المؤثرون في الذكاء الاصطناعي: تابع من يتحدثون عن أحدث اتجاهات الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي هو حديث المدينة. يصبح البقاء على اطلاع دائم بتطورات الذكاء الاصطناعي أمرًا بالغ الأهمية إذا كنت لا تريد أن تتخلف عن الركب.

وما هي أفضل طريقة للحصول على التحديثات من متابعة أفضل العقول في هذا المجال؟ يصبح من الأسهل بكثير مواكبة الاتجاهات السائدة عندما تتابع أولئك الذين يحددونها.

لذا، قمنا بإعداد قائمة بأفضل 10 أشخاص مؤثرين في مجال الذكاء الاصطناعي من المفكرين أصحاب الرؤى الذين يشكلون مشهد الذكاء الاصطناعي ويقودون المحادثات حول كل ما هو جديد في مجال الذكاء الاصطناعي.

إذا كنت مسوِّقًا أو خبيرًا في وسائل التواصل الاجتماعي أو تريد أن تتعلم من المحركين الحقيقيين في عالم الذكاء الاصطناعي، فستساعدك هذه القائمة على فهم مساهماتهم جيدًا.

ما هم المؤثرون في الذكاء الاصطناعي؟

المؤثرون في الذكاء الاصطناعي هم خبراء في الذكاء الاصطناعي - باحثون أو تقنيون أو رواد أعمال أو معلمون أو قادة فكر_ والذين يشاركون معارفهم ورؤاهم مع الآخرين. فهم يشرحون الفروق الدقيقة وحالات الاستخدام وأهمية الذكاء الاصطناعي للعالم أجمع.

يساهم المؤثرون في الذكاء الاصطناعي بنشاط في فهم الجوانب التكنولوجية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي.

يتفاعل هؤلاء المؤثرون الافتراضيون المشهورون عبر قنوات مختلفة، مثل منصات التواصل الاجتماعي والمنشورات الأكاديمية والمؤتمرات والمنتديات الصناعية لمشاركة خبراتهم ووجهات نظرهم حول الموضوعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

باختصار، فهم يساعدوننا على فهم الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل وإدراك كيف يمكن أن يغير حياتنا في المستقبل.

10 مؤثرين في الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى متابعتهم

من خلال غربلة ملفات تعريفية متعددة، اخترنا بعناية 10 من قادة الفكر ورواد الذكاء الاصطناعي الذين يقودون تطورات مهمة وسيقدمون لك رؤى ومعلومات قيمة.

تابع هؤلاء المؤثرين لتبقى على اطلاع دائم بالذكاء الاصطناعي:

عبر X صامويل هاريس ألتمان هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة OpenAI - إحدى أشهر المنظمات التي تقود ربيع الذكاء الاصطناعي.

طورت Open AI العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة القائمة على اللغة (LLMs)، ونماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، ونماذج توليد الصور المتقدمة (DALL-E 2، DALL-E 3). ChatGPT وهو مساعد شهير للذكاء الاصطناعي التوليدي وروبوت الدردشة الآلي المجاني الاستخدام، وهو أيضًا قائم على نظام ذكاء اصطناعي تم إنشاؤه بواسطة OpenAI.

في الثامنة من عمره، بدأ سام في البرمجة، الأمر الذي قاده إلى المشاركة في تأسيس منظمة Tools for Humanity في عام 2019. وهي منظمة تقوم ببناء أنظمة مصممة لمسح عيون الأشخاص لتوفير المصادقة والتحقق من إثبات الرزق لمواجهة الاحتيال. وفي الفترة من 2014 إلى 2019، شغل أيضاً منصب رئيس شركة Y Combinator لتسريع نمو الشركات الناشئة.

في الوقت الحاضر، مع وجود 2.5 مليون متابع على موقع X، يشارك سام بنشاط تحديثات حول تقدم Open AI و الابتكار في أدوات الذكاء الاصطناعي أثناء مساهمته في مشاريع أبولو (أبولو هو صندوق في مرحلة مبكرة يستثمر في مشاريع الذكاء الاصطناعي). يستثمر بكثافة في أبحاث سلامة الذكاء الاصطناعي لضمان التحكم في أنظمة الذكاء الاصطناعي القوية. وهو صوت مهم في تشكيل السياسة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي المتقدم.

عبر X الدكتور فاي فاي لي هو أحد المؤثرين في مجال الذكاء الاصطناعي، والمدير المشارك لمعهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي الذي يركز على الإنسان وأستاذ سيكويا الافتتاحي في قسم علوم الحاسوب في جامعة ستانفورد.

شغلت منصب نائب الرئيس في Google وشغلت منصب كبير العلماء للذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة في Google Cloud.

تم تعيينها في مجلس إدارة شركة X في عام 2020 كمديرة مستقلة لقيادة تقدم الذكاء الاصطناعي الاجتماعي وتقييم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لوسائل التواصل الاجتماعي لمراقبة منصتها

مع أكثر من 445 ألف متابع على X، شاركت لي مؤخرًا كتابها القادم بعنوان العوالم التي أراها الذي يستند إلى الفضول والاستكشاف والاكتشاف في فجر الذكاء الاصطناعي.

وقد أُطلق عليها مؤخرًا لقب "عرابة" الذكاء الاصطناعي باعتبارها الصوت الوطني المدافع عن الأخلاقيات والتنوع في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي.

كما ابتكرت لي أيضًا تحدي ImageNet و ImageNet، وهو عبارة عن مجموعة بيانات واسعة النطاق وجهود قياس مرجعية تساهم في أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق.

عبر X الدكتور أندرو نج، الذي يتابعه 943 ألف متابع على X، هو مؤسس DeepLearning.AI، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Landing AI، ورئيس مجلس إدارة ومؤسس Coursera.

في عام 2011، قاد أندرو عملية تطوير منصة MOOC (الدورات الضخمة المفتوحة عبر الإنترنت) الرئيسية في جامعة ستانفورد، مما أتاح تقديم دورة تعلم الآلة (ML) لأكثر من 100,000 طالب عبر الإنترنت على كورسيرا. وقد وصلت دروسه في كورسيرا إلى أكثر من 3 ملايين طالب حول العالم.

وهو عالم أبحاث سابق في شركة Baidu وGoogle Brain، وهو خبير في التعلم الآلي وتعليم الذكاء الاصطناعي. وقد ألّف وشارك في تأليف أكثر من 200 ورقة بحثية في مجال الروبوتات وتعلم الآلة بينما غيّر حياة عدد لا يحصى من الناس من خلال عمله في مجال الذكاء الاصطناعي.

في عام 2013، حصل على لقب "الشخص الأكثر تأثيراً في العالم" من قبل Time 100.

بصفته أستاذًا مساعدًا في قسم علوم الحاسب الآلي بجامعة ستانفورد، يشارك خبراته ورؤيته في تعليم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. ويواصل نشر أبحاثه المؤثرة في تطوير التعلم العميق.

عبر X كيت كروفورد، التي يتابعها حوالي 83 ألف متابع على موقع X، هي خبيرة بارزة تدرس كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على المجتمع.

يمتد عملها على مدى عقدين من تطور الذكاء الاصطناعي ويركز على فهم كيفية تأثير البيانات الضخمة والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي على التاريخ والسياسة والعمل والبيئة.

وهي باحثة محترمة في مايكروسوفت للأبحاث في نيويورك وجامعة جنوب كاليفورنيا أننبرغ وتساهم في مجلات بحثية معترف بها على نطاق واسع مثل الطبيعة و العلوم.

حازت مشاريع كيت الفريدة من نوعها، مثل "تشريح نظام الذكاء الاصطناعي" و"Excavating.ai" على جوائز مرموقة ومواقع في المتاحف الكبرى. يشرح مشروع "تشريح نظام الذكاء الاصطناعي" سلسلة التوريد الكاملة وتدفق البيانات وراء جهاز أمازون إيكو. . أما "Excavating.ai" فهو دراسة إثنوغرافية تكشف عن الأيديولوجيات والقيم والتحيزات التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من أنظمة الذكاء الاصطناعي بناءً على وجهات النظر العالمية لمطوري الذكاء الاصطناعي.

كان كلا المشروعين مؤثرين في إظهار العناصر البشرية والأبعاد الأخلاقية الخفية في أنظمة الذكاء الاصطناعي. وتدعو أعمال كروفورد، بما في ذلك كتابها أطلس الذكاء الاصطناعي إلى مزيد من الشفافية والمساءلة في كيفية تشكيل قيم من يبنون الذكاء الاصطناعي.

شاركت كروفورد في تأسيس معهد AI Now Institute، ويتوافق تركيز كروفورد على الآثار المجتمعية للذكاء الاصطناعي مع المخاوف المثارة لدى المسوقين وخبراء التواصل الاجتماعي الذين يستفيدون من الذكاء الاصطناعي.

عبر X إيان ج. ج. جودفيلو، عالم كمبيوتر ومهندس، كان له تأثير كبير في مجال الشبكات العصبية الاصطناعية والتعلم العميق.

وقد ظهرت فكرة جودفيلو الرائدة في مجتمع الذكاء الاصطناعي خلال تجمع غير رسمي في عام 2014. فخلال دردشة مع الأصدقاء، وضع تصورًا لطريقة تمكن الحواسيب من توليد الصور بشكل مستقل، بعيدًا عن التدخل البشري. أدى ذلك إلى إنشاء شبكات GANs أو شبكات الخصومة التوليدية.

تتمثل الفكرة الرئيسية وراء شبكات GANs في وضع شبكتين عصبيتين في مواجهة بعضهما البعض لتوليد بيانات جديدة اصطناعية تشبه مجموعة بيانات تدريبية ما. وتلعب الشبكتان لعبة مستمرة، وتتحسنان إلى أن تصبح النماذج المولدة لا يمكن تمييزها عن البيانات الحقيقية.

يعمل جودفيلو حاليًا كعالم أبحاث في شركة DeepMind، ويتأمل جودفيلو شهرته غير المتوقعة، ويجدها سريالية إلى حد ما. وعلى الرغم من ذلك، فهو ملتزم بمكافحة إساءة استخدام اكتشافاته. وتنطوي رؤيته على حماية الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، وهي قضية يدافع عنها بشغف.

6. آلي ميلر ( @alliekmiller )

عبر لينكد إن آلي ميلر هي رائدة أعمال ومستشارة ومستثمرة في مجال الذكاء الاصطناعي.

لديها أكثر من مليون متابع على LinkedIn، وهي تساهم بنشاط في تعليم الذكاء الاصطناعي، وتتحدث عن الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم، وتقدم المشورة في السياسة العامة العالمية للذكاء الاصطناعي، وتُنشئ موارد تعليمية للشركات للتفوق في مجال الذكاء الاصطناعي. وهي مؤثرة افتراضية شهيرة تدافع عن تعليم الذكاء الاصطناعي عبر منصات التواصل الاجتماعي.

قادت سابقاً تطوير أعمال تعلُّم الآلة للشركات الناشئة ورأس المال الاستثماري في أمازون (AWS).

عملت على تطوير الأعمال داخل شركة AWS، حيث قامت بتطوير الأعمال داخل AWS، وقدمت المشورة والدعم لكبار الباحثين والمؤسسين والمستثمرين في مجال التعلم الآلي في جميع أنحاء العالم.

وقبل ذلك، حققت آلي إنجازاً بارزاً كفائزة في مسابقات الابتكار الوطنية وأصبحت أصغر امرأة تطور منتجاً للذكاء الاصطناعي في شركة IBM.

وقد حازت على جائزة "مبتكر العام في الذكاء الاصطناعي" من قبل شركة AIconic في عام 2019، كما حصلت على لقب "أفضل صوت في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي" على موقع LinkedIn لعدة سنوات. تابعها للاطلاع على أخبار الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والرؤى والنصائح الوظيفية.

عبر X تابيثا جولدستوب رائدة أعمال في مجال التكنولوجيا تركز على تأثير الذكاء الاصطناعي. شاركت في تأسيس CogX، وهي منصة على الإنترنت تجمع الباحثين وصانعي السياسات لمناقشة تطورات الذكاء الاصطناعي، وشغلت منصب رئيس مجلس الذكاء الاصطناعي التابع لحكومة المملكة المتحدة.

يتابعها أكثر من 15 ألف متابع على لينكد إن وأكثر من 14 ألف متابع على X. وهي تشارك بنشاط مع منظمات مثل TechUK ومعهد آلان تيرينغ، حيث تقدم المشورة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

شاركت غولدستوب تجربتها الشخصية، وألفت كيف تتحدث إلى الروبوتات: دليل الفتيات إلى عالم يهيمن عليه الذكاء الاصطناعي. وهي تتنبأ باتجاهات الذكاء الاصطناعي وتساعد الشركات على تطبيق الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي من خلال الخدمات الاستشارية.

وقد أُدرجت في قائمة "30 تحت 30" التي أصدرتها مجلة ميديا ويك في عام 2012. وعلاوةً على ذلك، حصلت على مكان في قائمة "سيليكون 60" التي أصدرتها صحيفة لندن إيفنينغ ستاندرد في عام 2014. كما حصلت على "جائزة إيمي جونسون" من جمعية الهندسة النسائية.

عبر X يان لوكون، كبير علماء الذكاء الاصطناعي في فيسبوك وأستاذ مرموق في جامعة نيويورك، لديه عدد كبير من المتابعين يبلغ 625 ألف متابع على لينكد إن و641 ألف متابع على تويتر. وهو معروف بخبرته في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والرؤية الحاسوبية والروبوتات.

في أواخر الثمانينيات، اقترح هندسة معمارية لبناء شبكات عصبية لمساعدة أجهزة الكمبيوتر في التعرف على الصور. وقد أدى هذا العمل الرائد إلى تطوير الشبكات العصبية التلافيفية، التي تُستخدم الآن على نطاق واسع في التعرف على الصور والفيديو والكلام.

وهو أيضًا أحد المبتكرين الرائدين لتقنية ضغط الصور DjVu، التي ساعدت في جعل الصور الرقمية أكثر وضوحًا وضغطها دون فقدان جودتها.

وهو حاصل على العديد من الأوسمة المرموقة، بما في ذلك جائزة تورينج (2019) وجائزة الفارس من وسام جوقة الشرف الفرنسي (2023)، وغيرها.

ويقود حالياً أبحاث الذكاء الاصطناعي في فيسبوك، وهو مدافع قوي عن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مدعياً أن "الذكاء الاصطناعي محكوم عليه بالفشل"

عبر X تيمنيت جيبرو، عالمة كمبيوتر من إريتريا وإثيوبيا، وهي عالمة كمبيوتر من إريتريا وإثيوبيا، لديها عدد كبير من المتابعين على تويتر يبلغ 165 ألف متابع و40 ألف متابع على لينكد إن، وهي باحثة في مجال الذكاء الاصطناعي تركز على التحيز في الخوارزميات والتنقيب في البيانات. وهي المؤسسة والمديرة التنفيذية لمعهد أبحاث الذكاء الاصطناعي الموزع (DAIR).

حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة ستانفورد، وعملت في مرحلة ما بعد الدكتوراه في مايكروسوفت للأبحاث في مجموعة FATE (الشفافية والمساءلة العادلة والشفافية والأخلاقيات في الذكاء الاصطناعي)، حيث درست التحيز الخوارزمي في المشاريع التي تهدف إلى استخلاص الرؤى من البيانات.

وقد كشف بحثها في مايكروسوفت في عام 2017 عن عيوب في الذكاء الاصطناعي للتعرف على الوجوه، وكشف عن تحيزات ضد النساء والأشخاص الملونين. وسلطت الضوء على كيفية احتواء مجموعات البيانات المستخدمة لتدريب الخوارزمية على العديد من صور الرجال البيض ولكن القليل جداً من النساء السود. أجبرت النتائج شركتي IBM ومايكروسوفت على تحديث مجموعات البيانات الخاصة بهما.

وشاركت في تأسيس مبادرة "السود في الذكاء الاصطناعي"، التي تعمل على تعزيز التنوع بين باحثي الذكاء الاصطناعي. اكتسبت جبرو تقديرًا لخبرتها في مجال الذكاء الاصطناعي الأخلاقي، وحصلت على مراكز ضمن قائمة فورتشن لأعظم 50 شخصية قيادية في العالم، و نشر الشخصيات العلمية المؤثرة، و التايم أكثر الأشخاص تأثيرًا في عام 2022.

كما قادت أيضًا فريقًا متنوعًا للذكاء الاصطناعي في Google، حيث تحدت معايير الصناعة وعززت العمل النقدي الذي أعاد تشكيل مسرد مصطلحات الذكاء الاصطناعي .

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راشيل توماس هي عالمة كمبيوتر والمؤسس المشارك لـ fast.ai، التي تجعل تعليم الذكاء الاصطناعي متاحًا. تقوم بتدريس دورات حول التطوير المسؤول للذكاء الاصطناعي حتى يتسنى للممارسين التخفيف من التحيزات الضارة. وقد حازت دوراتها المجانية على إشادة النقاد في منشورات مثل مجلة الإيكونوميست و MIT Tech Review و Forbes.

وهي أيضًا المدير المؤسس لمركز أخلاقيات البيانات التطبيقية في جامعة سان فرانسيسكو ولديها 90 ألف متابع على تويتر.

وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في الرياضيات من جامعة ديوك. عملت في بداياتها كعالمة بيانات ومهندسة برمجيات في أوبر.

حصلت توماس على تقدير من فوربس كواحدة من 20 امرأة لا تُصدَّق في مجال الذكاء الاصطناعي وظهرت في كتاب نساء مؤسِّسات التكنولوجيا في صعود. يؤكد التزامها بأخلاقيات البيانات، ومساهماتها الواسعة في تعليم التعلم العميق، وكتاباتها المؤثرة على تأثيرها الكبير على الذكاء الاصطناعي.

ويمتد تأثيرها على نطاق واسع، حيث وصلت كتاباتها إلى أكثر من مليون قارئ، وتُرجمت إلى الصينية والإسبانية والكورية والبرتغالية، وحصلت على مواقع في الصفحة الأولى من هاكر نيوز تسع مرات.

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مستقبل الذكاء الاصطناعي متروك لنا

ليس هناك من ينكر أن الذكاء الاصطناعي قد فرض وجوده ولن يترك أي قطاع دون أن يمسّه. وبينما تتصدر أنظمة الذكاء الاصطناعي الثورية عناوين الأخبار، يجب أن نتذكر أن مستقبل الذكاء الاصطناعي يكمن في أيدينا جميعاً.

فالعقول الرائدة التي تقود الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي اليوم، مثل تلك التي استعرضناها هنا، إنما تمهد الطريق لما سيأتي بعد ذلك. والأمر متروك لنا جميعًا لتوجيه الذكاء الاصطناعي بشكل مدروس وأخلاقي وإبداعي إلى أقصى إمكاناته.

لذا ابقوا فضوليين. استمر في استكشاف حافة ما هو ممكن. ابحثوا عن استخدامات جديدة لأدوات الذكاء الاصطناعي التي تجلب للعالم المزيد من البهجة والعدالة والتمكين. الحد الحقيقي الوحيد هو الخيال البشري.

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