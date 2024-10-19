أفضل 10 أدوات تسويق عبر المؤثرين للوكالات في 2025

المؤثرون هم أشخاص عاديون، ومع ذلك فهم يتمتعون بقوة كبيرة عندما يتعلق الأمر بالترويج لعلامة تجارية ما. لقد شهدنا العديد من الشركات تتوسع في قاعدة عملائها مع التسويق المؤثر في السنوات القليلة الماضية.

خذ على سبيل المثال Tinder، على سبيل المثال - تعاون عملاق تطبيقات المواعدة عبر الإنترنت مع كبار المؤثرين على TikTok في عامي 2020-21 لزيادة الوعي بالعلامة التجارية بين مستخدمي الجيل Z. لقد كان نجاحًا باهرًا، حيث حققت العلامة التجارية اجتذبت 697.6 مليون مشاهدة على تيك توك -والمزيد من المتابعين والانطباعات ونمو الجمهور الشهري وتنزيلات التطبيق أكثر مما كان متوقعًا! 💘

إذا كنت تنوي الاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي للترويج لعلامة تجارية أو منتج أو خدمة، فأنت بحاجة إلى أدوات التسويق المؤثر المناسبة بجانبك. فهي مصممة لتبسيط مختلف عمليات التسويق المؤثر، مثل العثور على المتعاونين وإدارتهم أو إرسال عروض جاهزة عبر البريد الإلكتروني.

في هذا الدليل، سنناقش أفضل 10 أدوات للتسويق المؤثر التي يمكن أن تساعد شركتك أو شركتك أو وكالة تسويق إدارة الحملات وقياس النتائج بفعالية.

ما الذي يجب أن تبحث عنه في أدوات التسويق عبر المؤثرين؟

إليك بعض الخصائص التي يجب مراعاتها عند مقارنة أدوات التسويق المؤثر المختلفة:

البحث عن المؤثرين:قد يساعد البرنامج في اكتشاف المؤثرين بناءً على معايير مثل الجمهور المستهدف والتركيبة السكانية والاهتمامات والمنافذ تتبع الاتجاهات: يجب أن تكون قادرًا على مراقبة المواضيع والهاشتاجات والتحديات الشائعة، والتي يمكن أن تساعدك في إنشاء محتوى سريع الانتشار 💃 تتبع التفاعل: ستكون فائدة إضافية إذا كانت الأداة تسمح لك بتتبع مرات الظهور والتفاعل الناتج عن منشورات المؤثرين أدوات التسويق: يجب أن تساعدك المنصة الرائعة للتسويق المؤثر على تصميم وتشغيل حملتك التسويقية المؤثرة بميزات مثل تخصيص الموارد والجداول الزمنية للتسليم أدوات إعداد التقارير: يجب أن تكون قادرًا على قياس نمو الحملة ونجاح المؤثرين باستخدام تحليلات متعمقة وأدوات قياس أداء المنافسين قوالب وسائل التواصل الاجتماعي : تأتي العديد من أدوات التسويق مع قوالب معدة مسبقًا لإرشادك خلال عملية إدارة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي أو توظيف المؤثرين وإدارتهم عمليات التكامل: تأكد من أن الأدوات يمكن أن تتكامل مع المنصات الأخرى التي تستخدمها، مثل إدارة وسائل التواصل الاجتماعي أو أدوات إدارة علاقات العملاء

تتيح لك طريقة عرض الفريق معرفة ما يعمل عليه فريقك وما أنجزوه وما هي قدراتهم

أفضل 10 أدوات للتسويق المؤثر لاستخدامها في عام 2024

تأتي حلول التسويق المؤثر المتاحة في السوق بمجموعات ميزات مختلفة. ستجد عادةً منتجات في ثلاث فئات:

إدارة حملات المؤثرين اكتشاف المؤثرين قياس الحملات وجهود التسويق عبر المؤثرين

دعونا نلقي نظرة فاحصة على أدوات التسويق المؤثر الأكثر فاعلية لكل فئة وتطبيقاتها المحتملة! 🌼

الأفضل لإدارة الحملات

1. انقر فوق

استفد من أكثر من 15 طريقة عرض في ClickUp لتخصيص سير عمل التسويق المؤثر لديك

ClickUp هو الكل في واحد أداة لإدارة التسويق مع ميزات مناسبة للتعامل مع حملات المؤثرين في مختلف المجالات. إنها موجهة لمساعدتك في إنشاء خطط تسويقية وتنفيذ الفعاليات الترويجية على أي نطاق.

تُعد إدارة خدمات المؤثرين بمثابة نزهة مع نموذج عقد المؤثرين في ClickUp . يساعدك على إعداد اتفاقية الخدمة لتحديد عناصر مثل:

نطاق الخدمة

شروط الدفع

إرشادات المؤثرين

رسائل العلامة التجارية

حقوق الملكية الفكرية

إلى جانب إرشادك لإنشاء اتفاقية احترافية، يساعدك القالب على إدارة تقدم كل عقد من عقود المؤثرين. استخدم الحقول المخصصة لإضافة تسميات مثل الميزانية أو مرحلة التسويق لكل عقد.

الاستفادة من أكثر من 15+ مشاهدة ClickUp مثل قائمة جانت وطريقة عرض عبء العمل والتقويم، لمراقبة الأسماء وتسجيلها عند العثور على المؤثرات ذات الصلة.

صمم عقدك التالي باستخدام قالب وثيقة عقد المؤثرين من ClickUp

بمجرد أن تبدأ حملة تسويق مؤثرة، ابحث عن الدعم مع المئات من إدارة المشاريع التسويقية أدوات على المنصة! على سبيل المثال، يمكنك استخدام أهداف النقر لإنشاء أهداف أو المعالم للمبيعات أو أي مقاييس أخرى لقياسها مهام المؤثرين .

مع لوحات معلومات ClickUp يمكنك الإشراف على عمل المتعاونين التسويقيين عبر الحملات المباشرة. عيّن خطاً زمنياً لكل مؤثر وقم بإعداد إشعارات للتحديثات.

تقدم ClickUp أيضًا أفضل دعم في المجال للتعاون الإبداعي في الوقت الفعلي بمساعدة اللوحات البيضاء , الخرائط الذهنية و التدقيق . 😌

وهل ذكرنا استخدام ClickUp AI لتحسين جهودك التسويقية؟ يأتي مع مطالبات خاصة بالأدوار لتوليد أفكار لحملات المؤثرين وموجزات المحتوى ودراسات الحالة التسويقية!

استخدم أتمتة ClickUp لمهام التسويق المتكررة مثل الحصول على إشعارات مدفوعات المؤثرين وإرسال رسائل البريد الإلكتروني بالتنقيط.

ClickUp أفضل الميزات

دعم إدارة الحملات من الجدار إلى الجدار

قوالب لإدارة عمليات التسويق والمؤثرين

قابلة للتخصيص بالكامل اللوحات البيضاء ClickUp للتعاون المرئي

مستندات ClickUp لتخزين كل موارد التسويق التكامل مع أكثر من 1,000 تطبيق

تحديد الأهداف القابلة للقياس والمراقبة

مساعد الذكاء الاصطناعي ClickUp للمساعدة في استراتيجيات التسويق

مجموعة أدوات قوية لإدارة المهام

أتمتة التسويق بسهولة

قيود ClickUp

يحتاج المبتدئون إلى وقت لاستكشاف جميع ميزات التسويق المتاحة

تطبيق الهاتف المحمول ليس مميزًا مثل إصدارات سطح المكتب والويب

تسعير #### ClickUp

مجاني للأبد

غير محدود : 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم

: 7 دولارات شهريًا لكل مستخدم شركة : 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم

: 12 دولارًا شهريًا لكل مستخدم المؤسسات : اتصل لمعرفة الأسعار

: اتصل لمعرفة الأسعار ClickUp AI متاح على جميع الباقات المدفوعة مقابل 5 دولارات لكل عضو في مساحة العمل شهريًا

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات ClickUp

G2 :4.7/5 (أكثر من 8500 تقييم)

:4.7/5 (أكثر من 8500 تقييم) Capterra:4.7/5 (أكثر من 3,500 تقييم)

2. SocialLadder

عبر SocialLadder SocialLadder هو حل متكامل لإدارة سفراء العلامات التجارية. وهو يساعد في المقام الأول في التسويق عبر المؤثرين والسفراء والمسوقين بالعمولة من خلال السماح لك بأتمتة سير العمل وتبسيط التواصل ومراقبة المشاركة.

تحسين التعاون مع المؤثرين من خلال استخدام خيارات الدردشة داخل التطبيق، وإعلانات الخلاصات، والإشعارات الفورية المخصصة. تتيح لك المنصة تعيين المهام والاحتفاظ بسجلات لقيمة الوسائط المكتسبة على المنصات المختلفة.

حدد أصحاب الأداء الأفضل باستخدام أدوات إعداد التقارير الخاصة بـ SocialLadder. ويمكنك تحفيزهم من خلال نظام المكافآت أو الدفع من خلال نظام المكافآت أو الدفع. يمكنك الوصول إلى مخزون مكافآتك من لوحة تحكم مركزية . 🎁

إجراء تحليل متعمق لحساب عائد الاستثمار (العائد على الاستثمار) من المبلغ الذي تم إنفاقه على المتعاونين المستأجرين والمؤثرين ذوي الصلة.

أفضل ميزات SocialLadder

يبسّط حملات وسائل التواصل الاجتماعي وحملات التسويق عبر المؤثرين

يتضمن تتبع عائد الاستثمار

نظام مكافآت قائم على النقاط

وظيفة الدردشة للتواصل السلس

تحليلات متقدمة مع تقارير قابلة للتخصيص

قيود SocialLadder

لا يمكنك الموافقة على المحتوى المرسل بشكل جماعي

يمكن تحسين ميزة الدردشة مقارنة ببرامج التسويق المؤثر الأخرى

تسعير #### SocialLadder

متاح عند الطلب

تقييمات ومراجعات SocialLadder الاجتماعية

G2 :4.7/5 (أقل من 5 تقييمات)

:4.7/5 (أقل من 5 تقييمات) Capterra:4.5/5 (أقل من 5 مراجعات)

3. أواريو

عبر أواريو Awario هو برنامج مراقبة لوسائل التواصل الاجتماعي يساعد على وضع علامتك التجارية من خلال أنشطة المؤثرين التي تحفز التسويق الشفهي. إنه مثالي لتتبع إشارات العلامة التجارية وأداء المحتوى وإحصائيات المشاركة.

ابحث عن المؤثرين في مجال تخصصك باستخدام موجز الإشارات. تصفح محتواهم وملفاتهم الشخصية لتحديد المتعاونين المحتملين. بمجرد الدخول في شراكة مع الأشخاص المناسبين، راقب التزامهم من خلال تتبع الوسوم والكلمات الرئيسية والإشارات الخاصة بالعلامة التجارية في خلاصاتهم. 🗣️

باستخدام تحليل المؤثرين، يمكنك جمع بيانات الاستماع الاجتماعي لقياس أداء كل مؤثر. أنشئ تقارير مقارنة المؤثرين وتقارير المشاعر المنشورة لتحليل ما نجح لحملتك وما لم ينجح.

أواريو أفضل الميزات

مثالية لمراقبة العلامات التجارية عبر الإنترنت

تساعد ميزات اكتشاف المؤثرين في العثور على المؤثرين المتخصصين

مراقبة المؤثرين من خلال تنبيهات الكلمات المفتاحية والهاشتاجات

بدء المحادثات بسهولة

قيود أواريو

يرغب بعض المستخدمين في الحصول على المزيد من المواد التدريبية لاستخدام منصة التسويق المؤثر

قد يتطلب ضبط فلاتر البحث الكثير من العمل

تسعير #### تسعير أواريو

المبتدئين : 39 دولارًا شهريًا لكل عضو في الفريق

: 39 دولارًا شهريًا لكل عضو في الفريق محترف : 119 دولارًا شهريًا لكل 10 أعضاء في الفريق

: 119 دولارًا شهريًا لكل 10 أعضاء في الفريق المؤسسة: 399 دولارًا شهريًا (عدد غير محدود من أعضاء الفريق)

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات أواريو

Capterra :4.4/5 (أكثر من 40 تقييم)

:4.4/5 (أكثر من 40 تقييم) G2:4/5 (أكثر من 35 تقييمًا)

الأفضل للعثور على المؤثرين

4. سوشيال بليد

عبر سوشيال بليد الخطوة الأولى لإطلاق حملة تسويق مؤثرة رائعة هي تحديد المؤثرين المتوافقين مع علامتك التجارية. Social Blade هي أداة تحليلية لوسائل التواصل الاجتماعي مثالية لهذه المهمة! 🌹

احتفظ بعلامات تبويب على المؤثرين المرغوبين لمنصات التواصل الاجتماعي المستهدفة - على سبيل المثال، Instagram وTikTok وTwitch وYouTube - وأنشئ قائمة يمكن فرزها حسب مقاييس مثل المتابعين والإعجابات والمشاهدات والتحميلات.

انقر على الملف الشخصي الذي تهتم به لاستكشاف المزيد من الإحصائيات ذات الصلة، مثل عدد الإعجابات والتحميلات التي يحصل عليها المؤثر أسبوعياً، وحدد من يمكنه توفير أكبر قدر من الظهور لعلامتك التجارية في الوقت الحالي.

يعد Social Blade رائعاً للتسويق على YouTube - إذا كنت ترغب في التعاون مع مستخدمي YouTube المشهورين، يمكنك العثور عليهم من خلال البحث في القوائم المنسقة بناءً على عدد المشتركين والبلدان التي يشتهرون فيها وفئات مثل الكوميديا والتعليم والموسيقى والرياضة والسفر. ✌️

أفضل ميزات الشفرة الاجتماعية

يحدد مواقع المؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي المتعددة

فلاتر بحث سهلة الاستخدام

مقاييس عديدة لمراقبة أنشطة المؤثرين

استشارات خاصة على يوتيوب متاحة

قيود الشفرة الاجتماعية

ميزة البحث بها مجال للتحسين مقارنة بأدوات التسويق المؤثر الأخرى في هذه القائمة

ليست مفيدة لمنصات التواصل الاجتماعي إلى جانب يوتيوب، مما قد يحد من تتبع حملاتك التسويقية المؤثرة

تسعير سوشيال بليد

Bronze :$3.99/month

:$3.99/month Silver :$9.99/month

:$9.99/month Gold :$39.99/month

:$39.99/month Platinum:$99.99/month

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات الشفرة الاجتماعية

Capterra :4.4/5 (أكثر من 5 تقييمات)

:4.4/5 (أكثر من 5 تقييمات) G2:4.2/5 (أكثر من 10 تقييمات)

5. أبفلوينس

عبر التأثير الأعلى يساعدك Upfluence على العثور على منشئي المحتوى بناءً على الجمهور والمحتوى والأداء عبر أفضل المنصات مثل Instagram وYouTube وFacebook. بالإضافة إلى أنه يجلب لك منشئي المحتوى المجانيين، فهو يعمل كمحور مركزي لمراقبة عمليات الإرسال وإصدار المدفوعات. 💸

تتكون قاعدة بيانات Upfluence من ملايين المؤثرين والمؤثرين الصغار والمشاهير. يمكنك تضييق نطاق البحث باستخدام أكثر من 20 مرشحًا، بما في ذلك الكلمات المفتاحية وحجم الجمهور والمنصات الاجتماعية.

يمكنك حتى البحث عن المؤثرين الذين سبق لهم ذكر علامتك التجارية، مما يزيد من احتمالية التزامهم بالتعاون. جرّب رسائل البريد الإلكتروني الآلية للتواصل معهم

عروض Upfluence قوالب المؤثرين للعقود ورسائل البريد الإلكتروني للتواصل لتوفير الوقت. ⌛

Upfluence أفضل الميزات

ملفات تعريف المؤثرين الغنية بالبيانات عبر العديد من منصات التواصل الاجتماعي

تبسيط التواصل من خلال رسائل البريد الإلكتروني الآلية

أكثر من 20 مرشحاً للمساعدة في اكتشاف المؤثرين

ملحق كروم متاح

قيود Upfluence

لا توجد سياسة إلغاء متاحة

ليست سهلة الاستخدام مثل أدوات التسويق المؤثر الأخرى

تسعير #### Upfluence

متاح عند الطلب

تقييمات ومراجعات Upfluence #### تقييمات ومراجعات Upfluence

ج2 :4.6/5 (أكثر من 120 تقييم)

:4.6/5 (أكثر من 120 تقييم) Capterra:4.1/5 (أكثر من 30 تقييم)

6. هنتر

عبر صياد هانتر هو أداة للبحث عن البريد الإلكتروني تساعدك على جمع معلومات الاتصال بمختلف المهنيين، بما في ذلك المؤثرين في مجال الأعمال، لتحسين التواصل معك. ما عليك سوى الوصول إلى قاعدة البيانات الخاصة به وتحديد نوع المتعاونين الذين ترغب في التواصل معهم، و سيقترح عليك هانتر نتائج مطابقة من مستودعه الذي يضم 100 مليون عنوان بريد إلكتروني. ✉️

تساعد وظيفة البحث عن المجال في تحديد موقع المؤثرين في مجال عمل معين. هذه الميزة مفيدة بشكل خاص إذا كنت تبحث عن مدونين ضيوف من ذوي الخبرة المتخصصة.

يضمن لك هانتر الحصول على عناوين بريد إلكتروني صالحة من خلال وظيفة التحقق من البريد الإلكتروني. تجدر الإشارة إلى أن هانتر يعطي الأولوية لجلب عناوين البريد الإلكتروني الاحترافية بدلاً من عناوين النطاقات الشائعة مثل Gmail وYahoo.

اربط هانتر بمنصات مثل Salesforce وGoogle Workspace لجمع العملاء المحتملين وتبسيط التواصل مع عملك.

أفضل ميزات #### هنتر

قاعدة بيانات ضخمة لعناوين البريد الإلكتروني للمحترفين

أداة مفيدة للتحقق من البريد الإلكتروني

تمكين البحث حسب المجال أو اسم الشخص

المؤثر حملات التسويق تساعدك ميزة إرسال رسائل البريد الإلكتروني للتوعية على الطيار الآلي

قيود صياد

صعوبة العثور على معلومات الاتصال للشركات الصغيرة

تحتاج تجربة المستخدم لمنصة التسويق المؤثر إلى تحسينات

تسعير #### هنتر

مجانًا :0 دولار شهريًا لحساب بريد إلكتروني واحد

:0 دولار شهريًا لحساب بريد إلكتروني واحد بداية :49$/شهرًا لثلاثة حسابات بريد إلكتروني

:49$/شهرًا لثلاثة حسابات بريد إلكتروني النمو :149 دولارًا شهريًا ل 10 حسابات بريد إلكتروني

:149 دولارًا شهريًا ل 10 حسابات بريد إلكتروني الشركات:499 دولارًا شهريًا ل 20 حساب بريد إلكتروني

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

التقييمات والمراجعات

Getapp :4.6/5 (أكثر من 580 تقييم)

:4.6/5 (أكثر من 580 تقييم) G2:4.4/5 (أكثر من 500 تقييم)

7. كلير

عبر كلير Klear (المعروفة سابقًا باسم Twtrland) هي أداة شاملة لاكتشاف المؤثرين ومراقبة الحملات وإدارة المدفوعات. تحتوي المنصة سهلة الاستخدام على بوابة اكتشاف مزودة بفلاتر بحث ذكية للعثور على المؤثرين ذوي السمات الجسدية والمهارات الفريدة.

من السهل استخدام الأداة - اختر منصة التواصل الاجتماعي التي تريد التركيز عليها وقم بتعيين الفلاتر. إليك ثلاثة أمثلة:

فلتر الموضوع: يتيح اكتشاف المؤثرين حسب نوع المحتوى الخاص بهم، مثل اصنع بنفسك بنفسك، والسفر، والأزياء فلتر الموقع: مثالي للحملات الخاصة بالموقع الجغرافي - فهو يساعدك على تبسيط المؤثرين داخل منطقة جغرافية معينة 📌 الفلتر الديموغرافي: يتيح لك العثور على المؤثرين حسب الخصائص الديموغرافية مثل العمر والجنس لجذب جمهورك المستهدف

جرّب خاصية البحث عن العلامة التجارية للعثور على منشئي المحتوى الذين تعاونوا بالفعل مع علامة تجارية تشاركك نفس القيم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام هذه الميزة لإجراء عمليات تدقيق المنافسين ومراجعة استراتيجيات التسويق المؤثر لمنافسيك.

كلير أفضل الميزات

أداة اكتشاف المؤثرين سهلة الاستخدام

معايير تصفية غنية

ميزة البحث عن العلامة التجارية للعثور على منشئي المحتوى المتوافق مع القيمة

البحث عن العلامة التجارية للعثور على منشئي المحتوى المتوافق مع القيمة مقاييس تقدم الحملة متاحة

رؤى حول استراتيجيات التسويق للمنافسين

قيود كلير

قد تكون عمليات تكامل الدفع معقدة في الإعداد

ليس الأفضل للعثور على المؤثرين الصغار ذوي الجمهور المتخصص للغاية

تسعير Klear

طلب عرض توضيحي للحصول على عرض أسعار

تقييمات ومراجعات Klear

Capterra :4.3/5 (أكثر من 10 تقييمات)

:4.3/5 (أكثر من 10 تقييمات) G2:4.2/5 (أكثر من 280+ تقييم)

8. بازسومو

عبر: بازسومو يدعم BuzzSumo البحث القائم على الأفكار عن المؤثرين والمحتوى الرائج. يمكنك تحديد المؤثرين وتسجيلهم وفقًا لقيمتها من حيث الاتصالات الحقيقية والوصول والسلطة. تحتوي المنصة أيضًا على قاعدة بيانات تضم أكثر من 500,000 صحفي مؤثر يمكنهم الترويج لعلامتك التجارية بمقالات استراتيجية.

توفر لك ميزة محلل المحتوى قائمة بالمحتوى الأكثر مشاركة ذات الصلة بعلامتك التجارية. اختر استعرض أهم المشاركين لاكتشاف المؤثرين الذين يتمتعون بنفوذ كبير في هذا المجال.

تعمّق أكثر من خلال استكشاف متوسط عدد مرات إعادة التغريد للتعرف على مدى تفاعل الجمهور مع منشئ المحتوى. هؤلاء هم المؤثرون الذين يجب أن تركز عليهم، حيث من المرجح أن يقوموا بتنظيم الظهور الذي تريده. 📸

إذا كنت تقوم بالقياس المرجعي، فابحث عن المنافسين المناسبين من خلال إنشاء تقارير تحليل المحتوى وانتقاء الاستراتيجيات التي تزيد من التفاعل مع مرور الوقت.

أفضل ميزات BuzzSumo

بحث اكتشاف المؤثرين عبر المنصات

يقدم قاعدة بيانات الصحفيين

تحليل قائم على التفاعل مثالي للحملات التسويقية التفصيلية للمؤثرين

يسمح بتصدير البيانات بتنسيقات CSV و Excel

قيود BuzzSumo

ليس للشركات ذات ميزانيات المحتوى المنخفضة

واجهة المستخدم ليست الأفضل في قائمة خيارات برامج التسويق المؤثرة هذه

تسعير BuzzSumo

أساسي : 199 دولارًا شهريًا لكل مستخدم واحد

: 199 دولارًا شهريًا لكل مستخدم واحد إنشاء المحتوى : 249 دولارًا شهريًا لكل خمسة مستخدمين

: 249 دولارًا شهريًا لكل خمسة مستخدمين العلاقات العامة والاتصالات : 249 دولارًا شهريًا لكل خمسة مستخدمين

: 249 دولارًا شهريًا لكل خمسة مستخدمين جناح : 499 دولاراً شهرياً لكل 10 مستخدمين

: 499 دولاراً شهرياً لكل 10 مستخدمين المؤسسة: 999 دولارًا شهريًا لكل 30 مستخدمًا

* تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوية

تقييمات ومراجعات BuzzSumo BuzzSumo

Capterra : 4.5/5 (أكثر من 130 تقييم)

: 4.5/5 (أكثر من 130 تقييم) G2: 4.5/5 (أكثر من 100 تقييم)

الأفضل لقياس نتائج الحملة

9. تراكر

عبر تراكر تُعد Traackr أداة ممتازة لقياس نجاح حملتك التسويقية من خلال تتبع المحتوى وقياسات عائد الاستثمار ومشاركة المؤثرين والشركات التابعة. يمكنك أيضًا تحليل أداء علامتك التجارية مقابل المنافسين.

تقدم المنصة خمسة منتجات فريدة من نوعها:

تنمو: لتأهيل المؤثرين تفعيل: للتعاون في المحتوى وإدارة العلاقات قياس: لتتبع عائد الاستثمار والمعايير والأداء التنافسي تحسين: لتحسين الميزانية والعمليات توسيع النطاق: لتوسيع نطاق برامج المؤثرين مع دمج البيانات العالمية

تتبع إشارات العلامة التجارية تلقائيًا في موجز مخصص في الوقت الفعلي لمعرفة ما إذا كنت تحصل على الظهور المتوقع. استخدم الرؤى مع الوسوم الأكثر تداولاً داخل مجتمعك لتعزيز استراتيجياتك التسويقية. 🤩

تراكر أفضل الميزات

عائد الاستثمار والتحليلات القياسية

متتبع الإشارات التلقائي

أدوات شاملة لإدارة المؤثرين

تمكين التخصيص الأمثل للميزانية

قيود تراكر

التأخر والخلل من حين لآخر

تميل عمليات سير عمل الحملة إلى أن تكون غير متقنة

تسعير تراكر

اتصل بفريق المبيعات

تقييمات ومراجعات تراكر

G2 :4.2/5 (240+ تقييم)

:4.2/5 (240+ تقييم) Capterra:4.6/5 (أكثر من 30 تقييم)

10. إنفلونسيتي

عبر التأثير Influencity هي أداة أخرى شاملة لإدارة المؤثرين وطرح الحملات التسويقية وقياس النتائج. يتيح لك منتجها تقارير الحملة توضيح رؤى المنشورات الرئيسية وتوضيح نتائج التسويق عبر المؤثرين بطريقة احترافية. 🧑‍💼

استخدم التقارير القابلة للتخصيص بالكامل لتصوير النتائج الملموسة المستمدة من الحملة من حيث عائد الاستثمار والمقاييس المناسبة الأخرى. اختر من بين مجموعة متنوعة من الرسوم البيانية والمخططات والأدوات ونقاط البيانات لصياغة تقارير مصممة خصيصًا لمؤشرات الأداء الرئيسية والمنتجات والحملات والعلامات التجارية والمؤثرين.

يتيح لك Influencity أيضًا مشاركة التقارير بسهولة مع المؤثرين أو البائعين أو المستثمرين أو أصحاب المصلحة الآخرين من خلال الروابط.

أفضل ميزات إنفلوينسيتي

مركز تسويق مؤثر قابل للتخصيص

خيارات تقارير واسعة النطاق

مؤشرات أداء رئيسية قابلة للتتبع لكل حملة

لوحة تحكم مرئية أولاً

قيود إنفلوينسيتي

يمكن أن تكون أداة التصفية أكثر سهولة

تدعم يوتيوب وإنستغرام وتيك توك فقط

أسعار إنفلوينسيتي

مخصص : بدءًا من 98 دولارًا شهريًا

: بدءًا من 98 دولارًا شهريًا أساسي : 168 دولارًا شهريًا

: 168 دولارًا شهريًا محترف : 348 دولاراً في الشهر

: 348 دولاراً في الشهر الأعمال: 698 دولاراً في الشهر

\ * تشير جميع الأسعار المدرجة إلى نموذج الفوترة السنوي

تقييمات ومراجعات إنفلوينسيتي

G2 :4.5/5 (أكثر من 150 تقييم)

:4.5/5 (أكثر من 150 تقييم) Capterra:4.2/5 (أقل من 10 مراجعات)

اجذب جمهورك: اخترق أسواقًا جديدة باستخدام أفضل أدوات التسويق عبر المؤثرين!

سواء كنت تدير شركة صغيرة أو مؤسسة كبيرة، يمكن أن تساعدك أدوات التسويق المؤثر المدرجة لدينا في اقتحام مناطق جديدة في السوق والارتقاء بعلامتك التجارية إلى القمة. استخدم أداة واحدة أو أكثر من هذه الأدوات لاكتشاف منشئي محتوى جدد وضبط حملاتك برؤى ممتازة.

إذا كنت تبحث عن دعم شامل لجهودك التسويقية, اشترك للحصول على حساب ClickUp مجانًا . لن تساعدك المنصة على إدارة المؤثرين فحسب، بل ستساعدك المنصة على إدارة المؤثرين وفريق التسويق بأكمله! 🍀