين أداء Instagram الخاص بك من لوحة تحكم واحدة. تشتمل أداة التحليلات على ميزات مثل تحليل الهاشتاج والواجهات الأمامية للمنشئ والمدير.

قم ببناء علامة تجارية تلقى صدى لدى عملائك وأنشئ شراكات هادفة مع منشئي المحتوى.

أفضل ميزات Squarelovin

تحلل لوحة التحكم مقاييس مثل مرات الظهور، ومدى الوصول، ومشاركة القصص والمنشورات، ونمو الحساب، والمتابعين، وتفاعلات المتابعين

تقييم نشاط المتابعين وتتبع الهاشتاج في الوقت الفعلي لنطاقات تواريخ مخصصة

إنشاء تقارير مخصصة وتحميلها بتنسيق PDF أو Excel

قيود Squarelovin

بطء أوقات التحميل ومواطن الخلل

يفتقر إلى الميزات المهمة مثل التحليل التنافسي والتحليلات الأساسية والاستماع الاجتماعي

تسعير #### تسعير Squarelovin

أساسي: مجانًا

مجانًا المؤثرين: 9,90 يورو/مستخدم/شهريًا

9,90 يورو/مستخدم/شهريًا الشركات: 14,90 يورو/مستخدم/شهريًا

تقييمات ومراجعات Squarelovin

G2: ليست تقييمات كافية

ليست تقييمات كافية Capterra: ليست تقييمات كافية

6. TapInfluence

عبر TapInfluence من الطرق الرائعة لتعزيز حضورك ومقاييس إنستغرام استخدام المؤثرين لمناقشة منتجاتك وعلامتك التجارية. استخدم TapInfluence لتشغيل حملات المؤثرين المخصصة.

TapInfluence عبارة عن منصة تسويق مؤثر شاملة لمديري وسائل التواصل الاجتماعي للبحث والاتصال والعمل مع شبكة واسعة من المؤثرين الصغار والكبار عبر إنستغرام.

أفضل ميزات TapInfluence

لوحة تحاليل شاملة لقياس عائد الاستثمار لحملات التسويق المؤثر الخاصة بك

تدفقات عمل متقدمة لإدارة الحملات لإدارة علاقات المؤثرين من البداية إلى النهاية، بدءاً من مشاركة الموجز وحتى التنفيذ

دليل المؤثرين الشامل لاستهداف مستخدمي إنستجرام المهتمين بمجال منتجاتك

قيود TapInfluence

منحنى تعلم حاد عند التنقل بين ميزات ووظائف TapInfluence لأول مرة

يفتقر إلى القدرة على إنشاء العقود أو التفاوض عند العمل مع المؤثرين

تسعير تطبيق TapInfluence

قياسي : 199 دولاراً شهرياً

: 199 دولاراً شهرياً الوكالة : أسعار مخصصة

: أسعار مخصصة المؤسسات: أسعار مخصصة

TapInfluence التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

7. سبروت سوشيال

عبر سبراوت سوشيال تخيل التنقل بين منصات التحليلات المختلفة للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك و إدارة الحملات الإعلانية لحسابات وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة

كفاءة برنامج تحليلات التسويق سيعزز وجود علامتك التجارية بشكل عضوي ويضمن زيادة في مقاييس المشاركة والمبيعات.

تستخدم العلامات التجارية برنامج SproutSocial لتتبع آراء العملاء وتقييم وتحسين أدائها التسويقي على إنستغرام. قم بإجراء تحليل المنافسين لتتبع نمو جمهور العلامات التجارية المنافسة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

أفضل ميزات Sprout Social

حسِّن تخطيطك باستخدام الأدوات الإبداعية وسير العمل البديهي وميزات الجدولة، كل ذلك داخل منصة واحدة

تحليلات قصص إنستغرام تقيس التأثير طويل المدى لقصصك من خلال النقرات والردود وغيرها من مؤشرات الأداء الرئيسية المهمة

تحليل بيانات المنشورات والبيانات على مستوى الملف الشخصي، والهاشتاقات، ومشاركة الجمهور للعديد من العملاء

يتكامل مع تويتر وفيسبوك وبنتيريست ولينكد إن وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي

قيود Sprout Social

بطء واجهة تقويم النشر

منحنى تعليمي حاد حيث تأتي الأداة بميزات ووظائف هائلة

تسعير #### سبروت سوشيال

التسعير القياسي : 249 دولاراً شهرياً

: 249 دولاراً شهرياً احترافي : 399 دولارًا شهريًا

: 399 دولارًا شهريًا متقدم : 499 دولاراً في الشهر

: 499 دولاراً في الشهر المؤسسات: أسعار مخصصة

تقييمات ومراجعات Sprout Social

G2: 4.4/5 (أكثر من 2,600 تقييم)

4.4/5 (أكثر من 2,600 تقييم) Capterra: 4.4/5 (571 تقييم)

8. كوينتلي

عبر كوينتلي يدعم Quintly التسويق الرقمي مبادرات مع تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي المتقدمة لمواكبة منافسيك واتجاهات إنستغرام الديناميكية.

تقيس أدوات التحليلات في Quintly نمو المتابعين لحسابك على Instagram وتجد المستهلكين الفريدين الذين يتفاعلون معك. تحدد ميزة تحليل محتوى إنستغرام أنواع المحتوى التي تحقق أفضل أداء لعلامتك التجارية.

أفضل ميزات Quintly

تخصيص المقاييس وترتيبها على لوحات معلومات مرنة لتناسب أهدافك على وسائل التواصل الاجتماعي

مشاركة التقارير من لوحات المعلومات المخصصة الخاصة بك إلى الشخص المعين حسب الوقت والتردد اللذين اخترتهما

يقوم Quintly تلقائيًا بتسجيل بيانات أداء قصص إنستغرام من خلال تتبع بيانات قصصك كل 30 دقيقة

تتكامل مع رؤى إنستغرام لعرض عدد الأشخاص الذين يتفاعلون مع المحتوى الخاص بك وعدد مرات مشاهدتهم له

قيود كوينتلي

قد يكون من الصعب استخدام تقارير البيانات الشاملة

باهظة الثمن بالنسبة للشركات الصغيرة أو المستخدمين الأفراد

تسعير كوينتلي

بسعر 315 دولارًا لكل مستخدم/شهريًا (لثلاثة ملفات شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي)

تقييمات ومراجعات كوينتلي

G2: 4.7/5 (68 تقييم)

4.7/5 (68 تقييم) Capterra: لا توجد تقييمات كافية

9. Minter.io

عبر مينتر هل تدير حملة على وسائل التواصل الاجتماعي ولا تحصل على التفاعل المطلوب؟ قم بتحسين نجاح حملتك حملاتك التسويقية مع تحليلات هاشتاج إنستجرام

تتبع عدد وتواتر المنشورات التي تحتوي على هاشتاجات متعددة ذات صلة بعلامتك التجارية، وتتبع هاشتاجات المنافسين لفهم ما يحرك معجبيك على إنستجرام.

تراقب أداة تحليلات إنستغرام Minter.io، وهي أداة تحليلات على إنستغرام، حملات الهاشتاغات الخاصة بعلامتك التجارية على إنستغرام وتقيّم أداءها. ويمكنك فهم أنواع المنشورات والصور والفيديوهات والوسوم الدوّارة التي تتصدر قائمة الأكثر تداولاً لاستخدامها لتحقيق أقصى قدر من التفاعل.

Minter.io أفضل الميزات

قم بإجراء تدقيق كامل على Instagram واحصل على تقرير مفصّل مع نصائح التحسين لإعدادات السيرة الذاتية والمتابعين والمنشورات والقصص على Instagram باستخدام ميزة التدقيق في Minter

افهم نوع المتابعين الذين تحصل عليهم من حملة معينة أو كيف يتغير جمهورك اليومي مع تحديثات الوسائط كل ساعة

تقييم عدد المتابعين الذين تكتسبهم وتخسرهم يوميًا وتقدير بيانات النمو التاريخي

اكتشف متى يحصل المحتوى الخاص بك على أكبر عدد من الإعجابات والتعليقات والوسوم التي تحصل على أعلى مستويات التفاعل

قيود Minter.io

تصدير التقارير يستغرق وقتًا طويلاً وشاقًا

بيانات المنافسين تفتقر إلى العمق

تسعير #### تسعير Minter.io

الفضي : 9 دولار/مستخدم/شهر

: 9 دولار/مستخدم/شهر ذهبي : 19 دولاراً/مستخدماً/شهرياً

: 19 دولاراً/مستخدماً/شهرياً بلاتيني: 39 دولاراً/مستخدماً/شهرياً

Minter.io التقييمات والمراجعات

G2: لا توجد مراجعات كافية

لا توجد مراجعات كافية Capterra: ليست هناك مراجعات كافية

10. ثقب المفتاح

عبر ثقب المفتاح Keyhole هو تطبيق تحليلات إنستجرام للعلامات التجارية للعثور على بيانات المؤثرين دون الحاجة إلى عمل شاق. على عكس أدوات تحليلات Instagram الأخرى، يتتبع Keyhole أداء المؤثرين بناءً على أهداف حملتك.

وعلاوة على ذلك، افصل مقاييس تفاعلهم وقارن بين المشاعر والأداء العام لفهم فعاليتهم.

أفضل الميزات #### أفضل ميزات Keyhole

تحليلات الكلمات الرئيسية والهاشتاج للبحث عن المؤثرين في مجال تخصصك

تحليلات متقدمة لتحديد الحسابات التجارية ذات المشاركة الحقيقية والحسابات ذات المتابعين المزيفين

جدولة ونشر منشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي وبكراتك وقصصك باستخدام ميزة النشر الذكي

قيود ثقب المفتاح

يفتقر إلى البرامج التعليمية للمنتج للمستخدمين لأول مرة

سعره مبالغ فيه قليلاً مقارنة بالأدوات الأخرى في السوق

تسعير #### تسعير ثقب المفتاح

فردي: 63 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

63 دولارًا أمريكيًا/شهريًا الفريق: 119 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

119 دولارًا أمريكيًا/شهريًا محترف 199 دولارًا في الشهر

199 دولارًا في الشهر متقدم : 359 دولارًا أمريكيًا/شهريًا

: 359 دولارًا أمريكيًا/شهريًا المؤسسات: بدءًا من 833 دولارًا أمريكيًا في الشهر

تقييمات ومراجعات #### تقييمات ومراجعات ثقب المفتاح

G2: 4.3/5 (68 تقييم)

4.3/5 (68 تقييم) Capterra: لا توجد مراجعات كافية

أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى

بينما تركز منصات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى وأدوات التحليلات على رؤى إنستجرام على المستوى السطحي و التسويق الداخلي ، ClickUp هي أداة لإدارة المشاريع من أجل

فرق التسويق

لزيادة الإنتاجية الإجمالية. يساعد ClickUp في تشكيل استراتيجية Instagram الخاصة بك من خلال إدارة حملات المؤثرين وإعداد التقارير عن المهام عبر موقع مركزي.

استفد من خاصية ClickUp أداة إدارة مشاريع وسائل التواصل الاجتماعي لتتبع تقويم وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بك، بما في ذلك منشوراتك على إنستغرام، وتخطيط حملات وسائل التواصل الاجتماعي في لوحة تحكم واحدة سهلة الاستخدام.

تعاون مع أعضاء فريق التسويق والأطراف المعنية في الوقت الفعلي أثناء العمل على أفكار حملات جديدة باستخدام

ClickUp Whiteboards

.

تعاون بشكل إبداعي مع الفريق بأكمله باستخدام السبورات البيضاء التفاعلية في ClickUp

تستخدم وكالات التسويق الرقمي ومديرو وسائل التواصل الاجتماعي ClickUp كمصدر واحد للحقيقة لإدارة تحليلات Instagram وتجميع رؤى شاملة.

أفضل ميزات ClickUp ClickUp

ClickUp المصمم مسبقًا تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي تعمل القوالب على أتمتة مهام سير العمل على Instagram وتسمح لمديري وسائل التواصل الاجتماعي ب تتبع المشاريع عن طريق إضافة العلامات والتبعيات والتحذيرات

توليد أفكار جديدة لتحسين الحملة لتنمية حسابك على Instagram باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في ClickUp

بناء استراتيجية وتنفيذ حملات تسويقية باستخدام ClickUp

هل تحاول زيادة الوعي بالعلامة التجارية أو توليد عملاء محتملين أو زيادة المبيعات؟ مهما كان هدفك، استخدم مستندات ClickUp لتبادل الأفكار ووضع قائمة بالمقاييس لتتبع النجاح

استخدم ClickUp's Docs لإنشاء مستندات جميلة ومواقع ويكي والمزيد من أجل تنفيذ الأفكار بسلاسة مع فريقك

اجمع البيانات ذات الصلة مثل عدد المتابعين ومدى وصول المؤثرين والتحليلات الأساسية ونظّم هذه المعلومات في عرض الجدول لتتبع هذه البيانات بمرور الوقت

السماح للجميع برؤية أهدافهم وكيفية توافقها مع الصورة الكبيرة وتصور التقدم المحرز باستخدام معالم ClickUp Milestones

استخدم ClickUp Brain ل إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي للتعليقات التوضيحية والمحتوى والأفكار والمزيد!

استخدم قالب السبورة البيضاء لخريطة طريق تطوير المنتج من ClickUp لتخطيط معالم تطوير منتجك وتتبعها والاحتفال بها بصريًا

بدءاً من إنشاء استراتيجية جديدة على Instagram، أو تعديل استراتيجية المحتوى الحالية، أو تعديل ميزانيتك للإعلانات, مخططات جانت تتيح لك التخطيط للنجاح

قيود ClickUp

الميزات المتقدمة مثل ClickUp AI متوفرة فقط في الخطط المدفوعة

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود: 7 دولارات/مستخدم/شهريًا

7 دولارات/مستخدم/شهريًا الشركات: 12 دولارًا/مستخدم/شهريًا

12 دولارًا/مستخدم/شهريًا المؤسسات: أسعار مخصصة

ClickUp التقييمات والمراجعات

اختر أدوات تحليلات انستجرام المناسبة لتتبع الأداء

تسمح لك أدوات تحليلات إنستغرام المدرجة هنا بتتبع مقاييس الجمهور التفصيلية لملفك الشخصي على إنستغرام، ونشر مقاييس الأداء الفردي، والتوصية بفرص التحسين.

تتضمن إمكانيات إدارة المشاريع في ClickUp قوالب تحليلات وسائل التواصل الاجتماعي الجاهزة، وأداة ذكاء اصطناعي مصممة خصيصًا لـ إنتاج المحتوى على نطاق واسع ولوحة تحكم تعاونية

بدءاً من إدارة مقاييس Instagram وحملات المؤثرين إلى إنشاء أفكار محتوى لمنشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الذكاء الاصطناعي، فإن ClickUp يقوم بكل شيء.

ClickUp

التكامل

مع أفضل أدوات تحليلات Instagram يسمح بتدفق البيانات بشكل آمن بين أدوات الطرف الثالث. استخدم ClickUp لإدارة مشاريعك على Instagram دون التبديل بين أدوات تحليلات Instagram الأخرى.

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